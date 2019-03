A Vivir Que Son Dos Días (16/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 7 01:00 era la primera ministra de Nueva Zelanda anuncia cambios en la ley de arma

Voz 0874 01:04 así tras los atentados en dos mezquitas Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 01:07 buenos días Javier Moro ha o a Cannes con similar con efecto inmediato dicho Jassim Artin la prohibición de posesión de armas semiautomáticas la primera ministra también ha valorado la actuación policial para detener a esas así

Voz 8 01:24 Nos el de pecho exija a voz en Cajastur de crisis Sexmero fama reciben

Voz 1940 01:31 CSKA Moscú que tardó XXXVI

Voz 1024 01:33 dos minutos entenderlo bajo custodia después de recibir el primer aviso esta noche el autor del tiroteo ha comparecido por primera vez ante el juez sintiendo ropa blanca y esposado de pies y manos Brenton fadista está acusado de asesinar a sangre fría a cuarenta y nueve personas otras cuarenta resultaron heridas un tiroteo que retransmitió en directo a través de Facebook durante diecisiete minutos

Voz 0874 01:58 Pablo Casado presenta sus cabezas de lista para las generales cuando se cumple un mes de precampaña lisas

Voz 1024 02:03 señoras a medida que acaban con la herencia marianista como Fátima Báñez Cristóbal Montoro y entran otros cercanos a José María Aznar como la ex diputada Cayetana Álvarez de Toledo que encabezará la candidatura por Barcelona por su parte Pedro Sánchez y Carmen Calvo arropan este mediodía la candidatura las candidaturas de Ángel Gabilondo a la presidencia con el Madrid de Pepu Hernández al Ayuntamiento ya por la tarde la capital acoge una marcha independentista catalana contra el juicio el proceso

Voz 0874 02:29 si hoy comienzan las multas por acceder sin permiso a Madrid Central

Voz 1024 02:33 si después de tres meses y medio en pruebas el Ayuntamiento empieza a aplicar sanciones de noventa euros que serán de cuarenta y cinco Se abonan en un plazo de veinte días las entradas a esta zona restringida estarán controladas por ciento quince cámaras una medida con la que el Consistorio quiere eliminar el tráfico de paso

Voz 0874 02:48 el corazón de la capital para reducir los niveles de contaminación

Voz 9 02:53 en la Cadena Ser

Voz 10 02:54 a vivir que son dos días Javier del Pino los precios son

Voz 0874 03:34 las grandes protagonistas de la actualidad en los últimos tiempos tanto están alterando el periodismo que se han creado medios especializados para desmentir las las redes sociales están probando en instrumentos para poder discernir cuándo una información es veraz cuando no lo es con la escuchar también en los últimos días como un líder político Pablo Casado se declaraba víctima de las técnicos con ese al final por cierto sabían creado en el seno de su propio partido quedan todavía seis semanas para las elecciones Antonio buenos días

Voz 11 04:00 son buenos días y parece que los conservadores españoles han comenzado una carrera por ver quién llega la ultraderecha y más allá la semana estaba como el intento de Ciudadanos de paralizar el permiso de paternidad que tiene que entrar en vigor el próximo uno de abril continuaba con los manejos de Vox en Andalucía para conocer los datos de empleados de una ONG de una empresa que trabajan para la Junta en temas de violencia machista y ha terminado con la polémica de las mujeres inmigrantes en situación irregular que quieren dar sus hijos en adopción para que como ha dicho alguna dirigente popular no terminen un contenedor por cierto que ya sabemos que Pablo Casado rechaza esos términos que eso que le han hecho a él él no se lo haría ni siquiera a un político

Voz 1940 04:39 el tercer mundo

Voz 12 04:58 porque así no

Voz 0874 05:00 mejor fijarse en las huelgas y las manifestaciones de estudiantes ayer en todo el mundo para pedir medidas contra el cambio climático estudiantes de dos mil ciudades en ciento veintitrés países que salieron a la calle con el convencimiento de que hay que actuar para salvar el planeta la promotora de esas movilizaciones es una adolescente sueca de dieciséis años Greta que en el Foro de Davos de el último Foro de Davos acusó a quiénes participaban en el de robarles el futuro a ella ya sus hijos

Voz 11 05:26 anoche en Hora Veinticinco Hora Veinticinco se emitió desde Barcelona desde el mediático un edificio con cuatro fachadas diferentes recubierta de una piel especial el ERTE un material que consigue la aclimatación y el ahorro energético que es símbolo de la nueva arquitectura sometida a los criterios de sostenibilidad y eficacia en el programa Se habló con algunos representantes de la iniciativa Friday forfaits por qué habían marchado ayer por las calles de Barcelona Gemma barrió Cartes estudiante universitaria resumía así en moto

Voz 13 05:55 no es al movilizaciones creo que es el más grande que afronta la humanidad en estos momentos en la magnitud del problema crece cuando resulta que

Voz 14 06:05 que la mayoría de la gente no está no está

Voz 11 07:38 el acuerdo entrará en vigor en dos mil treinta y cinco años después de lo previsto de momento no sabemos si finalmente Estados Unidos un decidirá respetarlo la declaración final de Nairobi deja fuera el tema de la deforestación la resolución final habla de aumentar los esfuerzos de la comunidad con el fin de atajar los desafíos medioambientales comunes y establece el compromiso de emprender acciones para restaurar proteger los ecosistemas marinos y costeros

