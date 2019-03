A Vivir Que Son Dos Días (02/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 01:00 el Gobierno intentó un acuerdo de última hora con los Franco sobre la exhumación del dictador os Antonio Piñero buenos días buenos y a Xavier es uno

Voz 1024 01:06 la noticia que les adelanta la Cadena Ser una persona de confianza de Pedro Sánchez se reunió la semana pasada con un representante de la familia para ofrecerles llegar a un pacto que evitar el conflicto judicial permitiera al presidente cumplir su promesa más simbólica antes de las elecciones para ser encuentro en las dos partes que en darse unos días para que los nietos tomaran su decisión finalmente el pasado jueves los Franco comunicaron a la Moncloa que no había ninguna posibilidad de pacto y que la intención de la familia es agotar todas las vías judiciales a su alcance para impedir la exhumación así en la primera y única vez que el Gobierno ha mantenido una negociación directa con los nietos se que el Gobierno anunciara su intención de robar a Franco hace casi nueve meses

Voz 0874 01:45 Pedro Sánchez exprime su mandato con la aprobación de una batería de medidas sociales

Voz 1024 01:49 el último Consejo de Ministros antes de que se disuelvan las Cámaras el próximo martes decretos leyes para equiparar los permisos de maternidad paternidad de aquellos años o para que las empresas iguales los salarios entre hombres y mujeres además de una reforma de los alquileres Carmen Calvo es la vicepresidenta

Voz 0376 02:04 cualquiera que haya podido estar al tanto del trabajo de este Gobierno desde el día uno se habrá dado cuenta que seguimos al mismo ritmo para restaurar lo más importante es la política en una democracia que son las políticas que redistribuye igualdad a la ciudadanía

Voz 1024 02:22 el Gobierno también aprobó medidas para minimizar los efectos en un Brexit duro el Reino Unido saluda este plan pero aún confía en alcanzar un acuerdo ambicioso ha dicho con la Unión Europea son palabras del embajador británico en España

Voz 0874 02:35 al menos un muerto en Argelia en las protestas contra el presidente Buteflika

Voz 6 02:40 manifestaciones convocar

Voz 1024 02:41 las por todo el país contra la intención de el presidente presentarse a otro mandato por cinco años

Voz 1951 02:47 Buteflika cumple hoy por cierto ochenta y dos

Voz 1024 02:49 a años lleva veinte en el poder los últimos seis en una silla de ruedas y sin apenas voz marchas que hoy se extienden a Francia donde tres millones de personas tienen pasaporte argelino

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 10 03:43 Lourdes Lancho buenos días hola buenos días estuvo bien bueno estaba bien ordenador siguiendo la final de los cadáveres de dormido nada el tuyo lo hago por justicia poética dramas me han hambre es que me han esta vez no la redacción

Voz 1951 03:57 Tanto Cataluña tanto Cataluña posara toma Carnaval de Cádiz y lo estado siguiendo ahí como soporte campeón

Voz 0874 04:01 besar un poco no

Voz 10 04:06 no el Gobierno está en tiempo de descuento

Voz 0874 04:16 no hemos escuchado ahora mismo calles aprobar una serie de medidas que formaban parte de los compromisos del Gobierno y que estaban a los presupuestos generales del Estado que le tumbaron en el Congreso

Voz 1312 04:25 sí por eso estamos como estamos con elecciones ya convocadas las cámaras a punto de disolverse Lada la semana que viene por tanto los decretos que se han aprobado no van ser revisados buen vendado en el Congreso parece que Pedro Sánchez va a apurar hasta el último minuto esta semana previa a la disolución de las Cortes pues eso empieza con la primera tanda de los decretos secretos en temas sociales y que pasan por la igualdad por los alquileres

Voz 0874 04:49 lo obviamente hay quién les reprocha que están haciendo electoralismo antes de morir

Voz 12 04:53 nueva es un viernes electorales es decir lo que pretenden es hacer anuncios que no van a poder aprobar que no van a poder pagar que lo que quieren es financiar su campaña electoral

Voz 0874 05:03 hacerlo además en la Diputación permanente en un mar

Voz 13 05:05 con de ultra urgencias en que se pueda debatir nada Nos parece pues un insulto a la democracia

Voz 0874 05:11 son Pablo Casado y Toni Roldán de Ciudadanos evidentemente protestan por esta estrategia del Gobierno de aprobar básicamente medidas sociales

Voz 1312 05:18 era el último Consejo de Ministros como decíamos antes de de la disolución de las Cortes y claro pues eso no se van a poder debatir estas reformas legales en el Congreso tendrá que ser en la Diputación Permanente ayer en Hora Veinticinco hablaron con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Joan Vitro que aclara la situación ahora mismo de este asunto

Voz 14 05:37 el Gobierno está en plenitud de funciones de hecho está en plenitud de el día las elecciones veintiocho de abril por lo tanto no hay ningún inconveniente para que apruebe un decreto un decreto ley en la medida en que el Parlamento será disuelto la semana que viene entonces por imperativo del reglamento del Congreso de los Diputados artículo diecisiete uno A la competencia de control de convalidación de los decretos leyes corresponden a la Diputación permanente

Voz 0874 06:05 a nadie se le escapa en Lourdes el oportunismo poco pero para hablar la semana antes del ocho OM medidas sociales lo que están localizadas en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres

Voz 1312 06:14 sí recordemos que además en este último CIS salía reflejado precisamente eso no que la ciudadanía cree que el PSOE es el partido más comprometido

