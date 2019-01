A Vivir Que Son Dos Días (05/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser A vivir que son dos días Lourdes Lancho

Voz 1312 00:36 José Antonio Piñero buenos días hola qué tal Lourdes

Voz 1024 00:39 ese buenos días noticias en la Cadena SER Sábado cinco de enero víspera de Reyes para esta jornada están programadas miles de cabalgatas por todo el país y Sus Majestades van a llegar a tiempo a todas porque para eso son más podemos anunciar que esta tarde sólo van a llover caramelos la previsión anuncia bancos de niebla matinales cielo despejado se atención bajas temperaturas ahora está bailando iba a hacer mucho frío esta tarde con temperaturas que va a rondar como decimos entre los cero y los cinco grados en el interior por lo demás veremos cómo recibe la clase política la propuesta que lanza hoy Manuel Valls de las páginas del diario El País como les venimos contando que fuera primer ministro francés y ahora candidato a la alcaldía de Barcelona propone un gran pacto PSOE PP Ciudadanos para aislar a Vox no hay nada que pactar con el nacional populismo dice desmarcándose de los paneles Albert Rivera en Andalucía íbera Exterior puedes estar pendiente de los sucesos el primero lo hemos conocido esta madrugada nos llega de ese pueblo mía donde han muerto en un incendio cinco chicas cinco jóvenes unos quince años que estaban celebrando un cumpleaños jugando en una Skype Froome pues hay un juego que está en el objetivo de seguir una habitación en la que está está encerrado utilizando la lógica lo los bomberos aún no han dado con el origen de de este fue de lo que ha pasado en esa habitación también queremos contarles en la radio la Historia que detrás de una imagen tan espectacular como trágica la de un barco de grandes dimensiones que están navegando a la deriva envuelto en llamas en aguas del Pacífico en este incidente han perdido ya la vida al menos cuatro personas en una quinta víctima que permanece desaparecida el resto de la tripulación consiguió ser rescatada del buque cuando se desató este fuego medios locales señalan que la carga está formada por unos tres mil coches a estrenar que eran trasladados desde Japón hasta Hawai

Voz 1312 02:20 pues José Antonio Piñero prontito a dormir Jordi

Voz 3 02:23 bueno bueno pronto dormir ahora porque esta noche trabajamos claro claro si tú vas a ver a los Reyes trabajando seguro vamos a los Reyes Magos claro que somos un capote bueno pues nada que tenga sitio para poner carbón que seguro les sigue abierto para cuándo

Voz 4 02:39 el lunes buen día

Voz 3 02:41 un beso chao chao

Voz 2 02:43 qué

Voz 5 02:48 no

Voz 6 02:53 estas navidades en la Ser tenemos el compromiso de compartir contigo cada día una ilusión una razón por la cual nos hace felices que lleguen estas fechas la ilusión de entrar en un nuevo año es poder compartir los próximos trescientos sesenta y cinco días con tus amigos con tu pareja con tus hijos y con todas aquellas personas que te hacen sonreír a nosotros nos ilusiona saber que cada día estás ahí escuchándonos en casa de camino al trabajo dando un paseo el fin de semana

Voz 7 03:21 ilusión es me lo sean un mensaje en colaboración con El Corte Inglés se acercan los reyes así fuera cargados de perfume maquillaje y tratamiento

Voz 8 03:36 aseguro con tus regalos y aprovechan nuestra oferta más irresistible con hasta un setenta por ciento de descuento como ha sido muy buena de un capricho comprando productos favoritos todas las novedades en las últimas tendencias sólo en para Zico

Voz 1 03:54 Paco Nadal y José Vicente Dorado dieron este paseo

Voz 1136 03:57 en la Subbética cordobesa al corazón geográfico de Andalucía vamos a buscar dulces y anís es con nombre propio desde hace siglos nos situamos en Rute una localidad que destaca precisamente por su curiosa oferta de museos dedicados a sabores navideños

Voz 9 04:10 a dónde iremos esta semana que damos este viernes en La Ventana con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder

Voz 0542 04:20 es una Securitas Direct en qué puedo ayudarle buenas llamaba porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no es por prevención es que mi casi casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno robar a mí

Voz 9 04:32 protege con Securitas Direct Pla empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 2 04:45 ese están ya a la vuelta de la escena menos mal que los niños tienen el catálogo de juguetes de El Corte Inglés hiciese piden pues los juguetes más deseados de estas Navidades como los bebés llorones hay siete modelos diferentes como Minnie Mickey Panda Nahla por la estación de policía de súper things ya sabes todos los juguetes están en Hipercor y El Corte Inglés y los sábados

Voz 9 05:07 una de la tarde el programa de radio que triunfa en todo el mundo I love you ocho but I don't Speak aunque nadie lo entienda aquí nadie sabe nada me gustaría otro nombre alguna idea patada en los huevos nadie sabe nadar con Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que puede pasar de todo o

Voz 10 05:36 Juanjo tetica bien no sí sí Juanjo

Voz 11 05:39 pasa algo no nada Juanjo Oliva formalidad te acuerdas que te dije que iba a ganar cinco mil euros por supuesto Juanjo te acuerdas Juanjo que ibas a ganarlos todos los mesa durante veinte años claro Juanjo claro pues añade trescientos mil euros en mano Juanjo que hoy me he levantado género

Voz 12 05:56 eso qué fácil es subirse el sueldo ahora mismo con el dato del

Voz 1024 05:59 Fin de semana de la ONCE gana cinco mil euros al mes Durán

Voz 12 06:02 te veinte años trescientos mil euros al contado sobre el sueldo

Voz 7 06:06 los próximos días quince y dieciséis de enero se celebre una gran cita

Voz 13 06:10 tira internacional la novena edición de Spain Investors Day reunirá en Madrid a inversores de todo el mundo con las grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa una oportunidad única para dar a conocer la realidad empresarial a la comunidad inversora mundial con BNP Paribas y examen como socios estratégicos con apoyo de Gran Thornton a once y Cavani prisa Linklater Lakers equipo económico y Bolsas y Mercados promueve y organiza Estudio de Comunicación

Voz 14 06:36 sí

Voz 15 06:44 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir en Facebook

Voz 16 06:55 hoy los sábados a las dos de la tarde la una

Voz 2 06:58 en Canarias Hora catorce sesenta minutos de información con el resumen más completo de la actualidad de la jornada Roberto Torija

