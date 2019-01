A Vivir Que Son Dos Días (26/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez y las nueve en Canarias

Voz 4 00:09 esta madrugada se ha recuperado el cuerpo de Julen el niño de dos años que cayó a un pozo en Totalán en Málaga hace trece días los primeros datos de la autopsia Se van a conocer previsiblemente hoy mismo según acaba de asegurar el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Gómez de Celis ha insistido en que hay una investigación abierta para esclarecer lo sucedido y ha agradecido la labor de todos los profesionales que han trabajado para localizar al pequeño siguiendo su comparecencia ha estado nuestro compañero José Luis García adelante

Voz 6 00:36 el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Félix ha dicho que sobre la investigación no pueden dar detalles ya que está en manos del Juzgado de Instrucción nueve de Málaga sí ha explicado que el niño cayó hasta setenta y un metro de profundidad y se topó con un suelo de tierra lo escucha

Voz 5 00:52 la posición del cuerpo determina que la caída libre llegó

Voz 7 00:58 a unos setenta metros la propia caída

Voz 0798 01:01 fue fuera albergando

Voz 5 01:03 de arena os a tierra encima

Voz 6 01:09 la cavidad que es la que ha estado el niño estos más de doce días sólo era del tamaño del cuerpo del menor sobre el tapón que sepultó a Julen barajan varias hipótesis aunque dan mayor validez a que fuera la propia caída del niño la que P

Voz 8 01:22 poco el arrastre de tierra el delegado del Gobierno

Voz 6 01:24 ha destacado el altísimo nivel del dispositivo que ha trabajado en las labores de rescate más de doce días han movido más de ochenta y cinco mil toneladas de tierra lo que han participado administraciones públicas XXXVII empresas y colectivos privados ha concluido afirmando que España es un gran país los españoles un gran pueblo en referencia a este despliegue sin precedentes

Voz 4 01:44 en Matinal SER hemos hablado con Francisco Delgado Bonilla es presidente del Consorcio Provincial de Bomberos ha asegurado que no se han escatimado en medios para poder encontrar a Julen y que este suceso les ayudará a estar preparados para responder ante situaciones similares

Voz 8 01:57 esa experiencia va a ser buenos para un futuro para poder desde Asunción esperemos que no me encontré una situación trágica como la que hemos vivido estos va a venir para crear protocolo mejoras siempre nuestro servicio público darle mayor eficiencia cabe

Voz 4 02:16 cambiamos de asunto en Estados Unidos Donald Trump ha afirmado esta madrugada el decreto que dota de fondos a la Administración federal para las próximas tres semanas una medida que pone fin al cierre parcial de gobierno más largo de la historia del país y que no contempla ni un dolar para el muro que el presidente quiere construir en la frontera con México corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 02:33 esta Donald Trump ha explicado que el pacto alcanzado con los demócratas para reabrir el Gobierno temporalmente no es una concesión dice el presidente que está teniendo en cuenta los millones de personas afectadas por el mayor Shut down de la historia pero en Washington entiende como una derrota política del presidente que finalmente ha aceptado un acuerdo de mínimos en los presupuestos que no incluyen ni un dólar para su muro es decir las negociaciones ahora están en el mismo punto que hace treinta y cinco días antes de que empezarán Shut down el presidente da a los partidos tres semanas para alcanzar un acuerdo duradero en los presupuestos que incluyan en sus cinco mil setecientos millones de dólares para el muro el ruido ya excede yo aunque aunque sí advierte de que si no se consigue un acuerdo justo en el Capitolio el Gobierno volverá a cerrar el quince de febrero o usará los poderes constitucionales para conseguir esos fondos sin tener la necesidad de ser aprobados por el Capitolio esquivando la emergencia nacional

Voz 4 03:26 formación del deporte José Antonio Duro buenos días

Voz 9 03:29 unos días jornada de Liga que comienza este sábado es la XXI tiene cuatro partidos el Sevilla Levante de la una ya por la tarde el Atlético Getafe de las cuatro y cuarto el Leganés Éibar de las seis y media también el Valencia Villarreal a partir de las nueve menos cuarto en Segunda el primero del días a las cuatro Almería Osasuna y el viernes Llanos dejó como definitivo el Zaragoza dos Oviedo cero también juega a España en el Mundial de balonmano este sábado es esta tarde por un puesto en el Preolímpico España ante

Voz 0798 03:54 pero a partir de las cinco y media es todo sigue a vivir

Voz 4 03:57 que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 7 04:01 cadena SER

Voz 2 04:04 servicios informativos

Voz 10 04:09 cosas que si en una compañía de telefonía llamar por una reclamación que tienes razón por defecto nobles con máquinas ni que te pasen con otro penada lo que no te llamen para vender Tena que te dejen respirar en paz está hecha en fibra jode y sencillez mozos gas bella informa eterno dos on line punto es o llamando gratis al uno cinco cinco

Voz 1280 04:40 héroes imbatibles dioses inmortales y terribles monstruos mitología para niños una colección de divertidos cuentos ilustrados para descubrir las mejores historias y aventuras de los mitos clásicos domingo veintisiete Teseo y el Minotauro por solo un euro con noventa y nueve con el país

Voz 11 04:56 uno elegisteis lavavajillas color blanco porque querías que transmitiera pureza hay paz cada vez que vas a meter un tenedor manchado de tomate frito no lo elegiste porque la cero era más caro Amnistía los prefieres el acero por eso ahora los lavavajillas voz de acero cuestan lo mismo que los blancos entre muerte en punto es o acerca de en más cercana vos innovación para tu vida

