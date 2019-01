A Vivir Que Son Dos Días (12/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 horas a poder disfrutar de la comodidad del cojín con él o renovar los que compras te hace años y está ofertas determina así que aprovecha este momento llama al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve impide los dos cojines por el precio de uno

a vivir que son dos días Javier del Pino son las diez de las noventa en áreas

Voz 5 00:51 en Estados Unidos el FBI investigó si el presidente Donald Trump trabajó para Rusia en secreto según publica The New York Times la agencia de inteligencia estudió si la decisión de despedir al anterior director James comí fue premeditada con el fin de favorecer los intereses de Moscú informa Javier Carrera

Voz 0866 01:06 la agencia de inteligencia estaba preocupada por el comportamiento de Tram tras el despido de comí según el diario estadounidense que cita a funcionarios del FBI se preocuparon tanto explica una de esas fuentes que comenzaron a investigar si había estado trabajando en nombre de Rusia los investigadores trataron de determinar si las acciones de al ya presidente suponían una posible amenaza para la seguridad nacional del país ISI podría está trabajando para Moscú a sabiendas si había caído sin saberlo bajo su influencia el FBI estudió además si el magnate cometió obstrucción a la justicia con el despido de come ya que Trump vínculo al funcionario con la investigación de la conocida como trama

Voz 5 01:42 Musa estamos pendientes de una explosión que se ha producido en una panadería del centro de París hay varios heridos y los medios franceses apuntan a una posible fuga de gas que más sabemos José Luis García Íñiguez buenos días

Voz 1061 01:52 buenos días la violenta explosión ha destruido por completo esa panadería en el centro de la capital francesa en torno a las nueve de la mañana según la policía se ha desencadenado un incendio después de la fuerte explosión que ha provocado además múltiples heridos porque a esa hora había varias personas desayunando en la zona las autoridades francesas han pedido a los ciudadanos que eviten la zona y faciliten el acceso a los vehículos de emergencias como decías Almudena los medios franceses apuntan como primera y principal hipótesis a un escape de gas más asuntos hoy está

Voz 5 02:17 previsto que llegue al aeropuerto de Toronto en Canadá a la joven saudí que huyó hace una semana Van Gogh tras escapar de su familia y apostatar del Islam este viernes el primer ministro canadiense le concedió asilo en este país Daniel Lara tras días de especulaciones sobre el destino ideal común el primer ministro canadiense yo estoy introdujo confirmó ayer que su país ha admitido a la joven en el Estatut

Voz 0874 02:36 a refugiar a una petición de asilo que había renunciado

la propia Organización de las Naciones Unidas la joven llegó el sábado pasado a Bangkok proveniente de Kuwait país del que huyó por haberse enfrentado a su familia tras renunciar al Islam desde entonces ha estado encerrada en una habitación de hotel de Tailandia por miedo a ser deportada la joven solicitó asilo en un primer momento en Australia pero el Gobierno del país no atendió sus peticiones

Voz 0441 03:00 el Rayo Vallecano ganó ganó ayer al Celta de Vigo por cuatro a dos con hat trick de Raúl de Tomás los franjirrojo continúan en descenso con diecinueve puntos los mismos que Athletic Club de Leganés que ocupan puestos de permanencia hay hoy más partidos a la una Leganés Huesca las cuatro y cuarto Valencia Valladolid a las seis y media Girona Alavés y a las nueve menos cuarto se juega el Villarreal Getafe en el estadio de la cerámica

es todo sigue A vivir que son dos días

Voz 3 03:24 S

Voz 6 03:26 servicios informativos

Voz 13 05:09 Juanjo te pilla bien no sí sí Juanjo Posada

Voz 0864 05:12 no nada Juanjo Oliva formalidad

Voz 0414 05:15 hola qué te dije que iba a ganar cinco mil euros por supuesto Juanjo Juanjo que ibas a ganarlos todos los meses durante veinte años claro Juanjo claro pues añade trescientos mil euros hermano Juanjo que hoy me he levantado genes

Voz 0864 05:28 no son fáciles subirse el sueldo

Voz 6 05:31 con el sueldo del Fin de Semana de la ONCE cara cinco mil euros al mes durante veinte años trescientos mil euros al contado sobre el suelo

a vivir que son dos días en las redes sociales

Voz 17 06:10 ha sido quiere ser como esta el Tour este nombra ese que sea películas siempre con traje y con gafas y hay que trabajar mucho con el ex director esté de la estanquera es que entre

Voz 3 06:22 escucha Sucedió una noche el programa de la SER dedicado al cine clásico por Marcello Mastroianni las madrugadas del domingo de cinco a seis una hora menos en Canarias o en los podcast de cadenaser punto com

Voz 9 06:51 cuenta con la SER pase lo que pase

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 19 07:28 sí

Voz 0798 07:28 no

Voz 19 07:32 eh y espero que concluye también

Voz 20 08:10 llega a la sección más de no

Voz 0874 08:13 de este programa la de Íñigo Domínguez

Voz 20 08:15 el seis bailaban Íñigo

Voz 0874 08:18 que sufren porque mucha gente bueno sabes porque porque yo creo que el sarcasmo tiene muy mala traducción por la radio buenas melodías se tenía que haber avisado antes

Voz 0798 08:30 trato eh

Voz 0874 08:31 bueno esta sección a la gente para conocer noticias importantes así que vamos al grano jabalíes en Galicia

