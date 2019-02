A Vivir Que Son Dos Días (23/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1915 00:07 en Venezuela hoy estaba previsto que la oposición inicie el reparto de ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia la mayor parte de alimentos y medicinas encuentran en la ciudad colombiana de Cúcuta el gobierno de Maduro ha cerrado todos los puntos fronterizos para evitar que el contingente entre en el país Javier carrera Hoon

Voz 0866 00:23 cierre total de la frontera con Colombia que se une a la clausura también de los pasos con Brasil donde esta madrugada los enfrentamientos se han saldado con dos personas muertas la oposición tratará hoy de cruzar esa frontera colombiana para transportar la ayuda unas seiscientas toneladas de alimentos y medicamentos donados principalmente por Estados Unidos a petición del presidente encargado cuán Why don't White por cierto que se reunió anoche con miembros del Partido Popular Europeo según el vídeo distribuido hoy por los populares y en el que ha ido agradece su apoyo

Voz 1005 00:54 me padre

Voz 0866 01:04 el presidente interino consiguió llegar este viernes a la ciudad colombiana de Cúcuta para asistir al concierto de apoyo a su pueblo con la ayuda según el propio Waldo

Voz 1915 01:12 de militares venezolanos miembros del Gobierno británico aseguran hoy en la prensa del país que el Parlamento pedirá a Bruselas a ampliar el plazo de salida de la Unión Europea los ministros afirman que el objetivo es evitar un Brexit duros Si no se alcanza un consenso en los próximos días hay que recordar que el veintinueve de marzo es el día en el que está previsto que se produzca la salida de Reino Unido de la Unión Europea Irene Dorta el Gobierno británico quiere impedir por todos los medios un Brexit sin acuerdo tres ministros considerados de la facción pro euro

Voz 3 01:39 vea firman hoy un texto en el Daily Mail en el que aseguran que pedirán una exención del plazo de salida de la Unión Europea también este sábado el diario The Gardian revela que la facción más euroescéptica del gabinete de mí quiere que la primera ministra dimita en los próximos meses hace con ese grupo considera que se deberían celebrar unas primarias en la formación el próximo verano para que un sucesor dirija la siguiente fase de las negociaciones con Bruselas pero según el periódico Make quiere permanecer el tiempo suficiente después del Brexit para asegurar un legado político después de las negociaciones del aplazamiento del Brexit más allá del veintinueve de marzo deberá ser aprobado por los Veintisiete miembros de la Unión Europea lo más asuntos un preso de la cárcel

Voz 1915 02:17 del de Navalcarnero en Madrid ha sido condenado a un año y medio de cárcel Port

Voz 4 02:21 arrancar la oreja de un mordisco a otro interno

Voz 1915 02:24 la agresión se produjo durante una pelea en el patio de la prisión información de Alberto Pozas

Voz 0055 02:28 la pelea empezó en el patio de la cárcel los dos internos discutían por la mesa en la que se sentaban dentro del comedor una vez en el baño o uno de ellos arrancó de un mordisco casi toda la oreja de su rival una agresión que la Audiencia de Madrid ha traducido en año y medio de prisión además de una indemnización de más de once mil euro los los jueces critican eso sí que la cárcel de Navalcarnero tardase casi un mes en poner los hechos en conocimiento de la Justicia para poder investigar lo teniendo en cuenta dice que uno de los implicados es extranjero y podría haber sido expulsado antes de dictarse sentencia vamos ya con la información del deporte Gonzalo Conejo buenos días

Voz 5 02:58 buenos días Almudena en menos de dos horas comenzará el derbi madrileño el Getafe tratará de vencer al Rayo en el Coliseum para poder ascender hasta la zona de Champions Ligue el que ocupa esa cuarta plaza en estos momento

Voz 4 03:07 desde el Sevilla que a las cuatro y cuarto recibe al Barcelona

Voz 5 03:10 en el en el que es el partidazo de la jornada además hoy también a las seis y media Alavés Celta con Cardoso entrenador vigués en la cuerda floja y otro derbi a las nueve menos cuarto el Eibar visita a San Mamés para medirse al Athletic Club anoche un partido español Huesca firmaron las tablas en Euroliga anoche el Madrid certificaba su billete a los play off venciendo al Bayern por trece

Voz 16 07:35 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0210 07:39 qué tal Antonio Castelo Ésta es la tertulia de cómicos estamos en directo

Voz 17 07:42 se quería sol predomina y tres de febrero veintitrés dejan el efectivamente hay hoy público como 23F que rápidas estaba no lo que pasa está estabas adiós adiós se sabe que no vale vosotros habéis venido de muy lejos verla tertulia en directo bueno el resto programa también pero lo vamos a olvidarlo redondas venido de Castellón es mucho en este mundo hay muchos mundos aparte que tales que estabais en Castellón de la Plana

Voz 18 08:23 bien bien

Voz 0210 08:29 qué tal el aeropuerto que tengo especialmente curiosidad por si sigue funcionando como dijo Fabra no para los aviones obviamente pagas persona

Voz 11 08:38 pues sí la verdad es que sí tiene un vuelo a Londres muy muy barato

Voz 16 08:45 hay un vuelo

Voz 19 08:47 si no tenía estuve mirando si había un vuelo por diez euros como Varane puede viajar yo pero desnudo sin nada más sin maratoniana por diez euros puedo

Voz 0210 08:58 ayer un avión que baja allí dice hola estoy aquí como el avión que va a hacer paraescolar eh la hora de dibujo del recreo de los aviones ir al aeropuerto de Castellón no

