Las Noches de Ortega: Semana Santa (19/04/2019)

Voz 3 00:40 hola Irene are hoy el conductor habitual de este espacio Juan Carlos Ortega no ha Night programa porque se encuentra disfrutando de sus merecidísimas vacaciones de Semana Santa con humildad intentaré sacar adelante este espacio en el que pido que me ayuden he pensado mucho que hacer esta noche me ha ocurrido que sería hermoso que me contaran que han hecho estas vacaciones de Semana Santa han salido a algún lugar se han quedado en sus ciudades han asistido alguna procesión los teléfonos de este pero gana están abiertos para todos ustedes

Voz 3 01:33 la me dicen los compañeros que ya empiezan a producirse las primeras llamadas muchas gracias queridos oyentes por estar ahí

Voz 8 01:46 Viernes Santo nos llamen Rafael desde Burgos buenas noches disfrutando de sus vacaciones Rafael

Voz 9 01:55 sí descansando aquí con la mujer y los que tantas entonaron canciones como no tenemos dinero nuevo mucho

Voz 10 02:03 mucha economía pues no hemos salió y nos hemos quedado aquí en en la casa pero a a los chiquillos les hacemos creer que nos hemos venido a a segunda residencia

Voz 9 02:18 se nota que es una presencia desde hace unos años

Voz 11 02:23 la es hacemos cree nada a los críos que tenemos

Voz 10 02:25 es una una segunda residencia para el verano para la Semana Santa para los fines de semana y sin salir de casa les engañamos y las decimos que que nos hemos ido a otra casa

Voz 8 02:37 pero ello se darán cuenta de que no han salido de casa Rafael no porque eh

Voz 10 02:42 mi mujer y yo cambiamos los muebles de sitio sea el otro día dejemos a los críos en casa a la abuela y la mujer yo cambiemos Longo la escuadra los cambiemos de para eso si después lo fuimos a buscar a casa la abuela los subimos en coche empecemos a dar vuelta y hacer kilómetros va que ellos crean que no estamos desplazando inhala luego volvemos a casa y cuando suben ellos creen que calen en la casa de veraneo ya digo inhala dinero otra casa no tenemos Irene y no da pena que los chiquillos pues tienen amigos que tienen dos casas da lástima que nada pues aquí estamos pasando estos días natal Luna es que volveremos a poner los muebles como siempre hasta las vacaciones de verano de pelotas de pero tan bueno de pequeño disfrutaba más ahora ya con la edad que tienen llamáis dicen papá cuando volvemos a casa que están ya en esa edad que no quieren está como padre y me tiene XXXVIII la chica cuarenta y seis

Voz 3 03:50 treinta y ocho y cuarenta y seis no sospechan que están en la misma casa de siempre

Voz 10 03:53 yo creo que algo se asegurarán de pequeñito engañados pero bueno

Voz 9 03:59 yo es la corriente gracias buenas noches

Voz 14 04:16 es bien

Voz 3 04:19 hay que hermosa la historia de Rafael cambiando los muebles de sitio para hacerles creer a sus hijos que disponen de una segunda residencia muy así pasa esta familia las vacaciones de Semana Santa y ustedes como las estarán pasando han viajado a algún lugar los teléfonos de este programa están abiertos y queremos escuchar

Voz 16 04:53 Nos llama Herminia

Voz 8 04:56 de Badajoz buenas noches buenas noches qué tal está pasando usted estas vacaciones Herminia de población en profesión le gusten a usted les procesiones

Voz 17 05:07 sí para este año por primera vez en las estoy viviendo desde el otro lado

Voz 3 05:11 qué significa desde el otro lado

Voz 8 05:14 Viña al lado de la Virgen desde las dos de la Virgen qué significa eso

Voz 17 05:19 bueno es que yo siempre envidia o mucho a Virgen daba mucha envidia a mí la Santísima cuando la imputación eso de que te lleven ahí un hombre Iker agente te mire a guapa ahí es algo que yo siempre me he envidiado este año pues yo he hecho de Virginia pues como aquí en el pueblo la puerta de la iglesia están siempre abiertas me acuerdo por las noches me disfrazó de las altísima me quedo que te gigas que decir ya de Gica pero a crear día siguiente me recojan aquí

