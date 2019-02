A Vivir Que Son Dos Días (23/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:07 pero repasamos la información del sábado José Antonio Piñero buenos días bueno

Voz 1024 00:11 ya sabía el primero Venezuela en la víspera de que la oposición a Maduro tramite el envío de ayuda humanitaria de ese Colombia la madrugada no ha dejado de el apoyo militar a otro proclamado presidente Juan Why do para que pudiera acudir anoche al concierto contra el chavismo celebrado en la frontera

Voz 2 00:26 y la pregunta es cómo llegamos aquí hoy a Colombia cuando prohibieron el espacio aéreo cuando prohibieron todo tipo de marítimo obstaculizar las vías dispararon a diputado que leña en caravana a la frontera veinte

Voz 0874 00:41 porque la fuerza participaron

Voz 2 00:44 esa es la verdad de nuestro país II

Voz 1024 00:46 en fin de semana de precampaña ya oficial con actos previstos de Pedro Sánchez en Madrid Pablo Casado en Granada y Albert Rivera también en la capital como les venimos contando aquí en la SER ese mitin de mediodía en la Plaza de la Villa de ciudadanos va a suponer el salto a la política nacional de Inés Arrimadas que hará tándem electoral con Rivera de cara al veintiocho de abril como cabeza de lista por Barcelona veremos alguno de esos partidos en algo más que añadir a la pretensión de la ultraderecha de hacer una lista con los nombres de quienes evalúa la violencia machista en Andalucía todavía han devolviendo en las redes sociales a esta hora sobre todo en Twitter con mensajes englobados en el hashtag apunta mi nombre Vox señaló

Voz 0874 01:24 en ese

Voz 3 01:27 hicimos informativos

Voz 17 04:24 sí

Voz 1 04:32 a vivir que son dos

Voz 19 04:33 en las redes sociales en Twitter arroba a vivir bien seis Nuria habitual los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en Lotto

Voz 15 04:52 no no no

Voz 19 04:56 qué público días apenada Berto Romero Buenafuente el programa en el que puede

Voz 20 05:03 por todo pero si no es tu programa Pakea

Voz 21 05:05 Benito lo pero yo he venido a palo de la CDR tienen buena semana volcando contenedores

Voz 22 05:14 los sábados a las dos de la tarde y la una

Voz 8 05:16 Canarias uno por ciento sesenta minutos de información con el resumen más completo de la actualidad de la jornada

Voz 16 05:25 con Roberto Torija

Voz 19 05:35 información formación periodismo por periodismo rigurosidad por rigurosidad muy buenos días hoy es el día

Voz 23 05:45 hoy la actualidad al cuadrado con Pepa Bueno

Voz 19 05:49 y Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com trimestre

Voz 1 05:59 la ministra Delgado trepidante musical

Voz 24 06:02 en toda España que nos gustó compré tres dos no quiero comprar

Voz 19 06:32 los cinco de la A vivir que son dos días

Voz 25 06:37 Javier del Pino

Voz 26 07:03 no

Voz 27 07:04 ya a Frings eh nadie unísono de eh

Voz 3 07:26 de

Voz 27 07:29 eh eh eh

Voz 0874 08:06 corresponsales que han sido o que todavía lo son Ana Fuentes trabajo para la Cadena SER en China y en Nueva York que redactora jefe de la revista económica The Corner tan a cómo estás

Voz 0132 08:15 hola buenos días Íñigo Domínguez poco después

Voz 0874 08:18 en Roma durante quince años era leemos en las páginas del país cómo estás Íñigo buenos días Matilde te Jack informa desde nuestro país para el diario Le Figaro para Radio France franceses qué tal hola Javier los días Hans Günter Kellner corresponsal en España de tu chamán Funke Radio que es la radio pública alemana hola qué tal decías Mathieu que Pedro Sánchez va a Francia mañana no no lo sabía yo esto no lo tenía

Voz 20 08:39 así al sureste de Francia para el uso ochenta años de la retirada salir al exilio republicano en los ochenta años también a la muerte Machado no para visitar las tumbas de Machado

Voz 23 08:53 que visitar lo que era un campo de

Voz 20 08:58 de de los decenas de miles de exiliados que que hubieron

Voz 23 09:04 pasando por Francia pues para rememorar

Voz 20 09:07 esos momentos hablar de tolerancia de pie las últimas palabras de de Azaña con un componente sentimental el Memorial y algo político yo creo sí sin ninguna autoridad francesa más allá de los alcaldes el el el locales lo cual no ha sorprendido un poco porque creo que puedo ser un poco también una memoria le parece un poco pero

Voz 0874 09:30 pitado quizá no no

Voz 20 09:32 bueno pues las estamos otro otro homenaje a los republicanos después del que hizo hicieron a a la nueva compañía que liberó París

Voz 23 09:42 fuera de España hubo también uno en México pero bueno

Voz 0874 09:47 sí llama la atención que cielo buena gemas fuera de España que en España no se acuerdan de ellos habéis leído alguno de vosotros dos por obligación profesional digamos el libro de Pedro Sánchez

Voz 28 09:58 que había todavía no porque yo le he propuesto pero nube no Murphy

Voz 0874 10:04 has estado trabajando Hans que era una historia sobre Iberia sobre cómo afecta al Brexit a Iberia hay un poco la imagen que se tiene que esa compañía

