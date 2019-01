A Vivir Que Son Dos Días (19/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 01:00 taxistas detenidos en Barcelona por atacar vehículos de Uber de Cavic Fay pues Antonio Piñero buenos días buenos

Voz 1024 01:05 días Javier un conductor de uno de estos súbete fe tuvo que ser atendido después de sufrir un ataque de ansiedad cuando la emprendieron a golpes llama empezaron a romper cristales de su coche ocupaban estas islas la Gran Vía de Barcelona al sector está en huelga total indefinida por la regulación de los vehículos el turismo con conductor de los súbete F que pretende el Gobierno catalán una protesta que se extiende desde pasado mañana a Madrid en vísperas de la Feria Internacional de Turismo Fitur

Voz 1024 01:36 Málaga es inminente el inicio de la perforación de un túnel paralelo Los especialistas calculan que una vez empiecen tendrá lista la galería vertical en algo más de medio día siempre que no haya más inconvenientes como el terreno extremadamente duro localizado en las últimas horas Ángel García es el delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos en Málaga

Voz 6 01:53 en materiales extremadamente duro muy complicado de de mover y de romper ya hemos hablado de que en condiciones muy favorables condiciones normales de perforación de este tipo de perforación que vamos a hacer se pueden alcanzar podemos alcanzar en quince horas aproximadamente

Voz 1024 02:11 llegados a este punto habrá que excavar otro pasillo horizontal para llegar a este lugar donde se encuentra atrapado el pequeño de dos años ya desde hace ya seis días

Voz 0874 02:19 José María Aznar asiste hoy a la convención nacional de los populares en Madrid

Voz 1024 02:23 una cita de la que se había ausentado por su distanciamiento con Rajoy en los últimos tiempos el expresidente lanzaba ayer en este foro el siguiente reproche al acercamiento del partido que ahora dirige casado con la otra vez

Voz 7 02:33 hay que estar en la realidad no es bueno el sectarismo ni son buenos los doctrinarios no es bueno en ninguna faceta de la vida política tampoco

Voz 1024 02:44 del también estaremos pendientes de la primera reunión del comité de campaña de Podemos con dos candidatos a las autonómicas y europeas de mayo después de que Íñigo Errejón anunciara su aventura política con Manuela Carmena para Irene Montero Errejón ha roto todos los puentes con el partido al pactar en secreto con la alcaldesa de Madrid

Voz 0874 03:42 cobrar proverbio siéntate en la puerta de tu casa y verás el cadáver amigo pasando no sé es lo que está haciendo la derecha española sentados a la puerta de sus casas asisten a un espectáculo que están ofreciendo las diferentes fuerzas de la izquierda casi todas del PSOE por ejemplo tienen ahora varios frentes abiertos por un lado mientras el Gobierno quiere tender puentes de diálogo con las fuerzas catalanas el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara vota a favor de una iniciativa para respaldar una posible aplicación del ciento cincuenta y cinco en Qatar

Voz 1775 04:09 Polonia

Voz 0874 04:10 por otro lado secretario de organización José Luis Ábalos abría la puerta de salida de la presidencia del partido en Andalucía a Susana Díaz la ahora jefa de la oposición le contesta así

Voz 9 04:20 a mí la puerta de entrada en el partido me la abrieron los militantes eligieron en un congreso regional en la primaria los andaluces son lo que nos han ratificado como el partido de Andalucía Laguna a pesar de que esa mayoría

Voz 0825 04:33 no haya sido suficiente para gobernar

Voz 0874 04:36 esto en el PSOE Antonio Nuño buenos días muy buenos días en el otro gran partido de la izquierda en Podemos las cosas no están precisamente mejor

Voz 10 04:42 pues no porque tras el anuncio de Íñigo Errejón de acudir a las elecciones autonómicas con el señor más Madrid la respuesta de Pablo Iglesias en torno a la presentación de una candidatura de Podemos ayer fue un día de declaraciones de ida y vuelta entre unos y otros el secretario de Organización Pablo Echenique le pedía Errejón que dejara su escaño aunque entendía que no lo hiciera porque no iba a tener que vivir hasta las elecciones de mayo los palistas culpaban de la nueva fisura Íñigo Errejón aunque cabría preguntarse si también fueron culpables de problemas anteriores Luis Alegre Lorena Ruíz Huerta Carolina Bescansa Carlos Jiménez Villarejo Rita Maestre Xavier Domènech o las delegaciones de Rioja Cantabria Navarra Galicia Zaragoza o Badajoz

Voz 11 05:23 un ahí se qué ir

Voz 0874 05:35 está volvemos a la política pura y dura antes vamos hablar un momento de esa violencia que para algunos no existe que sigue engordando en los pocos días que llevamos de año con la muerte de ayer son ya tres las mujeres asesinadas por violencia machista aparte de otros cinco casos que están siendo investigados el asesino de ayer además es reincidente fuera porque luego se suicidó

