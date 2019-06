Las Chicas 1x07: Pilar de Francisco, Cristina Almeida, Karmele Marchante, Carolina Iglesias y Dani Mateo

Voz 2 00:00 hola hola cómo esta qué tal estáis empieza un nuevo capítulo de las chicas el programa feminista de cuando no

Voz 0272 00:19 hay fútbol de la Cadena SER se llama

Voz 2 00:22 todo esto entonces ahí ya que vamos a ver si alguien nos quiere dar todos

Voz 3 00:27 el dinero para hacer el programa siempre que no

Voz 2 00:29 va a Ana Patricia Botín pega Marta Bill Gates una señora también no señora a Bill Gates y Paul McCartney todos esos que señoría

Voz 0272 00:43 bueno vamos a ver amigas sabemos que la práctica constante del feminismo en todos los ámbitos de la vida puede resultar agotadora agotado en julio inclusivo todo es más difícil darse de baja del patriarcado que de Facebook por qué

Voz 3 00:59 el patriarcado te asalta como la pregunta esa de aceptas la política de privacidad aceptar las cookies pues es igual la vida de una feminista es así en plan aceptas que tu hija pueda jugar al fútbol acepta es que tu amiga piense que los celos de su novios porque la quiere mucho aceptas gastar todo tu dinero en cremas anti edad acepta el reto

Voz 0272 01:16 tal ahí por favor cansado muy cansado pero no hay que decaer hay que concienciarse no María de que si estás por el feminismo te tiene que gustar un poquito discutir te tiene que gustar un poquito la pelea de barro en el trabajo en el cole en las cenas familiares no hay grupo humano de más de cinco personas en el que no haya al menos un mal Uma un Tío Blanco hetero Humberto

Voz 4 01:40 en eso es una gilipollez igual que muchas otras campo única decir Pakistán mi puñetera vida

Voz 0272 01:49 cómo se pone a dar bueno quién que decía el típico que vale que no es machista pero sí lo es lo explica y te lo quiénes iban detrás de ti y tú estás de fiesta en plan que merece que a las Spice o lo que sea y el otro ahí venga que si para trabajar en la obra no es igual da que si a ver quién los de pila las feministas que si no me dicen que si realidades su nombre venga por favor pero que

Voz 2 02:12 por eso antes blasfemia Alter cerca Potito que te pone yo por lo menos tu voy como un torete y lo más bonito que suelto

Voz 0277 02:23 es esta frase reside la costilla darán

Voz 2 02:27 coño no pasa nada migas podemos perder los papeles y está bien el enfrentamiento verbal Ninguna agresión sin respuesta pero pero igual que digo una cosa con la otra ha continuado digo te escucho

Voz 5 02:40 si alguna vez necesitáis relax

Voz 2 02:42 absoluto

Voz 0277 02:43 parar la lucha poneros acero encefalograma plano reses

Voz 0272 02:50 podemos nada de ponerse fotos de Pablo Casado

Voz 6 02:53 no no nada

Voz 2 02:55 de tomar pastillas no

Voz 0272 02:58 haga Porro mi beber solas en casa

Voz 2 03:00 como suelen nombre Pilar no no quito como Good Wife de seis lo que hay que hacer cogen unos auriculares habaneros esto qué es vamos a decir a continuación no es música de esa de mierda de sitio relajante demandante de no no no es Nati Mistral que tenía una opinión sobre las mujeres que es Purito revolcón con el Patriarcado

Voz 0277 03:20 yo les decía soy Sacedón horas de hombres y eso vale más que nada el que un niño salga te diga por primera vez mamá que no se lo diga a una de cuál del Ecuador eh que te lo diga Ci que te diga mamá eso tiene que ser inolvidable olvidable no puede ir a Pete crear por tener un cochecito nuevo dos sartenes de esas de telón resulta que que se lo digan si el se lo he dicho a una señorita del Ecuador pero Cobo así pero ella no

Voz 2 03:50 oye eres beber veces

Voz 7 03:53 sabe de verdad y teclear a teclear siquiera

Voz 0272 03:56 a las mujeres no podemos hace otro tipo de trabajo parir un niño varón tú no eres mujer Nibali Daniel nada María porque sólo así esto no eres

Voz 2 04:05 hace Dora de hombres como pille yo

Voz 0272 04:08 el han tampoco buena gracias macho Mi gato momento dos París uno esa nota también me encanta lo de niños sino lo cuida la madre sólo puede cuidarlo una señora adecuado ni el padre ni la guardería ni es una persona de otro héroe estar sexto la nacionalidad o alguien no porque luego ella hacia lo que lo hace

Voz 2 04:27 muy bien a mí si esto no es My Inés yo ya no sé somos las chicas empezamos

Voz 8 04:32 en la música

Voz 3 04:36 el montaje están María Guerra

Voz 9 04:38 Adela Nasser

Voz 2 04:41 pues sí pues sí aquí a mi lado mi gemela Olsen María Guerra y al lado de María nuestra cómica favorita e intolerante a la lactosa Pilar de Francisco qué tal hoy les dedicamos el programa que le hace mucha falta Arévalo a saber tu que quieres de todo como diría Lola Flores y los queréis venirse venirse con nosotras que vais a salir mejores personas pero ver porque

Voz 0460 05:06 hay que venir como dicen lo daba cien

Voz 10 05:08 de Mol leyendo bien

Voz 2 05:11 lo bien usted lo ha dicho Arévalo además de en bebés muy de Bertín he estado cerca vamos a poner un tema de Rihanna

Voz 3 05:20 porque nosotras podemos no como Trump

Voz 2 05:22 a Rihanna le ha prohibido poner esta canción en los actos de su partido y barrio

Voz 11 05:27 sí

Voz 13 06:05 Face Time crear en que seis non vale hoy estás que el deporte sí pero que que Beckett esta escuela

