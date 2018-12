A Vivir Que Son Dos Días (29/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos

Voz 1312 00:48 el Tribunal de Cuentas condena a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella ya seis concejales de su equipo de gobierno por vender viviendas sociales a fondos buitre Almudena López sino qué tal buenos días buenos

Voz 0131 01:00 días Lourdes les condena al pago de veintitrés millones de euros por vender esas casas a precio de saldo en una operación llena de irregularidades el Ayuntamiento de Madrid estudia volver a iniciar un procedimiento para revertir la compra de las viviendas y que vuelvan a ser propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda Montse es una de las afectadas va a ser desahuciada el próximo mes de febrero y así contaba su historia en Hora veinticinco

Voz 7 01:21 sí la misma botella fue la clonación allá de en una botella tan contenta no se hizo hay una un festín una fiesta como que no había tocado la lotería que sepa estos a tocado la lotería que Tomás una lotería que sume a vivienda pública que cosas que no same no engañan

Voz 0131 01:40 los tripulantes de cabina de Ryanair irán a la huelga en enero la han convocado para los días ocho diez y trece de enero su reivindicación sigue siendo la misma que en verano que se les aplique la legislación laboral española a todos los trabajadores Ernesto Iglesias es el responsable de uso en la aerolínea irlandesa

Voz 8 01:55 yo sólo hablo en nombre de mis trabajadores de los de Rayan el que juntarse los demás están con las agencias y seguirán con ese modelo como mínimo cuatro años más

Voz 1312 02:06 el asesino confeso de la joven Laura luego ha sido trasladado a la prisión de Sevilla dos en Morón de la Frontera

Voz 0131 02:12 donde será internado donde está internado ya en un módulo de aislamiento de la cárcel onubense también fue trasladada la novia de Bernardo Montoya que había intentado ponerse en contacto con él alerta de una mi en las costas de Filipinas e Indonesia pues precisamente ése acaba de cancelar Se activó esa alerta tras producirse un terremoto de seis coma nueve en la escala de Richter en una isla del sur de Filipinas el seísmo se produce casi una semana después de la ola gigante que causó más de cuatrocientos muertos en Indonesia ya en Egipto cuatro personas han muerto hoy

Voz 1312 02:40 tras diez han resultado heridas por la explosión de una bomba al paso de un autobús turístico cerca del K

Voz 0131 02:45 pero este es el primer ataque con explosivos contra turistas cometido en el país desde el año dos mil quince entonces murieron más de doscientas personas en un avión ruso que explotó en el aire el atentado de este viernes ha tenido lugar cerca de las pirámides de Güiza una zona muy transitada portugués

Voz 1312 02:58 las este viernes ha fallecido el escritor israelí hemos of a los setenta años

Voz 0131 03:03 on será uno de los escritores israelíes más leídos en el mundo ganador en el año dos mil siete del Premio Príncipe de Asturias a pesar de haber sido abiertamente crítico con Israel ha sido recordado elogiado desde todos los sectores políticos

Voz 1312 03:16 hoy Almudena gustan los los boleros me encantan a secas muerto Moncho también también es verdad pero cuenta es verdad es pero venga pues hasta las nueve guapa un beso

Voz 1860 03:52 hola Antonio Nuño muy buenos días Lourdes

Voz 1312 03:54 qué raro a estar sentados así haciendo la visiones

Voz 9 03:57 la lejanía verdad tanta oye

Voz 1312 04:00 perturbadoramente ya pasar el día de los inocentes porque si miras para tras un año como este además en en tiempos de verdad y las Technics cada vez es más difícil reconocer que informaciones autentica cuál no lo es no May mira que alguna de las historias que que vamos a contar ahora tú lo piensas que si las hubiéramos pensado el año pasado las hubiéramos considerado una inocentada en esta misma sección en este mismo

Voz 9 04:25 la rama e desde luego nadie lo habría creído porque si recordamos por ejemplo a una legión de politólogos afirmando categóricamente a finales del año pasado que España era un país muy diferente a los países de su entorno y que aquí nunca podría instalarse un partido de extrema derecha o también sería difícil creer que habríamos dicho adiós para siempre a Mariano Rajoy tendríamos como presidente a Pedro Sánchez o que en Andalucía Moreno Bonilla iba a poner punto final a casi cuarenta años de gobiernos socialistas y qué decir de la marcha de la gran esperanza blanca de la derecha española Cristina Cifuentes por un quítame allá esos másteres esas cremas

Voz 1312 05:11 qué echa echaríamos un poquito de menos a Rajoy parece reconocerlo Antonio con un poquito de menos lo echa todo lo dicho lo malo de todo ese ruido de fondo todo este ruido de fondo que estamos hablando está impidiendo que escuchemos las cosas importantes que afectan de verdad nuestro día a día no y alguna de de esas cosas Antonio se habló ayer en el Consejo de Ministros

Voz 9 05:31 sí habló por ejemplo de pensiones porque el Consejo aprobó la subida general del uno coma seis por ciento del tres por ciento para las mínimas y no contributivas en realidad lo que se hace es volver al IPC como referencia para esta subida se elimina así el índice de Raval utilización implantado en dos mil trece porque el Gobierno Rajoy que ligó su subida a la situación financiera del sistema sistema garantizado sólo un al que garantizaba un alza mínima anual del cero

Voz 12 05:56 en la veinticinco por ciento escuchamos a Pedro Sánchez es decir se pone fin de este modo un periodo de merma de poder adquisitivo de empobrecimiento de nuestros pensionistas las pensiones son para este Gobierno un derecho de ciudadanía no son una mercancía con la que hacer