Voz 10 05:54 sí porque el presunto autor de este nuevo crimen en Zaragoza José Javier Salvador asesinos mujer en dos mil dos y fue condenado a dieciocho años de cárcel en esta ocasión la víctima era su abogada y su actual pareja Salvador estaba en libertad condicional divierta por cierto con el informe desfavorable de la cárcel la Junta de Tratamiento de la prisión de Zuera se mostró en contra pero el recluso recurrió y el juez se la concedió Instituciones Penitenciarias también se opuso a la conocer la la concesión del tercer grado

Voz 12 06:20 más fríos todo

Voz 10 06:41 Acedo lanzó un discurso en el que se refirió a Nogales con una ciudadana de Mérida pese a no ser natural de esta ciudad pero lo que realmente ha llamado la atención ha sido la razón esgrimida para argumentar por qué los ciudadanos de medida tal vez no conozcan a la nueva candidata

Voz 13 06:55 ha vivido en Mérida lo que pasa que quizás pues no lo han visto porque no es como otros que van a los bares bebemos vino yo ya tenía que atender ha sufrido claro que tiene que atender a sus hijos como es lógico es lo correcto y lo que hay que hacer

Voz 15 07:14 siempre hay

Voz 0874 07:17 caña estamos recuerdo me lo otra vez Antonio que me dice

Voz 1775 07:20 en dos mil novecientos no podrán

Voz 0874 07:23 Nos vamos a hablar mucho sobre derechos y libertades en los próximos minutos empezamos por el Consejo de Ministros que ayer aprobaba siete meses después del anuncio hecho por Grande Marlaska el plan para la retirada de las concertistas en algunas partes de la valla de Ceuta y Melilla escuchamos al ministro del Interior

Voz 16 07:37 ya determinadas las zonas más vulnerables en ese sentido de susceptibles de ser atacadas esa serán las que se retiren las vallas se retiren las concertadas ese reto hice coloquen nuevas vallas nuevos medios siempre más seguros vuelve a tender a indicar siempre más seguros pero a la vez sin medios cruentos

Voz 10 07:59 el proyecto está dotado con treinta y dos millones de euros el setenta y cinco por ciento de ellos financiados por la Comunidad Europea incluye también nuevos circuitos cerrados con cámaras de vida son del perímetro fronterizo y la mejora de la fibra óptica el ministro anunció también la reforma en los próximos tres años de los ocho polémicos y en los centros de internamiento de extranjeros y la construcción de uno nuevo en Algeciras

Voz 17 08:23 y en estos tiempos de ley

Voz 0874 08:25 mordaza le que por cierto no es no se olvide el Gobierno se comprometió a derogar no hay día en que no nos encontramos con alguna noticia que haga referencia a censuras au ataques contra la libertad de expresión la ultima la encontramos en Granada donde se ha retirado una escultura por la presión del grupo municipal de Ciudadanos

Voz 10 08:41 en el patio de el Ayuntamiento de Granada se exponen hasta finales de febrero unas cuarenta esculturas realizadas por alumnos de Bellas Artes son obras de vanguardia y con un gran compromiso social donde los estudiantes plasman todo lo aprendido en sus años universitarios una de esas obras ha tenido que ser trasladada a otras dependencias municipales ya que ha creado controversia se trata de un envase de Elvas la autora explica que su envase contiene vulva son trazas de semen uñas o restos menstrual es el aspecto es el de cualquier producto que se adquieren la sección de carnes de un supermercado y quiere denunciar la trata de mujeres y la explotación sexual el bendito de turno ni quién ha provocado el desplazamiento de la obra es el concejal de Ciudadanos Manuel Olivares

Voz 18 09:23 que no hay una sensibilidad de no yo creo que el respeto tiene que estar por encima de todo la dignidad de las personas también en la libertad de expresión o la libertad de artística me parece fantástico pero creo que hay un una línea que todas o marcarnos no es ni conocer el público que viene y que entra en este Ayuntamiento en esta casa entender que esta no es la casa de nadie sino a la casa de todos

Voz 10 09:55 el pasado miércoles se presentó en Berlín el informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que anualmente publica la organización Human Rights Watch Daily es la directora de comunicación Bot en más buenos días

Voz 0874 10:07 a día este año el informe destaca el ascenso imparable de los

Voz 10 10:13 autócratas pero también en la fuerza que está tomando

Voz 0874 10:15 la resistencia ante esos autócratas en todo el mundo no

Voz 19 10:19 sí porque lo que vemos este año es que Hollande ha pasado es que si los autócratas han este han salido en los titulares con sus abusos pero también vemos una oposición una residencia creciendo en el mundo contras frente a los abusos de estos autócratas y eso vemos en por parte de gobiernos de sociedad civil de manifestaciones manifestaciones populares también entonces vemos una una esperanza no ve que podemos frenar poco a los abusos de estos autócratas

Voz 10 10:59 también es destacable más que frente a tiempos pasados esos autócratas aparecen mayoritariamente en países con tradición democrática

Voz 19 15:45 bueno yo creo que es como dicen ha sido una página sola porque obviamente España es un país democrática dentro de la Unión Europea es uno de los países donde vemos menos problemas que algunos otros en pero sí hemos destacado hablaron antes de libertad de expresión en el caso rasero y es importante que en España la gente pueden expresar libremente sus ideas pacífica aunque de mal gusto o mal visto en también hemos ha denunciado la la la la impunidad frente a la policía que han usado esfuerzo excesiva frente a las manifestaciones en en en en Catalunya

