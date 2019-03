A Vivir Que Son Dos Días (02/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:07 están preparados los viñetitas primero la información José Antonio Piñero buenos días

Voz 3 00:12 buenos días Javier como les viene contando la Cadena

Voz 1024 00:14 ser el Gobierno intentó un acuerdo de última hora con los Franco sobre la exhumación del dictador una persona de confianza de Pedro Sánchez se reunió la semana pasada con un representante de la familia para hacerles llegar a un pacto que evitará el conflicto judicial los nietos lo han rechazado ya ha advertido de que irán hasta el final para impedir que su abuelo salga del Valle de los Caídos esa decisión hace inviable que Sánchez cumpla su promesa antes de las elecciones del veintiocho de abril por lo demás Luis Planas en la SER ministro de Agricultura acaba de pasa por los micrófonos de Radio Valencia donde hoy participa en la clausura de la convención el sector citrícola organizada por el PSPV PSOE

Voz 1109 00:52 Planas ha subrayado la ha subrayado

Voz 1024 00:54 la importancia del trabajo de los regantes

Voz 1056 00:57 es precisamente uno de los objetivos que nos planteamos en relación con el cambio climático tenemos que que que tener una serie de medidas que nos permitan desarrollo sostenible y una mejor utilización de de la como ellos siempre llamó al regadío la joya de la corona y es verdad porque es la clave del sector exportador y del sector que tiene más más rendimiento económico

Voz 1024 01:20 del País Vasco el último adiós a Javier Arzallus un ahora el lehendakari Iñigo Urkullu tiene previsto visitar la capilla ardiente del histórico dirigente del PNV fallecido como saben el jueves a los ochenta y seis años el funeral a oficiar esa tarde en Azkoitia Guipúzcoa donde nació

Voz 1252 01:34 hasta luego Cadena SER

Voz 4 01:38 servicios informativos

Voz 2 01:43 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar consumen hasta un treinta por ciento menos termo creemos en el confort térmico

Voz 5 01:56 es un hecho más con el cine español entre dos aguas Un día más con vida cliente cantará y más películas en la colección Cine Goya dos mil diecinueve Domingo tres Coll Ward ganadora de un premio Goya por nueve con noventa y cinco euros Con El País

Voz 6 02:15 ya

Voz 7 02:18 no

Voz 8 02:24 Mara del Caribe de Viajes el Corte Inglés y Travel Plan disfruta de hasta trescientos euros de ahorro y reserva por sólo sesenta euros con el mejor precio garantizado además los niños viajan gratis o con grandes descuentos separada del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan

Voz 9 02:40 consulta condiciones enviar hasta el corteinglés

Voz 10 02:43 hola amigos Plaza Norte en Madrid

Voz 2 02:47 va va va federales que estoy volviendo loca

Voz 11 02:49 Pereza me hace mucha gracia que me sigue me sigue y hacer lo que hago yo Enrique que

Voz 2 02:54 bueno pues que es que la última tecnología te copió la cara en el en Mollet que tú quieras súper gracioso vieron mensaje

Voz 1109 03:01 de pronto empezará a yo sí si puede salir

Voz 2 03:03 Irún mono un unicornio incluso lo que más te gusta de los emoticonos te lo copia

Voz 11 03:07 a la de cosas que me enseñan los vendedores Fnac y es que estoy aprovechando precisamente que del uno al tres de marzo tengo un quince por ciento de descuento en informática telefonía televisión sonido fotografía Gijón para socios Fnac venga a ver cómo lo hace le mojó el eslogan hace esto

Voz 3 03:20 venga todo pasa en en nada

Voz 12 03:25 mira cariño a los de la casa de enfrente también se han puesto a las

Voz 3 03:29 desde que entraron a robar en casa de Laura

Voz 8 03:31 serán puesto a todos los vecinos deberíamos hacer lo mismo no vaya a ser que vuelvan a robar seamos los únicos final

Voz 13 03:37 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 03:51 amigos todas las semanas con Euromillones además del bote se sortea el millón de Euromillones un millón de euros

Voz 15 03:57 cada viernes un millón de euros

Voz 16 04:00 los cada viernes

Voz 7 04:02 con Euromillones además del bote puedes

Voz 9 04:05 no él el millón de Euromillones un millón que tocan España todos los martes y todos los viernes Juega Euro Millones y nada más grande

Voz 14 04:13 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad

Voz 18 04:26 a vivir que son dos días en las redes sociales y en Twitter arroba a vivir en Facebook a vivir

Voz 19 04:37 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en lotes alguien lo sabe no lo

Voz 20 04:45 de no saber y lo que hacen no sólo los a alguien lo sabe

Voz 4 04:50 que públicos días apenada Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que puede

Voz 16 04:56 pasar de todo pero si no es tu programa para que has venido

Voz 21 05:00 bienvenido al palo de la CDR claro y tienen buena semana volcando contenedores

Voz 12 05:08 los sábados a las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 5 05:11 o un tutor ciento sesenta minutos de información con el resumen más completo de la actualidad de la jornada

Voz 19 05:19 con Roberto Torija

Voz 22 05:29 luego

Voz 19 05:33 sabes porque dos millones setecientos sesenta mil oyentes eligen cada mañana a Pepa Bueno entonces Esta promo es

Voz 2 05:41 Kárate Hoy por hoy de seis a doce y veinte de

Voz 4 05:44 mañana una hora menos en Canarias con Pepa Bueno hizo Toni Garrido sí

Voz 24 05:48 también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 25 05:55 ha salido el barómetro esta semana aquí tenéis a José Félix Tezanos para explicar todos los pormenores cómo era aquella canción de Nica que barro para casa encuentras en la cocina sólo que aquí no hay cocina eso es lo que les jode lo que pasa es que preguntamos por derecho a quién vas a votar aperos guapo cuartel por el grado ese China buena Ana Vaca pues el guapo contestaban a quién vas a votar a peor guapo o al que se han tenido que traerá la Arrimadas porque él sólo de unas como aquí en Madrid pues apenas guapo a quién vas a votar pero el guapo con lo que la paseándose por la calle con una pistola pues aperos guapo ala hasta el próximo barómetro

Voz 3 06:35 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 27 06:56 sí

Voz 1252 07:46 esta semana toca tira cómica de la actualidad con Julio Rey cómo estás Julio buenos días muy buenos días alucinado al saber que mi amigo José María

