A Vivir Que Son Dos Días (29/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

servicios informativos

Voz 1312 09:46 cuando la gente caminando por la calle mirando el mundo a través de la pantalla de su móvil piensos en Platón y su cavernas

Voz 33 09:54 pienso en que estamos en una nueva manera de relación

Voz 34 09:59 darnos con nosotros mismos y con nuestro entorno que no es comporta facilidades que no es comporta complicaciones y que sobre todo nos pone pregunta sobre la mesa

Voz 1312 10:10 a mi me parece que estábamos viendo la la etapa más platónica de de la historia porque vemos las imágenes de las cosas sino no las cosas a veces ves que alguien está en un concierto haciendo un viaje lo está viendo a través de la pantalla de su móvil en lugar de verlo en persona

Voz 34 10:24 sí lo que no sé si eso es una nueva manera de relacionarnos con la vida o una depreciación de la vida o un o una manera nueva de representar las experiencias que tenemos

Voz 33 10:36 estamos más pendientes de exhibir lo que vivimos más que David la entonces estamos pendientes de

Voz 34 10:42 a exhibir exactamente lo que vivimos en la pregunta es por qué porque tenemos esta necesidad de exhibir Ia que nos lleva ya que responde no hay ahí sí que entra sobre sobre todo la psicología entre también la sociología por supuesto pero la filosofía también no es decir un esta necesidad quizá de a controlar o de fijar o de dar nombre a las cosas a las experiencias no vaya a ser que sí nos descontrole no vaya a ser que no impacte no vaya a ser que no sorprendan y entonces ese mundo que tenemos montado caiga se puede vivir

Voz 1312 11:15 la filosofía me hice puede vivir sin filosofía

Voz 34 11:22 eso seguro pero eso seguro que no porque ya la misma negación de la posibilidad de la filosofía para mí desde mi punto de vista implica ya asumir una serie de elementos y de concepciones filosóficas de hecho una de las grandes perpetuas diría cuestiones que acompañan a la experiencia filosóficas la pregunta sobre qué es filosofía y que no es filosofía van antes

Voz 1312 11:43 de seguir conjugando el término filosofía con todas las preposiciones déjenme que les presente a nuestro invitado de hoy es Mikel seguro es doctor en Filosofía profesor de de estas de esta materia en la Universidad Ramón Llull la Universitat Oberta de Cataluña también compagina esta esta actividad con la edición científica en la la editorial Herder donde coordina también la revista argumentar filosófica tres dos libros bajo el brazo dos libros que pretenden explicar uno la importancia de la filosofía en nuestras vidas cotidianas y seis tú se titula La vida también se piensa y otro que ha salido solo en catalán que se llama Claudia es en clave de proceso en el que coordina a varios autores para que reflexionen sobre alguno de los ángulos de de este problema político en el que cada uno de ellos es experto en ese campo en esa materia mira no vamos a hablar del tema del proceso estrictamente porque se ha hablado mucho de este tema o crees que precisamente el problema es que no se ha hablado lo suficiente o no con la suficiente concreto

Voz 34 12:48 pues justamente este esta reflexión nos decimos que es la otra editora del libro sobre qué sentido tenía hacer un libro otro libro sobre sabiendo tanta cosa ya dicha intuyo que tanta cosa aún no dicha que algún día nos dirá

Voz 1312 13:04 alrededor de una cuestión que

Voz 34 13:07 preocupa a mucha gente pero yo creo que también ha llegado a un cierto punto de estancamiento en lo que se refiere al debate a alrededor de de la de la cuestión no y entonces hacer un libro nuevo alrededor de de de este tema pues qué sentido podía tener el libro no es sino es a propósito del pluses es decir entendemos que es lo que hace es poner sobre la mesa una serie de cuestiones que hay que conjugar de elementos que tienen que ver con la experiencia política

Voz 33 13:35 y que sirven o deberían servir para

Voz 34 13:39 a hablar dar pie al debate público alrededor de la política en general no y entonces son conceptos son elementos como democracia Estado de Derecho referéndum nación que utilizamos de manera habitual seguramente de manera apresurada en algunos casos para entablar las conversaciones alrededor de una cuestión política de una cuestión incluso ética o social no nosotros lo que hemos detectado es que en esta prisa por dar una respuesta sí o no a cuestiones de tan alto de tan alto calado de tan altos vuelos y de tanto calado convenía pararnos un poco dar pie a la reflexión sobre todo preguntarnos qué queremos decir cuando hablamos de todas estas cuestiones la la finalidad última de este libro cuál es dar elementos reflexivos para que cada lector y cada lectora se conjugue consigo mismo y se ponga sobre todo la posición del otro para intentar llegar a una conclusión sobre lo que él realmente o críticamente asume sobre la cuesta

