A Vivir Que Son Dos Días (22/12/2018)

buenos días muchas navidades juntas nada no sé si demasiadas no sé pero pensarlo pero mira cómo es un día tan bonito te voy a decir que espero que sean muchas más las que compartamos no sabes que es veintidós de diciembre lo que supone un día como hoy para este país

a mí la verdad es que me parece precioso que el puente aéreo que une Mis dos ciudades lleve esos nombres más en este momento que estamos viviendo verdad dos hombres que consiguieron un avance como este no también su momento muy simbólico en un momento mucho más complicado creo yo que este que que estamos viviendo me parece un mensaje pues irreprochable para unos y para para otros híper ventilados de de cada bando te acuerdas Javier de un documental que presentamos aquí en este programa y que iba sobre todo el backstage de de esa operación de restitución de la Generalitat y de Tarradellas en la en la Transición

se en pues mira cuando me enteré de la noticia de ese cambio de nombre de del aeropuerto de El Prat aeropuerto Josep Tarradellas me acordé de su codirector de Josep Morell cuando cuando supe esta noticia porque estuve preparando el tema con Eli es se implicó muchísimo en en contar esta historia no de esos hombres en silencio que por detrás fueron urdiendo la trama para que se restituya era la Generalitat y con ella la presidencia de Josep Tarradellas así que ayer por la tarde le pedí su valoración su reflexión sobre este asunto

Voz 16

10:05

Compay fue un político muy importante en la historia de Cataluña porque él mucho en cierta forma simboliza el paso de toda una generación que a principios del siglo XX pensaba que con un vencimiento a la República España sería un país dónde habría una descentralización administrativa nacional un país donde se avanzaría en la Reforma Agraria se avanzaría en en disminuir el peso bajar cierto tan importante que se había convertido en un Estado dentro del Estado IVIE ya más en una digamos una reforma de disminución del poder de la Iglesia no eran personas progresistas en el aspecto social un aspecto ideológico el aspecto político no cuando cuando ganar las elecciones el doce abril de mil novecientos treinta y uno él fue el primero que proclamó la República de forma oficial en Barcelona después Larra la ratificó Macià que proclamó la República catalana dentro de la República Federal ibérica yp posteriormente compaña fue un hombre muy importante en el Parlamento parlamento primer Parlamento catalán porque ver presidente del Parlamento catalán es pues fe diputado y representante de la minoría catalán Parlamento español también fue ministro fue ministro de Marina y además hay una una ironía muy grande con esto no porque él este la parte de la Catalunya profunda sus padres eran una familia de propietarios rurales medianamente medianos diga pues no no detrás grandes extensiones de la desde otras zonas de España no y sin estudio en Barcelona se dedicó al periodismo hasta que ya un hombre adulto término la carrera de Derecho no entonces el lo fue fue en fin era un era una pieza clave para los diversos Gobiernos que que hizo la República