A Vivir Que Son Dos Días (16/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

la madrugada del sábado nos ha dejado en la primera comparecencia ante el juez el asesino de las mezquitas en Nueva Zelanda

nacido en Australia ultraderechista dice haberse radicalizado durante un viaje por Europa en el que también pasó por España acabó asesinando a recorremos a cuarenta y nueve personas un ataque que transmitió en directo por Facebook sin que la red social se percatara y cortara la emisión durante diecisiete minutos de nuestro país hoy estaremos pendientes entre otras cosas a la concentración soberanista convocada para esta tarde en Madrid contra el juicio del seis por la autodeterminación de Catalunya anoche pasaron por los micrófonos de Hora Veinticinco los dos portavoces parlamentarios pro independentistas salientes Joan Tardà de Esquerra y Carles Campuzano del PDK ambos dicen estar seguros de que tendrán lugar un nuevo referéndum

Voz 4 01:03 estoy convencido de yo lo que no sé es creo que no va a ser es a un referéndum sobre independencia sí independencia no sea no hay ninguna razón democrática que pueden pedir eso otra cuestión es que eso de ese Rafael independencia sea incluida la independencia sea la solución que podamos ver dentro de los próximos de los próximos años nieto

los deportes Gran Premio de Australia de Fórmula uno pole para Lewis Hamilton segundo vota sí tercero Vettel el español Carlos Sainz saldrá mañana décimo octavo Fernando Alonso ha reforzado esta noche su liderato en el Mundial de Resistencia a ganar la sexta prueba de este campeonato las mil millas

Voz 0874 01:39 hombre en Florida y Nadal Federer

Voz 22 07:57 y

esta gente que estoy con nosotros lo que queremos siempre es una tira cómica la actualidad Julio Rey cómo estás Julio buenos días

Voz 1252 08:06 buenos días pues por un lado estoy triste por el alma rota de mi amigo por otra estoy alegre porque a todas y a todos los a vivir déjese su refugio

Voz 2 08:21 su amigo es común es José María Pérez Peridis qué tal José María contento con estar de estar con nosotros y muy contento de volver con los oyentes una semana más porque tenemos muchas cosas en el

Voz 1109 08:32 tintero

Voz 3 08:34 habrá que habrá que esmerarse

Voz 2 08:37 que hay que seguir Mauro Entrialgo quitar Mauro cómo estás muy buenas y en Barcelona lo que tales

Voz 11 08:43 pues con ganas de estar aquí daros un abrazo a todos sobre todo es la verdad

Voz 0874 08:47 yo me imagino estábamos hablando fuera de micrófonos Si alguna vez en tu caso Julio Avis publicado una tira dos veces sin querer se ha colado una repetida si tenéis una nevera indio un día que nos apetece hacer humor sacáis esa tira de la pública

Voz 1252 09:02 nevera no porque basta que la nevera para no publicar la jamás

Voz 11 09:08 si luego no yo no

Voz 1252 09:10 que haya repetido tira pero sí es posible que haya repetido conceptos porque ya son muchos

Voz 2 09:16 a mí sí que me ha pasado eso alguna vez que yo tengo un documento de texto en el que voy escribiendo guiones de repente digo ahí va este no lo había dibujo nunca y luego lo dibujo y me dicen los lectores esto lo a Castel

Voz 1252 09:29 pero ya no me acordaba que usamos tanto que no sabes

Voz 2 09:32 me sonaba pero lógicamente me suena porque lo he escrito yo

Voz 1252 09:35 pero no recordaba haberlo dibuja hoy es que los lectores son implacables por un lado halaga porque siguen tu trabajo de tan de cerca no pero es verdad que como te ya deslices un pelín

Voz 2 09:47 a veces les consulta para alguna exposición como la que me me ofreció tu varias esta sobre un tema determinado y me dicen tienes algo sobre un determinado tema la Constitución y no tengo ni idea y entonces pregunto algún lector

Voz 0295 10:00 avanzado que conozco y me hice en la número uno

Voz 0874 10:02 van a todos no se muchos frikis eh eso lo comentábamos porque José María ha pasado está pasando por unos momentos malos preocupan tragedia familiar y sin embargo estas publicando siempre has publicado yo creo que debe ser la persona que más espacio ha ocupado en la historia del país

Voz 1109 10:19 sí sí lógicamente yo empecé el primer día ya Estadoy desde el cuatro de mayo de setenta y seis pues prácticamente publican los siempre

Voz 0874 10:29 siempre y nunca volvió a diario diarios de tu tu tiras están muy ligadas a la actualidad tú no puedes anticipar dejar cuatro o cinco y marcharte

Voz 1109 10:37 a veces lo echo en verano cuando el anterior pluses tripartito que también era muy repetitivo sabes lo que va a hacer lo que va a decir las tonterías que hace Torra la la la la mayor que se ocupa la mayor en mi pueblo decíamos es es un ganso esa es un cansadas que es el ha ocurrido ahora pues bueno lo pones y al día siguiente te supera

Voz 2 11:05 lo hace igual les da idea

Voz 1109 11:07 lo hace con diría Gila a lo bestia

Voz 0874 11:09 bueno aquí la pregunta que te queremos hacer todos es para cuando una calle para Trapero en verano

Voz 2 11:17 más

Voz 11 11:20 bueno está siendo interesante lo es como el final de la temporada de una serie ahí están revelando tu giros de guión pero yo creo que bueno como todo en el no quién se acaba ilusión Nando al final acaba decepcionando o no

Voz 0874 11:36 pero pero hay figura de ángel caído en en en en la de Trapero es que no no seguido muy bien

