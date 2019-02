A Vivir Que Son Dos Días (16/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0893 00:00 como paso palabra en Cañete si no no quiso unas once y ahora en las noticias

Voz 0874 00:18 misionero español y cinco funcionarios de aduanas locales han muerto asesinados en un atentado yihadista en Burkina Faso el ataque ha tenido lugar cerca de la frontera sur del país Javier Carrera

Voz 0866 00:27 los hechos ocurrieron cuando un grupo de yihadistas en motocicleta atentó contra un puesto de aduanas en una localidad próxima a gana el fuego cruzado atrapó al misionero cordobés Antonio César Fernández de setenta y dos años que regresaba a su comunidad junto a otros dos religiosos que sobrevivieron al ataque según detalla en un comunicado su organización los Salesianos María A sí le adora el suceso se produjo pasadas las tres de la tarde de ayer viernes Fernández fue misionero en diversos países de África desde mil novecientos ochenta y dos y en la actualidad ejercía como sacerdote en la propia Burkina Faso el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha expresado ya su pésame a la familia y allegados del religioso y el Vaticano ha prohibido ejercer el sacerdocio al ex cardenal estadounidense mal

Voz 1 01:08 Carrick el también arzobispo de Washington abusó

Voz 2 01:10 seminaristas la cúpula eclesiástica encubrió después fue nombrado cardenal corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 01:15 el cardenal emérito estadounidense hoy de ochenta y nueve años ha sido declarado culpable de abusos sexuales a menores y adultos con el agravante de abuso de poder en la Congregación para la Doctrina de la Fe equivalente a un ministerio del interior del Estado del Vaticano le ha reducido ha estado laico con lo que queda completamente separado de la Iglesia católica con pérdida de dignidad hay privilegios la decisión ordenada por el Papa Francisco tiene lugar a tres días de la Conferencia Internacional de presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo convocados a capítulo aquí en Roma

Voz 3 01:47 hablar del deporte Uxue Caballero buenos días qué tal buenos días hoy continúa la jornada veinticuatro en primera división con el Celta Levante a la una las cuatro y cuarto derbi madrileño entre el Rayo Vallecano el Atlético de Madrid a las seis y media Real Sociedad Leganés y a las nueve menos cuarto Fútbol Club Barcelona Real Valladolid en baloncesto la gran cita el fin de semana es la Copa del Rey que se está celebrando en lo Whiting Center de Madrid hoy se disputan las semifinales a las siete Barça Iberostar Tenerife ya a las nueve y media Joventut Real Madrid

a su su es todo por el momento continúa A vivir que son dos días más información dentro de una hora y en nuestra página web Cadena Ser punto com

cadena SER servicios informativos

hay quienes dicen que está mal hay quienes defienden que está bien hay quien piensa que entra el blanco y el negro hay muchos grises

tú qué piensas

Voz 10 04:31 pero quien quiere extras y lo natural está de moda las cosas simples la camiseta básica los Garrone vacíos en la manga vamos hombre aparca tus expulsar solo

Voz 11 04:40 mes ven a la red pleno le lleva te un Renault Mégane

Voz 0874 04:43 súper equipado con hasta cuatro mil euros

Voz 12 04:45 a renovar tu coche

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 19 06:02 no diga la verdad que no pasa nada que yo ya he asumido que ya no somos los favoritos de Javier

Voz 18 06:23 tampoco es eso tampoco es eso es lo que pasa es que ahora es el nuevo y bueno hay que hay que darle

Voz 20 06:30 hay que asumirlo no lo primero

Voz 19 06:31 nosotros tenemos que aguantar

Voz 20 06:33 que a mi esto me duele James Roth Auster revienta la cabeza bien eh

Voz 18 06:38 te lo quiso hacer la vida es así hoy sus a veces tuviéramos que aguantar eso

Voz 19 06:44 sigue usted habla con la experiencia por delante sobre todo este ahora dígame desde el corazón mira que me cara de buena persona tengo usted tiene que elegir ahora mismo en un precipicio empujara

Voz 18 06:55 rojo a mí tras pero porque es muy difícil eh no sé es lo que sugería ninguno sabe usted bueno me pondría muy difícil no sería

Voz 19 07:04 paz es que claro nosotros artísticamente ya no podemos competir con robos porque básicamente hacemos chistes que eso es una basura

Voz 18 07:10 no basura no es es es otra cosa es otro arte diferente

Voz 20 07:15 lo dígalo menor otro no no no

Voz 18 07:17 no no no yo no estoy de acuerdo todos los arte yo preferiría que su hijo fuera pianista o cómicos

Voz 20 07:25 pues no lo sé fíjate a esos señora a todos raro

Voz 18 07:30 empezaron tocando el piano y luego lo de Saro cuando empezaron a estudiar la carrera dejaron el piano me gustaba que fueran pianistas pero lo de cómicos creo que me gusta mucho también porque es que no se te alegran la vida

Voz 19 07:42 tengo una hermana pianista he tenido que aguantar esto que ustedes aquí todas las mañanas en A Vivir yo lo día veinticuatro horas durante los siete eso es un infierno eso no hay Dios que lo aguante para que ella sea pianista nosotros teníamos que sufrir qué pasa con esa gente los hermanos de los el fraude la vida a la gente que está oyendo a Rachmaninov que Josip y ya me cruce con Rachmaninov lo apuñaló porque es verdad es que hay que sufrir los no es lo mío claro aquí viene un día genial saber cuántos ha tocado mal toda la vida ha tocado mal siempre ha tocado mal hasta que vino aquí claro

