A Vivir Que Son Dos Días (09/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0874 00:59 ahora Colau escribió una carta al presidente de la Comisión Europea a tres días de que empiece el juicio de esos es José Antonio Piñero buenos días buenos

Voz 1024 01:06 Xavier en la misiva la alcaldesa de Barcelona trazaba Jean Claude Juncker su preocupación ante lo que tachan la situación anómala por el perfil político de los encausados por los graves delitos que se les imputan que considera desproporcionados en esta carta Colau recuerda Juncker que ya no es independentista pero que valora la celebración de este juicio como un fracaso de la política que difícilmente servirá dice para reconducir el encaje de Catalunya en España por su parte Quim Torra se encuentra hoy en Madrid para visitar a los políticos independentistas presos el Tribunal Supremo garantizó ayer al president que podrá asistir al inicio del juicio el próximo martes

Voz 0874 01:41 Sánchez deja en suspenso el diálogo con el independentismo catalán

Voz 1024 01:44 después de que Esquerra allí el PDK rechazaran una mesa de partidos relator incluido Carmen Calvo es la vicepresidenta

Voz 0376 01:50 en esta legislatura que necesariamente es más cortos de lo normal de momento esta situación en calla porque esa propuesta no es aceptable

Voz 1024 01:59 el Govern acusa al Gobierno de Sánchez de romper el diálogo por falta de coraje pero Aragoneses es el vicepresident

Voz 8 02:05 lo que no se puede pedir como condición previa para iniciar una negociación es que una de las partes renuncié a lo que es renuncié a lo que piensa o rencillas sus planteamientos políticos

Voz 1024 02:17 esta situación deja en el aire la aprobación de los presupuestos la semana que viene que por ahora cuentan con su veto ya cerca en el tiempo la convocatoria de elecciones generales un ultimátum que tampoco ha servido para que la brecha desconvoque la manifestación prevista para mañana

Voz 0874 02:30 día a día en marcha un error en la señalización es la principal causa que se baraja del accidente ferroviario ocurrido acerca de Manresa

Voz 1024 02:37 está previsto que continúen allí en Castel Galí en Barcelona los trabajos de reparación de esta estructura donde dos trenes chocaron frontalmente ayer tarde al estar circulando por la misma vía perdió la vida la Maquinista uno de los convoyes hay más de cien heridos y todo al parecer por un fallo en las señales de ese tramo como dices tramo que registra esta forma su segundo accidente mortal en los últimos tres mes

en la Cadena Ser a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 8 03:38 de Bruno pues lo puede pasarle a cualquiera

Voz 9 03:42 qué más que el ordenador hará no me no me funciona la contraseña me absolvió esta semana que mal le cambiaría obligatorio está muy feo esta voy yo con lo que te gusta a ti el jaleo e ir a la manifestación de mañana supo bueno en principio buenos días a ver Pino lo que tienen que saludarse no voy a ir porque tengo que estar a los mandos y de del control de este programa porque ya no todo hace aguas mi deber es velar por el programa y no no voy a poder pero mira una idea que quedaba ayer en actor vasco Gorka Otxoa en Twitter comparto por si alguien del Gobierno está escuchando ahora no el domingo

Voz 0825 04:14 es el ideal para sacar a Franco del Valle de los Caídos

Voz 9 04:17 dos porque no va a estar allí mil prior

Voz 11 04:42 uno ah

Voz 12 04:54 me da la impresión de que la manifestación de mañana conseguido lo que ya han pretendía no

Voz 9 04:58 bueno no no te creas en algún momento ayer al al principio de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que no entendía muy bien a la vicepresidenta sí habían roto o no Carmen Calvo sí habló

Voz 1736 05:07 sí porque lo había no había parcial que toro mía lo lo algo a palo a palo y nosotros ya está selectiva de ese como es este corte ha sido un error

Voz 9 05:20 hay estos técnicos de verdad que te comento

Voz 0874 05:23 no sabes que al final del día

Voz 9 05:25 sí sí lo que pasa es que me lo estaba haciendo encima casi me lo puso en bandeja bueno la la situación la verdad es que no invita a las bromas sino la preocupación no sé si los convocantes de la manifestación se han salido con la suya o no pero lo cierto es que este relato del relator ha fallado estrepitosamente

Voz 0874 05:43 claro lo que mucha gente nos explica es porque el Gobierno de Pedro Sánchez se ha pegado este disparo en el pie con este tema ahora retirándose de la mesa de negociación por lo menos calma algunos barones socialistas a quienes le acusan de estar rompiendo España por intentar encontrar una solución política al problema con Cataluña el Gobierno se ha quedado sólo en esto

Voz 0376 06:01 las derechas no ayudan al diálogo sacan partido político electoral de la agitación constante de una circunstancia problemática que nos debería de concurrir a las responsabilidad ya a la altura de miras para resolverlo el campo independentista tampoco acepta que la canalización del diálogo sea en los términos estricto de las posibilidades legales

Voz 9 06:31 tal como decía la presidenta nadie ha arrimado el hombro más bien al revés unos han arrimado la cerilla al bidón de gasolina

Voz 13 06:38 ya se han dado cuenta de que les proponen un referéndum Il ejercer el derecho de autodeterminación serían los únicos de toda España

Voz 9 06:47 que no se querida

Voz 13 06:50 un referéndum ejercer el derecho de autodeterminación

Voz 0874 06:54 hace tiempo que escuchábamos a Carlos Floriano nada de lo que dice es verdad

