A Vivir Que Son Dos Días (29/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 yo son las once las diez en Canarias

Voz 1061 00:06 primera parada para actualizar la situación en nuestras carreteras donde siguen registrándose algunas complicaciones y en algunos casos sigue siendo necesaria todavía más precaución por la niebla Dirección General de Tráfico Rocío Cano buenos días

Voz 2 00:17 muy buenos días pues hasta ahora en Madrid encontramos retenciones en la M cuarenta en balde Marine sentido la autovía de La Coruña también van a encontrar dificultades en las salidas de la autovía de Valencia en Rivas Vaciamadrid en sentido la capital del Turia circulan por Cataluña sepan que hasta ahora un accidente que está producido en Tarragona está provocando tráfico lento en la AP siete en Cambrils hacia Amposta allí en Cádiz en Andalucía van encontrar en este momento tráfico lento en Alcalá de los Gazules en sentido León

Voz 3 00:44 los barrios y mucha precaución circulan

Voz 2 00:47 a esta hora por Castilla La Mancha en Albacete la Nacional trescientos veintidós en Villa palacios de Lugo el A8 entre Mondoñedo ya Vadim porque la niebla es especialmente densa

Voz 1061 00:55 las fuerzas de seguridad de Egipto han abatido a cuarenta supuestos terroristas en diferentes lugares del país como respuesta al atentado contra un autobús de turistas en El Cairo en el que ayer murieron cuatro personas y otras diez fueron heridas el ataque fue llevado a cabo en la zona de las pirámides de Giza a las afueras de la capital Irene Dorta

Voz 4 01:11 las primeras imágenes difundidas tras la detonación de la bomba muestran el autobús de una agencia de viajes local totalmente destrozado y con los cristales rotos la bomba estallaba ocultas cerca de un muro de la carretera haya sido detonada por control remoto al paso del vehículo las fuerzas de seguridad del país han abatido a cuarenta supuestos terroristas en la península del Sinaí en la provincia de Guiza ambas zonas son muy turísticas el atentado ha costado la vida de cuatro personas tres turistas viendo a imitación guía de origen egipcio y otras diez han resultado heridas

Voz 1284 01:38 aquí en casa dos agentes de la Policía Nacional de Madrid

Voz 1061 01:41 han sido condenados a más de once años de cárcel por un montaje policial acusaron en falso a una mujer de traficar con drogas lo hicieron pagados por el ex novio de la víctima que llegó a pasar cuarenta días en prisión por la denuncia falsa la sentencia condena al Ministerio del Interior hacerse cargo de las indemnizaciones Alves

Voz 0055 01:56 pocas los agentes aceptaron el dinero a través de un confidente decidieron hacer el montaje detuvieron a la mujer una noche a la salida de un bar de copas escribieron en el atestado que les había apuntado con una pistola que llevaba droga en el bolso toda la mentira ellos colocaron la droga la pistola nunca apareció la justicia ha terminado condenando les a ellos a los dos agentes de Policía Nacional a once años y tres meses de cárcel por un delito de cohecho y otro de detención ilegal el intermediario ha sido condenado a cinco años de presidio el ex novio de la mujer está en paradero desconocido la víctima de este montaje pasó cuarenta días en prisión preventiva a la Dirección General de la Policía ha sido condenada como responsable civil subsidiaria

Voz 1284 02:34 y una cosa más antes el deporte la Fundéu

Voz 1061 02:37 dado a conocer su palabra del año de este dos mil dieciocho elegida es micro plástico esos pequeños fragmentos de plástico de menos de cinco milímetros que se han convertido en una de las principales amenazas para el medio ambiente y ahora sí deporte de sus hubo Caballero buenos días

Voz 1271 02:49 qué tal buenos días sin fútbol en España este fin de semana hay fútbol en Inglaterra e Italia hoy acaba la segunda vuelta de la Premier League el partido más destacado a las seis y media el Liverpool Arsenal y en Italia es líder la Juventus de Cristiano Ronaldo que recibe desde las doce y media a la Sampdoria en baloncesto se juegan hoy el Barça Lassa Monbus Obradoiro Gipuzkoa Basket Unicaja a las seis de la tarde y a las ocho y media Valencia Basket Zaragoza Iberostar Tenerife Baksi Manresa inmoral Banc Andorra Movistar Estudiantes

Voz 1061 03:14 es todo por ahora tienen más información como siempre en Cadena Ser punto com y le seguimos contando lo que pasa este sábado cuando sea mediodía las once en Canarias

Voz 1 03:21 eh

Voz 5 03:23 servicios informativos

Voz 1284 08:00 a vivir que son dos días Lourdes Lancho

Voz 3 08:06 última tertulia de cómicos del año y como ya

Voz 16 08:09 va siendo tradición por estas fechas los tenemos a todos centrifugado a lo largo y ancho de de este país desde Radio Valencia Pedro Aznar buenos días

Voz 17 08:16 hola buenos días no te has atrevido a decir la piel de toro que ponían el guion esperando a ver cuándo Lourdes diga la piel Lendoiro

Voz 1284 08:22 a nuestro llamado la piel de todo es que me daba reparo así porque también después de la tarde del toro hoy del aparte de la piel de Klar depende donde estés ahí te toca hay hay entona sensible claro apela a otras partes es mayor que tenemos a Llum Barrera qué tal