Voz 0754 10:10 claro me haría para los alemanes es como forma parte España como el vino tinto flamenco adquiero por montarse deberías estar ya

Voz 0874 10:19 la tomando el sol

Voz 0754 10:22 hay aún aunque la mayoría de los alemanes examen que ya no viajan con Iberia es decir es es la imagen no sobre todo pero el pero bueno también muchos viajes a España y sobre todo de Latinoamérica se hacen Iberia porque Iberia tiene muchos blogs en países latinoamericanos si yo mismo cuando trabajaba bueno me tocaba irme a Latinoamérica últimamente ya no tanto pero siempre fue con Iberia y además era de los de la tele los compañeros de la Deutsche Welle el de los que insistía que yo quiero viajar con Iberia piel por qué porque no porque es que estabas si eran vuelos cómodo Si yo recuerdo que una vez en después de cuatro semanas en Colombia trabajo cuando en así en las afueras te te paran aquí a ver en la sala de embarque ver el atleta con el logotipo e Iberia era como ya tenía ganas de hará como ya ya ya está un poco en España no tenía ganas una

Voz 0874 11:18 un amago una una acera

Voz 0754 11:21 luego con el avión un grupo de músicos que se habían quedado con todos los Pedro bueno el chip eagle que puede desaparecer esa empresa

Voz 0874 11:30 es es no nos podíamos imaginar yo creo que el de la

Voz 0754 11:37 la empresa misma ahí las autoridades o menosprecian este Riesco o no quieren hablar mucho de eso porque al fin al cabo forma parte de viaje junto concreto eso pues la cotizada en Bolsa en entonces tampoco quieren dar mucha publicidad sí pero

Voz 0874 11:52 pues es marca España como dices tú no es marca España

Voz 0754 11:54 ya pero es desde luego antes hemos hablado sobre este tema Hong con Ana Fuentes justo como ella es la experta NO

Voz 0874 12:01 bueno bien si la empresa es todavía Espanyol

Voz 0754 12:03 porque desde luego por el capital es que me sorprendió el accionariado los acción capital importante no hay capital Espanyol en esa empresa ya por lo tanto la Unión Europea si va a considerar esa empresa británica qué tal británico va a ser considerado capital europeo esos depende de la Unión Europea y de esos dependes Iberia puede seguir volando entre países europeos

Voz 0874 12:26 lo que pasa es que yo creo que ya

Voz 0132 12:29 esto es Nos hemos quedado como en los Juegos de los videojuegos dos pantallas antes no ahora ya Iberia forma parte de un holding que si AG pues esta British Airways está Vueling está Air Lingus también sala la clave es que la Unión Europea con el Brexit no se puede tampoco disparar en el pie entonces si no se puede permitir

Voz 29 12:49 que que que se pueda

Voz 0132 12:51 entre los países comunitarios porque ya no es una aerolínea de la UE pues tienen que adaptar el sistema ya lo que han hecho le van a dar tiempo les van a dar seis meses pero vamos que la cosa de Iberia y todo este tema romántico que que rememora así que hay que a todos nos ha ocurrido parte del pasado ahora mismo es que Volvo es es China Iggy Cuca la empresa de robótica alemana vuestra que era la joya de la corona es China también no entonces el ahora la claves resto

Voz 30 13:20 doctorar la cosa más allá

Voz 0132 13:22 eh bueno con con las elementos de juego que tenemos ahora no cómo hacer que que esto no pase a ser fuera de la UE no

Voz 0874 13:28 ya a asumir que todo chinos salvo que nos especifiquen total a partir de ahora no es curioso porque yo creo que en España nunca ha habido una mala imagen por parte de Iberia incluso en épocas de dictadura no estaba pasando en Estados Unidos hay un cómico llama John Wayne y que tiene toda una rutina hay dos horas metiéndose con Delta yo no sé quién en Francia de Mathieu la gente contempla Air France como una compañía de la que se sienten orgullosos

Voz 20 13:52 bueno a nivel de servicios la gente solía tener buena buena imagen de la compañía es decir que esta orquesta dentro de tienes dentro del avión también es que era gente con muchas más compañías cada vez de menos la justificación de pagar más por un acompaña tradición al respecto

Voz 0754 14:11 va

Voz 20 14:12 a jotas y luego bueno al ser haber sido una compañía pública durante mucho tiempo pues a veces hay quejas que casi tienes que no son contra compañías sino que tienes comprar compañías de avión que personifica en en en una

Voz 0874 14:30 ha entrevistado a Quim Torra creo sí

Voz 20 14:33 no no estaba yo solo estamos de cinco corresponsales y ya

Voz 0754 14:40 doce cien no contra por el encuentro porque los temas también habrían estar en ese encuentro y vuelve

Voz 0874 14:49 los juzgados pues no va a ver si eso es lo que ha pasado aquí no

Voz 0748 14:57 el luto escuela sembrando discordia también entre los

Voz 0874 15:03 he corresponsables estaba no no vamos aclara las pues haría

Voz 28 15:07 tampoco parece un chiste de esos iban un francés francés un Nariman que no era que era de prensa escrita en un periódico escrito

Voz 31 15:16 a día me prestó salir guardián corresponsal de un medio neerlandés que no recuerdo ahora que me yo era ir la corresponsal de la agencia italiana

