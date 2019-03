A Vivir Que Son Dos Días (09/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 no

Voz 0866 00:42 fotos por satélite analizadas por expertos muestran actividad en una instalación de proyectiles de Corea del Norte lo que incrementa las especulaciones sobre un posible lanzamiento tras la fallida cumbre con EEUU José Luis García Miguel

Voz 1061 00:55 las imágenes muestran actividad en una planta de Pyongyang unas fotografías en las que se aprecia una concentración de vehículos frente al centro de ensamblaje y también un tren aparcado grúas levantadas en el centro de carga que se utiliza para el transporte de proyectiles y componentes estas imágenes analizadas por un experto estadounidense apuntan a que Corea del Norte puede estar preparando un nuevo lanzamiento aunque están tomadas casi una semana antes de la fracasada cumbre de Hanoi entre Kim Jon Un Donald Trump que se celebró hace diez días hay expertos que creen que el régimen norcoreano puede estar preparando el lanzamiento de un satélite a bordo de un cohete no de un misil porque también se ha detectado actividad en una base de lanzamiento espacial del país asiático

Voz 0866 01:32 grupo criminal que robaba cajeros usando explosivos como los utilizados en los atentados yihadistas de Cataluña París o Bruselas los detenidos fueron sorprendidos durante un intento de robo en la provincia de Albacete redacción en Castilla La Mancha danés Rodríguez la operación se ha saldado con la detención de cuatro personas y una quinta está en busca y captura todas ellas de nacionalidad rumana la operación se ha desarrollado cuando se disponían a ejecutar un robó con esta técnica en una sucursal bancaria del municipio de Santa Ana en la provincia de Albacete y que fue abortado por los agentes para sus robos utilizaban un peligroso explosivo Trip peróxido de acetona también conocido como madre desatan por su poder de destrucción y usado en varias acciones terroristas de origen yihadista como es el caso de los atentados de París

Voz 0874 02:13 mis Bruselas Suay ganar es la primera vez que sin

Voz 0866 02:15 te en España en concreto setecientos treinta gramos tanto en el momento de la detención como en uno de los registros que se han practicado en la localidad de Socuéllamos en la provincia de Ciudad Real municipio de residencia de alguno de los detenía

Voz 0874 02:26 dos Médicos Sin Fronteras denuncia que el abandono

Voz 0866 02:29 el centro de tránsito de migrantes de la isla de Lesbos está haciendo aumentar los casos de intento de suicidio más de cinco mil personas viven hacinadas en Moria en el único campo de refugiados de Europa la doctora Carol la Buscemi ha explicado en la SER la realidad de este lugar

Voz 9 02:44 María va en realidad terrible certifica ante una jungla esgrime como odisea a un campo de concentración a todos los defectos la gente especialmente yo veo los padres lo encuentro faltas de esperanzado por el futuro y por sus niños

Voz 0866 03:02 vamos ya con la información del deporte u sube Caballero buenos días

Voz 0441 03:04 qué tal buenos días hoy continúa la jornada veintisiete en primera división a la una se juega el Alavés Eibar a las cuatro y cuarto derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Leganés a las seis y media juega el líder el Fútbol Club Barcelona ante el Rayo Vallecano y como venimos contando en la Cadena Ser sino ganan los madrileños Mitchell será destituido hoy para cerrar la jornada de sábado a las nueve menos cuarto se juega el Getafe Huesca también tenemos baloncesto jornada veintidós a partir de las seis de la tarde Joventut Real Madrid y a las ocho y media Manresa Obradoiro y hoy también vuelven las motos hoy comienza el Mundial en Qatar con la jornada de clasificación que será esta tarde

Voz 0866 03:36 momentos todo sigue a vivir más información dentro de una hora

Voz 0874 08:28 es que ellos han pagado por ver la actuación principal hasta las once hasta las once y por qué hay que votar tanto al respecto es como los postes

Voz 0485 08:36 pero nunca ha visto la noticia empiecen a las once y uno efecto hoy

Voz 18 08:39 a las once y uno James Brown ya porque no quería ver a tu casa yen Rowe tu casa lo tiene claro el trabajo encima otra aquí de decía quiero empezar ahí uno decía vete a la mierda Iñaki te vas al rincón llegados hasta ayuno de hecho cuando no voy lo que quieras llega cuando la gente de Vox habla de los inmigrantes que vienen a quitarnos el trabajo hablase Kane ese tipo de inmigrante como si me lo tengo más dinero que nosotros a quitarnos el trabajo

Voz 0874 09:08 en este programa como tú y tú te has venido un día hayas dicho oye yo hoy me siento pero no voy a hacer chistes

Voz 18 09:13 me atrevo a nada más llegar a la gente no sabe lo primer presentarme

Voz 0210 09:16 todas a la jefa que Serrat Paqui Ramos solo

Voz 18 09:18 primero Francisca cómo estás tal y luego Javier y luego o con la cabeza gacha vengo aquí a hacer lo que me digan cuándo

Voz 0874 09:27 a sus últimas palabras siempre son me seguiré

Voz 18 09:30 venido llamando no Paqui hasta luego adiós viene con esa camisa

Voz 0485 09:33 Villa sí pero que está forrado James Ross eh

Voz 18 09:37 venga hay porque en ropa no se lo gasta eso voy a darme dos vueltas por su manzana como le pille lo Revilla estaba en la calle Serrano ha vuelto a esta tarde

Voz 0874 09:46 tienes tu del igual sí hombre la actualidad de la semana en un minuto por supuesto vamos con ellos