Voz 1915 06:22 todo con la igualdad de derechos

Voz 0874 06:31 les parecen cuatro verdad pero sin poder

Voz 1312 07:05 es un abrazo muy fuerte pero la mayoría son mujeres ir eh hablando de este tema de de dependencia paternidad son los dos temas que suponen un coste para para el Estado Éstos son los números según la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 0376 07:17 este real decreto tiene memoria económica para las cuatro medida fundamentalmente para las dos que tienen evidentemente coste presupuestario estamos entorno a los seiscientos diez aproximadamente millones de euros en relación a las dos medidas que tienen costes

Voz 1312 07:35 eso será los números y ahora vamos con las personas Palmira buenos días muy buenos días hola Palmira Castellano desde la plata fue la en defensa de la ley de Dependencia de Valencia es la madre de Sara a la que cuida desde que nació porque padece el síndrome de Lennon y tiene reconocida una minusvalía del noventa y cinco por ciento para que nos hagamos todos una una idea Palmira que supone que se recuperen las cotizaciones de quiénes estáis cuidando a un dependiente

Voz 0874 08:26 y claro la la política Palmira siempre se entiende mucho mejor si le pones un nombre y un apellido y una historia como la tuya entonces Cook cuéntanos cuánto tiempo tienes cotizado cuántos años me has podido hacer otra cosa que cuidar a Sara

Voz 15 08:37 pues yo dar los reconocieron sobre los dos o tres años que yo ahí ya estaba sin trabajar porque la nación el ochenta y ocho que ella era una época difícil yo vivo en Valencia soy de una familia que viene de Madrid entonces aquí no tengo mucho mucho arraigo y me costaba mucho encontrar trabajo Sara pues se puso muy enferma tiene una epilepsia muy grande de una media de unos doce ataques semanales catorce aproximadamente en sus épocas así más fuertes sin contar las ausencias que tenía que eran a veces cien claro era imposible trabajar con ella aunque ya estaba escolarizada iba su centro pero cada dos por tres te llamaban que fuera a recogerla y luego hay que decir también que las familias cuando tenemos un enfermo pues te gastas todo lo que tienes y más porque lo que quiere es como es normal es que Secure o al menos que la enfermedad se mitiguen y claro te recorre todos los médicos de España hay del extranjero para ver si pueden solucionar esto entonces ya te encuentras con que tienes que dejar de trabajar y encima gastarte Elosua borroso los estudios y los de la familia para buscar una mejora

Voz 0874 09:44 tú que has cotizado lo suficiente como para que te quede una pensión

Voz 15 09:48 tengo unos nueve años cotizados pero parte de ellos es la primera vez en la seguridad que nos dieron de alta en el Gobierno de Zapatero que la verdad que es una jugada una cotización muy mínima pero bueno que algo es yo ya tengo cincuenta y siete años entonces me queda muy poca vida laboral

Voz 1312 10:05 M contabas ayer cuando cuando te llame Palmira que tu situación ha mejorado no tan solo porque a Sara le han encontrado un tratamiento que le da mejor calidad de vida pudieran centro de día y como decías puedes aceptar algún algún trabajillo pero también por la atención que recibes que recibís las dos

Voz 15 10:19 sí sí sí en la Comunidad Valenciana ha habido un cambio excepcional fue cuando desapareció el Partido Popular que hay que recordar que fue lo primero que recortó los derechos dependencia y discapacidad y entonces aquí la el Gobierno del Botánico se ha esforzado muchísimo para las todas las a las prestaciones en el entorno familiar tenemos un centro de día maravilloso que nos podemos quejar nada la verdad así que recibimos una atención mucho mejor estamos muy contentos en la Comunidad Valenciana yo animo a la gente a que no de marcha atrás a que a que todo el mundo puede ser dependiente o Auxerre cuidador esto no está estábamos todo el mundo expuestos esto es una lotería que te toca y normalmente hay muchos boletos porque recordemos que las personas ahora viven mucho tiempo pero también a costa de tener mermadas sus capacidades sea van a necesitar cuidados en la última etapa de su vida

Voz 0874 11:13 que no te acordarás pero pero te llamamos en dos mil doce cuando el Gobierno recortó esas cotizaciones es que nos alegra volverá a llamarte cuando cuando ahora se recuperan

Voz 15 11:22 muchísimas gracias de verdad yo siempre con la ser muy contenta a la plataforma

Voz 16 11:26 ha luchado mucho por recuperar los derechos

Voz 15 11:29 y sobre todo el Gobierno que la gente se anime a a seguir aquí con con el los gobiernos sociales los que apoyan a las personas que realmente lo necesitamos que somos muchas muchas

Voz 0874 11:40 la Comunidad Valenciana y en toda España

Voz 15 11:42 pues mire gracias por atendernos

Voz 17 11:44 eso sí es la primera vez

Voz 18 11:51 ha hecho un poco al final

Voz 1312 11:52 hay un poco mitin Palmira pero es que es muy importante

Voz 0874 11:54 ya no estamos en las dos semanas anteriores no yo creo que se puede a las elecciones habrá quien cuestione que el Estado cotice por estas mujeres que en esos años de cuidados coticen para la jubilación

