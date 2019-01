A Vivir Que Son Dos Días (05/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez a las nueve en Canarias

Voz 1061 00:06 primera parada en Alicante donde cuatro hombres de entre diecinueve y veinticuatro años han sido detenidos por una presunta agresión sexual a una joven de diecinueve años que estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas los hechos tuvieron lugar durante la pasada Nochevieja en la localidad de Callosa d'en Sarrià Radio Valencia Toni Jiménez

Voz 2 00:21 los hechos ocurrieron la noche de fin de año en Callosa d'En Sarrià la víctima no recodaba nada de lo sucedido ni siquiera su propia dirección los detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de agresión sexual dos de abusos sexuales y otro contra la intimidad cuando llegaron los agentes alertados por una vecina tres de ellos se encontraban todavía en el lugar de la agresión la investigación continúa abierta

Voz 3 00:42 porque la Guardia Civil sospecha que los detenidos podrían haber protagónico

Voz 2 00:45 la dos situaciones idénticas más con otras dos mujeres

Voz 3 00:48 por cierto también en la Comunidad Valenciana en este caso

Voz 1061 00:50 triana Un juzgado de Vila real ha ordenado el ingreso en prisión provisional de los dos hombres que fueron detenidos como presuntos autores de la violación en Nochevieja de una menor de diecisiete años y en Zaragoza tres hombres han sido detenidos en apenas ocho horas

Voz 3 01:02 por amenazas y agresiones contra mujeres Radio Zaragoza Mónica Farrés en Zaragoza tres hombres

Voz 1595 01:06 han sido detenidos desde última hora de la tarde de ayer como presuntos responsables de amenazas y agresiones a sus respectivas parejas según informan desde la Policía Local de la capital aragonesa la primera detención se producía hacia las ocho y media de la tarde en plena calle el detenido un joven de dieciocho años a primeras horas de la madrugada era arrestado por presuntas amenazas de muerte en el interior de la vivienda familiar otro varón de cuarenta y seis años la tercera detención se producía pasadas las cuatro y veinte de la madrugada Se trata de un hombre de treinta y ocho años que había agredido a su pareja en el domicilio que compartían

Voz 0838 01:39 deporte José Antonio Duro buenos días qué tal buenos días después del Levante dos Girona dos si el Espanyol uno Leganés cero el sábado nos deja en Primera al Valladolid Rayo el la una el Alavés Valencia las cuatro y cuarto habrá un parón a media tarde para las cabalgatas y cerrará el sábado en Primera el Huesca Betis a las nueve menos cuarto

Voz 1061 01:53 de momento es todo siguen con a vivir más información en Cadena Ser punto com y les seguimos contando el sábado cuando sean las once las diez en Canarias

Voz 4 01:59 ese servicios informativos

Voz 6 02:09 estas navidades en la Ser tenemos el compromiso de compartir contigo cada día una ilusión una razón por la cual nos hace felices que lleguen estas fechas y no hay mayor ilusión que la de los nuevos retos es la de los propósitos de año nuevo que al menos intentaremos cumplir empecemos desde cero a compartir a querer a los demás ya nosotros mismos sin frustraciones con la filosofía de mirar siempre al frente y pensando que si un día da un paso hacia atrás siempre podrás dar dos hacia delante

Voz 1 02:39 si es mi ilusión un mensaje en colaboración con el corte inglés

Voz 4 02:48 hizo se acercan los reyes así Furia cargados de perfume maquillaje y tratamiento

Voz 7 02:53 aseguro con tu regalos de aprovechan nuestra oferta más irresistible con hasta un setenta por ciento de descuento como ha sido muy buena de un capricho con otros productos favoritos todas las novedades en las últimas tendencias sólo en se fuera

Voz 8 03:08 feliz dos mil diecinueve en Hipercor y El Corte Inglés hemos preparado una gran selección de ofertas que son un auténtico regalo del veintiséis de diciembre el cinco de enero fines un robot aspirador rumba que antes costaba novecientos noventa y nueve euros ahora por sólo seiscientos noventa y nueve además con financiación en doce meses con nuestras tecnoprecios Hipercor y El Corte Inglés Feli

Voz 4 03:27 dos mil diecinueve el tema de las

Voz 9 03:31 a su ser más personales pero eso nadie

Voz 4 03:35 con la tranquilidad de tu

Voz 9 03:38 le hemos pedido a los reyes magos mucho

Voz 10 03:42 no solo

Voz 11 03:44 no queríamos que siguiera siendo tan obvio como que en las plomos de cargos el ser cante todo el rato

Voz 4 03:53 pues nada este fin de semana bueno Russell deportiva un montón de regalo desde las tres mil dos en Canarias y media de la Madrugá te contamos toda la jornada de Liga y recibimos a Melchor Gaspar y Baltasar con conexiones en directo desde la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos

Voz 10 04:17 el Deportivo

Voz 4 04:21 los tramos de que este sábado más mágico

Voz 12 04:27 no

Voz 14 04:34 sigue a vivir que son dos días en las redes sociales Twitter

Voz 4 04:39 a vivir bien Fis Nuria

Voz 14 04:41 a vivir

Voz 16 04:48 ha sido quiere ser como esta Tour este nombrar ese que hacía películas siempre con traje y con gafas hay que trabajar mucho con el ex director éste de la estanquera es que entre

Voz 4 04:59 escucha Sucedió una noche el programa de la SER dedicado al cine clásico

Voz 17 05:05 Marcello Mastroianni

Voz 4 05:07 las madrugadas del domingo de cinco a seis una hora menos en Canarias o en los podcast de cadenaser punto com

Voz 19 05:26 a cuenta con

Voz 17 05:29 se se lo que pasa

Voz 20 05:32 eh

Voz 1 05:37 a vivir que son dos días en Lourdes Lancho

Voz 21 05:40 a él a ver qué

Voz 17 06:07 lo prometido es deuda continuamos con Íñigo Domínguez supongo que la Navidad Íñigo este estas épocas la en la que los periódicos locales da mucho juego y aun pero los temas no son muy variado

Voz 3 06:18 los no muy variados pero además yo creo que es lo que uno espera no porque no espera encontrarse pues sus rituales fijos de de la prensa local en estas fechas que es pues esas primeras páginas que se llenan ya automáticamente que es interminable liada lotería pues al día siguiente Loterías

