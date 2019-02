A Vivir Que Son Dos Días (02/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1275 00:06 más de más de cuarenta provincias mantienen activos los avisos por nieve y viento el temporal está afectando especialmente a las carreteras de varias comunidades del norte peninsular sobre todo vamos a ver cómo se circula a esta hora DGT Nerea Fernández buenos días

Voz 3 00:18 buenos días a esta hora suben a doscientas tres las carreteras que registran complicaciones por la nieve veinticinco son de la red principal y ciento setenta y ocho de la secundaria de la red principal está cerrada la A tres

Voz 4 00:29 nueve cinco en Monachil en Granada entre los kilómetros

Voz 3 00:31 treinta y dos y treinta y nueve juntos justo antes de ese tramo es obligatorio el uso de cadenas el paso de camiones autobuses articulados está prohibido en la A veintitrés en el kilómetro cuatrocientos trece en la provincia de Huesca en la A67 en baldeo de Olea Cantabria y en esa misma carretera en Aguilar de Campo en Palencia en esos puntos además es obligatorio el uso de cadenas son neumáticos de invierno en la A uno en El Molar en Madrid en la A2 en Calatayud Zaragoza en la A52 en Zamora hay en la A6 en Pedrafita do Cebreiro en Lugo se puede circular pero con precaución de la red secundaria veintiocho carreteras están cerradas en noventa es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno las provincias más afectadas son Asturias Can

Voz 4 01:15 Tapia Burgos León Palencia

Voz 1275 01:20 entre entre dos camiones que han volcado esta madrugada en la Font de la Figuera en Valencia hay una persona fallecida toda la Comunidad Valenciana está en alerta por rachas de viento que pueden llegar a los ciento veinte kilómetros hora Manuel Gil

Voz 5 01:31 viento que está soplando con especial intensidad en todo el norte y el interior de la Comunitat Valenciana hay que ha obligado este sábado a hacer

Voz 0874 01:36 por precaución todos los parques y jardín

Voz 5 01:39 desde la ciudad de Valencia viento que ha provocado en las últimas horas hasta una decena de intervenciones de los bomberos por caída de árboles vallas y carpas y que ha provocado esta madrugada ese aparatoso vuelco de dos camiones en la XXXIII en la Font de la Figuera que ha obligado a cortar esa autovía hay un fallecido recordamos ya se ha reabierto el tráfico dirección a Valencia en los próximos minutos espera que esté liberada también dirección Alicante

Voz 1275 02:05 del exterior Rusia abandona el tratado de desarme nuclear que tenía firmado con Estados Unidos desde mil novecientos ochenta y siete el presidente Putin lo acaba de anunciar después de que Washington haya decidido retirarse también del pacto José Luis García Íñiguez

Voz 1061 02:17 si Putin acaba de comparecer en una reunión televisada junto a sus ministros de Exteriores y Defensa Civil ya he dicho que dar una respuesta simétrica a Estados Unidos que había anunciado que suspende su participación en este Tratado de Fuerzas Nucleares de rango intermedio un acuerdo bilateral entre Moscú y Washington firmado en mil novecientos ochenta y siete el Tratado tenía como objetivo eliminar todos los misiles nucleares y convencionales de rango corto y medio de los dos países Estados Unidos había anunciado que comenzaría hoy su retirada del pacto porque acusa a Rusia de haberlo violado durante demasiado tiempo Putin ha anunciado también que Rusia va a empezar a trabajar en la creación de nuevos misiles y les ha pedido a sus ministros que no empiecen conversaciones de desarme con Washington

Voz 1509 02:59 qué tal buenos días para hoy tenemos cuatro partidos de la jornada veintidós de Liga la una Levante Getafe a las cuatro y cuarto el derbi vasco en Anoeta entre la Real Sociedad y el Athletic Club a las seis y media otro partidazo el Barcelona Valencia y a las nueve menos cuarto se jugará el Celta Sevilla también tenemos baloncesto jornada de Liga Endesa con el técnico Zaragoza Breogán e Iberostar Tenerife Barça las a las seis de la tarde y Montakit Fuenlabrada Movistar Estudiantes inmoral aseguro Joventut a las ocho y media

Voz 1275 03:22 que es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en Cadena Ser punto com

los informativos

Voz 13 05:54 Atlanta asustado de Georgia Estados Unidos

Voz 14 05:57 de América primer se les Benz esta casa de Oxfam impelido mil espectadores lo disfrutarán desde lo dices así lo vas viviendo en su carbón

Voz 15 06:11 se juega aquí desde las once y media de la noche una hora menos en Canarias hacia la aplicación de Cadena SER o Cadena Ser punto COM Ràdio arrancamos a través institucional de ser más y al acabar el el Deportivo tendrá acento la habitual convoca todos los años fiesta americana porque hoy oponga guerrillero sexo Gabi come perro Enrique Martín Rodríguez Chércoles contamos el mayor espectáculo deportivo de la radio

Voz 16 06:44 los Ángeles New England

Voz 15 06:47 patrullaban la Super Bowl se juega

Voz 16 06:49 en la Cadena Ser donde sino

Voz 17 06:54 no no no

Voz 11 06:57 culo

Voz 0874 07:04 bueno sí pero en los momentos difíciles e no se cree usted que esta uno demasiado acompañados siendo presidente del Gobierno en bueno siempre hay decisiones que tiene que tomar un hoy no queda el recurso de mirar hacia arriba porque no hay nadie allí

Voz 16 07:20 a vivir que son dos días Javier del Pino de frases de Mariano Rajoy en nos queda el recurso de mirar hacia arriba porque hay arriba no hay nadie nadie fue descubierto nuevos planetas fuera del Sistema Solar aquí el ateísmo del PP si él que que duro