Voz 1 07:27 para escuchar a la boca

Voz 18 07:31 esta es está plomo lo va a apretar entre los millennials

Voz 4 07:35 notas que te hagan todo esto que acabamos de grabar

Voz 18 07:37 me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 14 07:46 a vivir que son dos días con Lourdes Lancho

Voz 19 07:49 on

Voz 14 07:52 eh

Voz 17 08:14 no

Voz 20 08:19 Francisca música eh

Voz 17 08:29 piso

Voz 21 08:31 a caer en Angola

Voz 17 08:38 eh

Voz 4 08:46 tertulia de corresponsales de de ida y vuelta nunca mejor dicho porque muchos se fueron a casa por Navidad y ya están de vuelta Ana Fuentes tuvo también hola qué tal buenos días

Voz 1312 08:58 has días Ana Fuentes trabajo para la Cadena SER en China en Nueva York ahora es la redactora jefe de la revista económica de córner no sé si fuiste

Voz 22 09:05 eh a a Galicia o qué

Voz 0132 09:08 como año este año me he ido a los Pirineos

Voz 22 09:11 a mí es unos Pirineos en nieve o sea que

Voz 1312 09:14 si el cambio climático ya

Voz 4 09:17 acechando muy bonito con Solé de todos modos a una mala temporada han perdido ya la las vacaciones de Navidad Íñigo Domínguez buenos días

Voz 1312 09:26 e Íñigo fue corresponsal en Roma durante quince años para el grupo Vocento ahora escribe en El País lel lee la prensa local aquí en el A vivir que tal por Italia

Voz 4 09:36 bueno que sí

Voz 1312 09:38 no sé

Voz 4 09:39 no tengo poderes lo que os doy por hecho no efectivamente tú sí

Voz 0798 09:44 he estado en Roma como siempre todo todo muy bien

Voz 4 09:48 todo todo en su sitio de momento

Voz 0798 09:54 está todo si allí pero pero bueno siempre está todo en

Voz 4 09:57 el viento Mathieu detalla Kim fuera

Voz 1312 09:59 desde nuestro país para el diario Le Figaro para Radio France y otros medios franceses qué tal qué tal en Burdeos porque contigo sí que hablamos en sí

Voz 23 10:07 es curioso bastante bien pero sabíamos que había comprado en Madrid

Voz 1046 10:13 improvisar y comprobar que ya no conocía ni indicio de Andy las tiendas de juguetes

Voz 1312 10:17 es decir tenias que tuviste que improvisar Hans Günter Kellner corresponsal de en España de la radio pública alemana Deutschland Funk qué tal Hans

Voz 0754 10:27 hola buenos días Lord muy buenas qué tal

Voz 1312 10:30 muy bien creo que hacen has echado mucho de menos eh una cosa muy muy muy especial una cosa española El que son las pescaderías Bono siempre

Voz 0754 10:40 es que aquí se echan muchas veces las de menos cosas de Alemania hay en Alemania muchísimas las cosas de España es es pero yo no me recordaba que en Alemania anochece a las cuatro por ejemplo es que remite bueno Rosso es que sale el sol a las nueve de la mañana y a las cuatro y desaparece en medio tampoco lo ves pero lo lo club es mucho peor lo que es mucho peor es que no hay pescaderías o al menos ya no ya no hay profesionales como antes es decir el no hay mercados en las quieren ningún pescado y en nosotros querríamos comprar mimar ya tiene la edad que tiene y que haríamos pero nosotros la la cena de Nochebuena comprar borradas si el vendedor no está para decir algo una persona que saca las las doradas de la tele desde el mostrador y las mete una bolsa ya digo ya pero es que no la limpiar dice no no sé de escamas órgano así todo esto y para hacerlo a la espalda dice no no eso yo no sé nada y bueno al final es tuvimos la Nochebuena en la cocina de mi madre en las situadas en el fregadero Kitano las escamas atascando al fregadero y la tubería desmontando la ría para sacar las llamas que errar bueno la verdad es que también mi casa siempre suelen pasar estas cosas

Voz 4 12:07 conocemos pero

Voz 0754 12:09 hay que hacer un alegato a favor de los mercados ese barrio en España los españoles no sabéis lo que tenéis aquí es un lujo y hay que a ese sitio es porque si no van a desaparecer desaparecen solamente quieren los supermercados vais a tener la misma situación así

Voz 1312 12:25 sí porque son profesionales que saben lo que te y saben cómo tratarlo y como como prepararte lo porque además incluso les dices lo quiero para hacerlo en dices la receta y te lo prepara

Voz 0754 12:35 en mis maneras sí sí sí sí pues no

Voz 1312 12:39 yo te veo muy en en la sintonía con James sus valores

Voz 0754 12:43 no él mismo como ellos les llamó eso Zapatero de optimismo

Voz 23 12:48 lógico no

Voz 0754 12:49 como psicológico tropieza antropológicos

Voz 1312 12:51 sí sí sí pero bueno es verdad que hay que poner en valor las cosas que todavía no conservamos sí que deberíamos conservar sobre sus un parece una tontería pero no lo es que te pesen el pescado te grapa en el precio te lo Denia te las apaño

Voz 24 13:03 sí no sí no las podía harías tampoco hay poder

Voz 0754 13:06 ya tú no puedes ir aún

Voz 24 13:07 un no apoyaría en Alemania hay decirle quiero

Voz 0754 13:10 podio y se que sacarme las pechugas los invitados

Voz 1312 13:15 no entienden Íñigo en el en el país a describisteis la Gastro ya para cenar en en paz con la familia política que fue maravilloso es un hoja de ruta para una Nochebuena con primos cuñados y parientes

Voz 0132 13:28 de todos los partidos y yo creo que sirvió de algo bueno

Voz 1312 13:33 piensa que aquí en Cataluña el tema se complica sabes

Voz 4 13:39 una segunda edición

Voz 1312 13:40 a ti dice que que en Francia en Navidad se habla mucho de temas de Family de gastronomía que que es mejor no tocar ciertas cosas no en Navidad

Voz 23 13:52 cuando se comisaría de comida en Francia básicamente es tanto de de pues yo estaría etcétera algo de esta otra forma a la vez que estuvimos en aquel restaurante bueno ahí política de actualidad pero el tema así evitar conflictos se suelen ser gastronomía así que

