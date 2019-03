A Vivir Que Son Dos Días (09/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser que son dos días Javier

buenos días Javier oír recogeremos los ecos de la masiva y creciente protesta feminista que dejó el ocho m anoche ya basaban por la Ser por Hora Veinticinco Adriana Lastra Andrea Levy Irene monte

Voz 3 00:21 pero Inés Arrimadas aquellos que que son bonitos partidos fundamentales en este país y que sin embargo no es sano con la mayoría social que una a las mujeres que no queremos que se discrimine por cómo piensan a unas mujeres mujer tiene que ser sentir Iker eso es lo que quiera yo creo que han sido de nuevo una jornada de de ejemplo demócrata Tico el mejor ejemplo democrático y además un ejemplo al mundo entero no yo no digo que todas las mujeres todos los of Christ grandes yo lo que digo es que existe un feminismo que no es el dogmático que nos anticapitalista que el voto Izquierda Unida agua podemos Bolshoi

hablando de Ciudadanos hoy conoceremos el resultado de las primarias en cuatro autonomías la única sorpresa puede exaltar en casi el punto de interés en este tercer fin de semana de precampaña con de Pedro Sánchez allí en Valladolid de Pablo Casado en Cartagena de Irene Montero en Alcorcón en Madrid a Albert Rivera en Valencia el tiempo aislado esta noche en el interior pero se esperan temperaturas por encima de los veinte grados en el Levante con cielos despejados en todo el país menos en Galicia y en Canarias en el Archipiélago ayer avisos activados por fenómenos costeros por fuerte viento por rachas que pueden alcanzar los cien kilómetros Sara hasta Cadena Ser

Voz 10 04:26 ser Europa

Voz 12 04:33 el próximo veintiséis de mayo se celebran elecciones al Parlamento Europeo y es posible que muchos ciudadanos se pregunten aún hoy cómo afectan unas políticas de la Unión Europea en su día a día para responder a estas preguntas el Parlamento Europeo ha impulsado la iniciativa lo que Europa hace por mí saludamos a Damián Castaño jefe de prensa del Parlamento Europeo en España también buenos días que podemos encontrar en esta página web

Voz 13 04:58 buenos días que hacia Europa por mí es una nueva iniciativa del Parlamento Europeo para dar a conocer en qué nos afecta realmente Europa desde los proyectos regionales que cuentan con fondos europeos hasta en qué aspectos influye la Unión Europea en tu vida dependiendo de tu perfil profesional social laboral y también una serie de políticas ámbito temático sobre las que se puede profundizar como que hacia Europa contra el cambio climático contra el desempleo o para promover la igualdad entre hombres mujeres

Voz 12 05:29 por qué era necesario sacar adelante este proyecto

Voz 13 05:32 porque incluso la gente que está convencida de que la Unión Europea es imprescindible en ocasiones les falta referentes para poder explicar hasta qué punto nos influye Europa en nuestras vidas gracias a esta herramienta podrán tener argumentos ante las voces críticas y podrán explicarles a sus amigos o familiares que ese puente ese colegio o esa rehabilitación de un edificio en su ciudad está financiada con fondos europeos o que gracias a la Unión Europea hay un control sanitario sobre los alimentos que consume o ha recibido una beca para seguir estudiando

Voz 12 06:10 también Castaño jefe de prensa del Parlamento Europeo en España muchas cosas

Voz 10 06:14 muchas gracias ser de Europa espacio ofrecido por el Parlamento

Voz 1432 06:19 europeo

Voz 0874 08:31 hablamos con corresponsales algunos están todavía aquí otros estuvieron allí logró crecer un aquí Íñigo Domínguez por ejemplo fue corresponsal en Roma durante quince años era escribe en el diario El País justas Íñigo buenos días

Voz 0798 08:42 buenos días aquí detallar informaría haciéndolo

Voz 0874 08:45 el país para el diario Le Figaro para adiós fans y otros medios franceses que tal Mathieu cómo estás ahora damos jazz Hans Günter Kellner ex corresponsal en España de radio la radio pública alemana hola hola buenos se aunque de Vallecas ahí no hay ningún equipo uno yo no entiendo nada de fútbol pero se elevan al equipo que ha ganado al Madrid sale mal no

Voz 2 09:03 es holandés Jaap como full

Voz 0874 09:06 en Radio Barcelona Javier que fue corresponsal en Washington para La Vanguardia en este periódico les seguimos leyendo todos los días cómo estás Javier buenos días

Voz 1980 09:13 hola buenos días tú puede dar fe de que no

Voz 0874 09:16 de nada y que no estaba haciendo una broma con esto no tenis sabes bueno no sé vosotros si ya habéis visto las portadas de los periódicos de vuestros países dejan sin Mathieu todos los periódicos españoles abren con fotografías de las manifestaciones yo decía esta mañana que la foto del país además es especialmente bonita porque el fotógrafo ha buscado un cielo morado para hacer la fotografía espero que me haya usado un filtro porque me sentiría estafado y en Madrid hubo trescientas cincuenta mil ochocientas setenta y cinco mil personas en Barcelona creo que doscientas no te sientes mil

Voz 1980 09:48 Javier que sí sí espero una multitud te yo creo que el sorprende ahí me sorprende muchísimo la capacidad que tienen las mujeres movilizarse que es extraordinaria después lo que cuesta cambiar las políticas de igualdad no porque hay una gran gran contraste entre la movilizaciones pues el impacto real que hay sobre tantas empresas que durante estos días se han sumado a la igualdad después pues que han descontado el día de huelga que han hecho sus trabajadoras no una grandísima incongruencia todas las portadas lo que pasa es que yo lo que veo es que habla mucho del número pero no hablan mucho de las razones me parece yo no sé si esto