Voz 1312 06:12 luego el mega decretó incluye el aumento de la cotización para los contratos de corta duración se recoge también el acuerdo suscrito con las organizaciones de autónomos que contempla el incremento de un uno veinticinco por ciento de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos a partir del uno de enero de dos mil diecinueve los autónomos personas físicas tendrán que pagar cinco coma treinta y seis euros al mes sesenta y cuatro euros más al año de lo que pagan actualmente aunque a cambio recibirán una mayor protección

Voz 9 06:44 esa medida recoge también que se sancionará a las empresas con un mínimo de tres mil ciento veintiséis euros de multa y un máximo de diez mil por cada trabajador que esté mal encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos lo que familiarmente conocemos como falsos autónomos

Voz 13 07:05 Hamza hechos la das a sin sin más

Voz 1312 07:16 en el Maremàgnum de decretos aprobados ayer por el Consejo de Ministros destaca el que rebaja el límite máximo de velocidad de cien a noventa kilómetros por hora en carreteras secundarias el objetivo es la homologación con otros países europeos y sobre todo reducir la accidentalidad en estas carreteras causante del ochenta por ciento de la mortalidad por tráfico en nuestro país Pere Navarro director general de Tráfico

Voz 14 07:40 es que las carreteras convencionales tenemos más de mil muertos de que la velocidad está detrás de las salidas de la vía que es la principal causa o de los choques frontales es cuando entra alguien entró en una curva fuerte ocupa el carril contrario examine al Cuba ya ese choque frontal con lo cual es un elemento estratégico para la mejora de la seguridad

Voz 9 08:11 Lourdes sabes de quién son los dedos que tocan esta pieza de piano

Voz 1312 08:16 me aventuro a a decir que son los de nuestro JR particular

Voz 9 08:20 pues sí escuchamos hacían Robots nuestros oyentes saben que Jeins sufrió abusos cuando era un niño y esa circunstancia ha marcado profundamente su biografía el lleva meses luchando para que nuestro país se promulgue una ley de protección integral al infancia a la adolescencia pues bien en el Consejo de Ministros de ayer se dio el primer paso con la aprobación de un el anteproyecto de ley Ander es Condes director ejecutivo de China

Voz 7 08:44 hola buenos días

Voz 1312 08:46 hola buenos días Andrés una de las novedades que presenta el anteproyecto es el plazo de prescripción para los delitos contra menores un plazo que que va a empezar a contar cuando esos menores cumplan treinta años que avance supone esta medida es suficiente ese límite porque recordó que algunas asociaciones planteaban que que fuese a los cincuenta años

Voz 17 09:07 sí en la desde Save the Children desde luego pedíamos es a esa edad no creíamos que allí había que dar el máximo plazo al las supervivientes de abusos sexuales durante la infancia para que pudieran denunciar llegar a revelar estos sucesos cuando no le ha ocurrido en la infancia llegar a hacerlo público y denunciar es un proceso largo es normalmente en los supervivientes pueden denunciar a partir de los treinta treinta treinta y cinco años aproximadamente entonces que el plazo de prescripción comenzase a los cincuenta ataba las máximas garantías estas personas y la máxima protección también porque la la anomalía que tenemos ahora es que personas que son agresores sexuales a niños y niñas confesos que están libres e incluso realizando actividades con niños porque sus delitos ya han prescrito porque yo no pueden ser denunciados ya entonces esta elevación de la edad Bada

Voz 0055 10:00 a dar un margen de protección mucho más elevado

Voz 17 10:02 a los niños la ley Andrés con

Voz 9 10:05 templar nuevos tipos delictivos cuáles son esos nuevos delitos que se contempla

Voz 17 10:10 tiene que ver sobre todo con los y las nuevas tecnologías no de las tecnologías han abierto un espacio nuevo de relación que puede ser también un espacio de de violencia hacia los niños de hecho se convierte mucho en eso en términos de acoso escolar de abuso y agresión sexual también entonces a la ley recoge una serie de medidas concretas para protección de la infancia en el espacio y las nuevas tecnologías que yo creo que es algo que preocupa a todos los padres y madres

Voz 1312 10:38 también se se plantea medidas para para evitar la reincidencia en qué consiste en estas medidas

Voz 17 10:44 bueno medidas relacionadas con una bueno Corner una vez que que están en prisión los agresores sexuales pues lo que tiene que ver con su hijo bueno son trabajo con ellos de carácter psicológico en qué modo que permita que permita que no vuelvan a reincidir no que puedan recuperarse

Voz 9 11:03 es establece una definición amplia de de violencia que es lo que abarca esa definición

Voz 17 11:09 eso es muy importante no hay que la ley recoge la definición de violencia de las Naciones Unidas que entre pues parte por ejemplo del maltrato también la negligencia es pues lo que dejamos de hacer con los niños y las niñas y que tienen derecho a esperar de nosotros como adultos no también abuso acoso agresión todas las diferentes formas de violencia que pueden ser practicadas sobre niños niñas eso es muy importante para tener este estas esta de carácter de integrar calidad que tiene esta ley

Voz 1312 11:40 cuando te te acercas au te informas sobre los procesos que tienen que pasar los procesos judiciales policiales y judiciales tienen que pasar los menores que que denuncia o no cuando se investiga alguno de estos abusos te das te das cuenta que es un verdadero escándalo que se producen situaciones demenciales no donde los niños tienen que soportar una segunda casi una segunda víctima victimización no al al al comparecer en los en los juicios no es creo que otra cuestión fundamental que se cree se cree en unos juzgados especializados sabes cómo se estructura haría ni qué competencias tendrían esos nuevos juzgados

