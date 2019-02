A Vivir Que Son Dos Días (23/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0131 00:06 el Gobierno de Nicolás Maduro ha cerrado la frontera entre Venezuela y Colombia para impedir la entrada de ayuda humanitaria que la oposición tiene previsto empezar a repartir este sábado la decisión se ha producido después de sendos conciertos organizados en la frontera a favor y en contra del chavismo donde se pudo ver al presidente encargado de Venezuela Juan do informa Carlos Sevilla

Voz 2 00:25 lo ha anunciado la vicepresidenta ha venezolana esta madrugada en Twitter el Ejecutivo cierra temporalmente tres puentes fronterizos por los que la oposición pretende introducir alimentos y medicamentos en territorio venezolano la decisión llega después del concierto internacional a favor de la ayuda humanitaria que se ha celebrado en la localidad colombiana de Cúcuta un evento al que asistió Juan why do quién según dice consiguió cruzar la frontera gracias a la ayuda de militares venezolanos

Voz 3 00:46 la pregunta es cómo llegamos aquí hoy estamos aquí precisamente porque la acuerdo también participaron entre otros la verdad

Voz 2 00:54 mientras al otro lado de la frontera en el puente de Etienne Dita se ha celebrado el concierto de respuesta promovido por el Gobierno de Maduro un evento con el que el Ejecutivo quiere denunciar lo que considera una injerencia en la política venezolana

Voz 0131 01:04 España considera que la situación en la frontera entre Venezuela y Colombia no es segura el Gobierno cree que las circunstancias no favorecen la entrada de ayuda humanitaria y recuerda que los alimentos y los medicamentos deben ser repartidos de manera neutral por igual dejando a un lado los intereses políticos

Voz 0866 01:19 Javier Garrido en una entrevista a la agencia Servimedia al secretario de Estado de Cooperación Internacional Juan Pablo de Laiglesia cree probable que se produzcan momentos de tensión ya que hay elementos explica donde las dos partes pueden entrar en conflicto de la Iglesia considera además que no hay garantía de que la distribución se haga atendiendo a las necesidades de los ciudadanos porque subraya no existen los mecanismos y asegura que querrían ver cómo abrir un canal humanitario donde haya neutralidad el secretario de Estado reitera además que las circunstancias no avalan que esté garantizada la seguridad porque maduro controlo la fuerza dice igualado tiene el apoyo de la población cambiamos de asunto de el ex abogado de

Voz 0131 01:55 al trampa Michael Cohen se reunió el pasado mes de enero con varios fiscales federales para informarles sobre la gestión del presidente de Estados Unidos al frente de su compañía según publica el New York Times Cohen ha facilitado detalles a los fiscales sobre presuntas

Voz 4 02:08 irregularidades en algunos negocios del magnate Irene Dorta

Voz 0131 02:11 la reunión con Cohen indica que los fiscales están interesados en asuntos relacionados con la empresa de Trump más allá de los pagos en acuerdos de confidencialidad que se produjeron durante la campaña electoral de dos mil dieciséis unos pagos que recordemos se hicieron para evitar revelar escándalos personales del presidente y por los que compense declaró culpable en mayo deberá entrar en prisión según The New York Times los fiscales han preguntado al ex abogado de Trump sobre Imad su Very un inversor donante del comité inaugural de Trump Cohen ha proporcionado información sobre reclamaciones de indemnizaciones seguros aunque la publicación no aclara que Cohen haya implicado al presidente Trump en dichas

Voz 4 02:46 irregularidades en vamos ya con la información del deporte

Voz 0131 02:49 sólo Conejo buenos días buenos días en ocho arrancaba la decir

Voz 5 02:51 la quinta jornada de Primera en el RC viste de un español y Huesca empataron a uno con goles de Granero y Etxeita en tres horas tendremos derbi madrileño el Getafe recibe al Rayo con la posibilidad de entrar provisionalmente los puestos de Champions y es provisional porque el Sevilla que es quién ocupa la cuarta plaza ahora se mide al Barcelona escuadra y cuarto en el partido de la jornada completando la jornada hoy tendremos una Alavés Celta a las seis y media y un Athletic Eibar a las nueve menos cuarto un apunte en baloncesto anoche la selección española venció a Letonia por cinco puntos el Madrid al Bayern en Euroliga por trece

Voz 18 07:51 no

Voz 19 08:14 y con quién ver

Voz 0798 08:34 si hay un periódico local que leer ahí está Íñigo Domínguez que seguir

Voz 20 08:38 con nosotros aunque hoy hay que reconocer que esta sección Íñigo es la sección en la que tenemos que llegar a esta noticia en algún momento que es la que realmente queremos contar no sé cuándo lo vamos a meter

Voz 0798 08:48 pero es que estamos por ella

Voz 20 08:52 no desde después de la del cura no poder empieza por hago series para que las que bueno entienda que de esta sección no en absoluto reírnos de noticias curiosas sino entender cosas que de otra manera no entendemos

Voz 0798 09:04 claro hay hay una distorsión de percepción porque hay cosas graciosas pero yo creo que todos los días contamos siempre cosas interesantes originales curiosas intrigantes que no es que sean graciosas porque en en toda España pasan cosas muy curiosas que en la Prensa de Madrid no no salen no caben no prestan atención

