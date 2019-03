A Vivir Que Son Dos Días (09/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 Tica de siempre punto com son las diez las nueve en Canarias

Voz 0866 00:09 el Ayuntamiento de Barcelona ha interpuesto dos denuncias contra el autobús de la organización ultraderechista Hazte Oír que el pasado lunes circuló por la capital catalana con lemas contra el movimiento feminista y con una imagen de Hitler la multa podría llegar a los sesenta mil euros Radio Barcelona Adrià

Voz 3 00:24 sí

Voz 1197 00:25 sí multa por infringir de forma muy grave la ordenanza de Paisaje Urbano y la regulación de publicidad dinámica a la que podría sumarse otra sanción de unos mil euros más por vulnerar la ordenanza de Convivencia además el Gobierno de Ada Colau quiere impedir que el vehículo pueda volver a circular por la ciudad como explica el teniente de Alcaldía Jaume Assens Botín inmovilizar o ve la Guardia asegura que la Guardia Urbana tiene órdenes de bloquear en autobús y vuelve a entrar en la capital catalana algo que no ocurrió el pasado lunes cuando el vehículo circuló entre protestas e incluso escoltado por vehículos de los Mossos después de que un juez impidiera su inmovilización

Voz 0866 00:58 del exterior oír los venezolanos están llamados a una nueva marcha de protesta convocada por el presidente encargado Juan Guaidó mientras el Gobierno chavista anuncia que denunciará ante organismos internacionales el apagón eléctrico que ha sufrido buena parte del país el Ejecutivo acusa a EEUU de estar detrás de lo que considera un ataque orquestado junto a la oposición Jorge Rodríguez es el vicepresidente de comunicación

Voz 4 01:21 derechos humanos fundamentales el derecho a la paz York Pompeo señor Rubio señor John Bolton señor Elliot Abrams ustedes no tienen derecho a pagar el sistema eléctrico no lo tienen ni aquí ni en ninguna parte del mundo es un evento criminal por eso los vamos a denunciar ante todas las instancias internacionales con las pruebas de vida

Voz 0866 01:45 vamos ya con la información del deporte Uxue Caballero buenos días

Voz 5 01:48 qué tal buenos días hoy hay fútbol en Primera División a la una se juega el Alavés Eibar a las cuatro y cuarto el Atlético Leganés a las seis y media Barcelona Rayo Vallecano hoy para cerrar la jornada de sábado a las nueve menos cuarto se juega el Getafe Huesca una jornada veintisiete que esa abrió anoche con el Athletic Club uno Espanyol uno con goles de Ferreira para los catalanes Israel García para

Voz 0866 02:06 pongámonos de momento es todo sigue a vivir más información dentro de una hora siempre actualizada en cadenaser punto com

Voz 3 02:13 en ese

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 9 04:42 en silencio

Voz 1 04:45 así

Voz 14 04:46 fueron muchas mujeres que han hecho historia por eso esta colección es tan necesaria

Voz 15 04:50 pero descubre las vidas de Rosa Franklin Fernán Caballero Mary Shelley muchas más en la colección Mujeres en la Historia Domingo Díaz primer libro patria por miembros con noventa y cinco con el país

Voz 16 05:03 sí

Voz 1804 05:20 David Broncano Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Andreu Buenafuente Berto Romero en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este sábado a la una de la tarde la gran apoteosis te la ignorancia depredación nadie sabe nada diciendo con Andreu Buenafuente y Berto Romero pero la nota estará escuchando

Voz 9 05:53 cada día un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER

Voz 19 06:04 así lo que pase

Voz 20 06:13 Nadal en esos pruebas

Voz 1804 06:15 yo creo que sí espera Badal eres sobre vasco la pregunta en euskera no es vascos lumbre Madalena que desordenado todas las si bien no tengo yo pregunto si vienes a comer dime tú no estabas la frase Tura monta la ha con vidas me voy a la una de la tarde una hora menos en Canarias niños recta aquí S

Voz 21 06:44 nadie sabe nada yo no sabíais vasco ignorantes con Andreu Buenafuente y Berto Romero cadenas

Voz 0874 07:39 en la vida todo buen lector de periódicos sería mucho menos interesantes si no hubiera prensa local que además nos hace la Sección prácticamente no hay nuevas bastante leemos Jorge son estas sacamos bueno da tantos hace sola como que la mayoría de las cosas que vamos a contar son cosas que la gente no sea enviado enlace el comentario la fotografía de ese periódico local al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve y la verdad es que yo creo que hay que ponerse de rodillas ante este titular es es es declina Tokio obligado no porque claro cuando además recuerdo aquel hombre que no es lo mandato decía

Voz 0798 08:14 es amigo tuyo porque el alguien no lo no si alguien alguien

Voz 0874 08:17 es verdad estoy también fije quiero de Washington no por no no lo conozco admira además que trabaja en el Washington Post lo lo he visto decía La Voz de Galicia que ese periódico especialista en encontrar gallegos en cualquier lugar del mundo cambia de rumbo a decidir