Voz 17 12:16 esta es una petición importantísima de de Save the Children y de las organizaciones de infancia en general en en la medida en que las circunstancias de los niños y las niñas cuando son víctimas de violencia son especiales no y que un niño ha sometido a un proceso judicial sea no deja de ser un espacio hostil para los niños y las niñas vemos fundamental que los profesionales de la carrera judicial en contacto con esos procesos sean especialistas en infancia conviertan especialistas mi infancia para eso reclamamos la existencia de juzgados específicos de violencia contra los niños y las niñas igual que existen juzgados específicos el para la violencia contra las mujeres y una fiscalía específica de violencia contra los niños y las niñas igual que existe para las mujeres no nos preocupa quienes no conocemos el articulado final de este anteproyecto de ley pero no no fue mencionado por el presidente del Gobierno ayer nos preocupa que esto no se no se concrete finalmente

Voz 9 13:16 Andrés cambiemos de tema pero sigue con nosotros porque queremos compartir contigo nota de las noticias del día de ayer

Voz 18 13:21 ha sido una operación muy difícil estamos convencidos de que estas trescientas diez personas no hubieran llegado a ninguna parte de no haber encontrado con nuestro barco estamos seguros de que de que bueno mi amor

Voz 1312 13:37 escuchábamos Oscar Camps director de Pro Activa Open Arms después de la llegada del barco ayer de que ayer dejó sanos y salvos a trescientos ocho migrantes en el puerto de Algeciras Save the Children es una de las ONGs que se ha responsabilizado de atender a ciento treinta y nueve menores de edad que venían en ese barco Andrés que sabemos del estado en que han llegado esas trescientas ocho personas en especial esos ciento treinta y nueve menores

Voz 17 14:01 bueno están en están en buen estado ahora mismo ya ayer noche salieron para para lo que se refiere los menores saldados al a las instalaciones del sistema de protección de la de la Junta de Andalucía el llegaron ciento treinta y nueve menores de ellos un un Nobel da por ciento eran menores no acompañados no venían con sus con sus familias nos sorprendió especialmente que entre ellas venían veinte niñas de de origen somalí de entre catorce diecisiete años veinte adolescentes que sin ninguna duda no han vivido un viaje que los adultos difícilmente podemos imaginar no han atravesado Etiopía Sudán Libia sea lugares en conflicto armado lugares pues completamente desérticos lugares muy peligrosos no para un grupo de veinte niñas solas estas quizá lo lo diferente en este en este caso ahora mismo todas ellas han sido bueno todos los menores que han llegado no han sido atendidos se han podido identificar sus necesidades inmediatas a su vez da también están ya en instalaciones de la Junta de Andalucía

Voz 9 15:09 cuál es ahora el protocolo qué va a pasar con esos menores

Voz 17 15:13 bueno estarán mientras sean menores estarán en el sistema de protección de de la Junta de Andalucía o en otros y son trasladados en ese momento pues la Junta se hace responsable de la tutela de estos niños y niñas y por tanto de su bienestar físico de educación también y de su protección hasta que cumplan dieciocho años de edad en el momento que cumplan dieciocho entonces es donde el sistema también falla porque no que de alguna manera las empujados a la a la exclusión porque no existen buenos mecanismos de transición a la vida adulta

Voz 1312 15:50 antes de de despedirte Andrés a mí me gustaría que escuchas es un corte más

Voz 0055 15:56 yo ya dije que el efecto llamada de esos barcos hoy ha llegado otro también el Open Arms ha llegado con trescientos inmigrantes a un puerto español el efecto llamada de esa política buenista demagógica de Sánchez iba a causar una oleada migratoria sin precedentes

Voz 9 16:12 eh Andrés qué diríais desde Save the Children a Pablo Casado

Voz 17 16:17 bueno que en el que realmente esto es tenemos tenemos evidencias de que no hay tal efecto llamada lo que ellos no efecto expulsión tremendo ella estado recientemente en Somalia las condiciones Dios Somalia porque la mayoría de las personas que llegaron en lo penal son de origen somalí la las condiciones de extrema violencia extrema pobreza de extrema sequía que tiene ese país son realmente el efecto expulsión entonces o sea que lleva a a veinte niñas de catorce diecisiete años a emprender un viaje donde van a arriesgar su integridad física de su vida pues sin duda razones de expulsión no razones de llamadas no eso es lo eso es lo más importante hasta que no tengamos una migración ordenada a través de vías legales y seguras vamos a seguir viviendo episodios trágicos como como los que con los que convivimos diariamente es imprescindible atender esto no la diferencia en términos de oportunidades en términos de igualdad que existe entre nuestros países y los países de origen de estas personas va a seguir provocando un flujo migratorio creemos que tiene que ser condenado legal y seguro

Voz 1312 17:30 Andrés Conde director de Save the Children muchísimas gracias por habernos ayudado a analizar algunas de las noticias de Delia de ayer y que tengáis un Fene feliz año

Voz 19 17:38 lo mismo para nosotras muchas gracias

Voz 0530 17:52 el procedimiento de

Voz 21 17:53 cuenta al que usted se refiere no ha supuesto ninguna alteración en los contratos de los inquilinos para los inquilinos lo único que ha cambiado su casero nada más

Voz 1312 18:04 escuchábamos a Ana Botella siendo todavía alcaldesa de Madrid asegurando que la venta de viviendas públicas a un fondo buitre se había hecho con todas las de la ley y que como escuchábamos lo único que había cambiado y han sido los caseros

Voz 9 18:16 ayer el Tribunal de Cuentas corregía Ana Botella ni la condenaba junto al entonces director de la Empresa Municipal de la Vivienda y a seis de sus concejales a pagar veintitrés millones de euros por el daño causado a las arcas públicas al vender las viviendas por debajo del precio de mercado

