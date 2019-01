A Vivir Que Son Dos Días (26/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 6 00:22 un retrato que buena si quieren pero no demasiado escaso fondo Escalda en mil buena pero te pero

Voz 7 00:40 eh yo las eh no darles tiempo eh

Voz 0874 01:00 los equipos de rescate recuperan el cadáver del niño que cayó al pozo de Totalán pues Antonio

Voz 1024 01:04 señor buenos días buenos días Javier después según monumental dispositivo de perforación de la montaña que durante trece días tenía informativo Matinal SER acabamos de hablar con el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos con Francisco Delgado Bonilla

Voz 8 01:17 esa experiencia va a ser bueno para un futuro para poder desde Asunción en esperemos que no me encontré en una situación tan trágica como la que hemos vivido de va a venir para crear era protocolo mejorar siempre nuestro servicio público darle mayor eficiencia eficacia

Voz 1024 01:35 tras el levantamiento del cadáver ahora la autopsia servirá para determinar los detalles el fallecimiento de Julen y arrojar luz a la comisión judicial abierta está previsto que dentro de una hora comparezca en Málaga el delegado del Gobierno de Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis para explicar los detalles en la recta final del operativo de rescate el Ayuntamiento de Málaga ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado a los vecinos a participar en un minuto de silencio a partir de las once ante el Consistorio

Voz 0874 02:01 la Unión Europea quiere que Nicolás Maduro convoque elecciones en Venezuela

Voz 1024 02:05 que si no lo hacen emplazado ocho días reconocerá al opositor Juan Why do como presidente del país

Voz 9 02:10 yo agradezco profundamente la posición de la Unión Europea y que se que va a hacer

Voz 1775 02:13 mucho más contundente el próximo día desconocen a Maduro

Voz 9 02:16 reconoce reconocen el Parlamento nacional exigen por el cese de este conflicto a través de la última etapa nuestra paz que una elección libre

Voz 1024 02:24 por su parte Nicolás Maduro tachó de insolente a Josep Borrell espetó que no piensa aceptar ningún chantaje el Gobierno español y que es Pedro Sánchez quién debería convocar aquí elecciones Donald Trump

Voz 0874 02:34 levantan temporalmente el Shut down cierre temporal de la

Voz 1024 02:37 extracción federal más largo de la historia de Estados Unidos después alcanzar los treinta y cinco días Haití Chuck realmente vivió una cesión de la Casa Blanca no un éxito detrás el acuerdo alcanzado con los demócratas proporciona fondos a la mediación federal para las próximas tres semanas pero sin incluir la partida presupuestaria que el presidente exigía para construir el muro con México y la dimisión

Voz 0874 02:59 de Ramón Espinar complica el horizonte electoral de poder

Voz 1024 03:02 Moreno en Madrid en horas bajas desde que Íñigo Errejón anunciara su aventura política con Manuela Carmena Podemos ha convocado a su dirección nacional para eventos justo una semana para el próximo dos de febrero en el camino líderes autonómicos de la formación que dirige Pablo Iglesias se han reunido este viernes en Toledo convocados por sólo responsable en Castilla La Mancha de donde ha salido una petición de unidad pendientes del futuro de Podemos hoy veremos si alejamos luz al lenguaje del PDK en la aventura política que en las próximas horas se constituye en Barcelona la querida nacional de la República que impulsa el huidos Carles Puigdemont con Quim Torra Jordi Sanchez

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 11 04:17 con Belbel Lancho por Madrid hola buenos días y tú que clubes como ves lo que un holograma o estás aquí

Voz 0874 04:24 pero tú vas haciendo patria ayer comimos juntos llevada en canelones que desgrana una catalana no puede haber en un menú y no fue un hallazgo que echas de menos no de Barcelona digo no no labra no ahora en Madrid estoy contenta a la hora de comer me parece que bueno salvo por lo que has tardado en llegar esta mañana

Voz 1312 04:40 bueno no me hables es verdad eh yo me hubiera me hubiera encantado Tele portar me como como como Star Trek aunque yo creo que por las cosas que me he encontrado en el metro debería decir Blade Runner por aquella frase de he visto cosas que jamás creería

Voz 0874 04:52 en la Gran Vía de Madrid de la hará que llegamos fue en el metro de Madrid se ven cosas que es mejor olvidar no es verdad

Voz 1312 05:13 bueno ya nos ha contado Piñero los titulares han encontrado a Julen y alguien yo creo que hoy debería sentirse un poquito mezquino al levantarse mirar los indicios de audiencia de algún canal de televisión no sé si todos deberíamos sentirnos un poco Malí reflexiona

Voz 0874 05:26 de hecho ayer lo hablábamos en la redacción entre nosotros no que yo hoy queremos a partir de las nueve también hacer un poco esa esa reflexión ya con todo acabado vamos a hacerlo como periodistas avergonzados en parte no el espectáculo de esas conexiones en directo para no aportar nada porque no había nada nuevo creo que no aprendemos que pretende los mismos seguimos repitiendo los mismos errores en aras de los índices de audiencia

Voz 1312 06:01 déjame que recuerdo nuestros oyentes una imagen

Voz 11 06:09 hombre

Voz 1312 06:11 todo va perfecto tanto peso justo a la salida de Cristiano es lo que más me luego la foto pero luego la foto que cuelga inmediatamente en su jet privado así el selfie de Wise no es fatal bueno estamos escuchando la salida de Cristiano Ronaldo firmando autógrafos jaleado por la gente a esa salida del juzgado diciendo que ido todo perfecto

