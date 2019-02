Juan Martínez Majo asegura que le están "haciendo la campaña" al alcalde de Valladolid

Voz 0332

00:00

lo usted en primer lugar decir que bueno que estamos haciendo campaña este señor por nuestra parte el problema es que han sido reiteradas revueltas a reiterar reiterativa así ha ido cada vez matizando yendo más allá todos somos alcaldes la mayoría yo soy el primero que pedido todo lo que he podido y un poco más pero perdí para uno nunca significa que se quite a los demás yo nunca le he dicho que le quiten al municipio de al lado ni a ningún municipio de esta provincia para que me den a mí