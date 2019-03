A Vivir Que Son Dos Días (02/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:06 hoy la SER les cuenta que el Gobierno intentó un acuerdo de última hora con los francos sobre la exhumación del dictador que evitará el conflicto judicial permitiera el presidente Pedro Sánchez cumplir su promesa más simbólica antes de las elecciones los nietos lo han rechazado hoy han advertido de que irán hasta el final para impedir que su abuelo salga del Valle de los Caídos información de Adela Molina

Voz 0011 00:25 a la reunión duró dos horas y se desarrolló en un ambiente cordial según fuentes conocedoras del encuentro una persona de la máxima confianza del presidente Pedro Sánchez ofreció llegar a un acuerdo a un representante de la familia sobre la exhumación del dictador ha sido la primera y única vez que el Gobierno mantenido una negociación directa con un representante de los nietos desde que Sánchez anunció su intención de exhumar a Franco hace casi nueve meses se ha producido además cuando el procedimiento administrativo ya estaba resuelto el acuerdo de exhumación aprobado por el Consejo de Ministros la oferta evidencia un intento casi desesperado del Gobierno por intentar evitar un conflicto jurídico con los Franco de resolución incierta para el Ejecutivo y que además puede prolongarse durante años tras el encuentro las dos partes quedaron en darse unos días para que los nietos comunicaran su decisión finalmente el jueves los Franco anunciaron a la Moncloa que no había ninguna posibilidad de pacto y que la intención de la familia es agotar todas las vías judiciales a su alcance para impedir la exhumación esa respuesta quiere anunciado recurso a los tribunales empezando por el Supremo hace prácticamente imposible que Pedro Sánchez pueda cumplir su promesa más simbólica antes de las elecciones el veintiocho

Voz 3 01:30 averigüe y a partir de esta hora estaba previsto que el lehendakari Iñigo Urkullu visite la capilla ardiente de Xavier Arzallus fallecido el jueves en Bilbao en el tanatorio está nuestra compañera Estefanía Salvatierra buenos días

Voz 4 01:40 buenos días si el lendakari acaba de llegar acompañado por varios consejeros para despedir a Xavier Arzallus el que fuera líder del PNV durante veinticuatro años ayer pasaron por esta capilla ardiente numerosos rostros del nacionalismo vasco desde el Lehendakari Ibarretxe hasta Andoni Ortúzar encabezando la ejecutiva del PNV también lo hicieron los representantes de todos los partidos vascos excepto del PP y esta tarde está previsto que a las siete se celebre su funeral en la parroquia de Santa María del Real en Azcoitia su localidad natal

Voz 0300 07:37 los Rovira buenos días buenos días Javier

Voz 9 07:41 es no gozando

Voz 0300 07:43 pero en Florida totales adelantan sí

Voz 9 07:46 yo no espero nada era el concierto de hoy es verdad que para la última excursión que habéis hecho Valentine tu ofreciste tu roto como quieras llamarlo tu camioneta y ella se negó hola contado al contando por ahí no no ella quiere ir con su coche pero no lo entiendo porque está perfectamente habilitada tu furgoneta no pero es lenta lenta lenta como que tú tienes prisa las cosas vamos a apretar

Voz 22 08:12 el a eh eh

Voz 9 08:32 trazas con nosotros lo llamamos carreteras secundarias hoy o esas carreteras hacia el sur

Voz 0300 08:37 sí sí estuvimos en Albolote que es un pueblo está junto a Granada estuvimos visitando una guardería y un centro de día para ancianos que comparten actividades un proyecto educativo intergeneracional de la mano

Voz 9 08:49 tú fíjate que mezcla una guardería y un centro de día para ancianos una iniciativa de la cooperativa macro Sat que tiene distintos centros en Andalucía la idea es que los ancianos ayudan a la educación de los niños y los niños ayudan a su vez que los ancianos se sientan mejor sientan más activos más integrados más útiles

Voz 0300 09:07 puramente menos solos sacarles de la magia

Voz 9 09:10 la acción nada que a veces la sociedad moderna les acostumbran a condenar no

Voz 0300 09:14 si es así es la guardería se llama Chaco líneas todo está pensado para esta convivencia que decíamos no empezando por la arquitectura a un lado está construir la guardería con unos grandes ventanales y al otro lado hay un centro de día para personas mayores que también tiene unos pisos asistidos arriba entre los dos edificios hay un gran patio que conecta la guardería y el centro de día no es el mundo de los niños y el mundo de los abuelos aquí no solamente comparten espacio pequeños y mayores también hay actividades que hacen juntos se hace musicoterapia pintura cálculos simples bailan se cuentan cuentos el día que estuvimos sabían disfrazado precisamente porque era Carnaval Boeing de los niños iban de abuelos y los abuelos de la niña

