A Vivir Que Son Dos Días (09/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 3 01:00 participación masiva en las manifestaciones del ocho de May confirman la fuerza del feminismo bueno Antonio Piñero buenos días buenos días Javier

Voz 1024 01:19 fueron cerca de cuatrocientas mil personas en Madrid según la Delegación del Gobierno y más de doscientas mil en Barcelona pero tuvieron lugar más de un millar de concentraciones y eventos por todo el país la marea morada inundó las calles sobre todo por la tarde después de una mañana marcada por la huelga y los paros convocados por los sindicatos por una igualdad salarial para frenar el auge de la extrema derecha y también para erradicar la violencia machista aunque el ocho en menos dejó como saben otro caso en Madrid primero la mató y luego se quitó la vida con la

Voz 8 01:47 misma escopeta son ya diez las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que llevamos de año

Voz 1620 01:52 pues para los parados mayores de cincuenta y dos años mantendrán el subsidio hasta la jubilación

Voz 1024 01:56 así reza en el real decreto ley de medidas urgentes aprobado por el Consejo de Ministros en el segundo de los viernes sociales anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez Magdalena Valerio es la titular de

Voz 9 02:05 bajo no se les va a obligar a elegir entre quedarse sin subsidio o jubilarse anticipadas

Voz 10 02:13 gente con el correspondiente coeficiente reductor que es lo que está pasando en estos momento

Voz 1024 02:17 además el Gobierno de Sánchez renuncia finalmente a derogar la reforma laboral pero aprueba la creación de un registro de horario por el que la empresa tendrá que garantizar la hora concreta Benicio del final del día de trabajo un registro que la compañía estará obligada a conservar durante cuatro años y que está destinado a combatir el fraude Juan Guaidó

Voz 1620 02:35 invocando nuevas protestas en medio del mayor apagón

Voz 1024 02:37 con de la historia de Venezuela muy pendientes

Voz 11 02:40 como eh hora muy pendiente de los próximo anuncia también va a ser difícil comunicarnos por falta de señal así que muy pendiente de información oficial en este momento y no caer en rumores apagado

Voz 1024 02:51 el chavismo considera un sabotaje del que está detrás eh dice Estados Unidos el corte de fluido eléctrico se prolonga por más de día y medio en más de la mitad del país y afecta también a la capital a Caracas donde se empieza a descomponer los alimentos que suelen escasear italiano de la falta de generadores en los hospitales está siendo traumática

Voz 3 03:52 Lourdes Lancho como en Barcelona a ver qué tal se en Barcelona muy muy feliz la verdad por la manifestación sí

Voz 1312 04:00 que creo que coge un poquito de frío tengo un pie

Voz 3 04:03 a Casper no no será porque luego saliste anoche

Voz 1312 04:06 qué va no nombre un viernes Javier por favor cuando cuando se ha salido un viernes por la noche tú lo sabes

Voz 1620 04:11 oye la fotografía de portada del país es maravillosa es decir fotógrafo el lo ha conseguido espero que no haya ningún filtro de por medio en esta era de los filtros pero ha conseguido sacar la fotografía del de la manifestación de las presuntas cincuenta mil personas dicen que había en el momento en el que el cielo también estaba de color morado

Voz 14 04:28 ese cielo tan bonito que tiene que tiene Madrid no al atardecer que parece un pretende decorado de ópera de verdad que fue

Voz 1312 04:37 bueno una jornada porque por la mañana ya nos concentramos las las periodistas las comunicadores en diferentes puntos de de las ciudades españolas pero luego por la tarde pensábamos que no podría ser incluso habían cierto desánimo yo creo este año pensando no ya el año pasado pues fuimos porta en todas las en todas las ediciones de todos los periódicos y los informativos de todo el mundo sin movimiento feminista español y este año lo hemos vuelto a hacer pero todavía a más no va esto va más no sé si lo comparamos con el resto de Europa como se cuando de nuestros corresponsales luego lo celebra estos con calçots museo no por la noche Carlson un poco es un poco durillos yo creo que era una buena o una buena respuesta a la concentración de Colón nueva que es el momento de que comentábamos aquí cuando se no

Voz 1620 05:20 hombre una cosa digamos que equilibra la otra de alguna manera no vamos a seguir hablando porque como ayer hiciste huelga pues tampoco tenemos

Voz 3 05:28 contarme claro bueno yo sabes que sí

Voz 1620 06:01 exaltando así que no hay repaso a la actualidad pero sí que hay preocupación esa cuando