Voz 0798 08:38 bueno sí diría más a lo mejor la gente espera esto para saber qué pasa con los jabalíes en Galicia porque todos los días prácticamente hablamos no sé pues en la región el periódico de Orense pues ya no es que de vez en cuando hablen es que de enero han emprendido una auténtica cruzada con este tema porque han han abierto el periódico dos días con eso no el nueve de enero un cambio en la ley facilitará la organización de batidas de caza de jabalíes y el jueves diez el jabalí se hace urbanita causa menos destrozos en el campo y más en la carretera bueno cuando como habrán ido viendo los oyentes es que caos portes a invasiones de jabalíes en en en las ciudades en los núcleos urbanos no sólo aquí también en en Asturias no en el comercio por ejemplo también han ocupado estos días en el comercio Gijón dice Blanco expertos hice en el problema es que cada vez hay más jabalíes y menos cazadores

Voz 0874 09:26 eso me preocupa porque las el discurso a Vox con eso

Voz 0798 09:28 sí bueno Vox es que sabe perfectamente los problemas y para eso

Voz 0874 09:33 de nuestro programa exacto buenas noticias que se nos quedaron fuera el año pasado teníamos un montón tenemos un montón porque además la gente nos envía muchas a través de whatsapp luego damos número por acabar este apartado animal eso proseguir en ese apartado esta polémica que salen el diario de León también es apasionante y esto lo digo sin ningún sarcasmo una mal sí sí

Voz 0798 09:56 es apasionante y el titular para que será lo apasionante que es es un titular el tren de treinta de octubre fue hace tiempo pero luego se irá acercando la actualidad no ir titulares la Junta

Voz 0864 10:06 lleva Valladolid las necropsias de osos que siempre

Voz 0798 10:08 se hizo la universidad hagamos a dar hay algo de queja desde un retintín siempre hizo la universidad no luego su título el rector defiende la experiencia de veterinaria de la Facultad Veterinaria con más de veinte intervenciones bueno que paso es un tema muy rebuscado pero es que en en León en la facultad de Veterinaria siempre hicieron las autopsias de los osos que aparecían a veces en la Cordillera Cantábrica en Picos de Europa pues aun cuando aparecía algunos han muerto algún cazador alguna desgracia en fin ya hacían allí pero la última vez que apareció uno lo llevaban a Valladolid no entonces extracción Palencia si Elio entonces pasaron esos al también al día siguiente el treinta de octubre el rector sostiene que el hospital veterinarios lo mejor del noroeste para hacer las necropsias de osos se critica que Valladolid dejaran dos días el cadáver en la nevera antes de intervenir no como dice es que no tiene idea de cómo se hace la necropsia de uno

Voz 0874 10:57 bueno

Voz 0798 10:59 así estuvieron pues es que hasta diciembre el doce de diciembre por fin estamos en condiciones de anunciar que bueno ya anunció el Diario de León ese día la Junta rectifica y se ve obligada a hacer las necropsias de osos en la Universidad de León no entonces volverá a ser todo como antes se cierra este este paréntesis tan estresante sobre todo

Voz 0874 11:18 eso fue que había que buscar sinónimos de osos sí claro solamente aparece plantígrado es mucho más complicado que congelan

Voz 0798 11:26 Live según muy bueno el otro día cánidos salió Canigó con cánidos veraneo con el cándido

Voz 0874 11:33 a ver página completan la opinión de Zamora de esa página casi interesa más el el el despiece que el titular de cabecera no

Voz 0798 11:40 sí a mí el hecho de que dedican una página entera esto me parece maravilloso no porque es micólogos Estados Unidos estudian la singularidad del boletus asociado a la Jara ya está eh es una página entera contando que unos expertos de EEUU visitaron Rabanal es irme Yanes para comprobar el fenómeno único Edulis propio de robledal Espinar es Castañares cuantas palabras bonitas tampoco no es verdad y entonces bueno pues aquí salen estos estos expertos no yo creo

Voz 0874 12:08 el de la izquierda no el experto de la izquierda es el oriental

Voz 0798 12:10 al no sí bueno son bueno sanos a expertos y a lo que decías no hay un articulista que es lo que vamos el despiece no ese artículo pequeño acompaña al principal que muchas veces más interesante pero bueno eso es otro tema que se elaborará dice que el caso de Lee llamada un oriental que se come la alucinógena a Manita Muscaria Val ir podíamos haber no le pasa nada

Voz 0874 12:32 porque esto supone todo molido siempre que plena

Voz 0798 12:34 sí Sima alucinógena pero bueno explican la crónica sino hay una frase memorable que dice Lee llamada sorprendía a propios y extraños aseverando que las comía tras una preparación especial con varias coacciones algo que obviamente no es como

Voz 0874 12:47 pero la foto de la izquierda que yo creo que sí sí sí yo creo que tiene efectos esta alucinado bueno seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve ese es el teléfono al que los oyentes nos mandan noticias de sus periódicos locales que llaman la atención au con las que aprendemos cosas que desconocemos y el enlace soplo fotografías mucha noticia navideña ha habido Íñigo

Voz 0798 13:10 bueno aquí tenemos una foto más no veía imposible más española tampoco podríamos decir en en La Nueva España estás viendo no quiere decir hidratos

Voz 0874 13:20 bueno pues es lo que parece ser un árbol de Navidad simpática mente construido con ristras de chorizos morcillas

