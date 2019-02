A Vivir Que Son Dos Días (16/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

parte de Mallorca hacia aguas libias el barco de la organización alemana si hay con las brigadas españoles de rescate de problema Aid aborto el portavoz de Cádiz Manuel Blanco dice que llevan un equipo especializado para afrontar la situación que se encuentren

Voz 0159 01:29 problema Él dice que ahora mismo la situación legal es complicada en Europa no obstante esperarán a ver la situación que encuentran los rescates que haya que llevará a cabo para buscar un puerto seguro donde atracar

tiempo para el deporte Uxue Caballero buenos días qué tal buenos días la jornada veinticuatro se pone en marcha anoche en Ipurua con el empate a dos entre Eibar y Getafe el conjunto azulón ganaba cero dos pero Charles neutralizó la ventaja con un doblete para hoy Celta Levante a la una a las cuatro y cuarto derbi madrileño entre el Rayo y Atlético de Madrid a las seis y media Real Sociedad Leganés y a las nueve menos cuarto juega el líder el Fútbol Club Barcelona ante el Valladolid fuera del fútbol la gran cita del fin de semana es la Copa del Rey de baloncesto hoy se disputan las semifinales a las siete Barça Iberostar Tenerife y a las nueve y media Joventut Real Madrid

Voz 25 07:01 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 3 07:35 seis tus tertulianos me reclaman un poco más de cercanía física parecía bien

Voz 0874 07:41 el regional Mussolini con los cascos y concitan cerca si tenemos

Voz 1 07:45 sí

Voz 0874 07:45 eh público en el estudio porque hace dos días pegado la supera ya lo de timbres no sirve siendo muy tímido pero ahora ya lo llevas mejor sí pero es que a veces pasan cosas la última eh

Voz 3 07:57 el tomate ambulante y ahora ya digamos que no te mudar el color

Voz 0874 08:00 mi psicoanalista me han dicho que puedo hacer que puedo seguir haciendo que tenemos público en el estudio porque hace unos días fue el Día Internacional la radio o algo así hemos llegado tarde cómo llegamos tarde a todo así que agradecemos a la gente que está aquí haber venido a la académica déjame deciros una cosa para vosotros para Mauro para José María para palés para julio para ti Cristina que esta gente viene a ver a James de nosotros pasa esto lo sabéis no vemos los teloneros no deja de decirles a ellos que es que James Roig no viene iba a tocar el piano José María Pérez Peridis

Voz 23 08:37 disfrazado de Franco

Voz 0874 08:40 este caso de Stevie Wonder suena el piano puedo qué tal Cristina todo bien muy bien

Voz 3 08:51 sí sí muy bien contenta con lector

Voz 1 08:54 el triste por no cubrirla no no creo es decir en la calle no no lo creo no creo mejor para los partidos

Voz 0874 09:00 no no la echas de menos no la verdad es quedado Navarra en este caso porque siempre la Semana Santa

Voz 3 09:06 es que no ha hecho nada en menos de verdad me parece que el nivel es para para para dedicarse valientes

Voz 0874 09:13 para que es básicamente lo que hacemos aquí en esta sección que llamamos el Diccionario de conceptos políticos quieres hablar de algo que ha empezado sí pero de lo que hay muchos ejemplos sí juicios

Voz 3 09:27 si esta semana empezado uno muy importante que es el que se sigue contra los dirigentes independentistas por el referéndum ilegal la declaración unilateral de independencia este es un momento de la declaración de Oriol Junquera

Voz 1 09:38 en muchas ocasiones yo he dicho que que amo España que a las gentes de España a la cultura española ya lo he dicho muchas veces porque es verdad

Voz 0874 09:51 por qué ama España no sé cuánto a la justicia española

Voz 3 09:55 es más difícil lo habitual es que los que se sientan en el banquillo se defiendan dando patadas al tribunal por ejemplo Rodrigo Rato

Voz 0874 10:04 Rodrigo Rato está ocurriendo ahora por la salida a Bolsa

Voz 3 10:08 uno pierde la cuenta ya está en la cárcel por las tarjetas black así se dirige a Rato hace unos días a la fiscal

Voz 27 10:14 no perdone señora fiscal no no eso yo no le he dicho eso lo dice usted

Voz 0874 10:20 que mala

Voz 3 10:22 eso es lo habitual es que los acusados digan que son inocentes otro ejemplo es Urdangarin que también está en prisión

Voz 28 10:28 comparezco hoy para demostrar mi inocencia mi honor mi actividad profesional esto

