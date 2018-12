A Vivir Que Son Dos Días (29/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días

Voz 1084 00:26 son las nueve las ocho en Canarias el Boletín Oficial del Estado publica hoy las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de este viernes entre ellas el incremento de las pensiones una subida del uno coma seis por ciento para la mayoría en el caso de las mínimas y no contributivas la subida será del tres por ciento Además antes de abril todos los pensionistas recibirán una paga única para compensarles el hecho de que en dos mil dieciocho los precios han subido una décima más que las pensiones Pedro Sánchez

Voz 1722 00:51 habrá una ganancia de poder adquisitivo frente años de constante por efecto del sistema anterior de cálculo hice bailaba elevar también la base reguladora de las pensiones de viudedad en un cuatro por ciento durante el año dos mil diecinueve dando cumplimiento por tanto a la Ley de Seguridad Social

Voz 1084 01:08 el último Consejo de Ministros del año que ha aprobado también un anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia ante la violencia que eleva la edad en que empiezan a extinguirse los delitos de abusos de los dieciocho a los treinta años el director ejecutivo de Save the Children ha estado hace unos minutos aquí en A Vivir Andrés Conde cree que aún quedan aspectos por mejorar como la creación de una fiscalía especializada en el tema aunque valora la medida

Voz 3 01:30 a la anomalía que tenemos ahora es que personas que son agresores sexuales a niños y niñas confesos están libres e incluso realizando actividades con niños porque sus delitos ya han prescrito porque yo no pueden ser denunciados ya entonces esta elevación de la edad va a dar un margen de protección mucho más elevado a los niños

Voz 1084 01:51 la Generalitat de Cataluña abandonará el FLA el Fondo de Liquidez Autonómica el dinero que prestaba el Gobierno algunas CCAA con intereses muy bajos lo abandonarán a partir de enero lo ha contado el vicepresident del Govern en una entrevista a la Agència Catalana de noticia

Voz 1 02:05 ni eso significa que al año dos mil diez

la gente Cataluña Granollers explica que a partir de enero se incorporarán al fondo de finalidad financiera como paso previo para financiarse en los mercados explica aragonés que el FLA es un fondo con mucho control político por parte del Gobierno por último Lourdes este viernes ha muerto el cantante de bolero Moncho Ramón Calabuch ha fallecido a los setenta y ocho años hace un año dejó los escenarios debido a un problema en sus cuerdas vocales su muerte se produce unos días antes del concierto homenaje que artistas como Serrat Estrella Morente tenían previsto darle el catorce de enero en Barcelona

Voz 19 06:04 es una adaptación sonora de la novela homónima ganadora del Premio Alfaguara dos mil dieciocho de Jorge Volpi Mona León firma su versión para escuchar

Voz 20 06:12 en una de las grandes dificultades de la historia era precisamente eso era cómo cómo hacer en Radio que es muy difícil seguir seguir a personajes determinados cómo hacer para que no te pierdas

Voz 19 06:21 la Cadena SER colección Podium especial True Crime este sábado a las nueve de la noche una

Voz 1312 09:32 vamos a afilar lápices a quitarle la capucha los bolígrafos y los rotuladores yo no sé si ellos tienen algún tipo de ritual antes de de ponerse a dibujar pero nosotros ya estamos así preparados para dar la bienvenida a nuestros humoristas graves Cos Julio Rey Mauro Entrialgo en Madrid hola qué tal hola buenos días Lourdes muy buena adictos a ver esta insólitos y es que vuelto a casa por Navidad aquí en Radio Barcelona Milán Aleix Saló qué tal pues yo estoy muy bien acompañado calor qué tal todo como en las fiestas

Voz 1252 10:10 pues de fiestas sí sí sí sí saturan un poquito pero bueno hay que hacer sitio puede todavía queda

Voz 30 10:19 no bueno yo rodeada de familia mucha familia somos muchos primos la radio dices mira lo de los Beto

Voz 1312 10:30 si algún día abría espacios Mauro yo no te imaginas Navidad

Voz 4 10:37 no sé porque no persona es blasfemo

Voz 31 10:42 pues estaba un poco a Caparrós ya que en realidad está metido en casa

Voz 1312 10:44 eso no hay nieve Cantero hace hace días que no

Voz 30 10:50 un foco entonces sí que me debes navideño completamente El rey de la barba blanca que tienes ahora aunque luego bajando eh

Voz 1312 11:01 no yo yo Julio yo ya sabes que siempre hoy contigo llega la alegría cuando llega