Voz 0866 08:32 lo que es más fácil ver donde no hay

Voz 0874 08:35 sí sí porque claro es que este titular es grandioso

Voz 0866 08:37 el otro día lunes abriendo el periódico sólo hay cincuenta y siete países en el mundo sin gallegos cinco columnas si éste era no lo dice el continente africano es la principal excepción con veinte países sin gallegos que bueno ya está bien pero bueno el artículo es no tenía desperdicio empieza así dice decir que hay gallegos por medio mundo es quedarse realmente corta en realidad los hay en el setenta por ciento del mundo o por decirlo de una manera más precisa en siete de cada diez países del planeta reconocidos por la ONU bueno con este arranque ya claro ya puede seguir leyendo hasta aburrir te algo bueno lo que han hecho ha sido pedir datos a la Administración española de donde había gallegos en los censos que yo no sé cuánto tiempo en esta para hacer esta historia

Voz 0874 09:20 sí porque no creo que haya un censo global a casi país por país saber

Voz 0866 09:24 bueno pues de ciento noventa y cuatro Estado soberano reconocidos por la ONU en ciento treinta y siete la Administración española constata la presencia de gallegos de origen o descendientes de emigrantes con pasaporte español

Voz 0798 09:36 bueno pues ya

Voz 0874 09:38 pero es que solamente dice el artículo hay cincuenta y siete países del mundo sin gallegos así que lectores de La Voz de Galicia que sepan que tienen por delante cincuenta reportajes sobre esos países en los que yo como es extrañamente no hay un solo gallego en fin más noticias enviadas a este mundo quedábamos antes los tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve Noticias de Navarra es estos son férreos en versión Noticias de Navarra

Voz 0866 10:03 Qutada por desórdenes públicos la mujer que alertó falsamente sobre una peligrosa víbora de Hondarribia

Voz 0798 10:09 ay bueno Hondarribia no es Navarra

Voz 0866 10:13 como sabemos pero lo esto lo contaba en la vida

Voz 0798 10:15 en Navarra el arranque ya desmiente todo no hay víbora de Gabón en Hondarribia fue una broma entre amigas bueno no es no no es

Voz 0866 10:25 bueno voy a decir un cliché no es moco de pavo iba a decir del eso ya lo dicho ya poquito mosca Griffin no es que eso no se me ocurren estas tonterías cuando vengo aquí de verdad

Voz 0798 10:34 no lo así realmente a Gabón

Voz 0866 10:38 es que mide cerca de dos metros posee unos colmillos que pueden alcanzar los cinco centímetros de longitud es es normal es normal que cundiera el pánico lo que pasa

Voz 0798 10:48 se la la Ertzaintza pues

Voz 0866 10:51 desplegó un dispositivo etcétera y al final la mujer dijo pues bueno de en venta pero bueno es él se enfrenta a un posible delito con penas de prisión de entre tres meses y un año perfecto nos mira pues sí pero bueno por lo menos ya estamos tranquilos que no hay víbora de jabón pero existe

Voz 0874 11:09 eh eh esta noticia que nos manda a alguien en la provincia el diario de Las Palmas es del jueves veintiuno de febrero es un nuevo concepto de señal de tráfico lo que pasa es que estos radio y es difícil de describir así que también lo pondremos en la web pero vamos a intentar determinar

Voz 0866 11:23 sí bueno básicamente tú llegas a un stop no vaya a ser esto con el coche y que tienes delante para más Stop todavía una mera tronco de una palmera plantado en medio de las desde medio metro de ancho si eso garantiza el stop desde luego y luego a él es una hay dos fotos de antes y después no la después pues ya la palmera le colocan a un lado con una raya Inma han borrado las letras de ponías top porque la necesidad de un esto era evidente con una palmera porque sino te dabas bueno el titular era Firgas inventa la Palmera stop no te fijas un pueblo dice pinta una señal de tráfico justo delante de un Mato otra palabra como que descubierto corrige el error tras el revuelo formado en las redes sociales son al final ves como no en malas en este programa en su día descubrimos

Voz 0874 12:10 que es de lo que se trata esta sección algo que está pasando en este país de lo que no se habla no existe

Voz 0866 12:14 ante es que no sé es indignante

Voz 0874 12:17 habla de que se roban loros bueno

Voz 0866 12:19 Eloy cada aquí recordamos a loro Paco una vez más que tantos momentos de alegría no pero aquí hablamos de eso

Voz 0874 12:25 yo no lo Paco Alonso no sólo hay que investigarlo pues si algo lo demás dicho dato momentos perdía un poco no sé

Voz 0866 12:34 ya me hace dudar bueno lo leíamos luego

Voz 3 12:37 lo aquí hablamos ya de de Pablo hemos

Voz 0866 12:39 secuestran un Palomo de competición pagan cincuenta euros de rescate

