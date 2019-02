A Vivir Que Son Dos Días (09/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias continúa llegando la ayuda humanitaria a la ciudad

Voz 2 00:09 la colombiana de Cúcuta frontera con Venezuela más de cien toneladas de alimentos y medicinas se almacenan en este lugar a la espera de que puedan ser repartidas la oposición advierte de que si

Voz 3 00:18 gobierno de Maduro bloquea la ayuda una red de voluntarios se encargará de distribuir la ida en Horta el coordinador venezolano de los comités de abastecimiento del Gobierno de Maduro Freddy Bernal ha asegurado que el puente de Etienne diitas nunca ha estado abierto

Voz 1623 00:31 porque para que un puesto fronterizo puede funcionar debe cumplir con tres elementos primero una hermana para el comercio de mercancías un puesto migración para la fluidez de los ciudadanos y un control de salud

Voz 3 00:46 Juan Why do ha hecho un llamamiento a las fuerzas armadas para que dejen entrar este material humanitario que a esta hora continúa siendo una incógnita cómo será repartido

Voz 2 00:54 Ada Colau ha escrito una carta dirigida a los líderes de la Unión Europea en la que manifiesta su preocupación por el juicio del Prius es que comienza el próximo martes la alcaldesa de Barcelona asegura que es una situación anómala por los graves delitos afirma que se imputan a los políticos independentistas en prisión informa Adrián

Voz 1197 01:10 Colau ha querido dejar claro a los presidentes de la Comisión el Parlamento y el Consejo Europeo que a pesar de no ser independentista considera esta situación un fracaso de la política la alcaldesa de desproporcionados los delitos que se van a juzgar subraya que ninguno de los encausados motivo ningún tipo de violencia cree que tener los encerrados en la cárcel durante el juicio vulnera su derecho a la defensa además advierte de un posible uso fraudulento de la acusación popular por parte de Vox con el objetivo de utilizar esta vista como altavoz para difundir su odio de forma electoralista Por todo ello comunica a Juncker Tajani Task que el próximo día veinte invitará a un grupo de eurodiputados para que sigan este proceso judicial digamos con el titular del día

S

hay quienes dicen que está mal hay quienes defienden que está bien

hay quien piensa que entró en blanco y el negro hay muchos grises

tú qué piensas

Voz 5 05:17 en Canarias desde el Wanda Metropolitano

Voz 12 05:20 el Atlético de Madrid Real Madrid y sin indios vikingos quieren seguir peleando

Voz 5 05:34 por la Liga y te lo contamos todo

Voz 13 05:38 el alimento Gabilia civilizados

Voz 12 05:44 día de la madrugada con el español Rayo Vallecano Ji el Girona

Voz 5 05:48 a Huesca

Voz 4 06:18 si sido quiere ser como esta el este nombra

Voz 3 06:23 pero ese que hacía películas siempre con traje y con gafas y que trabajar mucho con él es director éste de la estanquera les quién te digo

Voz 4 06:29 escucha Sucedió una noche el programa de la SER dedicado al cine clásico por Marcello Mastroianni las madrugadas del domingo de cinco a seis una hora menos en Canarias o en los podcast de cadenaser punto com

Voz 17 06:58 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 18 07:07 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 19 07:11 que él y que hay que conquista semana

Voz 0874 07:55 qué hacer tiempo Íñigo cada vez es más una sección sobre animales esto que hacemos eh si se se tenemos varios eso sí

Voz 0798 08:01 es rabiosa actualidad lo tengo preparado definió ocurrió lo mismo dice estoy por perpetrar otra vez Vega detrás que qué pena que no hayamos grabado estos días si lo encontraba hay que mira aquel en unos cuantos correos también unos cuantos mensajes mucha gente no

Voz 0874 08:19 buenas noticias enlaces externos llegó al correr del programa buenos días a todos os escribo en relación con la sección en la que Javier del Pino con un colaborador cuyo nombre no recuerdo Íñigo Domínguez y suelen leer noticias graciosas divertida su extraña días de toda la geografía nacional geografía nacional que hubo una expresión verdad os mando esta referencia por si os interesa tenerla en cuenta diariovasco treinta y uno de enero sección pelota deportes titular en mi vida me habían pedido a firmar un autógrafo en un huevo

Voz 0798 08:47 fresco sí señor el diario vasco esto es una una entrevista Aimar Olaizola II un pelotari sale en la foto firmando en un huevo a a un aficionado pues ahí está firmando notar por email creo que subidas en pedidos procedamos micro que vuelve a pasar hay que ahora bueno huevos teme prólogo sólo con mis acabó no lo sé a lo mejor puede sacarlo dentro guardando

Voz 0874 09:09 cáscara tienes tu trabajo también hay muchas noticias nos han mandado whatsapp los oyentes de esta Prensa Ibérica al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve en avisa también el oyentes o la oyente que envía atención al verbo cepillar que tan acertadamente se conjuga en esta noticia y es verdad venga

Voz 0798 09:29 eh es un titular del diario de mayor que dice demasiado sexo para las dunas de Ibiza vale los encuentros sexuales

Voz 0874 09:37 entre desconocidos provoca graves

Voz 0798 09:40 el sistema dunar no dice pero atentos a a la red gemelar dice el Cruise sin que es encuentros sexuales furtivos entre desconocidos principalmente tomos sexuales Se está cepillado el peculiar sistema dunar de esa zona no como la

