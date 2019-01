A Vivir Que Son Dos Días (19/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 es pues saber que tienes en Twitter ahora cuando lo habrás dentro de meses bueno da igual pero bueno pues pase bien triste desgracia es un beso de Julio Rey José María Pérez Peridis Mauro Entrialgo Aleix Saló adiós

en Totalán en Málaga se cumplen seis días desde que comenzasen las labores de rescate del pequeño Julen el niño de dos años que cayó a un pozo los técnicos tienen previsto iniciar hoy los trabajos para excavar la primera galería paralela a ese pozo poder llegar hasta donde se encuentra el pequeño las dificultades del terreno y la lluvia pueden ralentizar este rescate nos vamos a acercar en directo hasta Totalán ahí está nuestra compañera de ser Málaga nieve SG adelante

Voz 6 00:50 con un cielo completamente encapotado justo empezado Gispert tímidamente en el Cerro de la Corona de Totalán desde las faldas no dejó de escucharse el sonido de las máquinas todo pendiente de que pueda comenzar a excavar se ese primer túnel vertical de algo más de cincuenta metros de profundidad para poder llegar a donde está el pequeño Jürgen es lo último que sabemos los trabajos para preparar la plataforma previas han visto dificultados por el macizo rocoso de pizarra existente en la zona los técnicos calculan que tardarán en torno a quince horas al menos en perforar la primera galería

Voz 5 01:16 es que aguardaban en una carpa cerca del pozo al cayó su hijo

Voz 6 01:19 el pasado domingo han sido realojados en una vivienda de una vecina de Totalán ante el peligro de movimientos de tierras por el intenso desmonte que se está cometido

no tiene previsto hacer un anuncio sobre la frontera con México donde tiene previsto también construir un muro además ha asegurado que hablará sobre el cierre de la Administración el más largo de la historia del país

Voz 1061 01:39 Marcia Íñiguez un anuncio que tiene previsto hacer a las nueve de la noche hora española algunos medios estadounidenses apuntan a que puede tratarse de una propuesta de acuerdo con los demócratas para acabar con los veintinueve días de cierre parcial de la Administración una de las posibilidades que ha barajado Trump es declarar la emergencia nacional para destinar fondos al muro aunque él mismo ha ido rebajando esa opción llegamos ya con la información el deporte uso de Caballero buenos días

Voz 9 02:27 las redes sociales Twitter arroja a vivir bien seis Nuria adivinen

Voz 10 02:34 eh

Voz 0347 02:38 sí lo quiere ser como esta por este nombrara eh

Voz 11 02:44 ese que hacía películas siempre con traje y con gafas y que trabajar mucho con el ex director éste de la estanquera

Voz 0347 02:49 es que entre escuchas Sucedió una noche

Voz 1 02:52 el programa de la SER dedicado al cine clásico por Marcello Mastroianni las madrugadas del domingo de cinco a seis una hora menos en Canarias o en los podcast de cadenaser punto com

Voz 4 03:33 que que pinchitos más odiosos una pues a mi me encanta a mí también digo sabía que las años podrían cambian de color para confundirse con suerte

Voz 0385 03:48 ayer sacas de ayer sólo saca este disco se usa mal entonces aquí en una cartulina negra tenéis ahí como supongo que es esto no es todo subidas los y los drogadictos muy adictos pues no son no son diez o veinte vueltas esos son diez de hilo de araña pues es del tamaño de un pelo de un pelo de la cabeza así

Voz 14 04:08 sí pero porque el ya digo que son como diez diez o veinte vueltas el hilo

Voz 15 04:12 todo ello individual es es es difícil de ver

Voz 14 04:16 porque estamos hablando de algo que tiene una

Voz 15 04:18 una milésima de mi de milímetro de del

Voz 16 04:21 ya metro Serra de Lara

Voz 0385 04:23 añade corteza

Voz 3 04:24 los herreños de corteja son de Madagascar suceda es diez veces más resistente que el qué

Voz 17 04:29 a la seda de araña de Cortizo es ideal para prendas tácticas pero son caníbales

Voz 3 04:34 la única solución Ferrari individual para cada una falta cientos de miles para entrar en producción necesitarían los terrarios y las instalaciones del tamaño de un campo de fútbol

Voz 18 04:47 no

Voz 0874 04:58 Carlos López Tapia buenos días buenos días a todos en mente me cine raster éramos la historia siguiendo las imágenes que las pantallas dejan en nuestra memoria pero que el temor hacia la araña hacia las arañas están nuestra memoria colectiva desde los homínidos de hace miles de años

Voz 0347 05:13 muchos antropólogos y biólogos han ascendido esa idea de que es una alerta biológica porque lo habitual es que el peligro y tamaño vayan juntos en la fobia más extendida entre nosotros la Arak no fobia es justo lo contrario pero uno de los psicólogos más reconocidos del mundo Edward Wilson aseguran uno de sus libros que no sólo es memoria biológica y lo dice con estas palabras sí se asustó un niño con una serpiente o una araña

Voz 1029 05:39 llega aunque sea sólo una vez hizo un poco aunque sea sólo con imágenes y relatos aterradores es probable que adquiera de golpe una profunda aversión o peor una fobia autónoma Ike durará toda la vida incluso con efectos paralizantes

Voz 0874 05:59 lo que asegura el Wilson responsabiliza directamente a la ficción en algunos casos llega a ser un problema grave me han hablado de una revista francesa de psicología que recoge el caso de una mujer que vio cómo se metía bajos

Voz 19 06:09 no hubiera una araña en mira nadie de las personas a las que pedir ayuda logró juntar Corella