Voz 9 08:17 vamos ahora lo otro restos del pasado hay fecha y hay lugar la Rey inhumación de los restos de Franco será el diez de junio por la mañana el lugar al tiran será al panteón de Mingo Rubio el par que es de titularidad estatal ayer

Voz 0874 08:38 la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en la rueda de prensa después del Consejo de todas formas la Rey inhumación queda pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar que ha pedido a la familia familias el tribunal lo para esa fecha lógicamente se paralizan recordemos que habrán transcurridos seis semanas desde las elecciones del veintiocho de abril y que será difícil que en esa fecha se haya formado gobierno porque están por medio también las elecciones europeas las municipales las autonómicas y por supuesto

Voz 11 09:03 de los pactos Calvo señaló que se había elegido la fecha porque estaba ya fuera del periodo electoral añadió que el gobierno que tenga España en esa fecha tendrá que ejecutar esa decisión sino realiza una modificación de la Ley de Memoria Histórica para impedir el traslado el traslado de los restos la vicepresidenta explicó también que la familia tendrá la posibilidad de realizar una ceremonia íntima en el lugar de la inhumación que sólo será para familiares

Voz 4 09:29 lo hemos

Voz 0874 09:33 tampoco la polémica de las semanas a medida propuesta por el Partido Popular para que las mujeres embarazadas en situación irregular no puedan ser expulsadas si tienen la intención de dar su hijo en adopción son muchas estas reacciones contrarias a esa medida vamos a hablar de esto a lo largo del programa entre otras reacciones está la de Médicos del Mundo Javier Guelbenzu ex vicepresidente de esa asociación Javier cómo estás buenos días

Voz 7 09:55 hola buenos días Javier qué consecuencias creéis que puede tener la aplicación de esa medida que incluye en la Ley de Apoyo a la Maternidad el Partido Popular

Voz 17 10:04 hombre es realmente es curioso que han propuesto algo que vulnera los derechos que de personas que que son está en una situación irregular verdaderamente lo que a nosotros nos interesa es porque les tienen dar más derechos a las que aceptan darle en donación no a las que tienen seguir su embarazo que es lo normal que realmente no se está atendiendo a pesar de toda la universalización de la asistencia en los primeros noventa días hay muchísimas mujeres sobre todo en comunidades como Alicia en el cual se han dado normas para que no se les a tiendas y no tiene la cartilla en condiciones

Voz 0874 10:57 no se les impone a las mujeres el peaje del embarazo que protegen tendrían las mujeres embarazadas que no quieran dar a sus hijos en adopción

Voz 17 11:06 lo que nos preguntamos nosotros es decir realmente a estas mujeres tienen derecho a la ciencia ante lo que vemos es que a pesar de tener interés de de una adopción especie sería unos casos mínimos sería además en un sentido cuando hablan de confidencialidad cuando habla de de de darles más derechos pues el contraponen a los derechos qué tienen estas mujeres a que se les afecta ya formar una familia bien ya que no les vulneren sus derechos como personas y como migrantes

Voz 0874 11:51 Javier Guelbenzu vicepresidente de Médicos del Mundo gracias Javier un abrazo

Voz 16 11:55 muchas gracias

Voz 17 13:15 bueno pues en España tenemos de todo depende un poco de la comunidad autónoma a la que pertenece a la persona la herramienta demencias otra vinculado llena servicios sociales bien incluso dice usted es el autor de la comunidad autónoma no algunas sociales municipales y en otras ocasiones como por ejemplo la comunidad autónoma Ocean aclara que yo en este momento están integrados en el sistema de salud no todos dentro una salud pública hay entidades que son privadas privadas y eso suponía un sobrecoste para otros lanzamiento y otra las como por ejemplo el hombre que dependen del lugar tiene convenios conciertos a veces concursa a concursos públicos yo a veces no tiene ningún tipo hubo respaldo porque mi personal casi siempre hay algún pequeño aunque son pequeños respaldo lo cual no es un sistema de salud sino que tienen un respaldo económico

Voz 0874 14:07 ah pero hay que fijarse siempre en nosotros lo decís en el origen no atajar las drogodependencias o analizarlas desde un campo solamente de actuación sino contemplarla como un problema que tiene muchos factores de origen

Voz 17 14:20 efectivamente el tema de los factores de riesgo es esencial en el tratamiento de las adicciones cuando dio el otro también con una persona que tenga problemas adicción ya sino también lo previo como encontrabas lo anterior la prevención la provincia no siempre está reconocida como algo decíamos vial por ejemplo no que vamos a hablar el lunes en Viena es una prevención no sólo del consumo a sustancia adultos que ya tenemos evidencia científica internacional destruye entre patronal sobre que el hecho de que los padres consuman alcohol o sustancias va implicar los caballos para la vida que cuando sea mayor el pequeño niño la niña sino también prevención cuanto abusos sexuales físicos o emocionales

Voz 0874 15:03 claro porque estamos obligados a que

Voz 17 15:05 las personas que han sido pequeñas de mayo tiene una gravísima de desarrollar un trastorno Haití

Voz 0874 15:11 sí bueno Félix en este programa está James Brown quedaba abiertamente de esa relación en sus libros y en sus entrevistas en sus intervenciones vosotros pues es un estudio en ese sentido no sí sí sí