Voz 0874 09:55 aviesa actualidad quién escribió esto se partió de risa les solo

Voz 0798 09:59 hombre es que la tentación de soltar la nieta es muy fuerte si tenemos decirlo un poco así puede Tejero gracioso bueno pero también como a veces agradeces esta estas cositas genios nombre a que yo creo que se puede usar no

Voz 0874 10:11 otra de oyentes esta nos la manda Issa es del comercio del día veintisiete de enero estas estas bueno

Voz 0798 10:16 roban golosinas por valor de ochocientos euros en una tienda de Llanes los cacos los cacos los cacos se llevaron el botín de madrugada dentro de una bolsa de basura cuyo contenido desperdiciaron antes por el suelo

Voz 0874 10:29 el hecho de que tirar a la basura suero merece ya el el su título de la noticia no que eso sí pues es hora atentos atentos a la no lo curioso si lo curioso es pues entrevista la

Voz 0798 10:39 a la propietaria que cuenta dice Verónica Inés valoraba el robo como extraño y selectivo es precisión en los términos de esta mujer dice echaban en falta algunos productos de marcas también se llevaron todos los chicles de fresa Yerbabuena despreciando los de naranja eucalipto y Aranda

Voz 0874 10:56 no

Voz 0798 10:57 es curioso digas es muy curioso que que te imaginas oscuras con linterna ver cogen no es que no que no me gusta lo que es de Aranda escoge no la de Yerbabuena pero mientras lo mismo que yo siempre tengo ese debate no se igual una variedad ahí que son iguales no no no

Voz 0874 11:12 a esto les gustaba la hierba buena pero no lamenta donde dice que lo que más les sorprende la dueña del local fue que se llevarán también tres botellas de leche

Voz 0798 11:18 si no se ya que estás grabado provocadas si selectivo como decía

Voz 0874 11:24 a otro de robos en Galicia están

Voz 0798 11:27 la opinión de A Coruña el día cinco días roban un ordenador hice comen las galletas de los niños de la escuela unitaria de Queiroz pero bueno es que es un desalmado estaban un delito penal que otro despreciable de las raquetas y si a un ordenador pase pero comerse las galletas no da más que te lo imaginas que llegan ahí normal Goya que hay galletas puesto a casa que yo tengo hambre se pueden ahí a comer migas no es curioso hombre el día anillo de Segovia otro protagonista de esta sección a recordar lo que no nos deja no nos deje estatua que colocaron allí hace ya varias semanas que hablamos de esto por primera vez

Voz 0874 12:11 ya dijimos cuando cuando lo contamos que se esperaba un futuro muy complicado sí

Voz 0798 12:18 esto para que no lo sé no lo siga desde hace semanas que que llevamos contando fue una estatua donde yo que querían poner enfrente del Acueducto de Segovia que ya antes de ponerlo fue polémico porque hubo recogida de firmas porque decían que iba el presente diablo y que iba a potenciar el turismo satánico que la gente baila Segovía eso no sólo a comer cochinillo sino luego al diablo allí ambas cosas hubo un recurso judicial al final el juez dio permiso por fin lo pusieron lo contamos hace dos semanas para que la gente se hiciera selfies y tal que pasa pues ahora las cosas

Voz 0874 12:49 pasa esto norte de Castilla primer ataque banda

Voz 0798 12:51 digo contra el día brilla de Segovia pintadas de Comillas Buda con cuernos Comillas la Virgen siempre por encima este es hay que tener la mente sucia a pensar la Virgen siempre por encima no desde quiere decir que es muy desagradable para cualquier creyente pues es ofensivo la Virgen siempre por encima yo yo digo quién vaya Segovia que saca una foto con el día brillo porque le quedan cuatro días al aquí

Voz 0874 13:17 habría que llamar a esto Fauna Ibérica más que Prensa Ibérica

Voz 0798 13:20 ay los jabalís ambos es nuestro nicho de actuación estamos creando tendencias El día Lillo los jabalíes bueno pues

Voz 0874 13:29 de hecho de esta noticia que vamos a dar ahora ya estaba en la

Voz 0798 13:32 portada de tu periódico del país sí si no no tuve nada que ver entonces salió salió yo no hice nada

Voz 0874 13:38 no me dijiste que la primicia nuestra no porque era nuestra

Voz 0798 13:42 pues de jabalíes llevábamos hablando no se meses quizá no se de al aparecen por todas partes en el norte de España hilo que contábamos el otro día es que en en Álava donde también hay muchos pues han decidido contratar un equipo de arqueros no

Voz 0874 13:56 seguimos todas las bromas posibles hace unas semanas

Voz 0798 13:59 estudios de sigue sigue porque por ejemplo el diario Noticias de Álava entrevistan a un nuestros arqueros Josetxo rico entonces titular a veces los jabalíes ni se dan cuenta de que les ha atravesado una flecha Josetxo rico detalla cómo lo sabes que no de Álava frena el avance de los animales en Salzburgo el encargo les ha llegado a través de un grupo de biólogos y veterinarios tienen un permiso de dos meses para batir ejemplares deja merecía

Voz 0874 14:23 lo que nosotros queríamos hablar con un arquero además a mí me hacía ilusión sabes no como que haya más ocasiones para entrevistar a un arquero en este programa bueno miento una vez viendo un arquero a una sección pasó por seguridad con un arco y flechas

