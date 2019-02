A Vivir Que Son Dos Días (09/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0874 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1 00:06 en Barcelona la policía sigue investigando las causas del accidente ferroviario de ayer en el que murió una persona y otras cien resultaron heridas seis se encuentran graves el suceso se produjo al colisionar frontalmente dos trenes que circulaban por la misma vía informa Sergi López

Voz 1895 00:20 la policía científica está analizando esta mañana las circunstancias del accidente una vez acaben estos trabajos Renfe podrá proceder también a estudiar cuál fue el motivo del siniestro la compañía reconoce que hubo algún fallo probablemente una concatenación de errores una vez hechas las investigaciones los técnicos de Renfe deberán iniciar los trabajos para retirar de la vía los dos trenes y la reparación de la línea la compañía calcula que la circulación por ese punto no se podrá restablecer en todo el fin de semana de momento el trayecto se hace con autocares recordemos que el siniestro causó la muerte de La Maquinista de uno de los trenes seis personas resultaron heridas graves quince menos graves XXXVII leves

Voz 1 00:59 el presidente de Estados Unidos anuncia una segunda cumbre con el líder de Corea del Norte Donald Trump Kim Jon Un se van a reunir en Hanoi la capital de Vietnam a finales de este mes en este encuentro volverán a tratar la desnuclearización de Pyongyang tema principal de la reunión bilateral que ya mantuvieron ambos líderes

Voz 2 01:14 en junio del año pasado y cuyo proceso está estancado por la falta de una hoja de ruta Irene Dorta los de

Voz 0270 01:19 detalles de la reunión los pactaba Stephen B

Voz 2 01:22 enviado especial de Estados Unidos con su homólogo en pie ya lo está dado a conocer Donald Trump esta madrugada a través de su cuenta de Twitter Tram confirmaba la celebración de la cumbre el próximo veintisiete y veintiocho de febrero en Hanoi capital de Vietnam el presidente de Estados Unidos ha halagado al mandatario norcoreano Kim Jon Un del que ha dicho que convertirá a Corea del Norte en un cohete económico la de Hanoi será el segundo encuentro entre ambos presidentes para avanzar en los procesos de paz más asuntos tres

Voz 1 01:49 es guardias civiles han sido sancionados por poner el Cara al sol a través de los altavoces de un cuartel de Mallorca mientras preparaban la fiesta del Pilar de dos mil dieciséis la patrona del Cuerpo el Tribunal militar que los ha sancionado considera que cometieron una falta grave la informaciones de Alberto Pozas según

Voz 0055 02:03 la sentencia del Tribunal Militar Central la voz del sargento os escucho alta y clara por la megafonía del cuartel de Vilafranca de Monaim para que veáis como probamos el sonido para el día del Pilar dijo la canción empezó a sonar por los altavoces

Voz 4 02:18 qué

Voz 0055 02:21 el Cara al sol el himno de la Falange sonó durante al menos un minuto escuchándose en esta población cercana a Manacor en Mallorca el sargento puso la canción y dos agentes la celebraron brazo en alto haciendo el saludo fascista y ahora los tres han sido sancionados el suboficial con siete días de suspensión y los agentes

Voz 0874 02:37 con cinco vamos ya con la información del deporte cada ayer buenos días

Voz 0270 02:40 qué tal buenos días derbi madrileño hoy a las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Real Madrid será el primer derbi con su nueva camiseta para Álvaro Morata en el Atlético y para Thibaut Courtois en el Real Madrid y más partidos de Liga para hoy a la una Getafe Celta a las seis y media Espanyol Rayo Vallecano ya las nueve menos cuarto Girona

Voz 1 02:58 es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en Cadena Ser punto com que haberse

Voz 5 03:06 servicios informativos

Voz 0481 03:11 a ver equipos comentó como Renfe es el transportista oficial de la Copa del Rey acería ha sacado una nueva promoción dos por uno en billetes y viajáis dos vale comprando entre el siete y el dieciocho de febrero lo ha tenido todo el mundo pero entrenador estamos en la última jugada del partido tendrá que decirnos cómo colocarnos pero vamos a ver en mesa de cuatro pares de asientos que es para AVE Larga Distancia ya ahora venga a jugar

Voz 6 03:31 te encuentras dos billetes para viajar entre el catorce y el dieciocho de febrero en Rennes

Voz 7 03:35 qué punto como Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de eso

Voz 0874 03:40 ya hay quienes piensan que no

Voz 8 03:42 quienes piensan que sí

Voz 5 03:44 hay quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor y quienes creen que lo mejor está por venir

Voz 0874 03:50 tú qué piensas

Voz 8 03:53 el país en cada repostaje

Voz 6 03:55 lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 9 04:04 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1706 04:13 no sé qué comer hoy

Voz 10 04:15 una mujer de este siglo indecisa pues nacen que con era hoy una mujer este siglo sin recursos muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas al novecientos ochocientos once ochocientos ochenta y ocho Icon

Voz 11 04:30 ahora con Manos Unidas tráete una dos

Voz 12 04:32 doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en visión da vena la Super Rebajas sólo en visionar consulta condición

Voz 13 04:40 es las estrellas de Frozen las estrellas de bayana las estrellas de usé presenta colección estrellas Disney las mejores películas y cuentos era una colección inédita cada domingo una nueva entrega por

Voz 0481 04:54 fue con noventa y cinco euros

Voz 14 04:57 sí hola hija necesito que estáis en vuestra casa mañana por la tarde

Voz 0874 05:01 mamá quiero regalar

Voz 14 05:03 Ivana ir los de Securitas Direct a instalarla me quedo más tranquila hija sabiendo que tenéis alarma

Voz 15 05:07 la protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo verde llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula un Lightning Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 05:21 de una oso doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en visión da pena la Super Rebajas sólo en visionar consulta condiciones es una apasionada de la tecnología

Voz 5 05:34 enamorado de los libros suspira por los zapatos como sea tu pareja en El Corte Inglés tenemos miles de ideas para que éste están Valentín acierte Segura el catorce de febrero con el corteinglés este domingo en Ser Consumidor los bancos ganan anormal las hipotecas son más caras pagamos más comisiones veremos cómo defendernos conoceremos engaños habituales en los seguros cómo evitarlo hablaremos del fraude de los ataúdes un caso aislado y además de frutos secos con nuestro nutricionista debemos tomarlos cada día no engordan mucho SER Consumidor todos los domingos a las seis de la mañana en la Cadena Ser y cuando quieras en Cadena Ser punto com puede seguirlos con la aplicación de la SER y estar al día de nuestras publicaciones

