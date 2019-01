A Vivir Que Son Dos Días (05/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días con Lourdes Lancho

Voz 2 00:04 en el hotel

Voz 4 00:26 buena será lo tienen aún ni de masajes fondo tienes andan en mil buena pero quite pero

Voz 5 00:41 eh yo horas eh no darles tiempo eh

Voz 3 00:59 el PP compra parte del discurso de Götze sobre violencia de género aunque yo prefiero siempre decir violencia machista José Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 01:06 días Lourdes para allanar el terreno ante las negociaciones para alcanzar un pacto en Andalucía de cara a la reunión del próximo martes todo después de que Pablo Casado haya hecho propios esos argumentos de la extrema

Voz 6 01:18 que las víctimas de otro sexo el otro género también tengan esa protección que se intente limitar las denuncias falsas que se intente delimitar claramente que estas ayudas no sean susceptibles de crear chiringuitos agencias vinculadas a partidos políticos para lucrarse de las ayudas

Voz 1024 01:40 el PSOE va a pedir explicaciones anunciaba Rafael Simancas

Voz 7 01:43 vamos a convocar la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra la violencia de género para preguntar al señor casado y al señor la Ribera si están dispuestos a desproteger a las mujeres españolas frente a sus maltratadores y a sus asesinos a cambio de poltronas en el Gobierno andaluz

Voz 1024 02:03 dice hoy Manuel Valls en el diario El País que con el nacional populismo no se puede pactar que fuera primer ministro francés ahora candidato a la alcaldía de Barcelona se desmarca así de Albert Rivera propone un gran pacto a tres PSOE PP Ciudadanos para aislar a Vox

Voz 1312 02:17 Alemania se pregunta cómo ha podido sufrir uno de los mayores ciberataques de su historia

Voz 1024 02:22 de la fatiga traerá de la canciller diga que se haya filtrado ningún tipo de información delicada más allá del número de teléfono de Angela Merkel y algunas cartas de tinte poético dicen con todo han visto la luz mira Se datos de políticos y celebridades no sólo teléfonos y direcciones sino también información privada de tarjetas de crédito por ejemplo los datos fueron distribuidos como un calendario de Adviento por una cuenta de Twitter anónima que ya está bloqueada todos los partidos con rever representación parlamentaria menos el ultraderechista Alternativa para Alemania se han visto afectados por esta firma

Voz 1312 02:54 en Estados Unidos de Se cumplen dos semanas de cierre parcial de la Administración

Voz 1024 02:59 sí un chat Dawn que amenaza con prolongarse durante meses e incluso años según la Casa Blanca que hoy se reúne con representantes el Congreso para tratar de poner fin a esta parálisis Quicken con la Inés la ley entrara tampoco descarta declarar como dice aquí un estado de emergencia nacional para aprobar la construcción del muro con México el principal escollo para alcanzar el acuerdo con los demócratas

Voz 0137 03:24 en la Cadena Ser A vivir que son unos días Lourdes Lancho

Voz 0866 04:04 no hubo Learning es sobre los noruegos vienen del norte de Noruega del centro sur y otras regiones noruego no son también los inmigrantes de Afganistán Pakistán Polonia Suecia Oso Amalia hogar es donde está el corazón que no siempre se corresponde con las fronteras de los países

Voz 8 04:24 son chicas que chicas y chicos que aman a chicos chicos y chicas que sea entre sí

Voz 0866 04:30 si los noruegos creen en Dios en Alá en todo y en nada en otras palabras tú eres Noruega nosotros somos Noruega

Voz 10 04:48 me

Voz 1312 04:55 el discurso que escuchábamos Se hace viral de vez en cuando fue pronunciado por el Rey Harald de Noruega hace algo más de dos años y mira como la próxima noche va a ser la noche de de los Reyes Magos no ha aparecido y desaparecido muy oportuno recuperar las palabras de un monarca que en los tiempos que corren podrían elevar esa categoría que desde hace siglos solo ostentan Melchor Gaspar y Baltasar Antonio Nuño buenos días

Voz 1024 05:21 buenos días y es que es un mensaje que hace mucha falta en estos días en días en los que parece que hubiéramos abierto alguna de las puertas del Ministerio del tiempo no hubiéramos trasladado a los años de la Sección Femenina Iron sólo aquí porque este movimientos universal un buen ejemplo son las palabras de celebración de la ministra de la Mujer de la familia de los derechos humanos de Brasil Namara Alves

Voz 11 05:43 ya

Voz 12 05:56 aunque que bien sienta Caetano Veloso

Voz 1312 06:03 casi es una terapia después de escuchar a esta señora el sonido no no no era el mejor pero creo que se ha entendido bien atención atención empieza una nueva era en Brasil los niños van de azul las niñas van de Rosa Alves es una de las dos mujeres que forman parte del Gobierno de veintidós miembros el nuevo presidente Ball sonaron dice sentirse terriblemente cristiana y en relación al aborto dice que sangre inocente no será derramada en ese país

Voz 1024 06:30 jo el lema el color no tiene género miles de brasileños en manifestado en las redes sociales en contra de las palabras de la ministra hasta el punto de que hicieron Trending Topic en mensajes como temió enero el color no tiene género rosa y azul

Voz 13 06:43 diferentes personalidades como el cantautor Cayetano de los escucha

Voz 1024 06:47 hemos también han arrimado te han animado perdón a publicar fotografías en las que aparecen vestidos de color rosa para manifestar su rechazo a las palabras de la mía

Voz 1312 06:54 esto me encanta el lema es el corazón no tiene no tiene género y es que

Voz 0866 06:59 con el color no tienen género el color el color color

Voz 1312 07:03 vale vale vale perdona hecho una traducción como del catalán que Escobar hoy ya que hemos iniciado este viaje en el tiempo podemos hacer una una escala en los tiempos de la Guerra Fría del partido Moi de la persecución ideológica vamos a escuchar ahora al jefe de Gabinete sonaron o Knicks Lorenzo ni

Voz 7 07:24 revisaremos los contratos de todos aquellos que están en comisión o recibiendo un salario de la Administración brasileña defendiendo ideas comunistas que nos llegaron al KO queremos gobernar libres de cadenas ideológicos es un compromiso que afectará a unos trescientos Sergio canarios un poco más

