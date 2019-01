A Vivir Que Son Dos Días (12/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0874 00:00 Flavia de grandes Granada yo

Voz 3 00:26 a esta hora está previsto que comience en Avilés Asturias una marcha reivindicativa de los trabajadores de Alcoa protestan contra el ERE que plantea la multinacional de aluminio y que puede dejar en la calle a más de seiscientas personas incluyendo también a los empleados de la planta de A Coruña Radio Asturias Silvia Rúa

Voz 1904 00:40 la enésima manifestación de los trabajadores partirá desde la factoría hasta la plaza del Ayuntamiento avilesino se produce en un momento en el que la empresa se descuelga con lo que parece su última oferta en el marco de la negociación del ERE de extinción que vence el martes pasa por despedir a casi quinientos trabajadores la plantilla no lo acepta y pide la multinacional que ceda al Gobierno las factorías de Avilés ya Coruña hasta que aparezca un comprador el ministerio sin embargo ha rechazado ya una posible nacionalización de las

Voz 3 01:05 fábricas y la Guardia Civil ha detenido a siete personas en Andalucía que formaban parte de una red que concertada parejas de hecho de conveniencia los arrestados cobraban cinco mil euros Se les acusa entre otros delitos de falsedad documental Javier Garrido

Voz 0866 01:17 la red buscaba mujeres con escasos recursos a las que prometían un pago de entre mil y dos mil euros para formalizar una pareja de hecho con ciudadanos marroquíes que pretendían regularizar su situación catorce de estas parejas han sido descubiertas en las provincias de Granada Almería y Málaga la Guardia Civil imputa a los detenidos dos hombres y cinco mujeres delitos de organización criminal contra los derechos de los extranjeros de falsedad documental

Voz 0485 01:40 y en Valencia buscan a un hombre que desapareció ayer

Voz 3 01:42 mientras hacía piragüismo en el río Júcar cerca del municipio de Algemesí amplia Manuel Gil

Voz 4 01:47 bomberos del Consorcio de Valencia forestales y voluntarios además de especialistas del Grupo de Rescate en Altura drones y el helicóptero de la Generalitat participan activamente en la búsqueda de un piragüista desaparecido ayer tarde a la altura de Algemesí anoche fue localizada la piragua tres kilómetros río abajo pero sigue sin haber rastro de este hombre desaparecido

Voz 0485 02:08 vamos ya con la información del deporte uso de Caballero buenos días

Voz 0441 02:10 siete al buenos días hoy se juegan más partidos en Primera División a la una Leganés Huesca las cuatro y cuarto Valencia Valladolid a las seis y media Girona Alavés y a las nueve menos cuarto se juega el Villarreal Getafe en baloncesto comienza la jornada dieciséis de la Liga Endesa a las seis de la tarde Montakit Fuenlabrada Monbus Obradoiro Unicaja Movistar Estudiantes ya a las ocho y media Mora Banc Andorra San Pablo Burgos es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora y siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 18 05:08 no

Voz 14 05:11 qué tedio sido quieres

Voz 19 05:13 es como esta como acaba la película escuchas Sucedió una noche entramos ya en el cine quería está a punto de empezar el programa de la SER dedicado al cine clásico clásico chico viene de la palabra clave las madrugadas del sábado al domingo

Voz 20 05:29 es Despierta Despierta Herta despierta ya despierta ya despierta ya despierta ya

Voz 19 05:34 los podcast de Cadena Ser punto com y eso cae por su peso

Voz 21 05:40 sí

Voz 22 05:46 ah

Voz 24 05:54 no no no

Voz 25 05:56 no

Voz 1722 06:03 yo lo que digo es que la libertad de expresión está amparada yo la respeto al humorista pero no estamos hablando el humorista estamos hablando del principal partido de la oposición el mismo partido político que a través de un Videomedia sea la muerte es el mismo partido político que él está calificando como golpista o cómo ser un presidente elegido

Voz 26 06:21 a vivir que son dos Javier del Pino

Voz 0874 06:47 el presidente del Gobierno respeta más que al Partido Popular lo cual tampoco es decir mucho requiere gran esfuerzo por su parte yo creo eh Jorge Ponce Pedro Aznar David Navarro cómo estáis compañía

Voz 0509 06:57 bueno Javier qué buenos días qué tal qué tal el PP siempre ha sido un buen cómico el PP como como buen feeling conmigo humorista diera yo tenía a cintas de chistes del PP mandar joven en noches me las ponían no la gasolinera las vendían sus objetivos para el próximo año algunos trabajar más gusto bajar menos bueno yo no sé yo tengo un objetivo político me he propuesto liderar el ecologismo de derechas todavía no se pues no tengo tengo que buscar

Voz 0874 07:23 de hueco si estáis en ecologismo de derecho

Voz 0509 07:26 pero empezado tú solo no lo tiene mucha gente no no no sé no tengo programa ni nada como tampoco lo primero tampoco no hace falta que es decir es llega a acuerdos Pedro llega a acuerdos sintético uno con otros necesito que me que me voten las vacas vale vale de lo más de Tesla creo que es bueno para hacerlo

Voz 0874 07:42 sí sí empieza por ahí oyen poco hablábamos al vídeo de la discordia porque merece la pena recuperarlo aunque sea por última vez este año no el que el fin de semana pasado hizo un cómico que un cómico no perdón por usar esa contracción compartió el Partido Popular en su cuenta de Twitter