Voz 0798 13:28 es lo que parece un árbol de Navidad es un árbol era de chorizos es una gran metáfora de desató realmente en La Nueva España eh bueno pues titulares un escaparate de Gijón luce un árbol navideño echó con ristras de chorizos vamos ya debe ser cosa de antes no porque cuenta un empleado lo intentamos quita un año ordenaron los clientes aseguran los empleados de la tienda de embutido

Voz 0874 13:55 bueno es general nueve sueña oye está foto siguiente describiera tú si quieres y sobre todo es la cara del pescado

Voz 0798 14:01 pues sí es porque la cara de la lubina en la pobre ya tiene poco de esto sabían el Diario Vasco de San Sebastián es de noviembre el titulares dos horas de lucha con una lubina y entonces se ve una lubina gigantesca detrás parece que hay alguien que la sostiene no es un es tan grande que parece bueno hay un nombre aquí hemos contentísimo Apalategui que es un pescador donostiarra que que cobró esta pieza de ocho coma un kilos con su caña

Voz 0874 14:27 quién cobró esta pieza eh muy bien usado ese verbo

Voz 0798 14:30 en la desembocadura del río Urumea que también esto es una cosa que puede pasar en esta ciudad maravillosa porque en la misma ciudad lo pescó en el casco urbano hay entre los puentes de Santa Catalina I del Kursaal pues ahí sacó esta lubina no estuvo en dos horas y no sólo eso sino que al alza Carla pesó nueve kilos no pero luego se había tragado una nécora del tamaño de la palma de una mano que también sale en la foto y luego ya que no se quedó en ocho kilos yo creo que esa Nécora sí

Voz 0874 15:02 me parece bien bueno haber suceso rarísimo en en Canarias el diario La Provincia Sábado veinticuatro de noviembre lo teníamos aquí guardado hace meses no había habido tiempo pero el el titular cuesta mucho entenderlo sea cuesta mucho imaginar lo que ha pasado en función de ese título

Voz 0798 15:17 sí porque es muy inverosímil todo es roban un coche a pedradas sentida por un risco trata de huir a nado en Arinaga bueno desde de estas sucesos en las que pasan tantas cosas que es muy difícil contar nada bien que te fijas es su título el hombre que acabó ingresado en la unidad psiquiátrica fue detenido por la Guardia Civil después de ser rescatado por los bomberos bueno esto es un hombre que no voy a estar muy bien

Voz 3 15:41 se puso en medio de la carretera A con amenazar a la

Voz 0798 15:45 los con los conductores hasta que la coautora frenó porque estaba allí en medio la sacó del coche se lo robó cogió llegó hasta el faro de ahí y la playa del Cabrón también estos gracioso y se lanzó con el coche allí

Voz 0874 16:00 los graciosos y tumores infantiles

Voz 0798 16:02 en el el sobrevivió a una caída de sus veinte metros e cayó ahí entre las rocas el coche un Nissan Qashqai todo dice mucho de coches aguantó la caída el hombre salió pero continuó su huida

Voz 3 16:15 la bajara hasta bueno se se se tiró a la

Voz 0798 16:19 a la playa hay tuvieron que une a rescatarlo no salió desnudo del agua y bueno esta aventura ahora sí lo tiene todo la verdad de turistas que tengo como decíais el coche cuál era un Nissan Qashqai

Voz 0874 16:31 es hacer la broma como no es igual hay dirán

Voz 0798 16:34 ahora bien el el progreso de Lugo

Voz 0874 16:37 y esto son digamos apartado de titulares que llaman la atención y que son divertidos Perseo el primero progreso es el once de diciembre

Voz 0798 16:45 entran a un piso al temer por el estado de una mujer Il hayan limpiado la mujer es sorda no escuchaban las llamadas de los servicios de emergencia en limpiar entraban allí pues con los geos y la mujer pero merece que me van a poner todo perdido limpiando

Voz 0874 17:00 y luego te tú a tú eres muy de Comillas Íñigo en titulares que los periodistas se divide en dos los que aceptan comillas en titulares y los que no quieren comillas en titulares

Voz 0798 17:08 yo le doy a todo

Voz 0874 17:12 entonces la Gaceta de Salamanca

Voz 0798 17:14 venga si esto es muy bueno asalta a los jóvenes las alertar al cero noventa y uno de que iba a atracar a alguien esto entre comillas no esto es casi como Minority report no que ya avisa del crimen que va a suceder no entonces el ladrón bordo a los afectados en la avenida de Italia y les amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones y tal bueno que pasó tres la es muy divertida dice es un hombre que que llamó al cero noventa y uno porque un cajero automático se había tragado su libreta de ahorro allí dijo que como no le había su dinero iba a alguien bueno pues a los cinco minutos

Voz 0874 17:46 sí pero es fue Fall cajero con un cuchillo esto ya también tiene su cosa

Voz 0798 17:51 sí bueno esto ya en Fidac cierta premeditación no iban a los cinco minutos y bueno es un hombre de treinta y dos años con diecinueve arrestos por antecedentes Shake o tiene muchos problemas con los cajeros eso

Voz 0874 18:03 o bueno indicó en los teléfonos a problemas y dos sucesos más en Valladolid El Norte de Castilla también es muy