Voz 3 10:35 los que dicen que son inocentes y otra figura muy habitual es la de la infanta es decir la el ignorante aquí Manuel Chaves en el juicio de los seres de Andalucía

Voz 29 10:44 cómo se en esas ayudas no estoy yo no lo sabía no correspondía ni ámbito político decisión yo no lo conocía porque que no lo sabía

Voz 0874 10:53 yo no lo sabía también estaba Ana Mato que tampoco sabía nada sí

Voz 3 10:56 luego fue condenada lo mismo que le paso a Rosalía Iglesias que es la mujer de Luis Bárcenas

Voz 23 11:01 no soy tonto como todo lo que hace el la verdad es que una estupidez decir esto pero es la realidad me parece bien

Voz 3 11:07 en una de las causas contra Bárcenas declaró como testigo por cierto el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy

Voz 0874 11:13 qué sabía algo bueno no no por no saber no suponía

Voz 3 11:16 Carso SMS a Bárcenas aquel de Luis sé fuerte hacemos lo que podemos

Voz 0874 11:20 de la vimos vemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo hacemos lo que debemos entender marianismo en su máxima expresión

Voz 3 11:31 sí luego están los que deciden tirar de la manta cuando ella estar en el banquillo no es lo más habitual pero afortunadamente cada vez es más frecuente una de las confesiones más sonadas fue la de Ricardo Costa exsecretario general del PP valenciano

Voz 30 11:42 no

Voz 31 11:43 las decisiones más importantes en esa campaña las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana al señor Camps sí es cierto que se financiaba con dinero negro

Voz 3 11:59 otra confesión que rozó el surrealismo fue la de Jordi Montull alto cargo del Palau de la Música acusado de desviar dinero para su bolsillo para Convergència

Voz 27 12:09 primero el tres por ciento después fue del cuatro por ciento el coste de la vida porque Convergència Convergencia quería más dinero

Voz 3 12:23 luego están los juicios muy españoles y mucho español eres pues al español que aplaude los delitos en función de quien los cometa así llegaba Messi a declarar por fraude fiscal

Voz 0874 12:41 tiene también firma autógrafo la de poco e cuando salía no contento

Voz 3 12:43 eso sí también pero vamos que no es exclusivo de los futbolistas también las tonadillera has recibidas con aplausos a las puertas de los juzgados así fue la entrada de Isabel Pantoja por último está el esperpento acusados que se deja ver hay que interrumpir el juicio o aquellos que nos dan más información de la necesaria es el caso de Díaz Ferrán el ex jefe de la patronal

Voz 0874 13:19 lamento lamento tener que diga que pedirle permiso para ir al baño batalla no me aguanto bien

Voz 3 13:30 la máxima expresión no obstante del esperpento en el banquillo la debemos en el bigotes

Voz 1 13:35 Gürtel en Valencia él mismo mira que tiene causa

Voz 3 13:38 antes pero oye Álvaro Pérez no tiene un día soso

Voz 0874 13:41 Nos pensamos por favor si usted ve que presidente que me como un poquito que mi vehemencia me lleva al desastre me avisa porque es que hay que contenerme hay que sujetar bien corto seguido por favor no se me escapará algún taco también se lo pido por favor porque sólo sé no me lo permite no me lo permita pero ahí yo soy defensor del taco como Camilo José Cela de primo

Voz 14 14:13 quiero decir una cosa aquí no están todos los que son y están ojo porque aquí no se la pregunta a ningún empresario que es lo que agradecía la mandando yo estaba para eventos importantes para emitir para los mítines diarios del Partido Popular no estaba para cumpleaños en esa fiesta me colé la pelota son percibió cualquier retribución del Partido Popular yo del Partido Popular de gusto Polonia atizan tanto es que tengo la espalda Comillera aviador a Nani

Voz 0874 14:54 el coste la declaración realizan ante el instructor Garzón ratifica usted no van a empezar llevaba los pantalones me ambos porque me hice pis encima del miedo que pasan del cuya voz fondo metieron con otros cuarenta y tantos presos llevaba el pantalón de hacía tres días yo estoy haciendo un esfuerzo por mi vejiga e porque ya sabe que me han operado de cáncer de próstata aunque no se lo crean los medios de comunicación pero él por intento atraer el tumor pero no he podido estoy vamos a lo pides por favor es que a veces que tendría que levantar lo pido por favor

Voz 14 15:28 pudo levantar según ya engaño ya es Le juro que aquí hacen colas aquí no hubiéramos irnos pronto