Voz 12 05:18 ayer hablando de hacer deporte recordó una frase que se me quedó de pequeña quién mueve las piernas mueve el corazón yo veo que en el Corte Inglés hay un cincuenta por ciento de descuento en una selección de artículos de Nike Adidas Mountain pro Silver y muchas marcas deportivas más casualidad ninja son las segundas rebajas de El Corte Inglés

Voz 1809 05:39 yo lo llamo futuro yo no llamo

Voz 13 05:41 sí yo lo llamo esperanza yo lo llamo excelencia

Voz 14 05:45 todos nosotros lo llamamos la Caixa invertimos en atención social

Voz 15 05:50 pulgas cultural educación e investigación

Voz 14 05:53 la Caixa es una fundación la Fundación La Caixa

Voz 16 05:59 tiene fiel a los es la Navidad este treinta y uno de enero que elige el primer par de gafas graduadas y por sólo un euro más te llevas dos gafas más tres que recuerda que el tercer par puede ser para tío para quien tu quieras aprovechan los últimos días de Chinchina especial fiestas de Alena Lelu date prisa pide tu cita online en la Flu punto es ver condiciones en la óptica

Voz 17 06:20 mañana el País Semanal te acerca a Venezuela para comprender su complejo contexto Martín Caparrós te cuenta la historia de Caracas su capitán

Voz 2 06:27 hola soy Martín Caparrós casi veinte años para contarla contar una ciudad

Voz 17 06:40 mañana El País Semanal en tu quiosco El País información de valor

Voz 7 06:49 y claro me gustaría que lo escuchasen

Voz 14 06:51 como millones de personas pero sí que me cueste mucho

Voz 7 06:53 no es que sea fácil rápido

Voz 18 06:56 hay que hacer lo menos posible

Voz 19 06:58 lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 2 07:17 millonario en un abrir y cerrar de ojos millonario un chasquido en un santiamén en cero coma millonario a toda mecha millonario echando chispas millonario a la velocidad del rayo rosca mega millonario de la fe el primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios rosca mega millonario de la Lao Hazte millonario me megáfono

Voz 11 07:47 no elegisteis lavavajillas color blanco porque querías que transmitiera pureza hay paz cada vez que pasa meter un tenedor manchados de tomate frito no lo elegiste porque la cero era más caro hazme este los prefieres el acero por eso ahora los lavavajillas voz de acero cuestan lo mismo que los blancos entra en Huarte en punto es o hacer que hace tu tienda Würth en más cercana dos innovación para tu vida

Voz 14 08:15 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir bien Facebook

Voz 22 08:27 ha sido quiere ser como esta Tour este nombra ese que hacía películas siempre con traje y con gafas hay que trabajar mucho con el ex director esté de la estanquera es que entre

Voz 23 08:39 escucha Sucedió una noche el programa de la SER dedicado al cine clásico extraían las madrugadas del domingo de cinco a seis una hora menos en Canarias o en los podcast de Cadena Ser punto com

Voz 24 09:08 cuenta con la SER

Voz 7 09:11 lo que pasa

Voz 1809 09:17 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 25 09:21 eh eh a eh que encuentro a ver

Voz 26 10:05 para también

Voz 7 10:07 es te robado el francés un serio matiz envejecida es franceses insisten en ese parece que tiene que hacer siempre no sé es que las corresponsalías y oye vamos con lo nuestro nuestras historias además hay novedades que un tema que es explicó hace unas semanas en esta sección al que dedica

Voz 0798 10:29 el tiempo que le

Voz 7 10:29 corresponde a algo de tanto calado queda además ha acabado saliendo creo que están de ortodoxas yo creo sí sí

Voz 0798 10:36 ese es el famoso de habló de Segovia Thomas que

Voz 7 10:40 que nadie esperaba es bueno

Voz 0798 10:43 a nuestros oyentes quizá no lo recuerden pero vamos y lo oyeron lo recordarán que hubo una movilización en Segovia en más de doce mil firmas me parece contra la colocación de una estatua en lugar de Segovia que sabían la conducto para gentes hiciera selfies cita no entonces hubo una movilización de gente que consideraba que esto era un foco de atracción para turistas satánicos no

Voz 7 11:05 que existe y yo pues por lo visto en Segovia particular

Voz 0798 11:08 no lo sé pero bueno era un plan estupendo no adoran el diablo lo mismo vegetariana es un cochinillo y luego te vas bueno pues al final ha habido se hizo un recurso judicial se al final se ha puesto se puso el otro día

Voz 7 11:20 que hay que decir la estatua y cuando se habla también incierto

Voz 0798 11:24 dialogo es de habló realista digamos bueno sonríe tiene un teléfono en la mano bueno es una estas ideas que se tienen las ciudades para ver si la gente va de alguna manera hay bueno pues aquí tenemos el titular del día de Segovia no primeros selfies con el ya Lillo del acueducto igual no le la inauguró la alcaldesa de tal sí bueno pues eh polémica terminada o no veremos San a que hacen toda la

Voz 7 11:47 yo Paco me dice que esa ahora no va a durar muchos por lo menos tal y como la estamos viendo ahora mismo pues no los además está sentada en una especie de bordillo alguien pues sí

Voz 0798 11:55 si estás sujetando un teléfono como haciéndose un selfie la edad es que tú te pongas ahí te hagas con el visto bueno

Voz 7 12:01 bueno esta y otras historias nuestra creo que no es la cuanto Aurelius no recuerdo mal no pero hay hay muchas historias que nos manda la gente que nos está escuchando ahora nos envía al al teléfono por teléfono seis tres ocho ocho cinco cinco tres que es un número de whatsapp también así que nos puede mandar el enlace a la prensa local o la fotografía del periódico donde han visto algo que creen que es merecedor de ser contado en voz alta como por ejemplo este suceso esto esto es el diario Mediterráneo de Castellón no