Voz 7 06:22 lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del Gobierno es el mayor traidor está siendo

Voz 16 06:26 en Ferrol es un presidente ilegítimo a partir de hoy el mayor filón de la historia democrática España un irresponsable un incapaz para

Voz 1706 06:34 gobernar un desleal que está convenciendo

Voz 16 06:37 la traición que es un mentiroso compulsivo a una persona que está solo mirando su ombligo mirando sus casas mirando sus palacio mirando su avión mirando super es es sencillamente es una catástrofe para el futuro España nunca podíamos haber imaginado que una persona tan competente tan mediocre como el presidente del Gobierno este hombre es una catástrofe para hay que ayuden a España a echar que ocupa a estén incapaz ya estoy responsable esto no son descalificaciones son descripción

Voz 8 07:06 a vivir que son dos días

Voz 17 07:07 Javier del Pino

Voz 0874 07:33 y esto lo dice en público cuatro LEAR a alguien bueno bueno bueno una privación da de tu casa y no sé si me mirando

Voz 11 07:40 perra es decir eso eso va a avaló íntimo a mí me encanta hacerlo en la verdad

Voz 0874 07:45 qué tal Pedro Aznar ya venía dispuesto el suéter con la banderita

Voz 11 07:49 Doña fiestón me he comprado el cinturón este de que esto Banderita como ha hecho con el bueno del bueno te estoy con la cita

Voz 0874 07:58 con Corcuera eh Corcuera sabios esto no te acuerdas ha dicho que no en los chinos a comprar un sitio La Laguna claro mañana además mañana hay fiesta en Colón para concentrar el favor

Voz 4 08:12 de la España constitucional por España yo voy

Voz 0874 08:17 yo voy donde está Antonio Castelo donde estaba noticia lógicamente hasta ahora la gente no lo sabe la gente no lo ve porque esto es una radio pero hay hordas de personas en la Gran Vía porque ya están encaminados hacia Colón para coger sitio claro exacto

Voz 11 08:30 estas son gente que además

Voz 0874 08:33 ya ya ya iba a misa eso ya solo sola dejábamos cuenta creo no que ya lo ha hecho

Voz 11 08:37 porque torneo antesala el buen buen ciudadano de derechas y Cristiano va la misa de las nueve nada de las doce que la habéis Screen

Voz 0874 08:45 entonces dando por hecho que todas las personas que están en Gran Vía ahora mismo ya van hacia Corona coger sitio para mañana Antonio

Voz 11 08:51 pues Díaz hola Javier qué tal tal como si hubiese arrollado por por esa muchedumbre que lleva a muchísima gente estamos todos felonía ando no

Voz 0874 09:02 del PP Ciudadanos todo el mundo porque otros tal como

Voz 11 09:05 hemos T Manolete

Voz 18 09:06 ahora don Manuel qué tal eh vamos no directos no hay haga Silver casado como está ya no no pero vamos a ganar pero quiero decir a Colón a a la movidita no no no no voy a lo hemos me dicen no no voy hablamos vida no no lo esté no no no no no no no no no me lo negar hoy no no no es bueno mañana lo gordo hoy son las tiendas de campaña para la entrada la pulsera y mañana no para pillar sitio en las primeras filas para poder tocar a sonar Abascal nada de eso nada no no qué va a hacer usted ahora perdona es que pensaba que iba a Colón directo hoy a ver el cine

Voz 4 09:44 vaya Palacio de la Prensa que que creo nombre no cultura la peli de hablar que Lezo a ver huy está está abriendo su Twitter que tiene Twitter usted qué he hecho yo para merecer esto debía

Voz 18 10:00 porque de momento todo lo que ha dicho tiene que ver con las manifestaciones es una conexión a través del tiempo que usan Twitter esto usted tiene Twitter pero sí tiene Twitter sabrá que mañana hoy una movida muy gorda en Colón

Voz 0376 10:12 sí sí lo sé lo sé lo sé lo sé no sé

Voz 18 10:15 no la va a seguir por retransmisiones de pago novia secundado va a seguir pena pues perder una buena fiesta eh bueno Parker para quien se va a ver paella haber batucada si se va a ver grupos de capoeira

Voz 11 10:30 pierde regionales Manu Chao toca también

Voz 18 10:32 no yo no lo suyo no ya el bueno ustedes en la está perdiendo yo se lo recomiendo eh recomienda hacer la otra persona no no no

Voz 11 10:41 sí

Voz 18 10:42 de dónde es usted yo soy natural

Voz 0874 10:44 tardó vive aquí Madrid más vivo en Getafe Josep M

Voz 18 10:47 el Getafe yo nunca ha viajado tan lejos

Voz 4 10:50 el cinturón su tarjeta catorce quince kilómetros de aquí

Voz 18 10:55 no muchísimas gracias voy a buscar a alguien a ver si alguien me acompaña mañana la movida si van a el parque hasta luego ese iban al cine sí

Voz 0874 11:02 vaya de camino

Voz 18 11:03 a ver si alguien que vaya de banderas de España perdone perdone una pregunta que van todo el mundo ataviado con para el friso de usted con la cara tapada demorado usted no va no va Colón no no no no no sabe que mañana inmovilista sí eh quieres que quedemos ayer estoy haciendo un grupo de te para hacer botellón me parece que no sale para hacer el círculo y en el medio poner los hielos porque sino la gente luego te explica lo sabe que el botellón hay que hacer círculo como en el Oeste que ponen las carrozas

Voz 4 11:35 a ver enfrentar la noche no no no lo soy

Voz 18 11:40 se va a perder una buena Isabella que hay montada mañana sí pero

Voz 4 11:45 como que paro como que pasa

Voz 18 11:48 para un poquito eh

Voz 11 11:50 mucha Marta Sánchez no

Voz 18 11:53 caballo de España por España hay que ir a hacer botellón un rato

Voz 4 11:58 bueno vale no ya lo que debo en casita tranquilito

Voz 18 12:02 normal que de mucho frío no vale Javier estoy intentando reclutar pero la gente no sé porqué

Voz 0874 12:08 la has pillado en los dos únicos que no van a ir a la manifestación