Voz 3 06:05 bueno no vamos venga

Voz 1312 06:10 Nos vamos a ir a la isla de Lesbos que se convirtió en dos mil quince y entonces usted hasta ahora en la isla de los refugiados durante un tiempo formaba parte de la rutina informativa de todos los medios de comunicación del mundo porque por allí pasaron enviar enviados especiales freelance hicieron programas una cobertura espectacular porque es que llegaron más de siete mil personas en poco más de un año y medio generando movimiento de dicen de más de trescientos cincuenta millones de euros es que se lucran con con esa deseada duración de los que tienen que pagar para poner vida salvo en en un viaje en patera pero hoy cuatro años después casi nadie habla de de esa isla ni de los refugiados y siguen llegando pocos unos cuatrocientos a a la semana en digo pocos pero pero cuatrocientos vaya número no pero sobre todo siguen olvidados encerrados y vulnerando buena parte de esos derechos en lo que hoy es el paradigma del fracaso del supuesto modelo europeo de atención a los refugiados a esa isla ha regresado ahora Nicolás Castellanos Illes saludamos en un mitin en la capital de Lesbos buenos días Nico

Voz 1620 07:12 qué tal buenos días Lourdes Javier

Voz 1312 07:14 estuviste allí cuando llegaban más de dos mil personas cada día inmuebles ahora cuatro años después que te estás encontrando en ese lugar

Voz 1620 07:21 bueno mucha incertidumbre mucha frustración mucha rabia hay si no escucha la música de Ali un veinteañero afgano que toca en su choza de plástico en madera

Voz 16 07:31 tal no es alto

Voz 1620 07:37 veinte se iba a convertir en el modelo de Jobs Pocho europeos donde se iba a identificar rápidamente a las personas vulnerables iba a dar prioridad a los refugiados para trasladarlo a países como España ya sabemos que es todo lo en cumplimos todos los estados hoy sigue siendo uno de los peores lugares para pedir asilo en Europa es un sitio triste a pesar de que hay un montón de niños

Voz 18 07:58 cinco mil doscientas personas asesinadas en contenedores prefabricados muchos aun de tiendas de campaña de plástico colas para la comida colas para intentar presentar los papeles alambre de cuchillas rodean las

Voz 3 09:41 allí atendiendo una cola de diez pacientes entre ellos

Voz 1620 09:44 la pequeña Dana la hija de los cameruneses me encuentro con Carlota UCM una pediatra con experiencia que está impresión

Voz 19 09:51 haber muchos caldo de salud mental de problema trastornos mentales en los niños pequeños también

Voz 9 09:57 en desde el verano pasado

Voz 19 10:00 han subido muchos de los casos desde que el que desde el panel de ataque de ansiedad ataques de pánico pero hasta el intento

Voz 1620 10:11 sí sí da área intentos de suicidio dentro de su hicimos Javier de niños de hasta diez años nos cuenta Carola hasta doctora de Médicos Sin Fronteras que asegura que la situación en la explosión Moria es terrible

Voz 19 10:21 María va es una realidad terrible terrorífica ante una jungla es como odisea doy a un campo de concentración a todos los efectos la gente es especialmente yo veo los padres encuentro faltas de esperanzado por el futuro y por sus niños especialmente

Voz 9 10:39 ellos en aquí para muchos de ellos dicen para eh

Voz 1620 10:44 en el campo de concentración Lourdes Javier así lo define Médicos Sin Fronteras la situación amores sigue siendo muy

Voz 3 10:48 ocupantes que dicen las las autoridades

Voz 1312 10:51 a Europa sabemos que le interesa muy poco pero cómo justifican esto hay en esa isla

Voz 1620 10:55 pues de todo esto lo preguntamos al director del centro va al Papa Kiss es el director de este campo que primero intenta vacilar nos dice que la gente sale seis meses que hay trescientos cincuenta menores que están muy bien atendidos o que la refugiada sale muy rápido de la isla pero cuando le apretamos un poco con la pregunta

Voz 3 11:11 pues se enfada con From here forjar Fenahoven

Voz 1620 11:17 con todo descenso cada diciendo que los periodistas y las ONG grandes están aquí sólo mediadora que es muy difícil enterarse de la realidad y que en definitiva que repitiendo Javier Lourdes que Moria un hotel fantástico estoy relato nos recuerda a todos que hay que remover las conciencias y fijarse en esos lugares en los que está a la isla de Lesbos Nico un abrazo fuerte gracias

Voz 1312 11:43 hijo de un tema del que hablamos mucho en su momento pero que luego no nos olvidamos como hemos estado viendo la situación de los refugiados en esos campos como el de Moria nos vamos a ocupar ahora ahora de otro que también ocupa portadas ocupa programas enteros de televisión de vez en cuando pero que es una realidad por desgracia para muchas familias que queda ahí soterrado

Voz 1620 12:02 los familiares de las personas desaparecidas sin causa aparente que se reúnen hoy en Madrid porque desde dos mil diez hoy nueve de marzo Se celebra el Día de estos familiares angustiados y con ese Arida permanentemente abierta es que aún no