Voz 9 06:56 es bueno ha dicho do dos frases practicamente son la misma frase sea la repetido bueno hay evidentemente los que estaban al otro lado de la mesa tampoco lo han puesto fácil porque además de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos ahora les han puesto en bandeja el discurso de que ellos siguen sentados en la mesa que no han hecho nada que el Gobierno cedido a la presión de la derecha y la ultraderecha él Sartori es la Consellería de Presidencia lamentamos

Voz 14 07:20 que que este mediodía el Gobierno del Estado ha decidido abandonar el diálogo

Voz 15 07:24 que el que el PSOE haya decidido

Voz 14 07:27 ver delante de la presión de aquellos que no quieren que haya diálogo y que no quieren que a soluciones políticas

Voz 9 07:40 el tiro en el pie que salga del Gobierno igual les ha pasado aquello como como en el chiste no a ver a que estamos a setas las Rolex repasa seguir pero me sale solo Javier lo puede evitar que me dejas me dejas un poco así suelta Hay me voy bueno quiere decir que mejor querer formar una mayoría parlamentaria para sacar adelante los presupuestos no tendría que haberse mezclado tanto con desembocar el conflicto catalán no tendría que haberse ligado tanto pero bueno es así tal y como señaló ayer Carmen Calvo a ver como ellos explican ahora que renuncian a las inversiones previstas

Voz 0376 08:14 en cualquier caso llegado el momento la semana que viene tendrán que explicar por qué no quieren que sobre una senda de gasto del uno coma tres se pueda seguir haciendo esfuerzo de mejora de progreso de esperanza para este país

Voz 0874 08:31 pero no hay que perder de vista los giros en el guión los que ya estamos acostumbrados no a saber lo que puede pasar porque desde hace un par de años las cosas más impredecibles acaban imponiéndose no siempre es para ir a mejor

Voz 9 08:42 que exacto llena de las posibilidades que se barajan es la convocatoria de elecciones que con las imágenes que veremos mañana en la plaza de Colón casi suenan a amenaza para quienes a quienes no les va a venir nada bien la posibilidad de un cambio de gobierno hacia la derecha

Voz 0376 08:56 este Gobierno desde el minuto uno es un gobierno muy consciente de las circunstancias de complejidad sobre las que íbamos a gobernar no sentimos absolutamente eh fuertes y seguros en lo que hacemos o generales del Estado porque creemos firmemente que le hacen falta a este país lo dijo el presidente y yo creo que en esto no conviene me hace falta que es el interprete con estas cuentas tendremos un dos mil diecinueve vi normal ejecutando las políticas sin ella el tiempo sea corta

Voz 9 09:30 entonces del domingo el inicio del juicio

Voz 0874 09:33 el proceso en el Supremo se sabes lo

Voz 9 09:35 lo más triste y preocupante es que si se está copiando todo el escenario que nos llevó a Cataluña este enfrentamiento oí la falta de de salida política porque cuesta muy poco llenar las calles de gente pero luego es muy difícil que esa gente acepte la realidad de la política y no la de las consignas y los mundos ideales que se venden es que hasta los mensajes que se lanzan son son un poco iguales no eso de llenar las calles para llenar las urnas

Voz 0874 10:00 estas en Brexit claro

Voz 16 10:15 Mail

Voz 9 10:19 ah a ayer la ONG Save the Children hizo un llamamiento para luchar contra la pobreza infantil

Voz 0874 10:28 dijeron que si no se toman medidas urgentes en el año dos mil treinta y uno de cada cuatro niños seguirá siendo pobre eso que hace cuatro años el Gobierno de España se comprometió a erradicar la pobreza infantil para ese año

Voz 9 10:39 si para dos mil treinta un dato tremendo que dio ayer Andrés Conde su director fue el que cuesta que dice que cuesta más dinero mantener esa pobreza de lo que se necesitaría para acabar con ella o paliarla

Voz 18 10:50 la realidad de que uno Alcoa cuatro niños está un veintiocho por ciento de nuestros niños y niñas está en situación de pobreza implica un coste económico para

Voz 0376 10:58 Nuestro país pues cada una vez

Voz 18 11:01 todas está cuantificado lo que está costando unos no llevar a cabo esas políticas no para deducir al final que el coste de no hacer nada es infinitamente superior al coste de abordarlo de humo decidido

Voz 7 11:16 sí

Voz 18 11:16 que por supuesto exige inversión pero es una inversión mucho más la mucho más reducida en la que está exigiendo una política de de falta de atención al problema de la de la pobreza infantil

Voz 9 11:28 nuestra compañera Adela Molina le preguntó al director de Save the Children por las declaraciones de Casado esta semana vinculando el aborto al futuro de las pensiones Andrés Conde

Voz 18 11:36 las razones de la baja natalidad en España son de carácter socio económico tienen que ver con la dificultad económica que tiene la crianza sea tener hijos es un factor de riesgo económico en nuestro país es un factor de riesgo de pobreza así de claro las familias no tienen más hijos porque no pueden permitírselo económicamente no existen políticas para corregir este problema insistimos que estamos en un nivel de inversión en políticas de familia infancia que está por debajo de la media de la mitad

Voz 0874 12:07 del de la Unión Europea por si alguien lo olvidado vamos a recordar lo que dijo Pablo Casado y además subimos la puesta añadimos también a Javier Maroto

Voz 19 12:14 si queremos financiar las pensiones y queremos financiar la salud lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños no en como los abortados el aborto no puede ser una herramienta de conciliación