Voz 18 12:11 a ver a ver si pilló a alguien más espera que tengo aquí una señora que está quedando con más gente para ir a perdone señora muy rápido creerle pilla hablando por teléfono perdone digamos está quedando para ir para mañana lo de Colón no no pero como que no como que no es que mañanas nos jugamos

Voz 0874 12:29 piano sea aquí en Madrid por trabajo defiende esto

Voz 18 12:31 buena Granero se acaba de España sino va mañana no sé si los había vale decir del lunes habría que ponerlo no vale bueno pues donde está la gente bueno yo dudo poco asustados y deberían ser más temerosos de Dios de de muchas más

Voz 11 12:46 pues justo has pillado a esto es

Voz 0874 12:48 yo discos de investigación ha sido capaz de encontrarlas

Voz 11 12:51 tres únicas en Madrid que no van a los tres los tres últimos bolcheviques de España no

Voz 4 12:56 enhorabuena no no gracias

Voz 5 13:24 yo fui

Voz 0874 13:31 dábamos al principio que Pablo Casado está muy ofendido con el Gobierno en general y con Pedro Sánchez en particular como eso ha montado esta concentración con Vox conciudadanos y con más

Voz 19 13:39 hay que crear un frente cívico frente a Sánchez hay que sumar ciudadanos más allá de siglas políticas más allá de ideologías para decirle a Sánchez que no estamos dispuestos a vendernos es Davis

Voz 11 13:49 sin ideologías siglas pero ya he dicho ciudadano seis no sin ideología es decir valen youtubers neonazis p'alante esto para estos tres que han juntado hacen que el nodo parezca la Ser

Voz 0874 13:59 esta eh no sé igual que Castelo ahora han animado a los que quieran venir en autobuses que ellos mismos van a pagar me encanta esto esto me recuerda a esas elecciones en Galicia las de Fraga no que también ponía autobuses en las aldeas para que la que la gente fuera a votar hemos recibido y esto es verdad de mensajes de gente que dice que de fuera de Madrid que dice oye como el PP nos paga el viaje gratis os importa que digamos que vamos a la manifestación pero en cambio vamos a ver

Voz 11 14:21 a un amigo que maravilla a todos los que quieran que tenga claro que sí pero también te digo que en el autobús Estados calladitos exacto canción citas en el autobús de vamos a verlo

Voz 4 14:29 a ser

Voz 0874 14:32 así pasaron el domingo Paqui Payá esto evidentemente de alguna manera aquí Payá ese nombre original con las siglas del PP y la filosofía del dinero negro con el que bautizaron una de las empresas para mover dinero y falsificar facturas en el Gobierno de Esperanza Aguirre

Voz 4 14:46 porque no es nada fácil organizar una campaña también como la ha organizado este equipo que ha dirigido esta vez Paco Granados gracias

Voz 11 14:57 es precioso atraco yo y si es preciso que el que ha organizado eso

Voz 0874 15:02 que llame Paco sea

Voz 11 15:04 no está de espaldas

Voz 0874 15:06 Dios pero qué vamos a hablar de Paqui Payá si podemos hacerlo de el relator protagonista indiscutible de la semana nunca una palabra armado tanto revuelo sobre todo después de que la vicepresidenta Carmen Calvo intentar explicar una vez una vez más lo que es un relato

Voz 1706 15:19 esa figura con el nombre

Voz 0376 15:22 de relator o algo así es una peruana para facilitar el trabajo en un plano de partidos políticos que se mueven todo en plano evidentemente

Voz 11 15:30 igual que me encantaba de relator porque el relator es como el prólogo de la diplomacia a veces esa cosa que lo que dices no puede ser vocacional es que te diga yo quise relator que es así porque tu padre lo el negocio familiar

Voz 0874 15:44 dije lo intentó una segunda vez esta vez diciendo lo que no es

Voz 0376 15:48 no es un observador internacional no es nadie que venga a mediar Se trata de una persona que bueno que esté dispuesta por por por amor al arte nunca mejor dicho a estar un una mano los partidos

Voz 0874 16:04 echar una manita a yo sola ofrecía lo Javi

Voz 11 16:07 claro Jabois ahora mismo sí porque tú no lo dejan todo relataba no sé cuál de los dos pero uno de los dos Javi súper

Voz 0874 16:12 Chávez de tal manera es alguien que observa y no cobra podría ser un becario podía no alguien que trabaje no cobra hubo un tercer intento para aclarar el tema

Voz 20 16:19 la figura pues nada alguien que sea capaz de decir eh Nos convocamos tomo nota de lo que vais hablando un poco a ayudar en lo que hace relator por ejemplo en un congreso alguien que entiende de política obviamente pero un poco por por cooperar

Voz 11 16:34 echar un cable mi hija ya me he dicho que quiere ese relato se trabaja poco jugó bien porque no lo he y Antonio

Voz 1706 16:40 estás se han vuelto qué oye

Voz 11 16:42 que la SER estaba llena de relatores hace unos años y los tiraron a todos los personajes

Voz 4 16:48 el relato con eso

Voz 0874 16:52 hoy es buen Milán no lo había puesto en el currículum pero ocurrió no se lo comunicaron a tiempo lo cierto es que esta decisión del Gobierno de montar una mesa de partidos como relator no le ha gustado ni a los suyos

Voz 21 17:01 creo que son esto también manifestar que la aceptación de una figura de este calibre desde mi humilde punto de vista es un error político

Voz 0874 17:12 Soraya Rodríguez le parece un error a Carmen Calvo le parece sin embargo

Voz 0376 17:15 la señora Rodríguez mi compañera diputada no no ha entendido nada de esta realidad por la razón que sea no la entendido no hay un mediador no hay un conflicto internacional ni nada que se le parezca

Voz 0874 17:27 entonces tenía bastantes veces

Voz 11 17:29 está el PSOE como para hacer la cena de Navidad mañana eh

Voz 0874 17:33 pero bueno es que el también compañero que Emiliano García Page tampoco parece que

Voz 22 17:36 que no termino de entender nada voy a solicitar que se reúna el Consejo Territorial del Partido Socialista porque tengo muchas ganas de decir lo que pienso con claridad

Voz 4 17:45 y quién esto hablemos todo pues García Page el día veintitrés de relé

Voz 0874 17:50 lo deseen pecho Nicolas Page está un poquito más enfadado parece para él también tuvo Carmen Calvo para de esta canción