Voz 0874 08:00 cuando luego escuchamos un poco la filosofía de Rajoy en esa entrevista sin desperdicio con José Ramón de la Morena es su nombre nuevo hace cosas que creo que su hijo quiere ser Pepe Domingo Castaño he leído

Voz 16 08:11 qué me dice el periodista deportivo la la única mayor mucho más dura que el político a todos los todos los niños quieren ser youtuber yo dijo de Mariano que de ser Pepe Domingo Pascual yo estoy pensando

Voz 0874 08:21 Antonio Castelo David Navarro horas seis competencia aquí en usted

Voz 16 08:23 pero si lo estábamos los tres Lousteau yo creo que tantos ya somos una buena noticia supongo que los de los hijos de Del Pino muchos cómicos el Madrid que va por cierto a los dos

Voz 0485 08:37 muy bien no David como como si es verdad que va quienes hoy hacemos la cuarta ya hay muy bien pero noche no visita Vaquero que guay allí

Voz 0874 08:47 este último envite hasta que fuera yo iría es oyó Vaquero si es

Voz 16 08:52 que mejorar cuando tú quién ha levantado muy temprano en los Lutxana

Voz 0485 08:58 en el teatro Príncipe Gran Vía treinta llegan veía Príncipe Gran Vía estamos allí para compras a las entradas para hoy

Voz 16 09:05 en fin bueno había una cosa que me hubiera gustado contar pero no vamos a contar no vamos a contarlo a lo vamos a contar yo les mandamos desde Liberto les demos la ha liado cuando no lo tiene que contarán no podemos contra el yo tengo una

Voz 0210 09:18 compromiso personal con Alejo Stivel que que has sacado disco hay todos a comprar

Voz 16 09:25 Code Alejo Stivel como se llaman como si no no lo señor Antonio sabe que Alejo quiere que hoy promoción ese disco aquí porque lo sabio es la que se está cociendo ellos pero que tiene Alberto tiene la primicia de lo que ha pasado a Alberto porque es que lo que me ha escrito si cuentas algo te Revilla Castelo a mí también con con un lenguaje que no diríais propio de ver todo el Berto que todos creemos pero hay que decir que tiene razón Berto eh no me no me extraña que haya baja que no conocéis que es el estado real bueno pues ese Berto gramos

Voz 0874 09:57 esperamos las explicaciones de verte

Voz 2 10:05 David

Voz 0874 10:06 actualidad de la semana minutos del igual adelante

Voz 0485 10:09 así estamos que los independentistas que han tenido muy mala suerte porque viajaron hacia Madrid un día muy malo con lluvia viento y ni siquiera pararon aunque Felaco Maduro igual que siguen en guerra

Voz 16 10:20 empezó a ver quién se queda con mil pan

Voz 0485 10:22 eso el marrón parece mucho Venezuela España porque parece que el interino se va a quedar con la plaza Errejón que ha puesto patas arriba a Podemos en el partido pues las escucha típica frase española de por culo el niño madre mía es el Banco de España ojo esto que dice que eso de subir el Salario Mínimo que no ayudaría la renta baja que aquí se da ocurrió ayude a que otra cada como está o baja el sueldo para que le vaya El PP que está muy cabreado con la encuesta del CIS muy cabreado y que dice que todo eso es mentira y que sería más fiable que le hiciese la encuesta Isabel San Sebastián y además que no está preocupado por la fuga de votos a Vox y ciudadano le preocupa mucho más el deshielo del Polo Norte ya esta noche sólo cuidado eh que no han invitado a Vox no no es mirada Bob y será olvidado y Carvalho pues ha molestado porque nada de la hacía más ilusión cacharreo de gente que lo pone a París pero trato de igual porque estamos cortase esto no termina que el gremio más importante del país porque son los que más acogieron a los político al Ayuntamiento Uber eso sí seguido de Barcelona ya que querían poner a que el usuario tendría que coja el servicio una hora una hora ante qué es lo que hacemos todo cuando coja Thaçi no vamos con prisa llamó una hora antes en España el con unos sea una nadas hace a última hora

Voz 16 11:28 correcto

Voz 0485 11:29 pide alta si después mientras escucha a vivir que son dos días

Voz 16 11:33 en política no hay nada más importante que la solidaridad trabajo en equipo el respeto compromiso los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid estoy buscando jugadores te apuntas

Voz 18 11:48 el fichaje de Pedro Sánchez no pero en tres días ya lo han hecho el traje pesan sobre él una sospecha fiscal una acusación dedazo una paralela de hace unos años

Voz 0874 11:58 es amigo tuyo

Voz 18 11:59 eso me van las cartas encima de la mesa eso sí me conoce y yo a él desde que yo tenía pues diez Si

Voz 16 12:04 de ocho años él sería tan amigos pero bueno tan amigo

Voz 18 12:06 hasta ahora mi vamos es que muchos años porque yo yo yo trabajaba en el Estudiantes de voluntario del gabinete de prensa cuando mi primer año de carrera con dieciocho años desde ahí hasta

Voz 16 12:15 yo no yo no puedo decir nada malo de señor es que a mí me cae muy bien me parece un tío muy muy muy muy