Voz 11 11:41 cómo cómo se monta allí como es es que al final estamos haciendo hablo de Trapero habrá otra gente pero se está haciendo héroe de gente que prevé la verdad es que creo que sirva ni para no se sabe si por decir algo hay claro en el momento que hay mucha tensión lo lo que necesita el proceso se alimenta de épica y no hay épica sin héroes no el problema es que estos eres llega un momento que no pueden cumplir las expectativas no

Voz 1252 12:10 claro héroes Torra

Voz 2 12:13 bueno bueno a ver para para según quién Torras un héroe no para mí es un Gañán hombre pero yo lo entendí la ley se está hablando de que se está convirtiendo en héroes a las víctimas porque porque son un poco víctimas algunos de los que están siendo procesados durante llevamos unos años que a las confundimos víctimas con héroes

Voz 1252 12:32 idearon unas cien delincuentes

Voz 11 12:36 sabes qué pasa es curioso porque en la historia de catalanismo político no lo bueno de la lucha identidad de la narrativa que se ha construido histórica en Cataluña muchos de los eres lo son no por haber hecho algo digamos desde el punto Activo sino más pasivo no el el el que fue procesado y Pacino

Voz 2 13:00 concepto muy gracioso muy bueno sí

Voz 11 13:03 pero hay muchas personas que en la historia no lo digo con sorna e hay muchas gracias y espera que han hecho historia precisamente por resistir por inventar cosas

Voz 2 13:15 Rajoy está bien visto

Voz 11 13:19 no es decir el catalanismo político de que se no Casanovas no defendiendo la ciudad de Barcelona antes de que cayera contra las tropas borbónica es es decir es una figura muy común en la historiografía narrativa catalanista digamos y ahí donde encaja pues pues pues a su manera está resistiendo ahí es él no está aportando nada pero pero pero tampoco se va

Voz 1252 13:43 siendo Estado Oriol Junqueras pero

Voz 11 13:45 sí viendo partidos de fútbol

Voz 1109 13:48 pero vamos a Trapero que a mí

Voz 2 13:50 me parece que quieren preguntar que si nos lo creemos creemos es el héroe

Voz 1109 13:55 de las arenas movedizas estaba metido en un pozo de arenas movedizas porqué estar procesado bueno según De los Cobos pues la la los Mossos estuvieron pasivos ahí hay un dato que él ha resaltado mucho que es diez mil dieciséis mozos la cifra mágica de los dos millones que nadie ha desmentido bueno qué haces y eso se complica no una jornada normal de votación coño cuando hay una jornada normal de votación normal e con los colegios ocupados útil

Voz 2 14:36 sí

Voz 1109 14:38 actividades extraescolares claro que eran extraescolares síndica Tour con cien urnas legales sin interventores sin recortadores sin Constitución es decir aquello era una charla dotada de referendo que tenía otro objeto eso sirve de base para un mandato un mandato popular entonces claro Trapero Le pie esto entre dos aguas por un lado la obligación de toda fuerza pública de todo funcionario obedece las leyes la fundamenta

Voz 1252 15:18 así lo dejó claro resalta

Voz 1109 15:21 por otro lado los mandos superiores son el ministro en el presidente que son unos rebeldes o lo que sea eh o sea que infringen las leyes

Voz 1252 15:31 pero él les dijo a ellos yo estoy aquí para hacer cumplir la ley pues de Mon de dijo creo que textualmente haga usted lo que tenga que hacer es por otro lado viene la de arena como resulta que la jueza les sabía a

Voz 1109 15:44 dicho

Voz 1252 15:44 primero de todo

Voz 1109 15:47 que no haya barullo que no haya segundo pues que no haya follón que no hay alteraciones y tercero que no haya referéndum por qué orden se lo dijo no importa se puede agarrar a cualquiera pero cuando ella dice hay que salvar estos principios te lo da a elegir al que tiene la responsabilidad del operativo claro te encuentras que en dos mil lo no sé cuántas colegios electorales como en toda Cataluña disponen las fuerzas cien unos había realmente porque el Frente no están todos

Voz 0874 16:26 la peligrosidad digamos exacto palabra que luso

Voz 1109 16:29 él se escurrió entre las arenas con todo lo que quiso hizo un favor a todo el mundo primer a favor a los Mossos

Voz 1252 16:39 bueno hasta hasta ayer bastante daría cuando declaró y de repente se convirtió en el enemigo público número uno de los argumentos independentistas en la retaguardia había quedado bien con todo el mundo pero me imagino que la rata que que abandona el barco es el papel que tenía era era enormemente por qué crees tú

Voz 2 16:59 no creo no creo que sea

Voz 1109 17:02 Paco sino que tenía una papeleta de arenas movedizas en el filo de la navaja porque era el euro Cataluña después de los atentados una patata que no hay quién la maneje porque además lo han dicho muy claro Él el comisario información que estaban pero lo que mandan Nos mandan mantener el orden convocan un referéndum que no se puede mantener el orden es decir les pidieron un imposible

Voz 11 17:30 bueno yo creo que estamos entrando en algo muy común en la era actual que es narrativas políticas que se van hinchando desde el Parlamento no desde los partidos políticos dependencia del Brexit construir un muro hay que nos lo pague México no con estas leyes estas acción estas promesas cuando acaban en equipos de funcionarios de cuerpos de seguridad

Voz 24 17:54 la de no de gente real que tiene que cumplir unas normas de en el mundo real eh

Voz 11 18:00 quién se come ese choque no se lo comen el trabajador público se lo come el político el político es el que debe de salir de decir bueno es que os permitimos algo que es completamente imposible

Voz 24 18:10 y me veo bastantes puntos en común no voy a entrar más en detalle a la verdad porque ya te tema hacer algún error