Voz 1312 12:04 estaba estaba escuchando a Palmira hablando de de

Voz 0874 12:07 quién cuida no de las fuerzas políticas

Voz 1312 12:09 a cuidan de de esos temas sociales y también en quiénes siempre protestan cuando se amplía un una partida presupuestaria pues para estos temas no para preocuparse de estas mujeres que están encerradas en casa no pues a mí toda esta gente que promete esta me da por pensar en los millones que nos cuesta pues la corrupción no lo hacemos muchas veces a quién el programa esa reflexión aquí Javier o la política esa neoliberal tan curiosa de que sea el mercado que regule que prisa privatice los servicios públicos pero oye cuando van mal las cosas los tenemos que rescatar o compensar con con dinero público me parece todo como muy muy loco ir recordemos que estamos hablando de unas ciento cuarenta y cinco mil personas de cuidadoras de las que el cuarenta por ciento no hacen o no pueden hacer más que eso cuidar a sus familiares a mí me pas eh de república bananera como diría alguno olvidar a esas personas y que se queden encerradas en casa allí en la cuneta no de de la sociedad

Voz 1113 13:03 ah sí

Voz 1312 13:07 anda como bueno como estamos en ese bucle de precampaña de campaña electoral qué te parece si estas semanas vamos repasando e cosas que deberíamos mirar con mucha atención los programas elector

Voz 0874 13:18 pues esto es lo que propone es me parece bien yo estaría bien que para las próximas citas electorales que tenemos a la vista la gente se preocupa de leer las propuestas de los partidos políticos en temas que les afectan de forma muy directa o casi luego se pueden exigir responsabilidades cuando no se cumplen no

Voz 1312 13:31 yo hoy propongo hablar del pilar fundamental de la sanidad pública universal que es la Atención Primaria

Voz 0874 13:36 hay muchos profesionales de centros de atención primaria subiendo las redes el plan de visitas que tienen cada día para denunciar el poco tiempo que pueden dedicar a sus pacientes tienen a ese horario laboral la verdad es que algunas fotografías te dan escalofríos hemos hablado en otras ocasiones de este tema porque además del riesgo para la salud de los pacientes están las agresiones que sufre a veces el personal sanitario que trabaja en estos centros porque la gente se siente mal atendida buena pues los nervios crecen en las salas de espera también también son ellos y ellas quienes pagan el descontento de la mala atención que son son doblemente víctimas

Voz 1312 14:07 hay además muchos más puntos a a denunciar o reclamar en mejoras en Atención Primaria porque sino cada vez nos vamos a ir a vamos a ir a peor no por eso la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria emitido esta semana un comunicado para reclamar que se destine más dinero a esto Alfredo Avellaneda es su presidente además de ser médico en un centro de salud en Madrid doctor Avellaneda buenos días

Voz 16 14:30 buenos días un poco ya lo explicado no

Voz 1312 14:33 ha explicado la situación pero concretando un poco más que es lo que recoge lo que dice ese comunicado

Voz 16 14:38 y realmente no dijimos nada nuevo llevamos muchos años diciendo que la atención primaria que está en peligro ir lo que se hace en nueve puntos instinto importantes hablamos de presupuestos hablamos de lo importante que si lo rentable que socialmente el invertir en Atención Primaria aunque evidentemente siempre sale más bonita la foto cuando se pone un taco que un hospital hablando de cuando se de fidelizar a los médicos como se debe de mejorar sus condiciones laborales que evidentemente las plantillas son escasas en Atención Primaria no solamente son escasas sino que con la situación que vamos a tener en la próximos tiempos cada vez somos más mayores cada vez hay más patologías crónicas luego evidentemente cada vez se resultará más y mejor gente como no tenemos tiempo para ver a los pacientes como no estamos es suficientemente formados y como no tenemos tiempo para formar no estamos reclamando veintitantos treinta por ciento de de tiempo para formar que evidentemente les damos más Ney pues luego necesitaremos más de plazas de MIR para currículum brumario yo creo que además tenemos que tener en cuenta que un médico de atención pues varia o de cualquier otra especialidad se cargaron de vieja once años no es algo que sea va hoy mañana mágicamente los tendremos Icomos Además hay que intentar que los médicos que se forman en Estonia ante los sueldos escasos de las cargas de trabajo ante tal saludos en los dos países que

Voz 0874 16:14 que también hemos hablado en alguna ocasión de como médicos y otros profesionales sanitarios se forman en España y ante la precariedad laboral que se les ofrece aquí pues se tienen que ir a otros países o trabajar para hacernos una idea de de esto como una jornada en una consulta de atención primaria cuántos pacientes tienen tiene que ver usted por ejemplo

Voz 16 16:32 pues vamos a ver dependiendo de las consultas porque no son todas iguales pero ver cincuenta sesenta pacientes no es nada extraño que evidentemente se necesita una atención máxima en lo que están diciendo una atención máxima en la exploración esto también rinde tiene un coste de decir que no lo puede estar ocho horas con una atención a cómo la que dejó de estar un poco para poco muchas veces no hay tiempo eh es muy habitual de la gente subir el cinco seis horas del tirón sin parar de beber un paciente de del otro y luego además está el tema de las visitas a domicilio de los ancianos que no se pueden mover la jornada no suele acabar cuando uno ve el último de la consulta

Voz 1312 17:18 allí otra cuestión que reclaman y que podría aliviar de alguna manera el problema de las listas de espera por ejemplo de algunas pruebas diagnósticas una buena medida sería autorizarle esa ustedes a prescribir directamente esas pruebas