Voz 9 12:25 me parece muy grave que se finalice con cuestiones como ésta tan serias y que se haga estas estas a asociaciones de ideas que parecen más del desarrollismo franquista que de este tiempo además es que es mentira no desde el minuto uno salió en la Cadena SER Mariona lo Mariola aludido la jefa de Sociedad desmintiendo punto por punto estas afirmaciones pero me intriga saber qué pensó al escucharlas una gran experta en demografía es Teresa Castro socióloga e investigadora del CSIC buenos días

Voz 20 12:52 buenos días qué es lo que pensó cuando escuchaba

Voz 9 12:54 Pablo Casado diciendo que en lugar de aportarse deberían tener esos hijos para asegurar las pensiones

Voz 20 12:59 bueno e cuando las leí es realmente creí que era un chiste no sea que era una noticia más propia de El Mundo Today vincular embarazos no deseados con pensiones me parece una estupidez irresponsabilidad no tiene nada es que no hay ningún vínculo los resultados preliminares de la Encuesta de fecundidad de del año pasado que todavía sólo son preliminares lo bueno ya han dejado bastante claro que la gente tiene menos hijos eh de los que desea y que no los tiene porque hay unas barreras una precariedad laboral unos problemas económicos unas unos problemas de conciliación para la crianza no hay ayudas estatales para la crianza como en otros países aquí se invierte en ayudas a la infancia un uno coma tres por ciento del PIB frente a el doble de la Unión Europea hay más mujeres que quieren hijos y no pueden tenerlas por las circunstancias e de precariedad económica elaborar que mujeres que no quieren hijos sabor

Voz 0874 14:10 qué paradoja Teresa que esta misma gente es la que es el arma tanto por la inmigración porque vienen a quitarnos los trabajos como dicen ellos de repente están tan preocupados por la demografía no

Voz 20 14:20 por supuesto sea eh ya desde muy en todo Europa oí también en España es la única vía de crecimiento es vía inmigración a partir de ahora en España pero ya hace desde desde hace cuarenta años en Alemania hay más muertes que nacimientos esos reflejo de una sociedad demográficamente avanzada no es no es mal simplemente es estamos en otro estadio para el crecimiento demográfico la única vía ya desde hace tiempo es la vía de la inmigración bueno migración neta que inmigración menos Emir emigración coste de los países avanzados también se emigra como es el caso de España no entonces pero tampoco creo que se el crecimiento demográfico en si será sea un objetivo sea ese esa fijación en el número de nacimientos el número de personas es propio de otras épocas os hay que preocuparse la calidad de vivir esas personas pero que seamos más o menos tampoco importa

Voz 0874 15:22 tantas cosas son propias de otras épocas Teresa Castro socióloga e investigadora del CSIC gracias buenos días

Voz 20 15:29 vale

Voz 22 15:38 a ver

Voz 0874 16:17 sabes que Lourdes comisiones ha sentado un invitado en la mesa déjame que te pregunte a él particularmente cómo puede contribuir Beethoven a sacarnos de la crisis en la que estamos en Europa

Voz 23 16:28 es difícil pero es un símbolo de la humanidad de de de la Auf del a pienso que es un símbolo a que puedes ayudar a ayudarnos a comunicar más hay la música tiene un aspecto muy humano que refleja por ejemplo a problemas que que existen hoy siempre con con con una sociedad por ejemplo para mí por ejemplo discuta también el Espírito humano por ejemplo la libertad despido Eto'o humano pero es muy filosófico pienso que mexicana generar puede ayudarnos a Ammán a comunicarnos más a escuchar más a nosotros forenses para por ejemplo si yo escucho a una persona no no hablo entonces yo doy paso a otra persona ha a las las ideas

Voz 0874 17:30 no estás hablando de política no pienso que

Voz 23 17:33 es fundamental por ejemplo también por los niños si los niños aprenden una en un discusión un discurso musical hay cosas que son más importante que que la misma opinión no cuando yo toco en riqueza mi personalidad a un poco menos yo doy han solista One solo de oboe flauta es posible dada tocar entonces yo escucha a esta persona después por ejemplo tengo en otro sólo eh yo hablo entonces es un intercambio de energías ir era respecto a vosotros a los otros pienso que es un obstáculo muy fundamental aprender también por un sociedad es es como un ejercicio de generosidad constante y que está tú cuando escucho

Voz 0874 18:15 esas ahora que estás más tiempo y que va a pasar más tiempo en España cuando escuchas no se por noticias que tengan que ver con política le pones una banda sonora para cada cosa que escucha dices

Voz 23 18:25 a esto le pega Wagner no no hay escuche solamente a a las palabras sólo al contexto pero a veces pienso que por personas pienso que Bin Ice sería bien servido

Voz 24 18:42 en que la cultura

Voz 23 18:47 muy importen el opone un discurso culto

Voz 12 18:53 a algún cultura fuera más importantes para determinadas pero

Voz 0874 18:55 aun así pero no no no no creo un santo

Voz 12 18:58 de de la banda

Voz 9 19:00 es problema político vamos a presentarla aunque ya como en un juego de pistas ya tenemos algunas una como cómo pronuncia Beethoven que lo pronuncia en Alemania es alemán de nuestro invitado es es alemán y es director de orquesta como hemos podido también deducir por por sus palabras desde David afilado acaba de anunciar que asume la dirección titular de la Orquesta Nacional de España y la dirección artística también de la de la orquesta y el coro eso significa más tiempo en nuestro país

