A Vivir Que Son Dos Días (02/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1458 00:20 Venezuela califica de ilegales las sanciones que Estados Unidos quiere imponer a mandos del Ejército y asegura que forma parte de la estrategia que Washington tiene para provocar una sublevación contra el Gobierno de Maduro mientras el presidente encargado Juanjo Aído tiene previsto anunciar nuevas movilizaciones insiste en que tiene intención de regresar al país ante lo antes posible y descarta una intervención militar son declaraciones anoche en Argentina tras reunirse con el presidente Macron

Voz 0874 00:45 hay que tener mucha responsabilidad

Voz 5 00:47 veto a eso hemos eh una última opción de fuerza que nadie quiere ir estamos trabajando para que la transición sea de cara a un equilibrio en cualquier escenario es ser usurpación gobierna en recesión electrones libres en el mar una contribución

Voz 1458 01:06 en España unos setecientos jóvenes asistieron anoche a una fiesta convocada por Vox en una discoteca de Madrid el líder del partido de ultraderecha Santiago Abascal intervino entre gritos de presidente presidente en su discurso les pidió el voto durante su intervención se pudo escuchar entre otras cosas el Himno de La Legión cambiamos de asunto más de mil seiscientos efectivos de seguridad forman parte del operativo especial con motivo del partido de fútbol que juegan hoy en la capital el Real Madrid y el Barça se prevé que asistan más de ochenta mil personas en Radio Madrid Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 01:42 hola buenos días el dispositivo de seguridad haya sido activado aunque el despliegue principal se va a producir dentro de unas cuatro horas cuando los mil seiscientos efectivos se agrupan entorno a los tres anillos de seguridad que van a rodear el estadio Santiago Bernabéu un dispositivo muy similar sino idéntico al del partido de la Copa del Rey del pasado miércoles las previsiones manejan cifras de ochenta mil aficionados en el estadio echar mantiene que deberán estar ya sentados en torno a las ocho y cuarto ocho y media de esta tarde por eso desde la Delegación del Gobierno en Madrid aconseja llegar al estadio con suficiente tiempo para atravesar con facilidad esos anillos de seguridad

Voz 1458 02:18 pues en lo estrictamente deportivo es el segundo clásico de la semana Uxue Caballero buenos días

Voz 0270 02:23 qué tal buenos días Real Madrid y Barcelona se vuelven a ver las caras esta noche a las nueve menos cuarto en el Santiago Bernabeu tres días después de esa semifinal de Copa la derrota de los de Solari sería un golpe de moral muy duro en vísperas de la vuelta de Champions una victoria del conjunto cule supondría dejar atrás en la carrera por el título a uno de sus rivales también tenemos más partidos hoy en primera división a la una se juega el Espanyol Real Valladolid a las cuatro y cuarto Villarreal Alavés y a las seis y media Huesca Sevilla esta tarde también son las finales de la Copa de España de fútbol sala a las cinco Movistar Inter y El Pozo Murcia después será el Osasuna Magna Barça Lassa es todo sigue

vivir que son dos días más información dentro de una hora y siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 4 05:45 a mí ya desistió destruir una hora menos en Canarias

Voz 16 05:58 bienvenidos esto es carros el Deportivo aquí no es un carrusel cualquiera

Voz 4 06:03 la última entrega de la trilogía más esperada correrías esa para que bajase Amedo para Sergio Ramos Leclerc que Jordi Alba alimentos clásico seguro pero Sergio Roberto Lucas Rakitic en el centro del campo y arriba Empire entre con Leo Messi Pepe Luis por el el clásicos Dani Garrido

Voz 17 06:33 vale

Voz 18 06:35 bueno

Voz 19 06:39 no no no no no

Voz 20 06:49 creo que es bueno la mujeres que se vean una incertidumbre Sepang simplemente sepan lo que llevan dentro porque yo que tendría que ver una ecografía todos los días a partir de esas semanas veinte veintiuno la verdad es que creo que es bueno simplemente conoce que lo que llevas dentro ya es una vida autónoma

Voz 4 07:06 a vivir que son dos

Voz 1 07:08 Javier del Pino

Voz 0874 07:32 tú eras consciente de tu vida autónoma que llevabas dentro Yuma

Voz 21 07:36 no no no yo yo pensé que era un gas luego vi que sea se alargaron mucho el tema si al final pues nació Le puso un nombre ya está ahí dije pues al fin y si no yo ahí sigue el gas agarra claras un gas noble mega noble me ganó porque es migas

Voz 1284 07:51 pero la verdad que sí a mí me dicen que voy a traer una autónomo a la vida yo a lo mejor te oigo a un contrataque hubiera taponó la salida a las madres deberían saber si llevan dentro un Pablo Casado eso sí que sería

Voz 0874 08:02 cree que la ecografía te desvelará esta votantes

Voz 1284 08:05 los traje y corbata hay la raya una ya votante sino es un niño que viene ya con los náuticos carga haciendo pinturas rupestres en la vientre de la madre que queda

Voz 21 08:13 que lo saca soy yo me vi yo yo enseguida me pongo en situaciones

Voz 1284 08:16 eh ese niño autónomo que nace en marzo y tiene que hace declaración estima estreno verdad

Voz 21 08:22 te pagaré iba bien

Voz 0874 08:24 trimestre y además es una putada porque no

Voz 1284 08:27 no nada y ya tiene que pagarla

Voz 21 08:29 igual por lo que pueda ser Llum Barrera

Voz 0874 08:32 si Pedro Aznar creo que estás en Valencia

Voz 1284 08:34 Fuentes vemos falléis a fallas en serio is sí sí sí bueno empezaron ayer las el día uno de marzo empezó pero tú eres Fleta

Voz 0874 08:43 es Castello el que cuando son las Fallas sale corriendo tú te queda

