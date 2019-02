A Vivir Que Son Dos Días (09/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 las a admitir que son dos días Javier del Pino

la alcaldesa de Barcelona ha enviado sendas cartas a los presidentes en la comisión el Parlamento y el Consejo europeos en esta misiva Ada Colau asegura Juncker Tajani tus que el juicio del proceso que comienza el martes en el Supremo representa el fracaso de la política que no servirá para construir una salida negociada en la carta Colau también apunta que la extrema derecha aquí es autorizando juicio como altavoz para difundir su ideario de odio el president por cierto quinto hoy en Madrid donde tiene previsto visitar a los políticos independentistas que permanecen en prisión debe servir un apunte Donald Trump a tuitear esta noche un dato más sobre su segunda cita con Kim Jon Un prevista para fin de mes ha confirmado que será en Hanoi la capital de Vietnam Tran también ha alabado al líder norcoreano otra vez a su juicio bajo el mandato de Kim leo textualmente Corea del Norte se convertirá en una gran potencia económica ya en Sevilla a partir de esta ahora en el Ayuntamiento de la capital hispalense tiene previsto abrir sus puertas la capilla ardiente de Salvador Távora el dramaturgo considerado el inventor del teatro moderno andaluz falleció ayer recordamos a los ochenta y ocho años

Voz 6 02:46 pues imagínese estar hablando en un teatro lleno con quinientas personas que sentiría con pues salida imagínese ahora mil personas dos teatros llenos que sentiría más responsabilidad y diez teatros cinco mil personas

Voz 7 03:04 pues sabe usted ante cuantos teatros

Voz 0874 03:07 Nos habla cada noche anchas pásalo

Voz 10 03:36 si realmente Reino Unido sale Se mantiene el Brexit ya sea un Brexit duro o negociado la idea es que pasaremos de setecientos cincuenta y uno eurodiputados a setecientos cinco de ellos en España subiremos porque somos uno de los cuatro países que ganamos en escaños por ese reparto de los escaños británicos y pasamos de tener cincuenta y cuatro a cincuenta y nueve

Voz 9 03:59 quién puede participar en estas elecciones y quién puede ser candidato

Voz 10 04:02 puede ser quan candidato cualquier europeo que quiera presentarse que sea ciudadano tenga una residencia en un país en un Estado miembro hice organizan a través de candidaturas de partidos nacionales cada Estado miembro tiene sus listas que luego se agrupan allí en grupos europeos por ejemplo por ponerte un ejemplo en el PP normalmente se adscriben después al Grupo del Partido Popular Europeo donde están también los conservadores alemanes etc

Voz 9 04:29 cuáles son las principales funciones del Europarlamento

Voz 10 04:31 las principales funciones son legislar todas las directivas y leyes europeas de las diferentes políticas sobre las que tenemos competencias desde Medio Ambiente hasta Economía Transportes consumidores etc y luego también tenemos una capacidad muy importante de toma de decisiones de la política de la Unión porque somos la entidad la institución que decide el presupuesto de la Unión Europea ahora mismo está negociando cuál va a ser el presupuesto para los próximos siete años y eso te da una idea también de lo importante que es porque evidentemente dar más fondos son menos a una política en concreto de la Unión pues acaba orientando hacia que hacia donde vamos en la Unión Europea claro

Voz 9 05:09 sí les ha quedado alguna duda pueden resolverla en la página web tres uves dobles lecciones guión europeas punto eu

Voz 11 05:15 sí

Voz 14 06:07 en una en Canarias Hora catorce sesenta minutos de información con el resumen más completo de la actualidad de la jornada

Voz 13 06:29 el Papa que es un rotor no tengo ni puñetera

Voz 14 06:33 ese puesto

Voz 17 06:35 relator aquí lo tengo que

Voz 13 06:37 delata que refiere un hecho un cuenta cuentos hijo había una vez una comunidad autónoma con unas cotas de autogobierno de puta madre y unos señores que a pesar de ello estaban todo el santo día reclamando el derecho de autodeterminación como si fuera un pueblo colonial que guay ya hay más de definiciones mira que hoy es relativa yo me dice en la radio persona que tiene su cargo la narración de un espectáculo generalmente deportivo para que te hagas una idea hijo está harta de la marca de cabeza el balón

Voz 18 07:03 ahora pero Aragonés aragonés que duerme la pelota hasta que te lo pide todo el Turull intenta desbordar el Geta luego consigue el balón ahora para los catalanes es una pases y fuera

Voz 19 07:17 no

Voz 21 07:38 duda

Voz 11 07:44 su fin

Voz 21 07:47 eh eh eh eh

Voz 0874 08:40 tertulia de corresponsales de ida y vuelta con Ana Fuentes que trabajó para la Cadena SER en China y en Nueva York arreglar redactora jefe de la revista económica de córner catalana cómo estás

Voz 2 08:48 buenos días Íñigo Domínguez fue corresponsal en Roma

Voz 0874 08:51 de quince años para el grupo Vocento ha reescribe para el país y habla de animales en este programa como está es Matti detallar informa desde nuestro país pero el diario Le Figaro para Radio France para otros medios franceses qué tal Mathieu cómo estás Hans Günter Kellner es corresponsable en España ante la radio pública alemana Deutschland Hans obras conocidas por cierto esta mañana teníamos en el programa a eso de las ocho y veinte por ahí al recién nombrado director de la orquesta toros nacional de España que es otro alemán cuando ha llegado Hans Le he dicho ese segundo alemán que viene voy al programa diciendo yo ya soy más español que alemán llego tarde a todos los sitios empezar insultante

Voz 2 09:28 en

Voz 0874 09:29 también hay que decir que Íñigo tú has traído una bandeja de pasteles de una pastelería francesa si buenísima buenísima los fans para siempre ahora