Voz 16 17:30 hombre evidentemente hay veces que bandas a alguien a segundo nivel simplemente porque tú no puedes pedir una prueba no porque no sepas que prueba que pedir por supuesto que no sepas con dentro Carla yo creo que esto es evidente

Voz 0874 17:46 pero la clave está en aumentar los presupuestos el dinero que se invierte en ese primer escalón de la sanidad pública por todo lo que estamos hablando además es urgente

Voz 16 17:55 tenemos que tener en cuenta otra cosa que no hemos hablado de ello cerca del treinta y tantos por siempre me los médicos de atención primaria tienen una edad eso significa que se van a jugar muy poquitos años Ruiz que evidentemente insisto necesitamos eh los diez años para formar el médico de Atención Primaria siempre normalito y sin ninguna experiencia que decir que aquí hay algo y hay algo grave que ha habido mala planificación evidentemente hay que empezar a tomar decisiones y cambiar desde más plazas venir para atención primaria más dinero para que eso pueda contratar más gente más dinero para que cuando te tengas que ir a lo que sea me da igual que sea un problema familia grado de que es simplemente tus vacaciones o que te has puesto enfermo alguien cubra eso no que sea una carga más para los profesionales el que tras pedir nuevas pruebas el que haya Gimeno

Voz 1312 18:51 en estar ultimando los programas electorales doctor estamos a tiempo de que les escuchen

Voz 16 18:56 sí que nos escuchen si que nos hagamos muchas promesas también que soñaba de haber

Voz 0874 19:00 los llevaremos doctor Alfredo Avellaneda es médico de atención primaria el presidente de la sociedad española que los agrupa gracias por atender la llamada un abrazo

Voz 16 19:08 a todo esto degrada muchas gracias a ustedes

Voz 10 19:24 nada

Voz 1312 19:28 eh

Voz 10 19:31 sí

Voz 21 19:33 hombre de sólida formación Miracle nadie sabe quién es nadie sabe quiénes sino que tiene yo ahora venga pasamos con coleta me acuerdo

Voz 10 19:43 por qué mal le sentó

Voz 0874 19:46 daba la impresión que siempre hablaba desde un púlpito o que yo haga la reverberación puesta siempre es verdad

Voz 1312 19:51 pero qué mal del centro de Xavier Arzalluz que nombrase como obispo de Bilbao han castellano Ricardo Blázquez en el año mil novecientos noventa y cinco esta semana ha muerto uno de los políticos más emblemáticos de los años ochenta los noventa

Voz 0874 20:04 ya trabajábamos Hilari lo más triste es esto que comentaba pues no que cuando ha fallecido decías en pues al tandas a Moto Xavier Arzalluz hay mucha gente ya en en la redacción incluso de informativos que prácticamente no sabe ni quiénes yo recuerdo cuando estaba en Washington nombraron un nuevo corresponsal en en el periódico durante el primer año cada mañana cuando llegaba a la redacción en el Press building decía contadme qué ha dicho y Arzallus como su manera de estar en contacto con la política española no yo creo que por el peso que tuvo en esa época Arzallus merece una necrológica es que la necrológica la firme José Martín

Voz 1113 20:36 hablaba de sí mismo Xavier Arzalluz la tarde del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve en la que él escuchen el elogio de los visionarios los radicales de los utópicos que nunca habían la tierra prometida de los ingenuos y los que viven y mueren bajo un ideal que es así fue el dirigente vasco que junto a otros Pino a sustituye en el PNV a los supervivientes del largo exilio su frase más desacertada la de Un tal Blázquez refiriéndose al nuevo disco de Bilbao su frase más acertada la tiene hubo momentos en los que el país se repartieron más hostias que en un Congreso Eucarístico Nos fuimos un par de veces de forma fugaz confieso que me intimidaba creo que también intimidaba a mucha gente de su partido

Voz 1312 21:33 la semana que viene en el viernes ocho de marzo hay unos días antes una semana antes justo quiero rendir un homenaje y dar sobre todo poner poner luz a a esas mujeres que en otros lugares del mundo son son heroínas no porque están en medio de la miseria de los conflictos ahí luchando

Voz 0874 21:49 los datos de la situación de la mujer en países del Tercer Mundo son dramas seis de cada diez personas que sufren hambre en el mundo son mujeres que a pesar de que ellas producen el setenta por ciento de los alimentos apenas poseen el veinte por ciento de las tierras supero kurdo el dato que a menudo comentan trabajadores humanitarios si quieres que la ayuda llegue a los que más lo necesitan reparte la a las mujeres

Voz 1312 22:08 ayuda en Acción puso en marcha el año pasado un programa de concienciación maravilloso envío móviles a diferentes lugares del mundo donde tienen diferentes proyectos para que personas que viven allí grabadas en su día a día hay sus reflexiones ir regresaron los móviles cargados de realidad Lucha de gigantes se llamaba el proyecto y el documental esta historia que qué les les ofrecemos hoy no pudo entrar en la en la selección que se hizo pero vistas las fechas en las que estamos aquí para rendir homenaje a todas esas mujeres del mundo que luchan por que se respete su dignidad pero sobre todo para sacar adelante eh y mejorar la vida de sus hijos les voy a presentar a María Josefina Rocket rocker tiene treinta y un años es Maya Ortí vive en Guatemala tiene cuatro hijos que cría ella sola desde que se reveló hoy se separó de su marido maltratador y su madre también fue en una mujer maltratada pero ella rompió con esa cadena se quedó con los niños aprendió a leer y se ha convertido en una de las mujeres líderes de la zona ha llegado incluso a ser secretario del Banco de Familia que me cuentan que es una institución absolutamente muy importante ella ha grabado su día a día con sus hijos con sus vecinas nos explica sus angustias que son las de tantas mujeres en el mundo

