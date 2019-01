A Vivir Que Son Dos Días (05/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1005 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1061 00:06 Nos vamos a Cataluña porque el incendio en un edificio de viviendas en Badalona ha dejado al menos de momento tres muertos y el fuego continúa todavía activo mientras los bomberos trabajan ya en la extinción Radio Barcelona Sergi Caballero

Voz 1 00:16 por lo que sabemos hasta ahora el balance según nos cuenta la Conselleria de Salut es de tres personas muertas un bebé herido en estado crítico dos adultos en estado grave al menos trece personas más heridas leves el incendio sigue activo sea declarado poco después de las nueve de esta mañana afecta a un edificio de diez plantas y el fuego ha llegado a varias de las viviendas de este bloque eh situado en la avenida Monroyo en número doscientos cuarenta y cuatro de Badalona a los bomberos han tenido que desalojar a muchos de los vecinos a través de las ventanas encaramados a las escaleras de los camiones de extinción otras personas han sido confinadas en el interior de sus viviendas porque era una mejor opción que salir los bomberos ahora siguen trabajando en este edificio para pagar este incendio mortal

Voz 1061 00:57 en otro incendio en este caso en Polonia han muerto cinco adolescentes durante un juego

Voz 1766 01:01 la pena es que hay rumbo al norte del país Daniel hará los hechos ocurrieron en la localidad de Costa Olimpia en el norte del país según ha declarado el capitán de los bomberos de la localidad aún se desconocen las causas del incendio la llama se cobraron la vida de cinco adolescentes de en torno a quince años y provocaron la hospitalización de un hombre de veinticinco que sufrió quemaduras todo y ocurrió en el interior de un que una actividad que tiene como objetivo salir de una sala mediante la resolución de acertijos el ministro de interior polaco ya anunciado que este mismo sábado comenzarán a revisar las medidas de seguridad de todos los juegos de escape del país

Voz 1061 01:30 de vuelta a casa justo antes de la noche de Reyes la Policía Nacional ha intervenido en Madrid más de ciento setenta mil juguetes falsos Si peligrosos para los niños los agentes han desmantelado un comercio y una nave ya han detenido a tres personas Radio Madrid Sara selva

Voz 1510 01:42 los han detenido acusado de un delito contra la propiedad industrial tenían dos establecimientos en Fuenlabrada y Pinto uno abierto al público donde los vendían y una nave donde los almacenaban y terminaban de montarlos los agentes calculan que en total esos más de ciento setenta mil juguetes intervenidos tenían un valor de un millón de euros eran imitaciones de juguetes de marcas conocidas según la policía construidos en fábricas clandestinas y con materiales pinturas peligrosas para la salud los juguetes no estaban sometidos a las normas de calidad salubridad e higiene por eso dicen los agentes suponían un evidente riesgo para la salud y seguridad de los niños la investigación empezó en diciembre cuando recibieron la denuncia de dos marcas que hablaban de la venta de juguetes falsificados en un polígono de fuel

Voz 2 02:21 deportes José Antonio Duro buenos días qué tal buenos días la jornada este sábado tiene tres partidos de Liga en Primera son el Valladolid raya el aúna el Alavés en Valencia a las cuatro y cuarto habrá un parón a media tarde para las cabalgatas y cerrará el sábado el Huesca Betis a las nueve menos cuarto y acaba de hablar en rueda de prensa previa al Real Madrid Real Sociedad de mañana Santiago Hernán Solari

Voz 3 02:39 aquí no hay ningún equipo te regala nada todos tienen talento individual y colectivo para hacerle daño cualquiera que tampoco hay que subestimar los empates evidentemente que queremos ganar queremos ganar todos los partidos pero la competición está abierta a los resultados

Voz 1061 02:54 de momento es todo sigan con a vivir más información en Cadena Ser punto com miles seguimos contando el sábado cuando sea mediodía las once en Canarias vendes

Voz 4 03:02 servicios informativos

Voz 6 05:35 según el señor Sánchez dos Lo bailan Si uno lo quiere por qué no deja de bailar con los independentistas que quieren romper España suicida para los intereses de los españoles

Voz 1860 05:48 a vivir que son dos días

Voz 9 05:51 Lourdes Lancho

Voz 1860 06:08 Barrera Jorge Ponce David Navarro o la todos que tan mal Holy mucho estas fiestas bueno bueno eso estamos contando ahora

Voz 1005 06:20 yo sí por bailar entiendes estar en un hospital se les trabajar toda la Navidad

Voz 1860 06:27 muchísimos yo bailao si entre entre entre camino del hospital y casa a casa hospital pues también hemos bailado que navidades ha visto más hay que sacarlos buenos ratos de donde sea la vida todo es guay pues no no no eso sí es la actitud que bueno

Voz 1005 06:43 en navideña en la máquina esto de hoy rico bueno ella estas equipo joyas Julia está bien Julia ya está bien ha salido ha dado cuatro días muy buenos de un hospital en Praga que ir a un hospital en un país ex comunista es siempre una maravilla

Voz 1860 07:01 son Bonillo te da mucha asegura

Voz 1005 07:05 te sientes como una película de Jason

Voz 1860 07:06 por si tenéis habéis hecho turismo sanitario

Voz 11 07:13 oye no resulta curioso que Pablo Casado el atribuya al presidente del Gobierno una danza suicida sobretodo después de haber visto a Rajoy bailando en una boda acordáis

Voz 12 07:22 hombre

Voz 1860 07:31 escucha lo que éxito María no que dan los guiones

Voz 1005 07:38 un poquito de sorna e ironía pueda ser

Voz 1860 07:41 que tiene su público eh

Voz 11 07:44 está ahí con dándolo todo con Rafael vamos a recordar otra avanza suicida

Voz 1005 07:48 la vicepresidenta del Gobierno a las diez de media

Voz 6 07:51 Dajla

Voz 1860 08:02 Soraya Sáenz de Santamaría Hormiguero no en el hormiguero se notaba yo me esa danza estaba demasiado bien bien coreografiada