Voz 0376 17:56 desinformación desconocimiento es simplemente no hay más que mirar sus sus declaraciones ve en fin que no

Voz 11 18:04 hemos llegado a tiempo que tuviera la información correcta

Voz 0874 18:09 sí claro no tanto en han sido los pocos compañeros en oponerse otros dos históricos del PSOE están a una explicación más de la vicepresidenta de montarse en un autobús rumbo

Voz 1706 18:20 en la vida política en particular todo lo exagerado es aquí estamos superando los límites del circo estamos entrando en un aquelarre

Voz 0874 18:34 pues Felipe que que el partido era del PSOE no es de PACMA básicamente lo que quiere decir de Felipe con esto es que no necesitamos relató que me preocupa mucho la degradación institucional ya hacía tiempo que no se conseguía esto hacía tiempo

Voz 11 18:52 no puede ser que no necesitamos relató los presidentes tampoco hacía tiempo que no estaba de acuerdo con

Voz 0874 18:57 en cuanto tuve la fortuna de que la vida me colocar

Voz 23 19:00 en el vórtice del huracán siempre buscando el acuerdo la concordia y les aseguro que nunca nunca

Voz 11 19:07 necesitamos un perito

Voz 0210 19:10 González nos ofreció para ser mediador hace años con el

Voz 11 19:13 yo quería ser él no solucionarlo todo cambia soy yo

Voz 0874 19:16 alguien decía que no se trescientos cincuenta euros al día eso es un poquito nadie lo necesita porque además hay otras formas de desempeñar asimismo bate

Voz 23 19:28 no es nada han dicho sólo una persona que tomen nota de lo que se dice vale Un funcionario una secretaria o una grabadora podrían perfectamente cumplir los objetivos

Voz 11 19:40 es el teléfono de Resines os acordáis que te digo mira te podía ser un buen relato setecientos cincuenta brutos no estoy dándole vueltas pero no lo que pasa es que en qué categoría estás artista artesanal pero torero actor sobredosis relatores pueda aparentemente el día que hizo esas declaraciones Alfonso Guerra

Voz 0874 20:02 para presentar un libro no es un libro cualquiera

Voz 11 20:05 este libro lo ha escrito eh

Voz 23 20:08 estoy en este mundo de saben que hay mucho que crimen que pone el nombre

Voz 1706 20:13 solapa

Voz 23 20:14 mira este escrito por el autor será todo lo malo que quiera pero el mío se libros llama guerra Iger Gabi

Voz 11 20:21 pero ojo yo sí es muy malo muy malo prefiero que no sea mío pero ya una mierda pero momento es este hombre desde el PSOE no siente el PSOE no sabemos todavía si es que de que PSOE hablamos mucho

Voz 0874 20:33 especifica ya ya pues no es cero uno PSOE

Voz 11 20:36 eso es que yo que yo que yo que es el documento final

Voz 0874 20:39 en fin y aprovechó por cierto para darle una pequeña patada al alivio de Sánchez Propios y extraños han atacado sin piedad al presidente y su capacidad literaria por ese libro que está a punto de publicar curiosamente él también él

Voz 24 20:51 lo que no puede ser es que este señor para seguir viajando el desfalco seguí yendo a Davos se seguirá haciendo libros ya veremos lo qué es pero parece que va a ser francamente lamentable lo que veamos

Voz 11 20:59 por si alguien que escribe todo lo que se publica suyo los cualquier cosa no pues ya pues yo lo haría una trampa yo les daría su propia tesis que no sabe que es suya guiada Éste es el libro de hacíamos una mierda de que no sabemos lo que es pero que va a ser francamente lamentable para saberlo todo lo que es esperaba en la peli es que tanto lío con el relator el el

Voz 0874 21:27 te hablábamos antes del PP para que para nada porque ayer anunciaba la vicepresidenta que los independentistas no aceptan el marco que proponen así que no va a haber negociación en mediación ni relator y sanción pero tranquilo Castelo que la se mantiene

Voz 0376 21:41 las derechas no ayudan al diálogo sacan partido político electoral de la agitación constante de una circunstancia problemática

Voz 0874 21:54 claro esto contrasta mucho con el tono de Casado yo no sé si es el correcto no pero en fin la mani Se mantiene de la pobre Calvo no le queda más que esperar

Voz 0376 22:02 no bares un delito soy culpable condena

Voz 4 22:05 estar en delito estar enamorada que me lleven

Voz 11 22:13 estaba pensando y ojalá mañana no sople el viento en Madrid entonces la bandera de Colón no no esté ondeando no pero todo el mundo sople Alavés contratado borrascas eh para que aquello no

Voz 0874 22:24 Colón que llega hasta Cibeles en Valencia

Voz 0210 22:26 hay una hay una noche en Nochevieja se monta siempre una fiesta como en una fábrica abandonada que suele durar saque la policía tirarlos a las dos semanas más o menos como ya un sitio para vivir pues yo propongo eso como

Voz 11 22:37 claro que siempre van a España que España empieza ahí de nuevo verdad eso es la reconquista en Colón

Voz 24 22:45 lo que estamos viviendo es lo más grave que yo recuerdo en política

Voz 11 22:48 las graves e no nada te digo que tiene poca memoria porque la memoria

Voz 0874 22:53 decía la vicepresidenta que las derechas no ayudan yo iría Un poco más allá los derechos un poco de miedo

Voz 24 22:58 el presidente del Gobierno tiene que convocar elecciones de inmediato y si no lo hace no descartamos ningún mecanismo

Voz 11 23:04 la banda guiño guiño Ganemos recuerdo que Abascal tiene pipa yo no pero Abascal Peter Pan y externa no es amigo de Spanish People body y les dejaron sí claro porque no hablaban inglés no se podía dialogar con ellos que se puede dialogar

Voz 0874 23:26 Pablo Casado se ha puesto seria quiere demostrar no sólo que es el líder más de derechas que hay en España sino que pueda pues tiene arrojo como dicen ellos los argumentos por ejemplo gestación subrogada

Voz 25 23:36 sí tenemos derecho a interrumpir el embarazo no tenemos derecho a traer vida al mundo ayudar otra madre que ya tenía un cáncer no puede firmar hay algo más bonito que ayudar otra persona a ser padre Ojeda una familia no conozco muchos casos

Voz 11 23:50 ver si hacia el mar es claro hay cosas más bonito escúchame una cosa que le puede pasar a cualquiera que has dicho casado ya son Albert Rivera no vale vale no lo digo yo estaba diciendo eh mi cabeza

