A Vivir Que Son Dos Días (12/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:08 él

Voz 3 00:25 que buena será la para mí no demasiado graves fondo mil buena pero quién te pero

Voz 4 00:40 eh yo horas eh no darles tiempo a nace

Voz 5 01:00 Pedro Sánchez presentó los presupuestos más sociales con los que espera ganar el apoyo del independentismo en Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 01:06 bueno sí a Xavier unas cuentas en las que crece un cuarenta por ciento el gasto en vivienda dependencia e inversiones y con las que espera ingresar veinte mil millones más en impuestos María Jesús Montero esa ministra de Hacienda

Voz 6 01:16 quienes propugnan una carrera fiscal a la baja en realidad están defendiendo el fin de la igualdad de oportunidades la desaparición del estado del bienestar como garante de los derechos de la ciudadanía

Voz 1024 01:30 el voto contrario el público está pendiente el de Podemos Noelia

Voz 1268 01:35 no no parece suficiente el acuerdo está firmado ya necesitamos que se cumpla íntegramente si no lo hace no quedará otra que hemos elecciones desde luego a lo mejor hay que plantearse otro tipo de de gobierno más progresista e más real no

Voz 1024 01:50 también está en el aire el apoyo de Esquerra después de que puse monta ya rectificado a Torra al decir que la decisión corresponde a los grupos en el Congreso

Voz 0874 01:58 Pablo Casado elige a dos leales para el ticket electoral del PP en Madrid

Voz 1024 02:02 Isabel Díaz Ayuso secretaria de Comunicación que ha pasado de diputada en la Asamblea hace casi año y medio aspirante a la presidencia de la Comunidad de Madrid en un sector del PP madrileño no ha sentado nada bien esa decisión del presidente especialmente en la de los afines al sucesor de Cifuentes Ángel Garrido donde han pasado las últimas horas de la decepción al enfado según ha podido confirmar esta redacción mientras en la capital el elegido para arrebatarle el bastón de mando a Manuela Carmena será el actual portavoz al frente del grupo municipal José Luis Martínez al

Voz 0874 02:32 el FBI investigó si Donald Trump trabajó en secreto para Rusia

Voz 1024 02:35 lo ha publicado esta madrugada el New York Times la agencia de inteligencia estadounidense tomó esa decisión después de que el presidente despidiera el que era director del FBI entonces James come para determinar si aquella restitución respondía a una acción deliberada a favor de intereses rusos que podían comprometer la seguridad nacional una noticia que hemos conocido durante la madrugada en la que se han cumplido hace apenas un par de horas tres semanas ya del cierre parcial de la Administración el más largo de la historia de Estados Unidos

Voz 5 03:03 en la Cadena Ser Javier del Pino está poniendo las cosas en España con Vox tutelando el Gobierno andaluz que no sé si quedarme todavía un poco más en Washington Luis Lancho buenos días cómo

Voz 1312 03:51 pues oye si clara como las cosas ahí están también verdad tres semanas con todo tan de cierre parcial de la Administración

Voz 0874 03:58 pues más de veintiun días el más tienen gigas día así

Voz 1312 04:01 sí bueno lo bueno es que ya lleva seis meses de ventaja con el populismo de ultraderecha no a nosotros nos llega aquí siempre más tarde en España llega todo más tarde a ver que tardan en querer construir un muro aquí

Voz 0874 04:13 en España dice si lo de la valla de Ceuta Melilla antes cómo lo llevas tú

Voz 1312 04:17 mejor empezamos

Voz 8 04:45 sí empiezo con los Kings eh

Voz 1312 04:47 el argentino con ellos porque tenemos que levantar un poco el ánimo dos mil diecinueve está empezando bonito bonito

Voz 0874 04:55 les en marcha no si ayer comparecer

Voz 1312 04:57 las tres ministras que presentaban el proyecto por cierto que bonita foto la tres ministras presentándolo en en los Presupuestos en la ministra de Economía Nadia Calviño la de Hacienda María Jesús Montero Illa portavoz y ministra de Educación Isabel Cela

Voz 0874 05:11 me parece que en el contexto que estamos con las medidas tan retrógradas está proponiendo la ultraderecha por todo el país ayer el Gobierno sacó pecho por ese carácter feminista y social de estos presupuestos

Voz 1312 05:21 además parece que estamos en precampaña y campaña Javier te parece yo creo que sí siempre si es que existe en este país parece una perpetuo precampaña pero bueno mayo recordemos que hay elecciones cualquier circunstancia es buena para barrer para casa o lanzar un mensaje

Voz 9 05:35 son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno pero además van a blindar derechos y libertades por qué no decirlo para buscar el futuro huir de ese pasado en blanco y negro e del que algunos en estos días están teniendo bastante nostalgia es que hoy es un mal día

Voz 10 05:56 porque hoy han presentado en el Consejo de Ministros un proyecto de ley de presupuestos que es tremendamente malo para España es una propuesta letal para los intereses de la economía española es una propuesta egoísta partidista sectaria innecesaria e irresponsable e irreal

Voz 1312 06:13 le falta le faltan califica bueno descalificativos a a Pablo Casado

Voz 0874 06:17 en el box de la lengua en el box

Voz 1312 06:21 bueno déjame virar hacia una de las medidas presentadas ayer y que están contempladas en el proyecto de Presupuestos era era uno de lo recordarán aseguró nuestros oyentes era uno de los acuerdos con Unidos Podemos una promesa que nos anunciaron ya en octubre vamos a escuchar a María Jesús Montero ministro de Hacienda ayer tras el Consejo de Ministros

