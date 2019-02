A Vivir Que Son Dos Días (02/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

el soporte María Guerra hay mucha suerte haga lo que haga de la información de los políticos independentistas presos pasan su primera noche de vuelta a cárceles de Madrid con Antón

Voz 1024 01:09 me Piñero buenos días buenos días Javier a la espera del juicio al portugués que dará comienzo en diez días el doce de febrero serán llamados a declarar en la vista oral más de quinientos testigos entre ellos el ex presidente Rajoy el lehendakari Urkullu y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau en la Ciudad Condal una veintena de activistas de la Asamblea Nacional Catalana ocupan la sede de la Comisión Europea de salir por la tarde además los Mossos detuvieron a un miembro de los CDR durante la manifestación que desembocó anoche en la plaza Sant Jaume

cuando hay Doc confía en que la manifestación convocada para hoy contra Nicolás Maduro

Voz 1024 01:42 la masiva para poder enviar así ha dicho un mensaje al mundo como ha publicado esta noche al jefe del Parlamento de Caracas en su cuenta de Twitter Nicolás Maduro ha aceptado el pulso en las calles convocando una contra manifestación en la que participen los fieles al régimen chavista Diosdado Cabello es el número dos de Maduro

Voz 5 01:57 lado Pozo hicieron y cuando digo la posición diga el imperialismo norteamericano ha venido diciendo que si le pasa algo aguardó ellos estaría muy preocupado si le pasa algo de responsabilidad a la embajada americana que tiene su seguridad

Voz 1024 02:18 todo cuando se cumplen hoy veinte años entre la llegada al poder del malogrado presidente de Venezuela Hugo Chávez

España consigue que la Unión Europea se refiere a Gibraltar como colonia british

Voz 1024 02:27 en el extremo que ha provocado las quejas del Reino Unido que lo considera inaceptable en un documento aprobado por los Veintisiete Bruselas propone que los británicos puedan viajar sin visado al espacio Schengen después el Brexit pero en el texto se refieren al Peñón como colonia en el caso de que la salida del Reino Unido de la Unión tenga lugar sin acuerdo para Downing Street Gibraltar no excolonia sino que forma parte de la familia

pensando en en en lo que he dicho ahora hace momento Piñero no es el último titular son dos temas que estaba pensando en dos temas que la derecha española siempre sacan plan cortina de humo o para agitar las masas claro tú no trabajas en verano en verano suelen sacar este tema sacas es

en este tema de lo primero era lo de ETA bueno de Gibraltar mira

Voz 1312 04:25 estaba pensando que se le escapan de las manos cuando hay que gestionar los final especulaba así mentalmente con eso

Voz 1312 04:46 ya olvidado o contraseñas no nos hemos olvidado

empezamos hablando como dices del juicio en el Tribunal Supremo que ya tiene fecha de inicio es el doce de febrero

en Santa Eulalia para que lo sepas ven la patrulla

no somos de Barcelona es como Dios

Voz 1312 05:03 sí bueno pero los romanos tenían esa imaginación así para para torturar a la gente y la tiran por una cuestan un barril lleno de cristales y está la Cuesta de Santa Eulalia en partido nada

Voz 1312 05:16 habrían cosas bueno también es es el día en que se votan las enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado en un momento en que las relaciones con los nacionalistas catalanes no están en su mejor momento lo admitía ayer la portavoz del Gobierno la ministra Isabel C

Voz 1247 05:27 la cuando una conversación llega a un punto ciego pues las mejores dejarla unos días ISS el asunto es decir no sean roto no sean encallado pero sencillamente se ha dejado por unos días para repensar mejor

Voz 0874 05:43 para repensar mejor apelaba Isabel Celaá también en esa rueda de prensa a la inteligencia irracionalidad ya contener las emociones ante el Supremo apostamos por ello pero yo me temo Lourdes que no se va a dejar escapar un momento si para hacer campaña estoy pensando específicamente en algunos líderes políticos que van a convertir esto en lo de ETA Gibraltar que decías tú poco sentido de Estado cuando hay unas elecciones en mayo eh

Voz 1312 06:06 es verdad ni unos ni otros van a calmar los ánimos y dejar eso que el juicio transcurra exclusivamente los cauces jurídicos ayer

Voz 0040 06:12 Rivera y un aviso para navegantes si a Sánchez se le ocurre conceder indultos Sánchez no sólo va a perder las urnas el Partido Socialista va a desaparecer como el partido socialista intenta indultar en caso de sentencia condenatoria a los que han intentado única de este país vaticinó que el Partido Socialista Obrero Español que hemos conocido no va a existir porque los españoles no van a tolerar concesiones a los caliente dado tentado liquidar España porque frente a la venganza

Voz 1312 06:39 el indulto tiene justicia muy absolutamente o también Pablo Casado

Voz 13 06:44 tres peticiones a Sánchez muy concretas que no presione a la justicia que se comprometa con indultar a los presos independentistas y que se queden en la Comunidad de Madrid para que no veamos otra vez como la administración penitenciaria de la Generalitat avergüenza toda España teniendo un trato diferencial con aquellos que han cometido presuntamente según dicen destrucción delitos tan grave contra la ley la convivencia y la unidad nacional

Voz 0874 07:11 el dando dice Generalidad como la ABC alguno vamos avanzando en Barcelona tampoco están por la labor de serenar los ánimos porque ayer escuche como el presidente de la Generalitat Quim Torra apelaba a la comunidad internacional ante este juicio luego advertía al Gobierno esto hay lucharán personas así