Voz 2 18:17 el judicial esto es lo que habría hecho vosotros en el lugar de Trapero pegar más a la gente

Voz 1252 18:25 no hombre desde un principio decir lo que ha dicho el otro día

Voz 2 18:29 pero como que en principio ha habido algún momento que sólo han preguntado unos hombre sí pero el problema se ha visto el juicio

Voz 1252 18:36 muy bien no día nadie político por porque Rajoy dijo no va a haber urnas no

Voz 2 18:43 no pero él dice que no ha habido es decir hasta entonces olvidadas muy mal tiempo sí

Voz 1109 18:51 zoido desaparece y su segundo desaparece y el primero que dé la cara son los señores que estaban allí mandados por el delegado ver el otro lado Piolín pero es que la decisión a tomar a las seis de la mañana ya que el CNI y no había funcionado era cómo está la cosa como está la valla ya

Voz 0874 19:13 pero el lo decía en en su declaración decía todo lo que podíamos hacer como mucho sería mandar un binomio lo usaba la palabra binomio a cada colegio electoral que qué haces con eso cuando él mismo decía que hay determinados colegios electorales en que los que claramente Viver actividad hiperactividad ya sabemos lo que define no a mí me tengo que decir que hay una cosa que me que me ha encantado es la articulación lo lo bien

Voz 1109 19:39 cómo se movía en las arenas movedizas estaba haciendo surfing entonces Sky dos Trapero no mira Trapero era el jefe de la de la de los Mossos una papeleta que no tiene solución tiene que navegar entre mis

Voz 1252 19:56 ese cargo tiene una responsabilidad

Voz 1109 19:59 sí la tiene alguien puede manifestarse

Voz 1252 20:03 pero con él navegaba entre

Voz 1109 20:05 en aguas jugaba con dos barajas amparado en el en la disposición judicial de la jueza que dijo

Voz 2 20:13 ni heridos ha contradicho si bien Curie momento habéis visto alguna declaración que ahora haya dicho lo contrario

Voz 1109 20:20 pero si ha habido actitudes que sí bueno

Voz 2 20:23 lo que decía algo que la inacción no

Voz 1109 20:25 no pero si no tenía era pues son los nuestros estamos aquí en nuestra gente

Voz 2 20:32 la mano atrás y otra delante tenía la Ertzaintza pido perdón los Mossos jugaron con dos barajas estaban con dos barajas las cartas estaban muy duras en algunos sitios esto que venga la Policía la bueno yo creo que hizo

Voz 1252 20:45 aportaciones importantes al victimismo

Voz 0874 20:48 es el caso es que el juicio mira te hace un par de días lo cuenta vacunan llevárselo estamos enganchados a las hay tantos personajes el tal Tony halló pesando el tal Tony tú eres el tales ahora pero

Voz 2 21:00 sí

Voz 0874 21:02 o sea que habría cumplido cien años Hilda esta semana Gila dijo una vez que más allá de mis actuaciones leo textualmente lo que más amo es el dibujo humorístico que sigo y seguiré practicando vosotros habéis conocido a Gilad estoy yendo

Voz 1252 21:19 yo digo reinos presentó un libro se entonces yo no pero compartimos cumpleaños

Voz 2 21:28 pues yo imitaba Gila en los foros de capaz de Franco y Gila era pues te lo juro nunca actué simultáneamente no habría sido una entrevista de Gila eso si no por teléfono por teléfono sería más o menos estás verde que me ponga

Voz 11 21:52 que se ponga que me llevaba hoy

Voz 1109 21:56 soy Gila

Voz 11 21:58 que me fusiló mal y me queda un poco cojo

Voz 2 22:07 eso sería un poco Hillary Franco

Voz 0874 22:11 deportes de banca puesto de dibujo de esta semana vuestra viñeta en la que dibujar es la la verdadera portada del manual de resistencia que es el manual de resistencia con la calavera de Franco con su gorra puesta hay resistiendo eh

Voz 1252 22:27 pero vamos ya ya estamos viendo cómo porque al final del anuncio

Voz 2 22:32 esto último anuncio pues depende del Supremo con lo cual mucho me temo que ni siquiera ahora ya parte sólo deja a los siguientes no porque dicen va a ser en junio presumo que bases de funciones yo creo no a los que oye igual le toca un periodo como Rajoy si hay

Voz 1109 22:51 ese es el nicho de Pedro

Voz 2 22:53 dicho esa palabra nicho yo he dicho Pedro se ha encontrado un nicho ecológico que puede ser memorable primero una moción de censura que no es censura constructiva porque no hay un programa votado por el Parlamento sino es decir el límite y luego seguir el ejemplo de Rajoy

Voz 1109 23:20 oye aquí no hay más aguantar y que pasen un buen pasar un año y pico como en Holanda veces ganan elecciones otro eh bueno sí pero ya Barajas

Voz 0874 23:32 a esta persona que está aquí sentado tú la conoces bien eh

Voz 1252 23:34 José María las dos sí

Voz 0874 23:38 te te pandilla no da nombre te restaurado algo no tan raro

Voz 1252 23:41 no pero es verdad que sí

Voz 0874 23:45 Museo del Prado ese la Casa de Velázquez es la Casa del Greco de Goya Rubens Bosco pero en estos casi doscientos años de historia esa pinacoteca también ha crecido gracias a conservadores a directores a restauradores a vigilantes a conserjes por supuesto también a los visitantes el año pasado casi tres millones dejamos el primero alguien que está en Valencia no está aquí es episodio yo Bell también conocido como siento cómo estás Vicenç buenos días