Voz 0798 09:38 Santa Eulalia en la calle Espejo que no han esto nos han traído esto porque el Reyes les llamamos para que nos explicaran lo que hacían en ese veían en Francia Duggan estaban aliados creo pudieron y hoy pues nos han traído estos es que esta sin existan buenas lo que pasa es que hagamos

Voz 0874 09:57 por cada pastel de esos hay que correr maratones de los clases a pues hablando antes fuera de micrófono que presentó gracias a tu hija estamos aquí porque su hija pequeña Matilde no ha recordado que eran las ocho y cincuenta y nueve cuando todavía estábamos de Thatcher bastante lejos del estudio y de de lo mucho que algunos de nosotros estamos conociendo ahora a España al regreso de mucho tiempo fuera decía que la semana pasada había estado en Ávila en Valladolid tú has estado en Soria Soria sí

Voz 0798 10:25 eso semanas para un reportaje sobre los trenes en España más olvidados y uno de ellos es la línea de Madrid Soria no que ya sólo queda un tren por la mañana temprano y otros vuelve por la noche en otros sentidos ido hay más no y bueno fue fue muy interesante y luego bueno la estación de Soria al fondo curioso no porque llegas allí es una estación que tienen hasta doce vías porque en su día fue un nudo ferroviario ibas a Logroño Zaragoza Pamplona por allí no ahora ya no vas a ningún sitio llegas allí el tren separa no llega al de Madrid por la mañana se queda allí esperando hasta la noche que vuelve en la estación pues es que además ahí Serrano Doctor Zhivago por cierto si hay ahora tiene todavía más aspecto de Doctor Zhivago que deje cuando cerrado porque es muy solitaria no estábamos por ahí por las vías haciendo fotos y selló la megafonía el fotógrafo el fotógrafo yo soy yo la megafonía está prohibido atravesar las vías es peligroso pez negamos a Dios el porque no había nadie allí estación estaba vacía Illa el jefe estación que yo creo que el hombre se aburría sí a echarnos la bronca ETA pero hombre no pero vamos que es peligroso pero aquí no pasa trenes de hecho verbo hacer un reportaje

Voz 2 11:38 no pero eso sí

Voz 0798 11:39 legal no sepuede porque claro ya bueno el hombre tenía ganas de canon todo el día no hace nada yo estoy estuvimos estuvimos ahí una hora hablando con él y es que es en la estación de Soria ya funciona más como bar que como estación porque el bar de la estación está teniendo cierto éxito la gente va al bar de la estación pero no porque sea lo que sea el bar pasa de la Estación un es un bar que está en la estación

Voz 2 12:01 sabes perdona gente que hoy le va a decir a este hombre Ana en la radio la estación de Soria que podamos Javier yo siempre hablo como si sin olvidar están escuchando te sabes lo ves de qué color es donde tienes que decir eso porque pánico escénico o lo que es una demanda en cualquier momento no lo mas bien señor sí señor muy majo que sí que sí estaba cumpliendo con su trabajo hombre además lo que es muy gracioso es que usó la megafonía cuando podía haberse acercado a sus únicos que estabais no ha mojones que hacía años que no la usaban Itziar desempolva no pero

Voz 0798 12:32 Nos enseñó la estación toda la unas a la que había con todas las palancas fotos antiguas explicó todo y muy muy amable Il también les daba mucha pena no porque él lleva muchos años en Renfe nos contaba y ha estado en varias estaciones de Castilla que todas las líneas han ido cerrando venía ya de tres líneas que se veía encerrado ya había acabado allí dice yo lleguen en el noventa y seis ya me dijeron que esto iba a cerrar bueno

Voz 2 12:57 esto es cuando te está aguantando no pero pero

Voz 0798 13:00 no pues ahí está el el pobre eso había que tarda tres horas el autobús talados y media más barato más en fin no

Voz 0874 13:07 cree que llega por la mañana de Madrid se queda allí y hasta por la tarde no vuelven

Voz 0798 13:10 eso es no hay claro lo curioso es que yo hice el viaje en autobús también para hablar con la gente no ir te decía no sé a mí me gusta más el tren pero claro es que ir autobuses mejor pues llega antes más barato tenían agua frutos secos ponen películas enseña pero era gracioso que todo el mundo le gustaba más el tren lo lo coge no no se de Renfe también claro a ver si podía que iba a pasar pero pero bueno si ha habido un abandono de las líneas que no son AVE en España que se ve bueno sea visto en Extremadura no hay bueno hay muchas otras también Zaragoza Teruel hicimos también el viaje de A Coruña Ferrol que creo que son cuarenta y ocho kilómetros si tarda casi dos horas bueno hay hay muchos trenes así en España que esa esa en esta esta gran ceguera obsesión de la banda la modernidad todo esto está muy bien pero todo el resto de España pues muchas veces ha quedado sin sin su tren no

Voz 0874 14:06 eh vosotros sois muy centralistas vuestra procesión odioso salís mucho para conocer un poco más lugares en los que a lo mejor piensa que no pasa nada pero que también pasan cosas

Voz 0754 14:18 hombre si a mi me encanta viajar Sí Se Puede lo que pasa es que también depende un poco de las de los casos este viaje es si es de forma profesional tiene que ser tenía una cierta rentabilidad en el sentido de que

Voz 0874 14:30 te puede pasar factura ahora sí sí bueno sí

Voz 0754 14:33 que sino no paga si tu dinero sí vi eso también muchas veces lo hacemos es verdad pero el que tiene que haber una relación también con los honorarios pues porque sino un viaje de placer que también me gusta mucho la verdad en general me gusta por ejemplo me gusta siempre y cuando haya elecciones generales pasarme de de los de los de los grandes políticos y grandes mítines y me encanta irme a provincias como como Segovia