Voz 14 07:26 llegará a personas honorables por haber querido dar la voz al pueblo de Catalunya de forma escrupulosamente democrática y pacífica estamos por lo tanto ante un juicio contra el derecho de autodeterminación de Cataluña y contra la democracia y en robaban lucrar

Voz 1312 07:37 en la tertulia del ideal de justicia que vamos a emitir mañana hablamos con nuestros juristas sobre este tema y sobre las dudas que se han ido sembrando desde el Gobierno catalán de bueno de eso que no va a ser un juicio justo sólo hay que recordar que las sesiones del juicio van a ser abiertas retransmitidas en extremen para que las siga todo el mundo que quiera ir hace falta observadores internacionales bueno sí si los quiere haber en Helsinki quiero decir que no no pasa nada pero antes de dejar este tema dos de los políticos deberían poner sensatez y serenidad evidentemente todo el mundo deberíamos reclamarla en todas las instancias para evitar aquel a por ellos te acuerdas eh con a por ellos horrible o estas imágenes que han circulado por Internet y que ya están siendo investigadas

Voz 16 08:26 bueno son imágenes es el sonido

Voz 1312 08:29 escuchamos el sonido de unas imágenes desde dentro de uno de los autocares de la Guardia Civil que ayer transportaron a los líderes independentistas desde las prisiones catalanas a las de Madrid son imágenes de la cabina del autobús con una canción típica de la civil es un poco chusca por cierto e hice hoy en risas y cachondeo en en en el interior no ya se abierto tengo que decir que ya se ha abierto un expediente suspendido a la gente que grabó difundido este vivió en en las redes

Voz 9 08:54 lo normal unos grabarlo difundirlo no clamorosa y decir esto de comer

Voz 18 09:35 lo que sí que ha explicado es que el Grupo Prisa fundamentalmente el país SER decidieron en febrero del año nueve osa dentro de nada dentro de cada diez años decidieron de una frase de una conversación telefónica del veinticuatro de diciembre construir un relato sobre ese relato he tenido la desgracia que buena parte de la opinión pública española ha seguido eh manifestando su relación Mi trabajo como presidente y el trabajo de mi Gobierno

Voz 9 10:03 estamos bien me encanta que se metan con nosotros por hacer bien nuestro trabajo

Voz 1312 10:08 se lo han reconocido a Francisco Camps ayer en la entrada de la Audiencia Nacional donde se investiga se están juzgando la trama de la Gürtel en Valencia el caso Fitur negó Camps con Álvaro Pérez el Bigotes le negó la entrada de de la audiencia dijo que además que si fue a su boda fue precios porque se lo pidió Ricardo Costa no porque a él le apetece

Voz 0874 10:26 era el cóctel de gambas no claro no podía evitar los Ricardo Costa el que fuera secretario general del PP en Valencia que dijo que no hacía nada ni en el partido en el Gobierno valenciano sin que Camps lo supiera

Voz 1312 10:36 es el mismo es el mismo pero vamos a volver a recordar esa conversación que según Camps hemos manipulado aquí en la se en el país de forma maliciosa para perjudicar

Voz 9 10:52 merece la pena Lourdes que no para conocer si tiene además cada uno que saque una idea de la relación que tenía no

Voz 20 10:59 Alarte las estrellas sólo un entera una hora extra para respirar hacer unas seres

Voz 21 11:07 papel que tengan estos optan bien pinturas para di

Voz 22 11:12 de odio sí que hay base para el bien común de este pueblo

Voz 9 11:27 minuto doce yo pensaba que era un bautizo bautizando un camión de basura solamente falta la música no

Voz 1312 11:32 si no le he puesto porque no sabía qué tal te iba a sentar que lo hiciera pero he estado estado tentada bueno por si alguien todavía no sabe a qué responde este momento es el Parro el párroco de Navas del Rey en la Sierra Norte de Madrid bendiciendo el camión de la basura del pueblo están junto a él el alcalde Jaime Peral y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán

Voz 0874 11:52 el alcalde al que escuchamos debidamente rezar el Ave María abandonó el PP en dos mil diecisiete ahora dependiente o a lo mejor está haciendo una transición no digo a qué partido nos cuentan que eliminó los servicios sociales del Ayuntamiento porque en su pueblo no hay pobres dice él en la sierra de Madrid no hay pobres no bueno estaría hay muchas preguntas que me surge de este tema de la bendición también de basura

Voz 1312 12:13 eh claro porque les piden adiós adiós que les ayude a cuidarlo a cuidar ese cambio de basura entonces si hay una avería donde lo llevas al mecánico al cura que le haga un exorcismo

Voz 9 12:23 no importa mal el camión hay que confesarlo no

Voz 1312 12:26 no sé no lo sé Joaquín Sánchez ex sacerdote buenos días Joaquín

Voz 19 12:30 hola buenos días Le pide mucha gente cree vendido

Voz 1312 12:33 la cosas padre

Voz 22 12:36 a mí me completo no yo por mi estilo de vida me piden pues que participen desahucio que a los refugiado o que siempre manifestaciones reivindicando la justicia social bueno estamos en el en el que el otro no

Voz 0874 12:51 pero alguien la pedido alguna vez que bendiga un coche me me parece no