Voz 25 24:11 hola buenos días muy bien encantado

Voz 0874 24:13 esto de resumir doscientos años del Prado en un cómic

Voz 9 24:17 esto ingente no es sí sí

Voz 25 24:20 eso me asusto menos mal que le pregunte a Mathieu m que no teníamos que hacer todos los días de todos los cuadros de todos los cuadros tampoco ha escogido las historias he visto unas cuantas vueltas por ahí sí bueno primero busque un poco anécdotas que o bien conocía o bien estudiar buscando

Voz 1252 24:40 después lo hable con con José Manuel Matilla

Voz 25 24:43 ya y fuimos concretando una tras otra vamos fue fue un poco así una

Voz 2 24:47 entre los dos un tenista muchos días por aquí son unos ciento hola Mauro

Voz 25 24:53 sí bueno vine un par de días el día que fui a conocer a Elisa no estaba pero bueno después José Manuel me mando de estos de treinta minutos

Voz 2 25:05 en una conversación que hizo él con con ella

Voz 25 25:09 ha dicho esas notas de voz mira que él no habrá inventado

Voz 0874 25:12 a una de esas historias de hecho mencionas Alisa la protagonista una restauradora de pintura del Museo del Prado a quienes no

Voz 25 25:20 pero ya más Fabiola sí sí sí bueno cambiamos los los nombres de todas las personas reales que salían ahí

Voz 0874 25:28 no le cambios tenía el peinado ni las gafas

Voz 2 25:30 no tenía el perfil porque está sentada pierda perdida sonrisa no no no

Voz 26 25:38 sí porque en fin traté de

Voz 25 25:40 suponer que avión hermana gemela ahí ya nada

Voz 26 25:43 en la tele Elisa cómo estás muy te gusta

Voz 0874 25:45 en en el cómic bueno me encanta la verdad

Voz 26 25:48 cuando llegó José Manuel Matilla hace bueno a contarme la historia de cómo iba a ser el tema me hizo una ilusión tremenda y luego según iba avanzando el el las viñetas de de exento pues me iba enseñando no bueno ya me me encantaba en mi risa es que además me sentía muy identificada a lo ha hecho perfecto

Voz 0874 26:08 esta oradora que es súper poder le habría pedido que te me tiran el personaje

Voz 2 26:14 súper poder bueno pues es el superpetrolero

Voz 26 26:21 el alos al pintor si efectivamente a eso me pareció fantástico de todas formas voy tengo también una cierta cuando estoy mostrando un cuadro pues me meto mucho al personaje sí que es verdad que te siento como una relación de sentimiento y como muy cercano a él como que velada

Voz 0874 26:37 que se mete sentí más que Velázquez Goya pues claro

Voz 26 26:40 oye si restaron montón de cuadros no es bueno

Voz 0874 26:42 el comprendido en el en este apartado del cómic en el que sales tú que cargan

Voz 2 26:49 cuadro directamente a Ci yo creo que era como un equipo mucho más grande hombre me imagino que tendrá salido antes pero no sabía que era algo tan personal

Voz 26 26:56 es un equipo muy grande lo que pasa que tenemos un jefe de taller departamento Quintana hiel bueno pues va asignando según cree conveniente la obra cada restaurador

Voz 2 27:07 pero lógicamente se está trabajando en una obra buenos y aparece en el cómic cómo estás trabajando sólo nueva obra

Voz 26 27:12 un año con uno en este caso fue más por año y medio prácticamente pero fue un trabajo muy complicado con muchos problemas pero en este caso fue una solamente sí

Voz 1109 27:22 conozco que es el episodio que más me gusta

Voz 26 27:25 el de Luisa de Lisa sí

Voz 1109 27:28 porque es el más pedagógico es decir la gente no desde fuera no sabe lo compleja que es una restauración la investigación histórica que hay delante la investigación científica y luego las actuaciones que hay que hacer en un sentido Notro por ejemplo tenía formación hubo que quitarla había barnices había carencias cuando hay fallas cuando hay lagunas como la rellenas no lo que hay que decirlo en favor del museo hay un gabinete técnico de radiografías de analítica que da muchas pistas están los responsables de la colección los conservadores como Matía que en alguna medida o en gran medida son los responsables ahí está el propio restaurador está el jefe de restauración hace el equipo seis

Voz 0874 28:20 donde sí está Goya personificado en desuso

Voz 2 28:23 dice de patilla porque

Voz 0874 28:27 José Manuel Matilla que es jefe de conservación de dibujos estampas del Museo del Prado

Voz 2 28:31 el responsable de la línea editorial de cómics

Voz 0874 28:33 es en ese museo qué tal José Manuel gracias por volver muy bien

Voz 1252 28:36 la grafía de vas a dar trabajo a toda esta gente esperamos ojalá ojalá pudiera hacer más de uno al año pero bueno ese es el reto que tengo porque no soy el editor dedico este es el cuarto el cuarto porque me ha llamado Mauro todavía estamos abiertos a todo tipo de fíjate en sí sí pero vamos que aquí estamos para hablar del libro de malos somos muy prudentes siento como él el

Voz 0874 29:07 volumen de comerse llama historietas del Museo del Prado lo vendéis en el museo supongo pero la idea no sacar dinero lo instruir a los visitantes

Voz 1252 29:15 no la hay bueno instruir la idea es entretener porque tampoco hemos querido hacer es una de las cosas que tenemos clara con la línea de cómic no queremos hacer cómic pedagógicos o tebeos pedagógicos queremos que sean una invitación a la reflexión a través de un nuevo arte o uno arte ya que tiene ya muchísimos años para que los creadores pues reflexione sobre las obras que tenemos en el Museo del Prado los tres anteriores que hicimos el de Max Altarriba y el de Montes sólo en esa línea Éste ha roto un poco la línea porque era el año del bicentenario entonces dijimos pues vamos a hacer no una historia del Museo del Prado que se llama historietas de Prado exactamente es decir que los protagonistas no fueran los grandes personajes que han rodeado al Prado sino que fueran gente mínima a veces un ladrón