Voz 20 09:26 el entonces titular novela los asquerosos no te la recomiendo lo que pasa es que yo creo que nosotros somos los asquerosos Sando bueno ya

Voz 0798 09:35 ya es un motivo para leer relance más cara pues bueno mira empezamos por el correo de la edición de Álava del martes cinco de febrero porque en portada sale un pues eso un un un acto de homenaje a la comunidad judía de Vitoria se llama El abrazo de Judi Mendi pues aquí estoy muy curiosa que es que cuando son los judíos expulsados de España de Vitoria en en mil cuatrocientos noventa y dos pues se hizo una promesa a los que se iban que la ciudad les prometió que cuidara su cementerio aunque ellos no estuvieran no sea mantenido estaba bueno entonces se hizo un acto allí la comunidad judía de Euskadi celebró una una jornada con conferencias etcétera el presidente de la Asociación Cultural Uscadi Israel lunes Franks pues destacó este compromiso de las instituciones a la hora de cumplir con una palabra dada hace ya quinientos veintisiete años no hombre

Voz 4 10:34 esto cuando prometen algo prometen algo que dijo no

Voz 0798 10:37 antecedente histórico en todo el mundo donde un pueblo haya decidido respetar los restos de un cementerio o de cualquier otro vestigio judío dijo hay mucha sangre judía corriendo por las venas de los vitorianos y eso es algo positivo sois muy especiales si os podéis sentir muy orgullosos

Voz 20 10:52 no es la máxima de este programa es siempre tienes que aprender algo de todas las horas en todas las hemos aprendido algo yo no sabía que la gente de Vitoria tiene sangre judía que bueno que lo es porque sí

Voz 0798 11:05 bueno sí cerca de Familia acercase

Voz 20 11:07 para vamos vamos con andar todavía no todavía no

Voz 19 11:18 le queda como vamos a aislar una noticia

Voz 20 11:21 en otras muchas Dexter noticias nos llegan por seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro uno de la verdad es que los oyentes pues hacen el trabajo muy fácil con un montón de la AP siete fotografías que nos mandan lo repito son seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro

Voz 0798 11:35 esta noticia se junta para la Voz de Galicia roban en Monforte un tractor y lo devuelven tuneado tres años después ahí está el ladrón le cambió el frontal de forma que parecía modelo un poco más antiguo y además es que era es un vehículo valorado en sesenta mil euros no desdice el el hombre el dueño dices si tuviera que apostar diría que ese tractor no ha trabajado ni media hora en tres años no

Voz 4 11:57 el Ejército vuelo pues

Voz 0798 12:00 pues no se nos alegramos de que haya aparecido el tractor lanzamos aquí seguimos enlazando con vehículos pesados no era algo de Aragón rescatan al cura de Font con una excavadora del incendio de su casa pero la foto es increíble Sáez sale sea una excavadora pues eso cura subiéndose la actuación vecinal fue clave para evacuar rápidamente al sacerdote que había quedado atrapado en el balcón pues hubo un incendio y no podía salir y fue Paul ayudar ya alguien muy muy avispados ocurre coger el Tato y ahí ponerla bajarlo ya así les salvaron

Voz 20 12:33 hombre la fotos espectacular hay que hay que decirlo con el cura subido en la pala la excavadora procura está a salvo

Voz 0798 12:39 los vecinos muy bien selecciones muy bien y muy orgullosos a claro esto nos lleva a hablar de más

Voz 20 12:44 curas si demás curas también

Voz 0798 12:46 Dagom pero éste ya en fin el cura entra en la cárcel para cumplir una pena de seis meses por conducir ebrio y sin carné

Voz 20 12:54 el pecado

Voz 0798 12:55 es un pecador pero es que un incidente porque según explico el heraldos abogado Clemente per Ibáñez que que que apellido tan tantos

Voz 20 13:04 la mente pery Báñez en nombre propio

Voz 0798 13:06 eso ha sido condenado el el sacerdote ha sido condenado cuatro veces por este tipo de delitos dos por conducir bajo los efectos de alcohol y otras tantas por circular sin carné las tres primeras sentencias de aliviaron a multas y trabajos en beneficio de la comunidad no

Voz 20 13:20 bueno ya que viene de fábricas oscura no sirvió trabajos que hace tienen que servir

Voz 0798 13:23 bueno ahora pues entrar en la cárcel el pobre Luis Fernando

Voz 20 13:26 sí pero de acuerdo con el letrado todas estas condenas han sido cumplidas íntegramente puede religioso hombre falta de Valencia tiene que ser aquí cuando metamos están lo cual me venga vamos vamos a la aquí pues bien que es que encaja muy bien bueno

Voz 0798 13:38 es la nueva España un clásico de de la de la sección eh aquí el titular es mucho peor que en su título porque cultura es el ex edil de Pravia a juicio por un accidente de tráfico no bebí para dar esa tasa

Voz 20 13:50 el titular no tiene más historia pero es que

Voz 0798 13:53 es el suscrito dice la Guardia Civil asegura que el etanol exaltado por el conductor en en la ambulancia hizo saltar el alcoholímetro y que nadie Sopelana tuvimos que tirar la ambulancia para que se fuese de alcohol del ambiente dice este el testimonio de guardias civiles en el juicio o sea que si se saltaron las alarmas usted ya con el vamos al alcoholímetro ya dio positivo no una cosa increíble en fin bañado una boda el hombre bueno