Voz 6 06:38 incorporamos en el proyecto en la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina que pasan del diez al cuatro y también en la perspectiva de género en el sistema fiscal produciendo algunas exenciones para impulsar esta política

Voz 1312 06:52 los tampones y las compresas por fin tratados fiscalmente como producto de primera necesidad de primera necesidad oye crees que te en tenemos algún votante de Ghost entre nuestra audiencia

Voz 5 07:02 en este programa es la tienen que hacer no supongo

Voz 1312 07:06 no se sabe pero bueno creo que que cobra vamos a remediarlo ahora mismo van a cambiar de emisora porque vamos a hablar de la menstruación de mujeres pobres inmigrantes refugiadas destacó hemos perdido se fue

Voz 0874 07:19 Joan o ha pagado la radio o a lo mejor ha dado un ictus no si una misma frase con un esas palabras menstruación mujeres ingresaron te quedas pobres

Voz 1312 07:27 no lo no lo soportan todo en una frase desde UGT Madrid ha puesto en marcha una campaña que se llama por una menstruación digna ida is saludamos a Ana Sánchez de la Cova secretaria de Igualdad de UGT Madrid

Voz 11 07:37 Nos días Ana ha hablado no sé en qué consiste esta campaña

Voz 12 07:42 mira lo hemos lo que hemos intentado hacer con esta campaña nos hemos sumado a una iniciativa que tuvo uno BNG muy chiquitita de Parla Ellos pensaron que qué pasaba con las mujeres que estaban en los campos de refugiados y que realmente no tenían condiciones higiénicas para poder tener una limpieza una atención que pasaba con la menstruación fíjate

Voz 13 08:06 eh Lourdes que jamás se notó

Voz 12 08:08 vio ocurrido pensar en este supuesto bueno pues efectivamente cuando empezamos a indagar vimos que miles o centenares de miles de mujeres están viviendo una situación de pobreza menstrual la pobreza menstrual no es otra cosa que no tener las condiciones higiénicas ni la dotación presupuestaria necesaria para poder costear T una con presa para un hecho que llega mensualmente pero fíjate el problema no está solamente en en los campos de refugiados sino que hemos visto que con la pobreza que tenemos en este país en esta comunidad hay centenares miles de mujeres para las cuales el hecho de comprar en una tienda cercana unas compresas es

Voz 13 08:51 es un lujo y no sólo pueden permitir

Voz 12 08:54 sabemos porque tenemos la información de que hay chavalas que no van al instituto porque durante los días de acción no tienen la posibilidad de tener empresas para cambiarse esto que es tan sencillo e desgraciadamente no se está teniendo en cuenta como en otros países donde ya a la gente que está viviendo en condiciones económicas de pobreza hay dotaciones por parte de la Administración incluso hay institutos hay colegios Air de partos de este material que es básico para tener la higiene necesaria que tenemos todas las mujeres un necesitamos todas las mujeres todos los meses

Voz 0874 09:30 uno de esos dramas íntimos en los que es difícil reparar siendo la gente como vosotros cómo se puede colaborar Ana

Voz 12 09:37 aquí en la Avenida de América tenemos hemos habilitado una zona para que la gente pueda dejar de forma anónima las compresas y tampones au toallitas para que para este uso pero además estamos trabajando muy activamente en Madrid Salud por ejemplo Madrid Salud ya sabéis pertenece al Ayuntamiento y hace un trabajo transversal con lo cual estamos intentando llegar a escuelas e institutos a hospitales para hacer un llamamiento a la población y que nos acordemos de estas mujeres que tienen una necesidad que es algo natural que se tiene que ver con esa naturalidad y que hay que dotar tanto de recursos a estas mujeres como de que nos parecemos todos a pensar en que una pequeña aportación puede resolver un gran problema

Voz 1312 10:31 pues ahí en la sede de UGT Madrid en Avenida de América esperan ese material Ana Sánchez de la Cova Secretaria de Igualdad de UGT Madrid muchas gracias por la iniciativa por contárnosla

Voz 12 10:40 gracias a vosotros por llamar

Voz 1312 10:46 una una cosita más el próximo día quince el día del debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía hay convocadas concentraciones de mujeres ante el Parlamento en Sevilla en casi todas las ciudades españolas la la igualdad Javier no se negocia in y las mujeres ni los hombres que creen en ella y en la justicia Ana dar un paso atrás ante los ataques de la extrema derecha

Voz 0874 11:08 bueno y no sólo de la ultraderecha parece que hayan dado la consigna de oponerse a algo tan evidente como es que la gran mayoría de víctimas de violencia machista son mujeres tanto que a la hora de argumentar algunos hace un lío en declaraciones de la exaltada ahora Ruth Beitia y ahora candidata del PP a la Presidencia de Cantabria en Onda Cero

Voz 14 11:26 creo que se debe de de tratar

Voz 13 11:29 por un igual no a un animal

Voz 15 11:32 esta maltratar te te voy a tratar a una mujer a un hombre

Voz 13 11:35 porque todos al final somos seres humanos y bueno y hay que valorar cada caso

Voz 1312 11:41 individual se mete ella solita en el berenjenal

Voz 0874 11:44 el charco y lo pisa sí sí sí

Voz 1312 11:48 pero en realidad demuestra lo que tú decías no el profundo desconocimiento y la confusión que que pretenden instalar en un tema que está por desgracia cada día tremendamente claro no tengo bueno tenemos que decir que evidentemente Ruth Beitia pidió disculpas