Voz 1109 30:01 son a veces un restaurador la opuesto eh

Voz 1252 30:04 otras veces es simplemente un periodista que también los hay

Voz 2 30:08 a mí me gusta clave que hayáis huido de la concepción del cómic de institución general que siempre contar la biografía de un pintor por ejemplo no que eso no

Voz 1252 30:17 Nos interesa nada que me gustaría preguntarle asentó

Voz 2 30:20 además lo has dicho un poco antes no ha quedado claro ver Mantilla predijo directamente lo que hace un tebeo con anécdotas o fue tienes está pasando Mauro Silva a decir que si o no te voy a verlo

Voz 25 30:34 bueno fue un poco la verdad es que a mí en principio cuando me viene el encargo me asusto porque digo yo hacer Historia del Arte en el Museo del Prado con tantos historiadores de arte como ahí me me asustaba me tranquilicé en cuanto llegue al despacho de de José Manuel Matilla que tenía una colección de figuritas de Tintín y tal día

Voz 2 30:55 estos parece sabe algo no

Voz 25 30:59 no y a hablando me dijo que no que lo que acaba de de decir en este momento que se trataba más bien al contrario a hacer una se anécdota así IS idea de él el hecho de centrarlo en personas en personas que están alrededor del del Prado digamos el aparce más viva por decirlo de alguna manera entonces es es el que tenía clara la la idea yo lo que hice fue fue buscar cosas y darle un poco el tono que yo quería que no querían que fuera Ny Mortadelo en plan batacazos un plan serio tampoco sino una cosa más bien amable que emotiva buscar un poco ese lado con toques de fantasía por supuesto claro claro José Manuel

Voz 0874 31:42 Elisa contarnos algo del Museo del Prado que no se pueda contar en

Voz 2 31:49 esa trastienda

Voz 1252 31:51 ya yo comentaba el día de la presentación del libro algo de la duquesa de Alba que tiene morbo no no tiene nada de morbo yo creo que el caso de la duquesa de Alba fue estudiado ya hace unos años por Manuela Mena desmintió absoluta y totalmente el mito yo decía el día de la presentación ya que estamos hablando con Mike en el Museo del Prado todo funciona como un reloj la verdad es que el día que se abre puntualmente a la hora exacta las inauguraciones están determinadas con tiempo los catálogos está todo siempre perfecto pero detrás de eso hasta que llegamos a eso es un un batiburrillo algunas veces que todos los de esquí fiamos no sea cumplir con los plazos es de las cosas más difíciles en el caso del cómic ha sido lo más fácil que no ha ocurrido en la vida nosotros siempre los autores de los catálogos en edición nos están diciendo el texto lo tienes que tener el día quince que el día quince les decimos oye que no va a estar el texto esos como uno de los grandes secretos una cosa que yo creo que en el mundo de la prensa no podría ocurrir pero aquí sí

Voz 2 32:51 creo yo no sé qué ocurre pues mira me alegro de compartir algo tan bien

Voz 1252 32:54 el caso es que con el cómic cuando planteábamos la historia la dijimos exento Nos dice bueno yo lo voy a tener el día siete de enero el día siete de enero después de Reyes el día siete de enero está hoy el día siete de enero lo tenía pero todo todo

Voz 2 33:10 autores han portado también como todos los

Voz 1252 33:12 autores de cómic cumplen exactamente el día que dice

Voz 2 33:17 lo van a tener igual porque estamos acostumbrados a las entrega ahí está ahí está acostumbrada porque saben que cobra determina trimestre de autónomos pero es una cosa prodigiosa yo lo dirigía digo yo es que

Voz 1252 33:30 me siento acomplejado porque nosotros que estamos siempre con retrasos todo siempre lleva retrasos pero al final todo se cumple pero aquí hemos podido trabajar con una tranquilidad yo creo que es eso que decías tú Mauro que el autor de cómic a estaba acostumbrado desde siempre practicamente desde las tiras hasta luego los Mortadelo que tenían que sacar si el tebeo dice está un plis

Voz 2 33:51 voy a entregar con retraso llamas al jueves para decirte

Voz 27 33:54 pese a las nueve a las nueve de la

Voz 2 33:56 anoche mismo eso

Voz 1109 33:59 lo eh quiero decir es un oficio que sobrevive y entonces no puedes perder un cliente como el Prado

Voz 1252 34:05 como otro peor

Voz 1109 34:07 porque claro si consigue sexto en el Prado pues oye levantas un poco el pabellón reconocerán que el Prado es una marca España pero España en muchas mayúsculas no todo el mundo Weiss saca la tarjeta decís soy parado pasáis en las colas de EEUU en la en la sin sin ni siquiera visado si eso

Voz 1252 34:31 cuando estás a yo me acuerdo cuando llegué al museo ya hace veinte años hace la tira de tiempo me decía un amigo dice bueno ocho es que envidia me verdad es que no sabes dónde vas a ir de hombre sé dónde voy a ir pero realmente no sabía dónde iba a ir porque cuando uno llega al Prado luego te das cuenta que cojas el teléfono llamas a cualquier sitio dice soy fulanito Perez del Museo del Prado hoy ese ponen todos Venezuela identificar quién tengo que hacer llamar desde Moncloa no pueden otro sitio de

Voz 2 34:58 a veces cuando vais a museos de todo el mundo mira tenemos una tarjeta muy rara que no se ve nada que es una tarjeta muy especial que no se entiende entonces