Voz 22 12:55 si el bebé cuando alguna amigo pues o a millas de que vendría a un objeto suelto algún coche bueno pues la verdad que la finalidad es una bendición es que ese objeto tenía un sentido de desde de servicio nunca de magia de su petición yo siempre le digo a mi yo digo pero no con las mucho entonces siempre ninguna esto no me siento por la carretera que tomaba pegas decir la la bendición no tienen ningún sentido por ejemplo de camión bueno poco bueno se absurdo no y más si Bono relacionados defenderemos que es a los servicios sociales han eliminado en una gran contradicción porque una bendición significa que que tú en en un contexto por ejemplo que estos los trabajadores de ese camión tenía un sueldo digno aunque lo permita vivir y el derecho a la huelga derechos iniciarse bueno una serie de condiciones que muchas veces no se tiene

Voz 0874 13:49 que que cómo me gusta encontrar al sacerdote perfecto para hablar de lo que queríamos hablar estos trabajo de Lourdes que es quién lo ha hecho

Voz 1775 13:56 que sí es el coche sale malo o el camión sale

Voz 0874 13:59 malo y ahora ahora hablamos de los trabajadores pero si el coche sale mal lo que hay que hacer te sacralizar lo exorcizar lo esto esto cómo se hace

Voz 19 14:07 pues llevamos diez ponente esto es lo que hacemos todos estoy escucho no falla

Voz 22 14:17 yo me he oído yo lo llevan taller y miro a amigos que no lo arreglan

Voz 19 14:24 me cueste mucho porque

Voz 1312 14:27 sí eh Joaquín Sánchez desde el Le llaman el cura de la de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca por por su implicación en estas causas no yo creo que ahora va camino de de dar una misa dentro de poco tiene una misa donde donde le toca dar misa padre

Voz 22 14:42 prometo que en una prisión de aquí en Sangonera Murcia ir después me voy a un centro de discapacitado hace a compartir estos estos momento con con con nuestro colectivo que bueno que por circunstancias de la vida están ahí y que bueno en una un acompañamiento

Voz 19 15:00 la palabra

Voz 22 15:00 de paso de de amistad ahí de cariñosa de compartir un trozo de la vida con la ellos

Voz 0874 15:06 también ha estado hace poco en un campo de refugiados en la frontera turca no

Voz 22 15:10 sí turismo en en en la isla de Monte de los Olivos donde la condición de refugiado de es pésima todos los unos sin Sima Gironde pues bueno organismo una gran vergüenza que esa indignación por ejemplo con tu novia el Paco de salvamento parado que ha retirado los Nadal es lleno de salvamento padrón sólo predicen de que va a retirar un barco de Salvamento innoble veinte personas de no venga bueno no no que bueno me ni estamos saqueando sus

Voz 19 15:40 qué países y es que se puedan ir por tanto yo no sé que soy a mí no me cabe en mi cabeza mi en mi vida

Voz 1312 15:50 claro yo no sé Joaquín a usted qué le parece que es este rescatando un poco está también esta iglesia que pone bajo palio a quiénes o expulsan a los pobres de su de su municipio o dicen que no existen

Voz 22 16:05 bueno yo evidentemente la situación de un nacional una cuentas nacionalcatolicismo que bueno me tienen preocupadísimo de esta política de racismo te políticas hemos judía que está aplaudida por por un colectivo muy considerable de gente católica de derecha o de extrema derecha que que aplauden precisamente esta política no es humana in bueno pues estamos volviendo hasta el nacionalcatolicismo donde pocas en envió de Jesús una se para nosotros liberador que dio Cano lo empobrecido que es obvio que la justicia social y la fraternidad un mundo más humano sino que llegue la guerra pues realmente preocupante muy preocupante a mí me llaman por ejemplo el cura rojo yo digo bueno yo intento seguir el Evangelio porque rojo por defender a los pobres sólo hacía Jesús de Nazaret es muy preocupante es lo que estamos viviendo ahora mismo

Voz 0874 17:04 que bueno todo lo que nos ha contado padre el padre Joaquín Sánchez ir sea algún día pasa por aquí por Madrid pues digamos un micrófono o al técnico que se porta mal también

Voz 19 17:16 la toma para confesar ha talado Teresa

Voz 22 17:22 un beso y un abrazo

Voz 23 17:25 bueno el técnico igual un hecho

Voz 24 17:27 Cisma tendremos que hacer

Voz 25 17:30 no nos contaba Joaquín

Voz 1312 17:32 Sánchez ahora que acaba de regresar de campos de refugiados la en la frontera turca habrá quien diga que siempre estamos hablando de lo mismo no que que siempre hablamos de los temas pero que es muy grave que sigamos teniendo esta situación que tenemos con los refugiados en en Europa el problema es es terrible este problema migratorio de de refugiados de acogida de refugiados parece que la única política común en Europa sigue siendo la de la del avestruz

Voz 9 17:57 es esconder la cabeza en un agujero porque sí

Voz 0874 17:59 el ese problema te crees que no existe y quizás acabe solucionando ese solo o pasando de largo no es muy inteligente todo sobre todo muy humano se siga pasando seguiremos denunciando lo este programa por lo menos

Voz 1312 18:10 los primeros días de de este gobierno socialista parecía que se adoptara otro tipo de politica permitiendo la llegada del Aquarius por ejemplo pero luego no sé si sin el siguiente Consejo Europeo Le dieron a Pedro Sánchez que le dijeron a Pedro Sánchez que meterse también la cabeza en el agujero pero las cosas parecen a haber cambiado el barco de proactivo penar sigue sin permiso para zarpar ir el diario punto Es publicaba el otro día que el avión de Salvamento Marítimo que debería localizar las pateras en el Estrecho no les funciona el radar no puede localizarlos ya así podríamos ir sumando un cambio de política en este asunto esta semana la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR ha iniciado una campaña que denuncia el abandono inhumano de Europa hacia los refugiados Paloma es es portavoz de CEAR bueno