Voz 0798 18:11 son muy curiosos además son dos sucesos similar son tan son raros pero ahora son parecidos en el sentido de que son sucesos en el que el delincuente eso está obligado a acarrear cosas pesadilla y más no primero la presión policial obliga a un delincuente a devolver la moto que roba un discapacitado bueno han que es gracioso todas las ínfulas de la policía de la presión policial

Voz 0874 18:34 de que da mucha pena pobrecillo pero bueno es una barbaridad capacitadas

Voz 0798 18:38 de escape pero bueno aunque valía mil cuatrocientos euros entonces la dejó aparcada llegaron dos hice la llevaron pero no tenía batería porque había acabado la eléctrica tendrán que llevar a cuestas

Voz 0874 18:48 arte gracias de imagina que se montaría en la moto y aunque despacio

Voz 0798 18:51 uniría en promedio Valladolid claro algún testigo les vio bueno sea llevar hasta su casa entonces los destellos llamaba a la policía dejen mire viven aquí fueron allí oiga usted sabemos que tiene la moto por favor de buen más visto cuarenta claro no es todo irá más al final la devolvieron y ya está y esto es lo de la presión policial no pues fueron a su casa

Voz 0874 19:11 bueno presión policial y el siguiente titular esto sí que es un ejemplo de perseverancia en tu trabajo lo trabajos es delincuente pues lo lleva su último termina

Voz 0798 19:17 sí quizá quién sabe si a lo mismo en Valladolid pero este es un ladrón atraviesa la autovía A62 cargando una máquina de tabaco sustraída en Villar

Voz 0874 19:25 hacía de todo es que yo dijo yo me la llevo y me la llevo sangre autopista son escasas además quizás sale fotos de la autopista IFOP de la gasolinera donde Mango esta máquina de tabaco no bueno seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve es el whatsapp de A vivir que no se pueden seguir mandando esas noticias de periódicos locales seguimos hoy por eso como como ha decrecido yo creo que tiene desaparecer no Iñigo el inocentadas el día veintiocho una también yo yo recuerdo muchas muchos debates no debemos mandar una noticia falsa el día claro ahora noticias falsas

Voz 0798 20:02 todos los días menos ese a lo mejor claro claro si ya se perdió un poco ya antes era buscar la broma ese día no hay vez están muy bien pensadas y eran eran graciosas pero bueno no ha encontrado casi ninguna ninguna no encontraron ninguna o es que me

Voz 0874 20:16 es la tradición se pierden entonces no sé si o que

Voz 0798 20:18 las he tragado porque soy muy ingenua pero hay una que parece inocentada no lo es en el Diario de Mallorca liados de enero apareció condenados por una reforma chapucera que causó un derrumbe dos constructores acepta un año de cárcel bueno pero al final finalice colocaron papel de burbujas en lugar de tela asfáltica club va a dar cuenta en su deseo es que esta ellas qué pasa luego después dice

Voz 3 20:40 es es increíble el pusieron eh

Voz 0798 20:44 pero no creo eh o empezó a lo mejor a arremeter

Voz 0874 20:48 este es uno de esos asuntos muy importantes en algunas provincias que en en lugares como el Madrid

Voz 0798 20:55 estamos muy siempre dices que que aquí hacemos risas y sacamos bueno hablamos de cosas serias que que sólo importan en algunos lugares y los demás no nos enteramos no muchas de ellas del mundo agrícola no que que en las ciudades grandes vivimos muy ajenos no pero aquí hay una buena noticia además que es que está a punto de ser vencida la plaga de patata de la polilla guatemalteca que desde dos mil quince afecta a Galicia y Asturias y que en la prensa de estas comunidades pues ha sido una noticia importante estos días no porque además según contaba la Voz de Asturias sería algo extraordinario ya que es un muy complicado erradicar esta esta polilla no han habido muchas noticias de esto no de que podría inglés

Voz 0874 21:34 que también si es que en

Voz 0798 21:37 llegó de Canarias no en

Voz 0874 21:39 que no se sabe cómo ha habido

Voz 0798 21:41 las medidas de control con la colocación de trampas no sé cómo serán zonas tampón prohibición de plantar durante dos años pero bueno en Asturias y del cultivo en trece concejos en Galicia en treinta y tres ayuntamientos de de A Coruña hay de de lujo o sea que que ha sido importante

Voz 0874 22:00 Galicia por cierto tierra de en Cannes

Voz 0798 22:02 dos ocultos

Voz 0874 22:03 ah de algunos encantos tienen que pagar IBI no lo pagan

Voz 0798 22:07 si hay más de los que nos imaginamos porque la Voz de Galicia el ocho de enero había noticia muy interesante en Galicia el País de las piscinas ocultas eh tú lo hubieras dicho bueno pues Hacienda ha descubierto más de mil por año lleva descubriendo desde dos mil trece que están sin declarar sean de dos mil trece han destapado siete mil ciento treinta y dos la mayoría en A Coruña en Pontevedra no como lo han hecho aparte de inspecciones Google Maps eso Google Maps con drones imágenes satélite pues que pues eso maldito Google Maps dirán

Voz 0874 22:36 no hay hay gente que todavía no sabe que estamos en el siglo XXI y que si haces una piscina pues supongo que pusiera fácil pillar las mismas que esperar a que se actualicen las imágenes de Google Maps y harán pagar por ella al fin y al cabo de todas maneras fíjate no me esperaba yo estoy en Galicia me lo podría esperar en Alicante