Voz 18 12:24 muy inteligente de la persona más inteligente conocido en mi vida que he de decir que tiene bastante pasta con lo cual si se ha metido por esto esto es porque me gusta el que sería buena alcalde fíjate que yo creo que sí pero no te digo yo no lo voto eh que yo no tengo claro claro pero me parece que es una persona así lo que se busca es buena voluntad honradez y preparación inteligencia y brillantez en la tiene eso es lo que he visto un libro sobre lo con él no no era una espera muy técnico de baloncesto era una entrevista en dos mil seis justo antes de que ganar el Mundial yo creo que era básicamente tenemos de esto pero sí que se ven cosillas de su filosofía de de vida es una persona que que le gusta mucho en la disciplina dentro de la disciplina a dar una gran libertad a los jugadores y creo que esa es una manera que tiene el de entender la vida y un poco es un tío que nunca se casó con nadie que siempre va muy de frente que te dice las cosas a la cara ahí te quedas con ellas yo le tengo mucho aprecio me parece que es una persona valiosísima alero que aquella vez que la cena del Estudiantes que el fue en taxi pidió el tique hizo facturas sabes y luego lo metió en autónomos

Voz 0874 13:34 le

Voz 16 13:35 después ya es tarde pero ojalá ojalá el PP hubiese puesto a Imbroda jalear con el Ayuntamiento de Madrid Imbroda de Imbroda yo no puedo hablar también como él desde

Voz 0874 13:45 pues el niño mimado de papá

Voz 19 13:47 al hablar de la candidatura de Pepu Hernández pues se

Voz 20 13:50 usted me entiende una sonrisa el

Voz 0874 13:53 los que mamá también está muy orgulloso además sabe competir

Voz 4 13:56 y sabe ganar Pepu Hernández lo primero que he dicho es que se somete como no puede ser otra a las normas internas del partido a pasar por unas primarias ID esto el Partido Socialista de momento tienen Dine también están

Voz 0874 14:10 bien posicionados en el Guinness de fichar famosos Isabel Celaá está convencida de su honestidad aunque sea lo único que tiene que

Voz 21 14:15 es lo único que les diré es que es una persona íntegra e la persona de la que estamos hablando es decir Pepu Hernández no Pepu se mano Pepu Hernández José Bernal Pepo Hernández pabellón saliese acababa en no pues no son recordemos que es

Voz 16 14:33 qué es la portavoz pese a que no ha cometido una señora de agosto es la portavoz del Gobierno sí

Voz 0874 14:38 preocupa que en este país en el que vivimos en este momento en el que estamos alguien pueda defender la honestidad de alguien sin saber cómo se llama porque

Voz 16 14:46 ha podido arriesgar José Vicente José Vicente Joselito

Voz 0874 14:49 de P poco no si además de lo que ha dicho Quique que sabe cómo tratar con gente difícil

Voz 22 14:55 cómo se cómo se dirige un equipo con tantos egos en principio uno que todos se sientan no solamente se sientan sino que sean importantes no solamente lo importante en las palabras sino los eh

Voz 16 15:05 y también sabemos que sabe perfectamente a quién pasarle la pelota a cuál de los dos les guste con más reflejos

Voz 2 15:11 para marcar un triple que el último minuto pues bueno voy a ser bastante directo en esto creo que Mariano Rajoy anotaría ese triple al menos lo podría lanzar podría lanzar veo con mayor capacidad de reflexión exterior

Voz 18 15:23 que Rodríguez Zapatero si si éste esto es es él pero no es no es hoy esto desde hace cinco años cuando el ocaso de Zapatero oí el al al despegar de Rajoy

Voz 0485 15:33 sí pero por esto ya el PP ya cree que ya de Beppe Grillo

Voz 0874 15:36 me ellos salen estas declaraciones de hace unos años enseguida aparecen casado y sus principios

Voz 23 15:42 hasta el Partido Socialista

Voz 20 15:44 la izquierda esos posibles candidatos entienden que la fiabilidad de gobierno los principios claros los tiene Partido Popular

Voz 0874 15:54 claro los equipos contrarios que han dicho de Pepu los oponentes aquí hay dos manera de hacer política por un lado el estilo juego sucio diríamos de Martínez Almeida aquí no podemos hablar

Voz 16 16:04 primarias en este caso sino del dedazo de Pedro Sánchez saltándose los procedimientos internos de su partido pero luego está la deportividad a la que nos tiene acostumbrados Manuel

Voz 4 16:12 me parece que es un perfil estupendo

Voz 24 16:15 nosotros también nos gusta que con nosotros vendan perfiles que vengan de la sociedad no

Voz 16 16:20 qué quieres que te que todo esto me recuerda a cuando Pedro Sánchez pedía la neutralidad en las primarias cuando estaba por favor sólo pido neutralidad a mí me gustan la verdad

Voz 0874 16:35 saltaba por cierto el estilo ciudadanos que se resume en una imagen del Begoña Villacís con Pepu Hernández con el pie de foto en el que se ensalzaba al entrenador una vez conocida su candidatura por el PSOE Villacís borró la foto no por nada decía que es que no se veía bien que está un poquito borrosa la foto sólo aventureros

Voz 2 16:55 yo les digo que convoque elecciones con decir delante que las convoque yo le digo que es voy a galo me da igual

Voz 16 17:02 ha casado bien sujeta no

Voz 0874 17:08 de todos y lo dirige Tezanos y le sitúan en cuarta posición según esa encuesta por detrás del PSOE por detrás de Ciudadanos no sé que los resultados pero por si acaso se va a través de gira por España cincuenta actos previstos de aquí a Semana Santa la de fotos de mercados de campo de este hombre

Voz 16 17:24 decir con niños que va a comprar el nuevo disco Alejo Stivel saca un disco Alejo Stivel que está promocionando en determinados foros de los que no podemos hablar no podemos largo social más importante de España ya se ha creado