Voz 0874 12:00 hemos iniciado algunos no lo va a tener pero sí

Voz 1312 12:03 bueno pero ya es que realmente se ve que se se hizo un lío no lo justificó diciendo que estaba muy nerviosa por una entrevista en fin

Voz 16 12:09 cap tocó

Voz 0874 12:14 o

Voz 17 12:16 sí

Voz 18 12:21 chao

Voz 1312 12:28 pocas horas después de firmar el pacto con Vox en Andalucía el PP presentó el jueves una proposición no de ley en el Congreso para pedir un plan de choque y acelerar la devolución a sus países de los menores que llegan solos a nuestro país el PP dice que mejor que estos niños estén con sus familias

Voz 0874 12:44 hombre claro que sí que tonterías escaparse no voy a través del viento del desierto embarcarse en pateras jugarse la vida para entrar en España pudiendo estar en casa con sus padres cuando la peste y a lo mejor no

Voz 1312 12:55 siempre mira yo cuando cuando cuando me encuentro con cosas como es de pienso que en el mundo hay más gente más buena gente que mala lo que pasa es que los malos hacen

Voz 0874 13:03 tras más ruido y si se nota más que no sé si llamar de optimista ingenua o las dos cosas no te compra la teoría de pura supervivencia

Voz 1312 13:11 sí sí sí yo por por sobrevivir tenemos que pensar así Javier porque sino mira os voy a contar una historia bueno nos eslava cuentan una compañera buena compañera periodista de Canal Extremadura se llama Ana Grajera ella junto con con otras amigas y fueron de voluntarias a Grecia para ayudar a los refugiados si a su regreso y bueno se ofrecieron siguieron con tu compromiso de ayudar a quienes más lo necesitan es ofrecieron a dar clases colaborar como como pudieran en centros de acogida temporal de extranjeros en Extremadura allí se dieron cuenta que hay mucha gente que no puede pedir asilo ni tampoco tienen familia o conocidos en España hay que tras tres meses de estancia en estos centros temporales quedan en la calle sin nada ni nadie que les eche un cable hemos hablado de esto en el en el programa no por ejemplo cuando cuando hemos tratado el tema de los man ceros ir por una de esas historias de de uno de esos chicos pues al final la han liado muy parda porque han empezado a recoger ropa de abrigo en toda Extremadura se han visto desbordados es gente que abriga a gente que no tiene nada pero bueno mejor que lo cuente Ana Ana Grajera buenos días

Voz 13 14:13 hola buenos días no las manos si os ha ido de las manos

Voz 1312 14:18 que todo empiezan porque en uno de esos centros de acogida temporal conoces una historia que que te toca muy muy muy adentro y es el origen de esta especie de de esta mini caravana de ropa que que abra lleváis por las carreteras de Castilla

Voz 13 14:32 sí es bueno en Atenas fue mucho más difícil

Voz 0861 14:34 si tardamos casi quince días de nacer

Voz 13 14:37 sí la verdad gracias a esta bola de nieve asignarle aquí se ha fraguado entre unos pocos días pero es verdad todo comienza con con un amigo como un chaval de Mali que sólo tiene veinte años pero él se considera el hermano mayor la verdad que escuchar antes a Javier y a ti tensaba bueno nosotros vamos a hacer un poquito como la reunificación familiar que él la unificación que proponían el Partido Popular pero sólo un día sólo como miembro de la familia en el país que quieren vivir porque esto tener malas que se quieren reunido hoy que tienen es la hicimos amigas de de un chico es el mal y que tiene veinte años y que está siempre muy preocupado por su hermano pequeño suma norte tiene tiene dieciocho el hermano mayor entró por la vayan España su hermano pequeño entro en patera por lo tanto cada uno fueron enviados a un lugar distinto eh por un lado el mayor llegó a esta Extremadura en una entidad diferente atendieron durante tres meses a su hermano que ahora están Castilla La Mancha claro yo empezaron el camino en el año dos mil dieciséis caminaron seis meses juntos pero desde entonces no se ven hace dos años y medio que no se ven adoran iniciador están muy cerca porque Castilla La Mancha y Madrid están relativamente cerca pero no tienen dinero para pagarse el viaje no tienen permiso va diferentes entidades que les acogen para poder dormir fuera en algún lugar que les permita convivir un poquito de tiempo seguro que lo que tenemos hermanos sabemos que son el pilar un impulso maravilloso para construir para empezar de nuevo en cualquier lugar pero también sabemos la preocupación que generan sino es también os y no sabemos cómo se encuentran estos donada pensamos hablamos con hablamos que las entidades que están llevando cada uno de estos casos se están dando en acogida durante tres meses a estos dos hermanos Nos dijeron que sin problema que llegado con el coche volvían el mismo día a dormir cada uno a su centro no había problema ella que vamos con los mil kilómetros más felices de toda nuestra vida a cuenta por fin a los hermanos

Voz 1312 16:46 por qué todos los anales Peris dels

Voz 13 16:51 pero lo a esas entidades

Voz 1312 16:53 qué necesidad tenían ya que hacíais el viaje para llevarlos alguna cosa ellos dijeron que ropa de abrigo y ahí pues estoy son mensaje en Facebook y ahora lleváis dos furgonetas cargadas hasta arriba

Voz 13 17:04 claro si fuera así nosotros pensábamos ir con nuestro coche ya está con nuestro coche con los hermanos de Mel interior para pasar el día de convivencia y ya está pero claro con este un mensaje que pusimos en Facebook es verdad que se repartió no tantas veces yo no son no llega setenta veces sea crear una especie de bola de nieve que yo pensaba en cualquier momento sonaron los violines aquí estoy pasando como en las películas