Voz 1252 35:07 ya más antes y decir al Prado mejor

Voz 2 35:10 sí es verdad es que es una idea aleación narices el Prado que tienen pase os pregunto Guernica que para unirse

Voz 1252 35:19 el último Desastres de la Guerra de Goya no tendría que estar en el museo también uf eso es un lindo si estáis

Voz 2 35:26 que hay no no pero eso es una decisión bueno opinión personal venga pues mira yo creo que ahora mismo donde está está

Voz 1252 35:33 muy bien

Voz 2 35:34 no no lo digo completada compuesta acerca esta vale cuidado bien ha puesto penuria no tienen un duro

Voz 1252 35:40 el ahí Elisa no lo puedo deciros Guernica que se puede mover muy poco porque está pintado con con pinturas industriales y es muy frágil

Voz 26 35:48 sí de hecho tiene pequeñas grietas que no es que no conviene moverlo

Voz 1252 35:52 también hay que decir que es interesante que se utilizó en la República viajó por todo el mundo para recaudar dinero por la causa republicana aquel día no

Voz 0874 36:03 cartel gigante no tú cuando restaban un cuadro Elisa a que has dedicado a lo mejor año año y medio no sé cuánto tardan de media presupongo que puede llegar a a ese tiempo dedicada solo a ese cuadro cuando se vuelve a exponer vas de incógnito a ver qué dice la gente a ver si alguien dice pues brilla mucho o

Voz 1252 36:22 quiero que la gente se sorprende

Voz 26 36:25 eh sí pero bueno tampoco yo cuando voy no voy a ver lo que dice la gente voy a volver a contemplar los como pues fue que están en casa Foster así

Voz 2 36:35 el todo con esto

Voz 26 36:40 sí y luego vuelve a casa dices oye qué bien qué gusto no y te vas a verlo otra vez y es que sentimos los los cuadros un poco como hijos y si salgo muy nuestros es verdad nos dedicamos un montón de horas al a día Hay incluso muchos meses en algún caso si es que lo tenemos como algo nuestro y es normal no

Voz 0874 37:03 no te da miedo a los cuadros que dedican de repente tienes que Las Meninas

Voz 26 37:06 es una amenaza concretamente ellas tanto estaban dados una falta pero bueno ya son muchos años son treinta y cinco de experiencia de convocar a los minas cuando Soros claro estaba muy sucio vamos no tenían más problema que un barniz muy amarillo y mucha suciedad superficial por cierto cuando

Voz 2 37:23 no sé si son una pregunta técnica pero en el cómic dicen en un momento que el cuadro este de de que tenía un barniz de poliéster eso es un barniz muy actual

Voz 26 37:34 es un barniz sintético claro muy actual

Voz 2 37:37 qué le ocurre dar un barniz a puesto

Voz 26 37:39 algún Rojo buenos restaurador yo no le llamarían y eso no es una pena por un barniz sintéticos eso es una salvajada la verdad cuadros sobre todo una saga que es que son una Sabando tienen que barniz pero

Voz 1252 37:51 hay otra cosa con tantos perdonar José María cuántos enfermos que decía Javier te has encontrado

Voz 26 37:56 hombre en el Prado realmente no no porque las restricciones que sean hecho antiguas no no tenían el mismo criterio que tenemos ahora es de respeto absoluto pero ha sido hasta ahora es muy buenos ha dado la historia

Voz 2 38:06 cómo se pueden producir es sólo el San Jorge de Estella o de quién es la culpa de las personas que está a su cargo de quién es la culpa de esas barbaridades en restauración

Voz 26 38:16 el hombre pues realmente que es responsable no puede dar una obra a cualquiera tiene que sabe que es una buena un buen restaurador y que puede hacerlo bien claros responsable el restaurador ni eso porque yo tampoco consiguió que sea restaurador el ejemplo ni habilidades

Voz 2 38:33 aquí

Voz 26 38:37 cada vez que veo por ahí que además que tuvo tanto repercusión en el mundo

Voz 2 38:41 no no es mi marido si es que ha pasado no

Voz 26 38:44 los seis grandes claros claro dice es muy triste

Voz 1252 38:46 nos dice que no tiene un presupuesto porque tampoco

Voz 2 38:49 no no no tocarlo hay un dato importantísimo

Voz 1109 38:55 como en la restauración un hecho que es el momento de conocer mejor al pintor el estilo como se pinta que materiales tiene la autoría porque lo bonito de esto es que ibais detrás de las huellas del por fax entre la la conservadora etc y al final encuentra la firma

Voz 26 39:21 sí sí bueno en este caso Finaldi subdirector director técnico entonces es que subía una tarde sino también para mirar con lupa pero tiene que estar la firma pues mira Gabriel leyó no encuentro nada de verdad estoy aquí venga y no veo nada pero bueno decía es que éste tenía tiene que tener firma estaba convencido claro el día que le llame diciéndole que estaba la firma vino vamos dando saltos pero estoy alucinada

Voz 1109 39:46 hay que decir que Finaldi ahora es el directo por de la National Gallery no sea que el el nivel Prado no es un nivel Top del top mundial si hay una institución en España respetada conocida y que ahora es modelo de Ford hay el Louvre no tiene el taller de restauración propio debo decir que además

Voz 11 40:10 la sensación que han sabido actualizar muy bien su imagen y ahora mismo estoy conoces al Comité manager de pues quiero felicitar porque ha sabido que cogerlos mes día aplicarlos a la propia aula se incurre el Ten Years Challenge una la gente colgando fotos de hace diez años sea ahora empezó a colgar fotos de ahí Infantas de linaje de los Austrias Velázquez no

