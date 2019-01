A Vivir Que Son Dos Días (19/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hadid que sí

Voz 2 00:03 buenos días Javier del Pino

Voz 0874 00:06 de aquí los gráficos hablando de colores pastel así que supongo que la tertulia era sobre eso será una metáfora la imagen primero la información con Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 00:15 buenos días Javier segundo día de huelga salvaje total indefinida del sector del taxi en Barcelona en protesta por la regulación de las compañías John Abizaid que propone allí el Gobierno catalán a esta hora mantienen cortaba la Gran Vía de la Ciudad Condal después de las de los incidentes de anoche en los que al menos nueve taxistas fueron detenidos por emprenderla a golpes y romper cristales de varios coches súbete se uno de esos conductores sufrió una crisis de ansiedad tuvo que ser atendido por agentes de la Guardia Urbana paro total del taxi en Barcelona a dos días de que arranque otra huelga del sector en Madrid estaremos también pendientes como toda la última semana de las novedades que lleguen de Totalán en Málaga de esas labores de perforación de un túnel vertical paralelo al pozo en el que se encuentra atrapado el pequeño Julen desde el pasado domingo de nuestro país les contaremos la presencia de Aznar esta mañana en la Convención Nacional del PP nos fijáramos en la ausencia de Rejón de la Reunión preelectoral que celebra podemos esta mañana Liz ideas re reacciones que haya a la entrevista de Oriol Junqueras en El País la que el presidente de Esquerra insiste en que la en que la solución para Catalunya no puede ser dice unilateral IVE Exterior Meji digo a esta hora al menos veintiuna personas han muerto esta noche en la explosión de un conducto de Campus de combustible las víctimas estaban robando la gasolina de hecho habían perforado la instalación que es una práctica habitual en esta zona hay además setenta heridos

Voz 0874 01:35 hasta luego buen día cadenas

Voz 1 05:02 a vivir que

Voz 14 05:03 son dos días

Voz 15 05:04 en las redes sociales en Twitter

Voz 14 05:06 no va a vivir en Facebook

Voz 15 05:08 a Begin

Voz 16 05:14 los sábados a las dos de la tarde y la

Voz 8 05:16 en Canarias catorce sesenta minutos de información con el resumen más completo de la actualidad de la jornada con Roberto Torija

Voz 17 05:33 lo quiero

Voz 18 05:36 me escogieron la acá para escolta

Voz 1532 05:50 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 19 06:07 señoras señores bienvenidos a Radio Cavero me voy a alegrando mucho de saludarles

Voz 1309 06:13 voy a alegrando todavía más de poder darles esta noticia Monty Python el legendario grupo británico ha presentado demanda en un tribunal europeo por plagio contra los perros flautas evitas les acusan de haberle plagiado este famoso sketch de La vida de Brian sobre disidencia política

Voz 20 06:32 es del Frente Popular vete a la mierda que frente jurídico popular somos del Frente Popular de Judea

Voz 1309 06:43 les digo una cosa las selecciones son el veintiséis de mayo si el veintisiete de mayo no hay un presidente de la Comunidad de Madrid con pistola quedan todos invitados a Manzanilla pescaíto frito popular de Cain creamos de la Unión Popular a vivir que son dos días

Voz 17 07:01 Javier del Pino no y

Voz 21 08:03 de eso tertulia de colores pastel de la dices afilados José María Pérez Peridis cómo estás buenos días hasta común

Voz 0874 08:11 letras venido eh que la gente lo sepa que no faltas a trabajar

Voz 21 08:13 dar ni aunque vayas cojeando ahora empiezan las llamadas

Voz 1109 08:16 en casa hay que te pasa me ha pasado

Voz 21 08:19 estas borracho Navarro después del partido de fútbol que jugó hasta ayer con estoy yo para partir exigida por partidos políticos Julio Rey cómo estás Julio buenos días muy buenos días hablamos de tonos pastel pero no de pasta de pasteles tras raro hablar sin público delante aplaudiendo te porque es un que ha pasado no hombre

Voz 0874 08:40 lamentamos hemos hecho en diciembre hicimos muchos bolos juntos

Voz 21 08:43 ah bueno seguirá lo más reciente Julio es como el Mick Jagger de este equipo por favor que el camerino de julio con lo que hemos visto ahí no vamos inenarrable tú estás Mauro buenos días en Barcelona Aleix cómo estás sabéis qué tal uy Aleix que lo último que se estaba

Voz 0874 09:07 tomando un café y ahora que lo pienso la cafetería

Voz 21 09:09 bajo de la Riva encerrado con lo cual Mohsen volviendo a Estremera en nuestra en de Barcelona bueno ahora conectamos con él

Voz 0874 09:18 qué es esto esté chiste viejo chiste de la izquierda no que allá donde hay dos dos personas de izquierdas hay hay una escisión hay tres grupos aparte que se está cumpliendo

Voz 1109 09:30 en la en la izquierda ideas ocasiones e interés por la derecha fundamentalmente de una idea fija hiló intereses interés

Voz 1532 09:41 bueno pero hemos visto también en las selecciones andaluzas que también ha habido división divisiones la derecha pero curiosamente les ha salido bien no que es tradicionalmente la la división e traía que la gente se cortase de votar a los que habían dividido y en cambio la derecha se unan se separen siempre canto

Voz 22 10:00 todos los votos hay un campo magnético muy fuerte y ahí la disciplina de voto también que es mucho más férrea en los votantes de la derecha no que hay una fidelidad sigue que disciplina la fidelidad a unos principios a una idea fundamental es buena fidelidad ideológica en por lo menos