Voz 17 15:22 tiene como te cosa de doscientas personas no obstante lo haciendo a dos personas una marcha llevo española o mejor dicho española Griega cuando más un poquito más grande hemos hecho un seguimiento de las personas que entran en tratamiento hasta los doce meses de tratamiento sabiendo que sucede distracción de la niña base respecto a a todo factores problemáticos que hay ahora no posible sería la ADIC bueno también porque observan que hay un perfil prácticamente normalizado persona han trabajado tratamientos que han tenido relativamente muy pocos tratamientos sea sólo uno de tratamiento previo a una diciendo su perfil como a la sociedad y esto nos hace visible

Voz 1940 16:04 entiendo

Voz 17 16:04 dado que su vecino el quinto poder segundo o mi compañero en un restaurante puede estar sufriendo un trastorno afectivo con con iba sin embargo está integrado sucedan

Voz 0874 16:16 Félix Rueda coordinador de terapéutico de la asociación Proyecto Hombre gracias Félix suerte un abrazo

Voz 20 16:21 muchísimas gracias que defendía o no

Voz 3 16:27 eso sí

Voz 0874 16:32 se calcula que en el mundo hay más de cuarenta y siete millones de afectados por el Alzheimer una enfermedad degenerativa muy cruel

Voz 9 16:39 porque te ocurre poco a poco los recuerdos prácticamente todo

Voz 0874 16:43 tu conciencia vamos a conocer un programa que se llama emociones que dejan huella su programa de terapia con perros que llevan a cabo la cátedra animales y la sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos con la Asociación cinco animal Gema Jiménez ha asistido a una de las sesiones que hacen en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid

Voz 10 17:01 mira

Voz 21 17:06 no vamos a ver

Voz 6 17:14 el hombre de

Voz 21 17:16 es que ya es difícil como yo prefiero como comérselos soy Rocío soy psicóloga experta en intervenciones asistidos con animales llevo trabajando en su animal seis años dentro de las terapias asistidas perros como con caballos mi trabajo para mejorar la calidad de vida de todo tipo de colectivos la unidad ahí hacemos la eh compensada pero es lo que me ha a CIE en el poder cuidar del perro y poder tener el sentimiento de que vuelven a ser cuidadores como han sido con sus hijos como han sido con sus ovejas como ha sido con sus caballos en el pueblo porque hay mucha reminiscencia rural les hace generar muchos sentimientos positivos y sentí bastante mejor no vados sobre queremos nos vamos es una pregunta a la primera en los perros la crisis aquí

Voz 22 18:59 siempre lo que había querido

Voz 21 19:05 si a los perros por la tristeza lo veinte anda la zaga danos oró nos pueden ayudar a mejorar nuestras emociones no qué os ha aportado la perrita hoy un cariño nos gusta Pablo Samira carencias

Voz 22 19:33 además eso que fuera aquí me llena es venir aquí es un aquí se aquí nada

Voz 10 19:43 me gustó mucho

Voz 21 19:48 las dependa de hace sentir mejor porque no

Voz 10 19:53 intento que además los ha enseñado también muchas cosas más que nosotros a ella

Voz 9 20:18 este experto las cosa nosotros Abertis que suele pasar por la cabeza al escritor Javier Pérez Andújar

Voz 10 20:38 sí

Voz 24 20:45 la espera

Voz 25 20:50 creo que fue Ortega y Gasset y dijo que cada quince años surge una nueva generación estos días se han cumplido quince años del atentado terrorista del 11M nosotros

Voz 0874 21:01 los fuimos los testigos desde el primer

Voz 25 21:03 minutos nos sentimos íntimamente unidos a las víctimas por el dolor por supuesto el miedo vino luego pero el miedo no une el miedo a Isla hoy todo aquello hay que recordárselo a la generación siguiente cada generación es un mundo distinto para nosotros el universo ya estaba en marcha lo que nos gustaba empezaba a replicarse con segundas partes en el cine daban por ejemplo Kill Bill dos se acuerdan del silbido en la película aún lo lleva a mucha gente en el móvil quizá el atentado del 11M fue también una segunda parte del 11S de las Torres Gemelas la imagen del tren descarrilado de los vagones reventados fuera de la días mostraba la dimensión de la masacre pero también simbolizaba la destrucción del progreso porque el tren es una alegoría del paso de gigante que significó el siglo XIX la máquina de vapor el ferrocarril el tren de alta velocidad desde tiempos Stephenson toda locomotora ha sido una leyenda la épica que el mar la navegación fue imprimiendo nosotros a lo largo de milenios el ferrocarril no es la grabó a fuego en poco más de doscientos años la diferencia entre la Edad Media el actualidad son unas vías de tren con los trenes eléctricos de juguete el cine exigen las bicicletas íbamos a despedir desde el siglo XX convirtiendo en regalos sensacionales para niñas y niños lo que nos había hecho modernos el cine y la velocidad hoy son antigualla los inventos de una generación se convierten en los juguetes de la siguiente pero no es lo mismo un tren de mentira que un tren de mentiras

Voz 1 22:54 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 19 22:58 buenos días

Voz 38 27:53 ya

Voz 39 28:02 sí

Voz 10 28:32 hay yo esto

Voz 0874 28:55 son los navarros no es muy Navarro efectivamente quedó enganchado a empezar ases del grupo de Alcalá la semana pasada