Voz 0874 12:43 estática tiene muchas muchas aristas porque el el Palomo estaba valorado en mil doscientos euros hombres cincuenta de rescate parece un poco pobre no

Voz 0866 12:51 si no eran muy ambicioso éxito de estos estos tres jóvenes de entre dieciséis y dieciocho años de Alicante que fueron detenidos por esto por robar el Palomo exigir es un rescate de cincuenta euros y otro Palomo sabes como un dos por uno a sí sí sí había cuarenta euros pero me das otro que claro según como estuviera valorado en fin pero es curioso este mundillo de los palomas de competición porque ya ha salido más veces luego buscando pues en el el Eloy de estrés

Voz 0798 13:17 madura en abril de hace un año

Voz 0866 13:19 pues salió una condena a un padre y su hijo a dos años de cárcel y dos mil euros de multa por el secuestro exprés de cuatro palomas deportivos que en ese caso por cierto pidieron quinientos euros de rescate osea cien más de los de esta vez no hay mundillo de algo raro pasa con con los Palomo bueno pues es que tienen un precio supongo o que a lo mejor hay una red organizada deben algo así debió de de secuestro de palomas porque no si de también tenemos negocio para las aseguradoras no seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve tenemos mucha más

Voz 1804 14:01 toca hablar de jabalíes hoy pues si te bueno

Voz 0866 14:05 a hacerlo sólo de pasada porque sigue habiendo jabalíes en la cornisa cantábrica arqueros que los combaten animalistas que combaten a los arqueros en fin

Voz 0798 14:13 y y siguiendo ya estirando el hilo

Voz 0866 14:16 para la Voz de Galicia la Xunta anima a comer carne de jabalí para frenar su expansión en Galicia no está mal como solución está bien porque el equipo pues ya en contra como dices tú esta es una solución poco más se pues eso se está elaborando un decreto para darle salida a la comercialización de esa especie de paso disminuir los accidentes de tráfico está bien sí sí a mi me gusta del titular de la Voz de Galicia que pasa ahora en las últimas tres palabras bueno del subtítulo te refieres no o del título es lo bueno voy a leer título sabría a cocinar jabalí chefs gallegos te enseñan trucos y recetas para salir airoso para salir airoso no no para hacerlo bien no para para quedar porque parece para salir airoso bueno pensé que decías de su título porque también es expertos en platos de caza mantienen que viene el producto es imprescindible igual que lavar la carne con vino blanco para quitarle el pues

Voz 0874 15:07 sí lo es algo la rancia que tiene problema con los jabalíes y ahora tienen que comer encima André con grasa tan raquíticos

Voz 0866 15:15 y bueno también además de jabalíes también hablamos de buitres te acuerdas que problemas

Voz 0798 15:20 no en en el aeropuerto de Bilbao Loiu

Voz 0866 15:25 hay problemas el correo de correo del miércoles luego yo registra la segunda alerta de un avión por buitres en dos semanas un piloto notificó a la Torre el lunes que había estado a punto de chocar con cinco al aterrizar claro que esto puede provocar un desastre pero mira cuál es la frase textual del piloto que entrecomilla el correo el día veintiuno Si no nos hemos comido un buitre de milagro una buena frase era una crónica siga también tampoco con la solución de comérselos no pero protesta un piloto en la Torre aterrizar en hoy sí pero no creo que nadie sea sea comestible no es otra solución

Voz 0798 15:58 pero pero sí bueno no es ninguno

Voz 0866 16:01 ninguna tontería porque bueno el país contaba el otro día no que que en un convite lo ha estudiado el Comité de Seguridad Aérea sí sí ir están tratando de encontrar un

Voz 21 16:11 un una solución a esto no porque me hizo

Voz 0874 16:14 en esa crónica que decía en el aeropuerto de Bilbao se contabilizaron cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y seis movimientos Alan que el año pasado pero así son de uso de aviones

Voz 0798 16:25 serán débiles

Voz 0874 16:25 pues no va con alguien esta contando también

Voz 0866 16:28 los movimientos me parece más exhaustivo para hacer entonces es no

Voz 0874 16:32 afinación explosiva a España vacía y eso sólo puede significar una

Voz 0866 16:37 cosa de España vacía más bares vacíos resultado pues que no puedes ver el partido en el bar tampoco ninguna tontería esto eh en en en la prensa valenciana había un artículo en las provincias dice altos precios despoblación dejan los bares sin dar fútbol en Sports los restauradores ven inviable asumir las elevadas cuotas de las plataformas entonces varios pueblos y claro dice por ejemplo un señor de un restaurante en Morella hice yo no puedo pagar cuatrocientos ochenta euros al mes por el fútbol porque no es lo mismo no es justo que algún la misma cuota un local de pueblo que uno en el centro de Madrid dices que aquí hay bares que pagan más por el fútbol que por el alquiler claro pues sino aún más importante eh no no no el responder a esa pregunta es más importante si pagar el fútbol alquiler pues el fútbol bueno el el el sábado por la tarde fue Real Madrid Barcelona fueron pues eso muchas muchos vecinos Alba al pueblo al al bar se interrumpió el servicio del encuentro entonces pues es es bloquearon las emisiones pero claro es que los los los dueños de los bares pues