Voz 1312 12:13 de de marzo desaparece una niña de dieciséis años en Cornellà cerca de Barcelona en el noventa y siete Ese is estipuló que que sería un día como hoy el que se dedicaría homenajes esta o ha pensado ya ya recordar estas personas desaparecidas sin causa aparente los padres de ésta que no han parado de buscarla como todas las familias buscan desesperadamente a sus desaparecidos la estas familias se han asociado en quién sabe dónde global Fundación europea para las personas desaparecidas Antonio era buenos días Antonio hola buenos días cuánto tiempo hace que que estáis buscando tu hermana Ángeles y en qué momento ahora mismo está hice esa búsqueda

Voz 1024 12:51 pues el día dos de marzo Dyson ese año en estos momentos pues hasta con un archivo provisional desde usted vista judicial aunque policialmente se está trabajando desde la Familia estamos aportando todo lo que podemos toda informes criminólogo ICO que permita que la investigación siga avanzando así IU bueno la batalla está lleno a no ha tocado libra no

Voz 1620 13:21 tú cuando fue cuando decidisteis la última noticia

Voz 1620 13:24 la última vez que alguien les dijo algo que es dio una esperanza de poder encontrar a esa persona

Voz 1024 13:29 bueno nosotros estaremos en contacto permanente con los investigadores pues la semana pasada tuvimos reunido con el máximo mando de la Guardia Civil con la señora subdelegada de Gobierno donde estoy hablando exclusivamente acercasen hermana y la verdad fueron reuniones que sirven porque sirve para avanzar pero todo forma la a nosotros hemos tenido la suerte de de encontrar una investigadora muy implicado personal y profesionalmente en la búsqueda en mal

Voz 1620 13:59 si para avanzar y supongo que para no olvidar que sobre otro problema que tenemos todos los que se enfrenta esas tendrá mando yo imagino que las familias luchan hasta el último momento para que se siga investigando para que no se les dé carpetazo a la búsqueda con el paso del tiempo y con la falta de indicios de pruebas Hugo Prieto ex jefe del Área Central de Delitos contra las Personas de la Ertzaintza cómo estás hubo buenos días

Voz 20 14:17 P uno muchos días casos

Voz 1620 14:19 resolver claro para la familia hay para la policía se cierran alguna vez no se cierran nunca

Voz 20 14:25 pues no se cierran no se cerrará hasta que hasta que se encuentra la evidencia de que que o está fallecida la persona localiza en perfecto estado son las Pierre las como suelo decir yo la el zapato de todo investigador no todo investigador lo que le gusta resolver el caso y en el caso de las personas desaparecidas lo que nos nos gusta llevar la casa no llevar la casa nuevamente

Voz 1312 14:47 es importante denunciar en las primeras cuarenta y ocho horas la la desaparición no sé cómo se trata una denuncia o una notificación cuando se reciben una comisaría

Voz 20 14:56 es una pregunta muy recurrente no cuánto cuánto hay que esperar para poner la denuncia hemos oido veinticuatro cuarenta y ocho horas no no hay que esperar ni veinticuatro y cuarenta y ocho horas lo que hay que esperar es el tiempo prudencial cuando esa esa esa ausencia esa desaparición empieza a generar angustia la persona que está esperando cuando está fuera de todo comportamiento habitual de la persona después de haber hecho las mínimas comprobaciones que todo buen padre como derecho como todo buen padre de familia haría no llamar por teléfono a la a las amigas hacer esas comprobaciones Illa esa situación nos parece rara hay que comunicarlo de inmediato no porque

Voz 1553 15:32 hay un dicho policial que dice que tiempo que corre verdad que huye

Voz 20 15:36 eso de los desaparecidos todavía todavía eso eso es más

Voz 1620 15:38 al que vosotros en los que usted y Caixa la seguridad lo que trabaja en la policía sois también padre sois hijos sois hermanos supongo que se se establece una vinculación especial con estas causas no

Voz 20 15:48 pues sí la verdad es que sí yo suelo dar de formación también en nuestra Academia y una de las de las preguntas que les suelo hacer es cuanto seis padres no entonces levantan la mano y les digo lo sabéis todos hemos sufrido ese ese minuto en el parque que no hemos visto al

Voz 3 16:04 me que en Ikea

Voz 20 16:07 a mí en y que además se mete en una cola la de esas pues la lo pierdes de vista no te da un vuelco el corazón verdad no se nos pone un nudo en el estómago y lo que les suele decir es bueno pensar eso durante toda una semana un mes años lo único que tenemos que pensar que hacer es la empatía es como te gustaría que te trataran aquí en una situación igual no que te gustaría que harían que bueno va surge surge efecto esa este tipo de delitos de

Voz 3 16:32 ejemplos bueno pos dentro de un rato en Caixaforum

Voz 1620 16:34 Madrid empiezan los actos otorgan los premios de este año las personas que han tenido una labor destacada en la búsqueda de estas personas desaparecidas Antonio era que haya muchísima suerte y que tengáis noticias pronto de lo que ocurrió con con tu hermana yugo Prieto jefe de la Central de Delitos contra las Personas de la Ertzaintza que también que este testimonio un abrazo fuerte eso tras dos días gracias a vosotros