Voz 19 09:08 sí también que nació en nuevo Madrid no sé para qué pero sí

Voz 4 09:11 hombre va a llevar y traer maletines

Voz 1005 09:14 no

Voz 19 09:15 pero si hay un AVE que no sirven para nada un avión

Voz 4 09:20 ya en el duty free que hay como gafas de sol único e cosas de Fabra sí

Voz 17 09:26 venga duty free vacío

Voz 0210 09:29 de tristeza os voy a presentar a la persona a la que le ha tocado la lotería más veces que cazadora es por tener a los mejores cómicos español aplauso para Javier del Pino

Voz 20 09:47 el público conjugó en su libro

Voz 17 09:51 la red que instrumentaliza la figura de la Corona

Voz 21 09:56 dando a entender que el Rey

Voz 4 09:58 tuvo algo que ver

Voz 22 10:00 su investidura y eso es algo innato misiva

Voz 8 10:05 a vivir que son dos

Voz 17 10:07 el Pino

Voz 4 10:33 Pedro Aznar Jorge Ponce y Antonio Castelo

Voz 20 10:36 al suelo que hay rodamos

Voz 4 10:38 porque el aeropuerto de Castellón de la comedia es según la Delegación del Gobierno cuántos hay ahora mismo aquí cuántas personas según el pueblo lleno para ver si somos se completa según La Razón cuatro

Voz 23 10:51 está claro que había aviones Jolín me parece que a lo mejor el aeropuerto de Castellón eh pues lo está consiguiendo a su ritmo

Voz 4 10:59 poco a poco

Voz 23 11:01 hoy en día plan patear lo más importante el otro día está

Voz 1704 11:04 pensando en el tipo que están torre de control de ocho de la mañana cuatro

Voz 1005 11:07 sólo hay estabas diciendo joder que me traigan la Play por favor haciendo mucho tunning aeropuerto estuviese no

Voz 4 11:14 esto es arranca este programa Contigo entre el público Antonio empieza a ser como cuando de pequeños en el colegio iban a sacar a alguien a la pizarra

Voz 1005 11:22 a mí pero por favor que no venga

Voz 4 11:24 he hablado con los chicos que ha hablado ha habido dos personas que me han dicho que no quería que diga

Voz 1005 11:30 entonces yo no hablo español te has dicho

Voz 4 11:33 sí bueno vuestra semana todo bien que vender alguno de un hombre todos

Voz 23 11:38 días a medio día en todo es mentira en cuatro con

Voz 4 11:40 esto conmigo me tiene un producto poquito más pasó algo con monederos un poco el monedero puede ser un poco el bueno a veces yo qué sé cuándo comer fuerte luego

Voz 23 11:54 pues Luis señoras digestiones difícil que tiene algo años

Voz 4 11:56 habéis leído el libro de Pedro Sánchez por supuesto porque digo yo me voy a llegar a ver la película yo creo que tienen ya quién va a hacer del presidente francés

Voz 1005 12:06 que lo hace el lector y yo no me acuerdo del nombre del no lo tengo porque

Voz 23 12:12 que hicieron labró Madeira que lo firmase El principio dicen pero que no es una broma eso no no ya abre diciendo que es muy gracioso la aviso si habré diciendo que él salvo a los del Aquarius con sus manos

Voz 4 12:28 lo segundo que hizo el colchón y tres en La Moncloa sí sí sabes que en el diario Público una historia paródica sobre el libro como un avance del libro en el que un escritor cómico contaba Un poco alguna anticipación de lo que podía esperar leyendo el libro claramente era una parodia decía cosas como que Pedro en el libro dice que él se basa en tres pes perseverancia Pedro y otra

Voz 1005 12:52 obviamente es estando

Voz 4 12:53 libro estaba en Informativos Telecinco sacaron ese avance como si fuera verdad claro en qué cadena ser programas el mio

Voz 24 13:01 no tiene nada que ver cuando pasen cuatro de la cadena no no no hay nada que ver

Voz 1005 13:05 cuatro cuatro es la dos de Telecinco es como vendido hace un momento me vais a ver que entonces en la televisión de maletero era una broma

Voz 17 13:23 que instrumentaliza la figura de la Corolla

Voz 1005 13:30 es lo que se aprende en Aravaca y eso salvo de suficiente ella no necesitaba de verdad

Voz 8 13:44 vio hundido todo el mundo se equivoca hasta el Rey se equivoca al menos alegre

Voz 1005 13:54 la ciencia también por científicas oye pero está ahí porque el actual se equivocó con la ciencia de antes esas cosas vieron a Corina de mi audífono aquella Letizia la confundan mucho con una probeta como Haditha

Voz 23 14:10 sí él es así las ciencias equipara él él que es la suma

Voz 0465 14:13 el AVE es decir extrae que que ser algo muy bien

Voz 1005 14:16 pues sí daría Letizia llegando lo quiénes claro

Voz 17 14:19 el

Voz 1005 14:20 claro que este chiste

Voz 4 14:23 Corina hace unos años y se pudiera haber hecho bromas con esto

Voz 1005 14:26 a bueno análisis les vamos a dar esos tatuajes tenía Un futuro yo soy un carmelita en la cárcel en la cárcel yo Benito duro eh cuidado con las pastillas a tu lado

Voz 4 14:42 sí sí sí yo a mí yo entró por ahí me sabéis hasta el carcelero análisis del contenido del libro de Sánchez Pablo Casado esta semana en Torrejón de Ardoz

Voz 17 14:52 el Rey Melchor es es en su libro habla de Fray Luis de León no era San Juan de la Cruz en su libro habla mucho de del mismo ya había visto lo que va no a me mi por mí yo