Voz 20 08:14 no se presentó ya a la estrella que está esperando querido Javier del Pino un aplauso para

Voz 1722 08:31 les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidente del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día

Voz 14 08:47 veintiocho de abril

Voz 16 08:50 a vivir que son dos Javier del Pino

Voz 0874 09:17 un aplauso para James Ross de la comedia que es Antonio Castelo ya lo hemos asumido la también deja peor a esta gente está él

Voz 19 09:25 la gente está porel la señora no habilitando que decirle nada dicho hombre chavales tener escaso

Voz 0874 09:29 melón yo yo antes el he dicho que si incluso pilló fuera Iñaki Gabilondo al lado de James yo me tenía que marchar no pasó

Voz 21 09:35 es que los sonantes menores al lado de aquí Ávila bueno no teníamos que marchar todos verdad

Voz 0874 09:42 oye que gracias se pudiera entrevistar a personas mayores sea muy bien sí

Voz 20 09:46 por una cosa porque era una persona mayor lo más parecido a un cómico porque no tiene filtros porque les da igual les da igual

Voz 0874 09:52 pero es que hay que ver a esta mujer Guedes tiene pinta de ser un pedazo de pan y que de repente te pongas tú porque te acercas demasiado si esto

Voz 20 09:59 siempre siempre las pasivo unos días

Voz 0874 10:01 son pues muchas burbujas personales si me acerco muy encima hoy tiene la nariz que podría ser rota de una pelea

Voz 19 10:06 no pero es que es la alergia que me la pongo para respétame sí pero la sensación que da es otra porque la tengo rota pero previamente ya exacto

Voz 0874 10:13 cuando Quique Peinado Llum Barrera estén también aquí gracias por venir

Voz 20 10:20 algo que tengáis que vender alguno alguno me queda me queda medio me programa nuevo pero ya te ves ya te daré la ves cuando hablaremos

Voz 21 10:28 cuando M quédame medio mes para otra cosa

Voz 20 10:33 pasaron nada menos

Voz 0874 10:37 hoy hay elecciones ya lo sabéis veintiocho de abril iba ha dicho Pedro aunque a palos me parece ve ninguna fecha por lo que yo sentía no

Voz 16 10:44 abandonasen la Semana Santa para ver algún cofrade no va a votar

Voz 22 10:48 dar ni aún así pueden evitar

Voz 16 10:52 un desgaste tremendo porque todos los españoles

Voz 4 10:55 les han visto pactando con los que quieren destruir esto es lo que dice Pablo

Voz 0874 11:00 ojo que a lo mejor pensáis que ha sido el presidente el que ha tomado la decisión por no haber podido sacar adelante los Presupuestos yo creo que nos equivocamos todos en esto

Voz 16 11:07 yo tengo que decir hemos tumbado el Gobierno de Sánchez a tiro la toalla porque el Partido Popular ha liderado la oposición ya liderado

Voz 20 11:14 la calle es el superhéroe de Marvel Pablo Casado ha seguido todo sí

Voz 19 11:18 la son el el día de la Maratón de Madrid por cierto eh

Voz 20 11:21 por eso Pedro Sánchez es un poco complicado porque claro la gente ya no va a ir a Colón con el chaleco a ir en mallas de colores

Voz 19 11:30 los chalecos ya has visto el chalecos Charles Barkley si yo regalado muchos Broncano fue el el el que empezó con el chaleco porque lo creó un vínculo la marca esta japonesa se inventó el tejido que que es muy ligero ir abrigado montón o sea que técnicamente es increíble y mucha gente que

Voz 20 11:47 ya lo ha retirado el mote ese es el aquí y el PP se hace con el voto runner porque les ha jodido la Marató Pedro Sánchez primo Ratner puede decidir la no

Voz 21 11:56 más general votó a favor de los rehenes que se gastan mucha pasta mano de los o Torralba tiros que se está renovando muy bien el PP con este chico porque recupera la frase aquélla era de Fraga no la de la calles mía pues estamos en el voto

Voz 0874 12:14 el que no no no no no leve en la lucha por el poder

Voz 22 12:17 lo que está en juego es si Ciudadanos en este caso es la alternativa no al partido sois así Sánchez o ciudadanos

Voz 21 12:25 Sánchez o ciudadanos entonces está entre dos esta vez bipartidismo que

Voz 0874 12:31 poca claro que gana porque aunque hasta finales de marzo estará de baja por paternidad Pablo también está en esa pugna

Voz 16 12:37 creo que todo el mundo sabe que Pablo es es es el único líder al que no le van a temblar las piernas la que se presenta

Voz 19 12:42 hala que no sabe si yo te lo juro que el otro día es que no sé que vi un resumen de los candidatos y la ponían a ella porque como salió ayer hablar ponían

Voz 0874 12:51 a pesar de baja por maternidad paternidad

Voz 20 12:53 pero se presenta se presenta vale vale vale

Voz 21 12:56 es que si no hay color no sé no sé

Voz 20 12:58 bueno los votos de los que roban cobre que dices tú ya lo lo quería decir la broma de robar como para que se Maqueda Mijayo que se cambiará otra manera

Voz 0874 13:10 las elecciones a finales de abril luego elecciones otra vez en mayo tenían luego luego decidir pactar a ver quién gobierna Madí luego igual tenemos que andar por ahí diciendo que hemos decidido esta mañana el presidente del Gobierno Pablo Casado y a mí me va a costar tanto decirlo uno