Voz 9 09:55 discreto cuando empezasteis a mandar fotos cuando estabais todavía trabajando en esto nos entendíamos bien hasta que una explica este sexto no

Voz 0300 10:01 no hubo disfrazados de lo contrario porque había los bolas con el chupete análogos a ver si los chavales algunas con peluca blanca no Valentina Rojo y tú habéis visitado el centro como digo hace hace unos pocos días el te contaba precisamente este

Voz 9 10:15 sí

Voz 0300 10:15 el momento emocionante no cuando fuimos con los niños que se reunieron fueron cantando a buscar a los mayores a centro de día no al vernos entrar todos se pusieron de pie contentos emocionados cogieron de la mano y fueron juntos hasta la guardería a medio camino y un señor con un canarios entrada jugando con el canario separaron todos charlar con él y lo encontramos en la guardería

Voz 9 10:40 pero el caso dirigir un centro de día o una guardería o menos lo mismo como se Corner entre ellos

Voz 0300 10:44 si te parece dejamos que nos lo cuenten Maribel Gómez que es la directora

Voz 2 10:48 centro de Día María Jesús González la escuela infantil no es lo primero que se ve al entrar gente

Voz 23 10:59 pero es particular porque

Voz 24 11:01 eh está adaptado tanto a la necesidad de un centro

Voz 23 11:07 el centro infantil cómo es esto una escuela infantil como a las características que tienes que tener un centro de día con personas mayores por ejemplo lo que está viviendo de los pasillos los pasillos son más ancho

Voz 8 11:19 de lo habitual barandilla vale

Voz 24 11:23 para que los mayores puedan venir pueden

Voz 23 11:25 entrar en silla de ruedas y ellos se van a agarrando lo que le hace falta a la a la barandilla lo que más visible ojos lo la lavabo llama la atención porque hay bate grande y Better pequeñito

Voz 2 11:40 en hitos mili váter

Voz 23 11:45 en un centro que está pensado desde el inicio para ser un centro intergeneracional a nivel incluso de instalación

Voz 2 11:54 sillones y sigue

Voz 25 11:55 la preparada para cuando vienen nuestro amigo

Voz 23 11:58 Tito mayores crea decimos para que se puedan

Voz 2 12:03 esto de me quito porque los países

Voz 23 12:06 porque el tema de llamarlo abuelos tendemos siempre cuando son niños es decir viene lo abuelo vena o el porque son personas mayores pero algunos no son abuelos pero es que además no son los abuelos de los niños

Voz 24 12:17 entonces decidimos y a ello

Voz 23 12:20 les pareció bien que son nuestro amiguito mayores de hecho como nos vemos todos los días son somos amigos que somos amigos lo lo amigos puedan en sede distintas generaciones siempre tendemos a jugar a convivir todas las interrelaciones nuestra sociedad si os dais cuenta es casi siempre con la misma corte de edad estoy sol principio yo firmados de la vida no

Voz 24 12:41 de que aprenda muy mucho los a uno de los otros

Voz 23 12:43 porque a nosotros nos cuesta ese pues él vivía el último año de la vida Ike en ocasionan que se avanza mucho y ellos aprenden

Voz 26 12:52 pero

Voz 24 12:53 quieras que no cada vez vamos poquito no

Voz 23 12:56 el cierto aspecto hacia atrás los niños casi siempre pues habrá premisa deban evolucionó hacia adelante pero sin embargo desde que estamos trabajando como centro internacional lo hemos dado cuenta verdad que que los mayores al final lo que van hacia atrás

Voz 27 13:11 si entonces para ello no vuelven hacen niño porque lo que van perdiendo son capacidad de pero sí es verdad que que hace que esto último años de su vida pues sea un poquito más Feli no el esta interpelación con lo más pequeño hace que sea un poquito más Feli que se sienta menos solo que sienta menos apatía porque a veces no tienen la familia cerca la carrera de Joseba no eres de cuando está en un día habitual de centro a cuando está con los niños es totalmente diferente a la vitalidad la cara de felicidad que pone cuando los niños se les sientan en su pierna cuando juegan con eh es totalmente vamos diferente a un día normal cuando entra la puede también interpretó deben mejorarse absoluto entonces claro y sus constantes su obtención bueno además de que claro a nivel farmacológico ello mejorar la medicación dicen porque sobre todas las personas que tienen antidepresivo que hay muchísimas personas que acuden a los centros de presión avanzada porque han perdido familia de cercano ha perdido su pareja claro cuando empiezan a trabajar cuando cognitiva ambientes empiezan a estabilizar su felicidad aumenta esa medicación se va reduciendo incluso hay personas que han entrado en ciudades pueda por diferentes motivos porque estaban apático porque no querían vivir y han estado caminando han acabado caminando y entonces claro esto no aportan pues la verdad que también mucha gana de debe a los mayores como en su último año de vida su calidad de vida ha mejorado tanto