Voz 0874 10:20 ah sí existe esa fidelidad ideológica pero no tanto al partido en la izquierda no quiero decir aquí nunca vas a encontrar a alguien que alguna haber votado al PSOE y luego Bogotá PP eso no va a pasar pero si hay gente que ha votado a votarle

Voz 1109 10:35 hombre

Voz 21 10:38 Aleix esto parece un sketch tras invadiendo España desde Cataluña

Voz 0062 10:42 lo que empezado a hablar y me sentía como un tanto digo ya que

Voz 21 10:46 una metáfora de lo que está pasando pues es esto es si no sé no se suficiente a los catalanes de que no se nos escucha

Voz 0062 10:55 sí sí sí nos oyen tema técnico mira sabes este fríos eco que que llega ahí empiezas a la electrocutado con todo por eso tocó tarde no cuela no no que no se que ya lleva quince minutos

Voz 21 11:06 los pero te has tomado café si es que no hay bar no no no el café bueno en el otro bar vale vale no hagamos publicidad el otro al que no queremos y que no queda más remedio en Barcelona no porque el el que solemos ir lo ha encerrado Balonmano buenos días José María pero me quedé cortado no ha dicho nada ha dicho adiós

Voz 1532 11:26 hoy con cara de asco no

Voz 21 11:28 a la cara por la mañana bien even me he encontrado con vosotros en plena forma a reconforta mucho verlos de no la verdad es que echaba de menos estos momentos de la radio para empezar el año

Voz 0874 11:42 que que no no tenemos dinero para pagar te más José María por más que intentes que tengo

Voz 21 11:46 pues intenta lo oye

Voz 0874 11:49 has empezado a vosotros Julia habéis empezado mal el año que habéis empezado con un con una etiqueta de Twitter digamos no es que hayan censurado una viñeta en Twitter pero si le han puesto una especie de advertencia de que puede dañar sensibilidades

Voz 1252 12:01 bueno y si soy yo lo entendido como una censura la verdad porque quitan directamente la viñeta insular con una etiqueta efectivamente en donde te avisan de que puede herir sensibilidades

Voz 0062 12:15 pero eso eso es muy común en Twitter te puede ocurrir una foto de un gatito sólo que ya cinco personas que lo denuncian claro lo que pasa es que tiene que haber un grupo

Voz 1532 12:26 hay personas que vaya al no poderse

Voz 1252 12:28 por qué en este caso ha habido más que un grupo

Voz 21 12:31 no porque te siguen dando la ratos sí sí

Voz 1252 12:33 hace una semana después la turba no lo diría yo hablamos de amenazas insultos francamente desagradable a propósito de una tira de Vox no de Vox sino de el maltrato de violencia machista en la primera viñeta se veía una mujer maltratada hay una segunda se veía a un a un arbitraje arbitro de Bosch consultando lo en el bar no realmente lo que

Voz 0874 13:01 para ver si lo puede definir como maltrato o lo deja pasó

Voz 1252 13:03 esto revisando las estadísticas de violencia que lo que han estado haciendo entonces ellos les da lo mismo que necesitan banderines de enganche les ha parecido suficientemente

Voz 0058 13:16 eh antipatriótico

Voz 1252 13:19 entre comillas como para bueno pues organizar una campaña de acoso intento de derribo que repito dura hasta hoy entonces Twitter se sumó efectivamente deben tener un protocolo y ocultaron la tira ocultaron

Voz 1532 13:35 porque no hay que pensar que que muchas organizaciones y sobretodo las ultras tienen un montón de

Voz 1252 13:43 entonces no perdona según la derecha que están intentando blanquear son opina

Voz 21 13:48 sí nazis que tiene un montón de

Voz 1532 13:54 bueno antes los bots son cuentas automáticas pero también hay cuentas que una misma persona tiene cincuenta cuentas patrimonio con cuatro personajes que están trabajando para tocar las narices porque de repente pues recibir cuatrocientos

Voz 1252 14:10 la sensación es que están claramente organizados ese no estamos porque a veces Coppi pegan lo que ya ha dicho otros cuatro insultos que están es es decir efectivamente son tres tweets que repiten continuamente y irreductible y lo que Sigma demuestra efectivamente es que controlan perfectamente las redes sociales que de hecho pero la conclusión de que para qué van a hacer un programa sino lo necesitan han llegado a controlar el presidente Andalucía a base de titulares de prensa entonces tira falsas

Voz 0874 14:42 da ahora cuando pincha o cuando pasa S si hay un mensaje que dice tras revisarlo hemos determinado que el contenido multimedia es potencialmente hiriente y lo hemos catalogado en conformidad a partir de ahora se mostrará sobre el contenido mensajes de advertencia a los usuarios que configuraron sus cuentas para ser alertados antes de ver contenido multimedia que puede herir su sensibilidad que ver dicho como este existe te va a hacer pensar te lo voy a ocultar para que no lo veas de todas maneras enhorabuena Julio

Voz 21 15:09 de la enhorabuena también a Gallego

Voz 0874 15:11 se ha metido con vosotros Hermann Tertsch que eso es una muesca

Voz 21 15:16 no ha dicho nada que tenga que julio porque le llama germano porque me suena esto que más

Voz 0874 15:26 qué quiere decir esto que habéis hecho es una auténtica basura además de ser una inmensa mentira quiénes están abrazados a quienes han matado a mujeres y muchos hombres y secuestrado y torturado y heridos son otros están en el Gobierno de España

Voz 21 15:39 así que a mí me ha dicho ahí sí que tenéis dibujitos que hacer Kevin insultan los que no sé es que era

Voz 1252 15:48 más o menos el tono de los tuits algunos la verdad es que son repito más de cava o mi propia tumba hay cosas de esas sí sí muy parecidos en vez de dirigir