Voz 0798 14:36 Tales y no pitó nada yo no le dije nada

Voz 0874 14:39 pase es decir es exacto bueno queríamos entrevistar a uno de los arqueros Ilie pensábamos que lo vamos a conseguir pero muy amablemente han declinado participar en este espacio porque comillas como dices tú ya se está hablando demasiado de este tema

Voz 0798 14:52 claro es que cierra Comillas la gente se satura él no ya

Voz 0874 14:55 a la gente en cuenta que la polémica del Ayuntamiento con los animalistas no es poca cosa no y eso les todo después de decir que a los jabalíes que les de un flechazo Potes tampoco igual en los entes

Voz 0798 15:03 bueno eso habla hablaron en ser así con él hemos hecho rico por eso tenemos un testimonio no así venga venga ahora

Voz 20 15:15 no es una cosa nueva es decir esta labor se lleva desarrollando durante mucho tiempo en ciudades de Europa en Estados Unidos pero incluso aquí en España como es el caso de por ejemplo Madrid sin ir más lejos es decir no es un invento ni de esta gestora de recursos naturales ni de nosotros es una cosa que que se ha probado con bastante validez

Voz 1 15:38 pero a empezar no son Verón el día

Voz 20 15:42 es tuvimos casi casi una ciclogénesis entonces primera es muy complicado estar permanecer quieto en un puesto con estas condiciones climáticas y luego otra cuestión ya es que los los jabalíes tienen un sentido de de fatos extraordinariamente desarrollado hay mucho bien pero el viento lo que hace es esparcir el olor humano no es lo mismo dolor humanos de alguien que pasa que el hermanos de alguien que está

Voz 0874 16:07 a caso del incremento sentido de facto que te mueres pero les pegan un flechazo inicial esto es lo que dice de los jabalíes bueno pues eso los sentidos desequilibrado

Voz 0798 16:16 valiosísimo testimonio que ha dicho que que que Madrid también

Voz 0874 16:20 esto esto que ofertas no dos pero algunos en la capital no se habrá que buscar pero buena ver vamos a seguir con fauna ibérica en año de cerdo chino que no ha empezado bien para determinados cerdos pero contábamos antes

Voz 0798 16:35 en un pueblo con nombre avícola además pues en un pueblo nombre avícola tenemos novedades concretamente de la localidad de pollos que que está en Valladolid y es bueno titulares sorprendido de que esto

Voz 0874 16:48 pausa valorativa

Voz 0798 16:49 con malo pero sí si buenos días porque me Thomas bueno en el norte de Castilla titulado tu desgracia eso porque dice un incendio en una nave acaba con la vida de más de siete mil leches pones en pollos murió siendo respetuoso con la muerte de los pobres animales pues no siete mil echan ex han muerto sí pero es verdad que hay un punto cómico este es el debate de los límites de la comedia no siete mil lechones muertos en una nave en pollos que podía haber sido otro pueblo pero justos en ese ese llama apoyos no voy a sido siete mil pollos muertos en pollos ya había sido una foto no no soy no pero me recuerda una famosa rapado o gazapo que no sé si se dice todavía gazapo que hace unos años se recuerda haber leído el periódico que alguien tradujo mal un teletipo en inglés anunció que en una granja había muerto siete mil turcos en una día trece mil pavos eran Pablo que tradujo como hombre bueno mil turco es una dice poco

Voz 0874 17:45 Clemente media columna a buitre

Voz 0798 17:47 este nuevo no si había no había salir el salir oros loros merluza osos si sí huidas por supuesto sí sí huidos era sinónimo culto que esto es caro pero si el buitre creo que no ha salido es que se habla muchísimo del buitre en el norte de España en los últimos meses aquí no nos enteramos pero en en Asturias en Cantabria en Castilla y León hay hay problemas desde hace meses por qué porque bueno lo normal es pensar que el buitres es carroñero que esperan que un bicho se muera a comer que son gente en fin respetuosa no que esperar su momento pero no están atacando a las personas porque los cadáveres no claro pero es respetuoso un trabajo sucio alguien tiene que hacerlo pero el el están atacando a animales vivos les han vuelto agresivos quizá por las redes sociales no lo sé y entonces hay un auténtico dossier buitre ya hemos completado hay un montón de titulares este martes había uno en el Diario Montañés de Santander no nuevo ataque de buitres a un rebaño pues nuevo pues que muchos empezó Emilio Teka Castillas por ejemplo de diciembre en Salamanca los buitres matan a una vaca en el cubo de Castilla

Voz 0874 18:56 el ocho de noviembre si otras veces

Voz 0798 18:59 el nuevo ataque de buitres en Salamanca con una vaca y un ternero muertos Burgos diario de Burgos conecta si esto es en julio dice Andy Cato COAG denuncia que los buitres han matado a una vaca ya dos terneros en Las Merindades a ver aquí en León o esto es historia peor en mayo sí bueno mira esto una manada de XXV muy tres mata una vaca ya un ternero en Garrafe de Torío que bueno no sé si manada es correcto dada no sería nada

Voz 0874 19:26 no estoy cuando lo sé estos Isaías al mejor

Voz 0798 19:28 bandada quema nada no no sé en fin

Voz 0874 19:31 este es todavía este sé que está muy bien tú sí

Voz 0798 19:34 porque claro después de todo este este prólogo que hemos hecho llegamos a aquel