Voz 0874 40:35 me quitaron a Las Meninas del cuadro de Velázquez se quedaba solo Velázquez

Voz 2 40:39 en ese sentido

Voz 11 40:40 lo sigo pues redes sociales y la verdad chapó porque el Prado en ese sentido se eleve esta historia pero pero el muy actualizado muy fresco ahora mismo

Voz 0874 40:48 eso eso no ha sido culpa tuya José Manuel no lo bueno

Voz 1252 40:50 ha sido culpa de todos porque realmente el trabajo que se ha producido en los últimos años de modernización del Prado es un trabajo de equipo en el que ha participado en el director hasta el último de los trabajadores del museo yo creo que todos somos conscientes del privilegio que es una triple modernizar

Voz 1109 41:10 el estatuto del Prado la restauración del Prado aquella renovación del personal que hizo seca convocando una oposición que renovó totalmente la sangre rejuvenecido el Prado lo mismo basado en todo en todos los sitios pero hay una renovación permanente están los becarios está la relación con las universidades tan los Amigos del Prado está la Fundación es decir está muy Brickell al PSOE un pacto político no agresión en uno de los pocos que que de tiempo

Voz 1252 41:42 me llevaba veinte años son extraordinarios pero hay que decirlo

Voz 25 41:49 has hecho pintura artística exentos hecho come que era cómics sobre pintura artística

Voz 0874 41:53 sí ya no te queda nada entonces con con relación al Parador tú te te han dado un carné de estos negros con los que pasasen y no no no no me lo han no me digas que te has enterado ahora de que esto existe

Voz 2 42:04 hay que solicitarlo eso sí vale vale

Voz 25 42:08 no pero lo que está claro es que de tener al Prado haya digamos allá arriba lejos y tal ahora de pronto después de haber estado tan cerca y haberlo visto y la verdad es que te sientes un poquito más de Della-Casa dentro de lo que cabe

Voz 2 42:22 porque es muy bonito como que estás dentro ahora el ambiente por eso

Voz 1109 42:28 adelanto

Voz 2 42:30 el autor de estas historietas del Museo del Prado Elisa Mora que se restauradora del Museo José Manuel Matilla que es jefe de conservación de dibujos y estampas gracias por venir un día más abrazo y suerte con todo hasta luego llamada Mauro para próximo por esos hemos hecho la pelota que está dispuesto a pagar visto José María que Cristina ha sentado a tu lado ya es al revés se siente se siente Cristina yo estoy muy bien muy bien acompañada

Voz 0874 43:15 la derecha de Peridis antes de que empiece como también tú lo vas a poner creo déjame recuperar una cosa que ha dicho Pablo Casado

Voz 28 43:25 la cuestión es la fe la verdad en la cual yo me siento víctima porque antes de político soy persona claro que hace la persona que sufre la flequillo

Voz 29 44:05 porque pues eh no no es cuantas éxito es

Voz 2 44:19 bueno había alguna duda de que era el delfín de Aznar lo es también en alguna cosa más

Voz 25 44:23 hay Cristina en el Diccionario de conceptos políticos hablamos de un cóctel explosivo que es política e inmigración

Voz 0444 44:28 si lo hacemos a raíz de la propuesta del PP que después Casado desmintió de retrasar la expulsión de inmigrantes ilegales embarazadas si dan a sus hijos en adopción

Voz 28 44:38 en la cual yo me siento víctima porque antes de político soy persona

Voz 2 44:45 casados en la víctima entonces ahí gel lo hacía

Voz 0444 44:47 antes es que a raíz de la irrupción de Vox el discurso de casa

Voz 2 44:50 sobre los inmigrantes ilegales ha ido de menos a más

Voz 28 44:59 algún partido tendrá que asumir la incorrección política y el coraje de decir a los españoles la verdad de decirle a la sociedad lo que somos capaces de asumir que es objetivamente inasumible para las cuentas públicas para el futuro de España

Voz 30 45:23 lo que tenemos que ser responsables y no ser populista no que los españoles están buscando un partido quería claramente que no es posible que haya papeles para todos

Voz 31 45:36 sí a España viven inmigrantes que lo que quieren disfrutar de las ayudas sociales sin respetar nuestras costumbres nuestra ley nuestra Constitución la igualdad de la mujer y hombre las costumbres occidentales se han equivocado de país

Voz 32 45:51 se han equivocado de país aquí no hay día ablación de clítoris aquí no se mandan los carneros en casa ya aquí no hay problema de seguridad ciudadana

Voz 2 46:00 pero si hay que decir que la manera

Voz 0444 46:03 controlar la inmigración ilegal ha sido siempre motivo de refriega política este momento desde un cara a cara previo a elecciones entre Zapatero

Voz 9 46:09 Rajoy nosotros hicimos la regularización con contrato de trabajo con acuerdo entre empresarios y sindicatos y ustedes hicieron las regularizaciones con un bonobús que valía un bonobús siendo usted ministro que seré el interior

Voz 2 46:29 me gusta que se que se yo ha dicho Rajoy voy cogiendo lo que es un bonobús

Voz 0444 46:37 así por ejemplo a otro elemento de discordia las concertino es en la valla de Melilla las puso Zapatero y el ex ministro del Interior Fernández Díaz las defendía

Voz 33 46:44 si no es un método insisto agresivo muy activo es un método pasivo de disuasión produce erosiones leves y superficiales lo digo para poner también las justas las cosas en su justa medida

Voz 0444 46:58 el actual ministro Marlaska prometió retirarlas hace ya varios meses

Voz 1109 47:02 haré todo

Voz 1252 47:03 no para que las cortinas puedan ser esa es una de mis principales voluntades para que realmente se puede adoptar otras medidas pues como las que te el diez de junio por el momento no