Voz 0874 06:32 aceptó haber defraudado casi quince millones de euros a la Hacienda española la condenas de dos años de prisión por supuesto no vaya a la carcel es ese acuerdo pagar diecinueve millones de euros esas imágenes rescataron la idea que siempre tenemos ante casos como éste o cuando se destapan tramas corruptas de políticos en lugar de gestionar lo público bueno pues meten mano no lo sé que siempre acaba

Voz 1312 06:53 siempre hablamos de de esto en las reuniones que además fíjate el ayer el sindicato de técnicos de del Ministerio de Hacienda Gestha eh puso de manifiesto el trato de favor que ha tenido el futbolista respecto a otros defraudadores no incluso con Messi y su padre de Messi

Voz 0874 07:08 yo no quiero pensar la de gente que se habrá hecho fotos dentro de esa sede judicial con él no analizan los técnicos de Gestha que sea reducido con esta sentencia las cuotas defraudadas en el año dos mil catorce es rebaja las multas que hubieran correspondido según la denuncia de la Fiscalía y las penas suman un total de veinticuatro meses que sustituyen por esa multa de trescientos sesenta mil euros para garantizar que no entre en prisión

Voz 1312 07:29 como decías el miércoles eh la Renan volvimos a comentar la rabia que nos da ver cómo gente la gente en general parecemos no valorar que se les robe que no es que nos robe vaya a todos de esta manera ya sea como en el fraude y la corrupción por eso eh siempre nos gusta este ejercicio de traducir el dinero del fraude de la corrupción en cosas concretas que no queda Ana cada uno de nosotros con ese dinero que nos roban y que en realidad nos afectan muchísimo y esto es justamente lo que hizo un científico doctor e investigador en biomedicina lo vimos en Twitter y su mensaje sea viral izado decía con el dinero de Cristiano Ronaldo eh que Cristiano Ronaldo ha defraudado se podría haber pagado ciento cuarenta becas doctorales de cuatro años como la mía en la cual investigue sobre el cáncer cerebral y el desarrollo el sistema nervioso por favor dejad de pedirle auto la foto a la gente que destruye este país Pablo Barrett Echegoyen buenos días por eso Pablo eres doctor en biomedicina estas haciendo ahora un máster en el Imperial College de Londres porque esta imagen te indignado hasta el punto de poner este tuit y hacer un vídeo en tu canal de Youtube

Voz 8 08:32 bueno yo he dado la tesis la hélice cuando empezarán todas las en al que cambia mucho la situación de estar en el laboratorio justo antes de que empezaran a recortar a durante todo el placer ensalada tuvimos que cambiar mucho las cosas bastante

Voz 13 08:49 hombre

Voz 8 08:50 a ver cómo una persona que estaba teniendo todo gracias pues resulta bastante bastante

Voz 0874 09:00 hay mucha gente incluso en tu Time Line que te responde quitándole importancia diciendo que había aceptado la multa que había pagado la deuda yo creo que es importante visibilizar que que no está bien lo que ha hecho no

Voz 8 09:11 entre otras que es lo más importante y hacer ese tipo de pedagogía porque es que claro si sin se considera un poco lo que está comentando mucha gente en en este tuit de no pasa nada el eh acoge cada multa por tener han pillado pues yo creo que eso no genera un ambiente eso tienen en el cual la gente deje de delinquir y aparte que claro eh lo que ocurre también es que al no penalizar su conducta pues que gente tan famosa como ganando tiene sigue teniendo en millones de seguidores que es una potencia que a lo mejor merecerían más es menos visibilizar las prótesis que están contribuyendo muy bien a la sociedad

Voz 1312 09:53 todo te dedicas a la divulgación científica y en el vídeo que han colgado en You Tube en compartido en redes amplias los efectos de estos fraudes en este y otros casos

Voz 8 10:03 sí sí yo ahora yo me dedico a ciencia empírica comentas eh lo pasé pues tras tanto con futbolista Messi no sé si fue culpable de cuatro coma uno millones de euros y resulta que el España el la principal fuente de financiación para la divulgación científica son las ayudas que concede la Fundación Española para siempre una tecnología que esto se pero lo que es de donde podemos pedir proyectos el montante total de todos los proyectos nacionales que se concedieron para hacerse en el dos mil dieciocho g3 con ocho millones con lo cual con lo que intenta demostrar que podía haber pago todos los peritos de un año después Sylvina y muy poco numerosa las perspectivas de Astorga que es muy grave total hasta el pasado

Voz 0874 10:50 tanto que si Pablo Chigurh en doctor en biomedicina divulgador científico gracias Pablo un abrazo

Voz 8 10:56 eran muchas gracias a vosotros un saludo

Voz 0874 10:58 a la gente que estaba allí pidiendo autógrafos y supongo que muchos de ellos nos está escuchando a nosotros ahora mismo pero debería pensar en es el mejor sitio para sacarse un selfie o para pedir un autógrafo cuando alguien está siendo practicamente juzgado Pradoviejo

Voz 1312 11:15 lamento lamentable hoy esta semana el Senado ha sido noticia no

Voz 0874 11:19 el pues malo cuando es nada noticia eh

Voz 1312 11:22 un pleno del Senado esta semana completamente inútil e improductivo y mientras hay temas pendientes de ser aprobado en el Senado como por ejemplo el aumento de la pensión para huérfanos de la violencia de género

Voz 0874 11:32 en de octubre aprobó una subida de las pensiones para estos huérfanos que son doblemente víctimas porque después del drama que han vivido en casa desasistidos esa subida aprobada en el Congreso podría estar ya en vigor si no se hubiesen querido introducir enmiendas que realmente son irrelevantes de carnes retrasar esa aprobación no ayer el fondo