Voz 1312 17:29 porque lo pusimos en Facebook y a partir de

Voz 13 17:31 tiene empieza a escribir gente oye pues yo tengo un local en Cáceres a veces la gente quiere traer cosas aquí que las traiga fue nuestra compañera Elena otra cosa que un poeta un cantante en Zafra oye que yo recojo fuerza estoy García nuestra vuestra comienza el terruño oye ahora cojo por la Campiña Sur una chica se ha encargado de recoger ropa Losantos me Mona súper bonito me parece la ternura absoluta hayan metiendo notas de apoyo y de ánimo en cada chaquetas en cada pantalón que va dentro de cada bolsa de abrigo para estas personas entonces ha ido creando como una bola de nieve enorme que al final gracias a que Maxi perdieron su furgoneta Susana también al final no hemos venido con dos furgonetas en la que no cabe ni un solo pañuelo

Voz 0874 18:18 qué buena historia en además de escuchar la sonrisa por la radio sabes lo que va a hacer

Voz 13 18:24 pero bueno estamos muy feliz claro

Voz 0874 18:27 he hablado con él que va a hacer cuando ve a su hermano

Voz 13 18:30 sí es a ninguno de los dos éramos capaces de dormir nosotros mismos lo Alcalá en casa de unos amigos íbamos para allá ahora te te has encontrado con los comience la radio vamos para allá pero claro no era capaz de dormir con todo esto no con con la alegría por haber recibido en estos tiempos así como de desorientación menos saber qué país vivimos no de repente recibir tanta ayuda todos muy difícil no para que llegáramos cosa y la emoción de ver que los hermanos se van a ver no damos capaces dormir yo no hermano mayor tampoco tampoco mal ese Keating hablar menos español todos ellos me decía Estoy muy feliz habló por la radio íbamos para allá dile a la gente de la radio que estoy que es el día más feliz de mi vida que me siento enormemente feliz si es que yo cumplo la misión encomendada yo no traslado

Voz 1312 19:16 qué bien

Voz 0874 19:19 en La Grajera que es compañera de Canal Extremadura Ana gracias no solamente por contárnoslo sino por estar en esa caravana así que suerte porque vas a vivir un día que no olvidar nunca un abrazo un beso fuerte que él

Voz 13 19:29 la ha venido un abrazo compañero

Voz 1312 19:38 Ana ha estado en Grecia hay quién ha ido allí a a cooperar a colaborar no regresa igual le cambió la vida lo hizo

Voz 0874 19:46 entonces de hecho entrando esta historia empezaba por eso no un a Grecia en el que de repente aunque ya no se desplazan de equipos informativos ni ocupen las portadas alguien ve esos campos de refugiados que siguen siendo una tragedia

Voz 1312 19:58 más solo en Grecia en Líbano está nevando hoy haya una está afectando a la ola de frío están congelando literalmente pero vamos a Grecia porque desde allí organizaciones no gubernamentales por ejemplo como refugio y lanzan mensajes desesperados pidiendo ayuda necesitan también ropa y material de abrigo como los que han recogido ahora en Extremadura pero no citan también voluntarios para atender esta emergencia sigue siendo porque no nos olvidemos que sigue siendo una emergencia humanitaria en suelo europeo mira que que no sea enviado Jonathan desde la isla de Samos hola me llamo Jonathan estoy aquí pensamos con

Voz 1894 20:31 cuatro personas más pertenecemos a una asociación de de Rioja Alavesa que llama indicarán trabajamos con el tema de refugiados y personas migrantes hemos venido aquí a la isla de Samos agradecía eh a colaborar con una ONG que se llama refugios por Forrest eh la situación aquí en Samos es es mucha emergencia hay muy bastante bastante mala eh hay cinco mil personas viviendo en un campo creado en un principio para setecientas la mayor parte de las de las cinco mil personas viven fuera de las vallas del campo eh o en tiendas de campaña que casi no se marchen

Voz 0825 21:17 más de campaña porque son

Voz 1894 21:19 todos mal puestos para que no les entre o por lo menos posible el aire y el agua el campamento tiene mucha basura estaba bastante sucio e las condiciones higiénicas son bastante malas hay viviendo también unos mil trescientos niños aproximadamente aquí bueno eso como decía las situaciones de emergencia ahora mismo en la isla hace bastante frío está lloviendo mucho hace mucho aire eh hace unos días nevó en las partes altas de la isla las necesidades aquí pues son muchas este pues eso la misma ropa y productos higiénicos cepillos de dientes pues te sientes jabón lo que más hace falta ahora mismo son son personas que quieran venir a a a seguir trabajando en este proyecto para que pueda seguir hacia adelante

Voz 0874 22:24 desde estas crónicas improvisadas de gente que ni siquiera se dedica al mismo son las mejores CSS

Voz 1312 22:29 dicho queda necesitan ropa de abrigo productos dirigen y sobre todo que haya más voluntarios para cuidar a esa gente que está allí atrapado no más información para quién quiera en en la web de refugiados forofo

Voz 0874 22:47 bueno está bien empezar el sábado el año casi no está dando la mejor cara de la condición humana cuando el mensaje del odio parece que está empezando a calar