Voz 3 08:38 pues muy bien habéis dicho lector yo pienso las alfombras esos de las entradas de las casas grandes que son de toro o de vaca o de o de muy bien

Voz 17 08:48 aquello yo son los glúteos de Bertín Osborne cuando oigo piel de toro

Voz 3 08:51 ah sí usuario sí pero porque los tiene tan peludo su cómo estás cómo va a ser como áspero pero tiene su momento hay sí igual en Madrid cuidando al fuerte Quique Peinado qué tal

Voz 1284 09:05 hola qué tal esta tarde a las siete de la Cadena SER bueno

Voz 17 09:07 mismo bien vuelve el programa de Manuel Burque Quique Peinado especial malísimo Marco Jones Oates que tal como estas Lourdes

Voz 1284 09:14 la Alhambra es una

Voz 17 09:16 no de la SER es decir no estoy promocionando tampoco no es esta tarde en la Cadena Ser a las siete de la tarde en una hora buenísima hoy sábado a las siete de la radio buenismo bien Manuel Burque de qué pena

Voz 3 09:26 déjame yo no tengo promo pero bueno lo voy a saludar que estoy en la radio no veréis es que tengo a mi madre ingresada luego Dios si está pasando unas fiestas muy majas muy mala cuatro costillas fracturadas quiero saludar al personal de la UCI de La Palma Planas que la está conspirando muy bien y les dije mañana un saludo con Radio Gaga ahora mismo lo se olvidó pero

Voz 1284 09:45 sí escucho tocaba con madres que deje ya el pressing catch por favor venga contra el narcotráfico tiene estas cosas al final de las dietas hola Vendetta te rompen algo por él yo le dije el año pasado Amara no

Voz 3 10:03 es que ha dado por bailar bailar y fíjate fíjate

Voz 16 10:05 la madre de Llum está cerrando el año de una manera pues tanto así de accidentada pero es creíble de los uno de los años más intensos que que que recordaremos en la en la política española estoy estoy segura que donde más va a celebrar en la casa de los que trabajan en en las secciones de nacional de los medios de comunicación se va a reencontrar con con en ese periodista que un día se fue en dos mil dieciséis

Voz 1284 10:28 pero volví estar el checo

Voz 17 10:31 yo de Ferrera así Ana Pastor es el que lo más lo va a hacer

Voz 3 10:34 esto viejo que tan en casa que a veces viene ducharse aquí quiénes son

Voz 1284 10:37 oye justo hay esta mañana estaba pensando en cómo será el chiquillo de Ferreras poniendo era Ferreras el burrito habanero no sé si habéis escuchado a la canciones y claro claro claro escuchar esa cantidad Ferreras diciéndole a su hijo que es un pesado

Voz 16 10:53 oye pero es que ni la la última semana del año unos nos ha dado una tregua este jueves se se formó la Mesa del Parlamento andaluz gracias al acuerdo entre PP Ciudadanos Vox os sorpresa lejos quedan aquellos tiempos en los que Pablo Casado decía que pedimos es que se respete a la lista más votada para formar gobierno allí imagina haré que unos meses más tarde acabaría liderando la Mesa del Parlamento de Andalucía el partido que ha quedado tercero en las elecciones verdad queda

Voz 18 11:18 proclamada presidenta del Parlamento de Andalucía tras señora muchísima Marta Bosquet Aznar

Voz 16 11:30 sorpresa aparte Busquets bosque cito no Llum bosque del bosque valenciano seguía Marta Marta Bosquet Aznar es si es una excusa perfecta del bigote actual de Aznar es oye pues que es un bosque el tono cansino de la señora que lo decía han estaban como se avecina lo ha dicho así como con desgana no trece M

Voz 17 11:52 también te te te despiertas hundido la vida de esta gente deje muy complicado como vives con eso

Voz 16 11:59 eso pero qué alegría tener a otro Aznar en las instituciones

Voz 3 12:03 lo decía Juan Marín esta semana

Voz 19 12:05 qué mejor regalo de Reyes que creo que se puede hacer

Voz 16 12:09 hoy a todas esas personas que te sea nunca

Voz 5 12:11 pero eso eso sí ves ahora mismo ahora una Munar

Voz 1284 12:13 a mí me mucha gente en Andalucía que porcina entendió que la mirra que es es esto

Voz 17 12:18 no no no van a tener ni juguetes a los niños porque total con esto ya

Voz 3 12:23 no he aceptado ningún caganer sea como los reyes lleguen con eso me me cambió religión para

Voz 16 12:29 sí lo de lo del Parlamento de Andalucía no no estaba como regalo de Reyes pero sé que a vosotros Ayalon todavía os hace más ilusión y sonrisas e ilusionada hacia iluminada acción vuestras caras es la subida de la cuota de agua

Voz 3 12:42 no que es parte chico justo es contribuir al país con tu lomo para al genial genial

Voz 1284 12:49 igual casi igual me parece igual de bien que el burrito habanero

Voz 16 12:55 eso es algo que de regalos devolverá a casa hay reencontrarte con con los tuyos como por ejemplo Susana Díaz y Zapatero que Garrett ha reaparecido la habéis visto no y ha vuelto con más ingenio que nunca haya definido así la maniobra del PP Ciudadanos Ivo