Voz 1312 11:50 Becas Fiscal Soledad Cazorla presentó la segunda edición de la carrera solidaria Corre por los huérfanos y huérfanas de la violencia de género esta carrera va a ser el diez de febrero en Madrid allí hay un dorsal cero para quién quiera colaborar en esta causa puede

Voz 0874 12:03 buscar en internet en la web de este fondo

Voz 1312 12:06 de becas para para colaborar ya hemos hablado otras veces de de este tema en el programa y hemos conocido casos que son de una justicia de no de una injusticia que indigna realmente revelan

Voz 0874 12:16 yo recuerdo haber hablado de niños que ven cómo su padre o la pareja de su madre les deja huérfanos a cargo de algún familiar se suelen ser los abuelos y me asusté sumir esa guarda y custodia hay criarlos sin ninguna ayuda económica alguna las Ayudas ridículas estas becas creadas que llevan el nombre de la primera fiscal contra la violencia machista ayudan a dieciséis familias un total de veinticinco bueno

Voz 1312 12:37 el promotor del Fondo de Becas Soledad Cazorla Joaquín Tahar conoce uno por uno los casos que atienden han atendido desde su creación pero la realidad le sigue sorprendiendo por ejemplo contaba ayer en la presentación de esta carrera como la semana pasada les llamó la abuela de una de de las becada as eh porque el padre de de esta niña que asesinó a su madre hace quince años acababa de matar a otra mujer en Zaragoza seguro que lo recuerdan una mujer que era su abogada pues este asesino llevaba dos años en libertad condicional pese a los informes favorables y además había caducado las la las ordenes de alejamiento sobre sus tres hijos y huérfanos

Voz 14 13:13 por eso es importante que a veces se siga manteniendo la protección a las familias ya los huérfanos después de la salida de la cárcel de estos asesinos pero el caso de Zaragoza fue especialmente eso nosotros buscamos a uno de los hijos bueno pues mientras no se supo lo que había pasado con él la familia estaba realmente

Voz 1312 13:33 por lo que podía pasar que terrible eh eh Joaquín tragar también contó contó ayer que lo que están intentando ahora es ayudar a a la huérfana de la primera víctima de violencia machista de este año de dos mil diecinueve también seguro que la recuerdan esa chica Rebeca una una chica una joven asesinada que ha dejado una niña pequeña huérfana en República Dominicana y hace unos días les llamaron para pedir ayuda

Voz 14 13:58 para que pueda continuar viviendo hoy estudiando porque esta niña vivía la familia que la acoge que debe ser la abuela vivía pues con lo que la madre le mandaba desde aquí

Voz 0874 14:10 desde luego hacen una enorme labor ese fondo de becas Soledad Cazorla con Joaquín atacar al frente cadenas es una excelente persona

Voz 1312 14:17 si ayer eh fíjate que ayer también se anunció desde la Agencia de Protección de Datos la creación de un protocolo al que se pueden acoger las víctimas de violencia machista para evitar que se difundan y irá eligen vídeos de agresiones a mujeres España es la directora de esta agencia

Voz 15 14:32 hasta que esa víctima lo mejor similar al abogado de oficio de las medidas cautelares el vídeo ya se ha hecho viral nosotros podemos conseguir que ese vídeo ese retiren veinticuatro horas de un agresor sepa que además de la posible sanción penal le pueden caer hasta veinte millones de euros de sanción económica igual conseguimos que la gente se lo piense antes de hacer lo que no debe asqueroso de los mismos

Voz 0874 14:50 toda esta veinte millones sabes ya esta amenaza funcionan porque la humanidad y la decencia así que han desaparecido entre los que gravan comparten ni even ese tipo de vídeos

Voz 1312 15:13 vamos con otro tema que está empantanado extra esta vez en la otra cámara la Cámara Baja y hablamos de la reforma de la ley electoral que iba a acabar te acuerdas con el voto rogado para quienes residen en el extranjero

Voz 0874 15:23 es una de las reivindicaciones de la marea granate que parecía que iba a ser atendida pero ahí se ha creado una subcomisión del Congreso anda que no llevamos años tuyo hablando después de esta es un año electoral en mayo hay elecciones europeas municipales autonómicas en algunas comunidades Si yo recuerdo lo mucho que me costaba a votar cuando viví allí

Voz 1312 15:39 fíjate pues ahora todavía más ahora todavía más precisamente la marea granate vuelve a protestar y poner el foco en este asunto saludamos a María Mena que nos atiende desde París Buenos días María

Voz 13 15:49 hola buenos días elecciones a la vista

Voz 1312 15:51 ahí estamos igual

Voz 13 15:53 bueno porque tenemos nuevo ciclo electoral que comienza el veintiséis de mayo con las selecciones europeas y autonómicas municipales seguimos con los mismos problemas que estamos teniendo desde que se implantó el voto rogado en que haya avances en esta Lucía esté dando información necesaria a los inmigrantes como es que el censo vigente para para estas elecciones de mayo que se cierra el treinta de enero a finales de este mes que la gente te metes creo que conocer el procedimiento de inscripción y las plazas a los que tiene que se convoquen las lesiones

Voz 0874 16:32 en qué punto está la reforma ahora mismo

Voz 13 16:35 bueno pues la reforma está parada lamentablemente que es otra de las que que queremos denunciar porque estableciendo una red una comisión para estudiar medidas para para una eventual reforma de la ley electoral entre las cuales estaría la de forma que el voto para los inmigrantes el lleva bastantes meses lleva más de un año y medio de trabajo nosotros compartimos el año pasado antes de de del año pasado dos de los dieciocho de dos mil diecisiete ya aún Navidad además ha habido proposiciones al respecto para los partidos no se ponen de acuerdo que falta de voluntad política realmente un acuerdo justo para él