Voz 1312 22:56 si esta semana de era necesario es como los bancos además que tenemos son como un bálsamo nos hemos sentado a escuchar a músicos callejeros como tocan como piensan la vida a pie de calle en medio del corro Dani Sousa Se ha paseado con el micrófono en la mano por el centro de Madrid y se encontró con gente tan maravillosa como esta

Voz 19 23:12 a mí

Voz 20 23:30 tengo diecisiete años no estoy en la calle porque yo subí a mi es Si más cosas a mí redes sociales para mis amigos quitar para que lo hubieran ya está vi un vía alguien me convenció y Hodges vas a tocar a Madrid las quién es al final todos desconocidos siempre hay está la cara positiva la gran llamativa conoció a muchos artistas callejeros con los que tocado tengo amistad de hecho con ellos el que un montón de gente se una para escucharte es que lo que conecte entre la persona que cuanto ahí el públicos a la música pues eso yo creo que es lo que todo el mundo ella aparte dinero vaya

Voz 22 24:27 antes mucho buenos días es Armin militares grande orquesta Morente y tres personas y trompeta yo soy trompetista cuanto muy enero febrero frío nadie le voy a ayer

Voz 23 25:16 muchísimas gracias y conseguir los bolsos hechos unos trece Perú y Venezuela ha cantado mucho ánimo mucha alegría

Voz 24 25:28 una buena sonrisa la Mona Lisa sin pagarme Open Garrett porque vais

Voz 1291 25:41 a echar una voz así de Vito así bueno yo soy más de Mauricio chico Trans entonces para aclararlo y no pienso es que soy haya fallado en verano John dato no la calle de repente apareció hoy que contigo vale Ponte me dio también que fue como que vamos a dar más en Perú volvió y le dije mira apenas que seguimos considerando la que oye en la calle a lo mejor no somos de Callejeros Torres tu propio jefe esto lo que combustible

Voz 1312 26:19 sí lo es que en la empezamos bien el el año no te he recibido bien Javier

Voz 0874 26:25 es por cierto es Javier Pérez Andújar porque les les dejé hablando de los genitales que Donald Trump

Voz 1312 26:29 ya sabes es muy travieso os escucha

Voz 25 26:37 eh

Voz 22 26:51 inquietos

Voz 26 27:00 desde que usamos el móvil y el ordenador escribir en mayúsculas se ha convertido en sinónimo de gritar antes las mayúsculas eran señal de respeto los romanos grababa en mayúsculas las lápidas de sus muertos en las tinieblas de la Edad Media las letras mayúsculas eran puntos de luz como los que se ponen en las calles y en los senderos de los sitios apartado alrededor de aquellas mayúsculas medievales todo era iluminación capitulares pintadas con láminas de oro lapislázuli azafrán demonios Simón locos dibujados al pie de esas letras pero cuando todo el mundo se extinguió es decir a finales de los años setenta del pasado siglo XX las letras mayúsculas florecieron en masa por las paredes de las ciudades para despedirse de nosotros una de las últimas palabras que por todas las partes serio escrita en mayúsculas era libertad se acuerdan de las pintadas las entendimos como gritos pero no sabíamos confundido Se trataba de una muestra de respeto eran inscripciones fúnebres lo mismo que las de las antiguas tumbas romanas en aquellos muros estábamos grabando el nombre de todas las muertes que presentíamos exhibidas de su significado ritual las mayúsculas de las paredes se han transformado hoy en dibujos en sellos con los que nos dejan su huella los artistas callejeros son letras que han necesitado dos mil años para pasar de las columnas triunfales a los vagones de los metro existe un hilo de estaño o de plata que media entre los dedos contaminados de tinta del monje Berenguer Mario el nombre de la rosa nuestro índice sucio de apretar el spray de pintura sabemos que lo que tanto hemos escrito con mayúsculas sólo puede salvarse si se minúsculo

Voz 43 33:32 no

Voz 44 33:37 en haría que el coche no se constate que superar mío depurar yo soy potaje Super Light el mundo y que el viajero todo viéndolo

Voz 5 34:01 Rafa Panadero buenos días buenos días Javier

Voz 1775 34:04 el cómo estás pues estoy muy bien en

Voz 5 34:06 bien también en Madrid

Voz 0874 34:09 desde el año muy brasileño no que sea nada malo estará a la gente diga ojo que insinúa claro es que no estoy en Madrid

Voz 1775 34:16 dejando claro

Voz 0874 34:17 sí Pepa a poner banda sonora a la toma de posesión de por sonaron que fue justo con el arranque del año no el día uno

Voz 1775 34:22 sí mira podría haber podría haber hecho eso

Voz 45 34:24 ay ay no hubiera faltado buena música brasileña

Voz 1775 34:27 ahora para poner pero a ver si somos gente seria eso no vale eso lo podríamos haber hecho el sábado pasado el día cinco quiere ajustó el sábado después de la toma de posesión del nuevo presidente brasileño pero ella ya no vale eso y que pasa pues sábado pasado opinó no estábamos por aquí y eso hay que decirlo

Voz 0874 34:45 eso es algo con el cambio de hora yo tampoco pudo escuchar cómo queda esto pero lo hizo Alfonso Cardenal que quedó muy bien la sección con con la pose con Lourdes me preocupa

Voz 1775 34:53 porque me han dicho también por aquí aportó

Voz 0874 34:55 mira tanto bueno

Voz 1775 34:58 no yo esperaba escuchará Patiño pero anota Patiño tampoco tampoco es que ya no está en fin de semana no ya lo sé lo sé de este Congreso se dedica al Congreso ya ya no sé si vamos a poder seguir contando con él a ver