Voz 17 06:37 de de millones podríamos decir es que el P

Voz 3 06:40 madrugó se retraso no muy repartido estas cosas no sí sí sí la pedrea en fin el champán en la Administración pues hay muchos otros no la inocentada del día veintiocho aunque ya que videoclubes está perdiendo poco eso no

Voz 17 06:55 se lo hacía gracias o la realidad ya están tan surrealista que no las detecta

Voz 3 07:02 evidentes en Nochevieja siempre alguno así extravagante la llegada de los Reyes el primer bebé del año en fin sí sí sí clásicos que venga

Voz 17 07:09 pues vamos a ello no vamos a empezar por por una de mis favoritas el primer bebé del año si con esto también

Voz 3 07:19 pero tensiones territoriales que te has caído se el primero en España algo pues no siempre te problemas no hasta el para ser el primer bebé ha sabido no es que ha habido polémica porque suele pasar cada uno va a lo suyo ya está no es decir por ejemplo aquí hay un debate entre la Voz de Galicia del Heraldo de Aragón porque los dos anunciaron aunque el primer bebé del año era de allí entre ellos obviamente no es que discuta pero bueno están convencidos de lo suyo no entonces la Voz de Galicia decía el primer bebé del XIX de de diecinueve es vigués no Ansó que nació a las cero treinta y cinco horas en el Hospital Álvaro Cunqueiro no perdona en el Heraldo de Aragón también encontramos un titular que es el primer bebé español del año nace en Zaragoza con las campanadas entonces no sé que esto se pocas tan inciertas que bueno pues hemos ha investigado el caso

Voz 17 08:09 periodismo de datos es descomunal

Voz 3 08:12 cuando hay que dar ejemplo pues a vivir está en condiciones de dilucidar esta controversia porque el el niño nació a las cero cero treinta y cinco desde Zaragoza a las cero cero vamos calcadas no con las campanadas de lo dice el titular así que pues adjudicado el primer bebé español

Voz 17 08:30 que es una bebé no Carolina María Carou

Voz 3 08:35 no María eso es pues venga más primeros bebés

Voz 17 08:37 en la prensa es lo que decíamos antes

Voz 3 08:40 que esas la la portada del del día dos en muchísimos Perico de España es pues una mujer de unos padres con un niño en brazos no muchísimos

Voz 22 08:54 pues como te Teresa

Voz 3 08:57 son o de hijos de inmigrantes o de parejas mixtas no hay un español de la japonesa en Ibiza un español nada Cabo Verde a Extremadura no

Voz 22 09:06 bueno hay de edad de un plumazo de un golpe de vistas

Voz 3 09:10 de este este este este fenómeno de la natalidad que está cayendo y que los inmigrantes son los que están sosteniendo la tasa no que que bueno pues que también van a pagar no nuestras pensiones no pero de todos estos ayuno que es el más curioso porque hayan rizado el rizo han intentado hacer por lo menos algo distinto que es en el Diario de León que sale mucho por aquí como sabes por qué pues porque aquí va más allá no vemos la en la en la portada la la foto de una familia con un bebé dice el primer bebé de Washington crecerá en León como como he dicho Guardiola

Voz 17 09:51 desarrolla esto para que lleguemos desde León

Voz 3 09:55 eso es un pueblo de León que se llama bueno no es que debería haber salido a buscar el primer bebé del año a Gran Bretaña porque en Washington cerca de Manchester el primer niño dos mil diecinueve es hijo de una leonesa o sea fíjate tú las vueltas que han tenido que dar no pero bueno la prensa local es muy hábil está muy curtida en en buscar siempre uno de su pueblo su ciudad en el último rincón no ahí sacasen la noticia pues en este caso esta mujer leonesa en Washington ha dado el primer bebé del año no es el primer bebé de Washington crecerán León como si Washington fuera Nueva York pero bueno lo cierto es que la alcaldesa de la ciudad se presentó en el hospital les regaló una cuchara de plata con el escudo de la ciudad en fin bueno que cuenta hay toda la historia

Voz 17 10:39 ojo ahora alcaldesa que acompañar alcaldesa con esos medallones

Voz 3 10:42 hace unos medallones de tremenda pero pero de todas maneras es una buena historia humana porque con esta percha como decimos nosotros no previstos una percha es cuando busca una excusa para contar algo pues hay una interesante detrás que también es esto que hablábamos antes de de como se está haciendo Europa no pues esta mujer la madre Lidia Martínez emigró a Inglaterra desde León en dos mil doce que estuvo seis meses buscando trabajo hasta que encontró un empleo

Voz 23 11:12 en en un como operaria

Voz 3 11:14 un almacén de farmacia y ahora ya ex jefa de almacén no ya formado una familia

Voz 22 11:19 pues con María allí David inglés ante ya un hijo bueno así hacia Europa también no Eva que como sabemos primer bebé de Washington

Voz 3 11:31 volviendo al inicio al titular por qué crecerán León bueno pues porque esta familia pues han decidido volver a León

Voz 22 11:38 se van a instalar en marzo

Voz 3 11:40 bueno pues él su marido David que es diseñador gráfico va a intentar trabajar desde León no así que pues nada

Voz 17 11:47 pues nada a ver si lo que Eva Green Gil Martínez tenga una próspera y feliz vida en correteando por las calles leonesas

Voz 24 11:57 es que el hay más temas de

Voz 17 11:59 eh de de niños nacidos en no ya no cambiamos de

Voz 3 12:05 lo que te decía eso es es muy llamativo de verdad ver en cantidad de fotos que hay muchos niños que son hijos de inmigrantes

Voz 17 12:13 sí fíjate que en este repaso hemos hecho un poco el signo el Times no el signo de los tiempos en la las esos nuevos españoles que van naciendo y luego pues también los niños de españoles que han tenido que irse a buscar la vida fuera porque en nuestro país durante esta crisis pues no lo encontraban la manera de de de tener ese futuro de poder pudieran nacer esos niños no

Voz 3 12:37 no todas esas parejas mixtas no está en como un inglés y todos los españoles que aquí pues eso decíamos no un español y una japonesa en Ibiza un España en la caboverdiana en Extremadura no pues eso que todos estos chicos pagará nuestras pensiones así que bienvenido sea