Voz 1312 17:23 María él Mena portavoz de la marea granate suerte y gracias por estar en el programa vale gracias a vosotros que tales como el día

Voz 16 17:30 me

Voz 17 17:42 no

Voz 1312 17:48 on

Voz 18 17:50 tú sabes la rabia que daba esto de ir al consulado de apuntar técnico que quieres votar y tal y luego

Voz 0874 17:58 semanas después de que hubiera ganado a Aznar te llegaban las papeletas estos una generación que prefiero olvidar

Voz 1312 18:04 no no pero admira el treinta lo que nos decía el treinta de enero finaliza el voto para inscribirse en el censo de el voto exterior y nadie les ha dicho nada forma no es tremendo la la lo desasistido que te puedes encontrar

Voz 7 18:18 sin duda

Voz 0825 18:21 tú lucha

Voz 1312 18:27 otro de los temas que que te golpean el corazón una de esas injusticias incomprensibles y yo diría que casi increíbles pero que ha pasado la realidad tampoco hace tanto eh

Voz 0874 18:35 vamos a hablar de bebés robados cada mes de enero asociaciones de familias afectadas por el robo de bebés durante el franquismo y primeros años de la democracia se manifiestan para visibilizar ese drama que todavía viven es una herida abierta de creer que su hijo había muerto resulta que lo vendieron una red organizada de tráfico de recién nacidos

Voz 1312 18:53 sí este año la la manifestación además llega tras la primera sentencia contra el responsable de una de esas tramas en en España el doctor Eduardo Vela la recuerdan que la la Audiencia Provincial de Madrid en octubre consideró pro como probado el el robo de una bebé pero no lo no lo puede condenar a este ginecólogo no por la prescripción del delito pues bueno Isabel Salvador nuestra compañera de redacción Madrid ha hablado con miembros de la Asociación de bebés robados de Madrid son tres madres y un padre que siguen buscando

Voz 17 19:25 este año han aparecido seis hemos juntado seis ellos dos han buscado a las madres por eso la manifestaciones porque hay muchos que lo Betty aunque estén muy bien sean hijos biológicos llamen asociación oye mira yo que tengo la corazonada Oye pues mira te haces de la n a través de eso nosotros sí podemos encontrar a las madres sino es muy difícil que nosotros encontremos todo esto que hace la prensa hallo lo buen el corazón pero nosotros lo tenemos muy difícil porque porque los ponen como biológicos a otros padres que ejemplo a mí

Voz 0874 20:00 hasta

Voz 17 20:02 entonces yo está muerto legalmente está muerto yo voy y me voy contra el muro sin embargo si mi hijo estuviera buscando me pone encontraría nosotros lo único que queremos es que sepan que nunca les hemos abandonado

Voz 19 20:14 la justicia os ha dado la razón pero al mismo tiempo ha quitado esperado

Voz 17 20:19 hemos más bueno pero mucho eh por lo menos la gente sabe que estos señores

Voz 1312 20:24 roba niño ya se le puede decir porque lo han dicho

Voz 17 20:27 magistradas lo primordial

Voz 4 20:30 mí es que busquen a mí y a los hijos de los demás porque en su casa Fernando cuántos años tendría hoy SUI cuarenta y siete novecientos ochenta y uno

Voz 1312 20:42 sabes qué pasa que son hombres y mujeres que tengan sus vidas tendrán sus padres que habrán sido buenísimo seguramente no lo ponemos en duda pero nosotros tenemos derecho a saber la verdad el Estado tiene que poner al alcance de todos nosotros todos los medios que necesitemos o eso no llega llegáis no mira mi caso llegó hasta el Constitucional no me lo han cerrado me han dicho que es queda abierto a posibles pruebas si las pruebas las tienen ellos tienen que poner al servicio de las madres que nos han robado a nuestros hijos un juzgado donde sin vestida cómo se investiga la violencia de género o cualquier otro tipo no hay ningún juez ni ningún fiscal que sean alemán que diga a ver qué es lo que pasa aquí llevamos saber para nosotros no hay plazos hijo nació el día veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve en la clínica de Donell a las cinco y media de la tarde para mí eso no prescribe porque a mí me lo quitaron porque yo era pobre porque vivía en una chabola no tenía recursos y alguien decidió que mi hijo pesaba cuatro kilos que era muy hermoso que uno tenía que quitó

Voz 19 21:47 al tirarse la otra persona mira a mi yo no vivía en una chabola bien una casa normal no lo quitaron

Voz 17 21:54 a mí me lo quitaron por joven por tener veintiuno años y un niño de un año ya está Boris Zerolo

Voz 1312 21:59 por ser primeriza con mi marido son una tía

Voz 19 22:02 es joven y nada más encontrarme en la habitación en ese momento con una tía mía que era mayor estábamos las dos solas debía de venir algún pedido

Voz 4 22:13 urgente y me tocó la china yo lo que sí lanzó una pregunta al aire porque te citen una hija prescribe sólo tienen que ver los políticos los jueces los fiscales reescribe que te quiten una hija para mí no para mi hija tampoco creo que prescriba es no conocer a sus verdaderos padres a sus legítimos padres eso lo puede escribir