Voz 0347 06:15 vendió la casa porque no podía vivir pensando en tener una bebida dentro

Voz 0874 06:18 las pantallas contribuyen con la atracción que despierta

Voz 5 06:21 muchos de nosotros ese miedo virtual

Voz 0347 06:24 claro ante ella sin peligro claro el cine aprendió esto ya de la literatura no Il Araña alcanzó el Estatuto protagonista a mediados de los cincuenta cuando el miedo atómico convirtió en un tópico las criaturas gigantes el tópico lo inauguraron precisamente las arañas con Tarántula desde entonces ha sido muy constante en lo que llevamos de siglo ya ha sido protagonista dos veces en Aracataca en Aragón

Voz 20 06:45 además de su tamaño desmesurado también se aprecian mutaciones entre especies más avanzadas biológicamente parece que están evolucionando a una velocidad vertiginosa para convertirse en el más peligroso depredador creía que era el hombre

Voz 1029 06:58 si las arañas fuesen grandes como gatos Malta la raza humana estaría más nada más

Voz 0874 07:05 pues la raza humana en estos momentos trabaja en varios laboratorios compitiendo por conseguir versiones de tela de araña en cantidades yo aprecio industrial es el Santo Grial de los textiles se están mezclando genes de araña con plantas usando bacterias y hasta leche de cabra la patente más ansiada en el terreno de las fibras que Paqui Ramos está ahora mismo en el laboratorio español que también está en esa competición en concreto en el lugar donde están los especímenes elegidos entre los miles de tipos de araña que existen

Voz 21 07:32 hay más de treinta y dos mil especies de arañas conocidas en el mundo con una velocidad neuronal tan grande que los investigadores creen que está rozando la precondición es un sentido hará aplicando la información genética a estas quince super arañas manipuladas genéticamente hay catorce

Voz 19 07:52 perdona como buena

Voz 22 07:57 eh ha escapada alguna vez alguna

Voz 0385 08:00 es a una saltadora y haya huido

Voz 14 08:03 no las tenemos muy controladas alguna vez SS van del tarro pero pero operado del tarro de hecho la nuestro mayor preocupación es el volverla a capturar sin hacerle ningún tipo de daño son animales muy muy tranquilos

Voz 0385 08:15 José Pérez Ribeiro que ese investigador en la Universidad Politécnica de Madrid me acaba de llevar a su laboratorio con tres cajitas dentro de cada caja

Voz 14 08:26 hay una araña llevamos trabajando

Voz 23 08:29 no con la con la Sega

Voz 14 08:31 extremadamente hace unos veinte años son

Voz 0385 08:34 la misma especie no sea cualquier arañas sirve para los los estudios a los experimentos que estáis haciendo

Voz 14 08:40 inicialmente empezamos trabajando con una sola especie porque el material si no se conoce te vienes es muy variable entonces aquí tenemos una una araña de jardín tenemos una araña saltadora tenemos una araña de suelo entonces estamos analizando las diferentes sedas que producen para tratar de entender cómo generan estos tipos de deseo hay cuáles son las propiedades que

Voz 5 09:06 tenemos con cada uno de cada una de ellas

Voz 0385 09:09 tiene un agujerito no voy a acercar el dedo no sea que pican estas arañas

Voz 14 09:13 posiblemente menos que si te pica una abeja

Voz 0385 09:15 tengo en la mano por ejemplo cuál sería

Voz 14 09:18 Alagna saltador es la seda más rígida de todas las que hemos estudiado lo cual les tiene sentido porque como lo que hace la araña asaltar lo que necesitas como una especie de de cuerda de seguridades haciendo puenting le interesa algo que la sujeta es ya es que me esperará un terrario con

Voz 0385 09:35 cientos y miles de arañas con las que trabajéis no solo tenéis estos tres ejemplares no

Voz 14 09:41 no en realidad rallado trabajamos con una con una compañera con la que llevan mucho tiempo trabajando que es el Madrid en números redondos tratamos de tener un fondo de armario como de quince o veinte ejemplares e permanentemente

Voz 0385 09:55 siempre arañas así pequeñas osea tipo tarántulas y demás eh esas especies no no se contemplan el

Voz 14 10:03 algo no me encontrarán tú la bueno de hecho hay hay arañas Tejedor las que son con las que más trabajamos que son bastante más grandes hay algunas que son tienen el el cuerpo es como como como un dedo índice ya con las patas casi eh abarcan toda la mano lo que pasa es que no son las las arañas peluda las de película de miedo

Voz 16 10:21 estos mucho extraño tantas arañas de este tamaño

Voz 4 10:25 imagínate

Voz 16 10:26 no está muerta deberían estar

Voz 7 10:29 muertas

Voz 24 10:31 vida

Voz 4 10:33 son como abejas obreras hubo hormiga soldados si estas son tratados no quisiera pero en general de la Historia

Voz 0347 10:39 pero que Luis XIV el Rey Sol fue el primero en usar unos calcetines y un traje de ese darán ya más recientemente en la Exposición Universal de París en mil novecientos uno se presentó una tela hecha con la seda de medio millón de arañas pero la alta costura la usa muy poco porque Oscar

Voz 0874 10:54 Imaz casi todas las imágenes de cine con arañas suelen hacerse en Occidente en todo el mundo

Voz 0347 10:59 tiene la misma imagen de araña Carlos no no en absoluto en la cultura

Voz 12 11:02 la única por ejemplo tiene mejor imagen porque a Mahoma

Voz 0347 11:05 le ocultó una araña con su tela para protegerle en Oriente también es mejor porque a los japoneses a Susan en jardines para usar para evitar insecticidas en China está la medicina tradicional un documental recientes entrevistaba precisamente a una de las mayores granjeros de eran