Voz 1312 14:11 pero si el concepto el concepto de pelearse con los cuñados existe en todos los países eso es algo muy

Voz 1046 14:19 no obstante internacionales la palabra cuñado hay hay un equivalente que es voz veinte de cuñado que que funcionara estante no no sé por qué pero así porque digo jugamos un poco a la palabra en el diccionario y tenía

Voz 23 14:33 definición súper precisa que dice que lleva un individuo racista

Voz 1046 14:39 ya está decidida pero sí discusiones

Voz 23 14:49 sí sí yo puede haber o las evitas porque sabes lo que opina el otro oí algún

Voz 25 14:55 Nos no queremos meternos de Elías

Voz 1046 14:57 si preferimos hablar de qué tal las vacaciones la gastronomía

Voz 1312 15:01 sin entrar en profundidades de temas no eh sigues con la sí es muy metido con las investigaciones sobre abusos sexuales a niños en la Iglesia católica esta semana hemos hemos sabido que el Vaticano ha ocultado la pederastia del fundador de los Legionarios de Cristo durante sesenta y tres años no yo la plan la la pregunta que se plantea todo el mundo hasta qué punto ha sido sigue siendo cómplice el Papa y toda la la jerarquía eclesiástica de de los abusos que en muchos casos ahora sabemos que que sabían que conocía ni hicieron nada

Voz 0798 15:35 hombre si la la historia de Maciel fundador de los Legionarios de Cristo no vamos no es por decir que era un secreto a voces pero

Voz 4 15:42 bueno había denunciado desde hace muchísimas décadas

Voz 0798 15:46 es uno de los de los puntos siempre más oscuros de del pontificado de Juan Pablo II hasta qué punto él sabía o no se lo decía no lo sabía y miraba para otro lado en fin esto pesa sobre su legado está claro no y esto siempre cambiar con con Benedicto XVI con Ratzinger fue el primero que empezó a tomar cartas en el asunto en esto no de hecho unas primeras decisiones fue apartar a Maciel cuando los documentos más duros que se recuerdan en el Vaticano no bueno apartar que es lo único ya que podían hacer porque en fin estaba todo prescrito oí un pocas medidas efectivas au au punitivas se podían tomar de simplemente eran apartaron pero este este hombre que era un monstruo pues bueno es el murió por la propia Iglesia católica no con Ratzinger se empezó a hacer limpieza Hay con el actual Papa pues es uno de sus principales cruzada si también sus principales quebraderos de cabeza porque no paran de sucederse los problemas no pero es que también la resistencia interna es grande es decir antes del Vaticano intenta muchas veces y hace limpieza ahí tomar medidas duras pero esto desde los propios diócesis locales donde hay mucha resistencia en ocasiones no ahora en España que estamos viviendo esto que ha pasado ya desde hace quince años en otros países no que que que que salen a la luz cientos de casos no en España hasta ahora pues no había salido nada muy bueno no se sabía si es porque realmente era una excepción o no era una excepción y que no se sabía bueno pues la investigación que estamos haciendo en en el país será para intentar salir de dudas ha ocurrido nada pues qué bien O'Shea a que contarlo

Voz 1312 17:44 no se ha contado hasta ahora

Voz 0798 17:46 estamos espaldarazo

Voz 1312 17:48 con él diciendo que que los periodistas que investigan esto tienen que seguir agradeciendo estas investigaciones de alguna manera

Voz 0798 17:58 sí sí la verdad es que lo ahora decimos porque la Iglesia de aquí no es exactamente estas cosas de nosotros no y tampoco colaboran y hay una gran actitud de reconocer o sea cada vez que descubrimos un caso porque como pieza ya sabéis pues colocamos una dirección de correo electrónico para que la gente no se escribiera llegado cientos de mensajes de denuncias que es muy laborioso y muy lento verificar y contrastar etc pues tú cada vez que basado llamas en una Diócesis con un caso una denuncia de la persona pues hay un hermetismo total

Voz 26 18:39 así que raramente hay cola

Voz 0798 18:42 oración salvo algunas excepciones no en la Conferencia Episcopal pues también se lava las manos dice que son asuntos de cada diócesis au de la Santa Sede no quiere saber nada sigue primando mirar para para otro lado el silencio porque yo creo que en este caso lo único que cabe es decir la verdad no callarse que es la única forma quizá de no tener que mentir pero es que eso es distinto de decir la verdad y eso es lo único que cabe yo creo en esta situación es decir la verdad lo que hay sea no que tengamos que estar los periodistas persiguiendo y cada vez que encontramos un caso que se reconozca o no sino que la propia iglesia pues hiciera una autocrítica interna un gran estudio una gran investigación dijera esto es lo que hemos encontrado esto ha ocurrido ella está ya más que yo creo que también dentro de la propia Iglesia aquí nosotros hemos encontrado sacerdotes que curas que nos ayudan pero casi clandestinamente quiero decir que que sabe que si les pillan les causa es un problema para ellos

Voz 1312 19:38 son milenio es mis mucho tiempo siglos de de poder de la Iglesia en este país pues con que ha tenido mucho poder igual que vosotros ponéis una dirección de correo electrónico yo recuerdo el caso de los Maristas aquí en Barcelona cuando un padre empezó a a querer investigar lo que había pasado porque vio que nadie toma medidas ante lo que había pasado con su hijo colgó unos carteles alrededor del colegio con una dirección de un Gmail un correo electrónico normal que peto como se dice vulgarmente no sé

Voz 4 20:08 es decir se le lleno de mensajes

Voz 1312 20:10 gente que durante generaciones había sufrido abusos y no sólo en ese colegios en otros colegios de religiosos

Voz 0798 20:17 ahí hay un documental buenista que hablar eso sí además que yo creo que bueno una muy pequeña parte de la Iglesia

Voz 0754 20:25 sea católica al de los los sabes

Voz 0798 20:27 lotes que han cometido estos crímenes no

Voz 4 20:30 no están horrible está llena de gente

Voz 0798 20:32 a Day buena eso nadie lo pone en duda pero por eso mismo deberían ser los primeros interesados

Voz 7 20:38 claro aclararlo

Voz 0798 20:41 que se deje de ser un problema sigue siendo un problema mientras siga tapando