Voz 0874 24:04 Peridis y hasta sus sus monigotes se parecen los de

Voz 11 24:06 es verdad mañana es la manifestado

Voz 0210 24:09 habéis visto la segunda el señor de los Anillos cuando parece que sea cuando parece que habrá un momento en el que la manifestación parece que no va a ser nadie no va a estar guay igual que aparece Gandalf con un montón de caballos

Voz 11 24:20 para hacerlos de Vox darle al alba mirada al norte y aparecerán como Domingo Cavallo ojo y luego lo fantasmas que aparecen en blanco pero además debe a ser no

Voz 0874 24:32 Blanco vamos a escuchar qué piensa del aborto casado Rivera que

Voz 24 24:35 pero si queremos financiar las pensiones y queremos financiar la salud lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños como los abortados

Voz 11 24:43 pero bueno tampoco está diciendo a ver cómo aborto ya este niño que la gente más niños pantallas por toda España con Pepa Pitt vendrán los niños se acercará a mí lo que me fuera todo lo que están haciendo es enviar mensajes para que la del domingo mole mucho porque estamos hablando de que él está invitando a que el domingo aquello acabé como el final del perfume

Voz 0874 25:03 chin Gando allí ha estado quiere que todo el mundo tenga hijos quieran hoy para ello no duda en utilizar cualquier momento para arrimar el ascua usarlo

Voz 24 25:09 el otro día en los Goya a ver hizo el ganador de el Goya a actor revelación de Campeones hizo un alegato a favor de la vida diciendo dentro de su discapacidad intelectual yo sí querría tener un hijo como yo gracias papá mamá por tenerme oye yo y hay mucha gente aplaudir de los que luego pedían aborto libre Albion

Voz 11 25:32 pues que que me atendió y mucho ese discurso vamos a escuchar y a ver quién

Voz 0874 25:38 quién piensa que este hombre Jesús Vidal PP

Voz 11 25:41 quien sí

Voz 26 25:42 claro a sus padres a mí sí me gustaba tonal un hijo como yo porque todos los padres como vosotros muchísimas

Voz 11 25:53 esta mañana va a estar aquí el primero si quería era un elogia sus padres sólo que un poco enrevesada pero muy bien pero no es gravísimo lo que ha dicho Casado lo de dentro de su discapacidad intelectual que no se le nota que no tiene es decir eso pero es que ahí estaba hablando del IVA tal algo de él

Voz 0874 26:11 pues ciento titular la tertuliana Paloma Zorrilla se da de baja en Vox trasero expedientadas porque su marido dirige una clínica abortiva si ayer

Voz 11 26:19 con ella si bien en el programa de este de Risto de medio día en cuatro que estoy que había así con la clínica fallando una amiga no gracias a Dios nunca pero también

Voz 0210 26:31 la tenemos en pantalla estábamos hablando con ella era gracioso porque la mujer dijo

Voz 18 26:35 a ver yo me yo me he dado de alta

Voz 0210 26:38 pero al final sólo está o quince días

Voz 11 26:40 cuenta hasta el tercer mes señora que quedarse garantizaría de prueba caros para atrás y no se puede ser de ultraderecha

Voz 0874 26:49 sólo un poco quince días más cosas la memoria histórica

Voz 24 26:52 yo soy nieto de represaliados y por tanto a mí lecciones de esto lo que se pongan con el BOE ninguna sobre todo porque mi abuela vive de abuelo el mi abuela vive esto yo de verdad que a el debate de mayo a los caídos y tal pues me siento más identificado del lado de los que fueron sacados profano pero esto también me hablas legitimidad como método represaliado

Voz 0874 27:13 lo tiene todo Casado eh

Voz 11 27:15 sí a él lo unir a las personas que ahora a los niños

Voz 0874 27:18 es como tontos ya las personas como niños osea

Voz 0210 27:21 eso no puedo con eso

Voz 0874 27:23 hasta el que no hace tanto tiempo decía aquello de

Voz 11 27:26 ya con la Guerra de la vuelo con aquí con la memoria histórica

Voz 0874 27:30 pues hablemos con su abuela ahí no puedo decir

Voz 11 27:32 esto hay una cosa ahí en en Casado que es la teoría de Castelo que es que conforme van pasando los días y se va yendo hacia el oscuro la voz de Llanos Javier te ha preguntado

Voz 0874 27:44 tira no a mediodía en cuatro que estoy todos los días si es a medio día en cuatro sí sí sí todo todos me ves todo es mentira

Voz 11 27:51 de ver algún partido de tenis por ver todo mentiras potro

Voz 0874 27:54 otro titular en Andalucía Vox presidirá la Comisión de Cultura memoria histórica pero tampoco es broma uno es lo que piensa lo que piensa no puede luchar contra sus genes no puede luchar contra eso por ejemplo esta semana en el Senado Ester Muñoz del PP

Voz 0277 28:08 sabe donde no se equivocaron fíjese qué casualidad hombre donde no hubo error fue la partida de la memoria histórica quince millones de euros hombre ahí no hubo error claro que no fíjese quince millones de euros destinados a que ustedes de entierren unos huesos en lugar de mejorar los jueces y fiscales y es que hasta en eso

Voz 0874 28:26 a qué se dedican los senadores decir es que me

Voz 11 28:30 perros y me parece una de Hombres mujeres y viceversa que hay un carro que es polemista que están entre el público solamente se tiene una burra y sentarse el trabajo Hernando nada si polemista todo lo contrario un relator se polemista buenas

Voz 0874 28:46 tiene la derecha es que siempre que se equivoca dice sí que pasa si acaso este también

Voz 27 28:51 piensan ustedes que este grupo parlamentario va a pedir perdón lo que la señora Ester Muñoz va a pedir perdón por lo que dijo ayer están ustedes absolutamente equivocado

Voz 11 28:59 es ha dicho la dichos todos es que ahí hay un concepto ahora que está muy desmarques sin complejos eh

Voz 0210 29:07 no son tal sin complejos porque no tiene nada que

Voz 11 29:10 cero dicen dice lo que piensa lo que piensa que nadie dice lo que piensa porque sino el mundo se vendría abajo bueno esto lo dicen porque su amigo ha bastado tiene Pipa que digo los conclusión