Voz 0798 22:50 en la provincia donde más ahí es la que está más al norte de una de las que mayores e A Coruña hay tres mil cincuenta y cinco

Voz 0874 22:56 entre efectuadas ilegales si ahí luego

Voz 0798 22:59 a trescientas pico en Lugo en fin pero bueno

Voz 0874 23:02 esto esto luego decimos que puede ser una anécdota pero no lo es porque Hacienda averiguar esto se traduce en una en un enorme crecimiento de la recaudación por El Divino sí porque

Voz 0798 23:13 dentro de esta noticia hay otra el famoso despiece que decíamos antes o apoyo que es muy interesante porque es la consecuencia de estas inspecciones de otras que están haciendo no dice los bienes destapados por el catastro en Galicia hacen subir ciento setenta y tres millones la recaudación del IBI por ejemplo más del cuarenta por ciento del fraude son nuevas construcciones ilegales ciento cincuenta mil por ejemplo no se claro eso hace subir la recaudación

Voz 0874 23:36 sirve de Bin llamamiento esta gente no o de construir una casa debajo de un árbol para que no lo vean los drones o te va ser muy difícil tapar la E de Galicia a Castellón de las piscinas a las naranjas en este caso yo también es llamativo y un poco triste no

Voz 0798 23:49 es una es una buena historia de globalización en Nules Castellón no donde venden alhajas de Valencia que son de Sudáfrica cuando ellos mismos les cuesta vender las suyas no era la portada del periódico

Voz 21 23:59 con lo mediterráneo del día nueve

Voz 0798 24:02 sea una foto las naranjas sí dice naranjas de Sudáfrica en Nules ha denunciado el sindicato de agricultores ganaderos de ayer de la variedad Valencia si además es que decía que es la batería Valencia Late o Blade no sé cómo se dirá es imposible porque por el calendario todavía no está no está todavía madurando no sea que son de Sudáfrica ya que bueno pues hay un problema estos ocultos allí no fuera desde Valencia así porque llevan ya meses osea bueno semanas con la importación de Sudáfrica que está invadiendo pero la Unión Europea y el mercado de la naranja y la mandarina etcétera no oyen en una Comunidad Valenciana un gran problema

Voz 0874 24:38 en el periódico de Castellón dicen que el negocio de la naranja en lugares como Burriana por ejemplo en horas bajas el aumento de las importaciones de cítricos sudafricanos reduce las exportaciones de las naranjas a otros países europeos se quejan de que las mandarinas gozan del arancel cero lo cual afecta mucho al sector y esto tiene que ver con Agricultura hay hay otra historia tiene que ver con la demografía es uno de esos temas que yo lo hemos comentado alguna vez que claro cada periódico puede interpretar de una manera distinta salen datos que son genéricos que son estadísticas y pueden ser buenas o malas noticias

Voz 0798 25:09 sí sí a final de año se hicieran números por ejemplo Diario Montañés Santander gana población por primera vez en nueve años que esto es curioso pero también zaragozano El Periódico de Aragón setecientos es setecientos seis mil novecientos cuatro habitantes más es buen cuantos cuantos setecientos seis mil novecientos

Voz 0874 25:26 cuatro estoy como un niño de San Ildefonso

Voz 0798 25:28 sí que es que me trabo con los números hablo demasiado rápido y bueno pero esto va un poco contra tendencia eso ha sido noticia no abría los periódicos en estos lugares pero por ejemplo hay otro filón que hay ahí que es el del Diario de León muy bien visto investigan a cuatro municipios y un pueblo por hinchar el censo

Voz 0874 25:47 claro y esto tiene repercusiones políticas claro porque

Voz 0798 25:49 acercar las selecciones visto siempre ocurre lo mismo no empiezan a mirar ya hay pueblos que mágicamente el año de elecciones pum crecen de censo no y aquí han pillado a cuatro Benuza Carucedo Villanueva de las Manzanas campo de él y la pedanía de Balthus tuya de arriba

Voz 0874 26:06 es curioso porque en enero de dos mil dieciocho en Benuza había cuatrocientas sesenta personas diez meses después oye pues cincuenta personas más

Voz 0798 26:15 sí quinientas dos y el Ayuntamiento no lo ha explicado entonces es curioso no habría que mirar un poco en toda España es todo exceso es un buen reportaje porque no te pasa Benuza bueno pues nada acaba hay programable para allá dijo la brecha agregó

Voz 22 26:33 para

Voz 24 26:58 y tu

Voz 3 27:21 la Cadena SER presenta el placer de escuchar desmayarse atreverse estar furioso

Voz 6 27:29 Pierre mortal traidor Noyer fuera fugitivo satisfecho receloso

Voz 3 27:45 en el rostro va el clero desengaño venir

Voz 6 27:47 no por su a olvidar el provecho amar el daño creer que un cielo en un infierno un desengaño

Voz 8 28:00 esto es amor Lope de Vega mil seiscientos treinta años

Voz 25 28:04 cuatro claro

Voz 26 28:06 Keynes sea el placer

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0660 32:24 a día a hecho yo quién ves el paso que ver

Voz 3 32:51 no cansado no me han dicho que no has tenido

Voz 0864 32:54 yo yo solo día de trabajo esta semana Heather si esa es sorprendente ver cómo es la vida eh cómo es la vida cómo es la vida es mi única semana bueno se va a las seis y seis días libres que tenía este primer