Voz 2 10:30 esta convertido más en un acto foto

Voz 0874 10:32 ha fiado más que un acto reivindicativo y a lo mejor no estamos entendiendo lo que es el feminismo bueno yo

Voz 0754 10:37 el primero no es números tampoco me parece un hecho menor eran muchísimos y yo creo que los trescientos cincuenta mil de la Delegación del Gobierno en Madrid por ejemplo exigiera a corto el el cuando la cabecera llegaba a plaza España en Marais todavía nosotros ni siquiera llegamos ahí estuvimos por el paseo detrás luego hay muchísima gente el peruano aparte de Ari cifras eran muchísima gente vio pienso que hay una evolución también indicaciones el esos actos es en España empezaron como protesta contra los malos tratos y los asesinatos de vindicación ese medidas contra contra ese tema a IU e IC han ampliar muchísimo a favor de te Ethel una legislación de mayor igualdad y lo que me gusta especialmente sabéis que lo estoy propuestos tiempo también pasa tema aquí que que el feminismo a dejar de desear una cosa de mujeres es decir nunca ha sido cosa de mujeres solamente

Voz 0874 11:41 cruzado a dejar de ser porque mucha gente que no entiende esto no

Voz 0754 11:44 sí sino es un es una cosa de hombres ayer había muchísimos hombres también no

Voz 0874 11:49 no se entiende que el feminismo corresponde igualdad y que por tanto es la es la contradicción au los Juegos argumento contra el machismo y cinco

Voz 0754 11:57 esto es eso es un es el problema el y me sorprende que de repente esa lectura aparezca en Europa lo conozco desde Latinoamérica que se ver feminismo como lo como el machismo pero por parte de mujeres nuevos así el feminismo se trata de una sociedad libre en la que las mujeres esta menor de ser libres que que que eso no la amenaza para los hombres nos hace libres a todos yo creo

Voz 0874 12:20 que hay dos cosas que han pasado en estos últimos días especie durante ayer y es una cobertura superficial de lo que es el feminismo yo lo que son estas reivindicaciones por parte de los medios de comunicación todos incluido supongo Ia también una falta de entendimiento yo yo yo no estoy seguro de que los hombres tuvieran que estar en primera fila de esa manifestación ayer a veces también convertía una fiesta y no debería ser una fiesta debería ser una cosa diferente no

Voz 2 12:43 ni nuestro querido ver por la mañana los dos líderes líderes de esos sindicatos que esta es otra cosa que siempre saca de quicio como sapos

Voz 0874 12:51 mire izado este es nosotros grandes hombres no

Voz 2 12:53 digo yo que habrá bastante mujeres sindicalistas y se podrían imponer el ante los micrófonos para mañana no pero sobre la vindicación hay una cosa que no hay una hermosa

Voz 21 13:02 lección central no con lo cual los medios a veces no nos cuesta un poco porque unas preguntas que hacemos en preparaciones va a haber una una temática a un este año de que se va a hablar más y no la respuesta es son los mil motivos creo que nos puede dificultar un poco los medios contarlo hacer nuestro trabajo previo pero creo que como factor de movilización es bastante inteligente moderno

Voz 2 13:27 es una cosa a la cual están

Voz 21 13:31 a todas las mujeres y los hombres que se sienten feministas y cada uno dentro de su lucha contra el machismo o los daños que provoca lo que él entiende en su vida diaria entonces no hay límite por eso creo que les facilita esa afluencia masiva pues muy porque no me recuerdan los amarillos en Francia hay muchas al cine se preguntaba lo mismo pero definir qué quieres indicáis hay un elenco al que no se pone hay tanta gente

Voz 0798 14:06 yo creo que el hecho de que sea un poco abstracto como dices quizá uno puede pensar bueno pero quedaría mejor con propuestas concretas pero es que yo creo que lo abstracto que simplemente el el la presencia masiva de mujeres en las calles hace que sea simplemente la esa cuestión luego ya se abordará como siquiera Se hace completamente ineludible está tan ineludible que que es que hasta hace cinco años no existían en estas dimensiones no tan ineludible que tenemos aquí las portadas de todos los periódicos es que coges el Diario Palentino le dedica botón y tiene un enfoque sobre la mujer trabaja ochenta y cuatro días gratis cada año su brechas salariales tal y cual Diario Palentino todos los periódicos que ocurre que esto ya está en la agenda está para quedarse obviamente se supone ahora habrá que se pueden discutir muchos aspectos

Voz 1980 14:54 pero el problema es el de estar en la agenda también está para aprovecharse de lo que está ocurriendo

Voz 0798 15:00 Clemente y también ahí bueno ves que ya hay mucha pelea pues por ejemplo esto que decía de que el machismo femenino entonces eléctrica si retórica son juegos de palabras no

Voz 21 15:13 pero no podemos

Voz 0798 15:16 es verdad que se pueden sacar efectos pero el poso que queda es incontestable decir hay aquí hay ya una situación que no que no es irreversible y eso es un gran logro de dónde veníamos como estamos ahora es cómo se maneja esto ya ella también la responsabilidad de la de las de las propias fuerzas promotoras de estas una de las propias mujeres o de los políticos que hacen con este material puede desperdiciar que se desinfla

Voz 0874 15:42 no hay que problemas que se pierde el sentido del origen del ocho en no no se conviertan esta entiendo que esta masiva de la que nadie conoce en dicha un periódico

Voz 0754 15:51 alemán que parece de esos antiguos una una sábana imposible de leer en un tren el una feminista de del mundo más necesidad y se quejó del del aumento de lo que llama el feminismo y creo que se puede ampliarlo a la civismo oreja hasta que en en en muchos sentidos es decir que las cosas se quedan en se queden en los simbólico después de esa no viene lo profundo las la fase de las reflexiones también la que enfrentarse a las duras si yo creo que muchas veces y muchos hombres todavía tienen duras va incluso mero eufemismo también es un y hay que enfrentarse a eso