Voz 0277 29:22 si alguien se ha podido sentir ofendido por mis palabras lo siento profundamente yo asumo la responsabilidad de no haberme expresado bien yo lo que quería decir es que este Gobierno lo que tiene que hacer es olvidarse de Franco idénticas a trabajar por la justicia

Voz 0874 29:33 sí sí ya dice que está hablando de Franco cuando hablaba de huesos ya

Voz 11 29:36 claro ser hacer una broma como el

Voz 0874 29:39 tergiversado decir que hará al cuerpo de Frank Blanco eran cosa nada os voy a dejar descansar un momento viene entrevistado cuando hay que podemos hablar de muchas cosas muy interesantes para creo pero hay un titular que tiene que ver con sueldos también ex jefa de los telediarios pide ser defensora del espectador de televisión española porque su actual puesto que creo que es redactora jefe si no recuerdo mal afecta a su dignidad ese actual puesto está pagado con casi siete mil euros al mes pero bueno a mí pero afecta a su dignidad

Voz 11 30:09 en el umbral de la pobreza y le ofrecería un puesto de redactora jefe en cualquier sitio otros que

Voz 0874 30:19 o que trabaje como sálvanos

Voz 11 30:22 tras relatora relatora jefe oye saber si en Google está la letra entrenando en la primera parte puede contar sólo me se la primera la de Franco eso sabes

Voz 0874 30:33 ya tiene el culo dirá vamos a parar

Voz 17 30:55 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 29 31:04 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba

Voz 8 31:16 la Cadena SER presenta el placer de escuchar volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamaran pero aquellas que el vuelo refrenar en tu hermosura IMI dicha a contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres estás no volverán volverán las tupida matriz selvas de tu jardín en las tapias a escalar y otra vez a la cárcel aún más hermosas sus flores aquí pero aquellas coger Basterra cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas de esas no volverá volverán vela por tus hijos las palabras ardientes asonada tu corazón de su profundo sueño tal vez espera pero mudo absorto de rodillas como senadora adiós ante su altar como yo te he querido desengaño ate así no te querrán Gustavo Adolfo Bécquer mil ochocientos sesenta y cuatro el placer

Voz 0874 32:27 a escuchar

Voz 15 32:34 hola soy Ponseti y quiero recordaros que cien ahora mismo en Cadena Ser punto com podéis descargarnos el podcast del último programa de Ser aventureros de todos los programas que queráis escuchar ya sabéis aquí Weiss encontrar las mejores aventuras ya los más intrépidos aventureros y también nos en redes sociales en Twitter

Voz 30 32:52 a Roma Ser aventureros y en Facebook si os gustan los viajes y la aventura este es vuestro programa Ser aventureros os espero

Voz 5 32:59 no

Voz 31 33:07 entonces tú eliges

Voz 15 33:09 puedes empezar a ahorrar un poco cada silla durante años para cuando se te estropee la caldera lo puedes cambiar hoy tu vieja caldera y empezar a ahorrar de verdad

Voz 5 33:18 no es calderas termos consumen hasta un treinta

Voz 0874 33:21 por ciento menos

Voz 5 33:22 termo creemos en el confort térmico los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com

Voz 0874 33:41 el país hay algo mejor que las mejores ofertas

Voz 5 33:45 su mega ofertas Tévez Jabbar con todo lo mejor de lo mejor para San Valentín las ofertas dieron empaque estuvo encuentras ya en tu tienda hay en medio punto es

Voz 1706 34:01 trabajo atascos de estrés

Voz 32 34:03 estás al límite tranquilo porque llega Límite cuarenta y ocho horas de Viajes el Corte Inglés como una oportunidad única del siete al diez de febrero podrá contratar tu viaje a un precio increíble Europa cruceros Costas los mejores destinos del mundo con enormes ventajas por ejemplo una noche en hotel tres estrellas y entrada a Parque Warner Madrid con un cincuenta por ciento de descuento exclusivo disfrútalo desde sólo cuarenta y siete euros a qué esperas no dejes pasar la ocasión de hacer el viaje que siempre has deseado esa ciudad que siempre has querido conocer esa playa de postal ese crucero con el que sueñas desde que eras pequeño Límite cuarenta y ocho horas de viajes de El Corte Inglés ahora es el momento plazas limitadas consulta fechas y condiciones

Voz 5 34:56 les de trece de febrero celebra con

Voz 0874 34:59 ahora tras el día de los enamorados por la radio

Voz 5 35:03 la Cadena SER se una a la UNESCO en el Día Mundial de la Radio abriendo las puertas de nuestros programas para que comparta es este día con los profesionales que hacemos la radio entra en Cadena Ser punto com rellena el formulario descubre cómo se hace la radio trece de febrero Día Mundial de la Radio ven a vernos estas invitado Cadena SER

Voz 17 35:25 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1706 36:42 cuesta mucho cortar las interrumpir la adverbio se trasladó de Antonio

Voz 0874 36:46 Castelo con Pedro Nadj con Jorge Ponce

Voz 1706 36:48 el miércoles que viene por cierto creo es el día

Voz 5 36:51 diálogo internacional nacional lo que sea de las

Voz 11 36:53 estadio de dedicarte a esto lo tiene clarísimo tu día

Voz 0874 36:59 salgo de la radio movida esta acabo yo

Voz 11 37:01 me han dicho que diga que ahí

Voz 0874 37:04 es una jornada de puertas abiertas creo que tengo que decir que se puede venir a ver en directo tampoco estuvo

Voz 11 37:09 pero es miércoles fiable pero a cambio nosotros el sábado sí que hacemos jornada de puertas abiertas hay mira porque veo aquí te vamos otros por cierto el miércoles todavía de Colón estará todavía Azziman hechos goles es que te digo aquí pues ya el miércoles día bueno para ir a beber te los culos de los de los cubanos por favor que será como que ahora han sobrado mucho mejor

Voz 0874 37:35 Manuel porque me parezco al miércoles yo decía esto porque ahora vamos habrá también un poco de radio o pues vamos a ver mucho de de radio la persona que está asentado en este estudio yo creo que no nos conocíamos personalmente pero teníamos un enorme amigo común con el que los dos hemos trabajado muchos años haciendo radio con él correcta claro pues no Carlos Llamas Santiago de Santiago Alcántara periodista musical uno de los grandes de la crítica musical en este país lo que seguramente poca gente sabe fieles de la Cadena SER y seguramente de votos de Carlos Llamas y desmemoria radiofónica Carlos y tú son programas de deportes tío