Voz 22 23:17 la mitad de que estos le estando al lado de mis hijos soy feliz el dinero es lo principalmente que no hace falta ir Nakano eso sí totalmente ahorita me tiene red preocupadísimo hasta la alimentación de Mis hijos me preocupa mucho porque la verdad no no tengo dinero no sé qué es lo que voy a hacer la verdad que hay momentos que me siento triste me da hasta un Usieto de llorar momento yo me siento al le quedan no tengo maltrato une nadie humano solamente yo batallando luchando con mis hijos pero hay momentos que me siento está con gestos de llorar digo que voy a hacer

Voz 24 24:05 yo hablo con mis compañeras que no nos dejemos llevar por el machismo porque si nos nos dejamos a humillarnos nosotros estamos siendo Matías como una basura que no tiene un precio mujer valiente mujer mujeres fuerte nosotros podemos también sacar a nuestros hijos Adela me sienta feliz cuando muy pequeño mi hijo el más grande me escribe dice que me ama tanto el propósito de tener a mis hijos es que yo poder darles lo que ellos quieran a lo mejor ser estudio le cueste lo que me cueste pero yo voy a luchar

Voz 1312 24:47 déjame déjame decir que es Acción contra el Hambre que equivoca nuevo álbum

Voz 0874 24:51 acción contra pero merece la pelean contra el hambre

Voz 1312 24:54 enamoras completamente de de esta mujer claro

Voz 0874 24:56 merece la pena ver a María Josefina a nombre de María José Girls pijos y recordamos servido Webber lo vamos a colgar ahora mismo bueno pues al escritor Javier Pérez Andújar le hemos pedido que nos ayude a pensar siempre lo consigue

Voz 25 25:30 no

Voz 26 25:39 bueno un récord de gas no

Voz 27 25:47 ya en verano Chess sin lo orillo más para las noches de ver a lo

Voz 28 26:05 eh eh

Voz 27 26:07 eh todos tenemos fiera lo dejo todo sumados los tus ojos una red cuál es la noche de ver a una

Voz 19 26:31 parece mentira pero es verdad España está llena de republicano basta con levantar una piedra en una cuneta y allí a un montón enterrados sin nombre por eso el de Antonio Machado es también el nombre de todos los que no lo tienen hasta que lo devuelvan su tumba en el cementerio de otro país es la tumba que este país les ha negado a todos lo suyo el otro día se cumplieron ochenta años de la muerte de Machado hay que ser muy poeta para llevar ochenta años muriendo cada día hizo fracasar quiero decir no desaparecer a veces de alguien que ha muerto decimos que sí ha ido se acuerdan de cómo se fue Antonio Machado partió al exilio cruzando la frontera con su madre Ana Ruiz ella era anciana como no podía más la llevaba en brazos fue otro escritor Corpus Varga pasando los Pirineos la mujer preguntó si llegarían pronto a Sevilla entraron en Francia y muy enfermo Antonio Machado murió antes que su madre cero Ana Ruiz apenas iba a sobrevivir le tres días a lo mejor la madre de Machado era también la república lo que les pasó los dos era una representación de lo que estaba ocurriendo en España a lo mejor la República se fue con sus hijos y con la gente que la llevó en brazos cuando ella ya no podía más y luego vivió un poco más que todo aquella gente pero ahora está enterrada con ello Antonio Machado que escribió de caminantes y de camino sin hacer murió caminando en el destierro por un camino que nunca iba a acabar somos un país de caminos de gente que anda dando vueltas por ahí quizá porque nunca hay a dónde ir acuérdense de Don Quijote del Lazarillo de cómo iban todo el rato de un sitio a otro pisando el polvo y no olviden la expulsión de los judíos ni la de los moriscos la novela más conocida de Delibes Se titulaba el camino España es un país de caminos en casa

Voz 29 28:30 claro

Voz 26 28:34 lo hizo

Voz 30 28:35 en la noche de ver a Mitterrand noches en la orilla del mar salada

Voz 27 28:52 esta noche es de verdad no ir tú Un K en todos sus pero dejó a los pelos maderos está Soho los una las de ver a uno

Voz 31 29:28 en un

Voz 1 29:31 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 36 31:10 cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1594 31:15 si soy yo el héroe de mi propia vida y otro cualquiera me reemplazará lo dirán estas páginas para empezar mi historia desde el principio diré que nazi según me han dicho y yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente declarar primero estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes y a medianoche doblaría ahora de la primera de las predicciones pues esta historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuviera este don en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje haber sido defraudado pues alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve a Sudán

Voz 37 32:21 David Copperfield

Voz 1594 32:23 Dickens mil ochocientos cincuenta

Voz 36 32:26 anda Ynestrillas el placer de escuchas

Voz 38 32:30 no

Voz 40 33:02 los creadores de de los todavía he visto el estrés

una hora menos en Canarias

Voz 42 33:49 Dani Garrido

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 44 34:04 de otro

Voz 9 34:31 no

Voz 0874 34:43 estando hombre José María Patiño de vuelta a los fines de semana así churros oye buenos días Javier yo también te quiero

Voz 1108 34:52 no se puede tener todo en esta vida así que te vas a tener que conformar sólo con la calidad musical los churros