Voz 20 16:37 eh eh

Voz 19 16:39 y también por la política migratoria tenemos estamos muy preocupados obviamente por la política de la Unión Europea obviamente en cualquier país debe asegurar sus fronteras pero estas políticas de de intentar

Voz 1775 16:57 trabajar con la Guarda Costa

Voz 19 16:59 de Libia para devolver estos migrantes unas condiciones pésimas en Libia es muy preocupante es que los esfuerzos de deparar el rescate rescates humanitarios es una cosa terrible que se debe debe mejorar

Voz 0874 17:18 hay que estar reflejado perfectamente en ese informe Emma Daily directora de comunicación de Human Rights Watch gracias Chema un abrazo gracias

Voz 19 17:26 muchas gracias por el interés hasta luego

Voz 0874 17:29 adiós

Voz 22 17:37 esto qué es

Voz 10 17:46 esta semana conocíamos que España sigue siendo sigue siendo líder mundial en trasplantes y donaciones de órganos y ya son veintisiete los años que llevamos encabezando ese ránking una buena noticia que es protagonista de nuestros bancos nuestra compañera Gemma Jiménez ya sentado con varias personas que saben cómo cambia la vida de trasplante

Voz 0585 18:07 mi nombre es Beatriz Domínguez sin soy la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes eh el éxito de España en materia de donación es atribuible a tres factores uno de ellos sin duda es la solidaridad de la ciudadanía española otro el sistema público de salud pero lo que nos hace únicos es lo que internacionalmente se conoce como el modelo español de donación y trasplante se trata de un modelo de gestión que está perfectamente concebido para identificar sistemáticamente las oportunidades de donación puesto que hay muy pocas personas que fallezca ni condiciones de ser donantes de

Voz 0530 18:43 primero fueron muy concienciada que es de la ciudadanía para donar si el sistema no está preparado para hacer una donación posible no ocurre nada

Voz 0585 18:53 cuando estos plan ha sabido en dos mil dieciocho cinco mil trescientos dieciocho que son ciento catorce trasplantes comido de habitantes es la mayor actividad de trasplante a magistrada en el mundo

Voz 24 19:07 el presidente de la Asociación desde la falta de corazón de la comunidad de tuvimos fuiste trasplantado también difiere el siempre he de salir de la cabina a dar cincuenta metros de pecho la presión puedan hacer una serie de pruebas y también claro está estar que retraso la trasplante en el modo dicen eso pues sus pacto porque protege para ser atendidas una noche a la hora y media de la madrugada claro se espera para un trasplante sólo un teléfono a la madrugada puedo normas enamoró amigos o familia que te lleva a ver cómo estás lógico tacos interfono acceso de paz mira te diré hay posibilidades de hacer el trasplante a podrá hacer todas esas cosas simples como es dar un pase que no lo podía hacer alegría más que alegría

Voz 0825 20:09 Camps me llamo Paco Guerrero

Voz 24 20:12 eh soy vicepresidente de la Asociación hito justamente hoy cumples treinta años treinta años trasplante cómo recuerdas estaba deseando que llegara el día y entonces que esto no teléfono y luego ello Fadual bético y dice que mira que queremos no eran vitícola mañana y ante quince veinte pijama a flote ya lo primero que vi fue que que era barato de ponen y que va marcando el pulso funcionaba es la forma o canteras Cobo la UTE y hoy cumple años que que vas haces que es de especial hoy Deferr ya está aquí con los compañeros kilogramos al gran con mimo

Voz 10 20:59 G alegó esta noche caliente

Voz 24 21:01 pues ahí está lo haces todos los años todos los años además luego es que yo me he he diferente que cerebro de verdad que es regalo que emitía hace treinta años

Voz 25 21:15 la vida entonces

Voz 26 21:18 o sea que el tesorero de otras diecisiete años cumplidos hace siete años el día treinta y uno de diciembre pues cuando llegó no entendía no se mira que incluso hay un corazón para entorno que sabe lo que es eso la emoción fíjate es ahora te emocionas pensando ya le trasplantaron el día treinta y uno como en salir a las doce de la noche lleva ya siete años

Voz 24 21:43 yo pensaba que no lo iba a ver lo visto de casar que tiene dos hija yo tengo dos nietas entonces

Voz 26 21:50 qué habrá a que violaron corazón aunque no sabemos quiénes siempre tenemos pendiente de que alguien nos dio la vida

Voz 27 21:58 tras

Voz 0874 22:01 como una llamada de teléfono te cambia la vida Antonio Nuño hasta la semana que viene hasta pronto escuchar a ver que nos cuenta el escritor Javier Pérez Andújar

