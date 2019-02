A Vivir Que Son Dos Días (02/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1510 00:00 son las diez las nueve en Canarias en Venezuela este sábado se han convocado varias manifestaciones en

Voz 1 00:09 apoyo a Juan Why Do y Nicolás Maduro a un día de que expire

Voz 1510 00:12 el plazo dado por la Unión Europea para que se convoquen elecciones presidenciales en el país las protestas se producen tras las acusaciones de las últimas horas entre Caracas y Washington Judith Arroyo

Voz 0311 00:21 los opositores pretenden acompañar el respaldo internacional al tiempo que Diosdado Cabello número dos chavista responsabiliza a Estados Unidos de seguridad debido al imperialismo norteamericano

Voz 2 00:32 se ha venido diciendo que si le pasa algo aguardó ellos estaría muy preocupado si le pasa algo ha ido de responsabilidad a la embajada americana que tiene su seguridad

Voz 0444 00:46 mientras la presión de la administración Trump continúa

Voz 0311 00:49 la sobre el gobierno de Maduro el consejero de Seguridad John Bolton recomienda el líder chavista irse a una playa paradisiaca si no quiere terminar en Guantánamo se descarta de momento una intervención militar

Voz 1510 00:59 por lo demás la DGT recomienda hoy no circular por distintas carreteras del tercio norte peninsular por el temporal de viento y nieve que está afectando a varias comunidades en Castilla y León por ejemplo hay al menos seis carreteras cortadas informa Manuel Rodríguez

Voz 1402 01:12 la nieve está complicando el tráfico esta hora en numerosos tramos de la red principal de las carreteras de las provincias de León de Ávila de Burgos Zamora Soria y Segovia los mayores problemas se registran en la A6 a su paso por la comarca leonesa del Bierzo donde se están embolsando los camiones

Voz 3 01:25 que circulan en dirección a Galicia en Quintanilla de

Voz 1402 01:27 Barros y en San Román de Bembibre donde también son obligatorias las cadenas para los turismos además las cadenas también son obligatorias para transitar por el puerto de pontón entre Riaño y Oseja de Sajambre la Delegación del Gobierno en Castilla y León recomienda no viajar durante este fin de semana si no es absolutamente necesario

Voz 1510 01:44 la Aemet mantiene activo el aviso naranja en una veintena de provincias especialmente en el norte de Spa

Voz 4 01:49 por nieve y viento atención al oleaje en el litoral

Voz 1510 01:51 llego y en toda la costa cantábrica porque se esperan olas de hasta ocho metros el pronóstico con Javier Carrera

Voz 0866 01:56 para este sábado la Agencia Estatal de Meteorología prevé nevadas importantes en el norte del país y en el este de Castilla y León la cota de nieve bajará a lo largo del día hasta los trescientos seiscientos metros en esas zonas el aviso naranja Se mantiene en Cantabria Asturias Navarra así como buena parte de Galicia País Vasco Castilla y León y las provincias de Huesca Lleida aviso naranja también por viento en toda la Comunidad Valenciana Aragón parte de Cataluña temperaturas en descenso cielos cubiertos en general en todo el país

Voz 1510 02:23 vamos ya con la información del deporte uso de Caballero buenos días qué tal Almudena buenos días anoche comenzó la jornada de liga con el Huesca cuatro Valladolid cero para hoy tenemos cuatro partidos más a la una Levante Getafe a las cuatro y cuarto el derbi vasco en Anoeta entre la Real Sociedad y el Athletic Club y a las seis y media otro partidazo el Fútbol Club Barcelona Valencia ya a las nueve menos cuarto se jugará el Celta Sevilla que es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 5 02:48 a S

Voz 6 02:50 servicios informativos

Voz 7 02:54 es tu lavavajillas color blanco porque querías que transmitiera pureza hay paz cada vez que vas a meter un tenedor manchado de tomate frito no lo elegiste porque la cero era más caro admite los prefieres el acero por eso ahora los lavavajillas Bosnia cero cuestan lo mismo que los blancos entren Tien veintiuno punto es o acércate tu tienda Tien veintiuno más cercana vos innovación para tu vida pues no sé o sea que con era una mujer de este siglo sin recursos muchas mujeres debe no son la mujer del siglo XXI que páginas Jamal novecientos ochocientos once ochocientos ochenta y ocho y colabora con Manos Unidas

Voz 3 03:35 hay quienes piensan que no

Voz 8 03:36 quienes piensan que si hay quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor y quienes creen que lo mejor está por venir hay quien piensa que entre el blanco y el negro hay muchos grises

Voz 9 03:49 esto qué piensas

Voz 4 03:53 el país

Voz 10 03:55 te Juba Cascos estrés

Voz 11 03:57 hasta el límite tranquilo porque llega Límite cuarenta y ocho horas de Viajes el Corte Inglés una oportunidad única del XXXI de Nilo al tres de febrero podrá contratar tu viaje a un precio increíble Europa cruceros Costas los mejores destinos del mundo con enormes ventajas por ejemplo dos noches en Disneyland París y tres días de entradas gol hasta un treinta por ciento de descuento y un cinco por ciento en una tarjeta regalo de Viajes el Corte Inglés desde sólo ciento noventa y nueve euros los adultos y ciento diecisiete euros los niños a que esperas no dejes pasar la ocasión de hacer el viaje que siempre has deseado esta ciudad que siempre has querido conocer esa playa de postal ese crucero con el que sueñas desde que eres pequeño Límite cuarenta y ocho horas de Viajes el Corte Inglés ahora es el momento plazas limitadas consulta fechas y condiciones

Voz 12 04:55 las estrellas de Frozen las estrellas de bayana las estrellas de si representa a colección estrellas Disney las mejores películas y cuentos la colección inédita este domingo bayana por nude con noventa y cinco euros

Voz 5 05:10 Greenpeace que está considerada como una de las mejores películas de la década Le gusta intermedias lo nominado cinco Isco incluido Mejor película tarde las manos de encima ya era duro de tres Globos de Oro incluido mejor película amable sigo no Green Book estreno de es uno de febrero

Voz 14 05:34 a vivir que

Voz 15 05:34 son dos

Voz 16 05:35 en las redes sociales y en Twitter arroba a vivir y en Facebook Aviñón

Voz 18 05:46 ha sido quiere ser como esta Tour este documental en nombrar ese que hacía películas siempre con traje y con gafas hay que trabajar mucho con el ex director esté de la estanquera crees que te