Voz 1005 08:10 ha sido la que más ha divertido en El hormiguero ha sido la quema

Voz 1860 08:13 Hayao ensayado más que Ana Morgade ya te digo que hemos empezado

Voz 11 08:18 con dos personajes a los que yo creo que ya estamos echando bastante

Voz 1860 08:21 no se Rajoy y Soraya la verdad es que son esos estilismos de Soraya

Voz 1005 08:27 pero ha habido otros bailes también

Voz 1860 08:29 de este año como cual hombre

Voz 1005 08:32 Iceta hombre

Voz 1860 08:35 es que ya fue escuchar esta canción Brown pero perdona que remontó yo creo

Voz 11 08:44 los pésimos resultados que tampoco fue que fueran espectaculares pero sacó mejores resultados gracias

Voz 1005 08:48 dicen que baile lo eh Collins me gusta que es que baila como el que ya sabe que no va a ligar sabe entonces baila ya descosido

Voz 11 08:58 no todo tiene nada que perder la luego visto lo visto y lo importante es muy importante buscar una buena pareja de baile para intentar hacer el ridículo posible en la pista no sé por ejemplo como veis bailando casado oí Santiago Abascal

Voz 1005 09:14 a bailar pegados au por puede ser un rock'n'roll ya mismo eh sí puede con choque Pepu se puede es un rock and roll

Voz 1860 09:24 no es un pasodoble bueno ahora pero bueno

Voz 1005 09:26 cuando llegue la en si no se convierten rock'n'roll

Voz 11 09:29 oye y al prior del Valle de los Caídos con la momia de Franco por ejemplo

Voz 1005 09:33 bueno la verdad que el Franco está muerto pero hay mucho cura también que tiene

Voz 1860 09:36 bueno puede estar muerto pero en este caso es este muerto está muy vivo porque llevamos como dos años hablando del hombre si estamos pitando

Voz 11 09:43 sabéis que el hombre de Dios y de Falange el prior digo fue candidato por por Falange las selecciones de noventa y tres y el noventa y cuatro pues este señor se niega a que entre a que entre el Gobierno exhumar los restos del dictador

Voz 1860 09:56 tú y luego le llaman facha este hombre tiene tanques no de momento no

Voz 1005 10:03 pedir a los Reyes

Voz 1860 10:06 a ver esta noche claro

Voz 1005 10:08 ha apartado bien a ver si suben hasta incómodos

Voz 11 10:11 pues bien si es prior del Valle de los Caídos ya estamos en en dos mil diecinueve y todo sigue igual estamos hablando de los mismos dais cuenta yo pensé que iba a cambiar algo va aparte de la de la cifran en el año bueno Jorge Ponce igual igual hay un poco peor quizá no además de de ese turismo sanitario acosada o Julia

Voz 1860 10:28 lo han cantado en estas fiestas

Voz 11 10:30 para que te quejas de que tu hija no te deja dormir y luego les regalas una batería

Voz 1005 10:34 pues porque yo quiero que prenda porque por lo menos sepa tocar un instrumento cuando lo abandone dentro de un par de meses en la calle que por lo menos para tocarla quería o algo así ser una simple económico de la batería se comentó que no fallar no falla está buenísimo

Voz 1860 10:48 te digo hay sorda se las hay sordas no no digo oye

Voz 11 10:57 no sé si habéis escrito la carta yo quisiera

Voz 1860 11:00 sí así yo me conecto una hay una ya yo me comentó ya si puedes cambiar

Voz 1005 11:05 yo no soy soy yo creo que estoy envejeciendo pidió salud atención que bonito eso sí

Voz 13 11:12 has hecho un Daily Wade los primeros cinco días del año

Voz 1005 11:15 sí pero no te puedes imaginar bueno vamos

Voz 13 11:17 la actualidad de la semana en un minuto

Voz 0485 11:20 verdad separa del nuevo año pasado imperial Gloria lo más destacado es que Moncloa ha dicho que el viaje Sánchez Cinco Todo ciento y pico y cara la gente empezó a reírse me me vamos que no lo creemos o lo mismo existe El Aaiún eléctrico no lo sabemos hoy el caso que si cuesta eso yo me lo pido Parra esta noche otra cosa que tiene que saber es que Vox está muy flamenca te cuidado conectó se sube en intención de voto ponen al PP y a Ciudadanos en contra la pared se sienten ganadores en fin que pero qué pasa cuando uno está muy inquiete pues que te es que todos piensan como tú ICO mate errores que no tardarán llega al tiempo también tendrá que saber una cosa pero en realidad esto eh ya que Wall Street ha pegado un bajón esta semana ha caído en picado

Voz 1860 11:59 es verdad que gran bajón Chisinau por qué

Voz 0485 12:01 que no se vende los iPhone en China no te lo pierdas sólo por eso sólo por eso lo es no así en España cuidado que han batido récord de venta es decir lo contrario que China ya opa la sacarina muy importante no es tan buena hija que ha pasado la OMS la ONS que dice ahora que día que reduce un poco el peso pero es que tampoco eh que no están bueno para la salud pero seguí tomando nota Amaury eh pero todo esto da igual porque porque hoy en la la la la noche de Reyes con menos rocoso sabiendo la a la calle para ver a Su de ya espera con ilusión esos regalos de Melchor Gaspar y Baltasar unos regalos que cada vez son más tecnológico por favor Reyes Magos

Voz 1005 12:39 la Liga los niño germen que ya el El Misterio ante éramos felices es verdad llamo no tengo ni play Mi móvil pero teníamos el fuerte de Playmobil

Voz 6 12:53 al fuerte Puerto tiene cita Quillo en el cine guardamos lo tengo eh sí chupo explota

Voz 1860 13:05 a hacer 4k mientras que la mayoría de los políticos de nuestro país disfrutan de sus vacaciones navideñas bueno los políticos y Javier del Pino se fue un día dijo hubiéramos rascan churros sino a por tabaco no se ha ido porque sabemos que no fuma no