Voz 23 15:30 era el día antes

Voz 20 15:31 el juicio a revés de lo que dijeron muchos de los acusados en ese en ese juicio no hubo un momento de un poco de tensión un poco surrealista que era sobre dice hablar en primera persona pero le pregunté sobre la independencia de momento me dice está claro que hemos proclamado

Voz 30 15:57 pero que no es efectiva pero está ahí

Voz 20 16:02 yo les digo eso me pasó poco si no hay una respuesta osea no sé no parece que tengan la respuesta preparada para una pregunta tan tan evidente bastante evidente que alguien fuera preguntar es esa pregunta francés está en el aire pero me quitaron esta introducción sí sí está ahí porque por ejemplo hemos recuperado leyes autonómicas que el Jamaat president autonómico querer parecer insulto supremo no hay hay un discurso que luego desentona totalmente con los que nos dicen varios exconsellers de que

Voz 23 16:53 Erentxun era meramente

Voz 20 16:56 simbólico una especie de consulta otra vez y que sirvió para hacer una declaración que no tenía independencia que no tenga ningún valor hay ahí una contradicción muy fuerte entiendo que puede ser por por estrategia de defensa aconsejados por sus abogados exconsellers que dice que no tiene ninguna fuerza jurídica pero sí es verdad la declaración fue hecha por si acaso hubiera un juicio no mojarse demasiado en redes me Suárez creación decimos que catalanas independientes decimos que un grupo de diputados hace cuatro días en una sala anexa a la del pleno dijo que ojalá el Govern declarará la independencia no entonces sí se curó en salud y ahora recuperan esa esa protección que que usaron ese truco de de un poco de dije que era una declaración como en en esas los Oscar no la muñeca rusa no es una declaración dentro dentro de otra Si hubiera funcionado hubieran dicho es una declaración formal como está este juicio pues ahora recuperan ese truco

Voz 0874 17:56 tú comentabas que has entrevistado a los últimos tres presidentes catalanes a a Artur Mas Atún Carles Puigdemont Joaquim Torra que te va sorprendiendo en el el descenso que en la categoría del discurso

Voz 20 18:09 sí o en preparación de las entrevistas

Voz 0874 18:12 claro es que te ha dado muchas vueltas la entrevista de Quim Torra quizá también en Onda Cero en la que bueno pues digamos que su puesta en escena fue un poco mediocre Gonzalo de alguna manera estructuras notado esto también parecerlo

Voz 20 18:23 no te sales sorprendió lo lo lo nuestro es decir lo que quiera me parecía que las respuestas nuestra muy muy preparados preguntas que puedes anticipar y voy a aplicar de molestia pero es que las preguntas que hice no eran muy originales podría anticipar que yo iba a preguntar dónde está la República y las respuestas creo que que son muy complicadas de de de de entender por un

Voz 0754 18:47 Tour francés español que fuera no pero es que también creo que hay preguntas que simplemente es que no tienes respuesta ya es decir donde a la República ahí la la lo contesta un un Mosso d'Esquadra a los ERE Rey le dice la pulir republicano existe el ex esto es evidente el que la declaración de intento de intenten dependencia es más que simbólica también es es es veo me parece no

Voz 20 19:15 bueno pero hay una respuesta si asumes las consecuencias las bueno lo hemos intentado no lo hemos conseguido pues decir que por culpa de Estado pues de que es por no haber dicho nada las cosas claras antes de declararla pero hay lo que no a mí lo que me sorprende es hacer una respuesta surrealista lo que que no pasa factura ni pasa factura a los los ex consellers que dicen que todo eso era era un soy redacción no era tal salvo si te llamas antiviral entonces pues como eres un traidor pues entonces sí que te pasa factura pero sí sí ése es lo mismo que si te llamas de otra forma tienen pues no pasa nada no se no se toma en cuenta porque se considera que son o ellos o los de enfrente y entonces sí se Si no se vota a los a los míos estoy claudicando y estoy dando la victoria a los niños

Voz 0874 20:10 de qué qué querías comentar tu Hans debe algo que ha visto esta semana con una pero bueno él estaban los las las protestas de la tela

Voz 0754 20:17 el te llamaron a una huelga general que al final no no fue tan general pero algunos compañeros de Televisión Española que intentaban realizar un directo es un grupo te te jóvenes independentistas lo impedían ir muy muy mala manera no con ritos etapa no la cámara con los con las con las manos y muy agresivo sí a mí es lo más remarcable de Toro esto me me me parece la resultaba la la reacción de la acompañara es es es con una tranquilidad asombrosa realmente el es decir mantener la compostura se dice así que se creo el en esa situación me parece a mí me a mí me pongo nervioso con una cierta facilidad habría resultado difícil es mucho más profesional

Voz 0874 21:12 lo que buscan otros reporteros en televisión que es interactuar con la gente que le rodean CSS justo es es

Voz 0754 21:18 pero también no sé si Twitter hasta qué punto es sano para la mente pues consulta gratuita pero es Si uno mira en los que denunciamos uno solo actualizamos con esa compañía recibimos unas respuestas también de te pasa en alemán por pactos de seguidores de no sé si a muchos el que que dicen que la culpa este ellos mismos que la línea editorial más o menos no es decir hiel la culpa de este ellos mismos en alemán esos sex shops eso es una una frase muy muy recurrente últimamente cuando se denuncian cosas que no son afectado