Voz 0043 13:09 ese acuerdo del que yo denominado

Voz 17 13:12 Teeparty me encanta cuando dice que yo he denominado

Voz 1284 13:14 el chiste es mio eh

Voz 16 13:17 para Hayes contratarlo como guionista para vosotros y espectáculo

Voz 17 13:20 es vengo para modas creo que es una muy útil que va calar mucho en España lo del tripartito lo hacemos cero tienes un ojo típico porque eso lo tiene de todo el mundo a tope Gordón vio venir la crisis ni el chiste

Voz 16 13:34 hay hay quién ha intentado hacer lo mismo pero con menos gracia el tripartito de perdedores hay tripartito de perdedores no tiene tanta fuerza verdad

Voz 3 13:43 nadie pero habrá que ver a Susana Díaz en la oposición eh

Voz 16 13:45 sí sí sí sí mira el tripartito de perdedores que va a gobernar Andalucía después recordemos de treinta y seis años de poder de los socialistas y bueno pues eso Samad sólo le queda aceptarlo con deportividad clemencia a la gente

Voz 1284 13:58 Javier no me voy a una idea

Voz 17 14:01 te vas a puerta trabajar es que claro que claro

Voz 1284 14:04 ella no escúchame yo tengo treinta y siete años era por decirlo mida yo no he conocido Andalucía sin el PSOE que va a pasar ahora de verdad en serio

Voz 3 14:12 claro claro claro pero iban a quemar iglesias bueno lo lo normal cuando hay un cambio de Gobierno así tan fuertes semana desbordar los ríos bueno

Voz 17 14:20 pero creo que ahora van a llenar sangre en Canal Sur manera Canal sur de toros de Kop eso ya

Voz 1284 14:25 eso sí

Voz 16 14:28 sí sí lo que pasa es que ya sabéis que estas fechas son fechas para verlo todo de forma positiva buen rollo era que has perdido catorce escaños no puedes gobernar bueno pasa nada a Susana se queda con la satisfacción y el orgullo de que el PSOE ha vuelto a Ghana

Voz 1284 14:42 claro que sí te ilusiona tipo ya está tira ahora en serio Juan y Medio va a ser entero quiero decirle que va a pasar ahora con Juan y Medio ojo ojo

Voz 3 14:52 acento andaluz es transversal

Voz 1284 14:54 a pesar Juan y Medio es lo que tiene un medio que

Voz 16 14:58 en esto de la de la política el que no se consuela es porque no quiere a nadie

Voz 5 15:03 el PSOE

Voz 1284 15:04 a tener premio campo para hacer oposición es todo campora unos todo campora vamos para para

Voz 16 15:13 el pedías una bici y te traían un jersey que vale que sí que es muy bonito que abriga todo lo que tú quieras pero no es lo que quería

Voz 1284 15:21 en la vuelta de Zapatero es como Ella Baila Sola está todo el mundo esperando que volviera eh

Voz 3 15:25 las grandes frases a Zapatero ya está ahí apuntando un poco de decir preparados preparados pero sí

Voz 1284 15:30 Usanos bajar grandes frases e este año veréis

Voz 3 15:33 es que una posición es más guay

Voz 16 15:35 sí a ver a ver cómo se les da el poder a a los que podríamos encontrar en la sección mil maneras de vender la realidad a tu gusto este que me refiera ciudadanos que está a punto de referirse a Vox como ese partido del que usted me habla

Voz 20 15:47 bueno no tienen ningún pacto con los fotos de ciudadanos han servido para que el Partido Popular obtenga la secretaría de a partir de ahí pues que digan lo que quieran decir claro

Voz 1284 15:57 por qué quieres decir

Voz 20 15:59 es que Vox no es la extrema derecha Vox son los

Voz 1284 16:02 padres directamente

Voz 17 16:04 veíamos antes en Europa que decía madre mía los aunque gente qué tal pues ya está

Voz 1284 16:11 los de aquí les están diciendo

Voz 17 16:13 vuelco Benita gobernar con nosotros la amigos esa es la realidad

Voz 16 16:16 a ver si limpia es España no sé porqué Juan Juan Marín va a tener que tiene tantos problemas en admitir que han necesitado los votos de Vox para presidir la Mesa del Parlamento al fin y al cabo el de Santiago Abascal es un partido como cualquier otro sino que se lo pregunten a la vicepresidenta de comunicación del PP Isabel Díaz Ayuso que en una entrevista en La Sexta hacia esta clasificación del mapa político España para mí

Voz 0098 16:37 Ciudadanos es el centro izquierda moderado el Partido Popular es el centro derecha boxes derecha pero una derecha desde luego no como la intentan pintar constantemente tiene postulados que yo no comparto Ike Llanos diferenciará a lo largo de los meses pero es que hoy no es ese digan quiénes todo es bueno

Voz 17 16:56 preguntarle quién es la ultraderecha señora para usted

Voz 1284 16:59 sabes qué pasa cuando tú empiezas una frase diciendo para mí ciudadanos centro izquierda moderado ya que diga después de fondos escuchas ya no lo se crean entre izquierda moderado Mi padres Hulk Hogan dos colores todo lo que días después me da igual ha dicho primero izquierda moderado lo poco a nos pasemos de izquierda centro izquierda radical el queda poco por la CUP ciudad