Voz 30 11:06 pues de color y de camisas de color camisas sus únicas sí sí

Voz 1312 11:14 pero no muy navideño vaya me lo he perdido no tengo otro

Voz 1252 11:18 con un jersey de Bush Boney enorme cortar

Voz 4 11:24 el hace días no les escuchamos y no sé si queda ya muy atrás no pero no se preguntaros por por algo tan típico en estas fiestas sobre todo para los comentaristas el discurso de Navidad del Rey qué os ha parecido yo no sé si lo escuchaste y sí

Voz 31 11:37 sólo lo escuché sino es que ni leí los comentarios

Voz 4 11:41 yo yo yo yo imaginaba haciendo ya viñeta escuchando el discurso y convirtiéndolo en viñetas practicamente Julio tú las muchas de las

Voz 1252 11:53 por imperativo legal que que bueno sí de tuve que seguirlo porque bueno era una tira diaria de actualidad básicamente política y entonces me tocó efectivamente analizar el discurso de

Voz 31 12:09 Su Majestad el requisito había bronca tu casa dijiste callarnos callaron trabajando pues hombre sí la verdad es que sí que se utilice un poco como coartada

Voz 1252 12:20 lo perdona no yo he pasado esa fase ya de las es de Nochebuena entre familia ahí

Voz 30 12:28 sí eso es cosa suerte no va a haber

Voz 1 12:30 lo que es lo del discurso del Rey cuanto peor lo hace más titular o sea que si no da titulares es buena no es correcto

Voz 4 12:38 pues como no news good news porque no dejarlo

Voz 1 12:41 a una figura simbólica que debe estar eh bueno pues allá limitarse digamos de crédito pero decir obviedades no estáis todos bien la convivencia la diversidad del país parece en todo caso Akin que dormir menos interpretó como una especie como de y no de vuelta atrás pero poco de moderación de nuevo de del todo no conflicto de Varane fue evidente yo creo no

Voz 4 13:09 se nota un poco la mano del Gobierno depende porque él Raising sí que le da al imprime por su estilo o lo que quiera comunicar pero luego está lo que el Gobierno más o menos pues su yo me imagino que debe también digerir no

Voz 1252 13:22 se consensuó anormalmente claro

Voz 31 13:25 ya sé ni ni chistes osea que imagínate hombre

Voz 1 13:30 ahora mismo aquí es algo nuestro ocurre en Cataluña es que tenemos la piel muy sensible si es que es buena

Voz 4 13:39 claro claro pero es que se hizo es ojalá hubiera hecho un discurso parecido el tres de octubre

Voz 1 13:43 exacto sí sí completa probablemente unas dicha mucho más clave digamos

Voz 1252 13:48 la entidad agradecidos de un poco más pero la coyuntura efectivamente era muy distinto yo creo que en este caso la convivencia bueno pues bajó como dice muy bien la ley soltó un hoy hasta cierto punto es agradecido Lourdes aquí

Voz 31 14:06 son los catalanes como no incluyendo te no

Voz 4 14:08 es hijo yo ya no sé yo yo estoy yo yo soy ya como ciudadano de Los Monegros un poco

Voz 1 14:15 sois la la autonomía de número dieciocho que es la el puente

Voz 30 14:19 creo

Voz 1312 14:21 es verdad soy yo tengo ya debería ahora mejor

Voz 4 14:24 empadronar De la Torre no

Voz 1 14:29 alguien alguien decía en Twitter que el día veinticinco por la mañana se encuentran una comunidad de gente

Voz 1252 14:38 me matriz Barcelona dice sólo somos

Voz 1 14:40 los que cenamos en una ciudad del XXIV comemos en otra no somos los que tenemos la familia dividida miramos con complicidad esta mañana en el somos como de otra comunidad

Voz 4 14:51 en la en la sabes suele pasar no lo está el el de los viernes y el domingo por la noche que nos has encontrado

Voz 1252 14:59 conocéis ya si algunos de vista

Voz 4 15:02 bueno que no está Peridis tenemos una hemos empezado dando del Rey a la Historia antes pertenece más al Rey Emérito que al actual pero a mí me bien estupendo para para presentar a a esta otra ilustradora que se suma a nuestra tertulia que también sabe bastante de elefantes al menos de uno muy antiguo Ximena Mayer qué tal cómo estás hola buenos días Lourdes cómo estás afónica a ver digo es que todo el mundo enfermos

Voz 1312 15:28 el espigado cómo cómo estás muy bien muy bien aquí en Málaga encantada de la vida de buena mañana

Voz 4 15:36 el verano pasado me dijiste de guía decidieron por el Prado en una visita maravillosa estupenda así con ese cuaderno que que no presentaba de tus apuntes de en el Prado yo le va de elefantes porque no ha llegado estos días a la a la redacción un libro precioso que se llama el taxidermista el duque elefante del museo cuéntanos Jimena de qué va esta historia esto es es