Voz 0874 21:55 es que ya lo comente estar algún día que mucha actividad en alemán incluso sobre temas independentistas oye faltan dos meses para las que serán las cuartas elecciones generales en los últimos siete años en en el año dos mil once hace solamente ocho años el PP y el PSOE acumulaban casi el setenta y cinco por ciento de los votos en contra son en estas elecciones según todas las previsiones pues habrá un congreso sumamente dividido el más dividido desde luego en la historia de la democracia española en este contexto de deprima permanente de campaña electoral queríamos hablar de una cuestión en concreto a la que nos vamos a enfrentar que a lo mejor es un ángulo diferente para contar esta historia

Voz 30 22:33 y es si si los políticos

Voz 0874 22:37 sus partidos son más que nunca un producto si es un producto qué tipo de producto eso es una marca blanca es un producto que tiene mucho en común cada uno con el otro lo hemos visto de hecho ahora en los logotipos y hemos invitado a dos personas para charlar de esto unas Pablo Alzugaray que es fundador y consejero delegado de la agencia de publicidad Shackleton y también Pablo que es la compañía especializada en estrategia en comunicación y en acción política cómo estás Pablo buenos días hola buenos días te has trabajado además en las últimas dos campañas de Mariano Rajoy sino recuerdo mal CHI a ir la Gustavo central Aida además de amigo es experto en tendencias en innovación en posicionamiento digital de marcas ya te digo también que para ser nuestro Nicholas Negroponte que tengan un papel encima de la mesa nada más llegar no quedan Arabia como estas Gustavo bien cantar estará yo creo a ese pueden aplicar parámetros publicitarios a la a la campaña electoral

Voz 23 23:29 desde luego que sí Pablo yo creo que sí

Voz 30 23:32 pero yo niego la mayor yo no creo que un candidato sea un producto propio candidato son candidato no tiene nada que ver con un producto una campaña electoral por supuesto asume parámetros de una campaña publicitaria convencional pero es absolutamente diferente tiene sobre todo una velocidad de acción comparable con una campaña convencional tiene un factor que la diferencia muchísimo que es que todo se mueve mucho más rápido no pero pero todo se mueve en una campaña convencional en los competidores se mueven pero a otra a tal velocidad nadie te responde a los diez minutos de lo que has hecho nadie tiene

Voz 32 24:14 la réplica al para la que tienes que tener preparada una contrarréplica

Voz 30 24:19 yo he dedicado toda mi vida a las campañas convencionales digamos no no las campañas políticas y cuando entre en las campañas políticas me pareció completamente distinto

Voz 0874 24:29 las normas son otras entonces no hizo

Voz 30 24:32 todo el y Minnesota que significa para el consumidor

Voz 0874 24:34 por la digo consumidor esto defiendo lógicamente a la gente que luego va a votar por ese producto que haya más diversidad en las estanterías frente

Voz 0748 24:44 qué se puede generar una mayor ansiedad o sea que está en en marketing y en publicidad está bastante probado ejemplo hay compañías como McDonald's que llegaron a España con noventa y seis referencia sea que cuando se abrieron los primeros ratones tenían noventa y seis productos diferentes no y el consumidor español reaccionó con con la ansiedad porque cuando tienes tanto donde elegir genera una paradoja no que es que cuanto más cuantas más opciones para elegir es casi peor para el cerebro porque tiene que considerar muchos factores no McDonald's eso que decidió en todo el mundo fue reducir sus productos a tres cuatro cinco con bonos en España pues probablemente hay muchos votantes que no saben a quién van a votar yo creo que son las elecciones probablemente en las que hay más gente que no sabe quién votar no y eso provoca un cierto rechazo por parte de la gente en la Civia paso olímpicamente no ya veré a quién votan hoy puede que se decidan en la última

Voz 0874 25:35 emana podrán escoger un esfuerzo ligar un esfuerzo y ahora hay que escoger entre partidos que se parecen mucho es esto complica las cosas entonces

Voz 30 25:44 bueno sí yo creo que sobre todo hacen más importante de la campaña no cuando hay dos bloques ideológicos cuando hay dos opciones ideológicas sólo dos tú en como ciudadano empieza es la campaña prácticamente

Voz 0874 26:00 sabes a quién vas a votar es difícil salir de la trinchera

Voz 30 26:03 y la campaña realmente no muy no mueve mucho voto porque la porosidad que hay la frontera que hay entre los dos partidos pues es es poco porosa poco flujo en el momento en el que dentro de cada bloque hay varias opciones la verdad es que la gente no sabe a quién vota por tanto la campaña lo que digas en la campaña lo que hagas pues cobra particular importancia porque el voto pétreo el voto que ya está asignado previamente pues es menor ya hay muchos más votos flotante no mucho más voto condicional de gente que podría votar a una opción podría votará otra por tanto es una buena noticia desde el punto de vista de la campaña es una en mi opinión mala noticia del punto de vista de la gente porque yo creo que hay cierto hastío no yo creo que el principal adversario de de todo esto que vamos que estamos viviendo y que vamos los próximos meses va a ser la indiferencia el hastío el el el cómo evitamos cansar a la gente no porque bueno porque la gente tiene un límite de aceptación de contenidos no la política se ha vuelto en España una especie de casi de de entretenimiento mediático televisivo que que la desnaturaliza porque la política no es eso la política no es entretener a la gente