Voz 3 11:20 perdí mi trabajo así que empecé a criar arañas buscaba en las montañas pero el número de arañas fue disminuyendo por eso empecé con el criadero y ahora tengo cincuenta mil arañas

Voz 1 11:38 la realidad es que hay muy pocas arañas peligrosos no

Voz 0347 11:41 sólo una docena de las decenas de miles de especies en Europa Occidental ninguna ni siquiera la tarántula que la tradición napolitana usó para nombrar su baile típico la tarea ante la que se llama así porque en vez de tener los pasos medidos y comedidos como era en los bailes en la época saltas como si tuviéramos años

Voz 0874 11:57 yo para que nuestra cultura sea la más hará Gnofoso

Voz 0347 12:01 pues en las primeras representaciones de arañas están en paredes prehistóricas puede que la primera este aquí en España en Castellón la araña aparece en la cintura su media y los egipcios la convierten en una diosa como a muchos otros animales los griegos y los romanos también la valoran igual que hacen con las serpientes pero llega entonces el cristianismo y cambia todo

Voz 0874 12:18 Izaskun como muchas cosas pero por qué pues pues

Voz 0347 12:21 que la araña es un ser femenino ya las mujeres esos símbolos no les va nada bien con con el cristianismo los derechos de paganismo se viene abajo incluso a María nadie hizo el menor caso durante los primeros cuatro siglos de cristianismo si lo piensas la araña siempre se nunca es él

Voz 0874 12:36 desde la araña monstruosa del Señor de los anillos por ejemplo se llama

Voz 0347 12:39 sí ella ese toque sexista no se ha borrado de nuestra cultura en absoluto al macho se lo han mira cuando sean más fuerte y poderoso a la hembra Se la teme ahora Qatar es uno de los últimos estrenos con arañar

Voz 4 12:50 mira te voy a enseñar una cosa fíjate en esta especie es mayor que el macho tan da consuela hace cuyo con la prisa viva para comerse la entendido

Voz 25 13:08 ya sabes lo que les gusta a las mujeres de esa cama

Voz 0347 13:12 bueno ya ves me esperan Teo lleva me ha reptil Madrid pregunta Paqui para quieren usar la tela de araña a los científicos de la Politécnica

Voz 0874 13:23 las adscrito a Carlos aquí lo que preguntaba

Voz 0385 13:25 escucha Seda de araña hay piensas en algo textil pero lo que está investigando es con vistas a utilizarlo para que lo aplicación médica

Voz 0347 13:34 hace unos aproximadamente unos diez años se redescubrió podríamos decir la seda como como eh

Voz 14 13:42 material conmovió material esto es muy singular porque la lista de de biomateriales es muy corta casi todos au todo llevamos en nuestro bolsillo un teléfono móvil bueno el número de materiales que es necesario utilizar para construir ese teléfono móvil puede ser cuatro cinco seis veces el número total de materiales que nos podrían introducir en nuestro cuerpo entonces hay ahora mismo un trabajo muy intenso aquí estamos trabajando concretamente ligamentos artificiales tendones artificiales sobretodo aprovechando la buena resistencia que tiene el material y su elevada vio combatir

Voz 0385 14:19 claro eh me estoy quedando un poco sorprendida porque yo pienso en una tela de araña y pienso en estas cuencas en cualquier sitio que le pasar la mano eh y acabas con ella Itu Mela estás comparando con el acero

Voz 14 14:31 sí un hilo de seda tiene una milésima de milímetro claro para hacer una comparación un cabello humano tiene alrededor de cincuenta milésimas de milímetro Si tuviésemos una será de araña del tamaño de un de una va fibra

Voz 0385 14:44 barra de hace unos barra cero pues claro

Voz 14 14:46 nos encontraremos con material que un ser humano no no podrá romper al menos de los delegados de los normales hay otra cantidad relacionada que es cuánto yo puedo estirar el material antes de que se rompa todas las

Voz 12 14:59 Eva de de araña es el material

Voz 14 15:02 todos los que conocemos tanto naturales como artificiales el que más energía requiere para que se pueda romper de hecho eso fue el objetivo inicial de de nuestro estudio el tratar de entender cuál es ese secreto que tiene el material con vistas evidentemente luego a tratar de aprovecharlo ha tratado de hacer desarrollos artificiales que nos permitan aprovechar

Voz 0347 15:25 estoy en un barrio popular de Madrid en una calle de Carabanchel bastante transitada porque aquí cerca está uno de los cementerios de la ciudad cualquiera que pase por aquí solo era una puerta marrón sin ningún distintivo cabe dudar de que los vecinos sepan siquiera que su barrio contribuye a la investigación científica porque detrás de esta puerta viven cerca de doscientos reptiles anfibios desde pitones hasta tortugas lagartos y una colonia de tarántulas y otras arañas es el ambiente laboral

Voz 19 15:51 del biólogo Víctor Ruiz que me espera dentro

Voz 0874 15:57 sabes que mientras mientras Carlos saludar en la Politécnica a José Pérez como está José buenos días buenos días Javier de todo esto que contabas había logrado ya alguna aplicación interesante con con la investigación

Voz 14 16:07 digamos jugando por ejemplo somos capaces de hacer fibra de esa era fluorescentes que que que son fluorescentes en verde claro me hice ni para qué queremos la fibra fluorescente hombre si hay alguien así alguien de la industria textil oyendo este programa pues a lo mejor se le ocurre alguna alguna aplicación pero lo que estamos pensando es que

Voz 0385 16:25 tú sabes que hacerse hace ahora lo puede servir que lo piense otro no