Voz 0874 35:09 yo creo que sí sí

Voz 1775 35:12 que sí hombre él hacia esto porque estaba aquí le pillaba de paso no pero ahora sí lo hace va a tener que madrugar como hago yo todos los sábados

Voz 0874 35:19 no sé si estaba preparado para que que yo echo tanto de menos los churros con una extraída por las mañanas que no sé si puede superarlo creo que tendré que darle una sección no se me ocurre en el caso es que no no me has dicho cuál es la noticia que has escogido

Voz 1775 35:31 a ver mira lo de bolso en Haro hubiera sido fácil me hubiera gustado la verdad pero la que escogido me parece aunque me parece mucho más complicada de poner música es que la noticia creo que era la noticia de estas

Voz 45 35:41 Ana me llamó mucho la atención Si bueno que

Voz 1775 35:45 día que fuera aseguró esta que está cantando esa Astrud Gilberto

Voz 0874 35:49 dice la cantante brasileña que estuvo casada con uno de los primeros guitarristas de bossa nova con yo Gilbert

Voz 1775 35:54 Collado Gilberto exacto ahí empezó empezó su carrera precisamente mientras estaba acompañando a su marido mientras grababa un disco en Nueva York con Estanguet Si con Jobim bueno casi de casualidad Joao Gilberto Le pidió que cantar unas estrofas de La gaviota de Ipanema fíjate y les gustó tanto en la grabación que bueno se quedó aquello grabado han en sí

Voz 0874 36:12 ahora llega a aparecer en los créditos de

Voz 1775 36:15 ese disco pero bueno el machismo pues muchísimo micro machismo a los pocos años se separó de Alberto pero ya estaba lanzada y bueno ahí empezó su carrera musical en sí

Voz 0874 36:23 Italia se supone que tengo que adivinar la noticia con esto que me

Voz 1775 36:26 no no deja deja que siga que ahora te voy a dar la pista definitiva esta canción que está cantando Astrud Gilberto se llama os grillos los grillos ahí está la noticia seguro que ya sabes por dónde voy porque seguro que te llama la atención no

Voz 0874 36:37 muchísimo además yo también esperaba la solución para ver qué demonios había sido lo que pasó

Voz 1775 36:42 exacto bueno no va a ser fácil poner música a esa noticia que tienes en la cabeza pero bueno hoy en A Vivir música con insectos

Voz 22 37:02 a tú

Voz 5 37:12 estaba buscando bueno Pino cuenta la noticia que lo hemos dejado

Voz 0874 37:22 edad bueno yo creo que te refieres al supuesto ataque son ICO Se decía durante durante un par de años casi no ataques sonorico de del personal de la embajada de Estados Unidos en Cuba no soy de algunos Marea Avan algunos se caían desmayado e incluso se pensaba que los cubanos es pues podían algún tipo de hecho que el emisor de algo no según revela un estudio de la Universidad de Berkeley en realidad la ataque son ICO eran los grillos exacto reconoce ello cubanos que deben ser potente

Voz 1775 37:50 ser potente reconoce que aunque nos va a costar a poner música la noticia era esta eh te León titular del martes pasado aquí en la prensa española un análisis científico de las grabaciones realizadas por diplomáticos estadounidenses que enfermaron revela que el sonido corresponde a insectos

Voz 0874 38:05 el caso fue muy serio porque va a Washington llegó a retirar de La Habana a todo el personal no esencial y sus familias después de todo lo que había supuesto la reapertura de la embajada que abría la puerta a ese de hielo ante Estados Unidos y Cuba parecía que volvían además el peso de la Guerra Civil

Voz 1775 38:21 volví a la Guerra Fría bueno la verdad es que este estudio sólo a dar respuesta pues a eso a lo que se puede escuchar en esas grabaciones que hicieron los propios diplomáticos que enfermaron en las que efectivamente habían molesto zumbido que parecía como de grillos y que efectivamente eran grillos pero también hay que decir que aún no descartan los científicos que han hecho un estudio pues que bueno cayeran enfermos por otros motivos o por otro tipo de ataques ya veremos si al final sale a gol son de otro tipo bueno aunque cueste vamos directos Pino

Voz 0874 38:47 sí bebió cosa que me recuerda por cierto que en en Washington viví también aquí un ataque de citadas que son que yo no sabía lo que eran pero en una especie de grillos que también tienen un ruido muy particular y que durante cuarenta y ocho horas era lo único que se escuchaba por la calles así que aquí digo yo que los americanos deberían haber pensado que podían ser grillos

Voz 1775 39:04 es un experto en el tema no es no hacer aprendérmelo

Voz 0874 39:07 esto que suena no me equivoco son de de Say grupo desear aunque eso no bastante en los noventa y que a pesar de su nombre ellos decían que eran apolíticos hasta que apoyaron la candidatura de Bill Clinton parte convenciones

Voz 1775 39:20 bueno yo recuerdo mucho su versión el videoclip de Radio esta clásico de los ochenta entiende bien pero esto que te traigo Se llama City salvo así como la ciudad los bichos Si cuenta bueno una especie de gran reunión de insectos en un lugar donde están a salvo de insecticidas de gatitos ya que bueno todos van por la noche como de fiesta a pasarlo bien por eso sí les ves por la calle no debes pisar

Voz 22 39:46 no

Voz 1775 39:49 tenía que empezar con esta banda Pino porque revisando su discografía he descubierto que que tienen canciones con títulos como La Araña eléctrica La Pulga contra el ácaro o una que expectantes llama Gorg ojo que es un tipo escarabajo lo conoces