Voz 22 14:59 ya o o Cuenca o no

Voz 0754 15:01 Albacete porque porque se porque esa España también existe porque sobre todo también porque los políticos son mucho más accesibles ahí pues RTE a un mitin a hablar antes con el candidato de la provincia o o después al al pueblo cosas así interesantes es que algún bosque un candidato para el para el Congreso hacen frente a la situación a los problemas de los te los criaderos de huevos de avestruz por ejemplo es un tema que nunca va saliera en la política en la en los medios nacionales no pero esos son los problemas de la gente sí creo que si no más chinos

Voz 7 15:44 miles de de Madrid en la almendra central dicen no no mantienes buena parte de

Voz 2 15:49 la sociedad a la política cuerpos más elecciones con se hablaba tanto del del sorpasso posible de Podemos

Voz 23 15:56 me fui a Salamanca donde era un

Voz 7 15:59 en SER construcción donde pensaban igual conseguían un diputado pero era muy difícil sí porque era tan difícil porque España no es Madrid Barcelona Valencia en las grandes ciudades porque es otra cosa también iré no no consiguieron el el diputado en cuestión inspirado que bueno pues que que el PP está muy imprimen muy muy instalado que tiene la red muy buena de concejales

Voz 24 16:23 de gente directa hay que ir

Voz 7 16:27 en está en contacto con sus ciudadanos y que podemos ahora como unos o unos extraterrestres eso el peligro rojo no ellos intentaban hacer su campaña bueno pues esta semana mejor porque ya alguno aceptó cogerme coge mera propaganda SAS son cosas que cuesta un poco más que engrandeció para para verlo no efectivamente pues hombre Madrid luego el vuelo que tienes que estas se en Segovia estás en en en una hora alguna de las últimas elecciones pues también el día de los la votación fui allí porque es fácil salir hizo gestiones un poco otra otra otra prisión fenómenos nuevos como como dogs pues igual es mejor verlo están fuera de los grandes núcleos desde donde se ve a un poco más más crecer severos descontentos

Voz 0874 17:15 mañana la manifestación por cierto porque todo esto supongo

Voz 7 17:20 porque por lo visto

Voz 23 17:20 no no no entiendo muy bien

Voz 7 17:23 con Raquel silenciosa porque era contra el mediador

Voz 23 17:26 el mirador mal llamado o delator que no se va a dar

Voz 0874 17:32 pero bueno te sorprende que que van al final vaya a la manifestación no no debe ser muy interesante porque hay ahí sí que es un tema

Voz 7 17:39 el relato también es decir lo que va contra bastante bien en el diario El País y Cristian Segura con contaba aquí al principio los los cuando se le preguntaba dice no no no piensa ir a la manifestación y algunas horas después se lo está pensando y luego publica él mismo tres tweets evidentemente voy a ir sin complejos y sin dilemas nosotros los los no no dilemas que ha tenido se puede leer en París imagino que no todos los complejos que no estoy bastante interesantes se ve que lo que se puede concluir pensar no está prohibido hacer conjeturas es que alguna presión ha habido en él pero también en gente de siempre ha sido el Defensor del cordón sanitario contra extrema derecha tanto en Francia como ahora en España con Vox y ahora va a tener que evitar a toda costa que saquen una foto en la o de Abascal pero mil

Voz 0132 18:36 es interesante cómo se está revirtiendo el lenguaje de una manera tremenda ser hacer algo sin complejos ya no sabemos muy bien lo que quiere decir que se atribuyen los complejos quién está acomplejado quién es cobarde porque negociar es claudicar por qué tener sentido de Estado precisamente es dinamitar un tipo

Voz 2 18:55 dado que me dices el término filón sí

Voz 0132 18:58 ya hay bueno los mes de Internet ya ya ya nos lo han contado todo no pero pero es tremendo porque ya no sabemos muy bien qué quieren decir las cosas y como al final se ha vendido una polarización tan grande que ya no se sabe muy bien quién va a salir qué es decir se está diluyendo todo y al final y yo lo he visto porque ha dado tanto la la la calidad del debate que no sabemos muy bien a qué ven podía venir un relator de dónde podía venir cuál es en los pros cuáles eran los contras directamente que se ha acusado al presidente de de de de trescientas mil cosas no

Voz 0874 19:32 tú has estado de hecho hace muy poco en una rueda de prensa de un relator de la ONU creo sí

Voz 0132 19:38 un relator independiente son figurase interesantes porque por una parte un relator puede ser por lo que hablaban de un notario alguien que dé fe de algo no por otra parte está el concepto de Naciones Unidas no es alguien que no cobra una nómina de la ONU pero se le nombra para hacer una misión de de de observación y además emite un informe que supuestamente pues son sugerencias para mejorar también pues toma nota de buenas políticas pero también hablar

Voz 0874 20:04 pero pero no hemos hablado cobra de la escuela de los gobiernos tocados lógicamente el otro día alguien ponía un ejemplo de alguien que había cobrado pero que eran ochocientos euros al día por trabajo

Voz 0132 20:12 sí sí claro evidentemente entonces esta persona vino doce días a hablar del asunto da a mirar cómo está el asunto de las minorías un concepto genérico minorías pues pueden ser la comunidad gitana pueden ser los musulmanes también las minorías lingüísticas no entonces bueno pues dio una rueda de prensa ya había varias cosas que me llamaron la atención la primera es que en este momento pues especialmente candente va a hacer un set se ha marchado Jay va a emitir un informe dentro de prácticamente un año no con lo cual en el terreno ha estado en un momento muy preciso pero va a pasar un año hasta que de sus conclusiones me llama en la atención también que para analizar el asunto de las minorías haya venido a España porque le interesaba el Gobierno que aceptó su visita fue precisamente el de Rajoy hace ya pues en mayo de dos mil dieciocho y esta persona pues me ha venido a ver cómo está el asunto de las minorías aquí después de estar en Eslovenia y en pues Guan pero no ha ido a ningún otro país vecino pues por ejemplo en Italia la comunidad gitana tiene también muchos retos no para para integrarse entonces me llamaba la atención porque había ciertas cosas que para él venían de suyo en el Maldà en el mandato pero pero después no se sabía muy bien qué actitud toma y con quién se reunía porque tienen una agenda privada no antes al final todas estas misiones de de gente que viene y emite informes es un poco como los paracaidistas en periodismo que van sin ser expertos en algo durante una semana después escribe en un reportaje que al final no tiene demasiado peso pero es muy simbólico no