Voz 8 05:53 me saca en procesión pero sin que nadie lo sepa Herminia

Voz 17 05:57 claro Cavaco hundida con vida lado no me quedo ya digo que GIC aquellas así como una estatua que tampoco me cuesta mucho porque tengo mucho mundo interior no me cuesta nada simular una quietud dotar y al final nadie sospechó nada

Voz 8 06:12 es impresionante Herminia alguna veo oigo

Voz 17 06:15 cuando me llevan en procesión no digo que alguien dice una vírgenes que parece al Arminia a la mujer de la mujer pero la cosa no no pasa nada

Voz 3 06:22 y qué siente cuando la llevan en procesión

Voz 17 06:25 es una alegría muy grande Irene una alegría muy grande porque yo soy de naturaleza vanidosa claro ponerse en el lugar a la Virgen para alguien como yo que del catolicismo ha hecho su modus vivendi fue algo indescriptible y además como me emoción hoy lloro la gente cree que es un milagro

Voz 3 06:43 qué bonito y no se siente mal por ponerse en el lugar de la Virgen

Voz 17 06:47 porque ya digo fue la vanidad pesa más que la culpa sobre todo Begoña a ver un poco de den un poco de vírgenes hoy también

Voz 3 06:57 pero ha dicho que está casada que están mujer de Gabriel

Voz 17 07:00 ya tanto tiempo que no hacemos nada que yo creo que prácticamente soy virgen de nuevo entre eso y que hago milagros pues yo creo que estoy aportando mucho al al catolicismo no lo saben a qué hago yo ya digo a escondidas Irene lo estás haciendo muy bien eh

Voz 8 07:22 gracias gracias buenas

Voz 18 07:40 hubo

Voz 19 07:41 Unión tú

Voz 5 07:45 este no es conociendo curiosas historias de Semana Santa por parte de nuestros amigos oyentes Rafael cambian los muebles de sitio para hacerle creer a sus hijos que tienen una segunda residencia Herminia utilizando su ingenio consigue que la saquen procesión guste como está pasando está explicaciones la radio está esperando a escucharle anime si esta es su casa

Voz 20 08:23 Sergio desde Oviedo

Voz 8 08:26 buenas noches Sergio disfrutando de sus vacaciones de Semana Santa y en casa o ha salido a algún sitio

Voz 21 08:35 que en casa crucificado no te gusta

Voz 8 08:37 estar en casa

Voz 10 08:39 sí sí me gusta voy a estar en casa Dios crucificado en en sentido literal te crucificado ahora mismo

Voz 8 08:47 qué quiere decir

Voz 21 08:49 destacado cada Semana Santa aquí en el en el comedor mi mujer me me crucifican va a celebrar la Semana Santa en una cruz claro de desde hace unos treinta años cada Semana Santa sacamos ya digo a al comedor una cruz de madera y la Carmen mi señora me me crucifican llame ella me ayuda a subir me microscópica hasta mi señora aquí aguantando me el teléfono lo veo claro

Voz 22 09:17 los con los brazos en cruz

Voz 9 09:20 sin clavos y clavos centrado atado con cuerdas la cara

Voz 21 09:24 M M mujer ella es partidaria de criticarme de de verdad declararme clavo pero yo lo que digo yo lo importante es el símbolo y tampoco hay Kane una réplica a lo que sí que tengo es Corolla la espina eso sí la Carmen hay que mucho en que al menos corona de espinas tengo toda toda la semana toda la semana la Carmen quiere que esté todo el año pero yo lo que le dio con el símbolo es suficiente no conectar la Semana Santa ya bastante

Voz 8 09:52 después de eso

Voz 9 09:53 bueno me voy hasta la cara

Voz 21 09:56 es lo que quiere es que me me ella sería partidaria de que me pongan en un en un acuerdo ente piedra Garibaldi ante lo que yo digo es el símbolo no

Voz 9 10:06 se aburre crucificado toda la semana no aburrirme no porque la calme me pone en Telecinco