Voz 2 07:56 hasta ha hecho de Drácula es que no estaba contando una historia ahora vamos a contaros y José María Pérez Peridis mostrar José María Luisa

Voz 1109 08:03 totalmente descubierto porque sus

Voz 2 08:06 escotillas ocho de Franco has hecho Le Drácula lo peor lo peor es el de los papeles de malvado sabía también de Gila bueno pero gira es bueno bueno Mauro Entrialgo cómo estás Mauro buenos días buenos días en Barcelona Aleix Saló al es Bondi que haber hablaron

Voz 0874 08:21 pues no sé porque ha salido en la conversación no lo recuerdo Carlos de Carlos Pomares una vieja gloria de la radio nos contaba que estuvo el otro día con Broncano y me reía mucho y cuenta la historia pon Ignatius que es muy divertida

Voz 1109 08:33 de repente te dice eso es que yo actuado para sumar eso como como de González Sinde sabes el padre la ministra que varias películas mucha gente me estaba por allí en casa sin editar oye tú harías tiene que hacer un papel que estoy haciendo el fin de carrera de bueno de esto hace cuánto tiempo pues cuarenta años bien no cuarenta y cinco años y si yo era muy niño

Voz 3 09:00 bueno bastante cuarenta y cinco para un vampiro de cuatrocientos años yo no sé ni cómo lo consiguió advertirles nada entonces puso una moza en la cama como os voy a hacer una prueba pronto María déjame

Voz 2 09:15 aquí has dicho una moza sabes que estamos en dos mil diecinueve El ya que esto no es una película pero esa tertulia de cuando era niño había moza mi señoritas te lo voy a dejar pasar bueno sí duró la escena diez segundos

Voz 3 09:38 quería que todos como colmillos digo con yo creo que algo me puso el pelo me lo me lo la Vecilla pelo el pelo el pelo de la dehesa lo dicho Mozart ya te imaginas nada tenía que acercar mi hacer como que el amor día retirarme y el director era

Voz 0874 09:56 no lo hacía todo Viqueira Pomares también tendríamos el treinta años por entonces no

Voz 1109 10:01 tú no eres tendría que tiene ahora

Voz 3 10:05 siempre porque infinito menos cuarenta sin decir quédate quedó salió la película no lo voy a nunca las vio que recuperarlo tú que no hoy como nos pongamos

Voz 1252 10:20 bueno esto acaba en Youtube ya te lo dije

Voz 3 10:23 tiene que estar conseguibles

Voz 29 10:26 hacemos un llamamiento a los oyentes

Voz 3 10:28 las películas los jugadores amigo de fumar y no tengo nada de lo que a ver si hay un Drácula con pelo ya ha faltado hacía falta pero por los lados y me sacó todo el pelo por los lados así como brujos pues que ha sido hasta Conde es increíble yo Jonde como Mario letal la semana cómo ha ido todo bien

Voz 1252 10:56 te veo que tienes saque una una tira de sobre ARCO bueno desde hace años que no va el otro día

Voz 29 11:03 los a diez que decía no voy a ir a ARCO

Voz 1252 11:06 dije me apetece mirar

Voz 3 11:10 ahora traspié que hacía antes motivó la explicación no a la izquierda roto todos los años desde hace un homenaje tremendo yo no voy divertido ahí

Voz 0874 11:21 es decir que la tira que tengo la estamos dando como posavasos y es un dibujo de de Ricardo

Voz 30 11:26 sí de Gallego bueno me voy bueno hay muy buena el acto fallida de este pero la verdad es a decir de Ricardo III que queríais decir con esto

Voz 1252 11:40 no no porque no lo entendías no es una colaboración que un pues su suplementos nuevo que hay en el periódico que la esfera de las letras que su director Antonio Lucas Nos ha encargado una viñeta semanal sobre arte entonces el tema esta semana arar con otro veinte bueno se me ocurrió que que sí es un arco pues tiene una fecha que ese dispara yo pienso en fechas pienso en San Sebastián porque puesto puesto entonces ya un poquito harto de que sigan de flechas tenéis una opinión elitista sobre lo que es ARCO

Voz 0874 12:22 debería haber una feria de arte que fueron poco más asequible

Voz 16 12:25 público medio bueno arte lo tienes por una peseta si se hace falta lo que pasa que no estará en esas galerías lo que a mí me hace gracia no deja de ser cada vez más cercano es nuestro trabajo el humor gráfico con el arte que tienen más repercusión muchas veces la obra más polémica siempre siempre siempre acaba tirando de humor este año estamos viendo esta obra que es una reproducción de el Rey Felipe que se repite que su ninot la única obligación al comprarlo es que tú lo tienes que quemar dentro de un año

Voz 3 12:57 sí como buen ninot que la razón por la que no iba a ir Rosa Díez mira te claro esta ella está muy defensora de la Guardia Civil y del Rey ahora que lo dices sí probablemente lo pero

Voz 16 13:10 no deja de de eso de maravilla arme como los últimos años parece que el único de arte contemporáneo que trasciende es el que de alguna manera otra utiliza el humor

Voz 29 13:17 pero no sólo en el arte contemporáneo y os fijáis el humor ha llegado a espacios en los que no era habitual como por ejemplo en la publicidad que el noventa por ciento de los anuncios tienen humor o la política que antes soltaba un chiste Guerra de vez en cuando pero ahora todos están haciendo humor aunque a veces involuntarios

Voz 1252 13:33 Leonardo malos formas Aleix perdón hablar de arte yo creo que que había que diferenciar entre arte y mercadotecnia que mucho me temo que todo el asunto el es lo que tiene no hay que llamar la atención lo ha conseguido que por cierto sólo alrededor están que trinan hay bueno frente al contrario porque porque a que todo el foco sobre el ninot de celebra hoy entonces mucho me temo que que ha conseguido llamar la atención que en el fondo en el arte contemporáneo es imprescindible para poder obra no

Voz 29 14:16 sólo en el contemporáneo sea llamar la atención es

Voz 1109 14:19 pero una trampa siempre ha sido otra siempre ha sido transgresor ha habido pintores transgresores cara hubo era un transgresor extraordinaria

Voz 2 14:27 marismas de otras cosas

Voz 1109 14:30 y luego la pintura impresionista fue una trasgresión enorme rompió

