A Vivir Que Son Dos Días (16/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0864 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1860 00:06 en Nueva Zelanda tras el atentado contra una mezquita en el que ayer fueron asesinadas cuarenta y nueve personas el juez ha enviado a prisión al presunto autor del ataque la primera ministra del país ha anunciado que se van a modificar las leyes para limitar el acceso a las armas informa Judith Arroyo

Voz 0143 00:20 tras el anuncio de la primera ministra el fiscal general ha decretado la prohibición de los rifles semiautomáticos como los dos que tenían su poder el presunto atacante de las dos mezquitas de la localidad de Christ Church en el de seis mil seis en sus carnes Arden dice que también se están asegurando de que no haya más radicales en disposición de atentar de hecho mientras el principal han usado queda en prisión preventiva al menos hasta el cinco de abril dos personas más siguen detenidas en el marco de la investigación además treinta y nueve personas siguen hospitalizadas y once están en cuidados intensivos

Voz 1860 00:55 dos leí en Zaragoza dos personas han muerto hoy en un accidente de tráfico El siniestro se ha producido tras el choque frontal entre dos vehículos amplia Óscar Aribau

Voz 1649 01:03 dos personas de sesenta y un veintiséis años son las víctimas de este choque frontal registrado sobre las siete y media de la mañana en la carretera autonómica A ciento veinticinco a la altura de Air la en la comarca de las Cinco Villas son los dos conductores de los dos turismos implicados en el punto del accidente Se mantiene todavía a esta hora un carril cortado la Guardia Civil está dando paso alternativo con los dos fallecidos de esta mañana ya son cinco las personas que han perdido la vida en las carreteras aragonesas en las últimas setenta y dos horas

Voz 1 01:32 sí vamos con la información del deporte Gonzalo Conejo buenos días buenos días hoy volveremos el veracidad en el banquillo el Real Madrid será desde las cuatro y cuarto en el Bernabéu ante el Celta y a las seis y media un clásico del fútbol español Athletic Atlético de Madrid y hará una se juega el Huesca leves a las nueve menos cuarto el Leganés Girona hay un apunte de automovilismo esta madrugada Fernado Alonso ha vencido las mil millas de Severin

Voz 1860 01:50 en cuanto al tiempo siguen subiendo las temperaturas en buena parte del país a la espera de que mañana entre un frente frío que va a dejar lluvias especialmente intensas en el norte peninsular Sarah selva seis espera

Voz 1951 01:59 nubes en el Cantábrico y en Galicia allí de hecho se prevén lluvias a lo largo del día pero en general va a hacer calor prácticamente en toda la Península superando los veinte grados en casi todas las provincias sobre todo en el centro y en el sur con máximas que llegan hasta los veintinueve grados en Córdoba por ejemplo

Voz 1860 02:13 es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 2 02:21 servicios informativos

Voz 14 05:30 es lo que pase

Voz 15 05:40 a vivir que son

Voz 14 05:41 dos días Javier del Pino el sábado pasado hemos costó mucho hacerte tocar

Voz 16 05:46 te coges estaba cansado el concierto del día anterior

Voz 17 05:50 así que estas castigado hoy gracias papá estas castigado a tocar bueno toca una pieza es bastante esta pieza a fin entonces a si es un chapuza

Voz 16 06:02 según ha deseado

Voz 17 06:05 enorme pero es es bastante práctica para dar FK la memoria todos notas es una pieza yo creo para un

Voz 16 06:15 es bastante hecho esto Prokófiev para un vis vis a mí no me hace gracia que usar esa expresión porque es coges esas piezas porque tienen una calidad de

Voz 17 06:26 nada a corto bastante corto a mí hasta es no lo sé creo tres cuatro entonces pero es bastante fuerte en esto y ya está