Voz 32 15:59 el último libro de extraditar a De ratones y es un es un alumno

Voz 4 16:02 dado de sí tienes sesenta

Voz 32 16:04 cuatro páginas es casi todo dibujo cuenta la historia del elefante el Museo de Ciencias Naturales de Madrid que es un me hizo mucha gracia porque es un pueblo muy rocambolesca porque empezó como bueno es es es un elefante que mató el duque de Alba en un safari pero en vez de acabar ahí sin más como cobrando el trofeo lo donó la piel al Museo de Ciencias Naturales y entonces el taxidermista del museo Luis Benedicto se empeñó en dice Carlos que era una yo no no sabía pero era una tarea titánica totalmente tardó dieciocho años en llegar llegó en una procesión porque lo montaron en el Jardín Botánico entonces hay unas fotos increíbles de un elefante paseando por Madrid me pareció

Voz 1 16:40 vino

Voz 31 16:41 de seguir poquitas que sigue que siguen al

Voz 1252 16:44 sí claro yo estaba mirando por cierto

Voz 31 16:47 en los créditos Jimena que que el museo no tenía nada que ver porque lo típico es que el museo abre hubiera colaborado en la edición del libro no lo veían como el gran publicidad me han dado ganas de volver al museo

Voz 32 16:59 la edición no no participar pero me han ayudado muchísimo porque he estado en de de bueno llenando todos los archivos viviendo y además ahora hay una exposición en el Museo de con todos los originales y muchísimo material de todo el que tienen por qué porque lo que tienes que es una historia que aunque parece de otro mundo es paso hace menos diez en años con lo cual está hay un montón de fotos y un montón de cartas y de papeles

Voz 31 17:17 es que hacer gran publicidad nada más leerlo dices me voy al museo corriendo

Voz 4 17:20 tengo que se somos hombres

Voz 32 17:22 es una maravilla permitirme antes del museo

Voz 1252 17:25 Ciencias Naturales de Madrid que envía desde aquí un beso muy fuerte una amiga Teresa que trabaja en dicho museo y es posiblemente la mayor experta en caracoles mundo lo digo en serio

Voz 31 17:38 pero no de los de comerse llevárselas no porque sean

Voz 1252 17:40 no no no desde luego que no no no pero es verdad que hablar de caracoles que para nosotros es solamente de eso seres que den a mocos y hablar con ella de ellos es es fascinante

Voz 4 17:55 el Jimena yo yo creo que deberían pedir una subvención ya pero ya para seguir haciendo libros de de de historias de los museos porque recuerdo la visita al Prado que nada más entrar me dijiste esto te lo tienes que tomar como si fuera él ola de de las Cortes de los Habsburgo y mejor es que hay hay muchas averías claro eso ya te invita a mirar con otros ojos los cuadros y la visita Irak o a buscar los colores como también nos enseña a este

Voz 1973 18:23 es realmente revelador yo creo que te de TD

Voz 4 18:26 estar subvencionada nada

Voz 1252 18:29 hay que agradecerle el Prado que por cierto ahora en el XIX ya que cumple los doscientos años

Voz 4 18:34 es verdad lo fundó

Voz 1252 18:37 la esposa Isabel de fuera de me Braganza que era la mujer de Fernando VII nada que era un auténtico bañan pero ella era todo lo contrario y gracias a ella y a su empuje se consiguió que que por cierto estaba destinado precisamente a Museo de Ciencias Naturales

Voz 4 18:54 sí claro tenía ahí hubiera hubiera tenido poco que

Voz 32 18:57 dejar el elefante de de del Botánico al al Prado me hubiera quedado sin

Voz 4 19:00 pero porque no no no hubiera habido esa profesión tan bonito no sé se te hemos invitado para Red tu libro como como bien estamos haciendo pero para que te quedes también con nosotros a a comentar el no sé qué qué le habéis pedido a los reyes magos el año nuevo pero es autónoma Jimena tú también yo soy autónoma así que hay que levante casi casi es más fácil preguntan quién de esta esta no

Voz 31 19:27 tú eres autónomo más yo creía que igual estabas contratado en no no no no no nunca es todo visteis

Voz 1252 19:35 al principio al principio sí que estuvimos en nómina pero la verdad es que eso nos hacía firmar contratos de exclusividad preferimos diversificar la única manera siendo autónomos

Voz 31 19:48 seis autónomos pero con despacho en relación no desea

Voz 1252 19:51 Nacho Not si trabajo en redacción no el despacho voy a decirlo que nunca me han gustado tenía un pequeño espacio para vosotros no no por por eso porque nunca lo hemos querido estar en la redacción de un periódico que es algo fascinante que ese