Voz 1312 20:46 pues seguiremos con mucho interés como siempre nuestras nuestras investigaciones en el en el país bueno qué tal lo sabéis reincorporado a a la actualidad española os pasa eso de que no estáis en un sitio ni en otro ya en casa cuando volviesen Navidades las conversaciones de la actualidad de allí hoy al volver o sentirse extraños aquí cómo cómo va el proceso éste de adaptación

Voz 0754 21:07 bueno en teoría es sin Francia pero en Alemania es a las navidades han terminado el con el XXXI y todo el mundo espera reportajes de otros países y sería como casi todos somos aquí no nos casi todos pero somos muchos fui lanchas aquí también los corresponsales ciudad el entonces nos interesaba mucho cosas pero es un grave problema porque no se encuentran interlocutores porque todos

Voz 27 21:36 no había esquiando o

Voz 0754 21:38 menos de vacaciones así que la actualidad española nos presenta ese problema

Voz 0132 21:44 te estás quejando Jan

Voz 0754 21:51 sí sí sí sí

Voz 1046 21:53 obligado sin tener a alguien que se ponga al teléfono yo volver pues también intente proponer ver muchos tenemos bien por por el día dos de enero si es un poco un poco difícil temas de política sí que pues me imagino

Voz 1312 22:05 nos están pidiendo como la sí

Voz 1046 22:08 bueno yo propuesto pero sobre todo el las negociaciones

Voz 23 22:11 para para Andalucía el tema de aliarse o no aliarse con la derecha con extrema derecha el precio que hay que pagar yo sí que dice un artículo de unos crónicas de radio sobre la exigencia de Vox de de sacar todos los tiro o desmantelar las leyes que ellos llaman leyes de bueno no que son una ley de igualdad y otra contra la violencia machista

Voz 1046 22:34 pues eso sí que hemos que hemos hablado en algún interlocutor encontrado en el en el PP secretario general que te hablo conmigo oí luego Mercedes que puede

Voz 4 22:44 vale

Voz 0798 22:46 da mucho juego Valls da mucho ojo

Voz 1046 22:49 pero para aunque es complicado porque es el tema que creen en París que puede encubrir ellos mandando

Voz 4 22:53 la gente cordón

Voz 1046 22:58 cordón sanitario si fuese el último artículo que hecho era era sobre eso no sobre el acercamiento de de del PP a a Vox los problemas que que supone no en Francia el cordón sanitario lo revisa un poco porque

Voz 23 23:11 suria decir yo que que en Francia el cordón sanitario era absoluto pero en la historia de la derecha francesa hay ha habido también vaivenes no al principio se hablaba de cordón sanitario pero no se no se cumplía en la primera el Frente Nacional fue en unas municipales grande tiene que estar al oeste de París porque el Frente Nacional en como hay dos vueltas en Francia entre las dos vueltas pasó una alianza con la derecha clásica entonces efectivamente del PP de igual suena de algo el argumento era bueno nosotros pasamos un pacto con el Frente Nacional pero no es peor que los socialistas que se harían con el Partido Comunista eso es lo que se decía en lucha hay tres esas esas municipales no luego se empezó a hablar efectivamente cordón sanitario pero algunos saltado incluso en en el noventa y ocho por ejemplo hubo regionales usar habitualmente direcciones autonómicas en cuatro regiones desde hechas en derecha tradicional gracias al apoyo de del Frente Nacional de derechas pero centristas oficialmente un de Ciudadanos fueron expulsados los cuatro presidentes regionales del partido en cuestión por saltarse la norma y luego ha habido acercamientos dialécticos propios que que nos acordamos de su último mandato que era bastante consensual porque venció a casi un setenta por ciento de los votos pero que intentó recuperar una parte de su discurso para ganar su sector y en el noventa y uno creo que fue habló de pobre obrero Frances que en su vivienda social con su mujer ganan dos mil euros juntos B El enfrente en el mismo pasillo un trabajador inmigrante con sus tres o cuatro esposas textual sus veinte hijos que no trabaja ni uno ni otro ingresan mil euros al mes si a eso añadimos el ruido y el olor el trabajador francés se vuelve loco

Voz 0754 25:29 eso al final no ha funcionado lo no eso lo hizo

Voz 23 25:31 lo intentó el noventa y uno

Voz 0798 25:34 luego yo la vuelta Hay intentó no acercar

Voz 28 25:36 ese tanto a a discursos e interacciones Sarkozy

Voz 29 25:42 también teorizó una estrategia de

Voz 23 25:46 a recuperar el el electorado

Voz 4 25:48 no hablaba de eso

Voz 23 25:53 hasta que ahora es muy anti Vox pues en términos muy duros de las dificultades de integración de la comunidad gitana rom de Europa del Este no pero no te Peris

Voz 0754 26:05 hemos preguntarnos frente a esa experiencia sí sí sí tiene sentido te te intentar recuperar mediante discursos más o menos racistas xenófobos el voto de la extrema derecha si tiene sentido hacer eso porque al final la experiencia francesa muestra que la extrema de derechas solamente ha sido decido cada vez más

Voz 1046 26:28 no se la teoría del original los electores siempre van a preferir original frente al Frente Nacional en Francia en Alemania

Voz 0754 26:38 experiencia interesante en las en las elecciones regionales de Baviera el único que ganó el año pasado el único partido que se negó a hablar de timar inmigrantes Si como problema y refugiados eran los verdes era el único partido que creció de forma significante junto también es cierto que una extrema derecha incluso hubo movimientos electorales tila la CSU es decir en los temas cristianos y te Baviera hacia los verdes esto es semejante como votante del PP votasen al ponemos aquí en España es decir también hay electoral que consolador que se queda en casa Si Si si la derecha se vuelve de repente antisistema

Voz 27 27:21 la discurso más Morgado

Voz 0754 27:26 hubo se queda en casa a otros partidos y la baja participación es hoy hemos visto también aquí en Andalucía al final es lo que favorece a la extrema derecha

Voz 0132 27:36 al final se está se está pintando una una situación que no es real hay una percepción de los problemas y luego está lo que podrían ser los problemas que finalmente en España la inmigración no no lo es en absoluto