Voz 1312 07:44 en su opinión los brasileños se expresaron en las urnas de forma clara pidiendo un basta a las ideas socialistas y comunistas que predominarán en Brasil en los últimos treinta años y que derivaron en el actual caos que vive el país es curioso que diga que quieren evitar la ideológicas e ideológica fijan de la Administración después de lo que hemos escuchado a la la ministra de Familia no

Voz 1024 08:05 sí como raro la verdad es que podríamos seguir viajando en el tiempo o en el presente y en irnos hasta España donde los últimos días estamos escuchando discursos con perfil muy parecido tal vez haya llegado el momento de poner un límite de establecer las líneas rojas que la política nunca debería traspasar si queremos seguir viviendo democracia Easy sí hablar de buenos y malos porque los malos son los que nos quieren obligar a emprender ese viaje a los tiempos más oscuros de la historia

Voz 14 08:31 y

Voz 15 08:36 no que Pfeiffer

Voz 3 08:51 me encanta la

Voz 1312 08:52 noche de un día como hoy la noche de Reyes aquí Antonio

Voz 1024 08:56 a mí desde desde muy pequeñito evidentemente

Voz 1312 08:59 es una de esas noches que estás esperando durante todo el año que sí aunque bueno pues sí mantiene como ese poso de ilusión no ves una noche de ilusión para todos aunque sólo sea por recordar a la infancia o esos nervios de la de la infancia a la hora de irse a dormir esta noche lo que ocurre es que esa ilusión puede verse o no correspondida y es que los Reyes Magos tendrán casas por las que no podrán pasar au si pasan tendrán que hacerlo de una forma casi testimonial

Voz 1024 09:26 el alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil Pau Marí Klose ofrecía el pasado miércoles datos sobre la pobreza infantil en España datos que están extraídos de la Encuesta de Población Activa Clos contaba por ejemplo que más de ciento cuarenta mil familias en las que vive algún menor no cuentan con ningún tipo de ingresos que no hay datos exactos los niños o adolescentes que podrían vivir en familia sin ingresos podrían superar los trescientos mil

Voz 1312 09:51 todos los años la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social presenta un informe que ofrece a la sociedad española una evaluación minuciosa de el grado de cumplimiento del objetivo de inclusión social especificado en en una estrategia en la Estrategia Europea dos mil veinte para España Carlos Ussía es el presidente de la sección española de esta red europea Carlos buenos días

Voz 16 10:13 buenos días Carlos que nos dice el

Voz 1024 10:15 dictador a Lope que es un indicador que ustedes utilizan sobre pobreza infantil y riesgo de pobreza en estos momentos en España

Voz 16 10:21 pues no que los dice de una manera muy clara es que los hogares que tiene menores a cargo son están más empobrecidos que los que no tienen de sacar bien no donde más se nota por ejemplo se en los propios hogares monoparentales las que que decimos que tenemos una tasa de pobreza y exclusión según la Unión Europea veintiséis coma seis por ciento cuando hablamos de hogares monoparentales estamos hablando de un cuarenta y ocho por ciento no fue un poco menos que el doble no de los solares es decir el en España en tener hijos a cargo es un es un factor de riesgo alto tal cosa que nos dice con respecto a la poesía

Voz 1312 11:05 cómo afecta ese riesgo de pobreza las personas según la edad

Voz 16 11:09 pues hombre no es lo mismo el y como se una cosas como se percibe otra cosa cómo les puede afectar en en el día a día ya futuro no no lo igual un niño de tres años tiene una adolescente no de Intel de quince años no pero la realidad es que si vemos que hay menos posibilidades de socialización teniendo en cuenta que en general ansias de los procesos de socialización de temas son extremadamente importantes porque son esos un proceso de eso es no es un proceso de socialización pues entonces yo vemos que esto puede aceptar a punto de una manera muy evidente pero está aceptando no él no poder hacer lo que hacen otros compañeros de colegio él no puede estar en uno que cuando estás en un hogar en el que no tienes unas condiciones de esa vida a adecuadas que no he dicho unas condiciones de temperatura adecuada en el hogar donde la alimentación ves es un tienen serias carencias pues todo eso que está afectando de una manera clara

Voz 17 12:15 hay que tener muy poca cosa no hay niños cosen no

Voz 16 12:17 claro pobres en no existe no es decir que la pobreza infantil no es una cuestión también la cuestión del hogar en el que viven no puedo tanto si no afrontamos la situación a mí yendo pues en él todo es muy difícil afrontar la pobreza infantil

Voz 1024 12:38 el segundo

Voz 16 12:41 de cada material tenemos lo que luego o en el ámbito emocional y racional de la propia familia de tensión que se que se generan ideas a la manera de vivir el puede afrontar las situaciones de estrés que se van quedando en el hogar por por cuestiones que se va que quedan oponiendo allí en el día a día no es cuestión de que nosotros

Voz 17 13:05 capital de mes es que muchas veces

Voz 16 13:08 ya hemos muy difícil llegan a fines del día

Voz 1024 13:11 estamos hablando Carlos de que uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza hasta donde hipoteca la la pobreza el desarrollo de esos niños

Voz 16 13:20 pues de una manera muy importante había unos estudios de rosas desde Barcelona donde no hubo como verdaderamente el el proceso de escolarización temprana son especialmente importantes no para evitarlo o de generacional de la a porque muchas veces se veía la poco se elimina ideando de de los padres de padres a hijos no el Premio Nobel esta es decir que el noventa por ciento de los niños que nacen pobres pues seguirán siendo pobres no indistintamente

Voz 1312 13:58 yo lo hago eso sí

Voz 16 13:59 ya no mientras que los niños que nacen ricos indistintamente de cara al medidos en unos morirán por no ha dado toda su vida no esto no se esto significa que hay un problema estructural se siempre desde que primero hay que tomar medidas que van desde luego en no que tienen que ver por supuesto con educación pero también con políticas preventivas y sobre todo es necesario a tener Melilla está primero a medidas económicas y fiscales eviten el empobrecimiento de las personas y luego medida social para que las personas empobrecidas decentes

