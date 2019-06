Voz 1 00:00 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 00:13 ha sido un día de emociones desde luego de emociones incluso suprema se porque algunas de las cosas importantes que han pasado han pasado en el Tribunal Supremo en el juicio del proceso el fiscal Zaragoza lo tiene claro aquello que sucedió fue

Voz 3 00:27 el PP de Estado lo que sucedió en Catalunya

Voz 0093 00:30 entre marzo del dos mil quince de octubre de dos mil diecisiete particularmente del momento en que se aprueba esa resolución primera de la undécima legislatura que pone en marcha ya de una forma efectiva todo este proceso sobretodo en los meses de septiembre y octubre de dos mil diecisiete es lo que en la terminología de que el se fue un golpe de Estado que a juicio de que es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales

Voz 0827 00:57 bueno pues el Tribunal Supremo decidirá si lo fue o no lo fue y la otra noticia también llega el Supremo sobre alguien que ese sí ese sí que de un golpe de Estado

Voz 4 01:06 mil Talgo en pero

Voz 0827 01:19 mil años tardó en morirse unos días tardamos en enterrarlo y otros mil años parece que nos va a costar exhumar lo el Supremo ha paralizado cautelarmente la exhumación prevista para el próximo lunes de los restos de Francisco Franco esta mañana a muchos ciudadanos mostraban ante el tribunal su indignación

Voz 1792 01:35 somos un país herido totalmente herido y hay que acabar con esta situación no se puede soportar que tengamos ciento ochenta mil personas en la fosas comunes es una auténtica vergüenza que nosotros nos amotinamos nos seguiremos indignado porque eso no lo queremos para España

Voz 0827 01:51 indignado estaba este hombre indignado también Emilio Silva el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Voz 5 01:59 los está interponiendo entre el Gobierno que iba a llevar a cabo esta exhumación y un Parlamento que en dos ocasiones ha votado que los restos de Franco deben salir del Valle de los Caídos no pero esto es una medida cautelar pero es una especie de interrupción cautelar de la democracia

Voz 0827 02:16 una indignación que contrasta con la satisfacción de los Franco Utrera Molina es su abogado

Voz 6 02:21 la resolución de hoy ese es no sólo es la resolución es una resolución ajustada a derecho sino que es la única realmente respetuosa con el derecho a la tutela de de jueces y tribunales ir por lo tanto pues se ha evitado una situación desagradable e para mis clientes y yo lo celebro

Voz 0827 02:43 son los flecos que nos queda de un tiempo del franquismo que lo recordamos en general como una época gris

Voz 7 02:49 que recordamos en blanco y negro cuando no es que ya se acaba el día cuando nota negro es que ella se acaba el día lo recordamos hasta ahora

Voz 0827 03:10 en blanco y negro porque y NATS estrena una serie documental que se titula España después de la guerra el franquismo en color que es una serie en la que un tipo de cuarenta personas han trabajado para restaurar más de ciento ochenta mil metros de película para reparar digitalmente más de doscientos cincuenta mil fotogramas para colorear los es una forma de acercar esa época a las nuevas generaciones para acercarnos también a la realidad que no era en blanco y negro Nos decía Manel Lucas el guionista de la serie

Voz 0447 03:39 los reporteros que del nodo o los reporteros que estaban que que grabaron a la entrevista en Hendaya no se plantearon no no estoy haciendo aquí un trabajo creativo blanco y negro voy a jugar con la sombras con las luces etcétera como si fuera un expresionista alemán no no que que hay pues esta toma esta cinta pues nada pues grabo con lo cual yo creo que la transgresión es mucho hay mucho menor que si estuviéramos creando

Voz 0827 04:02 Casablanca no y además los originales en blanco y negro no sean destruido si tenemos lío con el muerto también hay lío entre los vivos siguen las negociaciones los tanteos para formar gobiernos autonómicos y municipales con alguna novedad señala Daud

Voz 8 04:17 a la Roma de Nerón

Voz 1 04:21 mucho lío pero con

Voz 2 04:22 alguna novedad interesante porque Albert Rivera propone para Barcelona un Gobierno ve un gobierno detrás fíjate que los gobiernos no pueden ser y por eso no quiere Vox