Voz 28 14:41 ah

Voz 9 15:03 yo me imagino Brooke se forman inmediatamente relaciones no son un abuelo nieto porque no lo es en la realidad porque son muy parecidas de una amistad muy cariñosa

Voz 0300 15:12 bueno hay unas muy divertida que es cuando los niños llegan a al cole no con sus padres y al mismo tiempo que llegan los ancianos con las sillas de ruedas el bastón ideal hice empiezan como si fuera un encuentro de tremenda no hay Se saludan y tal y luego hacer actividades juntos no hay toda una transmisión es una cosa que no había visto nunca hay realmente me quedé impresionado que

Voz 9 15:35 nosotros escolar estés en una de esas clases conjuntas no

Voz 24 15:44 la de ella la juez viene a vivir en portada la clase la actividad que amor de rutina normal

Voz 23 16:01 hiló miércoles nosotros vamos allí no puedes llamar al cole de los mayores por ejemplo vais de carnaval hoy vamos de ganaba como un centro intergeneracional los niños de abuelito de mayores y los mayores

Voz 24 16:13 van de niño

Voz 30 16:22 Manuel Manuel García de Carnaval que están fría

Voz 24 16:37 una locura ahora qué vais a hacer con ellos que vais vestidos bueno pues ahora ella está duplicando poquito este quedamos ahí a ver a los amigos mayores como ahí a recogerlos su cole lo vamos a traer aquí a nuestro pueblo para teatralidad con ello como hacemos normalmente y ahora hacemos un trenecito íbamos cantando la canción de Tengo el corazón contento se coge bonito mayo la malo ilustra trae uno tiene el suyo como si normas la verdad que hay varios que que sí que tienen son mito mayor como digamos eh de preferencia llevar escogido ha sido todo de forma totalmente la natural todos

Voz 9 18:26 estoy pensando que hay abuelos con capacidades físicas diferentes no con un grado de movilidad distinto como como España

Voz 0300 18:34 bueno es también como los niños no hay que diferentes edades entonces se distribuyen hay algunos que cuentan cuentos otros que que les cantaba nanas que luego veremos no a a los bebés más pequeños que dormían etcétera se que se van dividiendo las actividades

Voz 9 18:49 y los mayores más independientes imagino irán con los niños más grandes no

Voz 0300 18:53 este esta mañana estoy los tocaba leer el cuento del monstruo

Voz 24 18:57 Boris el igual

Voz 30 19:57 esto es mía

Voz 24 20:02 gente que usted hace mucho que está aquí en antena

Voz 31 20:08 a dos años gustan o no gustan traerle

Voz 30 20:12 Q7 a que nietos usa vitalista y además ya Berna sale una con la garganta ya un poquito la obra Mi no hubo tampoco está muy pequeño claro tú que si eran yo preguntaría que ya al Le Mans no era a esta de soltera luego me cansé ya no es decir nada que yo me hubiera gustado estuve cada año la nueva los treinta y tres años me puse de expresión ya lo pierdes no acuden te cuando te tienes que ir a a todos lo he pasado una ya todo mucho y con los críos pues te olvido de lo que ha por darme de un poquito de tiempo lo recuperamos un poco no recuperado si os tacto puedan tener nada

Voz 24 21:26 cuántos años tiene usted con ochenta y ocho años vaya pero se conserva el pop te que ha trabajado duro de que ha trabajado de trabajo

Voz 21 21:41 dieciséis años de cómo era la vida allí fue con la duda nueve horas después va a aceptarlo todo lavar la ropa acepte la comida tenía la mujer aquí a mí Akira contaba una ventaja de caña todo bien vestía bien todo usted le mandaba dinero

Voz 29 22:16 no

Voz 6 22:19 venga

Voz 32 22:20 eh tú

Voz 33 22:30 quién

Voz 32 22:34 las amantes

Voz 9 22:41 muchas de estas personas con las que habéis hablado los mayores una experiencia como ésta supongo les ayuda también a a redescubrir parte de una vida que en su momento no pudieran disfrutar fíjate lo que atrajo este hombre

Voz 0300 22:52 así es no un hombre que vivió en el extranjero no trabajando hay de todo en el centro porqué hay ancianos que tienen su propia familia etc pero también hay gente que no puede ver a sus miedos o gente que no tienen un poco de todo