Voz 0874 27:22 no es hacer un mundo mejor claro la

Voz 30 27:24 sí yo el otro día en juego en la agencia bueno vamos a imaginar que reemplazarlos la palabra política por lo nuestro entonces por lo nuestro por nuestro futuro en realidad la la política exceso es nuestro futuro la política se ocupa de nosotros de lo nuestro de nuestro dinero no es un no es un contenido mediático por muchas tertulias que se organicen y por muchos programas de televisión no es un no es no es un no es una cosa para pasar el rato eh que si uno le dijo al otro qué si lo llamó que silenció el ojo son son boludez sea realmente la la política es muy importante porque tiene que ver con con nuestra vida con

Voz 0132 28:03 yo quería preguntaros hemos visto antes de la campaña en la en la precampaña a políticos españoles lanzando mensajes que directamente eran falsos no por ejemplo cuando

Voz 30 28:14 es un ligada han el problema de la natalidad

Voz 0132 28:17 aborto no en vez de a la inmigración olas a falta de políticas públicas que promocionen que efectivamente pues la gente pueda formar familias no todo esto estos mensajes retorcidos que forman parte de la desinformación del populismo del fragor de la precampaña se trabaja para que no ocurra

Voz 30 28:35 a esto dados los tiempos tan

Voz 0132 28:38 rápidos no se puede controlar trabajáis los asesores publicitarios junto con los asesores de de contenido el equipo de siempre de de los gabinetes como se hace de quién es la responsabilidad última de esto no

Voz 0748 28:49 pues mira ahí hay una una cuestión que es yo creo que propia de estas elecciones no sé lo que pensará Pablo no pero digamos que la diversidad de partidos a los que se puede votar lo que está generando es una cosa que yo con pararía con lo que ocurre con las telefónicas por ejemplo sea cuando hay dos tres telefónicas pues los mensajes son de un tipo pero cuando hay veintisiete Telefónica la agresividad de los mensajes aumenta la competencia por ocupar el espacio aumenta ir trata de utilizar todas las posibilidades que se te ocurren dentro de tu ideología o de tu mensaje entonces creo que lo que está ocurriendo es eso y que va a haber en estas elecciones se van a se va a polarizar mucho ideológicamente el voto y entonces el extremo de él salvo la parte derecha lo que está intentando es competir a ver quién es

Voz 0754 29:32 ese más español y a ver quién tiene más

Voz 30 29:36 en la última campaña que he también compite que nueve del nueve la derecha hay también habla de España de repensar que sorprendido

Voz 0748 29:46 lo que genera una agresividad que a veces se se les puede ir de la mano no idiotas concentración que yo haría es que también en en marketing publicidad ese trabaja más con un concepto que es la metodología personas vale que consisten que tú tienes a lo mejor en tu habitación donde haces la creatividad tienes ocho diez perfiles de personas a los que poner nombre y apellidos pueden ser simulaciones que pueden ser realidad y entonces tienes que lanzar simultáneamente mensajes a este que diese más católico a este que es más populista a este que es más de izquierdas no tienes que lanzar una variedad muy grande y eso lógicamente lo que acaba generando es información que es lo que decía Pablo antes no

Voz 0754 30:23 a mí me llama la atención es que en en el en los durante mi formación de hacer radio también lo hacíamos así en los cursos de Latinoamérica ahora hace Radio nos decían siempre cara programa que tú haces imagínate un oyente concreto dale un nombre una biografía pero para que te dije y el te quería preguntar otra cosa sí

Voz 33 30:48 el y si el eh

Voz 20 30:51 sí que te que se trata es lo nuestro

Voz 0754 30:55 cómo es posible entonces que las las campañas en las elecciones tratan de toro pero

Voz 20 31:02 uu siempre cuando hay un político que quiere hablar

Voz 0754 31:04 las pensiones de política social de vivienda en realidad esto campañas no recuerdo que alguna vez hayan tenido éxito yo recuerdo que el mucho antes durante el boom inmobiliario el único partir la corrupción urbanística fue Izquierda Unida Esquerra Unida tenía unos los peores resultados electorales en esa época hay Esperanza Aguirre habló de ETA

Voz 33 31:31 el es

Voz 0754 31:33 que es duro de eso que es una gran

Voz 30 31:37 pregunta yo en todo caso no atribuirse los resultados de Izquierda Unida a sus campañas

Voz 0874 31:42 ya

Voz 30 31:43 por digo por empezar por algún sitio a mi me parece que las sociedades tienen los contenidos que merecen las campañas que merecen los políticos que merecíamos

Voz 0874 31:56 becas esto que me importan

Voz 30 32:00 que yo estoy soy soy parte del sistema y por tanto es una es la típica pregunta de bueno y porque la gente no elige un contenido sobre cotilleos en lugar de elegir un contenido un documental fundamental sobre no sé sobre Nicolas Tesla no que es mucho más interesante probablemente que un programa de cotillas bueno

Voz 32 32:23 es una pregunta sociológica casi no la politica no está la que la política y las campañas electorales no están ajenas a la sociedad en la cual

Voz 30 32:31 funcionan la cual existen no pero pero hay que reivindicar y este es un medio perfecto para hacerlo hay que reivindicar independientemente de que se esté hablando de que ese debería estar hablando no y cuál deberían ser los temas yo creo que los políticos que hay de todo tipo si hay políticos que intentan todo el tiempo que en el centro de la discusión éste lo que le pasa la gente después cometerán los errores que todos podamos cometer pero pero yo creo que que es esencial que que la gente que los medios que los los que trabajamos en ello reivindicamos que es lo que tiene que estar en la disco acción no son digamos las cloacas entre políticos de sí1 traicionó al otro y el otro lo miró mal y todo eso que forma parte del de lo accesorio deberíamos reivindicar que se está hablando de de de del modelo del del trabajo del