Voz 0798 12:28 si esto ocurría en Segorbe IES en titulares el humo de una olla logra dar con una mujer inconsciente sí bueno encierra que cierto enigma el titular luego te explica pues que era una mujer que estaba cocinando se quedó inconsciente y como él tenía la olla en el fuego pues empezó empezó a salir humo y alguien dijo aquí pasa algo llamaron Isabella encontrar sea gracias a a la a la olla mira eso a la comida que no pone lo que era que yo me he legales

Voz 7 12:56 detalles me defrauda si me el artículo hasta el final

Voz 0798 12:59 de lo que era obvio que se tenían curiosidad no lo pone de fraude no lo pone o quizá fue imposible averiguarlo porque sabía volatilizado no entonces es

Voz 7 13:07 manjar si no pudiera entrevista a la mujer

Voz 0798 13:09 que lo aclara sea unas lentejas oye que se es demasiado pronto

Voz 7 13:11 para la Voz de Galicia o bueno

Voz 0798 13:14 siempre es un buen momento para la Voz de Galicia sobre todo cuando en cuentas noticias como ésta no es el titular es cuando el ocupa de un garaje es un porche Baxter va con un juez ordenó el desahucio de dos plazas de garaje Doña no se puede acometer porque la grúa municipal las privadas dicen que no pueden hacer esas cosas entrecomillado no era arranques muy bueno no el que ha escrito este este artículo Alberto María dice imagínese que es propietario de una plaza de garaje decida alquilar lo señor que no le paga pasan los meses los años moroso no da señales peor aún no mueve el coche del aparcamiento un vehículo por cierto ya embargado por una entidad harto ya decide presentar una demanda la gana el juez pone fecha ahora para retirar el automóvil de la plaza llega el día aparece en el garaje la comisión judicial ya ahí empieza el jaleo ante la imposibilidad de ejecutar la orden judicial el coche hay sigue con una capa de polvo de un centímetro ya está como una velada amenaza escrita en el campo te vamos a matar el moroso

Voz 7 14:11 ideas suicida que hay mucho es un arranque u a que hay muchos israelíes

Voz 0798 14:14 olas GISA que empezaron abandonado en servicio

Voz 7 14:17 porque el dueño del puerto porque también me gustaría saber más

Voz 0798 14:20 no pero bueno es es evidente la ley no es eso te dan ganas de leer qué es lo que buscamos

Voz 7 14:26 en los periódicos la soprano en Galicia eso sí a El Periódico de Aragón el titular esta vez te dejo te lo ruego un aragonés fabrica morcilla gana con sangre humana toma ya es que no tiene ningún sentido

Voz 2 14:42 bueno esto

Voz 0798 14:43 el proyecto de Aragón se hizo eco el canibalismo no

Voz 7 14:46 eso es el considerando que todavía no sé se considerable

Voz 0798 14:48 yo no sé si no se es vegetariano es que al nihilismo no lo sé porque no es Carles es un líquido no es un debate muy desagradable pero bueno esto es un el de comunicación Play Ground crear un documental sobre la vida de este chico que es Raúl de treinta años que vive en Alloza en en Teruel seiscientos vecinos nada pues hacen este documental El que bueno pues van explicando como si fuera un programa de Arguiñano pues pues te sacamos cuarenta milímetros de sangre para cien gramos de arroz y tal ahí le inyectan no

Voz 7 15:19 sí y y bueno cosas que pasan bien en Aragón porque esto es El Periódico de Aragón hace sólo unos días un poco de mal cuerpo pesando la morcilla de sangre humana

Voz 26 15:37 no

Voz 7 15:40 para vampiros como Itt capítulo animales tantas algún jabalí por ahí en la manga no

Voz 0798 15:45 no no adelanta acontecimientos ya sale del jabalí pero de momento Palomo palomas de competición porque en el diario Mediterráneo el titulares sustraen un centenar de palomas de competición más en Burriana

Voz 7 15:58 aquí la palabra clave es más más eso no dices más qué pasa

Voz 0798 16:00 no es la primera es pues no porque ya la la semana anterior ya habían entrado a robar en el club al querido este Santa Bárbara

Voz 27 16:07 sí bueno

Voz 0798 16:10 parece que allí es una especie de de ámbito delictivo no hizo bueno dice la primera frase es muy buena me gusta dice nuevo ataque a la Colombia cultura en la provincia esa esto es un problema por un nuevo atacará con Undi cultura en la provincia sí bueno palabra bonita también que es lo Colón es que son los aficionados a esta disciplina bueno como el padre El padre Zipi Zape era Colombo filo

Voz 7 16:34 pues es verdad sí tan pantuflas

Voz 0798 16:37 buenísimo muy vaya acabamos de desvelar nuestras ya lo es de Zipi Zape sale AMPA para palabra sofisticadas como esta no porque era muy muy reedite el señor don pantuflas bueno estaremos selfies pero bueno lo que que interesaba reseñar antes de plátanos con Zipi Zape

Voz 7 16:53 es que esto debe ser una un

Voz 0798 16:55 la cosa que viene de lejos porque ya el año pasado en Alicante se detuvo a cinco personas que formaban un grupo criminal especializado en el secuestro de Palomo la banda pedía rescates llegó a robar hasta ochenta y un palo más valorados en cincuenta y seis mil euros

Voz 7 17:10 toma aquí lo lo lo particular está noticias que haya unos delincuentes que digamos en que no se especializó vamos no tenemos un abanico de posibilidades quizás el mundo de hoy es muy muy cerca de cajeros automáticos de Palamós me iba me hubiera gustado estar en ese debate interno en la banda no en grupos de delincuentes