Voz 0874 33:06 tres

Voz 0864 33:07 desde este que hemos empezado seis días pues dime me iba a ir a mi casa a Soria el vuelo que tengo calefacción o noticia bomba se modifica cuidado en un pueblo de veinte habitantes de Soria

Voz 0874 33:21 es muy importante pero bueno que la entiendes con el móvil

Voz 0864 33:24 poco en el siglo XXI no la entiendo con la Internet cuidado tengo internet perenne cuidados fíjate eso eso y quise ricos en Internet casa en Soria caliente y con Internet había llegado a llegar finalmente te has seis días libres para irme a aprobar la calefacción a estos días es que sea puesto enferma Elena mi mujer y si no puedo podido hoy Kerry pero en cambio estoy aquí con lo cual mira os ha pues mira

Voz 0874 33:51 les recuerdo que lo tienes que tuviste de Soria bueno la última no sé si la última vez que lo contaste era el tapado con la manta hasta las cejas porque nadie que no estuviera

Voz 0864 33:58 sí que iba iba os voy a contarle una cosa una escatológica a orinar simplemente tienes que ir antes a la calefacción porque era era horrible una sensación horrible horrible horrible pero en fin pero somos persona Friolera es una persona que aguante esto no tiene mayor problema así que es una dime dime no estoy contento estoy muy contento dentro si inicia una nueva vida nueva vida no

Voz 0874 34:19 Gemma me ha contado que has tenido un pequeño incidente de tráfico lo cual sorprende mucho para que no tiene carnet no sé qué pasa no pero ha sido testigo testigo lejano pero otra

Voz 3 34:28 o sea una una una pelear una cosa bien bueno

Voz 0864 34:30 es que he pasado de pasado contaba el número exactamente no sé qué terminó pero de esos dos conductores muy muy viriles los dos después se bajaron de los coches y a otros no separarlo pues se meter una ahora emitió de emitió un bofetón un bueno un puñetazo una otro le dejó tieso tío sea tirado en el suelo como con Cruz saco de patatas colega

Voz 0874 34:51 en medio de Madrid en la que si era yo

Voz 0864 34:53 al lado de la Ministerio de de aire eso era cosa queda de ese estamos hablando hombre parecía gente no gente probeta eh así cuarenta años más si es una cosa lamentable lamentable y ya hago cuando llegue ella lo sabías finde habían estado ya había otros conductores porque una cosa pero dice pero esto estamos en dos mil diecinueve que mucho hizo que te porque mucha testosterona

Voz 3 35:13 Ana malgastar horror horror yo dices cuando yo ya

Voz 0874 35:16 pero qué pasa que fuiste a separarlos no

Voz 0864 35:19 Eloy de lejos de una vista de una vista de alcohol Halcón Milenario este corriendo rápidamente para no pero el grupo estuve tentado de muy darme cambiaba de cera de acera pero pero dijo no no quita te acuerdas llegué llegue pues estaba estaba el señor en otros había ido además había ido osea es que es algo inaudito pero supongo que luego a la policía hay cámaras IPI habían pesquisas

Voz 0874 35:41 sí es que cuando el tono de la política hay otros tonos que se escuchan por la tele cuáles son los que son a veces porque además

Voz 0864 35:48 perdóname llevamos en España llevamos ocho diez años que es todo muy tranquilos no estamos ha sido sido hace poco galones para la tensión

Voz 0874 35:57 oye estoy pensando que tú estás en Madrid y hoy estoy todavía en Washington esto media eh recuerdas tú te acuerdas no

Voz 0864 36:03 qué tiempo sí que jóvenes era que si en pos bueno que eso es tú cuántos años hemos pasado tuyo madre mía contándonos historias no que igual podíamos podríamos hacerlo no es así siempre pararlo y nada

Voz 0874 36:20 hombre o con lo que salga no yo básicamente te acuerdas yo te contaba cosas que me contaba cosas comparaban más siempre

Voz 0864 36:25 qué ganaba yo no no no no cuidado tu alarde Abbas es que es eso no me gusta tú alardeaba excavado ya estabas estabas en tu sociedad americana y estaban muy Pinotti parado y muy fin perdóname la palabra Canarias era mi jefe pero mucho Lito entonces de pronto quería que ya siempre aupa Carme con tus movidas con tus con tu es Trending Topic que aún existían con tus vanguardias cuando recuerdo

Voz 0874 36:47 a la vez que competimos saber en qué país había mejores villancicos te acuerdas bueno corneado

Voz 0864 36:52 porque fíjate pero que You stop fantástico la fe la gente que se acuerde de aquella época siempre consultamos temas un poco parecidos pero cuando yo planteaba el tema ya has planteado Duty o ir algo era estratosférico yo compito ahora con esto que la vida digo pero esto

Voz 0874 37:11 sabes que pues vamos a hacerlo hoy una sola vez venga esa sección que se refería como la de pino y cansada

Voz 30 37:36 un Chupi Te voy allí eh pierdes

Voz 0864 37:57 por si no fuera porque me echo la depilación láser tendría a todos los pelos de punta

Voz 0874 38:02 ya te digo oye pero fíjate que vueltas a la vida que a una de mis hijas estudió en España y en Estados Unidos

Voz 0864 38:09 bueno estudia ya trabaja amigo ya está trabajando

Voz 0874 38:13 dos de los universitarios casi todos trabajan haciendo algo más acaba hoy acabado su Cawley habría dominado por completo tras la de verano no ganaría