Voz 29 14:36 qué tal hombre con la Academia provenía

Voz 1109 14:39 viene de después del neoclasicismo y claro el choque fue brutal no pero claro no estaba la publicidad y la mercadotecnia detrás entonces ahora se trata de llamar la atención para hacerte un hueco porque es muy difícil hacerse hueco y bueno el humor más lo que haya de transgresión de publicidad provocación Bryan Singer y luego el humor lo envuelve todo es que eso es el humor la ironía y la libertad de expresión y entonces bueno el arte ha estado para eso siempre rompiendo es en vanguardia sí pero no se les

Voz 1252 15:17 cómo seguir hablando

Voz 1109 15:20 podemos seguir llamando al un poco la teoría

Voz 29 15:25 bueno desde el momento en que hay gente que le molestas tras sí sí

Voz 0874 15:28 sí pero arte como dice José María si te fijas son los dibujos del roto esa es la cuestión es harto nosotros yo recuerdo

Voz 3 15:34 si no se bueno no vamos a hablar

Voz 29 15:36 de lo que no nos hace que se

Voz 0874 15:39 hemos y recuerdo hace hace unos años cuando empezamos a David en Cano a a arte hacer lo mismo que hace ahora pero hacerlo grabado allí hablando con la gente recuerdo que en la trastienda de una de las exposiciones estaba el cuarto donde la gente empieza guardaban pocos David cogió un cubo de fregar lo sacó de esa trastienda y lo puso en medio de una sala ya la gente pasaba por delante el cubo y observaba al cubrición

Voz 3 16:05 se interesante esta pieza de arte no contextos siempre claros

Voz 1109 16:11 efectivamente es el famoso inodoro pues ya has has has iniciado mucha de la pintura de antes

Voz 3 16:21 sonido López cuando veías el primer Antonio Lobo decía un genio si hablamos de marca

Voz 1109 16:26 no no no no yo hablo de de cómo el arte lo que trae siempre es otra mirada a las cosas debería traer no te quiero decir

Voz 3 16:37 porque el debate por eso es

Voz 1109 16:40 te lo ha puesto Broncano con la escoba no tiene mucha importancia pero ese cubo lo pone Picasso

Voz 29 16:48 las formas el actor no en sacarlo de su contexto ya es un acto así sí correcto significado

Voz 1109 16:54 la única efectiva depende de dónde estén los objetos desde la mirada de pena esto es lo que pasa que el arte contemporáneo probablemente ha sido el más transgresor de toda la historia porque es que se ha quedado casi sin objeto Santiago decía delante de Las Meninas bueno después de esto se sigue pintando porque algo hay que hacer entonces los artistas tienen un verdadero problema en hacerse un sitio hacerse un sitio entre una mirada nueva porque es que la publicidad también es arte tú que es bueno contar os cuento no no haremos

Voz 3 17:36 poder

Voz 1109 17:43 carteles es un cartel varios carteles por ejemplo Campa en campaña electoral ese pintan se ponen varios carteles de Suárez Felipe González Carrillo están rotos y aparece en letras ya han pasado quince años en un solar donde estaban los carteles llega alguien arranca eso le ponen un cuadro no proponen una exposición tiene tiene un significado lo efímero del tiempo cubo que decidió Mauro como ha pasado como envejecido

Voz 16 18:17 entonces es una antigualla que

Voz 1109 18:19 no es así

Voz 29 18:21 bueno tuvimos a José Ramón con todo

Voz 1109 18:23 más el ochenta y dos todos esos carteles aparte que eran todos artísticamente muy interesantes sean

Voz 16 18:31 cubierto todavía más valor por el tiempo que

Voz 3 18:34 pasado llama la atención por cierto

Voz 16 18:36 cómo han hecho un poco los logotipos de los

Voz 0874 18:39 a grandes partidos ahora todos incorporan

Voz 16 18:41 o los colores de la bandera de España porque claro

Voz 1109 18:44 España es España o también

Voz 0874 18:46 Mazón supongo que para generar la Aix en

Voz 29 18:49 bueno hay para que no den miedo es es como

Voz 16 18:52 yo no pongo no estoy de mirarles me recuerda cuando llegó la crisis cuando cuando llegó la crisis todos los bancos fíjate cuando empezaron a renovar sus tipos ya fusionarse entonces empezaron a poner sus y tipografías en minúscula somos menos amenazantes no somos y a dónde estás

Voz 29 19:12 bueno invitas en vez de cuadradas que había antes

Voz 16 19:15 era muy sutil pero sí siete eran muy curioso todos de golpe hicieron el POM no ya no eres el Banco Hispanoamericano no quiera con mayúsculas no

Voz 3 19:27 la caja de tu lado expresaba bien eh pasaban de la solidez son las mayúsculas

Voz 1109 19:36 ente cercanía la humildad

Voz 3 19:39 yo me acuerdo por ejemplo corbata salían niños en el colegio

Voz 16 19:43 había había Bancaja por ejemplo un muñequito diseñado por Mariscal no se me ocurren muchos ejemplos no yo ahora mismo pues parece que los partidos el Partido Popular no parece que es como el que va como como que como de la cabeza no como diciendo

Voz 29 20:00 el logotipo continuamente que no se encuentra en ACB era rojo ya bueno pasaron azul para hacerlo como más europeo y ahora de repente lo vamos al rojo no a mi lo que es el primero surrealista creo que la gaviota encontró una explicación ahí si hay alguna explicación José María tú tienes alguna para las fábricas no

Voz 2 20:20 pero se histórica de aquí tienes

Voz 29 20:23 contra la de nota con Fraga

Voz 3 20:25 ya y le cayó Fraga hablando de campaña

Voz 1109 20:32 es electoral a mí me dio mucho juego

Voz 3 20:34 porque era un cabezón tremendo no había uno plano o me la parte de arriba de sí que como nunca Frankestein como no cabía en el cartel le cortaron la cabeza salidas la frente un poco para arriba y todo lo demás era cara no pero quién Fraga era yo les encañonó agachado la cabeza si era verdad que tenía el agujero para las palabras

Voz 1109 20:58 sí sí porque son muy significativa las campañas porque cuentan lo que quieren decir pero al final dice lo que dicen es decir no se llama hay hay dos lecturas y Sirera la primera dice bueno me están vendiendo una moto pero la segunda lectura te das cuenta de lo que son

Voz 16 21:16 Arzallus como los dibujo yo con la piedra

Voz 1109 21:19 llevaba siempre un pedrusco es verdad levantar piedras no se piedras