Voz 12 06:53 Italia otra pieza no es importante

Voz 9 07:22 Nos hagamos feminista como sabemos lo difícil que es para las mujeres caminar por la calle comiendo una banana

Voz 2 07:28 realmente una actividad de alto riesgo

Voz 12 07:32 el debate

Voz 3 07:41 las chicas queremos asignatura de educación sexual obligatoria bajas de paternidad y maternidad de seis meses y en menor medida que el tinte rojo naranja mate a los dos lavados esto último no es tan importante gracias a la vida en este camino pedregoso que es la lucha por la igualdad tenemos a mujeres referentes que nunca decae en ellas son nuestras asesoras feministas las fe mis

Voz 2 08:03 hoy nos acompañan ya es un honor la abogada Cristina Almeida ir Karmele Marchante periodista que acaba de publicar su nuevo libro puta no se nace bienvenidas

Voz 9 08:12 a cien pero sí

Voz 2 08:18 exactamente queremos mucho más claro

Voz 3 08:21 me me permitió la frivolidad pero digo me hace más ilusión estar hoy aquí con vosotros que que hayan juntado las Spice otra vez

Voz 2 08:27 ah pues se ha juntado Carla dejado no no no

Voz 0433 08:35 con el club de los Veinticinco cómo se puede ir que hay que hacer para entrar

Voz 5 08:40 pues nada tu vas a las comidas nosotras tenemos una comida debate cada mes en donde invitamos a una mujer para después pues desbrozar el debate ya está me dais el correo llamamos venís

Voz 2 08:54 hace falta en planes club de hombres primero vamos a apuntar a un grupo

Voz 5 09:03 de mujeres es un grupo de mujeres mayoría profesiones profesional es decir exacto luchamos cosas cuestiones de las mujeres violencia de género o terrorismo machista vientres de alquiler abolición de la prostitución y ahora tiene más quiere dar hacía

Voz 0272 09:19 cuando con todo esto pero yo primero quería hablar con vosotras de que las dos haber nacido ya es pasado vuestra adolescencia hay despertar a muchas cosas en plena dictadura franquista en donde la opresión de la mujer era Bárbara in la Sección Femenina diciendo cosas como ésta es que hemos arte

Voz 0277 09:36 tienen que pensar he hecho mal porque él lo hace para que aprenda Adela sabiendo chica pero hay que seguir y lista e una buena esposa tiene que saber cuándo su valido viene cansada del trabajo para no sacarle de quicio

Voz 5 09:50 a mí es que de verdad me siguen diciendo esto ahí pero no institucionalizado esta mañana profunda lo dices

Voz 0433 10:00 informar sobre todo porque la situación no ha sido una educación para la igualdad

Voz 0445 10:04 ni antes ni después no sacaría leyes de igualdad desplace hace realmente muy pocos ya que arrastramos todo ese lastre todavía donde nace vuestra conciencia feminista en un entorno tan

Voz 0433 10:13 bueno yo soy bastante mayor que ella por lo tanto yo afortunadamente me hice mujer cuando llegaron ellos

Voz 5 10:19 ciudad

Voz 0433 10:20 que mi madre me dio la oportunidad yo empecé facultad

Voz 5 10:23 la de derecho en el año sesenta y uno

Voz 0433 10:25 que mi madre dijo que mi niña estudió en toda entonces éramos tres enseguida en el setenta y nueve en el cincuenta y nueve sesenta yo que era la tercera en el sesenta y uno y luego otra que vino después también dieron otra carrera es decir que gracias a mi madre Nos llevar y allí aprendes yo lo hice aprendí la desigualdad a fuerzas de sentirme aprisionado porque yo defendía presos políticos defendía trabajadores defendía lo que nadie defendía un día que quise denunciar por mí me acababa de casar por primera vez IU pide al director de la cárcel station Morillo ahora parece pesada Icex que usted no puede denunciar pues yo soy abogada denunció el nombre todo el mundo Galgo había estudiarlos desigualdades de la mujer pero me pasé a cara una lesión no me la vi en mi misma derepente en aquel juzgado cuando me dijeron que no podía denunciar porque además de Un marido María echó un representante legal digo somos lo hubieran explicado para marido me vale pero par representante legal y gorros no porque no sólo la dictadura quitó la libertad toda pero nosotros no puso un modelo con la sección femenina con la Iglesia en la educación y con todo pues propuso un modelo de tipo de mujer que tenías que romper además ellos no tuvieron que romper ese tipo yo creo que es muy importante

Voz 5 11:43 pues fíjate una cosa perdón al año pasado e las mujeres de PP y las mujeres daban recordaréis que decía que las no iban a hacer huelga Rivera trabajar más que nunca porque nosotras éramos unas vagas elitistas bigotudo has lesbiana boreales hice giras entonces es cuando vieron que realmente a la calle y se había teñido de Violeta los líderes y las lides bajaron convirtieron a la hora del Telediario hice pusieron en las sombras

Voz 2 12:13 la mayor lección de mismo

Voz 3 12:15 es un ejemplo maravilloso que ilustra esto porque yo digo es tener razón es importante que los otra sigamos así y que sigamos trabajando Ike algunos políticos algunas políticas no se apunten al carro que luego se les nota

Voz 2 12:26 no hay mayor María Marta Martín de ciudadano es

Voz 0277 12:31 por tanto yo les pido que tengan ustedes sonoridad con todo no solamente con alguien más que piensa además saberlo

Voz 2 12:41 estamos Hoya Marta Marta Marta y Dani pedía son nulas ágrafas ella era les sonaba la palabra pero sabéis que perdía sonoridad para los vientres de alquiler Juan José es que era todo mal andamos de las

Voz 5 13:03 Ministerio de Asuntos Sociales de esta a la ministra de Igualdad

Voz 3 13:08 nosotras Cristina tú si tienes carrera política tú no Karmele pero si fuese es ahora mismo presidentas ministras asesoras políticas qué medidas son realmente urgentes