Voz 0874 34:58 es lo aporta de vez en cuando Rafa Panadero no de manera consistente pero de vez en cuando y pensaba que tú vendría a esta manera como un valor añadido no en forma de complemento alimenticio digamos que te echamos mucho de menos desde que te fuiste al Parlamento este este valor nutritivo que nos sí

Voz 1108 35:12 pues con tu churros veamos muy funky llegas porque allí tiene su justificación es algo que admiro de Rafa que es capaz de hacer una sección entretenida como esta con música dedicada por ejemplo a los insectos como actos de yo

Voz 0874 35:24 esa es que Rafa cuando ponen música como está Funk se pone hombreras tiene siempre hay

Voz 1108 35:30 Juan para estética casera en las gafas que a George Clinton seguro seguro que esto lo conoces porque además ya lo estábamos diciendo no se llama parliament liderado por George Clinton

Voz 0874 35:39 ayer escrito que se le considera uno de los impulsores del funk en Estados Unidos en los setenta no me digas que lo traes porque ha cambiado el fin de semana por la información parlamentaria

Voz 1108 35:48 bueno en parte sí en parte no acá que hago chiste fácil es explicar si él no bueno el si es que en efecto estoy ahora en el Congreso como decías que me siento de alguna manera abducido por la actualidad política española y él no se debe a que el título de esta canción gallega de funk renuncia al funk me viene de perlas para abordar la temática de de esta sección

Voz 0874 36:09 que como sabes porque supongo que todavía la escuchas aunque ya no trabajes en fin de semana es parte de una noticia de actualidad no me digas que me vas a hablar del debate entre Sánchez casado y Ribera del miércoles

Voz 1108 36:18 la verdad es que tuve la tentación pero para eso ya tiene esa Cristina Pardo y además yo no tengo esa risa tan contagiosa cobra tiene

Voz 0874 36:24 la noticia cuál es su intención es que ha tenido lugar

Voz 1108 36:27 el Parlamento que seguramente tú has estado también muy atento el británico que me produce la verdad es que un poco de envidia Javier

Voz 0874 36:33 hay muchos motivos no cual bueno

Voz 1108 36:36 agilidad esta que tienen a la hora de abordar los asuntos aparte el speaker que es súper divertido no pero por ejemplo el de aquí se bloquea la tramitación de leyes y los temas pues cuando llega lo vimos el miércoles pasado pues llegan ya que no tienen ningún interés y sólo sirven para para

Voz 0874 36:51 lo que es la pura confrontación personal a la confrontación entonces cuál ha sido la noticia de la semana en Westminster

Voz 1108 36:56 bueno la amenaza de Theresa May de que va a pedir una prórroga a la Unión Europea en el Brexit pero sin querer la realidad es como este tema de par de un grupo de funk pidiendo te que renuncie al fan una especie paradoja política se pues eso quería ilustrar musicalmente esta mañana me voy pero no me marcho es más puede que me quede

Voz 0874 37:15 se acabará poniendo a las clases

Voz 1108 37:17 pues la verdad es que es un te Mazo pero he preferido remontar me ha la máquina del tiempo para escuchar al Bulli

Voz 46 37:45 no

Voz 47 37:51 el

Voz 46 38:00 no no

Voz 47 38:05 lo vi muy

Voz 1108 38:12 oye decir adiós en francés sin hacerlo en inglés

Voz 0874 38:16 la bolita de Pedro Sánchez está cantado por al Pauli ahora mismo al que se considere se considera el inventor del estilo Cruner luego Bing Crosby Frank Sinatra ahora quizás Michael Bublé algunos hablan de este hombre de Al Poli como la primera estrella del pop porque hasta que él llegó las bandas de música americanas se conocían por el nombre del director de la orquesta no por el nombre de los cantantes

Voz 1108 38:36 la además que tienen una vida fascinante porque nació en Mozambique de padres de origen griego y libanés se crió en Suráfrica estuvo de cantante callejero en Singapur y luego en Estados Unidos durante la Gran Depresión bueno hasta que se hizo un nombre pero fíjate que incluso su muerte fue singular porque murió en mil novecientos cuarenta y uno entonces vivía Londres Isar tras actuar decidió volver a casa en tren Yeste tren fue bombardeado por la Luftwaffe allí murió

Voz 0874 39:03 es una historia digna de figurar en el próximo libro de Guillermo Altares

Voz 1108 39:06 su amor por Europa de Guillermo no que es un continente que se quiere irse detesta que tiene de hecho esas contradicciones de las que hablábamos pero he mencionado la Gran Depresión y por volver al tema

Voz 0874 39:16 qué te estás alejando además es es decir ahí tu pasado en París en Bruselas

Voz 1108 39:20 no te creas porque eso de decir una cosa para expresar otra distinta ha estado presente en una especie de canción política más sutil que la de los cantautores que conocemos me estoy perdiendo

Voz 0874 39:30 semana igual que esto no me suele pasar a encontrar fallos

Voz 1108 39:32 o sea es que yo soy un poquito más dialéctica parlamentaria perdemos bueno hablábamos de la Gran Depresión y al boli en aquel momento en EEUU se hacían canciones que reflejaban una realidad optimista pero que nada tenía que ver con la realidad efectivamente que se vivía en la calle

Voz 48 40:37 ya estoy sola o con el piso donde vaya con atacar a poco para ello claro