Voz 1312 18:30 la sentencia es muy dura con el proceso detecta como previamente había hecho la Cámara de Cuentas infinitas irregularidades y no sólo por el precio de venta por debajo de su valor sino porque hubo ausencia de pliegos no se realizaron los correspondientes estudios técnicos en los concursos no se garantizó la libre participación de todos los interesados básicamente se considera que eran procesos ideados para que hubiera un beneficio

Voz 9 18:53 botella y su condena dieron mucho de sí ayer en redes sociales el Huffington Post por ejemplo titulaba una es una pera y un buitre es buitre no está musa particular Maruja Torres escribía en Twitter la diferencia entre el buitre hay la botella es que ésta no tiene

Voz 1312 19:08 quienes no están para bromas son los afectados por estafa en la venta de de estos pisos no nuestra compañera Laura Gutiérrez de redacción Madrid habló ayer con con alguno de ellos e ir los testimonios son todos desgarradores Laura Laura Murillo tiene cuarenta y cinco años es teleoperadora tiene fibromialgia diagnosticada y se quedó en paro por por por la baja que tuvo que coger se ha quedado ha dado la paradoja de que la misma empresa municipal de de la vivienda Le tuvo luego que una vivienda por emergencia residencial

Voz 22 19:39 yo tenía una vivienda de la EMV vale impidieron a así desde el año dos mil el tres se basó menos vale y a mí no me respetaron las cláusulas que yo tenía con la EMV delineo unas cláusulas con la EMV pagaba trescientos ochenta y pico euros o trescientos el y algunos ahora mismo no me acuerdo bien vale que a mí de repente me subieron a seiscientos y pico euros yo cobraba setecientos diez euros dime eso a mí como yo puedo pagarle seiscientos ético euros y cobro setecientos diez euros evidentemente no podía pagar que hoy en que eso yo con la plataforma con la paz en que fuimos que aquí a tu se canciones que lo único que nos encontramos fueron a las lecheras a la codicia pero no un Alex eran ido no por lo menos dijeran no había ningún como si fuéramos unos delincuentes yo lo único que ibais a negociar a intentar hablar con ellos de que no me desafiaron de que se había alguna manera de poder llegar a un acuerdo y poquito a poquito índice la única respuesta que comer fueron las leches pues me me me entristece muchísimo durante esto hace muchísimo porque porque lo que van a pagar no me aunque pagana millón más millones nunca harían lo que nos han quitado sabes por qué el el BCE desahuciadas de una que tu vivienda que te ha costado mucho trabajo que te que te la conceda que te has movido muchísimo que te has tenido que mover o no no van a pagar nunca porque como lo deberían de pagar ese la Castel

Voz 23 21:17 fíjate Antonio fíjate qué paradoja escuchábamos el corte de Pablo Casado una vez más como lleva haciendo durante toda la

Voz 1312 21:23 campaña hay desde hace un tiempo amenazando con esa llegada sin precedentes oleadas de inmigrantes que ponen en peligro nuestro sistema nuestro trabajo nuestra vivienda aquí quién ha puesto en peligro la la vivienda de de gente pobre de gente sencilla no ha sido es esos que son que tienen menos no sino los que por avaricia tiene más cometen esta barbaridad no ya desde el mismo momento que dices que sí ha vendido a un fondo buitre una vivienda social pues ya una vivienda pública ya es ya ya ya es horrible pero si encima se se descubre la las irregulares irregularidades que hagas han descubierto o se han puesto de manifiesto pues todavía más

Voz 9 22:02 fíjate que la propia empresa municipal de la de la vivienda decía ayer en un comunicado que si no se hubieran vendido estas viviendas sociales que que se vendieron a fondos buitres ahora mismo el fondo de viviendas que tendría el Ayuntamiento de Madrid sería mayor que el Fondo que tiene en bien bien Madrid osea estresante hablando de miles y miles de viviendas

Voz 1312 22:20 pues eso hay que recordarlo a la hora de de ir a votar hay que acordarse de quién realmente trabaja a favor y en contra de la gente más sencilla

Voz 0131 22:38 qué te parece si nos sentamos

Voz 1312 22:40 en un banco será el último banco de dos mil dieciocho eh es mira que me gusta

Voz 9 22:45 a sentarnos en un banco y escuchar lo que local

Voz 1312 22:47 es que eso es la eso es la vida realmente pues venga nos sentamos en un banco en el que se han superado a veces pruebas muy duras Yahoo o están en vías de hacerlo nos gusta sobre todo escuchar estos testimonios en nuestro país se diagnostican alrededor de treinta y dos mil cánceres de mama al año una de cada ocho mujeres lo lo va a sufrir a lo largo de su vida el cáncer de mama supone un fuerte impacto emocional y conlleva consecuencias psicológicas a nivel personal y familiar complicadas difíciles de superar

Voz 9 23:17 las tasas de mortalidad son todavía altas hay miles de historias de superación miles de heroínas que luchan día a día contra el cáncer María Jesús y Elena son dos Ejemplo de ello Chus lo ha superado Elena está en ello Beatriz Nogal hablado con ellas la palabra cáncer Esther

Voz 25 23:32 libre tú y es cáncer te dicen tienes cáncer Iyad piensas que te vas a morir entonces no es verdad está yo llevo nueve años con cáncer y aquí sigo

Voz 26 23:45 hoy la noticia eso muy mal eso es lo peor no te crees que

Voz 1312 23:49 va a ser malo

Voz 26 23:51 entonces claro cuando te lo dicen dices en serio sea no puede ser es mentira algo tiene que estar mal era ayer cuando mayo horas ahí lloran mucho porque te crees que ya que sacaban