Voz 1706 38:13 cinco horas los domingos macho cinco horas estamos todos no tenemos conexión con nadie porque no teníamos corresponsales con los que decir de será la radio el transistor que teníamos

Voz 0874 38:23 el Carrusel deportivo contaba en lo que se encontraba aquí en Radio El País

Voz 1706 38:28 en serio

Voz 11 38:30 estábamos escuchando el carrusel y lo decía pasa es que no sale

Voz 1706 38:32 plantamos tuvimos de comentaristas a Ramón Mendoza antes de ser presidente a Jorge Valdano antes de que fuera no hay comunicador que es bueno

Voz 11 38:41 ya tiene las cinco en la resueltas Juanma López

Voz 1706 38:44 haga que un micrófono más allá de eso

Voz 0874 38:46 que fue claro

Voz 1706 38:48 es una televisión también con un programa que hace Ayun Telemadrid esas dos apariciones de fama de aforo

Voz 0874 38:53 sus quieres tú y Carlos al micrófono hablando de fútbol directo y leve dirección pero mañana Carlos tengo que decir que yo ah sí te hemos pedido que a ver si podía recuperar una grabación voy a buscar alguno de esos programas debo tener hay una grabación a ningún sitio me encantaría escuchar de la Peña en mí de la Peña que ha sido el jefe de economía en la Cadena Ser

Voz 1706 39:16 es innecesario libre directo Carlos subraya por favor búscame esa grabación ahora por delante no

Voz 0874 39:24 Carlos haciendo deportes haciendo información se enfadaba mucho

Voz 1706 39:29 no lo pasábamos muy bien porque hombre yo venía del ramalazo o más Fumero y entonces sí que le dio un punto de humor que contrastaba con su sobriedad y y bueno Elena del Atleti yo el Madrid no lo decíamos entonces no sé yo eso es decir

Voz 11 39:45 a la gente

Voz 1706 39:48 algo de lo que estoy en contra pero la gente obviamente no sabía no sé si se te ve el plumero siempre y eso también daba cierta enjundia a esas cinco largas horas no nos gustaba los dos muchísimo el baloncesto la NBA entonces no no era fácil ver los partidos de la de la NBA bueno Ramón trece en la en alguna madrugada helados y tal pero poco más Isaí que potenciamos bastante el baloncesto de hay que viniera gente como Jamal rehaga sobre todo otro ilustre Fernando Martín no que se nos hizo muy muy amigos y ahí ahí ahí

Voz 0874 40:20 poca gente que sabe esto en fin Carlos tú te acordarás Carlos Llamas antes de ser periodista justo antes si no recuerdo mal por lo que no contaba él era el que llevaba la taquilla no polideportivo yo creo que fue Emilio de la Peña el que les dijo Tío tienes que me enterrado el país porque tienes que tienes tienes la cabeza que tienes

Voz 11 40:40 pero como llevaba de la taquilla que hacían que fichen para la rápida pues pues creo que es una pista de tenis para las dos Carles

Voz 0874 40:52 digamos siempre si en negro mira ya que yo costó mucho aquel aquel estudio cinco horitas

Voz 11 40:58 Nos llamas fumando el estudio estaría fino oye

Voz 0874 41:01 a Carlos hizo el el un viaje diferente al tuyo el el empezó en Radio El País y luego cuando la SER compró por Radio El País

Voz 1706 41:08 compró pues no sé si se puede decir compró se fusionaron

Voz 0874 41:13 el desembarco de Normandía además es que fue al revés por complacer pero en fin vamos a Carlos pasó forma parte de la SER tuya vías empezado en las cuando te fuiste al país yo ya había estado en la SER COM

Voz 1706 41:23 a mí me vale ya empezando a hacer el flechazo Jaime lo después de mi llamó a Guillermo Fesser y Cano ahí fue el embrión el flexibles de lo que luego fue más fuma pues algo más fuma se creo cuando Martín Manuel Martín Ferrand creó Antena tres de Radio dijo esto graciosos de aquí voy a estar allá él quería al bueno que era Jaime ella se llevó a los otros tres aquí en plantilla era mira

Voz 0874 41:50 el histórico da música aquí vale sí sí aparte

Voz 1706 41:52 es un cantante compositor y ahí en solitario publicando discos para Sony era una estrella nosotros éramos unos pringao que íbamos a subir a la cola de hecho esto está mal que lo diga pero lo único que cobraba durante año y medio de radio fue él nosotros tres incluso todos los días teníamos que entre

Voz 0874 42:11 el carné para entrar porque tenía pinta de sospechosos

Voz 11 42:15 me vine abierta yo tarde un año entero tarjetas

Voz 0874 42:18 era bastante se va hay empezaron a

Voz 1706 42:20 a las primeras entrevistas a Joaquín Sabina Javier Krahe acá

Voz 0874 42:24 la ACAI laca Mecano una vez que salen radios en en el sexo con nosotros entonces con más pompa se convierta en lo que es cuando tú dejas

Voz 1706 42:33 sin duda buena ganar entonces

Voz 0874 42:35 tú era poner el tercero de Martes y trece

Voz 1706 42:38 yo era realmente no sé yo creo que eran foco como el mudo no como Harpo yo tuve eran muy

Voz 11 42:43 hombre el pelito lo tiene el pelo tanto

Voz 1706 42:45 la mímica y por la porque no tenía la labia que tenía Jaime aunque tiene dieron dijo Luis

Voz 0874 42:52 MG habláis otra cosa no les sobra pero mi madre

Voz 1706 42:55 lo que recuerdas de Radio El País desde luego

Voz 0874 42:58 recuerdas que añoranza ahora casi como un un error al cielo

Voz 1706 43:00 lo sabes primero estaba en la quinta planta de de Miguel Yuste y el país no estaba la quinta planta todo nuevo todo moderno con una computadora amenazante grandísima que se llama la ganábamos Mister Harris y esa era la computadora que amenazaba cada uno de los empleados de Radio El País mis porque siempre nos amenazaban cuando hacíamos protestas y demás nos reuníamos la parte así la labor labor vista sindicalista de nos decían pero tenemos Harris no pueden mandar a

Voz 0874 43:30 calle de Harris y alabó metía todo fuera no eso sí a aquellos que alguien se P programada