Voz 14 16:29 efectivamente pero ese podría

Voz 0385 16:32 replicar artificialmente el tipo de material que fabrican estas arañas ir replicar y fabricar pues eso un hilo del tamaño de una barra de acero

Voz 14 16:41 hay un concepto que yo creo que que que es bueno que que empieza a sonar que es el concepto de vio mimetismo podemos aprender de la naturaleza pero lo que nos interesa la naturaleza son los los principios que la propia naturaleza e utiliza hay que distinguir lo completamente de copiar la naturaleza Nova o no vamos a poder copiar algo que lleva eh prácticamente cuatro mil millones de años de evolución y pretender hacerlo mínimamente parecido a la naturaleza pero sí pretendemos aprender cuáles son los principios eh en los que se basa en el caso de de la araña las las buenas propiedades mecánicas y tratar de aplicarlo en otros en otros sistemas os a utilizar no los ladrillos que está utilizando la láser araña sino algún tipo de material artificial basado en esos principios

Voz 26 17:27 mira entramos

Voz 19 17:29 dónde están todos los bichos

Voz 26 17:32 entramos en un espacio con un olor muy peculiar con una temperatura más calidad que en el exterior

Voz 16 17:37 al al la derecha tenemos tres pasillos tenemos uno para serpientes tortugas grandes Si hay algunos veranos a la izquierda tenemos los terrarios grandes con un tipo de iguanas en mediado ahora tenemos unas cuentas grandes eh para que pasen el invierno las tortugas de las Seychelles otros camaleones y por último en el último pasillo otros terrarios de madera grande en los cual tenemos ya algunos ejemplares de lagartos más grandes de de tipo acuático y otros arborícolas

Voz 26 18:08 pues vamos ver a nuestras amigas si vamos ahora atravesar de los pasillos

Voz 16 18:15 porque va ir y ahora mismo estamos frente a las a las famosas tenemos eh con unas nueve nueve arañas que incluso ahora mismo hay una que está jugando está digamos guías muda ni crecen de una vez cuánto tiempo tardan en hacerlo antes de que el ministro es ya lo estaba viendo yo empiezan a hacerlo con el ese falo o esa que habrá estado como una media hora ahí es netamente una las tenemos justo justo detrás vamos vamos

Voz 26 18:46 va a ver a las anillas tarántulas que posiblemente estén entre las arañas más populares nota decretado cerrado pero se expresa no me gustaría tirar ningún terrario a provocar el comienzo de una película de terror rusos por Don Carlos esto lo que les animal

Voz 0874 19:01 ese estrés en Alberte este personaje maléfico un poco no José de donde sale la seda como como la hacen la araña no tiene un una bobina dentro del material que lo van soltando lo que tiene es justamente una disolución que lo que hace es en fracciones de segundo pasar de la disolución líquida a la FIBA ha solido no no fue casualidad cualquiera sino una de las figuras más resistentes que conocemos

Voz 0385 19:24 puede crear el hilo cuando ella quiera o sólo cuando se dan determinadas situaciones que quiera

Voz 5 19:30 a protegerse que quieras tenga hambre Iker

Voz 0385 19:33 a salir a cazar yo qué sé bueno

Voz 14 19:35 las arañas que han aparecido más en la evolución pueden producir cinco tipos de fibras diferentes en todo depende depende de la de la función utilizan tienen por ejemplo una seda pues la seda con la que el Araya envuelve a la presa es una seda diferente a la seda con la que el araña envuelve a la a la puesta donde pone los huevos y crea crea o una especie de Capullo parecido a la del gusano nosotros trabajamos con con lo que con el hilo de seguridad qué es el hilo que la araña vas secretario según se va se va desplazando todas las todos tenemos la experiencia de haber Alagna a una araña colgando del techo de una herramienta pues ese es el hilo con el que más estamos trabajando ese hilo la niña lo puede producir en cualquier momento

Voz 0385 20:15 que curioso yo siempre pensé que el hilo de araña que la tela de araña era todo lo mismo no es una gran desconocida

Voz 14 20:21 eh de Garaña la tala se pueden contar o por lo menos tres tipos de los tipos de pegamento a pesar de que Víctor

Voz 0874 20:29 dice el biólogo que enseña el almacén de reptil Madrid a Carlos todavía no les saludado cómo estás Víctor buenos días hola Javier Bueno de hace cuenta estarán duras tenéis delantera

Voz 5 20:38 sí sí

Voz 19 20:41 trece trece y luego las de mi estudio que tenemos serían dieciocho grandes tipo de plata de postre unos diez metros de de animal

Voz 16 20:53 son peligrosas cuanto al dolor no que te causa pero no nunca son mortales aunque ella siempre animales que tienden a a huir nunca te a atacar la verdad que como tienen posiciones defensivas que son fáciles de ver cuando ves que a lo mejor es está estresada ahí están esta posición pues más con más cuidado quiero siempre trabajamos con pinzas con cuidado no ofrezca posición defensiva pues sillas al alzan sus patas te enseñan lo los felices los no coman posición páramos

Voz 0874 21:23 entonces esto convierte esto en el postre he leído en algún sitio que hay que alimentarla con animales vivos

Voz 19 21:29 si se les da Animales animales vivos en concreto cucarachas en estas

Voz 26 21:35 no vamos a recoger ahora una araña convencional de las famosas tarántulas que Tarántula Nos vamos a llevar

Voz 27 21:41 esa tiene nombre uno

Voz 26 21:45 muy bien pues nos vamos Víctor yo y la tarántula no es un hombre muy bonito problema Tarántula no Theo sacarnos