Voz 7 20:05 tiene vida propia ICO muchísimas sinergias que Enrique

Voz 1252 20:08 sin y desperdiciar es sometido en un despacho sabía yo para ahí

Voz 31 20:15 Hari luego salías de no no no no

Voz 1252 20:18 contrario yo esto lo hemos estado siempre inmersos en en la redacción y repito para mí yo he aprendido muchísimo posiblemente todo lo aprendido en la redacción de un periódico Illa he vivido y vivo mucho muchísimo me vuelco en la redacción oí con los compañeros Si bueno yo

Voz 4 20:37 no yo yo creo que no iba no iba por ahí Mauro que parece un inspector de trabajo verdad

Voz 30 20:44 vamos a algún autónomo las cenas de empresa los autónomos haces grupito

Voz 1 20:53 sí

Voz 1252 20:56 no vamos a ver ese es interesante como autónomo una experiencia ya dilatada decir que estamos íntegros en la redacción pero no lo osea es es hasta cierto punto pero sí sí en por ejemplo ella o yo creo que nos centramos un poco más en el tema los autónomos es decir los colaboradores a lo que se llama en prensa colaboradores jamás han sido atendidos por los comités de empresa es decir que si nunca hemos es somos frikis que estamos ahí a nuestra bola tenemos que negociar sólo tenemos que que pelear y defendernos siempre solos

Voz 31 21:42 de tal forma que la imagen verdadera del autónomo es todavía más desde el resto de personas que estamos aquí pues es decir más sórdida en en algunos casos porque algunos dibujamos en calzoncillos alguna vez pero así la imagen del autónomo dibujantes estar en nuestra casita

Voz 1 21:59 bueno pero nosotros somos atípicos pero bueno en todo caso creo que al final el tema

Voz 1312 22:03 no comentar fiel a la justicia

Voz 4 22:07 acciones de la cadena

Voz 1 22:09 la va a aumentar la cuota hizo una subida

Voz 4 22:14 que el Gobierno aprobó ayer en la la subida en la cuota mensual para los autónomos y a cambio tendrán derecho a paro conciliación familiar vamos a ver es sólo prestaciones ganáis en prestaciones a cambio de una pequeña

Voz 30 22:26 bueno eso primero tengo que verlo porque antes también aclaró es que antes también teníamos en teoría digo sólo al paro lo único que se decidió a punto de morir practicó no era era casi imposible era casi imposible que podía ser guiado pero en cambio sí que

Voz 1252 22:48 cobraba una cantidad extra como ahora exactamente igual que ahora la diferencia por lo visto es que ahora va a ser verdad pero vamos a verlo no

Voz 1 22:58 a ver la la figura del autónomo del presente del futuro es decir cada vez las relaciones laborales de de cualquier trabajador con la industria el sector en el que Esteban a ser más debidas no no van a ser estos más matrimonios para toda la vida no que era el trabajador de hace cuarenta años con su empresa sino nos van a dar más libertad pero también más desprotección y precariedad no yo creo que

Voz 1252 23:22 más desprotección es imposible

Voz 1 23:24 bueno bueno

Voz 1252 23:27 estás bien no es que

Voz 30 23:29 era mi Dios

Voz 4 23:32 perdona Julio perdón a mirar la nueva economía que encima nos lo venden como una ventaja Icomos que te creas optimismo oí tú decides por ti mismo el trabajo que tiene tu trabajo

Voz 1 23:42 pero vamos vemos casos éstos no de falsos autónomos como empresas éstas de de de repartición de paquetes yo en todo caso ha dicho algo muy interesante que es que el hablando en los comités de empresa no yo creo que la gran diferencia entre la protección antes la desprotección actual es la falta de sindicatos potentes la falta de de que los trabajadores

Voz 33 24:03 jóvenes no nos hemos organizado no no hacemos piña no hacemos lobby

Voz 1 24:07 no somos recibidos como grupo con influencia en Moncloa ahí tenemos capacidad de influir en la redacción de las leyes no cuando se redactan estas leyes que esta es la patronal está son sindicatos que representan a los trabajadores ya muy protegidos en general Elena desatender los trabajadores más precarios y temporales sea autor

Voz 1312 24:29 Jimena estás unos que

Voz 1252 24:35 tocan a la intocable constitución precisamente para aplicar reformas laborales no