Voz 1284 08:45 bueno yo salgo yo salgo corriendo también es personaje público allí en aras soy pero ahora tengo que ir a todas las mascletaes vestirme fallera es cada día con este de pulpo el pulpo no

Voz 21 08:55 eso eso en Tenerife es que Tenerife

Voz 0874 08:57 he visto porque hemos visto una foto de Yuma velocidades

Voz 21 09:00 pues yo me he visto depende queda una vida muy intensa

Voz 1704 09:03 sí sí ese dieciséis de marzo estoy aquí son las cuatro la mañana alguien me dice viste de pulpo me

Voz 21 09:09 esto de pulpo es más te has puesto polvo más de una vez a las cuatro de la mañana regresa pelo

Voz 0874 09:13 bueno tampoco de política el líder del PP ha tenido una semana llena de gloria no solamente porque se quedara encerrado en un ascensor por meter a quince personas en una cabina con capacidad para diez cosas que paso sino porque cuanto más habla más se ponen en evidencia Si a esto que nos dejó en OK diario le unimos lo que hemos ido antes esto otro que soltó en Televisión Española

Voz 20 09:32 además de las medidas para ayudar a quién jazz

Voz 0874 09:35 con víctimas nosotros apostamos sobre todo por

Voz 20 09:38 la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ellas

Voz 1284 09:43 claro cuando yo le digo a mi hija que se porte bien obviamente me refiero a que no mate

Voz 0874 09:49 esta persona se porta bien puede ser un asesino a esa persona bueno Emerson

Voz 21 09:52 es una cosa que me llama la atención que utilice tanto en esta última semana la palabra autonomía cuando son de los que se la quieren cargar no están como dicen vamos a decirlo mucho ahora porque luego ya no vamos a utilizar mal la palabra

Voz 0874 10:02 a ese ese Jim no ese pícaro señalan

Voz 21 10:06 maleta ese pelón

Voz 0874 10:09 quién se refería a lo que todos pensábamos que su maltratador

Voz 22 10:11 en contra los maltratadores silente ningún eufemismo es más nuestro partido defiende la prisión permanente revisable que ustedes están legalmente

Voz 23 10:20 las personas que se portan mal Fene

Voz 1284 10:23 son

Voz 22 10:26 discriminando en el subsuelo portando léanse o vean ustedes las entrevistas

Voz 1704 10:31 ha sido una cosa y la contraria al mismo tiempo que es curiosísimo

Voz 1284 10:34 es que el el universo

Voz 1704 10:36 ser redondo en sus contenidos y si os dais cuenta la presidenta Ana Pastor dije silencio cuando hice contra los más tapadores di presidente

Voz 1284 10:44 si le han quedado perfecto porque la gente que soporta mal los jefes que están discriminando las mujeres con el sueldo estaba hablando del noventa y cinco por ciento lo mejor de lo que espera España un poco no no abramos daría escuchará las empleadas de el Partido Popular

Voz 0874 10:59 no se tiempo ni ganas de escuchar la entrevista completa de de Pablo Casado pero seamos justos escuchemos un poco más de la respuesta

Voz 20 11:05 en el tema de la violencia contra la mujer además de las medidas para ayudar a quién ya son víctimas nosotros apostamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ellas por ejemplo con empleo

Voz 0874 11:20 este es el para que luego digan que hemos sacado un extracto

Voz 1284 11:23 se completa pero tampoco ayuda mucho eh lo que les pasa Pablos que ahora está intentando en el mismo discurso contentar a público muy distinto se estaba a tope de de de Vox y al que va más bien no estaba no iba a pasar de casada soltero en cero coma como siga así

Voz 1722 11:41 les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidentes del Gobierno de España que propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día veintiocho de abril día parte del martes ya estamos disueltos son las cámaras están disueltas

Voz 21 11:58 a vivir en total oye eso mono de votar brutal yo es que ya estaba yo me votos así lo estoy que me voto encima ya parte en poco tiempo bueno vamos a tener votos

Voz 0874 12:10 sólo trabaja la Diputación permanente a ver cómo vivimos sin debates de altura

Voz 1704 12:15 él quería ser el expresidente del Gobierno ya lo ha logrado ya viajará llegar a conferencias que parece que se lo que ha invertido usted todo este tiempo diversas retuerce tanto la realidad que al final caen en el ridículo señor casado y os lo digo con todos los respetos no

Voz 0874 12:28 esto es lo vamos a echar de menos que a pasar ahora que no semana tratar en los plenos los asuntos que nos afectan a los ciudadanos

Voz 0522 12:33 yo soy un español más que me sentí abochornado de ver cómo la líder de la oposición en el Parlamento de Cataluña se planta delante de la residencia de un prófugo de la justicia para decirnos que esa de verdad es la política señor Rivera esa de verdad es la política si usted tuviera lo que tiene que tener tu coraje

Voz 0155 12:53 haría lo que hacer Ciudadanos en Bruselas en otros países lo haría usted desde el Gobierno no se coraje

Voz 1284 12:59 Sánchez también empieza por no igual no podíamos dejarle a Rivera de verdad por probar este último mes dejarles el presidente Hu me quito de verdad que luego ya bueno pues claro y luego ya votamos pero que poco

Voz 21 13:10 es que al María un poco porque la campaña va a ser dura eh

Voz 1284 13:13 pero me encantaría enviar un saludo muy afectuoso al vecino de Push the Monkeys

Voz 0874 13:16 si está comiendo una turnarse pobre hombre merecer sí pero a pesar de todo hubo aquí le dio pena que llegar al final de aquella que valió la pena

Voz 1284 13:25 valió la pena por ustedes por España por los españoles muchísimas veces cuestionada

Voz 21 13:32 Pastor puestos la dejaría siempre de presidenta maneja muy bien

Voz 0874 13:39 no hay planes del Congreso ni debate sobre el estado de la nación ella podemos todos centrarnos en una campaña electoral que va a ser de altura yo quiero ser presidentes