Voz 0874 17:36 exacto Isner paralela no sé qué tal le va a sentar esto de Casado

Voz 16 17:39 a él al nuestro

Voz 1769 17:42 vea el señor Sánchez que está encantado de haberse conocido que está todo el día fuera de España que no afronta las situaciones y los problemas que tenemos en los pues no

Voz 16 17:51 muy buenas

Voz 0874 17:54 cuando echamos de menos todavía no no le gusta que los líderes viajen en este caso hay dos grandes diferencias Casado no sale de

Voz 16 18:00 España

Voz 0874 18:01 además o las diferencias que no tan mal como Sánchez a pesar de Hernando el presidente es el líder mejor votado según la encuesta del CIS con un tres coma ocho por ciento Les siguen que tampoco eso digamos para presumir de siguen Alberto Garzón tres coma seis Albert Rivera tres coma cinco Pablo Casado dos coma nueve por último Pablo Iglesias dos coma

Voz 16 18:18 a Pablo Casado a la coleta visite Pagola en la nueva red social de esta lista sólo está para una a los suyos

Voz 0874 18:29 su al a los que no estudia el CIS es a los monarcas con lo pregunta Tezanos porque esto es lo que dice

Voz 18 18:36 que tenemos que atender prioritariamente

Voz 25 18:38 cuestiones que dice los los ciudadanos que son los temas relevantes y profundizar en ello no lo otro sinceramente no lo no lo vemos no lo ven

Voz 0874 18:47 no es un problema no le interesa a los ciudadanos a la gente le interesa más saber cuál es el ministro más conocido por ciento si se sabe sabe quiénes vosotros

Voz 16 18:54 quién es el ministro más famoso más el más

Voz 0874 18:57 nacido sido de los ministros del Gobierno de Sánchez

Voz 2 18:59 hay algún que pronto se juegan que muestra bravata pero la verdad no votan doble contra sencillo porque claro

Voz 0874 19:07 además se quién iba a decirle a Borrell usted quiénes hablaría con él sería casi como decir que no conoces a otro histórico socialista

Voz 26 19:16 sabe de todo el mundo hace mucho tiempo que Venezuela está sufriendo una dictadura además incompetente porque a veces las dictaduras liquida la libertad de los pueblo pero al menos tienen eficacia en el terreno económico en el terreno de los servicios estos en la dictadura de las manos para nada

Voz 0874 19:33 edita duras que sirven y otras que no sirven esto yo Alfonso Guerra no abrió pensado escucharse lo hace treinta años

Voz 16 19:40 ha cambia mucho al principio pensaba que era un genio

Voz 0874 19:42 saben a quedar siguiendo con los resultados decís por supuesto la valoración que hacen socialistas y Ciudadanos es muy diferente

Voz 4 19:49 son datos reales que no hay trampa ni cartón porque ahora ni siquiera se elabora cocina no hay trampa ni cartón

Voz 1144 19:56 que el Partido Socialista está hinchado en las encuestas manejadas por Tezanos Ike existe una tendencia en todas las encuestas que vamos viendo en el resto de medios en las que ciudadanos e es la única alternativa al Gobierno de Sánchez

Voz 16 20:13 es mentira lo del PSOE pero lo de ciudadanas verdad todas estas encuestas Vox la recibe como si no os preocupéis que nadie nos va botas llaves los vemos el día siguiente a la excelencia

Voz 0874 20:22 hasta los de Vox que tampoco salen mal parados se han venido arriba para pedir lo mismo que el PP

Voz 27 20:27 de todas formas que iban a el treinta por ciento que convoque dice que va a ganar lamente pues convoca elecciones echarle arrestos

Voz 16 20:45 otro vino Paco sale arrestos se esté presente en la foto el palillo no ya alguna vez no quieres coincidir con esta gente tienes que mirar que fuera María caballos porque van a caballo siempre a todas partes

Voz 29 21:06 el presidente Sánchez se desplaza exactamente igual que hacía el ex presidente Aznar y el ex presidente Rajoy con la única diferencia que este último lo hacía con avituallamiento extra de vino y whisky

Voz 16 21:20 Hernanz en la Diputación Permanente del Congreso como decía Jorge Ponce no hay una semana en la que no le caiga una palada de mierda Rajoy eso lo dijo la semana pasada verdad pobre que allí se vino es que durante el trayecto que nadie me diga lo que yo puedo beber como que he dicho es necesario llevar ya pudo presidente y no te emborracha es para que vive a estas alturas María no ya está de vuelta de todo modo zen

Voz 2 21:44 muy en forma además bueno yo hago todos los días se andar a toda velocidad ya no estoy para muchas más cosas bueno otro

Voz 16 21:58 no pero ahora ahora me voy a meter a web me vais a ver peleando por mil mil el martes Ultra Maratón sale qué bien lo define a toda velocidad toda la vida hay gente que limita a gente mayor antes o quedarte parado y ver a los demás caer Happel si esto que si es presidente te puedes emborrachado y correr en bolas por los jardines de más cosas si tú no vas a la cárcel

Voz 0874 22:23 dice que ya no está para muchas más cosas pero miente desde que es registrador de la propiedad hacen muchas más cosas por ejemplo va a hacer la compra he ido alguna vez sobre todo en Galicia realmente cuando peso entre dos bandos que no vas a ningún sitio no van a un restaurante vivas a un bar no ibas a ver un partido de fútbol pasa nada

Voz 16 22:41 pues tuvo la ido eh en el palco del Bernabéu no es cosas

Voz 0874 22:45 sí también aprovecha para comer en casa como más en caso efectivamente hice no prácticamente

Voz 2 22:50 todos los días eso siempre pero sí voy a comer oye comido en casa

Voz 16 22:55 a todos los días ya está en exclusión social ya lo hemos nos hemos enterado ganar todos los días del uno por ciento y a dormir María como habrá podido aguantar unas condiciones tan inhumanas