Voz 27 07:58 Queridos Reyes Magos dos y cantante preferida era Amy Winehouse mi actor favorito era Robin Williams llevas sólo te escribo esta carta para decirte que mi presidente favorito es Pedro Sánchez

Voz 0874 08:13 por dónde empezar por encima

Voz 0509 08:16 no a mí me encanta el ser es que ser comer manager del PP es un es una labor eso eso eso es una pero es que también es un mitin mala ayer del niño también ojo yo prima tengo que decir hay chiste hay humor

Voz 0485 08:35 cumplió usar el el y otra cosa es que un partido político ritual P es que ese es el problema

Voz 0509 08:41 el problema que hay no hay otro claro claro

Voz 0874 08:43 come coso durante tiene su público el Community Manager lo tiene que hacer es buscar otro empleo porque este claro

Voz 0509 08:48 no no tengo que decir hace con mi del están pasándolo gigas en vez ahí unos papeles no gigas de Bárcenas un documento claro

Voz 0874 08:57 no han sido los únicos que han querido compartir con todos los españoles sus buenos deseos estas últimas semanas aquí tenemos al niño más aplicado de Vox leyendo también su carta a los Reyes a través de las ondas de Radio Las Palmas

Voz 28 09:09 de cómo creemos que hay que seguir luchando contra la ideología de febrero le vamos a pedir a los Reyes las Monster High del club de la seminal como hay que luchar contra la inmigración ilegal pues las construcciones Lego para que nos ayuden a hacer un muro en la frontera de Ceuta

Voz 0509 09:24 no sé quién si no sé qué chiste aquí me ha gustado el Diego ha estado yo creo que también hay chistes ahora también lo que hay a lo mejor un poco de de xenofobia detrás de la comedia racista el el otro día un colega me dijo una cosa buenísima ahí es que Ortega tiene toda la pinta de ser como malo de Star Wars y es verdad que si le quitas la M es es Ortega sí es verdad mentira Ortega

Voz 0874 09:48 que ha sido un niño muy bueno así que la carta a los Reyes Magos sigue con dos regalos más que son estos

Voz 29 09:53 no tenemos que seguir luchando con todo pistacho la prisión de Playmobil para fui demoren con el se de la comisaría en Bruselas como hay que seguir luchando contra la corrupción pues el monopolio de la Gürtel y los ERE dime porque tenemos que seguir luchando contra la PSOE pues la muñeca a su salita que llora

Voz 0509 10:14 claro uno que para luchar contra las pateras el hundir la flota pero ese hubiera sido el cocodrilos

Voz 0874 10:21 aquí por pero imagino una carta en Un final la carta así y no me atrae es todo lo que os pido pues entonces lo digo en mi amiguito Santiago que va con su emitan Wesson que

Voz 0509 10:32 claro eso oportunas no oye David has preparado tú del igual está muy bonito

Voz 0874 10:38 en un minuto mira pues Caipa

Voz 0485 10:40 toda Andalucía vale de de Madrid pero hay pacto te explico cómo así como una comida familiar El PP al abuelo no porque son partido viejos sino porque es el que manda porque ganó la elección es bueno no lo ha ganado gracias al PSOE pero que gobierna eso de que gobierne la lista más votada eso ya da igual vale total que el abuelo invitado a su hijo cuñado pero no quiero decir que Ciudadanos los ha cuando fila PP Ciudadanos y Vox han llega un acuerdo eso sí ciudadano han comido un día como el PP Vox otro día porque no se quedan sentar con Vox C's y PP SAS departió la tarta la Consejería Ivo que quiere alguna cosa toda una podías eh eh pueden expulsar a inmigrantes quitarse del medio a los que quieren desenterrar a los fusilados pero a la maltratada eso ya era demasiado iban a tener Alan Andalucía muy a su casa y no han pasado más cosas pop poco más la verdad Javier que la Pasión de Villarejo era la las conversaciones de tener

Voz 30 11:29 no te lo demás quince mil para hacer

Voz 0485 11:31 más exacto que si ya nos cuesta escuchar unos audio de guasa Matos minuto imagínate de quince mil llamadas morirse que media España tiene la voz de Joaquín Sabina eso si tú no lo sabes pero es así pásalo día hay no se quita kick en el dos mil tres eh cuidado muy importante vamos a estar más gordos un estudio más pero bueno eso sí han descartado Jordi Hurtado que va a seguir igual

Voz 33 12:01 eh

Voz 0874 12:05 de todo fuera David de noticias muy importantes las primeras que cantas esto esto es es tu cantando espera espera un escucharemos

Voz 34 12:11 en andaluz deja tocando la guitarra es Verdi

Voz 0509 12:33 no me lo creo

Voz 0485 12:35 muy guapa que es que es como como Rosendo se hubiera tomado proponía

Voz 0509 12:38 de Rosendo si hubiera tomado propio que estéis me parece a punto de vomitar en algún momento porque estoy maravillado Rosendo

Voz 0874 12:53 bueno es primera noticias que canta la segunda David es que has llevado la radio al teatro o lo vas a llevar a partir de esta noche que extremas no

Voz 0509 13:01 no lo sé

Voz 0485 13:02 radio comedia en el teatro Príncipe Gran Vía de Madrid que tenemos aquí todos los sábado y para mí era un sueño

Voz 0509 13:08 no llevaba un espectáculo de radio al teatro porque tengo que decir que lleva años

Voz 0874 13:12 estoy hablando de esto de la posibilidad hacerlo trabajando en ello