Voz 21 16:53 pues bien la pila de Next

Voz 1024 17:06 habrá también dónde nos lleva al escritor Javier Pérez Andújar

Voz 22 17:09 sí

Voz 3 17:41 se acuerdan de cuando iban al colegio recuerdo cuando iba también recuerdo mucho cuando volvía

Voz 36 26:20 Il

Voz 35 26:38 y americano todo si contraportada el coche tienen la portada lo tienes con una bolsita de plástico lo conservas desde el año sesenta o no es que lo acaban de reeditar por eso es la noticia que elegido para esta semana no sé de dónde son porque ellos aunque el disco sea muy americanos son de son de Navarra el disco que acaba de reeditar lo acaba de editar la bueno la discográfica más más récords voy a dar el correo electrónico para quien lo quiera comprar es info arroba Matt moi récords punto com

Voz 3 27:09 verdad es bueno que esté ahí persona españoles son Espanyol

Voz 35 27:11 de de de Navarra

Voz 3 27:12 la de un pueblo bueno nacidos en Tafalla irán todos hermanos pero sí pone Quique son las estrellas del o que han sido estrellas en Las Vegas dedican pescado con un claro

Voz 35 27:22 Gordon Gekko con todo lo que pone ahí es verdad todo lo que tenga que es verdad achaca déjame que lo confirme hagamos un poco de periodismo desde Miami es escucha marino hacer atienden cómo estás merienda buenos días

Voz 8 27:34 muy bien buenos días buenos días desde soleado Miami

Voz 3 27:39 todo esto que acabamos de contar es verdad no es verdad sí es verdad es verdad pero pero que hacen unas unos navarros tocando en Las Vegas en los años sesenta

Voz 8 27:49 bueno nos llegó unos diez años de prepararnos para que nos contratasen a venir a

Voz 35 27:56 a a actuar en Estados Unidos pero cuéntanos marino cuéntanos desde el principio como empieza a todo esto de Zara

Voz 8 28:02 pues mi padre era un músico aficionado de pueblo y a nosotros nos que hizo enseñar música de verdad decía con teoría con solfeo y con muchísimas horas de de ensayo y ensayo y ensayo tras guitarra clásica piano después de acordeón incluso hay allá en el año cincuenta se murió mi madre mi padre Se fue de Tafalla porque estaba muy apenado y nos llevó a Estella pasar un ratico pero ya empezando a pensar que nos iba a entrenar muy muy enserio en la música

Voz 3 28:45 sí el nuevo a Pamplona pero comentó que esto cada vez recuerda más a los Jackson Five pero en versión Navarra sí

Voz 7 28:56 no

Voz 8 29:04 de ahí nos llevó a Pamplona ya con la idea de preparar una presentación de los tres mayores con ideas de llevarnos a París y lo hizo en el año cincuenta y dos a principios de los cincuenta y dos creo Nos llevó a París que que recuerdas porque ahora

Voz 35 29:22 Francia llegarían discos de rock'n'roll que no llegaban a España quizá no bueno yo creo que sí porque yo recuerdo los primeros discos de Paul Anka Dalí Vio Gen ligan

Voz 8 29:32 James

Voz 37 29:33 entre el hombre Elvis Presley los conciertos mono pero esto serán otros americanos muy muy buenos Brenda Alí tenía un una especie de sueño rock que era era tan agradable al al al todo el mundo se empezaba a mover en cuanto en cuanto

Voz 38 29:52 luego hoy Flood cima sí

Voz 3 30:24 ni a ver entonces cómo cómo llega el el el gran momento el punto de inflexión en el que alguien se fija en vosotros y arranca una carrera internacional de prestigio bueno empezamos a

Voz 8 30:38 echar música de nuestra edad

Voz 9 30:41 y mi padre tuvo un poco tiempo

Voz 8 30:43 Jon me compró una guitarra eléctrica y después compró un órgano portátil precisa y a los que selló seis ocho meses ya teníamos instrumental para poder tocar rock'n'roll que es lo que oíamos por nosotros los los los

Voz 35 31:06 te llega más fácil que la música que venías tocando hasta ese momento no

Voz 8 31:11 era una maravilla lo fácil que nos es que nos gustaba Joan antes de eso era una obligación y una disciplina

Voz 3 31:19 entonces alguien alguien les ofrece

Voz 8 31:22 algún tipo de contrato que digáis tenemos que ir por aquí bueno Verve conos vio actuar una vez en un festival de navidades para niños y nos llevó de telonero el Teatro Olympia a durante dos semanas fue diríamos la presión nuestra presentación profesional al público francés de ahí pues actuamos también de teloneros con Aznavour Yves Montand en el teatro actual con Johnny Hallyday con Johnny Hallyday fue sobre la Costa Azul era eso era un una gozada porque después de actuar que actuamos en en teatros a la al aire libre en varias de las ciudades de de la Costa Azul después de actuar pues nos juntamos el él era jovencito me merece que tendría dieciocho diecinueve años estaba pegando muy fuerte con me acuerdo una canción souvenir de los se suben