Voz 0874 15:38 se le echa de menos eh si yo siempre he dicho que tiene un formato de la televisión es acordar pues Mauro José María Julio Aller Alex que está en Barcelona y Cristina Pardo gracias por venir pero seguimos ahora con lo que tengamos por delante hasta luego

Voz 3 15:52 adiós

Voz 12 20:01 el placer de escuchar el gato rió al Bera

Voz 29 20:06 la parecía tener buen Tayyip consideró Alicia fijas también tenía unas uñas muy largas y un gran número de bien de forma que pensó que convendría tratarlo con el debido respeto mi niña de seis empezó algo tímidamente pues no estaba del todo segura de que le fuera a gustar el cariñoso tratamiento pero en el gato siguió sonriendo más y más vaya parece que le gustan pensó Alicia no me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 14 20:45 el país de las Maravillas lo Carroll mil ochocientos sesenta y cinco

Voz 33 20:52 no

Voz 12 20:53 el placer de escuchar

Voz 34 20:55 no

Voz 35 20:58 en

Voz 29 21:01 amigos homínidos invocar expertos prestos a escuchar

Voz 27 21:06 una pesadilla

Voz 11 21:07 aquí por esta forma en fiestas

Voz 27 21:10 eh

Voz 29 21:12 hay una forma más segura con el pasado

Voz 36 21:15 contacta con entre en el noventa y uno quinientos XXXII ochenta pero cuatro en un seis nueve seis seiscientos veinticinco cero cero uno escriben los al correo entre tiempos arroba Cadena SER

Voz 37 21:26 punto com y darnos ese es unido que les apetece volver a escuchar ya saben que si está en nuestra fondo Teka lo buscaremos e iremos conformando nuestra

Voz 5 21:35 particulares en la madrugada del domingo alineará las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo cadenaser

Voz 26 22:11 on eh

Voz 35 22:16 sí

Voz 0874 22:39 están aquí por ti o sea yo ahora mismo yo

Voz 1 22:44 ah bueno Iñaki Gabilondo nos podemos ir todos de la radio porque sólo importa esto

Voz 0874 22:54 cómo estás puedes esto que estás haciendo James es algo muy español y mucho español que es comer un churro que quieren saber estos churros churros

Voz 1 23:07 mira mira chaval te el micro

Voz 27 23:12 cómo estás de Quetta tienes

Voz 0874 23:18 sí sí voy a coger de micrófono porque es que no llega la silla gracias pues los lloros a quiere eso no sé cuál vamos a hacer una cosa cómo te llamas

Voz 1 23:34 bien Javier me encanta tu nombre

Voz 0874 23:37 lo cierto caía vamos a hacer los tres una entrevista con la boca llena que te parece

Voz 1 23:43 es cómo estás Javier como tú por aquí has venido a ver

Voz 0874 23:54 José María Pérez Peridis vedad Javier Javier es no mentimos nunca ha venido a ver a James Brown

Voz 27 24:04 no un existe con un chiste bueno se lo está pensando no en calidad no no no

Voz 0874 24:15 te gusta aquí sí porque oye porque he dicho hacer la entrevista con la boca llena pero de vez en cuando tocaba gracias tú tocas el piano tocas el piano tú no tú no tocas el piano

Voz 1 24:33 que estar batería nada nada esto son los padres su presentar al micrófono

Voz 0874 24:44 esto esto va a ser como un concurso la vieja usanza a jugar todo eso voy a acabar sacando a la micrófonos o como te llames Israel sabes que me encanta que vengas con tú chaval porque es una cosa que me mola mucho de James es que está atrayendo a la música clásica a gente como él realmente les gusta o lo has dicho para que les interesa no Jade y me hizo mucha gracia porque nosotros escuchamos todas las mañanas en fin de semana bueno Red en general todas las mañanas escuchamos la radio y recuerdo una vez no recuerdo que estaba tocando James estaba tocando de repente tenemos un tecladitos eléctrico el saco al teclado intentado aporrear siguiendo el ritmo dije vaya esto funciona esto está bien es tomaba Le gusta Tito gusta entonces cuando surgió la oportunidad que no pudimos El Círculo por su escribimos y por eso hoy porque no hubiese actuado así que esto puede acabar como una de esas historias que siempre hablamos

Voz 1 25:40 no un niño que de repente un día por alguna razón

Voz 30 25:44 descubre la música lo que hayan las escuelas no tienen nada hasta el momento es un es un asco para las palabrotas