Voz 5 05:58 escucha Sucedió una noche el programa de la SER dedicado al cine clásico fuera

Voz 19 06:04 está bien

Voz 5 06:05 a las madrugadas del domingo de cinco a seis una hora menos en Canarias o en los podcast de cadenaser punto com

Voz 20 06:26 ya cuenta con la SER

Voz 21 06:30 se lo que pase

Voz 23 06:35 Pepu Hernández dio nació campeón del mundo de basket descendió pues es lo que le salga el ciruela ya es un campeón iba a ser un alcalde de Madrid con Juan era Ruth Beitia campeona del mundo de atletismo

Voz 24 06:47 sí Villa Debbie que vive

Voz 5 06:49 me debe o la excepción que confirma la regla Domínguez fue dos veces campeona de Europa Jimmy

Voz 25 06:58 es como predicar en el desierto abre que el nuevo socialismo que ahora inmovilidad laboral que mañana Álvarez del Manzano pueden ser perfectamente seleccionador nacional de baloncesto Aíto fondos solicitados

Voz 3 07:13 a vivir que son dos días Javier

Voz 26 07:15 Del Pino

Voz 0874 07:31 o seguimos con Julio Rey con José María Pérez Peridis con Mauro Entrialgo con al saldó con un poco de mal cuerpo yo creo buenas ha quedado no con todo lo que nos estaba contando ahora también fracasó micrófono este hombre César Molina así que hoy en el Diccionario de conceptos políticos de Cristina Pardo que también está por aquí ya escuchado no podía ser otra cosa son paracaidistas

Voz 0444 07:52 solo esta semana ha habido dos el pequeño Nicolás que dice que va a montar un partido para los millennials Pepu Hernández que fue seleccionador de baloncesto y ahora candidato de Pedro Sánchez a la alcaldía de Madrid

Voz 0874 08:03 de quién no conocíamos sus inquietudes políticas

Voz 0444 08:06 tenía las tenía ya en dos mil ocho pero no necesariamente hacia el PSOE

Voz 0048 08:10 prefiero usted como presidente del Gobierno a un aficionado al baloncesto como Zapatero o un aficionado al ciclismo como Rajoy prefiera a lo mejor para el país a cuál de los dos Lepe usted con más reflejos para marcar un triple en el último minuto

Voz 5 08:27 es bueno ser bastante directo en esto creo que Mariano Rajoy anotaría ese triple al menos lo

Voz 25 08:34 hola voy en el lateral

Voz 5 08:37 y ahora sí

Voz 0444 08:39 pues nada PP llegado han sacado que Hacienda les multó hace tiempo por tributar a través de una sociedad así que podemos decir que no ha tenido un gran recibimiento entre sí las primarias del PSOE que ya veremos cómo les salen las declaraciones de la oposición no he podido evitar traer al candidato municipal del PP Martínez Almeida te entiendo cavado

Voz 27 08:57 un salto atrás ha pasado de ser seleccionador español

Voz 20 09:00 tras a estudiantes a entrenar al filial de

Voz 27 09:02 hemos el Vila real de Madrid

Voz 5 09:05 el primer para que vista en estos últimos tiempos con problemas con Hacienda

Voz 0444 09:10 no es una epidemia con este gobierno el primero fue el periodista máximo Huerta que duró muy pocas horas como ministro de Cultura el día que dimitió sugirió que le había penalizado su trabajo en la tele

Voz 28 09:20 CT sabiendo que mi nombramiento sería calificado cuanto menos de extravagante consciente de que sería el blanco de las críticas por haber trabajado

Voz 5 09:30 en un medio que todos ven todos demonizado

Voz 0444 09:35 luego esta Pedro Duque que se tuvo que poner al día con Hacienda pero ya no dimitió

Voz 5 09:39 bueno él ex astronauta que tras el hielo de lidiar con polémicas terrenales bueno pues espero que se el mejor el espacio exterior necesariamente un buen día

Voz 25 09:48 esta mañana me ha dado un susto porque es un perro

Voz 5 09:52 recientemente también tuvimos en primera línea de la política a Ruth Beitia en la gran profesional salto a tu aguantó dos semana

Voz 0444 09:59 has como candidata el PP en Cantabria elegida a dedo por cierto entre otras cosas metió la pata hablando de la violencia machista no soportó la presión

Voz 29 10:06 creo que que se debe de de tratar por un igual no a un animal

Voz 30 10:11 cierta maltratar usted tiene que tratar a una mujer a un nombre porque todos al final

Voz 0874 10:17 mano disgusto es que se habría ahorrado así

Voz 5 10:19 eso sí

Voz 0444 10:22 vino es la única deportista la atleta Marta Domínguez también se metió en el PP como senadora hay tiempo después dijo que eso le había perjudicado el caso es que en sus primeros días se planteó objetivos verdaderamente ambicioso

Voz 31 10:34 el cometido mira especialmente el Partido Popular es sacar a España de la crisis

Voz 0444 10:40 otro que se ha metido de lleno aunque no se ha presentado con ninguna lista todavía es Pep Guardiola

Voz 0874 10:44 la siempre en el banquillo con los lazos amarillos evacuados

Voz 5 10:47 los presos independentistas si también ha hecho discurso

Voz 0444 10:49 a veces controvertidos en eventos multitudinarios

Voz 25 10:52 la única respuesta posible explotar los catalanes somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia en la Europa del siglo XXI

Voz 0444 11:03 también hemos tenido actores que luego se han metido en política

Voz 20 11:06 donde sí aunque nadie lo podía imaginar

Voz 0444 11:08 lugar por su guión en la serie siete vidas hay otro actor que se metió político en Juanjo Puigcorbé fue concejal de Esquerra Republicana en Barcelona

Voz 32 11:22 definirse políticamente siempre pasa factura hombre pero si encima tu profesión es de cara al público pues muchísimo más no ponen ninguna

Voz 0444 11:35 sí pero un poeta que se metió en las listas de Izquierda Unida en Madrid Luis García Montero y esta era la reflexión que las

Voz 21 11:40 decía Antonio Machado solía decir cuida de de quién te dice no te metas en política porque eje quiere hacer la política sentía así no

Voz 0444 11:48 eso debió pensar uno de los primeros paracaidistas de la política española me refiero al juez Baltasar Garzón

Voz 0874 11:53 buena de muchos jueces y fiscales que luego se metido en política sí pero

Voz 0444 11:56 el caso de Garzón fue tremendo porque se metió en las listas del PSOE dicen que se enfadó porque González no lo hizo ministro y entonces se salió ir reabrió el caso GAL