Voz 6 13:24 no ha vuelto churro si aquí abajo hay un puesto

Voz 11 13:30 pero el líder del Partido Popular inasequible al desaliento ha emprendido un largo viaje por España con tres objetivos claros uno ser capaz de empezar su intervención con un buen chiste

Voz 14 13:41 estaba estaba yo diciendo a Juanjo oye estás en plena forma también dice no lo sabes tú bien

Voz 15 13:47 así ha pillado comenta eso por qué

Voz 1005 13:52 con su perro que se mis tetas realmente no pero me gustaría verla

Voz 11 14:00 creo creo pero no no estoy segura que se refería a la forma física de Juan José Imbroda el lider del PP Melilla fue anfitrión en este acto en el que Casado quería apoyarle a apoyarle de cara a las próximas elecciones el segundo objetivo de Pablo Casado en su viaje es encontrar los órganos vitales del país cuyas

Voz 6 14:18 pues sí Juanjo Imbroda que estaba dando una vuelta a España

Voz 14 14:24 cuando das una vuelta a España tienes que venir al corazón de España y el corazón de España es Melilla

Voz 1005 14:32 yo tengo amigos amigos extranjeros que lo digo si quieres venir al corazón de España es España me España el corazón

Voz 1860 14:38 incidencias yo pensaba que era a Madrid por lo de ser capital dicen no la otra a Melilla

Voz 1005 14:43 la ciudad sólo te falta decir lo mejor de España son Melilla

Voz 1860 14:49 no lo va a hacer Pablo Casado

Voz 11 14:52 pues el el corazón que se han pasado esta en Melilla pero sabéis cuánto tiempo hace que España late en Melilla

Voz 14 14:58 también me gustaría recordar que Melilla lleva haciendo quinientos veinte años el corazón de España pese a quien pese

Voz 1005 15:06 las aquí empecé haya que recordarlo

Voz 6 15:08 ahora tengamos

Voz 1005 15:11 venga recordarlo a la vez que vengamos aquí cuando nueve no lo que venimos una vez

Voz 1860 15:18 el año una vez una vez cada cuatro años veinte años me he lo dicho así de la población española por culpa de Melilla que hilo repitió que Melilla era el corazón de España pero al día siguiente se fue a Ceuta Ceuta el líder de al líder del PP ahí se partió

Voz 6 15:35 cuando yo quiero hoy desde aquí decir igual que ayer decía en Melilla que Melilla es el corazón de España sabéis que los corazones tienen dos partes bueno iraquí que el corazón de España y aquí quería aplicar lo que el Partido Popular no quiere placas español habrían política rectificar Melilla

Voz 1860 15:56 no es el corazón es un ventrículo ir como mucho Sabina no sabemos Izquierdo derecho te echo derecho

Voz 1005 16:04 se tira al día siguiente hice

Voz 1860 16:06 bueno pues lo perdón pero aunque hay tres para no

Voz 1005 16:09 ya que le toca Girona eh eh Girona

Voz 1860 16:12 sea los juanetes porque ya con el cuerpo invertidos no te tira sería la Orta

Voz 1005 16:18 ah no del programa Palencia ligado a lo mejor gusta puedes el pulmón el tercer objetivo

Voz 16 16:24 encontrar la españolidad España es sinónimo de Melilla Melilla es la ciudad en la que la españolidad cobra verdadero sentido bajo qué

Voz 11 16:35 en esto también tiene Melilla una gran competidor en no diríais quién

Voz 6 16:38 dar esta imagen es mirarlo siglos de la españolidad de Ceuta

Voz 1005 16:44 España que lo la misma cosa las cosas no hay nada más español

Voz 1860 16:47 la españolidad suena como antiguo no todos son

Voz 17 16:52 pocas Pablo Casals soy yo que empezó el año muy moderna poca el Pablo Casado no Huici suena Ignacio casi si está 4k

Voz 11 16:59 con tanto con con tanto corazón y tanta españolidad ha casado no le queda otro remedio que hablar de inmigración un tema que al PP no le faltó tiempo para decir que ellos ya avisaron que no se podía permitir que los inmigrantes saltaran las vallas os acordáis no es mínimo y que Sánchez no se podía hacer una foto con el Acuario llegando a Valencia porque

Voz 16 17:18 que las mafias que explotan a tantos millones de seres humanos utilizaran estas noticias para decir no a Líbano a España

Voz 1005 17:26 al final se ha producido no claro no alivia no que es que vengo yo de ahí yo me usted claro demás y me devuelve otra vez

Voz 1860 17:36 sí yo prefiero también una foto con Pedro Sanz

Voz 1005 17:39 de Pedro Sánchez en el avión siete

Voz 1860 17:41 pregón Pedro Sánchez luz luce mucho más cuando hace unos años el PP vaticinó los peligros de la inmigración no sólo fueron incomprendidos sino que también fueron vilipendiados mi

Voz 16 17:52 estas xenófobos populistas radicales mentirosos hoy por posta final por desgracia el tiempo nos ha dado la razón eh

Voz 1005 18:02 pues parece que no llega Vox nos hace moderados yo no dije que el teléfono de queda el móvil lo que venía de todo lo que venía a móvil y haremos la foto con todo el móvil no sabemos hasta vídeos no lo

Voz 11 18:24 tiene razón el Pablo Casado teniendo razón por supuesto además son como un buen detergente no lo digo porque sean capaces de limpiar cosas sean negros sino por el eslogan que a punto Pablo Casado

Voz 16 18:34 es apostar por ese partido que durante dos legislaturas a nivel nacional ha creado ocho millones de empleos a para el Plan Ibarretxe ha parado el plan Puigdemont yo creo que sí porque aquí no se puede hacer experimentos con la papeleta aquí tenemos que ir a la eficacia probada

Voz 1860 18:52 eh luego al efecto eficacia aprobada

Voz 1005 18:55 la pararlos referente

Voz 11 18:59 pues bien su parada en Ceuta Pablo Casado quiso añadir otro tema candente los pactos para gobernar España