Voz 16 17:36 Iker es que os ibais a librar el último programa del años Ebrard de hablar de el tema del te mita de Cataluña no

Voz 3 17:45 suelto ya

Voz 16 17:48 ahora han quedado que quedan Chávez se ha dicho ya pillamos y eso sí es hoy hablamos es el que haya voy hablamos

Voz 3 17:54 menos mal que esto no está pasando con con mallorquinas porque aquí hay una frase que es ya te diré cosas entonces no te van a llamar en la mítica que si Torra le dice eso

Voz 16 18:03 bueno la semana pasada parece que por fin empezaba de un poquito el acuerdo entre el Gobierno español y la Generalitat pero hay amigo se trataba de un simple espejismo la magia de la Navidad que no ha durado ni niña esta noche vieja Torra ya ha vuelto a hablar se ha marcado como propósito acabar el año

Voz 5 18:20 eso hizo dormir nació no iba a estas condiciones nosotras no votaremos a los presupuestos dado verdad

Voz 1284 18:29 más pobres de los pobres estamos a lo nuestro estamos a lo mismo raro Quim Torra

Voz 16 18:38 la veíamos así eh

Voz 1284 18:40 con todo el respeto del mundo y tal pero ya es como que me da pereza si ya ya ya tiene un punto de Curra ya que se queden ya que queden ya que vende ya está ya la gente muy hastiado

Voz 17 18:51 les importe la gente un poco no que dejó la gente lo van a arreglar

Voz 3 18:55 cómo es que les Katerin orillas yo creo que ya ya ya

Voz 1284 18:58 yo está muy sudado

Voz 16 19:00 he sacado la carta de Andalucía la de Cataluña estaba retrasando de este momento hasta ahora pero ya no puedo no puedo dejarlo ya más repasamos el discurso

Voz 1284 19:09 hombre lo sé de memoria él si queréis os me lo aprendido lo tengo transcrito yo puedo recitar si queréis

Voz 3 19:15 las puesto una música de fondo algo

Voz 1284 19:17 Eva me lo me lo declaramos ahora me cuando me cruzo con alguien les digo españoles

Voz 16 19:25 oye una cosa el me me interesa mucho la escenificación de ese momento que empieza el himno esa careta que ponen está preparando la la mesa pues contestando al interfono que empieza a llamar la Familia que llega a cómo cómo es eso es el momento de las burlas en mi casa también le digo yo yo yo yo recuerdo que llevamos un par de vinos ya en mi casa debía estar guapo el discurso

Voz 1284 19:50 el Rey es el el el el se abre la veda de

Voz 1061 19:53 la cerveza es como en ese momento suena el himno

Voz 1284 19:55 entonces todo el mundo va la nevera y tenemos helados

Voz 16 19:58 la la cómo se abren las cervezas no chasquido

Voz 1284 20:01 mi madre siempre que fácil

Voz 17 20:03 pues que fácil lo ves completo en tierra no

Voz 1284 20:06 este año era lo de lo que que lo joven

Voz 17 20:08 no tenéis portales su sueldo

Voz 1284 20:11 ver qué fácil cómo van a hacer cosas los jóvenes y no tienen este año la Audiencia no sé si os habéis enterado ha bajado considerablemente la audiencia y lo ponen todas las cadenas el otro día ponía Vaquero que

Voz 5 20:23 es un genio un grandísimo tuit que decía

Voz 1284 20:26 ponen el discurso del Rey en todas las cadenas y ha bajado la Audiencia quiere decir que había muchos españoles mirando el microondas sea mirar el microondas vamos a recordar el momento

Voz 5 20:36 eh que decía Pedro sobre los Juan

Voz 16 20:39 a las tres talento cree es la paz

Voz 5 20:41 estáis abiertos al mundo porque sois yo Sentís europeos sois solidarios estáis comprometidos con las causas sociales con la lucha contra el cambio

Voz 0763 20:51 Matic hoy la defensa del medio ambiente

Voz 5 20:54 queréis vivir convivir

Voz 16 20:57 pero te ves problema serio porque claro

Voz 3 21:01 lo ha dicho el Rey

Voz 16 21:03 no no lo no lo notaba hasta ahora no que

Voz 17 21:06 lo dice tenéis talento creéis en La Paz estáis abiertos al mundo os sentís europeos hoy solidarios comprometidos con las causas sociales el cambio climático el medio ambiente

Voz 1284 21:15 a los de Vox no se dirige

Voz 17 21:17 jóvenes de Vox no se ha dirigido a ni un solo joven de Vox me parece muy mal estación son españoles Rey ellos

Voz 3 21:22 que habla como Rey abuelo como un rey mago cuando es de nuestra quinta esto no está preocupado bien hecho Lourdes Lancho yo incluye los jóvenes yo cuando yo me he sentido cambia los sueldos

Voz 1284 21:32 claro

Voz 3 21:33 yo dije bueno para ser joven no estoy tan mal como dice el Rey

Voz 1284 21:36 si te juro que ya no hubo mención que la Xunta se va a hacer You Tube se va a ser youtuber va a soltar un chiste con balconing o algo así sí gramos yo que se va hacer algo