Voz 16 06:38 Siria sí pues acaba mal eh bueno adelante

Voz 18 06:43 hacerlo

Voz 19 08:32 eh

Voz 21 08:33 no

Voz 22 08:37 yo

Voz 19 08:44 y eh

Voz 21 08:53 a no

Voz 19 08:57 eh eh

Voz 23 09:10 la

Voz 21 09:12 sí sí

Voz 16 10:05 muy bien cuántas horas practica a necesitaron poco más trabajo pero cuando haces un concierto cuando decides el repertorio como lo haces tú decides las las agruparlas a lo mejor por tempos

Voz 17 10:22 ahora toco sólo lo que amo siempre el Papa pero siempre hay un concierto de cuencos terminas cuando tienes tú huelga yo sí a a desde ocio y cobra como solamente un par de compases como lo pieza a

Voz 24 10:48 no

Voz 25 10:53 lo logró

Voz 16 11:00 hasta allí se medían en treinta y cinco millones ni en sí mismo

Voz 0874 11:12 porque interpretada en este caso cada concertista

Voz 16 11:16 es su digamos su manera de afrontar los aplausos y los bises Annecy zócalos a una hora dice yo tres cuatro tres o cuatro bises tienes algún concierto estos días si al el Barcelona Ruth y no te hace falta vender entradas porque creo que está soldados sí siete ocho a entradas ya sí pero lo ha desde verdad sin buena visibilidad tremendamente bella

Voz 17 11:48 buenos de los mejores en al mundo como Can

Voz 0874 11:54 el otro día iba en un avión y la persona que iba a mi lado iba leyendo tu libro instrumento si estaba pensando que ya

Voz 16 12:01 hace tiempo de tu último libro estás escribiendo

Voz 17 12:04 sí tengo una pero a escribí a

Voz 16 12:08 ya lo he escrito yo

Voz 17 12:10 pero a las peques

Voz 16 12:15 aun libros de si anda musical para siete compositores está activa

Voz 17 12:21 por caro compositor una democracia a sectores y una trayectoria FAI estar es muy delicada en este país como en Qatar ha acabado en zonas conceder da entonces necesitamos trabajar

Voz 16 12:42 la juntos para los niños y las niñas de todas maneras con los niños no sé si alguna vez te pasará a segunda B los tienes tienes que hacer lo que ellos quieran hacer algunos les gusta y a otros no les gusta que costarán crezca es cuestión Tele pero yo te pongo mi caso personal yo a mí me apasiona la música intente por todos los medios que mis hijas aprendí a tocar el piano gastamos mucho dinero en dar las clases de piano no si no no tenían no les gustaba sencillamente no

Voz 17 13:16 es

Voz 16 13:17 no es culpa de la música es a Cúper a dos profesoras decanos soy

Voz 26 13:25 ah ah ah ah ah

Voz 21 13:27 sí y a mi esposa

Voz 0874 13:29 sí eso es muy mía gracias por decirme esto porque como padres siempre llevas contigo una gran sensación de culpabilidad eran no

Voz 17 13:37 si tienes que quiere toca Rosalía son hizo tras facto siempre si lo más importante es fruta

Voz 0874 13:49 oye que escucháramos aquí en el maestro Rodrigo sabes que aquí le llamamos el maestro Rodrigo

Voz 17 13:53 sí es tratante también está fue una de las primeras y hasta el Zika que escuche en más de mil han y han amor al instante es es muy muy famosa aquí en España han dado concierto de

Voz 16 14:11 Aranjuez Aranjuez Aranjuez famosísima has estado en Aranjuez por cierto no no pero no se pues está aquí al lado

Voz 11 14:18 P

Voz 16 14:20 en transporte público ahora pues no hay suerte es es un milagro jura por Dios oscuras a adiós que es un milagro déjame que te lo escuchamos a nuestros rico

Voz 27 14:32 no

Voz 28 14:38 no

Voz 21 15:09 eh

Voz 31 15:41 tú

Voz 30 16:13 ah sí

Voz 21 17:35 eh

Voz 30 18:45 eh eso

Voz 14 18:57 eh

Voz 16 19:09 no es es muy es una de las piezas más conocidas de música clásica de autores españoles en este país y lo sabes Pedro buenas reconoce ahora que ir en España indagas