Voz 1 13:01 otro tema en el que

Voz 17 13:03 has encontrado similitudes en la prensa muchísimo y mucha referencia Ése es el precio de la vivienda las portadas del dos de enero

Voz 22 13:09 sí sí me ha sorprendido porque

Voz 3 13:13 está claro que a final de año siempre se da este fenómeno de que es el momento de informes estadísticos del año anterior no supongo que han salido datos sobre el tema pero está claro que es un un asunto de gran preocupación en todas partes porque en muchísimos periódicos como primera en una de las primeras noticias del año ya avisando de lo que viene es el precio de la vivienda no vamos donde cogidas Diario de Burgos el precio de la vivienda crece el doble que la media nacional en Burgos en El Periódico por Barcelona es la ciudad con la vivienda la nueva máscara que El Comercio de Gijón el precio de los pisos en Asturias se dispara ya alcanza cifras de antes de la crisis Levante de Valencia Valencia encabeza la subida del precio de la vivienda en España con un diecisiete por ciento en un año es decir esto es muy significativo es el es uno de los problemas que más siente la gente está claro en todos los periódicos hablan de ello bueno como siempre no sabemos muy bien este problema real pues a mantener alguna solución nuestros políticos muchas veces hablando en muchas otras cosas pero de esto siempre se echa de menos un debate serio no siempre dice que es como el mercado el mercado lo arreglará todo bueno pues hasta esto es menos

Voz 17 14:29 en el caso de la vivienda ya hemos visto que no que no que el mercado sino mercados y suelto son sólo lo empeora

Voz 22 14:37 sí bueno si quieres te pata

Voz 3 14:38 estamos otro clásico por favor que el de las las campanadas de

Voz 17 14:43 oy oy oy bien Nochevieja con me gustan estos estos clásicos navideños me encanta verdad

Voz 3 14:48 bueno pues pues el en este caso ha habido un periódico que ha sido capaz de encontrarle un enfoque distinto a las campanadas de Nochevieja en la Puerta del Sol no te preguntaba

Voz 17 14:59 como es pues como es sí sí exacto sea así lo por favor ha sido posible canarios porque

Voz 0798 15:06 porque he vuelto a Leo el titular Canarias hizo historia en la Puerta del Sol no titula el diario Canarias siete con un fotón de la Puerta del Sol en primera página por qué pues porque por primera vez eh se hicieron también las campanadas en la Puerta del Sol a la hora de Canarias es decir una una hora

Voz 3 15:24 después no hace volvieron a dar la campanada la una de la manda enhorabuena entonces si la gente que ordenado la Puerta del Sol bueno pues tuvo dos por el precio de uno no dos por uno

Voz 22 15:34 bueno pues así lo hicieron

Voz 3 15:35 hicieron historia en la en la Puerta del Sol no

Voz 22 15:39 bueno Ipad

Voz 3 15:40 estamos a Atila y luego están también los efectos de la

Voz 17 15:43 la de la noche vieja que también da muchas historias y muchas anécdotas

Voz 3 15:46 así los incidentes torpes de Nochevieja bueno hay uno bastante bueno en el Faro de Vigo

Voz 23 15:52 que bueno el día el día dos de enero el día uno de enero que

Voz 3 15:56 que me toca trabajar es un día clase llamar a la Policía Municipal de hacer que te dan un parte de incidencias catastrófico no de de de de intoxicaciones etílicas y siempre algún suceso estrambótico en este caso El Faro de Vigo es la historia de un chaval portugués que quedó atrapado en otro país España este caso pues por irse de fiesta y que encima abandonado por la Familia no porque le pillaron fue de Nochevieja Vigo volverle pillaron en un control de alcoholemia con el Mercedes su padre y sin dinero no y entonces llamó a la Guardia Civil llamó a su padre para que se hiciera cargo de niño de los quinientos euros de multa pero padres se negó con argumentos muy contundentes no que son el titular que es el siguiente Se abre comillas deje el coche que se busque la vida yo no

Voz 17 16:45 pues sí señor yo estoy a muerte con este con este padre portugués

Voz 3 16:50 el padre de un joven portugués que se gasto todo el día en la Nochevieja en Vigo y dio positivo se niega a enviar los quinientos euros de la multa no sabemos si ha ido a buscarlo ya o este hombre siga allí

Voz 17 16:58 grande si hay algún premio al padre del año yo creo que eso era tendrían que haber este señor porque sí

Voz 3 17:03 sí bueno pues para dar ideas a este a este señor por todas qué hacer con su hijo bueno o quizá un remedio sería mandarle con con los protagonistas de la portada del diario Granada Hoy porque salen unos señores bañándose en en el agua con gorros de Papa Noel eso es no cuál es el titular baños sueco en San Cristóbal la Comunidad suecas cumple con la tradición nórdica de recibir el nuevo año con un chapuzón bueno pues en en varios periódicos de Granada sale esta noticia por ejemplo en el portal Granada digital pues cuenta que es una desde hace años a una tradición de la comunidad sueca que de allí no

Voz 17 17:45 que se lo he contado ISO nueve es un sueco es que hay en Granada no pero más lo es que no todos

Voz 3 17:57 pero yo por lo menos el día el día uno de enero bueno pues lo hacen todos los años así que supongo que será un clásico cuando se programa el día treinta y uno bueno el día uno quien trabaja ver tus vais a hacer a lo están los fuegos vale manda la fotografía sólo así que ya tiene sagrada la primera página

Voz 17 18:16 ya está ya tienes la foto de portada

Voz 22 18:18 sí pero bueno después de reírnos también en estas fechas hay hay desgracias no hay una que ha

Voz 3 18:27 afecta concretamente a la cabalgata de Reyes de de Gijón

Voz 22 18:33 bueno voy a leer

Voz 3 18:34 titular que es un poco tremendo que es el logo se come a las ovejas de la cabalgata de Reyes de Gijón no te rías hacia de la Nueva España que de nuestros periódicos más queridos pues pues si el el lobo que además me hace gracia no seguir seguir todavía hablando de El Lobo así con el artículo determinado no con resonancias legendarias Imma Imma léxicas no

Voz 17 18:58 sí sí como al cabo de de los cuentos y de las pesadillas infantiles sí sí