Voz 0040 04:32 yo no quiero gobiernos con tres y cuatro partidos matando a un Gobierno como mucho de dos partidos pero para Barcelona que propone por sentido de Estado Le pido al Partido Socialista que nos sentemos en una mesa PSC Ciudadanos y PP y con dieciséis concejales pelearemos un Gobierno en Barcelona y pero si acaba de decir que otro partido no puede ser

Voz 0827 04:52 los así que Ciudadanos tiene gobernar con el apoyo de Vox peros Kiss sin que se note mucho o quiere gobiernos de dos o de tres bueno según venga el viento serían los triángulos de los dos lados a los que han cantado hoy arcano Isar a Socas

Voz 9 05:08 triángulo de dos lados no sé qué me está diciendo simplemente está clavado Triángulo de dos las dos hay dos lados no va a ser delito Ésa es la nueva forma de llamar al tripartito

Voz 10 05:16 qué ángulo de dos lado misma incoherencia cómo defender o a poca por la violencia según una forma experta suta forma

Voz 9 05:23 lenta igualmente ningún país debería de incrementar yo simplemente deja que la rima se compense ese triángulo no será un triángulo de que él se nuevos simplemente por respeto sólo tiene lados porque estoy frente de dos catetos

Voz 10 05:37 los catetos obsoleto pero espera porque ya ha venido la hipótesis Musa yo soy Hipatia viento de esta patria y me parece que podría conquistar

Voz 1 05:44 incluso así los ritmo

Voz 9 05:47 hablando de triángulos y quieres yo te lo terminó por eso yo no me expuso yo tengo el carácter más agudo y puedo contra esos opuso

Voz 0827 05:55 bueno y menos obtusa San sido dos conversaciones que hemos tenido en La Ventana que han sido también supremas

Voz 2 06:04 la hemos hablado con dos personas

Voz 0827 06:06 es que han sido reconocidas junto a nuestra compañera María Manjavacas por la comunidad de Castilla La Mancha Juan Ramón amores es uno de ellos director general de Deportes en la actualidad ir recién elegido alcalde de suciedad de La Roda es un hombre que fue diagnosticado de ELA hace poco tiempo pero decidió no rendirse

Voz 12 06:24 ese día el médico me dijo te quedan tres años de vida yo el mismo día no sé cómo ni por qué me diagnosticaron trece de noviembre a las cinco de la tarde a las siete y me adapto de juventud no sé ni cómo ni por qué porque Juan amores hasta ese día era todo lo contrario de nada más bien una persona débil ese día no sé por qué me fui a trabajar cuando todo el mundo decía que no iría hasta el trabajo la energía la gente la conexión al final me da vida yo puedo ir regalando vida a todos los que no tiene esperanza si hubiera hecho lo contrario yo estaría ya muerto

Voz 0827 07:06 la mala noticia que le cambió la vida y a partir de entonces aprendió a vivir ya saborear el día

Voz 12 07:11 diga yo es el creyente una actualmente en la vida es el día a día el pensar que en estos momentos el último el último lo voy a disfrutar como si no existieran mañana lo digo muchas fechas nadie vivido mañana vamos a disfrutar de hoy

Voz 0827 07:27 un hombre extraordinario Juan Ramón y un hombre una mujer extraordinaria Dori Boluda que es la madre del doctor Antonio cepillo Seppi que durante ocho años padeció un cáncer en esa época se dedicó sobre todo ayudar a superar esa enfermedad a sus pacientes más pequeñitos un tipo muy especial también

Voz 1274 07:45 es tanto lo que perdió es difícil bueno yo creo que la ausencia de un hijo en cualquier de cualquier manera es durísima no que la de mi hijo Antonio era una persona que llenaba cualquier hueco su sonrisa era una persona humilde honesta pero era un ser inmenso era un chiquillo soñador trabajador humanista una bellísima persona

Voz 0827 08:09 Nos decía Dori que su hijo le enseñó lo mismo que aprendió José Ramón aprender a vivir el aquí y ahora

Voz 1274 08:17 él me enseñó a vivir aquí ahora aquí ahora las sonrisas lo mejor palabra vamos para adelante entonces aprendimos que vivimos el día a día haciendo lo mejor que lo sabíamos porque familia humilde eh esta entonces eh pero no deja nada porque no sabemos si el nos dio no sabemos lo que la vida no se no es en ningún momento lo que iba a pasar