Voz 0874 22:40 destruir que que he sentido común desprenden todas estas palabras yo creo que cualquiera que tenga dijo eso que no los tenga también se puede poner en la piel de lo que significa esto no tiene tanta razón oye no estabas la semana pasada pero el el domingo teníamos preparado un diálogo de hecho lo hicimos sobre el futuro de la izquierda sobre la falta de un mensaje común de la izquierda estaba invitado Santiago Alba Rico filósofo colabora con nosotros de vez en cuando hay que vive en Túnez de madrugada Nos diciendo que no podía venir y que que la excusa éramos pero que su madre se estaba muriendo y uno de los dejó muy tristeza porque su madre es es Lolo Rico que siempre ha sido muy generosa con nosotros y que es una persona maravillosa seis horas después salió la noticia de que lo había fallecido sobre Lolo Rico no es quiero hablar hoy el escritor Javier Pérez Andújar

Voz 20 24:03 Nice progre por los Mossos progre

Voz 10 24:06 camisa de cuadros me he dado cuenta viendo la portada de un libro infantil que escribió hace siglos Lolo Rico descanse en paz en libros se titula Josefa su mundo la oscuridad y ahí está el protagonista

Voz 0874 24:20 retratado con bigote tipógrafo

Voz 10 24:22 sí una camisa como de franela era una ilustración de Francisco Soro que reflejaba toda una época José Ramón Sánchez también practicó un estilo parecido antes en los programas infantiles de la tele trabajaban poetas como Gloria Fuertes dibujantes como José Ramón Sánchez en su desván de la fantasía titiriteros como Manuel de la Rosa escritoras como lo lo rico Lolo Rico murió la semana pasada y además de libros donde les decía a los niños que ser rebelde era lo más divertido hice programas de radio cómodo Lola tira la bola yo lo oía por las mañanas en el ciento veintisiete de mi padre era cuando los currantes se pusieron música en el coche se llevaban en la radio debajo del brazo para que no suele arrobas él hola escondían debajo del asiento el coche era lo más parecido a una segunda residencia ahí nos metíamos ni madre ni padre mi hermana mi abuela y yo entre fundas de ganchillo como si en vez de un Seat no hubiéramos comprado una mesa camilla en ese momento los personajes de lo rico nos hablaban del mundo y entonces sabíamos que la política era eso en la tele lo lo rico escribió para la Casa del Reloj un globo dos globos tres globos La cometa blanca y claro la bola de cristal eso es toda una vida de modo que crecimos siguiendo sus pasos

Voz 0874 25:46 como todas las grandes figuras de la humanidad

Voz 10 25:49 los rico legó una frase inmortal es la que dice viva el mal viva el capital así nos explicó que la verdadera movida era el dinero

Voz 20 26:38 de lo bueno hablamos luego de lo malo o lo peor que fue la censura yo pienso que sí que veo a la censura aunque dices fue como si fue hubiera pasado hace mucho tiempo es verdad calidad está mucho más próxima de queremos

Voz 0874 26:54 qué tan próxima como casi presente no a veces

Voz 20 26:56 creo que sí que sin casi siempre recuerdo muchos momentos usted

Voz 19 27:00 yo recuerdo buenos recuerdo

Voz 20 27:03 los momentos pues la bola de cristal porque fue como un como un oasis en un desierto pero pero un oasis en un desierto desierto fue una época pequeña pequeña fueron cuatro años pero pasar muy deprisa

Voz 0874 27:19 que tenemos ahora lo que usted llamaría una televisión de calidad

Voz 20 27:24 bueno yo dudo que haya hasta una televisión pero en fin ya que tú lo afirma es con esa seguridad porque no yo lo pregunto el primero que lo duda yo creo que hoy hay vamos a ver tu antes has dicho que la televisión era en blanco y negro ahora no hará es muy colorista hoy informa bien no hay más que ver estos días en laSexta bien como sea se nos ha enseñado no se ha mostrado lo que estaba pasando durante estas elecciones ha sido bueno luego que que entretenían yo te diré que tenía que me perdonen los que se sintieran quiénes habían entretenido pero entretenía a los tontos y para mí la tontería es la mayor violencia que se puede ejercer especialmente desde desde los medios

Voz 0874 28:13 de todas maneras la televisión que ahora entre tiene tampoco te tiene los más intelectuales eh

Voz 20 28:17 bueno tampoco es que entre tantos intelectuales hay mucha ignorancia promedio pero pero bueno se supone que cumple su misión no lo hubieran echaba abajo como está pasando ahora

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 30 30:54 la Cadena SER presenta el placer de escuchar volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales cubano llamaran pero aquellas que el vuelo reflejaban en tu hermosura IMI dicha a contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres esos no volverán volverán las tupida madre selvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores pero aquellas Basterra cuyas gotas mira vamos temblar y caer como lágrimas de esas no volverá volverán vela por tus hijos las palabras ser dientes a sonar tu corazón de su profundo sueño tal vez espero pero mudo absorto de rodillas como senadora adiós ante su alta como yo te he querido

Voz 31 31:54 de son daña P así

Voz 30 31:57 no te querrán

Voz 32 31:59 estaba Adolfo Bécquer mil ochocientos sesenta y cuatro y el placer

Voz 0874 32:05 escuchar

Voz 22 32:14 Turquía Qatar si duermo aparte ahora descansa Rasputín no sé cómo alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma buenas para afuera acompaña

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 37 33:59 Dean

Voz 6 34:10 Josep Ramoneda lío para no tuvo éxito el estudio hay abonos Sima

Voz 38 34:59 primo

Voz 6 35:02 la misma eso

Voz 18 35:19 empiezas con buen Bruce Wayne Wang Pino

Voz 1775 35:22 desde el Mississippi de hecho el que toca y canta es Mississippi

Voz 0874 35:25 le despertar bien por la mañana desde el café

Voz 1775 35:28 correcto en Plus eh bueno que él dedica a una chica que trabajaba sirviendo su café favorito y que bueno todavía se mudó dejó la ciudadanos hemos dice Si se fue a Memphis