Voz 4 24:41 en aquesta un poquito lejos si no no yo pobre

Voz 1252 24:44 que autónoma vienen la palabra autónoma estamos

Voz 32 24:48 pues es muy difícil hacer esa piña que ya nos vendría bien pero

Voz 1312 24:53 no sé cómo podría hacerlo

Voz 31 24:55 que la palabra viene a decir buscarte la vida

Voz 1312 24:58 este es el el

Voz 4 25:01 lo que decía es de los falsos autónomos pues bueno está bien también que ese que se desde el Gobierno se tenga la la la intención seria de de perseguir esta esta figura no que se utiliza para ahorrar costes a la Seguridad Social contratando a gente como de forma autónoma como pues colaboradores en lo que sea hay realmente pues están ocupando un puesto de trabajo que debería estar en tributado en la en el régimen general de de trabajadores no creo que las sanciones van a variar entre tres mil y diez mil euros por por trabajador

Voz 1312 25:34 qué difícil

Voz 30 25:37 lo que decimos es que somos todos pensando en que conocemos que son falsos autónomos cerrando la cuenta no de las multas

Voz 4 25:46 no es que es interesante porque justo esta semana se ha pronunciado la inspección de trabajo en Valencia allí ya con con concluye que hay doscientos repartidores de de la empresa una empresa de estas de reparto de comida creo que es globo no que reparten comida a domicilio y lo reconoce como falsos autónomos ya pasó antes en Madrid Barcelona

Voz 31 26:07 en una cosa buena bueno iba a decir que para eso estamos aquí la mochila que llevan que es muy fácil de dibujar se lo digo en has esa es la visión del mundo ya no tengo ni idea de deporte y entonces del Xilai los me dicen pero mochilas puesto que se dedica a tomar un bocadillo pero me dio una mochila de Globo la dibujó perfectamente porque es un single tuvo dos partes efecto no es común

Voz 4 26:38 eh propongamos como nuevo ministro de Trabajo

Voz 30 26:43 esta tertulia dibujando no

Voz 13 26:46 por economistas yo me fiaría de Mauro Entrialgo como ministro de Trabajo

Voz 4 26:50 sí solo solo solo sólo daría el visto bueno a empresas con mochila o logos bonito que tienen estas empresas de alegan que los trabajadores tienen la libertad para decidir si aceptan o no un servicio y no sé parece como un cinismo brutal no decir que son trabajadores autónomos cuando porque ellos deciden si cogen a uno el el trabajo creéis que es una falsa libertad que resta derechos a los trabajadores

Voz 1312 27:18 pues tu dirás por supuesto Jimena si no no tiene toda la pinta desde luego claro pero sí

Voz 4 27:24 es que eso es perverso porque nos lo venden como como una supuesta ventaja como como ser dueños de nuestro propio destino

Voz 32 27:33 bueno pero como esto de todo tiene unos nombres muy bonitas

Voz 4 27:36 a esto pero al final en fin creéis que muchas plataformas ligadas a a esa llamada Nueva Economía utilizan ahora falta de regulación no lagunas que haya en la en la regulación para que muchas de sus prácticas y sirvan para echar por tierra conquistas que han llevado décadas de conseguir porque antes hablaba hablabas Aleix de los sindicatos pero lo pero claro gracias a la labor sindical durante años se ha conseguido

Voz 1 28:06 todos os lo dignas para todos los logros han dependido de lo de lo del trabajador organizado

Voz 30 28:13 sindicatos y de huelgas de protesta

Voz 1 28:15 así depresión

Voz 1252 28:16 incluso a veces de liarla un poco no sé

Voz 1 28:21 deberíamos realizar aquí ahora mismo algún tipo de de de de agrupación de autónomos que las hay de hecho no pero realmente no acaban de tener fuerza quizá porque el autónomo no tiene tiempo nada más que para estar trabajando en Domínguez en la factura a las tres de la madrugada ahí ya no tiene tiempo más para organizarse pero siendo tantos como hay es más que habrá es raro que no haya nacido algún una gran organización con fuerza de verdad hombre íbamos

Voz 7 28:49 había que destacar que durante muchísimo tiempo el comercio pequeño que básicamente son

Voz 1252 28:53 Tormo era una fuente de creación de empleo exacta en España

Voz 4 28:59 eso las pequeñas empresas pequeñas medianas empresas es el el tejido empresarial básicamente dejadme que hablando de libertad derechos perversiones del lenguaje cinismo a nivel empresarial y también político quiero pedirles que que escucháis algo

Voz 21 29:13 sí juro sí juro prometo sí juro

Voz 4 29:18 os prometo defender a las personas

Voz 34 29:20 débiles ve esta tierra frente a la cobardía del rap

Voz 35 29:23 cinismo y prometen luchar con la consecución de un Andalucía soberana feminista igualitaria mestizas para defender