Voz 0874 17:46 sí pero esto encaja mira con lo que se cuenta en Mallorca en el último

Voz 0866 17:48 ahora también de hace unos pocos días y eso también es la idea es que fue precisamente el martes con el partido Real Madrid Barcelona que la policía hizo una gran redada en cien bares contra el pirateo en el fútbol de pago en en Mallorca en Palma en Inca Manacor Marratxí Llucmajor en Calvià pero a que era empezó la redada a las nueve y cinco cinco minutos después del partido eh

Voz 0874 18:13 eso pues que hacen pagafantas es que van a pillar lo vale

Voz 0866 18:16 pues ciento cincuenta agentes nada menos

Voz 0874 18:19 en fin mientras unos policías están de bares otros también en Mallorca y bueno pues ahora mismo hay patinetes motos hay muchos medio de transporte cuando no tienes coche policial para

Voz 0866 18:31 pues eso cuando un coche policial los policías de locales de Palma pues cogen el autobús lo dice última hora hice autorizan a policías locales de Palma a viajar en bus de la EMT por falta de coches pues les han dicho bueno mira hoy coge el autobús hizo ya además dice De hecho los conductores y los pasajeros lo agradecen porque su presencia se evita la presencia de carteristas nos esto sí que es verle las buenas las cosas no

Voz 0874 18:52 pero tienen que pagar cuando entra en nombre del del transporte eso no

Voz 0798 18:55 sí yo me dejaran gratis no eh

Voz 0866 18:58 dicen que el problema nace de la falta de coches por la antigua el parque móvil pero tan atención a esta final de la crónica es curioso dice pero desde hace algunas semanas de forma sorpresiva simultánea se pusieron de baja médica los tres mecánicos policías de de la citada unidad de la unidad de de taller mecánico

Voz 0874 19:14 mucha casualidad esto es muy raro que tres personas al mismo tiempo hombre Éibar comieron juntos pero no

Voz 0866 19:20 se sabía que investigaron es la policía no habría que investigar

Voz 0874 19:32 es muy interesante lo cuenta el Faro de Vigo de nuevo noticias a las que no prestamos atención sí bueno ha hablado de los gallegos

Voz 0798 19:40 no en en el Faro de Vigo

Voz 0866 19:43 siempre están muy atentos de lo que ocurre en Namibia porque es uno de los principales destinos de la flota pesquera viguesa ido debían titular con un extra interesante la flota gallega se juega su hegemonía en Namibia en el reparto pesquero más disputado desde la independencia desde el el suponen no dependerá de la flota gallega en Namibia se independizó en el año noventa de Sudáfrica es el segundo mayor caladero de la industria pesquera gallega de transformación después de Malvinas no en qué pasa pues que es están ha rediseñado el sistema de cuotas ya hay ciento veinte permisos para más de cinco mil solicitudes

Voz 0798 20:17 sí claro para para las hay hay cuarenta cuarenta buque

Voz 0866 20:22 es de

Voz 0798 20:25 de de la fruta gallega allí

Voz 0866 20:27 están un poco nerviosos pues pues si se lo nos asignan unos celos asignan pero bueno son bastantes tan confiados porque llevan allí son los primeros que llegaron hace ya cuarenta años o más incluso en los años setenta bueno han creado allí ya una infraestructuras en empresas mixtas etcétera no pero claro están todos pendientes de de qué pasa con esta de oro con estas concesiones

Voz 0874 20:51 día siguiente precinto el Faro de Vigo en encendieron un poco este tema con un reportaje diferente con una fotografía de una mujer en en portada esto es una cosa también es muy de de de de buenos periódicos que es no dar una historia por cerrada el día que la publicas

Voz 0866 21:05 a seguir las historias a veces es lo más difícil y bueno aquí sale de Lago que es la primera capitana Namibia en un océano de hombres

Voz 0798 21:13 además les vino bien para el ocho de marzo no y bueno es una una

Voz 0866 21:17 la primera mujer de mira con título de capitana que trabaja como primer oficial de un barco fresca pero en Ludeña Lutero hay que pasa pues que ha hecho un documental Se llama la ciudad que nació del mar y sirve también poco para vender de que el grupo Nueva Pescanova entonces no publicidad de parece no pues que trabaja allí desde hace casi treinta años y bueno pues también está dando trabaja la población local tenía yo creo que esto lo hacen un poco

Voz 0874 21:41 para asegurarse la cuota que les toca no bueno vamos

Voz 0866 21:44 terminar acabamos con un par de titulares

Voz 0874 21:48 cesantes este de la provincia

Voz 0866 21:50 este es de problemas contratistas en los aeropuertos ustedes estarán pensando hay una de discutir una huelga no parece nada a lo que le pasó a este señor en un taxista alega objeción de conciencia para no llevar a un militar alabado