Voz 14 19:06 tampoco vamos a admitir que la izquierda ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando Nochebuena con los terroristas de ETA

Voz 1005 19:18 así ellos están pactando en aquella

Voz 6 19:20 que quieren destruir España desde Cataluña

Voz 1860 19:24 la negociación para gobernar en Andalucía que dicho España

Voz 11 19:26 claro se me llena la españolidad es que claro

Voz 1860 19:29 es normal que te has confundido España ya ya no se está ya estoy radiante pocos en España bueno vamos a dejar el anal

Voz 11 19:36 desde esa es bonita expresión de ningunos partidos que se lo dejamos para la UVI de Isaías Lafuente pero os dejo a vosotros el contenido Si Idoia Mendía del PSOE puede cenar con Otegi el PP puede pactar con Vox pero por favor no sé si alguno puede sentirse más orgulloso vio otro ni si es una buena comparación que os parece no pero lo de ETA siempre les funciona bien

Voz 1860 19:55 siempre si eso siempre eso sí

Voz 1005 19:58 son tres letristas funcionando quieren remover viejas heridas e no pero es así es no pero así

Voz 11 20:05 siguiendo con el tema de la negociación en en Andalucía han parece que en el PP y Ciudadanos sabe muy bien cómo cómo hacer para nadar y guardar la ropa como aceptar los votos de Vox sin que parezca que están de acuerdo con sus ideas

Voz 18 20:18 son leyes que atentan contra nuestra Constitución atentan contra nuestra convivencia y por tanto vamos a proponer vamos a luchar por sustituirlas por unas leyes que nos traten de verdad igual a todos los españoles con independencia de si somos hombre eso mujeres con independencia de la idea política

Voz 11 20:33 eh eh has como esta que apuntaba Ortega Smith o qué es aquello de o eliminar la ley de violencia de género

Voz 13 20:38 o si es sólo acepta tendrá nuestro voto si lo que pretenden es conculcar el derecho si lo que pretende de seguir aplicando las políticas de la izquierda por tanto que no cuenten con

Voz 1005 20:48 yo creo flipa un poco a todos incluso los que en Andalucía han votado a Vox que lo primero que hagan sea lo primero las mujeres están mujer maltratada quitarle que se están quedando con todo

Voz 1860 20:59 pero luego es bar de la mano a veces te mata

Voz 1005 21:03 pero tengo yo que hecho andaluz tengo una curiosidad enorme este año dos mil diecinueve cuanto político del Partido Popular del resto de España si mitin con Andalucía eh te acuerdas de lo que pasó que me dio me lo Madrid Esperanza Aguirre por supuesto AVE cuanto de ellos porque creo que somos los perro no somos lo pago creo que para

Voz 1860 21:24 sí somos señoritos pero ya no pero el tema

Voz 11 21:29 de que que hablábamos de la de la violencia contra las mujeres de la violencia machista es muy duro escuchar que después de las cifras de mujeres asesinadas a manos de sus parejas ya hay una este este año dos mil diecinueve y estamos a cinco de de enero pues que alguien se plantee derogar o querer derogar esta ley es tan duro que hasta escuchar a Teodoro García Egea se hace Bassi blandito

Voz 19 21:51 no se le puede catalogar no echan extrema derecha a la gente se mostró el centro derecha al centro derecha moderado que es al que yo tener cualquier periodista liberal en la gente que quiere mantener sus costumbres sus tradiciones que está orgulloso de ser español

Voz 1766 22:06 si ustedes son el centro derecha moderado Vox es

Voz 19 22:10 bueno supongo que de izquierdas no son

Voz 1005 22:12 bueno pues he repuesto pierda a me parece a mí me gusta como Vox pierde no lo son

Voz 1860 22:20 los tampoco mujeres pocas mujeres las justas

Voz 11 22:26 E insiste y según eje a los políticos no se les conoce por su posición ideológica

Voz 19 22:30 creo que a los políticos a los conoce por por las acciones que que hacemos no por cómo estamos el Gobierno hoy por las propuestas realidad

Voz 1860 22:37 no por la ideología que tiene esperamos que ellos

Voz 11 22:40 conozco a aceptar las condiciones de Vox en un tema tan

Voz 1860 22:43 es que da mucho susto eso eh

Voz 11 22:46 a quién que quién que apoyará la ley de violencia de género ahora iba a querer eliminarla imposible no

Voz 14 22:51 no se puede hablar de violencia si se ejerce contra un determinado género o una edad si se haga contra mujeres contra ancianos contra niños sino lo que tenemos que hacer es erradicar

Voz 6 23:05 cualquier tipo de asesinar a final

Voz 1005 23:09 pero es que no coincidía que era mujeres pero pero dentro de un montón de pie

Voz 1860 23:14 humanidad de humano humanos que son humanos es que no

Voz 11 23:16 nada nada como querer gobernar a toda costa para con problema desaparezca no ciudadanos creo que también se ha creído que el PP no puede aceptar cualquier cosa

Voz 19 23:24 lo que no es un par cuatro en lo que estamos trabajando su pactados

Voz 1005 23:28 aquí ciudadanos encabece la lista hace yo he te dice corrió para Madrid Viera está claro que no porque este cállate

Voz 6 23:37 pagan por de naranja definitiva todos estamos muy poco

Voz 11 23:43 Fuentes de lo que pasa en Andalucía uno uno

Voz 6 23:45 más que otros Sánchez ha contestado

Voz 1704 23:47 que estará muy pendiente de la formación de gobierno Andalucía Isi ve algo que no le gusta intervendrá Andalucía como si el problema fuera del Partido Popular de Andalucía no de los independentistas golpistas en Cataluña es que manda narices eh

Voz 11 24:04 manda narices que en una frase con independentista no haya dicho ciento cincuenta y cinco en la misma frase this

Voz 1005 24:09 ni tampoco ETA ni es verdad pero que la expresión manda narices eh