Voz 25 29:01 hombre es que la historia que nos contaba marino aquí el último sábado me sigue teniendo un poquito impresionado no ese grupo Navarra casi unos niños tocando después en las mejores salas de Las Vegas compartiendo camerino con Sinatra Welby

Voz 0874 29:15 es en los años sesenta setenta pasado hablábamos con él y conocíamos la historia eran años en los que el rock en España estaba solamente dando sus primeros pasos eso no estaba bien visto por el franquismo no diríamos que aislados del mundo

Voz 7 29:27 de lado la verdad es que tiene gracia que la manera de conectarse con exterior

Voz 25 29:31 ya bueno pues básicamente por por las bases militares de Estados Unidos por ahí al muchas cosas que no entraban por otras vías en esas bases nos contaban también marino te acuerdas no que tocaron Home para invitados ilustres como John Wayne no Robert Mitchum

Voz 0874 29:45 yo estoy escuna una alta carga etílica en sus venas por lo que él decía andaban por aquí preocupa de Ava Gardner que enamoró de Madrid y que vivía aquí hace tiempo no veo que un extra que cuenta con una conoces

Voz 25 29:55 te has visto la sede Arde Madrid viste pues bueno está bastante bien creo yo y habla de ese Madrid

Voz 1933 30:00 Ava Gardner con sus excesos subrayó

Voz 25 30:02 Bezas sus problemas también convecinos ilustres como General Perón que hubiera hecho nuestro país más de diez años

Voz 1024 30:10 por su parte porque cuando uno p alguna responsabilidad Ma

Voz 25 30:21 esto es una Valdo vivía en Madrid de no esto es una declaración que hacía desde la residencia que tenía en la zona de Puerta de Hierro una zona zona bien de Madrid dice lo había habido de su país y Bono vive una primera temporada en el Viso que ahí es donde tenía como vecina y donde no estaba del todo a gusto porque esas fiestas queda ahora actriz unidas en su casa colas que decían que no podían dormir no ni él ni Isabelita Perón con la que se había casado aquí en Madrid sigue viviendo en esa casa de Puerta de Hierro Isabelita no Isabelita volvió después Argentina pasó un tiempo presa y finalmente regresó a Madrid sigue viviendo en bueno en Villaviciosa de Don a las afueras de Madrid en un chalet casi fortificado aliados sado que tiene las persianas siempre bajadas por la fachada delantera y casi no sale pero bueno más allá de las fiestas de de Ava Gardner con Perón de vecino debían ser años duros para empezar a hacer rock en España acuérdate de los que de lo que nos contaba también marinos otro día de de lo que pasaba con esos viajes que hacía en España desde Alemania donde tocaban en las bases

Voz 0825 31:16 en Alemania habíamos encontrado equipo musical

Voz 19 31:19 el amplificador de guitarra del último momento dándolo cuando venimos a España Mi padre los vendía los volvíamos a Alemania sin nada si recuerdo bien alguno de los equipos

Voz 9 31:29 se se los vendió a Los Brincos Los Piqué ni que sí

Voz 7 32:10 en este programa hacemos periodismo de investigación tenemos que preguntar al portavoz de los peniques recuerdas haber comprado instrumentos musicales a Vicente Zárate y para nada he de decir que Marino Marino hablaba de Los Brincos eh luego si si alguien alguien son una mala persona hubiera mala persona en recuerdo de su padre en realidad María

Voz 0874 32:30 presenta Ignacio Martín Sequero es que es bajista y uno de los miembros fundadores de los pequen Iker

Voz 1940 32:35 en activo porque el grupo están activo efectivamente nosotros no nacimos como grupo en cincuenta y nueve pues cogimos como referencia a un grupo inglés ese aval osados bueno hasta tal punto menos impacto en el primer disco hicimos el dijo que graban nosotros en el año sesenta y uno iba una canción que era realmente de los Apache

Voz 40 33:02 sí sí

Voz 9 33:38 pero ellos tenían una es también

Voz 1940 33:41 nosotros llegamos a tener esa estrato Caster en el año sesenta y dos sesenta y tres llegando al sesenta y tres

Voz 0874 33:48 empastes en España

Voz 1940 33:50 no fue al final un regalo de que habéis hablado hace un rato

Voz 0874 33:54 a ver hay querer llegar a vosotros os invitan a tocar en una fiesta

Voz 1940 33:57 correcto de Domingo Perón de Juan Domingo Perón

Voz 0874 34:00 luego hablamos de la pasividad de que hubiera un cadáver en la planta de arriba pero primero vamos a

Voz 1940 34:03 si esa fiesta la dio él para presentar a su reciente esposa que era Isabelita estaba en esa fiesta pues creo que estaba que yo no los conocía tampoco porque entonces no estaba en los telediarios como ahora que te enteras de todo de luto uno vale no no te enteraba pero allí creo que había ministros de Franco en fin ha estado toda la historia la crème de la crème de Madrid crema de la crema y vosotros como unos chavales peniques toque Kenny que no hicieron hay una pequeña tarima y él se acercó a nosotros hombre dale que Juan pero sé que es que soy muy jovencitos nosotros tendríamos al Rey durante el quince dieciséis años por ahí tendríamos esa es la cosa que le le hizo mucha gracia y después de haber tocado dice bueno que costaron los taxis no no lo pues venga noción mil pesetas para pagar a los taxistas