Voz 19 13:27 quiere desaparecer hombre Javed no es para la comedia cuando hay un Gobierno así elevaba como

Voz 21 13:32 nos va a dar frases a medias hasta la realidad de la sociedad no los fíjate que yo cuando cuando se convocan tantas selecciones así seguidas yo sólo pienso en por favor que no me toque una mesa electoral drama

Voz 20 13:48 estoy deseando que el drama yo que Pedro Sánchez al primar eso qué quiere hacer en el Valle de los Caídos

Voz 23 13:56 diré yo ya

Voz 0874 13:58 yo creo que tenemos dos opciones una sería el exilio y en otra sería desaparecer si supiéramos cómo no ojalá tuviéramos un mago os supiéramos algo de magia lo está por la esquinas justito y es decir de lo que aparece este sin querer GP registre una una una bomba bomba de estas de de humo a sí sí que que que luego casi incendia es el estudio pero esa es otra historia

Voz 21 14:30 o sea que hemos puesto moqueta como cómo cómo desaparece

Voz 0874 14:32 pero qué hacemos pues nada muchas cuestiones

Voz 24 14:35 centrarse aquí tú si te concentras yo creo el veintiocho con sí

Voz 20 14:38 Luis Jorge el mal El mago más querido por los cómicos eh cuidado es verdad vamos a contar esto me lo único que está al otro lado de la radio

Voz 0874 14:47 hay un conflicto que yo desconocía también hasta que empecé a trabajar Shrek chufa cómica que es que el otro lado los los cómicos y los magos se llevan muy mal especialmente los cómicos si lo vimos los mismos ponen paz

Voz 20 15:00 los que caros vivo os va

Voz 0874 15:03 porque lo mismo es cambiar la realidades los conmigo

Voz 20 15:05 esto de parar Montilla los cómicos

Voz 19 15:08 me tengo los Magos gratuitamente esta los magos tienen bastante clase ignorante pasan como como si sopla estos es que podríamos transformarlo en conejo pero queremos malgastar poderes

Voz 0874 15:18 salta pero yo creo que el conflicto viene porque vosotros en alguno de vosotros en vuestra espectáculo salen trae un pelín en el terreno de la comedia y eso ellos que somos corporativistas a lo mejor piensan que es no se robarles un espacio de trabajo no bueno hay algún cómico que hace magia Damiano

Voz 20 15:33 hay algún conmigo que hace demasiado muy pues hay muy buenos son cómicos por ejemplo yo te digo Piera por género y esta es digamos hay muchos se que es lo que va muy bien igual que son cómicos de por derecho propio de eso pues algo importante pero pero es verdad que siempre carrera yo también creo que es porque los magos ganan mucha pasta esto es la gente muchísima paz somos generosos conmigo no me lo has vendido un truco a David

Voz 0874 16:00 el primero cuenta este una vez éste no le ha vendido un chiste

Voz 20 16:03 sí sí sí

Voz 21 16:05 como también hace magia porque siendo malísimo siguen ahí quiero decir es que no digo yo

Voz 20 16:11 todo el crédito es que compiten fuerte en cuál de los dos he viste peor es el que peor lo ellos Jorge Ponce que es buen amigo también yo creo que él es el que tiene la encrucijada más tiene una sección ahora no

Voz 0874 16:22 la resistencia que Jeroen mucho que él él pone una foto una persona que la pregunta que haces mago

Voz 14 16:31 saludos y oye ya crece Miguel

Voz 20 16:35 Lago de Suiza la magia lo cual es una bella

Voz 24 16:37 quizá poética está haciendo engarza de los vándalos

Voz 20 16:40 antes de ayer comiendo no lo sabía le digo pero tú quieres que tu hija sea amado que quería que fuera maja o mala vida pero hoy digo pero esto es es como darle homeopatía alguien que quieres que existe la ciencia no podemos quedarnos en la creencia

Voz 0874 16:57 cuando Jorge estás en el Circo Price con

Voz 20 16:59 en el noveno Festival de muy bueno

Voz 24 17:02 igual hay numerosos es vienen todo el mundo

Voz 20 17:04 cómo lo estás diciendo notado una perturbación en la fuerza hay muchos magos aquí en la ciudad hoy hay ciudad de distintos países sí puede que casi siempre yo prefiero runners pero bueno todo el mundo a casa esto es la Ser un mensaje para todas las ventanas hay más demanda en la ciudad hay algunas muy peligros no quieren engañar os voy a engañar

Voz 0874 17:26 alguno de ello está pedido algo extremadamente especial que no hayamos podido darle todo

Voz 20 17:31 no han pedido diez palomas es bastante especial ya te digo que te ponga pero sí ahí

Voz 24 17:39 qué echa mucho humo cuando hace el truco de yo estoy asustado porque creo que me lo van a dejar para

Voz 20 17:42 aquí en Madrid central es una cosa terrible

Voz 24 17:46 hay una china por ejemplo que es espectacular lo que hace nada al del Price

Voz 20 17:50 eso queda raro e hay una China que es alucinante

Voz 24 17:55 saquen en el Price están asustados porque piensan que va a comprar el local en cualquier momento salas tanto

Voz 20 17:59 dos China ves ves como es buen conmigo hombre no asistiera oye podría podríamos hacer magia aquí para aunar la comedia y la magia no pero bueno estamos a ver quién deja no tiene un billete por ahí pero sí es cómico que va a tener que porque va de desaparición de esos que es su Radio diez euros para la radio se han aparecido muy guay diez euros gestada Castelo