Voz 19 18:52 hola buenos días

Voz 0874 18:54 yo me imagino que fue una esperanza para vosotros ese inicio del Gobierno socialista en materia de inmigración no como decía Lourdes Maté de inmigración y de refugiados habilitado un cambio un giro en esa estrategia

Voz 19 19:05 pues la verdad es que me parece que si no sea es innegable que que que el giro hacia yo diría hacia una política común que es la tónica general que estamos viendo en el seno de de de los Estados de la Unión Europea va por ahí nosotros encierra aplaudimos por ejemplo la llegada del Aquarius pensamos que eso podía ser una nueva forma un nuevo punto de partida no de que se podía hacer política en materia de denigración de otra manera así lo entendimos que hemos a hemos aplaudido como no podía ser de otra manera que España se hiciera cargo de bueno de otros barcos que a través de lo Pena etcétera empezamos a hacer más críticos cuando el barco de Santa Pola tuvo que tomar unidades

Voz 10 19:51 decisión de de toma rumbo a Alicante

Voz 19 19:53 bueno para salvar aquellas pues once días a la deriva que totalmente aceptada por el Gobierno pero es verdad que en todo el tema del control migratorio que se observa yo creo que en línea con lo que con lo que se toma con las visiones que se toman en el en el Consejo Europeo de tomar una nueva línea más más decidida a acabar con la llegada de personas evidentemente con más

Voz 10 20:18 estás paliza opción

Voz 19 20:20 con más expulsiones más internamiento Eden definitiva con impedir que llegan hasta hasta nuestras fronteras

Voz 1312 20:28 síguenos nos quitamos el problema de encima hacia otros países y ni siquiera cumplimos con nuestros con los propios acuerdos con con los refugiados seguro que que la historia no nos va a juzgar Paloma es portavoz de CEAR gracias por atender nuestra llamada

Voz 19 20:41 gracias a las otras

Voz 16 20:53 tú te acuerdas Javier cuando fuiste grabaron Colegio en Madrid en el que la gran mayoría

Voz 1312 20:58 de niños eran de otros países no dispuso su vida

Voz 0874 21:00 yo recuerdo que en en la clase había algo así como un solamente tres niños nacidos en España sólo uno de padres españoles era fantástico porque además organizaban muchos encuentros con los padres y cada padre tenía que llevar un plato de comida y aquello parecía una feria Internacional de Gastronomía Cholo claro y denunciando los guetos que se crean en muchos barrios de nuestra ciudades en las escuelas públicas Madrid por ejemplo se concentran niños hijos de inmigrantes en la pública mientras que en la concertada no se daban esos porcentajes tan altos

Voz 1312 21:29 parece que lo mismo está pasando los pueblos quiero os invito que escuchó hizo una canción que estrenamos en exclusiva mundial junto con un vídeo que han que han hecho en un cole

Voz 9 21:54 punto de Pink Floyd esto e notaron infantil que es

Voz 1312 21:57 pues es una canción que han hecho en el colegio público de Bastida en la Rioja Alavesa hizo una pregunta buenísima estos niños se preguntan por qué eres racista Hinault pacifista

Voz 0874 22:08 donde tiempos que corren mal hablábamos ahora pues esto

Voz 1312 22:11 es una iniciativa estupenda que han puesto en marcha con una con esta música que compusieron la letra la la decidieron todos los niños implicaran hacer esta esta letra tan tan bonita grabaron con los pross pues los profes y los padres Un vídeo que desde ya Le compartimos en en nuestras redes y a ver si conseguimos que se convierta en un mensaje viral de orgullo valores a transmitir no se escucha Íñigo Beristain es director de de esta escuela Íñigo buenos días

Voz 10 22:38 hola buenas cuidar porque a veces no

Voz 1312 22:41 pido que hacer esta iniciativa que habéis hecho esto

Voz 10 22:44 bueno a ver a nosotros eso lo hace tres años que soy transformación en en centro yo llegue alcohol de nuevo y el profesorado el equipo directivo muy pocas expectativas hacia la escuela hacia las familias nuestro alumnado una imagen negativa hacia la escuela una necesidad que de identidad esto resumimos lo mucho entonces yo vi que eran las circunstancias perfectas para vamos ser una oportunidad para iniciar un proceso de transformación no entonces pues iniciamos ese proceso con la idea de centro la la comunidad y ajustando lo todo para para crear un sistema inteligente como dice que no la tanto las personas que estamos sino del propio sistema no y entonces para crear un proyecto educativo verdaderamente inclusivo que es la idea de lo que debe ser la educación y en todo este tiempo pues sólo tenemos Nava una certeza creo que hemos interiorizado mucho si es el filtro por el que pasa todo sería entendemos que cada persona aprende un ritmo diferente y entonces estamos en un sistema educativo en una escuela que que de talla única y entonces bueno nuestro gran objetivo es personalizar los aprendizajes desde la cooperación y desde no desde la competición hay y entonces bueno pues estamos trabajando en ello y aquí es donde entra este proyecto a la canción porque es educación en nuestra opinión es dar un cambio de cultura no para yo tenemos que luchar contra sinergias que serán toda la comunidad sentirse parte en directo pero sentirse moderada Ignasi es un poco la idea que con la que se inicia la cualquier porque además y esto lo uno a una convivencia muy mejorable en el pueblo ese es el caldo eso se debe provocar reacciones