Voz 0874 33:34 el de los programas de de lo que va a pasar sí pero perdona pero pero cargos políticos han descubierto que es mucho más rentable mediáticamente dedicar todo su tiempo a insultar al contrario entonces no escuchas nunca ningún político digamos que el líder de uno de los cuatro grandes partidos hablando de las cuestiones que realmente afectan a la gente sólo los políticos se equivocan todos pero se

Voz 30 33:54 a ver si no al cien noventa lo electoral llevamos tres elecciones en tres años no no parece que lo que estén haciendo funcione bajar agur el de Eduardo Mendoza y los vinos viera describiera la situación desde fuera sería todavía peor que cuando escribió el libro claro diría diría esto no está funcionando básicamente no porque no está funcionando es un hecho

Voz 0754 34:17 pero eso no ocurrió solamente aquí en España ocurre sino también en Estados Unidos una Alemania también tenemos en la en la comunicación intruso hablamos adquiere ese término en Alemania se habla muchísimo de la economía haré la atención que es lo que los y el que más grita que la barbaridad más alto a dice capta la atención de la gente hilos que con tono tranquilo intentan explicar una situación compleja no captan esa atención

Voz 30 34:48 sí sí es verdad lo que pasa es que yo necesito pensar que vamos a mejorar no no recrearse en que todo es un drama no la realidad es que el nuevo las las elecciones los ciudadanos la las las urnas no reflejan exactamente lo que parece que pasa en los medios no las campañas del quince y el dieciséis en mi opinión fue estuve bastante involucrado en ellas fueron un buen reflejo de ello no los resultados fueron un buen reflejo de ellos la gente normal la gente que que bueno espero que la algunos de los que no están escuchando tienen una vida unos problemas se levantan por la mañana van a trabajar tienen su vida su situaciones también rechazan cierto ruido vamos a llamarlo de la política espectáculo no y al final cuando el aumento de votar piensan en sus intereses en en en sus familias y yo creo que que si hay un espacio para una política y unos políticos moderados y centrados que defiendan sus ideas con toda la vehemencia el mundo porque porque ese es su trabajo pero pero pero que las defiendan no desde la no desde les electoralismo sino desde bueno estas son ideas Éstos son las propuestas yo tengo para resolver los problemas de la gente de una manera tranquila sosegada las expongo no yo quería preguntar poco sobre nuestro trabajo

Voz 0798 36:21 perdona Messi hago alguna pregunta ingenua de niño en cinco años no pero yo imagino vuestra reuniones con los políticos claro estaba bien lo de teléfonos supermercados Z no es lo mismo porque cada uno de teléfonos después decir mira yo creo que puedes defender este valor total pero claro los políticos hablan exactamente de eso de valores pero ahí no se los puede proponer a ellos los tienen de casa no

Voz 30 36:45 entonces lo que quiero decir ellos esos dicen que tengo que decir

Voz 0798 36:49 para ganar o sea no no no

Voz 30 36:52 les da ideas por ejemplo se dice una cosa que tienen que replicar que tengo que decir Osama salen propuestas políticas casi de vosotros a ver es que es que es muy importante la las series de televisión y las hacen mucho daño porque crean una especie de de de de Doria no o es Womens es una serie genial pero pero es que la vida no es así

Voz 0874 37:18 esta Juan supera además en realidad no para mí

Voz 30 37:23 por eso decía al principio que los políticos no son producto bruto no hablan hacia este Un una lata de cerveza es un cacho de metal con un líquido de cebada dentro pero ha hablado Ashton el político los políticos son tipos en general muy formados intelectualmente despiertos ambiciosos que por supuesto tienen sus ideas nuestro trabajo no es decir a los políticos lo que tienen que decir en absoluto por eso digo que comparar un poquito modo os lo pregunta no realmente a los políticos tienen que Madero es que no no me quiero otorgar un papel que no tengo que decir los políticos tienen sus ideas sus programas que están pensados por políticos no no por no por consultora nipón agencia de publicidad

Voz 0132 38:08 pero por ejemplo cuando en los mil cincuenta

Voz 30 38:10 lo que ellos tienen en su cabeza cuál es su proyecto cuál es su programa en el mejor de los casos en el mejor de los casos tú consigues darle forma a eso pero pero pero pero las ideas no las ideas de programa

Voz 0798 38:28 pero las dice pero las propuestas las eslóganes que a veces parece directamente pensados esa mañana para contestar al

Voz 30 38:35 o porque quieren conseguir esto otro no pero un eslogan no es otra cosa que una síntesis de una idea que alguien alguien que alguien antes te dijo no los políticos los partidos los los los políticos los programas los equipos de los políticos porque además los políticos no son esa persona en la campaña del quince y el dieciséis y y yo veía Rajoy tres veces cuatro veces yo no hablaba con Rajoy yo hablaba con el equipo de Rajoy que en aquel momento lo dirigía Jorge Moragas y un y un equipo de gente yo hablaba con ellos yo no no no no no a en un helicóptero con Rajoy discutiendo cuál iba a ser la estrategia en absoluto vamos eso es lo que eso no es así eso pasa en las películas en la vida real Rajoy está dando vueltas por España por el mundo tiene un montón de cosas más importantes de que hablar conmigo Rajoy tiene un equipo que se que hace la campaña exequipo ya viene con un programa con una estrategia política que no comunicacional política esa estrategia política se traduce en una serie de eslogan mensajes imágenes