Voz 0874 40:04 por supuesto es no lo he visto muchas veces son amigos de los insectos tanto bueno hay algo

Voz 1775 40:09 ahí no tienes tienes que ser muy artista tener mucho talento para dedicar una canción Aalborg ojo y que queda algo bonito brujo al que también llaman como sabrás picudo de la algodonero toda toda mi admiración por este grupo pero mira ya que sacas lo de la amistad con los insectos esta canción que viene ahora se llama precisamente así todos mis amigos son insectos

Voz 0874 41:09 con huesos no exacto Wizerds los presidentes estuvieron ese éxito con la versión del videoclip esto estuvieron su hablan de Sam hace ya unos cuantos años creo que en España era un anuncio de una compañía de telefonía exacto pero esta octava que te te

Voz 1775 41:22 ahí opino es una canción que nada que ver con anuncios se grabó y se estrenó en un programa infantil de televisión esto demuestra que se pueden hacer canciones para niños sin tratarles como idiotas no yo a mis hijos les pongo por ejemplo alarma preparado para el rock'n'roll les encanta tú que tú les ponían música

Voz 0874 41:37 así que sí que les venía mucho Beatles la verdad pero mira descubres que el La ventana de oportunidad de de de escoger tu la música que ellos escuchan sacaba muy pronto

Voz 1775 41:48 bueno yo tienes tú que escuchar aquellos decide debo estar al límite llegó bueno grupo curioso este WISE no han activo desde el año noventa y dos graban su primer disco un año después se lo produce Rick o casi el de ok o Caixa bueno o Kazem según el origen pero bueno lleva ya años de carrera diez discos ha podido resistirlo siempre lideradas por Rivers Cuomo estés italiano un personaje raro que en todo este tiempo de historia es bueno hay quedado Se retiró en los meses a estudiar Literatura en Harvard los tuvo jugando al fútbol en una liga semiprofesional cuentan que después del del segundo disco que le criticaron mucho se encerró en su casa pintó todas las paredes de negro desconectó el teléfono hice pasó allí aislado meses sin hablar con nadie eso sí cuando ya volvió a la vida normal sacó con el grupo el tercer disco y ahí estaba ese The Sun que fue uno de sus mayores éxitos no vamos nota canción Déjame por favor una concesión aquí al Poble Espanyol porque aunque a ti no te estén haciendo exacto seguro que hay millones de oyentes de la vivir que ahora mismo están pensando hacer música insectos tiene que sonar

Voz 46 42:48 sí

Voz 22 43:21 muy pequeño tengo las guardo Ashton ya

Voz 1775 43:52 colecciona moscas de Golpes Bajos vino reconozco que bueno no es de mis favoritas de la pero tiene algo como tienen todo lo que hacía Golpes Bajos no es puro Herman Contini no erais igual muy de Golpes Bajos en Usera

Voz 0874 44:04 éramos más de Siniestro más de tirar piedras Ángela

Voz 1775 44:07 se acaba un poco mal opine con siniestro Golpes Bajos no voy yo siempre que he leído que estos eran unos adelantados era como que sabían algo que nosotros todavía no sabíamos y aquí en España no se les entendió no no no era su momento no sabían tocar bien al final de estas

Voz 0874 44:21 detrás sí si eran eran cosa seria de hacer

Voz 1775 44:23 claro iba a seguir nacido en San Francisco o en Manchester hubiera sido otra historia les hubieran ido las cosas de otra forma no bueno precisamente mira en los últimos meses del año pasado han salido un libro muy recomendable escenas olvidada Se llama la historia oral de golpes bajos de Xavier Valiño con un prólogo de Iván Ferreiro que bueno también se atrevió con algo curioso ha agravado toda la discografía que fue poca tenían dos P de golpes bajos ha regrabado todo en su propia versión en un disco que ha producido bueno Pablo Novoa que la guitarrista original de Golpes Bajos disco bueno muy interesante la cubierta ya la cuota de música española de los ochenta eh cerramos si quieres con otras sobre bichos que también Mercadona

Voz 47 45:16 p

Voz 5 45:44 no sé quiénes son estos son

Voz 1775 45:47 la banda británica a finales de los setenta empezaron ahí con la resaca del PAN británico fueron evolucionando hacia una cosa así más vigor aunque esto es es verdad que es de sus primeros años de su segundo disco pues bueno suena así como muy pop no tomará el resto el disco hizo una canción muy curiosa me gusta mucho que habla de un bicho raro que es el Mirador de las hojas

Voz 0874 46:10 en enero de las aguas mirador Dios no

Voz 1775 46:13 esto en libros técnicos como mirador de las hojas no sé Si bueno en inglés estas dos Mainer el nombre técnico que tu que eres un experto a lo mejor sí lo reconoce es el Lirio Niza Tri Foley y bueno básicamente es una especie de bicho raro que se dedica pues a comerse la clorofila

Voz 5 46:28 ya no las hojas en las que vive

Voz 1775 46:32 qué hemos aprendido hoy Pino hemos aprendido Se puede hacer buenas canciones con con insectos como el autor Mainer pues sí y encima está bien la canción no sepa hacer una sección de música en A vivir Sí Se Puede