Voz 1860 24:15 que mandamos la tiene la tela registra la sede

Voz 1005 24:20 desde cuándo Jorge lo ha dicho tú esa pero no me manda narices vamos dice sólo lo lo digo malo ha dicho en Twitter los millennials

Voz 11 24:27 en la que se prodiga menos no sé si os habéis dado cuenta es Susana Díaz hombre haber haberlo haberles que la echemos de menos pero está por ahí a ver si va a estar pensando en cumplir lo que dijo en dos mil dieciséis

Voz 16 24:39 y ese compromiso lo tengo que es un conmigo no mejoran los resultados electorales y no hay remontada electoral yo

Voz 15 24:46 desde hace ruido sin fractura

Voz 1860 24:49 para el PSOE que aparecen está esperando eso o está esperando a ver si se matan a ver si hiciera así por lo bajini comentó Soraya

Voz 4 24:57 para el acuerdo

Voz 1860 25:10 buenos días como éstos no podemos dejar de hablar de viajes ya lo ha mencionado tú en tu repaso al del igual si ven el presidente eso avión de disgustos que les da el Falcon a este hombre pero Pedro Sánchez Ryanair no me gusta Falcon

Voz 11 25:26 en esta ocasión el asunto empieza por una Reunión de Pedro Sánchez con la alcaldesa de Castellón y el presidente de la Comunitat Valenciana que por casualidad

Voz 1860 25:34 tuvo el mismo día en que se celebraba el FIB INCIBE pues si te lo agendas así

Voz 11 25:42 pues sí tocan que quiénes serán los Killers

Voz 1860 25:45 kilos si eso me lo kilos me gusta muchísimo dice

Voz 11 25:47 pues mira vamos me Begoña nos quedamos y nos vamos pasamos noche ahí nos vamos venga se fueron

Voz 1005 25:53 cuál me parece claro es que porque se hablo si el problema que cogió era claro el

Voz 11 26:01 le preguntaron al Gobierno cuánto había costado el viaje y la respuesta fue doscientos ochenta y dos con euros con noventa y dos

Voz 1005 26:09 en timos

Voz 11 26:12 esto fueron los gastos de protocolo el resto es información confidencial la gasolina del avión y eso es otra cosa

Voz 1860 26:17 sí a mí confidencial es que si a mi me parece lo hará

Voz 1005 26:20 no pero se dio eléctrico cara ahora al centro de Madrid

Voz 1860 26:27 si la pegatina bueno no pero más le hubiera valido tren

Voz 11 26:32 con una tarifa así familiar o de grupo al final

Voz 1860 26:35 el destino era Valencia no era Extremadura más barato que el coche no sé más barato se iban mucho tiempo quejándose los los ciudad

Voz 11 26:42 danos de Extremadura de la de la las pésimas comunicaciones especialmente después del incidente de esta semana nadie da una solución pero todo el mundo parece estar muy indignado por ejemplo José González director general de Transportes del Gobierno extremeño

Voz 20 26:56 Renfe no tiene capacidad para realizar el transporte ferroviario en Extremadura pues nosotros te diríamos que por favor que lo dejaré que buscara un transporte alternativo para trasladar a los extremeños que tienen que trasladarse como todos los ciudadanos de este país no les pueden quedar aislado porque ellos sean no quisiera pasarme pero porque yo sea unos inútiles digámoslo así de claro

Voz 1860 27:17 lo o no transporte alternativo para trasladar extremeños ha dado alguna sugerencia pues ahí el avión de Sánchez estoy sale tan barato claro balcón vamos pero vamos dando viaje cuando cinco días que no oye que así

Voz 15 27:30 sí empezó ese José Hidalgo sí

Voz 1860 27:34 se montó Europa e haciendo viajes que se llama Halcón Viajes Halcón Viajes Halcón Viajes ahí Alemania oye pues en una de estas se monta yo yo de ellos me montaría algo alternativo sólo para extremeños

Voz 11 27:47 por lo que sea Renfe no le gustó que les llamarán inútiles así que el presidente

Voz 1860 27:50 tienes la la habitual esto e inútil

Voz 1005 27:56 es una mala baba

Voz 11 27:59 para calmar los

Voz 19 28:02 que haya alguien que les llame inútiles porque lo son que eh

Voz 1860 28:05 a lo mejor calmar calmar los ánimos no calmó mucho la verdad el presidente del PP en Extremadura José Antonio Monago también se mostró muy indignado contra y esto no se arregla con un Twitter

Voz 16 28:17 esto no no no ya que es acabó la paciencia no va a decir otra vez después de seis meses lo dígito hace seis meses

Voz 1860 28:25 quizá tenga que empezar a aprobar con un gran no se Twitter Gun esto en realidad sólo podría arreglarlo el tradicional villancico que cada año canta el alcalde de Vigo ya lo hizo en dos mil dieciséis en las Navidades de dos mil diez

Voz 15 28:41 muy espesa acordáis

Voz 12 28:46 como voy tú

Voz 11 28:53 está el the ghetto del príncipe gitano y bueno ya apuntó maneras durante el encendido de las luces de este año que fue

Voz 21 28:59 pico tan solo nueve y algo in to live Shane Happy Christmas de John Lennon Queen Delaye Ruiz de envió chicas Geri vivo decía música música

Voz 1860 29:18 este año como olvidó suele guitarra nos hemos quedado sin villancico pero a cambio tenemos una de sus valoraciones sobre la cabalgata de Reyes

Voz 6 29:24 Viggo lo mejor Cabalgata de Reyes de cara lo mejor llegar a gran distanció de lo siguiente que no sé quién será la segunda pero la nuestra va a ser la mejor ser la mejor de España

Voz 1005 29:41 que este señor es absorbido el espíritu de Rita Barberá para vivo a veces está bien que quiera Vigo estupendo

Voz 11 29:51 es ya es igualito a lo de la cabalgata a la felicitación de Donald Trump