Voz 1312 14:40 has hecho una cosa fundamental ponerse en la posición del otro también has denunciado habitualmente colabora también en artículos de prensa al denunciado la a ver si lo digo bien hooligan del debate público esa falta de día de dialéctica de diálogo entendida como la audacia de asumir que el otro pueda tener razón es decir esto en este momento político que estamos significa que te van a pinchar que se van a echar encima tuyo que estás diciendo algo escandaloso revolucionario por qué pasa esto

Voz 34 15:09 yo creo que porque hay una prisa por dar respuestas claras y distintas como diría Descartes no a preguntas muy complejas es decir sí o no como te posiciones y a partir de aquí los argumentos que tengas pues me pueden interesar o no después porque vivimos desde el punto de vista en una exaltación de lo emocional es lo que tiene que ver con el debate público lo que tú sientas es lo que vale ir después muy ligado con esto con una popularización de lo que se dice que es la verdad eh que yo creo que es un tema muy interesante y muy necesario de afinar no porque yo diría que no es lo mismo la ignorancia de lo que de lo que es verdadero de la dels de la sabiduría de los que no lo es es decir una podría ser ignorancia no no sé lo que es la verdad mientras que hacer ver que unos que uno no sabe que algo es es mentira sería más bien una impostura no esto por ejemplo lo comenta en una entrevista que Le pude hacer en la Cámara de los Lores hace dos meses que fui a verlo y me comentó lo siguiente que a mí me sorprendió no que es que el fenómeno de la es verdad forma parte de la discusión típicamente moderna europea de que es la verdad simplemente que el criterio cambiado ya no es una verdad objetiva o demostrable o compartir sino que el criterio pasa a ser totalmente subjetivo mientras a mí me valga no necesito nada más entonces

Voz 1312 16:34 necesitaríamos líderes que tuvieran un un mayor pensamiento crítico que se atraviesan incluso hacer reflexiones a contracorriente aunque eso fuese aunque eso fuese ir contra los Trending Topic para entendernos no no tenemos ningún líder que tenga la valentía suficiente para decir no o sea es voy a hacer una reflexión crítica de todo esto a pesar de que me iban a acribillar parece como que la las redes son la nube Inquisición

Voz 34 16:59 y eso me lleva lo que tú comentabas al principio de la ya entrevista no que es la pervivencia de Platón en el fondo es algo muy platónico es pedir que haya un filósofo Rey entre comillas llevando el Gobierno de lo de la de la ciudad ideal no yo no sé si eso sería bueno no lo tengo tan claro porque no sé si lo si los ojos estaríamos llamados o no a desempeñar cargos de responsabilidad pública hay política más que nada porque el filósofo antes que nada para mí es alguien que está constantemente poniendo en duda las respuestas que se dan a a cuestiones cotidianas por una parte pero profundas por otra también el ir y no acabo de ver que la exigencia de praxis de pragmatismo que a veces es todos estos cargos conllevan sea compatible con una actitud cien por cien filosófica he dicho esto estoy completamente de acuerdo contigo que lo que cabría es no solamente a los dirigentes a los políticos que es va muy bien no pedirles cosas sino a todos nosotros como ciudadanía tener una respuesta crítica a los dilemas que nos planteamos no quisiera antes que nada responsables la palabra responsabilidad a mi me gusta mucho porque parece que tiene que ver con un peso y que tiene que ver con una con alcohol una losa no que nos cae encima netamente ya vamos a la moralina o vamos a la culpa no la palabra responsabilidad estimo lógicamente se emparenta con respuesta entonces es ser capaz de dar respuestas a lo que tú haces o a los que tú piensas no con lo cual ser responsable de algo yo lo asumo como que soy capaz de la respuesta es de por qué actuó o no de esta manera o porque pienso de esa otra

Voz 1312 18:34 yo no lo pensaba tanto en el filósofo es ese gran filósofo liderando la el pensamiento crítico y la Illa reflexión sino en que por ejemplo en los partidos en verano argumentarios diesen argumentos