Voz 28 23:19 tanto ellos pero recuerdo un curso del colegio no hubo días en los vieron la lata con los comento fue así como en los y no cobraron esa desolación que iba a ser de nosotros una pandilla de escépticos vaya generación en los libros del historiador Juan Pablo Fusi se llamaba esta época el franquismo tardío pero el tardío era yo que había llegado al franquismo a la hora de cerrar cómo iba a seguir llegando tarde al resto de los acontecimiento jamás podría pertenecer a ningún segmento Nuestra misión generacional era ver irse las cosas íbamos a ser carne de despedidas acabada la dictadura volvió pasarnos lo mismo demasiado jóvenes para compartir la euforia de la transición cuando fuimos a echar mano lo que se imponía era el desencanto acuerdan de la película de los Panero entonces el cine el arte eran capaces de dar nombre a su tiempo hace ya mucho no se alude a una época por el nombre de una novela bueno acabo de acordarme de el último libro de Santiago Lorenzo que es de ahora se titula los asquerosos anda que si ha acertado con la palabra en el cole decían que nos daban matemáticas pero nos estaban dando el secreto del fuego de aquellos excrementos trazados con tiza se desprendía que no había escapatoria Nos lo decía la señorita todo segmento es igual asimismo de la suma de dos formas segmento resulta otro segmento pero aquella línea dividida en trocitos era como un tren decapitado vagones inerte esos segmentos estaban ahí para mostrarnos que uno sólo podía ser igual a uno mismo cómo y que sino sumábamos lo íbamos a salir de pobres porque seguiríamos siendo otro segmento antes nos habían contado lo de los conjuntos pero al curso siguiente nos explicaron que éramos segmento así funcionan los desengaños

Voz 25 25:47 las Javier del Pino llama aprender yo no llamo investigar yo lo llamo compromiso yo lo Jaume

Voz 0530 25:56 nosotros lo llamamos la Caixa invertimos en atención social divulgación cultural educación e investigación La Caixa es una fundación la Fundación es La Caixa

Voz 1 26:09 cuánto hace que no te graduó es la vista meses años lustros este estos momento

Voz 1622 26:55 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo Puskas pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 0585 27:06 la que crea una empresa me entró en la empresa que eduque

Voz 0825 27:08 que enseña unos valores que respete el medio ambiente

Voz 1622 27:11 pienso luego actuó ya disponible en la web Lab de Podium podcast Eden airbags iTunes Google pocas

Voz 8 27:19 cariño tenemos que cambiar de alarma y eso vengo de casa de ahí se acaba de instalar la de Securitas Direct paga lo mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra

Voz 15 27:27 si cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 31 27:34 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 15 27:45 cinco grupos del ganador a mejor actriz Lindsay fue de que la música vamos deliciosamente ingenios

Voz 8 27:54 las comemos

Voz 15 27:55 es es divertidas de reina la favorita dieciocho del héroe tienes

Voz 8 28:01 buenos días en los dos sorteos del triple ex de la ONCE los números premiados han sido

Voz 15 28:07 en el sorteo de la mañana ocho cero seis en el sorteo de la noche dos

Voz 8 28:22 unos billetes que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social beatle el triple vencedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son gran día

Voz 0530 28:45 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir bien Facebook a vivir

Voz 33 30:32 eh

Voz 34 30:37 a ah

Voz 27 30:40 cuenta con la SER

Voz 15 30:42 pase lo que pase

Voz 35 30:45 sí

Voz 32 30:50 este fin de semana

Voz 36 30:51 Carrusel se pone los guantes emerge Qinghai reglas fuera no hay ningún es que pueda ganarle

Voz 37 31:00 el sábado desde las tres una hora menos en Canarias

Voz 38 31:04 el virus se detraen el preestreno de críticos la leyenda de Robin estaremos en el rincón con sus protagonistas y con toda la banda del gallinero quiera reescribir la Historia de la Parroquia Jordi Martí más que secundario Iturraspe copa es partidazos con el Real Madrid Sevilla Huesca

Voz 15 31:26 digo Madrid

Voz 39 31:30 esto es mucho

Voz 15 31:32 más que un simple Erika Rosell mucho más que un programa deportivo hasta la una y media de la madrugada de que nunca

Voz 40 31:44 Miguel Rivera cada vez Nasser

Voz 1 31:48 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 33:08 intentando dormir en el piso de abajo arriba

Voz 1775 33:11 pasa lo que pasa algunas etapas son eso no será muy bien estos sí lo conoces sabes lo ves más

Voz 0874 33:15 tienes por minas llaman Lake estoy Days una

Voz 1775 33:18 no de Boston que cumplen ahora quince años una formación curiosas son un contrabajo una batería trompetista la chica que canta bueno ahora una niña de un teclado creó para el último disco pero esto qué es lo que te digo una grabación en directo de un ensayo tú sabes ingleses

Voz 0874 33:32 que los oyentes se lo que quiere decir el nombre que me ha gustado es como se dice un garito no le él el Bada Bing de Los Soprano por ejemplo que será de garito en la calle Lake lex

Voz 1775 33:42 exacto resulta que así se llama una calle Le que Street en Minneapolis que es de donde es el trompetista que por lo visto está llena de de garitos Maud nombre de en España sería el garito de la calle de Lago iguales les llevarlos de gran aparato que se plantee en cambio no merece esta mejora

Voz 0874 34:18 cómo has encontrado hasta gente tienes mucho tiempo libre fue

Voz 1775 34:21 no lo que pasa es que el que tengo lo dedico a esta sección de la vivir y esa tarea profunda de investigación cargo cada semana para venir aquí los sábados pues ahí mientras buscaba música para poner banda la noticia que elegido hoy los me encontré con esta canción que se llama la canción de los vecinos porque en el fondo pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí Pino de problemas entre vecinos