Voz 0798 16:35 sí lusa y la ausencia de autocrítica también porque acusan simbólico que nadie quiere desmarcarse de Fidalgo por temor a ser calificado de machista ahora España de Vox sólo que

Voz 21 16:42 eh yo no creo que se quiere no lo simbólico creo que hay conversaciones que se abren Íñigo antes de que los periódicos regionales lo suben a sus portadas yo creo que más revolucionario que esas manifestaciones multitudinarias en Madrid y en Barcelona son en todas las capitales de provincia más pequeñas y las capitales y bastante gente en Segovia pues había una manifestación con once mil personas que no es tan habitual había a chicas arriba que tampoco es muy habitual en la capital y provincia como Segovia hay un debate pero están algo más que los símbolos también en el hecho de abordar temas en ámbitos en los que no es tan habituales en en en familias bueno por lo menos es lo que me han dicho bastante manifestantes no bueno es verdad que las leyes no han cambiado pero hay igual es que que era un pozo una cultura y eso pues cuando el 15M también pasó que al final pues igual se abre a otros partidos

Voz 0874 17:50 no quita para que te también denunciamos esto no que los sindicatos por ejemplo a falta de tener poder de convocatoria de los trabajadores se apropien de una manifestación que no es suya

Voz 1980 17:59 encima la utilización que está haciendo del movimiento feminista para otros cuestiones ya estoy yo creo que es es debe hacer otro critica ya es lamentable los políticos utilizan cualquier movilización social en legítima pero puede ser también lo cambio climático eh y al final queda en nada muchas palabras mucho cambio de actitud hay mucha la transformación cultural pero eso supone que la mujer tenga los mismos derechos que los hombres y las mismas oportunidades el mismo salarios también lo hacía de arriba abajo cómo se hace esto si no es con leyes con partidos que estén dispuestos a a llevarlas adelante no el Gobierno socialista pues hay más mujeres que hombres en sus ministerios ha durado poco pero este Gobierno sí

Voz 22 18:42 si vuelve a ganar las elecciones será capaz de llevar

Voz 1980 18:45 delante estas políticas sociales que son necesarias si era necesario cambiar la mentalidad de los empresarios pues para que las mujeres embarazadas no pierdan sumó su proyección profesional en una empresa como sucede habitualmente hay hay tantos temas abordarlos de manera profunda que yo creo que en estas manifestaciones tan generalistas Italia utilizables por otros protagonistas de la política de la economía se diluye Figaro es que las los titulares de hoy no pasa de decir que mujeres en la calle muy noni no hemos ido más allá yo creo que necesitamos un un una concienciación más grande pero ya por parte de de cada uno

Voz 0874 19:28 nosotros bueno es eso es cierto pero también es cierto

Voz 0754 19:30 caña tiene a las mujeres el ex son muy activas en España y tienen y han tenido éxito de España es ejemplar en en la lucha contra los malos tratos también a nivel legislativo eso Cyrus quizás el gran éxito de vasos

Voz 21 19:51 vivo o no

Voz 0754 19:54 pero no ha tenido éxito para después callarse es siguen activos

Voz 0798 19:57 el PR también es cierto también es cierto

Voz 0754 20:00 a mí me preguntó una vez me me encargó una una revista de mujeres la revista de la revista de la no se te te el feminismo alemán y la más famosa un reportaje sobre la el Ayuntamiento de Madrid y si es cierto hablé con las asociaciones y me dijeron que el hecho que Madrid tenga alcaldesa lamentablemente no tiene mucha Juan muchas consecuencias en la política para mujeres en la en la ciudad de un entonces el si por una parte está este peligro que que eso se quiera en los declarativo en lazos a tu pancartas pero también está el mundo asociativo que vigila cómo cómo evolucionó a la sociedad

Voz 0798 20:48 también aquí pero que el éxito de convocatoria accede a que España llega todo esto siempre con veinte treinta años de retraso no Europa es todo esto ocurrió no exenta eso no es el mejor maña

Voz 0754 21:00 tengo la cifra este de Alemania aquí veinte nueve por ciento de los mujeres de los menores al rival son mujeres

Voz 0798 21:06 no no perdí con las movilizaciones el feminismo de experto en Alemania o en Francia o en Italia lo si Perrin

Voz 21 21:12 veo está mirando con con envidia

Voz 0798 21:15 por eso porque allí tuvo su momento luego se considera como una conquista ya echaba asumida no por ejemplo en Italia tuvo un momento feminista sesenta y ocho setenta ahora pues es una curva

Voz 21 21:27 sí sí bebía en España son cosas de los X no son cosas que no se dieron en los setenta sí

Voz 0754 21:33 Soler macho tiene razón en también en Alemania hace mira con envidia no me ocurre en España con mucha

Voz 0874 21:39 déjeme saludaron segundo a Isabel Cadenas que es vocera de la comisión del ocho de nuestros Price haber buenos días

Voz 2 21:46 la verdad me imagino porque estábamos comentando aquí sobre las fotografías de haber el número nueve la sustancia yo no sé si tu contemplas esas fotografías y hay aspectos que te entristece

Voz 23 22:00 sí totalmente la verdad es que bueno que tardamos yo estoy fuera de la mucho llamarlo que organizamos la manifestación dos actividades del día ocho desde hace muchos años la camiseta insisto de mil novecientos setenta y ocho