Voz 20 14:22 vamos a este este es que pasa en las carreteras de España a saltamos al diario de noticias en Navarra

Voz 0798 14:29 también son cosas que pasan en las carreteras de España

Voz 20 14:31 ahora porque es es increíble dice

Voz 0798 14:34 detenidos por sustraer un panel informativo en Funes pretendían utilizar las vigas metálicas de la señal para obras

Voz 21 14:41 sí

Voz 0798 14:42 no hacer cemento armado con no se pero no para utilizarlas como Bigas yo no se pone aquí la información dice con las cortaron desde la base tenían intención de utilizar como Bigas para unas obras en su vivienda

Voz 20 14:57 sí bueno ver más de ladrones Voz de Galicia

Voz 0798 15:00 este es esto es buenísima debo citar al autor Alberto Mahía un compañero de la Voz de Galicia porque es un suceso pequeñito pero es es divertidísimo y está muy bien escrito dice un joven atracar una tienda de chuches en Arteixo gasta el botín en una casa de apuestas

Voz 4 15:17 bueno

Voz 0798 15:18 antes pidió un cuchillo en un bar para arreglar la moto se lo llevó y lo usó para robar sea que fue encadenando bueno pero es que es como una tragedia en tres actos que está contada así y además empieza si quería jugar y la jugada no le pudo salir peor

Voz 20 15:31 es una buena manera de empezar la si no

Voz 0798 15:33 bueno entonces el miércoles un joven despertó Night eso con ganas de probar suerte una casa de apuestas y como no tenía un céntimo ideó un atraco sobre la marcha sin planificación alguna

Voz 20 15:44 yo lo habíamos sospechado ya sin planificación alguna visita

Voz 0798 15:46 ella llevaba el arma de casa se presentó una cafetería y se dirigió al camarero con cara de ayuda tal Le pido un cuchillo etcétera no uno cualquiera sino uno de Sierra hay de grandes dimensiones bueno segundo acto antes desaparecer dijo que en unos minutos regresaría a volver no lo hizo con el arma en sus manos busco un establecimiento cercano fue una tienda de chuches

Voz 0417 16:09 entró se atracó de fue tercer acto el joven cogió el botín huyó a la carrera fue la casa de apuestas dentro gasto todo lo que había robado

Voz 20 16:20 hoy dice

Voz 0798 16:22 el rector no era subida de sueldo

Voz 0417 16:25 al hecho de perderlo todo

Voz 0798 16:27 a las puertas de dice a las puertas del negocio de apuestas deportivas le esperaba una

Voz 20 16:31 patrullas de la Guardia no no era un buen día para robar hay ideas que no son buenos días para nombrar a ver en El Comercio de Gijón explica maestro la guerra de los tendrán si esto es un es

Voz 0798 16:40 la da enrevesada de increíble pues bueno un vecino que dejaba siempre el coche aparcado en en en un barrio chií en el barrio de la Gerona y entonces siempre aparecía en las ruedas pinchadas disco su tía entonces qué pasa pues dice ni venganza será terrible bueno pues ese Miró legislación descubrió que estaba prohibido poner temporales los tendederos de la ropa entonces lo denunció ir índice la crónica sin embargo el Ayuntamiento no le dio mayor relevancia dejó pasar el tema lejos de desanimarse López que se llama al ciudadano en un afán de dar un escarmiento a toda la comunidad acudió al Defensor del Pueblo y tras comprobar la acusación por baladí que parezca

Voz 0417 17:24 dice el texto también por favor

Voz 0798 17:27 tenía base jurídica y el órgano encargado de velar por los derechos de los ciudadanos amonestó al Ayuntamiento la instado aplica la ordenanza retirar los centrales bueno para ganado López no ha bueno a ver si lo hacen Súper López

Voz 20 17:40 este es un buen titular pero merece explicación supongo que es un es un periódico asturiano sí es es evidente que es asturiano

Voz 0798 17:47 hablamos de periódico es hablamos de fabada esa nueva España otra vez a la semana pasada hablábamos de la burbuja de la Aranda no también Asturias pero es a otras crisis sobre la que no sabíamos nada no puede ser y eso la fabada por qué bueno titular la fabada ante la crisis de la panceta la fabada ante la crisis de la panceta las cartas en busca de la receta magistral evidencian las discrepancias en el compongo no hay unanimidad ni en la Cofradía de las fabes cuál es el problema pues que aquí dice la crónica están encallados en el con Pangos en el sentido que no se ponen de acuerdo si tiene que llevar panceta o no lo dice dice se ha puesto de moda la panceta que sustituye al tocino La con el presidente de la cofradía José Ramos Villa piquero

Voz 20 18:33 sí

Voz 0798 18:34 dice que él dice él él de parece que que muy mal muy mal pero es que el propio secretario de la Cofradía Ismael Fernández Ramírez defiende echar panceta Illa con dejando claro que la panceta no hace la labor de la con bueno hay todo un artículo sobre esto apasionante aunque da mucha hambre