Voz 0874 19:38 no soy escucha cuando le has el titular que la gente imagine la escena

Voz 0798 19:42 sí bueno pasa lo que pasa después de de estos atracones porque mira un buitre se posa en pleno centro de Palencia genera expectación entre los vecinos

Voz 0874 19:51 tal como si se puede a Drácula pues eso por quién viene

Voz 0798 19:54 Il su título el animal perdió estabilidad en su vuelo como consecuencia de la gran ingesta de comida claro esperaba antes de pasarse si caras se ponen morados y luego es que no pueden el buitre glotón Buyten dragón pues al final severa realizando en el centro de Palencia porque es que no no no da más de sí no

Voz 0874 20:11 generando expectación entre los vecinos esa parte título

Voz 0798 20:13 cada no ir genera expectación porque podía es decir un buitres esposa en pleno centro de parece ya está aquí vas a poner más increíble pero genera expectación entre los vecinos no te imaginas toda la ciudad asomado a la ventana

Voz 0874 20:24 claro imagínate un montón de ancianos en la plaza justo donde Guthrie pues eso Diario Montañés un poco para

Voz 0798 20:31 a cerrar este dossier buitre porque dice El Diario Montañés ya lo decía mayo decía los daños causados por la fauna salvaje le cuestan al Gobierno de Cantabria cuatrocientos setenta mil euros no hace un informe que que casi Paqui parece Cantabrea Parque Jurásico por la creciente invasión de especies salvajes no dice eh que están creciendo las poblaciones de osos lobos en Cerceda buitres en Revilla de Camargo jabalíes en Santoña sálvese quien pueda no y claro causan daños destrozos el Gobierno claro eso es pensar que es un problema peninsular pero diario de Menorca si el diario de Menorca no es que no sabemos de un buitre porque es el único que queda en la isla no sí el otro día salió la noticia id Zarza el buitre negro que sigue volando en la isla el único ejemplar de esa especie Menorca logra asentarse elude la amenaza de ser capturado que entonces me he puesto a mirar periódicos atrasados es muy curiosa la la la historia de este buitre porque llevan un año detrás del y no lo cogen no por ejemplo en febrero de dos mil dieciocho también el mismo periódico Menorca había una noticia que decía Medio Ambiente quiere capturar al único buitre negro que vive en la isla ha recibido quejas de algunos payeses por ataques al ganado la sociedad ornitológica lo quiere impedir bueno pues llevan con esto un año no te vas más atrás diciendo cómo ha llegado este buitre que además es el único no de donde ha salido pues en una página de la asociación cree que es Grupo de rehabilitación de la fauna autóctona es su hábitat pues sabía toda la historia de cómo llegó el buitre allí resulta que es un buitre que que nació en la reserva de Bou mort en Lleida y bueno lo sacaron adelante lo dejaron en libertad sí después de unas semanas reconociendo por ahí el terreno dice después de un vuelo hacia los alrededores de Lleida capital Llum breve regreso a la zona de reintroducción Se fue directa a la costa de Barcelona concretamente a una playa al lado del aeropuerto de El Prat durmió una noche en el delta del Llobregat desde ahí al día siguiente contra todo pronóstico posiblemente obligado por la fuerza del viento Zaza sea dentro en el mar editarán o sea que llevó a mejor saqueado pero tiene una vida de parece una película de Disney este buitre

Voz 0874 22:49 oye que tenemos que de que tenemos que acabar vamos a acabar con esta si quieres porque claro primero fue Lehman Brothers y la burbuja inmobiliaria IBI pensamos que las cosas no pueden empeorar pero todo lo que empeora todo lo que es malo tiende a empeorar

Voz 0798 23:03 pues sí sí tú habías oído hablar de la burbuja de arándanos de la arándanos pues pues vas tarde porque ya se va a pinchar la burbuja de Aranda no se está acabando porque lo dice la nueva España este martes el arándanos la burbuja que se desinfla la gran cooperativa regional de Pravia avisa de que la producción ha tocado techo y requiere estabilizarse en medio de una salvaje competencia externa Pertús

Voz 0874 23:24 sabías que la Hernando no sé yo creo que eso yo no sé yo si

Voz 0798 23:30 el periódico así según Aranda

Voz 0874 23:32 al entrar en proceso concursal Asturias

Voz 0798 23:35 pues sí porque aquí hay otro efecto de del Brexit muy hay muchos muy muy curiosos por ejemplo este el colectivo en esta redoblar esfuerzos para afrontar el reto del Brexit dado que el Reino Unido es el principal consumidor de este producto local pero es que te pones a mirar hacia atrás como pasa con todas las burbujas hace tres años había noticias grandilocuentes de que todo era maravilloso La Voz de Asturias en dos mil dieciséis decía Asturias paraíso de la vándalo que veía hace año y medio dice diecisiete productores y entre esos cuatro años calcula una producción de trescientas toneladas

Voz 0874 24:06 no nos enteramos de esto no nos enteramos de lo siguiente

Voz 0798 24:08 en ese momento era era era el futuro fíjate ahora ticos ignorantes para luego eh

Voz 21 24:14 Lobo

Voz 5 24:18 claro

Voz 17 24:32 eh

Voz 18 24:49 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 28:13 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 24 28:19 a tiro no es pequeño