Voz 0754 21:46 de hecho las formas en España hay una tendencia de BR sobre el relator siempre como una como alguien como tú los dice no como alguien que viene de fuera meter sus narices en asuntos que no son suyos de forma peyorativa para explicar en España ese parecido muchas veces así no tiene que ser así el el la situación de las minorías en España por ejemplo también podría ser ejemplar la situación de la de la día haré lo esté lote los Roma por ejemplo no no es tan problemática como pues en Roma no se decir con un reactor que solamente quiere investigar la situación de los Roma seguramente visitaría también más más países pero el pero también se ponen a España en muchos asuntos por ejemplo en en Extranjería era al menos un país muy interesante para para mostrar otros caminos que puede tener en en Extranjería por ejemplo el Gobierno de Zapatero lo sacó el tema de la inmigración del Ministerio de y lo metió en el trabajo porque este eso se trata de gente que viene a trabajar no te cometer crímenes no en Alemania la percepción de la inmigración es completamente diferente es una es un problema casi policiales únicamente no y ahí esa aproximación era ra interesante y ejemplar a los actores creo que no tienen que ser hostiles necesariamente

Voz 7 23:10 no porque no comer no hay hay gente que está molesta justo con la palabra relator

Voz 24 23:16 qué decías antes que Ana Herrero

Voz 7 23:19 doctor lo relacionan con la ONU casualidad pues los independentistas siempre han querido tener un diálogo del Gobierno de España pareciera estamos en el mismo mismo nivel de soberanía nacional entonces coger un gratificación sí internacionales había gente pues encantada en Catalunya de que fuera era para hablar delator en el Gobierno español gente muy agobiada que sí que entendía la rabia de una persona que viene a tomar apuntes o a decir ahora se habla de este tema y ahora de ese otro pero que no está de acuerdo con que no hay un poco

Voz 0132 23:55 sí bueno porque es la reconoce una bilateralidad si es que al final es lo que dice es una demanda histórica del independentismo pero yo yo al final lo que lo que lo que pensaba era esta figura de persona que no es experta en un contexto que proviene de de uno externo hasta qué punto puede evaluar las cosas o hasta qué punto si no cuál es la la idoneidad no porque cuando vemos misiones por ejemplo del FMI que vienen a España durante una semana se marchan a los dos años vemos que tienen que emitir un comunicado diciendo bueno quizás no fue así tanto como lo pinta vamos no lo sé

Voz 0798 24:29 lo que quizá quizá incluso estamos dedicando demasiadas neuronas si tiempo algo que yo creo que el momento que lo dijeron era una ocurrencia siquiera ellos mismos yo creo e Ildefonso se ha evaporado tan rápidamente era como bueno a ver si cuela luego se arma irá a veces yo cierta improvisación y mucho ah y también la la prisa en por ejemplo en en en en el PP o en Ciudadanos en Vox ellos dan la sensación de moverse con prisa como diciendo bueno a ver si ya estamos a este no ir también ellos van a golpes de ocurre así de idea a ver quién se mueve más

Voz 2 25:02 mira insultos Kameni quién insulta más rápido de quién

Voz 0798 25:05 Excel la descalificación más más original quién baja antes a la calle y los demás van corriendo a ver si es todo un poco y es ahí es demasiado frenético sobre todo aparte de que no percibes mucha reflexión detrás o que haya Lan o que haya una una idea de lo que hacer aquí una situación tan complicada

Voz 2 25:27 pues es muy irresponsable Yves

Voz 0798 25:33 el cuadro general es de gran confusión para para el ciudadano porque ahora nuestros nos hemos preocupado de interesarnos por esto pero la gente no solamente no ha dedicado ni dos segundos en su día a día de de escuchar esto planteárselo los interminables vericuetos de la pole

Voz 0874 25:48 Mika no te de de hecho yo quería hablar más del relato que es el del ratón yo recuerdo que me tanto amateur como Hans la última vez que estuvieron por aquí creo que estabais en trabajo de campo preparando un poco el juicio del pues es que me gustaría que me contra que solamente una cosa es si si lo que os han contado en privado a las personas con las que habéis hablado es más o menos lo mismo que cuentan en público ácido

Voz 0754 26:12 es es impresionante nunca lo he visto así tanto de forma tan y tan diferencia nunca era tan grande en el discurso privar hoy el público como ahora sobre todo en Barcelona los los los sin decir ahora nombres pero los dos partidos en el Gobierno en en Catalunya no

Voz 0874 26:33 aguantan claramente a los protagonistas

Voz 0754 26:36 no se aguantó con el

Voz 0798 26:39 el

Voz 0754 26:41 de tu haces una pregunta y cuando esa persona eso no le hemos emitido por lo tanto lo hace falta buscarlo en el reportaje pero el el alguna vez pregunté sobre sobre las declaraciones de de Torras sobre lo eslovena posibles consecuencias para el juicio de los acusados no es decir si ellos están acusados de rebelión el luego tú ahora habla de una situación de una dos de aire una solución vía una prácticamente una guerra civil si eso no puede tener consecuencias que me que corresponde dicen no

Voz 0874 27:16 si a la vez me hace así o es decir me me

Voz 0754 27:19 es un gesto como si todavía estuviera completamente loco es decir dicen que por supuesto tiene

Voz 0874 27:23 pone el dedo índice en la sien como este está para Jean

Voz 0754 27:26 Justo el nunca en mi vida he visto una diferencia en tanto en el discurso público de privada en los políticos

Voz 0874 27:34 sobre el el ansia de independencia de puertas para dentro lo contemplan como realmente un un anhelo al alcance de la mano como un espejismo