Voz 0874 41:00 todo esto es ironía estas sazonado con la que está de Claude Miller declaramos el fin de semana pasado con Rafa por cierto no

Voz 1108 41:08 esta es la versión de fe Dwayne con letra tú que sabes inglés es una canción que describe una realidad ideal para una población que estaba realmente hundido

Voz 0874 41:18 por la por la Gran Depresión de Bartlett te dice algo así como a la vuelta de la esquina brilla el arco iris así que tomar cierta taza de café con un trocito de tarta como ya ya se ve luz al final del túnel relájate un poco y la gente pasaba hambre

Voz 1108 41:30 en lo que llama la atención de este tema es precisamente que envuelve un mensaje social en una canción que parece intrascendente ir repasando canciones para escuchar esta mañana me he encontrado con otro ejemplo una balada con una petición explícita a nada menos que a Mister president

Voz 2 41:56 no

Voz 22 42:02 sí

Voz 0874 42:32 muy rápidamente distinguir hable no de Randy Newman autor de bandas sonoras ahora de éxito para películas de animación de Pixar con este Mister president Azpiri on the walking un gran tema de setenta y cuatro que en realidad era un duro alegato contra Richard Nixon en una melodía así suave Katharina él él decía quizá nos has mentido quizá no has engañado o quizás sencillamente has perdido la cabeza

Voz 1108 42:53 en otra estrofa dice más sé que te puede sonar divertido pero por todas partes la gente se está quedando sin dinero mucha fina ironía como decías por parte de un autor que en aquel momento hay que reconocerlo era muy popular en Estados Unidos y luego curiosamente de moda procedió

Voz 0874 43:08 su estilo al poner banda sonora películas como Toy Story que pueden dar una imagen de blandito pero era casi un autor protesta no

Voz 1108 43:15 sí pero la van duras acabo digo en general no para Newman se acabó unos años después cuando se impuso el punki los mensajes fueron más directos y descarnados podríamos decir en sus críticas al poder y a los políticos se perdió esa ironía de Newman que nos hace observar la realidad con distancia critica pero sin renunciar a nuestra responsabilidad iba a decir como periodistas lo bueno vamos a dejar en ciudadano

Voz 0874 43:37 te has levantado en sábado por la mañana es venido hasta aquí te has preparado esto después de una semana el Parlamento una semana tan intensa con mensajes sobre la pérdida de la ironía poco melancolía política en general está son pocos un primer tanto otras de al Congreso

Voz 1108 43:52 no es una Javier derechos no no no lo contamos mucho los medios porque nos gusta más hacer sangre como sabes pero estos días cuando se anunció la convocatoria de elecciones pues he visto muchas muestras de solidaridad y compañerismo entre diputados de distintos grupos ideologías porque bueno al fin y al cabo se tiran largas horas de trabajo metidos allí en en la Carrera de San Jerónimo conversando negociando

Voz 0874 44:14 sí que luego se tira a la papelera buena parte de lo que hace que se convoquen elecciones no nada que ver con sus líderes lógicamente que su agresividad la derrochan en la dialéctica confrontacional

Voz 1108 44:24 esa es otra de las paradojas de esta época podemos decir

Voz 0874 44:26 momentos de apariencias de falsedades empezando por los mensajes que se cometen noté

Voz 1108 44:31 por esos quería dejar con la última joya de Van Morrison el León de Belfast parece estar cada vez más de vuelta pero ha compuesto una canción que da título

Voz 9 44:40 a su último álbum

Voz 49 44:46 eh

Voz 50 44:54 no hago desde luego no le pone todo dos semanas ya que cada año creo que de que

Voz 0874 45:33 te preocupes una canción contra Twitter no tenía un disco que debe ser como el número treinta

Voz 1108 45:39 cuarenta cuarenta cuarenta justo el cuarenta eh además estos últimos tiempos está publicando Van Morrison incluso dos o tres discos por año no sé si para hacer caja o para aquí pero incluye temas propios versiones y último es de profes Speak la el profeta habla no es decir alguna manera hago una trompeta lo May Davis muy sugerente iconos deja una especie de reflexión sobre esa pues verdad cuando habla el profeta ya nadie escucha

Voz 0874 46:05 que nadie escucha porque a nadie le interesan los detalles decía yo no sé si me parece que te has puesto muy trascendente mañana a ir Rafa suele gustar unas haciendo un poquito más ligera más mastitis lo primero sí bueno nosotros agosto hemos contado a la Gran Depresión que no está nada mal eso es verdad buena pues hasta la próxima Chema no te olvides de los churros no te preocupes aquí están los ocho

Voz 52 46:53 a vivir que son dos

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 7 50:01 Madrid

Voz 1951 50:04 qué tal muy buenos días un saludo de Ángel Cabrera en el control de quien les habla Virginia Sarmiento es sábado dos de marzo este fin de semana continúa esta primavera anticipada que venimos disfrutando hoy llegaremos a veintiún grados en muchos puntos de la comunidad y descienden ligeramente las temperaturas mínimas sobretodo en la sierra eso sí con cielos despejados en toda la región además hoy el Ayuntamiento ha desactivado el protocolo anticontaminación después de cuatro días consecutivos en escenario uno con limitaciones de velocidad en la M treinta y sus accesos hoy volvemos a la normalidad porque las estaciones de medición llevan tres días sin arrojar datos que superen los niveles de dióxido de nitrógeno y si utilizan el transporte público que es lo que se recomienda tengan en cuenta que este sábado vuelve a haber paros en el Metro convocados por el sindicato de maquinistas pero serán únicamente de cuatro a cinco de la tarde en las líneas pares la Comunidad ha fijado los servicios mínimos en el sesenta y tres por ciento la protesta entra dentro del calendario de movilizaciones por falta de personal y la gestión del amianto en el sur