Voz 0874 35:39 sabes que habla de una marca en particular hay grandes marcas de café en Estados Unidos polca Maxwell House es un clásico nombrado así en honor del histórico de Nashville donde cuentan que han llegado a dormir hasta siete presidentes de EEUU pero también tiene otro honor un poco más dudoso fuera sede del primer encuentro a nivel nacional de de

Voz 18 35:58 en el siglo XIX me has dejado impresionado sigue todo

Voz 6 36:02 eso solas no

Voz 1775 36:10 por hablando de café después de esta lección histórica que nos ha dado hasta ahora

Voz 0874 36:16 seguimos se churros no siempre seguimos sin siguiera sin churros como como ocho eh y no y no solamente por lo a no voy a entrar en tu provocación su presencia

Voz 1775 36:25 venido aquí a hacer mi trabajo y hablando precisamente de eso de echar de menos

Voz 0874 36:30 pasado mañana aquí sin churros es duro pero imagínate lo que sería pasarla sin café yo lo que no me imagino cómo quedaría este programa si no tuviéramos café los sábados y los dos

Voz 18 36:39 fíjate atento a la noticia a la que hoy vamos a poner banda sonora

Voz 1775 36:44 un equipo de científicos británicos ha pasado treinta años caminando por bosques y plantaciones de todo el mundo esto ya me parece noticia

Voz 0874 36:50 ah si así lo leía lo todavía ni Urtain

Voz 18 36:53 pero la noticia es que observando han esto

Voz 1775 36:55 observando en la planta el café ya han llegado a la conclusión de que el sesenta por ciento de las variedades de café que consumimos están en riesgo de desaparecer todo por el cambio climático dicen que la situación es especialmente delicada en una de las regiones donde más cafés se produce en Etiopía allí donde es además la variedad de grano que es más popular en Arabia

Voz 0874 37:13 ahora esto nos pilla nosotros para cuando pueden

Voz 1775 37:15 bueno no se meten en fechas concretas pero sí dicen que si sigue esto así para final de siglo desgranó de Arábiga puede pasar de casi amenazada a extinta final de siglo no queda tanto de Pinault igual estas a un coronel a vivir es el se sabe cómo empieza pero no cómo acaba eh que bueno por lo que pueda pasar eh hoy en esta pequeña gran sección de la vivir musical Café

Voz 39 37:40 eh no

Voz 30 38:15 música clásica en tu sección

Voz 18 38:17 pero ahí te pilla te has quedado

Voz 1775 38:21 creo que sí es Johann Sebastian Bach ni más ni menos su Cantata del café una cantata que tiene su historia resulta que a comienzos del siglo XVIII Federico el Grande a raíz de Prusia andaba muy preocupado por Bono el auge que estaba tomando es todo el consumo en café en su reino una cosa que provocaba serios problemas de presupuesto porque todo el caso venía del extranjero y claro eso había que pagarlo no cero entonces pidió a sus sus súbditos dejar el café Iber más cerveza

Voz 0874 38:46 tampoco es mala propuesta no era mal plan

Voz 1775 38:49 se puedes imaginar sin cerveza ya bueno

Voz 0874 38:51 después de eso es bueno el caso es que

Voz 1775 38:54 eh el Rey decidió limitar el consumo autorizase a sólo cuatro compañías para que pudieran Morer el grano de café molido pero el café era tal entre la población que se empezó a hacer de modo legal en las casas el Rey bueno lo que hizo fue contratar al grupo de personas curioso trabajo que dedicaban ir por las calles oliendo Si venían que salía los de café de alguna de las casas no en fin una locura que bueno al final no les funcionó el Rey dio marcha atrás pero bueno por lo menos toda esta historia sirvió para que va con pusiera esta opereta humorística en la que bueno está ardiendo de un padre que intenta evitar que su hijo su hija beba café que París

Voz 0874 39:28 hombre está bien si sus curioso no se santigua

Voz 1775 39:32 eso es eso sin duda desde hace mucho no sé si es bueno malo desde hace mucho bueno el caso es que el café y la música asociada al café vienen de muy atrás atento a la siguiente

Voz 41 39:43 no eh eh eh no ya sabemos

Voz 18 40:21 es que la independencia de Estados Unidos tuvo mucho que ver con especies del té ahora me vas a decir que la depresión tuvo que ver con el café porque esto es años

Voz 0874 40:29 veintitrés de esa época esta canción de la grande

Voz 1775 40:32 cesión se llama tomemos otra taza de café es del Año XXXII compuesta por Irving Berlin

Voz 0874 40:37 sí que es uno de los más famosos compositores de Broadway de estándares de la de Funcas canciones conocidísima es como el chico che que White Christmas una beca

Voz 1775 40:46 bien veo que esta semana te los currabais estudiaba has tenido tiempo libre no me imagino

Voz 0874 40:51 yo tengo una colección de Capital Records ya

Voz 1775 40:53 con todas esas que mencionas que bueno sonaban en la radio entonces la radio era la referencia sonaban en programas patrocinados por marcas marcas como My House lo que hacía referencia comienza una marcada que no le iba nada mal en mi labor de investigación ha descubierto que en esos años de cada de los treinta el noventa y ocho por ciento de las familias estadounidenses tomaba café incluyendo el quince por ciento de niños de entre seis y dieciséis años atento opinó el cuatro por ciento de los menores de seis años de siendo ilusiones casi una locura no sigue buena una canción como esta tomemos otra taza de café pues tenía que ser un éxito tres dos a uno seguro