Voz 1532 16:04 los a vosotros los dirigían a a jefazos del periódico diciendo por qué permitía

Voz 21 16:08 es está bien ser chivato es es tener mala uva al tú eres el milenio al aconseja Julio

Voz 9 16:17 bueno ya digo el el el tema este de

Voz 0062 16:20 más que censura es un protocolo que sigue un poco absurdo Twitter con cualquier imagen que cualquier cuatro cinco personas denuncia simplemente lo ponen como

Voz 1252 16:28 imagen polémica más que nada porque luego en la carta que si no no seguro y yo recibí dicen textualmente que lo han analizado

Voz 21 16:39 es lo bueno habrá un señor en su casa hablamos de Twitter España reunidas a mí estoy correr

Voz 0062 16:47 las redes sociales son son bastante discutibles la verdad pero en todo en todo caso aquí yo creo que más que organizados los esta formarnos

Voz 1252 16:55 amenazas a mi persona insultos no quieren mi sensibilidad por lo visto bueno tengo que denunciarlo claro bien hecho bien hecho más que viene realizado envalentonados

Voz 0062 17:07 creo que ocurrió también en Estados Unidos con todo es decir a la que empieza a ver alguien que públicamente empieza a tener un discurso que antes sólo tenía privadamente

Voz 9 17:15 este tipo de gente se entona decir no

Voz 0062 17:18 tras no lo que antes sólo veía esos comentarios de los artículos dijimos

Voz 9 17:23 a través de un día del hombre no las mujeres maltratadas no existes ahora

Voz 0062 17:28 P esto que sí existe desde siempre desde que está Internet ahora esto está en otros otras tribunas más

Voz 1252 17:35 públicas dices algo

Voz 0874 17:37 el a encontrarnos es la posibilidad de poder decir en voz alta cosas que antes no te atrevías es decir alguna vez alguna de estas historietas opuesto chiste eso puestas viñetas se ha convertido en un mes

Voz 0062 17:50 bueno las viñetas más que hacerse mes lo que hacen es la gente es es falsificar la son cambiar las palabrotas de los bocadillos Nerva muchísimo condena

Voz 0874 18:01 sí porque te está quitando de texto además o buscar a lo mejor viñetas de algún de alguna serie de televisión ahora se ha hecho viral también una viñeta en la que se venas Luis señora mayor y el empollón de Los Simpson no desde el pelo azul y es verdad que parece Manuela Carmena Íñigo Errejón y también se ha distribuido mucho yo no sé si os habéis preguntado también como como dibujantes sobre todo quiénes creáis más en las redes como puede ser tú vales dónde va todo ese material ese generan Internet porque precisaba que se pierde no

Voz 0062 18:30 bueno hay hay un Varias webs que recopilan digamos documentan el origen de los más famosos al menos en la cultura americana aquí quizá unos quedó un poco pendiente hacer eso bueno pues

Voz 0874 18:42 te voy a presentar una cosa que a lo mejor se ocupa de eso Mar Pérez que es directora de la división de procesos y servicios digitales en la Biblioteca Nacional cómo estás buenos días

Voz 23 18:50 hola buenos días qué tal tu básicamente te dedicas

Voz 0874 18:53 usted chiste gusta viñetas de Gallego y Rey tú la coges la metes Petita en donde pone

Voz 23 18:58 pues no es decir que no si no lo de los meses un poco se ha ido derivando la historia de que guardamos mes pero no catalogamos ni tenemos una colección especifica de Nimes es lo que de lo que yo era responsable por entonces que ahora también es parte de responsabilidad pero entre otras es archivar la web española entonces ahí entran muchas cosas claro

Voz 21 19:25 pues hay muchos que no merece ser archivado ya

Voz 23 19:28 bueno ahí está la cosa que es lo que merece que es lo que no es difícil de determinar porque nosotros lo que guardamos es patrimonio documental el patrimonio documental lo que es patrimonio no podemos estar seguros del valor que tiene hasta que no pasa mucho tiempo

Voz 0874 19:42 de hecho la biblioteca

Voz 23 19:44 ese guardan colecciones que llamamos de era en las que están marcapáginas y recordatorios de comunión invitó las de puros cromos de Gallina Blanca carnés de baile del romanticismo eso ya ha pasado más tiempo hice puede entender quizá mejor su valor patrimonial porque refleja una conducta social que hoy está desaparecida quisiera unos bailes de apuntar con quién te tocaba el siguiente y es así no lo recuerda Teresa Comunión están cercanos a hacer también un objeto que no se utiliza no por ejemplo total que nosotros tenemos que mirar siempre con vista de mucho futuro porque guardamos para su ahora mismo la Biblioteca cumplió hace unos años trescientos lo que ha guardado es objeto de investigación hoy y lo ha hecho a lo largo del tiempo entonces nosotros no podemos discriminar lo que entra por depósito legal pues pues no se evalúa lo que se edita en España todo lo que se publica en la

Voz 0874 20:41 fue en un dominio punto es todo eso lo bordan

Voz 23 20:44 bien como todo no lo podemos guardar en la exhaustividad está descartada en este caso por imposibilidad técnica y humana también de recursos humanos y económicos desde luego pero hacemos una recolección dominio punto es completa una vez al año eso ahora mismo es un millón novecientos mil dominios

Voz 0874 21:03 es que es un archivo guardar no

Voz 23 21:06 hay una hay un robot en torno a los sesenta pateras tarda como dos meses en terminar porque tenemos que poner un límite a cada dominio porque a lo mejor puede entrar en bucle y se queda ahí entonces tiene doscientos cincuenta megas de límite por sitio web entonces entra hasta dónde puede creemos que está guardado practicamente todos los dominios punto es completos pero sólo una vez al año entonces ahí no hay criba no hay selección es la lista completa incluso de dominios que no tienen contenido que uno ha registrado punto es pero está reservado bueno aparte hacemos una recolección es selectiva si aquí ya sí con mano con mano de bibliotecario documentalista que monta colecciones con determinados temas