Voz 0798 17:28 no pero ésa es la cosa no porque la gente roba cosas tan raras porque cuando el un lugar se empieza a robar lo más disparatado es que hay gente que anda muy desesperada también no sea es un indicador social no

Voz 7 17:38 esta sección sabemos que hay una tendencia delictiva robar loros

Voz 0798 17:41 sí campanas afganas también una racha de campanas es que

Voz 7 17:44 hay que buscar un nicho en también en la delincuencia

Voz 0798 17:47 dicho de mercado y Akil por ejemplo vamos aliado de Cádiz han buscado un dicho muy concreto porque el titular de Cádiz el otro día el XXIII era roban a un convento de monjas de Medina todos sus ahorros durante una misa

Voz 7 17:58 hay pobres y además

Voz 0798 18:01 luego salía en La Voz de Cádiz declaraciones de las monjas no eran todos nuestros ahorros nos han dejado sin nada

Voz 27 18:06 sí bueno

Voz 0798 18:09 por eso gana diez mil euros entraron mientras hacía misa y cogieron doscientos euros de de la tienen un una especie de tienda de dulces buenísimos por cierto que yo probé cuando estuvimos allí el programa son pueblo precioso Medina Sidonia cogió en doscientos euros pero a las habitaciones espera primero trescientas

Voz 7 18:26 euros de que cepillan los dulces de la venta los males de la caja en sí

Voz 0798 18:30 luego ya subieron a las habitaciones encontraron diez mil euros no por qué ya que hay un detalle también curioso que no se me había ocurrido pero a los ladrones y por lo visto que lo explicaba una monja dice nosotras por nuestra clausura no podemos estar entrando y saliendo a bancos cada día ya hay que ir pagando muchas cosas entonces claro tienen el dinero ahí no al banco claro claro no era nada pues

Voz 7 18:51 hay declaraciones del director espiritual dice ahora no tienen ni para comer

Voz 0798 18:56 bueno el pueblo les está ayudando bueno esperemos que se recupere Rojas

Voz 28 19:00 fíjate es esta es una jornada

Voz 7 19:02 muy triste en esta sección

Voz 0798 19:05 te cuenta lo que cangrejo azul a ver qué le tiene nombre pero si nuestros muy apocalíptico todo el cangrejo azul está invadiendo Alicante eso esto es buenas malo bueno para el cangrejo será estupendo ahora para los langostinos y las sepias que parecen ser sus víctimas naturales y también para las labores de la zona pues mal no entonces hay pero el cangrejo

Voz 7 19:24 lo que está haciendo turismo si si no porque además viene

Voz 0798 19:26 del Atlántico del Atlántico de Estados Unidos bueno de

Voz 7 19:30 es porque éste me gusta siempre en el enunciados es un cangrejo estamos hablando de un así

Voz 0798 19:35 es muy gracioso siempre el cangrejo azul se expande sin contó en el Mediterráneo siempre te imaginas a un gigante pero si no pues si en la prensa valenciana ha habido muchas titular esta semana porque ha habido un estudio dice que que está siendo el más problemático no apareció en dos mil doce en el delta del Ebro pero es una especie originaria del Atlántico americano seguido expandiendo la flota pesquera artesanal pues es uno de los sectores más afectados porque destroza las redes cuando son capturados de forma accidental dice la noticia no no no es que esté cortando no con cifras pero bueno pues que es las que abra no supongo que tenía

Voz 7 20:09 si quieren lo hace de nuevo me siento defraudado por esta información porque no veo fotografiada cangrejo me habría gustado verán

Voz 0798 20:16 bueno ya intentaremos solucionarlo que llamen los cangrejos al al programa así

Voz 7 20:20 en la Nueva España titular patriótico donde los haya hace empate asturiana supongo

Voz 0798 20:26 sí es de estos que nos gustan porque son esos titulares que asombran a la humanidad de la humanidad mira hacia un lugar que el caso Asturias y nos gusta

Voz 7 20:34 porque pertenece a ese sector del periodismo local que consiste en intentar buscar un nexo de unión del lugar en el que estás con cualquiera acontecimiento planetario Planeta

Voz 0798 20:42 pero incluso interestelar no que en este caso nada menos la nueva España dice Asturias aporta luz en el caos del Brexit para las máquinas pero está todo solucionado bueno pues es un trabajo del profesor Ángel espinilla que sirve para que la Asociación Europea de juristas se posicione sobre qué ocurrirá con las multinacionales en crisis no pues quedamos todos más tranco

Voz 24 21:03 ilusión pero no

Voz 0798 21:06 sobre todo si llegas a entenderlo no quiere crear dejemos ahí la antigua estamos ahí vale vale

Voz 7 21:10 una de esas noticias que solamente entiendes la primera si eres de allí por cierto está aquí delante no

Voz 0798 21:14 sí eso es lo que hablamos muchas veces de nuestra Cartagena eso no está amor por los periódicos locales pues eso cuando vas de viaje pues para esa echar por ejemplo gasolina cerca de Cartagena no ojea el periódico y te encuentras este titular que que te quedas impresionado

Voz 2 21:28 no la verdad bueno la verdad además

Voz 0798 21:32 es vuelve Cristo ocupa la ficha de Tejeiro es decir como que bueno es el Cartagena fichado a Cristo espeso vale está admitido en también dentro de la zona de titulares por el estilo no en La Opinión de Murcia el Cartagena da la baja Tejeiro ir repesca Cristo en otra titular Belmonte rehabilita Cristo bueno está claro que hay un jugador de fútbol visto pero aclara

Voz 7 21:53 ICREA dará mucho juego a la hora de titular no da mucho juego

Voz 0798 21:56 bueno por ejemplo hay otras medios con notas maneras de titular Cartagena actualidad dice Cristo Martín eh ya el apellido cambia cara Cristo Martín vuelve mientras se negocia la rescisión del contrato de que Jero