Voz 0485 09:51 pues hoy es la primera vez que hago publicidad gratuita en mi sección pero la actualidad lo lo exige Zaidi como no a sus protagonistas incapaz de la semana un gente exactamente nos hemos reído todas las semana con fotografía dibujo a porque va por qué el delegado del Gobierno en Cataluña señor Millo le dijo al juez que había mucha violencia el referéndum incluidas Chávez marciales la trampa del PAI para que es escurrirse los policías así que tener mucho cuidado con arma destrucción masiva que puede poner en peligro nuestro país y nuestra costa

Voz 0874 10:17 Lucio

Voz 0485 10:17 luego lo hizo el procede pues los otros el fiscal por el hecho a la culpa al Govern el Gobierno al Gobierno Piqué que se mete por medio sinceramente a mí esto ocurre y cómo sacar la sentencia lo digo hoy puntuales que uno no la tiene cualquiera no lo ha pasado muy bien el líder de Vox en Lleida que ha ingresado en prisión para mucha gente tampoco lo ha sido para el cirujano valenciano que ha hecho famoso por sus vídeos virales íntimo la hospitales pero que le va a ser difícil para encontrar trabajo en España lo cual ya no está tan claro en que te hizo una semana muy difícil para el Real Madrid pero sólo eso lo importante es la de Middle igual de hoy va ligada a ellas a las mujeres porque sin ella el mundo pues no se mueve porque lo de ayer en toda España fue impresionante así cree que la gracia toda y cuando digo a todas me refiero a las calles a manifestaron a la que no pudieron pero también Pablo Casado no querían está ya que piensa que ser feministas una radical de izquierdas que odia a los hombres ellas aunque tienen a la patria bandera no quieren esa guerra tranquila porque la trama van a luchar por todas ellas muchas gracias

Voz 0874 11:20 adiós pequeña punto de populismo en esto eh sí sí como saben los cómicos que manejar los Times para conseguir el aplauso

Voz 18 11:27 Solaria de hecho la de Aznar que acabó bueno es porque me tengo que hace lo vi cómo le va

Voz 0210 11:35 que lo tengo cruzaba

Voz 18 11:39 ahora la gente arar me flipa porque antes abierto entre la gente venía

Voz 0210 11:42 vernos a nosotros ahora dice Javier Bueno ha avisado a los que no sean de Jay Roach que se pueden ir bien

Voz 18 11:47 esconden pero venderlo en positivo

Voz 0485 11:52 ninguno sabido casi todo el punto

Voz 0874 11:54 calidad británica cabrón acabado y uno acabará once a toca cuando alguien había tocar dejando toca cuando ha querido dejar de un poquito

Voz 18 12:02 el antes que vienen a quitarnos el trabajo

Voz 0874 12:04 oye y tenemos un problema hoy pero su problema es que esta sección la prepara claro habitualmente los viernes Paqui Ramos es mujer huelga ya ayer hizo huelga noventa por ciento otro equipo son mujeres entonces y no sé qué hacer en serio no hay guión este esto la gente no

Voz 18 12:24 a ver yo me he puesto a si quiere que Roma y no hay que yo llevo nerviosa la puerta

Voz 0210 12:29 siete años trabajando aquí primera me he puesto nervioso el leyendo el guión de ayer

Voz 0874 12:34 pero no otra tú no tenemos ha sacado ningún corte de la actualidad política que hay quienes hablan no sabemos de qué hablar de algo bueno de lo malo lleno de sufrimiento que hacen esos programas en donde no o no tienen buenos guionistas no tienen mucha creatividad qué tienen que llenar tienen que llenar mucho tiempo programas esto

Voz 18 12:58 las hablando el Javier abrir los teléfonos abrirlos

Voz 0874 13:01 me dan coger llamadas usted su truco fácil la de teléfono en el programa Un poquito a los oyentes si vamos a hacer eso podemos estás a llamar si quiere hablar con vosotros preguntaros cualquier cosa

Voz 0210 13:11 pero ten cuidado porque tus oyentes están muy locos ayer en el ascensor de mi edificio me encontré con mi vecina de arriba una señora mayor que que nunca me ha mirado a la cara y de repente me escucha la voz dice gira dice

Voz 4 13:22 tú eres el de Javier

Voz 18 13:26 por eso que Javi buenos días señora si la gente por su puesto el nombre es Geoffrey Rush Hour Javier o eres alguien que está bajo Javier

Voz 0874 13:36 sí por seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve número de whatsapp si quieren dejar un mensaje yo también se lo leo a esta gente a David Navarro Quique Peinado Antonio Castelo seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve en esta edición especial de A vivir en donde no tenemos guión que además hay una fatalidad y es que tampoco podemos hablar de yo recuerdo que ya pues porque en este país

Voz 18 13:58 porque yo no sé nada de fútbol claro estoy porqué porque

Voz 0874 14:02 pero yo recuerdo alguna vez sea eh al al poco de volver a España se estropeó el coche tuve que dejar un taller ir a recogerlo al día siguiente cuando fui a recogerlo era un poco tarde el mecánico me dijo no me tiene que acompañar usted hasta el aparcamiento que hay que andar un poco dando un poco entonces a eso de las ocho de la tarde el y yo cruzamos un aparcamiento vacío grandísimo que había un poco de pues no teníamos nada de que hablar no

Voz 1235 14:26 ya

Voz 0874 14:27 acabo de los dos minutos de silencio todavía seguimos andando el hombre me quedo a disfrutar a partir de la gente normal no no me dice anda que lo de Mourinho

Voz 18 14:36 yo no sabía con quién había dado

Voz 0874 14:39 quiero decir que si pudiéramos hablar de fútbol yo ahora sacaba algo y rápidamente cuando se tiraba especialmente Kike pero es que no podemos hablar de fútbol ya lo que podemos hacer que no lo que hacemos habitualmente al principio qué haces tú en vacío