Voz 0874 24:31 en el pueblo que no explica es un poco como como es el contexto social frente a lo que era hace por ejemplo diez o quince años

Voz 10 24:38 sí bueno en aquí en La Rioja Alavesa centros escolares concertados yo públicos el concertado podríamos decir que bueno tiene un color más homogéneo y luego está nuestra escuela pública la gratuita pues que tiene más matices de color no es el color pues como una metáfora de procedencia social diversidad cultural sí

Voz 19 24:59 entonces bueno entre sí perdona no te iba a preguntar y la convivencia

Voz 10 25:04 bueno la convivencia como como decía en el pueblo eso es muy mejorable por eso hemos iniciado este este proyecto pues desde un punto de vista de convivencia intercultural pero también con un matiz dentro de nuestra gente Jorge escrita equipos un poco lo que estáis hacerlo ahora bajo será muchos con con unas personas que viven fuera con las personas inmigrantes pero también con el colectivo con el colectivo gitano por ejemplo luego entre estos rumores que rondan por ahí se contradicen entre ellos es que él me fuera a quitarnos el trabajo pero a la vez miles de las ayudas eso no

Voz 19 25:37 no es verdad que algo si de algo si Roger

Voz 0874 25:41 escucha la conversación y mucha suerte con esta iniciativa que da una lección no solamente a los chavales sino a muchos adultos también Íñigo Beristain suerte con esto un abrazo

Voz 10 25:49 vale hoy en lo único en la página web de alcoholes escolar punto com con bacon cada podéis encontrar la canción y a ver si sale viral ir poquito a poco vamos transformando la educación las

Voz 19 26:01 el cine está bien repite por si acaso

Voz 10 26:04 Bastida Scola con bacon ca punto com

Voz 0874 26:07 venga cuidado con los servidores esos caen ahora venga a esta hora

Voz 1312 26:10 lo ponemos si lo ponemos en redes nuestras cola nuestra escuela nuestro sueño

Voz 9 26:21 tú sabes de qué habla hoy Javier Pérez Andújar porque me está dando miedo

Voz 10 26:24 eh sí sí que lo sé pero no decir adiós

Voz 8 26:33 sí

Voz 3 26:51 de planes

Voz 28 27:17 desde que tuvimos televisión Frankestein

Voz 29 27:20 lo demostró mostró preferido el hombre lobo no me gustaba ver a un hombre lobo por ahí en medio era como tener un perro lo única mascota que teníamos era un colorín que se pasaba el día en el balcón ni padre lo entraba por la noche al comedor tapaba la jaula con un pañuelo de los que servían para hacer recados el día que echaron aquella película titulada El hombre de Alcatraz entendí que hacía mi padre cuando el pájaro creo que también me formé una idea de lo que no se esperaba todos ten cuidado de que no se te escape me decía me mandaba a cambiarle la comida limpiar la jaula a mí me encantaba el cine de fugas recuerdan la película de Tony Curtis y Sidney Poitier huyendo juntos por los pantanos me hubiera fugado con el pájaro igual que ellos pero se veía a la legua colorín no se fiaba de mí y así también comprendí que eso de la solidaridad es muy relativo manipulando las piezas de la jaula la puerta de muelles que algún chasquido común cepo los cacharros de plástico para el agua y el viste la bandeja sucia con excrementos entendí lo lógico y lo sencillo que es el poder los monstruos también eran víctimas del poder pero se creían que mandaban eso era lo monstruoso lo que hacía Drácula no me daba miedo porque ya estaba acostumbrado a oír decir a la gente que no estaban chupando la sangre

Voz 0874 28:43 momia les sobraba arena como los berberechos del

Voz 29 28:46 los bares me acerqué a Frankenstein porque nació una noche de lluvia llevaba ropa vieja porque andaba despacio como si fuera así el balcón porque al final lo linchado a todo el pueblo porque saltaba a la vista que no había nacido para mandar

Voz 1 29:18 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 41 34:16 muchos yo vale que su ayuda es otro Benítez les de IU bis crear empleo

Voz 9 34:50 Rafa Panadero buenos días buenos días la verdad la enhorabuena no dices nada en mi premio suplemento a ver este España vivas enterradas pero pero yo creo que no eran si no estás tú en la lista

Voz 1775 35:03 creo que sí Gerbacio Javier del Pino y todo el equipo no o algo así

Voz 9 35:07 el equipo del programa ya pero a ver

Voz 1775 35:10 hacerlo lo no te olvides que era una entrega de esa maravillosa serie quién dirigía a ese coro de jóvenes republicanos que cantaban en el camión mientras les llevaban a ser fusilado el tiro

Voz 9 35:18 es que había poca gente que pueda creo que era Semana Santa

Voz 1775 35:20 eso fue en esos detalles está la diferencia entre un gran reportaje un excelente reportaje y un reportaje

Voz 9 35:25 no es lo importante bueno esto esto que es Coge hacer algo que tenga que ver no sé con Venezuela algo falso

Voz 1775 35:32 el no no no ya la ola de frío devastados no todavía no está menos veinte grados en algunos lugares es no pero no no no

Voz 9 35:39 entonces que que te queman gasoil porque estamos estoy que me está ocurriendo poco estoy dando una pista eh esto que suena una canción de Jack White el cantante