Voz 42 41:28 sí

Voz 43 41:44 la lengua con la a ganar

Voz 0874 41:55 pero musicalmente todavía tengo mis dudas en historias curiosas hoy te vea te lleva arriba te veo bien

Voz 1775 42:01 lo menos desde antiguo lo que estoy trayendo bueno es otra historia curiosa mira Tatum O'Neal cantaba esta canción en la película Paper Moon una de papel una película ambientada en esos años por la que se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto es la persona más joven que ha ganado un Oscar tenía solo diez añitos vamos con la siguiente que bueno tiene historieta curiosa tienen también buena música

Voz 18 42:56 una taza de café aunque yo no soy mucho de eso es que poco

Voz 27 43:02 el

Voz 1775 43:10 bueno en realidad es un poquito más SCA que regule no aquí a un Bob Marley que es el que está cantando no se había acercado al movimiento rastas Fary mira una canción con Etiopía que vamos al principio ahí estoy inspirado un guión destacando hay muy liado pero ya se le veía ese área que que iba a tomar un poco más tarde no lo curioso a mí me historietas que la familia de Bob Marley en concreto uno de sus hijos tienen una marca de café café Marley se llama no podía ser de otro otro nombre un café que cultivan allí en Jamaica

Voz 0874 43:36 hombre yo pese que hay en Jamaica cultivar y bueno

Voz 1775 43:40 también del del hijo de Copa supongo que una cosa no quita la otra se podrá continuar un poquito de todo no dicen que el café que hace esta marca es un café así orgánico no con muy saludables en química y mira por la defensa de los cultivos a unos va la siguiente

Voz 7 44:00 no

Voz 45 44:22 oye eh

Voz 18 44:49 sí Star Bucks como Santo es una clara una Cancelo arrimar de esta es una canción que

Voz 1775 44:53 que va que la famosa compañía a la que acusa de estar ahí con pinchada no con

Voz 0874 44:57 con santo Santo de esa polémica multinacional dedicada a los productos químicos destinados al uso en agricultura y que se

Voz 18 45:04 con pues tenía un pacto secreto con está

Voz 0874 45:06 no no por eso la cadena de cafés

Voz 1775 45:09 Trias de bueno dice que por eso denunció una ley que habían estado de Vermont que exigía etiquetar los productos derivados de transgénicos de ahí salió esta canción del llanto un alegato a favor de que dicen en la canción que los agricultores Estados Unidos puedan cultivar lo que quieran sin presión de multinacionales químicas Ny ni la presión de políticos fascista

Voz 45 45:29 frío

Voz 18 45:49 me dejas una más que también tiene percha con la actualidad

Voz 47 45:55 Cabo demolió volverá

Voz 23 46:06 si no fuera por Juan Valdés luz

Voz 1775 46:22 llegará primero es un grupo de Josele Santiago amigo del programa

Voz 0874 46:26 exacto yo me voy de paseo con él pero amigos del programa de los proponentes ajenos

Voz 18 46:30 yo ya lo contaremos alguna vez lo que tenemos es cuál es la canción

Voz 1775 46:33 Juan Valdés un clásico de su banda de los enemigos aunque es

Voz 18 46:36 lo lo compuso y lo cantaba Artemio

Voz 1775 46:39 eh yo digo que tiene conexión con la actualidad porque hace sólo un par de semanas murió Carlos Sánchez Jaramillo que no Sauras quiénes pero te cuento yo que ser actor colombiano que durante casi cuarenta años

Voz 18 46:48 hacía del mítico Juan Valdez en los anuncios da vamos a marcar el pico este es debido eh

Voz 45 46:53 pues mira claro

Voz 1312 47:00 que eres

Voz 45 47:02 yo lo que lo que hace

a vivir que son dos días Javier del Pino

a vivir que son dos días

Voz 0825 50:06 Isabel Salvador qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de cielos prácticamente despejados temperaturas mínimas eso sí algo más bajas el resto sin cambios las máximas rondarán hoy los catorce grados de momento y a esta hora el termómetro marca cinco en el centro de Madrid el sector del taxi sigue parado no aceptan la propuesta de la línea de Madrid y mantienen el paro indefinido que llega hoy a su sexto día y así seguirán según las asociaciones que representan los taxistas porque consideran insuficiente limitar a trescientos metros la contratación para los coches con conductor lo sube TC no sólo es insuficiente sino que entienden favorece los intereses de Cádiz hay porque en la práctica se traduce en contratación inmediata según Felipe Rodríguez de la Asociación del Taxi de Madrid

Voz 53 50:55 la propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid es totalmente insuficiente no cambian tiempo por espacio ahora ya no se llama Pere contratación se llama contratación espacial no sé si es que vamos a la NASA o no sé pero claro ofrecer trescientos metros de pared contratación pues es lo que tarda esos trescientos metros todas recorrerlo un vehículo dos minutos esos inmediatez era lo que le prometió la inmediatez y la inmediatez la tiene que tener estas no las hubo este cese también puede ser igual para toda España que de un tiempo para toda España en el café para todos

Voz 0825 51:28 el colectivo que parece quiere implicar en la negociación al Ministerio de Fomento una vez que las negociaciones con la Comunidad de Madrid de momento parecen no ir por buen camino Miguel Ángel Leal ex presidente de Fede taxi