Voz 34 18:46 el argumento exige diálogo por definición dialogo no es que dos hablan como podría parecer queda entender la palabra sino diálogo significa un logos que es una palabra una razón que pasa a través día significa esto que pasa a través del un grupo de gente un espacio público un congreso es igual lo lo que sea no es decir siempre hay un logos una palabra una razón que pasa a través con lo cual ninguna de las personas que participan de ese diálogo está en la posesión de logos o de la razón sino que se abren o así debería ser a que el otro pueda interpelar o puede dar eh sí razones elementos reflexivos que impacte en la configuración y en el imaginario de las ideas de de de cada uno de los que están ahí participantes no claro si la política se convierte simplemente en la gestión de los intereses de la parte a la que yo represento yo creo que mal favor le haremos a nuestra vida en comunidad porque yo ahí sí que asumo mucho lo que decía Max Weber de la ética de la responsabilidad es decir las convicciones hay que compatibilizar la escolar con la realidad y sobre todo y ahí es una interpretación mía de lo que esta ética puede comportar cada uno de los representantes públicos representan a ti toda la comunidad o a toda la ciudadanía no simplemente a la parte que lo saben ha votado o a la ideología que los defiende con lo cual tienen también una responsabilidad compartida hay transversal con toda la ciudadanía

Voz 1312 20:18 claro luego si si ellos hacen política a base de eslóganes la deslocalización de la política también no pueden pretender que la gente no vote también a base de de de golpes de emoción no como decías tú tú antes no a partir en el en el libro a partir de tópicos anti filosóficos no podríamos decir porque de la filosofía

Voz 34 20:38 tras reivindicar no

Voz 1312 20:40 la importancia de de la filosofía en nuestras vidas incluso eso cuando la han expulsado no en la mayoría de países no sólo en España aparece como una una tendencia no de expulsarla a la filosofía y las humanidades como que son saber es poco útiles no

Voz 34 20:54 no no sirve para hacer negocio pares Mena cuando el concepto de utilitarismo precisamente es un concepto eminentemente filosófico

Voz 1312 21:00 ves te iba a preguntar qué nos aporta la filosofía

Voz 34 21:03 yo estoy perdiendo yo creo que la filosofía como las humanidades aporta lo que marcan Urban comentaba hace hace no mucho en algún libro suyo que es la capacidad de Inter relacionada es decir yo creo que estamos extremadamente segmentado sean nuestras áreas de especialización profesional no yo sé de lo mío entonces es cuando hay un problema que afecta socialmente pues lo afronto desde mi área de capacitación profesional o desde mi manera de ver las cosas is acabado no no creo que las humanidades lo que nos ofrecen y la filosofía

Voz 33 21:35 día como parte

Voz 34 21:38 presente presenten todas las humanidades es un acercamiento global cuando el digo global no digo mundial sino global es decir interactuando con la mayor de las perspectivas posible con el mayor número de perspectivas posibles que un fenómeno nos puede dar preguntándose por los diferentes aspectos que ese fenómeno no

Voz 33 21:58 pienso por ejemplo en cuestiones de sanidad que están en al

Voz 34 22:04 pues a la orden del día no de la de las demandas sociales de al menos pensar las no que significa morir dignamente por ejemplo no o la posibilidad de la gestación subrogada no esto tiene una serie de implicaciones sociales políticas a nivel de derecho a nivel ético por supuesto a nivel médico que hay que afrontarlo desde esta posibilidad balística no desde mi punto de vista de las humanidades lo que nos recuerda es esta esta perpetuo necesidad de ver las cosas desde el mayor número posible de ángulos que las cosas ofrecen

Voz 1312 22:35 al final todo lo va a acabar explicando la ciencia o la neurociencia puesto que decías no de para qué voy a estudiar Filosofía así las eternas preguntas que se ha hecho el hombre desde que

Voz 33 22:45 de ese rascó la cabeza mirando las estrellas esto lo va a acabar explicando la ciencia