Voz 25 24:06 la primera vez que me diagnosticaron el tumor yo tenía XXXV años yo estaba convencida de que esto no iba a poder conmigo es un proceso pues complicado con una quimio

Voz 27 24:18 eh larga con una más texto

Voz 25 24:21 mía completa con Construcciones y con radios y con historias pero pero yo lo tenía clarísimo cambios físicos

Voz 26 24:34 es lo más porque no eres tú no eres tú la cara te cambia la caras de pone muy redondita que le llama la cara Luna como

Voz 0530 24:42 somos flete sin pelo

Voz 26 24:46 como ya se te caen las pestañas las cejas menos tu cara ni es tu eres tú

Voz 25 24:51 claro es que de metástasis es una cosa muy complicada por lo menos cuando te lo dicen tuya eso

Voz 6 24:58 lo piensas en toda la gente que ha muerto de esto

Voz 25 25:02 hay todavía tardado bastante tiempo después de entonces en en pensar en futuro Ia está por lo menos ácidos así yo yo no podía pensar que voy a hacer el verano que bien si voy a estar en Navidades con mis hijos cosa porque yo no me veía capaz yo no sabía que iba a pasar comida entonces al final lo que te das cuenta es que es que cuando Si si no se ha podido quitar lo que se puede es normalizar

Voz 26 25:30 yo tenía que luchar por mi familia sin mi familia yo para mí era mi familia y luego en su que yo quería seguir viendo el las estrellas la luna anochecer amanecer sólo tenía que seguir viendo

Voz 25 25:44 porque la enfermedad también te enseña muchas cosas me ha enseñado a valorar realmente lo importante y mis hijos quizá tenido que madurar un poco antes que el resto quizá han visto cosas que no deberían haber visto en algunos momentos herido por su madre por supuesto igual que ha sufrido el resto familia pero iguales ha hecho más fuertes

Voz 26 26:05 piensas que que tienes que seguir que tienes que seguir y que tienes que seguir porque hay veces que no quieres ir llame al hospital porque dice es otra sesión más

Voz 25 26:15 el con lo mal que lo paso con lo mal que lo paso a raíz del del tumor me he sentido muy arropada y es fundamental que que te sientas acompañado de esto porque tú solo no puedes esas somos humanos y eso es muy complicado que ser positivo siempre para esto hay que ser positivo pues hay que pensar que sí que sí que se puede

Voz 26 26:38 pero se pasa se pasa ido y Fede que sale muy fortalecida mucho más mucho más mucho más

Voz 25 26:45 yo quiero seguir estando aquí sí quiero a mis hijos y seguir paseando por el campo feliz aquí ir corriendo al cole con ello a verles verles felices si Isère Feli dijo también no se básicamente pues eso vivir

Voz 1312 27:11 a vivir que que no es poco Antonio feliz año igualmente Un besito Un besito ganarme la semana que viene estaban escuchando a Moncho ya sé que me lo has puesto eh

Voz 9 27:26 es una pasión que compartimos frío

Voz 1312 27:28 que descanse en paz Moncho en el rey del bolero que murió ayer en el Hospital de de matar vamos a escuchar qué nos cuenta nuestro escritor de cabecera Javier Pérez Andújar

Voz 28 28:00 me he quedado sin propósito como ya deje de fumar no se me ocurre que otro propósito hacerme para el dos mil diecinueve y así llevo varios años a lo mejor es que he cambiado de bando antes era de los que decían año nuevo vida nueva también es cierto que todo lo veía nuevo ahora los años nuevos me dan repelús porque temo que vayan a ser peores que los viejos no es por nostalgia de texto ha palado la nostalgia es la plusvalía del tiempo de la nostalgia siempre vive en otros los que más tienen como siempre detrás de la nostalgia se oculta la última trinchera de la lucha de clases abolido el trabajo ahora se le llama empleo la dialéctica está en los bienes de consumo se ve muy claro si se habla de libros de películas de canciones cuando un rico citan las novelas las músicas la cinematografía que lean formado Se dice que persona tan culta cuando un pobre habla de lo mismo de sus novelas de sus discos de sus cines de sus tebeos todo eso es considerado nostalgia no da igual haber tenido una biblioteca familiar con Thomas Mann y Piti grizzly que haber tenido una novela de Marcial Lafuente Estefanía en el cajón de las bombillas no es igual el recuerdo cultural de un rico el recuerdo cultural de un pobre la nostalgia es una estratagema para devaluar lo mucho que saben los que tienen poco llamando nostalgia al capital cultural de las clases populares se le está robando todo el valor de intercambio que tiene su cultura la nostalgia es una forma de clasismo no hay que confundir la nostalgia con la melancolía la nostalgia es una sección de Amazon y la melancolía es un grabado de Durero melancólico se debate entre la realidad y el deseo y eso es lo que me ocurre cada fin de año que echan programas debemos tal hacía y me pongo melancólico a vivir

Voz 29 29:55 dos días

Voz 1312 35:15 esa subida

Voz 42 35:17 a Chad

Voz 1312 35:24 Rafa Panadero buenos días

Voz 1775 35:27 hola buenos días

Voz 1312 35:28 en estas fechas tan señaladas a la hora de buscaron la noticia a la que poner banda sonora como siempre hace en este tiempo de radio en esta sección me temo que no esperamos grandes sorpresas

Voz 1775 35:41 no no que escucho no no no de en estas fechas tan señaladas pensé que iba a seguir haciendo