Voz 53 51:39 para nosotros incluso a propuesta catalana se que corta no aquí somos aquí no somos somos lo que somos casi siete mil dieciséis mil licencias de taxis no lo ha puesto difícil la Generalitat a la hora de pueden negociar con nuestra propuesta al alza bueno al menos eh era esto no traducción al castellano lo lo que hacer en Cataluña hay que ponerlo ya está pero no no es aquí están cerrados en banda con la cuestión temporal Ibero estos es un problema nacional este están entendida movilizando en todo el país

Voz 27 52:08 es para venir aquí señor Ábalos

Voz 53 52:12 que vuelva de Marruecos y que tome cartas en el asunto porque el problema se va conservan se va a complicar bastante

Voz 0825 52:16 piden como escuchábamos la intervención del Gobierno aunque seguirán negociando hoy con la intención de acercar posturas tarea que en este momento no parece fácil del mensaje conciliador teniendo teniendo en este caso la mano del presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido antes del inicio de las negociaciones

Voz 54 52:31 es el momento de rebajar toda la tensión y espero confío porque además puede que esta sea la última oportunidad confío en que acepten todos rebajará operativas para un bien común del de dos

Voz 0825 52:41 a la reacción que vía redes sociales ha tenido después de conocer la negativa de los taxistas Ángel Garrido dice que pretenden acabar bajo presión y coacción a la ciudadanía con un sector el de los vehículos de transporte con conductor en su cuenta de Twitter en una serie de mensajes Garrido asegura que el Gobierno madrileño no va a aceptar las condiciones de los taxistas y ha subrayado que si se logra un acuerdo deberán contar también con el apoyo de los WC no habrá dice soluciones unilaterales de momento con la pre contratación sobre la mesa el acuerdo con estos servicios de V TC no parece fácil escuchando los argumentos del portavoz de este colectivo Eduardo Martín

Voz 55 53:20 de facto si se produjese la contratación estaríamos hablando del fin de las operaciones de EU verídica Vijay en la ciudad de Madrid es tan simple como eso se acabó eh V expresarían en la en la prestación del servicio sería tan estúpido como alguien que quiere ver una película pues a través de una plataforma como Netflix o que se descarga una película hay que cuando leve al play tiene que esperar e media hora una hora seis horas como el taxi para poder verla Eduardo Martín

Voz 0825 53:47 sin portavoz de Unauto ha exigido a los taxistas que desbocó que desconvoquen la huelga hay desbloquee en FITUR para poder negociar con la Administración madrileña los taxistas que han vuelto a pasar la noche a las puertas de Ifema a las puertas de Fitur inician su sexto día de huelga aquí en Madrid a ésto sumen que la línea ocho de Metro de Madrid Se que tiene una estación en Ifema ah y otras cinco rutas afectadas también esta tarde por un nuevo paro de los maquinistas del suburbano que protestan por la falta de y de maquinistas el paro previsto entre las cuatro las cinco de la tarde afectará también a las líneas dos cuatro seis diez A Illa línea doce para esta jornada de paro la Comunidad de Madrid ha establecido unos servicios mínimos del sesenta y uno por ciento en los servicios de trenes

Voz 20 54:33 a vivir que son dos días Madrid Isabel Salvador

Voz 4 54:37 dónde

Voz 0825 54:37 de un conflicto para el que se busca solución el de los taxistas a otro que no parece tampoco tener fácil acuerdo la crisis la brecha abierta en Podemos el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos se va a reunir el próximo dos de febrero para analizar la situación de este partido tras la dimisión de Ramón Espinar de todos sus cargos el ya ex secretario general del partido en Madrid se marcha porque no comparte el rumbo que ha tomado el partido tras la habilidad de Errejón a la plataforma a Manuela Carmena como se llegado hasta aquí Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 55:06 qué tal buenos días la lealtad de Ramón Espinar hace Pablo Iglesias no se ha visto recompensada se quedó fuera de las listas al Congreso vio peligrar su puesto de senador y ahora se ha sentido ninguneado porque desde hace mucho tiempo Ramón Espinar ya no tenía el timón de mando del partido en Madrid con ese cóctel Se puede entender porqué Espinar en los últimos días quiso tender puentes con Errejón no por el bien de su proyecto Se

Voz 0874 55:29 según varias fuentes en Podemos sino por

Voz 0861 55:31 asegura su propia supervivencia política en ese acercamiento de Espinar iba en contra de la línea impuesta por Iglesias una línea dura querer compartía el hasta hoy secretario general de Podemos en Madrid Espinar que deja

Voz 27 55:45 todo su escaño asamblea también su cargo de senador

Voz 0861 55:47 el mismo Nos ha reconocido que ha sido su propio partido el que le ha abocado a tomar esta decisión una renuncia que en el entorno más próximo de Íñigo Errejón han definido como honesta

Voz 0825 55:58 gracias grave Ramón Espinar que guarda silencio hace tan sólo una semana después de conocerse la decisión de Íñigo Errejón de presentarse a la Comunidad de Madrid dentro de la plataforma de Manuela Carmena el propio Ramón Espinar hablaba de la responsabilidad del liderazgo

Voz 46 56:11 creo que hace cinco años este proyecto lo levantaron miles de hombres y mujeres con ilusión dándose la mano arrimando el hombro dando lo mejor de sí mismos y de sí mismas poniendo toda su ilusión y toda su esperanza en cambiar nuestro país eso merece por parte de los líderes una respuesta que entienda que el liderazgo es un ejercicio de responsabilidad in un capricho

Voz 0825 56:35 finalmente va hoy en un comunicado podemos de la Comunidad de Madrid agradecido a Ramón Espinar tras su dimisión como secretario general el enorme trabajo realizado dicen durante estos años

Voz 4 56:50 bien

Voz 56 56:55 desde las gradas del Olímpico de Londres