Voz 28 34:43 sí

Voz 15 35:26 bueno pues es que yo

Voz 0874 35:29 Robbie Williams un poquito el tambor de esto

Voz 1775 35:34 a Williams efectivamente pero no es de la época de Take That de hecho es lo último que acaba de sacar es una canción que publicó en diciembre el mes pasado como anticipo de lo que va a ser su nuevo disco que va

Voz 0874 35:44 este año dos mil trece problemas vecinales Robbie Williams creo que sepa dónde vas el otro día sale la noticia de que alguien ha mandado una carta al Ayuntamiento de Londres denunciando lo que el cantante o ex cantante de Take That está haciendo para para molestar va a hacer la vida imposible a su vecino su vecino es ni más ni menos que el guitarrista de Led Zeppelin Jimmy P

Voz 1775 36:03 exacto de esa carta la firma vota Johnny no pero bueno lo fácil es pensar que detrás de cera ni

Voz 0874 36:07 cantidad de años que eh está el propio Jimmy Page

Voz 1775 36:10 lleva llevan años metidos los dos en una pelea legal resulta que Robbie Williams no quiere dar permiso para que bueno Jimmy Page no quiere dar permiso para que Robbie Williams construya en el jardín de su casa en la parte de atrás una piscina dice que eso puede dañar los cimientos de su propia casa donde vive Page que es una auténtica mansión espectacular las fotos en Internet son tremendas bueno una casa que está aclarada de bien

Voz 0874 36:33 tres histórico tiene su gracia porque según esa carta Robbie Williams se dedica a poner a todo volumen discos de Black Sabbath de Pink Floyd párpado que son grupos que surgieran rivales de Led Zeppelin es para tocar las narices a a ver si esto es

Voz 1775 36:45 hay que reconocerle cierta gracia y Robbie Williams

Voz 0874 36:47 se le acusan también de disfraz

Voz 1775 36:50 Marsé en el jardín con una peluca de pelo largo y una almohada debajo de la camisa para imitar la pinta la barriga cervecera que actualmente tiene el que era compañero de Led Zeppelin cantante Plant ya es demasiado bueno tiene gracia porque además esta canción que suena se llama yo sólo quiero que la gente me quiera no

Voz 0874 37:06 a lo mejor lo que estás falto de cariño solamente quiere llamar la atención de pecho igual lo que hay que hacer es asumir que tiene demasiado eh o Guide demasiado contra las estrellas puede compartir vecindad

Voz 1775 37:16 puede ser que busque cariño conversación que efectivamente

Voz 0874 37:18 que sea un problema de egos no es un caso

Voz 1775 37:21 excepcional esto de los egos en esta labor profunda investigación me encontraba con varios ejemplos de disputas entre músicos cuando se trata de vivir puerta con puerta

Voz 42 37:30 hay

Voz 17 37:43 está bajo

Voz 43 37:50 yo

Voz 17 37:57 se va

Voz 15 38:30 hasta

Voz 0874 38:41 suena todavía este canción no no pues de John Lennon les su último disco Double Fantasy con el que Mark David Chapman le pidió un autógrafo justo antes de dispararle a las puertas de su casa que al edificio de la costa imagino

Voz 1775 38:54 es justo este esta canción se publicó en Estados Unidos el mismo día que era finales de octubre el de mil novecientos ochenta

Voz 0874 39:00 en el que

Voz 1775 39:01 eh Chapman compró la pistola que usar semanas después el ocho de diciembre para disparara a Lennon

Voz 0874 39:07 el eran también tuvo problemas en ese edificio tan elitista

Voz 1775 39:10 lo menos tuvo problemas con un vecino inmensas agradecer que haya traído a Lennon en vez de al vecino eh el vecino es o era John Cage gestiona insoportable Telecinco los pioneros de la música

Voz 0874 39:22 la electrónica no música experimental no

Voz 1775 39:24 a dar experimental que de sus obras más famosas seguro que la conoce que se llama cuatro XXXIII es una pieza que bueno puede ser interpretada con cualquier instrumento porque de hecho según se indica en la partitura que escribe John Cage todo consiste en guardar silenció en no tocar nada entonces la escribió cuatro minutos pero el partitura durante cuatro minutos y veintitrés segundos te te imaginas grata digo yo

Voz 0874 39:49 porque hasta los que nos gustaba rock sinfónico estaríamos parecido

Voz 1775 39:51 sí bueno pero bueno hay algunos estudiosos de las vanguardias musicales ya sabes que consideran que el valor de esa obra está en en los ruidos en ese sonido de ambiente es que se supone que es escucha no

Voz 0874 40:02 durante ese tiempo me imagino que quizá mientras componía ese cuatro treinta y tres el sonido de ambiente que le llegaba del piso de Lennon no era lo que él esperaba una mejora lo que sugería la canción lo hemos puesto cuestión