Voz 0509 13:15 lo sabe lo difícil que no se lo sé

Voz 0874 13:17 se estrena hoy hay que te deseo la mejor de las suertes muchísimo de de hecho creo recordar que lejanamente porque era un una noche en Granada qué recuerdo me pedirte que estuviera y no puesta puesto en Washington pero pero te si estaré

Voz 0509 13:32 digamos por supuesto sí si alguna reposaba porque siempre en Washington se digo yo es que no lo sabes pero Estarás esta noche hay un coche esperando te ahora con un jet usted David Navarro Jaén Airlines el Falcon ha pedido a Pedro no poco como es también nadie vosotros Jorge Messi pero tampoco lo sabían yo lo sabía pero yo voy a estar en Washington

Voz 0874 13:59 a ver qué es radio comedia

Voz 0509 14:02 es un leit naif de red de radio pues

Voz 0485 14:05 es un monólogos hay monólogos por supuesto pero es una radio de digamos conmemorando esa radiólogo ochenta donde yo me crié donde hay música hay vídeos musicales también hay fin buzón de voz noticias servicio informativo publicidad todo lo que tengo una radio y encima pero gente a pasar es una radio en los ochenta se decir

Voz 0509 14:25 que fumar comer un galán tuvo claro

Voz 0874 14:29 publicidad de medidas para las varices desde los ochenta esto ha pasado

Voz 0509 14:32 hombre la verdad es que la idea ahora eh

Voz 35 14:35 el lo que es lo que yo hacía de pequeño que era jugar la radio

Voz 0485 14:37 no porque yo me ponía a yo como si fuese un locutor de pequeño con un micrófono Itu agarro hombre claro

Voz 0874 14:42 la cigarra no todo el mundo tiene un pasado es que yo yo sé porque me lo contaste también hace poco el que tu padre trabajó en la Cope igual cada cual tiene lo que tiene no pasa nada

Voz 0485 14:53 sí efectivamente fue mi padre es verdad que me regaló un micrófono que iba tira en la radio y a partir de ahí pues empecé a jugar yo presentaba

Voz 8 15:00 las canciones Diego veta de hombre de radio foto

Voz 0485 15:02 mira yo mismo en mi cuarto partido también ponías música

Voz 0509 15:05 no sé lo que vale vale vale futura dormida

Voz 0485 15:11 ahí surgió la idea íbamos ahora a conmemorar junto con Diana Lucena que son actriz deja en también el por eso volver a jugar a la radio pero pasaron los todo bien escuchando música de media

Voz 0874 15:22 la gente puede deleitarse con el con tu dulce lo diosa voz que vamos a escuchar otra vez

Voz 0509 15:29 radio casete radio casete yo voy a ir al paro a esta no pero es que además no te lo han contado pero hay una sección que se llama karaoke que va en bañador siempre siempre pues

Voz 0874 16:04 hay que decir a Teatro Príncipe Gran Vía sábados a las once y cuarto dices que voy a ello

Voz 0509 16:09 a la caña no va ahí ahí cuerpo volver a punto de levantarse Javier ya se comer

Voz 0874 16:15 ya con David Navarro y con los invitados que bueno pues que al final accedan con la pistola en la cabeza pero va a ver invitado de peso pero que

Voz 0509 16:23 no de verdad no sé si es verdad pero me dio Broncano también ir está Iñaki Urrutia esta noche habrá gente

Voz 0874 16:28 por supuesto pues no no tiene casi trabajo con lo cual

Voz 0509 16:32 es verdad que en cualquier momento lo pilla

Voz 0874 16:34 pero oiga

Voz 33 16:41 próximo

Voz 0874 16:42 Tiermes presentaremos los presupuestos para que España

Voz 33 16:45 el avance contigo

Voz 0874 16:46 fue avanzando pues España avanzó llegó el viernes y el presidente presentó sus presupuestos para su aprobación en el Consejo de Ministros

Voz 0421 16:54 son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno pero además van a blindar derechos y libertades por qué no decirlo para buscar el futuro huir de ese pasado en blanco y negro eh del que algunos y en estos días están teniendo bastante nostalgia

Voz 0509 17:15 que se decides como morderse la lengua no pero es verdad que hay como hay un punto ahí de nostalgia ya con todo el tema del Valle de los Caídos todo eso que ya al príncipe generamos un poquito como de rechazo y ahora ya lo ves el baile los caídos ya es el nuevo Malasaña no ya a lo mejor hablo por mí pero yo tengo ganas de ir os digo una van a sacar una pero es que han ido nunca al Valle de los Caídos Netflix va a sacar una serie de Franco eh el el problema

Voz 0874 17:40 como tuvo ya su antecesor Pedro Sánchez que no extraña Rajoy ser aprobarlos en el Parlamento el problema sobre todo si dependen de Pablo Casado no Sánchez es lo más radical de la izquierda que ha habido en el Partido Socialista prácticamente a la altura de Zapatero lo de repetir mucho y con voz solemne algo pensando que es verdad pero sí

Voz 0509 18:00 ancho internacional en ruso yo escuchaba escuchando Manu Chao pero son las canciones de Manu Chao en ruso

Voz 0874 18:10 el sentir de Zapatero son Sierra Madre siempre no sí que sería lo más radical que podría hacer el presidente para conseguir que se aprueben sus presupuestos esos presupuestos ofrecerle un ministro por ejemplo no con esto exactamente fue fue una Reunión de de pasillo en la que dos y responsables importantes de Podemos nos acercan y nos dicen qué pasaría si presionamos para que Borrell caiga de vuestro voto cambiaría si uno Rufián no la que dos responsables importantes de Podemos le ofrecieron cargarse políticamente a Borrell a cambio de su voto a favor de los presupuestos a mí lo que me cuesta creer que alguien piense que Rufián no iba a contarlo