Voz 34 22:52 habría que preguntárselo algunos científicos si realmente los lo asumen así o lo piensan así yo todos los científicos que conozco los buenos científicos te dicen precio precisamente lo contrario es decir que la ciencia es un estudio que parte de la afabilidad constantes es decir lo que hoy vale para explicar una serie de cosas quizá mañana no valga por una parte después que la ciencia funciona a modo de paradigmas también que esto lo decía un filósofo de la ciencia muy conocido que sea nada Quum que explica esto es decir lo que hoy es ciencia queda avalado porque alguien dice que es ciencia es decir no es simplemente el mero hecho de conocer la verdad de los hechos empíricos porque los hechos empíricos a veces sí que pueden dar una respuesta muy clara muy poca pero la mayoría de las veces permiten una flexibilidad de interpretaciones alrededor de un hecho que difícilmente una sola teoría lo puede explicar no me voy por ejemplo a las cuestiones

Voz 9 23:47 como lógicas a la física cuántica

Voz 34 23:50 al origen del universo que hay cantidad de teorías que si la teoría de las cuerdas ahora no que no es que ya no sé bien cómo explicarlo no pero claro cuando viene un científico nos lo cuenta fácilmente le damos el crédito de decir bueno cómo está hablando de cosas muy complicadas seguramente es lo que lo que hace y lo que explica no porque con el filósofo o con alguien humanista no le damos este crédito no y entonces esto para mí tiene que ver con lo que te comentaba del paradigma es decir la ciencia esa convertido

Voz 33 24:19 en el paradigma reinante digamos que lo explica todo y que además tiene que explicarlo todo eso

Voz 34 24:27 la complicación para la misma ciencia teniendo en cuenta que es seguramente la mejor de las herramientas que tenemos para explicar el mundo de las cosas que no sufra

Voz 1312 24:35 estaba pensando qué qué tiempos éstos que se casi sino obliga a ser felices senos nos apremia a vivir la vida con felicita a encontrar la felicidad y eso nos genera una angustia que nos hace infelices se que diría épico al respecto de esta locura desde libros de autoayuda rápida para encontrar la felicidad hoy esa angustia que nos crean de hoy no soy feliz

Voz 34 24:57 qué pícaro diría muchas cosas la primera de ellas que no todos los placeres vale porque este es una de las cuestiones importantes en el hedonismo épico curioso no que es obviamente el filósofo del del placer digamos no es decir en el sentido de la vida es gol pero no vale cualquier tipo de gozo y entonces ahí hay que entrar hay que leer bien a Haití curo seguirle la pista dialogar con él en las respuestas que da no sin duda estamos en un mundo donde y todo va muy rápido todo tiene que ser perfecto tenemos que ser felices sin embargo no podemos preguntarnos qué significa ser feliz porque cuando uno pone ya esta pregunta automáticamente todos separa poco aparece un espacio inquietante que es el de la pregunta que no hay respuesta hay que que se va haciendo ancho ancho ancho

Voz 35 25:45 lo que parece que uno tiene que salir de allí como pueda si no hay tutorial en Internet que yo decido

Voz 34 25:51 sí porque la vida yo creo que se vive justamente no entonces es importante hacerse a la expresión

Voz 35 25:57 sí sobre todo experimentar desde mi punto de vista la experiencia de la pregunta

Voz 34 26:02 que es inquietante pero que es muy rica porque allí pasan cosas es decir es importante parar abrir un poco el el el la caja de Pandora podríamos decir a ver qué va saliendo de ahí porque tenemos excesiva prisa en encontrar respuestas cuando seguramente no somos conscientes de la conscientes de la pregunta que nos estamos haciendo no

Voz 33 26:22 quizá por un ansia de de de de evitar la incertidumbre la zozobra la

Voz 34 26:30 comprensión de todo aquello que nos está pasando y sobre todo la sensación de de sentirse un poco raro no yo en el libro comento que el inicio para mí el inicio de la filosofía que tiene que ver con una percepción totalmente extraña de la realidad yo pensaba bueno debo tener algún tipo de alteración mental con lo cual vuelve a ir a un psicólogo a una psicóloga fue el para el caso que no me di que que me diga que me está pasando la cabeza no pues no está pasando nada hombre no puede ser porque pienso cosas raras

Voz 1312 26:56 me hago muchas preguntas y muchas muchas pero

Voz 34 26:58 juntas a puerta que abro SM siempre plantan tres tres puertas más delante toda respuesta que me doy ALCA al día siguiente ya no me vale bueno pues este es un proceso constante que es lo que es para mí la filosofía que no es estar en posesión de ninguna Sofía sino es perseguirla no ser amigo de ella filosofía