Voz 1775 40:13 es alta que Lennon ponía música a buen volumen y bueno que ha hecho un día llamó a su puerta para pedirle que por favor descolgar a los altavoces que tenía colgados en las paredes porque decía que su casa vibraba cuando Lennon ponía música al final aquello no no fue además eh bueno también es cierto que Cage era amigo de Yoko Ono su anterior marido iban a dicho acabaran siendo todo es bastante amigos Lennon y Yoko Le metieron a que echen el tema este de la alimentación Mc Orbi macrobiótica Cage llegó a componer después o lo que fuera eso de componer una pieza que él llamo vía Tales mil novecientos sesenta y dos mil novecientos setenta y que bueno básicamente eran fragmentos de canciones de los Beatles con indicaciones sobre cuándo debía entrar y salir ambos a esta hora las estemos de escucharlos olvidar el próximo día esa o el cuatro XXXIII eh

Voz 0874 40:55 bueno y vamos a seguir con otro clásico

Voz 17 41:01 decía de Macao en él

Voz 0874 41:45 así como Urra la canción no es un clásico Frank Zappa compositor experimental sí sí esta canción fue polémica porque si carga sexual que creo que triunfo más en Europa en Estados Unidos

Voz 1775 41:55 claro es que con esa esa letra esas referencias sexuales que que tiene sede en tu país la radios no se atrevían a ponerla pero aquí en Europa en Suecia por ejemplo pues fue fue un pelotazo no

Voz 0874 42:06 en tubo de vecino

Voz 1775 42:07 no pues Trapa tuvo debe cine tuvo problemas vecinales con Joni Mitchell la cantante de folk que Estados

Voz 0874 42:14 sensibilidad la pobre claro cuando vivía con nas

Voz 1775 42:17 los dos vivían en una casa a las afueras de Los Ángeles en Laurel Canyon final de los años sesenta pleno Flower Power ya sabes iban a según contó una entrevista e su casa daba al jardín de la parte de atrás de la de Fran Zappa y una tarde que precisamente estaba allí su madre de visita estaban tomando té supongo se encontrarnos bueno que había tres chicas completamente desnudas en una especie de balsa flotando en un estanque para patos que tenía Zappa sí

Voz 0874 42:41 también estaba allí desnudo sería una semana inolvidable para la

Voz 1775 42:43 además la escena debió ser inolvidable para la madre Zappa creo que no estaba estando yo sé pero si la madre quedó horrorizada según decía John y Michelle que yo creo que ese mismo día pues debe empezar a pensar ya en hacer la mudanza

Voz 44 43:03 en

Voz 0874 44:17 de Los Ángeles a Manchester de Frank Zappa a Oasis los hermanos Gallagher dado cómo se iban entre ellos no quiero ni imaginar cómo se vayan con los vecinos

Voz 1775 44:26 que yo creo que éstos debieron empezar a tener problemas con los vecinos desde que compartían cuarto no

Voz 0874 44:30 desde que eran ellos de exacto pero bueno ya de mayores

Voz 1775 44:33 lo que más me gusta es el de hay hay casos para los dos premios estaban Selena Gallagher quién daría lo que hizo fue anticiparse no hay evitar problemas que creía que iba a tener con vecinos músicos resulta que bueno el tenía una casa en Ibiza será comprar Mike Oldfield exacto de forma inesperada coincidiendo con la llegada como vecino de James Bond

Voz 0874 44:53 el de yo Beautiful de seguir del año dos mil poco confiaba aquí que sí

Voz 1775 44:58 la voz aguda que ponía el cantando al dios pero no llegó ni cuatro exacto un auténtico pelotazo luego se ha sabido a poco más de este de este tipo la verdad

Voz 0874 45:06 el la mudanza de Noel Gallagher fue por él por su culpa pudo ser siempre casualidades

Voz 1775 45:09 a ver eh los mal pensantes Gallagher suelen aceptar los que piensan mal pues enseguida relacionaron una cosa con la otra y la verdad es que el propio Gallagher años después en otra entrevista dijo algo así como bueno en realidad no es que me molestará James Brown pero se mudado aquí ha mirado yo no

Voz 0874 45:25 podía soportar es que puedas empobrecida valor de su casa pues no llegó a haber problemas vecinales prima ajeno tuvo respuesta que planta

Voz 1775 45:30 la hubo pero fue también un poco cómo cómo era que el You Beautiful un poco suave no eh se quedó en que dial

Voz 0874 45:36 con una pelotita papel no decía algo así como él

Voz 1775 45:39 la fama de Ibiza ha aumentado de forma drástica desde el momento en que se ha ido no

Voz 0874 45:44 ahora tampoco están mira las es que que que en vez de planes

Voz 1775 45:46 a ellos hay de Robbie Williams con lo bien que se lleva Noel Gallagher y él no sabes el hablaba de él como de gordito que bailaba integrantes hubiera estado bien pero mira vamos a cerrar con no con el Llull Beautiful Perdona canción que canta

Voz 45 46:02 la otra

Voz 27 46:27 sabes

Voz 1775 46:32 lo cual no pega mucho con la imagen que podamos tener del pero este tipo sirvió en el Ejército británico a varios años estuvo estrenan curso dos de ellas me la cambió la voz Ansari la canción que cantan no es la suya es una versión de el de los australianos protegidos una canción que me encanta la escuché el otro día por casualidad en la radio y bueno siempre son iguales