Voz 0509 18:52 hombre yo digo una cosa en algún día lo echaremos mucho de menos porque es un dinamizador que se van ahí se va a ir ya yo que esto esto se va a poner de moda en la cabeza de Borrell va a ser el nuevo bitcoins a ir saltando

Voz 0874 19:03 a raíz de la ola va a subir y bajar esos Rufián insiste en que esto pasó pero sí un ofrecimiento como cualquier otro sobre todo por parte Podemos que a veces lo digo con con cariño pues se piensa que estos House of cards

Voz 0509 19:18 Oscar sí que eso bien no he es del peso sería el Kevin Spacey de Podemos por otra parte dentro de House of cards Echenique vehículos y no sería toquemos

Voz 0874 19:30 desde el PSOE Óscar Puente lo mira el lunes estaré con Borrell la cabeza la tiene sobre los hombros y la va a seguir teniendo durante mucho tiempo

Voz 36 19:38 y me parece que eso está puesto

Voz 0874 19:40 hay cosas propias del señor Rufián

Voz 36 19:42 que por desgracia en demasiadas ocasiones hacia un horas

Voz 0509 19:46 apellido claro como se dice ahora Rufián por contraatacar tenéis que hacer Borrell y cuenta nueva mira mira Jorge me lo había como les hace falta

Voz 0874 19:58 desde sus mismas filas la ministra Reyes Maroto ni negaban y confirmaba

Voz 30 20:02 es niega que en algún momento algún miembro del Govern

Voz 37 20:05 no le haya dado podemos esa posibilidad

Voz 28 20:08 bueno de hecho no lo que quiero decir es que valora lo que cada una fuera decir pero que en este momento quién negocia y quién va a buscar esos apoyos es como digo el Partido Socialista es verdad que Pepe

Voz 0485 20:21 mucho que mucha yo no quiero ser nunca antes vista los Portilla pero ese titubeo ese titubeo no impone muchísimo yo ayer subí con ella en el ascensor me preguntó qué piso

Voz 0509 20:29 le dije que no lo sabíamos cuál es verdad ha dicho ella sabía que ir al ocho

Voz 33 20:36 sí sí de Albert Rivera depende tampoco los presupuestos llegarán a buen puerto nosotros vamos a votar que no con las dos manos a estos presupuestos no estamos abiertos a agonizar esta legislatura pero

Voz 0509 20:48 a eso hay que decirlo eh porque veo exigir pero Rivera sabe que manos vale lo mismo que si si es por personas bueno ya pero el gesto colado en manos de vais a aprobar estos presupuestos dos apareció poco de derecho

Voz 0874 21:00 tras este no para los de derechas que si pero si no van a votar con una sino con dos manos que vayan con cuidado que si los del PSOE y Podemos son capaces de cortarle la cabeza Borrell lo que pueden hacer con las bandas de Rivera yo ni pensarlo hermanos demandó medidas del Gobierno socialista han conseguido que escuchemos a Toledo Teodoro García Egea diciendo esto

Voz 0485 21:18 hoy más que nunca hemos comprobado como el señor Sánchez

Voz 0874 21:21 el mejor el mejor el mejor vendiendo las medidas del Gobierno el Partido Popular está

Voz 0509 21:30 el Partido Popular ante siempre bueno vendiendo colonias este estas novedades he tenido una un sueño erótico con Pedro Sánchez perdonadme pero me imaginé que hacía un anuncio de Cool Water os acordáis de los anuncios de Kubot salen de la playa todos has estado del mar así decirlo

Voz 0874 21:45 de rescatar esa foto de Pedro en la que estamos tuyo con Pedro Sánchez y él sin camisa y en tu sueño

Voz 34 21:53 sí

Voz 38 22:08 a las elecciones la señora día va hacer lo mismo que hizo el Partido Socialista hace tres años que es generar un pacto de perdedores ir evitar que el Partido Popular la fuerza más votada gobierne en otra pregunta señora día usted está dispuesta a respetar la lista más votada que la lista más votada gobiernen yo estoy dispuesto a respetarla ahora

Voz 0509 22:31 no la verdad filtro como Moreno Bonilla lo que no es el mismo en dos mil quince que en dos mil diecinueve pero también es normal todos cambiamos yo tenía pelo en dos mil quince tenía un montón de pelo tras tatuajes la circunstancia cambiado mucho antes le venía mal y ahora le viene bien tan sencillo como eso

Voz 0874 22:50 credibilidad política pues está sobrevalorada

Voz 0509 22:52 el éxito no es una persona muy optimista

Voz 0874 22:55 yo creo que al final el éxito vino

Voz 0509 22:58 el trabajo sólo en el diccionario en casa con escenario voz concretamente

Voz 0874 23:04 sabemos cómo se lo han trabajado si donde no en un hotel de Madrid pero Teodoro García ha tenido éxito en sus negociaciones para poner a su candidato en la presidencia de Andalucía

Voz 0509 23:13 hoy comienza

Voz 0874 23:15 el cambio en Andalucía comienza

Voz 39 23:18 el cambio después de casi cuarenta años de gobierno monocolor de monopolio en el poder del Partido Socialista Obrero Español pensasteis

Voz 0509 23:28 Nos va a ser presidente de la Junta de Andalucía y es el que hace nada dos meses estaba delante de una casa de citas diciendo puticlub