Voz 9 23:06 la gente que no tiene cariño en el día a día y lo encuentra los chavales buena cuenta de ello de hechos ha dado pocos han dado dos señoras con las que creo que estuvisteis conversando mientras hacían dormir a los a los bebés casi no

Voz 0300 23:16 les cantaban hablamos con Paca y con Carmen dos mujeres con vidas muy duras

Voz 9 23:21 frentes

Voz 31 23:28 al Fenerbahce comentó bien este cinco meses cuántos años lo llevo yo tengo ochenta y cinco

Voz 2 23:39 menos cinco meses

Voz 34 23:43 yo no si antes le fluye como yo te mueves mano siete niños y dos niñas Mi papa le gustaba mucho las niñas me tuvo a mí puedo que ya hay niñas tenía otro niño vamos por nuestra niña ocho niños preguntaros siete niños y dos niñas también su guardería como pueda yo no tenía que ella el quién

Voz 24 24:12 pero el mío

Voz 0300 24:19 Francia como

Voz 31 24:23 por qué por qué chica a los siete años en la comunión lo comunión me tuve que ya trabaja a ganaste la estatuilla en una Tarazona fondo no donde hacen pues yo estaba Thalía Villa canteranos vendían prometía a siete años mire usted no más que cada día este día Pangos Rinko los pobres entonces neumococo como donde vivía fue Albaicín

Voz 2 25:06 usted todos los

Voz 31 25:09 siempre hacía día no estoy feliz que tenía Candice veía yo hacía dio más falta de nada

Voz 2 25:19 dos vidas diferentes no las dos pues se tiene uno o dos máximo no hoy el vamos

Voz 31 25:32 sí porque mi matrimonio son novio está todo encantado pero se casan ya es cambia ya porque sí porque ya no tiene mucho mando ya no dejan aún que te llevo mucho años si fuera como ahora que me pilla a se se divorciado no aguantan nada de hacer mi ayudado en la casa más le tengo yo que mover adaptado azúcar en el café El fin ONU tributo ni el huevo siquiera

Voz 27 26:13 afortunadamente Carme la vida está en eso sí que estamos cambiando

Voz 24 26:17 no no mucho padece tenían suerte verdad suerte en el amor

Voz 2 26:27 su marido es sabido hacer huevos

Voz 24 26:31 hola Khedira acabó bien

Voz 31 26:34 sí y que mordiera al reclamar un salón ya no era yo la alabó el gusto de que no

Voz 35 26:52 IU

Voz 36 27:00 yo no lo ven

Voz 31 27:02 eh

Voz 37 27:07 le vida ni a mí en cambio le este encanto brota un delito

Voz 38 27:17 buenos días

Voz 24 27:19 da no

Voz 34 27:22 vende mientras una

Voz 24 27:25 sí

Voz 31 27:27 niños guía en el sueño

Voz 39 27:30 de todos se ha eh

Voz 29 27:33 eh eh

Voz 40 27:41 el domingo ya es noveno

Voz 24 27:56 eh

Voz 9 28:04 no está pensando Brooke los siete años a trabajar a los ocho empezó la guerra fueran de cuentas vivió una de las cosas que cuentan por cierto no no cambian tan rápido como ellas creen que cambien pero bueno es mejor no decírselo

Voz 0300 28:18 bueno de hecho en el fondo había las monitoras no cuando hablábamos de la Mori se produjo este debate sobre la libertad personal fue muy interesante no unas chicas jóvenes que que todavía no tenían hijos no cómo discutían entre ellas

Voz 9 28:30 pero hay todavía muchos prejuicios lógicamente a la tercera edad cuesta mucho acabar con ellos no no debe de ser fácil convencer a los padres a los padres de los chavales digo de los beso de los niños de que este tipo de proyecto funciona

Voz 0300 28:43 sí bueno en realidad casi todos los que se acercan a centro están convencido elevó los otros los convence no conocen la filosofía de trabajo y parece que están encantados con los resultados precisamente a las dos de la tarde después de la hora de la comida estuvimos conversando con Lola la madre Lucía

Voz 24 29:00 ella ex Myrie me ha interesado el proyecto y he era un principio como era totalmente novedosa un poco reticente a ver la personas mayores aquí en el centro no estaríamos pero que desde el minuto uno que empieza Javier

Voz 43 29:20 desarrollo y cómo evolucionan tanto los niños como la Fresán haber está totalmente encantado una porque ella época que al principio con las personas mayores tenía un poco de recelo sin embargo yo he visto eso a cambio de hecho incluso con vecinas que ya está acostumbrada a ver desde muy muy pequeña tenía como reticencias sin embargo de que está aquí es mucho más abiertas acerca a ella eso está más acostumbrada a estar con persona de una era más mayor