Voz 8 15:07 yo hombres de que quiere que hable por autovía

Voz 4 15:11 tráfico era rabia que no

Voz 1005 15:13 ha sacado y no me no me menciona que todos lo mejor lo que me me encantaba que aquí estamos asumiendo que Pablo Casado se ha leído el libro no fue un día clases llevadero el libro

Voz 4 15:23 Berto se olvidaba ante lo comentaba con Javier os acordáis y la semana pasada estabas tú Antonio tú estabas pero no estaba no estaba no estabas tú recuerdas que tuvimos a James Brown en directo si bien tú tú favorito tú decías que era mi favorito insiste en que es mi favorito

Voz 1005 15:38 yo es que es tu favorito pero de todas todas música clásica ya hablando en inglés toda España

Voz 4 15:45 hay mucha gente que envía un correo a vivir arroba Cadena Ser punto com para poder venir a ver cómo hacemos este programa con James Brown hay muchísima gente que envía correos porque te gusta James Ross si es mucha gente que le gusta la Tertulia pasó no pero pasa una cosa también hay gente a quién le gusta mucho James Brown pero no les gusta la Tertulia de cómo debían haber aquí en Rowe te has tienen que quedar porque he escuchado antes que que había

Voz 23 16:09 algo de alguien que sea pero esto es una encerrona

Voz 4 16:11 no no no es una historia que voy a contar uno de los oyentes que escribió para venir al programa tenía una historia que contar él vive en un pueblo pequeño y tenía una movilización por una historia que no viene a cuento y sobre la que seguramente haremos algún reportaje en el futuro pero él pensaba que venía contar esa historia que alguien dimos Paquilla advirtió varias veces tenga usted en cuenta que viene como público lo viene usted de si eso sí yo como público total vino como público la semana pasada el lunes nos envió un correo en el que dice haber los y se quejó porque no nos ofrecieron ni un vaso de agua

Voz 1005 16:44 no claro algo completamente cierto pero no país tenéis a nadie no eso a es porque el el sábado pasado no estaba yo alguien dieron Vic hoy me cago en todo tarifa plana eh

Voz 23 16:55 ni a ellos ni a nosotros en la SER no nos ofrecen

Voz 4 16:58 aguantó sobre James Ross escribe mejor que se calle está más guapo que queriendo ser gracioso

Voz 1005 17:05 pero pobre

Voz 4 17:06 tenía eh a siguiente los comentarios de los cómicos no son para tirar cohetes no estoy de acuerdo

Voz 1005 17:11 la realidad es que hay que sacarla a es lo del vaso de agua allí estaba aquí lo ha clamado

Voz 23 17:17 qué cosas son para tirar cohetes

Voz 4 17:20 vez cohetes el invitado la semana pasada era Vicente Vallés presentador del informativo del invitado de la entrevista tampoco fue de su agrado el periodista de televisión no lo conocíamos porque los que estábamos allí de muy poca televisión

Voz 24 17:32 bueno claro visto el invitado no tenía buena piel Carlos hombre no era no era yo el invitado claro contar mierdas de tu pueblo

Voz 1005 17:42 cuando sus comentarios de conmigo sí que es para tirar cohetes concretamente a tu casa

Voz 4 17:46 cuando acabamos el programa y Antonio que te dije yo vamos vamos a hacernos fotos al pasillo la pequeñita con toda la gente que quiere tal sobre mí dice

Voz 18 17:55 en el presentador le molesta

Voz 4 17:57 lo que es hacerse fotos con el público se las hizo con muy buen tal

Voz 1005 18:03 con los sin talante Javier

Voz 4 18:05 ahí te tengo que decir que va Bier que tú tampoco está ese henchido

Voz 1005 18:08 cría estos lo reconozco

Voz 4 18:11 en las hago con mal talante no yo se nota en la carita eh

Voz 23 18:15 que por ahí el presentador no está tan bueno como parecía

Voz 1005 18:19 ahora bien el presentador no era Cárdenas me había no cuenta

Voz 1704 18:23 la sombra de Javier del Pino no era hubo una cosa

Voz 4 18:26 saque a este oyente el encanto también se quejó de que ni siquiera nos fijamos nosotros en su camiseta reivindicando una lucha que tiene no se trata de perdón por no haber Cuba en unas cosas que el encanto Castelo

Voz 1005 18:36 Jorge Blass el mago Jorge Blass dos Antonio Castelo cero el nombre volar el truco definitivo el Prestige

Voz 4 18:48 gracias por no traerme la semana pasada sabe que yo no hago la magia siempre lo digo entre adultos y con consentimiento

Voz 23 18:55 te voy a decir una cosa que los magos son peligro ayer Monedero llevaba un chaleco de Mao claro si eso te has los tentáculos de la

Voz 4 19:02 magos son larguísimos que has hecho con los cincuenta euros e para por ejemplo escuchas el semana pasada Jorge habla

Voz 23 19:08 me me hizo un juego de magia y además lo como lo llaman ellos Le di un billete de diez euros lo convirtiendo de cincuenta y me dijo

Voz 1005 19:15 dije bueno Jorge ahora voy te devuelvo cuarenta y cuarenta no no no no es es magia de verdad

Voz 4 19:22 me marcho puesto que quiera

Voz 1005 19:24 piel público empezó devuelve el dinero pero no no cómico estafados entonces a partir

Voz 4 19:30 así creo la magia Si me dan doscientos euros

Voz 1005 19:33 lo que quieran eh eh me reventó alguien tiene sed alguien quiero vasito de agua hubiera Rayo la compañía porque esta cadena es la Cadena SER