Voz 22 19:03 sólo Lobo si eso es y bueno pues pues serán

Voz 3 19:09 unas ovejas que iban a participar en el desfile que eran de concretamente de Loli Bermúdez de Víctor Molina que pues que desde hacía ya veintidós años participa en el desfile y bueno pues tuvieron esta desgracia que además es un Gemma pues que sale de vez en cuando no lo es ataques de lobos a ovejas y que si los pastores se queja de los ataques de lobos que han crecido en algunas zonas y luego los ecologistas dicen que no es para tanto que indemnizaciones pero los pastores también lo dicen cobrar las indemnizaciones a veces no es tan fácil en fin

Voz 23 19:44 entonces bueno esto bien

Voz 3 19:47 este incidente recuerda este asunto pero además es que ha fastidiado la cabalgata de Reyes eh

Voz 17 19:52 porque me imagino que que que desfilaban con las ovejas que en plan los pastorcillos de el portal de Belén en sus un bueno

Voz 3 20:02 Telefónica dice el suceso ha dejado tremendamente desolado al matrimonio que según cuenta lleva veintidós años participando con muchísima ilusión en el desfile gijonés que acuden con un carro del país acompañados por burros vacas y un rebaño de ovejas que hacen las delicias de los niños no además o más abajo dice que aquí voy a a vamos a encontrar nuestro sinónimos que tanto nos gusta cuando no quieres repetir la palabra te tienes que buscar la vida no aquí para no decirlo a lo que dicen no es la primera vez que el cánidos causa bajas en el rebaño de la pareja no estar oyendo a Félix Rodríguez de la Fuente pues eso hay hace ya porque hace cinco años estudió en otro incidente que esa vez fueron siete

Voz 17 20:44 sí tuve hijos esperemos que puedan salvar por lo menos la participación de del resto de animalitos no que no los niños no se queden sin sin esa tradición en él

Voz 3 20:55 además lobo cose con seis ovejas ya tiene hasta

Voz 17 20:59 sí pero igual las otras no tiene demasiado demasiado ganas de desfiles esta noche claro sin acaban de Hesperia tienen un estrés postraumático

Voz 3 21:06 sí me parece que no te lo estás fans creo

Voz 17 21:10 porque lo dices no puede entender

Voz 4 21:14 problema de Reyes

Voz 3 21:17 pero vas problemas de Reyes en el Diario de Navarra estos otro tipo porque el día Navarra tiene un fotón el día dos de enero y una tienda de juguetes y gente como discutiendo por los pasillos y el titulares buscando a las velas desesperadamente

Voz 17 21:33 las pelis Belli sí

Voz 3 21:36 de famosa así como tú te acuerdas tú juegas

Voz 17 21:39 las con las Barriguitas es que te iba a decir Solbes Barriguitas es Barriguitas dos puntos se ha es la nueva versión de las barritas claro claro que jugaba con ellas no son las grandes que caminan al portal no sino uno La Bella pequeños así no has pedido bajas pero bueno como más rigor dicta surfing

Voz 3 21:55 pero bueno sigue siendo un poco lo mismo no que que es gracioso porque porque es los juguetes muchas veces siguen siendo los de toda la vida les cambian un poco no aquí el problema está en encontrarlos no porque el titular dice que se han agotado en Navarra las muñecas de Famosa y los Reyes Magos pueden tener problemas para encontrarlas hay dice también triunfan Monopoly tramposo grave tracks que aquí descubierto algo o no estos arbitrajes parece que es un juego de construcciones no

Voz 17 22:25 no tengo ni idea espero Monopoly tramposo

Voz 3 22:27 creo que es esto porque a mí me extrañaba de la persistencia del Monopoly que a mí siempre me apareció un poco aburrido porque bueno a lo mejor porque pérdidas desplomaban estoy me

Voz 17 22:37 científico tanto con eso yo lo odiaba porque a la primera ronda de llame Gemma habían tocado hundido

Voz 3 22:44 por ningún sitio no compraba las peores K

Voz 17 22:47 oye es bueno creo que jamás puso un hotel ni nada esto no llegaba ese punto era mi casa es casi

Voz 3 22:53 pero es que a los a los niños de provincia no servía para conocer las calles de Madrid no has mitificada aunque luego tras imaginado como que luego llegaba se tampoco eran para tanto Alberto Aguilera yo que sé en fin bueno si lo has pensado

Voz 17 23:03 yo tenía el de calles de Barcelona

Voz 3 23:06 advierte eso vuestro sí sí

Voz 17 23:08 compraba siempre compraba la calle donde vivo actualmente que en ese momento en una calle muy barata claro es una pésima inversión a pagando claro no era pero era una pésima impresión en el Monopoly pero hubiera sido una inversión genial en la vida real porque en ese momento hubiera costado Baratillo una casa que ahora se ha revalorizado muchísimo fíjate lo que es la vida eh no Monopoly tramposa que es un poco el Monopoly pero es que esto es lo bueno que han todo el mundo por tramposo creemos que es el de la vida real en España más o menos no se viejas porque los está la razón

Voz 4 23:40 Monopoly era era era un poco

Voz 3 23:43 el por qué que han inventado pues lo explica el juego quién no ha hecho trampas alguna vez el Monopoli esta es tu oportunidad de disfrutar de esta visión tan divertida y proponer tus propias trampas respeta rompe incumple las reglas para ganar dice los jugadores podrán hacer trampas tantas trampas como les sea posible las esposas de plástico encadena a los jugadores tan tramposos a la casilla de la cárcel buenos deparará los técnicos para vida y para la política

Voz 17 24:07 para la política básicamente el pelotazo Íñigo llegamos hasta aquí me que me he quedado con ganas de El árbol de navidad de chorizos de un escaparate Gijón pero rescatamos el próximo día un besito

Voz 25 24:28 a eso

Voz 1 24:32 a vivir que son dos días con Lourdes Lancho buenos días hoy no venimos a convencerse de que compres el cojín confort gel porque seguro ya lo conoces es probable que esta lo tengas

Voz 26 24:43 seguro que sí porque es que hemos vendido ciento veinte mil cojines a través de las radios son muchos los oyentes que lo tienen y están encantados con él no te vamos a contar las virtudes que tiene para cuidar de tu espalda mientras estudia su trabajas pero te vamos