Voz 23 25:55 pues me encanta en poco menos Pancorbo yo les

Voz 0874 25:59 por la grasa que voy a dejar la mesa del estoy yo con esto

Voz 23 26:02 pues no gafas

Voz 1 26:06 qué tal en el colegio Javi que es lo que más te gusta del colegio

Voz 40 26:14 está costando eh

Voz 1 26:17 venga venga a Javi Fuego algo te tiene que gustar te gusta te gusta las matemáticas me gusta las naturales te gustan

Voz 0874 26:31 Morales te gustan bueno es es muy complicado hacer entrevistas a chavales de siete años en Radio porque habitualmente responder moviendo la cabeza muy poco radiofónica

Voz 1 26:46 con con con trabajo cuando seas mayor que quiere ser por favor piénsalo bien pero no me digas futbolista es lo único que no se puede decir adiós

Voz 0874 26:56 qué futbolista es muy chulo sí que son muchos los se Time Javier qué quieres ser de mayor

Voz 1 27:06 profesor Woo

Voz 0874 27:13 bueno pasa de lo bien vale quieres otro churro para la siento te a churro

Voz 23 27:19 contamos la palabra si queremos tener una palabra sí por favor

Voz 0874 27:23 a qué es como si ya no es una pregunta si yo te digo como profesor Javier del Pino la palabra habíamos pensado que aprenda que te explique

Voz 23 27:39 a ver espera atraer a caer Aldaba traga el dabas

Voz 0874 27:44 lo que es demasiado difícil no se les voy a explicar alguien más ha tenido alguna palabra para James Brown no alguna para salir al final alguna más allá al final bueno que te al ayer rellenos toca estén en Las Rozas creo no sí que fijo

Voz 30 28:01 las Rozas explica si existe voces poco silenciado

Voz 0874 28:09 creo que escogidas de una manera pues fue un saludo a los oyentes de La Rosa porque no todos son como James

Voz 1 28:17 fenomenal concierto el nuevo giro que era

Voz 30 28:21 gira fue muy pasar de la teclear muy cansado pero no esté envuelto si hay diferentes tipos de sí por supuesto Mis pobre enteros pero si bien a todo bien sí que chiste hiciste de Vox no fue ataca que desde un poco ya notará día hay han yo me dice Juan Aicart que pienso en Dogs ido eco toque esta pieza han pero bueno ya vertida

Voz 0874 28:57 tienes una gran capacidad para meterte en problemas

Voz 1 29:01 dar en tuétano

Voz 0874 29:02 esto lo sabes no en Twitter que te voy a decir esto hay gente de la que es mejor si ya eres enemigo de Hermann Tertsch que es lo siguiente Arturo Pérez Reverte

Voz 30 29:14 no no no me pasa nada

Voz 0874 29:17 es un defendiendo que es lo que pasó dijiste que veías cómo iban a la manifestación no quieres que vuelvan

Voz 1 29:25 hablamos de repente no no pero sí

Voz 0874 29:30 pero si hay una cosa de la que quiero hablar contigo antes de hablar con poco más de música y de la parte que te afecta de la situación política en España ayer hubo convocatoria de elecciones anticipadas de una persona Pedro Sánchez con la que tú más o menos te habías comprometido ayudar a impulsar la Ley de Protección de abusos

Voz 30 29:49 el problema es que la a ver si fuese el presupuesto puesto puesto no es hemos aprobado los presupuestos entonces a la nueva le chapuza bueno no no era una chapuza

Voz 1 30:05 pero se queda parada no fuera claro

Voz 30 30:09 lo cual significa que

Voz 0874 30:10 después de las elecciones tenemos que volver a empezar a trabajar

Voz 30 30:13 sí coma nueve adaptar de gobierno

Voz 0874 30:18 igual tendrás que sentarte con Pablo Casado con Albert Rivera

Voz 30 30:20 era o con Santiago Abascal hacerle blanca no no no lo digas no que porque bueno en inglés son político no sé si preguntarte qué es o dejarlo pasar un monstruo bueno eso es no me esperaba algo peor la verdad y hablar está siendo bueno

Voz 0874 30:45 nada estoy hasta a público ve que aquí hay decenas de personas cientos de personas y se olvida que hay otros dos millones escuchando por la radio por cierto es la primera vez que esto lo hacemos en el estudio con gente si no te gusta