Voz 4 51:03 vale

Voz 1951 51:07 Cristina Cifuentes ha pedido ya su baja temporal como militante del Partido Popular así lo publicaba ayer en su cuenta de esta gran citando a Franklin Delano Roosevelt diciendo que en política no hay casualidades si las hay están muy bien preparadas así que la ex presidenta explica que deja el partido hasta que el tiempo le de la razón el líder del Partido Popular Pablo Casado ayer no sabía nada

Voz 1108 51:29 de parece que cita

Voz 60 51:32 el el

Voz 1951 51:33 no lo conocía decía casado la renuncia de Cifuentes llega la misma semana en que la Fiscalía ha pedido más de tres años de cárcel para ella por el caso Master por falsear su titulo y además mostrarlo sabiendo que era falso un asunto privado según la dirección del PP que dice que Cifuentes ya es cosa del pasado por cierto que salvo sorpresa la veremos el miércoles que viene porque ha sido citada a declarar en la comisión de investigación del caso Máster de la Asamblea tendrá que aclarar si hubo presiones de la comunidad para que se fabricará el acta falsa de su trabajo de fin de semana y ayer conocimos por fin las listas completas de más Madrid para el Ayuntamiento y la Comunidad de cara a las próximas elecciones Carmena apuesta por su equipo de confianza y Errejón sitúa varios independientes en puestos de salida Carolina Gómez

Voz 0393 52:20 el núcleo duro de Carmena va en los puestos de salida a su mano derecha Marta Higueras es la número dos seguida de Rita Maestre Pablo Soto José Manuel Calvo Inés Sabanés entre los diez primeros van también Jorge García Castaño y Nacho Murgui el concejal de Seguridad Javier Barbero que está enfrentado con los bomberos cae al puesto número trece no está en esa lista Mauricio Valiente que será el candidato de Izquierda Unida al margen de más Liz ese caen también de la candidatura de Carmena los díscolos rumiar Celia Mayer Pablo Carmona y Montserrat Galcerán Íñigo Errejón ha apostado por los independientes para los puestos de salida en la Comunidad como el psiquiatra Diego Figuera o la abogada de Comisiones Obreras Alicia Gómez de los diputados de Podemos de esta legislatura además de Clara Serra que va de número dos repiten Eduardo Robinho Hugo Martínez Abarca Emilio Delgado se incorpora además como número seis Tania Sánchez la lista de Errejón la cierra Luis Alegre otro fundador de Podemos pero de manera simbólica

Voz 1951 53:10 son las ocho de la mañana hay cincuenta y tres minutos seguimos

Voz 1951 53:45 Boadilla celebra este sábado un acto de homenaje a la Armada Española de bienvenida a los nuevos vecinos el acto va a ser presidido por el jefe del Estado Mayor de la Armada crítica Alternativa por Boadilla en la oposición municipal la organización dice haber votado el alcalde en contra de homenajear a los militares fallecidos en el Yak cuarenta y dos Raquel Fernández

Voz 1915 54:04 critica el portavoz de Alternativa por Boadilla Ángel Galindo que se organice este acto pues a su juicio se trata de una utilización partidista del alcalde y diputado del PP Antonio González Terol asegura el concejal de la oposición que fue el propio regidor el que votó en contra de homenajear a los militares del Yak cuarenta y dos y considera que los propios concejales del Ayuntamiento deberían ser los que den la bienvenida a los nuevos vecinos

Voz 61 54:30 que este señor eh dijera hace unos años que no hacía un homenaje al Yak cuarenta y dos ir ahora pues trae al jefe del Estado Mayor para recibir a vecinos en una utilización partidista por parte del señor Terol realmente es un acto propagandístico para él corresponsal instamos a los militares de su presencia pero si consideramos que los utiliza

Voz 1915 54:50 desde el Gobierno local sus responsables indican que aunque sea rechazó poner una calle a los militares fallecidos en el Yak cuarenta y dos se aprobó realizar un homenaje a los fallecidos en acto de servicio

Voz 1951 55:02 ya en la capital un incendio de pequeña consideración ha registrado esta noche en el hotel Urban en pleno centro sin que se hayan registrado heridos se desataba en la cocina en el número treinta y cuatro de la Carrera de San Jerónimo frente al Congreso de los Diputados allí frente al Congreso decenas de jóvenes y niños se manifestaban ayer para pedir medidas inmediatas contra el cambio climático se trata del movimiento Friday viernes para el futuro que llegaba por primera vez a Madrid así

Voz 9 55:30 era comenzaba

Voz 1951 55:39 también oficialmente el carnaval en la capital con el pregón de los madrileños Aviador Dro en el Parque Berlín de prosperidad

Voz 62 55:46 bueno es que viene cultos por los que fueron los que tocan es contra las fronteras

Voz 1951 56:04 allí en el Parque Berlín comenzará hoy también a las once el gran desfile y las actividades programadas en este día por el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0874 56:26 de los creadores

Voz 40 56:29 la villa

Voz 7 56:36 una hora menos en Canarias

Voz 41 56:41 sin viera bienvenido sea esto es Carrusel deportivo aquí no es un Cars el cualquiera