Voz 27 24:55 contar que se termina ya que hoy es el último día que puedes comprarlo llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve o en la web universo Tau punto com

Voz 28 25:04 bueno es que además aunque es fabuloso dura muchísimo

Voz 29 25:07 pero quizás ha llegado el momento de renovar lo porque como es lógico como ocurre con todo Silió

Voz 26 25:11 las cosas se desgastan con el tiempo hay muchos oyentes que nos llaman precisamente para eso para renovarlo les viene fenomenal para la espalda ya se han acostumbrado a tenerlo en casa incluso quieren tener otro en la oficina porque se han dado cuenta de que les ayuda a evitar lesiones y también porque después de probarlo pues quieren regalárselo a sus hijos que ahora mismo ya empiezan a pasar muchas horas delante del ordenador otro

Voz 28 25:31 bien bien eso yo que los padres que también pasan muchas horas sentados y el confort gel puede ayudarles a evitar dolores pones en los glúteos además fíjate al subir un poquito a la altura de los asientos a las personas más mayores les ayuda a incorporarse más fácilmente por ejemplo el sofá

Voz 1 25:44 con ciento veinte mil ciento veinte mil

Voz 26 25:47 que se han vendido es que lo tienen personas de todas las edades y profesiones con aquí en la radio lo tenemos todos eh son muchas horas

Voz 28 25:53 haberla bueno pues ha llegado el momento de pedir este cocina que está pensado para evitar tensiones en la zona lumbar y dorsal nos puede ayudar a adoptar una postura correcta y evitar que no es tras vértebras sufran más de la cuenta pide lo hoy mismo en el teléfono nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 26 26:08 o en la web universo Tao punto com así que ya sabes el cojín con for Health se termina así lo tienes renueva lo insinuó lo tienes aprovecha para pedirlo antes de que no lo puedas encontrar ese precio ni con esta calidad

Voz 28 26:19 oreja las relatos padres a tus hijos pide lo para tenerlo en casa y otro en la oficina y aprovecha la oferta final que es buenísima porque Silvia a qué precio sale

Voz 26 26:27 bueno dicen que la salud no tiene precio pero es que este cojín con gel solamente cuesta treinta y nueve euros más gastos de envío pero atención porque hoy ponemos a la venta dos cogidos por el precio uno pura ante la próxima hora vais a poder llevarnos dos cojines con Gil ideales para el expanda por el mismo precio pidiendo los en la web universo Tao punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 28 26:49 al final calculando sale cada cojín por menos de veinte euros y los regios en casa por unos pequeños gastos de envío a veinticuatro horas vas a poder disfrutar de la comodidad del cojín con él o renovar los que compras te hace años está ofertas termina así que aprovecha este momento llama al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve impide los dos cojines por el precio de uno y los cuarenta primeros pedidos además de conseguir dos cojines por el precio de uno es que también se van a llevar completamente gratis le regaló unos comodísimo calcetines de compresión relax Anzhi varices para favorecer así la circulación de las piernas ya sabes lo nueva tu cojín con gel o regalárselo a tus padres o a tus hijos tengo uno en la oficina tiene otro en casa pero no te olvides que se termina ya no dejes de encargarlos

Voz 29 27:29 con los calcetines de compresión de regalo en universo Tao punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 12 27:35 sí

Voz 14 27:43 a vivir que son dos días en las redes sociales

Voz 4 27:54 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1 28:01 Platero es pequeño peludo suave

Voz 27 28:05 tan blando por fuera que se diría todo tiene el

Voz 1 28:07 no que no lleva huesos sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto al Prado y acaricia tibia de con su hocico rozando tras apenas las florecitas rosas celestes y cuántas lo llamo dulcemente Platero y tienen y con un trajecito Ali cree que parece que se ríe en no sé qué cascabel Leo ideal cuánto Alidón le gustan las naranjas mandarinas las uvas moscatel estaba sean van los chicos morados con su cristalina gotita de Hesse tierno y mimoso igual que un niño que una niña fuerte y seco por dentro como de piedra cuando paso sobre él los domingos por las últimas Calleja hasta el pueblo los hombres del campo vestidos de limpio y espacioso se quedan mirándolo tiene tiene a cero hacer placa que Lula al mismo tiempo

Voz 3 29:17 pero yo

Voz 17 29:18 Juan Ramón Jiménez mil novecientos

Voz 30 29:21 ser el placer de escuchar

Voz 20 29:32 Fuentes con

Voz 28 29:33 las eh

Voz 31 29:35 es más lo que pase

Voz 32 29:38 el

Voz 1 29:46 a vivir que son dos días con Lourdes Lancho

Voz 32 29:51 venga

Voz 4 30:28 creo que nadie duda de los efectos que tiene

Voz 17 30:30 música en el cerebro incluso se ha demostrado científicamente aquel famoso dicho de la música amansa a las fieras pero qué efectos tiene la música en la sociedad eso también resulta evidente cuando conoces experiencias como las que hoy les vamos a contar qué sucede cuando haces accesible la música tocar instrumentos disfrutar de los instrumentos a personas que no siempre el acceso a ello eso es magia auténtica magia como demuestra la iniciativa de Pablo González buenos días Pablo recuerda es la primera vez que viste el sonido de violonchelo

Voz 33 31:01 definitivamente sí nunca olvidar fue una noche de fiesta en la cual puede pasar desapercibido muchas cosas no pero cuando vi el violonchelo y lo escuché eso fue un flechazo con un amor a primera vista

Voz 17 31:16 queda separado definitivo definitivo

Voz 33 31:18 dije a este chico que tocaba el violonchelo textualmente oye yo quiero aprender a tocar es por fortuna a partir de ahí se se abrió un mundo de posibilidades porque él era o es todavía uno de los maestros de las Orquestas Juveniles de Venezuela entonces

Voz 17 31:37 Familia en ese momento no se podía permitir pagar las clases de música o comprarte el instrumento el violonchelo en este caso fue a través de este músico que te abrió las puertas a a las orquestas jóvenes sí sí luego