Voz 23 19:29 sí claro claro es que no te tratamos mal no no estoy muy muy muy contento y muy feliz de continuar pero en un huevo posición con esta incitaron institución claro tengo las semanas que yo dirijo la Orquesta y Coro Plus proyectos y extraordinario uno para o grabaciones giras y también que desde desde hoy

Voz 24 19:58 hay

Voz 23 20:01 empieza claro los dos días de León administrativos uniones y discursos entre entré

Voz 0874 20:11 te aviso que las reuniones en ese país acaban muy tarde siempre

Voz 12 20:13 no lo digo porque el horario alemanes diferente no pero

Voz 23 20:16 pienso que el diálogo es muy importante siempre el dialogo entre los músicos entre los la administraron en la Orquesta y Coro con el Inaem no pienso que necesitamos un diálogo muy más fluido un comunicado más fluida para para escuchar los ideas opiniones

Voz 9 20:35 no quiero hacer de relator también en política no te voy a traducir es lo que hemos hecho es un tema político verdadero es una prueba de la importancia de la

Voz 0874 20:45 música tu vienes de bueno en un país que ha dado algunas de las grandísimas figuras históricas de la música como es Alemania hay tanto respeto por esa cultura de la música clásica como en España debemos de subir un escalón más

Voz 23 20:59 por la música o la cultura en Alemania por ejemplo tienen un gran gran precisión pero aquí Madrid siento que hay hay muchas cosas muy muy positivo claro siempre podemos mejorar e intensificar cosas pero si yo hablo desde a este momento pienso que estoy muy orgulloso que qué pasa en el pasado cuando la orquesta Drake pero tengo también cosas que podemos mejorar crear un proyecto de música contemporánea por ejemplo o proyecto Academia de orquesta y coro el aspecto social educativo o por ejemplo yo quiero también intensificar más la relación entre unos músicos muy jóvenes jóvenes generaciones que son el futuro de de musical de este país hay muchos sicos que Live España te dejan porque no hay claro ahí hay posiciones hay buen condición pero necesitamos a a verdaderamente a pensar a mejora las condiciones por por esta esta generación que esta es talentos españoles vuelven a España y no se directamente como es la educación en las escuelas con con la música

Voz 9 22:18 mal ya te lo digo no no no

Voz 23 22:21 esa que pienso que es muy importante si yo escucho a una persona el CIO escucha yo doy la posible va a primar una opinión pero en otro caso IU después puedo expresar mi opinión es tenemos un diálogo que te tenemos un un junto un hombre entonces es un es un aspecto muy filosófico pero muy importante también después un un año muy muy joven general

Voz 0874 22:48 o sea que cuando Galayo resolvemos el es básicamente no te voy a traducir esa tampoco en dentro de

Voz 23 22:53 poco setenta su hijo además

Voz 0874 22:57 una pregunta que me hizo valer para despedir esta entrevista ahí es cuál te gustaría que fuera la primera pieza musical escuche tu hijo

Voz 23 23:05 porque pienso es la primera pieza no solamente del pez pero la voz de la mamá porque mi mujer es un soprano que si el el bebé a escuchando la voz de la mamá muchas veces en conciertos y recitales entonces desde Traore a a Mozart a Bach todas las piezas pero no no empiece directamente especial que pienso que es importante lo importante es que aquí somos abiertos a toda la música no solamente a la música clásica claro es no pero nuestra profesión pero para mí es importante que apertura no que que la las puertas para todos para asumir la responsabilidad también por todas la sociedad no solamente por un un pequeño parte era de la sociedad pero para todos

Voz 9 24:07 qué buen mensaje deja sobre la mesa David además de su amor por la música como buenos mejoraría como sociedad el saber escuchar y aprender a escuchar desde pequeños la la música clásica no sólo por el placer de hacerlo y la cultura que aporta sino por la enseñanza intelectual que nos daría Javier en un país que no sabemos dialogar no sabemos hablar y no sabemos escuchar quizá todo empezaría por ahí te agradezco mucho te agradecemos mucho que hayas que hayas venido un ratito a a compartir con todos nosotros esta esta paz y esta estás

Voz 0874 24:37 danza no porque en el fondo es eso no lo que nos da esperanza mucha suerte al frente de la Orquesta Nacional de España

Voz 23 24:42 Icono licor y coros no tienen entonces

Voz 0874 24:45 pluriempleado y suerte con la paternidad por supuesto museografía hace raro

Voz 9 24:57 te das cuenta que esto no va a poder así será así toda la vida permitirse el lujo de a las ocho

Voz 0874 25:03 el ciclista imponer asuman a ver cómo mejora esto a ver cómo mejora suman Javier Pérez Andújar

Voz 4 25:23 gracias

Voz 26 25:24 a no sé se me en en Oaxaca es que es él sí sí sí sí

Voz 27 26:11 y qué me dicen de las casas encantadas el otro día vi una película de unos imprudentes que se pasaban la noche en un caserón con fantasmas hoy apenas quedan casas de ese tipo que abunda es la gente que estaría encantada de tener una casa se acuerdan del concurso Un dos tres el premio gordo eran las llaves del apartamento bueno la llave y la puerta y todo lo que había detrás de la puerta ahora corren ya ves de Matute se compran a trescientos euros para ocupar viviendas en ausencia de los dueños todo concurso es un símbolo pero no de la vida sino de un deseo pues la realidad no supera a la ficción y lo pretende nada más narcisista que la realidad un sociólogo y un sindicalista de los que cortaron calles antes de cortar el bacalao explicarían que el problema de la vivienda se debe a una causa económica que se trata de una cuestión de dinero que es cosa de tener o no tener como en la novela de Hemingway pero yo no nací para sociólogo sino para filólogo acaso porque crecí viendo a mis padres rodeados de letras así que cuando el personal apunta hacia los conflictos económicos yo me hago un lío mirando a los un dios con la mano en el corazón no me dieran que del verbo vivir tanto derecho tiene a ser gerundio viviendo como vivienda porque lo que importa es vivir lo cantaban Los Amaya en una rumba que se llamaba vive la vida hoy hay gente que en vez de vivir la vida dice vivir el momento igual son sinónimos una vida hay un momento la filología no es una ciencia exacta