Voz 1 30:59 la verdad porque de él es crítica tiene otras

Voz 0874 31:01 sonoridad a mis fans Trus fans no ha pues ya te digo que cuando hay un problema y es que en luego el programa sigue hasta las doce y ellos están obligados a quedarse con lo cual hagamos lo que hagamos lo van a pasar fatal porque no les va a gustar nada lo que sólo han venido bueno a ver tenemos una mala noticia y una buena noticia la mala noticia es que tuvo hoy no puedes tocar

Voz 1 31:29 por culpa del has visto o a James

Voz 0874 31:34 pero la buena noticia pero el pasa a tu público ni siquiera vas a poner tus dedos en el piano enamorado que una mucho mejor la buena noticia es que hemos traído a alguien a quinto que Portillejo de un concierto ayer por la noche está cansado lógicamente tienes otro en Palma creo que eso

Voz 30 31:50 Badalona es pero a otra

Voz 1 31:54 poco a qué hora acaba hasta ayer por cierto a qué acabas de El concierto a a qué hora western a las siete a las siete

Voz 30 32:06 sí hay tiempo británica británico después de un concierto de música clásica Tea Party piano apto para Bates la cama bueno tienes Palma el sábado que viene si luego Santiago A Coruña Barcelona pero están están agotados se quedan en prácticas de toros es la mala noticia es que estás un poco cansado y prefería no tocar esta mañana pero a cambio

Voz 0874 32:34 hemos traído a un extra a un doble alguien que es exactamente igual que James es el mismo físico

Voz 1 32:41 se parecen en todo es un poco el que

Voz 0874 32:44 ejerce de James cuando hace sabes en Buenafuente no eres tú es esta persona la que sale correcto me decía que que entre que entre el veinte favor el el doble de setecientos dos entrar por esa puerta a la gente se va a quedar asustadas de ver el parecido que es irrefutable son exactamente es increíble yo de lo que te parece Sallent los ojos verdad yo tengo una ventaja de Raquel agentes está imaginando qué es exactamente igual aquí dentro

Voz 7 33:17 a ti Judith Jáuregui

Voz 0874 33:20 cómo está Judith buenos días buenos días a mi me gustaría empezar contando quién eres y lo que hace es la carrera que llevas por detrás pero sabes qué yo creo que a lo mejor un poco de Beethoven puede ser una mejor tarjeta de presentación te parece me parece que conste que hemos finado ese piano que tanto odia James lo hemos afinado Baratillo hace un par de las así que esperamos que no esté muy dura a las teclas de que es un envié venga adelantada en

Voz 41 33:57 no

Voz 42 34:00 sí sí sí ah sí

Voz 43 34:13 sí

Voz 42 34:21 y

Voz 35 34:33 no va

Voz 39 34:54 eh no

Voz 46 35:27 hola

Voz 26 35:35 eh

Voz 45 35:38 y y

Voz 42 35:44 eh ah ah ah ah ah ah

Voz 26 36:10 bueno

Voz 42 36:12 a mí

Voz 26 36:47 sí

Voz 46 37:01 se va a a la

Voz 49 37:17 no

Voz 50 37:27 eh

Voz 51 37:33 sí

Voz 45 37:35 sí

Voz 46 37:39 ah ah ah ah ah ah

Voz 52 37:51 ah

Voz 46 38:02 ah sí

Voz 38 38:15 eh

Voz 46 38:19 a ver si y

Voz 54 39:01 eh

Voz 23 39:14 gracias

Voz 0874 39:17 qué te ha parecido James ahora convertido en crítico musical

Voz 30 39:20 tal fenómeno es buena

Voz 1 39:23 se puede alargar la es de Mérida

Voz 30 39:26 buenos pianistas jóvenes

Voz 0874 39:28 más cautivadora dicen ha sido distinguida por la crítica como un artista brillante elegante impersonal convertida en una de las figuras más valoradas del panorama musical español o menudo tarjeta de presentación yo no hablamos mucho en este programa sobre la educación musical tú empezaste odiando el violín

Voz 7 39:45 sí tuvo mala suerte con mi primera profesora que me decía que me iba a cortar los dedos si tocaban mal

Voz 0874 39:52 esta es una buena manera de enseñar música a los niños has entendido

Voz 7 39:57 n a las cuatro años bueno yo al parecer lloraba con el sonido del violín en mi madre que yo soy la tercera de de tres hermanas la pequeña que siempre mis padres han querido que tuviéramos una formación pues cultural espiritual más allá del del colegio pensó una esta niña la emoción al violín así que comencé con clases de violín pero ya os digo que lo tire por las escaleras de casa a los meses hay vídeos todavía en casa llorando y me he tocando y tengo el violín en casa además ayer que vino a estudiar conmigo Isabel Villanueva que tocamos juntas dentro de dos semanas una violinista espectacular española vio el violín pero si tocas Ovidio sí es realidad