Voz 0874 46:50 atrae Susper decías que Liam también tiene su historia vecinal sí sí sí

Voz 1775 46:54 eh bueno hermano pequeño yo creo que es que como todo lo que hay que hacer mayor lo queda hacer también no y entonces tuvo algún problema pero casi que lo buscó el no para hacerse reacios yo se puso a tirar piedras a la ventana de su vecino pidiendo que lanzara de no de Bacon no es casual la petición porque su vecino era el famoso cocinero Jamie Oliver

Voz 0874 47:12 pero no es músico no vale bueno él

Voz 1775 47:14 el famoso pues verá Pardo de la cocina programas de televisión en como chef pero antes de eso el era músico tocaba la batería en una banda que se llamaba Scarlett Division

Voz 0874 47:23 qué tal está Chema Patiño por cierto

Voz 1775 47:25 no sé cómo ya no viene atrás churros

Voz 27 47:29 sí

Voz 47 47:47 cosas que si en una compañía de telefonía llamar por una reclamación que tienes razón por defecto este noble con máquinas ni que te pasen con otro penada lo que no te llamen para vender Tena de que te dejen respirar en paz hecha en fibra Modi y sencillez mozos gas bella informa eterno dos on line punto es o llamando gratis al uno cinco cinco uno

Isabel Salvador

Voz 8 50:08 muy buenos días a las nueve de la mañana

muy buenos días a las nueve de la mañana

Voz 29 50:51 viento

Voz 0825 50:54 los maquinistas de metro vuelven hoy a parar esta mañana entre las once y las doce sigue el calendario de movilizaciones que iniciaron en el mes de diciembre para protestar según el sindicato de maquinistas de metro por el incumplimiento del convenio falta de personal también de trenes que está provocando continuas aglomeraciones por la mala gestión en que se ha hecho dicen del caso del amianto los paros afectan hoy sábado tengan en cuenta a las líneas uno tres cinco siete a nueve a once los servicios mínimos en torno al cincuenta y tres por ciento y en el taxi los paros de Barcelona no adelantan el calendario en Madrid convocados de manera indefinida a partir del lunes según decidían ayer por la tarde en asamblea Enrique García

Voz 54 51:38 la luna no está en el Abierto

Voz 15 51:44 la posibilidad de adelantar la huelga estuvo encima de la mesa pero finalmente dejan todo a la propuesta que el lunes de Sara Garrido

Voz 10 51:50 el paro indefinido Se mantiene arranca el lunes a las seis y al medio día concentración de protesta en Sol Easy la propuesta del Gobierno no les convence continuarán con la presión Nacho Castillo portavoz de la plataforma Caracol

Voz 0078 52:03 le pedimos a precisamente que se adapte la legislación a los tiempos puesto que tenemos una ley que dice que es nuestro es todo venta siendo es el tienen que está perfectamente diferenciados si no están principal diferencia en la contratación

Voz 10 52:16 Garrido se ha comprometido a una reforma exprés que regule la súbete CES desde el gobierno municipal la portavoz Rita Maestre pide celeridad al Gobierno

Voz 55 52:25 vamos a ver vamos a escucharles a proponer también alguna alguna articulación de de una modificación de la ley por supuesto siempre respetando los derechos pero también intentando conciliar los derechos de todos

Voz 0825 52:37 creo que es urgente que lo hagan estamos hablando

Voz 56 52:39 de muchos puestos de trabajo inasumible muchos puestos de trabajo sino además en el caso de Fitur de una cita importantísima para el turismo

Voz 10 52:46 es que el inicio de la protesta coincide con un factor clave que condicionará posible propuesta de Garrido la imagen internacional de Madrid durante Fitur sin ningún taxi en la calle

Voz 0825 53:02 ocho y cincuenta y tres minutos de la mañana el conflicto en Podemos y la convención del Partido Popular siguen centrando la actualidad política desde Madrid lo último Izquierda Unida de Madrid da por roto el acuerdo con Podemos y se ofrece para conseguir una candidatura única de la izquierda en la Comunidad la formación pide a todos los partidos a la izquierda del Partido Socialista que presenten una candidatura fuerte y colectiva donde quepan todas sensibilidades Sol Sánchez es la candidata de Izquierda Unida a la comunidad

Voz 42 53:29 es muy importante que tengamos fuerte que guays tanto daño que se en nuestra comunidad la que trabajadora la Comunidad de Madrid creo que él no sabría entender que no estemos a la altura eso que está

Voz 0825 53:46 año y mientras tanto podemos celebra hoy en Madrid Comité Electoral convocado para reunir a todos los secretarios generales con los candidatos encuentro al que no asistirá Íñigo Errejón con quién la dirección de Podemos da por rotos todos los puentes después del que ha sido uno de sus fundadores el fundador de en este caso de la formación morada decidiera sumarse a la plataforma impulsada por Manuela Carmena Irene Montero habla de engaño bueno ahora se entiende y creo que eso es