Voz 31 12:05 el proliferar de escándalos sobre corrupción y la actitud para mí por supuesto pasiva del presidente del Gobierno con la consiguiente crispación de la sociedad que yo entendía justificada me hicieron plantearme la necesidad de dimitir

Voz 0444 12:24 luego están los que se meten con calzador donde sea al ex Jemad Julián Rodríguez se metió en política con Podemos no salió elegido diputado ninguna de las veces que se presentó pero Pablo Iglesias sigue intentando colocarle ahora las listas municipales de Madrid hasta en esta sección

Voz 5 12:39 no termina de encontrar su sitio sí

Voz 0444 12:43 para ver sido jefe del Estado Mayor de la Defensa tiene unas teorías cuando menos curioso

Voz 33 12:46 es lo que ha quedado es que yo soy pacifista y antimilitarista en ese sentido soy antimilitarista no como

Voz 20 12:54 la actitud que estoy en contra de la existencia de la

Voz 33 12:57 Fuerzas Armadas militar soy antimilitarista

Voz 0444 13:01 lo que está claro es que si entras en política hay que estar preparado para aguantar el chaparrón el chaparrón de sociedades instrumentales de las declaraciones poco afortunadas de la hemeroteca esto le he a un empresario Manuel Pizarro tuvo una carrera fugaz en el PP eran otros tiempos otros compañeros

Voz 5 13:17 no lo voy a tener móvil como tomaríamos voy a terminar con otro empresario que seguro que no va a pasar desapercibido me refiero a Josep Maria pues fue presidente de los empresarios de Cataluña y ahora es candidato del PP a la alcaldía de Barcelona un poquito más difícil que Pepu casi

Voz 0444 13:39 pero ojo con sus mítines porque ha dado pocos pero apunta maneras como generador de titulares

Voz 25 13:56 bueno If on Barceló iban gay yo soy catalán que somos catalanes y españoles soy catalán como vosotros otro los catalán por estas navidades vamos a hacer el pesebre ICO lo queremos nunca gané yo soy los de escalada técnica en roca yo os garantizo que yo personalmente me iba a colgar arriba bajaremos apelando curse con vomitó lo que me dé la gana pero arrancar ese letrero ya arrancarle ese lazo que votar a este hombre

Voz 5 14:51 en la radio lo bueno es que no se sabe si votar es veo con un este caso gracias

Voz 0874 14:59 exacto después venir Julio Rey José María Pérez Peridis Mauro Entrialgo Aleix Saló y Cristina Pardo

Voz 35 15:04 días os voy vale hola me llamo de todo web de ser o aquí Charo

Voz 36 15:30 pero nada

Voz 35 15:42 el ex Penn no sé nada su que nada aquí B

Voz 37 16:34 Aranda

Voz 26 16:59 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 38 17:02 buenos días hoy no venimos a convencerse de que comprende el cojín confort él porque seguro ya lo conocéis es probable que sea lo tengas

Voz 15 17:10 seguro que sí porque es que hemos vendido ciento veinte mil cojines a través de la radio son muchos los oyentes que lo tienen y están encantados con él no te vamos a contar las virtudes que tiene para cuidar de tu espalda mientras estudia su trabajas

Voz 39 17:22 te te vamos a contar que se termina ya que hoy es el último día que puedes comprarlo llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve o en la web universo Tao punto com

Voz 38 17:31 bueno es que además aunque es fabuloso dura muchísimo tiempo quizás ha llegado el momento de renovar lo porque como es lógico y como ocurre con todo Silió

Voz 15 17:38 las cosas se desgastan con el tiempo hay muchos oyentes que nos llaman precisamente para eso para renovarlo les viene fenomenal para la espalda Illa sean acostumbrado a tenerlo en casa incluso quieren tener otro en la oficina porque se han dado cuenta de que les ayuda a evitar lesiones y también porque después de probarlo pues quieren regalárselo a sus hijos que ahora mismo ya empiezan a pasar muchas horas delante del ordenador o también

Voz 38 17:58 enviar sobrio que los padres que también pasan muchas horas sentados y el con Forges puede ayudarles a evitar dolores pones en los glúteos además fíjate al subir un poquito a la altura de los asientos a las personas más mayores les ayuda a incorporarse más fácilmente por ejemplo el con ciento veinte mil ciento veinte mil que se han vendido es que lo tienen personas de todas las edades y profesiones con aquí en la radio lo tenemos todos eh son muchas horas sentados la verdad bueno pues ha llegado el momento de pedir este Ecofin que está pensado para evitar tensiones en la zona lumbar dorsal nos puede ayudar a adoptar una postura correcta y evitar que nuestras vértebras sufran más de la cuenta pide lo hoy mismo en el teléfono nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 15 18:35 o en la web universo Tao punto com así que ya sabes el cojín con for Health se termina así lo tienes renueva lo insinuó lo tienes aprovecha para pedirlo antes de que no lo puedas encontrar a este precio ni con esta calidad

Voz 38 18:46 oreja las relatos padres a tus hijos pide lo para tenerlo en casa y otro en la oficina y aprovecha la oferta final que es buenísima porque si le a qué precio sale

Voz 15 18:54 bueno dicen que la salud no tiene precio pero es que este cojín con gel solamente cuesta treinta y nueve euros más gastos de envío pero atención porque hoy ponemos a la venta dos cogidos por el precio de uno pura ante la próxima hora vais a poder llevarnos dos cojines con en ideales para el expanda por el mismo precio pidiendo los en la web universo Tao punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 38 19:16 al final calculando sale cada cojín por menos de veinte euros y los regios en casa por unos pequeños gastos de envío Veinticuatro horas vas a poder disfrutar de la comodidad del cojín con él o renovar los que compras te hace años está ofertas determina así que aprovecha este momento llama al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve impide los dos cojines por el precio de uno y los cuarenta primeros pedidos además de conseguir hay dos cojines por el precio de uno es que también se van a llevar completamente gratis le regaló unos comodísimo calcetines de compresión relax anti varices para favorecer así la circulación de las piernas ya sabes lo el nueva tu cojín con gel o regalárselo a tus padres o a tus hijos tengo uno en la oficina de en otro en casa pero no te olvides que determina ya no dejes de encargar luego hoy con los caldos tienes de compresión de regalo en universo Tao punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 14 20:11 a vivir que

Voz 15 20:12 son dos

Voz 16 20:12 días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir en Facebook adivino