Voz 1804 22:03 era de él

Voz 0866 22:07 G al pasajero dice el culto recoge al pasaje al aeropuerto pero se negó a entrar al recinto y regresó con el cliente al aeropuerto pero bueno pues eso es que el ex militar iba vestido de calle pero al llegar allí le dijo que le dejó en la puerta dijo no nombre de dentro y dijo que no que no que él era objetor y que él no entraba el entonces el militar de paisano les dije bueno pues al aeropuerto de vuelta volvió no es bueno atención por fuentes consultadas apuntaron la posibilidad de que el taxista no conozca en qué consiste la objeción de conciencia esté equivocando pero lo que no puede hacer es no realizar un servicio en la base militar porque allí no le van a disparar comillas pero que está le faltaba por comprender bueno y esta es la última Diario de Mallorca del día veintiuno de febrero de su titular de Mortadelo y Filemón porque sale un tipo con alias que es una cosa en los que ya casi no se hace no

Voz 0874 22:53 dice que no hay que poner el apellido que la ese supone que todo el mundo Mallorca sabe quién es

Voz 0866 22:56 Matías el humilde circula a ciento dieciocho kilómetros por hora en una calle de Palma restringida cincuenta bueno quiénes Matías el humilde bueno pues un señor que que hace diez años se hizo famoso porque colgó varios vídeos en internet en los que alardeaba de poseer varios coches de alta gama más al tiempo que gritaba me sobra el dinero con el humilde él el humilde no fue detenido por en dos mil ocho por su presunta participación en carreras ilegales de coches

Voz 0874 23:22 en el ciento dieciocho kilómetros por hora en una calle de Palma restringida cincuenta no está mal Íñigo Domínguez el incauto gracias

Voz 25 23:33 no

Voz 16 23:44 sí

Voz 0866 24:09 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 26 24:15 un día

Voz 1572 24:16 el más notable de todos los vuelos del año la víspera de Navidad el viejo Scrooge estaba sentado a su bufete muy entretenido en sus negocios hacía un frío penetrante reinaba la niebla es Crunch podía oír como las gentes iban de un lado a otro por la calle dos en las puntas de los dedos respirando ruidosamente golpeándose el cuerpo con las manos y pisando con fuerza para dárselos

Voz 27 24:46 y a las tres de la tarde acaba donde desde los relojes de la City ICO el todo o casi era de noche y el día había estado muy sombrío las luces que brillaba en las oficinas inmediatas parecían como manchas de grasa enriquecidas Wiese destacaban sobre el fondo de aquella atmósfera tan brusca por decirlo así palpable la niebla penetraba en el interior de las casas por todos los resquicios y por los huecos de las cerraduras fuera había llegado su densidad a tal extremo que si bien la calle era muy estrechar las clases de enfrente se asemejaba a la fantasmas al contemplar cómo aquel espeso nublado descendía cada vez más envolviendo todos los objetos en una profunda oscuridad no se podía creer que la naturaleza trataba de establecerse allí para explotar una cervecería en gran discal

Voz 9 25:42 Christmas Carol Charles Dickens mil ochocientos cuarenta y tres Katrina se escucha

Voz 20 25:58 buenos días

Voz 19 25:59 hoy no venimos a convencerse de que comprende el cojín confort él porque seguro ya lo conoces es probable que esta lo tengas

Voz 22 28:59 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 29 29:03 este digo

Voz 3 29:18 cómo estás mirarlo lo que nos han dejado en la mesa le gusta caliente todo Ávila si estamos estamos en directo si diez segundos la RTE a las cuatro de la mañana entrantes son churros en serio que no traído eso alguien esto hasta por ahí a ahí estás los churros mira que de niños si hola qué tal también vosotros sabéis quién es este señor no no estoy listo si bien ha dicho esta mañana que de aquí a que llegara el micro pueden espera cómo te llamas Pablo sabes dónde estás

Voz 30 30:13 a mí

Voz 3 30:16 en España ya me imagino en Madrid vale pero merecido sabes qué es esto con las luces con los micrófonos y tu madre te ha acogido esta mañana a tu padre o que ésta sólo con tu madre me parece está también el padre a estas allí el padre también ha dicho te vamos a llevar al parque aunque te han dicho al programa de la radio claro tú has dicho a la COPE bien no entiendes la broma verdad te gusta te te te gusta la música sí pero qué música te gusta cuando el piano la que toca este señor serio lo pones en casa te gusta genéricamente no pero pero ponerla ponerla y escucharla tus padres escuchas la radio tú también a veces te corrimos mucho Pablo y a veces pues no no tocará el piano tú no tocas el piano un serio fuerte vienes conmigo a tocarlo ayúdame bueno

Voz 0874 31:38 no da nos tocaría es alguna cosita en el piano no tanto como para tocar

