A Vivir Que Son Dos Días (16/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 7 00:59 la convocatoria de elecciones generales para el próximo veintiocho de abril por parte de Pedro Sánchez abre la precampaña electoral Carlos Sevilla buenos días

Voz 0706 01:06 buenos días Javier tenemos por delante algo más de dos meses en los que el debate político estará marcado por Catalunya por eso y a pesar del fracaso con los presupuestos el presidente del Gobierno aprovechó ayer la comparecencia en la que anunció el adelanto electoral para reivindicar su apuesta por el diálogo con la Generalitat

Voz 1722 01:21 yo no soy amigo de mirar para otro lado soy amigo de coger el toro por los cuernos de abordar los desafíos los planteamientos que se hicieron en el pasado durante siete años en Catalunya que fue negar la realidad negar la evidencia los de ahora son hasta incluso más peregrinos ya están diciendo un ciento cincuenta y cinco permanente es decir perpetuar la crisis política territorial en nuestro hogar

Voz 0706 01:38 además Sánchez advierte de que un gobierno de derechas podría suponer un retroceso en las políticas sociales que ha impulsado durante su mandar

Voz 7 01:44 la oposición PP Ciudadanos y Vox competirán por el electorado más conservador mientras Podemos se presenta como voto útil contra

Voz 0706 01:51 las derechos en su pelea a los de Casado Rivera ya Abascal utilizarán la crisis catalana hay defenderán más mano dura contra el independentismo desde Unidos Podemos dicen que su opción es la más valiente para frenar un avance de las fuerzas conservadoras escuchamos a los presidentes del PP y de Ciudadanos ya la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos Irene Montero hemos tumba

Voz 1704 02:08 dado el Gobierno de Sánchez a tiro la toalla porque el Partido Popular ha liderado la oposición ya liderado

Voz 8 02:14 la calle el señor Sánchez y el PSOE tienen que pasar a la oposición y por tanto tenemos que construir una mayoría alternativa porque estoy convencido que Sánchez desde la presidencia al Gobierno nunca

Voz 1704 02:23 a rectificar el voto más útil para cambiar la vida de millones de personas es el voto a unidas Podemos el veintiocho de abril saldremos a ganar

Voz 0874 02:32 Nigeria plaza sus elecciones horas antes de ir a las urnas

Voz 0706 02:35 es una noticia de las últimas horas el país más poblado de África hay primera potencia petrolera del continente tenía previsto celebrar los comicios mañana pero tras una red tras la revisión del Plan Logístico la Comisión Electoral ha llegado a la conclusión de que hay que aplazar las para garantizar que sean unas elecciones libres justas y creíbles

Voz 6 02:52 en la Cadena SER a Beat que son dos días Javier del Pino

Voz 7 03:32 tú qué pensabas hasta el último momento Lourdes que había un giro de guión el que cambiaría todo

Voz 1312 03:37 es que estamos mal acostumbrados yo creo que nos ha costado fatales por un momento soñé que salía a Pedro Sánchez como para anunciar elecciones que era cualquier cosa menos eso

Voz 1312 04:11 tenemos adelanto electoral es la noticia ya lo lo han escuchado yo insisto que la noticia hubiese sido todo lo contrario elección unos claro

Voz 0874 04:20 lo que nos esperan deberíamos estar pensando en la Semana Santa adónde vamos de vacaciones unos han cruzado la política de por medio de qué manera

Voz 1312 04:28 si la agenda es la siguiente el próximo uno de marzo se aprobará el adelante lo adelanto electoral en el último Consejo de Ministros la ley dice que cincuenta y cuatro días antes de las elecciones se tiene que disolver las Cámaras por tanto el cinco de marzo el tope para disolver tanto el Congreso como el Senado y el doce de abril empezará oficialmente la campaña electoral

Voz 0874 04:47 yo estoy pensando además que los periodistas que cubren política sus vacaciones iban a empezar el día que va a ser el día de la pegada de carteles con lo cual van a cubrir la política la campaña electoral con condenó no con desgana si no se poco infundados contra quién ha convocado esta se levantará acostumbrarse a cancelado las vacaciones

Voz 1312 05:05 a mí Inma Carretero cuando le dije cancela los billetes chica dice yo estoy acostumbrado a no haces planes a dos semanas vista ya ultimamente

Voz 0874 05:12 lo con Ryan depende varios conflictos pendientes oye las vacaciones de Semana Santa son del dieciocho al veintidós lo digo porque algún despistado yo creo que no lo tiene claro

Voz 10 05:20 eso convocar elecciones porque saben que cada mes que pasara Se estaban desangrando en votos pero me da la sensación de que ni convocando las tan pronto ni haciendo uso durante tres semanas del Consejo de Ministros ni convocando a las en la Semana Santa para verse algún cofrade no va a votar ni aún así pueden evitar un desgaste tremendo porque todos los españoles les han visto pactando con los que quieren destruir su nación

Voz 0874 05:47 claro que hay un subtexto muy interesante varias dando por hecho que todos los cofrades son de derechas si hay o no sé si es verdad

Voz 1312 05:54 ahí no me meto Javier que yo no tengo criterio ninguno e no sé no sé cómo se iban a organizar los partidos para afrontar este rally electoral porque se iban a tener que colocar tantas urnas que van a tener que irse las prestadas a los del uno de octubre a esas que comprar los chinos te acuerdas porque

Voz 0874 06:09 Qatar andarán buen preciosas las prestan claro hay

Voz 1312 06:12 Perales el veintiocho de abril pero es que el domingo veintiséis de mayo son municipales autonómicas menos en Andalucía que fueron en diciembre País Vasco Galicia Cataluña también son elecciones al Parlamento Europeo vamos a ver cómo se lo se lo tendría no se lo deberían montar desde la estrategia política los partidos políticos se lo vamos a preguntar Antoni Gutiérrez Gutiérrez Rubí que es experto y asesor en comunicación política buenos días Antoni