Voz 0874 21:49 esto es una vez al año solamente

Voz 23 21:51 de el dominio punto es si las demás no las demás tienen una periodicidad variada por ejemplo tenemos recolección de prensa eh gracias a la infraestructura nuestra que ha podido crecer con el apoyo de Red punto es podemos tener dos recolección es diarias de prensa una nacional y otra autonómica no hay muchas cabeceras de prensa en la nacional I ciento y pico prensa televisión eh y en la autonómica parecido pero sí claro es el robo

Voz 0874 22:14 de hecho ya

Voz 23 22:17 el robot tiene que acabar en Veinticuatro horas entonces no tiene sentido hacer colecciones de prensa que no

Voz 1532 22:22 tiene recopila en publicaciones electrónicas esa publicaciones para tablets soy digitales

Voz 23 22:28 en el depósito legal electrónico cubre lo que está libremente accesible en internet también lo que es de pago

Voz 1532 22:34 en todo el depósito legal electrónico no es obligatorio con lo que hay muchas publicaciones que no tienen depósito legal

Voz 23 22:40 no te bueno no tiene no tienen número depósitos ejemplo esa también es una disquisición técnica que a veces hay que explicar mucho a la gente porque dar número depósito legal a todos significa que las oficinas que se encargan de eso tienen que determinar si esos depósito legal o no puede llegar un pdf con una circular del colegio de tus hijos que lo ha sacado de Internet impidieron número depósito legal sea estarían absolutamente bloqueado se decidió que número no se daba que eso no quiere decir que no sea Depósito Legal depósito legal es todo aquello que podemos considerar patrimonio documental El asunto es que tiene que haber alguien que decida que se ponga en contacto con la editorial con la distribuidora de música para para que se guarde lo que está libremente accesible pues son responsable en Andalucía que se ocupe de seleccionar webs de Andalucía en concreto para las elecciones andaluzas ha habido una colección específica que han llevado desde la biblioteca de Andalucía en fin dependiendo de los temas del ámbito geográfico

Voz 0062 23:29 yo entiendo que comentáis cosas que pueden ser en un futuro retiradas de Internet y que vosotros teniendo por ejemplo este vídeo de campaña del PP en la que un niño pidiendo la muerte de presidentes Sánchez esto

Voz 1252 23:44 ejemplo lo descargas de tener retirado de internet por cierto pues no sé si no

Voz 23 23:48 no tenemos desde luego no es que en un momento dado vaya a desaparecer es que hay muchas cosas que tenemos guardadas que ya no están en Internet pues por ejemplo la web de la Generalitat cuando se convocó el referéndum es lo cerró la Guardia Civil ese contenido y tenemos pues mirando por esas fechas porque teníamos una colección tenemos una colección que llama política catalana que trataba de guardar todo lo que pasa no

Voz 21 24:09 venga

Voz 9 24:10 no nacionales trata de guardar

Voz 23 24:14 no entonces tenemos pues guardaba varios momentos de de de determinadas webs

Voz 0062 24:19 si lo tenemos podéis tener peticiones judiciales para consultar el archivo por ejemplo

Voz 23 24:24 claro pero no no no nos ha llegado ninguna pero yo sé que en otros países se utilizan a veces como claro como testimonio de cosas que han estado divas que han desaparecido

Voz 0874 24:38 es una labor de catalogación de solamente un barrido masivo

Voz 23 24:41 el del dominio punto eso barrido masivo ahí como mucha gente dice pues puede haber basura yo defiendo la basura porque esa basura mañana no se enseña cosas de lo que hoy se mueven la red se te va acompañada gracias por esta tertulia

Voz 1532 24:59 pero recuerdo compañeros

Voz 23 25:02 te queda nacional de Francia que me decían que veían entrar camionetas y camionetas con pues con papelitos panfletos pegatinas y cuánta basura claro esto en realidad pues es que cuando pasa el tiempo es que es un reflejo muy importante del recado vienen investigadores a a mirar nuestras las hojas parroquiales que entraron eso folletín de fiestas populares muy muy pequeños cosas

Voz 21 25:31 sí sí sí el treinta por ciento

Voz 0062 25:33 Carmen de tráfico de Internet es porno

Voz 23 25:36 esta pregunta pues seguramente habrá porno es que claro a mí me dice no hables del porno claro nosotros

Voz 0874 25:45 si representas a la Biblioteca Nacional

Voz 23 25:47 lo que hay en esa parte eso es muy difícil de analizar si hay que ponerse a hacer un barrido muy exhaustivo para ver lo que hay para eso está para los investigadores realmente lo que entra en papel por depósito legal nadie se pone a mirar lo que tienen esos libros si tiene apología del terror limo o es Un un plagio no entraba porque se ha editado ya está claro entonces eso

Voz 1532 26:07 les no muy habitual eso es cosa de los investigado

Voz 23 26:10 por es luego que luego vendrán a ver no

Voz 21 26:12 entonces lo que entendido entonces es lo que está

Voz 1532 26:15 fuera de los dominios punto es por ejemplo el dominio punto com que hay mucha producción española eso tiene una especie de comisariado claro eso

Voz 23 26:23 necesitamos tenemos que ampliar nuestro

Voz 1532 26:26 el batallón de lo que llamamos conservadores web porque no becarios eléctrica hay becarios pero no