Voz 5 13:17 me voy ahora mismo la ley de violencia de género es inmediata actos de violencia el pacto en Estambul

Voz 0433 13:23 que está trasladando a las leyes la claridad que los jueces no quieren tener porque sea cual es el

Voz 3 13:28 problema ahí porque la ley está bien el como que es tan

Voz 2 13:31 venga que no se pueden porque la ley la interpretan

Voz 0433 13:33 el tercer violación el abuso y tal pero la ley no deja de matar matan ellos lo que tiene qué medidas pero luego se recortó el presupuesto entonces se llegó a un pacto el año pasado el verano pasado se llevó a un pacto estatal para mejorar la ley de violencia para trasladar a las ley el resultado y a las leyes de aquí del pacto de Estambul que es un pacto contra la violencia entendiendo como violencia la violencia sexual todo lo que pasa por la calle no sólo en la pareja entonces todo eso no lo llevaron adelante y está pendiente de que haya presupuesto de que temo incluso la ley Kheyl que se estaba haciendo y se quería probar para educar a los jueces porque necesitaré esos jueces pues hay una ley ya porque tienen que formarse porque ahora para que sea es especialista en violencia de género creo con los jueces era jueces tienen un un curso on line de diez día de lo hacen allí sin ver a una mujer ni a nada ni una pena y entonces lugar seguirá eso especialista en violencia

Voz 5 14:34 la formación yo quería decir dos cosas no siguen matando sea la ley no se ha firmado pero si mataran a Ronaldo y a Messi qué pasaría en este país crespones negros cesped negros de todo el mundo los estadios llenos tal matan a las mujeres y ahora es ya como comprar una pizza no pasa nada cinco minutos delante de un ayuntamiento ya está no es portada ya no hay nada nada ya estaba como interiorizado adoptado por la sociedad

Voz 3 15:04 muchas sentencias en dos mil dieciocho que los ha sacado a la

Voz 5 15:07 calle que no sale enfadado a eso porque

Voz 0433 15:09 no sólo en una es que la violencia es todo la violencia son los jueces también sin un proceso es obligatorio de formación de los jueces porque todos tiene muy buena memoria porque han aprobado las oposiciones pero tienen que demostrar que tiene buen juicio entendido que son cosas que sortearán tiene

Voz 3 15:24 es que están necesarios haberes

Voz 5 15:27 manaba también está ligada a la pornografía es decir primero a la cultura de la que la la la las personas de que dictaron esa sentencia no tenía ni idea de Gene no tienen formación de Hayden no sabe nada viven en el mundo ese de Heidi nada más pero eso pero eso es una película pornográfica ahí hay que atacarle educación sexual de la gente desde un principio de la gente y de las alturas de las criaturas desde un principio la la educación se basa en la familia en la sociedad y en la ciudadanía y si eso no lo tienen y lo primero que ven es pornografía pues a las manadas que lo que hicieron lección la manada es lo que me vea película pornográfica ahí ellos serán

Voz 0433 16:10 los protagonistas más falla por ejemplo que un país de los que más consume prostitución van a veces con película porque de Ahmed que mi mujer no me lo hacen votaría seña a su mujer se les da tanto gusto poco enseñen a la mujer y a lo mejor hay que también ayer

Voz 0272 16:26 pues chico pues yo que sé pues fatal se ya sea pasa con la prostitución pues vamos a hablar de tu libro ahora Karmele se llama puta no se nace tú has estado

Voz 5 16:38 yo entrevistar traté con mujeres que ejercen la prostitución dos año

Voz 2 16:43 me imagino que habrá sido una niña de un año difícil

Voz 0277 16:46 a ver eh un año no no importa

Voz 5 16:48 a Nigeria primero porque tuve que emigrar la amada patria pero estuvo trabajar estuve trabajando con las mujeres en los campos de personas refugiadas y vosotras cuál es vuestra postura entre la prostitución es como el gran no te va

Voz 3 17:05 te que tiene que afrontar a nosotros como no

Voz 5 17:08 pues somos abolicionistas qué significa ser abolicionista de la prostitución

Voz 0433 17:13 sea prohibida no las prostitutas sino que lo

Voz 5 17:15 los usuarios de la prostitución

Voz 0445 17:17 son los que crean la de lado la oferta porque hay demanda sea el sancionado sean los que sean sancionado Lleneba a veces si yo escucho

Voz 3 17:25 a mujeres que dicen no pues sería mejor regularlo porque las mujeres que deciden libremente ejercer la prostitución

Voz 5 17:32 mira en Holanda en Alemania en estos momentos las cifras cantan solamente hay de cuarenta cuarenta y cinco mujeres indicadas dadas de alta

Voz 0433 17:40 a como puntas Emma

Voz 5 17:43 Dina T entonces podría haber digamos de cuatrocientas mil que hay más y además llegan continuamente más de la trata porque las van cambiando de cuatrocientas mil solamente hay cuarenta y dos cuarenta y cinco

Voz 3 17:57 o sea que bueno estaba herida

Voz 2 17:59 así es que la mayoría son de trata

Voz 0433 18:02 noventa por ciento de la prostitución es de trata luego dicen las que él dicen nuestros compañeros porque yo no van a reconocer que está abusando a las de trata dice no es que estas lo que se quiere comprar un bolso de Vuitton y entonces pues claro lo vende así esas hay cuatro y desde luego yo no dar como prostituta Éstas son guapas y elegantes como Pretty Woman cuando ya la yuca no pero eso no es la prostitución eso es por eso

Voz 5 18:30 batir esa frase que tenemos están socializadas que dice lo hacen porque quieren o es una manera de para dar dinero fácil para no fregar escaleras como si nuestros destinos estuvieron encerrar escaleras en un dinero fácil no es verdad las detrás de cada mujer prostituidas hay una historia sobre todo hace siquiera un opción que se establecen en las no nos haga las