Voz 11 06:35 muy buenos días hoy como experto que

Voz 1312 06:38 estrategia plantea arias para afrontar dos citas electorales tan cercanas con intereses tan diferentes

Voz 12 06:44 bueno en rodar más armarse de paciencia de determinada opción porque desgastes también para los equipos para los militantes y los activistas de todas las fuerzas políticas va a ser muy importante hay establecer una fuerte vinculación entre unas y otras para evitar que que un partido que unos activistas unos militantes sientan más interés por una campaña local y menos por la general o más autonómica y menos para la europea en definitiva es una campaña que habrá que ver hablar es un conectar para que haya una tensión y continuada y constante que permita competir cosa que en este país

Voz 0874 07:27 pasa nunca lo de la tensión constante y continuada Antonio además son son hasta tres y cuatro convocatorias ámbitos diferentes estatal municipal cabe la posibilidad de que cualquier pacto posterior a las elecciones de abril también se aplace esté condicionado a los resultados de mayo es decir tú me apoyase en Madrid yo a lo mejor te apoyo en en el Gobierno central

Voz 12 07:49 no me cabe ninguna duda de que las elecciones generales de abril no resolverán de manera inmediata un gobierno ni una mayoría ningún acuerdo todo el mundo va a estar esperando el resultado de las elecciones municipales no solamente para equilibrar pactos no para ver realmente cómo iniciamos una larga legislatura espero que sus mayorías estabilizadas y no cuenta la fragmentación electoral y la diversidad explicamos también de de los procesos va a ser inevitable incluso hasta diría que conveniente ver cómo se clarifica el panorama electoral para tomar decisiones de calado profundo como puede ser una mayoría parlamentaria eventualmente qué tipo de presidente y que que Gobierno

Voz 1704 08:39 no abordará los retos

Voz 11 08:42 España esto que que estas la hora

Voz 1704 08:45 esa esa esa panorámica que estas trazando ahora forma parte

Voz 1312 08:47 de lo que dicen que es la política moderna no que es la política de de coalición algo de lo que no hay demasiada tradición en España nos vamos a tener que que ir acostumbrando porque es el horizonte más probable

Voz 11 08:58 es evidente eh

Voz 12 09:02 no creo acostumbrarnos a que las fuerzas políticas con posibilidad de gobernar no llegan a los cien escaños de hecho el presidente del Gobierno ganó una moción de censura con ochenta y cuatro cinco escaños es decir a los hombre monos y a mayorías eh geometrías muy variables a gobiernos de coalición de facto con mayoría parlamentaria o incluso algún día espero también con con gobiernos de coalición en el Ejecutivo esta va a ser la tónica de nuestro país adelante el bipartidismo que hace tan solo cinco seis años presentaba el ochenta y cinco por ciento de los votos de los electores hoy en Nueva en llegar al cincuenta por ciento los rozará o los superará por poco es decir que España es plural diversa normal normales que su Parlamento lo hacía así hizo una también

Voz 0874 09:59 Antoni Gutiérrez Rubí es experto y asesor en comunicación política Grates Antoni un abrazo

Voz 4 10:04 buenos días

Voz 1312 10:15 como tú te acuerdas de unos versos de Antonio Machado que hablaban de las cabezas que envisten en lugar de pienso

Voz 0874 10:22 cabezas nueve embisten y una piensa exacto

Voz 1312 10:24 esa es pues con el nacionalismo desatado en todo el territorio los discursos del odio y contra alguien que estamos escuchando continuamente deberíamos prepararnos un una especie de manual de supervivencia para todos esos mensajes tóxicos o corrosivos que han ido apareciendo y que aparecerán seguro durante la campaña las campañas electorales sale vamos a Ignacio Morgado que es catedrático en Psicobiología del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona buenos días de Ignacio

Voz 11 10:52 muy buenos días estas buenas en unas campañas

Voz 1312 10:55 polarizada así con muchos sentimientos y emociones corrosivas como como usted las ha calificado hay hay alguna forma de neutralizar o paliar el ambiente tan tenso que se puede producir

Voz 11 11:05 bueno hay muchos tipos de emociones corrosivas la peor de todas como ya está reflejando en manifestaciones el odio el odio es la más difícil de todas las que combatir y también la más corrosiva la que más daño hace yo creo que es una forma de combatir el odio y aunque no lo podamos combatir nunca al cien por cien consiste en pensar que los interlocutores son siempre también personas como nosotros no y que detrás de esas personas pues hay familias hay amigos hay compañeros hay padres y en fin toda una serie de personas que se pueden sentir también dañadas chilena acusaciones personales muy dirigidas más a la persona que a los programas que a las ideas que que a los actos no entonces yo ese es el consejo que les daría a los político frente a las próximas elecciones evitar en lo posible súper personalizar no estamos aquí en una lucha ideológica para intentar gobernar nuestro país a lo mejor posible no estamos en una lucha personal no estamos en el ataque furibundo a determinada persona me da lo mismo que sea una persona de derecha de izquierda de un bando de otro yo miro es cierto que decir pues determinadas ideologías pues son más generadoras de odio que otras no es nacionalismo siempre es una de ella porque el nacionalismo separa siempre el nosotros y el vosotros no esa doble en fase pues invita siempre a la confrontación

Voz 0874 12:31 sí sí alguno de los partidos que concurren a las elecciones adopta un tono más agresivo un ataque directo eso es contagioso el lenguaje de odio es rápidamente adoptado por los contrincantes

Voz 11 12:43 absolutamente y lo que tiene muchas veces los políticos esa transferir ese odio a sus bases a sus gentes para que después ese odio es un motor después de de comportamiento se refleje los otros no de tal manera que puede llegar un momento en que seamos tan inmaduros que ya no votemos por haber reflexionado sobre lo que queremos sino simplemente porque estamos llenos de odio hacia determinados personajes es es lamentable que muchas veces nuestras decisiones tengan más que ver con lo que no queremos que con lo que verdaderamente queremos no