Voz 20 18:51 sobre la crisis de la panceta los Secretarios reclama el tradicional tocino de tira gorda eso es otra textura fino tirador pues no otra de un oyente está la envía Pedro Benjumea por correo

Voz 0798 19:03 armado por los arqueros te acuerdas lo que contamos así que los jabalíes luego da muchísimo juego ya en Galicia también lo están haciendo al ir con arcos bueno pues el Diario de Cádiz eh hay otro tema con Palomas Puerto Real lucha contra las palomas con anticonceptivos tomó uno puede pensar cosas rarísimas

Voz 20 19:20 eso es a la cabeza no sé hay que leer sorprendentes

Voz 0798 19:22 de dice las medidas preventivas siguen la estrategia de las plagas usando piensos anovulatorios

Voz 20 19:28 piensos anovulatorios ir pues uno Piensos que ven

Voz 0798 19:30 pero con unos polvillo es anticonceptivos claro y así de esperan que que sí que

Voz 20 19:37 estériles no importa un par de generaciones entonces habrá palomas se dicen que el problema es que la gente pues

Voz 0798 19:42 es les les echa el pan ha entrado a los vecinos el pienso este para que lo echen en vez del pan lo lo han repartido en el pienso anunció a la gente porque dice la gente no puede darles de comer pan dice es que no han llegado a decir que las palomas pasará hambre

Voz 20 19:56 se queja cosa que hacemos de vez en cuando yo intentar ver cómo la prensa local recoge o bien algo que no le afecta o bien algo que le afecta directamente a esa región hay veces que esa prensa local siempre busca la manera de contar un asunto casi te diría que me planetario no sé si si ha sido un una nave llega arte buscan esa fábrica de Murcia que ha hecho las tuercas de la nave no Iturbe han con ellos en este caso claro hay una noticia que afecta especialmente

Voz 0798 20:32 a a un lugar que es Málaga Málaga pues que que puede ver qué puede haber pasado en Málaga que no hay más grande en Málaga que lo que ha ocurrido esta semana eso que pueda haber pasado en Málaga que ella alterado los sismógrafos y la geología

Voz 20 20:45 el lugar no es que a la vista de las portadas

Voz 0798 20:48 es que tienen tos fotones de la misma persona de la misma mujer dice que esto es un acontecimiento planetario que no sé cómo no sepa el mundo bueno Villalobos deja la política van Celia Villalobos dice la política bueno pues fotón en todos los periódicos Mara como la opinión el sur

Voz 20 21:02 pero foto cinco columnas a toda portada con

Voz 0798 21:05 el mismo titular Villalobos deja la política pues si ese gran acontecimiento y lo vamos a ver el fotón del ideal también si otros fue donde sobre El molino de viento más grande de Andalucía pues ciento cincuenta metros de altura en Padul el pues es un fotón de un bicho aquí que están construyendo es la portada pues bueno pues es el más grande de Andalucía

Voz 20 21:25 sí señor hombre si seguimos en Andalucía esta noticias del diario The del día desde hace unos pocos días es importante

Voz 0798 21:32 sí es más animales porqués caracoles

Voz 21 21:36 pues

Voz 0798 21:37 por lo visto en Córdoba es una pasión son una pasión los caracoles la temporada de caracoles arrancará el próximo veintidós de febrero la primavera se adelanta en la ciudad con los tradicionales puestos de estos moluscos entonces me he puesto a leer y resulta que es que hay pasión porque cientos de puestos de la artículo te explica qué horas se abren en donde a que con qué horarios dónde comer los etcétera hilo lo curioso es que ni siquiera la cría de de caracoles es típica de allí porque hice un artículo que la mayor parte del caracol que se consume en Córdoba procede de Marruecos sí son son hay empresas cordobesas líderes en el sector de la importación del caracol bueno pues esa es la cría de caracolas algún tipo de Trip típicos de Córdoba no pues en Marruecos fíjate

Voz 20 22:20 es esa tradición de dónde viene pero sé

Voz 0798 22:23 es muy curioso en Málaga hoy claro esto después es imaginable no

Voz 20 22:27 en sí Santiago Abascal va a caballo pues lógicamente los de Vox tienen que defender lo que define

Voz 0798 22:32 pues sí Vox defiende en Vélez las riñas de gallos como parte de la tradición raro que esto sí que hay una movida montada de tirar cabras desde un campanario en Andalucía prohibió las peleas de gallos en dos mil tres salvo las organizadas con el objetivo de selección de cría para mejorar la raza etc bueno pues se permiten algunas riñas en las que los animales no mueren sino que pero el primero que acaba con la pechuga sobre la tierra en un máximo de veinticinco minutos después muy curioso porque bueno

Voz 20 22:57 no

Voz 0798 22:57 esta tradición del mundo rural que defiende Vox en Vélez Málaga haciéndose eco de las quejas de la Asociación Gallega galletera española el mano Lin y bueno ahí esa polémica pero como no hemos entrevistado a Lin bueno pues habrá que buscarlo la sección cayera española el Manoli ríete tú de la polémica compañía Si bueno Hidalgo les pone la letra trabo todo el rato en Ibiza canela ya roce matanzas la polémica está servida