Voz 23 27:51 ya les hablaré de dos tres

Voz 27 27:54 en vez de como este concurso de preguntas y respuestas nació en los años en que Billy el Niño torturaba en sus interrogatorios policiales estamos atrapados en un bosque de símbolos

Voz 0874 28:06 no

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 29 29:58 eh

Voz 30 30:05 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir bien Facebook

Voz 7 32:19 nueve raza

Voz 12 33:07 pues hoy voy a hablar de asuntos internos no o algo así a ver a ver me explico eh eh ayer mismo Reporteros Sin Fronteras en España presentaba su informe anual sobre la libertad de prensa un informe titulado enemigos del pueblo igual en el que hace un repaso a cómo en el año pasado no dos mil dieciocho al menos ochenta periodistas

Voz 0874 33:25 han sido asesinados con total impunidad para hacer su trabajo

Voz 12 33:28 vuelve a poner el foco en países como Turquía China o Irán que dice que son las mayores cárceles para periodistas del mundo y alerta también de de que otros países como Yemen Siria menciona pues se han convertido en auténticos agujeros negros desde los que ya prácticamente nadie puede informar por cierto es alguien quiere hacerse socio o colaborar con reporteros tomar nota tres uves dobles punto R S F guión ese punto o RG repito R S F guión ese punto org es buscar la pestaña de colabora a todo esto lo voy a poner banda sonora a Pino hoy buenos músicos que han sido periodistas Balmón se parecidos esto está bien

Voz 0874 34:06 de todas maneras no hay noticia de alcance de relevancia que a veces no esta vez sí que empiezas a poner banda sonora con crisis Hain pero no suena a detener esto es más recientes

Voz 12 34:17 cuatro cinco años la canción se llama gafas de sol oscuras es el primer Single del que fue su primer disco en solitario una canción con la que bueno ella decía que quería reivindicar el espíritu gamberro del rock no que estaba un poco harta de escuchar canciones de rock en las que estaban ensalzando los valores de la familia y que eso no es eso

Voz 0874 34:36 creo crisis él fue periodista pues tiene una historia muy

Voz 12 34:39 curiosa ella bueno nació en Akron Ohio

Voz 0874 34:42 ya en la capital mundial del caucho como bien sabes no de necesidad que también con el auge de la industria del automóvil en Estados Unidos tuvo sí tuvo su época ese momento te luego también tuvo su descendencia a los infiernos con la crisis económica pero ahí se fundó la fábrica de neumáticos Goodyear

Voz 12 34:58 exacto iban a crisis y no le atraía mucho parece el mundo de los neumáticos cuenta que su infancia fue de esas que es puedes decir perfecta muy feliz pero también como muy vulgar o muy aburrida no ya quería ver cosas estar en una ciudad de verdad no en no en Akron iba no no no pasar todo el día a día en un coche así que en cuanto pudo se marchó sabes dónde se fue

Voz 0874 35:17 ese es uno que luego ha sido Nueva York Los Ángeles

Voz 12 35:21 podría haber sido pero ahí con pocos añitos se fue más lejos en Londres años setenta años del PAN Tena efervescencia allí para buscarse la vida primero estuvo colaborando en un estudio de arquitectura y luego a través de un crítico de rock al que conoció empezó a escribir en una revista de de música en el New Musical

Voz 0874 35:39 Express Musical Express te vamos a explicar para la gente que no recuerde eran maravilloso periódico muy musical que se editaban Inglaterra yo no sé si cada dos semanas cada semana o cada mes junto con el Melody Maker

Voz 12 35:50 en las dos grandes referencia a que llegaba con un mes

Voz 0874 35:52 meses de retraso algún quiosco te cobraban un dineral pero te dabas de algunas cosas

Voz 12 35:56 era como un tesoro no consejero de esos no pues allí escribió escribió crisis Heine decía que escribía columnas medio tontas y sin sentido hizo también alguna entrevista bueno sin gran trascendencia aunque sí se recuerda una que hizo en el baño de un bar a Susi cuatro no pero bueno en el baño de su vocación no fue a más

Voz 0874 36:12 sin no quiero saber más de esa entrevista lo lo dejó por la música

Voz 12 36:15 bueno lo iba a dejar por la música después acabaría yéndose a Francia y allí montó una banda pero antes de aquello intentó quedarse en Londres para eso necesitaba un permiso de trabajo y es curioso porque estuvo a punto de montar una boda de conveniencia con el de Essex pistas me para conseguir los papeles no en principio lo dijo que sí pero cuando fueron al registro resulta que estaba cerrado porque ese día era era festivo al día siguiente no podían volver porque Sid Vicious tenía una cita en el juzgado poco de sorprendente Ivonne debe ser ya