Voz 5 20:25 escucha

Voz 19 20:30 era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las tres Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar antes sea agradable viento paso a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la victoria aunque no lo bastante rápido para impedir que se colara tras el Kun remolinos de

Voz 6 20:48 la suciedad

Voz 41 20:51 el vestíbulo olía col hervida ya las viejas en un extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior representaba sólo una cara enorme de más de un metro de ancho

Voz 19 21:05 el rostro de un hombre de unos cuarenta y cinco años con un espeso bigote negro y facciones dos casi apuestas Winston se dirigió a las escaleras era inútil tratar de coger el ascensor raras veces funcionaba allí en esos días cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas era parte del impulso del ahorro en preparación para la semana del odio el apartamento estaba en el séptimo Winston

Voz 5 21:31 que tenía treinta y nueve años una úlcera

Voz 19 21:33 cosa en el tobillo derecho subió despacio parando sea descansar varias veces en cada rellano enfrente del hueco del ascensor el cartel con el rostro gigantesco de contempló desde la pared era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves el hermano mayor de la Portilla decía el eslogan al pie

Voz 8 21:56 mil novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve

Voz 5 22:04 el placer de escuchar

Voz 7 22:13 a vivir que son dos días

Voz 26 22:15 verde alpino

Voz 42 22:17 está seguros de que quieres hacer esto Jens yo no a no me lo va Spirit te lo he pedido sí que esto que es una pieza en un poco más larga pero pero más larga veinte minutos es mucho no son veinte minutos durante cinco veinticinco minutos la sabes que esto es radio mainstream que a lo mejor ganado tres cuatro minutos tres cuatro pero si quieres te amenazan pues yo creo que ya que hemos afinado el piano vamos a aprovecharlo venga a decir bueno

Voz 44 22:57 y mira

Voz 45 23:37 sí sí de ahí y sí que sí me eh

Voz 47 25:04 eh

Voz 44 25:10 eh

Voz 42 27:08 joder quiero aún está por favor

Voz 0874 27:11 al no te vale una semifinal

Voz 42 27:15 a su lado lo fue

Voz 0874 27:21 es curioso porque verte tocar aquí tan cerca del teclado tengan presente que lo estás pasando bien y mal al mismo tiempo sí

Voz 42 27:27 por supuesto esas acorde con la casa

Voz 0874 27:31 estas digamos haciendo se ve que hay hay un esfuerzo mental intelectual sí pero al mismo tiempo una como una satisfacción de escuchar tu propia mucho

Voz 42 27:40 eso es un equilibrio se pero sí han necesita

Voz 10 27:44 necesito enfocar mucho mucho mucho pero menos

Voz 0874 27:48 dijo a sonido

Voz 42 27:50 yo te clara a a lo esperado es a toros pero

Voz 0874 27:56 un sin hacer un poco de llorar un poco más difícil pero oye eh la semana pasado hace un par de semanas insiste tu primer programa casi al cien por cien en español hacen pasar no sé pero casi casi ciento tus fans que han dicho hay hay críticas

Voz 10 28:18 muy muy muy amable de a qué sorpresa para mí pero si yo creo que estoy como un pequeño de cinco años cuando hablamos en español pero es un manillar ha de aprender a necesitaba para ir para habla es necesitó mucha más conciencia

Voz 0874 28:40 estoy pensando que es es gracioso habitualmente la radio sea usado a veces para enseñar idiomas a los oyentes ahora la estamos usando para enseñar idiomas a quiénes hacen

Voz 5 28:50 allí

Voz 0874 28:53 es un poco largo pero ahora es mucho más decir escribe

Voz 10 28:56 a que haga para hablar necesitaba un monto Conference confianza confianza confianza en novedad es es muy distinto son poco oí a pero bueno en directo

Voz 0874 29:11 es decir qué tal qué tal estos últimos días alguna

Voz 10 29:15 el duro a si estoy completamente enamorado de España como siempre fui a mi piano mi nuevo es fenómenos mi Pepe

Voz 3 29:27 nuestro nombre artesana

Voz 42 29:30 parecía no pero si no

Voz 20 29:32 todavía no yo el otro día

Voz 0874 29:35 que que tú te hace falta no solamente humana que por supuesto ya lo tienes te va a hacer falta agente secretaria estilista eh aquí Lladó porque tienes tantos compromisos que ya es muy difícil encontrar de una mañana libre y entre todos esos compromisos esta semana he tenido uno que ha sido particularmente interesante para aquí raza tramitan

Voz 10 29:57 él no fue libro hace cuatro meses a ley fue un libro muy fuerte y muy duro muy duro para mí

Voz 0874 30:09 eh hablando un poco tuviste que presentar ese libro sin sin sin destripar lo demasiado hablando poco de

Voz 10 30:15 no yo creo que es mejor que estamos ahora escritor porque es muy a es muy dificil de explicar pero es un libro muy importante para toros para para hombres Si tan que es creo a la santa

Voz 0874 30:33 de hecho vamos a hablar con el escritor que acaba de publicar esa especie de autobiografía titulada en España un hombre de verdad ese hombre de verdad es Thomas Page Madí que nació como niña hace treinta y ocho años volvió a nacer como hombre en dos mil doce después de un proceso de reasignación de sexo Ése fue el momento en el que descubrió que la masculinidad no dependía solo de de un cuerpo spas está masculinidad no tenía que ver mucho con el cuerpo y para responder a todas las preguntas que se plantearon entonces aprendió nada más y nada menos que a boxear y acabó dando en el Madison Square Garden de Nueva York Thomas Paine vi nos escucha está con nosotros cómo estás Thomas buenos días yo creo que eso es todo lo que pasa es decir en español no sé si gracias por venir

Voz 4 31:18 la inquietud gracias a vosotros por invitarme estoy pensando que tú

Voz 0874 31:20 muy a James probablemente tenéis una relación especial sin conocerlos demasiado porque los habéis sufrido un trauma terrible no que es el de haber sufrido abusos cuando era inspector

Voz 20 31:31 sí creo que eso hace que tengamos una relación especial

Voz 4 31:35 compartida con cada una de las cuatro niño es casi uno de cada

Voz 20 31:38 a ocho niños que al menos en Estados Unidos han sufrido abusos

Voz 3 31:42 demasiados tristemente si cobras en pugna

Voz 0874 31:45 sobre esos abusos tanto como James H

Voz 1402 31:47 ejemplo sus libros al año

Voz 4 31:50 Ebit James que James puede responder a esa pregunta pero si ese relato forma parte del libro que acabo de publicar del anterior Schepp yo creo que cuando sufre un trauma como es en tu infancia de alguna manera acaba influyendo en tu manera de ver el