Voz 12 13:14 a ver qué se vota pues eso para

Voz 11 13:16 para eliminar a alguien no porque estés contento con lo que quiere es votar no es lamentable también indica falta de madurez

Voz 1312 13:23 y puede producirse Ignacio un efecto contrario a esa tensión y crispación política que se está generando no sé si si cree que la ciudadanía está un poco harta de de el ambiente de crispación que se ha ido formando

Voz 11 13:36 espero pero sobretodo deseo que sí espero que la ciudadanía vaya madurando muchas veces más que determinados políticos empiece a comprender que no debemos edad dejar de llevarnos por esos mensajes que muchas veces son digamos que ella es muy personalizadas como digo eh cómo racionalizar a poco basadas en las necesidades reales que tiene nuestro país no yo también le aconsejaría mucho y a combatir el odio y combatirlas envidia los recelos que se crean en una campaña electoral con con con humildad con una humildad que cualquier emoción siempre la la la la provoca una determinado razonamiento una determinada situación no unos determinados pensamientos no pues pensemos que incluso los políticos más exitosos siempre acaban teniendo también su su mal día el día en que las cosas ya no van bien eso hay que saber administrar yo diría que con mucha dignidad y derrotas y las victorias no sabiendo que que al final todo puede acabar mal aunque empiece bien o al revés eso que puede acabar miedo aunque empiece mal mucha humildad mucha dignidad mucho pensar que somos todos personas que solo antes persona en en el que está aquí sino el que está enfrente también dice que tiene esos sentimientos y sobre todo eso pensar que los políticos tienen familias in fíjense ustedes lo que significa que han políticos el ataque muy muy muy personalizada mente para sus hijos para su esposa paso padres eso eso quema mucho de verdad el ataque personal daña a todos daña al que atacan al atacado también a todas las familias

Voz 7 15:17 claro los politicos incluso a veces tienen algún buen día

Voz 0874 15:19 es una curiosidad ustedes Atlético Psicobiología en Estados Unidos cada cuatro años siempre surge el debate sobre si a los candidatos a presidente además de un examen de salud médica que hacerles un examen de salud mental debate que surgió mucho más en época de Bushi eran de poca de Trump usted sería partidario de instaurar esto en España nosotros quedaríamos más tranquilos a lo mejor

Voz 11 15:38 en bueno sería sería complicado porque entraríamos en el debate sobre cuáles serían las características digamos de un análisis de de de salud mental no lo malo es que acabaríamos también introduciendo las ideas políticas en ese análisis desde el punto de vista de de mi especialidad de la ciencia pues no tendría que haber ideas políticas en ellos señor de asma basada las de lo que es el comportamiento humano positivo o no el el crear más cooperación que que confrontación no yo soy un profesor y un investigador que está absolutamente convencido de que la ciencia está demostrando que es mucho mejor cooperar que competir ciertamente muchas ideologías que tenemos que hemos tenido la la competencia se ha dignificado como motor de progreso pero ahora la ciencia está demostrando que que la cooperación es muy importante y a mí me gustaría algún día tener un país donde nuestros políticos además grandes dosis de competencias incluyeran también grandes dosis de cooperación que a fin de cuentas lo que nos jugamos es de todos por qué el países de todo porque va a seguir siendo de todos gane uno o gane hoy

Voz 1704 16:48 pero aquí no se va a ir nadie vamos a seguir todos los psicólogos a los mítines en este

Voz 1312 16:54 presentes se Ignacio por favor

Voz 11 16:55 no sé si es desde el punto de vista de de ya digo de las sedes de de si es verdad y lo que él hacía es ya descubierto

Voz 1312 17:04 lo que se ha descubierto que hay que cooperar que

Voz 11 17:06 que competir menos y cooperar más pero yo estoy yo estoy

Voz 0874 17:09 seguro de que vea hablar algunos políticos sirve ciertas patologías que tengan que ver con narcisismo con egocentrismo

Voz 11 17:16 sí sí por supuesto los hay hay de todo hay de todo en política y los hay muy narcisista no vamos a decir nombres todos sabemos quiénes son además en momentos en una época en su vida después pues los hechos lo ponen en su sitio y él mismo también el acaba por Moris un poquito cuando las cosas no van como a uno le gustaría pero bueno son características detalles de la personalidad que habría que analizar en esos exámenes que usted Javier decía que de cada cuatro años en exámenes digamos el estado mental no estado de salud mental de los políticos bueno pues nada si algún colega mío se atreve a hacer un té

Voz 1704 17:53 de esa naturaleza ponen

Voz 11 17:56 de ahí eso funciona porque no

Voz 1704 17:59 no veo complicado Ignacio Morgado es catedrático en Psicobiología en el Instituto de Neurociencia en la Autónoma de Barcelona gracias Ignacio de un abrazo fuerte ha sido un placer un abrazo a todos hasta luego

Voz 0874 18:17 lo veo ya que creo que algunos combaten el narcisismo haciendo abdominales el Consejo de Ministros ordinario

Voz 1704 18:22 la aprobó algunas de las medidas que formaban parte del programa de gobierno de Pedro

Voz 0874 18:25 Sánchez ex va a quedar sin efecto porque no se puede tramitar las ni de implementarlas muchas de ellas Sánchez

Voz 1312 18:30 lo que se iban a quedar medidas como la subida del Salario Mínimo subida de los funcionarios revalorización de las pensiones y otras que se quedan ahí pendientes bien poner bloqueo institucional de la oposición en la Mesa del Congreso o en el Senado o bien por otros motivos como es el caso de la promesa de sacar a Franco del Mausoleo de Cuelgamuros ayer aprobaron en el Consejo de Ministros la orden que autoriza la exhumación de Franco y que da a la familia quince días para elegir donde quiere enterrarlo ya saben más o menos que no se va a poder hacer o por lo menos que es muy difícil que se produzca en breve pero Dolores Delgado ministra de Justicia no quiso especular