Voz 1312 27:18 se ha enseñado mal la filosofía en los colegios

Voz 34 27:21 probablemente no hemos sido del todo acertados en en el modo de enseñarla no porque la filosofía no puede ser nunca es un compendio de autores o de ideas o doctrinas no yo de hecho te voy a confesar que estudiando Filosofía en COU porque yo hice COU a mí no me gustó nada la filosofía hay pensé para que explican ahora las teorías de Platón

Voz 1312 27:44 es que dictaban como apuntes lo contrario a lo que debe

Voz 34 27:48 por Rodolfo unos esquemas que no entendía nada El mundo de las ideas el tal no o filosofía medieval yo me acuerdo yo soy un apasionado de la filosofía medieval porque creo que la filosofía medieval hay cantidad de cosas que hoy que hoy en día daríamos como como buena si lo dijera alguien contemporáneo no pero bueno esto es otro tema pero yo me acuerdo allí bueno que me hablaban de una serie de personajes no ido un tal Pedro Pedro Damián obviamente San Agustín Santo Tomás de un Xesco toma yo yo estaba por otras cosas obviamente a esa edad no yo creo que no explicamos bien la filosofía no la explicamos bien porque no no vamos o no somos capaces de darle la fuerza de explicar la fuerza o el vector de vocación que la filosofía conlleva porque cuando eso somos capaces de hacerlo y de transmitirlo sobre todo yo creo que entendemos que la filosofía forma parte de nuestra vida sí o sí es decir las preguntas que se hace un adolescente cuando sale de la clase de filosofía son filosofía qué pasa con las relaciones personales que pasa ese amor qué pasa con esa identidad qué pasa con el cuerpo y la incerteza de cuando tenga dieciocho años que responsabilidades va a tener como se imagina el futuro el miedo de dejar atrás una zona de confort o no o un o de gran malestar porque la adolescencia no sean no eso no es simplemente con no ni mucho menos todo eso es exactamente filosofía

Voz 1312 29:08 el libro tiene un epílogo maravilloso de es un lujo

Voz 34 29:13 otros que además yo creo que es es enseñar

Voz 1312 29:16 CIA como él cuenta Matrix y como gira I y le da la vuelta a lo que pensábamos que percibimos como algo filosófico en esa película sería sería maravilloso me quedo con una cita que que él dice es la en más de una vez que dice que la corrección política de es total y el totalitarismo moderno ya no sé si somos víctimas de nuestro propio de buen rollo sobre terreno

Voz 34 29:39 contárselo directamente ahí yo creo no sé lo que te diría no me he arriesgado no me no me atrevo pero sí que me atrevo yo a dar mi opinión al al respecto no es decir la la la corrección no un poco lo que me quiere verlo

Voz 1312 29:52 sí sí el eterno te preguntaba si la corrección política en exceso está construyendo un monstruo está dando paso a un monstruo que ya veremos qué consecuencias

Voz 28 30:00 esta no como como reacción yo lo ligó mucho

Voz 34 30:03 con el tema de de la pues verdad entendiendo que la verdad es como un diamante que tiene muchas caras y muchas perspectivas pero sí que estamos en un punto donde quizá nos engañamos fácilmente no entonces le llamamos corrección política o corrección formal simplemente a cosas que responde más a un interés a un interés por ejemplo de quedar bien o a un interés de dar una apariencia o a un interés de no tener un conflicto familiar o a un interés de quedar bien con el jefe y sin embargo hay una incoherencia en el fondo con la con la propia haber dado con la propia vocación no

Voz 33 30:38 yo creo que la filosofía tiene que ayudar a ir ahí exactamente no a ponernos en este estado de incomodidad idea es ideal

Voz 34 30:48 a Valencia o de ambigüedad entre lo que se sabe lo que se cree que ese sabe lo que se sabe que no es entonces parece un juego de palabras pero no lo es que intento que no lo sea es decir es un espacio entre la ignorancia y la sabiduría lo que sabemos dónde tenemos que preguntarnos qué hacer en cada momento y entonces la corrección formal de aquello que de nuestros comportamientos de nuestras relaciones familiares no habrá venimos de un las festividades de Navidad donde serán experiencias de todo tipo a nivel familiar no bueno pues eso también tiene que ver con la filosofía es decir porqué Nos comportamos a si

Voz 33 31:24 eh

Voz 34 31:25 vale la pena vale la pena ir decimos que sí pues a asumir las consecuencias