Voz 7 22:10 escucha mira la fotografía en la cabecera de la verdad así juegan un poco también con nosotros porque perdí una túnica

Voz 0798 22:17 la vestido como de Semana Santa sea más tiene la mirada perdida

Voz 7 22:20 eso sí como si fuera realmente estuviera cruzando las aguas de un río has dicho sí sí sí para echar gasolina en Cartagena qué pasa que no puedes ir a Cartagena quedarte veces de estoy enfrentando donde las fuerzas locales pasas por allí el concepto de pasar también en fin a ver La Voz de Cádiz estamos allí portada a cinco columnas de hace solamente unos días un el día veintidós puede ser simpático esto es

Voz 0798 22:46 Policía Local de Cádiz de patrulla en un microbús Isabel equipo eso no

Voz 7 22:51 con coma enmedio aparece se cree la gente que está ahí un error no es la Policía Local de Cádiz de de patrulla no es coma

Voz 0798 22:59 Comas y eso es en sustituye al largo que hay que poner como

Voz 7 23:02 el mito y luego es de patrulla en esos

Voz 0798 23:05 en un microbús en un microbús eso es bueno pues es una furgoneta blanca que aquí pues fue

Voz 7 23:12 es en los aeropuertos para llevar a la gente a los hoteles eso

Voz 0798 23:16 entonces la noticia un poco de la precariedad de medios de la Policía Local de Cádiz que y eso que en Reyes les les echaron tres coches patrulla lo que les echaron me gusta

Voz 7 23:26 en el en la actividad les echaron

Voz 0798 23:29 creo que sí pero si lo pone además es que me hace mucha hace las presiones a que te han echado los Reyes no

Voz 7 23:35 han tirado ahí sí

Voz 0798 23:37 bueno desde coches patrulla pero no es bastante se siguen quejando y es que la información dice que hace justo un año en enero de dos mil dieciocho ya al sindicato denunció que dos de cada tres coches patrulla en Cádiz estaban averiados suena

Voz 7 23:50 lejos no sé que mantenían dieciocho contando con turismos motocicletas furgonetas sospecho que patinetes

Voz 0798 23:58 la única de obús van todos juntos en uno uno

Voz 7 24:01 entonces es es gracioso digamos en en formato película de Berlanga pero también desvela pues la precariedad de la policía de esa ciudad en el Diario de Almería también están mira me empezábamos con con ollas tiene que ver con esto no

Voz 0798 24:16 no no tienen que ver con bueno tiene que ver con ollas porque habla de un juego de ollas así yo dije mira ya están regalando juegos de ollas no porque los periódicos regalan cosas tan pues no es el juego de las ollas de señala que es un pueblo de Almería en las fiestas de San Sebastián o que que hay una foto muy rara entonces me intriga me puse a leer no que importantes la entrega

Voz 7 24:37 la está infravalorada la gente diga

Voz 0798 24:40 ahora la entregar bueno pues el titulares el juego de las ollas pone punto y final a los festejos a los patrones de a multitud de niños y adultos participaron en la tradición de romper vasijas de barro a lomos de un burro bueno pues es una de estas fiestas que si la viene bien un extranjero te cuesta explicarlo no y aquí lo explica dice consiste en romper vasijas de barro colgadas con sogas a lomos de un burro como toda costumbre el juego ha sufrido modificaciones a lo largo de los años y ahora ya no caen animales de las tinajas ya dices que es esto no dice hay que romper las con Athina lo hemos de un burro hice entregan a posteriori en los animales no todo ello para que el animal por lo general Conejo siga llenas no sufra eso sí el arrojo de harina al público a los participantes no falta y de ahí que se sucedan las estampidas para evitar ser manchados este un cacao entre entre conejos unas que cae la harina que

Voz 7 25:31 puede que haya una corriente de defensa de la harina y el arrojo Darín al público también a hombre tardaba en salir claro no sabía yo te está los mira que primer plano mirando a cámara en la portada del correo eh

Voz 0798 25:42 si el correo de Álava sale nuestro amigo el jabalí y y bueno como todos los días hablamos jabalí vamos a quemar el tema vamos simplemente a mencionar el estado de la cuestión de pasada no en Vitoria arqueros contra los jabalíes no cuatro arqueros controlarán la sobrepoblación deja válidas es albur

Voz 7 26:00 sí

Voz 0798 26:01 esto es un momento para pensar ay ay ay

Voz 7 26:05 grupo de arqueros de la Guardia Civil

Voz 0798 26:07 el ser de la de la Diputación no es de la Asociación de arqueros de Álava que se han ofrecido que ellos bien no será para practicar no tendrá oportunidad pero lo mejor es que les van a instalar unas plataformas sobre árboles o andamios se utiliza la comida como cebo esta frase muy bonita las esperas se llevarán a cabo durante las horas crepusculares el lunes

Voz 7 26:27 meses Mingues pues canalicen libre envía

Voz 0798 26:32 que los jabalís no leen el periódico que ya saben

Voz 7 26:35 ya saben que soy Domingo pueden pasión cinco idiomas claro claro pero esta gente los pobres arquero es a lo mejor les gusta disparar contra dianas no no le gusta bueno eso moción disparar jabalíes hay al que puso culo no hay señales un arquero para que me explique esto no a un arquero objetor de conciencia a esto

Voz 0798 26:53 eh aquí hay un jabalí también en Gijón si no esta foto es muy impresionante manitas porque vienen titulares un jabalí impide el paso de los vecinos de una urbanización de la providencia esto que el comercio no tienes al jabalí en plan

Voz 7 27:06 pero esta además como un portero de feria

Voz 0798 27:08 la muerte de discoteca no ésta dice que tú dónde vas está mirando a cámara