Voz 0874 36:44 más en la oficina de ese principio esto es usual

Voz 12 36:47 debe ser que es de feria pues ya tenía en la cabeza en otra cosa les pasó el plan y al final hubo boda efectivamente bueno vamos con otro clásico que también pasó un buen tiempo en una reacción clásico ochentero donde los haya tangente gustaban antiguos no no no lo decir a ver tuvo su concepto de mí no todos el ochentero me gustaba y los Pet Shop Boys de decir que no estaban entre mis favoritos pero manda el tema que hemos elegido el tema es músicos y periodistas y aquí sí que encajan los pecho

Voz 0874 37:47 eran dos dos los dos periodistas uno no

Voz 12 37:49 el cantante Neil Tennant fue el que tuvo una experiencia periodística pero con bastante recorrido por cierto empezó trabajando con Bono para Marvel Comics como prevista no llegado a averiguar hay que que podía hacer

Voz 0874 38:00 sería bonito murió en este súper héroes pues igual

Voz 12 38:03 igual hacía guiones de superhéroes pero bueno fuera lo que fuera lo que lo que hacían aquellos años lo debía hacer bien porque de allí dio el salto ya como segundo editor

Voz 0874 38:10 de la revista es más otra revista musical no otra

Voz 12 38:13 británica donde bueno hay puso de moda el lema que que tuvo en su mesa reacción que que decía algo así como es como si el PP nunca hubiera existido no eh esto decía porque todas las nuevas discográficas que le llegaban eran ya cosas de nuevo románticos o grupos ya te que no revele como el grupo que él estaba montando no lo que va a ser después Pet Shop Boys allí entrevistó a grupos como Depeche Mode ha MANES ya Yasuni espera vida ya que vamos a paréntesis

Voz 0874 38:37 no me gusta pechó Boys a ninguno de los dos no tiene sentido seguir con esto podemos una pareja eh

Voz 36 38:42 no

Voz 37 38:52 todo muy

Voz 38 38:56 lo mínimo eh

Voz 12 39:24 que tampoco te gusta mucho igual no muy tecno no era entonces los marroquí sinfónico esto es de lo You que fue la canción de debut de este grupo de centros ochenta y dos una canción que inicialmente iba a ser de hecho para Depeche Mode de hecho su compositor Vince Clarke abandonó la banda cuando no le dejaron grabar esta canción que había compuesto bueno se fue para montar esta otra banda enfadado no porque no le daban salida bueno como te digo sigo con Neil Tennant de pechos es uno de los grupos a los que entrevistó entrevistó también a a Bonnie Tyler esta está no se olvida porque pasó te ha pasado alguna vez aquello de darte cuenta justo al final de la entrevista de que se te ha olvidado encender la grabadora le pasó como ha pasado pero tenemos un amigo

Voz 0874 40:05 común que hace poco contó que él había pasado con una entrevista a un grande de la música incluso el nombre técnico al que le había pasado dado lo mantengo

Voz 12 40:16 sigo en él tenían fue incluso de enviada especial a Nueva York sólo para entrevistar a polis no la la entrevista no salió pero el viaje sí que les rindió porque aprovechó su visita a Nueva York para localizar al productor Orlando que era su autor favorito en ese momento estaba mucho consiguió que escuchar una maqueta de su grupo

Voz 0874 40:35 y al final Orlando fue el productor del primer disco Bosch te te imaginas que nos pasara algo así lo de

Voz 12 40:41 colocar una maqueta mientras estás trabajando pero esta bueno es un poco lo que hago yo cuando te traigo agradar aparato o lo que voy a hacer cuando te mono gráfico de Benson del griego días me yo me refería a la Liga

Voz 0874 40:50 en Nueva York solamente para entrevistar a un músico al que admira y que encima luego te acabe dando trabajo ya eso eso de

Voz 12 40:57 estás bien estás pensando en algo

Voz 0874 40:59 celiacos monta una cosa sí oiga vamos con otro

Voz 12 41:02 el músico prevista inconfundible este

Voz 39 41:14 pero no

Voz 7 41:40 dos goles Di Vaio

Voz 0874 41:48 cuál es lo que cante si es su grupo originadas en solitario es en otras formaciones pero este mes cinco

Voz 12 41:54 inconfundibles todo Mark Knopfler no he intentado despistar al no trae un clásico de edad estrecha pero es que esa forma de cantar y esa forma tocar la guitarra no no da lugar a error no esto que suena es Gipson de su último disco de noviembre del año pasado bastante reciente no se llegados a este punto voy a hacer un paréntesis igual que es contar

Voz 0874 42:12 no salgo de de El Paso en el campo del Bosque a fue aquella en el campo del Moscardó quede gente paso fuiste Félix Bayón primera fila por supuesto tú sabes alguien de Usera que venga a Usera alguien como Mark Knopfler poca

Voz 12 42:28 sea que pudiste pagar porque he leído crónicas de la época de Santiago alcalde en concreto

Voz 0874 42:31 lo cierto tiene Santiago el programa mira qué casualidad fíjate que como es cómico

Voz 12 42:35 parece que no diremos eh mil ochocientos las colillas en ríos las las ahorrarte ahí ahí había que ahorrar pero conseguirlas no preguntarle más asistió también según la crónica del canon a la Infanta Cristina

Voz 0874 42:49 no no hubo hay no no no lo recuerdes con la infanta Cristina sólo coincidió en Washington tiene una foto con Urdangarin que borrado convenientemente

Voz 12 42:59 pero bueno voy a despistar sigo con lo mío Knopfler y el periodismo con dieciocho añitos mal no se matricula en periodismo al año siguiente empieza a colaborar en un diario local donde entre sus primeros encargos es tal de ir a entrevistar a un guitarrista que empezaba a tener éxito en la zona