Voz 17 19:21 más sobre autores españoles au ganaron así de rock Estopa Sanguinar Isabel sabes tocar algo de Sabina me puedo hacer tus deberes para la próxima vez en Nuevo mundo para mí ha mucho mucho por Londres ya no no han tal vez en abril para Semana Santa Anzo Audrey pero de verdad no es cuando

Voz 0874 19:49 yo hace un par de semanas estuve y hacía una temperatura maravillosa si eso no no no me atracó nadie por la calle alzó el metro funciona

Voz 17 19:59 a eso es verdad es cojones para no tienes tienes

Voz 16 20:09 un grupo de Whatsapp con más británicos en España

Voz 17 20:11 no o no tienes ninguna porque no sabes Quito hablando en inglés con amigos en redes no conozco muchos guiris aquí en España

Voz 16 20:21 entonces a Das

Voz 17 20:24 tampoco sólo sólo han poso

Voz 16 20:27 bueno sabes que los ingleses no están precisamente en Madrid están en la costa mediterránea si no están también en Mallorca hace con con Akon es bueno que por cierto el otro día estuvo en el programa una persona del Instituto Anatómico Forense hablando

Voz 0874 20:44 sobre la donación de cuerpos

Voz 16 20:46 sí sí es decía que en las universidades en lugares en los que hay muchos ingleses como en Alicante en Mallorca por ejemplo los ingleses donan su cuerpo a la ciencia y los españoles no yo no si o no pero no necesita

Voz 0874 21:02 sorprendería fuego no me

Voz 16 21:05 no no no

Voz 0874 21:07 son de lo que no se debe hacer buena también es una buena lección para aprender pero vamos a poner un poco de lo que estamos hablando que si ésta fue

Voz 17 21:14 fue la última Piazza que ha compuso antes de intentaba suicidarse caso sino en un hospital psiquiátrico donde más tarde murió solo obviamente pero dijo que las fans le habían dictado el tema

Voz 16 21:36 es muy intimidar el diario Le habían obligado a hacerlo diga en trance esta al Chicuelo claustro las variaciones fantasmales caso han pero es muy muy voy a principios de la Thain asola pero es muy and Ice ancha no apto Falling Unstoppable y otro en cero unos ojos y que suban el volumen escuchen esto durante un par de minutos

Voz 41 22:11 no

Voz 42 22:24 ah sí

Voz 30 22:29 o no

Voz 41 22:35 un

Voz 44 23:09 o sea

Voz 30 23:19 ah

Voz 44 23:26 sí sí

Voz 21 23:28 eh

Voz 25 23:57 sí

Voz 30 24:04 ya

Voz 41 24:25 en

Voz 46 24:46 en está pero hay Figar

Voz 16 24:59 tú te sientes especial atracción por los compositores que tenían problemas mentales autora al mundo en plano santales sino que estoy yo no pero yo yo caro aunque escuchaba en estos momentos sin duda a entonces no tengo angina acción con las cosas han tocado en de trato en mi música hay tan relevantes tanda Bogotá Almería qué quieres decir con que no entiende serán que en realidad nunca puedes al mirarlo aprecian censor

Voz 17 25:36 ni con el problema pero a darte

Voz 16 25:39 a lo mejor te hace falta alguien que te lo explica así seguro que estaban a la hora o a la audiencia alguien se va a ofrecer a darte un paseo por el museo voz algo nada no y es si es la hostia oye el otro día hablamos recuerdo en este programa de The Queen Freddie Mercury en sabes que dentro de poco sale una película hecha por el mismo director basada en otro inglés Elton John si no sé muy bien a funcionar si te gusta también Elton John o no no sé supongo que habrá gente que no a mí me me encanta pero sí sí sí yo también pues entonces para cuando salga la película prepárate una pieza de Elton John

Voz 17 26:18 antes fue Sabina anterior

Voz 16 26:21 alguna cosa

Voz 21 26:23 en y y a ti

Voz 47 26:27 no

Voz 21 26:32 sí eh

Voz 16 26:45 más que buenos co jo per la palabra del día

Voz 17 26:51 a después el último mensaje privado acaban de María gracias por estar muy bien