Voz 0210 14:50 ahora el con alguien del público que es molestar a la gente

Voz 0874 14:52 público vale sin música asignada

Voz 18 14:55 me vais a dar cinco mudar a la gente

Voz 0874 14:58 gente que baja la mirada y que hace la táctica del velocista actor que es que se cree que si no te miran no se les ve no no no nos hacen así asilo

Voz 0210 15:06 a nosotros somos como los raptores el que te matas el que

Voz 18 15:08 no ves el otro siempre hay dos ayuno escondida en los arbustos esto va a quedar polvorón sin agua eh eh así aplomo no

Voz 0874 15:17 hablamos de trabajar vamos a quitar hasta la Music así que vamos a ver todas la gente empezó a incomodar oiga señora pobrecillo una señora que mire para abajo dígame

Voz 18 15:27 perdona enseñan cómo se Catalina

Voz 0210 15:29 que que la sorprendido de este programa que no está lleno

Voz 18 15:32 los claro

Voz 0419 15:34 de que no hay ninguna mujer hoy aquí exacto el lo que me ha sorprendido no ver a ver a Ana Morgade ninguna chica bueno exceptuando porque no podían estar bueno porque estaría con ella también estuve la mani no he venido

Voz 0210 15:49 pues aquí venimos los que los que podemos le gusta Mis uñas me pinta de esta semana por por la huelga y tal

Voz 0874 15:58 el segundo solamente un momento pues ya que valga para el futuro porque te acercas tanto en las entrevistas

Voz 18 16:03 sí me parece que estoy muy demasiado cerca muy cerca esto es una cosa que siempre debatimos tú te parece que me acerco mucho a mí sí me lo parece

Voz 0210 16:17 que tras muchos años de práctica de hacer esto de el reporterismo eh creo que es mejor meterte como acercarte mucho la persona porque la tiene como muy controlada IVAs como cortándole muy rápido si no es que sea una conversación como muy blanda que hay muchos

Voz 0874 16:34 silencios vale perder después esta teoría la pregunta esto lo haces también con un hombre grande

Voz 0210 16:39 sí sí con todo el mundo

Voz 18 16:42 este señor por ejemplo padece un montón un cura de los jesuitas de Valencia que Ángel consortes saque no me parezco un cubren que tal como Daniel estar mi estancia clásicas que se está echando para atrás hechas es incómoda verdad que la táctica de la culebra es muy pequeño

Voz 0210 17:09 además de este argentino que es su trabajo

Voz 0874 17:12 ahora jubilado

Voz 18 17:13 sí señor antes está echando tanto para atrás que se va a estar a la chica al lado la tiene él está haciendo usted Marx sin querer en la angosta

Voz 0210 17:25 qué es el enemigo natural de la cobra

Voz 18 17:27 era

Voz 19 17:29 consultor de entidades financieras

Voz 18 17:33 el timón y eh

Voz 0874 17:35 no bancos centrales reguladores esos a los que contaban los teléfonos cuando lo hacen bien

Voz 20 17:42 sí

Voz 0874 17:42 estaba en Argentina haciendo eso aquí

Voz 18 17:45 ah vale porque allí se quedó regular al final no está la cosa se treinta años conmigo Trinta años cuando estuve haciendo una gira

Voz 0210 17:56 latina de monólogos de tal y me flipa toque

Voz 18 17:58 que no te contra Teherán

Voz 3 18:04 bueno al Toyo

Voz 0210 18:06 no esperaba eso de un de un compañero de una persona amigo

Voz 0874 18:13 con certeza qué cura que no como mucho un rabino

Voz 0210 18:16 el me flipa que que en Argentina vendían las las play station a quince platos

Voz 0874 18:23 eso me me dejó me dejó loco Javier no Playstation vale más que nosotros de alguna vez sí sí es como una moneda a la play station si te llevas Playstation es rico es que en Argentina el concepto de monedas muy diferente al nuestro

Voz 19 18:34 yo prefiero un cojín con Forget

Voz 18 18:39 a cuando el cojines con Forges que es el PIB de Argentina

Voz 0874 18:45 no se aquí en la sala no he visto ningún así que

Voz 18 18:48 no vemos aquí lo llevamos puesto no

Voz 0874 18:50 has visto

Voz 18 18:52 está por dentro el a los que trabajamos en la radio nos dan un pack superior que es un cojín con gel subcutáneo yo no llevo debajo de la piel y siempre estoy feliz

Voz 0874 19:03 no estoy implantan también una recopilación de manchegas por suerte hoy es el último día que están pero no te preocupes seguro

Voz 18 19:14 una cosa Gemma

Voz 3 19:18 que ojo el ariete pero estoy Gamal

Voz 0874 19:23 es con esta patraña si es que no tenemos otra cosa que hacer Antonio qué tal cómo están perdonas déjame describir un momento para la gente que está viendo esto es que hay ambiente como cuando en el colegio El profesor te a Pizarro deja escapar el boli al suelo por favor que no me saque a mí

Voz 0210 19:39 además Javier te lo digo está quedando como David cuando hace la vida modernas a Simi saqueando así miedo es esto es tal esto es que llegas que cortan un trozo ha sido un filete crudo lo ponen sobre la mesa envíos

Voz 18 19:52 qué tal señor como esto está escondiendo me está

Voz 0874 19:58 D James Roth a qué porcentaje porcentaje

Voz 0210 20:01 eh Javier qué porcentaje los cómicos

Voz 21 20:04 que un porcentaje muy alto de todos que soy políticamente correcta osea que todo muy