Voz 0874 23:09 bueno siendo positivo

Voz 2 23:11 puede ser feliz yo desde luego en este momento pues estoy contento estoy como como cuando sale de Guantánamo

Voz 18 23:17 lo del día siguiente pues nos alegramos de que esté cómoda de que esté contento a su casa dentro

Voz 0874 23:23 de poco les volveremos a escuchar cuando declare como testigo junto a Soraya por cierto en el juicio que bonito claro

Voz 30 23:28 no

Voz 16 23:31 no

Voz 0874 23:42 o sea que el doce de febrero empiece el juicio del pues es una comitiva de la Guardia Civil escoltó a los presos independentistas hasta Madrid mientras que esperamos saber lo que deja ese juicio vamos a abrir boca con la comisión de investigación del Parlamento valenciano sobre el caso Imelsa Nos acordamos todos de Alfonso Rus no el ex presidente

Voz 32 23:59 estaciones de Rosa eh mío muy bien

Voz 0874 24:08 los Villa Tassos entonces contaba marinero en un aparcamiento en el coche esta semana volvió a contar pero lo que le dio la

Voz 21 24:14 a qué empresas invitaba usted señor yo no invita a un nunca nadie me han invitado siempre a cambio de algo que ya siempre a cambio de simpatía especial

Voz 16 24:23 claro que sí ya sabéis voz cascada IU un cargo político eso es culpable es imposible no serlo escucharlo simpático que sus hombres

Voz 21 24:31 en esos negocios recibía residían los superpoderes que hoy dice no tener porque dice que es una persona normal

Voz 2 24:39 Josep le dio poderes siempre porque ser tan bajito irme mucha gente siempre tenido pues

Voz 16 24:44 más que sobrados pero poco

Voz 0874 24:50 que te Rus siendo uno de los nuevos altura no

Voz 16 24:52 unos sesenta y tres en esta comisión de investigación que vuelen saberes

Voz 33 24:56 con David cargada era la aún pero sombra

Voz 16 25:00 cuantos no no no no uno cincuenta y uno más o menos sí como de leal era

Voz 21 25:07 disco sigue creyendo usted que no se quema con las manos defendiendo al señor Camps

Voz 11 25:13 que en absoluto

Voz 2 25:15 la verdad es que después diversa

Voz 16 25:19 aunque dista de ser levantó pero se parece mucho a Joe Pesci en uno de los no es el chaval no el bolígrafo

Voz 0874 25:32 Camps habría que echar algo más que cremita para poder tragarse lo que dijo ayer a la entrada de la audiencia atentos con vosotros

Voz 34 25:37 lo que sí que ha explicado es que el Grupo Prisa fundamentalmente el país huelga a hacer decidieron de una frase de una conversación telefónica del veinticuatro de diciembre destruida la persona se intentó desde el principio ridiculizar a la persona que no vamos a alguien avisa con esto

Voz 16 25:52 aquí que no tiene una Nochebuena mala que la tengas que pagar toda la vida y se refiere

Voz 0874 25:58 obviamente en la conversación de la amiguito de de la alma no que se me ha servido mucho en esta tertulia dado grandes ratos tiene razón que los chanchullos que se están investigando no son para tomárselo a risa la otra gran película unas semanas ha sido la huelga de taxis en Madrid en Barcelona ECU sabes que se llegó un acuerdo que publica hoy país son son Machado de la ciudad no pueden

Voz 26 26:17 parar

Voz 0874 26:18 aquí van bajando poco a poco las pretensiones mientras el tráfico fluye que da gusto en la capital

Voz 16 26:23 oye muy pero decir pero tranquila

Voz 0874 26:28 qué es lo que que tampoco ha habido restricciones por contaminación mejor también se nota eso no pero se mantienen firmes acampados en Sol desde allí escuchen

Voz 16 26:36 Rafael Hernando parasoles algo que no tiene nada que ver

Voz 1769 26:39 con ellos esto es como si El Corte Inglés ante la aparición de Amazon decidiera cerrar El Corte Ingles y además cerrar las ciudades en las calles alrededor de El Corte Inglés y por si era poco Rafa Hernando

Voz 0874 26:50 de Rivera ustedes

Voz 11 26:53 es una huelga de carteros

Voz 35 26:55 viendo la prohibición de los email se imaginan ustedes una huelga de vendedores de cabinas telefónicas imaginan ustedes una huelga de propietarios de videoclubs

Voz 16 27:05 protestando contra imagina una huelga una huelga de PP porque ha salido ciudadano exacto para que lo prohiban las licencias oye Ciudadanos

Voz 0874 27:20 se querrá Fernando Rivera definan a los taxistas que les defienda Podemos nunca imaginaron

Voz 16 27:24 mira tendría nunca esta guerra creado porque Podemos si tú cogió un taxi te echaban la bronca no sabía ahora hacerlo ahora mira ahí visto el vídeo de Telemadrid de la señora indignada

Voz 0210 27:40 buenísimo en Telemadrid salen a la calle a buscar gente pala de la parada el autobús protestando contra cosas como Madrid central o la huelga

Voz 16 27:47 siempre sale mal a la gente más si borro como sale mal

Voz 0874 27:54 que el Poveda es profesor de Business School director de Tower Productions Miguel Ángel cómo estás buenos días

Voz 36 28:00 buenos días riberas imagino

Voz 0874 28:02 Noruega de propietario de videoclubs que existiera grabadas que no sé si queda quedan

Voz 16 28:06 yo yo puse pasta para que siguiera unos sonidos

Voz 0874 28:09 a vosotros os imagináis como productores una huelga contra Netflix