Voz 20 39:45 tiesas publicitaria juego envidias spots o lo que sea pero si los políticos llaman a los publicitarios bueno será porque quieren importar algo de las técnicas de publicidad para sus campañas yo yo estoy pensando en en en Francia asesor publicitario que sea más segura en algunos de las mayores aportaciones a la política francesa fue decirle admitió que se mandara mandarle limpiarse los dientes caninos colmillos con esa pinta de vampiro nunca va a dar confianza al pueblo francés ponerle una pequeña a conocéis detrás de un cartel Toral poniendo una fuerza tranquila para para tranquilizar al lector que la izquierda no venía con el cuchillo entre los dientes y luego el segundo eslogan fue generación directamente inspirado en una campaña publicitaria que era generación Pepsi vender a un político como hicimos en Francia como un paquete de detergente si consideráis que que hay un peligro de banalizar a la política por importar esas herramientas porque al final un poco en la línea de lo que se supone que que que que un político viene con con sus ideas convicciones porque piensa que no es el único así que pueden nacer

Voz 23 41:07 un un un una aportación a la

Voz 20 41:10 la sociedad no a veces cuando vemos que los políticos deciden por ejemplo venga soy ciudadano si pactan con el PSOE en función de de sondeos el caso del del PP donde me posicionó respecto a al eje izquierda centro derecha en función del espacio electoral que me deja libre en el caso del PSOE algún día sacan la bandera española más grande que nunca se ha visto en una campaña electoral y al día siguiente dicen que que que que bueno que que siguen entonces da la impresión de que hay pocas convicciones y que por eso se acercan a la a la publicidad porque lo que quieren es conquistar un nicho el que esté libre del mercado

Voz 0748 41:50 estoy porque la política porque los municipios pueden soportar algo bueno y no sólo a poco de la visión de Pablo o sea yo yo creo que los partidos políticos que son marcas evidentemente el comportamiento de esas marcas es distinto pero los partidos políticos son una promesa una relación y una expectativa balsa que hizo una identidad esa yo sé que cuando así votando a Podemos y votando una cosa así votando al PP estoy votando a otra entonces cuando yo he trabajado tanto en el con el Gobierno anterior como con algunas campañas de algunos políticos concretos lo que siempre trata de hacer es ayudarle a descubrir cómo está llegando su mensaje y su mensaje es eficaz y que alternativas habría ese mensaje para conseguir que tenga más más persuasión que tenga más poder en la calle no saque eh sí que hay metodología de marketing en el trabajo político

Voz 0132 42:38 pasa que a veces lo va a haber más a veces tenemos la sensación de que sea un

Voz 0748 42:42 tras filtrado por el tamiz publicitarias a cuando

Voz 0132 42:45 políticos se pasea y cuenta todo el tiempo que tiene una prima desahuciada que hay una niña con la que ha hablado esa misma niña se ha ocurrido con Obama ocurrió Pedro Sánchez ha ocurrido con Rajoy siempre tratas de llevarlo todo al caso particular todo al pueblo tú al final es es es muy pueril y no

Voz 0748 43:03 que era el caso perdóname en el caso de Alexandria ocasión Cortez en Estados Unidos es una chica que tiene veintinueve años que se presentan en Brooklyn si no me equivoco no Javier como candidata y que su su persona son redes sociales su persona es Instagram y su persona tienen mucho que ver la manera de estar con las celebrities de ahora en las redes sociales osea que al final la audiencia que va ser más influencia entonces la la la Audiencia al final es la misma audiencia de Paris Hilton que de Alejandría

Voz 30 43:32 ella o Casio Cortez con lo cual los modos y las maneras de actuar cada vez se parecen más claras de la celebrity entonces a mí me parece todo muy triste cuando no digo que no haya casos pero pero es que hay que reivindicar la política con mayúsculas eh no estamos tan en desacuerdo sea yo yo no digo que la de los partidos no sean una marca yo lo que dije es que los candidatos no eran un producto y lo sostengo vamos y he trabajado mucho con con muchos candidatos muy recientemente vamos lo lo lo lo que es fundamental antes hablabas de que no se va analice claro ese es el ese es eso eso es lo importante que no se va a analice pero es como con las relaciones humanas cualquier posición que esté impostada cualquier cosa que suene artificial no funciona la persuasión tiene una tiene tiene un componente de The al químico no sea voz te lo tienes que creer en el momento en que alguien de muestra que en realidad es una es una es una es un claim artificial es

Voz 20 44:38 publicitario en el sentido peor de la palabra

Voz 30 44:41 la publicitario quiere decir que que yo amo la publicidad y me dedico a ella pero presa esa acepción que hay del cuando alguien dice pero esto es ver yo lo lo odio eso cuando índice esto es verdad o es marketing siempre que diciendo no pues como vas a oponer la verdad al marketing no que que que que barbaridad dijera esto es verdad o periodismo no