Voz 14 27:03 Félix de dar cara del hablas pero en castellano con el Besiktas

Voz 0874 27:09 es bueno redes joder polacos empieza hablando viene luego yendo a peores según María gracias María por ese mensaje muy amable la palabra del día es chollo chollo sabes lo que es cuánto se del grupo y entonces él es bueno como pollo sí bici menos mal que es cuando una ganga se lo que es una ganga no cuando algo es muy barato

Voz 16 27:36 ah exacto

Voz 0874 27:41 fíjate me encanta esto encuentras un chollo que chollo haber encontrado puedan gracias pero si te despiden con unos compases de algo

Voz 17 27:50 o o a antes

Voz 16 27:54 no sé de qué me hablas no no sabía que van noticias noticias pues sí fue depuesto era

Voz 19 28:03 y bien

Voz 16 28:13 eso es morenas provocan es ahora la XXVIII

Voz 9 28:19 sí

Voz 10 28:27 a vivir que son dos días en la red

Voz 14 36:16 en A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 13 36:29 oye

Voz 12 36:31 no yo venía es un honor que

Voz 0874 36:56 a la viví le han dado el premio mención Sancho Panza no han sido batido partido premia no perdona pesaba por esto

Voz 0864 37:02 que es nombre Javier y Gasol un premiado en la ciudad Albacete que vamos a recoger el premio pero vamos a actuar cuidado pues ya

Voz 0874 37:09 es raro que Carlos quiera ir a recoger un premio bueno

Voz 0864 37:12 elegiremos pilla de paso que si Carlos es muy reacio al a los al Dios de la vida social vamos a decir entonces el festival hachas Comedy je me encanta porque juntar gachas y Comedy pues si fuera Brad Pitt gachas comedia vale pero gachas Comedy iros dar un premio y después ya que estamos ahí obviamente Longo mucha mucho orgullo hubiese satisfacía vamos a recoger el premio el Carlos pues que posea ya asisto ya que estamos pues bueno te Sancho Panza previo Sancho Panza previo cómico un poco nota el Premio Dulcinea o Premio Don Quijote no estoy pensando que Carlos

Voz 0874 37:47 el aspecto de Don Quijote también todo espigado

Voz 0864 37:49 sí además tiene si es así siempre muy muy tiene molinos en su cabeza pero la Audiencia lo sabe muy bien bueno qué tal estás las han dado mucho últimamente no muchos pero estoy muy preocupado porque de pero estoy preocupado el pues bueno yo no era consciente

Voz 11 38:06 un problema un problema psicológico

Voz 0864 38:10 Javier que no era consciente insisto el que resulta que he hecho ha traído soy un creído pero un creído es imbécil verdad soberbio si estoy al sí esto paliarlo porque es que yo he notado algún ramalazo en alguna ocasión pero es que es tremendo es que es tremendo estaba un poco la ha hecho en peeling hace un mes me hice un peeling es bueno para que se te nota eh gracias muchas gracias pero escucha es que el el hoy bueno he preguntado a Paqui Ramos productora guionista faltó toma de de de todo esto de la SER no yo llevo viniendo a la SER más de veinte años Valencia empecé con Sardá fíjate de una noche de los tiempos campo la gran Caracas desde está plantando asistidas Trias llegaba al edificio hasta la planta séptima y la octava sí que cuando yo trabajaba aquí he venido toda la bebida en metro caminando que quiere diga Paqui pidió taxi hoy he pedido un taxi amarillo que te pide un taxi pero si tú eres hombre de Metrosur si algún cambio para irme a casa te crees tiene pues

Voz 17 39:14 lo que está pasando entonces haciendo de Ciudadanos no bueno ojalá

Voz 0864 39:18 sabes que me estoy haciendo un soberbio pero un pero un creído sea es que es usted tiene que tiene que ver con tus ingresos con tu era Javier el éxito el éxitos al dinero por supuesto hacia pero ya lo he visto