Voz 0754 27:43 dicen que nunca tan buscado realmente la la la independencia hará un intento de forzar una situada salida negociada pero dentro del contexto español

Voz 7 27:52 yo yo estuve trabajando esos días sobre el el relato que

Voz 23 27:56 Nos intentaban vender cada Gobierno cara

Voz 7 28:02 o cada independentista y no independentistas sobre el futuro dirigió a los independentistas y al final el Gobierno español y catalán tienen exactamente lo mismo aquí bueno el conflicto está a punto de resolverse porque los dos

Voz 23 28:17 lo con con gente en el Gobierno

Voz 7 28:20 en este caso con la Secretaría de Estado de España global

Voz 0798 28:24 el

Voz 7 28:25 el nuevo nombre de marca España tiene está por velar por la reputación internacional de de España lo que me dice ella en el caso del del juicio están para difundir la verdad luchar contra las falsas noticias y la manipulación de las que podríamos ser víctimas por ejemplo los coches la prensa extranjera hablamos en el Círculo de Corresponsales Alfred Bosch con el el conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat que además nos va a montar un un centro para sin formemos mejoren dígame Teherán Alcalá sobretodo para que íbamos a alargar esta palabra que él ha empleado con el que los mínimos filtros posibles nuevos aquí entre unos y otros

Voz 2 29:12 a ver un acceso a la verdad ni a trabajar esto es defender de las posibles interferencias y las posibles manipulaciones y la bien

Voz 0874 29:24 en en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid dice es para dar atención a los medios internacionales y los observadores que acudan a la capital para seguir el juicio de es pretendemos que toda la información del juicio les pueda llegar a esos medios directamente sin ningún filtro stone historia política americanas llamamos spin Grume que en realidad son los Group los lugares donde los políticos intentan convencer de que su candidato ha dicho lo que no ha dicho tú las interpretado bien

Voz 2 29:47 para corregir

Voz 7 29:49 vas en serio los los los políticos están para vendernos su discurso y nosotros para no comprarlos para tener un poco de distancia no igual la diferencia es que ahora

Voz 2 29:58 Nos dicen que que que estaban un poco

Voz 7 30:01 no se nos dicen que esa es la verdad que no tenemos que comprar la del otro porque no es nueva palabra que que utilizan para venir no su discurso de siempre ciertas cosas presentadas de forma positiva para ellos es decir cuando dicen los independentistas bueno el relato del fiscal la acusación es un poco ligero cuando acusa a acusar de de incitar a la violencia sólo por decir entre otras cosas por decir no pasarán bueno eso esta parte me parece interesante me parece bien que la destaquen cuando en España nos pasan los informes de es economist o de el Tribunal Europeo el humanos padecieron España ni es una dictadura ni tiene una justicia que funcione tan mal tenemos menos condenas que la media europea por ejemplo pues me parece bien que están haciendo su labor pero bueno ya veremos nosotros

Voz 0132 30:52 me hacía mucha gracia a un compañero británico que que ha ido muchas veces en Cataluña hay ya ha hecho reportajes a él pues es me decía los tengo todos despistados porque un día entrevistó a unos otro día hablo con con los del Gobierno en Madrid otro día entrevistó a gente del independentismo Llanos en qué lista me han puesto

Voz 2 31:10 no se me enfadan y me

Voz 0132 31:12 están a comer a partes iguales

Voz 0874 31:15 exención a Cristina Perales que es doctor en Periodismo y miembro del Grupo de Investigación en Comunicación Política medios y democracia en la Pompeu Fabra nos escuchas desde Radio Barcelona qué tal Cristina cómo estás hola muy bien

Voz 22 31:26 buenos días vosotros tenéis un grupo de trabajo y avisa

Voz 0874 31:28 es precisamente un poco el trabajo de Hans de Mathieu por decirlo de alguna manera no como guía Hans no se ponen nos ha dejado Hans no

Voz 0754 31:35 ah ya me habría gustado pero no tenemos los empotra

Voz 25 31:39 no no no que va que va esto va más de de de temas de financiación que otra

Voz 22 31:46 no

Voz 25 31:46 centramos sólo en prensa escrita precisamente por el dolor por este tema

Voz 0874 31:52 bueno vosotros habéis poco investigado el relato que ha trascendido fuera de España a través de lo que han contado los corresponsales extranjeros Ibarra una de las conclusiones por lo que he leído en vuestro informe que es casi de un relato ecuánime

Voz 22 32:04 muy ecuánime efectivamente sí sí y el trabajo que os referidos que hicimos la el la publicación y te hace muy poquito hace unos días sobretodo se centra en el estudio del dos mil diez dos mil quince se sea cómo cómo evolucionó el proceso al conflicto catalán en estos primeros cinco años y la verdad es que hay que decir que ahí está esta intencionalidad por parte en general de todos los corresponsales de todos los medios de comunicación que analizamos que fueron los para los dos medios de los países que conforman el G siete más Rusia es decir queríamos también incluirlos BRICS por lo tanto el hardcore europeo Canadá Estados Unidos Rusia y Brasil y entonces la la la la gran conclusión fue esta una lectura muy ecuánime y esa necesidad de poder e intentar pues se hablar con las dos partes

Voz 0874 33:07 no nos han dejado comprar por decirlo de alguna manera en en las comidas de las que hablar

Voz 22 33:11 bueno sí cuando hacíamos

Voz 2 33:13 a ver a ver donde hacíamos las las las entrevistas

Voz 22 33:16 por cierto saludo a Mathieu porque formó parte participó en en el proyecto y bueno nos ha estado dando apoyo así que muchas gracias por por todo ello un saludo Mathieu pues nos decían que sí que evidentemente que los corresponsales y asumen esto no sé si hay que que a reflexionar desde la profesión asumen que en su trabajo reciben presión por parte de los de denuncia lo de los gobiernos por parte de las diferentes instituciones de digamos de de todas aquellas partes que están en conflicto entonces de esto también es importante poner lo blanco sobre negro