Voz 20 23:28 vale ya hay dos señoras en portada haciendo o lo que es una

Voz 0798 23:30 bueno pues una movida sobre si sus a canela o no en el arroz de matanza es una una especialidad de esta época del año y bueno ríos de tinta sobre cómo se hace sobre cómo no se hace qué cantidades etcétera apasiona

Voz 20 23:42 antes vamos a cerrar con este del día Mallorca sabes vamos a dejarlo consiga una película de terror y que la gente imagine un poco parece

Voz 0798 23:50 la película de terror Diario de Mallorca una empresa promueven Palma pisos colmena de seis metros cuadrados

Voz 20 23:57 hombre algunos que van de vacaciones a Palma

Voz 0798 24:00 les parecerá Bastos les sobre eso es mete

Voz 20 24:02 pero voy un abrazo

Voz 22 24:28 sí

Voz 17 30:09 oye

Voz 31 30:10 pues no ha hecho el paso que

Voz 6 30:36 no les pilla el toro

Voz 4 30:40 y qué decir de el toro es políticamente correcto eso no se puede decir no puede decir que buen color tiene muchas gracias eso sí sólo eh no no es el sol es que estoy un tratado un tratamientos de belleza me estoy haciendo espera espera déjeme explicar el público que está aquí porque a lo mejor no es oyente sorpresas hasta que el público viene siempre esperando ver aquí

Voz 20 31:02 sí

Voz 4 31:03 es ahora mismo según Carmen Roche estuve cenando con él no es para tanto e impactante que la gente luego se desanima cuando ve que ha llegado y hoy no vienen James ahora no toca yo lo tengo

Voz 20 31:19 total que viviste tú contaste a una cosa que sabe contar perturbar conocisteis que estabas en maquillaje para alguno de los a de programas que antes en Televisa

Voz 4 31:29 son un éxito todos de éxito e que la maquilladora creo recordar una de las maquilladoras este hizo una sugerencia no la que me estaba maquillando que aún hundirse vale lo admito si la compañera a la que estaba la silla de lado la que estaba al lado que estaba mirando me estaba inquisitorial dicen de te dijo ve dije operativa me dije Ponte estar muy muy estás muy viejos dijo textualmente estás muy viejo digo no es que no esté es que soy estoy feliz en el castellano que es maravilloso claro eso eso es una ventaja que tenemos el gerundio el ser y estar dice dice lo Pirate los párpados te estás te los ojos digo ya dice y luego ahí ahí luego un poco dice es que tiene los ojos tan bonitos me dijo pero bueno ahí ya que haya ahí ahí ya compensa compensa un poco el daño que hace ocho y no bueno total que no no no

Voz 20 32:19 a esas otras piezas hacerlo no lo puedo tratar de hecho

Voz 4 32:21 peeling mechón feeling si tú tienes total total total tocado y carita un rato cuerpazo ya lo tenías estaba cara también si el tengo una carita es que el bebé hecho un peeling el porqué el tengo la piel destrozado de la del taquillaje justamente el tanto guiarme durante años ya es decir una persona ya proyecta tengo casi sesenta años más pero casi sesenta años el entonces te con la piel muy deteriorada Illes me voy hacer un peeling pero claro nunca había hecho no sabéis lo hubo duele mejor sí pero siendo más que echar una crema yo creo para una crema una crema que tiene como puntitos tiene como como cristalinos vamos a decir ensaña se ensaña con saña contigo no

Voz 32 33:04 bueno el el David me dijo la la la profesional que cinco días estaré

Voz 4 33:10 la destrucción cinco días no está ya estupendo tengo la piel como Master salvo la que soy fíjate yo me quería retirar una está pendiente consejos si me retiro porque ahora mismo estoy en la cresta

Voz 20 33:22 tú estás en el mejor programa de televisión

Voz 4 33:24 es que la televisión la radio en lo mejor es podcast por lo recomiendo todopoderosos aquí dragones que es aquí que es de Podium exacto escuchando voy de gira tengo tengo un éxito totales tirando pasta cómo vivía la pasta me sobra ya sabéis obra seis tirando dinero o sea es que es que Villamor todavía ministro dijeron Javi sí ha sido el retirar no te retires hace hace falta dinero él una pasta Javi basta una pasta yo digo pero pero que a mi edad Se puede ganar tanto dinero en buena lid me refiero además una ahora es una porque siempre ha sido siempre ha sido ir no sé qué hacer estoy la cresta de la ola de ser momento el momento justo retirarse es ahora hombre

Voz 20 34:04 hay dos maneras de hacerlo una es

Voz 28 34:06 poco a poco a mí no me gusta

Voz 20 34:09 a mí me gusta más si te hubieras te retiras eso se ha acabado dando no vale decir no voy a empezar a hacer como dice Carlos Faemino es que yo quiero hacer

Voz 4 34:17 cuatro cuatro años si no no yo creo que o todo o nada o sea yo claro cómo estoy ahora Osàcar estoy yo estoy yo llena llenando el zurrón que aun se dice ya no se dice