Voz 0506 19:02 en primer lugar deberá plantearse en su caso un recurso ante el Tribunal Supremo que en este momento evidentemente no se ha planteado en no intentar hacer la justicia ficción porque hasta que no transcurran los plazos hasta que no se tomen las decisiones no sabemos exactamente lo que va a ocurrir

Voz 0874 19:25 lo que sí sabemos es que la familia Franco ya ha anunciado que va a recurrir esta decisión ante el Supremo el abogado es Luis Felipe Utrera Molina que si no recuerdo mal es cuñado de Alberto Ruiz-Gallardón esto sí no

Voz 1312 19:35 no

Voz 15 19:36 y advertirle al Gobierno que no puede ejecutar me acuerdo con lo que dispuso el auto del Tribunal Supremo auto que es firme porque no fue recurrido tampoco por la Abogacía del Estado en el que se advierte algo que no que no puede no puede ejecutar esa decisión China pese sin que antes haya pronunciado su

Voz 1312 19:55 es hijo de José Utrera Molina ministro franquista bueno entre que llega al límite del plazo para recurrir al Supremo el Supremo que tiene ahora la agenda complicada y que además se igual cambia el Gobierno y el tema se queda como está pues mira trabajo que se ahorran no pero bueno te imaginas que este caso de la exhumación de Franco acaba en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

Voz 0874 20:13 Sirio podría pasar paradoja terrible no porque si hablamos de restos a exhumar de derechos humanos no la cabeza otra asignatura que sigue pendiente en este país pese haber tenido décadas de gobiernos socialistas en Madrid y en las autonomías hecho muy poco por recuperar restablecer la paz y la dignidad para tantas familias otra asignatura que todo el mundo sabe muy bien

Voz 1312 20:47 otro de los temas que siguen pendientes porque no se han aprobado los presupuestos generales del Estado y ahora vamos a las elecciones es el aumento de dotación presupuestaria para el plan contra la violencia de género

Voz 0874 20:56 esos veinte millones de más que se iban a invertir quedan en el aire aunque problemas cada vez más grave no sé si da tiempo a aprobar en Pleno del Senado el aumento de las pensiones para huérfanos de la violencia machista ayer ante

Voz 1312 21:06 a ellos nos contaba un estudio sobre la reincidencia de los maltratadores según estudios europeos la cifra de reincidencia de maltratadores sin rehabilitaciones del veintiuno al treinta y cinco por ciento nos hablaba Ana de un reciente informe de Instituciones Penitenciarias que dice que el porcentaje es muy inferior cuando los condenados aceptan someterse a un tratamiento obligatorio como fórmula para eludir la cárcel en esos casos la tasa de reincidencia es del seis coma ocho precio

Voz 0874 21:30 imagino que estos casos a los que se les ofrece en la rehabilitación no son los menos graves este informe nos hace pensar en que quizás parte de problema también pasa por actuar en el lado de maltrato

Voz 1312 21:38 ya en España el precursor de este enfoque y de la actuación en el ámbito de las víctimas pero también de los maltratadores para acabar con este problema es Enrique Etxaburu Burgoa catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco buenos días Enrique

Voz 1704 21:50 hola buenos días hacer terapia irreal

Voz 1312 21:52 militar a los maltratadores cuesta mentalizar sobre este tema porque es situarse en la perspectiva de del maltratador

Voz 17 22:00 bueno realmente es así pero en realidad es un mandato constitucional es un mandato que esa también en la ley de Instituciones Penitenciarias en que el objetivo principal de la pena es rehabilitar realmente a la persona que ha cometido un delito por grave que esto sea is y esto no se cuestiona por ejemplo en el caso de los agresores sexuales en donde se les somete a tratamiento a aquellas personas que lo desean tampoco debería hacerse en el caso de las personas que han comer ha sido un delito contra la mujer incluso en delitos graves especialmente repugnantes como son los feminicidios pues porque realmente lo que se trata es de aplicar la Ley de ofrecer una segunda oportunidad a estas personas

Voz 0874 22:49 he parte de la solución de la violencia de género pasa por captar interactuar con los maltratadores para que no reincidan que no sé si hay datos sobre tasas de reincidencia sin tratamiento o con tratamiento

Voz 17 23:01 bueno el los datos que ha ofrecido recién que era falleció recientemente y a los que han eludido ustedes me parece un poco optimistas y lo digamos las revisiones o los estudios internacionales hablan de que las tasas de incidencia son muy altas pero hay que concretar varias cosas primero los tratamientos no son eh hablaban ustedes antes no son obligatorios porque un tratamiento psicológico no puede hacerse obligatorio por definición quiero decir que una persona tiene que aceptar formar parte de ese programa de tratamiento e para formar parte de ese programa de tratamiento uno tiene que tener una motivación en ocasiones en lo que se refiere a las prisiones e al margen de que no obtengan un beneficio penitenciario concreto pero realmente yo siempre cuentan con que si forman parte de estos tratamientos tienen más posibilidades de poder acceder en el futuro a beneficios penitenciarios dicho esto si estas personas entran a formar parte de ese programa toman conciencia del daño realmente que han causado si no corrigen las razones o las causas que han podido llevar a ese tipo de a ese tipo de maltrato como puede ser el control de la ida las actitudes machistas los problemas de celos el los déficit que presentan en expresar emociones o en solucionar problemas pues pueden tener un futuro alentador pero para eso hay que hacer seguimientos a largo plazo que porque en la prisión no tienen la ocasión de poder interactuar con mujeres con lo cual lo que hay que ver es qué es lo que ocurre cuando estas personas abandonan la prisión empiezan a esa entablar contacto con

Voz 1704 25:00 otras mujeres Iber el tipo de serlo

Voz 17 25:02 acción que tienen

Voz 1704 25:05 imagino que ahora un cambio de gobierno

Voz 1312 25:06 lo que no apueste como apostaba este por la por aumentar por ejemplo a votación para el plan contra las