Voz 0874 39:28 todavía estás en el mejor programa de tele en el mejor programa de radio el mejor comedia mejor

Voz 0864 39:33 podcast es que rechazo a pie altura a mi edad casi sesenta años más pero casi extra que que sí pero por arriba no eso eso ya o sea tengo más trabajo que nunca tengo rechaza me M para reportaje para él yo qué sé de pronto un reportaje sobre las generaciones de humor podía mala David Broncano a Joaquín Reyes y a mí o hay que hablar de Gila pues ahí estoy yo o sea no no voy a ver si me he subido a la cabeza pero que

Voz 0874 39:58 en otras en en en que eres displicente con la gente

Voz 0864 40:01 en ese mucha que claro el taxi es un detalle que a mí me llegará hasta dentro de Carabanchel pero yo no era consciente mi mujer Helena me ha grabado es que flipado me he puesto grabaciones que de cosas que has hecho cosas que digo te digo yo digo uf uf yo Javier Cansado y uf o por ejemplo me me me agrado diciendo ni me ni me apetece Heine es que no me quiero yo lo haría pero es que no no me apetece yo yo soy de Carabanchel un barrio obrero de Madrid yo tengo pasado antifranquista

Voz 0874 40:29 hay que hacer una intervención diciendo yo no

Voz 0864 40:32 que no me apetece ay por favor yo José Elías

Voz 0874 40:34 Fernández psicólogo sanitario pionero en España en risoterapia No More como sabes José Elías buenos días ayuda no sé si el diagnóstico con lo que has escuchado te parece correcto tiene una enfermedad de soberbia Javier Cansado

Voz 60 40:47 hombre yo creo que después de muchos VI se puede llegar a la soberbia no yo creo que en este caso pues puede puede estar llegando a ella

Voz 0864 40:56 pero es que de verdad que yo yo vamos yo tengo cita los aficionado humildad atrás tenido siempre claro siempre pero es que la ida me gustaba esa forma de ser que lo estoy perdiendo entonces cuando alguien yo iba por la calle pasado desapercibido pero ahora también pasado desapercibido pero si alguien no me reconoce me me enfado sea yo veo un comercio de pronto me tratan como una persona normal sin sin saber que soy una persona de éxito y me sienta mal antes no me pasaba antes incluso me congratulaba yo digo que me está pasando por favor pero queda que ataque de soberbia

Voz 57 41:27 que es como tú bien sabes mí en la persona

Voz 60 41:29 da muchas veces se va cambiando cuesta cambiar pero sí es cierto que cuando llegan momentos en nuestra vida en los que los éxitos se agolpan ahí pues lógicamente podríamos momento en que vamos cambiando oí la pasa se hace más soberbia

Voz 57 41:48 la situación es pues claro tenerlas tomamos

Voz 60 41:51 de una forma distinta aquellos que nos gustaba como bien decías te de ir en Metro pues ya no resulta incómodo entonces realmente yo creo que está llegando a una situación en donde la soberbia y además el hablar demasiado de Tim siempre

Voz 57 42:05 sí sí de el esto Alavés

Voz 60 42:08 palabras a veces que son muy llamativas fuera del contexto germinal como ampuloso ansioso cosas así

Voz 57 42:15 es realmente Bande notando pues unas

Voz 60 42:17 soberbia discípulo de orgullo y yo creo que estaba bien al principio y después ya ha desembocado en esa soberbia que mira a mí más miedo miedo

Voz 0864 42:29 sí es una situación pasajera digamos que me ha llevado insisto el éxito el dinero o fin estaba este reconocimiento y inaudito que tengo vale pero mi problema mi miedo es que estuviera larvado que yo no tuviera de niño por lo que sea de insisto en un barrio de un barrio que ellos les da algo donde no te correspondían a Ferrer de pronto estaba larvado ahí y ahora ha aflorado eso en mi miedo que yo lo tuviera de verdad que yo realmente no era como antes era es la tapadera sea realmente es hoy así soy un puto soberbio en realidad era eso pero basta que lo paliaban Bonnín siendo simpática tal pero me da miedo no sé cómo discernir si es realmente algo coyuntural que ha llegado pero igual que te ha llegado saldrá o lo tenía ahí eso es que M M M de esa zona