Voz 28 35:45 en el Rey del Pino yo no

Voz 1775 35:47 es un amigo de orgullo y satisfacción bueno yo es que creo que una semana como está pues la noticia tiene que ser esa no ya sabe no por eso estamos arrancando con esto que suena que es la versión que la cantante norirlandesas hoy acaba de grabar lo hace unas semanas acabo de grabar a partir de lo que pues es ya un clásico navideño no ese conduciendo a casa por Navidad que compuso en mil novecientos ochenta y seis eh bueno la grabó en ochenta y seis lo había compuesto unos años antes basándose en una situación real que le pasó se vio en un atasco para salir de Londres mientras conducía el Mini de su mujer para ir a su casa pasar la Navidad a su pueblo tenía por delante un largo viaje bueno estaba metido tienen un atasco ya se le ocurrió esto que suena

Voz 42 36:33 que

Voz 1312 36:37 si alguien aún no lo ha pillado no se ha situado la noticia que has elegido es la Navidad la llegada de Papa Noel y todo eso

Voz 1775 36:45 a Rogers que eso siempre noticia no además de este año no sobran motivos de actualidad para hablar de la Navidad más allá del discurso del Reino que siempre noticia hay dos noticias que me han llamado la atención esta semana la primera la ley en el New York Times la policía iraquí e tuvo que salir a desmentir una noticia que estaba circulando por redes sociales iba acompañada de una foto que también resultó al final ser falsa en la que se contaba que Papa Noel había sido arrestado en un pueblo de Irak mientras repartía regalos

Voz 1312 37:12 pues poca broma con esto porque en un país como como Irak con con tanta división sectaria donde existe además una significativa comunidad católica

Voz 1775 37:20 pocas pocas bromas y fue la situación claro tenían que salía es mentir porque aquellos estaba poniendo tenso no la otra noticia relacionada también con Papa Noel o bueno mejor dicho con Santa Claus que es como le llaman allí en el mundo anglosajón sabes quién la protagoniza no de

Voz 44 37:34 puede salir chinas Javier del Pino

Voz 1775 37:44 Donald Trump Lourdes no podía ser de otro no

Voz 1312 37:46 es tremendo es tremendo esto Donald Trump hablando con una niña de siete años sobre Santa Claus

Voz 1775 37:52 exacto tradición navideña ya sabes en la Casa Blanca desde los años cincuenta pues el presidente la primera dama bonos responden a niños que llaman por teléfono por Navidad preguntan cosas como se han divisado ya Santa Claus llegando al país pero este año se ha desmarcado hoy con otra pregunta que le hace a esa niña de siete años no voy a repetir la pregunta porque estamos en horario infantil eh pero bueno sabes a lo que me refiero no

Voz 1312 38:12 sí sí sí no no no digas nada hay que ser desde luego hay que ser torpe cafre y si no sé qué más para para meter la pata de esa manera los labor

Voz 1775 38:20 torpe que facilidad para destrozar sueños y traiciones e hablando traiciones en estas fechas hombre los especiales navideños de televisión no son

Voz 44 38:28 lo clásico no no no no pasa aprovechar que en esta Pino para poner Rafael que es un es un imprescindible e inevitable esto especial navideña

Voz 1775 38:37 dado bien que buena idea que las una venganza con la idea a con otro momento para ponerle a él para ponerla Rafaela opinó pero bueno no estoy pensando en especiales de la tele estadounidense no de la tele española y en concreto estoy pensando en lo que pasó el otro día en el especial

Voz 28 38:55 año de división

Voz 1775 39:01 bueno todo empieza con el presentador preguntándole a la invitada que es la cantante Miley Cyrus está preparada para el numerito de Santa Claus ella le responde preguntando bueno ha parado alguna a pensar en en el significado de la canción que van a cantar no

Voz 1312 39:14 eh esta canción es la que estamos escuchando no que es lo que dice la ley

Voz 1775 39:18 pues mire a la canción se llama Santa baby es uno dos villancicos tradicionales más versionado de la historia desde los años cincuenta escuchar un poco muy bonito muy inocente una chica le está explicando a Papa Noel que ha sido muy buena en el año que no avisado a todos los chicos que se lo han pedido y que por eso porque ha sido buena pues le pide un abrigo de piel Un duple es un descapotable un año diamantes no está mal eh

Voz 45 39:45 lo ahora de nada

Voz 46 40:08 la claro que sí

Voz 1775 40:12 el SES al principio todo bien no pero en un momento dado ahí pues la ex estrella el canal Disney cambiará la letra y convierte la gente cancioncilla Navidad durante el pico

Voz 1312 40:20 hay un auténtico no feminista confesa

Voz 1775 40:23 es como se ha hecho yo puedo comprar mis propias cosas o el mejor amigo de la mujer es la igualdad salarial

Voz 1312 40:28 pues no está mal hoy qué tal se lo han tomado la el cambio de letra en las redes sociales entonces claro yo solo

Voz 1775 40:34 es que allí son muy polémicas en las redes sociales al es fácil liarla no iban a visto comentarios al vídeo en cuanto a lo colgaron pues el tipo de bienvenidos a otro episodio de cómo le

Voz 9 40:43 tardase Kagan la Navidad o así Johnny

Voz 1775 40:45 no tener a Miley Cyrus quejándose de de igualdad salarial y de acoso sexual el fin más allá de la polémica este cambio feminista muy de este año no los bien siempre se han dado para que grandes grupos hagan versiones de clásicos e incluso compongan sus cuentas canciones navideñas si te parece vamos a subir la banda sonora de