Voz 20 19:46 la débil metió escribir hoy David Navarro bordea

Voz 1005 19:50 no había está todo dime qué vas a hacer un truco de magia no no no no cincuenta euros

Voz 0465 19:54 no no han enviado a buscar exclusiva ya la encontraban pero eso venía cosas exclusiva dos tertulia

Voz 4 20:00 sí exclusiva la primeras ofensivas

Voz 0465 20:03 la primera es peor que la Malú ya dejado Albert Rivera la primera que tiene que ver con esta palabra que ocurrieron en el Congreso Juan

Voz 25 20:13 se dio cuenta de que los independentistas le iban a pedir la

Voz 1005 20:16 denuncia el mismo día que usted

Voz 26 20:19 el uno de octubre de dos mil diecisiete stands

Voz 2 20:22 está sentada en el Gobierno consintiendo un referéndum

Voz 26 20:24 la

Voz 0465 20:28 seis años la exclusiva que mañana le dan el alta a Montserrat

Voz 20 20:33 Paz pero que generen aplausos haylas a la persona en los dinero para nosotros será bueno mañana explotar

Voz 0465 20:42 a con nosotros de nuevo a la actualidad preo

Voz 11 20:45 cultivara muy buena eh cuando te podía

Voz 0465 20:48 la media de los independentistas o bien grande la segunda exclusiva que es más importante por supuesto es que estoy con mi obra en Madrid Rayo comedia

Voz 4 20:57 saben ustedes que aquí la gente de cosas yo intento ayudar a los cómicos en lo que pueda comedia donde canario comedia en el teatro Príncipe Gran

Voz 0465 21:03 ya de Madrid a las once y cuarto y esta noche habrá un invitado especial que va a dormir muy poco Javier del Pino

Voz 1005 21:15 sí está despierto Javier del Pino dormido también es una entrevistado eh no sé cuándo fue la última vez que se acostó tan tarde pero pobrecitos por el público se va a hacer fotos Javier esta noche pero con muy mal talante no haber agua agua Illa

Voz 23 21:32 para esta noche buena las entradas poder compara mimo en todas la risa o en Atrápalo iba está Javier del Pino por cada vez que no me he tomado

Voz 4 21:38 no hay que recordar que tu padre trabajó en la Cope que es algo que deja Gemma ya hay que tú no sabes que los llevas pero lo llevas

Voz 1005 21:45 llevo aquí desde la entrevista que te va a hacer va a ser madre es la Cope tienes ecologistas

Voz 1704 21:51 sí

Voz 1005 21:52 Teatro Príncipe Gran Vía quiera tengo que estar el a las once y cuarto que empieza a alguien todo el caso opuesto además te lo porque ya vuelvo para que por supuesto no

Voz 23 22:03 por eso he visto el la escenografía me mola un montón me porque estaba invitado los ratios de Laredo los ochenta Higuaín pero bueno es que que

Voz 4 22:10 David de es un gran enamorado de la radio y todo lo que haces en este escenario tiene que ver con la radio su programa de radio

Voz 0465 22:16 no hay de radio hay música hay noticia informativo

Voz 1005 22:20 se fuma radio de los ochenta se fuma aclare si dejamos

Voz 4 22:23 pero esto no será como la presentación del libro que le hicieron el jueves Mercedes Milá Jesús Calleja

Voz 27 22:30 dos leído el libro de Ribera de pasado noviembre estaba empezando a ligar

Voz 2 22:35 la mano que nos habíamos dado cuenta con

Voz 0465 22:38 la Malú soltó la bomba si el nombre Malú ya daba cosa la Malú

Voz 1005 22:43 además muy andaluces suela

Voz 4 22:46 en El Mundo Today en el año dos mil quince puso un tuit que decía Ciudadanos podría gobernar si pactara con el club de fans de Malú bueno pues ya está aquí que habéis visto toda la entrevista hay momentos de Pedro Sánchez de pero señora que está usted escucha

Voz 27 23:01 sí es verdad que tengo distintas fases con él pero Cataluña sino sumió no asumió y creo que eso también es una reflexión que a mí me gustaría trasladar

Voz 4 23:12 yo no estoy hablando de de Mariano Rajoy bajito pero aquí viene uno de esos episodios que son amigos los seguimos amigos

Voz 28 23:19 eso me hago amigos de todos mis invitados no conozco ningún invitado que no se convierta era mío para mí es un honor bombero sus yo hablar de milagro ya ya

Voz 1005 23:31 a dónde está recuperando hubiéramos dicho

Voz 4 23:40 pero pero de todas formas todos los patronos hacen amigos e Jesús hay que decírselo

Voz 23 23:43 no no no no no no oí a la gente que llevaba a despeñarse por el campo o Javi no son amigos de Calleja también no

Voz 4 23:51 bueno David que radio comedia Teatro Príncipe Gran Vía esta noche a lo mejor con un invitado a lo mejor no

Voz 1005 23:56 seguro que la suerte con eso

Voz 4 23:59 primero porque falta muchísima gracia

Voz 1005 24:03 no

Voz 4 24:10 después de la desconexión de vender no sé si unos cojines para todas las impuesto con

Voz 1005 24:15 con que tenemos en la radio oye vamos ahora mismo oye cómo llegar cuyo visto bueno en todo el edificio

Voz 4 24:21 es posible además que nuestra confirmado hoy pero creo que puede que sea hoy el último adiós de que claro

Voz 1005 24:26 eso es que hoy es que esta mañana es que es el último día el último día de que es que es el último día de los cojines tierra