Voz 60 43:10 hombre eso mece en normalmente hay que tener en cuenta que la soberbia puede venir dada por situaciones a veces que pasan en la vida y en tu caso también hay esas situaciones pero como bien muy bien dices puede ser una la personalidad que estuviera ahí en Quijada iniciar ahora eh claro el contexto en el que vives favorece que se que salga y que se manifieste contundentemente cuando antes no se manifestaba

Voz 57 43:37 pero como decía esa conectividad Wi Fi

Voz 60 43:39 ahora pues realmente pues ya ha encontrado el camino para manifestarse implícito

Voz 0864 43:44 claro y los sufrimos quienes les rodearon al que ya lo comentamos entre nosotros también porque es es claro

Voz 0874 43:49 se está yendo de las manos hijos los envejece Jennings

Voz 0864 43:51 sanguíneos niños genio que pasa genio me dicen que es claro frente a la soberbia José Elías una cura de humildad supongo no un despido

Voz 60 44:00 hombre la primera es darse cuenta ya de que de que está ante esta situación no eso ya es el primer paso para falta el segundo que quiera cambiar y realmente pues ponga en marcha los mecanismos au incluso vaya buscaron profesional no yo creo que eso sería lo importante ahora en estos momentos no hay cultivar la autoestima porque realmente la soberbia es una falsa autoestima no

Voz 0864 44:23 claro entonces realmente tendría que ser

Voz 60 44:25 en Paco con los demás incluso con los medios de comunicación no si con los medios de transporte también

Voz 57 44:31 entonces

Voz 0864 44:36 pero el ex pero puedo hacer algo ya para empezar cuando por ejemplo tengo contratado bueno no yo sino producción de A Vivir tiene contratado un en este caso en taxi yo no me mojo aquí lo dejo por ejemplo digo que lo que lo anulen siempre les hemos ofrecido un taxi para venir a todos los invitados y colaboradores se les ofrece a por dinero en esta casa hombre es lo lógico y él siempre lo ha rechazado ha rechazando siempre pero hasta hoy hoy por favor tengo los lo humildemente decía no no a favor no Small estéis te acuerdas si hiciese que solía es decir si voy andando se ubica cuando no os preocupéis yo no os preocupéis voy yo voy con mis propios medios no os preocupéis no por no lo hagáis no te quieres un café

Voz 57 45:22 así era si era hasta hace nada hasta hace dos semanas

Voz 60 45:26 sí igual es que el café sino te gustaba no tambaleó departir repartirlo con los demás pero bueno pero Time tenemos un consejo a un consejo inmediato

Voz 0864 45:32 no algo para empezar algo así a esta cago pum algo rápido que

Voz 60 45:36 que yo lo que creo es que lo primero tendría que irán dando acaso eso es lo primero es lo primero pero yo retomo mi mi mi costumbre no después concesiones con los demás y hablar con ellos de cosas

Voz 57 45:47 de ellos no ya pero no puede estar hablando siempre lo mismo y el depuesto le cuesta mucho y es que eso es verdad que dudo es que su tema El este tema es que es duro eso no es duro hablar de otra cosa que me abstengo si no te da el sistema de pesas y medidas yo es que bueno pues voy a intentarlo voy a intentarlo porque es que de verdad empieza a ser un problema porque en casa sobre todo pues eso no mi mujer me conoce prácticamente desde que nací pero yo me alegro

Voz 0874 46:14 mucho de que hayamos tenido esta conversación Javier me quita un peso de encima porque lo hemos hablado todos estas cosas pues es como todo empiezan por tú tú mismo diciendo hola soy Javier Cansado y tengo un problema y a partir de ahí eso de Armero soberbios soberbio salón

Voz 0864 46:27 hemos hablado habrá supervisarán

Voz 0874 46:31 esta apuntar

Voz 57 46:32 claro que hay soberbios anónimo no si eso divertidísima recibir esperada es bueno pues Elías Fernández los ánimos