Voz 0874 23:34 no sé si es verdad eso no se olvida esto sí sí la foto la tienes encima de la mesa las fotos del acuerdo con Vox con gente bueno gente están Egea Bonilla el juez Serrano Ortega admite de todos

Voz 0509 23:46 silente al éxodo jocoso la cara del juez si no no se puede explicar pero bueno la la cara del juez Serrano

Voz 0874 23:52 por de de de la gafas no tiene la cara como digo coño han volado verdad comprar cruel a esa mirada de Ortega Smith le añadimos estas palabras

Voz 40 24:06 hoy pierden las leyes liberticidas hoy pierde la inmigrado

Voz 0509 24:10 John ilegal pierde la corrupción lo que perdemos esa evolución no

Voz 0874 24:15 de acuerdo se quieren derogar la Ley de Memoria Histórica

Voz 0509 24:18 el carné de caballo en Caracas

Voz 0485 24:21 el Guaje es ahora hay una cosa muy curiosa en Andalucía que yo que si se comenta mucho hielo de Canal Sur a ver sé que estamos en medio de comunicación que pero siempre se dice bueno por fin va quita ya hay lo que el el toda toda la copla hay digo no a la derecha no les gustan las

Voz 0509 24:36 es que van ahora va a haber Radio Futura hacer Juan entero

Voz 0874 24:43 ya no vale pero sobre todo la medida que más os afecta a todos de los que estáis aquí sentados plan para evitar la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España vosotros Jorge David no hombre normal ya es hora de porque yo la verdad eso que tengo que hacer cuando me montó en un autobús aquí en Madrid de levantarme para dejarle el sitio a no se agobia

Voz 0509 25:02 el mismo porque quería decir una cosa a Paqui que prepara el guión que se ha puesto en en negrita este este punto en negrita algo de Vox no se puede poner para la próxima que lo sepa cuál es porque eso es mayúsculas

Voz 0874 25:17 a lo mejor pero en fin no es que hayan ha capacitado en aras de la concordia y el consenso de la derecha los de Vox sí que han decidido tachar dos de los puntos más polémicos referido a la ley LGTB la de violencia de género como digo no no creo que sea por porque hayan capacitado porque a todos les parezca bien es que cualquiera le dice que no ha casado yo ya sé que hay algunos partidos que Blanco le informo de gala hay otros que venimos con uniforme de combate

Voz 0509 25:42 a quién cree que puede casado a Pérez Reverte vamos Pérez Reverte ha casado no debería yo pagaría por Pérez Reverte es es Tanos vengador

Voz 0874 25:58 es una señal de buena voluntad de ayudar a sus colegas con los líos que se hacen con el lenguaje por ejemplo casado también lo legislado la piso

Voz 30 26:04 permanente revisable

Voz 0874 26:06 en supuestos que van directamente contra los feminicidios

Voz 0509 26:10 pero lo de esto de las mujeres que sí sí sí sí

Voz 0874 26:15 me han dicho que no sé qué pasa porque no pasa nada o pongo otro ejemplo García Egea que antes cortan tengo que decir violencia de género o violencia machista en Hora Veinticinco escucha

Voz 41 26:24 yo reconozco que en muchas ocasiones hay un problema de violencia luego dentro de esto pues se podemos calificar las distintos tipos de violencia no pero para mí los agresores no agresores y la víctima son víctimas independientemente de su género o o de su condición

Voz 0509 26:43 a mí me gusta que quiere quitar a quién quitar la protección a la mujer maltratada darle protección a los toreros si no existe una de las medidas ahí ya se ve muy buena medida

Voz 0874 26:54 con los mismos y yo por ejemplo Ruth Beitia no que es la nueva y flamante candidata del PP a la Presidencia de Cantal

Voz 0485 27:00 Cantabria te escuchó como en una entrevista con Onda Cero es el

Voz 0874 27:02 sería un poco con el concepto de humanidad

Voz 1855 27:05 que que se debe de tratar por un igual no a un animal cierta maltratar te te te voy a tratar a una mujer a un nombre porque todos al final todos los seres humanos bueno que hay que valorar cada caso

Voz 0509 27:19 el individuo la culpa la tiene Disney que nos han colado toda la vida con ratón habla compacto habla en esta señora al final va a Munich notó cómo estás cómo está Cantabria Revilla Ruth Beitia por ahí eh

Voz 0874 27:30 es curioso porque hay momentos de esa frase en la que parece que se le va como la risa del no son muy bien

Voz 0509 27:35 si hace gracias a pesar de que

Voz 0874 27:37 algunos miembros del PP como Alfonso Alonso no tenían en buena consideración a sus nuevos socios vamos a Bush le falta un hervor sí que hubo acuerdo al final

Voz 0509 27:46 la hucha

Voz 0874 27:47 no hace falta ese hervor también con los de Rivera que se dejaron algo más que la piel y las comas es una negociación no

Voz 33 27:54 en primer lugar planteamos un acuerdo perdón pido disculpa pero estoy de la voz ya inyectó regular

Voz 0874 28:02 frío de Madrid que no lo crea no de esta mañana

Voz 0509 28:06 no perdió la oportunidad el chiste subía decir estoy de la Vox Jaume regular no bueno podía haberle echado la culpa Carmena también hará

Voz 0874 28:16 de Ciudadanos siempre ha estado a favor de llegar a un acuerdo con Bonilla a pesar de que en campaña se quejaba de su falta de amor

Voz 33 28:21 señor Moreno a mí no me respeta pero bueno ya dará las explicaciones de por qué yo sé sí