Voz 1312 14:36 no creo además Carlos que en el reparto de la pobreza y la exclusión social también existe una especie de eje norte sur

Voz 16 14:44 sí sí y además en en España se de una manera con entidades como una línea que parte por la mitad la toda la Península todos los llega por debajo de Madrid tiene que queda Vial norte pues tienen las tasas de pobreza de ni en niveles mucho más altos

Voz 1322 15:00 noche nosotros tienen mucho

Voz 16 15:02 unas mucho más bajo Elche esto lo que nos dice es que no es que no existe medidas os os son muy débiles las medidas y redistributiva eh estatal no de competencia de ámbito estatal porque sí mismos los indicadores por comunidades autónomas vemos que las oscilaciones son mucho más pequeñas pero cuando vemos un indicador del nivel cuando vemos con respecto a la media nacional como se mueve cada comunidad autónoma vemos que hay una diferencia en algunos casos no estaba huido desde treinta puntos y eso es una barbaridad y eso tiene que ver con que no existen unas medidas suficientemente potente medidas de ámbito estatal tienen que ver con lo que está ocurriendo con las pensiones no contributivas poner el con los ingresos mínimos efecto

Voz 1312 15:46 Carlos sucias precisó el presidente de la sección española de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social muchísimas gracias

Voz 16 15:54 a ustedes

Voz 18 15:56 eh

Voz 19 15:59 Hain choca en la jueza no Sharon son

Voz 1312 16:14 dos mil dieciocho que dejamos atrás celebrábamos el el Año Europeo del patrimonio cultural un año que debería haber servido para acercarnos a como Ciudadanos a a nuestro patrimonio cultural por ejemplo como el Camino de Santiago o catalogado como Patrimonio Mundial por la Unesco desde mil novecientos noventa y tres sin embargo la Xunta de Galicia no opina de igual manera parece estar dispuesta a todo lo contrario desde hace más de un año se tramita en la Comunidad gallega el proyecto de reapertura de la mina de cobre situada en los municipios de Toro y opino los últimos que recorren los peregrinos del Camino Francés antes de entrar en Santiago de Compostela

Voz 1024 16:50 el proyecto de reapertura de la explotación abandonada en mil novecientos ochenta y seis está liderado por un conglomerado de empresas capitaneadas por de San Rafael tras la que se esconden entre otras Atalaya Mining que es la misma empresa que gestiona actualmente la mina de Rio Tinto en Huelva que hace apenas dos meses ha visto anulada la autorización que le permitía la explotación de la mina tras diferentes denuncias por contaminación ambiental grave hablamos con Elena Vázquez que es portavoz de la plataforma vecinal mina Tour opino no Elena buenos días

Voz 17 17:20 hola buenos días Antonio gracias por por darnos voz

Voz 1312 17:25 qué supondría eh Elena la reapertura de la mina sobretodo en lo que se refiere a a la contaminación

Voz 17 17:31 vamos a ver las consecuencias es la de la fractura de la mina son son muchas vale un pequeño resumen en jengibre ya destrucción de puestos de trabajo tanto hablan de que crean pero para crear dan a destruir primero vale son microempresas empresas pequeñitas dedicadas principalmente a la agricultura ganadería pero que tienen su medio de vida medio de vida sustentable Iker duran el tiempo no que hace años después esa padece a mayo de estos manden por supuesto es la contamina yo del medioambiente Keith destrucción por supuesto también de de patrimonio tanto cultural como como paisajístico y cultural pues Saura eh vemos antes hace un par de meses que ha el Camino de Santiago nosotros ya lo veníamos advirtiendo desde el principio de los tiempos como como no había ningún ente digamos reconocido que lo dijese pues como que no era válido éramos mentirosos éramos iluminados ahora es Icomos la empresa que determina que si se va a ver afectado es un informe muy completo en el que bueno da todo lujo de detalles de que supondría está duda con lo cual la amenaza es importante pues si no retiran Patrimonio de la Humanidad puso y caminó así como en su momento nos benefició pues nos va adjudicar el de esto va a ser a nivel mundial de decida Xunta decide y apostar por una empresa privada que destruye ante algo que a los que estamos construyendo pues la verdad es que tenemos un problema serio aquí en Galicia

Voz 1024 19:17 de qué acciones habéis emprendido desde la plataforma para evitar esa reapertura

Voz 17 19:22 bueno pues dentro de nuestras posibilidades pensando que eso que somos un grupo de vecinos vale sin sin color político que lo único que buscamos es preservar el medio en el que vivimos eh pues una de las primeras cosas fue intentar informarnos lo mejor posible de que realmente lo que me pregunta qué consecuencias tendría la factura de esta mina porque entrada piensa a bien puestos de trabajo más movimiento para nuestros ayuntamientos etcétera te vas informando te vas consiguiendo expertos que te traduzcan el proyecto

Voz 1322 20:00 cuenta de que es poco menos que un proyecto

Voz 17 20:02 tomadura de pelo vale en el cual no dan explicaciones de medidas de seguridad en el caso de que una de las bazas bomba así te puedo explicar hasta el infinito dice que no disponemos de mucho tiempo así que me voy a centrar en que las medidas fueron después informarnos buscar todos los apoyos posibles íbamos a necesita respeto expertos de todo tipo que nos Adan y que nos dieran también digamos su firma en cuanto a a la hora de decir lo la propuesta que ponen sobre la mesa esa es un engaño que buscan apoyos de todos los ciudadanos como pudiendo Ayuntamiento con la Ayuntamiento intentando informar y poner los medios para que todos los rodean supiesen la magnitud de este problema llegamos pues hasta la fría hasta la ría de Arosa que hablando y hablando e pues es una de las las afectadas aunque parezca que están lejos verdad pues una parte muy afectadas y esto no sería como el Prestige no sería quitar ilícitos de de contaminación a los metales

Voz 16 21:08 pesadas no se no se pueden eliminar

Voz 17 21:11 entonces los daños que nos causaría la apertura de esta mina con su contaminación son inmensos y aparcado en una parte muy grande territorios no solamente el Concilio de Toledo y opinó Mallén es mucho más mucho más