Voz 0874 21:24 en el púlpito también las dibujada alguna vez sí

Voz 1109 21:26 confesionario también personal espurios

Voz 0874 21:29 lo contaba antes cuando salió la noticia de que había fallecido ya hay mucha gente de menos de treinta

Voz 1109 21:34 no no sabe quién es decir una frase tremenda la del tal Blázquez no hay una más gorda unos sacuden el árbol y otros recogen las humanidades

Voz 0874 21:45 el clases suyas y Rosa Ramírez

Voz 1109 21:48 pero encerró a quién se refería a ETA saber quién sacudir el árbol ETA Kloden recogían las nueces

Voz 16 21:55 a ver según el punto de vista Arzalluz asumo que la derecha española

Voz 3 21:58 no no el pero bueno me voy a su partido

Voz 1109 22:07 tuve

Voz 16 22:07 sí porque el reconocía que se estaba aprovechando

Voz 1109 22:12 bueno él decía que había una división del trabajo ya hay hay sí

Voz 0874 22:16 señores hay opiniones controvertidas sobre esto porque mucha gente que habla elogiado muchas necrológicas por lo que supuso en su día y es verdad que era un personaje que a veces sentaba las bases de la actividad política en este país porque era llave para muchas cosas y no hablemos su papel

Voz 1109 22:31 el caso pero es pero

Voz 0874 22:34 me tenía un lado oscuro era una dos Pobo

Voz 3 22:36 si se les regates hombre

Voz 1252 22:41 a mí su partido por una tira nuestra no está está ha puesto grito en el cielo porque lo hemos puesto en el purgatorio hace vais a dar Purgatorio

Voz 1109 22:51 porque es un personaje que no era esto que estábamos relatando era era ambivalente era ambivalente era demócrata pero cristianodemócrata también sí también Cristiano porque había sido jesuita no renegó de la Legión nunca estuve en Alemania Hay yo conocí a gente que conocía ya hablaba entonces de la Reales entonces hablar y las nueces y tuvo una gran ambigüedad nombre y además capitalizó es ambigüedad ir recogió las nueces aunque en el hombre imponía eh

Voz 0874 23:28 dentro de viste sólo espera

Voz 1109 23:30 pero tiene en cuenta que la formación Jesús era extraordinaria una de las cosas que aprendían era oratoria en los seminarios de jesuitas había un una sala donde esa reunión todos había uno que tenía que hacer un discurso otro o a la vez en otro momento te tocaba hacer de abogado del diablo de forma que tenías que razonar pero razonar para los aplausos para los abucheos

Voz 3 24:01 pues no era raro Xerox jesuita en la política de aquí

Voz 29 24:04 dos años y menos en la vasca no menos en el paro

Voz 3 24:07 TV bueno más que

Voz 1109 24:09 esta diría es sacerdote no porque la verdad es que después de la guerra se llenaron los seminarios

Voz 0874 24:15 que me me recuerda Lourdes Julio que es que vosotros en la viñeta el habéis puesto como lazo la serpiente de ETA

Voz 1252 24:20 se esa ambigüedad al que nos estamos refiriendo al no

Voz 29 24:23 cabreado más la gente por eso quería ya expuesto

Voz 1252 24:26 con lo que por ponerle en enero no por lo del purgatorio que es más pero es que Bono yo comprendo que ellos hayan elevado las alturas a sudar pero pero mi obligación es hacer un análisis y además tanto José María como yo trabajamos muchísimo Caner con ese personal también

Voz 29 24:44 no creéis que con lo de las redes sociales con con lo rápido que va la comunicación ahora hay como menos tiempo de respeto por alguien que se acaba de morir se aquel mismo día ya no es de no no pero vamos a ver es que

Voz 1252 24:59 yo no yo no lo he perdido el respeto te quiero decir que yo

Voz 3 25:03 lo tenías nunca no no no no no

Voz 1252 25:05 yo bueno yo respeto a todo el mundo al contrario me exijo mi mismo el tener lo yo respeto a la gente y a las personas yo lo que hago es analizar sus actitudes políticas lo que ha analizado en esta última tira pero lo mismo hice con Fraga cuando falleció

Voz 3 25:21 el mismo día que ahora acababa de morir si eres

Voz 1252 25:24 que hombre lo que me parecería hipócritas después de haber sido crítico con su gestión

Voz 1109 25:30 ahora porque somos muerto

Voz 1252 25:32 yo yo no entiendo la cosa menos nuestro oficio porque si hablamos de transgresión algo que es que tiene que ser obligatoriamente transgresor eso lo hemos gracia

Voz 1109 25:44 lo que pasa es que cada uno actuamos en función

Voz 1252 25:47 pero

Voz 3 25:48 hombre que me estos llamando amigos no

Voz 1109 25:58 te digo yo en mi caso la caricatura es la única herramienta que tengo casi vosotros hacéis con caricaturas sin caricatura pero no los tenéis como personajes de historieta exactamente en mi caso son personajes de historieta igual que Snoopy y Carlitos eran de Charlie

Voz 0874 26:21 te conviertes en personaje si mi trabajo

Voz 1109 26:23 arte los personajes la actualidad del personal eso espero en mi caso el personaje de historietas y entonces eso te da un matiz afectivo lo quiera sonoro quieras era en mi caso si en mi caso sí eso en qué medida te limita o en qué medida te acerca el sentido de conocerle mejor etcétera y en qué medida te puede dar una autoridad moral puesto que no hay nada personal yo creo que te da si no hay nada personal que en tu caso tampoco lo hay evidentes

Voz 1252 26:54 a mí luego es que también hay que recordar que ahora afortunadamente ya no lo tenemos presente pero estamos hablando de un contexto de uno que hay en Tura política donde a Arzallus pasaba a ser noticia por su relación con los nueve milímetros parabellum esa es que ETA mataba

Voz 5 27:16 no hombre no

Voz 1109 27:20 a esa envía a Valencia es ambigüedad a todos

Voz 1252 27:24 se podía interpretar como cómplice

Voz 1109 27:27 le el PNV estuvo mucho tiempo

Voz 3 27:31 en el filo de la navaja hombre en las dos orillas quería quería San Ignacio de Loyola

Voz 0874 27:37 pero es es es que al jesuita lo que para

Voz 3 27:40 o sea dos orillas es uno de los sermones

Voz 1109 27:46 la mentales en los ejercicios espiritual

Voz 3 27:49 es de Sanidad es interesante lo que plantea

Voz 0874 27:51 Julio porque es mantener la coherencia con el personaje y una vez que se personaje ha fallecido por lo normal en los funerales todo el mundo es bueno el difunto siempre es una bellísima persona entonces queda poca gente y vosotras seguramente sois algunos de los pocos que puede recordar a la opinión pública un poco la vida completa de ese personaje