Voz 21 10:14 que es una crucifixión dentro de que dentro de que es que prisión es cómoda ya digo dentro de la UNIA ahí crucificado uno al no la pereza malestar pero ya digo dentro de lo que es una crucifixión es crucifixión de lúpulo no puedo quejarme

Voz 8 10:31 pues Sergio

Voz 21 10:32 claro como mentales veo cinco veo vinos en la me me pone ponen Split vino sea Alen

Voz 8 10:40 pues gracias Sergio para contarnos cómo está pasando exacciones desembolsaron un fuerte abrazo

Voz 5 10:45 no te escucha

Voz 23 10:49 cabe

Voz 20 11:02 unes hacen debido

Voz 25 11:06 otras y crucifican otros

Voz 26 11:09 regalan a sus hijos la ilusión de tener más casas

Voz 5 11:15 orgullo tenemos en la Cadena SER detener los oyentes que tenemos gracias por ser como son sino ustedes este programa

Voz 20 11:28 Nos llama

Voz 8 11:29 Visitación desde Lugo buenas noches

Voz 3 11:33 cómo está pasando usted las vacaciones de Semana Santa querida amiga

Voz 17 11:37 pues las estoy pasando bien gracias a mis hijos

Voz 8 11:41 está usted con sus hijos en estas fiestas no

Voz 17 11:44 no digo gracias a mis hijos porque me están ayudando mucho a a hacerme creer que estamos ahora mismo en mil novecientos sesenta y dos

Voz 8 11:55 en mil novecientos sesenta mil Santpedor que quiere decir es que yo una mujer muy religiosa

Voz 17 12:05 llevaba yo ya unos años sufriendo muchísimo porque me doy cuenta de que la gente ya no cree como antes ya no se cree en la Semana Santa como antes se creía sí yo siempre había echado de menos la época en la que aquí todo el mundo creí celebraba Semana Santa y nada mis hijos como regalo este año han han simulado que estamos en mil novecientos sesenta y dos cuando este país era más fervoroso en en el aspecto religioso y lo cierto es que lo están consiguiendo bien con esfuerzo pero lo están consiguiendo

Voz 8 12:42 cómo consiguen esa simulación del sesenta y dos con la ayuda de mis nietos con la ayuda de sus nietos bisnietos

Voz 17 12:48 se hacen pasar por mis hijos como si hubiéramos retrocedido más de medio siglo oye llegan Mis nietos a casa y me dice no la mamá que hacen pasar por mis hijos si luego Mis hijos han contratado a a personas para que vengan al pueblo llenen la iglesia que mis hijos tienen dinero pueden permitirse ese tipo de contratos y como yo soy viuda pues han construido de cartón piedra hablas de Blazers es bueno mi difunto marido lo han hecho muy parecido en cartón piedra cuando era joven sí Iván tumbado en el sofá el muñeco bueno entre tener aún marido en el sofá volver a tener hijos pequeños si la iglesia llena de gente y la verdad es que la simulación de mil novecientos sesenta y dos está bastante bastante conseguido Iguarán aquí soy feliz pensando que España es todavía un país fervoroso en el aspecto religioso me parece

Voz 8 13:49 increíble miga lo malo malo es que Pablo

Voz 17 13:52 pasado mañana ya volverá a ser otra vez dos mil diecinueve ya está la Semana Santa que viene yo no volveré a hacer Tahrir porque yo solamente de acero dicen en los años sesenta pero bueno al menos voy a vivir con Spain

Voz 27 14:07 yo para que que me ahora las próximas semanas

Voz 28 14:10 un abrazo enorme amiga migrar a todos haciendo muy bien

Voz 8 14:17 qué gracia es una

Voz 29 14:21 eh

Voz 6 14:26 más

Voz 29 14:35 sí

Voz 3 14:37 es la primera vez que conduzco este programa y lo cierto es que estoy impresionada impresionada y agradecida por estar aquí ocupando el puesto de alguien que es irremplazable lo cierto es que escucharos es una cosa y hablar con vosotros otra bien distinta siempre estado al otro lado en la redacción oyendo o vuestras voces mientras seguía el programa pero pero está aquí frente a este micrófono hablando con vosotros es una experiencia imposible de explicar