Voz 1312 31:30 Nos da la filosofía algo de esperanza en estos tiempos en los que vuelve volvemos a hablar de de extrema derecha volvemos a han tener un un futuro un poco oscuro o no en este aspecto la filosofía es por naturaleza

Voz 34 31:43 luego dialogar y entonces en el diálogo está el reconocimiento del otro el recoger el reconocimiento de sus posiciones de sus razones y entonces sí todos mantenemos esta posición

Voz 33 31:54 no caben dogmatismos ni caben unilateralismo es de ningún tipo pues me encantaba reivindicar la hacía

Voz 36 32:02 esta mañana aquí contigo Miquel seguro me encantaría hacer hundió una entrevista sobre filosofía y cine me ha quedado pendiente porque a raíz del epílogo de decir se que en en el libro me parece un tema pues yo encantado no puedo estarme de recomendar un libro de Eugenio Trías que va exactamente sobre

Voz 37 32:18 esto define de cine pues queda pendiente la cita encantado gracias a ti

Voz 1312 38:30 a quién le ponen las hombre es informe seguro que muchos de nuestros oyentes les suena esta sintonía que tanta donada este verano porque aquí era vivir tenemos un pueblo tenemos un pueblito al que hemos hemos visitado y conocido en verano junto con otros lugares de España y al que volvemos ahora también en Navidad Chus García qué tal

Voz 45 38:50 hola Lourdes muy buena que bien te de nuevo

Voz 28 38:54 feliz dos mil diecinueve a todas y a todos los primerísimos ir vamos a recordar cuál es ese pueblo no donde se encuentra el fuel es fuente del Arco si ya nos acordamos todos nuestro pueblo se llama Fuente del Arco este terruño no va a devolver a la Campiña Sur de Badajoz está en las estribaciones finales de Sierra Morena la Bética la Sierra Norte de Sevilla y un mar de de esa que se extiende ante nosotros para ser preservado como el paraíso que esta es la tranquilidad y el sonido que rodea a una la periodista freelance que trabaja desde el terruño extremeño tal vez en la vida

Voz 46 39:35 que valiente este sonido por favor

Voz 28 39:38 no ha cambiado tanto desde verano verdad no sería para el frío bueno se nota el frío se los pajarillos en gallo perro allí a lo lejos todo el mundo cogiendo aceituna a estas alturas del año decidido que no abra una ventana

Voz 33 39:51 Navidades en en Fuente Dé

Voz 1312 39:53 Arco queremos disfrutarla con vosotros como como las que celebra es que que se come que se canta

Voz 28 40:00 son muy auténticas Lourdes no muy diferentes de las de la ciudad salvo porque la despensa suele estar más a mano a muchas familias a ir al supermercado nada más que para ahí bueno pues cada va a los turrones de Castuera los regalos pero normalmente el pollo el cerdo ibérico o el cordero se cría muy cerca de hecho tuvimos una experiencia en vivo mientras grabábamos en la entrevista con un ganadero de la zona se llama José good tema

Voz 45 40:25 José puedes explicarme lo que estás haciendo

Voz 28 40:28 llevaba en la mano

Voz 47 40:29 pues un gancho para coger un cordero y cuánto tiempo tiene el cordero hay cordero tiene tres meses y que ha comido ha comido todo natural o de su madre y un poquito de cereal nuestro cultivamos prácticamente ecológico como poquito producto químico es decir tú los cría para todo autoconsumo y señora pero vamos a comer cordero que te he dicho y ahora la había llevado al campo si tú me pudiera ayudar yo como te ayuno tú diciéndole cosas así

Voz 48 40:55 vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos dado oye que empiezan Aldama ligera

Voz 45 41:02 vamos vamos vamos ya la perra que les dices para que las vaya llevando a labor de gol

Voz 49 41:07 Abbas ante poquito vamos a Dante va

Voz 9 41:13 pero digo yo una cosa José para acoger un cordero

Voz 47 41:16 quinientos no hijab pero vamos a ver si si qué no lo vamos a tiene que es verdad que ese corderos grande no vamos a Paco El aquí en el campo todo suelto

Voz 49 41:26 pues ese pequeño cuenta

Voz 9 41:29 a ver si soy pesa Beto así tiene el cordón umbilical dolido no

Voz 46 41:43 ay por Dios que no

Voz 28 41:46 el corderito iraquí cosa más tierna Lourdes y es que si cae

Voz 50 41:51 no lo coges a matarlo no hay

Voz 28 41:54 esto no se puede hablar mucho en estos días de estar ese chiquitito no pero el otro el que ya tenía todo es es y que cayó ya es decir para la Nochebuena cayó sí bueno no solamente de cordero vive el hombre también para sopa de boda otras cosas Del Corral