Voz 20 13:46 ya no sólo para los que votan al Partido Popular también para los que votar al Partido Socialista de los que votan a Ciudadanos a Vox

Voz 0874 13:52 para los independentistas si Podemos

Voz 1284 13:55 hasta que hasta las que abortan eso también cuidado

Voz 0874 14:00 a que pone pone a Podemos mucho más allá en la escala de radicalidad que Vox Vox vale e incluso podemos además

Voz 21 14:08 tonterías esta claro cuando era presidente los demás pues pues sí en mi presidente qué te voy a dar

Voz 1284 14:13 del otro creéis que está frases rollo Rajoy

Voz 1704 14:15 hoy quiero decir le pasa como a Rajoy que empieza la frase y no sabe cómo acabarla o la está diciendo

Voz 21 14:20 no lo terribles que lo tienen todo muy pensado eso es lo que da más miedo que los ha pasado

Voz 20 14:26 a esa altura esta semana por favor a nosotros no nos hace falta ir a pescar en caladeros ajenos e intentar fichar a personas de otros partidos yo no hace falta pero no puedes decir lo que no

Voz 1284 14:35 yo no me había parecido para usted Nos falta porque están todos en la cárcel juzgado y luego que si Rajoy es gallego no

Voz 0874 14:45 en la formación de Rivera también ha pescado en caladeros socialistas a Corbacho a Mesquida es que cada día según el más gente

Voz 20 14:51 danos

Voz 0155 14:52 elevan más Constitución es al PSOE y más liberales al PP esa es la realidad que eso es lo que está sucediendo

Voz 21 14:58 entonces qué me siento yo tan sólo tengo una cosa si hay tanta gente aquí yo estoy un poco ofendida porque después de donde no son fichajes como estrella a ninguno de nosotros no han tocado verdad que un telegrama ni nada

Voz 0874 15:12 temporada de fichajes pues a mí miseria

Voz 1284 15:15 puntazo entrando en la resistencia pide bicis y levantan cuatro pide que lo pide un cargo tiene la verdad me decía con la Diputación y bueno dejar la campaña de altura vamos a centrarnos en las propuestas

Voz 0874 15:28 así las intenciones Yo soy una persona que me gusta hacer la política de propuestas en positivo que voy a hacer en campaña

Voz 1284 15:34 estamos mintiendo es que si empieza diciendo yo soy una persona es

Voz 21 15:36 sí porque verdaderamente ese sí

Voz 0874 15:39 este hombre es esas propuestas positivismo bueno es hoy también decimos cosas que son verdad como como puños Amor Nuño bueno

Voz 21 15:46 propuesto desde los puños pies como este

Voz 20 15:49 bueno pues hombre como partido que hemos sido el primer partido de España lanzar una ley contra la violencia de género en el dos mil cuatro luego a probó unos meses después

Voz 21 15:59 soy pensé yo antes que se me había ocurrido a mí se le se amontonan las cosas en la se partido que creo mosquitos bonita es buena gente

Voz 0874 16:11 son dos el PP rechazó la propuesta de varias asociaciones de mujeres en el Congreso finalmente en dos mil cuatro el Gobierno de Zapatero se aprobó con el apoyo de todas las formaciones en serio no hay ningún tema en el que se demuestre un poco más de nivel de los políticos

Voz 1284 16:25 aunque no haya salido el FIS ya lo puedo valorar yo creo que bueno pues El Cid será lo que quiera aferrar

Voz 21 16:32 qué les parece que he dicho no sé lo que ha dicho pero lo te digo de entrada que no va a gustar

Voz 0874 16:39 eso eso sí que es verdad no es ninguna sorpresa da como vencedor al PSOE a mucha distancia del PP que recupera la segunda posición por muy poquito porque está muy pegados así podemos las matemáticas están ahí bastante equilibradas no hay nada como una buena valoración de las encuestas de Tezanos como una de Dolors Montserrat

Voz 24 16:55 me pues no esperábamos menos de cesando de Tezanos Madrid

Voz 15 16:58 accionado yo pensaba que en este CIS saldría que el tiempo

Voz 24 17:00 cien de los votos eran para Sánchez

Voz 1284 17:03 vas a ir a favor de ellos que es verdad que no sé como nombre de malo que vengadores se animaba o eso o como una especie de combustible raro que de todo

Voz 0155 17:14 pero el centro de estudios sociológicos tiene que estudiar las cuestiones que importan a los españoles no la cocina Masterchef del señor terremoto guionista sin trabajo trabajando Vesely

Voz 21 17:24 siempre citan cosas de tele y tal por eso el por qué no me llama que Félix

Voz 25 17:30 creo que al FIS tendría que cargar los datos de campaña del Partido Socialista a los gastos de campaña en Mendoza el folleto que el señor Tezanos publique estás en cuenta falsas

Voz 1284 17:38 gracias muy amable fueran Trump haya dicho gracias como cuando te vas de un bolo que te ha salido como él lo media vuelta corriendo

Voz 0874 17:54 qué carrera después de la comedia o ya está

Voz 1284 17:57 qué bonito es comedia pero digo

Voz 21 17:59 pero no ha seguido no creo que no perdona a nadie pero va a funcionar

Voz 0874 18:04 pero ahora va a volver en fin otro más Jaap de las campañas son los debates televisivos aunque Vicente Vallés cuando estuvo aquí hace un par de semanas dijo que ella había cumplido volverá a moderar junto a Ana Pastor uno de estos debates en los que se pretende unir a los cuatro líderes más importantes y al de Vox Lejeune