Voz 7 15:18 sólo puedo deciros gracias

Voz 3 15:20 gracias de verdad queridos oyentes Nos llama Josep

Voz 8 15:24 desde Tarragona buenas noches qué tal está pasando estas vacaciones de Semana Santa Josep

Voz 11 15:30 pues bien reflexionando mucho ir confesando me todo lo que puedo

Voz 3 15:36 confesando entonces está confesando en en la iglesia

Voz 11 15:39 si no es veía confesando me yo no no me había confesado nunca fui abuela el lunes pasado a misa me arrodilló empecé a confesar me con el sacerdote sí bueno aquí sigo aquí una iglesia sigo sigo erró Villa

Voz 3 15:58 a una semana a rodillazo en el confesionario

Voz 11 16:01 sí de es que son muchos pecados ya digo yo yo nunca me había confesado empiezas a tirar de Vigo

Voz 8 16:09 ya digo una cosa que

Voz 11 16:12 ver hijo sacerdote yo de aquí quiero seguir en limpio nuevo en la medida de nuestras posibilidades yo soy muy simple

Voz 8 16:23 me tomo pescados Josep a ver si Sir entiendo usted te acudió a la iglesia es pasado lunes

Voz 11 16:29 Lunes de Pascua exacto

Voz 8 16:32 es un empezó confesarse y no se ha movido de ahí en en estos días

Voz 11 16:38 no ya le digo es que si uno uno cree que no que no tiene pecados pero ya digo Si vas tirando poco a poco va retrocediendo hasta tu Juventud Infancia yo sé que yo tendría que haberme confesado antes pero bueno una cosa por otra lo vas dejando se te van amontonando los pecados cuando decides ir pues es un trabajo que hay que hacer pero hay que yo de aquí no me levanto si si nos agobia limpio

Voz 9 17:13 sacerdote y me imagino que está un poco harto pero que a mí me dijo es su trabajo él está aquí cree usted que ahora no confesional podemos hablar con él

Voz 11 17:31 no es que ahora está durmiendo me porque lleva pobre hombre un día jodido jodido jodido de desde las ocho a mañana yo estoy confesando mis pecados hígado el hombre educadísimo yo entiendo que es jodido para ahora está durmiendo me voy a dejar descansar un poquito dentro de unas cinco despierto digo veremos con con esta misión me de dejarme que quiero soy de aquí de mí sea con la sensación de tener un espíritu renovado y empezado vida

Voz 3 18:14 pues gracias por su llamada a gracias por contarnos cómo está pasando usted esta Semana Santa

Voz 8 18:20 arrodillado durante todos estos días en el confesionario gracia así que haga usted limpio

Voz 11 18:28 de hace Irene está haciendo usted muy bien sustituye donde que me gusta mal ustedes

Voz 9 18:34 yo mejor escuchan muchísimo mejor muchísimas

Voz 16 18:44 cada vez más si espadas a todo no yo no

Voz 3 19:05 la radio como medio de comunicación permite escuchar historias que no podríamos conocer en cualquier otro medio larguísimas confesiones disfraces de Virgen Crucifixión es en el comedor viajes a la religiosidad de mil novecientos sesenta y dos Casas inventadas para pasar de Semana Santa qué hermoso es este medio que nos permite conocer mejor que cualquier otro

Voz 8 19:35 Nos llama Luis Alberto desde Burgos buenas noches

Voz 28 19:38 no te diré en qué tal sus vacaciones y saber

Voz 8 19:41 bueno en primer lugar me me presento

Voz 28 19:44 yo soy el hijo de Raphael que haya que ha llamado ante

Voz 8 19:47 Rafael no que cambiamos

Voz 28 19:50 mueble de sitio para hacer creer a mí no me tenían una segunda ronda

Voz 8 19:54 segunda casa decía en ha oído a su padre usted

Voz 28 19:57 sí lo he escuchado y nada decir que que mi hermana y yo sólo lo sabíamos desde siempre