Voz 24 18:29 es una cosa lo mismo que se puede hacer desaparecer un billete sirve para hacer desaparecer cualquier cosa sea un avión por ejemplo un oficial cualquier Albert Rivera Albert Rivera no podemos entrar en remangados antes voy a coger creo que traída aquí mira si un poquito de de encendedor mira Castelo mira tu billete no nombre

Voz 21 18:49 no se acaba de sumar a tomar porque billete Isabel permite ver si si si eres Rodrigo Rato jovial

Voz 14 18:58 no pero me cae mal Camel aparejada

Voz 20 19:01 trocito de de papel que va pero más Jorge Vega verdad mira mira mira podemos cortar un trocito este chiste malo Antonio lo voy a quitar de iguales entonces mira

Voz 24 19:13 lo Doblas el papel un poquito y con céntrate no en tu billete sino en en algo menos

Voz 20 19:19 ahora mejor a ver si sopla sopla desde ahí

Voz 14 19:22 oye parece que sí que ha funcionado me iba a diez diez diez billetes de euro está ya marcado al no pero yo sé que Antonio

Voz 24 19:32 la magia todavía le les resulta un poco así des mira lo vamos a hablar otra vez y concentrado un poco más un poco más vestido era cosas también el de diez se convierten cincuenta

Voz 20 19:43 y lo bueno es como como es magia es verdad antaño es para para él de cuarenta euros por cuarenta pavos empieza a hablar bien de los pelotazos de nuestro tiempo

Voz 0874 20:00 he hecho en el Circo Price digo noveno Festival de Magia hasta

Voz 24 20:03 hasta el diez de marzo de miércoles a domingo él es una pasada hay que venir

Voz 0874 20:06 no

Voz 24 20:07 quedan entradas sea mira es cierto aire todos y si desde cuatro hasta ciento veinte fuera tú puedes venir pero pero que es una reunión de mago el Mundial es el Festival de Magia que que reúne ya hace nueve años amagos de todo el mundo y hacemos un show de hora y media donde hacen un coreano hace movidas una China otro de Estados Unidos ahí montón de magos de distinta lo pelo que consiguen dejar a la gente al final

Voz 0874 20:33 pues es suerte con el festival que te ponían será el último Jorge Blass gracias

Voz 20 20:36 placer

Voz 0874 20:54 de la audiencia que según salía del estudio

Voz 20 20:56 ha intentado devolverle los cincuenta euros y ha ganado con el podía dar me lo ha dado lo cual

Voz 0874 21:03 es magia siempre eleva esa de ver cincuenta euros

Voz 14 21:06 caso es que son siempre van un paso por delante todavía por eso a social china aquí pelotas de pimpón leído en la frente ahora se palpa cuarenta pavos a cada sitio que va a hacer propone parece que vale

Voz 25 21:21 a nosotros realmente pues creemos que el documento que se el manifiesto que se leyó ayer pues tenía un gran parte de veracidad en todas sus manifestaciones

Voz 0874 21:34 gran parte de manifiesto que se leyó el domingo pasado en cordón tuvo como esta tertulia

Voz 20 21:39 tras algo más de la mitad

Voz 0874 21:41 eh Castell un día antes consiguió demostrar que cero de cada tres entrevistados en la calle en la Gran Vía iban a esa manifestación otros luego usaron Photoshop como como pudieron de aquellos a los que la ministra Dolores Delgado por CP llamado de esta manera

Voz 21 21:54 ha habido un exceso de manipulación por parte de la derecha hay mucha testosterona el otro día en en esa fotografía de la plaza de Colón y bueno hemos distendido un poco

Voz 26 22:09 la conversación desde que Vila pero ya está de Disney de salida o la del cerebro

Voz 20 22:14 premio a esa pausa que he dicho antes de decir fábrica los riesgos de su cabeza como se estaba estaba la ira dándole hostias a la razón diciendo déjame ir que suele pelo un cable no sabía que no sabía que decía de hecho se queda así como diciendo pero qué mierda he dicho yo sola luego sí sí

Voz 21 22:32 oye luego orilla

Voz 20 22:34 cabeza estaban los cuatro muñecos no se vaya

Voz 0874 22:38 me ha gustado la expresión hay que tener cuidado con las fotos que al igual que las grabaciones corren peligro de perdurar además la del domingo Nos mostraba lo colegas quieran lo bien que se lo estaban pasando

Voz 0040 22:48 pero que eso es una anécdota de políticos de periodistas la realidad es que ayer había doscientos mil españoles

Voz 14 22:54 a medio millón por favor

Voz 21 22:58 los que estaban los

Voz 19 23:00 paren para la la Maratón de Madrid porque como al final de la maratón alguien diga bueno estamos a favor de eso hay que hacerlo se van a reunir más claros mucho runner

Voz 0874 23:10 la anécdota en cuestión a la que se refería Rivera era ver a Abascal ha causado una imagen que recuerda mucho a la de Cospedal y Soraya por cierto cada uno mirando a otro lado

Voz 0040 23:18 eh no tenemos ningún problema desde luego compartir con personas que piensan distinto en la manifestación del Orgullo Gay por cierto ciudadanos también comparte tarta que Podemos con el PSOE para defender los derechos y libertades de la gente LGTB