Voz 1775 35:48 es ya el año pasado una canción la que se está burlando esa tendencia a los humanos a pensar demasiado no darle muchas vueltas a las cosas lo hace comparando esto con cosas que hacen los animales y por eso se está preguntando y este es el título de la canción por qué hay que pasear a los perros no y ahí está la noticia atento al noticia de alcance Teherán la capital de Irán ya sabes ha prohibido pasear perros por los espacios

Voz 9 36:08 los de dejar unos segundos de silencio habrá para que la gente siente valores proceso esta es la gran noticia de la semana pasada estar sí sí sí sí

Voz 1775 36:17 tema curioso viene viene de lejos resulta que hace unos diez años un clérigo iraní dijo que los perros serán impuros que tener perro era una imitación de las costumbres de Occidente que en eso no estaba bien porque además había gente que llegaba querer más a su perro que a su familia con lo que de ahí recomendó no tener perros en todo este tiempo la idea estado ahí sin más pero bueno algo que no estaba bien visto lo de tener esta semana en la policía municipio de Teherán ha anunciado que tiene por fin permiso de las autoridades para multar a quién saca a pasear a Super o incluso saque a su perro en el coche como te quedas bueno pues hasta aquí la sesión de hoy que Rafa Panadero pero no no déjame agua dar que esto va está bien la idea es que la gente quiere que la gente se lo piense enterar más de más de una vez a la hora de tener un perro no tremenda noticia lógicamente merece su banda sonora así que hoy en A Vivir Pino música músicos hiper

Voz 42 37:05 a sí

Voz 9 37:08 sí

Voz 3 37:26 a mí

Voz 9 37:48 a quién le das la razón amo a mi perro tanto como aquí dice la letra no te gusta la canción lo que me gusta todo lo que sea de Cartes tienen las cargan son estire que hace haces

Voz 1775 37:59 todo está bien es una canción de cada un perro salchicha que encontró abandonado atado a un poste y se lo quedó Éste fue su primer single funcionó muy bien y pirata de Inglaterra y ayudó mucho a lanzar su carrera pensé que me decía lo de lo de que de esto tener por otra cosa pensante por esto no

Voz 43 38:13 eh

Voz 9 38:14 k de rosca ese es el nivel de humor igual me tienes que cambiar de horario tiene que ver con los cómicos otro día igual hay que pensarlo si más secciones venga vamos a seguir eh vamos a hacer

Voz 1775 38:33 es la siguiente va de gatos

Voz 45 38:36 qué tipo de vuelta carne

Voz 3 39:09 bueno

Voz 1775 39:17 totalmente gustaban no opinó gustaban de mayo

Voz 0874 39:19 ya estamos recuperando un poco el tema no lo está algo por ellos

Voz 1775 39:22 pues sino por la canción que están cantando que son de bueno una canción lo más gatos más gatos y un gasto que se llama perro no la canción original es de norma también una cantautora que sólo tuvo este éxito años sesenta historia curiosa descubre un productor que por asuntos personales estaba en un psiquiátrico cerca a Nueva York donde norma colaboraba y entre las cosas que hacía ya para ayudar a los pacientes era cantar dos canciones le gustó mucho hubo le propuso grabar y lo primero que salió fue esto no inspirado en lo que le pasó cuando se mudó a la ciudad a Nueva York allí vivía en un bloque donde no permitían tener perros como ella si quería tener un perro no dejaban que hizo se compra un gato para matar gusanillo le llamó perro de ahí la canción paseando a Mi gato que se llama perro vamos a apretarnos ya los perros de verdad porque seguro que hay miles y miles millones de oyentes que están pensando que hay que poner esta que traído aunque quizá no será esperan en esta versión

Voz 11 40:32 yo

Voz 9 40:59 lo que pocos instrumentos digo que voz ha clave consumo no es la de Elvis lógicamente exacto exactos

Voz 1775 41:07 esta esta es la original la la primera que S'Agaró fue la de Elvis vino después víctima Major Tom que es quién está cantando la grabó tres años antes de hecho Elvis eh no escucho esta versión escuchó la canción por primera vez en una visita en Las Vegas un grupo que se llama Freddy velan de Bell voy la estaban cantando allí en una sala Le habían también poco la letra hacían como más de broma no quitándole la carga de historia Amazon que Benazir a su pareja largo de mi casa no vuelvas aquí moviendo la puerta de hecho a los autores al Ibex gestores que son los compositores no les convencía la versión que hizo popular Elvis no les convenció claro hasta que bendecir empezó a vender llegó a los siete ocho millones de copias

Voz 9 41:43 igual que ahora ya dijeron que aquello no les sonaba tan mal

Voz 1775 41:45 no estaba tan mal

Voz 9 42:04 yo a vender está al final el Elvis en más de diez millones de él sin que él él debe ser uno

Voz 0874 42:10 los músicos que más discos ha vendido en la historia de hecho es

Voz 9 42:13 el segundo que más discos ha vendido ha vendido más de bueno casi seiscientos millones hay un grupo que ha vendido más de seiscientos millones de seres Vito acuerdo