Voz 0874 21:56 los esto que hemos contado va a derivar en algo que no sé si he negado a gustar demasiado en esta mesa del estudio pero de momento José Pérez del equipo de científicos de la Politécnica de Madrid gracias por la conversación y por el paseo de gracias José

Voz 14 22:09 nada a vosotros por bueno por por el interés es también importante el que cale que en este país eh se hace ciencia se hace hice hace buena ciencia así bueno a a todos los niveles Piqué como digo tenemos la suerte yo creo que con con con los futbolistas de ser de los pocos que nos pagan por hacer lo que nos lo que nos gusta y luego por supuesto un poco menos

Voz 0385 22:34 que pagar un demostrando el Molly si hemos de creer a la prensa creo que sí

Voz 1 22:41 ya estamos aquí Javier vamos a poner sacarlos a las chicas por aquí con la Víctor cómo estás

Voz 12 22:47 entiendo que aquí no corre peligro nadie incluyendo las arañas que ha extraído

Voz 16 22:50 no para

Voz 12 22:51 nada bueno se trata de que Javier aprenda a extraer hilo de deseadas ganar

Voz 5 22:57 el pésame explicar que Pepito lo puesto todos

Voz 0874 23:00 presa encima de la mesa además como de muy mala calidad yo los había reforzado un poco con que hablado algo no

Voz 5 23:06 pero esto

Voz 0874 23:06 en fácil dentro de uno de ellos hay una clásica Tarántula peluda que está un poco agazapada no está como un remolino no sí podría ser del transporte que habrá pasado un poquito de frío pero pero sabes de transporte te refieres al autobús de autobús con esto no cuadra en taxi entonces menos disculpas al taxista que te ha traído que no sabía lo que llevaba dentro Se yo te diría que empezar más si a ver cómo qué quieres quieres que lo grave envidio y lo ponemos en la web lo que grabar yo te profe Carlos sí sí sí bueno pues Víctor ahora ha cogido una de estas pequeñas bolsas de plástico que se son para congelar guisantes básicamente la hecho un pequeño agujerito abre la bolsa he sofisticado no parece un poquito rudimentario tengo que decir están metiendo dentro se resiste

Voz 12 23:54 entrar en la Bolsa y está peleando contra la araña por fin una entrada araña de araña está dentro de la bolsa eh ya ahora estás

Voz 5 24:02 sacando estoy cogiendo digamos

Voz 19 24:05 como soporte de corcho pan para poder inmovilizar la aquí no sé si se ve bien si es una especie de tablillas de corcho blanco

Voz 5 24:14 entonces

Voz 0874 24:14 ahora con unas pinzas estas no la araña estás poniendo digamos la la la parte trasera de la araña que coincida con un agujero que has hecho en la Bolsa correcto exacto

Voz 19 24:24 vamos a ir ahora qué vas a hacer ahora con con unos alfileres lo digamos que la presionamos un poco sin hacerla sin hacerle daño para poder eh para poder extraer el hilo

Voz 0874 24:35 sí sí ya no es hoy y vio cómo se mueven los dientes además ya lo estoy bien

Voz 19 24:39 entonces eh necesitó el celo que sería para cogerlo celo vamos no no tiene mucho misterio

Voz 0874 24:46 esto desde luego no parece un modelo aprendido en la NASA

Voz 19 24:49 como es adhesivo ellas tienden a echar el hilo de seguridad digamos que esperan ese y lo el celo ya lo tenemos nosotros una especie de trampa el celo acuerdo con lo cual sabemos que está tenemos en él y lo hemos conseguido extraer el hilo

Voz 0874 25:07 ido generan a medida que tú en este rodillo si esto es lo que tengo interés en ver porque entonces producen una enorme cantidad de

Voz 0347 25:15 no hay no araña en Madagascar que es la mayor productora de hilo que produce doscientos metros de hilo a la bola a las ahora a la hora bueno esto es lo más cerca que vamos a estar de la mentira más evidente del superhéroe que no puedo dejar de recordar la tela de araña de Spiderman podría sujetar el vagón de un tren bastaría con una tela de menos de dos milímetros de espesor para hacer lo que hace pero el problema es que no se verían la pantalla

Voz 0874 25:46 claro es imposible porque es demasiado fina Víctor gracias por ayudarnos a valorar a las arañas y a Carlos volvemos con más historias y más cine dentro de un par de semanas hasta luego diga tanto

Voz 2 26:02 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 8 29:15 a vivir que son dos días

Voz 7 29:30 en teniendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos estemos con eso contentos los que quieren enriquecerse caer en tentaciones en lazos bien muchas codicia locas casi perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina porque la raíz de todos los males es la avaricia y por eso mismo me será muy difícil perdonar de cariño por mil años que viva el que me quitas es el capricho de un coche comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo pero un seiscientos lo tiene todo el mundo Mario hasta las portera si me apuras que a la vista está nunca lo entenderá pero una mujer no sé cómo decirte plumilla que todas sus amigas vayan en coche ella patita que te digo mi verdad pero cada vez que Estero Valentina o el mismo presidente el ultramar dinero me hablaban de su discurso del domingo me enferma palabra aunque me esté mal decirlo tú has tenido la suerte de dar con una mujer Jessica uno cerca de dos saca cuatro días dejado querer Mario que así que cómodo que te crees tú que con un broche dos reales un detallito por mi santo ya está cumplió INE hablar borrico que me apartado de decirte que no vivías en el mundo pero tú que si quieres eso sabes lo que es malo egoísmo puro para que te interesa que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario ojalá pero hay otras cosas creo yo que hoy en día nadie se conforma con un empleo

Voz 1029 30:45 Cinco horas con Mario Miguel Delibes mil novecientos sesenta y seis