Voz 21 23:31 ni tampoco nunca he visto ninguna crítica por ello porque está bien traído perdona perdona perdón entonces conozco a una persona vamos a ver esa foto también en lo alto del del escenario orgullo gay

Voz 20 23:44 a cada una de Ciudadanos son más homófobos en ninguna parte y lo decía con envidia aparecen pero vamos a intentarlo

Voz 0874 23:54 qué has es que a Pedro Sánchez todos le ha ido poniendo cuesta arriba el relator la manifestación los insultos de Casado o como él decía esto los descripciones que Maroto atribuía a un amplio vocabulario no una falta educación tampoco a un brote de locura transitoria tampoco

Voz 0893 24:13 es esto lo que pasa es que tiene que unos que no tiene el corazón y la cabeza consentimiento por tanto la defensa de España no es una opción para Pablo Casado sino que es una obligación una obligación de verdad

Voz 0874 24:26 navegación de verdad que es distinto que una obligación claro como saben los del PP

Voz 20 24:29 veo unas cuantas en la extracción pero claro eso

Voz 21 24:32 la obligación de mentirijillas ha dicho esta persona pero quién no

Voz 20 24:34 lo que ha dicho es quién obligación que se acercó le dijo oye por cierto tienes que de verdad después el anillo Stella unidas te lo dan la medida Pablo bueno vamos a volver a la cuesta arriba para

Voz 0874 24:45 Sánchez a los insultos al relator a la manifestación se les sumó el rechazo a los Presupuestos al presidente se le atragantó el debate pero a nosotros nos devolvió la sonrisa un clásico del hemiciclo

Voz 16 24:55 Garicano Rivera mucho hablar de concierto y cupo y no tienen ni idea de lo que hablar como diría un amigo mío una de dos o aquí hay algunos que tienen menos luces con barcos de contrabandistas

Voz 27 25:06 o hay algunos que contrabandear con mercancía averiada

Voz 0874 25:11 el PNV tiene muchas cualidades Aitor Esteban es una de ellas resumió como nadie toda la situación

Voz 1 25:16 en la moción de censura quién sería el candidato a gobernar

Voz 20 25:19 lo harías

Voz 28 25:21 y no sé si el señor Rivera estaría

Voz 16 25:23 acuerdo ahora que lo pienso también pueden ustedes proponer al señor Abascal aún no siendo diputado sería constitucional por si no lo saben ya que lo promocionan tanto y se sienten tan cercanos a él en su patriotismo al fin y al cabo ya han posado juntos

Voz 21 25:38 la foto en color los malos que uno de ellos canta podría gobernar

Voz 20 25:42 lo de boxes brutal que no están en el Congreso pero ya todo el mundo lo sabe es como si estuviesen ya hace dos años haciendo me están están haciendo la puerta para caballos ya en el Congreso para que vaya al caballo gana ya están dando la gente a primera sangre sangre y a caballo

Voz 0874 26:02 Aitor tiene para todos relator que relato

Voz 16 26:05 les habría dado lo mismo si en vez de un relator hubieran decidido poner un botijo con agua fría está claramente sí

Voz 27 26:12 necesitaba cualquier excusa para hacer un lazo en el área estilo Nick y gritar terrenal

Voz 0874 26:19 cuánto nos hubiera gustado escuchar una respuesta a la altura de aquella que siempre recordaremos

Voz 20 26:23 el grano actor te dejaré mi tractor

Voz 21 26:28 que tuvimos que escucharle a él lleva aquí a dar lecciones a este grupo parlamentario que muy a su pesar a salvo España dos veces de la crisis que se estudie hasta

Voz 16 26:36 todo el mundo los dos milagros económicos protagonizados por Aznar

Voz 20 26:40 Rajoy en todo el eh

Voz 0874 26:43 hablamos de radio al universo ya vamos nosotros no esta ignorancia no sabemos donde los estudian pero la ministra de Hacienda si que sabe dónde encontrarlos

Voz 29 26:50 yo te voy a decir sabe donde está el milagro económico del Partido Popular señor casado en la cárcel

Voz 14 26:58 en la carta bien volverá a cargo verdad

Voz 19 27:01 a pensando que han hecho coincidir las selecciones

Voz 20 27:04 con Juego de Tronos pero va a hacer la campaña Vox sea música Santiago de Polonia no no hay todo y los dragones están las cabras de Perejil acojonado estuvo entendió sólo a caballo

Voz 0874 27:16 el quite Montero les salidas de tono como la de Ana Oramas de Coalición Canaria

Voz 25 27:20 a mitin señora ministra están no son las Tres Mil Viviendas de Sevilla sino en el Congreso lo diputado que usted en la ministra ascienda presentando unos presupuestos

Voz 26 27:29 es decir con toda la seriedad que me cabe en el cuerpo que me da tanto asco esta señora cuando ha dicho eso pero tanto vasco como persona de barrio que perfil la pena de vaya

Voz 0874 27:37 caso concreto de un barrio rojo

Voz 26 27:39 eso barrio que casi mejor que si me cruzo por la calle que el empleo es decir buenos días buenas tardes porque no se insultado mucha gente de una manera muy grave ya están Montero les digo esto mire usted con las Tres Mil Viviendas Villa como

Voz 29 27:53 o que quiere decir que los barrio pobre se merecen un tiro

Voz 16 27:57 pues de todo Illa fario que no son pobres se merecen otro tipo de tono

Voz 26 28:01 uf es muy difícil salir de ahí para tu existe un Radio Gaga trescientos abierto sí sí sitio porque tienen muchísima gente