Voz 1704 25:11 violencia de género es una mala noticia no

Voz 17 25:15 hombre sin duda que si el porque el problema de la violencia de género al margen de que si hablamos de los datos más graves los feminicidios no han aumentado sino tienden ligeramente a disminuir lo que ocurre es que hay una conciencia social cada vez más fuerte en España en contra realmente de estas actitudes vejatorias contra las mujeres por tanto el las actitudes e invertir dinero sobre todo cuando ese dinero está bien invertido me refiero por ejemplo en programas de prevención en programas de atención a las víctimas que eso es lo prioritario de atención psicológica atención económica atiendo John social etcétera y también

Voz 11 26:01 de atención a los hombres maltratadores

Voz 17 26:03 porque en definitiva a los maltratadores para salir de prisión van a seguir en el caso de que entren en prisión van a seguir manteniendo relaciones con otras mujeres lo que sí sabemos es que si una persona ha ejercido la violencia con para una mujer va a volver a ejercer la contra otras porque realmente esa conducta la tiene sobre aprendida que ha obtenido una serie de beneficios que ha sido la sumisión de la víctima excepto que medie un programa de tratamiento por tanto la inversión de dinero en todos estos frentes que estoy señalando prevención en general en el ámbito de los más jóvenes me refiero en la escuela

Voz 1704 26:46 claro

Voz 17 26:46 se en segundo lugar tratamiento de las víctimas en sus distintos planos tratamiento de los agresores que tengan una mínima motivación para el cambio bien sea en prisión pero es que muchos de ellos no están en prisión sino que si han cometido un delito que no es suficientemente grave pues pueden tener al Irene una pena por ejemplo inferior a dos años estas personas se encuentran con una suspensión de

Voz 1704 27:13 ya combina están en el él

Voz 17 27:15 entorno comunitario y por tanto hay que tratarles hay hay que tratarles en ese contexto

Voz 1704 27:20 porque es muy posible que si no estoy Enrique catedrático de Psicobiología Clínica en la Universidad del País Vasco gracias un abrazo de acuerdo encantada eso hasta luego

Voz 7 27:33 gente que hoy hemos usado dos psicólogos o catedrático en Psicobiología

Voz 0874 27:36 para poder entender a la Real

Voz 1704 27:39 ya que nosotros sí tenemos que hacernos lo tirar también

Voz 7 27:41 nosotros está nada mal si a otro que tampoco

Voz 0874 27:44 te Jamal esa Javier Pérez Andújar

Voz 18 27:48 a todo

Voz 7 27:50 no

Voz 13 28:09 no hay manera que tiene la derecha española con España el domingo pasado los tres partidos de derechas y más allá se manifestaron en Madrid por la unidad de España Se lo fueron a pedir a Cristóbal Colón que era de Génova yo estaba en San Adrián es un municipio que se encuentra debajo de Barcelona los mapas sale encima al norte pero institucionalmente toda la vida ha estado de debajo común sótano o como un vertedero la culpa siempre es el más fuerte la vimos me refiero a la mani del domingo en la tele del bar Sánchez que lo lleva a una familia que vino de China cuando los colegas nos juntamos para tomar un vermut está siempre la mujer y el caso es que no sabemos su nombre en esto decir España es como decir Sánchez un nombre que sirve más para ver desde fuera para dentro yo me senté de espaldas a la tele porque ya tengo la costumbre de cuando iba en coche sigan fútbol entonces mi amigo Mikel que ha dejado de afeitarse de Salih un gesto de estoicismo Griego el estoicismo de los griegos no es el mismo que el de los romanos una cosa fue Zenón y otra era Séneca empieza a alejarse de su origen y acaba en Pemán volví la cabeza y encontré la imagen atiborrada de banderas españolas de las constitucionales con el escudo de las prêt à porter sólo con los colores lo decía Mc Luhan que llegó antes que Mclaren el medio es el mensaje cuando una bandera se convierte en un mensaje a lo mejor es que ella no hay nada que decir hace mucho tiempo que se decretó la abolición de las palabras es en esto en lo que se parecen tanto la radio los periódicos y los libros que necesitan la palabra in que las banderas no se ven sino que hay que explicarlas

Voz 7 29:53 otro día les hablaré de las Platerías

Voz 1 30:41 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1594 31:02 a vivir que son dos días en las redes sociales Twitter arroba a vivir

Voz 1704 31:14 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1594 31:20 soy yo el héroe de mi propia vida aussie otro cualquiera me reemplazará lo dirán estas páginas para empezar mi historia desde el principio diré que nací según me han dicho y yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente narrar primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes día medianoche no hablaré ahora de la primera de las predicciones pues esta Historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuviera este don en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje por haber sido defraudado pues alguien está disfrutando de por equivocación te agradeceré que lo conserve a Sudán

Voz 20 32:25 David Copperfield

Voz 1594 32:27 Dickens mil ochocientos cincuenta

Voz 21 32:31 dime ser el placer de escuchar

Voz 29 34:54 duda aún se come lo censo

Voz 30 34:58 de quién

Voz 29 35:02 Jutta Chendo dio su do de alquiler si Panda

Voz 7 35:40 cuanto más conocida es la canción más largas como te gusta el ska y a Juan Aranaz tres

Voz 16 35:46 conoce que que da buen rollo no despertarse así con

Voz 7 35:49 esta sería de tus gustos musicales los míos que son diferentes en general para mi tranquilidad es buena que hay un motivo para que ustedes lo que está sonando expone que tiene que ver con la noticia a la que vas a poner banda sonora