Voz 29 30:53 el placer de escuchar

Voz 31 31:04 cuenta con las lo que pasa

Voz 35 32:15 ah

Voz 36 32:29 a eh

Voz 35 32:33 y todo

Voz 27 32:59 cómo estás muy muy muy bien está tan feliz aquí otra vez

Voz 5 33:07 me me encanta que podamos por lo menos empezar en español aunque luego a lo mejor sí por qué

Voz 37 33:13 no es de vetar es muy bueno a manera de aprender cuanto antes de un poquito un poco de sí a cara desde un poco más en España

Voz 5 33:27 cuando quieras insultar al inglés

Voz 37 33:31 no quiero adornar in

Voz 5 33:35 por insultar no pero el sarcasmo lo usas con mucha fluidez

Voz 37 33:39 era un en contra el sarcasmo en inglés es muy muy meses para toros pero aquí en España

Voz 5 33:49 no es que no sabes qué pasa yo tengo la sensación de que hay mucha gente que no tiene el chip de entender el sarcasmo si a eso se suma a gritos

Voz 12 34:02 por ejemplo no no no no saben lo que es claro que a mi me gustaría que hubiera una app en el teléfono con un algoritmo nada que te avisara

Voz 5 34:11 que que a ellos les avisara de que lo que tú dices que tiene sarcasmo jodido es es pero es verdad que el humor inglés tienen mucho sarcasmo muy

Voz 37 34:20 ah sí sí sinceramente no me cansa es un poco and porque es decir eso son poco barato

Voz 5 34:30 sí sí barato poco también bajo no bajo decías es un golpe bajo Lady porque ley si no hay que hay que trabajar en la cabeza para venir dice les dispara para perezoso parece vago si es muy fácil entonces es verdad es que es muy difícil a veces entenderlo eso pues pues por lo menos en este país oye la última vez que estuvimos juntos fue directa en directo fue en lo pasamos bien

Voz 37 35:04 sí sí sí yo me make estarían mucho mucho mucho y bueno

Voz 38 35:09 gente estuve también en piano muy chula

Voz 5 35:14 no prevé la sala era muy bonita hace un mes un solo largo pico creo no sé si mucho tiempo son vendidas

Voz 37 35:24 que tengo mucho más qué te parece si traemos

Voz 5 35:26 ahora si recuperamos la idea original no se puede dentro de un tiempo dentro unas cuantas semanas tenemos gente pero a este estudio no no no veo ningún teatro que no se nos vaya de las manos como se nos fue la otra vez que mande gente correosa a vivir en Cadena Ser punto com A vivir a va cadenaser punto com Hay puede demostrar era en este estudio con la luz apagada que tenemos

Voz 37 35:48 ves que me gusta es cuando la gente cuentan las cuestiones

Voz 5 35:54 las para nazca sin de la cuestión con la que tú también sí sí sí una nave aquí Academia va así

Voz 37 36:00 estas ovejas las preguntas entonces

Voz 5 36:02 de sí son sorprendentes sabe lo que yo me pregunto me pregunto si que esa pareja que se que se fraguó en la que el programa en directo recuerdas que una persona propuso en matrimonio a otra

Voz 12 36:14 a veces se quedan juntos todo ese jersey yo creo que deberían a lo mejor es algo como eso para que desde no fueron cata de una catástrofe hemos borrado el podcast no estamos muy feliz si dice cuando sus vacaciones de Navidad documentos Navidades

Voz 37 36:35 bueno mezcla de dar dar a navegar a es a mi hijo fenomenal mi madre torería en Pharma pero muy bien toda la te siga a he Guzmán no

Voz 5 36:52 que estaba muy bien ver a tu madre pero están

Voz 37 36:55 los sólo dos cosas bueno

Voz 39 36:57 no ves a mi hijo y mi madre y mi hijo

Voz 37 37:01 lo dio en a la es estar unidos vive en Pittsburgh sí pero entonces fue una semana pero tengo días donación

Voz 5 37:12 que me ha dado tiempo en España son son tus segundas Navidades en España sí sí sí entonces

Voz 37 37:19 después Londres ha ahora en Madrid para Nochevieja si come uvas común no es verdad voy Corea es una a Efe muy claro

Voz 5 37:34 no no te no te sobrecarga las vacaciones no te cansas de la Navidad a la Navidad

Voz 37 37:41 no te tan toro las fiestas tras semanas sin ritmo sino es muy es no sé qué día que Meza es es muy complicado pero para mí

Voz 5 37:58 a mí me gusta eso de Estados Unidos que sabes que las Navidades acaban el día uno de enero se a todas las decoraciones y ya ponen la decoración de San Valentín que también carga mucho pero por lo menos las Navidades tienen un final

Voz 37 38:10 sí pero la imagen a seguir siendo en el pozo prefería una original

Voz 5 38:19 peor peor que lo según tú si el peor

Voz 37 38:21 en el mundo que ha pero porque dices eso

Voz 16 38:24 pues bien

Voz 37 38:25 no me recuerda que mi familia una o si usted está algo Hayes

Voz 5 38:33 es un lugar horrible si tomara

Voz 37 38:37 pero semana yo por supuesto pero pero no no no no

Voz 5 38:43 un día de estos si quieres hablamos de eso con tranquilidad te parece un día de estos hablamos como tu tu tu o parte de tu familia o parte de tu corazón digamos están Estados Unidos porque tu hijo vive allí sin tu ex mujer cundía si quieres hablamos de de de porque no te parece bien o porque estás en contra del modelo de vida América