Voz 25 28:21 menudo suave tan blando por

Voz 26 28:24 fuera que se diría todo tiene el cordón

Voz 25 28:27 que no lleva huesos solos

Voz 26 28:29 espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto al Prado y acaricia tire de con su hocico rozando las apenas las florecitas rosas celestes Equal lo llamo dulcemente Platero y tiene allí con un trajecito cree que parece que se ríe no sé qué cascabel Leo ideal cuánto Lidón le gustan las naranjas mandarinas las uvas moscatel estaba este ámbar los chicos morados con su cristalina de mil Hesse tierno y mimoso igual que un niño que una niña pero fuerte y seco por dentro como de piedra cuando paso sobre él los domingos por las últimas Calleja hasta el pueblo los hombres del campo vestidos de limpio y espacioso se quedan mirándolo N tiene a cero

Voz 17 29:30 pero al mismo tiempo Platero y yo

Voz 4 29:37 Juan Ramón Jiménez mil novecientos catorce Geithner ser el placer de escuchar

Voz 27 29:49 ah

Voz 17 29:51 cuenta con las más de lo que pasa

Voz 0874 30:01 son dos días Javier del Pino les voy a pedir que saquen y tengan a mano un billete de cincuenta euros porque vamos a usarlo en los próximos minutos Carlos López Tapia buenos días veo que no a llegar

Voz 0347 30:11 el estudio buenos días voy enseguida pero antes he querido pasar por el Museo central de la vieja ciudad china de Xian porque en una sala de este museo ese expone en un lugar poco iluminado de casi pasa inadvertido el pedazo de papel más antiguo del mundo es de un color café con leche ha pagado está surcado por crestas y arrugas como un mapa topográfico y los márgenes están hechos jirones fue fabricado en torno al año que nació Julio César unos cien años antes de Cristo está hecho con fibra de cáñamo y una Ortega local no llevan nada escrito es como su camellos hubiera dejado un trozo de pellejo en la parte del museo cuando hace en este trozo de papel ancestral Se puede sentir el vértigo del paso del tiempo ardiente transcurrir más de doscientos años antes de que la fabricación de papel llegar a Europa y entre tanto cualquier papel se utilizaba para hacer ropa armaduras pañuelos Cometa cinturones y mientras Europa veía al renacimiento de circulaban los Florin de oro aquí experimentaban con estos billetes bajo la dinastía Ming

Voz 28 31:12 yo estoy en el sitio donde se hace el dinero quemado

Voz 3 31:15 estamos en la actualidad en la Fábrica Nacional

Voz 28 31:17 de Moneda y Timbre pero tengo también delante uno de esos billetes de los que hablabas es un poco más grande que un folio justo en el centro se difumina la imagen de las monedas reales cuyo valor representa son mil monedas repartidas en diez montones de cien todo lo demás está en chino lógicamente no lo entiendo pero sabiendo que las monedas de entonces tenían un agujero en el centro para poder ensayar las con un acuerda este billete sustituye a metro y medio de monedas de cobre lo que vienen siendo unos tres kilos de peso sin duda fue una real

Voz 0347 31:54 solución el lo llamaron dinero volante y aquí hay un par de ellos están hechos de corteza de Morera porque las siembras son largas y flexibles de manera que pese a tener unos seiscientos años este papel sigue siendo suave flexible es un asilo grafía empresa sólo poner una cara en tinta negra con motivos decorativos dispuestos en una serie de filas y columnas y un ribetes de dragones eh pero lo que me llama la atención es que lleva escrita la promesa del Gobierno de dar una recompensa a cualquiera que denuncia un falsificador el denunciante recibirá doscientas cincuenta monedas de plata y todas las propiedades del delincuente junto a esta promesa se escribe que falsificar se castiga con la muerte

Voz 0874 32:36 tuvo que ser complicado convencer a la población de un cambio sí

Voz 0347 32:41 no mucho porque no se convenció a nadie simplemente eh no aceptarlo se castigaba con la muerte de la experiencia acabó fracasando pero aunque Europa vio billetes de banco ha partido el siglo XVII pasarían casi dos siglos hasta el diecinueve para

Voz 0798 32:55 el cambio de la vieja bolsa a la billetera

Voz 0347 32:58 la moneda de metal no sobrevivirá este siglo tras tres mil años de uso pero nadie sabe cuánta se les puede quedar al billete que hemos usado en la vida cotidiana durante seis generaciones y que se ha convertido en un objeto

Voz 29 33:09 estoy fuera cierra al museo SEO

Voz 5 33:25 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 32 33:27 eh

Voz 0347 33:32 los gobiernos han dedicado y dedican muchos recursos al dinero que circula en los bolsillos lo que los bancos llaman efectivo el cine en cambio Carlos dedica sus esfuerzos más a su

Voz 0874 33:41 el robo y a su falsificación

Voz 0347 33:43 así es al cine popular el hecho de hacer dinero no resulta tan excitante como robar luego el delito por eso la pantalla no muy escrupulosa con los detalles un ejemplo reciente que ha alcanzado muchísima popularidad la tasa de papel ya en el primer capítulo se dice esto

Voz 3 33:59 el profesor sabía que sólo había una manera de entrar en la Fábrica de Moneda y Timbre con tres toneladas de artefactos de Arsenal quiera hacerlo dentro del camión que entraban en el edificio con las nuevas bobinas de papel moneda listas para imprimir

Voz 0347 34:12 bueno pues el dinero de papel no se hace imprimiendo moviéndose como si fuera una rotativa de periódico se usa ampliarlos

