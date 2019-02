A Vivir Que Son Dos Días (23/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

buenos días Javier la vicepresidenta de Maduro a tuitear la decisión de cerrar temporalmente tres puentes con el país vecino por de la oposición planea introducir en las próximas horas ese convoy con alimentos y con medicamentos fuentes de Santander Simón Bolívar unió el texto no menciona el puente conocido benditas donde ambos lados de la frontera celebrado este viernes sendos conciertos a favor y en contra del régimen de más del régimen de Maduro este último contó finalmente con la asistencia sorpresa de Juan why do

a la función pública está dejada de ideologías de partidos políticos desarme de buena con más propios de la época de la dictadura no que no debe

bueno por lo menos es lo que parecen porque lo dices bueno pues porque últimamente no te puedes fiar de nada ni de nadie todos son continuos sí pero no pero sí

desenterrar a Franco parecía que el Gobierno lo iba a hacer pero no o por lo menos no lo va a tener tan fácil

no se les acaba el tiempo el Gobierno para hacerlo a la familia Franco también el plazo para poner recurso ante el Supremo y a principios de semana parecía que el Vaticano que se colocaba claramente a favor de sacarlo del Valle de los Caídos pero ahora parece que no la famosa carta el secretario de Estado vaticano de Piero Caroline no es lo que parece de momento el Gobierno no quiere hace pública la

no conozco al menos no he sido si no tengo ese esa sensación de que no de que hay algún problema

pero sí que lo hay parece que ser que lo hay porque la ministra de Medio Ambiente transición energética que estaba allí con ella en la mesa Teresa Ribera le echó un capote diciendo que bueno quizá no he podido publicar la carta porque quizá todavía contener algún pasaje personal de la vicepresidenta con el cardenal

a no se le fue el que sí que lo tiene claro pero clarísimo es uno de los monjes benedictinos más veteranos del Valle de los Caídos no sé si lo lo escuchaste ayer seguro que lo recordaría es Joaquín Montull ayer en Hora veinticinco

salir que es que de los caídos es una aberración teológica porque aberración teológica fundamentalmente una aberración teológica que un monumento creado para la reconciliación de todos los españoles el fundador no pueda estar en el Valle de los Caídos eso me parece una aberración teológica

ya sabe es una institución muy de muy especializada en eso no es no mojarse en según qué cosas así de bien les va porque se han mantenido en el poder durante dos mil años teniendo huevos en todos los textos e además el Papa Francisco que que nos parecía tan sensato tan abierto de mente pues por un lado está celebrando una reunión para abordar ese horror de de la pederastia en su seno que no va a acabar con medidas concretas sino que va a ser aquello de que cada uno limpie su casa como quiera pero por otro lado tenemos esto

reparar una invitó no hablara una mujer no entrar en un feminismo eclesiástico no es entrar a hablar de un feminismo feminismo porque a fin de cuentas cada feminismo termina por ser machismo como un machismo

Burgos y que ahora no encontrarla no

hoy tenemos eh invitado porque les espera un día muy muy largo no seis acuerdan los oyentes nosotros sí en el equipo porque es una historia que seguimos muy de cerca de discípulo Fraguas no ese pequeño pueblo abandonado en en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara que reconstruyeron R poblaron un grupo de jóvenes fueron los Rovira hay José Juan Morales estuvieron con ellos hace un par de temporadas visitaron el pueblo con con esos nuevos habitantes y también fueron los antiguos vecinos no porque los antiguos habitantes de Fraguas apoyan incondicionalmente esta iniciativa que ha recuperado las Casitas de sus antepasados la iglesia que había quedado en ruinas porque además este pueblo Silvio de campo de entrenamiento de artillería durante un tiempo

pues sí efectivamente es un palo muy gordo es como una especie de revancha casi sesenta así no como encima que que habéis hecho este proyecto gravísima adelante sin contar con nosotros llegamos a pagar lo que habéis demolido no en B pensar que igual hemos hemos hecho un pequeño trabajo a la a la Administración al coste cero

en cuanto a la vía judicial los negó el derecho a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo no o no pudimos pero sí hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que se presentó a principios de febrero bueno estamos esperando a ver esa esa resolución digamos que ya sería poco menos que la última oportunidad por la vía jurídica pero tenéis que seguir adelante con la demolición hasta que llegue la sentencia el propio Tribunal Constitucional podría determinar la paralización de la ejecución o no os ahora mismo estamos en una espía en el limbo jurídico en el que también depende los pasos que la Junta de Comunidades determine seguir

Voz 1024

12:52

claro que a veces sale por ahí que que la ocupación de Fraguas y el proyecto de rehabilitación de Fraguas es el proyecto de realidad donde un pueblo abandonado pero pero no es cierto que en Fraguas junto con otros once municipios de la Sierra Gorda fueron pueblos expropiados como cientos en Guadalajara no es decir son los de las arenas los lodos que al final nos han llevado a la situación en la que estamos ahora no es la continuación de ese proceso de movilización de la población rural hacia los centros industriales empezó en esa época continúa ahí parece que no tienen soluciones para ponerle freno el equipo de trabajos habéis hecho en el pueblo en los últimos años en el pueblo se ha reconstruido una casa común que es un poco el Corán son sentimental y funcional del proyecto hay unos talleres así me bastante equipados y hay unas tres mil casas donde vive la gente sí bueno es una obra continua vaya Jaime podrá decir que eso es una construcción perpetua