Voz 4 24:32 mañana ya no hay que decir que son buenos dos agentes podría la publicidad tenemos un invitado que yo tenía ganas de hablar porque decía que en mi infancia buena parte de las risas son gracias a este hombre quería un poco sostén te iba a decir Javier en tu infancia que tú ibas a ser tú cantas dicho me gusta ayudar a los cómicos yo estaba pensando toda la comedia que habéis en España no lo sabéis pero casi Javier del Pino todo esto es una cosa que se me saldrá un libro sobre esto Javier antes antes de esa entrevista hay público en el estudio nos gusta disponer en parte al público o que alguien se ponga nervioso cuando un señor tatuado con un micrófono inalámbrico se acercó a ellos cosa que cosa que no suele pasarle a la gente que no suele pasar ahora mismo está Pedro Aznar con un alambre ICO con sus tatuajes al aire se tenemos una encuesta tenemos una una especie de encuesta sobre Celia Villalobos si no me equivoco no hombre Celia Villalobos retocar ha dejado la política Celia Villalobos que ha dejado la política dedicara al ahora sí sí

Voz 1005 25:30 hace quiere centrar en los y Games apolítica os el han acabado las vidas come te no Celia Villalobos va a poner a diseñar videojuegos ahora

Voz 11 25:40 que he Celia Villalobos que eso es un cuñado es un ella ella en sí misma

Voz 1704 25:45 entonces hay una serie de cosas para ver si te ha marcado Celia Villalobos estamos aquí con él

Voz 1005 25:50 a Elia Villalobos eh si no nos y me llamo ella pero hablamos

Voz 17 25:57 él es odiosas no me gusta déjame tu móvil a ver qué aplicaciones tienes que merece una serie

Voz 1704 26:02 pregunta sobre Celia como se llamaba el chófer de Celia Villalobos que no siempre estaba cuando se le necesita

Voz 29 26:07 Manolo

Voz 1005 26:12 no lo correcto

Voz 20 26:16 pero él días expuesto en peli busca mil demasiado experto en fin

Voz 1704 26:20 ya claro vamos a a alguien que no sea experto en Celia así por la pie a me hay un niño de ocho años ahí que yo creo que el del filial tienen idea vamos de imagina que se lo sabe todo aquí estamos con

Voz 0465 26:29 por Amador Amador de Celia eh

Voz 1704 26:33 qué clase de huesos Le gusta Celia Villalobos echar al caldo te voy a dar cuatro opciones de cerdo de vaca de dictador de cordero de cerdo dado lo escuchamos lo que sí digo es que lo echen huesos de animal sea que no huesos de vaca cuando alguna olvida que si huesos de cerdo Odier es igual

Voz 20 26:55 el club de Paco Peña Villalobos él hemos aprendido que los cerdos no

Voz 1704 26:59 son animales para Celia Villalobos él son a veces compañeros de trabajo pero pero no venga vamos a por otra pregunta sobre Celia Villalobos a Celia Villalobos estamos aquí con Maite Maite Maite no se me ocurren algo con Maite y Celia no no nos viene nada no da igual Castillo Villalobos pasara la historia por confundir el nombre de un importante científico y profesor de quién te doy cuatro opciones Einstein eh Franco e Frankenstein o Arsuaga estén comprobar

Voz 30 27:31 para dar la bienvenida al resto de la Universidad Complutense de Madrid

Voz 1005 27:36 porque haber puerta Arsuaga has fallado Maite no pasa nada no pasa nada fácil que llevas de aplauso y el juego de Celia Villalobos

Voz 20 27:51 firmado por ella

Voz 1005 27:55 bueno va vamos con un del de Celia Villalobos

Voz 1704 28:01 vamos con otra esta es muy fácil aquel famoso juegos pilló Villalobos jugando durante una sesión del Congreso quieres las opciones

Voz 0465 28:09 eso tras el Grace comprobamos

Voz 1005 28:11 no

Voz 0465 28:13 porque lo de Candy creando me llamó para darme la gracias a todos

Voz 20 28:17 cantidad pega a la altura

Voz 1704 28:20 atención la última idea que veáis que esto lo estoy haciendo con con con conocimiento de causa odiaba Íñigo Íñigo queda tienes catorce has dudado ahí un poco entre los trece y los catorce no digo tiene un pelo podría tener a Celia Villalobos

Voz 4 28:37 dentro de ese perdiese la vida es el actor secundario

Voz 1704 28:39 o que ha venido hoy te voy a hacer una pregunta que Villalobos no ella tampoco sabe quién eres tú

Voz 11 28:47 quiero decir cuál es el peinado favorito

Voz 1704 28:50 donde Celia Villalobos a las rastas sin piojos ve la coleta fe raya al lado con gomina it be les gustan los calvos la raya al lado con gomina eso que yo hubiera dicho la verdad muy bien pero es este a mí que que

Voz 0465 29:08 el diputado de Podemos o que fuera del Partido Popular de donde fuera lleve rastas voy yo tengo sobrino y familiares eh chavales que tienen rastas a mí con que lo lleven limpias para que no me rompió la RAE parece perfecto

Voz 1005 29:20 bueno casi

Voz 4 29:24 bueno qué qué gran personas ha pedido la comedia con su política no tanto pero esto es el club el chiste observado si es verdad contándolo chiste que cuenta además escucha

Voz 21 29:35 de qué color en la piel de Dios John no tiene piel ese serio

Voz 1005 29:44 cómo lo yo café

Voz 4 29:47 echaremos de menos en tres minutos regresamos hasta ahora

Voz 16 30:36 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1005 30:39 con una doscientas

Voz 4 34:20 estamos con Antonio Castelo con Jorge Ponce y con Pedro Aznar unos tres mil oyentes escrito a la Kovac