Voz 1312 21:25 Elena cuándo habrá una decisión definitiva sobre la reapertura de la mina

Voz 17 21:29 uy eso no se sabe ya nos gustaría esa fecha que no se será tal día de más o de abril sospechamos que sí que que que puede ser inminente que puede ser más menos pero es una sospecha nosotros a no existe en datos ni información al respecto de de cuando tienen hubo Se presentado eh ahora me hace poquito a la empresa e nuevos informes y datos que se les habían pedido ir ahora la Administración tiene que valorar esa no información nosotros también estamos valorando para ver si aportan lo que es había solicitado pues todavía eh como ir trescientas e intervenciones a ese proyecto que ahora tienen y es que justificar entonces bueno pues y no sabemos el tiempo que la estación sabrá tomar a la contesta proyecto mientras tanto pues seguimos ahí intentando informa de intentando dar voz a este problema que ahora se ha añadido precisamente algo que ya no es cuatro vecinos como dicen ellos afectados al Camino de Santiago es el que ha puesto a Galicia en el mapa mundial aquí es el que hace que que qué tal hay tanta gente tantos peregrinos y tantos budismo venga a Galicia no ya sólo en verano sino prácticamente todos hablan todo el año son muchos negocios muchas empresas muchas familias que a día de hoy no tienen medio de irá gracias al Camino de Santiago entonces la empresa minera es una empresa privada no es un bien como va expropiaciones a vecinos vale o particular gratis mañana te dice en mire tiene usted de abandonar su casa y su terreno Le vamos a parar tanto solamente la finca por supuesto la parte edificada no es porque te estoy citando ir negocio tampoco por supuesto hay buscarse la vida porque hay esas aquí tiene una empresa minera y está por encima de ustedes

Voz 1024 23:39 pues Elena Vázquez esperemos que la solución sea lo más rápida posible y que evidentemente no quede afectado el Camino de Santiago y por supuesto los intereses de los vecinos Elena Vázquez portavoz de la plataforma vecinal opino no muchas gracias

Voz 17 23:53 muchas gracias a vosotros los verse Antonio gracias y buenos días

Voz 1312 23:57 a un beso Antonio dormir prontito e esta noche no sé si tendría era mucho cargo me parece que muy bien estas puertas te aquí

Voz 1024 24:05 Le dejaré puesto lo los vasquitos de leche a los Reyes Jorge

Voz 1312 24:08 muy bien pues nosotros de momento vamos a acompañar a nuestro escritor favoritos Javier Pérez Andújar que baja cada cada sábado a esta hora comprar cruasanes y a ver qué nos cuenta

Voz 10 24:26 huy

Voz 20 24:49 lo que más me gustaba de los principios de año de antes eran las predicciones había divinos que vaticinaban la tercera guerra mundial a lo mejor acertaron vamos por la cuarta o por la quinta y lo que pasa es que nadie quiere decir nada al respecto por eso cuando oigo que quizá lo mejor sería no hablar debo flamante Partido de la extrema derecha creo que esto no iba a servir de gran cosa que el silencio no es una solución sino un refugio España fue un país de mucho silencio durante largos años incluso una de las novelas más famosas de aquel momento se titulaba Tiempo de silencio le escribió Luis Martín Santos era médico psiquiatra no llegó a publicar ninguna otra porque murió en accidente de tráfico el silencio es la voz de la muerte y por ello se hace insoportable por esa misma razón lo maquillados a veces hacemos pasar el silencio por sabiduría desde luego saber callar tiene mucho mérito pero lo Savio Savio es poder decir algo como Pitágoras como Groucho iguales existen dos tipos de sabiduría y hablar y la de callarse la de vivir la de morir otra novela y aquellos días y tan célebre como Tiempo de silencio fue Cinco horas con Mario de Miguel Delibes iba de un monólogo con un muerto así funcionaba el corazón de esa época

Voz 7 26:16 esto le días que escribió Martín Santos

Voz 20 26:20 el silencio el soliloquio con la nada hoy vivimos en otro siglo abre una lata de oliva rellenas dentro una voz exclama no me interrumpan fue N1 cualquier cadena de televisión lo primero que sale es alguien sentado gritando Nos corroe la impaciencia en los partidos al silencio cuenta menos voz nos queda tenemos más voz incapaces de ver el futuro hemos vuelto al pasado

Voz 1 26:58 a vivir que son dos días con Lourdes Lancho

Voz 1322 27:01 buenos días son las dos sorteos

Voz 21 27:03 el triple ex de la ONCE de los números premiados han sido

Voz 7 27:08 en el sorteo de la mañana ocho dos uno en el sorteo de la noche cuatro tres siete

Voz 21 27:17 no es que al participar en los Juegos de Lance colaboran con su labor social pídele el triple ex vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son grandísimas feliz dos mil diecinueve en el Corte Inglés hemos preparado una gran selección de ofertas que son un auténtico regalo del veintiséis de diciembre al cinco de enero tienes un quince por ciento de descuento en la gama de aspiradoras Speed Pro Max de Philips además con financiación en doce meses con nuestras tecnoprecios El Corte Inglés feliz dos mil diecinueve

Voz 0137 28:02 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir

Voz 23 28:12 hola me llamo Ricardo sede me mal nada Emma menos madera eso y mi problema es que habiendo nacido en Belén da Mena Benalmádena eso no sé pronunciar bien el nombre de mi pueblo quede más manera no más de eso eso la gente se burla mucho de mí pero en el Carrusel deportivo encontrado esos amigos

Voz 3 28:31 en vela manden eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetados y sobre todo gracias a su director

Voz 24 28:40 Dani rápido no corrí no no corrido corrido

Voz 3 28:46 acusó al Deportivo a todos los jefes de semana

Voz 13 28:49 Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 7 28:53 es el momento de poner las cartas sobre la mesa de decir lo que pensamos

Voz 1312 28:57 si ustedes creen que el David dimitir

Voz 13 29:00 como mínimo tan ineficaz y de no guardar no tiene respuesta para suministrar

Voz 12 29:05 una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido seamos claros Cadena SER