Voz 1704 35:59 pero hay claros K Madness no gotas

Voz 16 36:03 dente o en líneas y hoy toca deportes que creo que es algo que tiene un poquito descuidado no tiene la vivir irá noticia deportiva a la que hoy lo vamos a poner música es la siguiente es de fútbol no te pongas nervioso no te pone nervioso si algo que no entiendas me lo pregunta bueno yo te voy a Gando despacito para que lo vaya entendiendo todo vale vale la noticia al Manchester City esto es un equipo de la liga inglesa de fútbol la Liga ese grupo de equipos que juegan entre ellos pie disculpas al Chelsea otro tiempo Barriola no es muy bien

Voz 7 36:35 para la no

Voz 16 36:37 pero otro equipo de la misma Liga bueno piden disculpas por la música que sonó en el estadio del Manchester City el pasado domingo nada más terminar el partido no

Voz 7 36:46 eso no esto sonaba igual

Voz 16 36:48 exacto el tema originales del músico jamaicano Prince Buster pero bueno MANES la grabó su primer disco se convirtió enseguida en un éxito

Voz 7 36:55 para el primero y seguramente último nombre no tuvo una larga carrera siguen tocando no me ha dicho la siguen tocando esta canción cuando hablando del aparato estamos negociando ya te informarle de esto cuando llegue el momento siguen empezando esos conciertos con esta canción

Voz 16 37:10 resulta que es la canción que normalmente suena en el estadio del Chelsea cada vez que el equipo local gana el tema es que esta vez no había jugado en campo de Chelsea ni el Chelsea había ganado alguien del Manchester City tuvo la felicidad de ponerles esta canción cuando acababan de colocaron seis cero

Voz 7 37:24 el fútbol Boozer usted exacto

Voz 16 37:26 Pay luego hablamos de tenis que ya sé que sin hablábamos de tenis hablando de por testigos a poner un poco triste ahí pero bueno de momento hemos arrancado con fútbol tú tranquilo yo todo explicando hoy en esta pequeña gran sección de la vivir músicos y deportes

Voz 7 38:50 manera de levantarse la mañana que con este sábado por la noche después de bueno sí

Voz 0874 38:54 su Psicosis deporte el otro día me al lado de músicos que habían ejercido de alguna manera o en algún momento de su vida de Periodismo serás capaz de exportar músicos que se han dedicado alguna vez al deporte profesional

Voz 16 39:05 no hay reconozco que no eh no ha encontrado eso sí tengo músicos profesionales que de alguna manera han estado o están muy vinculados con el deporte esto no quiere decir que han llegado a ejercer el deporte profesional y sobre todo encontrado también deportistas profesionales que sean metido en la música y lo han hecho las serios en julio

Voz 7 39:23 pese se me ocurre mira eh hubiera estado bien bueno

Voz 16 39:25 un buen ejemplo me me me imagino ya algún oyente habitual que estará echando de menos que ahora mismo ponga aquí el de niña a mujer muy de asesores hacer algún clásico Julio pero no he anda torpe no me he dado cuenta podía haber Julio me lo quedo para otro día en su lugar te traigo al Ton John que tampoco está mal

Voz 0874 39:41 está muy bien de hecho es verdad que el equipo

Voz 7 39:44 el árbol o su presidente no no me no me acordé mira mis en concreto el equipo el Watford es otro equipo

Voz 16 39:50 lo de la liga inglesa e la historia viene de atrás desde niño Elton John era seguidor de este equipo jugaban en cuarta división

Voz 0874 39:56 en el año setenta y siete que es el año en el que

Voz 16 39:59 no lo compra en un momento de crisis estaban a punto de desaparecer consiguió algo espectacular en sólo cinco años el equipo pasó de esa cuarta división a jugar en la Premier en en Primera desde entonces el tamaño siempre ha estado ahí con el equipo hoy tiene una grada en el estadio dedicada dedicado a él es presidente honorífico es bueno siempre que hace falta ha vuelto a echar una mano de hecho en dos mil cinco de nuevo estaban a punto de desaparecer por deudas salvo el equipo gracias a un concierto que organiza Elton John y todo lo recaudado fue para

Voz 7 40:25 ha que tiene un trono de terciopelo dorado algo así cualquier cosa hoy qué tal concepto

Voz 16 40:31 por qué te interesa el fútbol te interesando esbozos no va mal empezó muy fuerte la temporada ganando los

Voz 7 40:35 al menos que sigue ahora estar en una zona tranquila sabes lo que las zonas tranquilas que estás ahí en medio no que no estás Mi para ganarla para extender cómo se llama el sitio en el que estén las entrevistas a los jugadores la siempre de escuchas de deportes zona mixta fuera minada sí señor bueno al voz

Voz 16 40:53 no le va mal eh Le va algo mejor al Celtic en Liga escocesa e del CETI que han seguido era el siguiente Museo de te trae

Voz 9 41:07 eh

Voz 32 41:09 eh

Voz 33 41:17 Juan

Voz 9 41:21 sí

Voz 33 41:24 hacer

Voz 7 42:03 ven cómo viven espera Rod Stewart nunca habíamos traído a Rodes tú no te has estado si me gusta y estuve en el concierto vayan yo no le he visto nunca

Voz 0874 42:13 más ahora que has empezar hablar me he acordado de que en el escenario había dibujado supongo que era una mujer con poca ropa porque sabes que estás potables discos también lo hace con un balón de fútbol inmenso escribe

Voz 16 42:26 todo esto fue en el último lo que vez que vine hace un año dos hace quince días

Voz 7 42:30 fue pues sería ya durante el Mundial ochenta y dos una cosa

Voz 16 42:32 ya ya ya no lo he visto yo nunca en directo me cae bien eh

Voz 34 42:35 eh recuerdo cuando haya empezado tocarle leyeron

Voz 7 42:37 la entrevista de contando que no hacía falta saber mucha música para triunfar que él dicho solo se sabía tres So cuanto acordes ícono había compuesto hay grupos de música ganar una carrera con en este día que con había compuesto dos o tres grandes éxitos ahí eso eso bajistas que son capaces de llegar lejos a mí eso me dio