Voz 0864 38:21 enero pero está otra pero es te cuento rápidamente que trabaje en ella trabaja en Manhattan en Nueva York y entonces no tiene no tiene sede su empresa su su empresa no tiene sede todo ese va mudando de tener hotel de lo bien lo de Hotel Habana semana cafeterías y trabajar en cada semana trabaja un diferente digo pero es

Voz 3 38:40 no que moderna

Voz 0864 38:43 es un muchacho de Carabanchel puede aspirar a que su hija trabaje en varios eh

Voz 0874 38:49 pero mire a veces está la diferencia como llaman los americanos a una persona que trabaja en cualquier lugar siempre disponible sin sin una sede oficial pues un trabajador moderno trabajador cibernético en España como se llama un vagón cuando aparece por cada cara dura cada exacta pero oye pues yo quieres te cuento una cosa te cuenta una tendencia que yo estoy viendo aquí venga y luego tú me cuentas algo de ahí venga

Voz 0864 39:13 pero esos confrontado vamos que si mira yo yo

Voz 0874 39:16 creo que esto es una cosa de la que te quiero ver uno de estos días nuestros fines de semana es un poco ver que ha quedado del mito o qué efectos prácticos ha tenido el mito en en el año que llevamos un poco con el yo creo que en este país hay un respeto por las mujeres mayores infinitamente superior al que hay en España a las mujeres mayores se les está dando posiciones de poder que en España yo creo que serían impensables hiciste podría poner una serie de Gmail eso ver a ver ejemplos por ejemplo de periodismo tiempo ocho años acaba de firmar un pedazo de contacto con la CDS para presentar los informativos la directora de informativos se llama Susan Prince que tiene sesenta y seis años ir si pasamos a la política Nancy Pelosi es la nueva presidenta de la Cámara de Representantes por tanto la tercera mujer más importantes de Estados Unidos de alguna manera porque si se muriese en que Dios no lo quiera Donald Trump y Mike Pence pues me es ganarse

Voz 0864 40:12 bueno es que hacer estar

Voz 0874 40:14 setenta y ocho años y setenta y ocho años hay una sala setenta y ocho años Maxine Waters se ha convertido en en las senadora que con más edad asume ese cargo con ochenta años y no pasa nada Javier pero entiendo

Voz 0864 40:29 primero en el mundo de los hombres ocurre eso también no que gente va muy mayor haciendo también esas cosas

Voz 0874 40:34 es que la gente muy mayor también se le está echando porque ha hecho cosas que no debería hacer se me ocurre que por ejemplo al presidente de la CBS que también tiene sesenta y ocho años lo han echado también por por lo que te puedes imaginar pero yo yo lo que sí creo es que aquí se respeta más lo que llaman la señora no las la la es ser Siniora no yo creo yo recuerdo que tuyo hablamos una vez en en este espacio que hemos resucitado sobre cómo a mí siempre me ha llamado la atención que los corresponsales que están en la Casa Blanca de los periodistas que están en la Casa Blanca son todos mayores porque es gente que lleva un largo pasado a sus espaldas que ha sido antes corresponsal fue Estados Unidos con sénior no mientras que en La Moncloa pues son muchachos sí muchos muchos casos sí que hay muchos de ellos no se atreven a pregunta aún no saben formular con una pregunta a un portavoz del Gobierno y eso eso me llama la atención igual que los presentadores de los telediarios cuando salvo Matías Prats Ana Blanco que es un poco como Jordi Hurtado no están optan ahí son son jóvenes no tenga quiso es muy mala pues esto ahora afecta sobre todo a mujeres inmigrantes mayores de más de sesenta sesenta y cinco años

Voz 0864 41:45 digamos que ahora la la ola les viene viene a ellas

Voz 0874 41:48 exacto pues me parece

Voz 0864 41:51 si lo hacen bien verás me parece maravilloso claro o sea yo quiero decir que yo como yo que estoy más cerca ya de ese desear desear horquillas de edad a mi me parece que bien pero fíjate cuánto fines ni caso yo ya me noto mayor yo quiero deja el yo bloqueo de retirarme yo he dicho siempre pero es que ahora yo me veo yo yo me veo en la en la tele tres trabajadores trabajo también atrajo La2 haciendo una colaboración con unos amigos y tal y me veo en la me veo Movistar me veo en la tele Íñigo yo dentro de dejarlo yo estoy mayor tío yo tengo yo estoy mayor yo tengo no

Voz 0874 42:20 qué te ves mayor no porque sienta no no vamos a ello

Voz 0864 42:22 es que mi capacidad de repente sale todavía sigue intacta pero pero pero digo estima Jordi o yo no sé ya no sé si generalmente todavía Mi tengo vigencia vigencia prefiero estética ya que decir que no no es verdad que aquí la gente mayor son de hecho Dios han estado en España la gente mayor va desapareciendo de los sí sí sí sí

Voz 0874 42:42 si el mapa rápidamente aparecen pero a marchas forzadas desaparecen sabes lo peor que nadie piensa en ellos ganó solamente se les aparta sino que luego de repente yo que ya hace falta por ejemplo un director de discusiones española pues eventualmente hemos puesto a Rosa María Mateos el MCL perdona pero porque es eventual sabes pero así un cargo a Roldán alcance si pues yo qué sé una característica nuestras imagínate si además eres mujer pues bueno en España horrible claros imposible imposible imposible toda la imposibilidad sí sí tengo una invitada parte venga aquí en Estados Unidos y pues nada es yo me quiero muchísimo echó mucho de menos porque ya no vive en España árabe Miami triunfa como nadie en Univisión porque ha nacido para triunfar también colabora con Hoy por hoy con Toni Garrido creo que los jueves si no recuerdo mal pegado enorme madrugón para estar en directo en la radio es Marcela Sarmiento estas hay Marcela buenos días