Voz 3 21:45 pero sí pero fijaos habrá ido Un logopeda o algo porque sabes fijado que tienen la voz un poquito más a flauta así arriba ya no hace gallos ya no les salga es verdad

Voz 16 21:54 creo que practica con con su mujer porque como es periodista

Voz 1284 21:57 claro no pero aquí domina yo tengo una teoría que las las hijas estaban detrás de la cámara sacando cartelito sabes esto que hacen los monólogos Procter siguen siendo cartelito ir detrás con concretamente comería lo de Cataluña papi

Voz 3 22:11 no había muchas fotos no fija estéis que tras detrás sólo había una foto creo que sí porque todo se analiza muchísimo sí sí con El discurso del Rey tan esos días no sé si es que no hay muchos temas o qué

Voz 16 22:21 analistas y no paran de de de fijarse en estas cosas no pero la verdad es que no sé quién necesita analistas teniendo a Teodoro García G

Voz 5 22:29 un gran mensaje de un gran Rey que gobierna un gran país este puede ser el perfecto resumen

Voz 1284 22:35 de las palabras de Su Majestad ayer hay que ser todo eso y te gustó Si te gustó el del año pasado igual que el de este no lo sabes el ahora

Voz 17 22:47 lanzaba el mensaje de tu partido y lanzaba el mensaje de otro partido

Voz 1284 22:50 adoro a aparte que el reto Gobierno antídoto no lo gobierna no gobierna lo el Gobierno

Voz 3 22:55 de momento no espérate como viene siendo habitual

Voz 16 22:57 por estas fechas el Rey no fue el único en dar dispuso de Navidad

Voz 1284 23:01 sí aquí venimos sin pedir permiso

Voz 21 23:03 no tuvimos miedo y fuimos insumisos

Voz 1284 23:06 eso sí te has has conseguido un enero te más el burrito habanero fíjate lo que te digo pero llegar al burrito el rap de Monedero

Voz 17 23:16 que lo sustituya Monedero al al Rey oye estoy viendo una cosa me he puesto a mirar las audiencias del mensaje del Rey ahora con restó que ha dicho para el mensaje del Rey se vio el con el mismo ser en La dos un cero coma cuatro por ciento que en Real Madrid Televisión

Voz 1284 23:33 la gente Madrid Televisión lo vieron claro hirió cero coma cuatro por ciento audiencias en la dos dio la sala dos Real Madrid Televisión megas ahí eso la obliga a que no lo

Voz 17 23:45 tras la Euskal Telebista pero todas las demás cadenas por ejemplo en la otra en la segunda parte

Voz 1284 23:50 sí soy tú sabes las cadenas las de tarot que sea mano asiste VI todo eso ahí también poner el mensaje del Rey debe tres metros

Voz 3 23:58 es evadir de ninguna manera

Voz 17 24:00 aquí la lista yo me sonaba a su hermano lo dan en tres Veinticuatro éste no que es de

Voz 3 24:05 es Bicing cuatro en la otra la otra

Voz 17 24:07 segunda cadena de Telemadrid diu cero sea no lo vio nadie en España puso la otra en ese momento pero

Voz 1284 24:13 la otra es Corina no ha no perdona la otra la tele vale

Voz 16 24:20 otro discurso no me refería dejemos esos discursos porque me refería otro discurso que ha dado mucho que hablar hablaba de de este otro

Voz 22 24:28 no Villarejo no pensado del horror de mi familia es mío propio quiero ejercer por primera vez desde que estoy preso el derecho de rectificación para que todos puedan mover también mi versión

Voz 5 24:43 con la sexta difundida esta semana un mensaje

Voz 16 24:45 que manda Villarejo desde la cárcel en el que viene a decir básicamente que con él no cuenten para hacer daño a la monarquía

Voz 22 24:51 sobre la filtración de otro personaje lo que me señalan a mí como responsable tan admitiendo que el tenéis no sirve para nada al permitir que un cuidado en prisión pueda poner en jaque al Estado en que nadie puede impedírselo quince cree eso

Voz 1284 25:05 yo yo yo sabes mucho de otras sabe mucho olvidaré jubilado

Voz 3 25:10 en prisión pero como lo hemos hecho en tantas conversaciones yo ya es como que lo conozco

Voz 17 25:14 le él sabe mucho de saber mucho de otras y de otros

Voz 3 25:18 yo lo que les margine dando de comer a las palomas sinceramente a este hombre

Voz 1284 25:20 no tengo una exclusiva chicos que Villarejo dentro de dijo que antes de Año Nuevo sacaría la bomba os acordáis tengo un pastel ICO gordo para antes de Año Nuevo ordenada que es el lunes que que querido

Voz 16 25:33 cuando es si el lunes claro si sabéis qué es

Voz 1284 25:36 un dueto con Amaya Villarejo con Amaya

Voz 23 25:44 el eh en también eh

Voz 16 25:47 otra de las de las conversaciones con el mensaje que que se ha entrado es la definición de uno de los de los ministro el ministro de Justicia Fernando Marlasca

Voz 22 25:57 no se dan cuenta que desde junio que encontró la manija para el soy Mi sumario de Marlaska es un auténtico trilero manipulando San recuerden el Faisán