Voz 0509 28:26 él tiene por Ros sesión no señor moreno

Voz 33 28:28 es que usted me ha insultado e insultaba a los a todos los andaluces

Voz 0509 28:32 se nota no están siempre lo de ciudadano como como indignados con alguien no hay como con desamor no de todo de lo suyo

Voz 0874 28:40 Madrid sí que será vicepresidente de la Junta gobernará con el PP pero sin que les toque

Voz 37 28:45 a no está claro que nosotros no estamos en mejor posición porque hemos firmado acuerdos y a mí no me vinculan los acuerdos que el Partido Popular Xbox hayan firmado fuera del acuerdo que yo tengo con el Partido Popular

Voz 0509 28:58 no tiene pinta de que va a funcionar muy bien esto no sé si esto va a salir genial

Voz 0874 29:02 es lo que dicen ahora ya sabemos que Ciudadanos son son muy libres de cambiar de opinión y aunque marcan de la ultraderecha también les hemos oído decir en Televisión Española de ADN y me incomoda ni me deja marear incomodar yo estoy haciéndome trabajo claro obligadas un nombre blanco

Voz 0509 29:18 bueno enteros sexual de clase media alta cómo te va a incomodar pero yo es verdad que no escucha mucha mujer ni del PP ni de Ciudadanos de Andalucía defender un poquito qué qué está pasando de verdad defendiendo más hombres

Voz 0874 29:30 un pelín no no lo basado en lo que sea no

Voz 0509 29:31 lo que se ha con los pactos firmados

Voz 0874 29:34 la posteridad que dará el análisis de la situación de un máster de la Rey Juan Carlos hombre

Voz 13 29:39 la tormenta perfecta que yo me encontrados que mientras emerge Vox Se desploma podemos por tanto el Partido Socialista les roba votos a Podemos Ciudadanos le puso va votos al Partido Socialista eso Ciudadanos se mantiene a pesar de que el Partido Popular está recuperando votos de ciudadanos claro está recuperando votos de la abstención de los que no votaban ante

Voz 0509 29:56 yo no no me madre aún con ella el PP nunca

Voz 0874 29:59 algo te Arlene ahí es verdad que mareo poco e se lo había sido

Voz 0509 30:02 mucho a trilero eh partido contratante de la parte contratante de la está donde nosotros

Voz 0485 30:08 porque lo vas a los datos ha casado que está recuperando votos Pepe no

Voz 0874 30:12 no pero eso tan complicado que dice casados y mira si Albert Rivera que es maestro de la simplificación no le hace falta un máster para explica

Voz 33 30:17 admiran así de septiembre bueno yo creo que cada uno negocia como puede como quiere y con las condiciones que que pretenden

Voz 0509 30:24 ya está esto me encanta porque se puede sustituir con una frase que suena como mucho más a Rivera que es eso es como todos eso es como él dice le puedes decir yo pactado con todo el mundo no hay partido con el que no impactante

Voz 0874 30:36 en España ya tiene Andalucía como todo dado que Rato está en la calle pero solamente para declarar en el juez sí pero el caso Bankia salió de la cárcel lo que unos meses en prisión pues endurecen

Voz 12 30:57 el carácter de cualquiera pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española cien mil millones de euros en valoración de su sanciones más setenta mil millones que han hecho de ampliaciones de capital y eso lo consideramos su saqueo no eso es el mercado

Voz 0509 31:14 pero usted crisis cuestan mucho es que me encanta porque es eso es esto es que estás un mes en la cárcel y ya eres Malamadre pero Padre nuestro Clean is Gutter es ya se a llamar celda celda Ibex treinta y cinco y bueno esto

Voz 0874 31:29 antes entrar en prisión así que ya ya fue a prisión con la lección aprendida pero una vez que ha estado un tiempo allí ha vuelto a mostrar ante el tribunal que es el poco sabiendo de la clase no di algo salió mal por supuesto no fue nunca culpa suya sino del propio de la CNMV o el Banco de España

Voz 12 31:43 es que nos decían lo que tenemos que hacer claro esto está está en las actas recibir el Banco de España nos decía que nuestras tripas las conocía el Banco de España perfectamente tiene quince personas fijas ahí

Voz 0509 31:55 ahora sí me dijo que era más espacios para panel paramos en un cajero valer

Voz 0874 32:00 gente con lo que no contaba el ex ministro con una fiscal capaz de rebatir sus teorías

Voz 12 32:04 con cuidado cuidarlo no tomé esa decisión de esa decisión agregó técnicamente como pero además con la con el visto bueno del FROB del Banco de España señora fiscal esperamos saber dónde está la autorización del Banco de España para hacer esta operación no sé si se le pidió

Voz 42 32:18 habrá que fue en una fe

Voz 0509 32:19 Aena no mata que está cantando un chotis él cuando habla también porque voy a llevar ya la feria eh

Voz 0874 32:30 de estáis cogiendo gustillo así que un último

Voz 12 32:33 pero no se hace así lo sabe cualquiera todas las cartas dijo una cosa que no quería decirnos ya no dijo una cosa que no le

Voz 5 32:38 en perdone los cortos lo que decía es lo que hemos podido ver lo que se ha podido leer no lo que usted ha interpretado perdóname viva vale

Voz 0509 32:46 vamos salió Rato pero esperaba eh

Voz 12 32:50 acabó pidiendo perdón a escuchar quedó gente y en Cannes no hay ningún Cándido es que no sé quién le no sé que está aconsejando a usted no hay ningún cambio no necesito que me llamas comentaré perdón perdón lo retiro