Voz 0137 29:16 para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien

Voz 25 29:19 que es verdad que la cerveza no tiene muchas kilocalorías pero el problema es que él no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que además detiene la combustión no el gasto de las grasas y de los hidratos de carbono

Voz 0137 29:32 ni tampoco hacer deporte a cualquier precio para poder correr cuando cuidarse

Voz 26 29:42 hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix Obélix existe llega deja

Voz 1024 29:48 hay él porque como te decía

Voz 0137 29:52 disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com plataformas digitales

Voz 1 30:03 a vivir que son dos días con Lourdes Lancho

Voz 10 30:10 Fly aquí ah lo ah

Voz 3 31:19 hoy no tenemos a Rafa Panadero en su lugar

Voz 1312 31:23 hemos invitado a Alfonso Cardenal director de sofá Sonoro muy buena

Voz 3 31:26 días Alfonso Lourdes un placer hemos estado dando vueltas a a

Voz 1312 31:31 la película The Queen acabamos el año con el éxito de me han Rapsodia en la cartelera ir ya estrenamos dos mil diecinueve pensando en el próximo biopic que nos va a caer que es el de John no y bueno Alfonso como tú eres así para alternativo en temas musicales que siempre nos descubre el sofá Sonoro artistas que son desconocidos para los no aciagos en esto de la música nos parecía nos parece interesante proponer T E hacer una breve lista de los artistas a los que tú les dedicaría es una película eh no sé si te gustan las películas así musical

Voz 3 32:08 me lanza a la piscina

Voz 0084 32:10 de ahí de tal Lourdes es verdad que una película no no es un documental tiene otra intención se toman licencias muy significativa respecto a la realidad pero como hemos visto por ejemplo con con en podían rapsoda y que mencionabas sirve para relanzar carreras a despertar el interés por artistas fallecidos hace tiempo sucedió también con el caso Mi KAS cuando se estrenó en la cuerda floja unos años después de su muerte yo por posicionar me he de reconocer que donde haya un buen documental que que se quite lo demás no ha servido muy bien en ejemplo hace dos tres años con con el caso de Nina Simone que coincidieron película he ido documental el documental ponía a los los pelos de punta agua Happn mi Simón estuvo nominado a los Oscar que luego finalmente ganó el documental de de Amy Winehouse pero la película pero no había por donde no había por donde cogerla

Voz 1312 32:59 para ti que tiene que tiene que tener una buena película musical una película biográfica

Voz 0084 33:03 bueno pues realidades al margen creo que la película de The Queen lo tienen no es obtener una buena historia cosas épicas ese ascenso de inesperado de los músicos en los momentos de a la caída a los infiernos un regreso potente y sobre todo música no hizo la película de Queen lo tenía por todos los lados

Voz 1312 33:21 y ahora a quién le dedicaría Astún hundió

Voz 0084 33:24 pues vamos a entrar en mis gustos personales es lo dedicaría a este tipo Charles Bradley

Voz 28 34:01 ah

Voz 1312 34:21 y que tiene la vida de Charles Bradley para para llevarla

Voz 0084 34:24 no bueno que no que no lo conozcas qué subida tiene tiene todo tiene drama momentos duros golpes pero sobre todo es una historia de de lucha de esperanza y de sueños es un tipo que vivió en el metro de Nueva York cuando era un niño apenas había a leer o escribir sin embargo el destino quiso premiar el empeño de este hombre con a golpe de suerte y traspasar cuarenta años como imitador de James Brown aunque hechas vio en aquella mítica actuación en el teatro Apolo de Harlem del sesenta y dos Bradley debutó en la música en el dos mil once con un disco Now Time for dirimen se titulaba que se coló entre lo mejor de del año para los medios especializados y es un debut que llegó a la edad de jubilarse que fue gracias a que un día llamó a las puertas de un sello de Brooklyn el mismo en el que grabó Amy Winehouse reja para dejar una cinta de VHS con sus imitaciones de de James Brown en los tipos del sello lo vieron y alucinar Jimbaran poco a poco pues fueron preparando el salto de de leía a la música que vino acompañado de un documental que que es una delicia esto es una escena del documental de Salt donde va enseñando a sus vecinos que sale en la página seis de The New York Post momento muy emocionante para este tipo que había vivido en la calle y que de repente pues se convierte en una estrella del soul a a una edad en la que la gente está ya pensando en cómo retirarse como jubilarse

Voz 1312 35:56 esta es una historia muy bonita en la de Charles Bradley un vagabundo analfabeto que debutó en la música con sesenta y tres años pero no deja de ser una historia triste

Voz 0084 36:05 sí a ver bastante triste no el pobre pero también es es muy tierna porque él él desprende esa esa ternura Childs grabó dos discos más antes de de que le detectase en un cáncer y muriese en octubre de dos mil diecisiete pero subida daría para una buena película sobre esa gente que no pierde la fe y que vive su propio sueño americano y otra historia bonita que merecería Lourdes una una buena película es la de los chicos de de Van

Voz 30 37:25 ah no

Voz 10 37:32 Alfonso

Voz 0084 37:33 hombre esta es una de mis bandas favoritas le dedicamos uno de los primeros sofás sonoros cuando me dejaron hacer un programa La Ser y la verdad es que es una historia que yo creo que ese podría llevar al cine muy bien te voy a explicar por qué es una banda que surgen Canadá que llega a América que empieza a acompañar a Bob Dylan en su viaje eléctrico y ahí tenemos la cima el asombra no en esos conciertos de Bob Dylan polémicos en los que fue abucheado que le querían cortar los cables de la electricidad y además ha al margen de de su trabajo con con Dylan editaron unos álbumes maravilloso si tienen algo que que para mí los hacía únicos que es una banda sin un líder claro no todos tocaban varios instrumentos todos cantaban de lujo todos los bebían como cosacos y además tenían un talento enorme algo aunque al propio George Harrison le daba bastante envidia

Voz 3 38:24 me ha sido bastante tiempo con los chicos de The Band una de las cosas que Robbie merecía que me daba envidia es que cuando escribió una canción tenía a todos los músicos capaces de cantarla podía hacer canciones diferentes sabiendo que podía cantar padre