Voz 2 42:25 no

Voz 48 42:30 sí

Voz 11 42:34 el

Voz 45 42:53 el

Voz 9 43:39 te mato Álbum Blanco

Voz 1775 43:42 el Álbum blanco de los recuerdos un poco

Voz 9 43:44 todos los años se que cuanto tres meses Kiko sanción

Voz 1775 43:49 bueno como Save de McCartney pero no está hablando de una mujer a la que quiera mucho habla el perro perro efectivamente una perra en concreto pero que había adoptado Paul McCartney eh unos unos meses antes de unos años antes un par de años antes de meterse grabar el el disco Blanco aunque dicen también que un cierto doble sentido hay porque parece que está refiriéndose también a bueno a Musa no esa voz interior que le llevó a componer canciones ya la quema camilla daba marcha no por eso le puso nombre a la perra les estirando mucho el Álbum blanco eh bueno es que los buenos recuerdos recuerdos estás esperando un poco la sección hoy ya Eurochamp la noticia con estos guiones bien preparados que hago hablábamos al principio de pasear perros en Teherán sabes quién sacaba a pasear a la perra de Makaay

Voz 9 44:36 a mí no cuando el pueblo lo hago

Voz 0874 44:40 o bien Londres estaría prohibido es

Voz 9 44:42 ante ahí ahí no estaba prohibido

Voz 1775 44:45 puramente McCartney las sacaría a veces pero también la sacaba a veces a pasear el hijo de la señora que iba a limpiar a su casa un tipo que se llama Stuart Godall que con los años se convirtió en Adán

Voz 9 44:54 el de exacto

Voz 1775 44:57 en los ochenta con esa historia pese cerrar con él pero pero no pensar que voy a hacer ha con otro clásico que además creo que te va a gustar más

Voz 49 45:03 sí

Voz 41 45:18 eh

Voz 8 45:30 eh

Voz 3 45:34 no eh

Voz 9 46:16 hemos poco a poco la verdad es pero bueno está está bien se llama Gulliver es una canción que habla de bueno la muerte de uno de los perros que vivía en la granja donde creció hizo mayor vean

Voz 0874 46:28 López Benito piden que su letrista porque John uno escribe las letras casi siempre al acecho penita Open es curioso sabes que se conocieron porque respondieron los dos a un anuncio de un productor que buscaba compositores uno respondió diciendo que él componía música lo componía letras no los contrato pero pensó que a lo mejor fundaba en el futuro

Voz 9 46:47 sí que los juntó ya está hoy eh fíjate hoy te veo te veo muy puesto en muchas la que está despidiendo esta nueva gira de despedida que tiene como en mayo junio igual podíamos llamar al día no sabía lo llamamos igual se ponen regaladas

Voz 1 47:44 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 9 50:04 Isabel Salvador

Voz 0825 50:07 qué tal muy buenos días a las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado que se presenta con nubes y claros bajada de las temperaturas y precipitaciones de nieve en la sierra donde el viento puede alcanzar rachas de hasta noventa kilómetros por hora viento que ha llevado también al cierre del Retiro en principio hasta las dos del mediodía para dar tiempo a revisar el arbolado que ayer obligó a los bomberos a realizar sesenta intervenciones sólo en la capital por problemas relacionados precisamente por esas fuertes rachas de viento la temperatura hoy no va a superar los diez grados de media en la Comunidad a esta hora el termómetro marca cuatro en el centro de la capital los taxistas llegan a su décimo tercer día de paro fin de semana de espera porque siguen pendientes de que el Ejecutivo regional fije un nuevo encuentro que consiga desbloquear el conflicto no parece fácil ahora Ángel Garrido tampoco le vale lo que inicialmente propuso que la contratación de los súbete las regule sin condiciones al Ayuntamiento algo a lo que los taxistas dicen estar dispuestos taxistas con los que ha hablado Aurora Santos y que reconocen que cada vez las situaciones más complicada a punto de cumplir dos semanas de paro

Voz 54 51:15 peor se ha cerrado en banda no hay manera hemos quitado las líneas rojas que quizá eran las que creíamos que él estaba en contra de ellas y sin embargo Ny nipona atrás esa Nos dan a entender de que no quiere absolutamente nada negociar con el taxi rosa le damos igual

Voz 55 51:30 ella no miran por con el prestigio miran por ellos mismos quienes lo que quieren lo que quieren hacer con la sanidad y con todo tenemos que aguantar ahora no podemos ceder

Voz 54 51:39 llevamos doce días en la calle pasando frío para nada o sea no sabía absolutamente nada porque no lo dijo el primer día hasta cuándo podemos aguantar yo ahora ya no lo tengo claro no lo tengo claro las puertas van decayendo por la frustración que estamos sintiendo en estos momentos que no los quiera atender Osés que no nos quiere atender directamente

Voz 0825 51:54 Fuentes de las motivo señalan que hasta principios de la próxima semana no habrá un nuevo encuentro para desesperación del colectivo el presidente Ángel Garrido asegura que en Madrid aquí no pasará lo que en Barcelona

Voz 0177 52:06 que una ciudad europea como una una gran ciudad pierda los sube terceras creo de verdad que es una auténtica tragedia desde cualquier punto de vista mucho más cuando en tragedia se puede transformar en tres mil tragedias personales de personas que habían encuentra empleo en algunos de ellos en un momento complicado de de paro de larga duración que se van a quedar en la calle con toda su familia

Voz 0825 52:26 este mediodía los taxistas van a volver a manifestarse desde Atocha y la Puerta del Sol la puerta el Ejecutivo regional se suman a la protesta en este caso convocada por los pensionistas en defensa del sistema público de pensiones y les contamos también que el Gobierno defiende la integridad de Pepu Hernández y lo hace después de que el Confidencial asegurará que el precandidato del PSOE fue investigado y obligado a pagar tres tras detectarse en este caso irregularidades relacionadas con la empresa que creó para pagar menos impuestos la portavoz en este caso la ministra de Educación Isabel Celaá le ha defendido al tiempo eso sí que aprendía a su nombre