Voz 20 34:27 a los de la gente que qué tal punto dado disfrutando del club bajito de agua fresquita

Voz 1005 34:33 no ha querido ir al baño al el baño de la Cadena SER hacemos fotos con todos quién no quiera Javier

Voz 4 34:41 el programa es esto damos bocadillo

Voz 1005 34:45 bueno oye Sinde

Voz 4 34:46 decir quién es muy rápidamente qué significa para vosotros el invitado que viene ahora eh

Voz 30 34:53 pues mira es un salvaje de la comedia

Voz 4 34:55 yo yo creo que lo he memorizado las cosas que él ha hecho mucho más que todo lo que estuviera en la carrera yo creo que Demi primera risas con un profesional con medios Millán Salcedo adelante

Voz 0465 35:19 qué tal le habrá cómicos cómico qué tal Javier de Mojón

Voz 4 35:27 no me desarme es la primera vez que es verdad pues te te debo o te debo mucho yo es que me lo he pasado muy bien En cuanto antes os llama a la policía

Voz 1005 35:37 eh

Voz 4 35:38 ah yo creo que todos los que estamos aquí seguramente algunos de los que están aquí han empezado a hacer comedia por culpa tuya hombre desde luego en el cole seguro ya en el cole tuvo el vías de de Nochevieja del día es la semanita después volvía si te sabías todas las los gags de Millán pero pero se

Voz 0465 35:55 volví a Sarkozy había todos todos todos precisamente hoy aquí en la SER

Voz 11 36:04 pues eso sabes qué pasa que son etapas son épocas de repente te toca a ti durante un tiempo unos años una década llámalo X aquí y luego viene otro y te quita el puesto digamos y le toca a él porque porque tú envejece es cuestión de ley de vida animal pero esa jerga Se mantiene que es lo bonito por ejemplo la jerga de Chiquito de la Calzada siempre va a estar ahí no sabe universal es un modo de hablar otro idioma

Voz 4 36:29 la apuesta también daño cuando llegáis ese nivel de fama que llegáis porque claro ahora hay gente de veinte años que no sabe que hubo un tiempo en este país en el que la televisión la veían la misma televisión igual treinta y pico millones de personas

Voz 11 36:39 sí es una barbaridad y claro vuestro

Voz 4 36:42 Nivel de fama era incomparable con el de ninguna otra persona cara pueda ser famoso habría mucha gente que es este Harry María y que quería sacar partido de lo que tú eras

Voz 11 36:52 bueno eso habría que escribir un libro y hace seiscientos mil programas por qué porque es verdad sobre todo en este país donde bueno va más en los abrevaderos del Mediterráneo por decirlo de alguna manera donde funciona la picaresca es que madre mía cómo sea rostral a lo que vaya surgiendo tu fama tu calidad lo que sea no es increíble la cantidad de gente que se te pega parece un tren en hora punta hindú son una cosa a veces merece que estar repleto de eso de mosca se te suben encima doce personas minuta decidí y me quedo corto

Voz 4 37:27 o robaron mucho dinero eh

Voz 11 37:30 bueno yo qué sé yo prefiero que yo que sé me encanta

Voz 4 37:32 prefiero mira si tienes pasta padecí yo qué sé cuando te roban

Voz 1005 37:37 el hombre

Voz 11 37:41 en esa promo

Voz 4 37:43 es pagaba mucho mucho mucho eh si yo

Voz 11 37:46 lo que sí yo creo que es la época nos tocó vivir la época donde mejor se pagaba

Voz 1005 37:51 no sólo porque hay menos es que ahora mismo y repartir

Voz 23 37:53 hay una comparativa que Santiago los presentadores EEUU se decía que en comparación de habitantes de España os ha hecho sea compatible pues en comparación en España se paga una salvajada más que en Estados si eso países que tenían un star system más grande porque sí porque sí porque empezó con unos precios muy desorbitados

Voz 11 38:09 pero además es que era increíble porque vais a decir esto está mintiendo pero es cierto llevamos a uno que le llamamos el rock mana yo entonces no sabíamos lo que era eso que se encargaba de pillar las pelas antes de la actuación

Voz 4 38:21 acaso cabe más que nada porque había gente que no pagar

Voz 11 38:23 dado que se sentaban eso ya no pasa eh

Voz 1005 38:26 no dormirme unos pasos los otro

Voz 11 38:28 el ISI hoy en día todavía tengo un riñón cito es que ha sido una cosa como de milagro de María Auxiliadora os puedo contar que en Palma de Mallorca que era un el Corán en la Plaza de Toros abarrotada José Luis Perales en su mejor momento Bibiana Andrés Oprah sentando en los otros dos en la leche todos hasta arriba de repente llega la noticia sobrecogedora de que han entre unos ladrones hizo un llamado a la taquilla

Voz 1005 38:56 si tengo la suerte

Voz 11 38:59 a día de hoy Rodrigo

Voz 0465 39:01 a la vía no sabemos nada

Voz 1005 39:04 en la época sería Roldán en Laos

Voz 23 39:09 hoy en día existe lo mismo pero digital es el otro día un compañero me me contó que dio hay una página que se ha posicionado muy por arriba en venta de entradas no venden entradas lo que hacen es que le aplican un precio extra la gente las comen bajete a cuarenta y dos euros una entrada que vale quince y ellos se llevan la diferencia que hacen como un un robo digital de la taquilla

Voz 4 39:31 a las ciencias adelantan que es una barbaridad avisarle claro oye era más fácil meterse con el Rey en esa época que ahora que va que va era era complicadísimo todo lo que vosotros lo hicisteis