Voz 0874 28:11 este un montó la pena pero sí es el clasismo ese de

Voz 20 28:14 que sale en cuarta demasiado poco

Voz 0874 28:17 señora quién es usted señor en fin con Montero han haciendo una estrella parlamentaria que no sabemos si durará mucho porque claro son dos meses diez semanas si no recuerdo mal de campaña electoral quién sabe cuánto de proceso dicen que entorno a unos tres meses o de juicio del presente el proceso se queda mucho más esta semana hemos empezado hoy las voces de los acusados voces en castellano como la del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras diciendo cosas como ésta yo en muchas ocasiones

Voz 28 28:50 ah yo he dicho que

Voz 1641 28:53 que vamos a España Ike a modo las gentes de España ya la lengua la cultura española porque es verdad

Voz 0874 29:00 porque es difícil discutir con con Junquera es difícil sí

Voz 20 29:04 es un hombre que cae cuando habla cae bien si es tú lo ves oyes hablar dices usted señor parece una buena persona además que Push the money que Torres si tienes habilidad teléfono

Voz 0874 29:13 el pobre y que vale oro tienes a sí lo veo en quién podría poner en duda algo así sí lo dice Junquera supongo que los mismos que se reían cuando escuchaban a Rajoy me gusta Catalunya me gustan su música

Voz 15 29:25 son emprendedores hacen cosas

Voz 20 29:28 hacen cosas como siempre recordadas igual que hace cosas la declaración hacen cosas no son la declaración que hizo Rajoy diga por la calle vídeo cerrado sea eso sí le dio el ok mucha gente dice que el presidente además cabalgata es hacen cosas tira de que eso tengo mucha gente que no hacen cosas claro

Voz 0874 29:47 es que todo todo carece un poco de sentido todo el mundo se quiere

Voz 20 29:51 sí además desde mi punto débil

Voz 1641 29:53 esta nada de lo que hemos hecho es delito nada absolutamente nada votaron un referendo no es delito trabajar

Voz 0874 30:00 dependencia de Cataluña de forma pacífica no es delito

Voz 1641 30:02 de nada de lo que hemos hecho es delito nada

Voz 0874 30:05 yunquera solamente quiso contestar a su abogado y a pesar de los sombrío del ambiente porque hay que decir que la sala no invita la charla

Voz 20 30:11 a la fiesta

Voz 0874 30:13 aquí dice que es como una mini van del Imserso a la que le

Voz 20 30:16 lo te en el Dragon Khan ha montado no se de la cota de diez plas decía que estaba estaba cómodo allí

Voz 1641 30:25 si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones es porque llevo un año y medio que no me dejara orar y por lo tanto claro tengo tengo ganas

Voz 15 30:33 de de expresarme vamos a abrir un paréntesis para que podamos descansar y seguimos luego con el interrogatorio lastima habrá que íbamos lanzados

Voz 20 30:43 querían quería vuelta a la muy tiene una voz de tener cincuenta años menos de los que tiene no juvenil

Voz 0874 30:51 o sea que tuve ciertas lapsus durante el interrogatorio al ex conseller Joaquim Forn fue el fiscal cadena

Voz 15 30:56 fueron intervenidas sus conversaciones telefónicas no no los en todo caso no lo sé no me consta Alaya les consta usted normalmente creo que no avisan

Voz 20 31:09 claro es que esto es una una espiar con consentimiento o perdona te voy a partir de hoy ya se hacen mejor

Voz 21 31:23 me gustaba la compensación de la vencida

Voz 20 31:26 serio Morales te queda allí los viernes por la tarde Si me pues espera Un poco menos que tal vez ya ya no salvó saludo de Villarejo que no ahí

Voz 15 37:18 domingo diecisiete la sombra de la ley por nube con noventa y cinco euros con el país

Voz 14 37:38 damos un Barrera Antonio Castelo Quique Peinado no ha dejado de hablar

Voz 20 37:43 tú te estoy palos perdóname hablar y comer churros si no lo está explicando la gente de lo que sumado que que aún con los cincuenta euros que me ha dado Jorge Blass recordar siempre que un mago compró Conejo pega no tertulia cómica me reventas reventados por ahora mismo porque en el Circo Price que están ahí pues hemos complejas al Circo Price el sitio envía que tengo libre

Voz 34 38:03 no

Voz 20 38:04 mira a ver más

Voz 0874 38:06 si no mira lo de esta manera Antonio tú siempre te quejes de que estas cosas que haces pues cualquier actuación de la cuota de autónomos

Voz 20 38:14 qué tal pierden dinero

Voz 0874 38:16 a ver qué haces algo y saca el SARS te voy a decir una cosa

Voz 20 38:19 no hago nada más hoy que sólo con la tertulia dos cuarenta euros de diferencia bien negro me suponen un beneficio salvaje el IVA adiós yo te lo han regalado es velar ahora que lo pienso pagar negro no ha pagado en negro o negro y me ha dado no un extra que ojo eh por la me sale a mejor vas a tu abrigo y tienes una factura en el bolsillo que te ha dejado todo lo bueno

Voz 0874 38:50 hay mucha gente que ha quedado que han quedado sin poder venir hoy hemos hecho programa en directo con público en el estudio con James Roche a partir de las diez ya que es la gente que está aquí ha venido a ver a James pero las compuertas se cierran las propuestas que un minuto no pueden