Voz 9 20:02 pero no nos daba pena decírselo a

Voz 28 20:05 a padre tira de pequeño no nos llevaba la casa de la abuela hija sabíamos que en ese rato los papás estaban cambiando los muebles de la casa para hacernos creer que al llegar ya era otra casa distinta no no no no dijimos nunca porque la la ilusión que tenían era tan grande estaban tan contento por nuestra alegría que que no quisimos decirle nunca nada pero claro ahora que mi padre lo ha dicho por la radio

Voz 11 20:29 sí yo lo he oído pues nada quiero decirte

Voz 9 20:33 papá gracias estoy Gemma

Voz 28 20:37 no me hablando Irene no nos ablanda que no va a poder seguir de este medio de comunicación

Voz 8 20:42 sea llamando tu padre Rafael buenas noches

Voz 28 20:46 buenas noches buenas noches Papa Juan no te lo lo ha sido siempre de siempre la crisis yo la crisis yo lo hemos hacían pero vaya que no queremos decir de lo que hace y ahora lo que quiero decirte es que no no hacía falta que tuviéramos dos hacer pactar bien

Voz 9 21:05 otro de papá

Voz 8 21:10 yo también yo también me estoy emocionando no lloren por favor que me derrumbo Luis Alberto Rafael por favor Luis Alberto estamos en directo en la cadena SER

Voz 3 21:27 la radio es emoción la radio es magia

Voz 8 21:31 la radio y sentimiento por favor cortemos estás

Voz 6 21:38 grita

Voz 3 21:50 de evitarlo tampoco queríamos acabar sin escuchar la voz del conductor habitual de este programa queríamos también saber como está pasando en las vacaciones

Voz 8 22:02 buenas noches buenas noches y cómo estás donde estás pasando las vacaciones

Voz 1174 22:07 da igual donde esté pasando las vacaciones no no te importa si creo que al resto de los oyentes yo simplemente quiero decir que es la última vez que al programa

Voz 8 22:18 es un programa tan sensible

Voz 1174 22:20 os matan edulcorado le ha salido una mierda de programa Irene os lo hago yo es distinto cuando yo lo hago no me rebajó al sentimentalismo de los oyentes no te ha gustado entonces no no me ha gustado desde aquí te digo que es la última vez no sé lo que hacerse programa me sustituyes sino que colaboran en este programa

Voz 11 22:42 buscaré otro trabajo Irene busca tengo otro trabajo el lunes por la mañana antes de que yo lleguen recogen sus cosas y no vuelves más adiós buenas

Voz 32 22:59 eh eh

Voz 3 23:03 tal he intentado hacerlo lo mejor que esa pido simplemente querido escucharles

Voz 20 23:12 sí me he emocionado pido perdón

Voz 3 23:18 acepto la crítica hace el director de este programa y me despido de todos ustedes han sido cinco años trabajando aquí haga sombra como redactora y Locutura ocasional nunca nunca olvidaré estos años en la Cadena Ser lamento haberlo hecho mal lamento haberles decepcionado pero me voy dando las gracias las gracias a todos cuantos oyentes han estado al otro lado y a los que hoy han querido hablar conmigo nunca olvidaré sus historias estás seis pequeñas historias de Semana Santa

Voz 34 24:06 me ha me enemigos pesa

Voz 3 24:11 pero los oyentes me dicen que Ortega está llamando nuevamente Ortega buenas noches

Voz 1174 24:16 buenas noches Irene en primer lugar perdona perdona perdona perdona porque os tengo que reconocer que lo has hecho muy bien y que lo que me ha dolido ha sido que muchos oyentes decían que gracias mejor que yo he podido resistirlo yo he cometido un error no solamente no te no te pido que te vayas sino que te explico que te quedes que cuando yo no pueda hacer programas tú Irene Aretha quién lo haga acecho sin duda el mejor programa de esta temporada no lo has hecho tú gracias Irene de verdad

Voz 6 24:59 sí

Voz 3 25:10 queridos oyentes son muchas emociones no puedo se quiere hablando vamos a dejarlo aquí estoy confusa y feliz al mismo tiempo la semana que viene Ortega volviera de sus vacaciones y conducirá el programa regresará a la radio la luz de la Cadena SER yo volveré a la sombra de la redacción pero estaré feliz les habló con mucho gusto su amiga para siempre Irene Aretha buenas noches