Voz 0210 20:09 todo la falacia y la mentira que es la grasa de la sociedad ACM

Voz 18 20:13 muy bien pero he venido por si no lo reconozco te lo dicho vea James Ross que no les vean no es lo mismo que tiene con todas estas cultura con todas nuestras cosas por la vida no es así será recordado el mismo todo eso buenos chistes que hace además buenos gags

Voz 0210 20:38 pero hoy por ejemplo no ha querido tocar no le ha dolido usted sabe usted ha venido a haberle Jens Raúl han mirado a la cara en la hecho no voy a tocar para usted Mela Mela son

Voz 18 20:48 al final ha tocado un poquito se todo esto la gente te quiere te permite todo hasta las once y uno ha tocado dos minutos señoras

Voz 21 20:55 minutos pero bueno ha sido suficiente es suficiente

Voz 18 20:58 cuando tienes a la gente enamorada cuando tienes a la gente enamorada ver ha sido suficiente porque usted ha venido a Gran Vía que está en el centro y no le ha costado ver si usted hubiera pagado y cinco pavos que huir expedientes que estaríamos habla vuelve a la entrada

Voz 0210 21:13 lo James Ross entiendo a Vox es lo único

Voz 18 21:16 los inmigrantes que han venido quitarme el trabajo se hombre ya inca yo si el KO yo estoy acaba aquí en este programa

Voz 21 21:24 yo entiendo que tenga esa esa percepción porque nosotras y muy duro pero bueno

Voz 0210 21:28 el nuevo que llega llevo aquí muchos años vende depende llega uno eh

Voz 18 21:32 barre venga fuera fuera todas estas Coria de cómicos entonces hermana es que han mí también

Voz 0874 21:39 antes de que busques a va a otra víctima déjame leer algún mensaje que ha llegado al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve que es el teléfono lo que nos pueden llamar puede mandar mensajes el mensaje dice mi marido está en Argentina yo estoy en Sitges los dos escuchando a James gracias James

Voz 18 21:55 porqué pero lo sabes voy a decir una cosa las calles están hechas de impuestos que han pagado conmigo ha pagado nada deseado e ir gracias a cadenaser punto com oye y aquí ya puede Jens tocar lo que sea que si no está el cable no se oye Angels qué pasa aquí por favor es gracias y ese minuto el piano con el viernes cuando un médico curia tu hijo gracias

Voz 0874 22:19 por los impuestos que pagamos todos Berbegal

Voz 18 22:22 sí oye Roger Ross

Voz 0874 22:25 bueno Antonio te toca te falta un perfil perfiló escrito esto no va a acabar el de el de un chaval

Voz 18 22:32 el joven bueno hay muy jóvenes con la boca Castelo qué tal cómo te llama

Voz 0210 22:39 las tu amigo te espérate que habían

Voz 18 22:42 estar aquí dentro donde cubre del del público de James Ross se dónde están los talibanes qué tal eres eres James rodilla no con la verdad es que no mucho Rovio eh un elemento de la tabla periódica no tienen idea que si es una persona normal piano proponga aquí miga bueno no no que va de química

Voz 22 23:06 abro un médico y tal y todo

Voz 18 23:09 qué tal si tú eres fan de la verdad es que no que ya un aplauso para este es el el novio que acompaña al tu novia a los que me líder no el que hace la cola que Take That el que monta la tienda que eso jeta sí sí yo quería y entonces surge mira te voy a dar un abrazo tú eres un héroe porque

Voz 0210 23:32 eso es el amor eh eso te lo digo en serio ese es el amor eso es el amor que es hacer cosas que odia a muerte como ver a James Brown

Voz 18 23:39 sí la verdad es que no me tampoco Mamola la mucho yo estoy donde quiero estar deja viera no me quiero mover de aquí es bien Roque está muy guay pero es que ha venido arrasando macho es que quieren hasta la policía tío a pesar del yen Rod diga lo que diga ahora mismo sale diciendo yo qué sé lo que sea Hay sí la verdad que no caso tampoco sepa tanto para qué

Voz 22 24:06 muy bien y que todo lo que diga de verdad verdosa

Voz 18 24:09 hemos a yo que sea la Constitución que abramos un artículo en blanco para lo que diga aquí en Roma te lo Horatio yo venía pero a vosotros espero que tú puedes tu pueden salvar

Voz 0210 24:18 con un barco de niños que se lleva Gary tal no te recibe el presidente y allí regulares herido el presidente osadas pero

Voz 0874 24:25 pero espera yo qué sé yo estamos en la radio Antonio monta un debate busca a alguien que convenza a este hombre que está equivocado por no entender

Voz 18 24:31 claro que hay un perfil claro

Voz 19 24:37 pero es que

Voz 18 24:39 estoy estaba afónica no vale eh tú por ejemplo mira tu propia novia que es fan pero lo suyo era muy fan de hierro y salvadora

Voz 0210 24:53 no no no tenía usted es fan de James Ross a muerte si a qué nivel sin sin broma gusta aparte que se cruza con fajas de otro pianista leyendo una hostia por la calle le gusta mucho porque su sensibilidad por qué es una tía

Voz 0874 25:07 lo es por su sensibilidad como habla

Voz 0210 25:09 eh cómo enfrenta habla Dida las cosas todo si yo les digo que a este chaval chavalín les da asco como perdona a qué qué opina de una persona que tiene aquí es este chaval