Voz 24 31:44 esta es tímido un poquito sí OTAN

Voz 3 31:49 no lo somos todos marcado quiérase es mucho tampoco no bueno pues te voy a dejar porque veo que te estás poniendo un poco rojo como yo las gracias Pablo el paro sigue sí que no escuchando la radio durante mucho tiempo

Voz 0874 32:04 hasta que envites a escucharla alguien aquí ha aprendido a tocar el piano por culpa de este hombre alguien está estudiando piano o alguien quiere una lección gratis porque James la edad mira aquí hay una

Voz 29 32:14 pero muchos años

Voz 0874 32:17 espera espera un segundo que van acercarte un micrófono por cierto está chicas Gemma de las castañas en este programa es muy conocido

Voz 31 32:23 eh que ella pues que yo estudié piano cuando era Illa de ajena con doce de catorce años porque lo que me gustaba a pesar de mi estatura era jugar al baloncesto y competía la el horario y lo deje ya me he jubilado hace un par de años bueno pues voy a volver entonces me compré un piano eléctrico para no molestar a los vecinos y en la tienda estaba el libro de él el del preludio para aprender el Preludio número uno dando mayor de

Voz 9 32:54 bueno pues lo compré creo yo que sé

Voz 31 32:58 yo creo que en sí semanas no yo creo que en cuatro tiros ser donde menos bueno pues ha conseguido que me enganché bueno ahora le dedicó dos tres horas diarias al piano eh

Voz 3 33:08 tú sabes que muchísimas gracias cómo te llamas Paloma Paloma tú sabes

Voz 0874 33:14 es que es importantísimo tener hobbies

Voz 3 33:16 es fundamental es fundamental en la vida los conducen a la felicidad y que los hobbies lo hemos dicho que lo hacíamos en inglés no está muy bien a cualquier edad recuperar ese gracias es mucho más que echas de menos en el libro

Voz 31 33:44 bueno es que no echo nada de menos que estar perfecto para contento bueno pues Alfonso James

Voz 3 33:53 Bush

Voz 31 33:55 cualquier persona puede hacerlo lo creo de verdad no es que es mía pero el secreto está en que te has dos manos cada una va individual y eso lo facilita muchísimo no cuando ya empiezas a intentar coordinar las cosas la cosa es difícil parásitos ha sido una maravilla yo te lo agradezco en el alma porque ya ahora estoy tocando las invenciones y bueno haciendo las cosas pues hay

Voz 3 34:14 que está dando estando conciertos oye te estás poniendo pensaba que los turnos no he dado las gracias has estado hace unos días en Pontevedra no sólo se puede contar Santiago A Coruña sabes solo en cuente si a te país Ana Un mundo sin gallegos lo acabamos de decir que estabas en el estoy bien no tengo Mourinho morriña de de Galicia

Voz 0874 34:48 toros déjeme decirle una cosa que tú no aclara si has estado en Galicia en la cárcel si confiaran la bueno tan bueno si puedes bueno de verdad que nos gusta a negociar ya centro penitenciario

Voz 3 35:02 eso no se repite nada

Voz 21 35:07 en los centrar Nothing fue bastante fuerte y duro pero han totalmente dale de Penn

Voz 0874 35:14 pero participas tengo un programa de atención integral para personas con enfermedades mentales creo que hacían un programa de radio si como este también sabes que tu esto no lo sabes pero les hemos pedido que nos manden un trocito de lo que dijiste allí la parte justo en la que habla de esta tontería

Voz 21 35:34 hola James yo soy Dabiz quiero darte las gracias por tu visibilidad Portu transparencia por tu sensibilidad Córdoba dar con la tecla adecuada para poder traspasar cualquier muro llevar tu arte allá donde vayas porque si no fuese por la música creo que habría muchas más razones para volverse loco gracias por asistir ya te queremos yo soy Jose primero agraviados se Christian

Voz 32 35:57 pues yo agradecerte que bueno yo yo soy Oscar yo soy Pablo un tío conocí una buena exprime

Voz 21 36:04 a ver cosas nuevas a medida como pianista para mí eres un número uno pero me has ganado más como persona que como maestro del piano

Voz 33 36:10 enhorabuena sigue adelante ERE Sun Fenosa

Voz 3 36:13 lo tío

Voz 33 36:16 Ponte al evitaron hombre que con una levita

Voz 3 36:18 ya

Voz 34 36:19 seguro que interpretas mejor

Voz 0798 36:26 yo me emociona la verdad me emocione en cada pieza solté lágrimas removió todo el interior parecía que estaba flotando yo me llegué me llegué a olvidar de que estábamos aquí en en prisión

Voz 0866 36:40 porque la energía que

Voz 0798 36:42 que había ese momento en en el salón de actos era

Voz 21 36:44 la diferente y sólo se puede explicar así yo no había asistido nunca a un concierto de piano pero fue el primer no va a ser el último que la verdad es que fue increíble increíble increíble