Voz 0874 34:18 algo parecido a lo que ocurre al periodismo sensacionalista cuando habla de falsificadores no

Voz 0347 34:22 eh mira lo resume muy bien en una sola frase Tom Hanks cuando persiguen Leonardo Di Caprio en Atrapa Messi puedes

Voz 1 34:29 la prensa payaso

Voz 0874 34:33 Leonardo Di Caprio que encarna en Atrapa Messi puedes aún falsificador real que acabó trabajando para el servicio secreto porque en Estados Unidos estos delitos se llevan a ese nivel nuestra policía en el FBI

Voz 0347 34:43 sí sí así es bueno mira eh la primera

Voz 0874 34:46 película popular sobre el tema que sirvió Hollywood

Voz 0347 34:49 el mundo es de mil novecientos cincuenta con ese sonido en los doblajes que defina el cine de entonces

Voz 33 34:54 las coreografías de los billetes han sido autorizadas por la Secretaría del Tesoro esta película ha sido realizada con la ayuda del departido

Voz 5 35:01 el tesoro del servicio secreto de los

Voz 33 35:03 estamos unidos

Voz 0347 35:07 también es un caso real que se llamó aquí quién ochocientos ochenta porque le dieron ese número de expediente en ningún otro caso ha sido tan largo diez años ya gastado tanto dinero y esfuerzo el Servicio Secreto Americano porque en total al final no falsificó más de cuatro o cinco mil dólares

Voz 0874 35:21 doscientos ochenta es un caso mítico en este mundillo era difícil porque era un anciano que solamente hacía billete de un dólar en nunca más de cincuenta billetes al mes lo hacía para sobrevivir y ni siquiera cambiaba el número de serie de los billetes en este caso la justicia fue leve con aquel hombre de setenta y tres años iré condenaron sólo a cuatro meses de prisión y una multa de un dólar muchos comerciantes prefirieron no acusarle imponer de hecho en un marco el dólar falso cuando el caso se hizo popular

Voz 0347 35:49 bueno se puede ver en Internet es una juerga de dólar medio borroso con los ojos de Washington un poco bizcos y hasta la H de nombre bailando la película está editada en DVD y en y es muy entrañable el falsificador acabó ganando más por los derechos de su historia que con todo el dinero falsificado pero ya fuera en mil novecientos cincuenta o en dos mil dos y Caprio el cine no condenar falsificador tanto como la ley en Europa la media de condenas está en ocho años de cárcel

Voz 0874 36:14 ocho años de cárcel seguir a Paqui que está ahora mismo en el sitio donde se hace el dinero más cosas

Voz 1995 36:19 digamos informar formar profesionales magníficos para que nos hagan la competencia en el extranjero

Voz 3 36:25 habría que hacerse Rafael Feria director del Museo de la Casa de la Moneda oye muchas gracias Rafael por recibir me

Voz 1995 36:33 casa del parné

Voz 3 36:35 es bastante grande se nota que por aquí se mueve

Voz 1995 36:39 bueno no lo que pasa es que aquí se fabrica muchísimas cosas eh de lo que tenga a cualquier ciudadano que esté escuchando pues carné identidad pasaportes monedas billetes precintos de garantía de alcoholes de tabaco la firma electrónica etcétera etcétera etcétera etcétera

Voz 3 36:54 se ha calculado cuánto dinero hay en el museo ordinarios habláis de dinero en un museo de monedas no se habla de dinero

Voz 1995 37:05 por eso eso es una ordinariez e es que es que cuánto vale una colección de este tipo es imposible cuánto cuestan por Egipto enseñar cuánto cuestan los originales de los Leones de la Cibeles de Madrid que cuando viene kilos de del Real Madrid el saltan las lágrimas

Voz 3 37:19 alguien lo sabrá tasado alguna

Voz 1995 37:22 seguro que si todo estamos rezando para que no pase nada y otra cosa es el valor real económicos y que son para para establecer un valor hay que tener unas piezas de referencia nadie subasta habitualmente leones de la Cibeles pues los tenemos nosotros

Voz 3 37:37 todo depende y todo se hace aquí en este edificio

Voz 1995 37:40 salvo el papel el papel de seguridad que lo hacemos en nuestro molino papeleo de Burgos la fábrica de papel de alta seguridad de Burgos además el modernísimo acabamos de de renovar la máquina de papel que ya tenía sesenta años ha habido una inversión importantísima de veintisiete millones de euros

Voz 3 37:55 una máquina para fabricar el papel de moneda que todos utilizamos cuesta veintisiete millones de

Voz 1995 38:01 es una máquina más que está seis es producción que dicen está decir está todo el día trabajando no se puede parar la producción porque momento que se haya una micro parada se estropea la producción hay que parar la máquina cambiar elementos volver a producido de nuevo

Voz 0874 38:15 Rafael buenos días buenos días Javier sino para de nunca no hay un exceso de papel no sobra

Voz 1995 38:21 no lo que pasa es que ahí es su papel muy especial que se hace eh aunque sea sin parar pero a una velocidad X que demanda el producto no con lo cual pues eh bueno un día por ejemplo cuánto papel si pues yo no sé exactamente ahora con la nueva máquina pero no se del orden de dos lotes toneladas en el caso de del papel moneda es que también depende para qué país de dominación no es lo mismo hacer un billete por ejemplo para cinco euros papelón el papel para un billete de cinco euros que para uno de quinientos uno doscientos o papel para billetes de Nigeria o para Filipinas