Voz 0874 34:52 mil pesetas de entonces se un abrazo imagínate que lo un tal

Voz 1940 34:54 sí cogimos dos vuelta pero cada Thaçi costaba de carrera treinta y dos treinta y cuatro euros ve como perfecta recetas

Voz 7 35:02 la paz sea no sobró dinero

Voz 1940 35:04 soy esto es una pasada no nosotros no teníamos gala remuneradas por aquel entonces no y entonces dice pues también a lo mejor alguna alguna historia para vosotros a lo mejor os podemos a ayudar a las a lo mejor atraer algo que pueda necesitar dice oye Jorge entonces paga Antonio era el segundo de a bordo de de él era su secretario oye mira a ver estos chavales a ver si a lo mejor de Podemos a lo mejor traer algún instrumento y tal y que cual no sé qué ver pues mira en hacerme una lista veremos a ver qué apaña las listas de los Reyes Magos

Voz 0874 35:43 si bueno era una lista a pedir

Voz 1940 35:45 Italia y cuando ya llegamos a a la hora del ensayo que pedimos créditos hasta gente pues oye pues mira estas horas que dicen que usar los grados y tal que costó un pastón lo que pasa es que esas guitarras de California pero para lo mejor y lo puede traer a pues venga pues yo unas a tocar yo pues oye ya puestos a ver si me pueden traer Un día SVA sita ya utilizaba una guitarra frente a

Voz 25 36:12 desde que grabamos una referencia clara

Voz 1940 36:15 sí era el mejor que había entonces era el mejor porque ser un refinado de El modelo que ya había dos dos entrados en España que desde el modelo precisión tenía o no una sola pastilla el jazz era el refinado el precisión ya tenía dos pastillas queriendo

Voz 0874 36:32 pues en España en manos de quién

Voz 1940 36:34 pues uno uno creo que lo trajo lo sé que era Un grupo que se llama lo sé que otro lo otro lo lo trajo Carlos Guitar que trabajaban que él

Voz 9 36:43 tocaba el bajo los honor

Voz 0874 36:46 no sería sería más rocambolescas que estarían en el Pacto del Pardo algo si los vuelos

Voz 1940 36:50 no no no no no no no no tenía yo nunca nunca vi lo más cerca que vivía Franco fue un día que con el servicio militar en el sesenta y ocho me hicieron hacer la mili tuve que desfilar con un bombo por toda la Castellana es lo más cerca

Voz 0874 37:06 Irán que es con el bombo si yo

Voz 1940 37:08 yo con un bombo pues vamos a volver a

Voz 0874 37:11 la lista de los deseos entonces la lista de los dos

Voz 1940 37:14 pues pues un eco un eco de Colette que aquí no había hay cosas de ese tipo unas columnas dice este falso hice porque yo me gustaría tener un mejor y eso sea primera calidad

Voz 14 37:31 es pues una lista yo acabo de cuatro cinco meses de repente estábamos ensayando en la casa de los padres con su lucro justamente en el piso bajo L llamarla Lionel aquello ya yo ensayamos

Voz 1940 37:47 tenía entonces se viene la madre corriendo oye

Voz 9 37:50 vienen aquí con unas cajas como

Voz 14 37:52 es una escazas sí dicen dicen los somos otros Sweet sube Alfonso corriendo el caso de cinco minutos baja

Voz 9 38:05 han traído de la lista todo todo

Voz 1940 38:11 no bueno soy bajó corriendo a abrir cajas citar que era Navidad Navidad Magia de Navidad hay venial bajo también mitad luego pasó que Juan Domingo Perón e les recogieron en la casa dando debía y se lo llevaron para ser presidente a Argentina no le volvimos a ver nunca más no buenos pasarle factura cuando te dan cosas no te pasa la factura que es corrupción

Voz 9 38:38 bueno yo no lo sé

Voz 1940 38:39 ya hemos regalo yo la llamo regalo porque yo políticamente de verdad no sé cómo funcionaba él ni nada no tengo ni idea a ver a ver

Voz 0874 38:46 esa fiesta en estaba o no estaba el cadáver de Eva Perón en el piso de arriba

Voz 14 38:51 decían que si yo no lo vi pero eso me enterado cinco seis años después que alguien me lo contó no te quiero decir que periodista me lo contó

Voz 25 39:00 el cadáver de Eva Perón dio dio muchas vueltas no se primero quisieron incinerarlo en Argentina pero pensaron que aquello podía generar desorden público antes al final bueno lo embalsamaron momificado viajó hizo un recorrido que bueno hay muchas versiones sobre qué recorrido hizo pasó estuvo de hecho enterrado en en Italia y finalmente sí que volvió a la casa de Perón aquí de hecho lo tenían no sé si en esa época estaría o no pero el cadáver estuvo años es también

Voz 1024 39:26 el seis de que Isabelita hacía gestiones de hecho

Voz 0874 39:28 el mismo para intentar que el espíritu de Evita entrase en ella

Voz 1940 39:32 yo creo que consentía e Isabelita consentía que efectivamente

Voz 25 39:36 claro él no hubiera por ahí no L que Isabelita le ponía Flores yacían sesiones López Rega crear unas eso