Voz 0433 18:53 ampliación las familias las venden

Voz 5 18:55 eso en países pobres donde las bolsas de pobreza hacen que estas mujeres

Voz 0433 19:01 porque sobran On o porque la sobresalía veneno agrario

Voz 5 19:05 las matan como en Asia pues entonces las traen aquí para las al vuelo con el mundo para ser prostituidas

Voz 0272 19:12 pues recomendamos y repetimos el título

Voz 3 19:14 un libro Karmele puta no se nace de Karmele Marchante

Voz 5 19:17 no sé si el tiempo pero hay una cosa que es que dicen ellos es que tenemos un deseo irrefrenable ellos nosotras lo cierto por ese tienen el deseo irrefrenable tienen que ir a buscar la prostitución eso es una mentira porque si tú quieres comer porque tienes hambre tú planifica ir a un restaurante coger el coche y salir o coger el metro etcétera

Voz 0433 19:41 Burton bocatas estos hacen lo mismo

Voz 5 19:43 por tanto no es un deseo irrefrenable nosotras también tenemos deseos irrefrenable de un potencial erótico que ella lo quisieran ellos sí señor

Voz 2 19:51 por eso multiorgánico eso es

Voz 3 19:54 ella pues muchísimas gracias Cristina Almeida Karmele Marchante un placer de verdad y a ver si vamos lo del club de la crisis

Voz 2 20:02 a Creta

Voz 3 20:03 doctora muchísimas gracias seguimos en las chicas en las eh

Voz 15 20:21 no yo yo bajar que si yo yo yo

Voz 0277 23:01 yo tengo una piedra Lapiedra que piedra

Voz 9 23:03 esta piedra la llevo siempre conmigo aliviar me aproximo Prieta porque si no hay hombre me han quitado las chicas en la Cadena Ser

Voz 2 23:13 seguimos en las chicas en la que Benita Serge está con nosotras Dani Mateo un fuerte aplauso para entrar presenta hacían todos los hombres que estáis en pleno proceso de reconversión que lo intenta pero confusión que cuando se acerca el ocho m decir pero otra vez si lo hicisteis el año pasado como ese niño pequeño que para el día de la Mattel que regaló un collar de macarrones y tu venga si lo que cuenta es la intención esto es un hombre unas señoras de Murcia

Voz 16 23:42 Mateo hola poli bueno pues un poco asustados ya pasa todos sólo sentaros así como un poco rodeada de este momento sentar así con las tierras el para menos

Voz 0460 23:55 para empezar bien pero mis piernas tienen abrirse pero las mías también sería bueno vale ese sería el resumen de lo que me pasa a mí

Voz 3 24:04 qué bonito así desarrolla huérfano

Voz 0460 24:07 encontrar las piernas me fueron a entender el feminismo

Voz 16 24:11 pero mis piernas tienden a pagarla pero eso es el capitalismo posea el capitalismo es yo por eso somos comunistas todos nos apretamos compartimos el comunismo para Tears compartir pasan no que tú cierres las piernas si es compartir en la siendo sí

Voz 3 24:34 pero me gusta que es explicado así que es el de fenomenal y además que es un reconocimiento que algunos hombres les cuesta es como no no soy machista no no tengo nada machista en mi interior

Voz 9 24:43 nosotras también

Voz 3 24:45 vamos a hablar de un tema que a mí me tiene preocupada últimamente he sabéis más o menos habéis pillado lo que no tenéis que hacer no es tan bueno hay que dar cosas no hay que no no Paqui Ramos se marchó gracias al manso menos pero si yo veo que ya hubiera intención planes yo quiero ser feminista los hombres aliados bien pero veo que ahora estáis un poco perdidos con lo que si tenéis que hace yo creo que

Voz 0460 25:10 ahora lo que tenemos que hacer es no hacer ahora es yo creo que el hombre coherente el hombre aliado parece el Ariel el hombre el hombre blandengue lo que debe hacer es no hacer porque ya hemos hecho mucho y lo hemos hecho muy mal que es el momento de no hacer escuchar mucho porque nosotros los hemos educado en una sociedad que ya no existe la de Soberano cosa de hombres acuerdo eso me acuerdo Dani Mateo te voy a estar ahí

Voz 3 25:41 encima de encima de ti de tus hombros una responsabilidad fuerte también me dicen chavales más jóvenes es que ahora hay muchas series donde el personaje femenino es maravilloso tener mucho referentes el deporte en política se hablaba mucho capitana Marvel pero los niños o adolescentes de ahora estamos un poco perdidos de referentes más

Voz 17 26:01 Lino buenos el monto

Voz 3 26:03 dónde ámbitos de la vida tú tienes alguno alguno algún personaje quiere en esta serie en esta que pues sí

Voz 0460 26:09 Pérez Reverte

Voz 16 26:11 con la responsabilidad recae sobre es que tú puede ser eso para algunos chavales Dani claro hay que posicionarse poco claro

Voz 3 26:23 claro pero no el problema

Voz 0460 26:25 tan que nosotros yo creo que somos una generación aún no va a haber generaciones de transición Miura transición la transición durará lo que dure más esto no puede ser de hoy para mañana pero si es que me voy a morir en la transición a ver pero tú sabes lo que no nos cuesta entender lo que son los micro machismo hemos entender lo gordos entiende luego ese machismo en el lenguaje ese machismo en las maneras ese micro machismo de de de esas pequeñitas cosas que hacemos tenemos que las aprendiendo

Voz 16 26:58 pero si es que te está preguntando Celia que si no lo voy a ser referente Si soy aprendiz pero vamos a ver si tú tienes un Obama un alien mira siempre haría lo mira María

Voz 3 27:07 con el referente y lo quita

Voz 2 27:10 pero nosotros no tengamos un Obama

Voz 0460 27:13 hombre Pablo Iglesias por ejemplo en cuestión de feminismo sale bastante bien no está a ver lo que ha hecho