Voz 3 22:13 ahora está dando mucho que parece algo nuevo

Voz 23 22:15 el movimiento feminista estado aquí desde siempre y esta manifestación organiza el movimiento feminista como delantero el mismo autónomo sin tutelas de partidos ni sindicatos desde mil novecientos setenta y ocho me gustaría decir todo el mundo me cosita en la cabecera de la manifestación éramos miles de mujeres del movimiento feminista después a los partidos políticos y esto ha sido desde siempre lo que pasa es que claro las fotos a veces totalmente sea bien a los partidos políticos no hay ayer había muchísimos medios en la cabecera también del movimiento feminista y es una pena así que más que que llevemos pues varias semanas hablando del debate de los políticos de algunos políticos que bueno lo de ayer mismo subida o que solamente al determinismo para impugnar no estamos no eso no de las reivindicaciones del movimiento feminista no en una quiero agradar esos motivos las campañas nosotros tenemos un argumentario de treinta páginas con motivos en los que hemos trabajado durante más de un año para ya llamar a esa huelga por supuesto que no es una huelga que tenga solamente motivos pero los una huelga que yo yo no llamaría pues moderna macho haya Mariano juega muy bien articulada en torno a muchísimos problemas que tenemos las ojalá tuviéramos uno sería mucho mayor

Voz 0874 23:28 tú tú tú crees que los hombres que estaban allí entendían lo que significa esta huelga

Voz 3 23:33 yo creo que los hombres y las mujeres

Voz 23 23:34 estaba alguien que vean la necesidad de yo no creo que nadie haga manifestación por por placer teníamos muchas cosas que y yo creo que creo que sí creo que cada vez más hombres y más mujeres entiende la necesidad del feminismo yo no tengo duda de eso y creo que eso es es el fruto como decía de un movimiento feminista que estado muy fuerte en las calles y que no se ha replegado no a veces nos hablan de que somos la esperanza contra el tema de hecho nosotras no queremos esto yo creo que la suministran es poner una gran responsabilidad sobre un movimiento sin embargo creo que somos las que con el momento debiendo ahí junto con las pensionistas es que seguimos en la calle no yo creo que por eso a parece que somos esperando que en realidad no superar lo que queremos es luchar junto a toda la sociedad en estos mismos verdad que lo que proponemos es

Voz 2 24:21 es una exhaustiva derivan que ponen dentro

Voz 23 24:23 en la vida de las personas el beneficio económico otra otra

Voz 0874 24:28 claro es que da la sensación de que mucha gente se quiere usurpar de lo que vosotros habéis creado fíjate tú mencionabas el año mil novecientos setenta y ocho cuando seguramente no no salían una fotografía de lo que hacíais en ningún periódico no ya ahora

Voz 2 24:38 no da la impresión de que esto es podido de las más

Voz 0874 24:41 no si puede acabar volcado acabar convertido en una fiesta anual de la que nadie se acuerda

Voz 23 24:45 sí la verdad es que eso es un un miedo de que el que se habla mucho de Kiefer enigmas sea una moda dado que la moda ya sabemos lo que pasa cuando algo se convierte en masivo el sistema de hecho interesan comerte para poner una fecha de caducidad moi para decir que hay que se terminar este año yo creo que hemos visto un poco todavía un clima de de desánimo no alrededor de bueno te va a hacer lo del año pasado menos que el año pasado ya existe este

Voz 2 25:09 pero no cuelga para aquí y sin embargo hemos dicho

Voz 23 25:12 extravió más de mil quinientas movilizaciones en toda España ha habido en Madrid solamente habían setenta y dos convocatorias desbordados damos la ciudad desde la mañana hasta la tarde y las tira que participación en el padrón en la huelga elaboran han sido mayores las piedras de la fertilización la manifestación han sido mayores entonces ese clima desánimo perdón perdón de Avellino tienen puesto encima de ánimo y claramente las mujeres hemos mostrado que nosotras claro que tenemos desánimo Press quién es ánimo tenemos rabia ignora al salir a la calle para reivindicar lo que es nuestro

Voz 0754 25:43 el Hola yo soy el que Ansorena te te quería preguntar me parece que pues os habéis reunido también en en general las redes feministas a nivel europeo olvidado sí están en contacto existe una red

Voz 21 26:01 en Berlín creo que sean

Voz 0754 26:04 estar varios miles ponen en los periódicos y si uno ve las imágenes nuestra invasivo yo sé que te este hace años en en las las mujeres alemanas están mirando

Voz 21 26:15 a España mirando también un poco

Voz 0754 26:17 puede aprender qué crees tú porque vosotros habéis tenido tanto éxito en concienciar a las mujeres porque eso sí Sipán muchas mujeres han manifestado al menos a ese nivel y también nombres sea llegaron a concienciar a mucha gente

Voz 2 26:33 pero también la política cuáles son los motivos

Voz 0754 26:35 su éxito

Voz 23 26:36 bueno yo creo que nosotras habíamos concienciado ninguna mujer yo creo que las mujeres

Voz 2 26:40 Nos con financiamos no

Voz 23 26:42 eh y eso es lo importante es muy feminista que no representa a nadie cada persona cada mujer está representada por sí misma no súper importante decirlo no somos no tenemos ningún tutelaje pero tampoco somos ostras tutela entidad y es verdad que hay una red de que llamamos internacionalismo feminista muy potente de las manifestaciones en los próximos el primer para internacional de mujeres en dos mil diecisiete que fue un llamamiento de Polonia de Argentina los países que bueno en principio no tiene nada que ver me parece que ya redes así como muy potentes entre ellos y sin embargo aquellos países de dos mil diecisiete llamaron para internacional mujeres vamos a ese paro entonces es verdad sí que muchas compañeras nosotras nos han llamado en varios países europeos hablando con compañera sobre todo muchos en Alemania en Suiza en Francia en Serbia donde muchos sitios hablando de cómo lo hicimos pero es que no para lo hicimos porque lo habían hecho antes y eso es lo importante de ese mismo que la genealogía es muy importante saber las que vinieron antes no es ayer en Hora veinticinco de Bacon Justa Montero que es una compañera nuestra una feminista histórica que lleva militando con nosotros sí que está quiere que allí todos los días es una compañera nuestra de la Comisión ocho de marzo que está meditando o cualquier otra de la que ella y cuyo cuyas compañera seguimos atendiendo y que no han pasado el testigo sino que el testigo legítimos batiendo juntas jóvenes mayores personas de mediana edad y ahí estamos juntas no entonces el feminismo ahora mismo es como tridimensional porque es internacionalista porque viene de lejos porque vamos lejos