Voz 36 29:32 al noventa y nueve por ciento ya la escuela pública del poder ejercido

Voz 4 29:41 todo cambio en Andalucía pero el tiempo nos dirá si es un cambio demasiado forzado de momento escuchándoles parece que los líderes del PP PSOE Ciudadanos Vox y Adelante Andalucía cada uno va a la suya lanzando su su mensaje no Julio tu viñeta sobre el el pacto en Andalucía en el mundo me me encantó no puede ser más clara no es el retrato de un Frankenstein el cuello lo atraviesa un tornillo de dos colas de dos colores el azul de Pepe y en la baja de Ciudadanos lleva tiritas en la cabeza de color verde de Vox

Voz 1252 30:12 en la X de la X de voz Bono tal como yo veo S free party que que afortunadamente ha bautizado Zapatero la verdad que me has sorprendido

Voz 30 30:25 es lo que te fíjate si no creía que tuviera tanta imaginación y parte si le llamaban El

Voz 1 30:32 favorito

Voz 1312 30:37 el le Zapatero es muy ingeniosa para sí la verdad es que me

Voz 30 30:41 ha sorprendido la peor nota el Tea Party no que llegamos hoy de la digo para que los que no son frikis política americana ley

Voz 1252 30:58 entonces bueno vamos a ver pero sobre el terreno pues sí que yo lo sigo viendo con Frankestein y de hecho es son pactos en teoría por lo menos la relación con Ciudadanos muy antinatura lo del PP no tanto ID hecho yo creo que el PP va a remolque de Vox dentro de nada vamos a ver es también jurando por España hay sino el tiempo había al personaje de cómic

Voz 31 31:24 de serie B de los años cincuenta que se llamaba Frankestein nazi que también he pegado muy bien

Voz 30 31:30 pregunta Julio

Voz 1 31:31 acabas de decir qué te parece un pacto antinatura realmente con Ciudadanos porque lo dice

Voz 1252 31:38 bueno vamos a ver Si Si partiendo de la base de que Ciudadanos yo considero que deforman su programa es un programa también Frankestein un poco aquí y otro cada no hemos adecuada pero pero bueno en teoría estaba ocupando pretendía tenía vocación de ocupar un un espacio de centro y de centro derecha evidentemente entonces claro te hechas en manos de Vox viendo cómo puede conseguir eso no puesto que Vox es a pesar de que ahora intentan derecha un poquito y quitarle el atributo de ultraderecha

Voz 31 32:19 era la firmas han escondido no porque en esa afirma que están los vicepresidentes de Pepe y Vox de firmando el pacto el de Ciudadanos que está detrás de la cortina

Voz 4 32:30 que tú que estás ahí en Málaga cómo cómo es este este panorama

Voz 32 32:35 hombre yo veo que que que quede qué poco dura la alegría en casa del centrista porque claro Ciudadanos se suponía que podía ser un

Voz 37 32:44 no

Voz 32 32:44 un cambio pero pero claro si si si bien así pues pues si viene con el veneno dentro el

Voz 1312 32:52 en dos mil diecinueve lesiones

Voz 4 32:54 a municipales por ejemplo yo me imagino candidatos ahora mismo estamos en las manos a la cabeza pensando cómo van a vender a su partido o tender su opción que la venden como liberal europeísta recordemos que Villegas en un acto en creo que hicieron un acto España Ciudadana una estas plataformas que que hay Illes recriminó a los de Vox a hacerse fotos con Marie Le Pen cuando y luego ya concentraciones como esta que tenía espíritu pues eso

Voz 1252 33:24 pero si es que Lourdes Clyde que Vox haga fotos con Marie Le Pen es lo normal lo que no era normal

Voz 4 33:32 ante el paro y no con Vox

Voz 1 33:36 bueno yo creo que Ciudadanos es un partido que nació con muchas almas aquí en Cataluña ya en los primeros años quizás no es tan conocido en España pero ya tuvo una una confrontación entre un sector más socialdemócrata hay un sector más liberal y un sector más de derecha clásica más españolista digamos yo creo que está claro es la que está ganando Yi pero otra cosa sino por practicidad es decir me da la sensación que aquí en España nunca realmente ha habido un electorado suficientemente grande socio liberal para tener un partido influyente no el la gente siempre ha sido más o socialista o más conservadora en todo eso es interesantísimo el caso de de Manuel Valls que el candidato para la alcaldía de Barcelona por ciudadanos que va de independiente por cierto pero él tiene un aviso muy francesa de este tema que es a la ultraderecha es que ya podemos ni se os ocurra tocar eso