Voz 33 31:50 bueno yo hice un poco un poco de trampa a nivel familiar no me no me sirvió de cómplices mi mi hermano mayor emitía y entre los tres logramos comprar un violonchelo no y bueno fue a través de allí

Voz 17 32:07 trampa hicisteis para comprar un violonchelo bueno mira

Voz 33 32:09 Mi Mi tía se encargó de de pagar el préstamo o te decía un cree siga seguimos su crédito fíjate Mi madre es modista trabajaba para una chica que era gerente de un banco entonces también allí hubo una conexión perfecta Westerwelle una renta

Voz 17 32:29 mujeres que cuanto entonces cuando se alinean varias mujeres por el viento el niño sale bien

Voz 33 32:35 estamos en mi hermano éste puso su cuenta bancaria que justo la tendrían el mismo banco donde era gerente todo cuadro perfecto dada Si bueno lo cierto es que mi madre cuando vio que yo llegué cumplió lo de Leo me dijo que lo que es a dónde vas tú vale un cuatro una guitarra pero esto qué como

Voz 17 32:54 yo le conté

Voz 33 32:55 todo oí que era lo que nos trae entre manos

Voz 17 32:59 no nunca te separase de jazz siempre va a contratar

Voz 33 33:03 allí todavía me habitación conmigo sí señor

Voz 17 33:05 después de de hacer de cursar los estudios te sumas a a una orquesta como como como sí

Voz 33 33:11 exacto es como si ese niño hay un guión un guión constante mi carrera musical que fue la oportunidad la oportunidad a las puertas siempre abiertas yo sé que yo llegue el lunes a mi primera clase de violonchelo todo fue una bienvenida una bienvenida bienvenido Pablo ven entra a la orquesta y claro yo sé pero es que no tengo suficiente nivel para estar en la orquesta no ven y te ayudamos y te enseñamos y luego a los dos meses no solamente tocaba ya en la orquesta de mi provincia sino que no fuimos a la capital a Caracas allí frente a una orquesta como de quinientos músicos tuve la oportunidad de estar allí haciéndola el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven y también tener la suerte de conocer al maestro Abreu no una persona súper accesible y además con una visión mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar

Voz 17 34:03 es que yo creo que ya lo estás explicando no sé si preguntarte qué significó para ti formar parte de ese proyecto tan maravilloso que son como las Orquestas Juveniles de Venezuela

Voz 33 34:13 allí hubo dos cosas una por supuesto la eh el interés musical que los mueve también hay Vives desde palpas desde muy adentro este la relación de lo musical con lo social la relación de lo musical con la transformación y entonces te transforma entonces transforman de verdad que yo siempre reprueba relaciono la el mundo musical con un mundo de belleza como mundo de oportuno

Voz 17 34:40 me ha encantado de varias frases varios puntos que que has comentado ya en esta breve intervención que sientan las bases del proyecto que que has venido a hablar muy bien acompañado como veremos enseguida porque después de desarrollar esta carrera musical y formar una familia te mudas a vivir aquí España todo esto que nos ha contado entonces estas oportunidades estas bienvenidas continuos estas puertas abiertas continuas se convierte en una especie de cadena de favores replicas que este proyecto de o este modelo de orquestas que que tanto te aporto cuando eras joven no que te cambia la vida

Voz 33 35:16 cierto sí sí nosotros vimos aquí una pero bueno bueno la la la en el centro de la Asociación de Músicos se crea para para tendrá una plataforma jurídica estable para la Orquesta Iberoamericana de Cataluña pero los mismos músicos de la orquesta me decía Pablo pero tú que vienes del Sistema de Orquesta porque no hacemos algo con los niños con los jóvenes algo que que replica el el modelo aquí y Buene comenzamos con coro de quince niños en el barrio de Gràcia qué fue lo que nos acogieron en el Oratorio San Felipe Neri unos abrieron las puertas hicimos pues aquí nos metimos aquí hacemos los ensayos del Ebro americana los de habían los ensayos del coro y la formación de las orquestas los días hasta el día de hoy funcionamos de esta forma no pero bueno la idea fue esa la idea fue de alguna forma también atacar un problema que había muy serio que era la llegada de nueva gente a España la llegada de de nuevas culturas de de de nuevo posibilidad de gente que tenía que por necesidad venir inmigrar como ha pasado con toda la raza humana durante años y eso genera Boon problemón un problema a nivel social y nosotros de alguna forma decidimos paliar un poco ese problema y crear espacio en donde todos fuésemos en Egipto en donde todos hablaremos un solo idioma y qué mejor que la música

Voz 17 36:42 pero a mi lado junto a Pablo nos acompaña Susana Serrano ex directora general de la Fundación Privada voces con z qué tal buenos días buenos días pero es la persona que se encarga de hacer que este proyecto tan bonito tan tan positivo lo mires por donde lo mires sea viable económicamente hablando que tenga que pueda tirar adelante generar muchas más ramas más echa raíces como como lo subsana

Voz 0145 37:05 eh bueno hay que luchar mucho todas las entidades del tercer sector estamos en una situación que es compleja pues porque trabajar buscando fondos si reestructurando Nos bien para hacer viable el proyecto bueno siempre siempre tiene sus complejidades pero al final una de las cosas que que tenemos que hacer es sobre todo dar visibilidad al proyecto y a partir de aquí ir explicando que es necesario que proyectos como en nuestro que hay muchísimos más tengan su espacio porque al final como comentaba Pablo las oportunidades tienen que estar bueno a manos de cualquier persona

Voz 17 37:38 me gustó mucho cómo cómo lo definir lo califica como un laboratorio social y una experiencia de vida

Voz 0145 37:43 de una forma preciosa de definido

Voz 17 37:46 proyecto oí lo que debería ser pues eso no aprender a tocar un instrumento ya a coordinarse y a entrar en él la música es que está la pobreza material de la que siempre hablamos y que puede condicionar el futuro de de tantos y tantos chicos pero está también la pobreza de espíritu de de una de una nación no porque en España es lo que ahora comentaba Susana de la la educación musical a tocar instrumentos se ve como un lujo como algo una extraescolar e incluso un poco elitista cara no en cambio en otros países está íntegra y en casi todas las casas hay instrumentos