Voz 21 28:11 no lo primero una aclaración o por lo menos en mi boca lo no es positivo ni negativo vio eso son rectificaciones que va más allá

Voz 0798 28:24 pero el material no que no es lo mismo que el movimiento obrero

Voz 21 28:26 lo que yo te quería preguntar una cosa que ya te pregunte antes de la manifestación porque saber a parte de expresarse indicaciones lo hace muy bien en francés francesa es bastante que quiere hablar del elefante en la habitación no de entre este año el año pasado pues ha surgido un partido que tiene un discurso directamente Antich feminista que que

Voz 10 28:51 el ataque a las tesis feministas eh

Voz 21 28:54 me has explicado que que no queréis hacerles el juego no queréis seguir su agenda entonces no queréis poner adelante la la la lucha o resistencia frente a esas a esos ataques pero es verdad que una manifestación de mucha gente que sin que le pregunten directamente dice una de las motivaciones que tenemos vino a que nuestros derechos sean atacaron nuestras conquistas vertidas no entonces tiene que me místicas un poco que nos un poco el el el el tema de de no mencionar los para no eh de alimentar la bestia Si es un poco la la idea por otra parte sí que es una motivación aunque sea callada para movilizar a la gente

Voz 23 29:36 no sé pero yo creo que no no es que comenzábamos a Vox para no sale cincuenta sólo aportes ejercía no y entonces no no es que no nos mencione motel que nuestra lucha de verdad sigue siendo la misma mira el año pasado de existe Agost nuestro comentarista que el mismo es que el lo que luchamos el movimiento feminista no ha cambiado sustancialmente desde el año pasado yo que sé que ha habido un cambio en las objetividad y en la concienciar a la gente sobre toda la ciudad de hombres y mujeres no de los privilegios de que de que ya no se hace lo que es aceptada antes y que esto es debido a la lucha feminista en general eh pero creo que sí creo que hay gente que ha salido más porque siente que nuestro derechos están en peligro que derechos básicos por los que ya luchamos pues para empezar el hecho de aborto no sé un ejemplo muy fácil están en peligro pero es esto que iban a priori mucho tiempo es que el partido es que por ejemplo el gran mirador para gente venida por ejemplo fue Ariel hago todo Gallardón este paso no es muy crece esto no fue no fue no quiero decir que estoy achicó se cuestionan desde siempre y que las mujeres hemos aprendido a luchar contra cosas parecidas la extrema derecha que tiene situaciones muy muy muy problemáticas muy bueno hay que poner en duda nuestra de siempre no de la genialidad estamos acostumbradas a esto que hay gente que salga a la calle en mundo si yo creo que evidentemente forma partido no político pero es que tiene un político también ha dicho que hay gente a la calle eso yo creo que es complejo de articular una respuesta de porque ha salido la gente a la calle porque ante el desánimo que había yo creo que lo normal hubiera sido que no voy a ser yo

Voz 2 31:07 esta gente sin embargo yo claro

Voz 0798 31:09 sí perdona yo soy soy Íñigo desánimo me llama la atención porque tú tenéis alguna duda de que esto iba a ser masivo como entonces

Voz 0874 31:18 no veo dónde queremos lo

Voz 23 31:21 eso es un saludo la hago yo en tu pues yo creo que sale de la coyuntura política no sea nuestro tras el año pasado es verdad que éramos la novedad hacía más fácil bueno la novedad no éramos no íbamos muchos años ahí pero la huelga era una novedad hicimos en verano tuvimos todo mucho con los medios de comunicación mucho sobre todas las noches de este año ha habido una este fin definitivo formativo y está bien no pasa nada entendemos que nos tengamos que no éramos novedad así que la coyuntura política era otra pero también hay que preguntarse no porque cuando estamos hablando de la huelga de me gusta en lugar de llamar a las mujeres que iban a hacer huelga o a la comisión que es la huelga o a hablar de una manifestación llamamos a

Voz 2 31:56 los políticos o sí claro

Voz 23 31:59 exactamente no o nos ponemos a hablar de Podemos o de Vox o del Partido Popular no hay tantas mujeres que te quiero decir ese día por otra parte lo que cree mecanismo es que mientras que la sociedad lo veíamos es que cada vez más organizaba cada en la Asamblea el ocho de marzo en cada este país alrededor es lo que se decía en la prensa lo que ya o no mencionar la huelga hablar de que era bueno una manifestación de dibujar o decir o no decir lo directamente no y esto ha sido un cambio sustancial respecto al año pasado es la politización ha llegado de los políticos pero bueno también ha llegado la politización no porque esta es un movimiento político por supuesto la paralización ha llegado también bueno yo creo que que los medios vamos que yo no no me tocó

Voz 2 32:42 la familia pero creo que yo entiendo no

Voz 23 32:44 que que bueno que al final hay que hablar de la coyuntura pero yo creo que sí se ha extendido cierto cierto desánimo me alegra que no lo haya visto Íñigo

Voz 2 32:51 bueno pues yo soy muy despistado

Voz 23 32:54 alega lo debíamos nosotras no estamos en esa lectura

Voz 0874 32:57 el hombre que tiene cosas positivas fomenta la militancia feminista sí

Voz 2 33:01 bueno yo creo yo creo que sí

Voz 23 33:02 lo que nosotros no tuvimos comunistas en la calle luchando contra Gallardón y esto es lo que dice