Voz 20 18:20 la de emoción este encuentro pues vamos a ver si tenemos a uno le da igual lo que me diga el Comité Electoral a mí lo que me digan siempre yo hago lo que me dijo ayer que está motivado en todas las legislaturas sabido encarar con Rajoy con González con Aznar con Zapatero porque Sánchez tienen miedo a lo mejor es porque no va a salir bien parado yo debate a cinco a cuatro pero también a dos porque creo que es lo mínimo que esperan los electores como ha pasado siempre en los últimas décadas

Voz 21 18:47 yo siempre quiere lo de siempre a dos y con capa y lanzas que fuera cara a cara pero

Voz 1284 18:53 literal seamos flete contra mofletes

Voz 21 18:55 no me imagino escupiendo sí

Voz 0874 18:58 casado sueña con verse las caras con Sánchez

Voz 1284 19:00 Montero preferimos vernos estará Carey que Pablo Iglesias se ve a cara a cara con el señor Abascal a ver si los ciudadanos así pueden juzgar quién tiene argumentos y capacidad pero el que tiene argumento no sé pero el que tiene pistolas Abascal que cabe nueve balas

Voz 21 19:17 caché en antes de entrar Pablo Iglesias cuando se reincorpora ya se ha reincorporado

Voz 1284 19:23 yo creo que te referías

Voz 21 19:24 a esa posición tiene ahora tiene así de estudiar pero

Voz 0874 19:28 que siempre nos van a quedar los vídeos electorales

Voz 26 19:32 uu durísimo normalísimo novísimo

Voz 0874 19:40 esta semana destacamos el del PP que se ha estrenado con uno en el que muestra a Sánchez a Torra Iglesias ya maduro bailando lo titulan el último baile con esta música la idea es que si la derecha se divide seguirán bailando ellos Comillas Comillas

Voz 1284 19:54 es simpático es decir los tipos duros no bailan aquí nosotros no bailo

Voz 0874 19:59 de ver vídeos de boda de un amigo que ver días electoral Sánchez Torreiglesias inmaduro luego que podrán al ayatolá Jamenei tiene adensando ahí es PP lo que realmente bailaban seguían viene ritmo eran Rajoy y Soraya pero ellos ya son historia en las ocasiones en las que les vemos no está precisamente para fiestas esta semana fueron la sal y la pimienta del juicio al proceso no sé si tenéis una que tenga que hacer sobre su intervención la impresión de ambos

Voz 1284 20:32 preciosa Rajoy sólo ha calmado que

Voz 21 20:35 mi Soraya Soraya estaba tensa Jodie una imagen que teníamos ojos como salidos de las órbitas que dije esta chica ha venido con muy preparada pero está tensa ya les sobra ya le pica

Voz 1284 20:45 en la mayoría de ciudadanos también

Voz 21 20:47 dijo Rajoy ha recibido los cogí

Voz 1284 20:50 Inés que compró de excusa este programa no está en la semana pasada se enteró que era el último día Mueller

Voz 21 20:59 pico subraya como recordábamos

Voz 0874 21:02 Segura de sí misma Rajoy también tal y como lo recordamos atendió usted al señor Urkullu

Voz 1069 21:07 yo tiendo a todo el mundo a mí me llamó mucha gente algunos los VIP personalmente y con otros hablé por teléfono desde luego ya puestos a tal también me llamó señor Ortuzar había mucha gente que me llama a mí supongo que llamaría también a otras personas

Voz 1284 21:24 este señor se cree que estamos preguntándole si le llamó

Voz 21 21:27 es que eso te iba a decir sólo le faltó decir me me llamó también Vodafone y lo dicen que no me interesa

Voz 1284 21:31 pero yo os quiero mucho a Rajoy jubilado al lado del pijo esperando a que suene porque es el único que todavía tiene ahí por favor que venga el Círculo de Lectores hablar con esto

Voz 0874 21:43 maneras es todos hablan como con mucha testosterona no ellos y ellas

Voz 1069 21:47 en todo todo muy muy mal y muy bueno machote oso no

Voz 27 21:52 en fin Urkullu mantuvo la reunión con el presidente de gobierno español pues buena espacio de dos horas

Voz 0874 21:58 así que ya corrige a Rajoy Zoido también pasó por esa sala gracias al descubrimos que un ministro de interior pues manda lo justito porque claro pues los polis van con Juan

Voz 1284 22:07 dan porque yo no di la orden

Voz 27 22:10 a que tenían que hacer ni como lo tenían que hacer quién la dio los operativa

Voz 1005 22:15 me dices tú qué hace la gente que tiene Porras de a lo mejor

Voz 1284 22:18 no operativos no son los operarios no bueno si éste no se acordaba de nada alabando hablando un golpe en la cabeza o al mismo jubilado no

Voz 0874 22:26 es pero se vio la campaña electoral y no yo no sea cual Nos abonaría Motlanthe V yo estoy en clanes sí desde luego esta semana Álvaro Pérez antes conocido como el Bigotes te te acaba por videoconferencia en la comisión del Parlamento valenciano que investiga la trama Taula aquí tenéis al Bigotes sea como sea o en persona o en la cárcel vídeo estamos acostumbrados a que este hombre no tiene filtros dice cosas como estas

Voz 28 22:53 algo pero señor casado deberían saber que todavía tiene mucha mierda y que si es algo eso que sabe mantener es manzana o los años de los años

Voz 1284 23:11 esto es como esos mayores que ya les da igual aquí el tono de voz cada vez más a cárcel ahora ya en Malamadre enceló Malamadre vigila

Voz 0874 23:21 en esta ocasión no es posiblemente el PP el que se llevó la peor parte

Voz 28 23:25 sobre todo con cariño respeto y mucho humor pero me quería la puta madre

Voz 21 23:31 bueno pues ya está

Voz 28 23:34 eh

Voz 21 23:36 y cariño y respeto a su madre nosotros

Voz 1704 23:39 es un programa aquí a diario en la tele Valencia imagínate lo que podemos llegar a hablar de este señor digo cada día entonces el otro día le mandé un mensaje por si llega porque algún político valenciano que otros talas