Voz 7 39:42 por de correcto estaba en la fiesta también porque luego me he enterado que tal personaje no me digas la actriz A

Voz 25 39:48 fue cosa del yacía sesiones de espiritismo es le sentaba cabeza con cabeza el cadáver ya Isabelita para trasladarle el espíritu de Evita al de Isabel y vamos a ver Ignacio vosotros

Voz 0874 39:57 es teloneros de los Beatles en Las Ventas

Voz 1940 39:59 qué sabéis y muchos de tus oyentes ya lo saben que tengo libros de que llevo más de cinco mil vendidos que se llama peniques su auténtica historia de Ediciones Atlantis Ile dedicó como Zin cuatro cinco capítulos a la actuación que vinieron aquí

Voz 0874 40:14 pues cuéntanos algo entonces hay

Voz 1940 40:17 la anécdota que cuento yo muchas veces que yo tenía ganas de ver a los Beatles en aquella ocasión nosotros pusimos al equipo por la mañana para parada en el escenario que montaron y tal ahí no fueron ellos sea ya fueron directamente por la tarde cuando llegaron y le metieron en la puerta de cuadrillas por un lateral y compuesto después Rodrigo sí sí señor en la puerta de cuadrillas

Voz 25 40:41 pero no cuadrilla fondo

Voz 1940 40:42 sabes que realmente hay un motivo principal porque nosotros fuimos teloneros de Los Beatles es que el representante que lo extrajo se llamaba Bermúdez que tenía oficinas precisamente en el número cincuenta y dos de aquí de la Gran Vía Él tenía sus oficinas el tal Bermúdez que era era bueno el que llevaba las las abstracciones a pasado apaga que está aquí también a la Gran Vía

Voz 0874 41:06 el hombre no tenía que ponérsela

Voz 1940 41:09 la las atracciones fuerte que se estoy hablando del año que no había nacido bueno estaba diciendo que el representante que los trajo es el mismo que entonces llevaba nosotros por eso a nosotros

Voz 14 41:20 no no metió en ese en ese papel no

Voz 1940 41:24 así que por cierto dice que les salió tirado el cuenta que les que les costó algo así llevarlos a Madrid y a Barcelona al día siguiente le costó algo así como novecientas mil pesetas lo cual le parecía un regalo porque en esos momentos estaba estaba muy cotizado de estaban haciendo una gira a los Estados Unidos cobrando mucho y además ellos hacían esa gira lo estaban haciendo los estadios grandes vital

Voz 0874 41:47 porque lo pusieron tan barato para venir

Voz 1940 41:50 esa la cosa es que al parecer les hacía gracia ellos el venir aquí eh porque nunca había venido a España y les hacía gracia cuando les propusieron venir no había muchos sitios donde poder actuar cuando a ellos les dijeron en actuar en la plaza de toros más importante de España encantados uno de ellos a tan tan importante que si habéis visto fotos de ellos cuando bajaron del avión con la montera con montera porque iban a la plaza

Voz 7 42:16 nunca habían tocado un sitio donde entraran por la puerta de cuadrillas pues claro sé sí sí volvió a pasar nunca más pero entonces

Voz 1940 42:24 le lo que yo quería verlos pero yo no pueden entrar a la enfermería porque había mucho follón había mucha Policía entonces dije yo los tengo que ver entonces había una escalerilla que habían montado de madera para el acceso desde la del suelo hasta el escenario que serían seis siete

Voz 14 42:40 eh peldaños nada más yo dejé mi guitarra me

Voz 1940 42:44 puse justo con el codo en debajo de la escalera vinieron los cuatro Klar ya con sus guitarras para subir al escenario y el primero que subes Paul McCartney pues me quedan Illes siguen los otros tres detrás de forma al último peldaño

Voz 14 43:00 se gira hacia los demás medida ir

Voz 9 43:03 mira mira en inglés mira mira bueno yo con barba era yo que teníamos entonces cuántos años

Voz 1940 43:11 pues que tendría yo ya tendría diecinueve Price

Voz 0874 43:15 tenía un poco de barras sí pero una barba

Voz 1940 43:18 y luego lo dejaron ellos igual ellos entonces ninguno llevaba barba

Voz 14 43:24 hay un año o poco más después

Voz 1940 43:26 todos llevaron barba yo no digo que les diera yo la imagen pero

Voz 25 43:30 a la otra sí

Voz 1940 43:34 oye como son el concierto que recuerdas de sonido bueno el sonido era absolutamente nefasto por varios motivos mira él junto con el equipo de voz y los amplificadores que utilizaron yo calculo entre todo el total no había allí más de cuatrocientos vatios de sonido mi mi señor técnico que está en la mesa sabe lo que es sonoro Izar quizá una plaza de toros con cuatrocientos patios el sonido entonces para que sonara se les ocurrió poner los equipos a tope y qué pasa cuando un equipo de válvulas lo pones a tope extorsionado adiós lo que pasa es que la mayoría de las de las gentes que estaban dentro de la plaza de toros en el coso que es donde pusieron las sillas estas de madera de tijera estas que ya hemos que son las que había para el público todos los niños que estaban en la base de Torrejón pudieron pagar la entrada que era cara para los españoles a veces ahí estaba llena y todos los niños ya habían escuchado no solamente de los éxitos que estaban teniendo los Vito que era algo muy novedoso para ellos también sino de la gira que estaban haciendo era Estados Unidos entonces verlos personal