Voz 23 29:43 el tema del pelo blanco ahí nos mucho la atención

Voz 43 29:46 no iluminaban muy difícil pero lo que le pasa hasta eso detalle normalizado eligen entonces fantástico aparte de ya todas las actividades que hace estupendo este súper contento

Voz 4 29:58 la pena es que este año ya termina ella pasa al cole de mayo

Voz 23 30:01 esa es la pena está en la pena ya

Voz 9 30:08 de mayores

Voz 2 30:10 pero los amiguitos mayores como seis años

Voz 9 30:14 no te voy a preguntar esta vez por la comida digas Coopers comido no se peso Potito de

Voz 0300 30:19 bueno últimamente no acertamos mucho pero no hasta el punto de no de comer Potito ser sabes que en el sur hay unas bares que funcionan siempre su de raza sí que nos comimos unos boquerones y unas gambas con evitas que no están para nada

Voz 9 30:33 a muchas gracias Main

Voz 26 36:15 a ver si que ha ido todo Creel a Ribéry en el que sí This is in a a la a el PNV si la crisis me Sensi Chris yo me yo yo yo no me a a leer al pueblo

Voz 9 38:41 seis de diciembre de dos mil quince en una fecha histórica de anuncio del acuerdo que acabamos de oir marca el comienzo de una lucha que sigue muy viva usted fue una de las promotoras de aquel Acuerdo de París firmado por ciento noventa y cinco países que estableció el primer plan de acción mundial contra el cambio tema Tico de aquel día tiene recuerdos especiales al margen de lo protocolario digamos

Voz 52 39:02 sí claro claro que sí es un acuerdo por el cual yo había trabajado seis años directamente al frente de la convención del proceso Internacional de degustación de cambio climático pero la verdad es que hacia ese acuerdo había trabajado décadas

Voz 53 39:23 toda la vida que había trabajado

Voz 52 39:25 en el tema de cambio climático que todos los que estábamos en ese tema seguimos en este tema sabíamos que necesitamos un mar có una estructura marcó para poder todos juntos poder hacer frente al cambio climático habiendo entendido perfectamente que ese marco estructural lo esa ruta crítica que firmamos o que adoptamos en el Acuerdo de París es necesaria pero no es suficiente porque es un una buena digamos un plan de acción pero un plan de acción que no se implementa sirvió para ponerlo en la biblioteca pero no no tienen ningún impacto

Voz 9 40:08 qué fue más difícil lidiar con los intereses de cada país o con los egos de cada mandatario

Voz 53 40:16 bueno la verdad es que

Voz 52 40:20 lo bueno del Acuerdo de París es que al final después de muchísimo trabajo logramos alinear los intereses nacionales con la necesidad del planeta y y que cada uno de los jefes de Estado que cada uno de los equipos de negociación sobre todo también que cada uno de las empresas privadas que estaban trabajando con nosotros se dieran cuenta hasta que aquí no hay una competencia entre lo que necesite el planeta y los intereses nacionales o corporativos que la verdad es que podemos alinear todos esos intereses y necesidades en la misma dirección que la dirección de descaro agonizar nuestra economía global en las próximas décadas

Voz 9 41:08 descargó en Izar me encanta verbo estamos charlando con cristiana Figueres que es antropóloga y ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático está en algún hotel de Madrid supongo que de paso porque la vida que usted llevará será siempre de paso no

Voz 52 41:22 desafortunadamente se

Voz 9 41:25 este estamos haciendo las cosas al ritmo que nos pide la ciencia

Voz 53 41:29 no es sólo eso no hay bueno me me

Voz 52 41:34 la chasco el verbo des carbonizada en la verdad es que tristemente es el verbo que estamos usando yo han anoche estaba pensando deberíamos buscar otra palabra porque eso es carbonizado es una palabra tan rara y además tiene como una connotación negativa de carbonizada y eso no es así osea no hay una connotación negativa es que la con con pasión es una connotación positiva porque lo que nos pide la ciencia lo que estamos en pie son doce en España y en Costa Rica que es mi país natal es empezar a modernizar la economía pero muchísimo más rápido de lo que estamos haciendo ahora entonces es los países que están apuntando hacia una descarga bonificación total osea llegar a una economía nacional que para el año veinte cincuenta esté en cero Neto emisiones quiere decir que no vamos a emitir más gases de efecto invernadero de lo que la naturaleza naturalmente puede absorber esa la ruta que tenemos que tomar todos todos digo yo todos los países del mundo claro porque esto es cosa de todos