Voz 3 27:18 poco macho alfa es macho alfa del cartel este devuelve fue una

Voz 2 27:22 a es claro puede pero bueno se valora

Voz 3 27:25 pero esta rebaja Es tarde baja cumpliendo su baja paternal con la que está cayendo con unas elecciones se está siendo una visibilizar acción importantísima de lo que hay que hacer de la paz

Voz 0277 27:36 ahí estoy de acuerdo Pedro Sánchez te parece que que es un referente

Voz 0460 27:40 es que como habla tampoco porque es verdad que Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que no hablando en Ghana oye pues es porque los otros la banca Gando a su alrededor no sabemos ese melón se tiene que abrir aún

Voz 16 27:55 es un analista político bárbaro yo te fichaba para fichar por intermedio estas muy infravalorada

Voz 3 28:01 bueno debo decir que no lo hemos contado que aquí estamos María Guerra Ana Cardo Ana Macías Carolina Iglesias con la que yo he tardado María Guerra nosotras trabajamos todos los días con Dani Mateo sí mano a mano inquietan pues que cualquier cosa que diga que es el pistolero

Voz 0460 28:20 a Dani qué opinión tenéis debiendo

Voz 2 28:24 la bien

Voz 3 28:27 eso es que lo lo has dicho tú lo intenta

Voz 2 28:29 es muy bien escuchas en plan esto es esto qué pasa pero bueno eso general escuchara que te da

Voz 3 28:37 la Melbourne pierda estoy explicando que dice no

Voz 2 28:39 no no hubo directa de Dakota que es súper gracioso

Voz 0460 28:42 a J J es empoderamiento sonoridad Dakota es todos los días

Voz 16 28:47 pero esa es tu déficit de atención para explotar es la persona non plan gastado quiero decir algo sobre qué pensáis de dan a pesar de la declaración de palomitas y me he visto verla toda bueno no te gustos Pablo

Voz 0460 29:05 mira te quiero la declaración de amor más sincera más salidas de las entrañas que jamás se ha visto

Voz 2 29:12 a esta música como si si edificados palomita trece

Voz 16 29:21 mamá te corra te corra youtuber ponía palomita esto para lo que se el fenómeno es decir el amor puro

Voz 2 29:29 no es verdad

Voz 16 29:31 la escasa que es una cosa taxi yo te quiero Sami con mucho cuidado esa es la Arturo Fernández que esto genera

Voz 2 29:42 ya con lo que palomita por favor porque

Voz 16 29:46 establecido chatina Esquerra palomita

Voz 3 29:50 lo digo esto es lo que pasa poco con Dani Mateo que él quiere pero luego otro sitio si a mí me lo bueno es verdad que algunos chistes en el programa en You a veces si se seguimos rancia dando un poquillo no cosas porque yo damos ese chiste es del ochenta y tres

Voz 0460 30:06 poquito pero es que yo soy setenta y nueve que quieres de mí

Voz 3 30:09 bueno he visto el anuncio de Gillette este contra la masculinidad tóxica que decía no hay que ser así tenemos que da un ejemplo como de una masculinidad nueva bonita tú te sientes más identificado con eso o con este audio maravilloso que tenemos

Voz 1886 30:22 revivir Alejandro blandengue el texto ese hombre de la bolsa de la compra Hay yo el carrito del niño que me parece bien pero ya te digo que la mujer puede abusan mucho de eso de la divina

Voz 16 30:39 el Fary

Voz 0460 30:40 maravilla cuando dice el niño hoy con un carrito me parece bien muy detesto acaba diciendo me parece bien bien

Voz 16 30:51 esto es lo que nos está pasando como país que hay una involución tú te ríes no os lleváis un Fary dentro pero

Voz 0460 31:00 pero mirad en esto del Fary se ve muy claro cómo ha cambiado el modelo de hombre osea ahora yo me enorgullece de ser hombre blandengue yo siempre me he sentido hombre blandengue

Voz 3 31:13 siempre siempre siempre

Voz 0460 31:16 no me sentía mal por eso porque yo recuerdo la escuela yo era un chaval pues que por ejemplo no les gusta pelearse no gusta mucho los deportes iba con chicas y eso está mal visto te hacían un poco de lado tres verdades

Voz 3 31:31 sí es la masculinidad

Voz 0460 31:33 pero de pequeñito pequeñito con ella por jugar con niños el que iba con la niña será este este

Voz 3 31:39 no no si no te gusta el fútbol es bueno te rechaza el del grupo

Voz 0460 31:43 la yo creo que es mi éxito es el éxito de nombre blandengue el poco éxito que conseguido lo he conseguido como hombre blandengue y tenemos que reivindicar al hombre blandengue

Voz 2 31:54 pero un nombre tan referente ves como así lo el hombre blandengue dio el hombre que está

Voz 16 32:04 venga se súper sexy la igualdad hombre blandengue que sonoridad dicho en boca de un tío que deben hacerlo herida dichos digamos mentiras y que ahora soltara mucho Soria a todo es mentira hace hace lo feministas y no no no

Voz 2 32:19 no no me antes de que yo

Voz 0460 32:23 el alto quiero quiero más enseñado tú aprendo pero soy humilde reconozco que me falta mucho y sobre todo por ejemplo en el tema del humor tenéis toda la razón Se hace un humor un poco rancio en este país ya a mí aún me salen bromas un poco rancias y quemaran grafía demuestran que tengo mucho que aprender Fathi Yao Matas mira en You pasó en You paso

Voz 3 32:47 esa lo achaca al bonito es tan bonito verlo pues hay buenos ojos Dani

Voz 0460 32:51 el el chiste que hicimos en You son un poco de revuelo fue que yo dije atención a este chiste

Voz 3 32:59 ay que no me acuerdo ahora me da mucho miedo

Voz 2 33:01 te tampoco quiero que va de cine

Voz 0460 33:04 que el periodo así a veces tiene una función que el set de una pareja