Voz 18 25:22 ya vale a chavales que ya le vale con la vida ya te vale pero nos ha dicho nada malo yo ahora trabajó en Mediaset sabiendo todo lo que hago es llevarlo a la crispación y conflicto entero a ver si él no tiene gusto de que les guste King's Road regalos fan son majos tío es que qué hacemos

Voz 22 25:43 ha ganado ganado ha ganado porque ha ganado el el buen rollo

Voz 18 25:48 qué animo que hace escuchando que verás como el encuentro ya encima te hará fan de verdad además de dos minutos señor Hay yo quiero ser feliz como usted la verdad hasta yo lo que quiero es que me

Voz 0874 26:02 tú también me gusta ese abrazo a abrazo muchísimas gracias

Voz 18 26:16 aplausos al frente que nos queman ganado por por lo visto llorar Antonio Castelo

Voz 0874 26:22 estoy la verdad me ha pillado oye nos llama parodia es nombre Prodi buenos días

Voz 0470 26:28 si es necesario para yo di Rosa Rosario Pardo

Voz 0874 26:32 es algo que tal cómo estás

Voz 23 26:33 me encanta me encanta tu programa y sirve de que los cómicos que están allí me encantan y sobre todo andando él Burque que mis que es mañana

Voz 18 26:43 la mesa que es el que luego que el tema no es el bueno está aquí señora no se dice que

Voz 3 26:56 sí

Voz 0874 26:56 sí pero pero la pregunta pero la pregunta

Voz 18 27:00 qué opina de James Brown

Voz 23 27:01 en en que es un buen tipo toca hacer efecto tienen mucha sensibilidad y mucho arte es un don que tiene incluso me encanta

Voz 18 27:11 Dios como le como letrina que Hacienda lo voy a gozar que les gusta todas las madres

Voz 23 27:21 por su que yo he bailado Valdés muchos años y me gustan las Mika tienen bueno por las circunstancias de la vida yo soy peruana yo no soy de aquí me encanta me encanta

Voz 0874 27:33 estés ahí

Voz 18 27:35 claro que sí aquí hombre si vive aquí es de aquí de escuchas de la verdad

Voz 23 27:38 claro ya estoy nacional pero no hay que olvidar sus raíces y me como usted

Voz 0874 27:44 claro

Voz 23 27:47 un inmigrante

Voz 18 27:48 sí pero más todavía ha vendido a robarnos el trabajo

Voz 3 27:53 sí señor

Voz 0470 27:58 yo no fácil por montar un partido político en este mes

Voz 23 28:01 entonces esto es lo que ustedes fueron primero a mi país

Voz 0874 28:09 mire le voy a contar una historia mi mi hija pequeña cuando estaba en Estados Unidos tenía una amiga que el americana pero sus padres eran peruanos y un día discutieron mi hija amiga y no el de nos hablaba entonces mi hija vino a casa y me dijo papá es que mi amiga prenda que es la hija de peruanos dicen de hecho que es que ahora le caigo mal y que además les robamos el oro

Voz 18 28:33 era la primera vez que alguien me dejan hablar preocupa de la historia

Voz 23 28:41 la historia lo que hicieran el pasado Kevin el pasado yo doy gracias a Dios de que ahora estoy acá el cariño es mutuo doy gracias porque este país me ha salvado de a mi marido a misa y todo yo me siento me siento española puede dormida ya está

Voz 18 29:00 sí sí sí sí sí que peruano que está está usted trabajando creo no

Voz 23 29:11 sí sí estoy trabajando al servicio del hogar y pico

Voz 18 29:14 ah perdón a parar un momento y está llamando a ahí

Voz 0874 29:23 a él por este la mejor ya se lo agradezco que muchísimas gracias por llamar esta excusa

Voz 23 29:29 ahora bien por tenencia de programa tan lindo taludes me Manuel Burque que no

Voz 3 29:33 no me he mencionado Burque Roser estaba despidiendo

Voz 18 29:37 tengo muchas gracias Rosario teníamos que parar un poco ahora volvemos

Voz 2 29:49 que a mí me voy

Voz 24 30:05 hola

Voz 22 30:15 en A vivir

Voz 25 30:20 que son dos días Javier

Voz 0561 30:22 Hinault hola soy Emilio Sánchez Vicario conoces Leo Tron el cansancio a mí no me detiene mis compañeros de pista Leo trono energía y le otro en articulaciones descubren que producto Leo Tron se adapta mejor a tus necesidades vitaminas de otro punto es ida a lo mejor de ti mismo en todo lo que hay

Voz 26 30:45 hay vídeos que han dejado ligados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen el novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef punto es

Voz 10 31:05 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros en unas tarjetas regalo de El Corte Inglés acto reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa hay puente de mayo anticipa reserva de tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés es sujeta a su aprobación

Voz 27 31:37 hola sí me gustaría anunciar mi negocio

Voz 0874 31:39 claro que me gustaría escuchar sin sin

Voz 27 31:41 como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero

Voz 28 31:44 pero que sea fácil rápido yo estoy aquí afirma

Voz 0874 31:47 también es posible esto es lo que quieres

Voz 29 31:49 aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán el proceso entre y ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 30 32:07 sido una ola de frío en toda la Península con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas en resumen hoy será un día

Voz 31 32:15 el tiempo que haga cuanto con lleva que ahora un claro desde diecinueve mil trescientos euros para que cualquier día sea un día habanero oferta pero financiadas con Force balón Finance hasta el treinta y uno de marzo

Voz 32 32:28 sí

Voz 30 32:36 a vivir que son dos

Voz 6 32:49 la Cadena SER presenta el placer de escuchar una tarde extremadamente caluroso a principios de julio un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la calle de ese con paso lento e indeciso se dirigió al puente acá