Voz 7 27:14 pero es gracias a que la foto es que está está la puerta abierta si todo como dejando pasar pero él está dado diciendo venga pasa si no

Voz 0798 27:21 esa sí tiene pues es un ejemplar de treinta kilos

Voz 7 27:25 bueno pues causó

Voz 0798 27:26 pánico en los en los vecinos de la urbanización

Voz 7 27:29 pero si el jabalí va más no no somos conscientes de la importancia de los problemas que provocan los jabalís en este país yo creo que había que hacer una sección dedicada exclusivamente al jabalís y sus circunstancias Diario de Mallorca

Voz 28 27:43 esto es de también hace muy poquito

Voz 0798 27:45 sí sí el martes hay una una polémica con el obispo si el titular es de estos que que se me cae Elio el obispo a los feligreses descabellar ustedes no deciden si se cambia al cura C hiló recriminó que le alzas en la voz no aceptó ser felicitado por su santo hoy no vale hoy no estaban en plena bronca para

Voz 7 28:08 da cuenta de de la gravedad del conflicto no

Voz 0798 28:11 no me felices es ya no me vale hoy bueno todo toda viene porque porque la parroquia está cerrada desde hace tiempo por decisión del rector que justifica la medida en la ausencia de feligreses pero lo que más les fastidia a los vecinos es que ya no se celebran funerales y entonces le dice nombre no hay derecho con la gente mayor que vive aquí critican al obispo no eligen hombre es que tenemos que a los funerales al pueblo al lado cuando al rector sólo tendría que venir hasta aquí que le cuesta no Ivano acorralan al obispo en un acto a quejar sí le sentó muy mal no hubo una una bronca una cierta feliz Santa ocho si si no hay no apenas si eso así no hay una frase muy buena que dijo una vecina hizo los que vienen de fuera intentan imponer las cosas a los pueblo no les va bien usted tiene razón porque es el que manda pero no espere que el pueblo Éste de acuerdo nosotros somos creyentes pero no somos corta

Voz 7 28:57 los que lo dijo la señora el obispo hombre tú que viene de Italia este martes en camino llevan si te acuerdas si pone oye que nos va el tiempo hasta dentro de un par de semanas un abrazo

Voz 2 29:11 eh no

Voz 31 29:51 hola

Voz 13 30:03 buenos días hoy no venimos a convencerse de que comprende el cojín con él porque seguro ya lo conocéis es probable que está lo tengas

Voz 32 30:10 seguro que sí porque es que hemos vendido ciento veinte mil cojines a través de la radio son muchos los oyentes que lo tienen y están encantados con él no te vamos a contar las virtudes que tiene para cuidar de tu espalda mientras estudia su trabajas

Voz 33 30:22 pero te vamos a contar que se termina ya que hoy es el último día que puedes comprarlo llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve o en la web universo Tau punto com

Voz 32 30:31 bueno es que además aunque es fabuloso dura muchísimo

Voz 13 30:34 quizás ha llegado el momento de renovar porque como es lógico como ocurre con todos y

Voz 32 30:38 las cosas se desgastan con el tiempo hay muchos oyentes que nos llaman precisamente para eso para renovarlo les viene fenomenal para la espalda ya se han acostumbrado a tenerlo en casa incluso quieren tener otro en la oficina porque se han dado cuenta de que les ayuda a evitar lesiones y también porque después de probarlo pues quieren regalárselo a sus hijos que ahora mismo ya empiezan a pasar muchas horas delante del ordenador

Voz 13 30:58 también desveló yo que los padres que también pasan muchas horas sentados y el confort gel puede ayudarles a evitar dolores un en los museos además fíjate al subir un poquito la altura de los asientos a las personas más mayores les ayuda a incorporarse más fácilmente por ejemplo el sofá

Voz 32 31:12 con ciento veinte mil ciento veinte mil que se han vendido es que lo tienen personas de todas las edades y profesiones con aquí en la radio lo tenemos todos eh son muchas horas en es la verdad

Voz 13 31:21 bueno pues ha llegado el momento de pedir este confío que está pensado para evitar tensiones en la zona lumbar y dorsal nos puede ayudar a adoptar una postura correcta y evitar que nuestras vértebras sufran más de la cuenta pide lo hoy mismo en el teléfono nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 32 31:35 o en la web universo Tao punto com así que ya sabes el cojín con Forget se termina así lo tienes renueva lo insinúa lo tienes aprovecha para pedirlo antes de que no lo puedas encontrar a precio ni con esta calidad

Voz 13 31:46 os regalárselo a tus padres a tus hijos pide lo para tener uno en casa y otro en la oficina y aprovecha la oferta final que es buenísima porque Silvia a qué precio sale

Voz 32 31:55 bueno dicen que la salud no tiene precio pero es que este cojín confort gel solamente cuesta treinta y nueve euros más gastos de envío pero atención porque hoy ponemos a la venta dos cogidos por el precio de uno durante la próxima hora vais a poder llevarnos dos cojines con Gil ideales para el expanda por el mismo precio pidiendo los en la web universo Tao punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 13 32:16 al final calculando sale cada cojín por menos de veinte euros y los regios en casa por unos pequeños gastos de envío Veinticuatro horas vas a poder disfrutar de la comodidad del cojín con él o renovar los que compras te hace años esta oferta se termina así que aprovecha este momento llama al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve que pide los dos cojines por el precio

Voz 32 32:34 bueno y los cuarenta primeros pedidos además de conseguir dos cojines por el precio de uno es que también se van a llevar completamente gratis de regaló unos comodísimo calcetines de compresión relax anti varices para favorecer así la circulación de las piernas ya sabes renueva tu cojín con gel o regalárselo a tus padres o a tus hijos