Voz 16 32:28 su venido sube mil veces sí

Voz 8 32:53 después nos poníamos a tocar juntos les seguíamos porque le gustaba ir a la playa la noche después de la espectáculo ya había una cantidad de gente y sobre todo grupis entonces nosotros

Voz 3 33:08 hombre la quimera pasa hombre Rato a pasar un rato en la playa con las grupis de lo vamos a preguntar por esa parte de vuestra carrera pero sí sabemos que acabáis tocando en Estados Unidos pero explícanos como dais el salto hacia hacia ese país

Voz 8 33:23 un día nos vinieron a ofrecer trabajo

Voz 35 33:26 en unas bases militares americanas que había en Francia y en Alemania antes del salto a Estados Unidos antes y antes pararon también envases en España no

Voz 8 33:38 si nos contrataban desde desde el centro de de en fin de las operaciones americanas en Alemania nos contrataron varias veces para ir a Zaragoza que había una base en Madrid en Torrejón en Alemania habíamos dado equipo musical amplificador editar del último del último momento hablo y cuando venimos a España Mi padre los vendía los volvíamos a Alemania sin nada mi padre vendía eso para ganar y sufragar gastos sí sí recuerdo bien alguno de los equipos se los vendió a los brincos los peniques que si esos me recuerdo yo negocios que hizo mi padre pero

Voz 3 34:21 a tu padre tenía visión de negocio

Voz 8 34:24 me lo pobre de familia pero una vez en en Torrejón nos dijeron que había un sábado teníamos que ir a hacer una presentación en el hotel en el Club de Oficiales que estaban dándole una fiesta a John Wayne qué están haciendo una película con Ava Gardner en Madrid y nosotros todos nerviosos imagínate ver los dos estaban dándole al whisky que vaya había una fiesta eran parecían gigantes esos dos hombres nosotros tan impresionados estamos tocando

Voz 9 35:02 tocando va

Voz 8 35:05 con un miedo de que si metemos la pata Se van a dar cuenta y nos van a decir váyanse y nada ellos venga se seguían vendiendo y John Wayne lo único que quería es que le tocase modestia

Voz 37 35:30 Lindo él lo que conocía era a ahí hay hay bueno y nosotros hay con fue una

Voz 35 35:40 lo consiguió lo consiguió colocar once vitalismo bien

Voz 37 35:42 claro porque nosotros se lo habíamos sabíamos tocaba mi padre que lo cantaba y le acompañamos claro que sí pero pero fue una cosa tan

Voz 8 35:53 tan especial imagínate nosotros pensábamos en todo esto tocar rock'n'roll americano para los americanos era increíble el la ilusión que nos da

Voz 3 36:06 no acaba ahí en Las Vegas

Voz 8 36:08 un día en en Alemania nos nos dio un cómico empresario era hacía las dos cosas actuaba era empresario chinos dijo que deberíamos de intentar a Estados Unidos y un sargento que tenía relaciones con un teatro en Cleveland

Voz 7 36:30 ah

Voz 8 36:31 Nos dijo si queréis os busco con contrato íbamos para allá bueno tardó tres años en que nos diesen el visado su empezó en el sesenta y seis sesenta y nueve llegamos a Nueva York para para empezar a todos dio la casualidad que para cuando llegamos ya habían cerrado el teatro había cerrado dos años antes y nadie sabía nadie nadie nos dijo entonces de Nueva York tuvimos que buscar la forma de como qué hacemos ahora

Voz 3 37:01 claro seis navarros en Nueva York con un visado

Voz 1620 37:04 ha adquirido sin teatro en el que tocar

Voz 8 37:06 sí un visado con una entrada después de los tres meses nos teníamos que volver hicimos una audición en el hotel donde nos estamos esperando en Nueva York y les gustó nos dijeron bueno pues mira dentro de tres semanas podéis empezar actuar en uno de nuestros hoteles en ASO en las Bahamas ebay cuatro semanas en Puerto Rico en el americana de Puerto Rico de ahí volvéis a él americana de Miami pinos nos llamaron a ver si queríamos ir a Las Vegas hombre quién no quiere ir a Las Vegas un contrato de cinco años en el Hotel Sahara que era en aquel entonces era uno de los cinco seis más famosos por los artistas que actuaban en ellos en Las Vegas en aquellos años

Voz 9 37:58 era un ambiente tan dedicado al

Voz 8 38:03 a los artistas desde donde se podían ver a todos los artistas que todo el mundo de serie haber y que iban allí actuaban un par de semanas Dean Martin Sammy Davis todos estos eran estaban ahí siempre conociste