Voz 1247 53:01 tengo le diré que no tengo ni idea de si son sociedades similares hoy dejan de ser osea es decir nosotros no somos la Fiscalía no sabemos lo que lo único que le diré es que es una persona íntegra la persona de la que estamos hablando es decir Pepu Hernández no Pepu se llaman Hernández José Hernán de Pepu Hernández no sabía si acababa en un vuelo pero Pepu Hernández

Voz 0825 53:28 ocho y cincuenta y tres minutos de la mañana pocas profesiones son tan vocacionales como la medicina y hoy también aquí en Madrid los que aspiran a conseguir la especialidad para la que llevan años preparándose se juegan su futuro en un examen de cinco horas doscientas veinticinco preguntas con diez de reserva a esta hora suponemos ya empiezan los nervios a partir de las cuatro de la tarde sólo juegan todo o casi todo

Voz 28 53:53 mucho de lo que

Voz 56 53:55 lo que nuestro lesionan son los nervios y la presión del examen tenemos que responder doscientos treinta y cinco preguntas en cinco horas aquí decir que tenemos más menos un poquito más de un minuto por pregunta tenían poca velocidad hay que intentar mantener la precisión porque una pregunta puede cambiar entre poder entrar unas preside olvidado dando pronto una especialidad algo tan importante como es el mismo

Voz 57 54:21 realmente es un poco triste después de seis años de carrera un año de preparación y cuatro o cinco de residencia luego no tengan un futuro laboral tan asegurado como te pueda aparecer antes de plantearte la carrera o contarte con contratos de tres meses contratos sólo para hacer guardias teniendo en cuenta el hecho de que cada vez somos más estudiantes de Medicina que somos más opositores somos más mires

Voz 10 54:42 la sanidad hizo es la misma

Voz 56 54:44 produce plazas entonces es algo a tener en cuenta singular es que si te juegas tu futuro y por lo menos y bueno lo complicado es que es un examen al año

Voz 9 54:53 en el caso de no conseguirla Pla el puesto que queréis para la especialidad con la que posiblemente haber soñado desde que pensasteis en hacer medicina

Voz 1973 55:02 yo creo que lo repetiría yo creo que hay gente que no tienes muy clara una especialidad pues igual sea los bonos tener muchas alternativas y no puede hacer la primera porque estoy contento con la segunda también pero yo creo que sí tengo claro lo que quiero hacerlo repetiría

Voz 9 55:18 y luego veo que a lo largo de los últimos años no es lo que pensaba pues empezaría estarían otra vez a mí me cuando durante la residencia y bueno pues no no estaría perdiendo tiempo porque yo estaría trabajando pero esa pregunta o ese tema que te gustaría que te saliera si me sale un apéndice una vesícula soy feliz Juana no sabemos si les agrada no

Voz 0825 55:43 entre esas doscientas veinticinco preguntas a la que a las que empezará a responder a partir de las cuatro de esta tarde unos contando las horas otros organizándose a meses vista porque la Comunidad de Madrid va a convocar tres mil quinientas plazas de maestro para los colegios públicos madrileños este año así lo anunciaba el consejero de Educación Rafael Baguería Ken esta cifra supone la mayor oferta de empleo de plazas convocadas por la Comunidad para docentes en todas las especialidades Virginia Sarmiento

Voz 1491 56:09 los docentes de Primaria que superen las oposiciones se incorporarán en los centros públicos de la región el próximo mes de septiembre con el inicio del nuevo curso escolar el objetivo es mejorar las plantillas de los centros públicos Rafael Van GRE Ken consejero de Educación

Voz 58 56:23 queremos ver si podemos llegar a salta a las tres mil quinientos con esa Nos hemos comprometido con con las organizaciones sindicales y alcanzar esa cifra de tres mil quinientas plazas que significaría estabilización en una gran parte de interinos de la Comunidad de Madrid pues será una cifra

Voz 1491 56:41 de no histórica el Ejecutivo regional va a convocar además de Primaria quinientas plazas de catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas que no se convocaban desde el año dos mil uno y otras cuarenta y nueve plazas de Cate

Voz 0825 56:52 tras de música y artes escénicas gracias Virginia sábado de cine de mucho cine español con la gala de los Goya en la que este documental Gaza está nominado

Voz 59 57:01 de dónde

Voz 24 57:04 bueno

Voz 59 57:11 oye hablar ya había sido destruido

Voz 0825 57:15 documental que se iba a proyectar ayer por la tarde en la parroquia de

Voz 60 57:18 San Carlos Borromeo una proyección que al Arzobispado de

Voz 0825 57:20 en Madrid parece no gustar y en este caso prohibió según el párroco Javier Baeza que ayer pasaba por la ventana en Madrid por las presiones recibidas

Voz 1312 57:28 con lo que sí nos llamó la atención

Voz 61 57:31 pues es lo taxativo que fue respecto a que no desobedecido hacemos entonces no sé si es que tiene muchas presiones de quién las tenga o porque tomo esa decisión sí que fue muy taxativo en que no desobedeces hemos Iker sido sobre decíamos pues que nos aprendíamos a las consecuencias canónicas que corresponder