Voz 29 28:11 el delito de esas opciones que recuerdan a los cinco minutos que ha muerto alguien todo lo malo

Voz 1109 28:17 en los treinta segundos

Voz 0874 28:21 el informa por sociedad sociedad del fue fundamental

Voz 1109 28:24 en la en la transición pero más que fue a Ajuria Guerra Ajuria guerra que nadie la recuerda ya era un viejo peneuvista de los del Gobierno de Aguirre que puso su granito de arena en el consenso constitucional que donde más difícil era era con el País Vasco con Cataluña y hay roca jugó un papel fundamental con Tarradellas Roca era el ponente en la ponencia constitucional Tarradellas traía las esencias de la Generalidad a Roca como lo dibujamos bueno lo dibujos todavía si alguna vez común para ello Nole no lo mozo no no

Voz 3 29:11 es un personaje de una te con algunos que se te van envejeciendo y les cambia la cara

Voz 1109 29:17 no cambia poco curioso

Voz 0874 29:20 eso cuando una caricatura es buena es buena

Voz 1252 29:22 de hecho lo que dicen es que los personajes se van perdiendo su caricatura

Voz 3 29:26 esta es la religión Felipe González es un hecho

Voz 1252 29:29 no hay vacaciones inciso

Voz 16 29:34 ah hablando del pasado el tiempo hubo una aparición estelar esta semana fue Mariano Rajoy jucio del pero se me fue grato ver en las redes sociales muchas declaraciones de amor hacia Rajoy de cómo te echamos hombre sobre todo los cómicos eh pero la gente de golpe fue como ostras es que es muy gracioso

Voz 3 29:55 lo que hacen pero es el juicio eran delirante del auténtico gallego entonces

Voz 1109 30:06 has sido bueno es auténtico

Voz 3 30:09 decir lo que la auténtica terrenos es recordarle que mentir en el Supremo es delito claro pero no dice la verdad

Voz 16 30:20 no ha habido un ejercicio de cinismo portal de golpe resulta que las cargas policiales nadie las mandó

Voz 2 30:27 no lo bueno lo mejor de las carreras porque según Zoido no las mandó nadie

Voz 16 30:35 estaba en su casa viéndolo por la tele pero mientras hacíamos porque queríamos

Voz 29 30:38 vivo para detenerles a todos porque que tengan una policía que pero cuando memorable

Voz 1109 30:43 que dijo qué

Voz 3 30:44 que le habían dolido esas fotografías lo que ocurrió tras fotografías lo que le dolían las fotografías que mejor me habéis permitido oye

Voz 16 30:57 tú trabajas y dibujos con el juicio puestos de fondo no veo los resúmenes a última hora del día perdiendo fuerza allí o en los bares está puesto a ver a ver duele mucho este tema que ya duele mucho si se ve como todos los que son más del grupo independentista lo ven como una humillación digamos dentro de una en un contexto muy ridículo no porque en el fondo tampoco no está siendo un juicio en el que parece que vayan a ninguna dirección las preguntas es todo como muy mucha farsa desde el punto de vista muchas gracias

Voz 29 31:39 escuchando sol día de Kuchar mientras dibujaba hay tuve que quitarlo porque me apenada me parecía es una taberna o sea que que que que juicios eso era ridículo las preguntas que sí ha escogido un bocadillo que las actitudes siempre

Voz 2 31:51 yo soy la haya un punto de chulería en la tener algunas pregunta

Voz 3 31:55 sí sí pero por parte de quién de los a mi me parece que es la de los abogados fiscales

Voz 0874 32:01 bueno oye que yo quería hablar de política con vosotros pero de una cosa muy concreta porque además lo estamos escuchando y nos vamos aproximando a las elecciones y poco a poco tenemos que ir desgranando los programas sí tratando de saber lo que dicen unos lo que dicen otros eh hay una cosa que nos venden mucho los líderes de la derecha que es que es esto

Voz 2 32:18 día gobernamos España si los españoles nos confían el Gobierno futuro a este país vamos a dar un cambio de rumbo para que las startups en España no vean obstáculos vean una oportunidad yo creo que España puede

Voz 3 32:28 pero esa California de Europa que se adapte a estos cambios ya está nueva industria una industria que lo va a cambiar todo

Voz 2 32:36 claro que queremos fiscalmente la fórmula de financiación de la California de Europa o del mundo si hace falta queríamos preguntarnos

Voz 0874 32:48 emprender en el marco de esta revolución digital es tan bonito como lo pintan los Rivera casado y compañía en Radio Cartagena nos escucha Javier López Menacho que es escritor y especialista en comunicación y reputación digital cómo estás Javier buenos días

Voz 28 33:02 buenos días reputación digital esto cuanto corre

Voz 0874 33:05 las por mejorar la un poco

Voz 30 33:08 bueno depende depende del proyecto

Voz 28 33:10 la bueno hoy en día es como muy importante lo estaba allí hablando ante no en relación a los bancos y los partidos políticos pues cuidan un poco la la imagen pública que tienen

Voz 0874 33:20 te has publicado un libro que es la farsa de las startups la cara oculta del mito emprendedor en tú dices que más que en este país más que emprendedores hay como es emprendedores

Voz 28 33:30 emprenda deudores emprendedores e sí bueno en el ensayo lo que intento un poco de montar este relato de éxito que se está generando entre todos los actores que gravitan en torno a la startup están haciendo un poco de la excepción una regla entonces la idea que tenemos lo que tiene en mente que hay mucho Mark Zuckerberg por el mundo y realmente muy difícil en un mundo en el que nueve de cada día tarta no tiene más de éter no dura trece años de vida

Voz 0874 34:00 es que es esa es la clave la mayor parte de ellas fracasan pero claro cuando escuchamos este mensaje sobre todo Albert Rivera es al que más le gusta

Voz 5 34:07 en su vena liberal alarde

Voz 0874 34:09 el futuro económico de este país apoyado en la creación de startups no están vendiendo humo