Voz 23 26:33 se dedican a esto vamos algún becario colaboren esto también pero no no no son precarios no son además son responsables de bibliotecas autonómicas es que tienen que ser bibliotecarios con mentalidad un poco patrimonial

Voz 0874 26:45 severos

Voz 1109 26:47 sumen veo que coge y tanto que en el fondo es casi una enorme basurero puede ser y luego con el tiempo Xosé vienen vienen los arqueólogos

Voz 23 26:59 bueno a de la es que no me al final de las selectivas de las que guardan punto com punto por punto net punto EEUU e otros dominios eso sí que no es no los catalogamos pero sí que el conservador web cuando selecciona ese sitio web para que jugar del robot tiene que decir cada cuánto quiere que ese guardia si quieres que se guarda una vez a la semana una vez al mes dependiendo de la periodicidad con la que el contenido ese sitio cambia y hay pone en materia pone un título explica un poco porque tiene sentido esa cuenta de Twitter en una colección sobre política nacional porque a lo mejor un político que ya no está en activo en su cuenta de Twitter se ha puesto a hablar de un tema resulta que a ti no te parece que la cuenta de no se me ocurre un nombre tenga que ver con la política catalana pero ha empezado a hablar de eso y ha generado diálogo entonces el el conservador Wall sí que anota de esta semilla está aquí se llama Sevilla sala sus redes por qué ha pasado esto y esto pone fecha en fin hay ahí sí que hay ciertos materias estamos pensando en una manera de recuperar luego ese contenido

Voz 1252 27:55 a de guardar donde se guarda la nube donde se ve

Voz 23 27:59 pues en los servidores de la biblioteca hay una réplica en otra ubicación física

Voz 0874 28:04 el va puedo aprender nada

Voz 23 28:07 muy secreta pero los franceses dicen que nunca se debe revela mucho mejor que ellos nunca lo dicen

Voz 0874 28:12 pero es importante además ahora que dices lo de Twitter porque es un certificado de indignidad el pasado de Twitter mucha gente en cuanto le pillan con algo revisa su cuenta de Twitter o cuando te nombran algo tuviese si puedes hundirlo entonces que vosotros pusiera eso a disposición por ejemplo de periodistas y sería muy interesante

Voz 23 28:28 claro lo tenemos algunos problemas técnicos que el robot aún no resuelto por ejemplo las cosas que hace una mano o no la hace el robot por ejemplo no eso no pone en marcha un vídeo en streaming porque hay que darle un play el robot va buscando todos los enlaces y todo aquello que es descargable lo descargue lo guarda pero claro no se va a hacer es Kroll entonces una cuenta de Twitter que tiene mucho movimiento tenemos que programar para que se guarde con mucha frecuencia porque si la historia solamente se carga cuando bajas con él es Kroll el robot no es capaz de cogerla pero bueno salvo estas cuestiones un poco técnicas que tenemos que tener en cuenta cuando algunos interesa para poderlo guardar

Voz 1532 29:06 en realidad son poco parecido lo que hace archive punto org todo

Voz 23 29:09 es eso sea nosotros cuando empezamos en el año dos mil nueve contratamos con ellos los primeros recolección es del dominio puntocom y ellos son líderes en el mundo en esto de Internet Archive son los que idearon el robot que ahora usan muchas bibliotecas nacionales porque ellos empezaron en el año noventa y seis empezaron como como que

Voz 1532 29:27 velocidad no no no no

Voz 23 29:29 si usted que es un es un señor pues así como un poco visionario quería hacer la Biblioteca abierta para todos en Internet sin sin disquisiciones de sitios de lugares del mundo mundo entonces empezó a guardar toda la web mundial claro los niveles a los que entra pues no se pueden comparar con lo que podemos hacer en Francia o en España de lo nuestro no hubiera más personal supongo que tú sí que existe

Voz 0874 29:53 el proceso de crear carpetas protector de una manera gráfica no de repente pues se viñetas

Voz 23 29:59 con mi caso instructores gráficas bueno lo que te llamas carpetas hoy son filtros un buscador entonces de lo que tenemos que trabajar en poder filtrar por pues no se incluso hacer búsquedas a texto completo que diga nosotros hicimos una colección sobre la muerte Adolfo Suárez que tú puedas poner Adolfo Suárez te aparezca todo lo que hay estén en la colección de Adolfo Suárez Éste es la colección de Andalucía o estén una colección de política nacional entonces ese es el camino que entregaron Jones cielos comisario cuando hace una exposición en la Biblioteca Nacional

Voz 1532 30:27 también busca un tema pues Enrique hay que tuvimos el otro día no busca sobre los cómics en una época determinada Hay tiene que bucear también en los en los archivos de la Biblioteca claro

Voz 1252 30:38 ve usted cercano el día en que dejen de guardar documentación en papel

Voz 21 30:45 no

Voz 23 30:47 cercano porque tendría que cesar publicación podría cesar la publicación de libros en papel pero hay más cosas en porque es que la gente tiene la percepción cómo se consumen

Voz 1532 30:59 más al digital que menos papel pero yo creo que la producción es va subiendo

Voz 23 31:03 el setenta por depósito legal por el depósito legal tradicional en físico llegan entrando llegue siguen entrando furgonetas todos los días

Voz 1532 31:11 el producto en sí

Voz 23 31:13 yo ahora mismo no estoy segura de sobre la producción no tengo ese dato