Voz 6 34:27 lo dicho una palabra un poco vacuna eh

Voz 4 34:30 va bien con la excepción tuyo anterior con la de la prensa local no es me dice sí pues entonces me me da rabia si fuera para el éxito artístico sin éxito artístico lo dejaba te lo juro pero es que crematístico gente me va también ganó tantísimo dinero pues tú estás ahí pensando si te retiras no te sí sí sí pero digamos que que ahora el tema la pasta es coadyuvante porque antes que en fin otra vez en un éxito brutal entonces qué hago yo me retiraría usted adulta que nadie habla abiertamente de la pasta eh sabes lo que haría David yo estuviera aquí Broncano sí le contesté decir pero no pero esto lo dice este hombre que ahora se lo dije se dije los los impuestos en los últimos cuatro años al dijiste los impuestos pero no la pasta que tenía está pero quemará siglo depende me lo que ha ganado pero la gente no sabe si eres sí sea limitada así es IRPF cuidar y no por ahí no por ahí no yo estoy con obviamente que María te has yo lo de actúe en Tudela Europe a mí yo he estado a punto ya está feliz y tus hijos ya lo saben ahí Feli

Voz 20 35:35 pero bueno que te retires yo creo que te tienes que retirar

Voz 4 35:38 vale pero sigo aquí sí vale vale qué tal qué tal en tu casa de Soria hará tienes de todo tienes calefacción tienes wifi estos otra bendito sea el señor osea está sufriendo porque idiotas por por por eso por tacaño tengo calefacción ya que la vida había cambiado pero lo que pasa que hace un par de ellas tu pensabas que no era imposible poner calefacciones Soria no había llegado la tecnología Soria oye echaba cuentas y decía os todo esto sube un poquito ahí

Voz 20 36:06 a los métodos además ecológicos geotermia

Voz 4 36:09 bueno ya pero sí los hay pero son también carísimos entonces el yo y lo que decías que no no hay que yo tengo que sopesar esto mucho digo bueno pues vengo paso un poco de frío pero no compensaba teníamos chimenea y tal pero no no es feliz yo pasando frío pasa mucho de niño muchísimo frío no yo sí me acuerdo el primer día que tú en un sitio con calefacción y Filipe fíjate estuve en Usera nuestro que ahí estábamos me escucha el yo me lo voy a contar es que me parece para él fue un punto de vista vivida pues fue cambió yo vivía en un barrio de Carabanchel un barrio muy muy humilde humildad Ximo híper y humilde súper humilde in ultísima Usera

Voz 20 36:44 más humilde

Voz 4 36:45 de eso nada nosotros éramos lumpen para vosotros los éramos unos mira hoy por encima del hombro a los del barrio fui a casa de Javier es un compañero de colegio tenía calefacción central yo digo pero esto es esto es la panacea esto es ser ricos no el bálsamo era esto esto es rico y que somos somos clase media baja digo pues países ricos

Voz 20 37:04 ahora que tienes casi sesenta años descubres que en tu casa de campo que está en mitad de la nada una Casa de Piedra según contra

Voz 4 37:10 pero queda un método expresa en un sitio

Voz 20 37:12 cálido como todo el mundo sabe como Soria maravilloso has descubierto que por fin ha llegado la calefacción es otra cosa adiós

Voz 4 37:18 para mí la vida de verdad que yo ya puedo morirme tranquilo todo indicase hacía tu retirada sí la verdad es que tienes

Voz 20 37:28 facción en tu casa de Soria el estuve

Voz 4 37:30 ya tienes la piel tersa lo tiene más puede necesitar él fui el fían estuve dos días en Soria hay fui hago yo dije fui a coger setas y me dijo un común lo labriego diecinueve nos temporada no te digo así cuando esto para tapó cojos déjame quemar el y si no ya lo tengo aquí mal porque hay varias cosas que tan preocupado me has dicho esto esto

Voz 20 37:49 mana una es una cosa que has descubierto en los supermercados

Voz 4 37:51 sí que es verdad que se ha fijado o me había fijado pero no había dado importancia ese es esto me quedé flipado porque me fui a comprar chocolate vale por lo que sea yo realmente no tomamos dulces pero bueno uno hizo comprar chocolate estaban estaban metidos embutidos en una especie de esta de anti cajas de cristal Andy Roddick si destina alarma y tal no entonces me un poco de deja les dijo el H a la chica a la que la caja digo empezaste a este hombre fuera fue una risa más más creíble no deja digo como delante ahí dices te lo roban digo como dice si nosotros nos roba más o menos unos tres mil pagos al año chocolate Flipy

Voz 20 38:28 digo pues tiene que meter en cajas chocolates a tabletas de uno

Voz 4 38:30 claro que sí pues a lo mejor pues yo que se enmarca mil Cali

Voz 20 38:35 sabes lo que he visto en un en un supermercado a gente que coge la tableta se la comen en su que me encanta

Voz 4 38:40 pero no no lo descartes pero pero que tiene que tiene es que lo he visto en fin tomamos de Santo Tomás para el en la escucha el mil tres mil pavos digo All sigue imagínate que esté exagerando dos mil Alec hinchando mil digo dos mil pavos y que sea un sitio que sea Rob especial bueno bueno bueno este Robben tanto la RAE sería robar robar en tanto que es robar el Código Penal es hurtar el punto de vista robar robar es decir veo que yo estas mirada ver hasta cuántos robar si si en algún momento te ha hecho falta información bueno nunca se sabe y entonces el el Si Si roban la sobre el Sahara las es la compañera lo sagrado mil pavos vale dos mil pavos ahí Serrat especialmente en mil pavos al mil pavos en España hay según él según la consultora Nielsen hay casi treinta mil supermercados treinta mil sobre mercados a mil pavos son tres quién bueno osea Rubén España mucho los políticos arroba chocolate