Voz 0874 33:55 Carpentier reciben presión Matía hablaba de comidas yo creo que es un poco lo mismo bueno sí

Voz 2 33:59 sí en términos de culpabilidad

Voz 0874 34:03 por lo que vosotros habéis investigado en lo que se ha publicado se descarga más la culpa en en los en Artur Mas impuso más en Rajoy

Voz 22 34:11 bueno la verdad es que cuando decíamos lo del tema de la ciudad pues un poco viene

Voz 11 34:18 el relato en general bien un poco

Voz 22 34:20 a explicar que la culpa de esta crisis está un poco repartida entre las dos partes unos por querer en una situación en la que hay un impedimento judicial Hall o el sistema jurídico impide no un tipo de de de propuesta política que que queda imposibilitada ya de facto eh y otros por no querer negociar entonces está aquí una cosa o sea es es como una especie de de conflicto sin resolución que de hecho muchas de las fónicas inciden en esta idea no que no que no hay solución que no que no hay acuerdo y sin acuerdo pues es evidente que no hay avance entonces también hay otro elemento que está aquí relacionado que es esa necesidad continuada de apelar continuamente a la institución europea como mediador en el conflicto entonces esto es algo que nos hemos encontrado mucho en las crónicas francesas alemanas y británicas bueno son son un elemento un un Deimos sí si se me permite

Voz 0874 35:24 vosotros France Mathieu habéis notado que la presión ha sido más fuerte digamos que sean cuidado mejor desde el Govern catalán que desde el Gobierno español según la época de Rajoy si se dura el no lo llamaría presión yo pienso que el Barça no

Voz 0754 35:39 ha hecho un trabajo de de prensa muy profesional muy bueno con una persona dedicada especialmente a los a los corresponsales un grupo de Whatsapp por ejemplo de es que es siempre llegaban constantemente informaciones sí ofrecimientos por supuesto de entrevistas y el sobretodo en el momento después del uno de octubre al a Puig Puigdemont se va a tenemos en dicho en alemán ofrecer algo como cerveza agrega sugiere decir la cerveza cuando a punto de ponerse a mala va prácticamente regalando no está ofreciendo reacciones internacionales

Voz 0874 36:26 hay gente ofendida

Voz 0754 36:28 como por supuesto porque su su valor informativo está por supuesto con el tiempo cada vez más el hay una cosa que viene de informe no aparece pero yo creo que sí es importante destacar en él con con el con el creciente conflicto en Catalunya también empezó a trabajar cada vez más enviados especiales o de forma peyorativa hablamos de gente que no tiene mucha airear el tema pero viene escribe sus crónicas esto pasó en muchos medios también el mío el hace pocos días hemos tenido una una como una copa de Año Nuevo un poco retrasada en el Círculo de Corresponsales y me lo contó también muchos muchos compañeros que tienen el mismo problema d'Aro acciones piensan fijo en internet uno puede preparase muy bien no hace falta personas que conoció en el tema de forma profunda esas personas compraban mucho más era mucho más fácil dejarse influir en alemán decimos abrazar de los te los gobiernos que nosotros por eso entre otras cosas extremen ellos a veces tenían más fácil acceso a fuentes información y entrevistas que nosotros

Voz 0798 37:43 pues sí porque eso todo ese trabajo se hizo sobre todo desde el lado independentista porque el Gobierno de Rajoy y Moncloa no hacía nada nada

Voz 7 37:52 que cada uno juega con sus con sus fuerzas venciera el el Gobierno español pues es un Estado entonces tiene una red de diplomáticos que utiliza para hablar con ministros de otros gobiernos para estar en las instituciones europeas para reunirse un embajador con un director de periódico me consta

Voz 0754 38:10 no no

Voz 7 38:13 el Gobierno catalán no tiene ni tenía entonces en algún momento es decir no han sido siempre si yo recuerdo que la primera lección de Artur Mas yo quería entrevistas y no me las daban pero cuando será el giro hacia el frentismo pues si se se se hacia los corresponsales o hacia la prensa interaccionan en general a veces prefieren gente que vienen a las capitales de París a mi caso pero quieren acceder ahí porque es más fácil para ellos que acceder a un ministro o tenemos que entender que no es porque de repente nos quieren más sino porque hay un interés evidentemente que el Gobierno español el de Rajoy se puso aspira a ser el último momento un poco tarde un ministro al haber estado en el Gobierno es desde el principio es verdad que considera que la batalla por el trato hay que explicar consideran que sería un poco dice eso no que no nos hemos explicado bien bueno en todo caso ellos intentan estar más disponibles y las instituciones del Estado federal es decir un encuentro con el con el Tribunal Supremo para explicarnos mecánicamente cómo funcionan juicio de esos esos son cosas que antes eran más difíciles de imaginar

Voz 22 39:19 hay un cambio si si me permite disponer un un un detalle hay un cambio que nosotros identificamos en la primera parte del proyecto de el dos mil diez al quince que sobretodo las las fuentes informativas no en general de los de los corresponsales de los medios que analizamos sobretodo estaban centrados en un en un veintisiete por ciento en profesores universitarios no irá especialmente del ámbito económico y un veinte por ciento aproximadamente medios de comunicación como principales fuentes informativas no dir del del de las elecciones del dos mil quince es decir ya en los años dos mil dieciséis dos mil diecisiete cuando el el Gobierno de Puigdemont apuntaba que había una consulta sino sí que se tendría que organizar o convocar en algún momento aquí sí que hay un cambio también notorio por parte de las fuentes en ella si superan el cincuenta por ciento que son políticas también aquí yo creo que coincide mucho con la lectura esta que hacía Mathieu podemos interpretar que hay esas ayudas que en algunas ocasiones de algunos corresponsales en los comentaban ayudas de de de otros profesionales que pueden estar tanto en Madrid como en Barcelona de manera simultánea o incluso muchos corresponsales de Madrid que tienen no una una periodicidad mucho más dilatada en en Cataluña entonces esto también