Voz 3 36:57 alegría alegría

Voz 35 36:59 sí

Voz 32 37:00 con una sensación de que me voy durante un rato y aparte que me hizo recordar viejas escenas del cuando escuchaba por radio música clásica

Voz 33 37:12 mi hermana tiene un hijo que toca una fabulosa ante el piano y escuchar música clásica pues me va de bastante con lo cual para mí fue un placer enorme el poder escuchar a este hombre la verdad que lo hizo muy bien

Voz 36 37:26 yo aluciné es satisfacción alegría eh

Voz 3 37:30 muy parece hasta parecida a esta

Voz 36 37:32 la bueno pues la forma de ser del no

Voz 21 37:35 es una sensación de que por lo menos no estamos olvidados dejar a la sociedad sino que hay alguien que está comprometido con los

Voz 34 37:43 todos todo será

Voz 0874 37:45 esos

Voz 24 37:47 tengo dado que tenía puerta no muy fue

Voz 0874 37:49 Tejero para ti también tocaron en la cárcel la ropa para que estar en una cárcel también para ti es fuerte

Voz 24 37:55 va por supuesto muchos Ari toro pero de la gente la en unos toros fue son muy muy muy llana a tirad a Esperanza I in

Voz 0874 38:10 cosas como es muy curioso esto que dicen ellos que su poco la teoría que siempre intentamos difundir en este programa es la experiencia de ver un concierto de música clásica en vivo es como has PC catarsis cambia por completo tu percepción incluso aunque no te gusta la música claro

Voz 24 38:26 por supuesto por supuesto a pero bueno por otro teatro un una peli a ARCO creatividad sin luces ni es una manera de escapar

Voz 0874 38:42 sí pero pero pero una película a la vez todo el mundo ha visto películas todo el mundo escucha música pero la música hasta ahí la música clásica a veces hay que buscarla ahora mismo pero la Audiencia Nacional en la Audiencia Nacional en Madrid tiene un un programa bueno la audiencia durante un programa complicado pero esa es otra historia el el auditorio tiene un programa en el que lleva la sala conciertos a una persona o a dos personas que nunca han estado un concierto idea eso en programas futuros traeremos a esa gente aquí para que nos cuenten un poco su experiencia la música clásica en ese sentido es especial si nunca has estado en un concierto y de repente notas como la la orquesta se convierte en una especie de puzzle que mágicamente encaja

Voz 24 39:22 yo creo a creen que están muchas reglas con la música clásica conozco a llevar pues cuando aplaudir cuando está a otros tantos

Voz 0874 39:36 a mi entender las vidas de los compositores me enteraba no quita hace han no hace falta saber nada

Voz 24 39:43 eran muy fieras bajo es ir a escapar pero una hora y media

Voz 3 39:50 como cuando escuchas a Shostakóvich no si es bastante fuerte ya que es lo que vamos a ver bueno pues salvo

Voz 37 39:56 cómo se

Voz 24 41:47 bueno pieza a tiempo un poco feo iba muy hermosa

Voz 0874 41:53 esto sorprende mucho tiene muchas variaciones sobre ese rematado hasta oyes la primera ejecutado Shostakóvich es otro comiendo churros

Voz 3 42:01 un poco incómodo no me centro mira una cosa en en otra bueno oye hemos perdido

Voz 0874 42:06 a la gente está gente pagar una entrada estar aquí no no no no paga con chorros y no hemos pedido a la gente que se quiere preguntarte algo te lo puede preguntar pero yo esa cambió esperan que luego toques algo aunque sea poco pero les tengo que decir que los músicos de música clásica son todos son algunos divos y luego bueno un montón de condiciones sea mala persona muy maleducado tal car tiene una especie de rutina previa tienes que haber desayunado puerros cómo es esto que haces no unos vierte pero algo te obliga haremos a tocar entonces si alguien quiere preguntar algo en particular a James sobre su vida como concertista sobre su música sobre su literatura

Voz 3 42:48 era alguien quería preguntar algo que alivio mira yo me parece que hay que se lo está pensando venga

Voz 9 43:07 buenos días buenos días quería saber la partitura de Bach que tocar de la Adagio en en de menor que tocar de Las variaciones de Goldberg o directamente de la partitura adaptada de Eva Hache o la has hecho tú a alguna adaptación

Voz 3 43:29 si tienes la partitura sí

Voz 0874 43:32 el estas personada

Voz 24 43:39 no y bueno dos duelos Crumb es más grandes vías a la historia también y si a alguien cuando está claro que sí

Voz 0874 43:53 lo lo que quieres preguntar es si puede alterar una pieza clásica no

Voz 9 43:57 sí sí el altera las piezas clásicas cuando te haces tu propia adaptación entonces sí sí por supuesto

Voz 3 44:05 todo el tiempo un montón de sí pero pero eres

Voz 0874 44:11 de esto cuando tocas la partitura o añade

Voz 3 44:13 es cosas tuyas no estoy muy muy estricto muy estrecho si soy muy tiquismiquis no