Voz 3 41:28 sí soy

Voz 1775 41:39 esta semana

Voz 1312 41:40 a Coldplay correcto Martín cantando

Voz 1775 41:43 no las luces de Navidad se llama Un tema que sacaron en dos mil diez nunca ha estado en ningún disco oficial pero bueno suena bueno suena en cualquiera de sus éxitos con esa realidad pegadiza que suelen poner sus coros épicos no que el en de la canción en realidad la letra es de Navidad pero está contando la ruptura de una pareja mientras brillan las luces de Navidad pero el caso es que claro con la pena de la ruptura pues a Chris al eclipse esto de la Navidad no no le acaba de convencer no muy tierno todo tiene además eso sí está muy bien Lourdes Un vídeo muy curioso el grupo sale actuando en un teatro acompañado de tres imitadores de Elvis que están tocando el violín en la parte de arriba del escenario hay una frase en latín que dice credo el ven Tian víveres

Voz 1312 42:24 bueno no hace tanto la verdad pero reconozco

Voz 44 42:29 que se me ha olvidado ya casi todo latín que estudian mis tiempos de Bush ya ya ya digo que hace

Voz 1775 42:37 lo que una que ella era muy buena pero

Voz 1312 42:40 diciendo pero ya se me ha olvidado pero traduce por favor

Voz 1775 42:42 soy como tú he tenido que consultar en Google Il ha traducción es toda una declaración de intenciones eh lo que quiere decir es creo que Elvis está vivo vamos con otra realmente curiosa

Voz 3 43:07 sí

Voz 50 43:22 eh eh eh de esto

Voz 51 44:03 está un

Voz 1775 44:04 les reconozcan que me pillas que estará dificulta esta canción se acaba de publicar hace sólo unas semanas pese a que se compuso hace más de diez años en dos mil siete

Voz 9 44:14 atenta que la historia curiosamente saber volar

Voz 1312 44:17 oye también era batallitas no tiene batallitas

Voz 1775 44:19 el clásico eh mira que está cantando se llama Sufian Stevens es un músico estadounidense que bueno entre los años dos mil uno dos mil seis publicaba cada Navidad un disco con canciones navideñas a una serán composiciones propias otras versiones de clásicos no te quede escondida el típico recopilatorio para cantar con la bomba no eran canciones muy Cuddy muy cuidadas y que fueron muy bien recibidas por la crítica y en dos mil siete después de esa racha tuvo la idea de organizar un concurso sobre canciones navideñas en plan juego la idea era intercambiarse los derechos de autor no de la canción que ganara el concurso con una de sus canciones que es esta que está sonando aquel concurso lo ganó otro músico de Nueva York Small Duffy se quedó con los derechos de este Lone Lehman Winter pero no público la canción sólo dejó que es escuchará pues en algunas sesiones privadas que el montaba en su casa no ya decidido pues diez años después de aquello once años en realidad en dos mil dieciocho se decida a publicarla en una edición limitada en vinilo el siete pulgadas también en digital Icon lo que está recaudando ya está yendo bien la venta pues bueno ese dinero va a ir para una ONG que se dedica Juana

Voz 1312 45:22 Alec da fe una historieta eh has visto la boca eh

Voz 1775 45:24 está a un anejo que baja dedicada a impulsar la experimentación en el arte en Hoy bueno quiere servir como plataforma para nuevos artistas no

Voz 1312 45:35 estás muy muy a la última la verdad siendo Navidad diciendo tú me esperaba algo más clásico mira no me preguntes por qué

Voz 1775 45:43 a qué te refieres algo así más ochentero que diría Pino no

Voz 1312 45:46 exacto que también diría yo

Voz 1775 45:48 no reniego de ese lado ochentero de pero es que bueno Pino sequedad seguirán eso está lleno de prejuicios eh mira para terminar Roe tirar de un clásico de mi infancia quizá de la tuya también mencionabas antes a Rafael miraba con la idea e mi villancico favorito lo admito era teatro

Voz 1312 46:03 pero déjame adivinar El tamborilero

Voz 1775 46:06 pues vamos a terminar con tamborilero pero ojo no con la de Rafael no me estoy emocionando Lourdes este que canta Crosby CRA el equivalente Rafael en especial de Navidad años pero ayer Estados Unidos no

Voz 1860 46:45 pero oye hay otra voz no yo misma cantantes

Voz 1775 46:47 esta voz está cantando con él David Bowie es verdad es el tamborilero pero con una modificación es como que lleva otra canción hay en medio no te cuento esto es de la grabación del especial del año setenta y siete navideño para CBC Crosby tenía setenta y cuatro años era ya bueno una estrella en sus últimos años de hecho murió años murió después de grabar el el especial no llegó a verlo cuando se emitía David Bowie tenía treinta acababa de romperlo con kilos estaba en pleno apogeo Ivonne aceptó la invitación este programa pese a que les sonaba un poco casposo porque decía que era un programa que le gustaba su madre cuando llega bien los Bille propone cantar El tamborilero y él dice que odia esa canción bueno solución que te bueno los productores de el programa compusieron sobre la marcha otra melodía que de llamaron paz en la tierra que encajaba con la armonía del original de tamborilero y bueno es que se puede oír que están cantando al mismo tiempo Crosby Bowie Thom poco luego pero bueno el resultado fue esto que escuchamos algo así como la modernidad de Bowie dinamitando una especial de Navidad

Voz 1860 48:02 yo reconozco que me encanta elegir si es que todo lo que toca que fin fingía magia

Voz 0470 48:09 pero bueno es también cierto que quedarnos así un poco con este villancico no no te queda un buen rato de programa no si quieres cerrar poco tenemos un poco más arriba no manos Larrinaga ahora venga el mejor Aino El tamborilero con en versión de los donde igual le encantan los de grupo de Oregón que por cierto fueron teloneros de Bowie en alguna gira ahora en las rival aunque esto mejor para ir de fiesta que para cantar en la cena no