Voz 21 31:16 pero de pero pero de no

Voz 23 31:18 no lo sé de libros

Voz 0062 31:21 bueno oficialmente se publica más que nunca en España

Voz 1532 31:23 hay otra cosa es otra cosa

Voz 0874 31:26 las tiradas muy pequeñas lógicamente

Voz 1532 31:29 la campaña política ahora mismo editado

Voz 0874 31:32 muy buenas pues oye gracias por la visita Marx helada vosotros por invitar una curiosidad que teníamos y hemos resuelto yo yo creo que de esos discos duros que tienes una buena parte de las podéis borrar no pasa nada si hace falta hacerlo

Voz 23 31:45 cómo hay que elegirlo no nos hacían ponía elegir lo que queremos guardar imagínate pavo

Voz 0874 31:50 Mar Pérez que es directora de la división de procesos y servicios digitales en la Biblioteca Nacional gracias por venir un beso

Voz 21 32:12 no oye vosotros au agudo de vosotros se tiene la sensación de que llega otra crisis que te cargas de seguir un poco la economía hombre

Voz 0874 32:22 no te va a llegar ul eso está claro pero bueno eso es como decir que va a llover más cercano a la pregunta es cuándo es que me parece que

Voz 1532 32:29 no se ha ido poco tapado con plastilina

Voz 0874 32:32 yo tengo un par de amigos ahora que he estado un tiempo en Estados Unidos que tienen empresas que ya se están preparando para la recesión lo dan por hecho tu dices tarde o temprano ellos saben que va a llegar en los próximos meses se lo que quiere

Voz 1109 32:45 sí son es una colina es una cordillera o un precipicio insondable no porque claro la del XXIX pues una crisis tremenda Illa del año siete ocho ha sido una recesión de cuidado de esa magnitud probablemente no que ahora aussie eso no lo sabe nadie no porque lo que hay es un es un exceso de deuda abortó

Voz 1252 33:11 la percepción que ahí es que sí es verdad que están Grecia

Voz 0874 33:14 de como burbujas no otra vez entonces sí que nos han corregido seguramente los errores que provocaron la crisis anterior no José Moisés Martín es economista consultor ha trabajado para instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial el Consejo de Europa o la Comisión Europea cómo estás

Voz 1109 33:30 hola buenos días José Moisés está todo ahí está

Voz 22 33:35 el Nilo el marrón dices las tablas de la ley la mujer de Putín

Voz 21 33:40 no me esperaba es que la entrevista haría sobre la Biblia también está muy bien lo tuyo si yo soy José María empezamos a hacer bullying es verdad fíjate de salud que

Voz 0874 33:57 más tarde más pronto esto es evidente porque crisis habrá en el futuro pero el futuro está cerca

Voz 23 34:01 no

Voz 0058 34:02 bueno en es difícil de predecir no el futuro sobre todo en lo que no estamos encontrando es que estamos en un proceso de desaceleración que hace que la economía mundial sea más vulnerable ante sucesos que en otras ocasiones podrían haber pasado digamos como un sencillo resfriado no hay por lo tanto con el crecimiento tan débil que estamos teniendo con algunos de los factores que llevan a que este crecimiento sea de abrir en los próximos años como un cisne negro que pudiera aparecer pues estamos con algunos concierta probabilidad como exige sin acuerdo etcétera no pues pues

Voz 25 34:35 en provocar una caída

Voz 0058 34:38 cesión que en otras circunstancias sería leve siempre son preocupantes pero que con el crecimiento que tenemos y con las debilidades que tenemos acumuladas pueden suponer un problema

Voz 0874 34:48 lo que pasa es que en el en el reflexión anterior El cisne negro tenía un nombre que nadie conocía hasta entonces no lo he como Lehman Brothers por ejemplo no el Brexit todo lo conoce pero todo lo conoce pero hay algún otro factor de riesgo que ahora mismo desconocemos ignoramos lo tenemos que tener en cuenta que el riesgo o normalmente vio el peligro no

Voz 0058 35:07 suelen ser mezcla dos cosa no del riesgo y de las vulnerabilidades no me lo voy a si pudiéramos hablar de los vulnerabilidades tenemos que hablar de un crecimiento lento o de un alto endeudamiento de la economía mundial de un parón del comercio internacional provocado en gran parte por por las disputas entre Estados Unidos y China no ir también en la eurozona no se ha crecido en los está creciendo al ritmo que hubiera sido deseable después la crisis que que tuvimos nuestros son la vulnerabilidad no en términos de los riesgos que tenemos son riesgos políticos a fecha de hoy que los hacen todavía mucho más impredecibles por qué es realmente lo que pasó en el año dos mil ocho con la burbuja de los derivados de crédito había mucha gente que lo sabía otra cosa es que no se trasladar a la opinión público que no se tomarán medidas pero sí que de alguna manera sabía que tarde o temprano soy basta ya de hecho hay grandes las obras de habla de Cine de novelas que lo cuentan bien cómo cómo había gente que iba a digamos se anunciando que esto podría pasar y finalmente ocurrió no en el caso de los riesgos de ahora son mucho más impredecibles uno no sabe finalmente qué va a pasar con el Brexit hemos vivido un momento muy delicado al final del año pasado con con Italia que parece que parece que sea reconducido de alguna manera por lo tanto uno no sabe muy bien cuando el factor humano es lo que cuenta no tanto la aritmética de las de las finanzas que es lo que puede ocurrir y en ese sentido pues las probabilidades son amplias pero en cualquier caso son bastante desconocidas no para saber si va a ser el mes que viene la semana que viene o dentro de cinco años no no tenemos esa

Voz 1252 36:29 si de aquí es decir de conducir Italia pero no sensaciones que lo que han hecho ha sido poner un parche