Voz 3 38:57 ahora para los billetes de quinientos ya hay un formato de papel que ya no se a volver a utilizar está como

Voz 1995 39:02 lince en vías de extinción

Voz 3 39:05 cada país entiendo que tiene su propio molino de papel y su propio lo que tienen muchos es su propia imprenta

Voz 1995 39:10 pero muy pocos tienen el molino papeleos a la de papel precisa de una tecnología además por razones de de escalas de producción pues no sería rentable a ciertos países tener tanta infraestructura para las tiradas tan pequeñas que demanda

Voz 5 39:27 seguro que estoy entrando en todo momento volvemos eh

Voz 0874 39:33 al museo pero que es en realidad lo que tenemos entre las manos pues es algodón un billete empieza con el algodón lo lo hemos pedido a María José Fernández es la jefa de misión del Banco de España una cosa es que haga lo que nosotros que sucede ahora con billete de cincuenta euros en las manos en María José buenos días

Voz 34 39:50 buenos días soy no tengo claro que sí pues sí

Voz 0874 39:53 supongamos que la mano tienes es ese billete en blanco María José cuéntanos cuéntanos qué es que ves

Voz 34 39:59 es como decías lo primero que tendríamos es el papel y lo que se hace en ese papel de algodón es añadirle una serie de aditivos especiales en fin unas fórmulas se cree que tampoco podemos decir pero con esos aditivos y este papel de alta calidad lo que conseguimos hacerles son papel duradero y tenga un sonido como este que espero que llegue a través de las ondas es es han ido especial de Le llamamos juntar Teo ese sonido metálico lo distingue de otros sonidos de de un papel pero el billete esconde muchas más cosas

Voz 0874 40:36 no es que te que deberíamos ver o dónde deberíamos mirar en que no no

Voz 34 40:40 deberíamos empezar a destacar el el diseño para mí el billete es la tarjeta de visitar un país o una zona ahora incorporamos el el retrato de la Princesa de Europa que se puede ver en la marca de agua si ponemos el billete un poquito al tras luso con un fondo de luz iríamos en la parte izquierda aparece la marca de agua y ahí vemos a la Princesa de Europa que también la demostré en una ventana que ahora ahora os contaré pues en La Ventana es si vemos es también el billete un poquito al trasluz es la parte derecha veréis que una una ventanita con una parte como Metallica hay una una línea en general un poquito gruesa compuesta por cuatro ventanas que parecen como una lámina de aluminio digamos no introducían en el billete en las segunda de ellas empezando por arriba en la primera vemos el símbolo de cincuenta la denominación de billete que tenemos entre las manos en la segunda mirándola al trasluz pues también nos aparece la protagonista de la Europa va cambiando su aparición de del euros

Voz 0874 41:49 estamos viendo el tenemos pero no sabéis bien leída de seguridad que mencionas

Voz 34 41:55 por ejemplo el el número cincuenta que podéis ver en la parte inferior de la izquierda es es que el que llamamos el el número verde esmeralda tiene un bonito efecto óptico para mi gusto sí siglo inclinada es también inclina el billete hacia delante y hacia atrás veréis que se mueve verticalmente una línea que va cambiando de color dos entrever de azul oscuro es son un elemento de seguridad que se incorporó en esta serie Europa creemos que es bastante útil para detectar que un billete que nos entreguen es legítimo

Voz 0874 42:36 Eli difícil de falsificar me imagino que sí

Voz 34 42:38 que es es difícil que si otros elementos hacia o irá por ejemplo el hilo de seguridad que si tenéis el billete

Voz 0874 42:48 sí lo haga

Voz 34 42:51 que está embebido en el papel por eso es más difícil de ver pero si volvemos a poner el billete un poquito en alto contra una fuente de luz tenemos una línea a la altura de dónde está el fin cuenta rojo en el cinco vemos una línea fina oscura si tenemos buena vista podemos ver el símbolo del euro oí el valor facial de de el billete otro elemento de seguridad Éste además pensando en en los incidentes es son las líneas que vemos en los dos lados del billete unas líneas que si pasamos del dedo hola Umia por encima vemos que están en relieve

Voz 0874 43:31 sí esto facilita a las personas

Voz 34 43:33 las con dificultad de visión identificar cuál es el valor del billete

Voz 0874 43:38 los diferentes líneas son diferentes

Voz 34 43:41 finalmente no

Voz 0874 43:42 hay varias curiosidades que tengo en la cabeza por ejemplo un billete de doscientos euros que ahora es el de mayor valor cuánto cuesta hacerlo

Voz 34 43:51 pues en general están entre los billetes de euros entre

Voz 0874 43:56 sí sí sí diez céntimos a medida que avanzan los sistemas de pago y cuánto dinero es electrónico y cuánto cuánto papel

Voz 34 44:05 bueno pues a lo mejor también sorprende porque pensamos que el dinero electrónico desbanca al al papel pero la verdad es que lo seguimos utilizando bastante en definitiva el porcentaje es alrededor del ochenta por ciento lo que vemos a diario en en en billetes y en monedas

Voz 0874 44:23 cuál cuál es la vida media de del billete más usado

Voz 34 44:27 el pasado es el de cincuenta y veinte la vida media de uno de estos billetes puede estar entre tres y cinco años