Voz 16 26:07 perdona he dicho de interior me pregunto si habrá una persona menos autorizada para hablar de Trigueros y manipuladores que que vivimos odia Aregio

Voz 3 26:15 el Rey y así lo hizo así con ese tono y ese sonido así como bueno a mí me tiene a cojo nada ya será todo lo que

Voz 16 26:24 que queráis Villarejo pero incluso un momento tan complicado como el que está viviendo como el suyo como él dice como jubilado en prisión no ha podido olvidarse de las fechas en las que estamos deseada

Voz 22 26:34 dijo que era una suerte de locura tratar de mantenerse fuera cuando todos lo que sido menuda locura feliz Navidad que tengan todas

Voz 3 26:43 tonito lo ha dicho el de las oye un Feliz Navidad pues igual te llama Villarejo olas de Navidad que tengan todos lo ha dicho como que os den por saco

Voz 1284 26:54 y ahí está pendiente del Mail que os voy a enviar muy Transfer con unas cosas cositas que tengo aquí guardadas no

Voz 16 27:00 que hay que la Navidad Le trae muchos recuerdos yo no puedo evitar pensar que el año pasado para estas fechas seguro seguro que estábamos hablando de Rajoy que es lo que más echa de menos de de Rajoy

Voz 0043 27:10 todo todo todo es verdad que todo todo

Voz 3 27:13 todo esto los su pelo teñido y su barba canosa

Voz 1284 27:16 es decir es que no hables es yo no creo que nunca nadie vocal

Voz 3 27:21 o como Rajoy era como era como calmante era como un mantra si tenías para tu clases de yoga no sé que con quema

Voz 16 27:30 momento te quedas de Rajoy es el mejor momento

Voz 17 27:32 el año informativo del año es cuando Rajoy una vez oficializada la moción de censura ahí desalojado de la presidencia atrincheró se toda una tarde entre hasta ahora de posiblemente con bebidas espirituosas imponiéndose calentito para recordemos salir de allí y visiblemente desorientado

Voz 3 27:49 Rupo a su jubilación dorada vamos a escuchar ese momento también le digo que esperar no

Voz 16 27:54 esto

Voz 24 27:56 el presidente que ha estado haciendo los apartan lo retiren los micrófonos sube en este momento al vehículo oficial nos traemos imagínate Ángels le insultó en este momento

Voz 1284 28:10 la conexión desastre diciendo presidente ustedes fíjate estamos varía la cosa que Rajoy pensaba que estaba yendo al baño se estaba yendo a casa de las artes

Voz 16 28:22 las apariciones estelares de nuestro presidente nos dejó huérfanos en la tertulia pero rápidamente el encontramos sustituta

Voz 25 28:27 tienen a las prostitutas desconcertada como una señora Valerio dicen que son un gol por la escuadra la señora Delgado es la máxima defensora de sus servicios y sus compañeros socialistas andaluces frecuentan

Voz 3 28:41 con dinero público la Constitución es que no males no está al nivel pero bueno le echan

Voz 1284 28:47 no tenemos que olvidarnos y hasta de todo hoy no Rajoy es no vuelva a volver a pasar de

Voz 16 28:55 a pesar de todo quizá lo mejor de la de la intervención de los ese día fue la respuesta de la vicepresidenta Carmen

Voz 3 29:00 la señora Montserrat ha sido una perfecta

Voz 26 29:02 más no por qué coló como política cultural del Partido Popular

Voz 3 29:11 este ha sido el momento que tú has elegido yo a ver es que yo creo que a partir de ahí me encargo fue un acicate para para adultos Montserrat porque todo lo que todo lo que sale hablan dos como una Performance tiene como la el tono todo la la energía aunque diga voy a por el pan ella lo dice de una manera que es una actuación se busca busca la luz como digo ecuación no

Voz 1284 29:35 el Molino ahí para España maña maña te quedas tú

Voz 16 29:42 Pedro que como buen valenciano fue Éste fue tu momento favorito de dos mil diez

Voz 0763 29:46 lo que la Comunidad Valenciana antes de que el Partido Popular e era irreconocible irregular que era una comunidad autónoma en blanco y negro blanco yo lo que os digo como uno más de vosotros siquiera quiere representaros es que estéis muy orgullosos de lo que habéis hecho yo no estoy aquí porque no voy a permitir que nadie oscurece legado impecable impecable Erbil te alcaldes los valencianos claro

Voz 27 30:07 en un partido que es el que más ha hecho por esta tierra y que guapo si vale

Voz 1284 30:12 estas declaraciones son las que yo le pondré a mi hija cuando el explique cómo es la súper densidad de los huevos de una supernova

Voz 16 30:22 oye paramos paramos tres minutitos y seguimos con más con más actualidad para comentar como nosotros los impecable

Voz 37 36:05 me

Voz 16 36:16 aquí seguimos con Llum Barrera Pedro Aznar y Quique Peinado ya hemos dado pasito a al año unos quedan a tan sólo una cosa más para allá cumplir todos los tópicos de una tertulia de fin de año de de todas las conversaciones los propósitos de año nuevo Roy han pensado ya que os gustaría conseguir en dos mil diecinueve