Voz 1706 43:41 dice nada hice muchos problemas allí hice de deportes e hice información nacional con Luis Fernández para Lucas con esto hemos vivido los de informativos enfrente José Miguel Contreras que eran los de programas no voy yo ya hay un poco de eso perdura eh de competencia

Voz 0874 44:03 tiene José Miguel hizo todavía existe esto

Voz 1706 44:06 yo siempre he sido más de la familia de Luis Fernández

Voz 0874 44:08 Juan Lucas no Juan Lucas sin duda

Voz 1706 44:11 no ha luego te voy a decir una foto de Juan Ramón Lucas de Carlos Llamas con mis padres y conmigo en mi casa de Londres cuando yo perdidamente cuando sedes si se produce este desembarco de del país sobre la Cadena SER yo estoy en excedencia de Cook en excedencia me voy a Londres un año a Channel Ten a ganar que fue el primer el primer canal de televisión privado español como todavía no estaba un aprobaba la Ley de las televisiones privadas Calviño crea una crea Channel crearan diez se emite desde Londres por satélite a unas seiscientas playeras que había en toda España que no había nada más no pero ahí conocí a Daniel Écija hay conocía a Marta Robles a unos profesionales fantásticos eh que estuvieron en el homenaje el pasado día veintiocho voy me encanta encontrar desconocen cuándo

Voz 0874 45:05 has hecho todo lo que has querido en la radio

Voz 1706 45:08 evidentemente es que te he dicho que no echo mucho de lo que querido pero eso es lo que dije yo lo todavía no el país no es la libertad de expresión no existe como tal a tienes que conquistar cada día peleas te por alguna rendija del muro alguna vez fracasa es muchas veces dices jode lo conseguido conseguido esto pero en radio pues como son por una razón es a veces de de necesidad de audiencia en el caso mio ahora pues por cambios políticos y demás que hay pues siempre estás ahí pendiente de qué que hacer alguna vez lo que se te dice oye más te cuesta mucho pero una pequeña montaña de fotos que es lo que te habíamos pedido para ir pasando un poco una una jugó algunas de ellas no

Voz 11 45:51 es precioso esto es como ir a la huelga eh que pensar que fotos

Voz 0874 45:54 pero no podemos poner alguna redes te importa

Voz 1706 45:56 todas las que quiera aquí están estos Radio El País claro

Voz 0874 45:59 ante un transistor esto es esto es los no

Voz 1706 46:02 digo se esa foto probablemente sin probablemente exacto me la hizo Carlos

Voz 31 46:07 no Mèdiques

Voz 1706 46:09 claro luego yo lo hice la usar

Voz 0874 46:11 la suya hecha claro tienen sentido me encanta me encanta este momento todavía más allá de la nostalgia que me fijo en el que cabrones hablando de pelo tiene esta foto eres tú con tu Elton John justo cuando existen los implantes también

Voz 1706 46:26 ya madrileña torneo era muy punk y yo era muy fan tú

Voz 0874 46:29 con la nueva ola

Voz 1706 46:31 yo creo quería Sercla esto Michael Jackson heroína

Voz 0874 46:35 hay hostil oye la entrevistas por la calle ibais paseando a al lado en la plaza de cañón me dirás hacían la música

Voz 11 46:43 en la plaza la luna ahí toda su micrófono con la grabadora empresas hoy Weiss paseando por aquí

Voz 0874 46:48 no lo hubiera los guardaespaldas de al verme tan joven

Voz 1706 46:51 Tito El dijo de Elejalde que

Voz 0874 46:54 ahora ya queriendo decir no quiera tocar ahora no en junio no para tocarme tienen sacándole y cuarto la última canción hace desde el helicóptero ya fue

Voz 1706 47:08 amable recuerdas muy amable ir luego el entrevistado varias veces eh es increíble dijo tu madre viviendo aquí en España desde hace treinta y tantos años hasta que se murió es incapaz de decir ni siquiera hola era espectacular luego como cuando ya era novio de David de su esposo David hizo un documental el documental que hay sobre único sobre el telón en el Prado del Rey se hizo una conferencia de prensa con un montón de gente yo fui el moderador

Voz 0874 47:37 con este documental de la vía de visones llamando al novio siguen juntos por cierto mantiene relación con este tipo de gente tienes el teléfono del todo

Voz 1706 47:45 no no no no no no no no con la mayor relación que puedo tener con muy buena muy buena gente como Jackson Brown ha bueno el este y lo dio pero si lo hago estoy y te dice Ayúcar frenen mi osea me dijo lo más bello que me han dicho jamás que era que era el musicólogo de común de medios de obligación más importante que había conocido en serio estoy yo ya lo dejaría todo eso ya está nunca lo he considerado musicólogo porque ya veo que me dijera musicóloga me parece vamos a recomendar tu programa no que es todos los días en Radio tres si de una a dos de la tarde una hora menos en Canarias te he dicho antes que lo hago todos los días es como lo oye

Voz 0874 48:30 Eric Clapton si en humo

Voz 1706 48:32 momento del duro duro porque la muerte hijo de cinco años que se había tirado de un treinta y tantos en Nueva York eso fue en España está foto eso fue en Londres en las afueras aquí estás con Miguel Bosé una época muy distinta e de los dos

Voz 0874 48:54 de Alejandro Sanz tienes varias Alejandro es una foto en la que está Joaquín Luqui ahí estábamos en la plantilla de fíjate en la plantilla de los cuarenta poca yo siempre la máxima vértigo que era bastante correcto Hernán disco

Voz 11 49:09 como ha dicho programa Tony Aguilar cuando era rapero ese programa de vértigo yo lo diga tú Roots hablando a Valencia

Voz 1706 49:19 Alejandro Magno esa es la primera aparición de Alejandro en un medio de comunicación de televisión pisando fuerte pisando fuerte Phil Collins y contexto de las las goles pero con Genesis vino hizo luego le conocí años antes es usted Genesis muchísimo sí

Voz 11 49:38 vale vale podemos encontrar una manera estaba pues en la que les gustan

Voz 1706 49:46 mira mira forma me con Jarvis

Voz 11 49:51 aunque películas

Voz 0874 49:54 no lo conozco nadie quiénes nuestros eso son caros

Voz 1706 49:56 llamas dijo que no me lo puedo creer en lo que decías en mi casa de Londres pero si es que no se les reconoce súper joven cada uno está levantando su propia mira

Voz 11 50:08 Juan Lucas cuando llevaba coleta yo me acuerdo queda tienen ahí