Voz 3 38:22 personalmente conocimos sí

Voz 8 38:25 Alemania hicimos de teloneros para Sammy Davis júnior durante una gira de tres semanas y nos claro no se hicimos entonces medio míos no esos eran estrellas y cuando llegamos a Las Vegas estaban actuando

Voz 37 38:41 en el hotel de lo que el llamó al VRAC que eran eran Frank Sinatra

Voz 8 38:47 Dean Martin y Sammy Davis

Voz 13 38:51 no no yo aquí vale mamá

Voz 17 39:35 y ahí pues

Voz 8 39:37 como conocíamos a Sammy Davis después de actuó después de nuestras actuaciones en el momento en que todo el mundo salía a la calle a ver a otros artistas prosiguió porque allí había espectáculos constantemente Las Vegas uno sale a la calle cuando cae el sol hice va a casa cuando nacen con Sammy Davis fuimos varias veces al ansía allí conocimos así saludando hoy hablando un político de la música que nos gustaba de él a Frank Sinatra Dean Martin era bastante bastante simpático pero en el que conocíamos bien ahí

Voz 3 40:16 era Sammy Davis que era más dedicado a su Ugarte y estaba siempre

Voz 8 40:21 tú cuando estaba siempre acto nosotros estaba más dedica

Voz 3 40:24 dos a sus otras artes que también las tenía que todo el mundo sabe cuáles son Service como algunos

Voz 8 40:30 una uno de los músicos de de la banda de Elvis quería continuar aprendiendo guitarra española incluso habíamos hecho amigos él nos llevó un par de veces al al camerino después del sueño

Voz 37 40:47 a saludar a Elvis eso era ya eso eran ya palabras mayores

Voz 8 40:53 decirle que éramos músicos y que veníamos de bueno no sabía él no tener no tenía ni idea

Voz 17 40:59 dónde estaba España España marinas que le dice uno a Elvis cuando lo tiene delante

Voz 13 41:07 con

Voz 17 41:11 se sube el cuello de la camisa no

Voz 13 41:21 no

Voz 3 41:28 vi

Voz 13 41:30 Nos vamos a ambos

Voz 39 41:45 no

Voz 37 41:48 sí bueno todo esto y después de un montón de años allí en Las Vegas donde país donde puede ir alguien que ya tocado el cielo un poco no nosotros continuamos muy bien hasta el final se disolvió al grupo

Voz 8 42:05 sí

Voz 9 42:06 porque mi hermana eh

Voz 37 42:09 tenía ya dos hijos a mi hermano tenía un hijo

Voz 8 42:15 mientras otro hermano sea acababa de casar y su mujer lo quería más en casa ya yo me fui a Los Ángeles a

Voz 40 42:31 a producir discos día ya GER manejar

Voz 8 42:39 en HD saque sigue vinculado a la música no si durante unos cuantos años que el que había sido mi Meana manejábamos a Nathalie Con la hija de Nat que a un trío muy famoso Peer por hombre tuvimos un par de años con

Voz 3 43:00 has estado siempre siempre vinculado a la música al final no

Voz 8 43:03 bueno hasta que un día me corté el pelo y me puse

Voz 17 43:06 trabajar que siempre había querido tu padre te aplacar en que la obra lo anterior no era trabajo no no era una gozada

Voz 37 43:19 era una gozada todavía todavía la música es es la ilusión

Voz 17 43:23 eh pues también mi

Voz 8 43:26 todavía la música que me llama la atención que me mueve

Voz 37 43:31 pues son cosas de los sigo son cosas de de de Billy yo en fin

Voz 8 43:38 estos estos rock'n'roll es consistentes

Voz 8 44:37 vuelve por España cuando marino

Voz 35 44:40 definitivamente allí no no no no todos los

Voz 8 44:42 Cañas que ya llevo ya catorce años viendo todos los veranos allá iba un grupo de amigos que que tocan la guitarra un poco como padre del bolero bolero viene yo me acuerdo que me pasé cincuenta años enteros sin tocar el acordeón lo dejé en mil novecientos cincuenta y seis y un día en el dos mil seis un amigos ha con acordeón entrado tocar en la pruebo la mano izquierda de acordeón nunca se me había olvidado pero pero nunca la te pones la de los botones es una fíjate la de han de horas y horas y horas que debimos de de meterle al alba instrumentos a la Cordero

Voz 35 45:28 qué siente el marino cuando tantos años después le contactan desde Madrid alguien que no conoce de Marruecos y lo dice que quieren evitar ahora en dos mil diecinueve un disco de Zara

Voz 8 45:40 es el homenaje más bonito que hemos recibido hacia nuestros esfuerzos y nuestro trabajo artístico o músico músico artístico esto es una belleza lo las grabaciones que se hicieron hizo en un estudio con dos dos pistas la cantidad de veces que tuvimos que repetir porque uno de confundía marino