Voz 37 28:14 imagínate se nuestra ruina

Voz 0874 28:17 esto esto es impensable ha cambiado el modelo de negocio de una manera sensiblemente parecida digamos no nuevas plataformas como sois vosotros como Amazon en como se desvió no sé tampoco luchas contra el cine

Voz 36 28:32 y además es que necesitamos porque es una herramienta es una fuente de financiación que antes no existía y que es necesaria para poder hacer cine

Voz 0874 28:41 desde que desembarcaron en España las plataformas se han multiplicado las empresas que tienen que ver con este sector hay registradas doscientas cincuenta productoras de televisión están noches la gala de los Goya en Sevilla está que está abierto por ahí

Voz 16 28:55 el escrito yo

Voz 0210 28:56 el título legal el Manolo bueno con con Martos con cacos Pons con Pilar de Francisco

Voz 26 29:03 recaen VRAE Luis Fabra David Lillo protege Silvia la de hoy sirve a es verdad estar muy guay Stat sale Berta también sabe ganar Rockets Salvador Puig es verdad

Voz 0874 29:16 en fin la mayoría de las películas que compiten tienen detrás a productoras como Mediaset o como Globomedia con canales de televisión de apoyo a vosotros estoy Miguel Ángel afecta

Voz 36 29:27 bueno la verdad es que gracias a esta plataforma de tres canales están produciendo bastante bastante bueno porque antes no existía esa posibilidad y gracias a eso bueno pues es una es una importante financiación evidentemente hay muchísima competencia los muchos producto veintitrés películas que pues

Voz 16 29:42 es como todo

Voz 36 29:44 bueno estas plataformas porque sacan sus productos no pero intentamos colocar todo lo que podemos diciendo pues buscar nuevas vías de distribución no como hasta tomar digitales

Voz 0874 29:54 eso te iba a preguntar supongo que tendré sus estudios de mercado incluso que os desvelarán que es más rentable para vosotros y estrenar algo en una plataforma estrenaron en salas

Voz 36 30:03 sí además dependen mucho de los veces ningún de ahí cuando la competencia con el fin norteamericano el cielo europeo muchas veces no tenemos hueco para puede colocar otra película en pantalla interés automáticamente sabes que esa Felipa tiene equipos plataforma

Voz 0874 30:15 claro de todas las películas que habéis producido que creo que son catorce y que nadie se deprima con la respuesta que creo que me vas a dar cuantas te han dado dinero

Voz 37 30:23 bueno cuál

Voz 38 30:26 mira el video el año

Voz 36 30:28 que fue la película que bueno que viene perdido con ningún asesino sería absurdo seguir en esta profesión

Voz 18 30:34 si te digo algo digo yo es inevitable no lo era como Rafa

Voz 16 30:38 hoy contando las calorías

Voz 36 30:41 claro entonces bueno realmente beneficio extra para nosotros apoyamos lo hacemos bien pues una estrenada directamente en visitarles no es así un cine se pasó española comenta el club de apoyo

Voz 26 30:55 Miguel quieres que te diga quién gana o algún Goya que os diga quién gana Goyas pero os puedo decir tú has escrito me lo queréis de mejor documental tengo yo cierto interés mira esto no puedo hacer lo que me denuncian

Voz 0874 31:13 ya llevas lleva un programa de Cayard en cosas hoy terminar

Voz 16 31:16 bueno perdona yo estoy para ser Castelo eso cuesta mucho porque aún no pasa la factura no voy a decir la verdad

Voz 0874 31:21 Miguel Ángel pues eso es luchar contra muchas cosas explica que es un fan

Voz 36 31:26 mira estás Live in Paris funk es la posibilidad que tenemos de Asturias de Hacienda de que productoras extranjeras norteamericanas de todo lo bueno lo sajona puedan venir a España y hacer cine publicidad televisión esto vale para cualquier industria cultural no entonces lo que se hace es que por cada millón de euros que invierten en nuestro territorio que en una se ruede se puede llegar a devolver la desgravación fiscal entre un quince y un cuarenta por ciento tres atrae mucho rodaje extranjero cero de ahí Juego de Tronos Han Solo etcétera etcétera

Voz 0485 32:03 dependiendo de la comunidad

Voz 0874 32:06 por ejemplo Canarias

Voz 36 32:07 tiene un brutal del cuarenta por ciento el resto de la Península Valentín entre un quince y un veinte porque se va a cambiar bueno no problema

Voz 0210 32:16 Miguel te parece una pregunta que todo el mundo ahora en la industria sabe que Netflix viene a producir un montón a España no van a mover como el de un montón de producciones de series y de cosas que van a producirse en España pero que no son españolas

Voz 16 32:30 pero no sólo españolas son para para Netflix

Voz 0210 32:32 eh tú crees que eso es que hay mucha gente que dice que es muy buen obviamente porque va a dar mucho trabajo y tal pero que en Radial lo hacen porque producimos baratijas Ximo compra a la calidad quedamos y que eso no

Voz 36 32:44 no no no es así hay países en el resto de Europa se producen mucho para el porque nosotros yo creo que el simepre ha decidido instalarse en España es el mercado hispano hablante de las soluciones que podemos dar a Latinoamérica como es así entonces producimos mucho con México Argentina ya negocie tremendas es somos es segundo idioma en El mundo sabes la producción de contenido dieron son tontos saben que esa plataforma evidentemente España es el alza somos el tercer país de Europa en producción de contéis audiovisuales ese territorio lo tienen entonces de ahí que se les gana