Voz 13 32:51 en uno la oficina tiene otro en casa pero no te olvides que se termina ya no dejes de encargarlos

Voz 1809 32:56 y con los calcetines de compresión de regalo en universos dado punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 20 33:05 eh

Voz 14 33:10 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba

Voz 1809 33:22 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 15 33:27 ella ya se había levantado y permanecía quieta frente a él indecisa dirigiendo tímidas miradas a su rubia amiga pero ésta de espaldas a un par de metros de distancia no se daba cuenta de nada

Voz 34 33:38 renunciando llamar su atención la joven morena tendió la mano al desconocido con una repentina viveza exhibiendo de nuevo aquella misteriosa sonrisa en vez de dejarse conducir hacia la pista de baile tiró de él hacia lo más oscuro ya

Voz 15 33:52 hartado del jardín entre los árboles donde dos parejas bailaban abrazarlos el pijo aparte soñaba era bastante más alto que ella y la muchacha se ve obligada a echar la cabeza completamente hacia atrás y quería verle la cara el pijo aparte empezó a hablar su fuerte era la voz una voz Rom meridional y persuasiva sus bellos ojos hacían el resto vive una cosa necesitas el permiso de tu hermana para bailar no es mi hermana parece que tengas miedo vienés Teresa pásala la universidad preguntó el pijo parte me extraña no haberte visto la muchacha no contexto ya acentuó aquella sonrisa enigmática despacio pedazo de animal de espacio se dijo

Voz 14 34:44 bajando la cabeza que ella preguntó

Voz 15 34:47 cómo te llamas Ricardo pero los amigos me llaman Richard Gross

Voz 35 34:52 entonces claro Últimas tardes con Teresa Juan Marsé mil novecientos sesenta y seis placer escuchar

Voz 36 35:11 Javier del Pino

Voz 37 35:15 eh

Voz 7 35:28 no cara eso más música clásica qué es cápita pero esto toca tocas mucho jazz no sabían nada

Voz 29 35:43 lo completamente diferente a quiero pero es muy existió

Voz 7 35:47 el toro al alza

Voz 37 35:51 yo no

Voz 24 35:52 es has es más días de Francia

Voz 7 35:59 algo algo a si fuera inténtalo hombre que ha vamos a poner un poco de música clásica mejor no para empezar sí

Voz 29 36:12 a una pieza

Voz 7 36:15 poco seis minutos si no te importa yo creo que la audiencia está preparada para eso

Voz 29 36:20 este coro de Schumann a la bipolar bipolar a bueno en al segundo año entonces su matrimonio con su mujer es muy romántico es Turia van las partituras Puebla estabas de mientras cuidaban a su pequeña hija por la mañana que tenía así antes de Netflix cámara de hecho con una verano produjo cuando te acuerdas los únicos las que escribiría junto con un contrato de piano un cuarteto de piano trío piano fenómeno hasta Piazza ha a corto plazo a crecerse cuando miento es fenomenal llana de Mo a dolor también pero mira si fuera es escucha fue al final cuando la melodía principal recanaliza porque es como una una una mariposa volando es como su ama el dando

Voz 7 37:39 pero claro esas aprendiendo español ya que Politico

Voz 29 37:41 por Fargo en mariposa ese fenómeno es un momento magistral me muero caras vez escucho eso entonces era un hombre Pippo la depre llana entre todos

Voz 7 37:58 escribir compuso esta oye por cierto tu Serres mucho mejore gracias

Voz 39 38:07 eh

Voz 40 38:11 no

Voz 39 39:47 como

Voz 40 39:50 eh

Voz 39 40:03 el

Voz 44 40:46 eh

Voz 47 41:06 y sí sí

Voz 38 42:30 eh

Voz 45 43:16 eh

Voz 40 43:17 eh

Voz 39 44:06 eh

Voz 45 44:15 eh

Voz 39 44:23 ah

Voz 40 44:27 sí

Voz 7 44:35 tengo algo en mi ojo a llorando la palabra menos y eso sí que es con las clases de español como como que no era solamente para lo que hicimos en el Círculo de Bellas Artes y ya lo dejaste si en serio si no existe por mí no no no

Voz 29 44:54 a mirándome flexibilidad Nino Vieira Argentina inmensa

Voz 7 44:59 todo es español programas de radio a la televisión toros mis amigos

Voz 29 45:04 a han están castellano español entonces no tengo amigos a empezar a entonces no tengo al

Voz 7 45:16 I have tú estás obligada a hacerlo no te queda otro remedio sabe lo que le ha pasado a mi hija Marta a sí lo Londres está viviendo en Londres me me deja que lo cuente así que lo cuento y que han atracado le han quitado su teléfono está muy triste si yo misma cosa cuatro cinco toros ya no sabes sabes lo peor que claro como padre yo les dije claros que es por la calle con el teléfono pero tú tú me dijiste dile a tu hija que elevan arropar el teléfono es si se lo han robado hasta ocho ya te lo dije mira

Voz 29 45:58 veo no me encuentro muy raro en es también una cosa un tipo cada a coge mi teléfono hay Ana Ivanovic según saliendo corriendo muy afectaba oro tan en falta no Ana I fue

Voz 7 46:20 hay Chase evidentemente ir a por ellos retando el hijo de Ana aquí joder qué casualidad que no tengo que traducirlo pero en un momento

Voz 29 46:33 sí

Voz 7 46:36 ah vale que qué pasa si el hombre de repente separa Se da la vuelta venga qué quieres

Voz 49 46:42 es un tipo muy alto muy grandes eh toro día

Voz 29 46:48 ante bueno Telephone

Voz 7 46:50 tiene sabéis te corriendo en el en otra dirección sabes en lo que le ha pasado lo que tú me contaste una persona en bicicleta con un sí de capucha tal no amable arrancó el teléfono siguió en su bicicleta que es lo que tú me dijiste era más días