Voz 42 46:08 estás en Miami supongo que también como dices es uno de tus lugares de residencia es toda una historia en la que has contado y tenemos que el disco encima de la mesa no vamos a despedir escoge tu de la cara de la cara B cuál cuál cuál ponemos para despedir no hay

Voz 8 46:23 mira el agua es una canción que escribió mi hermano

Voz 3 46:29 que era el grupo es de música alegre y de esa ese me gusta despedimos escuchando

Voz 42 46:40 pensamos en esta gente de Navarra que acabó en el Sahara

Voz 3 46:44 en Las Vegas junto a gente como El Viso como Sinatra oye que gracias por esta conversación acercarte nuestra emisora allí en Miami a unos compañeros de Caracol Radio

Voz 35 46:54 gracias Marino muchísimas gracias

Voz 37 46:57 como os digo para nosotros esto es este disco es

Voz 16 47:01 el una una Gloria

Voz 42 47:16 bueno pues estaba en unos caído una noticia a la que has puesto música sino que ha extraído una noticia directamente porque entendían idea conoció a dejar a los eh tú tampoco

Voz 35 47:26 tampoco lo admito pero la verdad ya tengo el disco y quién quiera dejamos recordar quién se quedó con curiosidad un correo info arroba Mahmoud récords punto com he quince euritos de nada merece la pena

Voz 8 47:53 a vivir que son dos días Javier

Voz 0825 50:08 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de cielo poco nuboso y en el que las temperaturas vuelven a subir con máximas que van oscilar entre los diecinueve grados de Collado Villalba o los veintiuno de Madrid capital Aranjuez o Getafe h se presenta este sábado en el que la imagen de Madrid ha vuelto a ser la imagen de la fuerza del feminismo en nuestro país

Voz 45 50:45 lo ha conseguido una vez más con la manifestación en la

Voz 0825 50:47 que participaron según la Delegación del Gobierno más de trescientas cincuenta mil personas Álvaro Zamarreño

Voz 0116 51:00 fue por una tarde de miles y miles de personas más de trescientas setenta y cinco mil según las autoridades mujeres sobre todo hombres también que han reivindicado bajo el lema conjunto de Libres e Iguales mil motivos por las mujeres asesinadas por la brecha salarial por la seguridad para salir a la calle de noche sin miedo todo aunado en un manifiesto leído por diferentes portavoces del movimiento

Voz 16 51:26 la diversidad

Voz 46 51:38 con el listón del siguiente ocho problemas

Voz 0116 51:41 alto alguna sesión no les quita las ganas hombre será más tener los esto muy altas está más acostumbrada a ponernos retos es cada año más planos preocupa y mucho después de que haya acabado el manifiesto la calle seguía tomada pero ahora ya es momento de celebrar disfrutar de lo conseguido pensando ya en el año que viene

Voz 0825 52:01 gracias Alvaro pensando ya en el año que viene y en el día a día porque lamentablemente en la Policía Nacional trabaja ya con la Ipod tesis de que el asesinato ayer de una mujer de sesenta y tres años en una vivienda de Ciudad Lineal Se trata de un nuevo caso de violencia machista a su marido un hombre de ochenta y un años Se mató después de asesinarla Enrique García

Voz 1553 52:21 dio en el mediodía de ayer en el domicilio el hombre mató a la mujer con una escopeta de caza fueron los vecinos del edificio los que avisaron a la Policía al escuchar dos tiros cuando los agentes entraron a la vivienda encontraron los cuerpos de ambos el hombre que se suicidó posteriormente en no tenía antecedentes por violencia de género Celia Mayer ex concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1592 52:39 hemos mirado también nuestra concentrados para ver si previamente existían denuncias o algún tipo de de indicador que los alertara sobre la presencia de la relación de violencia en esta pareja y no hemos encontrado nada por tanto no había antecedentes

Voz 1553 52:52 en lo que va de año diez mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas y serían la segunda

Voz 0825 52:57 mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año aquí en la Comunidad de Madrid recuerden que el cero dieciséis es el teléfono contra el maltrato no deja huella en la factura pero hay que borrarlo de la lista de llamadas en Fuenlabrada finalmente se paralizaba también el desahucio de una mujer en este caso de ella y de sus dos hijos menores de ocho y doce años había una importante presencia de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca pero finalmente la comisión judicial no se presentó SER Madrid Sur David Callejo

Voz 1553 53:26 la fecha no podía ser más significativa para desalojar a una mujer joven madre de dos niños de ocho y doce años y que según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es el ejemplo paradigmático de la Desi

Voz 47 53:36 igualdad y la pobreza que sufren especialmente

Voz 1553 53:38 que las mujeres pero finalmente no se ha producido ese desalojo precisamente por la huelga feminista de este ocho de marzo y aunque no ha sido un argumento judicial ni siquiera humanitario social el lanzamiento no sea llevado a cabo porque la comisión judicial estaba