Voz 57 54:12 mucha gente puede sentirse engañada que lo que estaba trabajando desde hace muchos meses de un plan secreto urdido a oscuras con Manuela Carmena para para presentarse por otra formación política entonces si queríamos hablar teníamos que haberlo hecho antes si teníamos todas las posibilidades de hacerlo ahora pues con toda la tristeza creo que la propia forma de hacerlo dinamita todos los puentes

Voz 0825 54:31 los puentes están rotos insiste Montero quién reiteraba que Podemos va a presentar su propia candidatura a la Comunidad de Madrid y los que son ya candidatos y ejercen como tales este fin de semana son los del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso en el caso de la Comunidad José Luis Martínez Almeida en la capital en la convención nacional que los populares celebran este fin de semana en Madrid Javier año los buenos días

Voz 0861 54:53 tal buenos días Isabel Díaz Ayuso se reivindicó anoche como la única candidata capaz de recuperar la mayoría absoluta que ostentó Esperanza Aguirre diez Ayuso debutó anoche en esta convención nacional del PP convencida de que tiene un proyecto irresistible quiera hacer de Madrid el laboratorio de la libertad

Voz 1509 55:13 queremos un Madrid libre libre para emprender libre para crear negocios libre para liderar nuestras vidas es una comunidad que es valiente de gente que arriesga a puestos de trabajo que arriesga su patrimonio por emprender que arriesga a tiempo para crear familias sobre todo lo que vamos a hacer es una Madrid Madrid cada vez más seguro seguro para los mayores seguro para la infancia seguro para las personas que tienen algún tipo de discapacidad

Voz 0861 55:41 con esta convención el PP según Isabel Díaz Ayuso abre una nueva etapa liderada por una nueva generación de candidatos aun así Ayuso se niega a enterrar el pasado de su partido ayer sin ir más lejos posó abrazada al ex presidente de su partido Mariano Rajoy

Voz 0825 56:58 qué recibe esta tarde al Sevilla en el Bernabéu Héctor González buenos días qué tal buenos días

Voz 1643 57:03 de las cuatro y cuarto buen partido entre los dos equipos que están empatados con treinta y tres puntos en la tercera plaza a diez de liderato Solari sigue teniendo las bajas de hombres importantes como Gareth Bale y Tony Cross pero recupera a Curto haya Benzema que finalmente no será operado de una rotura en el meñique de su mano izquierda por su parte el Atlético de Madrid a cinco puntos de la cabeza visita al Huesca colista de la Liga desde las seis y media a la enfermería está llena en el club rojiblanco

Voz 1775 57:26 Saúl Vitolo Diego Costa Savic cal y Nick

Voz 1643 57:29 Martin su Filipe Luis así que Simeone sólo tiene disponibles a doce jugadores de la primera plantilla el Cholo

Voz 0501 57:34 bueno aseguran que usted me preguntaron en Año Nuevo que le pedí a los Reyes y todas esas cosas paciencia y la tranquilidad no paciencia Hay y energía no tengo muy viene tranquilo esto largo hay que esperar pero asentado tranquilito

Voz 1643 57:50 mañana turno para Leganés y Rayo mientras que anoche el Getafe goleó cuatro cero al Alavés con sendos dobletes de Jaime Mata y Jorge Molina que dejan al equipo de Bordalás sextos ya sólo dos puntos ya de los puestos Champions en Segunda División el Rayo Majadahonda recibe al Zaragoza las seis de la tarde en la Euroliga de baloncesto el Real Madrid cayó en Montenegro de trece punto setenta y tres sesenta ante el Buducnost resisten eso sí los de Pablo Laso en la segunda posición de la clasificación

Voz 0825 58:14 gracias de antes de irnos una propuesta para este fin de semana que no se va a conocer algo más el trabajo de José Manuel Broto Premio Nacional de Arte Gráfico hace dos años con el color siempre como centro de su obra Raquel García

Voz 58 58:28 el color domina la obra gráfica de las más de medio centenar de obras expuestas de José Manuel Broto desde los años ochenta Hay hasta las más recientes en las que sobre todo utiliza el ordenador como cuenta el propio artista quería alejarse del dramatismo del blanco y negro fue un camino de búsqueda un intento de alcanzar la armonía el paso que le llevó de la penumbra la luz

Voz 59 58:46 clavado históricamente ha sido siempre como en blanco y negro en cambio yo necesité color y bueno y lo y lo introduje pero el color no como un efecto así más decorativo más eh no tan importante sino que Paramio colores es estoy es estructural tanto en pintura como lo es algo que que conforma la

Voz 58 59:05 abrumado por la cercanía de Goya en la sala de exposiciones de la Real Academia de San Fernando cuenta Broto que la exposición incluye su personal homenaje a los estampado eres más que colaboradores son coautores os explica son ellos quiénes mejoran la obra tus ideas son ellos quiénes las materializan

Voz 0825 59:23 pues así con esta propuesta de Raquel García que no

Voz 0874 59:26 qué va a conocer un poco más la obra de José Manuel Broto vamos

a las nueve de la mañana recuerden un grado a esta hora tan sólo un grado a esta hora en el centro de la comunidad alerta amarilla por nieve en toda la sierra y durante todo el fin de semana

Voz 0874 59:39 a vivir que son dos días