Voz 11 39:42 sí sí pero hubo un Vox Dei pergeñar se doblemente porque cada vez que quería hacer algo que presuntamente podría tener alguna duda te lo tenías que inventar doblemente primero el sketches sin bis y luego como colarse lo a los altos andamios de la televisión española

Voz 4 40:00 pero que la cinta movía se movía hasta que alguien decía se puede emitir no

Voz 11 40:04 impresionante osea Cuartel del Rey y la Reina hubo que grabar lo primero top secret totalmente

Voz 4 40:10 luego esa cinta empezamos

Voz 11 40:14 sí hola buenos días a Changeling turbas de reinas no recuerdo

Voz 4 40:16 no suyo era la reina evidentemente porque evidentemente no que piense a de los dos el que más se parece a un hombre que ya es que el galán de galán por excelencia o por tan Asia del grupo siempre fue José ya hubo un momento en el que faltó la química sencillamente entre vosotros nada más no hubo una discusión no de excursiones teníamos constantemente quién no discute eso hay gente que se casen no

Voz 11 40:42 morados tienen incluso hasta Loro hijos el reggae creo que repasaba eso subrayó la clínica también desamparada

Voz 1005 40:50 somos el mérito o el cómo

Voz 11 40:53 el el que iba en moto el drama

Voz 4 40:55 la lista es bueno es decir que me estás preguntando yo que sí

Voz 1005 41:00 eh tú queda más difícil

Voz 11 41:03 así como para aprender un texto ayer precisamente leí una obra de teatro que pena diurno que bonita que divertida que se va a estrenar y a la hora o ha sido leerla decidí de lo que no me aprendo yo he sumado yo no le doy el pie vamos ni nada Rey al Rey ninguna yo Fenice bien pero en esa época yo

Voz 4 41:23 he leído que había cuando grababa en Televisión Española agua actuaba de directivos que bajaban dejaban sus despachos iban a ver cómo lo hacía es porque nadie sabía lo que iba a salir bien

Voz 11 41:32 abandono y además abandonaba su puesto de trabajo descaradamente bueno sólo hacen todavía eh

Voz 1005 41:37 en aquellos años

Voz 11 41:40 tres años en Prado de yo diría Tip era una preciosidad porque suponían hay sentados como vosotros estáis ahora irá de mucha risa no son los hacía crecer hoy ojalá fuera así todavía no hay nada como algo en directo vamos a brindar por el directo con agua

Voz 1005 41:56 Adela la

Voz 20 42:01 pero Cuenca el único sonido cuando que llamamos para

Voz 4 42:04 si querías venir enseguida fuiste muy amable pero pusiste una condición para ya no te acordarás seguro tiene este que vale pero que no te sacáramos el tema de las empanadillas

Voz 11 42:13 mentira miente como concejala porque esto

Voz 4 42:16 a harto de que te pregunte por las que pasen diez que

Voz 1005 42:18 dos de eso nada

Voz 4 42:21 no pero lo que sí te quiero preguntar es aquello fue improvisado

Voz 11 42:24 absolutamente en alguna ocasión supongo que lo hemos oído todos

Voz 4 42:28 a que Móstoles podían han sido Alcorcón no es que falló al

Voz 11 42:30 lo que habíamos ensayado previa Minetti el día treinta porque era todo en directo riguroso por si alguien lo duda

Voz 4 42:36 el rival que eso sí eso nunca más directa sí desde luego otra

Voz 11 42:41 la pena es una pena similar no porque es que cuando tú tienes que enfrentarte como en aquella ocasión con aquello de tal para dices cuarenta millones espetó

Voz 1005 42:49 ah pero la tensión un plan

Voz 11 42:52 no así una locura una cosa lo Silo

Voz 4 42:55 en relación a la locura

Voz 1005 42:57 que me lo lo mareando la suya

Voz 4 43:00 si tienes tienes y es una pregunta tonta tiene un grupo de Whatsapp que se llama Martes y Trece cónyuge

Voz 11 43:06 no no pero

Voz 4 43:08 de vez en cuando si nosotros mandamos

Voz 11 43:11 Ramos y tal Ramos grupo llamado Martes y trece sería precioso terrible no

Voz 1005 43:16 que aquello estuvo muy bien como él estuvo

Voz 11 43:19 supongo que tenéis todos los DVDs no

Voz 1005 43:22 aquí en la puerta de la todavía no ha vendido todavía todo como nunca

Voz 1704 43:27 sin además para alargar impresa

Voz 11 43:29 que digo yo cuando me tiran un cojín cojín pues entonces visteis como el directo

Voz 4 43:37 Hastings como yo que sé cómo en trescientos sitios en doscientos días una cosa así que no no

Voz 11 43:41 es una una cosa se gira vamos hacia gira no giraba trompos una cosa de locos no pero te acuerdas de lo que va estar despiertos oye que todavía su

Voz 1005 43:52 porque en esa época

Voz 11 43:54 si estuviera en un centro de ese dónde estáis ahora todos

Voz 1005 43:58 la seáis La Ser como si estuviera en

Voz 4 44:02 pero quién es un recuerdo lúcido porque a pesar porque también se bebía mucho tú

Voz 11 44:06 tengo un recuerdo más lúcido diría yo es imposible pero que me está llevando un poco a la nostalgia hacia la pregunta por infancia se abre para tu bueno en el fondo me gusta porque tengo

Voz 4 44:18 esto es una cosa que llama la atención y yo creo que le pasa mucho a los mejores cómicos que tu infancia fue un desastre podríamos decir