Voz 0827 08:39 Juan Ramón Amores ha obtenido la mayoría absoluta en suciedad desde su ventana local hemos preguntado cómo observa cómo ve la política nacional se pelean por su

Voz 12 08:48 darse

Voz 3 08:49 cuando eso no es lo que preocupa a los que estamos al otro lado los acertamos a otro lado

Voz 12 08:55 queremos vivir mejor queremos tener mejores servicios públicos hemos tener mejor acceso a todo eso lo único que hice lo único que nadie habla si queremos hacer política de verdad mi abuela que ahora está con Parkinson y Alzheimer demencia nos tiene que entender

Voz 0827 09:12 hablar para que se entienda ida las palabras en la política también nuestra profesión en el periodismo hemos hablado con el filósofo Daniel Gamper Premio Anagrama de Ensayo por su libro Las mejores palabras Él cree que en la vida pública está sobrevalorado el polemista que además se extiende cada vez más

Voz 1330 09:30 lo que hace es sobre todo es trabajar a base de ingenio es decir el hecho de de ser virtuoso con las palabras de acero un un retoque Cano cuando cuando toca de parecer más listo que los otros pero en ningún caso de ofrecer buenos argumentos y de intentar buscar el consenso y de escuchar a la gente

Voz 0827 09:54 de viajes vitales pero a la inversa han hablado esta mañana en Hoy por Hoy del viaje que hizo el boxeador Urtain hace diez años Juan Cavestany lo llevó al teatro y ahora se publica una novela gráfica sobre la vida de un hombre que pasó de ser un personaje de feria a tocar la gloria

Voz 13 10:12 personaje era un tipo que pegaba a su cualidad era pegar era pegar y tumbar a los adversarios muy rápido entonces esto es lo que le hacía una figura pues pues muy loca muy llamativa para la atracción de feria no hubiéramos quedado sólo con ese personaje como víctima engañado igual nos habría que era una cosa un poco condescendiente no ir a un tipo con con un con un deseo con ambición y el deseo de la trascendencia no ideal ambición qué tal lo que le convierte en una figura trágica en último término no

Voz 0827 10:43 sufría altibajos en su vida pero cree el director teatral que en el fondo fue feliz ahora eso sí la gloria como llega a veces Se va el final pues fue triste murió abandonado muy solo

Voz 13 10:55 fue abandonado progresivamente fue el ese le dio la espalda progresivamente y cuando murió murió realmente muy sólo el hecho tirarse por la ventana en el El Pilar es un final muy terrible en muy poca gente fui a su fue a su entierro se cuentan las crónicas no

Voz 0827 11:12 y con Nieves Concostrina hemos puesto nuestros retrovisor mirando a China hace treinta años todos recordamos la imagen de un joven con la camisa blanca frente a un tanque intentando paralizarlo eso fue el comienzo aquel cuatro de junio de mil novecientos ochenta y nueve el comienzo de una masacre la masacre de la plaza de Tiananmen los con

Voz 1626 11:39 centrados en Tiananmen llevaban dos meses de protesta pacífica pidiendo un poco más de libertad hasta que el Gobierno chino se infló de tanta chorrada democrática hilos aplastó literalmente según las autoridades hubo un puñado de muertos antipatriotas fuentes más serias cifran en dos mil los estudiantes asesinados sin contar a los ejecutados con posterioridad

Voz 14 12:01 del chico de camisa blanca y pantalón negro nadie sabe qué fue de él de inmediato fue sacado de la carretera

Voz 1626 12:08 por un grupo de civiles que se lo llevaron disimulado entre la multitud los testigos aseguran que eran miembros del Ejército vestidos de paisano y que aquel joven de diecinueve años fue ejecutado en los días posteriores pero y lo tiene el Gobierno chino sigue diciendo que lo hecho bien hecho está prohibe cualquier recuerdo de aquel cuatro de junio China sigue burlándose de los derechos humanos de sus ciudadanos y mientras el mundo les ríe las gracias para no perder jugosos negocios pelillos a la mar

Voz 0827 12:39 bien China tampoco muchos ciudadanos conocen lo que pasó hace treinta años nos decía Adrián esta mañana entre otras cosas porque por ejemplo Google está censurado