Voz 8 33:09 había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera

Voz 6 33:12 su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de cinco pisos más que una habitación parecía una alacena en cuanto a la patrona que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión ocupaba un departamento del piso de abajo de modo que nuestro joven cada vez que salía se veía obligado al pasar por delante de la puerta de la cocina quedaba a la escalera estaba casi siempre abierta de par en paz en esos momentos experimentaba invariablemente una sensación grata de vago temor que humillaba daba su semblante una expresión sombría debía una cantidad considerable a la patrona y por eso tenía encontrarse con ella no es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida por el contrario se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación de tensión incesante que hallaba en la hipocondríaco se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo tan Islam que no sólo temía encontrarse con su patrona sino que rehuía toda relación con sus semejantes

Voz 9 34:20 crimen y castigo Fiódor Dostoievski mil ochocientos sesenta y seis

Voz 18 34:25 cadena SER

Voz 0874 36:05 bueno pues ya estamos en A Vivir con un grupo de fans James Brown a los que no hemos dejado salir

Voz 18 36:10 a algunos claros Anglada nada que quería hacer

Voz 0874 36:14 yo pequeños pobrecillo chicas que se han ido llegó ya se está haciendo y luego han vuelto la cosa como el momento disolviera cómo aprovechar estamos en como decía Antonio como diría Broncano en la presión SAS y mete este programa porque no teníamos guión no sabemos muy bien ni qué hacer ni de qué hablar porque quién elabora esta sección ayer estuvo de vacaciones Ruth

Voz 18 36:32 de Golda

Voz 0874 36:33 qué barbaridad estado a punto de decir menos mal que parado antes de meter la pata estuvo de huelga cómo tuvo que estar y cómo había que hacer a trabajar te cuando bueno habían Dennis ayer no había no pero chicas claro de las compañeras de la red acción pues yo creo que no había ninguna prueba ninguna cuántas y cuántas son cuando saco el dos chicos y chicas currado tu programa Montoro a todos salvo a Rico esas tres tu están haciendo el resto son mujeres usáis te sacan sus pero vamos os faltaba uno digamos que no teníamos manos suficiente para todo lo que teníamos por delante pero también alguien del programa hizo que no era mujer también hizo huelga y la relación estaba vacía

Voz 9 37:21 hay que decirlo porque en periodismo

Voz 0874 37:23 la mayor parte de los redactores son mujeres la mayor parte de los altos cargos son hombres y es verdad pero esto es una cosa que pasa es que es lamentable buena pues por culpa de no por culpa o gracias a la huelga de ayer hoy queríamos demostrar que si las mujeres no trabajan de alguna manera se tiene que notar y claro este programa se emite sábados y domingos la huelga fue hace ya va para veinticuatro horas pero si no hubiéramos hecho o algo así nadie sabría que gente como Paqui o gente como Lourdes son gente como Concha

Voz 9 37:51 yo como Valentina o como jamás la de los polvos

Voz 0874 37:54 pues mira de las castañas

Voz 18 37:57 que no te vayas por favor estoy sufriendo este programa está muy raro la verdad está sufriendo que vamos a hacer ahora Javier

Voz 0874 38:03 quedan me es que podíamos hacer podíamos podríamos hablar de James Brown podíamos ya no sabemos algo tenemos agotado toda la la ópera bufa

Voz 0485 38:13 por cierto que va lo tuyo David buen muy bien la verdad es que te den tuviste la semana Basadre di la gracia Ibai y la verdad es que esté hoy tiene Juanra Bonet también El Mundo éxodo El Mundo Today o sí sí sí sí todavía pero repasando la historia de Juanra Bonet líquido flipado Tunde programas

Voz 0874 38:32 claro hombre

Voz 0485 38:33 que ha estado en televisión es algo espectacular digo el empate con ocho años au algo incluso un problema con Leticia Sabater que estaba la voz que era con mucha marcha con muchas más que no hay ningún documento en Youtube ya está muy contento por eso

Voz 0874 38:50 no hay ningún documento que lo mejor es mejor presentador de tele de España cuando aún si te voy a mi vecino porque vive en mi bloque muy buena

Voz 0210 38:57 haciendo política e cuando era reportero caigan caerán

Voz 0874 38:59 muy buenas bueno estaba en la puerta del Congreso todo bien ir hacia muy muy muy bien hablando de vecinos que con Pedro Piqueras por cierto

Voz 0210 39:06 pues muy bien eh el otro día me perdí unas cañas con él y nuestro portero Sergio pero el mando un abrazo porque estaba currando y no llegue a las cañas por cierto que hablábamos de mujer eso quería hacer una cosa al mejor monólogo de este año mejor gala que hablo de los Oscar que fue un poco fiasco porque eh Kevin Hart lo lo sacaron por un tuit antiguo que que alguien le hizo una captura que contara un chiste que era un poco los hay como incorrecto tal y lo quitaron de los Oscar los sacaron de presentadores él mismo se bajó dijo mira prefiero no presentarlo que la gala fue muy rara sea una gala con actores no ha tenido mucho éxito pues eh la para mí la gala del año y el monólogo del año ha sido en los Spirit Awards de Ory plaza e una cómica una actriz cómica que la podéis buscarlo donde en Youtube yo creo país ver el monólogo de Spirit Awards los premios del cine independiente americano tiene unos pedazo de premios también eh que siempre hacen el chiste de son los premios a los que cuando vas hacia la gala a tu conductor de Uber hay que decirles sí sí es

Voz 18 40:07 por aquí siga por ahí sí que son en una playa no

Voz 0210 40:10 cierto rarísimo la la tía hizo un monólogo de verdad es que yo creo que ha sido el mejor de todos los últimos premios