Voz 25 43:36 ayer los cuarenta ya ese tema de cuarentón que te

Voz 0864 43:47 queda eh te queda todavía te queda recorrido entonces

Voz 0874 43:49 la mucho recorrido que bien hago Marcelo déjame que empiece preguntan una cosa porque tú estás en Univisión yo cuando pongo Univisión veo muy ambiente telenovela en la parte periodística digo es una que tú estás sean mucha mujer muy joven y voluptuosa no sé si se me permite decir esto

Voz 25 44:08 pues te permito decirlo cuando hablas eso te refieres alguno de los programas que todos tienen que ver con el mundo el entretenimiento pone el mundo por ejemplo de los realities shows que creo que es una cosa que que se pluralista en muchos otros lugares sin embargo en el tema de las noticias digamos que nuestro Banco Central es un hombre es Jorge Ramos y junto a él está una colombiana llamada Ia Calderón una mujer también los cuarentas si quizás no se compara con algunas otras periodistas norteamericanas que son un poco mayores pero no solamente es una mujer muy inteligente es una mujer muy bella es afro colombiana y poco escote no es una mujer muy seria en ese sentido no les gusta mucho es más bien sobria así que no están telenovela ahí si no te lo que lo hace

Voz 0874 44:57 en el en el en el ámbito en el que tú trabajas bajas en varios programas para Univisión y dices que estás en los cuarenta yo no voy a decir en qué parte de los cuarenta pero estar en las dos primeras cuarenta

Voz 25 45:07 no quisiera mirarle vamos a perder el miedo a ese tema calzado Javier Javier del Pino vamos a a Pep verle el miedo al cuento de preguntarle a una mujer que si es mala educación que si es buena ocasión eso depende sexo depende sí1 tiene confianza uno con la persona yo te digo perfectamente del vino tengo cuarenta y cuatro sin ningún problema te lo cuento hay gente que le aterra decirlo siempre que esconde la edad incluso muchos son hombres esconden la edad últimamente así que es verdad es aparte no me gusta mucho

Voz 0864 45:39 en la verdad Wikipedia me quitaron me quitan un año inodoro le digo no

Voz 0874 45:44 vosotros y no haber perdido Marcela con cuarenta y cuatro años hay veces que te sientes rodeada de gente demasiado joven

Voz 25 45:52 a veces me siento rodeada de gente demasiado joven pero me siento también por ello porque me estoy sintiendo cada vez mejor con estos cuarenta y cuatro me estoy sintiendo cada vez más segura yo la verdad es que cuando hoy a las mujeres cuarentones cuando yo era de veinte de treinta hablar de esta seguridad de los cuarenta me parece un cliché pero lo puedo decir la verdad cansado el Pino yo creo que que si es fantástico estar en la edad en la que uno se siente seguro y tranquilo yo cada vez me siento mucho más segura con mi algo así que lo estoy disfrutando mucho interés estatal

Voz 0874 46:21 José Juan Javier que se siente fatal dice que se ve en el espejo de que no se reconoce

Voz 0864 46:26 pero mañana mismo

Voz 25 46:29 habemus lo importante es que no te vayas a quitar Javier la edad en todas las digamos páginas de citas

Voz 0864 46:35 te cuento se te quitan las páginas de citas

Voz 25 46:38 ay si perdiste Lance de

Voz 0874 46:40 programa cuyo nombre no voy a decir que está entiendes lo que se abrió un perfil en Tinder tiene sesenta hay cuatro años os decía joe es que es que no me sale ninguna mujer de cuarenta todas las que me salen son de sesenta y cuatro durante sesenta y cuatro y estaba como indignado

Voz 0864 46:55 ahí ella que yo me voy a quitar ya había sinceramente con vosotros que me pasa una cosa el otro día el maquillaje la tele a ver que pasa es que una una persona de maquillaje me dijo que por qué no me operaba los ojos porque no me sujetaban los párpados que se me estoy quedando pues me sentí muy mal

Voz 25 47:14 pero los partidos que están colgando mucho

Voz 31 47:17 es que nosotros te lo estás empeorando cortinillas lo mejor me quedo en la niebla animal no solo

Voz 25 47:31 pero Liga hay gente que se coge ha sido una sin Tita Cervera cinta

Voz 31 47:35 no no pero eso es lo que quiero

Voz 0864 47:40 de casa para eso ya me para eso me pero no pero mira

Voz 0874 47:44 a Rosa Montero es critica hace poco en el país que lo peor de envejecer es que por dentro sigue siendo el mismo de manera que cada vez hay un conflicto mayor con un cuerpo que se está derrumbando yo recuerdo que Juanjo Millás en este programa el escritor contaba hace poco que él cuando se levanta por las mañanas Él no se acuerda de que tiene la edad que tiene centros de repente él se piensa que sí a lo mejor veinte años o treinta los nuevos

Voz 0864 48:06 nota todos los achaques ostrás incluso hoy