Voz 21 39:04 el Bonillo

Voz 20 39:07 hay durmiendo el pobrecito mío sí

Voz 0874 39:10 Nos han pedido también que hacer en casos de próstata pero no no no no pueden salir está las compuertas cerradas para la gente que quiera venir cuando volvamos a hacer lo que creo que será pronto pueden enviar un correo a vivir arroba Cadena Ser punto com si es que a James tiene a bien volver a aceptar público en el estudio porque aquellos es rarito también sí

Voz 21 39:30 bueno nosotros pues que venga Dios quiera nosotros también no es por nuestro egos

Voz 0874 39:34 sí bueno pues entonces meteremos a todo a cien personas que vengan por James

Voz 21 39:40 Barredo dos podemos conseguir es actuar para madre sólo para magos si sigues con esto por unos cincuenta euros encima de la mesa sí me acuerdo

Voz 0874 39:49 lo de que de que has sido

Voz 21 39:52 no se metió en la cartera oye llenos pagas ahora el aperitivo no voy a voy a sortear los entre el público

Voz 20 40:00 habéis creído dentro del hicimos un espacio sobre billetes falsificados si un mago no me extraña lo más mínimo no es verdad él es de verdad el mes pasado había gente en el estudio perdonarle la vida lo mejor de que es nada cambió el top magos de España por eso lo he dicho que es el el mago uno de los más queridos amigos porque no está muy bien de verdad que me contó que le vendió de verdad por una cantidad más Abidal absurda es con un acuerdo de confidencialidad por el cual no puede decir que truco es además a yo sé que lo puedo contar

Voz 0874 40:37 los cincuenta es bueno yo no

Voz 20 40:40 bueno la la última vez que vino público

Voz 0874 40:42 los gays estuvo aquí lo pasamos perdían además con Pedro Piqueras

Voz 20 40:45 sí que tenía que es que es tu vecino pues al final es como que quiere decir que somos colegas pues que la siguiente vez que escrito

Voz 0874 40:53 estéis en el descansillo queda este espera tomarán es que ya lo hemos hecho

Voz 20 40:55 su colega ir ahora ya sí para tomar una cerveza con el portero por cierto que es el con Sergio que somos los tres que mejor nos caemos en el edificio bueno ya algo gana si es que somos muy colegas el portero Sergio la verdad lo digo en serio de damas

Voz 21 41:10 claro que es una comunidad de vecinos quiere decir que es muy si tres multitud

Voz 20 41:14 enfrente de mi casa hay uno que mete droga mortal cada uno lo nuestro sea Marcelo necesitadas de Pedro

Voz 0874 41:23 hoy no viene Pedro Piqueras pero viene quién podría ser quizás su contrincante

Voz 20 41:27 ojo que no tiene calidad entre ellos yo creo que de alguna manera sí que Buruaga no mira la gente girando la cabeza ver es quién eres la desinformación Vicente Vallés

Voz 26 41:50 yo he de decir que yo tenía muy mitificado el Premio Ondas antes de que nos lo diera a nosotros si Vicente Vallés todo es Premio Ondas no tengo es así un día en el Calderón yo salir a ver el fútbol de este típico drama de que no hay taxis vi a Vicente Vallés cuando dos chavales he tirado en una rotonda intentando conseguir un taxi pero en una imagen de mucha pena porque además había perdido contra el Madrid como cuatro el bulo no sé qué bueno eso lo habitual estaba la criatura hay tira en una rotonda de dije mira para qué sirve un Premio Ondas si este señor está buscando un taxi común desgraciado como yo iré de ese día dije mira los premios estás con gente son gente del pueblo la desgracia une mucho

Voz 0874 42:24 es Seseña mucho bueno cómo estás esto igual te saca un poco de cómo ignoro de la zona de confort

Voz 1 42:29 el alero de ese folclore los telediarios no tenéis

Voz 0874 42:32 los informativos te digo menos me tenéis público alrededor no tú has moderado debates de candidatos presidenciales así que la noticia de ayer te afecta

Voz 1 42:40 personalmente espero que no será moderarlas pero no tener que moderar enserio tan malo es moderados y yo creo que ya es una experiencia supe nada espero no creo que no va a ser fácil sobrevivía a un próximo debate electoral tal y como está el ambiente

Voz 20 42:57 horas volverá vas por un caballo

Voz 21 43:00 el caballo al debate y te te moderaron Santiago Abascal como tú con tus tablas sólo dejamos a Piqueras mejor

Voz 1 43:06 tú fíjate esquema van a ser podrían ser cuatro o cinco candidatos estaba para moderar con cuatro era difícilmente sostenible a partir de de cuatro más allá de cuatro y te vamos a ver si

Voz 0874 43:20 lo que pasara en los camerinos ha prescrito así queremos que las es un poquito de chicha que que que pasó cuentan algo de la trastienda de aquellos debates que es lo más raro que te pidieron quien pidió que la silla fuera más alta

Voz 1 43:31 no bueno la la la noticia de aquellos debates fue precisamente que por primera vez los políticos no pusieron las condiciones fue entretenido ver cómo las condiciones las empezamos a poner nosotros estaban tan modo éxitos porque preocupados con lo que podía pasar en las elecciones que ninguno de ellos quería pasar como aquel que estaba poniendo condiciones imposibles y fue muy llamativo que que pasara eso fue muy divertido verlo porque dijimos en primer debate que hicimos en en Atresmedia decidimos que lo hacíamos sin sin mesa ni silla que había que estar de pie ni siquiera el atril y entonces no pusieron a pusieron cara rara pero nadie se atrevía a decir que no fuera a ser que todo el mundo acabará señalando no esto es el que está poniendo pegas para el debate sí fue muy entretenido que fuera así no demandar que tanto en el que se organizó en Atresmedia como el que luego organizó la Academia de Televisión para las elecciones de dos mil dieciséis que se seis meses de diferencia fueron los dos los debates en los que no hubo condiciones por parte de los partidos políticos y las condiciones las pusimos nosotros me da a mí que ahora no va a ser así