Voz 20 32:07 no ha

Voz 4 32:11 bueno para mí es seguro que para James también eso hace que no sólo busquemos la superación personal de ese trauma sino que ayudemos también a otra gente que lo ha sufrido

Voz 42 32:20 ha dejado a no puedo dejar de usar

Voz 3 32:23 que le quitamos la palabra sexual la expresión abusos lo llamaríamos solo y eso es algo que todo el mundo experimenta de alguna manera una de las cosas con las que me quedo de libro

Voz 4 32:34 las muchas cosas es que hablan

Voz 3 32:37 aumento pones palabras a esos sentimientos y eso es algo que no se hace habitualmente estas hablar abiertamente sobre las cosas que te afectan las da igual que sea abuso sexual lo que se ha muerto tu mascota hay que aplicar el mismo principio hay que hablar más sobre aquello que te afecta tú en tu libro lo haces de manera muy elocuentes

Voz 4 32:54 a quién gracias Sabri alguien me dijo una vez que todo el mundo en algún momento de su vida experimenta un trauma puede ser la muerte repentina de algún familiar o amigo haber sufrido abusos como yo haber sido víctima de un delito de violencia

Voz 20 33:12 ah

Voz 4 33:13 pero también tramos aún mayores como haber vivido una guerra inaugurará en un momento dado y aprender a enfrentarse un trauma es una parte importante de crecer como persona desafortunadamente tienes aprendimos siendo muy jóvenes aves sí fue terrible para nosotros pero de algún modo pudimos aprender muy pronto algo que a todo el mundo le pase en algún momento de su vida más pronto o más

Voz 0874 33:36 tarde bueno pues hay diferentes magnitudes en esa escala de Trauma la intensidad de vuestros tramas particular yo no pueden imaginarla

Voz 42 33:42 no era Ángel aquí lo sé Javier

Voz 3 33:46 no no no creo que haya diferentes magnitudes de trauma pero creo que se pueda decir que ser violado cuando eres un niño es un ocho sobre diez que tus padres se divorcian es un tres sobre diez es un trauma voz si para diez Real es tan angustioso como cualquier otro tipo de talla nuevas tramas no sé lo que piensa Thomas pero yo creo que cuantificar los traumas es un error

Voz 20 34:08 yo creo que si reciben es Sangster hecha

Voz 4 34:11 estoy de acuerdo contigo en el sentido de que si el trauma es físico lo llevamos en nuestro cuerpo a qué hará de CM pero dos personas pueden pasar por una misma experiencia y tener dos reacciones distintas lo importante es cómo reacciona nuestro cuerpo ante esa situación es más importante aún que es la propia experiencia que subsane pues yo sí creo que hay traumas que son sistémicos políticos a que tienen que ver con el poder hablar desde esa perspectiva pero si hablamos de reacciones individuales varía mucho la cada persona non joven

Voz 0874 34:46 lo que importa es tu propia respuesta física como te enfrentas a ello

Voz 3 34:50 Tokio natal sexta problemas sistémicos no sé si estás al tanto de que en España ha habido una ola de machismo y violencia de género la Manara a Karanka a esta supuesta violación en grupo y otras más eche sin ser Free huy te da la sensación de que cada semana hay una noticia nueva de hombres que de mujeres Ana que no son condenados por ello incluso aunque sean llevados a juicio porque los juicios quedan convertidos un poco en una farsa como lo que arrasó con la manada obviamente eso no pasa sólo en España los pasa en Inglaterra estoy seguro que os pasa en Estados Unidos desde luego y esa es una de las razones por las que yo creo que tu libro es tan importante ofrece una perspectiva única sobre el privilegio masculino el que disfrutamos todos los hombres seamos sonó conscientes de ello pero también sobre la otra parte y sobre lo importante que es hablar

Voz 20 35:40 Ellos ya habría esos pero es una cuestión muy complicada debe escribir el libro

Voz 4 35:52 pero a mí me estaban pasando dos cosas como persona que hacía la transición a hombre cumplidos ya los treinta

Voz 20 35:58 el año pasado como adultos experimenté inmediatamente la socialización masculina con descubrí que los privilegios eran inmensos mayores de los que esperaba and me han entre la contrapartida eso es que me sentía constreñido a tu como hombre Fort papel que el mundo esperaba de mí en términos emocionales y lo que se le permitía experimento fue tan las cosas estaban unidas enseñando we say auque y generaba o de Munich bueno puedes contemplar el privilegio y el poder sin pensar que tienes que pasarte tu vida entera protegiendo ese privilegio y ese poder ir a poseen pie porque tienes que renunciar a ser tierno pixeles

Voz 4 36:49 qué te dicen que no puede ser poderosas blando al mismo

Voz 20 36:51 E ON que está en son

Voz 0874 36:54 tres luchan por mantener ese poder así que ambas cosas están interconectadas pero una vez que hiciste esa transición de convertirte en un nombre sentiste en ese momento que la sensación de poder Jordi de ID masculinidad se te podía ir de las manos o que quizás te gustaba demasiado disfrutar de esos privilegios que la sociedad otorga los hombres

Voz 20 37:14 a dicen

Voz 4 37:16 pero que en cierto modo fin sentí algo parecido insinúa es la sensación de que si no hacía algo para corregir el rumbo de mi comportamiento corría el riesgo de convertirme en un hombre igual a los demás me sobra decir que conozco hombres que son sensibles que piensas todo

Voz 20 37:34 no esto está Desau vistoso pues pero la manera en la que los niños se les enseña subir pues MEX y eso lo he aprendido después lo hace que sea más

Voz 1 37:45 complicado que luego puedan navegar por el mundo en un cuerpo

Voz 4 37:48 hombre Iceta a la vez sensibles preocupados por la gente que les rodea

Voz 20 37:54 me han también defensor

Voz 4 37:56 desde su masculinidad a cualquier precio a Weisz dijo al final esto es básicamente una contradicción en respuesta a tu pregunta si sentía que me estaba convirtiendo en el tipo de hombre que no quería ser pensé que la única manera de evitarlo era empezar a hacerme preguntas incluso sobre lo que significa ser un hombre

Voz 0874 38:14 eh antes tomase presumido tu transición en un par de frases como fuiste de ser mujer a ser hombre en relativamente poco tiempo puedes explicarlo tu poco mejor co con más detalle por qué cuándo cómo