Voz 0874 45:02 podría estar no que que el uso de métodos

Voz 0748 45:05 giras publicitarias tenga que ver con la falta de líder

Voz 0874 45:08 las dos auténticos no yo creo que podríamos hacer una cosa es dentro de un par de meses cuando a de la campaña que volvéis por aquí ya hacemos un análisis de lo que han hecho en campaña incluso igual un análisis un poco más publicitarios sobre los colores de los carteles los corazones que ahora ponen todos en los carteles porque parece que buscan Like más que votos no os agradezco mucho la conversación a Pablo Alzugaray es fundador y consejero delegado de la agencia Shackleton de Pablo está especializada en estrategia Comunicación de acción política ya Gustavo entrada que es experto en tendencias innovación posicionamiento digital de marcas ir en las eso

Voz 0748 45:42 para papas ahí estamos sigue sigue compitiendo todavía hemos con contacto ya ya son más amateur y hay que recordar que tú le explica estoy Twitter al Papa malo no alguno de dije dijimos que tenía que maquillarse porque tenía un te acuerdas que te lo conté sí cámara tenía unas ojeras tremendas pero no creo que todavía conserva

Voz 0874 46:06 gracias compañeros esta lo gracioso

Voz 34 46:09 eh

Voz 36 46:20 ah bueno

Voz 17 46:42 uu

Voz 40 49:51 a vivir

Voz 0754 49:52 que son dos días Javier del Pino

Voz 41 50:09 o eso es Arés vez fuera

Voz 42 50:21 Cristina Pardo buenos días qué tal muy buenos días te lo imaginas quiero llegar allí es que con lo con los muebles de otro las cosas que se dejan detrás lo que no se llevan de casa una cosa que no es la tuya o alguien que haya pegado un bajo por favor que este sábado por la mañana no ya esto quién estabas pensando maderos hoy en el Diccionario de conceptos políticos hablamos de la vida en La Moncloa hito a raíz de

Voz 43 50:49 eh una de las noticias más graciosas de la semana Pedro Sánchez en la primera página de su Manuel de resistencia explicando que lo primero que hizo cuando llegó a La Moncloa fue cambiar el colchón es cómo lo cuenta todo claro el cachondeo fue general los periodistas en los pasillos del Congreso

Voz 1545 51:06 cree usted que va a tener colchón suficiente de diputados para gobernar

Voz 19 51:10 a mí me parece lógico cambiar de colchón contra una casa que no estudian sí sí

Voz 43 51:15 yo creo que la mujer de Pedro y Begoña conoce el dicho de lo que es estrena siempre negra

Voz 3 51:21 es romántico si es ese es un romántico ha sido una carta de amor sí sí sí sí sí además si de lo tengo todo guarda evito en una cajita si se en un baúl de madera pero no paran Bowl

Voz 43 51:36 bueno son Paulita pero sí sí sí sí sí

Voz 3 51:39 muy romántico es muy romántico de todos

Voz 43 51:42 dos por lo que sabemos tampoco sé si había mucho motivo para cambiar el colchón de Rajoy

Voz 44 51:47 Diez leoneses que necesita sexo

Voz 3 51:49 que nada amable

Voz 43 51:59 sino que también Rajoy que el colchón de Zapatero sí aunque el colchón de Zapatero debía ser bueno Guardien me vio torería seguro que también Zapatero de hecho cambios seguro que si como dice él en su libro Pedro Sánchez dos que duermen en el mismo colchón acaban siendo de la misma

Voz 1545 52:16 Unión con vivo con el hombre que camino pues durante mucho tiempo con muchas presiones que ahora tiene menos que por eso lleva melena y además tengo que decir que a mí me gusta

Voz 45 52:29 gracias Ana muchas gracias por tu generosidad tengo que decirte que estoy muy orgulloso de ser tu marido además déjame que te diga que estoy encantado de haberte conocido

Voz 3 52:49 la haberme casado con amigos que debemos treinta años juntos

Voz 45 52:54 de los muchos que espero que nos quedan por delante hay mejor

Voz 0874 52:56 parar aquí al margen de la vida nocturna en La Moncloa de la diurna que se sabes

Voz 43 53:01 bueno pues sabemos cosas por ejemplo Felipe González era conocido

Voz 30 53:04 por su jardín de bonsáis tuvieron un papel

Voz 43 53:07 muy destacado para muestra este momento de Los guiñoles del Plus

Voz 39 53:11 hola muy muy buenas noches Noches el viaje de Felipe González a Bulgaria Rusia ha motivado una situación de excepción en la presidencia del Gobierno son imágenes rodadas esta misma tarde en el Palacio de la Moncloa a donde se ha desplazado Jordi

Voz 0874 53:27 Pujol para asumir la presidencia del Gobierno

Voz 39 53:30 en ausencia de Felipe González huyó el me editará con calma calma la fecha más adecuada para las elecciones hay hemos visto a Puyol encaramado a uno de los bonsáis Bonsái de Felipe González

Voz 43 53:43 Zapatero en cambio tenía la Moncloa llena de almendras

Voz 0874 53:47 Méndez explicó Andreu

Voz 43 53:49 Buenafuente

Voz 1069 53:50 tengo que decirte que me encantan los frutos secos así me encantaba las avellanas y las almendras de hecho las almendras las tengo por todas las partes aquí en Moncloa porque al al entrar comenté que me gustaban las almendras como aquí todo el mundo intenta agradar de la tengo almendras en el despacho del avión una tengo almendras en la vivienda e a todas horas tengo Ahmed

Voz 0874 54:15 hay mucho pelota en España