Voz 21 44:33 viene muy crecidos y además yo no quiero

Voz 1 44:35 los asesores de imagen que también están muy crecidos si eso eso es verdad pero como ahora todo trasciende también tienen mucho miedo a que se puede decir menganita puesto tal condición estúpida se convierta eso en notable pero diábolo todos es verdad que yo yo el primer debate lo recuerdo les recuerdo muy incómodos en esa situación de no tener ni siquiera ese momento yo estaba Pedro Sánchez por el Partido Socialista Pablo Iglesias y Albert Rivera enough fue Rajoy

Voz 20 45:08 David Pino

Voz 1 45:11 en el siguiente ya sí fue Rajoy

Voz 20 45:14 a ver si no me acordaba

Voz 0874 45:15 desde donde podría haber ya un consenso no para que siempre hubiera debates con un formato de

Voz 1 45:19 pero algo hay consenso para que haya debate yo creo que lo hay el el modelo de debate es otra cosa porque claro habíamos pasado de que los debates fueran entre dos porque sólo había dos en principio que tienen posibilidades de gobernar ya ya en el debate previo a las elecciones de diciembre de dos mil quince se amplió a cuatro a pesar de que los dos partidos nuevos si tenían en representación en el Parlamento Europeo pero no estaban en el Congreso de los Diputados fue una novedad es que se pudieran presentaron un debate presidencial cuando todavía ni siquiera tenían representación parlamentaria se daba por hecho que la iban a conseguir pero todavía no lo tenían ya en dos mil seis que sí tenían ya la representación parlamentaria pues bueno pues allí se presentaron los cuatro con muchos nervios todos ellos IASS y fue Rajoy esta vez sí que fue Rajoy fueron los cuatro candidatos presidenciales y ahí se dieron ese va a ser

Voz 0874 46:07 es en estas elecciones no decidir qué es también lo mismo que pasó con Podemos en su día así un partido que no tienen representación parlamentaria pero lo que lógicamente porque así parece que va a ser la va a tener merece ser invitados la justificación que se utilizó

Voz 1 46:20 en aquella primera ocasión para que pudieran estar

Voz 0874 46:23 Podemos y Ciudadanos

Voz 1 46:25 fue doble por un lado no tiene representación en el Congreso de los Diputados pero ya sí se han presentado en el área acciones si han tenido representación que había sido las europeas europeas entonces ya esa justificación digamos institucional ya la tenían la otra justificación

Voz 18 46:39 era ya no tan formal pero sí

Voz 1 46:42 que estaba en el ambiente es decir no se puede hacer un debate para estas elecciones sin tener a dos partidos que obviamente Banes

Voz 20 46:47 también el Congreso es andaluz

Voz 1 46:50 determinantes transparentes ahora Vox efectivamente puede alegar que bueno nosotros ya hemos estado unas elecciones y hemos tenido representación parlamentaria en el hipódromo de La Zarzuela

Voz 20 46:59 pero

Voz 14 47:00 Baus tiene elegido el pueblo entero bueno probar

Voz 20 47:04 tiene representación en elegido pues que venga a tu

Voz 21 47:07 el sábado que viene sale

Voz 20 47:10 el escaño por Murcia lo tienen ahí

Voz 0874 47:12 claro oye tú empezaste en la SER Vicente no salía esta

Voz 1 47:15 es mi casa con con conocimiento pero como empezaste como porque mira en aquella época hace ya muchos años había aquí en la Cadena Ser una cosa que se llamaba el Gabinete el gabinete de la Ser que era un lugar en el que quince estudiantes de periodismo o recién licenciados de periodismo podían conseguir una beca para estar durante un año una temporada completa aprendiendo hace radio

Voz 0874 47:37 Ello al año siguiente de que cerrarán el Gabinete y todo el mundo hablaba del gabinete

Voz 21 47:40 cómo o qué maravilla

Voz 1 47:43 muchos compañeros que te hemos salido de de seguimiento promoción por ejemplo de mi promoción por ejemplo bueno justo después de mi promoción Isaías Lafuente justo después en promociones anteriores yo creo recordar por ejemplo que Manolo Lama había estado poco González González había estado en el gabinete muchos compañeros muchos compañeros Si bueno yo conseguí tuve la suerte de poder entrar en ese grupo de quince que que tenía todo el año y al terminar Pollán me fui enganchando conseguí unas prácticas en verano después de las prácticas en verano tuve la suerte de justo ese año fue el año que empezó a emitirse Hoy por hoy con Iñaki Gabilondo y bueno pues nos eligieron a Isaías Lafuente ya mi para estar en ese éxito inicial como becario

Voz 0874 48:31 durante los primeros de los que vio nacer a cero hoy cómo era aquel primer día cuéntanos saben pues bueno eran estudioso muy modernos no estaban todavía hechos con esta modernidad eh yo me acuerdo de la de la Cadena SER Anguita poco sacaremos porque es todo lo hace falta una capita Tito