Voz 20 38:26 ya lo dicen que este yo no pienso en el proceso de esa manera no yo creo que nací Tran

Voz 4 38:34 ha habido personas trans a lo largo de toda la historia

Voz 20 38:37 ha hecho pensar en el género como una cuestión binaria es algo relativamente reciente aplicaciones

Voz 4 38:45 en áreas suelen darse sólo para justificar el poder de Haro

Voz 20 38:47 en este Jiménez no Nature

Voz 4 38:50 en la naturaleza humana existe todo un espectro géneros

Voz 20 38:53 a él Maef cuesta Expo eh mi experiencia personal es que yo nací siendo pero ha pero crecí en una

Voz 0874 39:00 exacto es una madre que se dedicaba a la física y que trabajaba para General Electric en los años ochenta lo cual era muy poco habitual en esa época una madre a la que según tu libro querías muchísimo

Voz 20 39:10 las a Huaxi hubiera humor

Voz 4 39:12 es un modelo de persona maravilloso exhibe hay muchas maneras vender comment una de ellas es que incluso aunque ella era una mujer y tenía el aspecto de una mujer presentaba al mundo una mujer se comportaba culturalmente de una manera distinta a la habitual de las mujeres tenía un trabajo de mucho poder a pesar de que se enfrentaba a muchos ya que para mí era ejemplar era que me den traba que una mujer puede hacer lo que quiera aunque dotes diga que las mujeres tienen que comportarse de una manera determinada que eso no significa nada

Voz 0874 39:43 es un gran ejemplo tu madre jazz

Voz 4 39:46 sí a mí y a mí me apoyó mucho

Voz 20 39:49 ahí estaban pues pues yo siempre fui muy

Voz 4 39:52 sí Carrón muy masculinas sigue oyendo viéndolo con la perspectiva del tiempo claramente ya entonces me identificaba con lo masculino desde que nací pero el caso es que es que yo no sufrí el rechazo que la mayoría de la gente como yo lo sufren en sus familias ya que me lo cierto es que me llevó un tiempo darme cuenta de que no es que fuera una persona muy más fuerte a mí es que en realidad era un hombre Iker y eso pasó en buena medida porque mi madre me dio espacio para decidir de alguna manera me dijo que yo podía ser así he crecido después ya cuando tenía entre veinte y treinta años empieza a experimentar lo que llaman discordia médica de género que es cuando te miras en el espejo y nos te ves a ti mismo Éibar es tremendamente angustioso difícil de describir no hay manera de entenderlo si no lo ha sufrido no ir psicológicamente angustiosos saber que tú no eres tú Generalitat debates no hay otra manera de describirlo es Jin los hablado de esto alguna vez en la única casi me ocurre es cuando estás en un trabajo que no te gusta nada fue un matrimonio que no funciona si tiene esa esa sensación de que lo que está pasando no debería estar pasando tienes que cambiar es muy

Voz 3 41:03 que es muy valiente tomar una decisión en esas situaciones es mucho más fácil aceptar lo que te está pasando ya está

Voz 0874 41:11 o en el trabajo o en el matrimonio aunque no te guste

Voz 20 41:13 ya es exacto exacto

Voz 4 41:18 para la gente trans buenas buenos para mí llegas a un punto en el que aunque sabes que en riesgo

Voz 20 41:23 pues muy alto bucólico usted me trae foie eh

Voz 4 41:26 te preguntas si la gente seguirá hablando Szeemann tendrás tu relación con los amigos de la Familia Bosco así podré conseguir un trabajo mirarán de otra manera si alguien me asesinara enfadado conmigo por haber cambiado de sexo aunque el riesgo es muy alto merece la pena va es porque ahora tengo la cara la ciudad de verme a mí mismo y sentir que sois pienso

Voz 20 41:48 el ex te enseña a Bayrou esta capacidad

Voz 4 41:51 dad la experimenta todo el mundo todos los días pero yo no podía verdad y ahora sí ahora sé que nunca estaba a gusto como era antes que arteriales

Voz 0874 42:00 Laura lo esto es fiable me parece un regalo sentirme como una persona completa es eso que muchos damos por hecho que ha costado tanto conseguir es que cuando empezaste con las inyecciones de testosterona creo que estabas trabajando de periodista en Boston aves

Voz 4 42:13 ah sí correcto como reacción a la gente

Voz 0874 42:16 te rodeaba entonces cuando tu cuerpo empezaba a cambiar

Voz 20 42:19 a eso

Voz 4 42:22 ah a era

Voz 20 42:24 bueno bueno bueno donde la gente que estaba en mi vida me apoya

Voz 4 42:29 pero lo que fue sorprendente para el libro fue mi pinchan porque para mí lo interesante de escribir sobre mi vida como Strands que es contar cómo se contempla géneros desde esta perspectiva de lo que me sorprendió fue la velocidad con la que el mundo empezó a tratarme de una manera diferente

Voz 20 42:46 hay a claro

Voz 4 42:48 fue mía a precipitarse cambio ocurrió con la misma velocidad con la que la testosterona empezó a funcionar en mi caso fue muy rápida

Voz 20 42:56 dos ex cuando Vico seis meses Mi cuerpo cambió su salió barba a ellos mismos se pareció en nada el cuerpo de seis meses antes auxilio mi hay happy with my pues mayo

Voz 4 43:09 yo estaba muy contento conmigo mismo

Voz 20 43:11 la liberación de sentirme a gusto en mi cuerpo a que enorme descubrir todo cambió

Voz 4 43:19 la manera en la que si me trataba en el trabajo

Voz 0874 43:21 se trataba mejor como si fuera más importantes

Voz 4 43:23 luego ahora que era un hombre cuando hablamos la gente me escucha

Voz 0874 43:26 lo que tristes esto qué cuentas no

Voz 20 43:28 es muy triste en hay que anda fue anual a este

Voz 4 43:32 la otra cara de esto es que por un lado

Voz 20 43:35 esta realidad del Concha veo en las conversaciones insulina

Voz 3 43:38 esto es muy seductora que si ya

Voz 20 43:41 sí claro mira el People's sensorial yo agradeció el interés de otros sombras por su mundo ha minado hay pero al mismo tiempo es que a mí me molestaban mucho estando en ese mundo de hombres a además como decía antes me sentía como permanentemente vigilado ya que los hombres no lloran