Voz 2 33:11 mira tenemos el tuit por ahí es en modo

Voz 0460 33:14 el control al suprimir de las relaciones porque tú cuando cuando a veces sale todo lo reprimida por ese estado en el que estáis que es como más sensible

Voz 16 33:27 es todo una locura cuando cuando

Voz 0460 33:33 cuando tenéis el pero ya no nos Tyson poco más sensibles con las hormonas revuelto que sí que sí y que son buenas para el en cosas como note soportan ni aquí a tu madre todo eso sale no te aguanto no me mires así estoy harto de ver cómo toses poderosas no puedo eso eso tenga la relación y hace que avances bueno lo tomaron fatal yo creo se lo tomaron una de ellas ellas no

Voz 2 33:56 me encanta que con la que te cayó que tuviste que pedir perdón todavía no está de explicar

Voz 16 34:01 a nadie pero que caspa no descartamos casposo

Voz 0460 34:07 entonces creo que todavía estamos en una época de transición porque hay roces por carretera hasta sin intención la cagas sin intención de Carla y tenemos que aprender mucho por eso digo que la posición de un tío coherente hoy en día es callar es hablar lo menos posible escuchar mucho

Voz 3 34:26 no yo creo que hay que posicionarse si alguien te hace una broma de mal gusto sobre una chica tienes que pararle os necesitamos os necesitamos de forma activa saludo callado

Voz 0460 34:38 sabes cómo pero sabes cómo estamos aprendiendo con como en Karate Kid

Voz 16 34:43 dando la chaqueta guarda

Voz 0460 34:45 bueno era diciendo pinta me la casa pero esta primera karate y no sé pero yo tenía en la casa centrales tinta la casa entonces tenemos que aprender haciendo haciendo cosas sino irá metiendo poco a poco el feminismo irá calando

Voz 16 35:03 has limpiado un coche estos programas no

Voz 0460 35:06 yo no sé si llegará un momento en el que yo vaya a hacer esa broma del periodo en mi cerebro al que puta pena entonces en el momento en que mi cabeza es en vez de decir que gracia que graciosos va a ser esto me diga que puta penadas que viejo estás hijo mío en ese momento yo podré decir ahora sí me siento feminista

Voz 18 35:33 nos queda muy poco tiempo pero el tiro

Voz 3 35:37 comentar contigo del vosotros vais a sabéis de feminismo vosotras porque yo veo muchas muy

Voz 0460 35:44 lo que también va en feminista elites tan leído medio libro aún no te has acaba

Voz 3 35:49 te has leído medio libro cobran la mitad que yo ustedes Mali pero mira una cosa es apoyar el sobre ese milímetro cosas encarnar lo esto

Voz 0460 35:58 Karate Kid tienda femenino

Voz 3 36:01 cómo te odian osea que hay que hacerlo de una manera lo que no se diga la palabra diciembre tras ser graciosas pero no tan tan pesadas con lo del beso

Voz 0460 36:11 eso eso yo he dicho algo yo me voy a ir

Voz 3 36:14 callarse que con lo siguiente el anuncio de Campofrío un anuncio que a mucha gente a gusto mucho y ponía las a los hacen vivito y sobre todo con las feministas y hay un fragmento en concreto de ese anuncio que nos sienta regular vamos a escucharlo cuánto cuesta

Voz 19 36:32 existe sobre la quiere siendo periodista o

Voz 20 36:35 el empleo de seguro es mucho cine

Voz 9 36:37 piense que los chistes sobre feminismo sale muy

Voz 3 36:41 no paramos ahí los chistes sobre feminismo pueden sentar mal podemos darnos protestar en redes sociales pero no tienen consecuencias todavía no hay un chiste machista que haya tenido consecuencias Dani tú

Voz 2 36:56 al vivido en tus carnes todas sus es caos con el tema de la bandera en el intermedio

Voz 0460 37:04 me puso a parir por lo de la bandera Josema Yuste que es para decirle hombre Josema Arriero encontraremos eh porque el de Mi marido me pega te quiero y ten hombre no es verdad no hay consecuencias parece ser que hay un poco de barra libre todavía

Voz 3 37:23 hay barra libre entonces a mí me cabrea decir no no es verdad que yo creo que libertad de expresión que el humor tiene que tener límites morales pero no tiene que tener consecuencias legales pero los chistes sobre mujeres machistas todavía

Voz 2 37:37 no hace un tribunal por ejemplo eh

Voz 0460 37:41 alejarme dejarme que que os diga que yo opino que se pueden seguir haciendo sé que cada uno tiene que ser honesto que se muestre cómo es que muestre lo que piensa situacion el chiste es malísimo oso buenísimos sobre las mujeres y a ti se te ve que no te está quedando con un optase entendiendo que se vea también porque puede ser muy cómico ver a un tío como de otra época hablando de cosas que ya la reacción es bueno y es bueno deseable es bueno que se haga es bueno que se discuta y es bueno que todo el mundo se exprese por lo tanto libertad de expresión siempre pero consecuencias también es verdad que yo veo mucha más tolerancia por ejemplo con un chiste sobre las eran así sí sí que con un chiste sobre la bandera que bueno

Voz 16 38:32 lo que con lo sé

Voz 2 38:33 será el tiempo que pena Dani perro maravilloso antenas que a las mujeres Daniel Daniel lo mira escucha vamos a ver

Voz 3 38:43 con mi corte favorito de este año buenos trampa es cuál es el día de la mujer tiene muy claro que no lo han entendido bien las Azúcar Moreno

Voz 5 38:52 y especial

Voz 21 38:53 sí porque yo creo que

Voz 0433 38:56 las personas que que lo celebramos

Voz 21 38:59 sí

Voz 0277 39:00 somos todas mujeres y cómo es el día nuestro

Voz 1 39:05 vamos a a vivirlo a tope y que los marido la pareja no la visa para poder hacerlo