Voz 15 29:55 minuto yo voy donde axila

Voz 1860 30:00 músico elude vaya mucho me

Voz 1005 30:02 su así

Voz 1860 30:05 vaya bronca les ha echado para para darlas para felicitar el año venga paramos y continuamos

Voz 11 30:10 sí con reyes nobles también

Voz 22 30:28 a vivir que son dos días con Lourdes Lancho

Voz 6 30:31 pide un deseo tienes

Voz 1860 32:16 a vivir allí

Voz 26 32:18 en eh

Voz 29 33:57 no

Voz 30 33:59 en A

Voz 31 34:03 a cuenta con las

Voz 1005 34:05 pero pase lo que pase

Voz 22 34:13 a vivir que son dos días con Lourdes Lancho

Voz 32 34:17 claro está

Voz 1860 34:49 Vimos un barrera Jorge Ponce David Navarro hasta ahora

Voz 11 34:53 hemos disimulado pero no podemos seguir mirando hacia otro lado esta noche vienen los Reyes Magos Free estamos muy ilusionados y queremos saber cuáles van a ser la las reglas de juego

Voz 1005 35:04 eso es que en la cara que den la cara Eduardo ir

Voz 11 35:06 las torta profesor de de Business School buenos días

Voz 33 35:09 buenos días en el mundo cada vez hay menos no

Voz 11 35:12 yo soy más videojuegos en qué lugar deja esto a los juguetes

Voz 33 35:15 bueno la verdad es que son dos tendencias que parecen amenazar al mundo de los juguetes pero si pensamos en cómo serán los juguetes del futuro quizás esta amenazase se diluye me explicó que los juguetes convencionales cada vez tendrán una dimensión on line más marcada lo ha hecho por ejemplo Lego ha marcado tendencia de ser una marca de construcciones pues se ha convertido en una auténtica franquicia de de grandes series como puede ser estará nuboso Harry Potter verdad ahí tienen parques temáticos con lo cual se están reinventando y eso les permite mirar al futuro con más optimismo

Voz 1005 35:56 para conocer qué mala dentro de inversión luego Stores la pieza pero humano los brazos un poquito

Voz 1860 36:07 entonces Eduardo sigo dejando al niño que se baje juegos con la Table Dios simple digo no

Voz 33 36:13 sabed que cuestan dinero no no no no no yo yo creo yo creo que igual que los niños están aprendiendo a jugar con los videojuegos los padres tenemos que aprender a gestionar el juego de nuestros hijos no resulta muy cómodo para hoy en día pues dejarán el videojuego poder hacer tú lo que quieras pero realmente esto es en muchos ámbitos negativos porque se aisla mucho más

Voz 1860 36:40 sí sí relación que tiene con otros amigos

Voz 33 36:43 pues no es como cuando nos reuníamos veintidós niños en torno a un viejo balón dar patadas no es decir ahora tiene amigos que están en otros continentes a los que elimina sistemáticamente

Voz 1005 36:53 bien pantalla por con mi amigo eliminaba Johnny cumpleaños

Voz 33 37:07 es más a Johnny lo conoce no pero han varias veces

Voz 1860 37:10 pero es verdad que ha sido una habitación de un niño ya no adolescente preadolescente le hablas con los casquillos no te hacen ni caso Yves a un chaval en una pantalla bajo hizo es con quién habla dice no este es un tío que está aquí conectado que están ahí estás con el puñetero for night esta en las narices

Voz 11 37:26 Eduardo cómo cómo serán los juguetes en el futuro según el informe que habéis elaborado buenos como

Voz 33 37:31 este serán tendrán componentes muy positivos en el sentido de que se incorpora al proceso educativo los gurús de esto de la educación dicen ahora insiste mucho en ello en que aquello que se aprende jugando retiene mucho más países como Corea Singapur pues lo están poniendo en marcha con bastante éxito entonces esa misma tablet con la que juega no ese mismo juego físico con el que juegan pues forma parte de su educación hemos pasado a sumar cuando éramos muy pequeños

Voz 1005 38:04 el pasado a las tabletas

Voz 33 38:07 en en 3D incluso las las imágenes en las pantallas ya serán así en las olvidó lo devora la pizarra a la imagen tres de sí

Voz 1860 38:15 esto es entonces yo me pregunto una cosa que pasa con las Barbies aquí Mattel se va revolcón

Voz 1005 38:20 claro algo no va a ser mucha película J estudiando el tema

Voz 33 38:24 claro claro en películas también hace jo hacen películas y luego hay otra cosa que tiene un componente potentísimo no clown descubierto algunas barcas de distribución como como Imaginarium el hecho de contar con páginas webs en las que ya tengas tu pequeña red social de amigos au tengas tu lista de deseos o conecte con otros niños o esos juegos tenga un complemento entre lo físico y lo virtual igual que hace estuvo esta moción con los legos moviéndolo si tal pues puedes hacer lo mismo con con un programa de animación con lo cual yo creo que habrá una integración de del del mundo

Voz 19 39:04 del mundo de los

Voz 33 39:07 a los bits para entendernos no

Voz 1860 39:09 de los Juegos Reunidos High pero sí

Voz 33 39:11 efectivamente vamos a pasar eso no ya los Juegos Reunidos hay que me acuerdo que el el aspiración la dan los cincuenta juego pues a tienen miles de juego Reunidos no

Voz 1005 39:21 el que yo al sobre sorpresa os acordáis no hombre

Voz 19 39:27 eran cuatro chorrada

Voz 1005 39:29 no sabía que me iba a tocar pues contaba con mucho sentido

Voz 1860 39:32 yo comprendo has bueno Eduardo

Voz 11 39:36 Beiras profesor de de Business con muchas gracias por atendernos y que es que Le tengo muchas

Voz 33 39:41 espero que sí ya vosotros también

Voz 1860 39:43 ha sido por dos fenomenal adiós

Voz 6 39:46 bueno unos atrás nosotras

Voz 11 39:48 te hemos echado a la carta a los Reyes y además tenemos enchufe con los reyes tenemos una cierta influencia porque no sé si sabéis que para que ningún niño se quede sin juguetes esta noche todos los años desde hace cincuenta y dos ediciones en Radio Barcelona se pone en marcha una campaña que se llama lubina Ningún niño sin juguete que ya forma parte bueno pues de la tradición de los Reyes en en Barcelona no es Rosa Abadía qué tal buenos días