Voz 16 33:20 oye pues gracias por clases

Voz 0874 33:21 situaciones Miguel Ángel Poveda profesor de e Business School y productor de cine suerte con las próximas catorce películas para que salga otra más que te dé beneficios un abrazo de Miguel Ángel

Voz 36 33:31 muchísimas gracias a vosotros un abrazo adiós hasta luego

Voz 45 35:52 sí

Voz 46 36:00 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir y en Facebook a vivir

Voz 11 37:49 sí lo que pasa

Voz 16 38:27 seguimos con Antonio Castelo David Navarro con Quique Peinado con un buen amigo que te que no lo recuerda pero es buen amigo de Quique pero hace falta luego viva España

Voz 52 38:38 no hay iba

Voz 0874 39:30 pero Sánchez después de pensárselo mucho tomó partido también

Voz 16 39:33 quién responde con balas y con prisiones a las ansias

Voz 54 39:35 de libertad y de democracia no es un socio

Voz 16 39:38 viste es su tirano palabras que Maduro en una sentado

Voz 18 39:40 ahora bien no

Voz 16 39:41 en el trasero dando una pregunta Pedro Sánchez en la cola Él que es un presidente no electo vio nadie hombre maduro maduro Madero y Albert Rivera piensan lo mismo poco en esto no lo ha dicho Sánchez y por fin Pablo Casado

Voz 0874 39:58 puedes descansar tranquilo porque el presidente se ha posicionado

Voz 16 40:00 en contra de Maduro o a lo mejor

Voz 20 40:03 Tirano muy rápido para que no será escuche para que no le ningún problema nosotros lo decimos con todas las letras maduros son dictador

Voz 0874 40:11 no sé decir eso según Alfonso Guerra hay dictadores y dictadores no ha pasado últimamente no escucha se pierden demagogias

Voz 20 40:18 yo lo que digo es que no entiendo cómo en un país nos ataca directamente a los dictadores de izquierdas pregunto qué pasaría si hubiera un dictador de derechas

Voz 16 40:28 es un libro de historia sabrá lo que pasa con el pase de paso que se lea otro de geografía

Voz 0874 40:35 ética porque he estando aquí portavoces en Atlanta

Voz 16 40:37 te en Madrid lo que tengo que decir es que considero indigno que en la capital del Reino de España que también lo es en cierta medida de Iberoamérica si esto yo creo que no está claro que no contribuye a nuestra imagen y mira que sea por lo que se te regale los títulos tiene Pacos al fin que también es de alguna manera Ossa de ninguna del colonialismo Sharon el pedimos Amazon geografía tan nada más negra de Historia para Maduro un libro de idiomas hay poli de Beautiful no

Voz 39 41:11 de no suena de en medio

Voz 16 41:14 ti mediático son un grupo de gente desconocida deja los hilos del mundo los siempre pero sí pero todo muy rápido sea hay que acabar con él este acaba Ana María Giménez avergonzada de estar aquí supongo no no no no no de de esas cosas que estamos escuchando

Voz 0874 41:34 ah bueno tú eres tú eres iba a decir uno de los no estoy yo no yo yo no sé cómo esto esto son cómicos tutor eso no como estos

Voz 4 41:41 los maestros también dejó ellos pues no la verdad que salpica

Voz 16 41:44 es el padrón es el padre padrones de la mafia auténtica la comedia español Javier del Pino y además el es el cabecilla el maneja el domingo de inmediato Pequeño Teatro Gran Vía

Voz 0874 41:55 soy de pura madre que es un show basado en un libro que publica este en el año dos mil catorce correcto correcto hablamos del show pero eres venezolana Ana María tenemos un poco de política clama ahí tus opiniones santo ya se es esto lo juego ya sabes que aquí en este país y María de este tema de Venezuela estás aquí en Venecia

Voz 16 42:13 si gana será chavista no claro claro todos los animales

Voz 4 42:18 lo que tú ves andando por Gran Vía

Voz 16 42:21 pero todo son chavistas de corazón inmaduro

Voz 0874 42:26 me quedé muy bien porque nos da para hacer mucho humor pero claro

Voz 4 42:28 pero es que siempre la políticos ampara eso en todas partes del mundo eh gracias a Dios existe porque Poquetino donde estará la comedia

Voz 0874 42:33 cuánto tiempo llevas viviendo en Madrid ya estoy siete en el cine

Voz 4 42:36 puedo decir sin equivocarme que tú eras

Voz 0874 42:39 tremendamente famosa en Venezuela jugó pero

Voz 4 42:41 pero a ver hasta el infinito y más allá

Voz 0874 42:45 sino una cosa esto es verdad lo tenía mucho más televisión

Voz 4 42:48 no tenía programa de televisión tenía un programa de radio he dicho dentro aquí me ha como nostalgia porque era como mi día a día de cinco a siete de la de la tarde y tenía este este dando montado un teatro los fines de semana como todo todo todo todo tu compañía que están montados constantemente hay bueno fueron treinta años de carrera que tu amigo Maduro pues hecho perder

Voz 16 43:08 la mía y la de todos pero te dijo Botella Mamadou

Voz 0874 43:11 Brooks le dijo Nicolas no exactamente a mí

Voz 4 43:13 pero pero sabes que hay informantes no que te dicen mira es esta esta nieta no está resultando muy conveniente para una radio actualmente qué tal si te da un paseíto por Miami que fue mi primer destino luego me vine para acá hace siete

Voz 0874 43:26 ese pero tú entiendes que hay personas que piensan que pues el chavismo ha permitido que la gente esté educada claro

Voz 16 43:33 no hemos tenido que salir del país educar no fuera entonces claro claro está muy educado por todos lados