Voz 42 44:42 de la niña no paraba de gritar entonces entre los gritos de las niñas entre entre la distorsión de ellos tampoco importaba nada

Voz 14 45:05 en Madrid en el año setenta y cinco sabía quién era los Beatles aquí

Voz 1940 45:09 mucha gente lo porque decía que era un grupo que tenía el pelo

Voz 7 45:12 estábamos en otra cosa no en Julio Iglesias con quien también coincidió único Julio Iglesias fue después

Voz 10 45:19 ha visto correr eh

Voz 1940 45:25 bueno es que yo tengo anécdotas con con con él porque los ensayos que nosotros teníamos los padres de Julio Iglesias eran amigos de los padres donde nosotros ensayamos entonces venía un día estaba por allí Bynum Domingo y tal y entonces

Voz 14 45:41 la especie de pequeña fiesta

Voz 1940 45:44 de Aythami sacaron hay unas cosas y él empezó a tocar la guitarra además con cara de debí conquistador a las chicas que raro y luego nos dice a nosotros dice pero estás estás tocando dice si está una temporada que no tocaba pero ahora el Estu cogiendo una afición y eso ya verás yo yo voy a ser más famoso que Frank Sinatra y eso lo decía pues en el año sesenta y tres sesenta

Voz 14 46:07 pues sí sí sí sí

Voz 0874 46:10 puedo Ignacio con que estas ahora porque no nos venido solamente para contar estas historias sino también porque cumplís sesenta años en solamente son los primeros sesenta sesenta años de pequen Dickens que celebra justo estas estas piezas no este martes que ves es el uno

Voz 9 46:24 el único grupo pop que ha cumplido tantos años

Voz 7 46:29 con el nombre a sabes que hay una época que dice basado en un chiste de Forges que todos los españoles mayores de cincuenta años han conocido o han tocado con algún miembro de los peniques esto tú tú en cajas no

Voz 0874 46:40 que que que lo desmienta

Voz 7 46:43 mucho Si bueno ahora estoy haciendo la segunda parte del libro una cosa porque hay mucha gente con la que hemos colaborado con Karina

Voz 1940 46:51 Si Félix tenía un estudio de grabación sí el viento sigue teniendo

Voz 0874 46:56 yo cuando intentaba ser estrellas del rock como hemos intentado todos alguna vez en la vida grave en ese estudio claro

Voz 1940 47:02 ese estudio lo retiro que estaba al de la estación nuestro negros retirara pero tiene otro está muy bien está lo ha mejorado

Voz 0874 47:09 oye te agradezco mucho las historias que nos has contado

Voz 1940 47:11 pese a que ya hiciera más esa historia celebró libro pequeña historia no

Voz 0874 47:19 a Ignacio Martín Sequero ex bajista miembro fundador de los pequeños diques con quién cumple sesenta o los primeros sesenta años esta semana que empieza ya

Voz 9 47:27 digo personal General Perón que fue muy poco amigo eh gracias por venir un abrazo muchísimas gracias igualmente hasta luego reparte hasta luego

Voz 50 50:47 a vivir que son dos días Madrid pisa

Voz 0825 50:49 El Salvador qué tal buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de cielos prácticamente despejados en el que las temperaturas hoy no se sorprendan llegaran lo de media a los veinticinco grados Díez marca esta ahora el termómetro en el centro dieciséis de marzo ya ahora así Madrid Central se pone en marcha

Voz 51 51:08 le va a caer el pelo a los que entren con vehículos que no están autorizados son no tengan la etiqueta de hijo y demás y eso en algún pueblo de alrededores pues no te enteras creo que iban a partir de aquí más o menos era en mayo marzo mayo manos de mayo a partir de abril no

Voz 21 51:23 eso pues no es a partir de hoy

Voz 0825 51:25 si no cumple los requisitos para poder circular por Madrid Central la multa será de noventa euros cuarenta

Voz 9 51:30 el cinco por pronto pago si todavía tiene alguna duda

Voz 0825 51:33 que tome nota Virginia Sarmiento buenos días

Voz 9 51:36 buenos días el perímetro está convenientemente señalizado la clave para poder circular están las etiquetas medioambientales que todavía pueden adquirir en las oficinas de Correos los vehículos cero emisiones podrán circular y aparcar en la zona ser los seco pueden entrar y estacionar un máximo de dos horas los BIC sólo pueden aparcar en párkings públicos garajes privados plazas reservadas de hoteles y también las motos precisan de distintivo por supuesto pueden acceder residentes personas con movilidad reducida y los servicios de seguridad y emergencias taxis sube tercer coche son motos de alquiler también tienen permiso ya hay excepciones en horario restringido para los centros escolares trabajadores nocturnos vehículos industriales repartidores camiones de mudanzas o coches fúnebres los residentes de alta en la base de datos de Madrid Central pueden tramitar además hasta veinte invitaciones al mes independientemente de la etiqueta accesos válidos para un día también los comerciantes tienen veinte invitaciones para clientes o proveedores el Ayuntamiento controlará las entradas y salidas a través de ciento quince cámaras que cotejar en las matrículas