Voz 0874 40:39 yo también es realidad que está Rato pero odiaba pero esto lo dice mucho James al final el amor por la música buscar jóvenes talentos depende de que los profesores también tengan ese hagan ese clic con con el estudiante no bueno yo

Voz 7 40:53 pues tuve la suerte efectivamente de tener un profesor que

Voz 0874 40:56 yo me hizo clic se

Voz 7 40:59 el mundo no que éramos un grupo de niños qué tocamos pues por por los pueblos de Guipúzcoa yo soy donostiarra hay por por Vizcaya también más más lejos no me acuerdo que fuimos a París y todo lo que era era una fiesta de la música nunca tuve la presión de de aprender musica de niño yo creo que eso es

Voz 1 41:20 lo bonito no acercarse a la música

Voz 7 41:23 desde la emoción más pura

Voz 40 41:25 eran para el niño es Orive

Voz 7 41:28 era un niño hoy para un adulto y para todos es que de verdad que íbamos a vivir dos días entonces hay que aprovechar y sobre todo cuando la música clásica estamos tan encorsetados tantas veces somos los solistas nos convertimos en extremadamente controladores extremadamente perfeccionistas no se olvidamos de lo que va la música que de lo que va es de El corazón de la emoción y de unirnos a los seres humanos a través de de las notas y de lo que nos transporta no entonces eso me lo enseñó mi mi profesor de pequeña

Voz 30 42:02 que que es es bastante produce saber que toda esta gente hay cientos de miles

Voz 0874 42:07 de millones de personas disfrutan cada sábado escuchando música clásica por la radio

Voz 7 42:10 pues la verdad es que es una alegría y estamos muy agradecidos al trabajo que estáis haciendo los dos porque es la única manera como decía James antes en en las escuelas la educación musical es lamentable

Voz 1 42:25 todavía da en

Voz 7 42:27 sí

Voz 1 42:28 todo el mundo si no estoy de acuerdo pero bueno como aquí

Voz 40 42:32 cambian

Voz 7 42:32 ya pero en Alemania tienes la música en la calle la vives de otra forma

Voz 0874 42:36 soy un respeto por su música clásica también por sus grandes no

Voz 7 42:40 en su tradición no por su historia cuando aquí también tenemos unos grandes e incontestables pero

Voz 40 42:47 en España si tienes pasta no perdón a poner a aprende un instrumento pero si no tienes es un es muy interesante

Voz 7 42:58 pero a pesar de la pasta no pasa cuál es la motivación cuál es la motivación la la

Voz 0874 43:05 la motivación tiene que que

Voz 7 43:07 estar en la escuela de aprender y de enseñar a escuchar al menos no hace falta que creemos músicos

Voz 30 43:14 pero escuchó o no que Astra

Voz 7 43:17 déjate deja ver dónde vuela tu imaginación se abre la mente viaja

Voz 30 43:22 claves de la música en cuenta que línea

Voz 40 43:25 te

Voz 1 43:25 va hasta Rosalía no de verdad han hay una conexión diez sí

Voz 0874 43:34 a ver cómo funciona esa conexión aquí lo hemos dicho muchas veces sí si una vez llevas a un niño al Auditorio Nacional por ejemplo haber una gran orquesta de repente que ese silencio con la y luego en cuanto a la orquesta que después del silencio empieza

Voz 27 43:47 para orquestar opta a tocar

Voz 0874 43:49 es verdad que puede haber niños que no se sientan da lo mejor motivados o que estén aburridos pero hay otros que pueden de repente dejar caer la mandíbula debajo es decir que barbaridad que que cambio no hay que eso cambios subida al fin y al cabo

Voz 7 43:59 exacto que cambie su vida no sólo yendo sino también escuchando en casa aunque sea yo empecé con el piano como juego de veinte minutos a la semana a dan juego ir a mi forma de evadir me entonces ahora de adulto si es que lo soy si es que alguno lo es

Voz 0874 44:15 cuando mira James ojalá sea

Voz 7 44:18 como siempre los niños que fuimos o que intentamos ser que soñábamos no al menos en nuestro rincón y que que que de adulto mantenga es es esa idea de juego esa idea de de que es la música es tu propio espacios donde encuentras la paz sí eso lo lo vives desde niño que creo que además tú lo viviste James que hay a ti te ayudo la música para encontrar esa paz pero no hace falta llegar hasta el extremo de de un drama personal para encontrarla para encontrar optimismo para encontrar la respiración sobre todo en un día en un mundo perdón tan frene Tico como el que vivimos hoy todos mi para tu en Toro