Voz 38 40:17 ha sido muy y muy guay la país ver también en la película hazmerreír de Adam Sandler es de la de la Quinta de de

Voz 0210 40:26 sí Ansari textos cómicos que aprende actores que aprendieron a hacer monólogos para hacer esta película hazmerreír muchos de ellos ya se quedaron como profesionales monologuistas dejaron su carrera de actores

Voz 0874 40:34 hay que decir antes comentaba una persona que está aquí en el estudio decía que no había ninguna mujer en esta mesa y es verdad yo me está pues con con sus obras de teatro y con casa en la televisión mallorquina Ana está con mil historias tan bien tan bueno

Voz 18 40:49 es más éxito que nosotros

Voz 0874 40:52 pero claro nosotros ahora estamos sufriendo o con nosotros como creadores de contenidos sufrimos el el machismo de la última generación porque ahora es cuando empieza a haber más cómicas antes también era una profesión a la que prácticamente no se dedicaban unos en las dejaba dedicarse y ahora es cuando por fin está empezando a ver una nueva generación una no sé más gente que se suma a este carro y que y que intenta plasmar la cara no Ibisevic montar el brazo

Voz 0210 41:20 yo siempre tengo para mí en Vitoria personal de porque hay menos cómicas es porque una chica que en su en escenario la tanda Begues lo que yo soy especialista tal eh la juzgan tan duramente que se te hace muy difícil romper esa barrera de los así el ayer lo hablaba con no sé quién de sólo lo que tienes que hacer como para pasar esas lo que tienes que hacer como persona para ser cómico de Stendhal ya es es ir contra natura porque es algo que se te da muy mal principio nadie ser es sufrir sufrir sufrir y además como tía pole como un cuarenta por ciento más de impedimentos porque la gente te juzga muy duro porque los dueños de los garitos son tíos de la noche la Madrid es todo un horror es todo un infierno

Voz 0874 42:01 tiene nunca te juzgan por ejemplo cuando te subes a un escenario con la ropa que llevas en ese momento claro que sueñas que llevas cada sábado por ejemplo yo

Voz 0210 42:07 exactamente sí por ejemplo eh hay que gente abstrae mucho de lo que está diciendo

Voz 0874 42:11 eso una chica los primeros seis minutos

Voz 0210 42:14 el escenario el litoral y yo lo he visto mil veces y lo ha hablado con ella se habla hablamos de que comentamos en tándem de risas yo creo que entre cómicos con las cómicas y creo que no

Voz 0874 42:23 no hay esa dureza porque las que es un mundo yo creo bastante abierto pero pero el público es duro y pero fíjate cuando cuando empezamos es de este programa que hace ya algo más de seis años yo recuerdo que cardiopatía perdido pues más de tres lustros de historia contemporánea española yo no sabía quién era famoso quién era bueno quién era malo en este país recuerdo que que pedí entre otros sepan Paqui Ramos que hicieran una lista de cómicos en los que yo me podía fijar que yo podía valorar alguna manía era no ir recuerdo que en la lista no había prácticamente mujeres si yo pregunto porque no hay mujeres que es que esta Eva Hache está no recuerdo quién más

Voz 0210 42:58 hay unas cuantas pero pero pero poco más

Voz 0874 43:00 sin embargo ahora ya no pasa esto yo me han pasado solamente seis años no pero la cuestión en todos los trabajos de la vida y eso es la cuestión es que te dejan equivocar te te hostiase les deja equivocarse muchísimo menos que los tíos general el problema no es que las buenas llega al porque yo creo que las buenas llegan las que tienen que llegar sola regulares y las malas que lo que pasa con los buenos regulares y malos llegamos y las tías sólo llega la muy buenas es es esa es la cuestión hay una generación de chicas cómica

Voz 18 43:25 las Carolina Noriega te Gimeno bueno

Voz 0485 43:29 pues claro que que está tirado como ahí coordinado de comí con Paramount Comedy muchos años que pasaron una

Voz 0210 43:36 épocas durísimo muy dura muy dura

Voz 0485 43:39 n mucho delito el otro día estuve hablando con un conmigo y estuve actuando un bar de Torre Pacheco en Murcia que cuidado por la noches no no haya hace dos semanas

Voz 18 43:49 cero Domingo sabemos cuánta gente gusta Vox en Torre Pacheco y la verdad es que cuando actúe ahí una

Voz 0485 43:57 te digo cuando tenía una cómica aquí en este público lo di mucho mérito porque es verdad lo que dicen no lo tiene lo tiene más difícil la hora de enfrentarse a ese público que no está sentado en una butaca como un teatro diferente hay muchas cómica han pasado por ahí la verdad porque

Voz 0874 44:12 a qué tipo de público es cómo se comporta que es

Voz 0485 44:15 bueno la verdad que comentarios poco sí hace comentario si creen que a veces se creen que es un diálogo entre ir de observar ese diálogo enfrentarte un poco él otras que están riendo a otras que les suenan el Movi se ponen a hablar a dos metros tuyo

Voz 0210 44:31 yo hay un poco con la que antes se vuelve más duro es ver es que es verdad parece una hornada pero de verdad que no lo es su saque

Voz 18 44:36 duro muy duro para que suene

Voz 0210 44:38 canario hizo el otro día bueno en en el programa de aquí Fleta Holanda que hablamos de Standard el otro día y Robin