Voz 9 42:48 barco hay grandes potencias grandes actores que en este caso también los grandes contaminantes como como China como Estados Unidos tenemos a líderes como otra que tienen no solamente escepticismo sino ignorancia por completo de la ciencia de la sensación de sonaron ahora es imposible avanzar entonces con gente como esta

Voz 8 43:06 sí bueno para él

Voz 52 43:08 Ellos es imposible avanzar porque ellos son decidido bueno por lo menos en el caso de Estados Unidos la casa se ha decidido que ellos no quieren entenderlo sea no es no es que no puedan porque la verdad es que es relativamente fácil entenderlo ellos simplemente decidieron que ellos no les conviene entender entender esto y acto antes de es eso a mí lo que me provoca sinceramente es tristeza me provoca tristeza porque los Estados Unidos tiene todo el potencial tiene la capacidad técnica tiene la capacidad económica tienen la capacidad de innovación tiene Totta la capacidad para poder ser líder en esta modernización y si ello siguen en la actitud en que están pues ellos son quedar atrás es como es como que si ellos dijera no no nosotros vamos a seguir con la telefonía de línea porque no nos gusta la telefonía celular pero Gemma pregunto qué ventajas tiene eso yo espero que todos que la Casa Blanca pronto bueno vamos a ver qué sucede en las elecciones del veinte ven

Voz 9 44:20 bueno pronto pronto quién sabe

Voz 52 44:22 que es pronto hablemos un poco de

Voz 9 44:25 consecuencias del cambio climático en nos está ratifican todavía más los ricos serán los únicos que podrán protegerse frente a los efectos de ese cambio climático

Voz 52 44:34 bueno eso es uno de los de los aspectos que a mi más me entusiasman y que más me apasiona sobre esta modernización de la economía y es el hecho de que como son las

Voz 53 44:48 energías renovables las que son las

Voz 52 44:50 solución esas energías renovables por sus características son

Voz 53 44:56 con energías energía

Voz 52 44:59 las que van a democratizar la economía que van a ayudar a A las solucionar los problemas de pobreza extrema te doy un ejemplo en este momento tenemos todavía mil millones de personas que no tienen acceso a le la intensidad en el mundo no tienen acceso yo mayormente porque viven en lugares que están demasiado remotos como para que pudiéramos

Voz 53 45:32 tirar la red eléctrica tirar la línea desde el punto de Gines

Voz 52 45:38 estación hasta donde viven esas personas demasiado lejos demasiado caro esas líneas eléctricas en el pasado a obras están por supuesto nutriendo de energías renovables en la red pero en el pasado esas líneas eléctricas se han nutrido nada más de los combustibles fósiles tienen un gran precio por supuesto eso de lo que se llama el transporte y la distribución de la electricidad es muy costoso además de la generación dicho solamente las energías renovables no necesariamente necesitan de esas líneas ni de transporte ni institución porque perfectamente puedes poner un panel solar en cualquier Tech hito en cualquier lado del mundo Illa hemos visto que tenemos casi trescientos millones de personas que se están que se están beneficiando por primera vez por primera vez en su vida de electricidad que es generada por algún tipo de de panel en su en su techo una micro los Red y eso por supuesto que alivie la pobreza por el momento

Voz 53 46:45 tener energía ya en energía eléctrica pues ya hay sube el nivel

Voz 52 46:51 tu vida puedes hacer muchísimas cosas que antes no podía hacer

Voz 9 46:54 por ejemplo conservar la comida es que yo creo

Voz 52 46:57 me entiendes la noche para que los niños puedan estudiar puedan tener mejor desempeño académico la la electricidad cambia completamente la calidad de vida especialmente de las personas que no han tenido derecho eso o acceso a eso es a mí esos unas cosas que más me apasiona así como te estoy dando la buena noticia de que las energías renovables ayuda a levantar la calidad de vida especialmente las personas en extrema pobreza te puedo decir que lo contrario también es cierto sea si no la hacemos frente al cambio climático quiénes van a sufrir el impacto mayor porque no tienen la capacidad de hacerle frente son precisamente los más vulnerables las personas que tienen menos recursos que viven más lejos y que se enfrentan estos impactos en muchísimo más violentos de la naturaleza y que no se pueden recuperar de su y eso lo estamos viendo en cada país además

Voz 9 47:57 he escuchado Christian en alguna charla Ted que has dado que ese impacto del calentamiento del planeta que tiene diferentes efectos en las mujeres que en los hombres y que las mujeres constituyen el ochenta por ciento de los refugiados climáticos Ibi son las más perjudicadas también por los desastres naturales qué papel tienen ellas en