Voz 1312 27:49 es tremendo porque ahora que ya tenemos todo

Voz 0132 27:51 los instrumentos tecnológicos a mano para presentar los datos y además en tiempo real es el momento de de que se pueda haber no que el impacto que ha tenido como realmente se contribuye mucho más al tejido económico de una sociedad que además lo necesita

Voz 1312 28:06 te que fastidiar y luego luego hacemos un repaso con con Íñigo de la prensa local hablaremos de los primeros niños que nacieron en en este año no entonces diecinueve Íñigo y es curioso que muchos son hijos de parejas mixtas inmigrantes instaladores

Voz 4 28:23 sí sí sí propias hicimos ahí ahí lo ves lo que este periódico el día dos de enero

Voz 0798 28:29 en muchas provincias al el niño se dijo

Voz 4 28:32 antes incluso incluso

Voz 1312 28:35 hay un bueno ya lo contaremos lo que se que me es que voy a adelantar hacer un ex coming de la de de tu Prensa Ibérica hay ya lo que se quede la gente porque tiene miga tiene diga la cosa estábamos comentando también cómo confrontar con datos de la esta esta C esta especie de argumentos falsos que esgrimen la al desde la extrema derecha hay algún sector de la derecha claro con este lío ideológico que tenemos nueve centro izquierda centro derecha derecha derecha ahora en España pero es curioso que los periodistas estamos un poco despistados no os lo os lo pregunto porque para tratar este tema en Francia ya habéis hecho todas las estrategias habidas y por haber no

Voz 4 29:17 ignorar cordón no no hablar hablar mucho hacer especiales nada nada os ha funcionado no

Voz 23 29:25 aprendidos hizo una cosa muy militante

Voz 25 29:28 a los periodistas que sí

Voz 23 29:30 sentían muy en contra de la extrema derecha entrevistas muy duras sería crear un trato distinto que yo no sé si lo hay algunos que boicoteada no hay algunos algunos con programas que sean nosotros no invitamos al Frente Nacional en periodo electoral es es ir contra la legislación a pagar multas eh y luego ahora estamos en un momento de tratar al Frente Nacional como si fuera cualquier otro partido

Voz 0754 29:57 eh

Voz 23 29:59 eso es lo que ha hecho Jürgen ninguna opción creo ya puestos pues debemos hacer periodismo intentarlo hacerlo hacerlo mejor mereció que es frente a un populismo de derechas es otra señal yo creo que no yo creo que hay que hacer entrevé

Voz 28 30:17 estas pues poco duras os a sacar las cosas más difíciles de hacer preguntas difíciles entrevistar a un político sea cual sea siempre es un poco una confrontación porque

Voz 1312 30:28 hay quítate veía volver deberíamos aprender los periodistas sobre todo en España a entrevistar a políticos para que no pase lo que pasa habitualmente que ellos responden así vagamente

Voz 1046 30:39 a ganar

Voz 1312 30:41 dos con datos y que por ejemplo la respuesta que dio al al día siguiente del Brexit de bueno va a utilizar ahora los el dinero de de que destinamos a la va a la Unión Europea a mejorar el sistema sanitario desde el dijo no dice cómo que no se lo ponéis en el los autobuses

Voz 4 30:58 de todas formas al final la gente es madura iconos entrevista alguien se significa esa persona el a lo que la gente es madura

Voz 1312 31:07 eh a ver venimos de las elecciones

Voz 0132 31:10 vengan han sacado doce diputados bueno pero pero pero lo lo lo lo que quiero decir es que al final en una entrevista el político tiene la oportunidad de hablar lo que pasa es que el periodista necesita tener la oportunidad de preguntar si nos quitan el micrófono sólo nos están dando la palabra cuando saben que vamos a hacer una pregunta suave o en consonancia con el hilo argumental que se quiere llevar pues eso es un problema así que bueno también necesitamos quedarnos con el micrófono o seguir apoyando a compañeros e incidir en las preguntas que han planteado yo los demás

Voz 23 31:44 a veces es muy técnico y no es tan difícil

Voz 29 31:48 entre una una vez a a Le Pen padre yo era aún no era

Voz 1046 31:51 hasta el final de mi formación y yo hice el máster de del país aquí en Madrid propuse

Voz 23 31:57 se entrevistar a al que porque estaba actuarían de de hecho una reacción un poco bueno no no no estaban muy no sabían si era buena idea entre instalado no yo pensaba que sí contrarrestando también con entrevistas apuntó los dos lo hice algunas preguntas intenta posicionar

Voz 0798 32:13 a favor o en contra de conmigo

Voz 23 32:16 yo intento no manifestar mi sauvignon espero poder poner datos siempre que pueda no y en este caso en merecía claro porque era en el dos mil cinco creo que dice el señor Zapatero o publicidad del ilegaliza a tantos inmigrantes vientos para Francia

Voz 16 32:31 gracias sí pero porque lo hice por por

Voz 23 32:33 olvidaban mejor no yo entonces no era verdad yo le digo lo hice por la tasa de crecimiento que superior en España o por la tasa de paro que es inferior en España y ahí se quedó un poco bloqueado porque hay cosas que son economía esos partidos muchas veces no no sale mucho de icono

Voz 1312 32:49 hay que contrarrestar con datos datos datos yo creo bueno esta qué bien que estéis eh es sentados en torno a la mesa hoy porque si íbamos a hacer un poco perspectiva de el dos mil diecinueve una de las citas que tenemos en mayo las elecciones al Parlamento Europeo que tenemos con varios ingredientes que nos preocupan por eso hemos invitado a Cristina Manzano directora de de la revista digital es global especializada en el análisis de de Asuntos Internacionales buenos días Cristina bienvenida

Voz 4 33:15 nuevo altar habrá más días un placer estar aquí con vosotros

Voz 1312 33:18 yo decía que la tenemos varios ingredientes que nos hacen mirar la cita de las elecciones europeas antes en las las europea siempre ha mirado Cristina un poco como la Tía María de las elecciones no como el como las de menor implicación a lo mejor de menor importancia y ahora yo creo que tienen un una una importancia tanto política que es evidente la importancia política que tienen como periodística como social porque hay muchos ingredientes que abren incógnitas no el populismo ahora ya sí con que ha alcanzado a todo a casi todos los países el el el el euroescepticismo que que vinculado a este populismos tú cómo cómo lo ves