Voz 0874 44:45 dijo el sitio que él sabe donde está prohibida actual

Voz 0210 44:48 cómicas así el serio dueño no deja

Voz 0874 44:51 ahí es que no

Voz 0210 44:53 no a ver el claro él él se yo creo que los dueños algunos dicen ese cuando vieron una chica la gente se le se le pone más en contra ahí es más difícil todo se vuelve un infierno que tal pero claro no puedes hacer eso porque sino entonces uno tapón

Voz 18 45:06 avanza nada lo es difícil decir bueno

Voz 0874 45:09 estamos hablando de esto de cualquier cosa que ocurra porque no tenemos guión como respeto al día de huelga que ayer hicieron las mujeres de este programa fracturas de la SER así que yo tengo un invitado pero sólo tengo un libro que se lo he leído una hoja manchada con grasa de churros de tiene un nombre

Voz 0485 45:28 que quedan para uso efectivo Rupérez

Voz 0874 45:30 este autor del libro Mi vida por un Like y compañero

Voz 18 45:33 amigo de clase estés ahí ahí qué tal

Voz 0470 45:37 cómo estáis siento mucho

Voz 18 45:40 qué te perfecto pleno era Xi Jinping

Voz 0470 45:43 no me permito opinar de este señor el otro día en el trabajo salió a colación ahí su profundo que

Voz 18 45:49 a aquí no van a meterse con esa casa James Robbie genera polémica inmediata

Voz 0874 45:54 es orillo no es bueno tú escribe usted este libro tal y como cuenta Senel que tiene dos hijas pequeñas porque no sabes muy bien cuál va a ser la relación de tus hijas con las redes sociales

Voz 20 46:05 sí tengo una niña de seis años que a los cinco vino un día y me dijo papá por qué no me haces un vídeo para Youtube aquí hacemos manualidades y tal y aluciné y luego el niño chiquitito que tiene dos años pero va camino como todos los hijos de esa generación no sabes que es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar entonces juntando eso mis propios miedos sólo incertidumbre sobre qué me encontrar en en ya más me cine perpetuó con el fenómeno de los influencer Instagram Mercy youtubers de que de repente son más famoso Jémez sigue Ronaldo que dominan nuestra vida y la vida sobre todo lo más jóvenes pues me decidía a meter un poquito en este tema para hacer un libro que fuese divertido y ameno tal pero que a los padres para tener algo de lo que hablar con sus hijos

Voz 0874 46:53 porque si no van a estar en la mesa

Voz 20 46:55 que no me pasa porque va dirigido a padres

Voz 0874 46:58 el libro no padre sí pueden hablar de James Hook que es transversal

Voz 18 47:01 aquí en todas las edades excelente persona no hay una parte

Voz 0874 47:04 es muy interesante del libro tú tratas de entender por qué a ellos y no tan pequeños ella no hablamos solamente de cinco seis hablamos también de doce trece les hacen gracia cosas que a los de diez años más nunca les harían gracia porque además tú esto lo deja muy claro es diferente tener cincuenta cuarenta treinta veinte no entienden entre ellos los de treinta no entienden a los de veinte ya

Voz 20 47:24 ahora está viendo generaciones estancas donde tú tienes a tu referentes no son los mismos los que tenemos nosotros pues somos unos Trogloditas de lo que yo defiendo es que por más que estamos yo tengo como Quique cuarenta

Voz 18 47:36 sí

Voz 20 47:36 hice How soon montó montón las redes sociales estoy metido tal no tiene nada que ver esas somos unos ancianos digitales comparados con los chavales de doce trece quince hilos más pequeña José sea el concepto de tienda redes sociales es donde y frente en otros a ver es obvio para venir aquí por el fardo de que vengo a la era que me entreviste en hablar del libro bajito esta gente les invito a todo el público a que también lo ponga las redes sociales pero no estoy retraído en vivida Veinticuatro horas ni tengo que estar constantemente forzando de lo que hago Instagram los chavales tan grave no sé

Voz 0470 48:09 en todo irá igual no tienen filtro ninguno lo estoy yo no tenían otro va a pagar la imagen mejor pero no filtro para decir por fin el en el váter por la mañana con un plato macarrones

Voz 0874 48:17 o haces botellón pero esto que digo lo aprendido siendo padres que el concepto de privacidad es completamente distinto ellos no no no entienden lo que es la privacidad porque no les interesa

Voz 20 48:27 la privacidad es algo que cotiza a la baja ahora más que nunca

Voz 0874 48:30 yo dejé de seguir a sobrinos porque me violentaba ellos Sami Khedira no quiero ver esto y lo deje de seguir decir no quiero saber nada de esto yo no quiero saber nada de esto es pero entró en el terreno del humor que yo te decía porque les hacen gracia cosas como yo que sé pues estas no hacer unos macarrones delante de una cámara

Voz 20 48:47 a ver yo creo que todos son muy básicos quiero decir que que a todos nosotros

Voz 0470 48:51 Gracia el vídeo de Berlín ese tropiezo una piel de plátano en se cae antes en los cómics de Zipi Zape y ahora cuando alguien lo hace de verdad en en España ya se hizo famoso chaval aquí ya te no

Voz 20 49:01 novillos de primeras a que si si es que todo eso de hecho hoy por la mañana en la tele Pombo y había vídeos de estos antiguos ahí grabado ese puesto si Isar reído a la gente se caía encima la paella entonces eso si así somos así de básicos y hacen gracia esas tonterías el Permach cuando pasan poco y eso parece que es lo único que en Youtube en Youtube hay millones de cosas súper buenas para ver con diez años con doce pero al final que están viendo están viendo a alguien hay profesores que ya da clases en Youtube de matemáticas para niños y es la leche pero es también de eso están viendo

Voz 0470 49:33 a uno que se pone un condón en la cabeza lleno de agua pues le queda claro así como