Voz 0509 33:01 porque pelín machista lo había quedado ojo no tiene mala voz para el doblaje a Rato y lo digo si cuando deje la cárcel cuando deje la delincuencia se quiere es un poco Al Pacino sintió no

Voz 0485 33:12 todo cuando ha dicho lo retira una cosa que se debería recupera

Voz 0509 33:14 la del dinero también hablar del dinero hace lo mismo lo retira

Voz 0874 33:17 bueno fíjate si se parecerá Al Pacino que he dejado para el final el audio en el que Rato no respeta ni a los muertos

Voz 12 33:23 el presidente del Gobierno a mí personalmente a los dos señores no lo sé porque ya me había ido sí pero a mí me echo el presidente del Gobierno sea zona anticipación absoluto

Voz 0509 33:33 puede ser que no haya una semana que le caiga una palada de mierda Mariano Rajoy tranquilo rápidos y por ahí paseando por el círculo de la M40 eh

Voz 0874 33:45 lo que nos da pena Rajoy que qué vergüenza preparamos sumamente seguimos con un invitado que creo que tenéis el lobbies por allí

Voz 0509 33:52 todavía no pero seguida y Javier vaya hacia él

Voz 43 33:59 que no suelto actúe con más Clay Cube Play a la Constitución

Voz 1 34:46 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 41:57 en este último tramo con Jorge Ponce con Pedro Aznar David Navarro que estrena esta noche en un teatro que luego volveremos a mencionar también no te preocupes os acordáis cuando lo hicisteis agosto es parece queríais ser cómicos

Voz 0509 42:08 yo no se lo he dicho todavía yo tampoco bueno yo se lo tuvo que decir porque yo era funcionario tuve que dejar la plaza mi padre se cree que esto implica ya él piensa que sigo yo lo único que que decir es que iba a estudiar Comunicación Audiovisual me dijo bueno y tener un videoclub no pasa

Voz 0874 42:29 Miguel Ángel Rodríguez sé a ti que te dijo tu madre cuando lo dijiste que ibas a cantar en un grupo que se llamaba Mojinos Escozíos

Voz 30 42:35 hombre el gusto fue doble primero fue cuando dije que tenía gustó gordo fue cuando leía el nombre del grupo II

Voz 0509 42:44 esto es lo que más le molesto

Voz 30 42:45 pero fue grandes digo a la hora

Voz 0509 42:46 bueno te preguntan si no

Voz 30 42:49 pero ya con el nombre ya se veía venir es que también harán medios funcionario trabajan Telefónica entonces con cuatro cuatro familiares de Telefónica en la familia entonces fue como el anarquista que sale la familia de militares

Voz 0509 42:59 claro claro sí sí suele he dicho

Voz 0874 43:02 es muy español lo de dejar la plaza es como el mayor pecado que se podría cometer

Voz 0509 43:06 un trabajo piso era mi Orera nada más

Voz 30 43:08 definido era firme perdón

Voz 0874 43:12 lo para la audiencia más joven dejadme explicar un trabajo fijo eso

Voz 53 43:15 no se sabe trabajo

Voz 0509 43:18 pues no es oxímoron reforma laboral

Voz 53 43:20 más proyecto que te jubila tenías trabajo era

Voz 0874 43:23 sí a tu hija te iba a decir Miguel Ángel cuando le preguntaban por su padre en el colegio me han dicho que ella contestaba el Sevilla

Voz 30 43:28 el problemas que pusiera autónoma eso pero no sabía lo que era entonces ella de tu padre tu para que se dedica ya ponía al Sevilla por qué tal

Voz 0874 43:36 hasta ahora estás en Madrid lógicamente huyendo de todo lo que hemos escuchado antes que es lo que dice el PP y por otro esto no

Voz 30 43:44 oye porque no siempre todo el mundo te hace de Izquierda Unida también hay artistas que son de Grecia en mayo los debo me hace mucha gracia porque me está preguntando de todas ida había comento yo tengo un amigo que es comunista Eden is the box oye no

Voz 53 43:55 sí ha dado una vuelta así entrar siempre ha votado Izquierda Unida Izquierda de Vox te digo habría que hay por ahí Abbado para entender el porqué la gente ha votado a Vox bueno estoy contento pero también nos sale fuerte y ante la verdad es que yo

Voz 30 44:14 junta fue las votado de oficio y cómo se llama el líder de voz porque yo no lo sabía cómo sonaba ir tampoco

Voz 53 44:21 es verdad pero es Miguel a Cristo

Voz 0874 44:23 dice mucho te digo si dista mucho para que la gente

Voz 53 44:26 no sé de lo que parece claro la gente no se lo explica pero que es muy es la palabra es lo más normal

Voz 30 44:31 yo sí sabía que iban a sacar muchos votos los de voz en Andalucía porque yo escuchaba decir a la gente que iba a votar a Vox yo era primero de preguntaba oye que es lo que dicen que sea que me cuenta nueve votos yo también

Voz 53 44:42 claro no un nombre con una eh que suenan pero mira tío que los mítines a la España yo puedo saca la bandera de España en los partidos voy porque yo estoy

Voz 54 44:49 yo no sé esté era estéril de Izquierda

Voz 30 44:52 la eh español Izquierda Unida ya votaba voz porque había

Voz 0874 44:55 jo en el grupo de amigos lo sigue haciendo ahora supongo que

Voz 30 44:57 ahora que ya con

Voz 54 45:00 debí y qué es lo que proponen no Cecilia repetir

Voz 53 45:02 la USAID pero está pensando que quieren quizá no quieren quitar dio Andalucía