Voz 0874 43:15 un tal Steve el Philips igual de los luego en Notting Hill exacto sí

Voz 12 43:20 el grupo paralelo no que montaron a mediados de los noventa debió ser aquello bueno para acabar traigo a alguien que ya sonó aquí alguna vez que ha llegado a ejercer de periodista pero atento que casi

Voz 0874 44:25 Morrissey no también en concepto histórico de Schmitz en Madrid vaya lo que ya que década de los ochenta

Voz 12 44:32 el año ochenta y cinco Paseo de Camoens estoy usted también porque ese es el concierto típico que todo el mundo estuvo eh también debe que no no estuve en casa pues menos mal que es de los pocos que reconoce que no estuvo no habían pasado ni dos semanas entre uno y otro en el de entre el de los Schmitz mucho dinero en verano de estrechen en tu barrio en el Román Valero

Voz 40 44:52 eh bueno Morrissey esto es de su

Voz 12 44:54 poca solitario no es con los Smiths año dos mil nueve una canción que me gusta mucho mi mucho antes de esto cuando sólo era un chaval pues debió tener una infancia adolescencia difícil debía tener pocos amigos resulta que se pasaba gran parte de su tiempo libre mandando cartas a estas dos revistas que mencionábamos al Melody Maker ya el New Musical Express en las que jugaba a ser crítico hoy ponía bueno hacía reseñas sobre discos que acababa escucharos sobre conciertos a los que había ido yo era bastante cañero eh señoras publicaba

Voz 0874 45:23 las crónicas bueno alguna así de hecho Si

Voz 12 45:25 los ultras los archivos de de Melody Maker por ejemplo encuentras una carta al director del año setenta y seis julio de aquel año firmada por Morrissey en la que hace una crítica de los Ramones que titula con contundencia dice los Ramones son basura dice cosas como que juegan a ser tan incompetentes como sea posible el único lugar para su música discordante debería estar en los sudorosos garitos de Manhattan a los que sin duda ya debe estar acostumbrados o cosas terminaba aquella carta diciendo que no tiene nada que añadir que deberían ser olvidados lo antes posible

Voz 0874 45:59 la gira primaveral de gran aparato eléctrico está ya cerrada estamos cerrando fechas te contando informado vale vale

Voz 2 47:08 a vivir que son dos días Javier del Pino de eso no pueda opina una mujer de este siglo desinformada de eso no puedo opinar una mujer de este siglo sin derechos muchos mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que paginas Jamal novecientos ochocientos once ochocientos ochenta y ocho y colabora con mano asumía

a vivir que son dos días

Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 50:06 hay que tengo muy buenos días hasta las nueve de la mañana miremos a Madrid en este sábado de cielos prácticamente despejados aunque a esta hora atención todavía en los bancos de niebla que son intensos en algunos puntos de la comunidad temperaturas sin grandes cambios las máximas rondan hoy los catorce grados de momento tres a esta hora en el centro

Voz 8 50:23 eh

Voz 0825 50:26 la comisión de investigación de la Asamblea sobre la presencia de amianto en Madrid en el metro de Madrid considera que la dirección de Metro conocía esta situación desde hace más de dos décadas y ocultó el riesgo que suponía la presencia de amianto para los trabajadores del suburbano el dictamen final aprobado por PSOE Podemos y Ciudadanos señala una actitud negligente de la empresa y también el consejero delegado Borja Carabante aunque finalmente no pide su dimisión la oposición si solicita el traslado del informe a la Fiscalía

Voz 9 50:57 para abrir una investigación mientras

Voz 0825 50:59 presidente de la comunidad Ángel Garrido defiende la gestión que se ha hecho de esta crisis

Voz 0177 51:05 es lo que se ha hecho por lo menos porque este equipo de gobierno sido afrontar un problema que existía que evidentemente era un problema que llevaba heredado de años atrás afrontarlo coger el toro por los cuernos y trabajar y además yo creo que ha hecho cómo cómo debíamos también con el conjunto de las personas que tenía algo que decir sobre todo con los sindicatos de los trabajadores del metro y dando respuesta a todo aquello que los han solicitado en relación por supuesta medidas de protección de de de salud y de riesgo laboral

Voz 0825 51:28 pero para los trabajadores de Metro no es suficiente al menos para los maquinistas esta misma mañana suena a protagonizar un paro de una hora en varias líneas pidiendo entre otras cosas que las mediciones sobre la presencia de amianto que tienen que realizarse metro se hagan en las mismas condiciones en las que ellos hacen su trabajo sino para qué sirve es lo que se preguntan Juan Antonio Ortiz Ángel López José Luis Cejudo del sindicato de maquinistas