Voz 30 33:58 pues mira que ojalá ojalá realmente despierte en ese ese nuevo interés porque efectivamente tradicionalmente las elecciones europeas han sido el lugar de los partidos para o aparcar a gente que ya no sabían qué hacer con ella ficho así males pronto o para algún en algunos casos sobre todo de nuevos partidos utilizar Europa como plataforma para luego sus propias campañas nacionales con lo cual no hay hay muchos buenos profesionales en la política europea pero realmente también hay mucha gente que no está tan convencida de ello ojalá los partidos se lo tomen en serio ojalá los periodistas nos lo tomemos en serio pongamos en primera plana porque uno de los dramas de las elecciones europeas efectivamente es la baja participación está en torno en España ha estado tradicionalmente entorno al cuarenta por ciento bajando y eso ligado a ese euroescepticismo a esa falta de ganas de Europa que se ha visto en muchos países europeos pues presenta un serio problema porque como estamos viendo todos los frentes son los partidos anti los que más se movilizan los que más están llevando a la gente a votar en esas posturas en contra o a que ojalá ojalá

Voz 0132 35:05 es que tiene la primera es la primera vez que puede ser que los los partidos euroescépticos eurofans

Voz 7 35:11 directamente pueden tener una una iré

Voz 0132 35:14 bloqueo en el Parlamento eso hay

Voz 30 35:16 si todavía no está tan claro y a mí ligado con este con con lo que estabais hablando antes me da un poco de miedo que entre todos estemos yendo a la a la profecía auto cumplida no

Voz 0132 35:27 en mente las cifras no daban hasta hace hasta

Voz 30 35:30 muy poco esa mayoría de bloqueo daba mayor presencia daba esa condición es ese condicionamiento del discurso que estamos viendo también en todas plante en todas partes pero no unas cifras lo suficientemente significativas ahora precisamente el cambio puede darse gracias a Francia o peso por por lo que ha ocurrido en Francia no toda la revueltas los chalecos amarillos es esa manifestación tan brutal en las calles de de esas posturas anti y puede que tengan también su repercusión directa en las elecciones europeas pero hasta hace poco no era así siguen siendo absolutamente mayoritarias las posturas de partidos más tradicionales más pro europeos etcétera pero insisto a base de de de darles tanta de los tan todo en en en la primera plana yo creo que están condicionando el discurso de todos de la derecha como en el caso de España de la izquierda porque también tienen un enemigo muy claro y algo de lo que hablábamos aquí yo sería cauta en ese

Voz 23 36:26 porque está nivel de PACMA hasta que el Santo hablo muy poco a aparte en los partidos que que hay que hacer autocrítica que pensar que se puede hacer desde los medios para hacer el juego a un partido a otro y no hacerlo a ninguno que sería el objetivo si les compramos la agenda más que hablar de más que hablar del éxito de un partido otro es sí hablamos en las noticias de los temas que ellos creen que sea y la inmigración pues eso es como una segunda vuelta porque lo hizo como primer tema entre otras pero pero porque él decidió hablar de la inseguridad y los medios siguieron

Voz 26 37:07 el cualquier eh

Voz 0132 37:10 curso aquí hubiera sido un incidente aislado salía en los telediarios y en Se magnífica un hecho aislado se magnifica porque ocupa un espacio que Booker de que noticias hablamos y además de temas estructurales que nos deben preocupar como por ejemplo el reto demográfico los pervierten hasta hablar de inmigración por ejemplo entonces estamos hablando del engendro no del problema real lo que pasa es que tenemos que mantenerlos Estados de bienestar somos sociedades envejecidas es un mundo que está el mundo occidental está maduro crece menos eso es verdad pero al final no es un problema de inmigración

Voz 30 37:47 no es un problema de política porque realmente lo que también estamos viendo es que están subiendo unos populismos que ofrecen no soluciones ofrecen eslóganes para problemas muy serios pero estamos viendo una contraparte que no ofrece soluciones que está atascada totalmente la solución soluciones estos problemas que acabas de mencionar no desafío demográfico qué pasa con las pensiones incluso qué pasa con acción no hay un debate serio sobre la inmigrar porque al final todos están tan asustados por los resultados electorales que no se entra al fondo de la cuestión y ese es el problema que no estamos nos está respondiendo con con política real a las demandas de los ciudadanos y por eso el que tiene los Logan fácil es el que el que se está llevando la atención de los medios de muchos

Voz 1312 38:30 bueno no sé si Cristina a sigues esté especie de New Deal contra contra el populismo la he la Internacional progresista porque todo el mundo dice que se tiene que reaccionar pero las reacciones muy aisladas deslavazada así incluso yo diría que erráticas no hay muchos casos parece que todo el mundo está con el paso cambiado pese a que en algunos países hace hace años como nos han roto bueno ahora Mathieu ahí están están lidiar con esto crees que debería organizarse algún tipo de de Rueda de reacción au de no sé de Allianz para contrarrestar estas tendencias queremos no sólo en Europa sino ahora el sonar en Estados Unidos

Voz 30 39:13 pues mira realmente se presenta muy difícil a nivel nacional no se está consiguiendo porque cada país esto estamos viendo lo difícil que es lograr determinados acuerdos ahí El paradigma siempre sigue siendo Alemania no la famosa gran coalición que que sigue adelante pese a todo pero eso es muy difícil de

Voz 0132 39:29 educar en en la mayoría de los países hilo

Voz 30 39:32 lo vemos en Holanda pero luego vemos las dificultades que está viendo en países como Suecia para que para que los otros frente los otros partidos logren logren formar un gobierno que deje fuera a la a la ultraderecha yo lo veo sumamente complicado entre otras cosas porque quiénes están impulsando ahora mismo esa internacional progresista también son personajes que se han colocado en los extremos con lo cual llevar hacia el centro o que el centro

Voz 0132 40:00 o sea que era similar

Voz 30 40:02 y a ello se quiere asociar con ellos no es tan fácil pero bueno todo lo que sea fíjate ahora mismo estamos en en la idea de que hay que para contrarrestar todo eso hace falta resistir no volvemos al concepto de resistencia yo creo que también hay unos estamos equivocando porque no se trata de resistir lo que tenemos es que contraatacar y lo que hay lo que hace falta es encontrar nuevos argumentos encontrar nuevas propuestas que vuelvan a ilusionar a los electorados no vale sólo con resistir porque eso es contener el ataque pero así no ungulados no así aguantas lo que puedas aguantaría