Voz 0874 44:59 tú estás de gira por todo el mundo viaje supongo que muchísimo que es lo que qué es lo que peor llevas de estar lejos de San Sebastián y no me refiero a María Sagrario pues el pescado algo si se quiere decir que que

Voz 7 45:14 si yo adoro el viaje sí sí yo lo adora a mi me encanta sería de Gallego

Voz 0874 45:21 Nuestra sacarlo

Voz 7 45:23 no yo lo disfruto lo que lo más difícil para mí de nuestra vida es la soledad constante

Voz 30 45:35 eso me encanta tu tema

Voz 7 45:38 no lo sientes así no

Voz 30 45:41 cuando

Voz 40 45:42 a Charlene

Voz 1 45:45 pero bueno tienes que yo tengo pánico a volar

Voz 7 45:48 tiene pánico a volar si tienes

Voz 1 45:50 el pánico a volar no no no

Voz 7 45:53 el pánico porque no

Voz 0874 45:56 eso es ya pánico a ser detenido entonces por jugar un avión no hay Judith hablando es una cosa que no sé si a lo mejor pisa un charco o a lo mejor esa tontería lo que digo pero existe machismo en este mundo de las grandes orquestas

Voz 1 46:11 sí

Voz 0874 46:11 pues yo yo te digo lo que quería pero bueno

Voz 7 46:14 existe la lo si me justo estoy rescatando un programa de mujeres compositora no sea que tocas un tema yo me yo misma me sentiré avergonzada de mi misma por por no conocerlas por no haber tenido la curiosidad de conocer que habían hecho autoras y en la historia claro es que la la historia ha sido muy injusta con las mujeres eso es así en todos los ámbitos pero también en la música no desde Clara Schumann o desde antes pero cuando Amy Beach por ejemplo que es una compositora americana espectacular Weise casa el marido lo dice que lo que tiene que hacer es dejar de hacer conciertos como mucho dos al año y benéficos pero que le deja componer era la mejor pianista de su tiempo de de principios de siglo XX hice Historia como cuando murió su marido volvió a los escenarios gracias a Dios pero pero entonces pues hay por supuesto ha habido una Un una injusticia muy grande y hay una oscuridad muy grande con las mujeres que hoy en día tenemos que rescatar las lo que pasa que a mí las acciones de lo voy a hacer ahora porque es un festival de de mujeres para de todo música de mujeres pero a mí me gustaría rescatar las como las grandes obras que son sin tener que hacer distinción sabes poner a Clara Schumann con Brahms poner a Amy Beach con Brahms precisamente porque tienen la misma escritura eh a oponer a Luis Adolfo elevó con con sopesan con Beethoven lo no no me gustaría tener que discriminar como soy mujer y hago un concierto de mujeres e es como soy pianista española ya hubo cierto nórdica española no contemos todo y pongamos lo al mismo nivel ahí es cuando conseguiremos lo que tenemos que conseguir ya ahí ahí

Voz 0874 48:07 ese es el machismo histórico que es evidente ocurriera la ciencia también en todos los ámbitos como dices tú pero hay hay machismo también en el comportamiento de director de orquesta por ejemplo

Voz 7 48:21 los directores de orquesta son personas como personas tiene la custodia efectivamente la herencia que en sus familias se les ha dado entonces no te voy a decir si si si no pues es que hay de todo en los podemos encontrar con personas maravillosas nos podemos encontrar con auténticos monstruos

Voz 30 48:40 exacto lo mismo cuando alguna para zonas llenas para siempre es la capacidad para

Voz 0874 48:49 te Judith te pediría un poco de Debussy

Voz 7 48:52 pues sí pusieron mucho gusto sí

Voz 0874 48:55 gracias

Voz 35 49:12 no

Voz 31 49:25 y la de la mujer

Voz 57 49:43 no

Voz 48 49:53 no

Voz 57 50:03 eh

Voz 26 50:17 no

Voz 59 50:37 eh

Voz 48 50:51 sí

Voz 56 50:55 sí

Voz 57 50:58 eh al inglés

Voz 26 51:33 y

Voz 60 51:37 ya

Voz 61 51:46 sí

Voz 31 52:06 no

Voz 57 52:40 sí ah sí eh

Voz 62 54:15 la A

Voz 23 54:34 gracias por mil lo en el juego delante

Voz 0874 54:37 esto de esas carreras ya sabes que te pareces muchísimo a Maria Sharapova no me lo puedo quitar de la nunca