Voz 19 51:55 en nosotros pedimos hacer mediciones tanto de ambiente de amianto luz temperatura vibraciones el lector magnetismo en el puesto de maquinista la cabina de un tren con un maquinista los aspira meteoros para medir el amianto y el eh partículas en suspensión con el maquinista la empresa obliga al maquinista a ir con las ventanillas subidas nosotros decimos que hay muchos maquinistas que bajar la ventanilla porque no les gusta llevar del era comisionado llevar la calefacción porque hay muchas veces que funciona fatal todos cese hay muchos maquinistas yo por ejemplo que bajó la ventanilla siempre desde de la derecha la empresa obliga a hacer esa mediciones de partículas en suspensión con las ventanillas subidas ya no sólo eso sino el que se nos reconozca también que hemos estado expuestos a lamiendo que según ellos no hemos estado en ningún momento puesto solapamiento y esa reivindicación junto con el estudio que queremos realizarle de la forma más desfavorable que es como entendemos que se deben de hacer unos estudios de prevención de riesgos laborales a empresas señeras nos mete en una burbuja cierra las ventanas y quiere que se realice un estudio de Particulas Damián tiene todas ellas cerradas salen y entran ya en verano estuve haciendo lo que es por su cuenta y ahí no tuvo ninguna pega a con las ventanillas subidas bajadas de todos los colores y ahora que viene la mediación oficial que es la que va a salir verdad que debería salir pública de tal resulta que se niega en rotundo a The Sun una ventanilla bajada dedique su vida entonces eso es lo que no nos da nos da que pensar como como poco no es eterna basada no se destruye no es dura toda la vida es eterna entonces claro sino salido nunca el túnel ya que ha habido obras han portado pues ha talado fibrocemento saben instalado para tener una rígida que se ha cortado pues parte el abovedado para para instalar ahí y entonces todo eso caído no ha limpiado nunca vamos siete no estamos buscando otro objetivo sino saber qué es lo que estamos respirando

Voz 0825 53:52 por eso esta mañana han vuelto a convocar un nuevo paro de una hora

Voz 44 53:55 en tres líneas y en este caso

Voz 0825 53:58 en varias líneas de de la red de Metro en las líneas uno tres cinco siete nueve y once con servicios mínimos del cincuenta y tres por ciento del metro lo está sí se en este caso a convocar una manifestación esta tarde de Atocha Cibeles y lo hacen después de haber vuelto al trabajo esta misma semana pero también de conocer que el proyecto de decreto del nuevo Reglamento del Taxi elaborado por la Comunidad de Madrid contempla que los ayuntamientos puedan establecer planes de amortización de licencias de Auto Taxi en caso de desequilibrio entre la oferta y la demanda en este tipo de servicios algo dicen con lo que no están conformes

a vivir que son dos días Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 54:39 a Izquierda Unida no da todavía por rotas las negociaciones para concurrir junto a más Madrid en las elecciones a la alcaldía de la capital a pesar de las diferencias que han ido creciendo entre los dos partidos el concejal Mauricio Valiente ha aclarado que aunque sí tienen pensado presentar a un candidato propio no será para ir contra el proyecto de Carmena

Voz 45 54:58 no no excluimos ningún ningún escenario pero nosotros tenemos nuestros candidatos en estos procesos internos que vamos a debatir con todo el mundo nosotros no lo vamos a integrar en un espacio eh unilateralmente no vamos a hacer lo hemos hecho nunca no estamos en política de la izquierda para luchar contra nadie sino para construir sólo en lo que estamos si es posible llegar a acuerdos llegaremos a acuerdos

Voz 0825 55:22 si Podemos Madrid ha presentado ya a las bases su programa electoral a pesar de que ni siquiera tiene candidato tras la marcha de Íñigo Errejón las principales propuestas pasan por garantizar la gratuidad de las matrículas universitarias imponen una tasa turística de cinco euros diarios o armar un plan de choque contra la pobreza

Voz 0825 56:13 enseguida vamos con el deporte pero antes una celebración por todo lo alto este fin de semana la del nuevo año chino al que el distrito de Usera recibe con más

Voz 9 56:22 un centenar de actividades en estos próximos

Voz 0825 56:24 dos días hora Santos feliz año nuevo

Voz 47 56:30 sí sí sí

Voz 48 56:34 entre aplausos Usera ha dado la bienvenida al Año del

Voz 9 56:37 cerdo vestida con farolillos rojos y eso España

Voz 49 56:40 la iluminados la avenida de Rafaela Ybarra ha acogido esta inauguración con un mercadillo en el que se pueden encontrar comida y objetos típicos y con una carpa por la que han pasado entre otros el talento chino en la guitarra flamenca Sang Wang el objetivo de estas fiestas es que se sientan como en casa

Voz 15 56:56 es una fiesta muy buena que puede de los muchos dos será la fiesta o me parece

Voz 19 57:07 a mí impresionante me hace un poco sentí como

Voz 15 57:11 cancela años de lo que puedo hablo Val todos los exámenes mi curso ya está

Voz 49 57:20 deseos de año nuevo comienzo sin muchas ganas de disfrutar tanto desde la comunidad china como entre los madrileños que estos días se van a unir a la celebración

Voz 0825 57:28 gracias a los que sin duda van a disfrutar son los seguidores en este caso del fútbol hoy con derbi Héctor González buenos días

Voz 20 57:35 qué tal buenos días desde las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano Atlético Real Madrid mirando ya de reojo a los octavos de la Champions ninguno se quiera alejar del Barça en la Liga los rojiblancos a seis puntos de la cabeza tienen las bajas destacadas de Koke Diego Costa aunque Simeone recupera a Godín el argentino optimista a pesar del tropiezo de la semana pasada en el Villamarín

Voz 35 57:54 está muy bien que no partidos anterior hemos diputado un juego casi todos faltó más profundidad verticalidad en el partido con el Betis y esperemos poder encontrar la partido mañana

Voz 20 58:09 por su parte el Real Madrid está a ocho puntos del liderato hoy con nombres como Llorente Odriozola obispo fuera de la convocatoria precisamente al malagueño Solari le dejó este mensaje en la previa

Voz 0874 58:19 el fútbol es trabajar

Voz 50 58:22 poner el talento al servicio del equipo entrenar al cien por cien en cada entrenamiento y darle todo a los entrenamientos ese es el trabajo el futbolista profesional para estar disponible para cuándo

Voz 9 58:34 además a la una el Getafe