Voz 11 40:45 ha sido un cambio no se nota

Voz 22 40:48 tanto en las fuentes informativas sino también en la manera de contar de aproximarse a

Voz 11 40:53 a la bueno

Voz 22 40:55 conflicto en definitiva

Voz 0874 40:58 pregunta que es casi más personal que te puedo hacer Cristina como lo más como doctora en Periodismo tú crees que alguien en este país se habría enterado mejor de lo que está pasando y del conflicto si lo hubiera seguido a través de la prensa extranjera en lugar de la prensa española pues no lo sé

Voz 22 41:11 también es verdad que que el tema de la ecuanimidad y sí que se subraya mucho más fuera que no el el comportamiento que en ocasiones se ha tenido en algún tipo de medios de comunicación editados en Madrid Estados en Barcelona pero no me gustaría poner todos los el trabajo de los compañeros de nuestro país en la misma en la misma saca en el la misma bolsa sí que es verdad que que el tema de la polarización con eh el de exceso no a veces de de no sé si de sentimentalismo a la hora de hablar de de este conflicto no ha podido pero no es una cosa nueva eh esto ya también pasaba cuando se tenía que hacer los relatos no del proceso de transición en su momento esto no hay mucha teoría Jalili Machine Llanos decía que esto forma parte de de de lo que de lo que supone hacer Periodismo en aquellos países donde ha habido históricamente una dictadura y eso ha condicionado también el tipo de medios de comunicación el tipo de relación de los periodistas con fuentes políticas y en definitiva estamos un poco bebiendo de toda esta circunstancia que rodea pues esto es tipo de de de de de Periodismo de ideales

Voz 0132 42:25 ciencia en definitiva herencia histórica que esperemos poder resolver lo

Voz 22 42:29 antes posible yo quería preguntarte

Voz 0132 42:32 destina este informe y llega hasta dos mil quince no sé si tenéis intención de de seguir elaborando informes de este tipo como vais a a a introducir el componente redes sociales porque al final desde dos mil quince se ha exacerbado la polarización la interacción con los políticos ha cambiado mucho también por las redes sociales y luego también está la desinformación porque ya no solamente está lo que los corresponsales con más o menos sin equilibrio de fuentes están están elaborando sino ahí están probadas campañas de desinformación simplemente para aumentar el nivel de ruido que uno no tenga pues esquemas a los que agarrarse au au sí

Voz 22 43:13 Clemente crea que nada vale o que todo está al mismo nivel no pues a Ana es verdad que que este estudio inicial era hacer cierra en diciembre de dos mil quince porque forma parte de un proyecto mencionado de concurso público por el Instituto de Estudios de el autogobierno de la Generalitat eh a nosotros cuando cerramos este proyecto hicimos una continuidad hasta hasta finales bueno hasta finales hasta después de los hechos del uno de octubre concretamente hasta el tres de octubre del dos mil diecisiete por convenio con la administración pública entonces tenemos el panorama de estos siete primeros años a partir de ese momento es decir a partir del cuatro de octubre de dos mil diecisiete ya sabemos todos que han pasado muchas cosas y seguirán pasando muchas cosas interesantes pero la la Academia como ya vosotros sabéis no podemos funcionar sin subvenciones y sin ayudas económicas para tirar adelante este tipo de proyectos con lo cual ahí nos hemos quedado estamos luchando y estamos trabajando para poder tener subvención y hacer una continuidad de este tipo de de de proyectos que esperemos que que salga algún proyectil alguna ayuda pronto pero el hecho de de de querer investigar analizar tantos medios de comunicación internacionales supone una red de analistas claro y esto

Voz 0874 44:33 lo tiene un coste pues a ver si os dan dinero y así incluye radio si Hans

Voz 0754 44:38 estaría muy bien si era porque el el el ex Surio está muy bien pero el yo es que somos doce catorce alemanes que trabajan aquí cada uno va a esos medios dos es un número los medios son empató ante el número dos quedó un poco corto si quería aprovechar para

Voz 7 45:01 decir que aparte de que así un agradable que nos digan que somos ecuánimes yo hay una cosa que me puede servir como autocrítica en la descripción de las fuentes qué tipo de están usado usamos todos muchos periodistas muchos políticos muchos politólogos economistas y hay unas crudas vacías que son arte estas gentes civil que no sean no realización es muy estructuradas

Voz 0874 45:25 sí bueno a mí me va a servir para intentar dar más diversidad propósito de enmienda ha quedado bien Cristina Perales que es doctora en Periodismo y miembro del Grupo de Investigación en Comunicación Política medios y democracia en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona autora una o coautora de este informe sobre la construcción del relato catalán un beso fuerte Cristina muchas gracias

Voz 22 45:45 un abrazo buenos días

Voz 0874 45:48 Medio China ha empezado o

Voz 2 45:51 bueno hombre el Año del Cerdo pero si estamos alguien no mira a mi lo que es lo que me

Voz 0132 45:56 está mucho es que cuando un niño es guapo en China le llamas cerdito no hay problema no tienen la misma connotación no es que es listo le va a ir bien sea que los niños que han nacido este año bien nada pues yo voy a comer los los yates y las empanadillas que son el alimento de ahora están buenísimos

Voz 26 46:15 yo

Voz 27 46:17 en las clarisas días del Caudillo años millón de patriota se concentrarán este próximo domingo en la plata de parados para reivindicar la España de los Reyes Católicos y aclare mil adhesiones el triunvirato casa dos Rivera Abascal que ha plantado cara lo rompe patrias y devuelto a la enseña rojigualda Ali sigue lugares que la colocó el Movimiento Nacional es las arengas por el líder del triunvirato decantará Pedro Sánchez la ignominiosa con Villa L ha hecho las Europa cree hasta el mismo día de su muerte