Voz 0444 47:14 bueno hay siguen pero como decía el asunto de la inmigración el racismo los comentarios xenófobos el RH están a la orden del día en política Quim Torra tenía textos supremacía estas de antes de ser presiden ya así los valoraba Pedro Sánchez

Voz 11 47:27 el señor Torra no es más

Voz 6 47:29 que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña

Voz 2 47:35 iba a tener trabajo relator entonces eh

Voz 0444 47:37 no es por parte de los dirigentes catalanes Jordi Pujol decía esto sobre las mujeres inmigrantes Jennifer era la personifica en Jennifer y los hijos de esas mujeres

Voz 0295 47:49 tú venga me van ahora un dos o tres los unos a firmar la carta

Voz 0444 48:08 vamos Jennifer y los hijos tenían que saber hablar catalán y su mujer Marta Ferrusola iba todavía más lejos estos de cuando José Montilla era presidente de la Generalitat

Voz 16 48:18 puesto que el presidente no le molesta que el presidente andaluz que no han estallado sí sí un presidente de la Generalitat del catalán día osea que él

Voz 0444 48:35 si bien tiene que hablar bien catalán tener el nombre en catalán que más tengo tengo a esta concejalía sí sí sí tengo esta concejal de Ciudadanos Silvia Saavedra arremetiendo contra una de Ahora Madrid procedente de Perú la señora rumiar que parece que vino de Perú y cuando adquirió la nacionalidad española lo que en realidad estaba sí cuando juraba la Constitución lo que en realidad estaba haciendo era prometer cargas España porque vamos tengo si a Miguel Arias Cañete diciendo que le gustaban más los camareros de antes

Voz 1567 49:05 ha permitido que el sector servicios pues eh poster una mano de obra no tan cualificada como aquel como aquellos camareros maravilloso que teníamos pero estaríamos uno borda un no sé que hemos encontrado con no sé qué hacer ya mina de los en vinagre y venían traídas rapidamente con una enorme eficacia no pero nos han transmitido tener una de ellos otros servicios importante en España hemos sido muy solidario en el que los españoles tenemos derecho a pedirle que la gente se integrar nuestro sistema

Voz 2 49:38 estamos micro racismo venga venga Beto lo primero

Voz 0444 49:42 tengo también Javier Maroto cuando era alcalde Vitoria arremetiendo así contra los inmigrantes

Voz 34 49:46 algunas nacionalidades nuestra ciudad viven

Voz 11 49:49 principalmente de las ayudas sociales te no tienen

Voz 34 49:52 con interés en trabajar e integrarse

Voz 0444 49:54 eh tengo a este alcalde de la localidad sevillana de Pedrera de Izquierda Unida intentando tranquilizar a los ciudadanos con un altavoz después de varios altercados con la población rumana

Voz 35 50:05 a mí me he leído

Voz 2 50:08 no es una me gustaría ver gente fusilada siendo afronta un debate de manera tan templada

Voz 0444 50:18 pues tengo otro Josu Bergara del PNV alcalde de ese estado en conversación con varias inmobiliarias sobre el empadronamiento de los inmigrantes

Voz 0295 50:30 yo solo

Voz 0444 50:37 la mierda ya no había es también sinónimo de templanza ya casi terminó pero no me podía dejar a Xavi García Albiol que centraban la inmigración sus campañas municipales con lemas tan sutiles

Voz 1252 50:47 cómo limpiando Badalona objetivo

Voz 36 50:51 es conseguir a amargar los legalmente y que se marchan de la ciudad no los queremos en Badalona

Voz 0444 50:59 no obstante como te decía al principio parece que ahora el debate está en una fase especialmente intensa tras la irrupción de Vox

Voz 0874 51:06 me imagino la teoría de este partido sobre la inmigración ilegal

Voz 0444 51:08 bueno pues por si acaso tenéis dudas eh nos cuentan su teoría los dirigentes Santiago Abascal

Voz 28 51:15 Rocío Monasterio

Voz 30 51:22 la inmigración que regularla en función de los criterios de las necesidades de la economía nacional muchísimos españoles en paro por lo tanto no necesitamos esa inmigración de gente para que venga a trabajar y también en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes creo que se está produciendo una invasión migratoria en todo Occidente y creo que es invasión migratoria en gran medida está dirigida está dirigida por oligarquías global listas de muy poderosa así muy bien posicionadas económicamente en connivencia con la izquierda endurecer los trámites y el nivel de exigencia para la adquisición de la nacionalidad en la retirada de la nacionalidad a los extranjeros que se haya conseguir dos o realizar actividades contra la soberanía de España

Voz 38 52:19 todos los días ninguna construcción al que hablan diariamente de cómo se apuntan duran todo el tiempo al trabajo vienen de por ejemplo esto es una cosa que me comentan pero con mucha frecuencia de Marruecos que que trabajan tres meses surferos para operar las de la cadera fecundación in vitro en el regreso amarillo

Voz 39 52:42 por qué porque es la construcción Always llevas que recibí una carta de la de la de la concertada de la reconstrucción diciendo este año y el anterior que a partir de las doce por favor nos ponemos en Ramadán en hormigón hemos que cambiemos nuestro horario y hormigón hemos de ocho a doce porque yo toqué dejar dormir donar de doce a cinco de la tarde y que por lo que sea porque hace mucho calor y como en ayuno no sé que todos los horarios de hormigonado claro nosotros retrocedemos

Voz 2 53:15 el New ahora ya sólo puede mejorar en verso cada día a vosotros Julio Rey Mauro Entrialgo Aleix Saló y José María