Voz 37 39:01 oye pero tengo un plan en buen año entonces años mi hijo a bien a quién atribuir a Londres a pero bueno para pasividad un no lo sé a eso es muy muy feliz en uno o dos años

Voz 5 39:19 lo que tenemos un poco de música

Voz 12 39:21 la hablamos a gritar

Voz 37 39:24 la pieza es un otean la cara musicalmente a cerrar marinos con mano es él no mejora es fenómeno es fenómeno es es alegría

Voz 27 39:38 todo estaba a la creía Totta para empezar el año

Voz 41 40:28 ah

Voz 12 42:29 a M que pieza fetén

Voz 5 42:37 así lo de quedan ocho yo era que anoche vean media déjame déjame contar que mientras que no sabemos la pieza de fondo me estabas diciendo Se dice fetén cuando como la mucho dice fetén digo que sí puedo decir te Arbas dices fetos

Voz 37 42:52 donan es profesor estoy defendiendo Dorfman poco está a mi debilidad

Voz 12 42:57 te amabilidad nos déjeme decir te lo

Voz 5 43:01 lo públicamente perdón públicamente sí

Voz 12 43:03 si antes te

Voz 5 43:06 sí que también te lo he dicho antes que

Voz 12 43:09 eso en el salto que ha dado un español da un salto

Voz 5 43:13 la si lo has dado James ha sido cómo esté ya tenías miedo escénico literalmente lo ha superado y entonces ahora ya ya no son palabras en español ahora ya incluso

Voz 27 43:25 mira me siento falta sí

Voz 37 43:29 cómo es posible que rompa su piano sí que ha de magia practica

Voz 5 43:38 demasiada práctica seguro seguro que no habrá sido algún vecino durante la noche

Voz 37 43:43 no no no no no

Voz 38 43:46 muy fuerte muy muy muy

Voz 37 43:50 demás de Macias ha pasado en brazos de nuevo en nuestra Clancy a Istomin hoy no no quiere ahora hay que dar entonces ah yo me dice bueno es un hecho es enseña compra nuevo piano anciano cola a otro

Voz 12 44:15 no de cola entero de media cola no no

Voz 37 44:17 no me entero de mes de relieve sueños mejor piano en el mundo está muy modelo B tu fenómeno fenómeno Muamar estoy cobren

Voz 5 44:31 pero sé era espera yo yo estaba

Voz 27 44:34 nuevos zapatillas

Voz 5 44:37 las zapatillas y un piano de cola

Voz 37 44:41 no sé si no no funcionó muy muy bien

Voz 5 44:44 queréis un poco grande donde coméis ahora

Voz 37 44:47 tenemos la mesa si no es perfecto si es fenómeno es un poco más alto la razón ira pero ante el toque y a y la acción de las teclas horaria nada Aretha Ari ahora es es es al completamente indiferente

Voz 5 45:09 ahí tus vecinos están contentos en general no ha

Voz 37 45:12 hasta ahora sí creo que sí o sí a tengan muchas suerte estoy con mis vecinas están los mejores las

Voz 27 45:24 las cañas de España las ganas de España a Cañas Cañas escaños España caña después la leche la leche no no te estoy perdiendo ahora mismo no no exacta

Voz 5 45:37 que son los mejores que son la caña la caña de España

Voz 12 45:41 ah vale vale vale

Voz 5 45:45 perdona yo me tengo que acostumbrar también hacer esto en español de un nuevo

Voz 0874 45:49 giro de vista

Voz 37 45:51 no es decir están creo que tengan mucha suerte y fan

Voz 5 45:59 si no te vas a mudar de carburar no tienes no sé si esto también es tradicional en la cultura anglosajona propósitos para el nuevo año sólo son propósitos para el nuevo sí sí sí pero no me creo no meterte con gente no crear enemigos alejarme un poco de Twitter no lo sé un propósito a Vico ni es brasas soluciones para el año nuevo

Voz 37 46:25 pero por favor no que no es saber por qué toro tiempo necesito ser Majo caro tía Majo o juego mejor estamos perfectamente irían cómo estás

Voz 5 46:43 tranquila pero estás contento por ejemplo pues yo recuerdo que en uno de los últimos programas que hicimos

Voz 27 46:49 te dejaste caer sugerir este que a lo mejor te alejadas de Twitter un poco anda anda dicen creo que a lo hice

Voz 37 47:05 sí me me pero es es tan poco enfadado a das cuando aceptas y toro pero ha más que nunca mucho apoyo

Voz 38 47:19 mucha gente muy muy y amable

Voz 5 47:24 yo creo que en algún momento tendrás que limitar la exposición de James Roberts porque tienen broche está convirtiendo se nos está yendo de las manos en no sé si me entiendes lo que estoy diciendo significa la expedición dicen que que no vas a poder andar por la calle en Madrid

Voz 37 47:44 sí fuero pero a veces si es quién es es carecía a algo a alguien había jugadores

Voz 27 47:57 alguien reconocido retomaron foto brazo pero me médicos estás qué suerte para gente me dice te quiero eres un hombre que admiro ay pero toma una foto y pero con plaza

Voz 5 48:18 no vamos a hablar dentro de creo que Toxo tres sábados en el recuerdo malo tenemos planificado vamos a volver a uno de los temas que más nos preocupa a los dos pero especialmente a ti que lo has puesto en marcha que es la ley de protección a la infancia pues es muy importante sabes que la ley está avanzando y que el calendario se ajusta a lo que ha Podemos

Voz 37 48:37 potencialmente proclama muy muy muy grave a la le es perfecto cero Jorge es muy fuerte es pasta