Voz 0874 43:38 es es un país donde no hay término medio eh

Voz 4 43:41 no existe en estos momentos no puede existir leer

Voz 0874 43:43 oye porque porque no sabes lo que es lo digo esto porque claro ahora aparece una figura política que tiene razón en parte de lo que dice pero que te ha mentido un pasado que a veces tampoco te gusta

Voz 4 43:51 pero lo que ocurre es que ya en este momento de Venezuela no puede ser un mínimo ustedes el término ni lo metamos lo inventado mucho que no que no estoy con es decir con el dedo un poco del Papa no debe con el diablo y eso no se puede tiene que te ha condenado con el diablo y asumir el barranco no y en el caso de los ni ni venezolano no no pueden existir ya por eso se radicalizó todo tanto en este momento aunque tenga pasados quien está a la cabeza de de de ese cambio que pudiera ocurrir ahora en Venezuela era porque no es el fin todavía el principio del fin es probable

Voz 0874 44:21 bueno al principio de un principio

Voz 4 44:24 por eso muchos medios peruanos sí bueno ojalá que sea el fin pasado

Voz 0874 44:28 dónde acaban hay aquí un un periodo muy buen periodista este programa que Ramón Lobo que es venezolano por cierto pues nació allí pero luego vivió toda su vida en España solamente tiene pasaporte venezolano que dice que es que Venezuela es imposible explicarlo un tuit está viendo constantemente que todo el mundo te explica Venezuela en cuatro frases

Voz 4 44:44 esto es imposible imposible

Voz 0874 44:45 es más complejo es mucho más complicado porque en este momento

Voz 4 44:48 más como una adolescente que está efervescente que quiere que quiere sentir cosas que quiere volver a entender que puede renacer porque el problema es que está completamente Grillo tenían muchos meses sin ir a Venezuela la fui hace seis siete meses la ciudad al apagaron la es como si tuviéramos un eterno otoño porque no hay árboles no hay nada no hay nada realmente es un desastre cualquier cosa que pueda haber se queda corta

Voz 0874 45:17 ya pero habiendo habiéndose marchado de Venezuela por razones profesionales pero también política es al fin y al cabo tú tú puedes entender puedes explicar porque hay muchos venezolanos que todavía sienten devoción por Chávez

Voz 4 45:29 yo creo que él se convirtió en un momento un una especie de mesías para los venezolanos en algún momento creyeron en él porque se convirtió en un un salvador de la patria veníamos de cuarenta años de una democracia como ha escrito entre comillas si entre comillas EADA y además bueno es política no se convirtió como ese Salvador había mucha gente de izquierda que obviamente comulgaba con su con su pensamiento y además es muy gracioso ver las entrevistas cuando estaban lanzándose es un momento en el noventa y seis noventa y siete que eran era como un burrito

Voz 0210 46:04 ahora mismo no creo que su figura el ha hecho bueno Maduro sea piensas

Voz 16 46:08 pero el bueno de verdad

Voz 47 46:10 que lo extraño claro yo digo dónde porqué porque este señor no dejó este adefesio va a pasar con Rajoy a nosotros

Voz 16 46:19 vamos a echar de menos pero vamos

Voz 4 46:22 Maduro es tan terrible y ha hecho que las cosas tan mal que hace que una extraña Chávez

Voz 16 46:26 claro yo yo lo voy a defender es muy fácil criticar al de ahora no quedado claro

Voz 0874 46:30 el programa de radio que tenía Chávez te acuerdas

Voz 16 46:34 sabes qué

Voz 0874 46:36 Torre redactó el internacional de esta casa es una historia muy divertida que le pedimos que por favor consiguieron entrevista con Chávez y entonces después de muchos meses mucho esperar a través del departamento de Presidencia hay tal le dice no le le da la entrevista señor Chávez entonces se metió en una cabina que iba a una entrevista Chávez no entonces de repente está esperando a la entrevista le dice el tipo le paso con Chávez entonces de repente escucha nos llama desde España Cristóbal Jiménez Alou

Voz 16 46:58 visto Balada del día metido en su programa de radio habitado prácticamente si era una entrevista convertida Juan yo tengo una historia muy loca basket súper loca de de Chávez cuando el por qué no te callas

Voz 26 47:11 se movió muchísimo si los para conseguir cosas del Rey sacarle todo el entramado del muy serio

Voz 4 47:19 lo lo terrible en Venezuela es que teniendo un programa como Aló Presidente del aire durante todos los domingos de durante año quedaba tanto para los humorista no podíamos hacer ni bueno no podemos decir ni ni ni un milímetro de lo que ocurría allí porque no cerraban los programa sabes que yo tenía

Voz 16 47:35 Trias admiro a Chávez que algo a qué hora empieza hito decides aquí a mi Javier en España se llama José María García verdad

Voz 0874 47:49 bueno oye llegas a España hace nueve meses más no siete meses ya conocidas este país pues si me padre andaluz

Voz 4 47:57 había vivido acá en Madrid sí sí donde Sevilla bien exactamente había vivido en el dos mil tres yo vine yo hacía radio si mi jefe era una maravilla yo les dije mira yo me quiero ir un año en Madrid porque me da la gana me trámico el aparatito eso sí

Voz 0874 48:13 lo emitir Report exacto estuve una

Voz 4 48:16 año transmitiendo en horario de cinco a siete con lo cual a la una de la madrugada donde quiera que estuviesen cualquier rumba con cualquier cañita enfrente lo que fuera la tenía que irme al programa de radio y volverse quería volver dice no puede ser

Voz 16 48:27 para dos mil tres dos mil tres

Voz 0874 48:29 eso sí la época pre José María Aznar