Voz 0132 40:39 creo que ese es el desafío tú esto desinterés crónico flexible

Voz 0798 40:44 europeas de la gente

Voz 0132 40:45 bueno por varias razones primero

Voz 30 40:48 porque por lo que decía que los siglo tomamos desde la política nacional y ha sido el el último resorte para muchos políticos los partidos no se lo han tomado realmente nunca en serio por otra parte porque Europa siempre se ha presentado desde las instituciones entonces cuando tú

Voz 0132 41:07 primero por ejemplo en un país como España

Voz 30 41:10 tenemos que ir una ignorancia flagrante de lo que es Europa y de lo que significa osea Si tú las la los estudios estos las encuestas las pequeñas encuestas de conocimiento de europeo son apabullantes a la gente ya no saber ni cuántos países ahí en la Unión Europea ni quiénes Juncker ni pasar cosas muy muy básicas el ciudadano de a pie de España las desconoce entonces hay un alejamiento porque tradicionalmente la Unión Europea se presenta por sus instituciones y las instituciones dan un montón de información son los reyes de la comunicación de cosas muy alejadas muy difíciles de entender para el resto de los de los ciudadanos y tercero mi opinión es porque no tenemos los medios no nos ocupamos otra vez de Europa sea Nos ocupamos desde el punto de vista otra vez de lo que el comunicado que emite la la Comisión o desde lo que el debate que hay en el Parlamento Europeo pero no se está contribuyendo realmente a construir Europa ciudadanía europea que le pasa al ciudadano de Alemania qué le pasa al ciudadano de Italia en mil mismo nivel en esa combinación no de políticos y medios pues realmente nos nos ha alejado la forma de comunicar Europa siempre ha sido muy dura

Voz 0132 42:22 hay muchos esfuerzos eh

Voz 30 42:24 conozco que hay muchísimos esfuerzos por parte de las instituciones por lograrlo pero no se ha dado con la clave que nos permita pensar que todos somos ciudadanos

Voz 0798 42:33 porque desde el principio yo recuerdo cuando España entró en erupción el argumento principal de que esto es maravilloso y que esto va a ser fenomenal era sólo económico siempre esa ha sido presentado como una cosa llena de ventajas económicas cuando en realidad era mucho más que eso también Nani como histórico cultural de valores de todo lo que tenemos en común nunca ha incidido demasiado cómodo lo por supuesto y precisamente eso lo económico que era esta gran ventaja de repente se convierten

Voz 23 43:01 problema

Voz 0798 43:04 además que no me has hablado ya en Palencia mucho más secundario

Voz 30 43:07 yo creo que tienes razón había un componente económico pero también había hay un componente de aspiración y ese sí que se logró no para la para la generación que hizo la transición llegar a Europa era un logro esa esa ese logro ha estado siempre ahí de hecho en en España hemos tenido siempre un europeísmo un poco ingenuo un poco acrítico porque todo lo que viniera de Europa era necesariamente bueno efectivamente en cuanto falla el pilar económico vienen todos los Custo cuestionamientos a Europa le ha faltado un relato emocional a la Unión Europea le ha faltado un relato zonal que ahora a raíz de la crisis se ha empezado a querer construir hay pequeños movimientos como pulso de Europa como otros que han empezado a intentar sacar a la calle a la gente para defender esos derechos y esos logros que creíamos ya dados por sentados y que ahora vemos que pueden empezar a peligrar

Voz 1046 44:02 sino que es que hay un problema tremendo de los propios políticos nacionales esa primero por por criticar Europa

Voz 23 44:07 cuando hay decisiones que no ha sido Europa que está tomado revés nunca al subrayar sus sus logros Robin por ejemplo el no pagar el teléfono con un buen logro de Europa

Voz 0798 44:23 ha sido básico y luego hay

Voz 23 44:25 pero tienen un una forma de confusión sobre los concepto sea sólo hablan de Europa en las elecciones europeas no va a cambiar las instituciones europeas

Voz 1046 44:36 para cambiar las cosas diarias como el domingo con practicas

Voz 23 44:38 me donde se va a cambiar las instituciones europeas unas elecciones nacionales porque son los jefes de Estado y de Gobierno los que hace la arquitectura de la comisión que dependemos entonces las selecciones nacionales en Francia como en España se habla muy poco de de Europa no ir además a las instituciones se mandan a los viejos dinosaurios los partidos que no saben qué hacer con un disidente dentro del partido no lo quieren dentro del país a Bruselas o Estrasburgo no hay hay una responsabilidad también de los de los políticos nacionales nunca

Voz 30 45:09 yo creo que sí totalmente entre otras cosas porque después de Felipe González y los siguientes presidentes de Gobierno españoles no tenían un mayor interés o por lo menos no lo demostrar no tenían un mayor conocimiento vamos son todos recordamos no las famosas fotos de de Zapatero de o de Rajoy aislados en los consejos porque no tenían ni ni ganas de establecer esa comunicación sea no sólo es una cuestión de idiomas que no hablaban sin lo de ganas porque tienes al intérprete al lado saque si quieres establecer contacto con tus colegas de los otros países no hay ningún problema era falta yo creo que sí una falta de interés total desde luego los partidos tiene mucho que de rehenes

Voz 0754 45:49 pero cree que es un error pensar que las elecciones europeas practicamente como si fuera así lo recibe el ciudadano que son como cómo se llama eso las asignaturas fáciles

Voz 1312 45:59 la amarilla al es decir no no era una y ahora sí

Voz 0754 46:02 como si fueran las selecciones Marías eh porque el Parlamento Europeo es decir un montón de cosas que influyen en nuestra vida diaria para periodistas que creativo se votó muy muy controvertida una ley de derechos de autor que que que va a influir como vemos internet eh algunos augurios dicen que nos van a quitar la libertad en Internet que yo no creo que es así Belén normativas sobre medio ambiente donde se puede construir o no en muchos casos el único freno durante el boom inmobiliario en España para que no se va a poner cemento en toda la costa harán los famosos LIC los lugares de interés comunitario que fueron votadas en el Parlamento Europeo entonces yo pienso que sí tiene importancia y luego sí creo lo que tú dices Cristina es es importante y eso es una en España especialmente a qué característica quizás como se informa Europa es que Europa es Bruselas es decir es la es son solamente los políticos nunca el Parlamento Europeo y no es son los ciudadanos europeos y muchas veces desearía muchísimo que que los corresponsales que están en Berlín y en París salieron un poco más a la calle y no solamente a los parlamentos porque la entonces quizás se podría ver que el ciudadano alemán en la calle quizá puede tener problemas similares con las viviendas como del ciudadano en madre cosas así y yo creo que así se construye Europa porque si es cierto que Europa sí tenía en el momento de su fundación no solamente a la unión de carbón iré la cero sino si había un movimiento de ciudadanos que