Voz 2 33:06 claro yo estoy en la ley de Gallardón

Voz 23 33:08 EFE Las convicción feministas porque entendíamos que lo que entendíamos teóricamente mentimos en la práctica en nuestros cuerpos es que quieren servir para nosotras

Voz 2 33:17 eso es muy poderoso no jugará el año que viene sea más eh más más tranquilo

Voz 0874 33:24 menos simbólico y más activo diríamos lo casa es el tema que vamos Isabel me parece que también habrá elecciones Un mes después porque esto esto de elecciones cada año me parece que está aquí para quedarse que te agradezco mucho la además hemos atacado a traición

Voz 2 33:35 queríamos hablar narco que te hemos llamado que

Voz 23 33:39 muchísimas gracias eh venga un beso fuerte solteras

Voz 2 33:41 pero aquella noche me hasta luego tú estuviste Mateo ayer cubriendo esto para fans supongo no nos has traído algo que era Bastia en la calle dice que es un chotis feminista que te cantó una mujer en la manifestación

Voz 0798 33:53 sí me dejó yo tengo ahora te puedo contar muchas cosas pero mejor

Voz 2 33:57 es una española

Voz 0277 34:00 cuando llega estaban ocho de me he basado Bell todas las calles de Madrid muy bien ni tasa reventar las mujer Chaves que pretendemos que decir siempre que es Si que se que sí que Si tenemos que decir siempre que Si a la igualdad de hombres y mujeres que no existan más muerto decir que él no va a ir en las calles todas todas grita motos por eso Bil Bil Bil miedo a que todas todas todas Locke quedé Madoff e igualdad igualdad igualdad

Voz 2 34:49 tú no lo entienden en París esto bueno yo le he dejado de hacerlo pero Maricarmen se llama

Voz 21 34:58 dice que conozca reconozca han visto ayer durante de Reina Sofía pobres entiende porque porque explico un poco que habla de de de la violencia de la igualdad y que el chotis es un baile y una canción tradicional madrileña no sólo eso

Voz 24 35:20 eh

Voz 0874 35:21 digo lleva años diciendo en esta tertulia que cada vez nos parecemos más a Italia y que no pasa nada tenemos elecciones a la vuelta de la esquina si algo está claro es que tenemos que acostumbrarnos a pactar o cuando pactar sí que durante la semana pero bueno pues a lo mejor podíamos hablar con alguien que viva en un país que está acostumbrado a un sistema bipartidista y que está acostumbrado a pactar Nos ocurrió llamar a Víctor Lapuente porque en Suecia es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y profesor de la Universidad de de Gotemburgo y ahora mismo está en Barcelona con con Javier allí no si aquí estoy muy buenos días Javier buenos días además en Suecia ahora después de unos meses de parálisis política vuelve a gobernar el partido socialista con este término que ha acuñado ahora de cordón sanitario

Voz 22 36:06 sí efectivamente Suecia vivido ciento treinta y tres días sin gobiernos que es un tiempo sin sin precedentes y al final se ha alcanzado un acuerdo un acuerdo digamos de mestizaje ideológico entre los socialdemócratas y los liberales parecido un poco al acuerdo suscrito por Sánchez y Rivera en dos mil dieciséis que es no sé si os acordáis eran amigos entonces llegaron una serie de de acuerdos no pues eso ha ocurrido en Suecia aún así no llegan a la mayoría con lo cual van a necesitar apoyos puntuales de los ex comunistas por lo tanto tenemos gobierno pero va a ser difícil pues implementar las políticas públicas sobre todos las más problemáticas del pacto no que son unas medidas de liberalización de la de la economía del mercado de alquiler es etc

Voz 0874 36:52 cómo se convive con un entorno multipartidista que está aquí para quedarse

Voz 22 36:57 pues difícil no porque en España estamos haciendo cordones sanitarios parece ser que entre la izquierda y la derecha en Suecia como en otros países europeos hay un cordón sanitario entre los partidos digamos de de izquierdas y derecha tradicionales frente a la ultraderecha y la ultraderecha en estos momentos pues alcanzado el diecisiete por ciento de los votos con lo cual el bloque tradiciones de izquierdas y el de derecha simplemente tienen un cuarenta por ciento cada uno y así es muy difícil la gobernabilidad

Voz 0874 37:22 yo no se pueden establecer paralelismos entre Suecia y España pero allí por lo que tú cuentas la gente lo que vota es un entorno seguro

Voz 22 37:30 sí bueno evidentemente no hubiera

Voz 0874 37:33 tiene por seguro pero es la cualidad que destacan si bueno

Voz 22 37:35 no hay hay muchos problemas en en Suecia como en cualquier otra en cualquier otra democracia problemas de en el sistema educativo por ejemplo están bastante mal en en Pisa problema muy fuerte es el problema de los del mercado de de de alquiler el mercado de vivienda aquí me asusta un poco que en España existe mirando al modelo sueco como inspiración que es un modelo esta tapizado intervenido por el Estado en el cual la oferta pública la ofertas controlada por el por el por el Gobierno ir todos los demandantes tienen que hacer digamos cola una cola que llega a cuatro cinco años hasta que tienes un piso de alquiler en Gotemburgo siete u ocho años hasta que co obtienes un alquiler en en en Estocolmo y eso genera corruptelas ese es quizás el principal problema en estas elecciones y el principal problema que va a tener el próximo Gobierno si quiere como los liberales el sistema liberalizar lo un poco o porque va a ser muy difícil hacerlo ahora bien comentas la seguridad hubo una crisis de refugiados en el año dos mil quince Suecia con sólo diez millones de habitantes dio acogida a ciento sesenta y tres mil refugiados que eso es el equivalente a si España hubiera dado así las setecientos mil personas en un año eso seguramente hubiera generado reacciones atávica no hubiéramos visto más políticos montados a caballo seguramente de los que ya hemos visto