Voz 4 42:16 se puede hola Pepa como estamos felices fiestas

Voz 9 42:26 que estás preparando pues mira voy a preparar sopa de boda como decimos aquí y luego lomo a la al horno o lo bien relleno o el pollo

Voz 28 42:41 de las saca

Voz 9 42:42 el pollo de mi de mi cosecha Corral no debí sí lo hemos creado nosotros mira prepara puesto

Voz 1312 42:53 esto es eso es una ventaja de sopa de boda qué nombre tan bonito

Voz 50 42:57 sí aquí todo el mundo fiel

Voz 28 43:00 esta convocando de navidad no claro claro Hospital de Pollo Rico de Corral ahí del dañina en algunos casos también el lomo por todas partes y fuimos a ver a la tía Encarna que algunos oyentes la recordarán de este verano inodoro su receta gustosamente con una hito frito

Voz 44 43:19 de qué dije

Voz 9 43:23 no hay vino blanco también en caldereta más Homero al igual que un poquito frito o sea eso queda mucho

Voz 45 43:36 hola Mercedes hola tú cuántos años

Voz 9 43:38 tiene yo tengo setenta y dos años tú que hace hace con me hacen vida pues yo quiero que mi nuera hay ni que lo haga yo le pondré unas gambitas al ajillo y uno mejillones ya está ya no lo hago más ya me siento la mesa que me lo pongan Toyota retiradas en las ya no ya no quiero cuenta yo con la cocina

Voz 1312 43:59 mira qué lista es La Mercedes la más lista eh se encarga del aperitivo ya que la de que que el que la cocinero tras qué tal

Voz 28 44:07 tenemos que ir tomando el relevo sino que se que suelen estar las abuelas siempre trabajando no no y además es que han ganado a pulso además uy ella ni te cuento que he tenido un bar toda la vida cuatro hijos imagínate por cierto hablando de bares en el Santo en todos los demás últimamente están a tope como nos cuenta Pepi Mendoza que es cocinera y sólo sirve ibérico de calidad

Voz 9 44:28 aquí huele de maravilla ahora mismo en esa cocina

Voz 0277 44:31 te ofrece una brigada española y luego te ofrecerá unos pimientos de piquillo rellenos de bacalao que bueno cómo haces la Carrillo con cebolla pimiento hago un poco de vino nada más mi especia minaba uso solamente pimienta negra cuánto tiempo tiene que estar al chucho dos horas al mínimo

Voz 45 44:58 vale de postres y todo eso que tiene te dan muy bien haces algo por Navidad

Voz 0277 45:03 la Navidad haciendo una crema de deshielo que estoy haciendo el mude turrón turrón de almendra del blando no en la almendra anhelando hoy que rico cielo hecho con huevo del campo que bien oye que Le pide dos mil diecinueve previo a los Reyes Magos pues le pido salud hago un trabajo para los jóvenes que hay mucha gente para

Voz 28 45:27 qué bonito crema de cielo qué nombres van menos voy apuntando aparte que voy salud salvando como siga cómo se comunica a ver tú querías conocer las recetas típicas y tradicionales y lo que me hace ver si si maravillosamente bien estoy casi oliendo la Riviera hoy qué rica madre mía bueno donde más gente se encuentra estos días como en todas partes en los comercios in Lasse pasa a media mañana tarifa ando con los olvidos los encargos pero

Voz 9 45:55 te lo digo Mi y a ver si se te mórbida los dulces o la historia que te Texas lleva que luego lío eh que luego tenemos la media gallina no qué coño media bueno si llega a media milla soy yo le di Etéreo reabría llamarla la ola temen hoy hablaba porque tele venía descompuesto y que venía tarde para para abrir su va media pero yo entonces y ahora qué hacemos el tienen luz como vía hacia el lunes el escabeche pómulo Juan o

Voz 28 46:32 dos hombres de cómo iba a hacer en el pobre mujer decir que yo creo que nos identificamos con ella ese último momento de decir agobio entre sí sí como lo hago pues ésta no contó la diferencia de estas navidades dice ahora con las de antes