Voz 1312 38:44 bueno pues la la verdad es que sería muy interesante ver cómo cómo se hace una película sobre ellos porque todos los biopic se están enfocados a los líderes de la de las bandas un poco es así no Jim Morrison por ejemplo en la película de Oliver Stone o ahora más recientemente con Freddie Mercury en la en la de Queen

Voz 0084 39:00 claro es que al final siempre hay protagonista no es algo que reclama mucho el cine no alguien con con quién sea el el hilo conductor en el caso de The Queen era Freddie Mercury y me gustaría pues ver eso no cómo cómo se encaja una formación como como de Van además sería muy interesante porque el grupo tiene una una historia agitada no con esa estancia en Gusto que mesa tapa eh hippies sobre todo tienen el mejor final de que se puede tener un grupo con ese último vals el concierto con el que se despidieron juntando a todos los grandes nombres de la música de los años sesenta en un concierto que grabó Martín Scorsese que podría ser el director de esta película perfectamente ya que fue compañero de P sí soy de drogas de Robbie Robertson a así que conoce bien la historia de de Baena yo le tiene dos meses ponga ella ya no

Voz 1312 39:48 es una peli que vería que tú también

Voz 0084 39:50 aunque lo que más me apetece Lourdes ya por ponerme así con esta lista de caprichos sería una película sobre una mujer que fue muy famosa Iggy que está perdida desaparecida desde hace décadas una mujer que se dio a conocer con esta canción

Voz 19 40:14 y ha

Voz 32 40:32 sí sí

Voz 10 40:39 yo

Voz 19 40:41 sí

Voz 33 40:49 aquí

Voz 1312 40:58 esta maravilla

Voz 0084 41:00 pues es Bobby Kennedy una chica del Mississippi que apareció de la nada en el verano de mil novecientos sesenta y siete y arrebató en Estados Unidos el número uno al PP de los Beatles tenía veintidós añitos y tuvo una carrera breve muy fulgurante tuvo su propio So en Las Vegas un programa de televisión que ella misma producía dirigía editó siete discos en cuatro años se casó tres veces además en en diez años y que es un modelo de artista porque ella componían producía tocaba la guitarras hacía sus propios trajes todo India desaparece

Voz 1312 41:33 así de repente y no se ha sabido nada en todo este tema

Voz 0084 41:37 pues pues no se sabe que está viva porque cobra los desechos en mil novecientos setenta y ocho Mendi había fracasado con la edición de su último single Ali decidió alejarse de la música así sin más dio la vuelta y se marchó y eso nos ha vuelto a ver en público desde entonces después de su despedida en el Johnny Carson So de mil novecientos ochenta y uno su paradero actual que fue de subida eso es un misterio lo que ha dado para canciones pero sobre todo para un documental que hizo rozan la hija de Johnny Cash para la BBC y la verdad es que legado de Bobby Kennedy es es enorme incluso se hizo una película en el setenta y seis sólo sobre la historia de la canción que que está hemos escuchado que una película sobre el misterio de de Bobby que Andry estaría muy bien algo así como la de Search for Sugar Man

Voz 1312 42:25 sí sí sí maravillosa ahí yo ya no estoy apuntando todo lo que estás contando para buscarlo y verlo inmediatamente oye algún capricho hito cinematográfico más

Voz 0084 42:33 hombre pues ya que estamos así en Reyes voy a dar un capricho yo pediría una película de quién es para mí el mejor cantante de todos los tiempos

Voz 34 42:54 a le

Voz 3 43:00 lo

Voz 0084 43:07 ya

Voz 3 43:09 e inconfundible a tierra que grande

Voz 0084 43:15 yo es que creo que hace falta son un biopic de Otis Redding porque yo creo que es

Voz 3 43:19 ah es algo que deberían prescribir no en las farmacias Reding yo soy muy

Voz 0084 43:25 Juani la verdad es que su historia es es brutal no estaría bien recuperar su su figura y su legado tienes además el el trasfondo racial su irrupción en el festival de Monterrey donde se comió a todos en en mil novecientos sesenta y siete sus versiones de los Rolling Stones sus baladas

Voz 1312 43:41 bueno y al final también porque somos estamos aquí

Voz 0084 43:44 trágico con ese accidente que es lo llevó cuando tenía veintiséis años y que tenía el mundo a sus pies no y aquí en Bellas Hacienda TRD que Astor te te pues ahí ahí es complicado sobre todo por la edad que tenía no necesitaríamos un un actor afroamericano de veintiséis años quizá podría hacerlo bien Huete lo que es el actor de doce años de esclavitud algo mayor pero habría que ver qué tal qué tal Totti Reding bailaba bailaba mal que quiero decir es un tipo que se movía muy bien pero hemos bailaba francamente mal y luego habría que ver cómo se llevan lo de lo de cantar aunque creo que eso se puede solucionar de de otras maneras

Voz 1312 44:22 bueno tenemos en esta Charles Brown le van a Bobby que entre a Otis Redding va quedando un cartel muy apañado algún grupo que no te gustaría que lo hiciesen una película

Voz 0084 44:30 pues la verdad es que las que muchos no querría ver una película sobre los Beatles vale ni sobre y tampoco la quería ver The Queen y luego me me gustó mucho pero bueno tampoco de de Bob Dylan au de los Rolling Stones entonces qué qué momento siete pues ahí podríamos ir a grandes momentos de de la música que yo creo que haría una película sobre este momento la guerra del brit pop

Voz 35 45:05 y aquí va en la línea de Arcade fin era página

Voz 1312 45:21 un momento apasionante llame error yo lo recuerdo

Voz 0084 45:24 sí además es que hace una semana hicimos el el programa de de Blur en sofá Sonoro a ver como como evento mediático me quedo no con con la batalla del brit pop que tuvo lugar en el verano de mil novecientos noventa y cinco cuando lo Singers de Oasis de Blur coincidieron en las tiendas la banda de Damon Alban que tenía su disco preparado desde hace tiempo fue retrasando travesando la publicación de Country House hasta que la revista NME anunciaba que ambos lanzamientos coincidirían en en ese día de agosto sin noticias de los medios británicos se lanzaron ahí a hacer una cobertura que parecía vamos en el evento del año luego estaban los hermanos Gallagher que hasta la fecha habían hablado bien de Blur cambiaron el guión los convirtieron en en sus rivales y la prensa se hizo eco de de esa noticia rompiendo la tranquilidad mediática de de agosto se convirtió en un combate en un combate épico duelo de titanes lo que le faltó a los Beatles y los Stones bueno era luchar por la supremacía del rock en Reino Unido incluso los medios generalistas como la BBC The Gardien cayeron también en en aquel embrujo y llegó el día Se desató la locura Damon Albarn apareció en el telediario matinal de la BBC hablando del asunto Noel Gallagher se enfadó llegó a decir pues esto en plenos años noventa que deseaba que los chicos de Blur cogieran el sida no que aquella