Voz 15 12:48 la foto del tanque en general todos los rociado con Tiananmen sólo lo conoce una minoría que son los chinos que han estudiado en el exterior o que están en contacto con occidentales dio hablan inglés son los pocos que tiene inquietudes políticas ya ve FS ni siquiera la gente con ese perfil el gremio de los disidentes ese tan heroico y tan admirable como como poco representativos de una sociedad que se genéticamente apolítica

Voz 0827 13:18 pero no solamente que no en el pasado sino que tampoco les interesa se conforman con lo que están viviendo

Voz 15 13:24 además las nuevas generaciones que han son románticas es una verdad incómoda que la ausencia de otro Tiananmen no se explica por el temor a una represión violenta sino por el apoyo popular de un Gobierno que ha sacado a cientos de millones de chinos de la pobreza ya ha asegurado la estabilidad social desde nuestra óptica occidental que un pueblo sacrifique los valores democráticos a cambio de bienestar económico pues puede sonar decepcionante pero los chinos saben que ahora viven mejor que hace cinco diez quince veinte años y que de aquí a cinco diez quince de veinte años es si nosotros en mucho las cosas vivieran mejor

Voz 0827 13:58 pues nada de la vida cotidiana de los ciudadanos chinos hoy a la vida cotidiana nuestra transformada eso sí de formada por las twiterías

Voz 2 14:06 vamos a empezar las tutorías con Leo su tuit saludando al tiempo veraniego

Voz 16 14:12 queda cancelada la temporada de dormir haciendo la cucharita

Voz 2 14:17 Luis Hernández un tuit para esos que usan el móvil como si fueran walkie talkie no lo llame Sadie de whatsapp si dura tres minutos y medio llámalo podcast la clásica conversación de pareja a cargo del señor Billy

Voz 16 14:30 sabes a veces creo que cuando te cuento cosas sólo te quedas con las menos importantes pero da igual llames a Carrillo las castañas del fuego como hago siempre dale guárdame castañas

Voz 0827 14:40 bueno y otra cosa importante que ha pasado en la radio hoy han estado los Estopa

Voz 1 14:48 todo saqueados

Voz 0827 14:49 la primera canción de lo que será su nuevo disco seguro que algunas de las canciones que oigamos suyas en este nuevo disco se convertirán en éxito y claro tendrán que gestionarlo

Voz 2 15:00 tuvimos una época que no cantaba estábamos un poco hartos pero luego ya la volvimos a cantar y pensamos que somos como vamos a dejar que en lo que quiere mucha gente escucha

Voz 0827 15:09 lo que sí bueno yo son muy jóvenes pero se dan cuenta poco a poco de que llaman acumulando recuerdo

Voz 2 15:13 los nosotros cuando empezamos en esto vivíamos la vida al día del presente no no teníamos ahora muchas veces ya empezamos a tener la cabeza con recuerdos y eso no está mal porque de alguna manera tela de la baja cuando te va ganando los recuerdos iros recuerdos están hechos para disfrutarlos para quedarse ahí llorando pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor y eso hemos hecho doce canciones nuevas

Voz 0827 15:39 pero de recuerdos ha tirado Candela Peña que esta tarde que estrena este viernes en Movistar la serie Hierro en la que interpreta a una jueza combativa con carácter bueno como ella que no Sakon dado el carácter que tuvo que echarle para entrar en el cine de su pueblo por primera vez ahí empezó todo

Voz 17 15:56 yo soy la hija de los dueños del bar pegado al único cine que había en mi pueblo entonces cuando yo molestaba en el bar Mi madre me decía dile al señor Ramón que te deje pasar al acomodador entonces a mí me daba tanta vergüenza decirle señor Ramón dejemos pasar que yo lo hacía primero un show señor Rabanne mire de acatar esta y entonces yo lo hacía puesto estatal Hemisferio que cuando aquel hombre hasta el nabos me decía Candela ya entonces yo he hecho de todo en esas tres últimas butacas y cuando el cine lo tiraron abajo me dio el alcalde las tres butacas y la esta comisaría

Voz 0827 16:28 bueno pues es una historia preciosa y la verdad es que viendo a la candela madura no me quiero ni imaginar cómo sería la niña Candela

Voz 1330 16:35 por ahí no haría preciosa como tantas que me has visto en el cine os acordáis Armas de mujer

Voz 2 16:39 pero si os acordáis de la canción pues venga más y cerramos la ventana hasta mañana un beso muy gracias Dios