Voz 31 34:36 en un partido en el que sí que pacta con la ultraderecha

Voz 1 34:39 claro aquí pero está siendo fascinante no como aquí la costura que está rompiendo no hay ahora mismo en Twitter el está siendo abiertamente crítico con esto esta diciendo que que está a favor de mantener los principios a una costa depender de perder unas elecciones Logroño imagino que los que se están metiendo las manos en la cabeza al mismo son su propio partido

Voz 1252 34:58 lo que está ocurriendo esto en evidencia es que la clase política en general sí hace política de corto plazo de cortísimo plazo España al dictado

Voz 4 35:10 mentes echa muchísimo de menos si no

Voz 1252 35:12 sí pero claro eso puede llegar a ser dramático porque ya no hablemos de las contradicciones partidistas pero pero efectivamente hay unas elecciones y a ver qué bueno no

Voz 31 35:23 de hecho pues se todo este discurso absurdo en contra de los pactos que tenían contra Sánchez a los cinco días hacen ellos exactamente lo mismo no

Voz 1252 35:33 pero lo que ya se les olvida todo esto

Voz 31 35:36 a luego nada y ahora claro dejan el chiste que habían hecho con el Gobierno Frankestein pues les vuelve

Voz 1312 35:42 hay otros que vemos a la tira de de julio

Voz 4 44:54 seguimos de charla con nuestros humoristas gráficos Jimena Mayer que nos está escuchando desde Málaga Aleix Saló Mauro Entrialgo y Julio Rey que se puede hacer hacer todo el año pero disfrutéis regalando libros estas fechas

Voz 30 45:09 siempre siempre siempre absolutamente vamos de hecho yo no regalo otra cosa

Voz 4 45:14 los libros que tenemos sobre la mesa además son muy de regalar papel para nadie

Voz 1312 45:25 perdona si un libro digital que enlace

Voz 1 45:31 bueno hay una tarjeta

Voz 31 45:32 estas que te pone te puedes bajar no sé cuántos libros

Voz 30 45:35 no era yo recabando todos los autores siempre siempre poner precios del libro digital populares fáciles baratos porque cuando alguien compra el libro barato digital luego lo compra papel para arreglarlo solo era una cosa muy común en la gente que verían las firmas el momento que está

Voz 7 45:56 vamos hablando antes Mauro yo una pausa

Voz 1252 45:59 que no estamos muy seguros de que la gente se acuerde ya de lo que es lo que era el Tea Party Wiener si no solamente muy comino recordar que Teeparty acabado en algo como Trump es decir que ha desembocado

Voz 4 46:15 semejante pero

Voz 1252 46:17 era todo tan deprisa que efectivamente esa referencia que del free party el Tea Party yo creo que ahora mismo hay que matizar de los dos conceptos exacto ahí

Voz 4 46:27 los monstruos que acaba generando sí sí

Voz 1252 46:30 los bien presente un señor que

Voz 4 46:32 que estas Navidades ha cubierto de gloria a Trump con

Voz 1312 46:35 a la llamada de la niña

Voz 4 46:37 y luego subiendo las redes en su Twitter una foto que hace con los Seals las fuerzas especiales en Irak que claro siempre enmascarado otro

Voz 31 46:52 pues estaría ahora detenido en Guantánamo es sexo

Voz 4 46:54 acto bueno yo decía lo del libro porque nada más ver el libro que del que vamos a hablar ahora pensé inmediatamente en en mi hija

Voz 1973 47:02 a tiene diecinueve años vencería tengo ahora ya ya está ya

Voz 4 47:05 ya ya lo propuse la carta de los Reyes Magos inmediatamente se titula Story una historia ilustrada de las mujeres lo edita la editorial Lumen y lo firman la la ilustradora Cristina Daura buenos días Cristina hola buenos días el historiador y especialista en género Nacho Segarra y la historiadora del arte gestora cultural y escritora María bastardos qué tal

Voz 1312 47:27 Nacho haría si nosotros en Valencia está es la radio de las otro

Voz 4 47:39 aquí repartimos competencias no recortamos competencias hoy una la primero aunque no

Voz 1252 47:45 digamos competencias exacto yo soy

Voz 4 47:47 sabes que soy una gran partidaria del centrifugado en España y que todo iría mucho mejor con todas más centrífuga Haditha por qué por qué decidís hacer este libro en un momento en el que parece que es cómo voy a decir ahora al término este mainstream no que que las librerías están llenas de libros feministas que reivindican la historia Suecia de las mujeres personajes femeninos que cuál es la diferencia de vuestro libro que con la que va a sorprender a los lectores