Voz 27 48:48 en hasta momento momento Easy A

Voz 37 48:52 tuve una reunión con A

Voz 27 48:55 ya ha apoyado Totta siempre pleno perfecto gracias hombre a pero con PP fue un poco diferente si yo tengo miedo que a encontrar So PP podría de hace

Voz 37 49:14 no lo sé si es muy importante pero necesitábamos un poco más de tiempo y daba pero eso es no es experta en EE

Voz 5 49:27 es ley de

Voz 27 49:29 todo huy ahora en favor

Voz 37 49:33 entonces es muy importante para todos petición políticos apoyan estas la tele

Voz 5 49:39 quién le dices que es es que estamos tenemos un problema muy grave no

Voz 27 49:44 de hecho ahí

Voz 5 49:46 en una probabilidad muy alta de que de que no avance no tenemos

Voz 37 49:51 es una decidan exponía de tiempo pero también se ha muy corte si eso es estos momento entonces pero antes de Con graso de dedos cruzados que todos los políticos de hace mira es ético encima necesario hay dama

Voz 12 50:13 a hacer la la la puede encontrar datos Crack ten

Voz 5 50:16 lo lo lo que se debe hacer digamos lo correcto pero por qué crees que el Partido Popular lo lo va bloquear te te lo dijeron a la cara

Voz 27 50:23 en en Uruguay

Voz 5 50:26 de alguna manera han dicho Amina ay de mí

Voz 27 50:28 que no es muy importante que le fue en necio se atreve a han Dolores Monza pues a a mi ex entrenador

Voz 5 50:44 trabajó mucho dolor en esta ley cuando el PP insta

Voz 37 50:47 yo me tanto Sánchez continúa le ahora creo que PP

Voz 27 50:56 qué bien te bueno es nuestra ley no es de Sánchez hoy entonces quiero

Voz 37 51:05 a un poquito a aunque ancho hasta estamos en cover a

Voz 5 51:13 en el Gobierno a través no lo veía así puede ser nuestra ley en vez de su ley pero pero realmente crees que no se me me parece demasiada bajeza moral frenar algo por pura política esto es algo que protege a tanto a los hijos del PSOE como los hijos del PP

Voz 37 51:32 on cuenta total pero tristemente creo que es un posibilita ver muy fuerte no teniendo las palabras por eso hablamos ahora te das esto me quiero no ahora es la suelta por qué hablamos de las niñas y niños han

Voz 27 51:57 esta le das vida sin duda a policía no sin duda sin duda ahí fabes So entonces

Voz 37 52:08 para un político unos políticos para Juca un poquito como un un partido de los fue por política ha

Voz 5 52:20 qué Berganza que Azcona sabes que vamos a igual que en su día su día nos trajimos al ministro de Justicia Dolores Delgado yo creo que vamos a volver a invitarla a ella o a Pedro Sánchez que van quedando solamente que nos digan en qué punto está la ley pero también alguien de Partido Popular ya ya sabes te conté en su día que yo he prometido para la audiencia anotadora políticos a este programa es en ocasiones excepcionales yo creo que esta es una de ellas

Voz 37 52:44 esta noche en una piel

Voz 5 52:47 es no es suficiente con el PSOE solamente

Voz 27 52:49 estamos PP Podemos a Ciudadanos ciudad armas

Voz 5 52:56 Partido Popular pues iba a ir

Voz 27 52:59 podremos hicieran unas sin problema yo queme pero a mí lo que te preocupa eso es EP espero que voy a hacer acto ponemos un poco de Mozart para relajarnos mínimamente si Force

Voz 37 53:19 lo Sara sale cara desde en programa a cubierto toca una buena fiesta bastante tranquilo porque es muy fuerte en este momento no ha con los ojos incluso han ido a todas entonces podríamos ojos ante Triman

Voz 5 53:47 es muy claro hace tres minutos solamente vez Coca Nostra minuto

Voz 37 53:51 hace descansar antes que suele escaparse veía parar eso es a una de las arias más todo el mundo más hermoso en el mundo extraes eso no auténtico milagro disfrute

Voz 40 54:15 yo

Voz 44 54:24 eh eh eh

Voz 32 54:31 eh como mucho

Voz 44 55:17 era era

Voz 32 55:26 a uno

Voz 46 55:35 el eh

Voz 47 55:51 el uno uno

Voz 48 55:55 en el

Voz 49 55:57 yo

Voz 32 56:09 y el

Voz 50 56:33 aquí

Voz 44 56:43 eh

Voz 51 56:46 eh

Voz 32 56:54 poco no y es

Voz 27 57:37 era muy bueno

Voz 37 57:43 Anta empiezan poco más yo estoy

Voz 5 57:49 espero espero el primer ministro la vía desde que hablas español llevas tú el programa por ti solo si quieres me voy

Voz 37 57:56 no es la palabra de la semana a como ignora no lo hace nunca nunca para nada no hay que nunca nunca si no en español pero no

Voz 5 58:14 estas inventando ahora Palabras de la Semana que te está te estás viniendo arriba James en español en cuero de enhorabuena porque de verdad que no pensaba que podríamos hacer esto en español

Voz 37 58:22 yo también no ni yo tampoco y eso me da

Voz 5 58:25 esto me dan muchas ideas o sea de no no no no la palabras de la semana

Voz 27 58:30 es casposo casposo

Voz 5 58:33 ha ido alguna vez casposo

Voz 27 58:35 casposo no sabe lo que es caspa cazas de Danger ella sí si es casposo

Voz 5 58:41 casposo sabe lo que es casposo entonces que estas personas no no eso es quitarte la caspa el hombro esos casposo sería quién tiene caspa pero en español casposo si alguien un poco viejo uno

Voz 12 58:56 rancio no ha