Voz 0874 23:49 hacen

Voz 1284 23:50 si alguno me quiera insultar yo hablo con mi madre y no le importa a mí me parece un logro que tu madre pero aquí

Voz 0874 23:56 el programa por videoconferencia tío no sería precioso

Voz 1284 23:59 esto me lo haría se puede hacer vale si así en Valencia

Voz 21 24:02 esas cosas son legales

Voz 1284 24:05 no cabe plato que os admiro

Voz 0874 24:07 desde el alma y que hemos podido escuchar en la declaración que hizo hace un mes quiera tomar distancias

Voz 29 24:12 luego feliz no es ni ha sido nunca en ese concepto de anisakis ha intentado trasladar durante estos años un amigo mío ni compartíamos nada ni gustos ni intereses ni ilusiones

Voz 1005 24:24 expectativas de ningún Jimmy sueños de futuro todos no tenemos fotos paseando por el campo o la playa con esos recuerdos los llevo en el

Voz 1284 24:32 corazón de suelo desgravaciones

Voz 0874 24:34 diciéndonos el uno al otro te quiero un huevo y estatutos no

Voz 1284 24:37 a ver yo yo no sé yo no tengo fotos con mis amigos paseando por el campo ni iban dándome la pleno porque eres un tío muy muy hay que hacer es no pero no por eso eh eso es por los tatuajes que la Junta

Voz 21 24:47 eh nos hace falta un bolo de Playa del pilla lo estás maquinando

Voz 0874 24:50 pero nunca en esa situación esos así pero tampoco hemos visto nunca al otro amigo del que Camps

Voz 29 24:55 las imágenes de televisión repetidas una y otra vez los periódicos una y otra vez la radios una y otra vez aquella conversación dicho una y otra vez daba la sensación de que el único amigo que yo tenía en la vida parte de Dios mío

Voz 1284 25:06 era parte de Dios no lo veía venir porque a partir de Dios hace que la Fiscalía se ponga investigar adiós porque sal

Voz 21 25:14 no espérate que Villarejo no haya grabado también una conversación suya con Dios que haya mencionan

Voz 0874 25:21 bueno no son amigos porque un buen amigo es aquel que dice cualquier cosa para defenderse cualquier cosa

Voz 21 25:25 me sorprende que a la asesina del niño

Voz 30 25:28 Gabriel la Fiscalía para ella pide tres años de prisión para Cristina Cifuentes se pidan tres años y tres meses luego no entiendo nada y creo que con ella está siendo un linchamiento que creo que es injustificado

Voz 1284 25:42 por qué no entiendes nada no

Voz 0874 25:44 defendiendo a Cristina Cifuentes con una pequeña mentira en la Fiscalía no pedías apenas sino la defensa que claro lo que sí que es verdad es que la Fiscalía pide tres años a la ex presidente de la Comunidad de Madrid por la falsificación de su máster con lo convincente que son

Voz 21 25:56 bueno yo me voy al límite inconcluso

Voz 31 25:59 mi máster en el año dos mil doce demostrado demostrado también lógicamente sino porque hemos demostrado con documentos

Voz 1284 26:12 eso es una cosa que te se dice las cosas con ese tono es que son sabes

Voz 21 26:16 pues bien yo querría saber hacer eso os habéis dado cuenta que

Voz 1284 26:19 aplausos han entrado en el segundo demostrado primero no

Voz 21 26:21 eso Dávila porque ya hemos entrado ya el regidor ha hecho así como

Voz 0874 26:29 Vicente como cuando se querella contra Granados no oye dos cosas más antes de la desconexión Arco soy seis de Arco vosotros ahora ya no la feria de arte contemporáneo de la que solamente se habla si aparece algo como esto lo tenéis ahí la fotógrafa

Voz 1284 26:44 que altos el Reino es y no del del Rey

Voz 0874 26:47 qué se puede comprar con el compromiso de luego quemarlo

Voz 1284 26:50 oye tío pero son dos cientos mil euros quién conoce a alguien que se gastó doscientos mil euros en algo para luego quemarlo narcos se conocen cosas soy bueno soy valenciano perdonamos gente verdad

Voz 21 26:58 vete a cualquier falla de barrio

Voz 1284 27:01 por ejemplo a todos los desaparecido mala idea claro

Voz 0155 27:05 libertad expresión ya sé que no es comparado

Voz 1284 27:07 le pero yo ya llevo dos tres años

Voz 0155 27:10 es que es un honor para mí que las Fallas me queman me parece cojonudo no pasa nada como como

Voz 1284 27:20 a Pedro porque tú pues empezaron me pollo ya la mascletà Mi primera mascletà de este año eso es una locura dice es que se quema

Voz 21 27:27 no no se quema nada empieza a cambiar petardos

Voz 1284 27:29 gente dos o tres toneladas de pólvora a diez metros de las personas y en las clases dicho también que nunca se dignó están estás francés

Voz 21 27:38 yo casi muero yo sólo lo he vivido una vez en mi vida

Voz 1284 27:41 el retumba de mi pueblo

Voz 0874 27:44 la primera tarjetas no pues si aquella escena Kayani

Voz 1284 27:46 he dicho toda la vida que es una es una una cosa que se nos dice de niños que es que cuando te moleste muchos oídos abre la boca después cogerlo

Voz 0874 27:57 un último asunto es una especie de autobús para tontos no es violencia de géneros violencia doméstica las Leyes de Género discriminan al hombre casado Rivera Abascal de leyes de género al lado la foto de Hitler

Voz 1284 28:09 pero es que es un poco confuso no decir a favor de Gil

Voz 21 28:13 ayer hoy a este señor al señor responsable de esto diciendo en una entrevista que que lo hacían para concienciar a los partidos que saben que están de su parte para que vayan a muerte con ellos y de repente empezó también el niño Gabriel pobre niño de decirlo