Voz 0874 44:36 oye pues ahora ya no no vamos a mirar la cartera de la misma manera es como una colección de fotografías casi tanto lo cuenta

Voz 34 44:42 pero la verdad es que como sencillo toque mire gire que es lo que intentamos siempre transmitir cuando vayamos a hacer una compra en unos segunditos nos fijamos en dos o tres elementos tampoco el repaso de todos así podemos evitar una desagradable sorpresa

Voz 0874 44:56 también es verdad María José Fernández jefa de misión del Banco de España gracias un beso muchísimas gracias a vosotros un abrazo hasta luego adiós

Voz 0347 45:04 has oído hablar del Europeo el euro

Voz 0874 45:07 el propio suena como un nombre que se descartara en su día para los euros a lo mejor no los europeos veinte europeos o no sé también suena a opiáceos

Voz 0347 45:16 bueno mira no aunque el nombre si es una referencia Europa resulta que es uno de los metales rarísimos en la tabla de elementos muy escaso con una propiedad única dependiendo de la molécula de la que forma parte el euro el europeo puede emitir luz roja verde o azul esa cualidad es una pesadilla para los falsificadores y es lo que ha hecho el Europeo una estupenda herramienta para luchar contra la falsificación

Voz 0874 45:40 Rafael como director del Museo del dinero que que sigues por ahí supongo que a ti te será imposible con arte un billete falso pues muy bien hecho que no

Voz 1995 45:46 a falsificar un billete de banco es imposible lo que lo que se puede hacer es imitarlo muy bien y en cualquier caso es una cuestión de costes yo siempre digo el aquel chiste de que llega la Guardia Civil detiene al mejor falsificador español de billetes falsificador con cara lánguida mi sargento como cuenta que era falso dice Martínez es que pone veintidós euros dice ya es que no cubrirá costes ningún falsificador soy más Z por un billete si pierde dinero el poner muchas medidas de seguridad en un billete también es una cuestión de tradición legal en un país siempre pongo como ejemplo Estados Unidos los billetes dolar tienen unas medidas de seguridad muy muy básicas pero por qué en Estados Unidos te pillan falsificando te crujen y te crujen era más

Voz 3 46:34 eso menos fácil falsificar billetes entonces

Voz 1995 46:36 no nos y falsificar siempre entre comillas reproducir sin mitad imitar siempre ha sido fácil en tanto en cuanto es ocasión de Artes Gráficas en el pasado ahí entran también de seguridad que no son muy secretas del que están ahí por ejemplo los billetes tiene lo que se llama en los círculos Ron que son unos puntitos amarillos que tienen menos los billetes euro están ahí con todos los que no están escuchando para coger un billete de la cara Tera y mirar unos puntitos amarillos escondidos amarillos mandan un mensaje a cualquier escáner de que está intentando violentar el billete bien reproducción gráfica hay dos opciones o se bloquea directamente o pasa es una fotocopiadora de color pasa del color blanco y negro con lo cual ya y que te sirve un billete

Voz 3 47:23 arietes auto protege sí sí claro hablamos de la falsificación de moneda pero es verdad que por ejemplo en las películas algo que parece que se hace con bastante facilidad falsificar un pasaporte

Voz 1995 47:36 eh el de la película lo que quieres vender a animar al público a que vaya a la película pero es complicadísima y el DNI lo mismo el DNI español pues presume y puede presumir porque recibido premios en todo el mundo el DNI español es un Rolls

Voz 3 47:49 habéis sabía que se premiaba los los DNI

Voz 1995 47:52 claro cuando se reúnen los profesionales en el mundo mundial de todo en Monnaie fabricantes de moneda fabricantes de billetes pues es es normal que entre ellos pues se reconozcan no

Voz 3 48:02 pero compiten en seguridad no han diseño y el que lo tiene más no lo sé todo porque supone

Voz 1995 48:07 que que que o Lolo o no o lo que la gente espera es que sean productos muy seguros pero de amable contemplación algunos pues ojalá

Voz 0874 48:19 el sí que ese paseo Carlos cuál ha sido la mayor y la mejor falsificación de la historia del billete

Voz 0347 48:24 pues verás el cine la ha recogido cierto día de mil novecientos cuarenta y tres en plena Guerra Mundial se presentó en un banco suizo un hombre con un maletín lleno de dinero

Voz 0874 48:34 bueno basta ahí incluso en la historia reciente contemporánea española en muchos casos ni ninguna sorpresa

Voz 0347 48:39 para entonces si suponemos que no sería raro para él pero el maletín estaba lleno de libras esterlinas se produjo un diálogo entre el banquero y el cliente en estos términos

Voz 5 48:47 bien señor hemos comprobado su dinero las pruebas han determinado que según los expertos

Voz 4 48:58 estamos de billetes auténticos estos

Voz 5 49:03 yo Yeste proceden de una fuente y quisiera tener la certeza de su total autenticidad nuestra entidad acepta su dinero no es necesario quiero certeza absoluta sí sí System los enviaremos para una inspección de los expertos del Banco de Inglaterra

Voz 22 49:24 tras una inspección exhaustiva hemos llegado a la conclusión de que los billetes que nos ha facilitado para ser examinados con valor

Voz 5 49:30 de cinco libras diez libras veinte libras son falsificaciones el Banco de Inglaterra garantiza por la presente la autenticidad de este dinero

Voz 1 49:46 mira en la película