Voz 28 34:15 sí claro el tema es que hay mucho a actores gastan alrededor de las startups bueno se ven beneficiados de este discurso no a los bancos le hacia la entidades bancarias le hace una campaña de branding enorme a las grandes tecnológica les sirve de cantera que existan tanta estar desarrollando proyectos eh a lo político pues digamos que le hace también una buena campaña de imagen y da la sensación de que hay una gran movilidad económica cuando realmente la startups digamos no es la base económica de este país ni muchísimo menos y a los Brines Angels inversores bueno pues eh le hace el juego porque ellos funcionan digamos por porcentaje siempre tienen un porcentaje que eh que cubre los gastos de todos los demás y digamos que con este relato en el camino estamos dejando pues muchas personas que se dejan su ahorro con con este nuevo relato un poco al modo

Voz 5 35:17 de de Hollywood o al modo del del de la fiebre del oro

Voz 28 35:21 eh que copia en este relato oí de alguna manera está perjudicando a mucha gente beneficiando a muy pocas personas

Voz 1252 35:31 lo que estás diciendo es que se está creando una burbuja otra burbuja clarísimamente no

Voz 28 35:36 sí es un poco deudora eh pues de la de la burbuja inmobiliaria también un poco de la burbuja de las punto com yo lo que digo algo en el ensayo es digamos una retrospectiva histórica hay desde Solchaga que decía este era el país donde más fácil se podía hacer dinero de manera rápida hasta bueno pues Rato induciendo a a que eh

Voz 1252 36:02 hombre sí mereció Rato tenía razón seguro sabía hacer dinero de forma rápida pero vamos

Voz 0874 36:09 en el trato aplicó la teoría de Solchaga para sí mismo viéndole el noventa por ciento de las startups Lemos en tu libro son hombres entre treinta y cinco y cincuenta años heterosexuales y blancos

Voz 28 36:19 si lo que digo es que hay un mito de la financiación que dicen la financiación llega a mucha gente fácil ir digamos que que esto es una cuestión mérito crítica no el que más resiste el que más hora le echa si le echas catorce dieciséis horas al final tu proyecto sale al adelante triunfan etc e ir realmente no es así la financiación es difícil de encontrar y aparte tiene un perfil pues bastante claro una persona un hombre entre treinta y cinco ya cincuenta años el que recibe la financiación en en el noventa por ciento de la ocasiones quiero decir que si tú eres mujer eh tú eres gay transexual o tienen una minoría étnica está relegado al diez por ciento de la financiación por lo tanto no llega tanta gente pero es que además de de todo el dinero que está circulando este año como en torno a los mil y pico millones de euros de financiación que ha ido blando e pues sólo llega a unas cuantas empresa entre diez doce empresa han tenido el ochenta por ciento de la financiación quiere decir que no hay nada democrático ni llega a muchísima gente y hay que hablarlo hay que hablando porque si no generamos un relato en el que todo el mundo cree que es fácil hacer un negocio de base

Voz 1109 37:40 la Liga montar un negocio en tu garaje

Voz 28 37:43 el Gobierno tiene coraje una una cosa

Voz 29 37:45 te quería preguntar yo veo con este mito de los emprendedores Si tal que hay mucha gente que tiene un negocio de venta de camisetas con su hermano

Voz 1109 37:55 se llama feo un feo en realidad

Voz 29 37:59 a partir de cuándo te puedes llamar feo cualquiera que tienen una empresa el feo yo soy un feo de mis cómics sobre cómo es esto

Voz 28 38:06 sí bueno e básicamente así pero hay que más que el CEO a mí lo del CEO la verdad no me importa pero sí me importa el neo lenguaje que hemos generado entorno al al trabajo no por ejemplo tú llano das un hace que sea una empresa sino presta un servicio

Voz 1109 38:25 eso es colaborador

Voz 28 38:28 no eres un trabajador y esto está creando una suerte de precaria

Voz 3 38:32 entonces llaman un emprendedor

Voz 1109 38:35 muy claro exacto entonces este

Voz 28 38:37 doctor cimiento del del lenguaje está consiguiendo que haya más precario y además el el tema tecnológico lo que hace es que e individualista mucho las luchas laborales entonces y en el tejido asociativo de los trabajadores es pequeño va lento porque no hay un marco legal adaptado a este tipo de trabajadores y bueno lo que estamos es creando muchos precario porque todos los Ryder todas las personas que trabajan pueden empresa grande pues rollo Amazon que trabajan en en temas de administración y demás son de que que con la idea de colaborador de la economía geek eh pues realmente son

Voz 2 39:22 y hay que llamarlo como precaria hay además ya

Voz 0874 39:25 creo en todo lo que cuentas un perfecto caldo de cultivo para los estafadores no tú tú recuerdas en el en el libro que esta historia que no sé si os acordáis este estos estos individuos que le vendieron a la Junta de Extremadura idea de crear un teléfono perfectamente extremeño

Voz 5 39:42 el nuevo era un un

Voz 2 39:44 teléfonos que habían comprado en Francia lo habían pues no te inquieta con la bandera Extremadura con una avellana la bellota no pero fijaos cómo es el tema que ellos pusieron

Voz 28 39:56 básicamente una pegatina animaba es de la casa y todos lo actores fueron a ello a a vender ese relato de éxito no y bueno el móvil extremeño que compite con

Voz 2 40:10 el iPhone son el Iphone o más

Voz 28 40:12 seguida pues tuvo a los partidos políticos haciéndose fotos con ello enseguida había eh bueno bueno grandes

Voz 16 40:20 desde la Junta también señor presidente

Voz 28 40:22 eh ir recuerdo también reportajes en los que vendían y parecía que que eran el nuevo estoy yo claro yo digo que realmente no hay una persona tóxica que diga voy a hacer es esto mal no pero entre todos hemos enarbolado un relato que se aleja de la realidad porque al final por ejemplo cuando se reparte financiación e hilo las entidades de crédito avalan diez proyecto luego a los tres cuatro años esos proyecto no en vez tú los cadáveres digitales la huella digital pues que a lo mejor pues ya la buen no funciona o que esas personas se han ido a a otros proyecto y al final ni es tan fácil y buenos ni ni no va Mo tanto como decimos bueno yo creo que eh lo que a pelo y lo que intento hacer con el libro es enarbolar un relato realista a mí no me muchas noches ni mucho menos en contra de la estar tan me encantan y me encanta la empresa de base tecnológica y que innoven eh pero creo que tenemos que hacer un marco real para que la gente sepa cómo va invertir donde va a invertir y si realmente esto va va a ser un bien común porque de lo que no pueden ser también es que el Gobierno de dinero a la carta no tengan ningún beneficio