Voz 0874 28:27 al final han conseguido lo que a ellos les gusta que es ponerla fotos de Hitler

Voz 1284 28:29 si él lo que quería lo pido lo de todas formas me miró como para no ir a votar IU mirarlos nombrecito es que salen en el autobús voy más preguntas sólo sí sí sí

Voz 32 28:42 te vamos a perder madre mía

Voz 1 29:08 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 6 31:58 a vivir que son dos

Voz 28 31:59 en la red desafía Miquel

Voz 15 32:02 a vivir bien es Buried Hadi

Voz 28 32:05 en la Cadena SER

Voz 1069 32:10 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 36 32:17 te queda sin móvil al desde el camino no congela es el júbilo quieras con descanso Alves ahora ni nunca no te sales calma el mundo sólo un rincón tranquilo caer los párpados pesados con juicios labios no te duermas sin sube pienses sin sangre sin tío pero pese a todo evitarlo y congela Ana te salvas ahora calma hay reservas del mundo sólo un rincón tranquilo dejas caer los párpados pesados como te secas y labios y que duerme sueño ITE piensa sin sangre y sin tiempo y te quedas sin móvil al borde del camino y te salvas entonces te quedas conmigo lotes Alves Mario Benedetti mil novecientos setenta y cuatro

Voz 1069 33:29 Gaines ser el placer de escuchar

para vivir

Voz 1 34:02 que son dos días Javier del Pino

Voz 4 34:09 la artificial la robótica la computación cuántica tendrá etc pero hay un punto al que yo quiero ir que vamos a proponer esta reforma de la administración que es el bloque administrativo me explico punto seis sabes que es la punta punta

Voz 0874 34:24 Barrera con Jorge Ponce y en Radio Valencia con Pedro Aznar

Voz 21 34:27 explica un poco eso aquí le hablaba así la verdad así casado a un niño edificación punta punta esto es como

Voz 0874 34:36 duchado en otras ocasiones ha casado hablando de lo mucho que sabe B de nuevas tecnologías y teorías económicas y el líder del PP supiera que el Foro Económico Mundial ha estimado que para dos mil veinte casi siete millones de empleos habrán desaparecido por la transformación digital de la que él tanto habla no volvería a utilizar esos términos por lo menos hasta después del veintiocho de abril Francisca Morán es directora corporativa de I M Business School cómo estás Francisca buenos días nos ponemos pesimistas o no tanto

Voz 38 35:05 bueno yo yo creo que no nos debemos poner tan pesimistas estamos en pleno proceso de transformación brutal Ibar hermano efectivamente eso genera incertidumbre pero hemos pasado por momentos de cambio a lo largo de la historia yo siempre sean siempre se han resuelto mucho mejor de lo que se esperaba ya con la industrialización So pensabas que iban a Iván a desaparecer millones de empleos iba a quedar la gente sin trabajo de lo que a aprender de la historia es que cambia el contexto evoluciona hice generan otros nuevos puestos de trabajo efectivamente hay una previsión de que se pierdan en cuestión de un año ya te tiempo se hablaban de estas empleos Hizbolá de dos mil veinte como algo muy alejado siete millones de empleos habrán desaparecido en en en dos mil veinte debida a la transformación digital MMS lo que queremos trasladar es que otros van a padecer ahora evolucionar las tecnologías nos están ayudando a optimizar a rentabilizar pero es cierto que profesionalmente tenemos que prepararnos para ese cambio siendo capaces de adaptarnos

Voz 1005 36:18 pero sobre todo además puede pasar mucho tiempo Cuén pasar años en este reemplazos de la regla del juego donde son los años malos es decir que seguro que luego habrá otra forma de de de

Voz 21 36:29 es decir que podremos cotizar para luego jubilar no con no cotizar son dos cosas prohibir ahí

Voz 0874 36:37 hay profesiones Francisca que tienden a desaparecer o que tendrán que reinventarse

Voz 38 36:44 claramente claramente con el estudios que hemos hecho de saber Business School hemos identificado cinco de ellas que que si las comentamos vais a hacer vosotros como

Voz 1284 36:55 venga va Vilas es que le demos mal rollito

Voz 0509 36:58 a bastante gente ahora por la radio ver quién es de verdad desaparece vale pues venga la tuits ya tengo

Voz 1284 37:10 cinco colegas que se van a la mierda

Voz 38 37:12 venga recomendación cinco colegas que que se que evolucionarán a Social media que trabajarán estrategia que trabajarán integración de diferentes redes sociales con el resto de de las herramientas de comunicación desaparece como concepto especializado pero apareció un nuevo concepto con mucho más más amplitud de especialización

Voz 1005 37:35 al ser más amplio a lo mejor diez puesto lo cubre una persona seguramente

Voz 38 37:41 no os la ciudad de desarrollo la capacidad de desarrollo de una marca cuando el profesional que se ocupa de ellas toca más más palos es capaz de llegar más lejos seamos optimistas

Voz 1284 37:55 te equivocas

Voz 21 37:57 en otras ocasiones claras

Voz 1284 38:01 estas toma un segundito va a pensarlo

Voz 21 38:03 eso son preocupantes Francisca

Voz 1284 38:07 los traductores por ejemplo los traductores

Voz 38 38:09 la doctores cada vez más se acercar a nosotros a través de a PPS herramientas que ya no son lo traducen textos sino que permiten traducir Sierra es palabras en tiempo real nos permiten comunicarnos en cualquier idioma en cualquier contexto

Voz 21 38:27 pero vale sustituir

Voz 40 38:29 no es lo mismo lo mismo pero pero está barato que es mismo traductora claro con la la la