Voz 0874 38:57 de todas clases en Oxford en Suecia seguramente en España yo asumo que los partidos políticos españoles cien a gente como tú Víctor asesorando grandes decisiones yo no sé qué te parece que un partido de antemano prometa no pactar con otro partido bueno a mí no

Voz 22 39:12 metían asesorando pero si me tuvieran asesorando evidentemente yo lo que lo que diría es que es necesario pactar es necesario pactar más que nunca porque en estos momentos la divisoria en en y sobre todo es necesario pactar a ambos lados del pasillo que dicen los americanos es decir entre partidos de centro izquierda de partidos de centro derecha entre PSOE Ciudadanos en incluso entre PSOE Ciudadanos y el y el el partido y el Partido Popular porque la divisoria en Europa en estos momentos no es tanto entre partidos de izquierda y derecha que también sino que en todas las democracias de Suecia España estamos viendo atravesados por el surgimiento de distintos partidos que adoptan formas distintas es un monstruo que se manifiesta con con apariencias distintas no como el Brexit en el Reino Unido como Trump en Estados Unidos como Salvini Movimiento cinco Estrellas en Italia o como Vox en en España Ike Ike se alimentan de la creciente desconfianza de la ciudadanía en las instituciones tanto nacionales como europeas de en el desde el año dos mil siete hasta ahora ha caído de manera muy intensa en toda Europa lo la confianza que los ciudadanos tienen las instituciones y eso alimenta a los a los extremistas sobre todo se están produciendo en todas las sociedades una brecha entre ciudadanos que tienen trabajo seguros niveles altos de ingresos y altos niveles educativos que mantienen una confianza en el en las democracias capitalistas un grupo de ciudadanos con trabajos más inseguros que se ven amenazados por la globalización con menores niveles de ingresos y educativos y esto es ciudadanos mantienen una fuerte desconfianza fuertes reticencias las instituciones son los que están nutriendo los distintos movimientos populistas

Voz 0874 40:52 eh

Voz 1980 40:54 a mí me sorprende que en España por ejemplo hay una gran cultura de pactos a nivel municipal por ejemplo en el cinturón industrial de Barcelona el Partido Socialista de gobierno muchos municipios con el apoyo de Esquerra Republicana no se bueno sacar lecciones de de este admiro Acción local para trasladarla a la general porque cuando hablamos de partidos políticos en las Cortes no se producen estas sinergias que si se producen en los ayuntamientos

Voz 22 41:21 pues yo creo que es cierto yo espero el escenario optimista es que sobre todo después de que de las elecciones de mayo las autonómicas y las locales tengamos una serie de pactos puestos en marcha donde seguramente PSOE por ejemplo y ciudadanos van a tener que pactar a muchos niveles esto pues incite a los partidos nacionales a a pactar y a romper estos cordones sanitarios el problema es que también lo veo en otros países europeos veo en otros países europeos estos cordones sanitarios los veo incluso en Suecia con lo cual en España evidentemente no tenemos el problema de un movimiento de momento antiinmigración tan fuerte como como en Suecia pero ya tenemos un poco y luego tenemos también el independentismo en Cataluña con lo cual en España si acaso tenemos más líneas rojas que en otros países y eso me hace ser un poco pesimista y un poco seguir las líneas de de de de Íñigo que dice que K la vez nos parecemos más a Italia yo creo que sí en el mejor de los casos nos vamos aparecerá Bélgica que estuvo quinientos cuarenta días a Italia

Voz 2 42:22 no

Voz 0754 42:23 yo me pregunto en los cordones sanitarios es un término que se utilizaba sobre todo para las en teoría no la extrema derecha creo que viene de Francia cuando se preguntaron cómo tratar al fenómeno del PAN el no obstante

Voz 22 42:37 ya hay hay diferentes en toda Europa hay diferentes

Voz 0754 42:40 a verlo no es está el modelo sueco que hablas pero también está muy cerca Dinamarca donde apoyan hoy Gobierno oí han tenía una influencia sobre las políticas el Gobierno enormes suelen Austria Tabor en ahí está el el fenómeno al austriaco justo por el otro lado está el tema de Suecia o también a Alemania que ha preferido que la extrema derecha sea la primera fuerza de oposición eh con la formando una gran coalición entre los dos grandes partidos lo que convirtió a la extrema derecha en la primera fuerza de oposición que no sabemos qué efectos va a tener que ninguno de esos recetas parece funcionar realmente bien cómo lo ves

Voz 22 43:30 ninguna receta funciona los ojos durante muchos años decían fíjate los daneses mirad ellos han abrazado han han invitado a los partidos de ultraderecha a formar parte del Gobierno lo que ha hecho eso es darle una pátina de legitimidad ilesa reforzado y han ido subiendo en los resultados electorales pero eso mismo acá dos sucediendo en Suecia donde al final a base de pues a jugar mucho con la carta de hacerse las víctimas de la élite de la élite intelectual liberal que vive en Estocolmo cosmopolita etcétera de los medios de comunicación que no les hacen caso la ultraderecha ha podido pues presentarse en han a muchos votantes como una como una alternativa antisistema y que realmente refleja al pueblo y de hecho los estudios muestran que los candidatos o de la de la altura de la ultraderecha utilizan un poco más el lenguaje el lenguaje del pueblo tienen profesiones también más cercanas a esos colectivos desfavorecidos con lo cual eso les ha permitido crecer en cada país es diferente pero los datos agregados los estudios como mínimo que que visto sí que me muestran que establecer cordones sanitarios por lo general resulta peor fomentan a los a los a estos partidos de ultraderecha aunque resulte un poco incómodo parece ser que es mejor estrategia tratar de institucionalizar los normalizar los porque esa manera pues ella se quitan ese ese aire de mismo no efectivamente