Voz 2 39:12 cómo ves a veces las mujeres

Voz 18 39:17 la Rada Carlos todos abren

Voz 16 39:21 me voy de mi mío que ya está

Voz 0460 39:29 ya está sea Azúcar Moreno hace esto ya me sienta menos mal chiste del periodo eh

Voz 0433 39:34 has sido Tampax Mine

Voz 3 39:37 bueno nosotras seguimos Dani Mateo a quites te echamos ya

Voz 0460 39:40 venga pues me tiro que estoy aquí seguimos en la SER

Voz 22 41:45 Luis Encinas sucesoras Cantora Esther mayores cada mujer Elaine cariño

Voz 0277 41:52 que de tan gloriosa ahí que Mickey uno de los que hacen época se encaramó al coche del primer ministro y la dijo unas cuantas verdad escribiera van yo también quería llevar al acá el PAR repartiendo propaganda enteros Guardia alegro mucho señora yo siempre he intentado sacrificarlo agradeció mucho que ya sabía yo que Usera de las nueve

Voz 3 42:16 seguimos en las chicas y seguimos esparciendo conocimiento de mujeres que nos deslumbran atención a la biografía de hoy porque las feministas aún siendo malas mujeres a ojos del Patriarcado somos capaces de colarnos la mujer mala mujer para el y tú también un poquito nos gusta pues hemos sido capaces de colarnos hasta en el santoral hoy nuestra compañera Henar Álvarez nos habla de Santa

Voz 9 42:38 librada

Voz 20 42:45 para el rechazo que muestra iglesia a todo lo que suene a LGTB la estética que rodea al catolicismo tiene más brillo y que el Drac Bola para la inmigración porque ahora viene pero no somos porque transforma todo lo que reluce conocéis a Santa urge Fortis por santa librada es la patrona de las mal casadas su leyenda se populariza en el siglo XV la representa con vestido Ibar va a emerger nada tienen que dediquen a Gure Fortis le concertaron un matrimonio con un señor al que no conocía de nada prefería convertirse en El hombre elefante que tener que tocar el timbre

Voz 23 43:16 yo creo que es una buena manera de resumirlo que sentimos empezó a rezar para convertirse en un ser récord

Voz 20 43:21 ante y que el futuro esposo la rechazara sus deseos se cumplieron su cuerpo se llenó de pelo incluida la cara así que la boda se canceló su padre enfadadísimo por la cancelación de la transacción la mandó crucificar a partir de ahí su imagen con barba vestidos postrada en la cruz empezó a proliferar especialmente en Portugal

Voz 9 43:41 no es una realidad soy así estoy total no

Voz 20 43:45 en mil novecientos sesenta y nueve se dictó que será eliminada del santoral demasiada pluma para tanto carca creadas chicas nos encanta que imágenes femeninas que se salen del canon se cuelen en la iconografía de las instituciones que huelen

Voz 23 43:57 Serra que han echado yo creo que necesitaba en una gran figura para echar era era como se dice en la carne de cañón

Voz 20 44:04 así que un brindis por Santa vuelque Fortis la mujer que se rebeló contra los matrimonios concertados porque llamarlo vender que a mis hijas que daba fe

Voz 5 44:23 sí pero mira luego Conchita Agustí todo eso yo creo que se inspiró igual no

Voz 0277 44:27 estéticamente parecía un poco o parecías verdad

Voz 0445 44:30 bueno somos las chicas esto es la Cadena SER que no se olvide ir ya sabéis que la revolución será feminista o no será pero ahora llega el momento de analizar palabras de señores como Federico Jiménez Santos mal Uma Donald Trump escuchándolos a ellos o no será esto es feminismo Faye

Voz 0445 44:50 la pila

Voz 2 44:53 desde Francisco adelante iluso

Voz 0445 44:55 allá hoy traigo una sección que me encanta la llamada We are the champions my friend es de deportistas femeninas también hemos arrasado últimamente bueno Mireia Belmonte Carolina Marín Ruth Beitia Lidia Valentín yo me da suma los sábados pues tenemos otro hacíamos aparatito claro dos chicas cuando en nuestra nunca fetiche compartimos medallas bien que por ejemplo hay periodistas y ganó mis diplomas en la función bueno si en junio hacemos una clase

Voz 3 45:26 pues ya invitadas todas las puertas abiertas

Voz 0445 45:30 si yo voy yo voy a ver si la claro que sí junto con Mirella todo las apoyándonos periodistas como José Ramón de la Morena también apoyan el deporte femenino y lo hacen en sus entrevistas un ejemplo es José Ramón entrevista Joana Pastrana primera española campeona de Europa de boxeo en la categoría de peso mínimo así fue la entrevista

Voz 24 45:50 Dorado que acredita el título para el cinturón pesa a la campeona del mundo felicidades señor le llaman Spain sea ignoró como yo a los dos espejito es esto extensiva exigía dice Brian retó a quitarte de no de bombero nada allá donde está brilla el indie no viola tenemos todavía no si tenemos una de jugar novia Heidi que inquietante está en forma bendicen

Voz 0445 46:15 de jardines Jardí de ETA Andes está lloviendo no es caspa no se puede decir que el transforma bueno que a lo mejor estas acaba contexto sabes si la entrevista continuó yo creo que bueno haciéndole preguntas comprada no nos abre el golpe estrella su volea de derecha sobre su lesión en el metacarpiano no tenía razón mareos a todos los que tú has el viaje y cosas alquile maquillarse le pregunta si tiene novio pero luego ya cuando dijo que era lesbiana bueno pues Sálvame maquillaje y no sé por dónde te no sabe por qué sacarte esto bueno segundo en tema deportivo también habla mucho últimamente de la de conciliar no tu vida deportiva con tu vida familiar estoy mucho el tema los deportes cruz claros sirvió fenomenal eso bueno gracias también apoyos como Juanma Castaño un periodista que mira por los futbolistas de Primera División dice que bueno él no puede pegar ojo pensando que ellos están sin dormir escucha