Voz 1860 49:03 bueno pero a mí siempre dan una versión animada que hay que me pone mucho más gracias Rafa por dejarlo así al arriba arriba para para seguir haciendo el programa oye que tengas una feliz entrada de de año pues lo mismo y que sigamos compartiendo Radio muchos años más a ver si es verdad feliz por un beso chao

Voz 6 50:01 a vivir que son dos días Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 50:07 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid atención a los bancos de niebla intensos todavía a esta hora en algunos puntos de la comunidad pero que en cuanto levanten nos van a dejar un sábado de cielos despejados y han subido las temperaturas mínimas las máximas sin grandes K

Voz 0055 50:22 adiós hoy rondarán los doce grados de momento y a esta hora el termómetro marca cinco grados en el centro

Voz 0825 50:30 la actualidad de Madrid en este sábado que sigue pasando por las reacciones a la decisión del Tribunal de Cuentas de condenar a la ex alcaldesa Ana Botella ya seis de sus concejales a pagar alrededor de veinticinco millones de euros por mal vender de forma ilegal mil ochocientas sesenta viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo a un fondo buitre en este caso Fidel el equipo de Manolo Carmena que fue Keane recurrió la venta cree que el perjuicio para las arcas municipales fue en realidad de ciento veintisiete millones de euros viviendas como las de Montse cuarenta y seis años tres hijos su marido en paro pasó de pagar trescientos cuarenta euros de alquiler por su casa a ochocientos después de que la Empresa Municipal de la Vivienda la vendiera espera el desahucio en febrero o Laura a ella y a su hijo los de sanción después de seis meses sin poder pagar el alquiler

Voz 22 51:17 yo tenía una vivienda de la EMV y a mí no me respetaron las cláusulas que yo tenía con la EMV pagaba seiscientos ochenta y pico euros a mí de repente me subieron a seiscientos y pico euros como yo puedo pagar seiscientos y pico euros y cobro setecientos diez euros

Voz 7 51:32 la misma botella nos dio las llaves en os enseño las viviendas no citó al de una fiesta la misma que ha vendido nuestro quiso mi marido Amparo hice vivienda subieron los alquileres por supuesto de pagar trescientos y pico que empecemos pagando apagadas casi ochocientos veintiséis debo muchísimo

Voz 22 51:49 que lo que van a pagar mira aunque para ganan millón más millones nunca nos ganarían lo que no han quitado porque él verse es desahuciadas donde una de tu vivienda no van a pagar nunca porque no saben el daño que hacen a las familias sobre todo a los niños niños jugó Mijas que lo han pasado mal porque no entienden que esa es bien vienen que de la noche a la mañana ellos tengan que dejar toda su vida su casa su habitación Junco cosas no lo entienden

Voz 0825 52:15 Laura Ramón seis sus familias colas que hablaba Laura Gutiérrez son tan sólo un pequeño reflejo de lo que están viviendo las miles de familias a las que la venta de sus viviendas a un fondo buitre les supuso un antes y un después en su vida en la suya en la de sus hijos es Brown parte de ese grupo de miles de afectados por esta decisión cargada de irregularidades como señala el propio Tribunal dos operaciones de venta que se realizaron según el fallo Si los estudios técnicos pertinentes o con concursos que no estaban abiertos a todos los interesados que quisieron participar y a partir de ahí las reacciones Aurora Santos buenos días

Voz 0159 52:49 buenos días pues al respecto se han pronunciado tanto desde el Ayuntamiento de Madrid como desde la Comunidad en el consistorio la alcaldesa en funciones Marta Higueras han denunciado la situación en la que se encuentra en las familias que se vieron afectadas por esa venta de sus viviendas a un fondo buitre

Voz 1516 53:03 lo único que iba a cambiar según la señora Botella era el casero ese problema sigue sin resolverse

Voz 0055 53:08 muchas de estas familias que no pueden pagar

Voz 1516 53:11 el nuevo recibo de alquiler hay familias que ya han sido desahuciadas si este problema sigue sin resolver

Voz 0159 53:16 lo ha anunciado que están valorando iniciar

Voz 1516 53:19 nuevo proceso en unidad de la venta por si se pudiera revertir el proceso de venta que esas viviendas volvieran a ser propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda también R

Voz 0159 53:28 sonado el presidente de la comunidad de Ángel Garrido que tienen su Gobierno a dos de los condenados ha dicho que no se trata de un caso de corrupción por lo que

Voz 53 53:35 esta ni el Gobierno ni entiendo yo que al propio Partido Popular eh yo creo que hay que esperar a que se resuelva pero insisto hablamos de una tramitación iniciativa que puede estar en Lleida como bien hecho aún Mollet salado

Voz 0159 53:44 ha dicho además que respeta las decisiones judiciales la presunción de inocencia y el derecho de los afectados a defenderse y ha recordado que la Comunidad ya se han manifestado en contra de los fondos

Voz 0825 53:53 buitre hemos escuchado los afectado las reacciones políticas faltan los colectivos que durante años han denunciado esta venta es el caso de la plataforma que se creó contra los fondos buitre Mercedes Revuelta es uno de esos portavoces apunta a que en esta sentencia señala sólo una mínima parte de las que se vendieron

Voz 28 54:10 la sentencia sólo habla

Voz 54 54:12 del último paquete que el Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella a la cabeza trataba de vender fue el último paquete que es el que está denunciado y la sentencia por tanto sólo habla de estas mil ochocientas sesenta viviendas FEIL y pico trasteros y unas cuantas plazas de garaje pero en estos momentos el actual Ayuntamiento de Madrid tiene contabilizadas vendidas de la EMV desde dos mil cinco a dos mil quince veintidós mil viviendas en paquetes de ochocientos cincuenta de ochenta viviendas de XXXV etc