Voz 33 38:21 los veinte grados y definitivamente esto es un tema de de Cultura yo creo que bueno que el acceso es importante para todos y la pobreza material no tiene que ser un en pie ni impedimento porque lo que hoy día consideramos pobreza material a lo mejor en muy pocos años dejará de serlo el sistema que llevamos jazz esto está calcando por él mismo entonces debemos tener proyectos sostenibles y este es el caso de voces no de alguna forma lo estamos tratando de que sea así porque es un proyecto que bueno que hay que cuidar que hay que que que garantizar que sigue adelante para que el mayor número de chico de chicas de familias de jóvenes se vean beneficiados por por la música

Voz 17 39:06 actualmente voces está en el barrio de Vallecas en Madrid en Barcelona los en distritos como Nou Barris Sant Martí Sant Andreu para para la gente que no se sitúe describir no es la la

Voz 0145 39:20 situación de estos barrios que ambiente que Encuentros de Cine al aire

Voz 17 39:23 la casa cómo son estos barrios

Voz 0145 39:26 bueno eso son son barrios normales es decir es la única característica quizás común en estas tres distritos en los barrios más está voces es que la situación socio económica de la población pues no es la mejor quizás lo que no es tan comunes es esta parte que nosotros aportamos que es la parte musical con un estilo de música que que no es la que generalmente ahí en este tipo de barrios pero al final es que más allá de la parte musical que por supuesto cada vez más

Voz 17 39:50 más está presente es es la parte

Voz 0145 39:53 y de valores que aporta al proyecto porque se trabaja mucho sobre sobre valores como el compromiso la responsabilidad cosas tan simples como temas de puntualidad asistencia es decir hay hay un tema que para nosotros es complejo y es que forma parte un proyecto de manera totalmente gratuita y y bueno a veces no se valora entonces uno de los trabajos que nosotros hacemos es que sean conscientes de que de que no es tan sencillo y que hay un gran esfuerzo detrás de todo el equipo es decir de la parte que captar los fondos de la parte de estructura pero también los profesores que están de voluntarios madres y padres gente que bueno sin par Italia

Voz 17 40:30 a las familias muchísimo muchísimo

Voz 0145 40:33 de hecho este proyecto no sería posible sin sin las familias sin sin los los profesores que que vienen voluntarios no podríamos tirar adelante es es imprescindible yo creo que eso también es una característica que lo hace muy especial

Voz 17 40:48 cómo cambia la vida de los chavales los niños que se acerca

Voz 33 40:52 Ana a forma parte de un proyecto como esta en el que como decía ahora ala si fallan ellos un poco el pobre

Voz 17 40:57 se viene abajo yo creo que que que

Voz 33 41:00 hay que uno de los de los propósitos que tiene voces a trabajar mucho con la autoestima cuando nos hablaba preguntabas de los barrio yo yo te pongo dos ejemplos muy práctico en el barrio de Ciudad Meridiana en el en el varón vivir pero no en Torre Baró perdón allí ya tuve es cuando llegas como profesor ya el barrio está acostumbrado a que haya niños como del Turó de la Peira que haya niños con violines con contrabajo paseándose por la calle llegando un ensayo vale porque ya ven que que que el proyecto está allí que vive durante muchos muchos años ese mismo trabajo lo tenemos que hacer por ejemplo en San Martí vale allí este tenemos que acostumbrar a los chicos que vean el violín la trompeta el oboe el famoso como un instrumento común dentro de su barrio entonces que vean una orquesta sinfónica como parte de su

Voz 17 41:55 bonito a es mi barrio en es en eso

Voz 33 41:59 proceso estamos no un poco trabajando con las familias que ellos también ir sirvan de portavoces porque igualmente un todos hablamos de las redes sociales la red sí sí está muy bien estoy L una presencia dentro de las redes sociales pero al final es ese contacto no

Voz 17 42:13 que lo que palpa que es lo que se palpa aquí

Voz 33 42:16 una madre diga oye sabes que mi niño toca en una orquesta porque no lo traes que aquello es una maravilla o y sí sí sí esto esto y esto también pasa muchísimo en voces y esta parte es hermosísima y cómo cambia cómo cambia la vida nosotros buena estamos llenos de historia

Voz 17 42:33 es una repugnante tú recuerdas Pablo que te haya tocado especialmente

Voz 33 42:38 bueno una una que que yo recuerde es precisamente una chica que estaba en una situación bastante compleja animal el familiar y el instrumento fue digamos el hilo que salvó a esa chica de de tomar decisiones bastante comprometedoras no para ella ella bien voces una alternativa un sitio que la cobija Java frente a sus problemas y también he visto en voces que en los conciertos es donde se unen muchas veces familia padre madre que incluso están separados de de de en sus circunstancias familiares en un concierto de voces después de un concierto de voces de esa emotividad de esa alegría se crea un ambiente donde oye vamos a unirnos vamos

Voz 17 43:28 como alguien de la familia puede crear hacer algo tan bello no como hacer sonar un instrumento dentro de una orquesta es precioso el violín al llegar a casa

Voz 33 43:36 el la flauta sea cambia por completo

Voz 17 43:38 sí sí sí

Voz 33 43:39 el ambiente es impresión

Voz 17 43:41 que alguna reacción bonita con tocar al no

Voz 33 43:44 es una vez al ese primer contacto ese amor que escribía esa primeras lona los ojos reabrirlo cuando sobretodo es un niño que ha comenzado a cantar en el coro lleva meses hice cuando Valle instrumento para Pablo que es que ese yo que se decide porque a lo mejor se sigue por un violín nosotros dentro del Banco de violines muchísimo pero si el chico se decide por un fagot y Dios mío aquel ya cosas se complica además no pero cuando se lo das leve es el brillo en los ojos y te da un abrazo de eso como que oye muchísimas gracias no tenemos caso por ejemplo de una chica que se decidió por el violonchelo pero estaba siempre en su atril detrás del violonchelo como muy muy retraído

Voz 17 44:30 parapetada no ha después de decir

Voz 33 44:32 dio como segundo instrumento estudiar el oboe y ahora con el logo ese ha crecido

Voz 17 44:38 el primero voy de la orquesta

Voz 33 44:41 pequeños de la orquesta Corelli que ha cambiado por completo su manera no su forma de ahora ella es otra ellos otras