Voz 0058 36:35 se han puesto un parche porque en realidad nos encontramos en una situación en la que la cuarta economía de la o la tercera economía de la eurozona que es que Italia y tenía una una una situación compló comprometida complicada corso complicado también con Francia no porque el tema de los chalecos amarillos también ha empeorado mucho la posición económica económica de Francia no tengo una posición en la cual se llega a un acuerdo o fácilmente la situación de Italia se podría haber convertido en una nueva crisis de la eurozona ni por lo tanto el acuerdo aunque fuera llevamos más de intenciones ha sido como muchas veces hacer la Unión Europea sencillamente dar la patada hacia adelante no decir bueno de momento vamos a aguantar ya veremos qué pasa

Voz 0874 37:13 en los próximos años no la salida de la crisis en lugares como Madrid también se interpreta como o viene acompañada de este aumento de los precios que se están disparando mes a mes en grandes capitales no solamente aquí puede haber una nueva burbuja inmobiliaria

Voz 0058 37:28 bueno emblema que tenemos

Voz 0874 37:29 es que no hemos cambiado nada en nuestro modelo productivo o sea los años de recuperación que hemos tenido

Voz 0058 37:34 pues de la de la crisis que llevamos cinco años creciendo al que no no no son dos no llevamos cinco años creciendo en no han supuesto ninguna reforma sustancial de nuestro modelo de crecimiento no se toma ninguna reforma es está generando otra vez estamos todavía lejos de una burbuja de construcción estamos ojo de una aguja de construcción pedos factor inmobiliario sigue pesando mucho en nuestra economía por tanto lo estamos viendo en el alquiler y lo vemos en el alquiler tarde o temprano llegará la propiedad llega la propiedad no podemos encontrar condenó con una burbuja de la construcción hay se tenían que haber tomado medidas para reorientar el patrón de crecimiento de la economía española

Voz 21 38:08 sí lamentablemente hemos desaprovechado estos últimos

Voz 0058 38:10 cinco años como qué medidas se pueden tomar bueno yo creo que hay elementos fundamentales que definen cuál es la la falta de digamos un crecimiento sano de la economía española en primer lugar la baja productividad y eso tiene mucho que ver con dos elementos no con la formación de los trabajadores y trabajadoras con su capacidad de tener obtener empleos de mayor calidad de mayor digamos con menos precarización menos temporalidad que esto en realidad lo que supones que es incrementar la productividad y luego un factor también muy importante que es toda la política de innovación que se suele decir común un mantra no un lugar común pero es que realmente hace falta invertir en innovación y en España no lo estamos haciendo los niveles que serían necesarios no entonces estos dos factores y un tercer factor que tendría que ver con todas las reformas de mercado que tiene que ver con liberalizar sectores que tiene que ver con permitir que entren nuevos competidores han acudido en en sectores que a fecha de hoy están teniendo ya lo el el el presidente del Banco España no el gobernador del Banco de España dijo que efectivamente hay sectores que tienen unos beneficios que están por encima de lo que sería razonable en una economía mercado eso significa que tienen un poder oligopolio monopólico que tenemos que tener en cuenta pues al sector de la energía tenemos unos costes energéticos muy altos porque no sea o no es acometer una reforma verdadera no cuando estos sectores que tenían que estas medidas que ha puesto en marcha el año dos mil trece dos mil catorce iniciando la recuperación sencillamente no se tomaron lo único que hicimos fue bajar impuestos empeora nuestra posición fiscal la dejar que el tiempo pasara no lo famosos viento de cola y ahora pues son vientos de cara no nos encontramos sin el músculo suficiente como para

Voz 21 39:39 es peor parece que tampoco

Voz 1252 39:41 es de que vayan a tomarlo se hacen políticas cortoplacistas y ya está no

Voz 0058 39:45 sí en realidad lo que no estamos encontrando es que a fecha de hoy esperamos au tenemos la percepción de que se está agotando el tiempo para plantear un programa a largo plazo de la economía española necesitamos un programa de acción que diga queremos que la economía española en el año dos mil veinticinco en el año dos mil treinta sea de esta manera ya hay que empezar a tomar medidas ya no ahí hay dos elementos que son muy claros que la propia fragmentación política a España que hace que es muy difícil que se lleguen a consenso no no llegan a consensos en cosas que parecen de sentido común pues imaginémonos en en el tercer todo esta esta ruta este es el primer señalaría hay un problema digamos en nuestra vida política porque no hay realmente un pensamiento de largo plazo lo que queremos sino que estamos hablando casi de de lo que pasa en el siguiente no

Voz 25 40:29 no tiene opinión hola no lo hay ahora

Voz 0058 40:32 mismos imposible generar los grandes consensos necesarios para de este cambio

Voz 0062 40:36 bueno la la paradoja es que tres países totalmente antidemocráticos como China que hacen los quinquenales nos estos planes a cinco años vista ir a esa Europa que debería estar mucho más preparada para planificar ahí mirar por su propia población ibamos a corto plazo

Voz 1109 40:51 claro

Voz 1532 40:52 no tampoco se tiene que poner de acuerdo con ella misma porque

Voz 21 40:56 pues que ahí no lo necesita

Voz 0058 40:58 hay un elemento importante que es cómo generamos estos consensos yo creo que la Unión Europea tiene algunas ideas que está intentando poner en marcha se puso en marcha en el año dos mil veinte no salió bien ahora nos enfrentamos a un nuevo ciclo político en la Unión Europea con muchas tensiones que todos conocemos ella no vamos a a refiramos a ellas pero lo cierto está en que somos capaces de construir ese consenso de de hacia dónde debe avanzar este país o no podemos encontrar una situación peor que la que tenemos en el año dos mil

Voz 21 41:26 es una pregunta

Voz 1109 41:29 creemos que la economía ha crecido había habido un sector que era el de las exportaciones hemos exportado sobre todo bienes y servicios elementos mucho valor añadido industrial intermedia componentes de automóvil Antolín Hamburgo