Voz 1312 53:52 de Huelva de esta forma se aplazo sí

Voz 1553 53:54 echa el desalojo por lo que la plataforma seguirán en el juzgado número dos de Fuenlabrada reclamando que se busque una alternativa habitacional y que en todo caso no se eche de su casa al afectada Laura al menos hasta que los niños terminen del colegio en verano

Voz 8 54:06 ocho y cincuenta y cuatro minutos de la mañana

Voz 0825 54:08 Abbado nueve de marzo y los militantes del Partido Socialista eligen hoy en primarias al que será el candidato de este partido a la alcaldía de Madrid tres candidatos y un resultado incierto que puede llevar a una segunda vuelta sin ninguno de los tres consigue más de la mitad de los votos Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 54:26 buenos días Pepu Hernández Manuel de la Rocha y Chema Dávila se enfrentan hoy en la primera vuelta de las primarias un ex seleccionador de baloncesto al que Pedro Sánchez ha escogido como candidato un histórico socialista alcalde de Fuenlabrada en los ochenta y consejero de Educación con Leguina y un concejal del Ayuntamiento el más joven de los tres que vive en Lavapiés presume de haber tenido una pretendía cinco mil trescientos militantes socialistas madrileños están llamados hoy a las urnas para elegir el que será el candidato del PSOE para Madrid una ciudad que llevan sin gobernar treinta años sin ninguno de los tres consigue más del cincuenta por ciento de los votos habrá una segunda vuelta el próximo día dieciséis Pepu Hernández es el hombre designado por Sánchez cuenta con el respaldo el aparato del partido a nivel federal y regional si pierde Pepo perderá el candidato señalado por el presidente del Gobierno a un mes y medio de las generales según De la Rocha y Dávila este es el argumento que ha utilizado su equipo para convencer a los militantes de que tienen que elegir a él la campaña ha tenido escaso recorrido mediático el ex seleccionador de baloncesto se ha dedicado a visitar las agrupaciones socialistas sin la presencia de periodistas y un debate pero fallido se hizo el jueves en la planta sótano del PSOE pero fue una sucesión de monólogos sin lugar a réplica

Voz 1312 55:37 gracias Carolina enseguida el deporte pero ante

Voz 0825 55:39 Messi en clave de sucesos un joven de veintiuno años se encuentra en estado grave como consecuencia de una puñalada que ha recibido en el cuello esta madrugada durante una reyerta en la avenida de la Libertad en Alcorcón la policía investiga ya el suceso mientras el joven ha sido trasladado al Doce de Octubre como decimos en estado grave

Voz 0825 57:51 pues vamos con los deportes y con especial participación hoy de los equipos madrileños en esta jornada de Liga en este sábado a José Antonio Duro buenos días

Voz 47 57:59 hola qué tal buenos días sí la verdad que en tres de los cuatro partidos que se juegan hoy en Primera a los equipos en Madrid se juegan bastante en esta jornada

Voz 1553 58:07 siete que mañana cerrará el Real Madrid

Voz 47 58:09 duración en Zorrilla en Valladolid lo de hoy es la expectación del derbi entre el Atlético y Leganés en el Metropolitano las cuatro y cuarto la posible destitución de Míchel al frente del banquillo del Rayo Vallecano en su visita el Camp Nou eso será a las seis y media y la pelea por la Champions el Getafe que recibe a partir de las nueve menos cuarto en el Coliseum al colista Huesca José Bordalás técnico azulón que tiene al equipo cuarto en la tabla

Voz 50 58:33 nosotros estamos peleando por Champions otra cosa es que estemos en puestos en estos momentos de Champions pero eso no quiere decir que estemos peleando por la Champions nuestros objetivos los tenemos claro por lo tanto no no lo vamos a variar ni mucho menos y más cuando quedan doce jornadas de campeonato queda mucha Liga

Voz 1620 58:49 de aquí al final del campeonato puede pasar cualquier cosa

Voz 47 58:51 además mañana cita con la segunda al mediodía derbi entre el Rayo Majadahonda y el Alcorcón en el Cerro del Espino y este sábado tenemos otra cita pero con el baloncesto porque vuelve la jornada veintidós de la ACB el partido que el Real Madrid juega desde las seis esta tarde en Badalona

Voz 0825 59:07 gracias José Antonio recuerden que más de porque como siempre en Carrusel Madrid a través de ser más Madrid con Borja Cuadrado de doce a una con toda la actualidad del deporte madrileño nos vamos

Voz 8 59:17 sí

Voz 0825 59:23 y hoy lo hacemos con el toque actúan esta noche en La Riviera así con ellos vamos a llegar a las nueve de la mañana con siete grados a esta hora en el centro de la capital pero recuerden que hoy de nuevo aquí en Madrid superaremos los veinte grados buen sábado a vivir que son dos días