Voz 17 44:48 otra cosa es que me ha encantado de lo que nos contabas de tu experiencia Pablo es que en la enseñanza musical en España la que tenemos todos como nota musical homologada es muy jerarquizada me da la impresión a mi muy muy segmentada por niveles y además hilo que pues con todo de tu experiencia que debió ser un subidón tremendo cuando era un niño que al poco de entrar y ensayar ya te llevasen hacer un movimiento cola eso debió ser grandioso

Voz 33 45:16 total es que bueno yo creo que a las música le pasa como a todas las disciplinas de la educación no solamente en España en Europa y parte de América también que la educación tiene que ser una disciplina que se tiene que ir cambiando que cine tiene que ir reciclando cada día porque las personas las sociedades van cambiando mucho más rápido que la misma educación Totta imagina un chico que se interesa por la biología por la física que en su primer encuentro vea que selló un un laboratorio vea lo fenómenos físicos en directo dirá oye esto sigue esto sí me entusiasma vale entonces claro con la música pasa lo mismo

Voz 17 45:55 Susana cómo cómo se puede colaborar con vosotros para que esto siga adelante o para implantarse en otros sitios gente que está

Voz 0145 46:03 pesado bueno pues pues tenemos muchísimas formas diferentes de colaboración y cada uno de acuerdo a su disponibilidad por una parte está la aportación señala la aportación a nivel de conocimientos de decidir si quieren ser voluntarios ayudarnos como profesores de tanto en Barcelona como en Madrid en Madrid estamos en Vallecas pero también estamos en Villaverde y a partir de enero en Carabanchel sea que estamos en tres

Voz 17 46:25 entre tanto es así es decir si entonces

Voz 0145 46:27 una parte es a través de la gente que es músico y que oye pues me apetece hacer una aportación más altruista que puede puede postularse a través de nuestra web tenemos un formulario que es es decir ser voluntario si quieres donar de manera económicamente si quieres donar instrumentos y después la aportación económica tenemos siempre a través de la página web un acceso de donativos para a través de Paypal o con tarjeta o transferencia todas las opciones pero ahora mismo

Voz 17 46:55 tenemos abierta una campaña hasta esta noche

Voz 0145 46:58 sí sí hasta esta noche hemos hecho un vídeo que lo puede

Voz 24 47:01 desvela a través de las redes eh

Voz 0145 47:03 lo que lo que queremos es mostraron bueno como como se ayuda a todos los chicos si jóvenes que están en el proyecto haciendo esa pequeña votación ahora mismo nosotros tenemos más o menos en propiedad unos quinientos setenta instrumentos que cedemos a los chicos de manera gratuita por lo tanto más chicos más instrumentos y necesitamos más equipo siempre hace falta recursos y en este caso dado que nosotros no tenemos no cobramos a los chicos necesitamos de manera continua esta este flujo de de ingresos o sea que es ahora lo ponemos en redes sociales no en nuestra web

Voz 17 47:38 que quién que era bueno no sé si después

Voz 0145 47:41 no hay un poco de risa la verdad es que estáis quietos con todo el algunos instrumentos bastante grande Artés que son ellos los protagonistas de esta charla están están aquí acompañándoles en el estudio nos acompañan Gabri

Voz 24 47:53 hiela Jordi huye Arnau

Voz 17 47:56 Mónica Luis Paula Laura Christian les voy a pedir que se presenten tocando pues una pieza

Voz 32 48:12 del que llegan

Voz 34 48:24 hola

Voz 32 48:42 yo yo de gestión el día

Voz 35 49:32 y no

Voz 37 49:56 pues

Voz 32 50:43 claro

Voz 17 50:54 bueno chicos qué maravilla escucharon cómo estáis bien bien muy bien cuánto tiempo lleváis en voces cinco cinco seis años desde que unos ocho cómo fue vuestra enamoramiento de del instrumento que tocáis de un contrabajo un violonchelo si me equivoco Si meto la pata me lo decís que yo soy bastante hoy toca una flauta travesera verdad verdad

Voz 38 51:19 expuesto puesto fácil como como fue el el el

Voz 17 51:22 elegir un instrumento en vuestro caso pues

Voz 38 51:26 yo tengo la suerte de venir de una familia de músicos muy yo creo que para mí el primer instrumento que me presentaron en la vida fue el violonchelo no se fue un poco a poco no puedo decir que me enamoré directamente violonchelo fue como que el roza acercaría me hicieron pruebas formo parte de de mi entorno pero ahora puedo decir que yo no veo una vida sin el violonchelo no la consigo en tu casa

Voz 39 51:56 pero yo quería hacer música vale pero no sabía muy bien qué tocar vale entonces mi madre me presentó el proyecto voces y ahí pues está cantando en el coro y tal me acuerdo que Pablo me me presentó a la flauta hay innato en una primera clase me acuerdo que sabía que quería tocar el instrumento doy a partir de ahí

Voz 17 52:19 pero me me dicen que es es no es difícil hacerla sonar bien sea que te digo si resulta que no

Voz 39 52:25 lo pero si te gusta afinar vas cogiendo la forma hay te va saliendo poco a poco

Voz 17 52:30 bueno yo quería llegara a Laura que ha elegido el instrumento más manejable que se puede ocurrir a uno no vamos a ver no había otra cosa hija

Voz 40 52:40 no te has podido enamorar del violín pues de la flauta pita o sea más llevadera

Voz 38 52:46 tocar con trabajo extra frase me dicen siempre pero de hecho yo empecé a ir a voces porque me gustaba cantar yo no sabía lo del instrumento y cuando me dijeron elige uno me quede como vale y vino una persona me dijo ven ven con nosotras y ahí me quedé en el contrabajo

Voz 40 53:06 así pues pero es pues es cuánta

Voz 38 53:10 las pieza así en Italia me enamoré de verdad el contrabajo

Voz 17 53:14 porque habéis hecho giras hacemos conciertos a fuera de España si el cómo cómo creéis que os ha cambiado la música vuestras vidas pues ya

Voz 39 53:24 yo por ejemplo yo quería como discos como dije antes yo sabía que quería ser músico pero no sabía muy bien con que cuando tuviera flauta me di cuenta de que que ya sabía lo que queda esa Navidad no ha podido ser músico en una orquesta voces y puede que también pero se profesional con aplaudo