Voz 13 40:12 hola qué tal yo cuando me invitarte a esta tertulia pensé que era una broma pero veo que

Voz 6 40:18 aquí no hacemos más Jalón

Voz 1860 40:20 nosotros estamos aquí

Voz 11 40:23 ya que como seréis chicos la imagen que dais que ellas oyente del programa porque está preparando el entonces comedia al programa que había va lo el programa local de que va después de la vivir índice venía nerviosa dice que me van a preguntar me van a despedir a Jarque

Voz 13 40:37 no no nos pidáis que tengo una en Larry anoche por delante que empieza a las siete de la tarde y que no se sabe cuándo y cómo acaba

Voz 1860 40:45 esto consiste en subastar objetos que

Voz 15 40:47 gente muy conocida sí sí sí sí mira algún

Voz 13 40:50 el famoso incluso colaborador de este programa medidas que Javier del Pino vamos regalado su horror los pues no pero ya sí y además nos hace mucha ilusión porque nos ha regalado una partitura de Bach el puto amo dice él yo y yo lo que diga

Voz 1005 41:09 pero volvamos a Javier Javier entonces no ha querido nada no quiero dejar claro que Javier del Pino regalé algo

Voz 11 41:20 la mochila saques de la que no se separa no sabemos que llevan en la mochila pide estáis el año que viene

Voz 13 41:25 hay seguros que nos está escuchando

Voz 6 41:27 Arenas pues hasta ahora no

Voz 1860 41:31 bueno es el como viene de la Escuela Americana pone micros directamente cemento

Voz 11 41:34 los sitios y otros objetos se subastarán esta noche pues mira

Voz 13 41:37 yo estoy agradecido y asustada asustada porque tenemos más que nunca tenemos más de sesenta casi se objetos a subastar tenemos de todo para aficionados al deporte para aficionados al cine para aficionados a la música deporte todo lo que queráis más queréis unas botas de Messi pues las tenemos diréis

Voz 11 41:54 Mayo de Valverde pues lo tenemos queréis

Voz 13 41:56 en chándal de Guardiola lo tenemos pero sí

Voz 1005 41:59 de whisky de Dani Güiza también

Voz 13 42:03 ves eso no eso no liga con el programa con entonces yo hubiera como Ningún niño sin juguete pero sí tenemos por ejemplo también el abrigo de Javier Bardem el que llevaba en la película de James Bond sky fall por ejemplo tenemos

Voz 1005 42:18 ha dado por dentro buenísimos abrigo eh si ahora buenísimo era que sí que sí que está bien que de verdad que está muy bien y está lavado no la visibilidad no huele a Javier Bardem

Voz 34 42:28 pues bien

Voz 13 42:32 cosa que pasó por la piel también de Carles Francino porque Hatem

Voz 1860 42:35 todo un largo recorrido viene tiene puso para que chiste

Voz 1005 42:42 a mitad de toxinas no sé si no pero es es un poquito Francino no pero ese ese cóctel de masculinidad más que suma Francino y Bardem y te quedas

Voz 13 42:57 pero haciendo Peña monísimo bueno que no es estamos que nos estamos viendo el tema sí sí sí a un invitado que tuvisteis y el otro día además fíjate cómo es ese personaje vino aquí a vuestro programa y dejó el regalito el regalito es un original de Ibáñez que bueno

Voz 1860 43:16 el acuerdo sí sí lo

Voz 13 43:19 bueno mismo había que vino aquí a los oyentes

Voz 11 43:22 es un ranking de objetos por los que más allá pujado el que sabe que se ha vendido en en alguna edición guiñol

Voz 13 43:28 de Aznar os acordáis

Voz 1860 43:33 yo de Aznar maravillosos quieran los guiñoles maravillosos y muy bien dicho si se hemos tenido también

Voz 13 43:39 a Paco de Lucía por la que también se pagó mucho dinero algún cuadro de Sabina el año pasado las botas de Messi tres mil cien euros muy bueno esperamos conseguir mucho dinero porque necesitamos mucho dinero para que los niños estén contentos pues bueno conectaremos con la cabalgata de los Reyes el domingo para

Voz 11 43:57 mañana domingo para ver cómo va ese reparto de regalos ayer Rosa Abadía que unos años que un año más ningún niño se quede sin juguete y gracias

Voz 1860 44:05 por el trabajo que hacéis todos no sólo un día como

Voz 11 44:08 hoy quedáis echáis al resto de intento de pecho con tantas horas de de radio y que todo el mundo va pasando por el estudio y es una tradición la noche de Reyes famosos no famosos oyentes generaciones van pasando y entrando a charlar un rato contiguo a compartir el progre

Voz 13 44:24 ya sabéis desde qué edad tiene Évole Jordi Évole dejar juguetes desde que tenía diez años y ahora no deja juguetes y no deja objetos como por ejemplo una camiseta de Iniesta podéis seguirnos a través de la web por cierto eh también desde cualquier lugar del mundo

Voz 11 44:37 pues venga invita a que pujar

Voz 13 44:39 la la gente por estos objetos hoy el año que viene pide la edad algo tan

Voz 1860 44:43 era Llum Barrera porque ahora mismo soy la más famosa de esta mismo es la que tiene mayor visto son cómicos así medio pringados pero yo soy mucho más las músicas mucha pasta en bolsos y estás bueno muere pienso

Voz 11 44:58 la tierra a ver

Voz 1860 45:19 siempre hablamos de cómo viajan los Reyes Magos que van en camello pero nunca dónde ni cómo viven supongo que vivir en paz

Voz 11 45:27 Dios enormes no sé si llenos de goteras

Voz 1005 45:29 pero vivían juntos creéis que vimos junto con cada uno tiene una especie de la luz y el agua suelo yo