Voz 4 44:05 no se abrazan chata los hombres no se tocan

Voz 20 44:08 sí es como una sucesión constante de instrucciones que me cayó encima

Voz 4 44:12 con gente que sentía que tenía que decirme cómo comportarme ahora que era uno

Voz 20 44:15 pues una representación falsa de lo que yo sé

Voz 4 44:18 decía que era en ese momento pensé No he pasado

Voz 0874 44:21 por lo que he pasado si para meterme en otra situación que me haga volver a sentir que no puedo ser yo mismo había una escena en el libro en la que estás en un vestuario con otros hombres están hablando entre ellos y entre risas usan constantemente el la palabra Fago inglés maricón y cuentas que cuando lo ves y lo oyes no sabes qué hacer que acabas marchando sin hacer nada pero con cierto remordimiento en qué te pasó por la cabeza en esa situación es supongo que pensaste que no que nunca parecer te a ese tipo de hombre

Voz 20 44:50 ya se va

Voz 4 44:53 bueno de hecho pensé mucho en mi hermano porqué antes de mi transición hablé con él para juntarse para decirle que iba a empezar a tomar testosterona y me apoyó mucho es mi hermano pequeño ha pasado la vida defendiendo Messi en el instituto cuando éramos pequeños siguen yo era muy masculino para ser niña y la gente se metía con él y él siempre me defendió en el colegio equipo así que le pedía que me explicara cómo debo comportarme ahora cuando otros hombres sacan comentarios homófobos vistas como te enfrentas a los hombres que dicen es tipo de cosas checo y yo pensé que me haría una reflexión llena de sabiduría pero me dijo Sólo una cosa muy práctica me dictó depende de cuántos son incómodo cuando me lo dijo me sentí un poco decepcionado porque yo pensaba que a lo mejor había alguna fórmula para enfrentarte esto pero con el tiempo lo he pensado mucho y es verdad que es triste que no haya una respuesta mejor a esa pregunta pero cuando estaba en ese vestuario y tuve la experiencia es escuchando esos dos boxeadores hacer comentarios homófobos me di cuenta en ese momento de que mi hermano tenía mucha razón porque realmente no sabía qué hacer en esa situación sombras gigantes que me podían dar una paliza casi sin inmutarse

Voz 3 46:03 la venta pero sí lo contemplas con la perspectiva del tiempo ahora habrías dicho

Voz 20 46:08 habéis pensado no voy a permitir que se digan eso

Voz 3 46:10 cosas delante de mí sin decir nada porque

Voz 0874 46:13 las hablas con más libertad lógicamente hay cinco años

Voz 4 46:15 Apple pero yo creo que todo esto ocurrió cuando yo todavía estaba empezando a entender lo que estaba

Voz 20 46:22 ha alabado

Voz 4 46:25 yo creo que tengo un lenguaje preparado para este tipo de situaciones y me he dado cuenta de que si ese tipo de gentes dices a la cara que esas cosas no se dicen te van escucharse la mayoría de los hombres no se van a meter en una pelea por usar o no ciertas palabras tampoco les preocupa tanto pero incluso hacia acabas metido en una pelea prefiero que sea por esto aunque sea por otra cosa de hecho aprender a boxear me hecho tener más confianza viniese con esto que cuentas pasó cuando era adicto y pequeño y no sabía dar golpes

Voz 20 47:01 bueno tenía confía

Voz 4 47:02 once el poder enfrentarme eso son ahora lo lamento hiciera el Saint Saëns y al mismo tiempo comprendo lo que les digo

Voz 20 47:11 a beneficio que hacía haber hecho lloviznas

Voz 4 47:13 que a veces tienes que tomar una decisión mía si estás en una situación en la que puedes resultar herido quieren que a veces tienes más tarde porque no quieres que te Fermí da así que aprendí la lección y se convirtió en algo de lo que a mí me merece la pena hablar

Voz 0874 47:28 y hubo un momento en tu vida o un episodio concreto quizá como este que contamos que fuera el que te llevó hacerte boxeador ha a mí

Voz 4 47:36 en el entrenamiento y la verdad es que hubo muchos momentos claves

Voz 0874 47:41 refiero no sé si te atracaron por la calle o algo así

Voz 20 47:45 cuando empecé a ya hay hecho capa si hay afirma

Voz 4 47:53 la razón por la que emprender dedicarme el boxeo es que cuando mi madre murió unos años después de que empezara con la testosterona sentía mucho todavía el dolor de su pérdida ahí tenía la sensación de que no podía mostrar esos sentimientos angustia va mucho muy

Voz 20 48:09 fiebre estado hay clubes exacto porque Shea

Voz 4 48:12 daba la sensación de que el único sentimientos que sigue permitía mostrar era el de enfado que adquieren en chiíes se que el enfado forma parte de ese proceso de dolor por la pérdida donde sin el aerobic que estar siempre enfadado

Voz 20 48:26 ha empezado a meterme en broncas y provocar por la calle

Voz 4 48:30 de ahí hombres que se metían conmigo

Voz 20 48:32 es ya hoy Atica en en a público y caer

Voz 4 48:36 pesar bajo la última que llegamos a las manos caerá en el Pirineo suscribe las anteriores medidas pero en esta última acabamos gritando que da educado esperándonos iba que van bien Sando cómo había llegado hasta ese momento fue para mí este punto de inflexión cuando tuve que decidir si me iba a convertir en ese tipo de hombre porque hombre que te en peleas con otros hombres por la calle Haro a ellos si va a encontrar una solución para asumir mi masculino mejor manera como periodista la única solución que encontré fue la de hacer preguntas al la primera que hice la hice con la mente abierta fue por qué los hombres se peleas y así entré en el boxeo

Voz 3 49:18 dicen Every One Two tú piensas que todo el mundo debería aprender a pelear

Voz 4 49:21 me llevo si lo piensa creo que de vuelta al concepto del trauma

Voz 20 49:26 en fui a es desfiles

Voz 4 49:29 dar incluir son las tres respuestas con las que los animales se enfrentan al tras

Voz 20 49:33 no ha investigado

Voz 4 49:35 mucho la semántica del trauma está Sheffield quién lo importante que es expresarse de esa manera especialmente si llevas a cuestas como todos el peso de las experiencias que nos han ocurrido en la vida va la mitad de la población en muchas culturas Iman la mitad femenina nunca aprende a pelea en y viudo que era era Otero si miras a la manera estructural en la que funcione el trabajo día cuando las ante le quitas la capacidad despegar entre ellos Eric sino de superar la barrera psicológica de la agresión de descender hasta aprender a boxear para mí tiene que ver menos con el hecho físico de golpear a alguien vive Haití