Voz 1284 36:35 a fumar más eh

Voz 3 36:39 yo lo que quiero comer más eh comer pero está bien quiero decir el bordar cada año tú quieres como como algunos piden en España reformar la Constitución pero que quiero más ligadas no yo quiero reformar mi constitución os comer poder comer no tener que sufrir saben que se estás bien a gusto

Voz 1284 37:02 propósito que es bastante inalcanzable que es de ser de centro izquierda moderado y a ver si lo consigo

Voz 3 37:08 yo creo que a cambio te la raya de sitio

Voz 17 37:11 yo yo estoy yo me he propuesto ir al gimnasio a la semana las veces que ahora voy al mes

Voz 0043 37:17 es mi propósito

Voz 17 37:20 ahora voy al mes como una tres veces al mes pues voy a ver si consigo otras veces a la semana

Voz 16 37:25 me ha invitado para que nos acompañe en estas buenas intenciones a Iñaki Domínguez es licenciado en Filosofía hoy tenemos un programa muy filosófico eh

Voz 1284 37:33 pues no te lo vas a creer pero uno de mis propósitos del XIX era conocer a Iñaki Domínguez gracias pues mira a punto ya está ya está conseguido quemas que es venga Iñaki

Voz 16 37:45 en de filosofía como decía doctor eran tampoco

Voz 1284 37:48 cultural y autor de Cómo ser feliz a martillazos me editoriales

Voz 16 37:52 alucina Iñaki qué tal buenos días

Voz 38 37:55 días me encanta porque estado estado

Voz 16 37:57 lo conversando hace nada una hora con con Miquel seguro un filósofo y le preguntaba cómo es posible que en estos tiempos en no casi es imperativo ser felices todos nos empuja unos casi obligan a ser felices somos profundamente infeliz es porque no no lo consigue es como el pez que se muerde la cola no

Voz 38 38:14 sí sin duda es yo creo que bueno el las las ventas de los libros de autoayuda perdona

Voz 1284 38:19 durante ayuda canta

Voz 38 38:22 mira que me gusta mucho pues se vende muchísimo yo creo que ese es un factor bueno un es una señal quizás de que de que la gente no muy feliz yo creo que se debe a una un montón de factores no entre ellos que vivimos en sociedades muy masificadas en la que las relaciones entre las personas están cada vez más quiere más con la relación entre personas a través de las tecnologías a través del consumo etc bueno yo creo que sí que que no debe ser muy felices por lo que he visto

Voz 3 38:46 pero Iñaki tú no crees que quizá hay un tipo de felicidad que está muy sobrevalorada es que ya no sé con qué felicidad Nos conformamos

Voz 38 38:55 eh pues puede ser yo creo que es una feliz ya que te vende el el la sociedad consumo que es una felicidad inalcanzable yo creo que hay otras formas de felicidad que que están más vinculadas pues a tus relaciones personales a tus hábitos a tus a realizar a trabajar en algo significativo para Ci cosas que no son tan quizás glamurosas pero que

Voz 1284 39:15 sí aporta mucha salud digamos fíjate que yo te iba a decir que yo siento

Voz 17 39:17 Liz cuanto puedo puedo ir al baño y nadie me molesta fíjate lo que es el paro cuando tienes hijos pequeños nunca caras sólo si es el Liverpool versión padre oye yo quiero saber si si tú eres feliz claro

Voz 38 39:36 yo cada vez soy más feliz de cuanto más escribe público mal me invitan a ser yo soy cada vez más feliz al contrario yo porque cuando no

Voz 16 39:43 más mapa más Pacino no nos lo puedes poner Iñaki me gusta una frase que suele decir que que dice que la la la autoayuda es como intentar elevarse del suelo tirándole del pelo

Voz 38 39:53 sí desarrollada es decir bueno pues eso es digamos que es una forma de de

Voz 39 39:58 darte a a al aislamiento no ha

Voz 38 40:01 ayudarte desde ti mismo yo creo que la única manera de ayudarse a uno mismo es transformando la realidad y es el único modo de transformarse asimismo es decir hay que tratar con los la personal que no reprogramar la mente sino reprogramar la realidad en la que te mueves tú relaciones con los demás sobretodo la acción no yo creo que el acciones purificador a en términos psicológicos te te hace sentir bien contigo mismo

Voz 40 40:20 a Marte de acerca más a aquello que que

Voz 38 40:23 deseas ser no entonces yo creo que es más importante la acción que el pensamiento Hay es no pasó del pensamiento positivo

Voz 16 40:29 contrario céntrate en ti mismo mete en tu interior a partir de tu interior pues todo cambiará no integrarse trabajo que tu Carlos

Voz 1284 40:37 o sea si yo tuviera que resumir todo lo que está diciendo Iñaki en una taza vale es una cosa como muy de hoy en día reciclar

Voz 3 40:43 taza taza no taza del váter como estamos atravesando vale

Voz 1284 40:47 las les hacía a la mierda no sería un poco desarrollo de lo que es no te mola a la mierda cambia de

Voz 38 40:52 pues bastante la verdad que si por ejemplo tienes una mala relación pues deja de intentar pensar que te va bien dejado intentar imaginar que puedes estar feliz sin serlo y cambia de relación hay personas que encaja mejor que otras eso es uno de los ejemplos no pero