Voz 28 46:49 ahora te pelo de Penélope los los pelos pelo hora todo corazón de pelo de pelo solo pelo fue los pelos

Voz 29 47:08 de

Voz 2 47:09 Cristina Pardo qué tal muy buenos días

Voz 0874 47:12 vaya pensando claro ahora eres una superestrella de la televisión

Voz 2 47:15 donde antes bueno ya lo sabía en la puerta de Génova esperando a que te diera pasó una vez y otra vez y otra vez y otra vez Antonin sí pero si mañana tuviera tocado cubrir la manifestación sí que que que te habrían gritado es porque tú tienes una larga tradición de que te griten cosas eh sí bueno yo creo que va en el sueldo

Voz 0444 47:37 no no sé pues supongo que que habría de todo pero yo creo que también tienes que asumir que que vas a otro tipo de manifestaciones y a lo mejor te dicen lo bien que lo estás haciendo pues bueno pues la vida es así y cada uno tiene su forma de ver las cosas y ya está

Voz 0874 47:50 de tal manera astutamente es una cualidad muy particulares que vas a esas manifestaciones ya está aquí la de Podemos basa una de Podemos Si te dicen ya está aquí la del PP

Voz 30 47:57 pues hoy es decir esa de felices a mi me da igual osea que hoy en día

Voz 0874 48:03 el conceptos políticos queremos hablar de algo que pasa poco pero pasa

Voz 2 48:06 cuando la derecha se manifiesta así otro día hablaremos

Voz 0444 48:09 las manifestaciones de la izquierda que también las hay pero ahora toca la concentración se espera que multitudinaria que se va a celebrar mañana en Colón en protesta por la política de Pedro Sánchez con Qatar

Voz 0472 48:20 en el futuro oferta aquellos que quieren romper la diferente al Gobierno rehén de los separatistas que negocia nuestra libertad nuestra nuestra convivencia a cambio de permanecer en el poder por España

Voz 0444 48:32 luego

Voz 0874 48:35 pero también va a Albert Rivera Santiago Abascal

Voz 0444 48:38 no es la primera manifestación contra Pedro Sánchez ya se celebró una poco después de la moción de censura contra Mariano Rajoy

Voz 31 48:45 eh

Voz 0444 48:50 hala vale aquel día el manifiesto final lo leyó el líder de Vox

Voz 33 49:03 unas que le haya arrebatado los apoyados en los enemigo en España

Voz 0444 49:10 las manifestaciones a favor de la unidad de España o en contra de quienes ellos consideran enemigos de España se han ido hacía

Voz 34 49:15 no cada vez más habituales cuantos más pasos daban los independentistas catalanes

Voz 0444 49:26 sí esta es de la sociedad civil catalana en Barcelona me lo puedo imaginar esas manifestaciones

Voz 0874 49:32 se reunían al PSC a Ciudadanos a PP entre otros

Voz 0444 49:34 sí de hecho fueron bastante sonados los discursos finales de ejemplo Josep Borrell o de Vargas Llosa

Voz 35 49:48 con profunda de la democracia española está aquí para qué el ninguna conjura

Voz 7 49:59 no

Voz 0444 50:00 ahora hay que decir que los independentistas acostumbran a descalificar estas marchas alegando que también hay ultraderechistas

Voz 0874 50:07 bueno todo habrá pero el ultraderechista a estas alturas yo creo que sí

Voz 0444 50:11 yo creo que es importante no confundir os simplificar por ejemplo una manifestación puramente ultraderechista es esta con asistentes partidarios de Franco como es claro

Voz 36 50:29 viento a Francisco Franco por la niñez que yo con él por la libertad y la seguridad que me dio los años aquellos

Voz 3 50:36 es el periodo que nos precede Menkes

Voz 2 50:39 cuando ha sido glorioso grande pro

Voz 30 50:41 no les dan permiso para manifestarse pues sí sí sí sí sí vamos a volver a las manifestaciones por los vivos si ávido de alguien

Voz 0874 50:51 decía antes que mañana en medio de la manifestación alguien podía gritar que están sacando a Franco del Valle de los Caídos

Voz 2 50:56 entonces yo ya

Voz 0444 50:58 no descartó nada eh vamos a volver cometía las manifestaciones por los vivos ha habido de todo tipo por ejemplo actos y recogidas de firmas contra la subida del IVA decretada por Zapatero

Voz 37 51:13 no iba eso es

Voz 0444 51:16 clamor que recorre España

Voz 37 51:18 de arriba abajo ir de abajo arriba lo gorra

Voz 0444 51:20 ha subido el IVA especialmente virulentas fueron las manifestaciones contra la política antiterrorista de Zapatero sobre todo al principio de los tiempos

Voz 7 51:30 sí

Voz 35 51:32 mira Navarra del país

Voz 0472 51:45 vendido el antecesor de Casado eh

Voz 0444 51:48 sí luego algunos dirigentes del PP ya dejaron de ir a ninguno Rajoy ya no pero algunos otros si por ejemplo el ex ministro Jaime Mayor Oreja

Voz 38 51:56 a su plata de recrear la ficción que ETA y Batasuna son distintos y evidentemente aquí sólo hay dos grandes protagonistas ETA no no no hay protagonismo de Batasuna nadie nadie

Voz 0444 52:11 y luego Últimamente ha habido sobre todo manifestaciones contra el aborto hoy contra el matrimonio homosexual

Voz 2 52:16 el PSOE contra el PSOE

Voz 0444 52:18 por contra el PP porque algunos colectivos consideraban que la derecha tenía que derogar las leyes de Zapatero contra el aborto escuchamos cosas como ésta

Voz 0277 52:27 al centro abortista a la pantalla escuchan en la vida y luego no se les entrega un informe detallado de la cocaína ya que esto es porque abortistas son parte interesada en el negocio

Voz 0444 52:43 sí o escuchamos también cosas como ésta