Voz 0300 48:16 ah sí

Voz 52 48:17 bueno eso es así por por varias realidades que tenemos el ochenta por ciento de la comida que se produce en los países en desarrollo es producido por mujeres porque tenemos un fenómeno de que los hombres tienden a migrar a las ciudades dejan al mujeres y a los niños en su hogar Isona mujeres las que tienen que salir a producir la comida a ir a atraer agua muchas veces dos tres horas a un punto que les provea agua que tienen que salir a sus huertas a sus fincas a sembrar y cosechar la comida de que tienen que regresar luego a cocinar muchas veces en un fogón abierto estas mujeres con el impacto del cambio climático que muchas veces es está el calentamiento lo que está haciendo es variando el ciclo hidrológico sean no tienen la lluvia que antes tenían pues auguran muchas veces están mujeres están teniendo con cosechas muchísimo menores mal dificultad de conseguir tanto la comida como el agua que ellas que ellas necesitan por eso es que para ellas el impacto es muchísimo más grande para ellos para sus hijos además pensemos que en un evento de un evento climático de Nano que digamos un incendio en una inundación cualquier tipo de San desastre las mujeres tienen que salir huyendo con sus hijos porque no lo van a atrás y pensemos también qué típicamente au tradicionalmente en el caso de una inundación las mujeres no han no han aprendido a nadar de sobre eso hay muchísima literatura que son los hombres por alguna razón que los que aprenden a la mujeres no entonces en el caso de inducción son ellas las que sufren más junto con sunís pensemos también en que muchos países en desarrollo las mujeres usan vestimentas que son complica más para salir en carrera o para salir a nadar o para o para recoger a los niños y a hacer una una salida rápida entonces por todas esas razones por todas las mujeres son las que son las más impactantes ahora veamos Lero trocar la otra cara la Moner las compañías que están metidos especialmente en África y algunos países de Lazio que están ayudando a penetrar la energía renovable ahí sus recónditos y cunde dos puntos de esos países donde no hay electricidad por el momento se han dado cuenta que son precisamente las mujeres las más aptas para aprender a darle el mantenimiento al panel solar que suena mujeres más aptas incluso para tornarse en pequeñas es Arias ser ellas las que representan la la venta de esos paneles solares en esos en esos pueblecitos porque bueno porque ella sondas que están ahí Flors con los hombres yace bueno resulta que las mujeres tradicionalmente ya sabemos somos mucho mejor paga que los hombres y entonces todos estos tipos de de electricidad que son descentralizados requieren de una estructura de pago a largo plazo las mujeres siempre hemos sido mejor

Voz 9 51:58 más cumplidores no más

Voz 52 52:01 Ximo más cumplir cumplió ahora más responsables porque sabemos que de eso depende el bienestar de nuestros hijos ves por ejemplo los los primero bancos que salieron con microcréditos

Voz 9 52:14 sí les dieron y que fue

Voz 52 52:17 era un Galán mujeres himno a los hombres porque los hombres tienden a usar el crédito que le da ese van directamente al bar en cambio no mujeres semana directamente a su hogar típicamente verdad típico no todos dichos amén te noto y algunos hombres extraordinarios pero típicamente eso es lo que dice la literatura la estadística entonces las mujeres tienen muchísimo mejor tradición de de cumplir con esos con esos pagos y por supuesto siempre están al frente de su familia entonces tenemos las las dos historias verdad tenemos la historia de que son las más vulnerables pero por otro lado son las mujeres precisamente las a las que se les puede

Voz 1432 53:02 responsabilizar de hacerlo

Voz 52 53:04 frente a las necesidades de su hogar frente del cambio climático

Voz 9 53:09 es que yo creo que lo que algunos líderes parecen incapaces de entender es que no se lucha contra el cambio climático cada vez habrá más desastres naturales y que ese desastre natural pues cada uno de los que ocurre en Estados Unidos por ejemplo cuesta mil millones de dólares al contribuyente dio la recuperación después de uno de esos desastres da la sensación de que es una ecuación sencilla de entender

Voz 52 53:31 verdad que sí o sea es que es tan sencillo y a mi a mi Javier sabes que me hace mucha gracia la gente que me dice bueno pero dicho no creo en el cambio climático y a mí lo que me produce risa porque es que el cambio climático no es una religión no es una creencia no es un dogma no es un mito osea que simplemente es una realidad física entonces para mí alguien que me diga no es que yo no creo en el cambio climático para mí tiene la misma validez que me diga yo no creo en la gravedad bueno sinceramente me parece