Voz 21 38:34 a Google Trans estaré a China

Voz 40 38:38 pero es que expira en cuestión

Voz 0874 38:40 bueno me Francisca desaparecen los traductores es comprensible desaparece en los cajeros de bancos supermercados también es comprensible ya en las tiendas de Amazon en Estados Unidos tú sales con lo que te has cogido inercias que pasa por ningún sitio te lo escanea yo que sé pues el éter

Voz 1284 38:55 pero no en Estados Unidos aquí es decir hay algunos que piensan mejor las cosas y no era sin pasar por caja claro eso lo inventamos nosotros y dejando claro debajo mi casa es que la Peña sale y no pero

Voz 0874 39:09 desaparece dice es desaparecen personal de limpieza pues esto porque por las rumbas

Voz 38 39:13 la rumbas y sus variantes

Voz 1284 39:16 a mayores y las hermanas

Voz 38 39:18 en muchos puestos de limpieza desaparecen con con herramientas robotizada as que que han crecido el veinte por ciento en el último año por poner un ejemplo

Voz 1284 39:30 ojo cuidado esa esa rumba que aprende al trepar sobre el batería limpiar por dentro eh que susto también se aprende a eso es a un partido político que escúchame y esa rumba en dos años está haciendo de social media manager también se oye pero

Voz 21 39:43 qué va enviando mensajes de cariño

Voz 0874 39:44 el de que desaparece el Col los los call centers pero desaparecen para bien o porque se genera algo todavía peor

Voz 1284 39:54 se cree genes

Voz 38 39:55 como servicio de chat voz que muchas veces nos atiende en Chad de web que son preguntas y respuestas preparadas automatizadas de la propia herramienta a través del tiples Lin va aprendiendo de forma que cada vez más esa respuesta SA afinado a la pregunta iba cediendo

Voz 1284 40:16 no me gusta el futuro usted porque la enhorabuena porque llevabas tres minutos y no había utilizado ningún término en inglés treinta ha dicho chat por sacar te hacen una Tengo una pregunta

Voz 1005 40:28 el cobradores de deudas robotizados también fue un robot que va a ti te parto la cara

Voz 21 40:33 si no vendrán legos vendrán legiones de legos

Voz 38 40:36 efectivamente hay tendremos que seguir tirando de humano que no es una mala alternativa

Voz 0874 40:43 pues de robots Francisca Morán directora corporativa de Business School gracias Francisca un abrazo

Voz 21 40:48 muchísimas gracias te vaya bien

Voz 1284 40:53 Holy Francisca lo podrá sustituir un robot ha cuidado eh

Voz 21 40:57 es era un robot y no nos ha dicho nada y el nuestro

Voz 1284 41:00 sería empresas de turismo la pasaba

Voz 21 41:02 oye cuál es vuestra relación con los videojuegos o en la mía es nula total los videojuegos yo en mi vida pero son menos los bares pequeñita no había yo lo máquinas estas de matar marcianos si eso eso sí yo creo que es es otro

Voz 0874 41:16 esto de las raquetas en decir laterales así

Voz 21 41:19 muy lento pero sí sí sí yo porque porque mayor eso me pilló ya mayor saltando me clases no yo recuerdo el del barco este que iban matando a dos de la flota ahí es un juego a este parchís es que para uno que me se no

Voz 0874 41:37 nosotros yo poco la verdad que jugaba un poco

Voz 1005 41:39 el Street Fighter y al final la cifra poco

Voz 21 41:42 a ver si esto pero es un videojuego hombre que considera videojuego el for night de quemarlo en Fallas estoy Hunter mi hijo me pida es espantoso

Voz 0455 41:54 el órgano de Itu a Pedro más de coloquios también no

Voz 1704 41:57 no que va que va yo lo que pasa es que sólo tuve como tres años de de videojuego lo que pasa es que era un outsider porque donde todo el mundo quería la Nintendo yo quería la Sega me hacía gracia al muñeco ese azul que daba vueltas

Voz 1284 42:06 tú Sony

Voz 0874 42:10 será una consola de otra mucho más que ahora no ahora ya sí

Voz 1284 42:13 en el Madrid el Barça es

Voz 0874 42:15 Daniel García rasos historiador y es autor del libro eso no estaba en mi libro de historia de los videojuegos cómo estás Daniel buenos días muy bien hay una historia ahí la que fuiste conejillo de indias de Jorge Ponce en algo para la resistencia no sé muy bien

Voz 0455 42:27 sí es justo pues no sé cuando llevaba el programado me subí a fue una no estoy jugando venía de público me llamaron justo cuando está aparcando con un amigo que había tocado el el parado hay ahí me sacaron de puya ayude

Voz 1284 42:42 a lo mejor ha subido como ha cambiado tu vida en este año un libro Mi miembro de la RAE día de A vivir contestó

Voz 21 42:52 escucha un agente eh

Voz 0455 42:54 verdad es que en esa época hacía poco que había muerto mi padre no hacía ni un año y la verdad es que me

Voz 0509 43:00 por otro lado hay rebote así que sabes manejar sí

Voz 0455 43:04 yo creo que a partir de ese programa fue cuando se cogió la tradición de los perros apoyando en la región de sí sí sí porque son grito pero fallando oí

Voz 21 43:13 pero joya cuando había un momento para el público pero lo estoy la entrevista

Voz 1284 43:20 en en el programa de la resistencia cada vez que algún tema se pone excesivamente emocional no excesivamente un poco emocional para contrarrestar ponemos un vídeo de dos perros fallando que elimina la emoción por contraste con que eliminaba la emoción las primeras veces amigo

Voz 0874 43:35 es un broma televisión que hay que hay que presenta David y te lo digo para un poco

Voz 1284 43:39 sí mejor que estamos teniendo

Voz 21 43:41 algo es de pago no sufraga no os lo vais a encontrar

Voz 0874 43:44 tú cómo serán las tienes todas supongo que además eres arqueólogo de otros videojuegos sí