Voz 25 47:13 los futbolistas lo de los hijos tienen que gestionarlo de otra forma lo digo totalmente en serio y que van a hacer no se puede levantar por la noche los futbolistas a cuidar de los hijos a Paredes lo dijo totalmente ensayo pues estoy de acuerdo con Juan Montero el vecino no no no no no no seis no seis demagogos de te jogo nada no es su consumo e pudo vive de su descanso también

Voz 0277 47:36 es que claro aquí

Voz 0445 47:37 hace cuenta de las mujeres son de segunda división por eso que los periodistas también vivimos de nuestro descanso y señores que cuidan de sus hijos

Voz 3 47:45 se dedicará el deporte IET mira yo es que me cabreo mucho porque con lo de Serena Williams me cabreo un montón que Ana había parido hacia un año esta decía estoy destrozada físicamente hay que excusa

Voz 0445 47:57 claro es cómo hay maquillaje pues ya tapa te tapa Thein ACB ya está lo del cansancio

Voz 5 48:04 sí a sus palabras

Voz 0445 48:07 tercero se ha hablado mucho de maternidad previstas ya que que realmente lo sienten en sus carnes Paco Maruenda dice estamos embarazado

Voz 5 48:15 es decir quedarse embarazado no

Voz 26 48:17 es una enfermedad la cuando es una obligación embarazada perdón embarazado bueno no digas embarazado para que lo claro está dando ávidos de hablar Guardiola aquí lo dejamos meramente es decir el que casado embarazada Djokovic pues también entrará que repartió isabelino Belén parejas veo aquí es verdad es que eso puede ser más machista hija las parejas se quedan embarazadas no o no van a mujeres oye yo me quedo embarazado con tres hijas no se queda a las mujeres

Voz 2 48:50 se ha roto la cabeza

Voz 0433 48:53 eh claro varió el consumo propio yo creo pero Paco confundió un poco embrión

Voz 0445 49:00 no van a veces pasa que dices tengo un dolor o puede ser un parto no gas

Voz 3 49:05 sabéis que me encanta que que el que Marhuenda hay mucha gente muy afín a él le parece fatal el lenguaje inclusivo para él sino para ella

Voz 0445 49:12 te puedes esto así que me lo adjudicó que habrá no volvemos

Voz 16 49:15 no son mías

Voz 0445 49:18 cuarto es muy complicado ser feminista eso lo sabemos

Voz 2 49:21 lo ha dicho es un editorial Hanson nada

Voz 0445 49:23 hoy cansado muy cansado tienes que estar todo el rato con argumentos sólidos bien construidos todo para poder lidiar con las críticas pobre Bertín Osborne ese aliado

Voz 0998 49:32 mira ahora lo preguntas son una mujer por curiosidad si sabe cocinar dicen que les machista digo yo seré machito tú eres imbécil

Voz 16 49:39 pero bueno sentí es que me poderlo ver a sonar chica le cuesta Elia Celia

Voz 0445 49:48 Tiger es invertir ya está él es un artista L expresa con palabras lo que bueno lo que no puede expresaba así con con sus canciones pues lo expresa con

Voz 0433 49:57 por eso yo creo que es el cerrado

Voz 0445 49:59 de la derecha no tu intentas cambiará el mundo para bien hoy al pobre Artiles buscar las cosquillas

Voz 5 50:04 creo mira os voy a poner otro caso otro ejemplo

Voz 0445 50:07 buena diciéndoles que yo no está solo en la cima yo te que a veces se pasa muy mal por envidia sin sanas Bertín esto dijo en una entrevista con una compañera periodista que tuvo el placer de entrevistarle con este instante

Voz 0998 50:20 como no te van a criticar a a mí pues claro si estamos además en el ojo del huracán a ti te criticaran todas las amigas de tus amigas que dirán esta de que va con los ojos que tiene el ex verán que tenga el respingada y los ojos así

Voz 2 50:35 claro claro si es que aquella ocurre no no pero no

Voz 0445 50:41 que no te ve claro ella seguramente le contestó algo

Voz 2 50:45 si viene aquí que algo de creo yo

Voz 0445 50:48 ya estaba algo Blanca esperando por favor que irme a mi casa no se creo está asimilando todo aquello bueno conclusión final como dijo Bertín dentro de sí hay una estrella si lo deseas brillará entre cada qué bonito gracias la democracia

Voz 9 51:03 todo

Voz 2 51:20 que esto se va a terminar segundo el evento Lin muchos seguimos en todas las redes posibles del universo yo tengo esta red silla de esa de por la noche para que no se me la de Vaquerizo sí sí sí sí

Voz 3 51:36 la más útil bueno yo voy a dar nuestro Twitter para que venga os digan cosas que Lindsay todo eso en Twitter arroba chicas nuestro Instagram las chicas en la SER y Facebook las chicas en la SER hasta Bertín podría o patrocinios venir hoy no quiere ni si lo invitamos todo el rato dice que no he podido para viéndonos mandaron mensajes o vídeos como

Voz 2 52:00 el de esta mujer maravillosa colas

Voz 15 52:02 estoy Belén eh

Voz 28 52:06 las chicas es que verán aparece un programa absolutamente necesario Dexter ha matizado que no no no es que hice pero desdramatizar el feminismo hacer pedagogía y me parece absolutamente necesaria la parte divertida quiero que siga ya sé que el fútbol os gusta mucho agentes tal pero me parecía absolutamente necesario que las chicas continúe existido impuesta a recoger por donde sea por favor a lo que mandáis el fútbol vale tal pero joder dejarnos raqueta no alemán

Voz 29 52:43 a ver yo no lo puedo

Voz 2 52:46 de de

Voz 9 52:50 Pelli fe

Voz 2 52:52 ah como decía La Mala Rodríguez hacer lo que os de la gana todo el rato

Voz 3 52:56 el feminismo y clases de boxeo que tenemos que están fuertes nos vemos prontito Dios