Voz 34 42:52 sólo una de las cuatro cuerdas medio ánimos me viene a mí me vine arriba

Voz 16 42:55 yo estuve ahí unos años confiando en que a mitad del no podía pasarlo luego ya me cuenta que que debía faltar algo mal no qué tal

Voz 33 43:08 bueno

Voz 16 43:09 al margen de esos esos tres acordes restos de pequeño quería ser futbolista hecho hasta los quince años no estuvo intentando jugaba en la cantera del otro equipo de Tercera División después cuenta la leyenda que lo dejó cuando se dio cuenta de que con la música también salió a pasar muy bien cómo se lo pasado en el fútbol pero es además esto le iba a permitir seguir bebiendo algo le queda porque como dice no es raro que en los escenarios Se anima alguna vez

Voz 35 43:31 alguna patada un balón y bueno de de hecho alguna vez ha jugado ha participado con Elton John en algún entrenamiento del del

Voz 16 43:52 pero el ex del Celtic de la web muy dulces antes de esto es esta canción que suena no está hablando de una mejor está hablando de del Celtic estas en mi corazón estas en mi alma comentó mucho una foto de él hace unos años en la que bueno veía llorando de emoción porque en la grada porque el CETI que acababa de ganar al Barcelona en un partido de Champions oye me sabe mal ahora que tiene interés

Voz 35 44:12 dado en el fútbol que desde esta actuación del gusto

Voz 7 44:16 bueno para cambiar pensaba que iba a lo mejor

Voz 16 44:18 con el tenis y en el tenis va ser que que hay hay mucha música hay muchos museos

Voz 36 44:23 soy soy yo

Voz 4 44:40 qué invento pues yo quiero ver ficha lo tanto no quiero ver Tévez de blogs puedo jugar

Voz 16 44:59 debajo franquismo si bien el bajo qué es esto a ver quién es estes en es que Guillermo Vilas

Voz 7 45:05 hombre es un símbolo del tenis Argentina no famoso por sus mates de revés titulo

Voz 16 45:10 ciudad el Vilas le llama vago pero horas más de fondo de pista no que desde su volea ya pues eso es Guillermo Vilas cantando ganador de varios Gran Slam sólo se le resistió un león resulta que bueno cuando se retiró probó suerte con la música entre los años noventa y noventa de hecho sacó tres discos e muy variados e uno de tecno pop el primero otro que era con un grupo que es además doctor Silva así como más heavy este tercero en el que está este tema toda una rareza que se llama Bjorn Borg explica tú para tus oyentes jóvenes esos que mentes delantera quiere biombo

Voz 7 45:41 porque igual no saben bien Dion Borgia era vio cómo uno a saber quién estaba todo el tenista no todo dicho prevista

Voz 4 45:52 se queda aquí

Voz 7 45:56 el Mallorca ahora no tiene un club en Mallorca y fíjate debe estaba que era el mejor tenista de Mallorca pobre

Voz 0874 46:04 está sueco Bjorn Borg marcó una época

Voz 7 46:06 sí es un poco pesado jugando era muy de

Voz 16 46:09 fondo no pero pero bueno marcó época eh se rumoreaba incluso en esta canción esa era el propio por el que grababa esa frase al principio de soy Bjorn Borg Vilas entre tanto pues canta hay cosas como quiero verte blanco en Roland Garros la volea no era su fuerte y este es mi passing shot tiene gracia e admite lo la canción porque bueno yo no sé si es una auto parodia del propio Vilas o una venganza no porque por Dios le ganó Borg que ganó pues diez de las once finales que que jugaron sin sin vos la verdad es que hubiera hubiera sido mucho

Voz 7 46:36 el grande no habríamos pasado mejor porque insisto era un poco a poco pesados Piqueras muy de fondo ahí no hay otros deportes

Voz 16 46:43 yo por lo menos era más de otros desde aquella época que también se metieron después en en la música cuando dejaron la raqueta

Voz 7 46:50 eh atento mira este es el primero que yo traigo

Voz 6 47:01 tu luz la buena todo el tiempo eh

Voz 7 47:30 y eso te imaginas que pueden ser nombre me lo estoy imaginando es que me quedamos mal te queda mal a que haya muy

Voz 16 47:36 muy bien Yannick Noah no no no lo primero está sobre

Voz 0874 47:38 ha valorado pues es el único tenista francés que ha ganado algo francés ustedes detienen ahí Soros valorado segundo va diciendo cosas muy feas de Rafa Nadal y eso es inanes

Voz 16 47:47 el lo tuyo con nada es otra cosa claro no se puede perdonar pero bueno reconoce que era divertido por lo menos verle jugar no Se retira cuando deja al tenis Se retira a comienzos de los años noventa y ahí empieza una carrera musical en serio lleva ya ocho discos esto que suena en el año dos mil diez Se llama

Voz 7 48:02 fronteras hijos juegan la cosa Soccer discos otra cosa es tengo una carrera musical hombre yo no sé saca ocho discos en tu pero eso es como un amigo mío que dice cuando alguien les dice no es que yo yo soy artista le pregunta perdona gentes alguno de tus cuadros dice no entonces no eres artista pinta cuadros entonces yo como como discos

Voz 16 48:26 bueno el tridente ya digno no te ha gustado ver si te convence el siguiente que es una auténtica referencias pero que si John marcando

Voz 7 48:52 propiamente no es Mccain son los Pretenders no de sus del a lo mejor mayor éxito que que no excluye Jaén escribió esta canción pensando precisamente en la John Mc Enroe que es un buen amigo suyo