Voz 11 44:24 bueno fue casualidad te digo una cosa en en la época de mi infancia de mi generación la gente aquí más mayor lo hemos vivido sin rascar en cualquier familia salía un premio todo todo sobre todo nuestras madres porque es increíble por ejemplo mi madre estando se queda viuda tres hijos niños siete dos y once años y en Puertollano del lo ocurre uno falleció también Kimi a mí me metieron interno en Ciudad Real y Mi madre se viene a Madrid como es posible que unas como como hace eso yo no soy capaz de irme a Roma solo no sé cómo decirte y mucho menos con tres hijo pequeño

Voz 4 45:01 pero pero orfanato madre a un montón de kilómetros el el chaval que siempre haciendo el payaso porque ya lo hacías de penas

Voz 11 45:09 allí me llamaban figuritas el figure el figurón

Voz 4 45:12 pero yo no sé por qué estos suele ser un recurso esto usted tropieza psicoanalista argentino y te rápidamente una teoría

Voz 11 45:18 sí soy bueno hay actualmente estoy liado con uno

Voz 1005 45:23 salga gratis la terapia

Voz 11 45:24 no es cierto enclaves

Voz 23 45:26 la biografía de cómico es es muy clásico Ayers un bajón pero buena opción con un cómico muy famoso estadounidense de Coates de cuarenta años esta semana en la Ser hablando Standard eh hablamos de Robin Williams que es que es lo como veo realmente él es un es un estándar

Voz 11 45:44 estás seguro que vas bien por dónde estás

Voz 1005 45:47 entiendo el filial sugerí ir a gira ya vienen las uñas negras de tantos claro escarbar

Voz 23 45:54 en los libros e pero que es verdad que en la Vida de un cómico fuera de lo que hacen no tiene porque no es una jarana osea que puede en los momentos cómicos tenemos Historias supera de una infancia pues yo que sé lo que es o no pero que será mucho el caso que sí que suelen ser una dicotomía grandes

Voz 11 46:09 depende yo creo que depende que creo que es una una leyenda urbana se pues eso yo creo que es un poco que vende eso no vende el morbo la cara

Voz 4 46:17 nada más sí si el drama es decir ofrecía

Voz 11 46:19 yo Josema está trabajando mucho en televisión el otro otro otro

Voz 1005 46:23 no sale sale solo lo llevan nada castros que vende y ello oye de eso eso es lo que te hace reír ahora pues me hacen me estoy riendo mucho aquí con vosotros te parece mentira pero sí la verdad es que no lo esperaban

Voz 4 46:44 serio vas a ver comedia a cómicos jóvenes

Voz 11 46:47 sí yo yo tengo mucho sentido del humor gracias a Dios bueno gracias a dos a mi padre a mi madre que me retuvieron y ellos tenían mucho sentido del humor en la comarca manchega donde ellos vivían les llamaban los Toner siempre estaban

Voz 4 47:01 decía el hijo de los

Voz 11 47:02 eso sí luego de después pues eso es una de las mayores herencias que recibido

Voz 4 47:07 qué fue de tu agria polémica con José Mota que no es muy bien en qué consiste pero aquí me ha dicho que hubo algo

Voz 11 47:12 pues esto es una referencia a un viejo chiste

Voz 4 47:15 de Canal Plus de Ramos claro exacto que preguntaban los invitados Portuaria polémica con Iñaki Gabilondo cuando todo el mundo sabe que nadie puede tener una polémica con Iñaki Gabilondo se cómo te pareces a Iñaki Gabilondo

Voz 1005 47:26 metí bastión faldas bueno esto de que afrontó travieso

Voz 4 47:36 lo

Voz 1005 47:37 el primero de José Mota José Mota bueno es que he venido a eso vengo

Voz 20 47:44 hubo la dado que que la música y silencio absoluto

Voz 11 47:52 he primero y primordial nos hemos reconciliado y que aquellos estaba haciendo enorme uno por otro la casa sin barrer ocurrió una gilipollez perdón por decir una entonces que había que arreglar semejante eh roto es que era una cosa estúpida noticias de estas que salen hoy en día carnaza era ya no se habla no Josema ni ni digo José Mota Illán sino Cruz y Raya Martes y Trece era algo que todo el mundo sabía si es Marvel y de feos

Voz 1005 48:23 eso es una cosa Beatles y los Rolling

Voz 11 48:26 no yo entre ellos fui yo Ayo a yo a Joan ente les llame les joder José porque no hablamos tuyo y no sentamos tendrás una cosa un poco rara porque ni él ni yo sabía pasa ir a la estoy unos cinco horas la risa son cosas como tan espeso libro no habrá de ir ahora tengo que decir no sé si lo sabréis se acaba su madre ayer vaya deposite un aplauso por favor

Voz 20 48:56 ahora hay poco encontrar el tren a este domingo no Ross

Voz 4 49:00 el robos de José Mota la vida del cómico

Voz 23 49:03 el derbi del domingo vamos a ser más querido esto es lo

Voz 11 49:06 es que veo reír lo que os decía

Voz 23 49:08 desde la vida no por el morbo sino pero la vida de tener que hacer reír y tu vida normal que

Voz 4 49:13 mejor tú pues es normal que no es una fiesta todo el rato o lo que sea A vivir que son dos días te gustaría hacer más televisión por ejemplo viendo la televisión la que fue parte no porque no supieron últimas experiencias no

Voz 11 49:27 televisiones no se me da

Voz 4 49:31 me gusta más el colas yo creo que ya hecho

Voz 23 49:36 yo creo que ya no pero que se vio tú

Voz 4 49:39 hay muchas televisiones algunas que no son a veces pueden hacer cosas