Voz 1312 47:50 sí de aspiración de tiro creada a los padres

Voz 0754 47:53 caras en las fronteras y casi un movimiento anarquista existía un relato emocionada

Voz 30 48:00 yo era muy pequeño en comparación no olvidemos que ese es otro de los pecados de la Unión Europea que ha sido tradicionalmente Un proyecto de élites la cuestión es que nadie cuestionaba esas élites porque el objetivo parecía claro en el momento en que todo se democratiza afortunadamente es cuando se empiezan a cuestionar determinadas determinadas formas de hacer también no pero yo llevo años abogando por supuesto nadie me hace caso para que en los medios

Voz 1312 48:31 en en los periódicos ahora con

Voz 30 48:33 con los digitales es más difícil no pero para que los medios de comunicación allá una sección Europa igual que tenemos nacional igual que tenemos sociedad igual que tenemos internacional porque sería la manera de saber pues eso esa pequeña cosa que le estaba ocurriendo al ciudadano de de de Italia o de Lituania de acercarnos no de de ponerlo en nuestra agenda

Voz 0132 48:52 sí sí sí además pensamos un poco en los temas urgentes necesitamos ver cuál es la narrativa de Europa en en la guerra comercial por ejemplo cuál es la posición de Europa como se va a proteger Europa de inversiones estratégicas de de poderes que no necesariamente comulgan con los valores que propugna Europa qué va a pasar con los ataques cibernéticos ahora mismo Cavada acabamos de ver uno en Alemanía gravísimo que va a pasar con la inteligencia artificial porque Europa es irrelevante esta China invirtiendo Estados Unidos invirtiendo entonces hay temas que son grandes elevados ideológicos y muy interesantes pero luego hay temas urgentes de donde se está colocando el dinero como está protegiendo la gente es verdad que hay diferentes voces que hay diferentes frentes dentro de Europa y que eso pues es cierto que son flancos débiles pero hay

Voz 7 49:43 tal hay una médula espinal

Voz 0132 49:47 que se tiene que defender que son cosas concretas que se tiene que presentar esa narrativa a la gente con

Voz 1312 49:51 datos por el momento no iba a decir que nos quedan pocos minutos si ahora lo que propone lo que ha puesto ahora han sobre la mesa de requeriría yo creo que un espacio entero porque es es realmente los retos de de futuro y los temas importantes que nos darían competencia hay un lugar en el en el en el mundo no el mapa geoestratégico como merece Europa y que parece estar perdiendo pero Cristina para para cerrar este tiempo que hemos dedicado a esas elecciones que es una de las citas que tenemos para dos mil diecinueve en alguna nota de optimismo porque el panorama se ve muy negativo así a priori bueno

Voz 30 50:29 yo yo quiero todavía confiar en que una buena parte de los ciudadanos europeos que no apoyan esos movimientos populistas y Oltras y es así por mucho que les demos nosotros más voz la mayoría todavía no es así es pero que él todavía sea eliminarle por sí mismo y luego creo que también debemos confiar en las instituciones no no solamente en el Parlamento Europeo en nuestro propio país au o incluso en los otros países de aquí vamos de estrenar acaban de estrenar en Estados Unidos un Congreso de mayoría demócrata frente a un presidente totalmente atípico las instituciones europeas son mejorables por supuesto pero en nuestra capacidad está él poner en marcha esas reformas que las hagan mejorables mientras tanto hay que confiar en que los diseños que se han hecho a lo largo de los años precisamente para contrarrestar esos populismos del pasado y esos esos fascismos y esos todo lo que atacó nuestros valores sean lo suficientemente fuertes y que podamos seguir adelante yo creo que ahí está el optimismo no en las instituciones y en la capacidad de los ciudadanos de reaccionar

Voz 1312 51:36 pues amén ojalá ojalá sea así porque ya no realmente las perspectivas demasiado dónde agarrarse no

Voz 0132 51:45 el con lo que estamos viendo es oyendo pero no olvidemos

Voz 30 51:49 es que la mala noticia vende más que la buena a qué tal

Voz 0132 51:52 ese no no creamos en eso muchas veces es que si miramos la mortalidad infantil

Voz 31 51:56 el índice de de de de

Voz 0132 51:59 educación y

Voz 31 52:02 esto de las sociedades menos iguales

Voz 0132 52:06 hay muchísimos índices de Naciones Unidas en los que hemos avanzado en los últimos cien años está muy de moda

Voz 31 52:11 ah pues el el pesimismo pero tenemos que que verlos

Voz 1312 52:16 es que no hay más que eso pues queremos con esa con con esa estrategia que proponía ahora Ana ver los datos basándonos en los datos para contrarrestar esas soluciones fáciles que se proponen siempre desde desde los extremos íbamos a pedirle a los Reyes Magos ya que estamos en el día que vamos a hacer la carta todavía podemos echar la carta Un poco más de serenidad la templanza reflexión bueno pues eso te confiar en las instituciones Si en el criterio de la de la de la gente de la mayoría que no es mala como que Cristina sino quizá que hace más ruido muchas gracias Cristina Manzano por haberte pasado por la radio esta mañana gracias a vosotros hoy un beso que os traiga muchos regalos los Reyes

Voz 4 52:56 gracias felices Reid Dinio

Voz 1312 52:59 no te vayas que la ve faena también va a pasar para

Voz 4 53:02 si ves la

Voz 32 53:50 y

Voz 7 53:56 a vivir que son dos días con Lourdes Lancho pide un deseo ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad El Corte Inglés con cuarenta por ciento de descuento una selección de artículos de moda accesorios sería zapatería deportes

Voz 33 54:17 seis de diciembre al cinco de enero pelitos mil diecinueve en El Corte Inglés