Voz 20 39:40 hoy el atraques hay que te ha interesado mucho o sobre la que estás meditando estas cosas yo me imagino que por la noche porque ahora no puedes dormir por culpa del tilín sí

Voz 4 39:48 no poderme efectivamente luego del boca abajo que qué rabia verdad es como duermes llegó de boca abajo y primer rozo B de despierto pero eso no puedes dormir boca abajo se que parece ser la niña del exorcista ahora mismo entonces si tuvo boca arriba pero me pegó

Voz 20 39:59 sus gustos otra cosa sobre la que piensas es la sal porque la sal

Voz 4 40:04 bueno él bueno esto es una como yo soy tonto el la raíz del problema esté hoy en Valencia con unos unos hongos unas setas y tal pues

Voz 33 40:11 problema problemón bueno porque no habla con una clienta no

Voz 4 40:15 una comensal digo pero entonces si el hablando expresándoles te digo y nosotros en los restaurantes obviamente hay una Alimentaria de noventa en ello pero digo temas lateral digo y la sal digo la sal Kissinger que que que que cantidad se pone la sal a mí por ejemplo si una persona que me gusta la comida sosa en la digo porque ver quién quién me dice a mí porque me preguntan cuando me dicen yo quiero a punto podían pregunta quiénes Sosa salada no no se pregunta jamás por la por el tema de sal digo y prueba de hipertensión y yo quiero de sabes

Voz 20 40:45 qué dices antes en los restaurantes tú pides una una cantidad de sal específica sea pasa cambios dices GG oiga

Voz 4 40:54 las setas que lo he dicho bueno sí me gusto claro que se cumpla todo ya está preparado un cocido que soy muy escuchará ya sabes pues digo pues hay que voy a hacer ya está hecho pero digo pero sé que depende esto de quién quién lo lleva a cabo

Voz 20 41:09 Javier Muñoz Calero ex chef ejecutivo de azotea grupo cómo estás Javier buenos días

Voz 1425 41:14 hola buenos días ustedes clientes

Voz 20 41:16 algunos de los restaurantes que forman parte de ese grupo como Piqué a la carta

Voz 4 41:20 los nueve azotea maravilloso

Voz 20 41:26 Javier ahí hay un estándar de sal en los restaurantes

Voz 1425 41:29 pues mira a veces cuando la carne y yo la sal sí que os Juanjo pero por ejemplo para las sopas calco se si quieren consultadas vidas y sobre todo siempre miramos Poor tantos litros tanta sal Finnair dijo porque si cada uno tiene un punto de de de esa sería un alguna alguna cosa de locos sobre todo en salsas icónico caldo sí sí

Voz 4 41:50 pero usted afín al mismo has dicho tenéis un catador de sal

Voz 20 41:54 eh

Voz 1425 41:54 soy yo porque esto no ayuda a nadie porque nunca sería posible

Voz 4 42:00 escucha todas hablaríamos de la hablaríamos de la media y hay una cosa que eso es una una medida que la varianza que nunca en cuenta la gente que le gusta la subida más salada o más sosa que porque si dice bueno estoy estoy la media soy mainstream pues vale pero sino cómo se cómo se puede paliar eso no no ahí fino tenéis distintos niveles igual que almohadas ahora últimamente los hoteles no tiene hijos

Voz 1425 42:20 no intento por por debajo de el punto exacto para mí es lo óptimo para para cada para cada comunidad

Voz 4 42:27 os hago todo dice eso vale ya me vale no es así cuando estás un poquito soso ya te vale

Voz 1425 42:33 no un poquito muy poquito a poquito más de eso

Voz 4 42:36 un poquito más pero que fíjate yo la la esperada

Voz 20 42:39 hacía me dice que no restaurantes tendemos a poner un poquito más de sal

Voz 1425 42:43 bueno es sobre todo la madre pueda ser mucho todos capaz de sal que son junto al frutos pues para las carnes y eso porque es que explotan en la en la boca pero con salas tanto con pues la la al Madrigal no porque más vale que llaman

Voz 4 42:57 todos sabemos que la sales un potenciador del sabor hasta

Voz 1425 43:00 dos has bastaría un momento que dice eh eh

Voz 4 43:03 hasta que la quitado pero claro pero hackers

Voz 1425 43:05 por ejemplo para caldos por ejemplo las nuestras desgracias tres reducciones puede concentra siempre han puesto al final cuántos ya rompiéndose evacuadas el agua entonces hay salas porque exista las antes a debajo del agua con mientras el sabor estar ya

Voz 20 43:21 vale vale vale pero si un cliente te dice completo está salado tendrás que aceptar lo que para él igual está salado no

Voz 1425 43:27 claro sí pero intentamos osea si es así es un cliente sólo cosa final es alguien diferente a nosotros pero si la sería que que no hay está hecha crítica seguimos Collection

Voz 4 43:41 es un tema maravilloso pero si yo sí vamos no no por favor lo confía en mí yo jamás lo harían en ningún sitio pero sí voy no sé lo qué es pero lo va a hacer pero escucha