Voz 9 54:10 sí pero pero me oyes pero que le dices alguien que te dice eso no creo en el cambio climático es como te dan ganas de decirle pues pues Lea usted algo así

Voz 17 54:18 sí sí sí pero es que yo pienso

Voz 52 54:21 pensó que las personas que han llegado a esa conclusión es simplemente porque no quieren porque como dijiste antes es que no es difícil entenderlo yo creo que en algunos países desafortunadamente como en Estados Unidos se ha politizado esto de una manera muy eh muy muy tonta verdad decir que es tu de un partido político el otro es que como decía antes es que es como decir bueno entonces el efecto de la gravedad es o de un partido político de los no perdón es que eso no tiene nada que ver con partidos políticos verdad pero yo pienso que sinceramente ahí lo que es lo que está pasando es que se están escondiendo intereses detrás

Voz 17 55:01 de ese de esa

Voz 52 55:03 de esa en en en Comillas no creencia en cambio climático la verdad es que ahí estamos hablando de intereses que hay ahí que no que no quieren soltar

Voz 9 55:15 ahora bien has estado hace poco en la Antártida creo ahí sí que se ven los efectos del cambio climático

Voz 53 55:21 sí estuve tuve la gran la gran alegría

Voz 52 55:25 por estar quince días en la Antártida no en mi primer viaje a la Antártida haya ido varias veces pero el número uno es un gran es un gran privilegio sinceramente una bendición

Voz 53 55:38 el tener la oportunidad en la vida de detener

Voz 52 55:41 en la experiencia de estar en la Antártida y esta vez fue todavía una oportunidad más linda porque tuve el gran lujo de poder tomarme veinte días para estar en la Antártida normalmente uno en trasunto día de viaje dos atentados días de salida no entra uno tres o cuatro días para poderlo hacer todo en como en ocho o diez días en esta vez fui por veinte días con noventa otras mujeres o mejor dicho con ochenta y nueve otra mujer bueno Javier yo te voy a decir nunca en mi vida he estado en un grupo de noventa mujeres bajo ninguna circunstancia nunca nun bajo un solo techo con sólo mujeres que fueran Si estado consoló mujeres que fueran luce cinco diez treinta pero ochenta y nueve conmigo noventa mil

Voz 9 56:30 no solo hombre ni uno

Voz 8 56:32 bueno el capitán

Voz 9 56:35 háblame del háblame del cristiano

Voz 8 56:38 es como lo pasó el

Voz 52 56:40 pero el Opazo divinamente imagínate imagínate con con esa noventa noventa mujeres me sentí muy muy en la escuela cita verdad muy relevante porque todas las mujeres que Iván tenían por lo menos un doctorado en algún tema científico entonces para nosotros las de la ciencia social pues por supuesto las personas de las ciencias naturales son así como misteriosamente inteligentísimo Nos tocó o por ejemplo una astrofísica que no se estaba explicando lo que son las o las gravitacionales que es el ruido que se produce por allá fuera de nuestra galaxia cuando hay eventos intergaláctico sea cosas que que la verdad es muy pocas veces que uno puede escuchar eso me tocó también estar con otra costarricense experta en los llamados de las ballenas y que nos hizo escuchar todos los diferentes llamados que tienen las diferentes especies vaya de viaje con eso una maravilla de viaje además de que por supuesto es esa ese escenario en que uno está en que uno pasa veinte días Javier sólo viendo dos colores sólo blanco y sólo azul te empiezas a dar cuenta que hay una infinidad de tonalidades de blanco y una infinidad de tonalidades de azul pasado veinte días sólo viendo esos colores y afinando el ojo Abel las diferencias entre los azules y los blancos y luego cuando ha regresado al otro continente saber verde y rojo y decir no no no no no no saquen me todos los colores que me estorban que yo quiero seguir viendo este blanco Si blancos y azules también lo que lo que es un gran un gran contraste es regresar al continente suramericano que fue lo que hicimos nosotros rezando Shu haya otra vez con los sonidos que teníamos Pétain los sonidos del urbanismo los sonidos de la urbanización yo dice grabaciones en Antártida de los sonidos de la Antártida voy a sacar un podcast pronto con los sonidos decantar de la derecha mal

Voz 9 59:10 crujir de hielos no exacto

Voz 52 59:12 tanto es que el silencio tiene muchas tonalidades también que nosotros no nos damos cuenta porque como vimos vivimos en un en un ambiente de tanta polución no solo del aire sino también de los sonidos entonces no nos damos cuenta que el silencio también tiene muchas tonalidades así es que tengo muchas ganas de recoger el material que tengo grabado y sacar un podcast sobre los