Voz 11 45:42 eh no sé yo creo que vivir en un gran palacio tiene mucho glamour pero igual también tiene da da algún problema Mariana usted buenos días hola buenos días te has encontrado muchas goteras en los casi cuarenta Palacios que recorre

Voz 1860 45:56 pues no la verdad es que no están en perfecto estado seguro bien mira si yo el apartado cubos antes de que tu llegue

Voz 11 46:07 invitado a a Mariana porque es la editora de Turner que acaba de publicar el libro palacios y casas señoriales de España nos habla desde Radio Sevilla y tienen una bonita entrada Radio sevillanos un palacio pero

Voz 1005 46:18 así súper bonita postal porque tienes que ver la alfombra azul Nueva Delhi

Voz 1860 46:22 seré aquí en Madrid es increíble así como de la Fábrica de Tapices

Voz 11 46:29 eh la selección de de palacios e no ha sido en funciona a la arquitectura de del estilo de su importancia sino de de que sea Navy que de su habitabilidad por decirlo dale

Voz 36 46:39 a una manera no exacto un criterio de selección porque siempre es lo más difícil en este tipo de publicaciones era que estuviesen habitados ahora sí ha sido difícil seleccionar XXXVIII países de XXXVIII palacios de toda España aún con esta característica que estuviese envidiosa ha sido francamente complicado

Voz 1005 47:02 acaso no valían fantasma no física no pero yo sí

Voz 1860 47:07 el fantasmas hay ahora

Voz 1005 47:09 os del capítulo I Castillo sin un fantasma no devalúa el precio

Voz 11 47:13 totalmente a mí me ha sorprendido e Mariana porque paso por delante de muchos de de por lo menos un par de de esos palacios y uno de ellos sí que sabía que estaba habitado pero el otro me ha sorprendido muchísimo y me sorprende me sorprenden todavía viva ahí familias eh que poseen ese palacio de que lo tienen desde hace generaciones generaciones

Voz 36 47:34 eso es es un poco el común denominador cuando hablas con todos ellos lo que te das cuenta

Voz 15 47:39 es que estas que siguen

Voz 36 47:42 habitando la día de hoy son gente que llevan viviendo niños muchísimo tiempo no que es su familia que lo tiene desde hace setecientos años quinientos años entonces al tiempo que es un una suerte tremenda el el haberlos heredado la haber tenerlos

Voz 1860 47:58 sí eso es una cierta respeto

Voz 36 48:00 usabilidad no de lleva tantos años y mi familia que bueno

Voz 11 48:04 no sé si tengo que continuar con esto

Voz 36 48:06 el cueste lo que cueste no ya veremos si

Voz 11 48:09 es una es una suerte veo una gran responsabilidad como tú decías o directamente un problemón si tienes que pensar en en el Impuesto de Transmisión no vamos a preguntárselo al décimo sexto María que es negra musa que es que nos está escuchando una de esas familias que siguen habitando ir teniendo un palacio de de generación en generación Enrique de que era tal buenos días hola buenos días qué tal decía el décimo sexto marqués de gramos a lo hemos interrumpido en sus vacaciones en la nieve lo que viene siendo una vida de Marqués que yo me imagino todas Navidad Marqués no

Voz 19 48:42 buenos sistemas oportunidad

Voz 1005 48:45 lo que tengo pero el resto del año no pasa nada pero el resto

Voz 19 48:51 lo del año por supuesto que no hay montos

Voz 17 48:55 decir apenas el marqués entonces entonces es como es como yo yo pero cuando como yo pero quien Palacio claro absolutamente como club

Voz 11 49:04 Enrique es el dueño del Palacio de Santa Coloma en Sevilla en los estábamos estábamos preguntándonos así para abrir un poco fuego qué ventajas y qué inconvenientes tiene vivir en un palacio

Voz 37 49:14 bueno la casa es el Mi padre actualmente mi padre birdies tres genes

Voz 11 49:18 acciones no ahora allí

Voz 37 49:19 actualmente tuvimos sea fiel si padre y cuatro años

Voz 19 49:25 después de una hermana una hermana mía con su con su marido y sus hijos si yo les hijos también

Voz 11 49:31 pero es tan grande que nos podéis no veros en todo el día

Voz 19 49:34 sí fue una característica de esta casa que es enorme en se lo digo cual pues muy grande esto eran sí sí que no hay cuatro mil quinientos metros

Voz 1005 49:44 la madre tenía eso de informe lo tremendo eh Manrique pero tú quieres vivir aquí verdad

Voz 19 49:51 hombre es Un maravilla ahí

Voz 1860 49:54 me lo que me dice que usted quería vivir ahí

Voz 19 49:57 sí es un orgullo vivir ahí una cosa es que lleva más de trescientos años en la familia pues seguimos seguir viviendo en ella pues es un es un privilegio

Voz 1005 50:05 pero es lo que te sientas obligado por la familia aquí te gusta y te quiere quería vivir ahí de hecho Enrique a una pregunta cuál es el salón donde ponéis saber Netflix señaló el salón invertir una película cuáles

Voz 19 50:21 pues depende de los Broncos noche penden el padre tiene dentro de la casa dentro de la casa tiene una un apartamento que hacemos mucha vida con él el estallido

Voz 1005 50:29 dentro de la casa un apartamento

Voz 19 50:31 sí pues yo vivo en otras zonas también independiente somos las tres Sastre que vivimos vivimos de forma independiente

Voz 11 50:37 y hay zonas que mantienen especialmente porque son patrimonio no sé yo he visto las fotos Mari maravillosas que que publica el el libro claro muchas zonas no deben poder tocarse porque son patrimonio están protegidas no

Voz 19 50:51 sí hay zonas quienes son eminentemente museo para el mobiliario que tienen los cuadros las dimensiones son difíciles de habitar en el diario entonces no no nosotros vivimos en zonas más reducidas mucho más desalentar el Pinatar en de refrigerar en verano