Voz 21 45:04 yo hay una cosa que se en sus artículos explica que el que la extrema derecha una de las claves de su éxito Nueva Derecha es que antepone lo lo moral lo los valores lo identitario incluso a muy concreta si inmateriales no quería preguntar si si eso no se veía también en otros movimientos que tienen valores totalmente opuestos tipo podemos sobre todo al principio cuando se definió como populista y el momento como populista como dijo que había que dignificar contenidos disquisiciones sobre vacío y lo lleno y demás incluso dentro del movimiento feminista lo que decíamos antes es que al no tener una reivindicación única la gente se identifica también porque no les dan una definición unívoca y entonces permite abrazar a más gente a ver si si si esa clave del funcionamiento de extrema derecha lo podrían aplicar otros movimientos también con éxito o incluso para oponerse

Voz 22 46:05 pues sí efectivamente la los políticos las democracias occidentales cada vez tiene las manos más atadas a la hora de tomar una serie de medidas en política económica no está los mercados que están siempre al acecho está el Banco Central Europeo etc con lo cual pues los votantes utilizan en ocasiones el voto más bien para expresar una una actitud un rechazo moral que para pensar en sus cuestiones materiales dicho esto los estudios también muestran que los votantes de estos partidos han generan en Europa son votantes que se siente que o están en paro o se encuentran en profesiones están amenazadas por la por la globalización por la llegada de las nuevas de las nuevas tecnologías eso por una parte luego por otra parte también los políticos han sido muy habilidosos y esto sobre todo comenzó por parte los republicanos Estados Unidos Hinault Trump sino mucho antes en los años setenta cuando pues los demócratas con unidos a los movimientos de la guerra contra contra el Vietnam etc abandonar un poco la idea de patria de sentir identificados con su país y entonces los republicanos vieron una gran oportunidad se abrazaron a la bandera y desde entonces han dado cuenta de que han conseguido muchas victorias electorales pues apelando a mensajes básicamente tribales y esto en su última expresión sería Donald Trump pero eso es también lo que estamos viendo en general en Europa no que los políticos cada vez más están utilizando la bandera y y creando estas distinciones artificiales entre buenos patriotas y traidores para intentar subir en las encuestas no sólo la ultraderecha yo creo que lo estamos viendo en España también con todo tipo de partidos

Voz 0754 47:48 pero eso no es un problema también de la izquierda que abandona

Voz 0874 47:52 este es sin duda

Voz 22 47:54 la Izquierda yo creo que es también respeto sable copartícipe por haber abandonado un poco la defensa de estos de de de la idea la idea comunitaria no los los demócratas en en Estados Unidos hasta hasta Bush vele durante durante el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial también eran eran un partido que intentaba hablar de patria en sentido no de no de las tradiciones no de la batalla de Navas de Tolosa quiero decir que tienen ese tipo de batallas en Estados Unidos sin la idea de patria mirando hacía futuro la idea de patria inacabada la idea de un ideal que nosotros puede un ideal que al podemos alcanzar Illa illa la idea de de contrastar una sociedad de ese igualitaria una sociedad donde las minorías étnica sufrían donde las mujeres no tenían igualdad tratar de de de proyectar las mejoras en ese en ese en ese ideal ideal pero con la idea de que todos estamos unidos en el en el mismo barco

Voz 0874 48:53 lo crees que mucha de esta idiomas

Voz 1980 48:55 Mejía populista se propaga con la manipulación psicológica del electorado el cerebro Lemona habría esta semana con una noticia inquietante de magnates norteamericanos intentando influir en estas elecciones europeas a través de bueno como ha hecho siempre no pues el Facebook las cuentas fantasma para crear esta esta esta News estos corrientes de fondo que incitan a unos comportamientos que no son democráticos no no ves que hay un quizás una manipulación del electorado y se lo vamos a volver a ver ahora en las elecciones europeas

Voz 22 49:30 si hay una manipulación del electorado en un doble sentido por una parte como comentas las redes están ayudando a propagar estas Beijing News etc pero al mismo tiempo lo la derecha la ultraderecha estos movimientos la derecha alternativa americana están están utilizando también o a mi me gustaría recomendar la lectura el psicólogo Jonathan Hyde que habla bastante sobre cómo están utilizando símbolos la idea de patria la idea de la autoridad están están preparando los mensajes políticos de de más de manera que intentan vender a los oponentes a los candidatos liberales a los candidatos de izquierda como traidores como personas que no respetan las tradiciones no ir un poco apelando sus instintos tribales diciendo esta persona está hay donando a la tribu no la podéis votar tenéis que votar a Trump que aunque sea un auténtico desastre un misógino etcétera y vosotros lo sabéis este tío es de la tribu defiende la tribu IS IS en cambio los otros son traidores porque o no han nacido en Estados Unidos o van a vender la patria a los poderes extranjeros o a los inmigrantes que llegan

Voz 0798 50:38 México llevo todo rato pensando todo esto que decimos es obviamente es muy interesante toda tu pensando en lo que has dicho del alquiler en Suecia

Voz 22 50:49 yo no puedo hablar como experto pero sí como víctima que ha sufrido este año

Voz 0798 50:53 yo creo que aquí en España cuando hablas con cualquiera todo el mundo está preocupado por la la casa la vivienda compró pisos carísimos que todo el mundo y en Suecia también de esto se habla muy poco me llama atención que allí se han puesto en agenda aquí empieza empieza con el decreto etc pero esta ausencia de un problema tan real y tan sentido y además que conocemos bien porque venimos de la burbuja inmobiliaria sigue estando el seguir siendo eludido sistemáticamente por los partidos cuando con cualquiera que hables es uno de sus principales problemas

Voz 0874 51:23 los partidos en España no hablan de cosas hablan de ellos uno de los otros

Voz 0798 51:26 sí sí de cosas muy abstractas