Voz 16 41:47 en seguimiento claro claro es que es muy importante no se vive de expectativas de futuro ya que es muy importante hacer un seguimiento no vemos estos casos como la gran estafa de Gowex cómo acabó Zinkia como Sostoa por ejemplo también acabó fatal entonces falta un poco decir vale cuáles será las expectativas dónde llegamos y hacer nunca libre no

Voz 28 42:15 y luego llegan a la financiación ITV una foto de tal empresa levantado cuarenta millones de euros no por ejemplo todos lo aplauden se hacen la foto y tal pero bueno esta empresa tiene cuarenta millones de euros tienen una hucha no y a partir de ahí desarrolla pues su base de datos etc etcétera Pero es rentable está dando un beneficio a sus trabajadores luego todos sus trabajadores son mileurista o precario entonces bueno yo creo que que va siendo hora de que de que el mundo está harta se mira al espejo y diga bueno esto son nuestro modelo de éxito está bien pero vamos a intentar hacerlo de manera un poco más sostenible y más realista

Voz 1109 42:58 pues sí en la en la sociedad moderna evidentemente hace falta innovar y eso ha acogido se ha pasado un paradigma que es emprendimiento entonces sea innovación emprendimiento riesgo y ahí hay una cosa que es el mercado la solvencia el producto y el aguantar y entonces evidentemente ética haber muchísima mortandad por qué porque innovar innovar yo creo que la gran innovación está en la empresa en la que existen que tiene que competir evidentemente productos nuevos y cuando surgen líneas como están surgiendo de lo de Amazon Zuckerberg de Microsoft todo esto que ha reventado el mundo porque si miras el el Wall Street Yves las que es

Voz 3 43:45 daban las primeras la estándar Audi Company era otra otra otra y ahora son las tecnológicas que duda cabe que eso

Voz 1109 43:57 lejísimos el problema como bien decís es el espejismo y dónde está la criba la criba de esta que tiene que ser una criba pues de decir criatura que hay no hay mercado y que alguien les diga a ese emprendedor

Voz 0874 44:11 a lo mejor no es una buena idea no no no es tan buena idea como tú sí pero yo no sé

Voz 1252 44:16 cómo se puede conseguir eso de os estuviera escuchando pero como regulas todo eso

Voz 1109 44:22 es decir como Rigola nueve a un marco legal claro pero no tanto marco legal SCO los límites del humor

Voz 3 44:28 por eso corre como el recuerdo

Voz 0874 44:30 Javier

Voz 28 44:32 como lo regule primero creo que va básico escuchar a las asociaciones de está apta que está diciendo dónde están sus debe Icomos se pueda hacer hace poco pues Pedro Sánchez fue un gran evento de startup a mí lo que decía el presidente del Gobierno eh no se correspondía con con digamos la la exigencia hiló anhelo que tienen en los dueños de la está harta las asociaciones creo que es básico escucharlo a ello porque ello fijan digamos que él lo que le hace falta le hace falta internacionalización le hace falta formación en en todo el tema financiero y en fin y ellos tienen una serie de anhelos y eso es

Voz 3 45:18 que digan lo he hecho no me digas

Voz 1252 45:21 les pasó manual de resistencia

Voz 0874 45:23 por eso los leyera Aquí lo para ello funda lo que importa es que la gente cuando escucha esas declaraciones políticas como las que hemos oído antes a para Casado o a Rivera que que sepa construir un relato y sepa distinguir cuando determinados mensajes pues contienen palabras muy interesantes como Business sean Josep tal pero

Voz 3 45:40 acotación votación cuántica una partido

Voz 0874 45:43 Javier López que ha publicado la farsa de las startups en la editorial que espera terrazas Javier un abrazo

Voz 19 45:48 un abrazo hasta luego

Voz 32 45:51 no

Voz 2 45:59 hola muy bien necesito presentación hiciera aquí un barómetro de fama del programa en el que sale Cristina Pardo cuando le interrumpe obras maestras de la publicidad según José María venga

Voz 0444 46:19 vamos

Voz 2 46:23 de conceptos políticos hablamos

Voz 0874 46:24 los hay madre mía que hemos empezado esto hablar

Voz 2 46:27 de mozas el machismo política si ya lo no

Voz 0444 46:31 hemos en alguna ocasión pero es que aún hay mucho que hacer vamos a empezar con dos declaraciones de Pablo Casado de estos últimos días la primera sobre el aborto el líder del PP no se ha querido explicar qué es un embarazo

Voz 19 46:42 yo creo que es bueno que las mujeres se vea una incertidumbre Cepal simplemente sepan lo que lleva dentro

Voz 2 46:54 menos mal que esta casa para explicar además espera para justificar el rechazo al aborto

Voz 0444 46:59 eso es la verdad es que no es la primera vez que escuchamos algo parecido al ex ministro Gallardón prefería explicarlo así

Voz 2 47:04 Iván en este caso la libertad para decir que hoy sólo que las exmujer hace auténticamente si yo no tengo hijos nos decías que había dos declaraciones controvertidas de Casado esta última semana

Voz 0444 47:18 sí una era la del aborto y la otra hace referencia a la violencia machista a su repentina tendencia hacia lo eufemismo

Voz 19 47:24 en el tema de la violencia contra la mujer además de las medidas para

Voz 1109 47:29 ayudar a quién ya son víctimas nosotros

Voz 19 47:32 estamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ayudas

Voz 2 47:38 lo viera que insulta casado en cambio de violadores Boris esas personas

Voz 0444 47:45 desde que emergió Vox y cuestionó la ley de violencia machista Casado está como más blandito en el lenguaje en este tema Santiago Abascal prefiere poner el acento en la cantidad de hombres maltratada

Voz 33 47:55 los pues sabemos que hay muchos hombres que están padeciendo calabozo durante todo el fin de semana por una denuncia o una simple denuncia que les lleva todo el fin de semana porque no hay ningún juez que les tome declaración salen los lunes y que eso se ha convertido en una práctica en los procesos de divorcio cero coma cero en crisis salsas cero coma cero uno

Voz 3 48:12 el ponente de denuncias falsas de condenas

Voz 33 48:15 denuncias falsas efectivamente demostrada nosotros manejamos otros datos

Voz 2 48:19 está la ciencia

Voz 0444 48:21 en esta teoría coinciden más o menos con la que tenía el ex alcalde de Valladolid León de la Riva sobre las agresiones a las mujeres