Voz 20 50:15 va a ir a Piero ocho empleados del trabajo psicológico espiritual y emocional de superar esos miedos que sus

Voz 4 50:24 en cuando te enfrentas a alguien que te quiere arrancar

Voz 20 50:26 cabeza ahora que el ex boxeador

Voz 0874 50:29 por ir viviendo como vivimos en en este mundo Trump escuchas muchas de esas conversaciones del vestuario como como Trump las llamó cuando salió aquella grabación en la que decía lo que les gusta hacerle las mujeres escuchas muchas

Voz 4 50:42 conversaciones de las que te avergüenzan a nado no ha estado al margen de esa conversación de la que hablamos antes con esos dos hombres nuevo escuchar nada macho he escuchado otras conversaciones otras cosas pero mucho más suaves pero ni siquiera esas conversaciones que es me parecía sí lo que más me sorprende sobre el boxeo hizo vestuario dosis que debido a eso que los sociólogos denominan violencia dos hombres bajen la guardia ese tipo de situaciones que demuestran más íntimos que nuestros contextos especialmente en Estados Unidos casi se nos prohíbe el contacto físico en presión de nuestros sentimientos en ese contexto dato que nadie tiene que demostrar su masculinidad experiencia con los hombres con los que entreno es que te apoyan mucho el boxeo sumamente menos

Voz 20 51:34 no hay dos usted no

Voz 4 51:36 a parte de mi entrenamiento consiste en que la gente que me rodea me preguntan constantemente por las horas de sueño mi salud mental espirituales ayudan a progresar sedaciones hay Haití a esas cosas que tenemos que resolver para que cuando subo al ring pueda tener éxito eran los combates yo hago lo mismo por ellos no he visto un entorno de mayor apoyo emocional que este estando con otros hombres

Voz 20 52:04 en Francia

Voz 3 52:06 brutas hay una gran diferencia aquí en España en Ras porque yo vengo de Inglaterra un país muy reprimido diría que viene de Inglaterra este tipo pierdan claro la gente no tiene ningún problema en expresar sentimientos por lo que yo veía tanto hombres como mujeres y tocan más notados

Voz 20 52:25 ya claro realmente lo agradezco Benet no sólo en estos días y estoy en España también los mensajes antes de venir ahora

Voz 4 52:35 la cantidad de entusiasmo que mostraban por mi libro

Voz 20 52:37 por parte de los autores en mí me parecía realmente increíble

Voz 4 52:42 que nosotros en Estados Unidos no nos expresamos de una manera tan entusiasta

Voz 42 52:46 no no me puedo imaginar a un América

Voz 3 52:49 no un inglés firmando un correo electrónico con las palabras un abrazo fuerte así y aquí lo hacemos todos los días y me encanta

Voz 0874 52:57 tan poco masculino hacer es ya hecho

Voz 20 53:00 hay es cierto

Voz 4 53:02 yo me pregunto o lo pensaré cuando vuelva a mi país me pregunto si investigaciones sobre salud mental entre los hombres de este país de Sao machos misa ISAF más que que cuando hablamos de masculino tóxica muchos efectos secundarios de eso es Estados Unidos y en Gran Bretaña y en otros sitios tienen que ver con la falta de capacidad para expresar la emoción la falta de contacto físico y yo estoy seguro de que eso aquí no pasa porque esos dos problemas aquí son menores y la falta de contacto físico conduce a lo que en Estados Unidos llamamos la epidemia de soledades boca en unas tasas más altas de suicidio no tocarse es realmente algo muy serio en términos de salud

Voz 0874 53:44 también contribuye seguramente que en Estados Unidos se consuma la mayor parte de los antidepresivos que se toman

Voz 20 53:49 en el mundo hay algo que

Voz 0874 53:52 echa de menos de cuando eras físicamente una mujer

Voz 20 53:55 ah hoy es que nunca es sencillo mujer

Voz 4 54:02 volverá antes de transición que echa de menos

Voz 20 54:05 es lo que he ido integrando de manera Phoebe es a ahí veo y que a enero

Voz 4 54:12 primeros años básicamente intentaba me sentí incómodo con algunas de las cosas que he descrito

Voz 20 54:18 yo espero para avanzar

Voz 4 54:20 es lo que se suponía que tenía que hacer al mostrarme a lo que me decían mira es marcha antes de y por eso siento mucha empatía hacia los chicos porque si tienes doce años en la situación en la que yo estaba de mea de están diciendo constantemente que te hay cortes como el hombre que de esa edad no tienes el beneficio de la vida Death que yo tuve con dice la transición los treinta años Fermí era o la capacidad de seguir lo que se dice tuvo instinto de decidir qué tal

Voz 20 54:50 bueno producción chance ese Jones

Voz 4 54:53 yo creo que lo que yo echaba de menos era la capacidad de expresar enteramente

Voz 20 54:56 el opciones de tener relaciones físicas con mis amigos

Voz 4 54:59 ains tacha de sentimientos

Voz 20 55:03 vulnerables a Antón

Voz 4 55:05 eso es una parte importante de lo que es una

Voz 20 55:08 ha llevado a ver por eso el proyecto de este libro de intentar aferrarse a todo eso así que ahora no hay nada que echa de menos de esa eh

Voz 7 55:18 poca porque siento que he trabajado duro para

Voz 20 55:21 aferrar me ha todo eso ya es historia

Voz 3 55:23 de vida es una historia increíble Kitchen gracias jóvenes y un libro increíbles de verdad pediría todo el mundo que está escuchando a esto que lo compre y que lo lea porque hay muy pocos libros que cuando acabas de leerlo te hacen sentir que eres una mejor persona

Voz 0874 55:39 lo lees y te quedas con la sensación de haber aprendido algo yo desde luego he aprendido mucho sobre lo que significa y lo que no significa ser un nombre

Voz 3 55:46 jo a abuela enmarcada Atlas y da igual si que lo lee su nombre una mujer todo el mundo debería leerlo

Voz 0874 55:52 pues gracias a Tomás por este libro y por la visita te deseamos lo mejor en tu carrera como escritora como boxeador sea lo que sea lo que tienes por delante un abrazo

Voz 20 56:00 que gracias a los que les agradezco de verdad

Voz 3 56:03 yo cariño y un fuerte abrazo

Voz 4 56:06 un fuerte abrazo para vosotros también