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 54 49:59 sí

Voz 0825 50:10 muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado en el que vamos a notar que suben ligeramente eso sí las temperaturas aunque todavía a esta hora la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo de riesgo de heladas en la zona sur vegas y oeste de la comunidad las máximas hoy en torno a los doce grados de momento y a esta hora el termómetro marca dos en el centro de la capital el Partido Popular ya tiene cartel electoral para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid Isabel Díaz Ayuso y José Luis Almeida han sido finalmente los elegidos por Pablo Casado para intentar mantener en un caso la comunidad y en otro volver a ganar el Ayuntamiento de la capital para las siglas del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso cuarenta años periodista vicesecretaria de Comunicación del PP madrileño y Martínez Almeida cuarenta y tres Abogado del Estado portavoz en el Ayuntamiento Éstas son las apuestas la elección de Casado después de meses de especulaciones sobre quiénes serían los candidatos María Ángeles

Voz 1461 51:08 el lider del PP eligió a Ayuso llamada porque son personas de su confianza en Génova dicen que son los suyos de siempre los que estuvieron con Casado cuando presentó los avales para optar a las primarias de su partido

Voz 1312 51:20 desde el principio los que le apoyaron cuando anunció casi no

Voz 1461 51:22 enfrentar a Santamaría y Cospedal así les quiso recompensar además los cuentan que el desea apostar por

Voz 1312 51:28 a una nueva generación de políticos

Voz 1461 51:31 de lo dejar atrás el pasado prefiere gente joven con discurso liberal conservador que no tenga problemas en pactar con Vox que combata al populismo defendiendo los principios valores del PP sin complejos eso es lo que tenía en mente y así fue cómo al volver de su viaje a Asturias casado llamó por teléfono a sus fichajes ellos aceptaron y entonces tuvo que convocar a Garrido le pidió que fuera Génova debía decirle en persona que iba a prescindir de sus servicios todo en el último minuto porque mañana será el acto de proclamación la primera foto que se harán los

Voz 0825 52:01 los juntos dos personas gracias Jesús dos personas de su máxima confianza para intentar ganar Madrid con un perfil ideológico más próximo a casado y menos centrista que el de Ángel Garrido que llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid después de la dimisión de Cristina Cifuentes Garrido se queda por lo tanto fuera una decisión que no todos comparten dentro del PP madrileño Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 52:23 sí qué tal buenos días la decepción es máxima en un sector del PP de Madrid hay cargos muy importantes dentro del partido que de hecho nos dicen que la dirección del partido no ha tratado como se merece un presidente del Gobierno sobre todo porque es que Garrido asumió el dificilísimo encargo de suceder a Cifuentes y lo ha hecho nos aclaran sin turbulencias estos dirigentes utilizan una expresión taurina para definir cómo han tratado a Garrido dicen que lo han tratado como desecho de tienta son las reses que son apartadas porque no da la calidad necesaria para criar toros bravos y acaban sacrificando a estar es para carne buena que estas comparaciones en el PP también de Madrid hay veteranos que también nos aseguran que las diferencias ideológicas entre Garrido

Voz 1775 53:11 Pablo Casado han sido determinantes

Voz 0861 53:14 para que al final el líder nacional no haya apostado por el actual presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid Garrido daba vía

Voz 0825 53:22 a redes sociales su más sincera enhorabuena a los candidatos poco después de conocer que había sido apartado agradecimiento por la misma vía a Pablo Casado en este caso de Díaz Ayuso de Almeida por su confianza apenas cuatro meses por delante para la cita electoral el PP ya ha levantado sus cartas falta ahora saber quién será el candidato o candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid y el papel que pueda tener Vox

a vivir que son dos días Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 53:50 jugó irregularidades pero no prevaricación con este argumento un juzgado de la capital archivado finalmente la venta de tres mil viviendas del IVIMA a fondos buitre en dos mil trece cuando Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid el juez hace suyo el criterio de la Fiscalía y aunque reconoce irregularidades mantiene que no hubo delito de prevaricación en esta operación los afectados por esa venta van a recurrir ese archivo Alberto Pozas

Voz 0055 54:15 el juez se limita a repetir suscribir los argumentos con los que la Fiscalía pidió el archivo hace unas semanas no hubo delito en la venta de estas casi tres mil viviendas públicas han fondo buitre en dos mil trece ni malversación y prevaricación ni fraude así que tanto Juan Van Halen como Ana Gomendio los dos exaltos cargos del Ivima que había imputados quedan exonerados hubo delito pero recuerda el juez si hubo irregular en el proceso al Gobierno regional que dirigía entonces Ignacio González no justificó de ninguna manera la enajenación de estas XXXII promociones urbanísticas como dijo la fiscalía se hizo todo obviando muchos pasos necesarios para obtener liquidez lo más rápido posible vendiendo todo el parque público de vivienda de la Comunidad de Madrid estos sucedido por la vía penal pero recordamos por la vía de lo contencioso administrativo los jueces están anulando esta venta masiva

Voz 0825 54:56 el caso se archiva por la vía penal pero sigue su curso como escuchaban por la vía administrativa que ya ha dado la razón a algunos de los afectados porque la venta provocó un cambio en las condiciones alquiler inasumible para muchas familias que perdieron su casa en Madrid rinde homenaje a Luis Montes en el distrito de Moncloa Aravaca donde se ha inaugurado una glorieta con el nombre de este médico anestesista que luchó por el derecho a morir dignamente

Voz 23 55:19 un amigo y una persona totalmente profesional

Voz 1894 55:22 ah y todo lo que se puede decir de

Voz 55 55:25 bueno como una persona que que tuvo coherencia consigo ideología con su forma de pensar que siempre es algo a favor de los más desfavorecidos sienta tan especial no

Voz 23 55:36 tal luchador y tan injustamente destruyendo de alguna manera