Voz 0455 43:48 bueno todavía no a la equipo no la tengo Borja bueno porque que que traigan a alguien mala cuatro la si tengo una colección no

Voz 0874 43:58 me refiero a las antiguas hacía anticuado Spectrum como tal

Voz 0455 44:01 bueno ha ordenado yo es que también hay como un poco de nichos en videojuegos yo empecé o porque yo juez siempre en consola lo primero que tuve a mi casa antes de un ordenador el ordenador no lo tuve hasta el noventa y ocho fue consola entonces yo hubiera jugado pero en casa de amigos y tal

Voz 0874 44:17 es un Spectrum en teoría aquí

Voz 21 44:20 sí era de ocho Beatles y que es una consola que si no tuve sólo había con un ordenador preparado para la tele jugaron a jugar sólo con

Voz 0874 44:32 sí sí pero pero pero con un con osea con un ordenador como por ejemplo una Spectrum o que yo era de mes X también podías hacer o de convencer a tus padres de clubes a usar para hacer cosas para el que sí

Voz 21 44:44 pero realmente claro pero con la consola no colaba

Voz 0455 44:46 M S X también de Sony no un mes X si una meses X de de los antiguos que todavía no de la colección ha sido una colección el otro día estoy echando cuentas Si sonando como diez mil euros que parece mucho pero en realidad indicó hábleme yo no es muy comparada con lo que hay por ahí es muy pequeña

Voz 1704 45:06 oye y tiene ese maquinitas de estas consolas aquellas pequeñitas que las pilas se podían comer sea no se debían comer pero eran escribió que tu padre te decía tanto como a las pilas Arredondo aspecto

Voz 1284 45:15 a paralizar las gentes de Valencia ciudad él

Voz 0509 45:23 es la el el Dow co

Voz 0455 45:26 sí eso es que es un con cuál es el mismo aparte no me gustaría tener alguna pero esos están bastante

Voz 0874 45:32 yo creo que ya a estas alturas se ha roto el estigma del jugador de videojuegos eso sí sí Frank Underwood o yo somos jugadores cualquiera puede ser jugador debido

Voz 0455 45:41 pues sí hombre ahora ya sí

Voz 1069 45:44 hombre todavía quedan poco el estereotipo tú crees

Voz 0455 45:48 muy muy poco pero todavía yo creo que a nivel a lo mejor de que aparezca o no en ficción en serio eso concierne todavía está perpetuando un poco no de pero pero no es el del tío aislado que está en su casa que no

Voz 0509 46:02 le mira Álvarez va a Capella mate broma no da BM

Voz 1284 46:10 sí eso puede pero todo esto es gracias a Celia Villalobos eh

Voz 0874 46:14 Street mitad hay hay un hay un antes y un después en algún punto de inflexión en la historia de los videojuegos la aparición de Nintendo por ejemplo

Voz 0455 46:21 la aparición de Nintendo si fun fun punto de Franco porque además digo justo en el momento que fue la primera crisis y la única que ha tenido el sector de los videojuegos que afectó sobre todo a Estados Unidos bueno Norteamérica Estados Unidos y Canadá injusto en esa época Nintendo que ya había sacado leonés que allí se llama Fahmi comía tenía otro diseño en Estados Unidos justo la quería lanzar cuando estaba en plena crisis

Voz 0874 46:45 civil porque fue la crisis fue un revulsivo

Voz 0455 46:47 a grandes rasgos porque había una sobre producción llegó un momento en que todo el mundo se quiso apuntar al carro de los videojuegos ISE se hizo más cantidad que calidad hablamos

Voz 0874 46:59 el año primeros noventa asegura Landis por ochenta años

Voz 0455 47:02 les echen se les suele culpar al juego de gente de tiene claro que además fue la primera la excavación que se ha hecho de la de videojuegos porque bueno Atari se hizo con los derechos de la película quería un preparar el bombazo para Navidades entonces en que se lo encargó un tío que había que había triunfado mucho con otro juego del del arca perdida de dieron como un mes creo un mes y medio para hacerlo que el tío lo hizo en alguien churro que pienso a fumar y tú te pones a jugar y tampoco sabe qué hace

Voz 1284 47:36 claro que tiene que es un circuito con ojos también ahí acabaron la fosa esos Juegos

Voz 0455 47:43 si en la época de los enterró pueblos encerró literalmente si seguidos de rock y además le echó al principio los enterró ir pero pero el caso es que el juego de té fue un cabeza de turco porque en realidad había después cuando se hizo la excavación se comprobó que de los Juegos habían hora de té grande otro que aprovechó

Voz 0874 48:02 echar basura no

Voz 0509 48:05 de hecho todas la muy gordo que bonito se creó una leyenda

Voz 0455 48:09 de que ahí estaban pero en realidad había salido en prensa lo pasaje claro la época pero Internet

Voz 1284 48:14 que vería precioso americano quisiera exhumar los vi los videojuegos estos fines

Voz 21 48:19 te mando pues si Elvis estaba ahí también nos hace igual

Voz 1284 48:22 en España tenemos algún videojuego

Voz 0874 48:24 éxito internacional también comando pero sí sí sí o no

Voz 1005 48:27 sí aquí vas a decir que tenemos cosas enterradas también digo sí hombre sí

Voz 1284 48:30 son de que

Voz 0455 48:34 sí está comandos de ido fue un bombazo internacional pero ahora ahora está viendo un bueno en en la época de las recreativas también hubo habrá que está intentando recuperar ese patrimonio

Voz 0874 48:46 momento relativas asterisco máquina reglada

Voz 21 48:49 la Javier claro que aquello es ir a un sitio donde asume con veinticinco y único contacto con los videojuegos que son las recreativas