Voz 34 48:27 piensa que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas se meten contigo en el ascensor se arranca el sujetador o la falda sale dando gritos en que las intentar agredir

Voz 2 48:37 ajustando el sistema hablar como equipo que colocó las plazas no a mujeres que retiraban

Voz 0444 48:45 un poco sí hay otros políticos que directamente creen que las mujeres feministas están todas frustradas David Pérez del PP de Madrid

Voz 4 48:52 a veces son mujeres frustradas mujeres amargada mujeres rabiosa las mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás

Voz 19 49:02 de cómo hay que vivir de cómo hay que pensarlo

Voz 0444 49:05 este por lo menos hacer la distinción entre feministas y el resto mujeres otros políticos como el ex portavoz del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez establecía otra distinción estaban las mujeres y luego los ciudadanos así hablaba el día en que la Constitución cumplía dieciocho años

Voz 27 49:21 eh

Voz 20 49:21 la prostitución cumple dieciocho años si fuera niño se vestirá de largo

Voz 3 49:25 si fuera ciudadano mañana podría votar

Voz 0444 49:28 el al menos contemplaba la mujer vestida otros como el ex alcalde de Granada José Torres Hurtado tenían otra visión

Voz 5 49:35 la mujer cuanto más oído elegante

Voz 2 49:41 traigo otra antigualla sutil es de Alfonso Guerra sobre esta guerra puede ser muchas cosas sutil

Voz 0444 49:48 pues mira así se refería a Tomás Gómez ya Trinidad Jiménez después de unas primarias en el PSOE de Madrid

Voz 35 49:54 ella no es señor Gómez lo

Voz 3 49:57 que el apoyaban al señor Gomes

Voz 35 49:59 hola ciclista Trini y los que la fusión

Voz 2 50:02 señor Gómez sí señorita

Voz 0444 50:04 como una mezcla entre si hay paternalista hay algunos comentarios paternalistas menos sutiles acordados de Arias Cañete después de debatir en televisión con Elena Valenciano de patio

Voz 19 50:15 tu nombre una mujer es muy complicado porque si haces un abuso de superioridad intelectual con lo que sí parece que de su machista que está acorralando una mujer indefensa

Voz 3 50:27 se nota poco más recientemente

Voz 0444 50:29 hemos vivido también otros episodios en el Congreso

Voz 2 50:32 víctima en este caso pues Andrea Levy resume

Voz 0444 50:34 aquella el día que se constituyan las Cortes participa en un reportaje desenfadado en el intermedio dice lo siguiente quién es el más guapo del Congreso Hoy por hoy

Voz 1109 50:43 hay uno que no sé cómo se llama

Voz 0444 50:46 y con el pelo largo así es si y cómo se llama ese momento Podem de Podemos pero está está bien pues bien a Pablo Iglesias líder de Podemos le faltó tiempo para subir a la tribuna y soltar esto

Voz 36 50:57 no está entre mis funciones como presidente del grupo parlamentario controlar la virtud Dennis diputados sino garantizar su felicidad así que si quieren ustedes

Voz 37 51:09 conocerse a fondo

Voz 36 51:12 más de silencio mi despacho

Voz 2 51:15 muy simpático luego poco tiempo después subió a la tribuna Rafael Hernández de Hernando del PP IU empate a uno hay quién dice que estuvo mejor

Voz 20 51:26 la señora Montero que usted pero no diré yo esto porque sino no sé que voy a provocar en esa relación

Voz 0444 51:34 hay otra categoría dentro del machismo que se podría resumir como las mujeres a la cocina Emiliano García Page sobre Cospedal

Voz 29 51:41 desde que cuando

Voz 20 51:43 los los que dirigen algún partido están acostumbrados no no saben hacer nada sin sin la cháchara pues lo cierto y verdad es que no yo no tengo claro que Cospedal sepa pasar la aspiradora

Voz 2 51:54 a ver qué es peor si lo de tantas

Voz 0444 51:58 otro dirigente del PSOE de Huelva sobre la ex ministra de Empleo Fátima Báñez

Voz 36 52:03 yo creo que Fátima Báñez estaría mejor esa cuando el puerto haciendo punto de cruz que te e una exaspera como la del empleo que ya vemos cómo lo teniéndolo a España

Voz 0444 52:14 si estés Pedro Acedo del PP extremeño presentando hace unas semanas a la candidata a la Alcaldía de Mérida explicando por qué en su opinión ella no es excesivamente conocida

Voz 38 52:24 ha vivido en Mérida lo que pasa es que quizás alguno centro pues no lo han visto porque no es como otros que va malos los bares bebemos vino y ella tenía que atender a sus hijos claro que además de a sus hijos como como es lógico lo correcto y lo cacas no claro

Voz 0444 52:41 en este contexto no es de extrañar que Rajoy se haga un lío

Voz 3 52:45 yo no he estado puro

Voz 0444 52:47 sí reaccionaba el día que le preguntaban sobre la necesidad de garantizar la igualdad salarial

Voz 2 52:53 no nos metamos en eso Moscú

Voz 1109 52:55 buena dirección que normalmente

Voz 2 52:58 vuelven mejor los problemas

Voz 0444 53:01 y eso le valió incluso ya terminamos hoy la dedicatoria de una canción por parte de los Morancos

Voz 1 53:07 yo estuve haciendo lo de mira lo que dice el presidente de los metamos en eso secta sí le toca es guitarrista S esta vez el hay intereses

Voz 2 53:52 tocas un poco como al cuerpo de escuchar todas esas cosas

Voz 1109 53:56 yo también te quiero Cristina sí

Voz 2 53:58 para eso hace cuarenta años pero está última por ejemplo era de hace dos meses

Voz 3 54:03 pues que no hace falta hace cuarenta años

Voz 2 54:06 a partir de ahora es qué es lo que hay

Voz 0444 54:08 a colar esta sección

Voz 2 54:14 bueno déjame decir reconoce lo Cristina públicamente que te había dado permiso para meter al

Voz 3 54:19 Ari sí ha declinado la invitación hombre

Voz 0444 54:21 qué es lo que yo hago las cosas cuando quiero

Voz 21 54:25 no me lo aprendía ya tenemos me llegué a jugar y luego a días

Voz 17 56:42 no

Voz 1 56:49 una de los criterios herrería

Voz 7 56:55 quizás esta sea una de las baladas más bonitas de nuestra música

Voz 1 56:58 eso de Géminis ver en nuestra ciudad