Voz 0874 41:48 País Vasco Cataluña

Voz 1109 41:50 se compadece lo que dice es porque ahí si ha habido o no se debe sólo a la devaluación interior que hemos hecho

Voz 0058 41:59 bueno yo creo que son dos factores ya a lo mejor hay que romper un poco un mito no estamos muy orgullosos de nuestras exportaciones durante los años de la crisis pero yo señalaría tres factores en primer lugar muchas empresas que perdieron mercado interior tuvieron que salir porque así no tienen que cerrar primer primer elemento segundo elemento es que mientras España estaba en crisis el mundo no es que la economía mundial lleva diez años creciendo seguida por lo tanto ese crecimiento del comercio internacional tildó de nuestras exportaciones España no no es portado particularmente más de lo que lo hacía antes quiero decir el ritmo de crecimiento las exportaciones sean más o menos el mismo no intente hacer alimentos la devaluación interna nuestra balanza comercial nuestra balanza comercial con la multa es todo el mundo ha mejorado particularmente porque hemos comprado menos porque éramos más pobres por cómo perdió capacidad de compra y hemos comprado menos al exterior

Voz 0874 42:45 es que son dos de las cosas que tú quieres en tu discurso es que de la crisis de la última crisis de la de dos mil ocho hay gente que ha salido indemne los propietarios de grandes fortunas por ejemplo los dueños de patrimonio inmobiliario en las ciudades sólo han tenido que esperar unos años se vuelven a frotarse las manos pero hay hay hay cosas que ya hemos hemos adoptado como si fueran para siempre por ejemplo sugerido la productividad vinculada a los salarios de los trabajadores yo creo que el mantra que ha dejado la crisis es que los trabajadores contener trabajo vuestra contento no hace falta pagarles bien iré no entienden los economistas que un trabajador mejor pagados un trabajador más productivo

Voz 0058 43:19 bueno es que no entendemos eh creo que nos estamos encontrando es que hay todo una serie de fracturas que genera la crisis particularmente en el mercado laboral el leve descenso de los salarios en la fragmentación y la dualidad del mercado que amenazan con consolidarse son efectos que la crisis tenemos un alto nivel de gente que están empobrece oyentes que exclusión social trabajadores pobres catorce por ciento de nuestros trabajadores de la gente que está trabajando no logra salir de la pobreza en los salarios o las rentas salariales sean reducido durante la crisis y esto cuando en una nueva normal no estamos recuperando no haya una recuperación social al al mismo tiempo que había una recuperación económica no entonces esto dificulta la posición sirven una nueva recesión porque vamos a estar en peor situación social con mayores niveles de pobreza más desempleo y unos salarios más bajos en un mercado más precarizadas no yo creo que esto es una de las cosas que deberíamos acometer con urgencia que espero que sea cometan durante este año en alguna medida se han tomado algunas medidas que son que van en esa dirección pero que si no somos capaces de resolver una nueva crisis puede todavía generar un impacto social más negativa

Voz 21 44:26 lo del que generó nazi de su padre

Voz 1109 44:32 hay exceso de universitarios según CB que tienen difícil inserción y tienen que trabajar en cualificaciones

Voz 1252 44:39 o en nichos de trabajo

Voz 1109 44:42 prior es a sus expectativas en su familia y sin embargo tenemos una formación profesional que no es dual que no tiene relación con la empresa jugando piensas que debe de insertarse o hacerse una gran transformación en la educación en España el eh

Voz 0058 44:59 el reto fundamental que tenemos es la cualificación y esto no lo es es una es una de las características principales de nuestra economía tenemos más o menos el mismo número o el mismo porcentaje de población activa con titulación universitaria que el resto de la Unión Europea pero tenemos muy poca gente en Secundaria con Educación Secundaria Formación Profesional y un dato que se nos escapa muchas veces es que cuatro de cada diez trabajadores en España tienen una formación básica obligatoria o incluso inferior por lo tanto esto es una anomalía y viendo jóvenes incluye dos jóvenes a la de los jóvenes en España están bastante menos cualificados que los jóvenes de la Unión Europea por qué no hacer o la mayoría de la agenda una parte muy importante de la población activa se queda en la educación básica y esto es son bajos salarios es precarización es poca productividad ahí un elemento que tenemos que pone en marcha que es todo lo que se señala de formación profesional pero solamente uno de los puntos de la agenda no

Voz 0874 45:52 pero forma parte de la agenda desde luego que gracias por venir no sé si me me queda un poquito de mal cuerpo siempre pensaba que vendrían a desmentirlo pero básicamente bueno yo creo que hay que evitar dicho todas estas debilidades al final la economía española sigue creciendo crecer

Voz 0058 46:07 es más que la eurozona el año pasado recíprocos mejor

Voz 0874 46:10 alguien que siendo pobres bueno ahí además de Javier como dice Vox siempre nos quedará la caza bueno también tenemos en cuanto a una cosa que hay un riesgo de profecía auto cumplida nos empezamos a decir que las cosas van mal

Voz 0058 46:22 terminan yendo mal las hay cosas

Voz 21 46:25 vale vale vamos rápido

Voz 0058 46:30 no yo creo que seguimos creciendo y yo creo que tenemos una oportunidad abierta para cambiar nuestro modelo económico que espero que se pueda poner en marcha en el año dos mil diez y dos mil diecinueve si conseguimos los consensos necesarios para ponerla

Voz 0874 46:43 mala cosa que es fácil como todo el mundo sabía economista

Voz 7 46:46 las autoras de dos meses en muchas buenos días hasta luego por ahí Cristina hombre