Voz 17 41:06 la gente que somos felices la inacción como

Voz 0043 41:09 lo lo que soy

Voz 1284 41:11 sí bueno yo soy yo soy feliz Kike que yo sí es verdad dijo pelito haciendo no haciendo nada como como

Voz 38 41:17 seguimos es bueno es que yo no te creo Said imagino que créeme creme de verdad te lo juro yo creo que este desempleado no tienes ninguna propósito vital y no tienen ninguna acción que sea agradables significativa desayunar en el bar por ejemplo yo con eso me vale si lo haces todo lo que has acabas reprimiendo

Voz 1284 41:37 no pues a Bacon ahí quemados los bocatas nada yo quiero mi objetivo es la jubilación Quique Octavia

Voz 3 41:45 Euromillón seguiría currando en no tantos programa pero te seguiriyas currando no es que no no sabe que no sabes qué hacer si esa nadie no

Voz 1284 41:53 no se descarta pero no trabajar y que de todo lo que hace lo único que le Molas estará a las cinco la mañana haciendo la NBA claro eso sí

Voz 16 41:59 oye pero una cosa que ha dicho Pedro lo de las frases motivacionales estas no quedarnos hasta en las tazas en todo ahora no son una algo nuevo no que por ejemplo que tienen en común Pablo Coelho Séneca bueno pues los estoy

Voz 38 42:13 los eran de hecho bueno pinteto que es uno de los famosos estoicos de pues de principios de nuestra era es uno de los predecesores más ilustres del de la autoayuda digamos no es una persona que decía

Voz 1284 42:24 el default de la digamos sí que nada igual

Voz 38 42:26 todas las tragedias que te ocurra no tienen ninguna importancia y todo depende como tú lo ha mires no entonces escénica en particular tenía algo que ver con lo cual lo que invita

Voz 39 42:34 no digamos a la austeridad o

Voz 38 42:37 ciertos aspectos de la espiritualidad y luego era una persona tremendamente rica que especulaba mucho con con más de negocios yo creo que Paulo Coelho

Voz 1284 42:46 poco también lo es más optimista que sí que no

Voz 16 42:48 ese parezcan también en eso no os imagináis que ahora descubriera

Voz 1284 42:52 a fue el que se inventó feliz lunes

Voz 17 42:55 tú por ejemplo si te cruzadas como cuando supo la calle era una hostia

Voz 1284 42:59 no no para tanto pero quizás que me lo estoy imaginando perdone usted bueno adiós con un Elisa

Voz 16 43:11 martillazos definen en la portada ya se define como un manual de ante ayuda ahí sabes en qué estantería hemos encontrado tu libro cuando lo fuimos a comprar

Voz 1284 43:19 mi idea era autoayuda claro a Ben Ben bueno que poner en ficción me vi uno

Voz 3 43:26 no hace ya más de diez años me pusieron en auto sí

Voz 1284 43:30 hace muchos años

Voz 3 43:31 tres pero una cosa como de cachondeo y me me ponían auto ayuda yo decía quién va a ayudar esto

Voz 1284 43:35 para que te lo compres tú compras manual

Voz 3 43:38 pues como claro

Voz 16 43:42 oye esta gente que nos rodea se gana la vida haciendo reír te preguntaba antes si existe una presión social que nos obliga a estar siempre felices parecerlo porque por qué pasa esto porque además ahora las redes sociales además lo tienes que publicar entonces se te crea un estrés porque todo el mundo parece más felicidad jamás dicen

Voz 3 44:00 además tantas que que que tú

Voz 38 44:02 sin duda yo creo que es una cosa que tiene que ver con la sociedad de consumo no que que te casi te obligan dogmática mente hacer feliz a consumir algo que se supone que para feliz instó más una digamos es un individualismo degradado en el cual pues cada persona aislada hay para para aparentar necesito aparentar ante los demás que es feliz yo creo que a más en España es una cosa especialmente intensa no yo cuando veo los estudios esos que hablan de tu vida sexual está muy contento y todo el mundo desde muy súper contento o no yo creo que que nunca se sabe realmente Osiel Feli también soy muy feliz muy feliz yo creo que en España somos muy orgullosos no y no no nos gusta especialmente dar a entender que no somos muy felices lo que no va muy bien en la vida digamos

Voz 16 44:41 pero para ser feliz tiene que existir la tristeza tenemos que admitir que en algún momento pues estamos fastidiados

Voz 38 44:46 su puesto es digamos que la felicidad es algo transitorio que sólo existe en contraste con la tristeza ahí por tanto bueno pues pues no es algo que podamos

Voz 23 44:53 agarrar de modo

Voz 38 44:55 permanente nuestra vida no hay esa es parte de la gracia

Voz 1284 44:58 la actriz que era un camión que como la frase más

Voz 17 45:01 bonita que se ha hecho famosa de la historia

Voz 3 45:03 Chris la tristeza tiene menos la no sé yo yo el tenía sociales lo que es claro es que lo veo

Voz 38 45:09 como un exhibicionismo son todo como como

Voz 3 45:11 portadas de Vogue todo el mundo es feliz

Voz 38 45:14 por eso no bien

Voz 3 45:16 la tristeza de poco buenos

Voz 38 45:19 la verdad es que vende bien poco pero la verdad es que la tristeza puede servir mucho para crecer a nivel personal no eso es algo que sabemos todos pero no