Voz 0874 45:08 oye la vida es rock and roll en el Pequeño Teatro Gran Vía

Voz 53 45:10 eso sí todos los sábados

Voz 0509 45:13 hoy sábado usaron todos sois competencia

Voz 30 45:16 sí competencia

Voz 0509 45:19 es una experiencia que ellos ya del rock and roll ver pero para que no se Lien que vengan antes saber Party aquí lo que las nueve

Voz 53 45:26 es que estamos los tres Pedro no

Voz 0509 45:29 no pastelería Rosita castellano liberal en la plaza de la Virgen de Lepanto milhojas Gaspar la hace emitidos es decir cuando queráis no hay competencia ninguna en eso

Voz 0874 45:38 David en su show hablar de radio una especie de programa de radio en directo en el Teatro tú hablas de música

Voz 55 45:43 no me olvido del modo rockero del modo cantante de un grupo de rock para meterme en el modo pan

Voz 30 45:49 que el modo hijo en el modo

Voz 55 45:51 sea lo que hablo desde mi mujer de mis hijos de mi madre

Voz 30 45:54 de hiciese la dificultad que tiene Cerezo ser la madre del cantante de los cocidos claro la mujer del cantante cantante Rocío no gobierno

Voz 0509 46:04 sí bueno padre del de Taburete que también tiene que ser claro

Voz 0874 46:10 a lo suyo pero por ejemplo los fans de de de de los Mojinos se diferencia mucho de los fans de los Rolling Stones por ejemplo

Voz 30 46:17 eh en edad en Gadafi la verdad que los nuestros están entrando ahora geriátrico esta entradilla en cementerio la que tiene no la verdad es que viene a verme un porcentaje que no vayan los llevo cuatro años metió en el monólogo personal que hago es el que ese es el Sevilla no no interpreta nadie sabe de Sócrates en un en uno de lengua frota Milá la historia de del genio de la lámpara fue el segundo pues el Sevilla contando eso contando de lo problema que tiene la madre el Sevilla que se llamaba Loli ha sido siempre me conocía en mi pueblo hasta que yo formé mi grupo es la madre del cantante de los

Voz 53 46:53 claro claro también grupo dijo adiós a lo ligero más largo que no pero les robó

Voz 30 46:57 la identidad esta está la parte sería como procedió les robó la identidad a mi madre no pero incluso leer tú le pregunta a un vecino de mi madre donde yo vivo al lado de la madre del cantante de los comicios de a cazar vecino a mí que yo me llamaba Miguel Ángel Rodríguez Recio me llevaba y empecé a hacer el Sevilla al cantante de los doce la lo que yo te cuente y claro en primera persona eh la la narración siempre cómica de de un cantante pero del grupo que hay más

Voz 0509 47:24 entonces digamos no

Voz 30 47:27 Jon en el PP un erudito y la señorita sí

Voz 53 47:30 sí señorita Normaa del cantante

Voz 0874 47:36 la campaña de por vida oye pero ha esquivado mucho la pregunta algún tan particular que se ha colado alguna vez en el camerino que te haya ofrecido algo que te haya asaltado

Voz 30 47:45 yo pregunto si quieres te hablo ese tema es falso no has metido nosotros empezamos anécdotas de esa hay mucha gente no voy a contar ninguna porque tampoco nos

Voz 0509 47:57 no han prescrito los Mojinos Escozíos somos un grupo muy aburrido

Voz 30 48:00 en ese sentido no se a mi gente quemada o una bolsa con con poco

Voz 0509 48:05 con lo que sea con lo que se ha ahí

Voz 30 48:07 se llama yo he llegado a ese técnico que siempre tienen todos los grupo que lo que estamos hablando lo mejor

Voz 0509 48:13 hiciera soplaba la cara no

Voz 30 48:16 en lo que parece mentira no existe la droga Arun Kanouté yo que otra caída no existe lo que es la droga dura no

Voz 0874 48:23 estamos de Pascuas a Ramos todos los a todo el mundo te lo digo

Voz 30 48:26 Friol nosotros seguimos pidiendo whisky en el camerino no wifi como piden otro hoy día

Voz 0874 48:30 sí

Voz 30 48:30 yo entiendo whisky nunca hemos suspendido un concierto por una borrachera nunca en el camerino es como el vestuario de un de un equipo de fútbol no en el camerino de Mojinos no entran y las mujeres la muerdan al palco como en los equipos de fútbol entonces bueno ni Mi padre me vieron concierto no entra en el camerino proceso una norma que tenemos por lo tanto por esa regla de tres nunca no hemos ido a una fan en el camerino o a un fan que tampoco nunca hemos contado nuestra preferencia sexuales

Voz 0509 48:56 es un grupo bastante aquí

Voz 30 48:58 venga otra cosa es que el Jamaat lo llamativo de lo moderno es que el batería es el padre del guitarrista así uno de los guitarristas y el hermano bajista entonces sino problema contra las peleas de Familia que tiene en la boca ya voy a romper los dientes que me gasta hace mide un ponerte sabe es lo que podía ser ciertamente curioso pero es que tampoco le seguimos

Voz 0874 49:18 con cuñado en el grupo entonces era cuñado

Voz 30 49:21 sí que es verdad los cuñado de los cuña hacia habló en

Voz 53 49:24 es obligado así el cuñado del Sevilla cantante