Voz 0825 52:37 gracias Virginia después de un tiempo de prueba en el que las multas no eran efectivas ahora sí se podrá comprobar en qué medida se va a reducir el tráfico y la contaminación en el centro de Madrid todo esto apenas dos meses de las elecciones autonómicas y municipales los grupos de la oposición

Voz 9 52:52 entre el si gobernamos Madrid

Voz 0825 52:54 central se paraliza de Begoña Villacís de Ciudadanos

Voz 52 52:57 gobierno en lo que vamos a hacer es suspender Madrid Central porque lo que tenemos que hacer es mejorar nosotros entendemos que por ejemplo el eje este oeste el eje de la Gran Vía tienen que volver a ser transitable porque lo que estamos consiguiendo ahora mismo impidiendo ese paso es que se haga más kilómetros más atascados

Voz 0825 53:13 a los que creen que precisamente en la proximidad de las elecciones hará que las multas no lleguen quién lo dice es el candidato del PP José Luis Martínez Almeida

Voz 53 53:21 y ahora la pregunta que nosotros lo hacemos al Ayuntamiento es cuántas sanciones por infracciones de Madrid Central

Voz 9 53:27 no llegar a los madrileños antes del veintiséis de

Voz 36 53:29 yo en el PSOE su portavoz Purificación

Voz 0825 53:32 a pie recuerda que Madrid Central no fue una propuesta de su grupo con la que se va a conseguir reducir la contaminación eso sí que

Voz 10 53:39 el Ayuntamiento que el equipo de gobierno informe bien a los ciudadanos para que no se produzcan multas para que no haya ningún desajuste respecto a la información

Voz 0825 53:49 la Plataforma de Afectados por Madrid Central ha puesto en marcha la campaña a latir el corazón de Madrid para frenar dicen la fuga de clientes una fuga que de momento no se ha dejado notar en los hoteles del interior del Madrid Central en los que hemos estado un ejemplo muy cerca de Gran Vía

Voz 21 54:04 día que tienen sí que no les informamos

Voz 54 54:07 sí puede acceder con el coche en el centro si necesitan una autorización del hotel como ha quieren ellos su propia tarjeta ambiental de hecho hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe esa posibilidad ellos vienen directamente preguntando que si les podemos autorizar para entrar con su coche a quiénes entró Ivo todos los decíais que no que no tenemos ninguna autorización disponía

Voz 10 54:30 el Madrid Central no les está afectando para tener menos reservas simplemente tenemos que ponernos al día con esa información para dársela a los huéspedes pero

Voz 6 54:39 nada más nada nada que haya deja de venir la gestión queda preguntarse había barreras para acceder como locos

Voz 0825 54:48 son como barreras las que tienen que pasar los que quieren acceder a uno de los garajes públicos del centro y aquí la falta de datos que no facilitan se queda nos reconocen con las sensaciones

Voz 9 55:01 mira por ejemplo hoy pues vacío

Voz 55 55:03 uu más o menos comparado con otros días si no sé si a partir del martes yo qué sé la gente tiene un poco de miedo si Boys boys y más multas sino me multan paso perdón de pasos pero vamos sí que se nota informacion sí que piden pero notamos que me lo gente pero por cifras por datos

Voz 19 55:19 no sé ahora mismo este cuántas plazas y cuatro

Voz 55 55:24 el rotación que puede tener

Voz 56 55:26 vale vivir en Bani vienen son rotación P

Voz 55 55:28 vamos que es que se nota más tristeza no sé por qué esas de sí

Voz 0825 55:32 se ve en lleno ahora mismo lo estoy viendo

Voz 19 55:34 ya no

Voz 55 55:35 si no se se nota más tristeza no sé por qué estamos acostumbrados a que haya más movimientos por las calles más tristeza

Voz 6 55:45 el madrileño del español pero madrileño en concreto lo de cada de la puerta de donde va le gusta aunque sea prácticamente imposible pero le gusta por lo menos intentarlo es cambiar entonces la mentalidad creo que si lo aparcó en vivo a las afueras voy con coche mismo en bicicleta el camino que importa me encantaría que todo el mundo es moviera él en bicicleta pero todo tiene que tener sentido

Voz 0825 56:51 la noche nos ha dejado dos accidentes de tráfico mortales en el primero un motorista de cuarenta años ha fallecido al caer la moto en la M cincuenta a la altura de Boadilla del Monte pasadas las dos y media de la madrugada apenas una hora después en la A dos a la altura de Alcalá de Henares otro hombre de unos cincuenta años ha muerto en este caso al volcar su coche en una colisión por alcance en el que se han visto implicados tres automóviles en el Samur harto por primera vez las oposiciones no tendrán en cuenta la experiencia de los aspirantes es decir que profesionales que llevan años trabajando los servicios sanitarios de urgencia en este caso el Ayuntamiento de Madrid podrán quedarse fuera de un servicio que según informes del propio Samur requieren un mínimo de tres años de trabajo para alcanzar el nivel medio Teresa Rubio

Voz 1933 57:32 no entienden el motivo de este cambio en la forma de acceder al Samur aseguran que ha sido una decisión unilateral del Ayuntamiento que los ha sorprendido a todos con la publicación de las bases en el Boletín Oficial el pasado miércoles Francisco Bosch portavoz de los trabajadores

Voz 36 57:45 también pretende de poner a los mandos de un vuelo transoceánico como puede ser el Samur a un piloto con licencia resaca