Voz 1425 43:49 que Cassano eh no no son si hubiéramos tenido siempre

Voz 4 43:52 es maravilloso que sobre todo Madrid pero maravilloso pero no todo Madrid pero gran parte de Madrid y no quiero generalizar que me estoy volviendo parezco periodista avanza el el si yo voy digo señor bueno sí me río no porque tiene la credibilidad digo mire mire este es mi registro de enfado digo usted a mí no me gusta a mí no me gusta pero ya me he comido la mitad por ejemplo

Voz 1425 44:21 no seguro siempre lo Pedro cambios pero para que no me critique ese sí

Voz 4 44:26 Javier Muñoz Calero jefe ejecutivo la azotea grupo gracias Javier un abrazo adiós hasta luego oye vamos a hacer algo

Voz 20 44:33 porque esta gente ha venido aquí a pagar un precio por estar aquí

Voz 4 44:35 más de alto además un madrugar que su Gobierno no no es baladí no los porque tiene que venir

Voz 20 44:41 con tiempo Italia dirán pues estos tíos están hablando básicamente

Voz 4 44:43 bueno de su cosas hacemos bailamos hacemos Billy Elliot aquí los dos de la parte en la que el respiro oye cuál es tu relación con los aeropuertos pues ahora mismo buenísimo

Voz 32 44:55 ha sido horrible durante años horrible horrible

Voz 4 44:57 cuánto paran porque para mí era claro era la continuación en principio desde volar a lo que odiaba

Voz 32 45:02 pero ahora los adoro aeropuerto y a Oporto me encanta y unos mentirosos adoro hondo el aeropuerto lado todo

Voz 4 45:09 a Juanjo Millas gustan mucho los aeropuertos me encanta me vuelve loco además en el ambiente que hay que es un poco entre entre terror porque la gente de las estaciones que dice es mi última el último el mundo y la de euforia porque hace cosas viajes enormes largo se maravilloso este hombre

Voz 20 45:23 tras sentado junto a mí se llama Luis Vidal lo llaman El señor de los aeropuertos vamos a darle

Voz 34 45:28 bueno califica la verdad que quieto

Voz 20 45:33 el señor de los aeropuertos es un apodo muy acertada porque ser responsable del diseño y la construcción de cuatro aeropuertos en Estados Unidos seis en el continente americano uno en República Dominicana otro en Chile dirigió el proyecto de la T4 en Madrid y además fue responsable del proyecto de la terminal dos de Heathrow en Londres que recibió el premio al mejor edificio terminal del mundo tú eres básicamente que más sabe cómo construir un aeropuerto por ejemplo en Castellón por poner

Voz 6 46:01 en esas participaciones les había recomendado

Voz 4 46:04 bueno hacerlo seguramente no bueno yo creo

Voz 0798 46:06 que la infraestructura siempre viene bien a cualquier región a cualquiera un problema de de plazo nun realmente de visión

Voz 4 46:14 yo yo yo creo yo me inmiscuya momentáneamente yo creo que el que en los aeropuertos no sobra ninguno cuanto más haya mejor repasa que bueno obviamente el tema del gas del del la contaminación de los aviones pero los aviones sea España es un país montañoso España mola que si fuera o que hubiera aviones y se llama Villoro sería más barato que hubiera aviones que que pero en los aeropuertos no sobra ninguno sí sí sí pero ninguno osa cinco seis aeropuertos no importaría Luis tú cuando se

Voz 20 46:39 era un aeropuerto piensas más en las compañías son los usuarios

Voz 21 46:42 primero siempre los usuarios puesto a que poner los primeros precisar cuáles son sus necesidades y qué es lo que se puede hacer para que realmente ese trayecto además memorable no dije a más más cómodo

Voz 4 46:54 cuando hablas de usuarios pasa como el chef que hemos hablado de las eres tú el usuario y cesión que como le gustaría viajar en avión como gustaría gustaría participar de una de un aeropuerto sabes tú personalmente

Voz 21 47:05 es difícil sin ninguna duda bueno yo a mi me toca viajar mucho y también pero en todos nuestros proyectos siempre elegimos a alguien para que haga de representante del pasajero con lo cual siempre tenemos hay un Pepito Grillo que estás lista alguien que yo vale

Voz 20 47:18 en tu caso que viajas mucho que es lo que más te molesta de los aeropuertos

Voz 21 47:21 el hechos bueno realmente la falta de luz la falta de orientación bien falta de información bueno cualquier aspecto que realmente te reduzca tu ámbito y tu falta de libertad

Voz 4 47:37 es la señalética está los aviones en los aeropuertos es es diferente del

Voz 32 47:41 mundo tiene otros rollo tiene otro otro otro color

Voz 4 47:44 es otras dos como digo esto sí sí es es que es especial de aeropuertos si si si no eres finos lo frecuentadas de pronto dices bueno no son todos iguales no es lo mismo estar en en Lisboa que en el giro que que

Voz 20 47:55 diría hay una cosa curiosa que supongo que te pasará a ti cuando conoces bien un aeropuerto te sientes más confortable no cuando ya sabes dónde está la salida a la entrada a las maletas cuánto va a tardar