Voz 45 46:48 cómo era la Navidad de hace treinta cuarenta años en fuente de la

Voz 9 46:52 Arco me dijo que hoy no por qué mejor creo que sí porque allí ninguna ser dimita frita un poquito de cualquier momento que hoy pero por qué porque allí votaba Tomás bollería mamá no había nada más que eso y ahora qué es lo que pasa que acabamos impactado uy ahora te lo digo porque quiere pocos Mena Ponta no la familia pero pero otra cosa es lo que te gusta de las Navidades Amina uno me gusta porque no te gusta porque no me han gustado nunca y tú qué le pides a dos mil diecinueve haré yo le pido salud y trabajo a los y o de los Reyes yo quiero un y no me lo trae oye me encanta Rosa

Voz 1312 47:45 sí pero tiene razones me quedo con una frase Chus que hice estaba todo más bueno porque había más hambre se juntaban a comer

Voz 28 47:53 claro ir por debajo decía otra de las vecina estábamos deseando coger un pollo claro es verdad comía muy poca proteína no en la que claro es verdad si se bueno hablando de los comercios pasamos por la plaza de Abastos quién muy pequeñita pero tiene de todo en pleno corazón de Fuente del Arco un tendero muy joven de veinte años que se llama Darío

Voz 9 48:14 la gallina escabeche oye la otra que quiero un de lo que sólo queda cerrada

Voz 45 48:24 y a ti te da tiempo de organizar algo Page de tu propia familia Lala yo yo yo cuando oigo lo que me pongan de comer eso como si ella porque no me da tiempo para nada oye pero luego las perrita empezaremos muy bien el año no nos tenderos y Tendero hombre estos nos dan la verdad hola Darío Pérez es el tendero más joven de Fuente del Arco no

Voz 9 48:48 sí que es lo que vendes tu en esta fecha

Voz 51 48:51 pues mira vendemos todo tipo de dulces de aquí del pueblo por ejemplo ejemplo Melendro el año que son dulces que a lo mejor mucha gente no conoce pero aquí en los pueblos de toda la vida son ido haciendo diecinueve que le pide yo lo único que le pediría salud hay que pedir más y estar todos juntos las campanadas como las vas a pasar las campanadas primero me iré al campo porque después vendrá que al pueblo con mis colegas Hay a pasar la noche algún que otro petardos acapara prime bueno allí todos los años en el cortijo caen algunos sobre todo prendas chico que tengo pues imagínate la que forman todos los años con los cohetes

Voz 1312 49:34 es que no hemos escuchado a ala que este verano también nos la presenta hasta

Voz 28 49:39 la de la tienda si con bueno ya mundo comercio lo vamos a ir dejando atrás hayamos visto que está todo muy activo incluidos esos Carlos que acompañan estos días por cierto donde hay una buena traca siempre en en la noche de Nochevieja como es natural en las campanadas en la plaza donde muchos muchas sí

Voz 9 50:00 yendo a tomar las uvas todo junto

Voz 28 50:03 como nos cuenta Juan Alfonso I la Proder

Voz 52 50:05 en vez de Picasso depende

Voz 45 50:08 cuánta gente es contamos al menos en la plaza de Fuente del Arco en la Plaza España

Voz 52 50:12 cien personas por ahí no está mal no creo no creo yo

Voz 29 50:16 eh

Voz 4 50:17 la cada vez menos antes sí

Voz 28 50:20 se van perdiendo cada tú vas a una plaza modo yo iba al principio hace muchos años pero últimamente la verdad nos quedamos en casa con la familia viendo Pedroche quién toque año en fin de algún que otro año hemos salido cuando nos juntábamos más cerquita de de la plaza claro alrededor con los gracia no hace claro como a veces estamos en la otra punta del vuelo no sé es que no sé qué pasa en favor el viendo muy cómodo y muy muy muy muy encerrados no si eso es una pena por calentito a lo fácil

Voz 1312 50:56 pues bueno oye hay buenos abrigos hoy en día hay hay que salir a abrazarse con los vecinos

Voz 28 51:01 pues era año me voy a ir a la ahí lo dejo ahí sí puedo te mando el corte de la traca nueve dan un poquito de miedo a mí los petardos Eto hay que ha tiene que ver con eso claro si fuera del Levante la habría perdido ya el miedo pero como somos más del pueblo el avance va de la farmacia que se llama Carmen tiene muy claro para qué son estos días

Voz 4 51:22 fue muchas cosas hacemos dulce postre eh