Voz 7 48:16 bueno la verdad es que el el libro

Voz 1252 48:20 no partió de un encargo pero quiso

Voz 7 48:22 hemos darle un cuño muy personal y sobre todo una de las grandes bazas que tiene la diversidad no no queríamos hacer una Historia de las mujeres pues blanca anglosajona y ser queríamos ir

Voz 4 48:38 mira cada lo que también salen todas nuevo como ejemplo de bueno aquí sale también un poquito poquito que hacer vamos pero

Voz 37 48:44 no un poco menor no digamos que no está en la portada

Voz 4 48:49 pero por ejemplo sí que está un personaje que yo no conocía a manta Gómez regalado por ejemplo

Voz 37 48:55 sí de hecho es que nuestra intención principal yo creo que era mostrar un sujeto político para el feminismo que fuera muy amplio y muy diverso no hay que fuera un libro además Trans feminista entonces figuras como la de Amaral que una mujer mucho de Oaxaca que es activista que es antropóloga por los derechos de las mujeres transexuales nos parecía que era un personaje clave que tenía que aparecer en el libro

Voz 4 49:21 esta esto es una esto no es una historia de historias en plural que además abarca desde la prehistoria hasta la actualidad con una división histórica digamos peculiar que responde me imagino que algún

Voz 52 49:34 a propósito vuestro como

Voz 4 49:37 cómo habéis trabajado libro porque esa esa tres no la las ilustraciones además Cristina están también muy acordes con con con este planteamiento un tanto peculiar no de de la historia bueno el encargo venía

Voz 52 49:50 por la editorial como he dicho María Nacho y cuando nos llegue o no a ellas les llega Jan pyme lo transmiten María de hecho decidimos que fuera pues una historia cronología bueno de hecho la editorial quería que por favor fueran que hubiera una idea de crono lo que fuera cronológico y de allí a parte a partir de de todo este claro María Nacho encontró que había una cantidad infinita información que teníamos que abarcar de alguna manera yo por mi parte gráfica era como vale vamos a a gestionar la información que nos den o que me den María y Nacho de una forma que sea agradable de leer y que aporte un

Voz 1252 50:31 plus a toda la información que es que es muy

Voz 52 50:34 a de forma que sea para para la lectura agradable ahí aparte

Voz 53 50:41 las no poquito más dentro de las imágenes cuatro siglos de historia abarca estos personajes día hasta

Voz 30 50:50 pero hay algún personaje femenino de la Prehistoria

Voz 53 50:53 conocido bueno

Voz 30 50:55 pero es que no es un olor

Voz 31 50:58 la de que te la gente creerá que es un poco que un libro más de biografías de mujeres y una cosa más complejas

Voz 7 51:07 bueno la verdad es que con la con la Prehistoria y lo que hicimos fue evidentemente no conocíamos ningún nombre propio de mujer prehistórica

Voz 4 51:16 que fue muy interesante revisar

Voz 7 51:19 o sea se ha analizado la prehistoria para dar carta de naturaleza algunas ideas de género que son completamente contemporáneas no es lo que el ejemplo que ponemos es que nuestros libros de Historia del cole empezaban con una imagen de una paralela en que los hombres cazaban mamuts y las mujeres estaban dentro de la cueva haciendo pues el potaje mamut entonces claro esto es evidentemente no hay ninguna prueba que certifique que certifique esa división de género tan brutal o que incluso la alimentación de mamut fuera tan prioritaria

Voz 1 51:54 nunca hay una reflexión un debate ahora mismo

Voz 1252 51:57 bueno todo lo contrario porque los últimos estudios

Voz 1 52:00 carne que la mujer era realmente la cazadora

Voz 1252 52:03 te más hábil

Voz 1 52:05 Nos en este caso de disculpa pero es que creo que ahora mismo en el en el mundo académico de Historia hay un debate interesante por ejemplo siempre ese asumido no desde la visión patriarcal que todas las pinturas prehistóricas de las cuevas tienen que ser hechas por mano masculina ni que sea porque porque es la visión de defecto que se suele tener no recuerdo nuestro Creador que que decía no es que el territorio de las cuevas el territorio femenino por qué no plantearnos que una mujer pudiera haberse encargado realmente la que controlaba esa parte artística

Voz 1252 52:34 exactamente

Voz 1312 52:36 y Nacho además bueno

Voz 7 52:40 la verdad es que queríamos crear una de las cosas cuando nos planteamos hacer una historia de las mujeres que es que es muy amplia era no no repetir ciertos tics de la historia

Voz 1084 52:51 patriarcal sabíamos esos tics

Voz 7 52:53 porque habíamos estudiado Historia historia

Voz 4 52:56 veamos todos claro la Historia del hombre blanco era hombre público la vida pública del hombre blanco adulto

Voz 30 53:05 sí