Voz 9 44:22 cuidado no me aquellos tienendo estoy tiene dos problemas con esa partitura Iker

Voz 3 44:27 es un poco

Voz 9 44:30 aligerar no yo yo la busco claro me sale la adaptación para oboe y lo que es donde va básicamente la melodía al piano simplemente va acompañando y cuando la encuentro sólo para piano

Voz 3 44:47 pues no suena como debe

Voz 9 44:51 de sonar entonces quería saber él exactamente qué era lo lo lo que hacía claro

Voz 0874 44:58 bueno él se ajusta a la partitura pero yo vamos yo he estado en tu casa que tienes con pilas y pilas de partitura

Voz 24 45:07 a las notas carácter has ido hueco cuando es una Maurice

Voz 3 45:12 la memorizar

Voz 24 45:15 tengo un poco de espacio para cambias las cosas pequeñitos a para la extracción

Voz 3 45:23 pero no estudias estudias música

Voz 9 45:26 y piano piano

Voz 3 45:28 ser concertista pero como hobby has empezado recientemente

Voz 9 45:34 no empecé pequeña lo deje lo retome retome coincidiendo con con un libro del pero ya la había retomado por otras circunstancias pero bueno leer su libro sí que me motivo a no volver a abandonar el piano

Voz 41 45:52 el seguir día a día no

Voz 9 45:54 seguir día a día se desde su compositor favorito me gusta mucho Open también yo creo que hay una viñeta de los pívots con Chopin que está tocando me encanta no Chopin es con al final tú

Voz 3 46:11 bado en el piano qué bonito sería que era James tocar algo de sopa en verdad procuro quiero tocar no estaba matando con la mirada también porque me atrae

Voz 24 46:25 se hacen mucho muy interesante por supuesto que también un poquito

Voz 3 46:37 alguien más alguna pregunta para por algún sitio mira por aquí alguien quiere hacer una pregunta com

Voz 9 46:48 hola hola quería preguntarte si conoces la vida y la obra de alguna compositora

Voz 24 46:55 una a un poquito suman ha concluido sólo a sí sí a la majorera

Voz 0874 47:04 mujeres en hasta momentos antes Morning de la música moderna es ahora la música clásica contemporánea

Voz 24 47:13 si no soy muy fan de la mística cuenta Riga a anden es ni final

Voz 0874 47:19 a veces en la historia de la música de desgraciadamente no había muchas mujeres compositor

Voz 24 47:24 o o han jugado Seaman

Voz 3 47:27 dos eran gente mayor gente blanca hay gente rica si que traducidos al español

Voz 24 47:38 sí pero Human and animando cada contengan a claro muy tan todas a pero pero claras

Voz 0874 47:48 suman de nuevo siempre

Voz 24 47:52 sí hombre

Voz 41 47:54 sí sí

Voz 24 47:57 a su marido

Voz 0874 48:00 a James que te está pasando con el español estoy frito ya las cuatro dedos verdad tres horas de Homero de dormir hoy no me vale pero pero no no porque te acostarnos tarde bueno claro que los músicos de música clásica quedáis y luego lo son pues

Voz 3 48:20 que os pegado gabinetes en la calle no esta es la vida que lleváis no si hasta ahora por haber siguiente pregunta alguien más quiere mira ahí

Voz 21 48:37 te quería preguntar qué relación tiene con con otras artes te ha dado por dibujar opositor hace escultura aprobar au mirar hoy investigar

Voz 24 48:46 sí por supuesto a la mística o otra cosa es a decir a al teatro donde me encanta fue el teatro que Macao hace ya entré hace dos días ha hay dos óperas ha posado actor hizo jauría muy fuerte a tabaco

Voz 3 49:08 a ti te gusta mucho el teatro te gusta mucho Paquita Salas sí por supuesto

Voz 24 49:15 te quites diosa has ido a Javi Si Macarena cuando hay camión Macarena

Voz 0874 49:22 has dicho mata a Mata me camión sí que me vale

Voz 3 49:25 a Vox

Voz 0874 49:35 a no sabía del español al inglés yo no me quiero arriesgar

Voz 3 49:41 las libro tamaño de Estopa extrema toro en serio me lo dices pues si si si eso Maduro pues si hay algo que Sara

Voz 0874 49:56 creo que no no porque como siempre te veo leer a Lorca no no te imagino con unos cascos escuchando estos otros que no sea eso es el número si no sí sí que está pasando te postureo esto es postureo

Voz 3 50:15 mostráis

Voz 0874 50:17 alguna otra pregunta desde que nos íbamos a las manos alguien alguien por aquí pues entonces vamos a escuchar qué es lo siguiente vamos a escuchar

Voz 24 50:26 ahora han poquito sí pero algo muy tranquilo y cinco minutos

Voz 3 50:33 de un a a Alabama el alma enfatizó el alma se llama yo es igual yo también

Voz 0866 50:47 no

Voz 44 50:51 eh