Voz 29 47:06 no eso a muchos muchos cara día uno minutos comenzó a las motos

Voz 7 47:15 los sí es es brutal

Voz 29 47:18 pero eso es muy violento

Voz 7 47:21 sí supongo que sí shock si te ha pasado algo el tiempo que lleva en Madrid a Madrid

Voz 29 47:26 no no por supuesto que eso es el diferencia yo en Madrid en la calle en la Metro me siento totalmente como oro conmovido di toros no pasa nada pero en Londres no pero eso es una gran diferentes

Voz 7 47:42 tengo que decir que tú me habías avisado yo se lo dije a ella y al final se ha cumplido por cierto no te preguntado tú quieres ahora tan de Madrid qué tal te cae Íñigo Errejón te te gusta como presidente de la como cuidado sería hablando los políticos ahora en serio te lo digo miro mi abuela adoptiva Manuel Galán al lado al alza en la quieres es no hace falta traducirlo tampoco viene

Voz 29 48:10 también me parece un buen tipo oí chaval no si entrantes y no se ha ido Tora día es extranjero entonces no puedo discutir muchas cosas

Voz 7 48:26 las ese sabes algo de la de la persona que teníamos antes como alcaldesa llevaba Ana Botella no y cuando llegaste aquí estaba todavía ella o ya estaba y no estaba manolas

Voz 29 48:37 no no ahora Ana Botella el tráfico en el centro Pokemon redes ahora han creído es es aproximadamente treinta duros para conducir centrar a poder entrar al cien sólo para enero

Voz 7 48:57 yo creo que el tráfico esta es una opinión muy personal en el centro tiene que estar regulado de alguna manera esta semana ha sido muy particular porque como hay huelga de taxis el centro está vacío pero durante la semana a mi me parece que no se debería poder entrar en el centro salvo que vivas allí lo triste es que cada vez vive menos gente en el censo

Voz 29 49:19 sí sí es poco tan asco pero también hay muchos Airbnb yo creo que aquí en Madrid

Voz 7 49:28 Madrid sí mucho

Voz 29 49:31 nombre es entonces para aquí ya es muy deficiente a a costa eso pero yo quiero caminando hay a tomando de nuestro el mérito desvió yo yo yo me meto contigo alguna vez sí sí fenómeno ERE condiciona muy claro muy

Voz 7 49:50 por barata a tu aire acondicionado no como en el de Londres donde no hay aire no

Voz 29 49:55 en Londres es fenómeno punto seda bueno pintaba por apunta en verano en Londres ir no veo el deseo Z

Voz 7 50:09 no voy a traducir eso tiene que ver con olor personal Un poco más de música si ven

Voz 29 50:18 a Javier eso es la la primera Sonata para violonchelo de la historia que ya está pero no lo sé otorga otorga partes igualmente importantes entre ambos instrumentos piano y ocho antes lo más importante piano

Voz 7 50:36 en un segundo plano sí pero para primar

Voz 29 50:40 las dos fue a Julieta

Voz 7 50:44 importaban así ha

Voz 29 50:48 alquilo dente siembre en los años

Voz 7 50:54 en mil ochocientos ocho

Voz 29 50:56 ni ocho mil ocho

Voz 7 50:58 vientos ocho

Voz 29 51:00 hay una sala en diana a promovió concierto a través del Bush durante cuatro horas tres de las mejores de la historia clínica a Quinta Sinfonía La Sexta el Pastrana asombrosa Concierto para piano número cuatro

Voz 7 51:22 cuántas horas cuatro

Voz 29 51:25 además selecciones de Misa en do mayor para a al France decía Corea a la Novena Sinfonía también las informaciones de dicha salas de congelación con menor muy gruñón cuatro pero bueno ha no le importa sabía que era hundidas entonces escucho a mi hijo le Piazza es también es fenomenal

Voz 7 51:57 dedicada a quienes pensaban que cuando largas en España

Voz 29 52:00 él no aprendería los tacos

Voz 45 52:13 y no

Voz 44 52:28 M

Voz 51 52:48 durante

Voz 50 53:11 no

Voz 31 53:20 no

Voz 52 54:19 yo

Voz 50 54:33 esto

Voz 40 54:43 eh

Voz 44 55:21 eh

Voz 53 55:26 eh

Voz 40 55:28 ah sí

Voz 45 55:51 eh

Voz 38 56:22 sí

Voz 54 56:25 bono

Voz 45 56:50 lo que

Voz 55 57:08 eh

Voz 40 57:24 mira

Voz 41 57:42 eh no

Voz 45 57:51 sí eh

Voz 56 58:13 a no

Voz 7 58:24 a mí me encanta esta vía tenía una palabra para enseñarte pero me perfectos no pero te escuchado antes usarla la palabra chapuza chapo se hizo con este hecho sabes que hay un montón de gente que me manda palabras para enseñarte mitin Twitter hay un montón tenemos una lista demasiado larga si tengo hambre pero si tienes hambre para las palabras sí un poco raro esto bueno que tengo ansia de aprender podríamos decir pero hambre para las palabras no estoy seguro entiende eh bueno comentó ha entrado con nuevo es si bueno sí sí diamante por la radio sabes lo que indica plasta plasta y no ser un plasta no ha dado igual Lirio somos hipótesis la alguien que es muy aburrido que está siempre evitando la ha con algo muy pesado no soy un plasta si lo siento no no no no no pero en tu caso tú se lo puedes decir alguien eres un plasta bueno afirman hasta

Voz 29 59:44 sí bueno ir ahora y ahora