Voz 3 54:43 no haya a María bueno

Voz 0874 54:45 gracias por venir mucha suerte de la un beso fuerte gracias

Voz 23 54:55 ha llegado el momento quién debe de prensa total

Voz 0874 54:57 Kiko que viene aquí a hacerte preguntas sobre tu más estricta intimidad seguramente lectoras sobre ello da igual no a alguien hay gente que tiene preguntas para James por aquí creo no hay hay hay gente que quería preguntar cosas mira Pay manos levantadas por ahí estás Gemma de las castañas por cierto no se segunda División hablar de ella se espacio por si hola hola qué tal

Voz 12 55:20 mira yo estoy tocaba piano desde pequeñito a los quince años así lo tuve que dejar porque me entró pánico escénico entonces quería saber si a ti te ha pasado como lo asume

Voz 30 55:31 y así es muy efectiva porque

Voz 40 55:36 el único de manera práctica es tocando en directo con un poquico la pena pero a tiempo ciencia

Voz 30 55:48 a juegos es muy difícil pero con el tiempo

Voz 40 55:57 mejorando para mí a las cosas como a Mary

Voz 0874 56:03 la meditación nombre canción medita

Voz 23 56:06 a las dos sí meditación y Medicare cual Meretz John y Mary Kathy han atrapado a

Voz 0874 56:13 con este mensaje para para dejar para evitar que las manos tiemble no

Voz 40 56:19 también cambiando la tía loco dentro de tu cabeza han eso es algo muy importante

Voz 1 56:30 venga siguiente pregunta alguien lo he visto gente por aquí mira hola qué tal hola buenas yo quería felicitar a James por por los grandes avances que está haciendo de inmersión lingüística en nuestra lengua gracias sobre todo por esas expresiones que no lo está dejando como matarme camión hasta luego Maricarmen no no no estás haciendo ningún favor con esto tiene tendencia a venirse arriba Éramos pocos días

Voz 23 56:57 ahí esta vez por favor

Voz 1 57:03 ya quería aprovechar para una palabra que nos cuentes Celoni muy no no te digo yo no a entenderla es imposible pero sabes que no tiene una conversación abierta con Hermann Tertsch en Twitter hay lo no fue compensación en más vale vale vale sí siguiente pregunta a ver quizás por aquí vamos el vuestra última oportunidad a mí me gustaría saber seguro que de alguna pieza que piensas que es magnífica musicalmente pero que nunca nunca nunca tocaría

Voz 40 57:47 por qué si es bueno

Voz 30 57:51 fenomenal un concierto para piano

Voz 1 57:53 eh

Voz 40 57:55 un compositor

Voz 1 57:58 es una crean más de historia indica pero es muy ese play se de ese toca con muy muy pocas ocasiones si no lo sé porque es que es mejor que los todo a mano mejor que Rachmaninov si te enseña estatuas claro no lo lo ahí está ver pero bueno sí confía topará se disputó fue Noceda es la hostia si eso sirve pues decir vale otro la puta madre si quieres me voy sigues tú

Voz 0874 58:35 alguien tiene alguna palabras queda un minuto alguna palabra porque cada vez tenemos más dificultades porque cada vez habla mejor español y es difícil enseñarles palabras nuevas porque ya las conoce una palabra por aquí mira

Voz 1 58:45 Gemma vamos a ver qué sale de esto buenos días felicitarte por todo gracias por tu por tu valentía y hay una palabra que iguala sabes o no harán Ball por si yo tampoco lo sé ahora carambola esto es esto es de Londres esto ya no es castellano pasamanos Juan más a manos de una escalera es el pasamanos de nuestros casos

Voz 0874 59:12 yo pero que sí pero significa algo en particular no es castellano de verdad yo soy de Palencia sea que pero Valencia lo utilizamos pero se le puede llamar así alguien me quieres decir no lo puede usar para insultar no te vale

Voz 1 59:27 es una palabra

Voz 64 59:28 era digamos una palabra que se

Voz 0874 59:30 harán Ball con b sí lo hemos aprendido una palabra nueva alguna palabra más despedir

Voz 1 59:35 no ya porque queda muy poco tiempo de hecho queda muy rápidamente y muy rápidamente porque no se puede usar para insultar tampoco si poética Petrikorena cítrico han vuelto la lluvia sobre la tierra

Voz 65 59:50 cómo va