Voz 1312 46:50 oye pues es un es un momento seguro que además de los ingleses que hacen muy bien estas cosas una película extraordinaria oye te pido un capricho nos quedamos con no es que me encanta

Voz 0084 47:01 perfecto

Voz 1312 47:02 muchas gracias Alfonso un beso chao

Voz 1 48:01 a vivir que son dos días con Lourdes Lancho

Voz 36 48:04 en los reyes están ya a la vuelta de la esquina menos mal que los niños tienen el catálogo de juguetes de El Corte Inglés y que ese piden pues los juguetes más deseados de estas Navidades como los bebés llorones hay siete modelos diferentes con Minnie Mickey Panda Nahla o la estación de policía de súper things ya sabes todos los juguetes están en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 37 48:27 no

Voz 38 48:30 había una vez un arquitecto que hay no fueron me había una vez un barquito con mi nombre

Voz 19 48:40 cada vez era Mingo Vega

Voz 39 48:45 si si llevas toda la vida soñando no lo abandone esa ahora este seis de enero sorteo del Niño con setecientos millones en premios lotería nacional

Voz 13 48:55 por qué no roscones de El Corte Inglés son los mejores por su elaboración artesanal con más a Madrid su exquisita frutas tachada de siempre por la gran sorpresa

Voz 40 49:04 que te puede tocar hasta el seis de enero los roscones de Corte Inglés pueden llevar lingotes de oro smartphones y televisores Samsung o entradas para el concierto de la voz de Antena tres

Voz 20 49:12 en los esconde leyese el Supercor Hipercor y el supermercado El Corte Inglés un regalo muy especial no me cuentes cuentos

Voz 41 49:22 serie de pop casi infantiles disponible en Podium podcast que narra las vidas de mujeres fascinantes sonaban muy distinto en las voces dos autoras a como suenan cuando le uno en la intimidad de su casco Las Voces de Montserrat Domínguez Raquel Martos Celia Blanco o Magaz que han escrito y contado historias inspiradoras de mujeres apasionantes

Voz 3 49:44 bastaron dos armas para conseguir la palabra colección Podium no me cuentes

Voz 20 49:51 dos este seis de enero a las siete de la mañana en la SER

Voz 7 50:02 a vivir que son dos días

Voz 3 50:03 Madrid

Voz 1510 50:06 qué tal buenos días con mucho frío en Madrid hasta ahora tenemos cero grados en el centro y hay alerta amarilla por las bajas temperaturas en varias zonas de la región a lo largo del día habrá cielos despejados con temperaturas mínimas de hasta menos cinco grados y máximas que rondan los trece así que puente de Reyes con sol pero con frío

Voz 42 50:23 Queridos Reyes Magos este año portado muy bien y me haría mucha ilusión que me trajera

Voz 3 50:29 toda mi familia pase unas buenas navidades amor y paz

Voz 1510 50:33 ella quiere llenan que últimas horas para enviar los deseos a los Reyes Magos a esta hora comienzan los preparativos para la gran cabalgata de la capital empieza a las seis y media en la plaza de San Juan de la Cruz y termina a las nueve en Cibeles y a pesar de la silla de ruedas de su tobillo escayolado la alcaldesa Manuela Carmena va a ser al final la encargada de recibir a los Reyes este año han decidido dedicar la cabalgata a las artes la presentan como la más accesible participativa Paul Asensio buenos días

Voz 1322 51:01 buenos días Sara será una cabalgata muy participativa empezando por las carrozas reales que están hechas con papel en mágicos en los que han escrito su deseo hace treinta mil niños y niñas que ha se han acercado hasta Cibeles para dejar su carta particular a los Reyes Magos las tres carrozas reales junto con otras ocho de las cuales cuatro son de compañías internacionales recorrerán esta tarde el Paseo de la Castellana junto con una comitiva de más de dos mil personas en el desfile podremos ver personajes como bailarina gigante a manos de una compañía italiana o marioneta gigante de una francesa Nacho Santos el director artístico de la Navidad de Madrid

Voz 43 51:30 queríamos lanzar un mensaje sobre la importancia de las artes para el crecimiento como personas y como sociedad este año podremos ver posiciones en la cabalgata que nos dan hablar de la ópera de la Bang salga del teatro del mundo entero

Voz 1322 51:43 duro además este año la cabalgata de Reyes será la más inclusiva el hecho de de Madrid para personas con discapacidad visual habrá audio descripción su título sí para aquellos que tengan discapacidad auditiva una cartera real interpretará en lengua de signos también contarán con equipos de bucle magnético y mochilas operatorio para escuchar la música a través del tacto para aquellos con movilidad reducida han reservado en Cibeles cuatrocientas plazas dentro del patio de butacas

Voz 1510 52:05 bueno empieza a las seis y media pero ojo a los conductores porque los cortes en las calles se van a notar antes

Voz 1322 52:11 así es los cortes de tráfico comenzarán por la mañana a las diez alcanzarán desde la calle Raimundo Fernández Villaverde hasta la plaza de San Juan de la Cruz exceptuando el carril bus que se cerrará sobre las cuatro de la tarde a partir de las cuatro menos cuarto se cortará definitivamente el Paseo de la Castellana a la altura de la plaza de San Juan de la Cruz el Paseo de Recoletos y también los carriles laterales del recorrido se hará lo mismo en Nuevos Ministerios Plaza de Colón Plaza de Cibeles Plaza de la Libertad el dispositivo de seguridad este año contará con treinta y seis agentes de movilidad nueve unidades de Soporte Vital Básico tres de Soporte Vital Avanzado además de diez motos veinte bicis un operativo que dispondrá en total de trescientos treinta y cuatro efectivos entre funcionarios y voluntarios del Samur Protección Civil