Voz 16 49:05 hay que explicar también que bueno cuando se retiró se centró en aprender a tocar la guitarra creo que tuvo de maestros a gente como Diego en Halle no Eric Clapton no es poca cosa informó una banda incluso de John Smith Dance llamaban hizo alguna gira pequeña eh pero bueno su amistad con la cantante The Pretenders viene de antes de dedicarse a la a la guitarra cuando aún estaba en activo jugando al tenis era bueno seguidor de de la banda de los Pretenders iba a muchos conciertos y acabó haciéndose amigo de todos ellos y en especial de la cantante de crisis que no sólo compuso esta canción como ella mismo dijo pensando en él sino que Le invitó a tocar la guitarra después en el tema el primer disco que sacó en solitario entonces para no

Voz 0874 49:42 no la conciertos le a cambie esa verdad hay vídeos

Voz 16 49:44 LB tocando el saxo Les Paul dorada tres

Voz 7 49:47 a las que tiene más si alguien les gusta mínimamente el tenis o la música rock que lea el libro de John Mc Enroe la última autobiografía que pública consejo haciendo el pinar adiós adiós

Voz 37 49:58 ah sí

Voz 1704 50:06 a vivir que son dos días Madrid Isabel Salvador qué tal muy buenos días

Voz 0825 50:11 hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de cielo despejado con alguna nube alta al final del día suben las máximas llegaremos a los diecisiete grados de media de momento y a esta hora el termómetro marca siete en el centro de la capital la noche nos deja un trágico accidente mortal en Madrid tres personas han muerto en un choque frontal de dos coches ha ocurrido en el término municipal de Pozuelo del Rey al este de la comunidad los tres fallecidos son una mujer de treinta y un años conducía uno de los coches hizo acompañante un hombre de treinta y cuatro y el conductor del otro coche un hombre de cuarenta y cuatro años los tres han muerto en el acto

Voz 4 50:47 no

Voz 0825 50:53 una cita política de este sábado a las once y media en la nave en Villaverde el primer acto de más Madrid con Manuela Carmena Íñigo Errejón el partido con que se presentarán a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo apenas veinticuatro horas después de conocerse la convocatoria de las elecciones generales para el veintiocho de abril una convocatoria que sin duda va a condicionar también las autonómicas y municipales de mayo Manuela Carmena lamenta el final de la legislatura yo creo que no es bueno que

Voz 1410 51:20 se interrumpa un proceso cuando precisamente se está gestionando algo tan importante como los presupuestos no yo creo que todos debemos tender a que los periodos de Gobierno se completen cuando no se completan se producen estructuras de anormalidad que yo creo que no son positivos luego yo por eso sí lamento el que no haya podido concluir la legislatura por la normalidad democrática no

Voz 0825 51:45 Carmena Ángel lamentaban no haya podido terminar la legislatura el presidente de la comunidad Ángel Garrido considera sin embargo que tenía que haberla convocado antes y aunque las dos campañas nacional y la autonómica y municipal en este caso se van a solapar los votantes asegura diferencian muy bien el destino de su papeleta

Voz 0177 52:03 esto lecciones posan distintas yo creo que al final eh los ciudadanos saben distinguir también siempre hay influencia nacional no pero saben distinguir bien lo que quieren para su comunidad autónoma lo que quieren para para su municipio y de hecho lo vemos con mucha frecuencia que un término ayuntamientos se vota una cosa para el Ayuntamiento y otra distinta para la comunidad o para el Gobierno

Voz 0825 52:21 el asunto que sin duda ha marcado y de qué manera la legislatura es el caso Máster pues bien por primera vez uno de los implicados denuncia presiones directas de la Comunidad de Madrid y no es cualquiera Enrique Álvarez Conde el que fuera director del departamento de Derecho Público de la Carlos III durante la comisión de Universidades en la Asamblea

Voz 38 52:40 ibérico raros el no haber sabido sustraer los días veinte y veintiuno de marzo del dos mil dieciocho a las fuertes presiones del Rectorado Emil diversidad de la Comunidad de Madrid parece que cometió el error de está situado en el lugar en el momento más inoportuno siendo la es el objeto de encarne ciertas luchas políticas Inter Eintracht partidarias y académicas en las cuales no había participado y con las que no tenía nada que ver pero hay

Voz 0825 53:12 se quedó no dio más detalles de esas fuertes presiones del Rectorado y también de la Comunidad de Madrid Podemos va a pedir la comparecencia de Cifuentes y de la actualidad ser del Partido Popular de Pablo Casado al entender que su asistencia es imprescindible para conocer esas presuntas irregularidades de momento sólo Ciudadanos ha respaldado esa idea está por ver lo que hace el Partido Socialista y el Partido Popular recuerden no participa en esta comisión parlamentaria ocho y cincuenta y cuatro minutos de la mañana a Airbus España pide tranquilidad después de conocerse que la empresa va a dejar de fabricar su modelo de avión más grande en la A380 la dirección en España se ha reunido con los sindicatos para hablar sobre qué pasará con los tres mil trabajadores en de toda Europa empleados en este modelo y sobre su impacto en las fábricas españolas entre ellas recuerden la de Getafe los sindicatos piden a la dirección de Airbus aquí en España que busquen medidas de reequilibrio para intentar garantizar los puestos de trabajo esperan que a principios de marzo les cuantifique del impacto que tendrá esta decisión aunque recuerda también que hace dos años esta misma empresa a redujo su producción sin consecuencias entonces para el empleo el radar de tramo de cinco entre el kilómetro entre los kilómetros en este caso cuatro y ocho ha empezado ya a funcionar Se espera que ahora si los conductores limiten a setenta la velocidad que es la que marca en ese tramo aunque no será hasta dentro de dos meses cuando las multas empiecen a llegar y sean realmente efectivas pero los vecinos el pase de Extremadura no creen que sea suficiente piden en este caso que la velocidad se limite a cincuenta ya que el Ayuntamiento no anda que el proyecto de transformación de esta autovía de ocho carriles en vía urbana siga paralizado por más tiempo a las doce hoy la plataforma campamento si va a realizar una pegada de carteles con la señal de tráfico de prohibido circular a más de cincuenta con Juan con Antonio y con Mercedes hemos estado estuvimos ayer en Batán y a pie de auto día