Voz 1510 52:49 entre los deseos del Ayuntamiento de Madrid para los reyes acabar con la contaminación más aire limpio haya ya se dieron una vuelta con ellos en el recorrido que organiza la Federación del Taxi para llevar regalos a los niños hospitalizados en el Gregorio Marañón mártires

Voz 8 53:02 les hemos pedido sobre todo que nos ayuden a mantener la calidad del aire que es una cuestión de sal

Voz 0866 53:07 hoy pública aquí nosotros estamos valorando porque aunque somos magos no todo esto

Voz 1510 53:13 bueno mientras tanto la boina de contaminación sigue instalada en Madrid quinto día consecutivo hoy con el escenario uno del protocolo anticontaminación activado está prohibido recordemos circular a más de setenta kilómetros por hora por la M treinta y por los accesos a la capital desde la M40 desde Ciudadanos Begoña Villacís aprovecha de nuevo para cargar contra las medidas de Carmena y la delegada de Medio Ambiente inmovilidad Inés Sabanés les acusa de ser poco rigurosos

Voz 44 53:37 desde la puesta en marcha en Madrid central uno de cada tres días se ha tenido que aplicar el protocolo anticontaminación estas estaciones de medición están registrando pues límites que no son tolerables que son las mediciones de los barrios periféricos de Madrid que es donde viven la mayor parte de los Madeleine

Voz 0795 53:53 son muy libres de hacer política haciendo demagogia con falta de rigor yéndose a las estaciones haciendo una interpretación así a la pata la llana de un fenómeno tan complejo como la contaminación

Voz 45 54:13 el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner disfruta de nuestros espectáculos con dos personajes favoritos del uno de diciembre el siete de enero online desde veinticinco con noventa en Parque Warner punto com

Voz 1510 54:24 cinco de enero vuelve el colapso en los servicios de urgencias de los hospitales en La Paz vuelve a haber pacientes en los pasillos y equipos sanitarios desbordados Guillén del barrio es el portavoz del Sindicato Mats en la paz

Voz 46 54:35 varias compañeras han tenido problemas de salud importantes en el trabajo hace ya varias semanas usar nuestro servicio a diario como nos faltan medios sale adelante gracias al al sobreesfuerzo que hacemos en nuestra salud física y mental entonces a una compañera tuvo una especie de crisis de ausencias

Voz 1510 54:50 la dirección del hospital en cambio dice que esto es normal en urgencias

Voz 46 54:54 menudo cuajo tienen en la dirección porque para ellos lo normal es que esto parezca en L'Hospitalet Sarajevo sin embargo no normal está muy lejos de ser la aceptable entonces efectivamente estos Un día normal en urgencias en invierno que es el colapso absoluto del Service allí les quiero llover que se traerán a su madre cuando enferme una tarde de invierno pero que no digan que su madre que digan que es un ciudadano normal vamos a ver si toman medidas sobre las toman entonces

Voz 1510 55:20 esto en la paz pero saben qué está pasando también en el doce de octubre en el hospital de La Princesa en Villalba y en Henares y una cosa más un hombre de sesenta años ha muerto esta noche en un accidente en la M seiscientos cuatro a la altura de Lozoya portavoz del uno uno dos

Voz 47 55:33 avisaban de la salida de vía de un vehículo cuando han llegado hasta el lugar han comprobado que dentro del vehículo estaba el conductor un varón de sesenta años que se encontraba atrapado Ike ya estaba fallecido lamentablemente no ha habido posibilidad de realizarle ninguna maniobra de reanimación los bomberos de la Comunidad han rescatado el cuerpo y la han dejado en manos de Guardia Civil que es quien se está encargando de las investigaciones

Voz 1510 55:56 aún hoy hasta las dos de la tarde está en marcha el proyecto de intercambio de juguetes del Ayuntamiento de Madrid en el Centro Cultural Conde Duque los niños pueden ir allí llevar los juguetes que ya no usen acoger otro que otro niño haya dejado ahí el objetivo es concienciar sobre la reutilización y el reciclaje Carlos Hernández

Voz 42 56:12 he traído un coche quería darle una segunda vida a otras personas que lo quién traído

Voz 48 56:21 me he llevado un libro

Voz 1322 56:23 de los viajes en reutilizar compartir dar una segunda vida los juguetes antes de tirarlos y volver a comprar el planteamiento con el que surge la primera edición del punto de intercambio de juguetes una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la ONG hacen que propone un modelo alternativo para disfrutar de esta noche

Voz 3 56:40 la he conocido a través de la web de Madrid me pareció que era una propuesta que iba a triunfar seguro con mi hijo dijo el subidón a ver es renovarse es un juguete que lo tiene totalmente abandonado nuevo Enea por otro que que yo oportunidades

Voz 8 56:58 esta genial a mi me parece súper buena noticia

Voz 1312 57:01 en este espacio instalado en el centro cultural

Voz 1322 57:03 de Duke los niños y niñas escogen regalo depositan sus viejos juguetes escribiendo en una tarjeta sus deseos para la nueva vida que les espera así lo ha hecho Martina que tiene doce años

Voz 8 57:12 he traído una caja registradora que ya no jugaba con ella y la he traído para que otras personas puedan cambiar por otro juez cuál es el deseo que suscrito la tarjeta

Voz 3 57:22 qué otras personas lo pueden utilizar

Voz 8 57:25 de en buen uso unas tarjetas que durante las dos semanas que ha durado la iniciativa han completado la decoración del gran árbol de navidad que preside la sala recogiendo algunos de los deseos que tal vez esta noche se hagan realidad

Voz 3 57:36 cuando algo

Voz 1510 57:46 no nos quedan los deportes hoy conoceremos el alcance de la lesión de Gareth Bale iban Álvarez buenos días

Voz 0084 57:52 no ha comenzado dos mil diecinueve con buen pie el galo