Voz 0874 46:45 Xicola sanitaria pionero en España también risoterapia no hemos gracias José Elías en abrazos gracias y hasta luego te mandamos a Javier a la consulta eh claro yo quería hablar contigo una cosa pero

Voz 0864 47:01 estaba basada en el hecho de que ellos yo yo sabía que tú solían dar mucho pero ahora ya no lo más cosas el yo estoy estoy compaginando esa estoy pero en este caso es un poco es como es venir aquí es venir a dar un servicio pues digo ponérselo cómodo taxi etcétera pero yo que sigo caminando He sido caminar así sino también mucho mucho también no obstante si te cuentas los kilómetros según cuenta pasos León cuenta vasos en el en el en el Iphone tengo cuanta paso sino lo tengo una pulsera para ir más o menos fíjate no no hay mucha diferencia entre uno y otro se lo que marca el cuenta que el el el teléfono es parecido

Voz 0874 47:37 sabes más o menos los kilómetros que haces

Voz 0864 47:40 mínimo estoy haciendo ahora mismo no veinte mil Passos Coelho de cuarenta siete mil el porque es que estoy preparando una unamos una una por la montaña Pirineos tendiendo nación una segunda caminata si un una travesía se llama entre varios Valle tales como ya estoy ya digo tengo casi sesenta años pero más estoy a punto de dejarlo ya digo

Voz 0874 48:01 gracias ya salir por la puerta pero es es verdad no es verdad lo que me ha dicho aquí que tienes una fascitis plantar

Voz 0864 48:07 es decir si la tengo fascitis plantar que es muy molesta no pasa nada porque mi osteópata me dice que camine que lo vamos a hacer que decir me duele pues que me duela que me que me excusas me dice bueno buenísimo su sumerge del dolor no que de GT del dolor funciona tío seis y me concentro el dolor que me pasa

Voz 11 48:29 tú sabes que

Voz 0874 48:30 en los pies a veces está en la cura de muchos de tus males a lo mejor la soberbia de hecho se te puede curar debe estar relacionada mejor a partir de los pies mira en Radio Huesca nos está escuchando Víctor Alfaro cómo estás Víctor buenos días

Voz 1860 48:42 hola buenos días hola Víctor

Voz 0874 48:45 es especialista en biomecánica es director de puedo activa y es el creador esto vamos a hablar de las primeras plantillas inteligentes pero es el hombre también que le toca los pies a Sergio Ramos por ejemplo esto es verdad no Víctor sí bueno en mi en mi trabajo me toca trabajar con bastantes deportista Si bueno el gol del Real Madrid nos recuerda así ese tú tú crees que unas buenas plantillas de la soberbia Javier

Voz 1860 49:11 bueno de eso la verdad es que no no tengo no tengo mucha experiencia sí que es verdad que yo siempre repito muchas veces se dio en mi abuela decía que quien mal anda mal acaba entonces bien va bien para casi todo pero el tema de la soberbia no no lo tiene muy estudiado toda

Voz 0874 49:25 ah pero no dice te tiene razón con Ronaldo las plantillas no funcionaron

Voz 0864 49:29 les digo en el tema de la soberbia no escucha la la pisada y la postura no van unidas siempre no la postura ahí la pisada

Voz 1860 49:36 tiene mucho que ver si si la fractura de hecho hay un tema que sí es evidente que es que la posición en la forma de andar cambia cuando una persona cambia su estado de ánimo por ejemplo cuando estudiamos pacientes que están con proceso depresivo pues cambia su forma de pisar cambiará carencia del paso cambia la postura del paciente de hecho una parte del desarrollo estas plantillas inteligentes van también hacia hacia ahí a podrá ayudar a detectar con más precocidad el que un paciente haya podido entrar en una dinámica de este tipo

Voz 0874 50:04 de hecho yo recuerdo cuando hablamos Vito para un reportaje hace algo más nadie yo creo tú me contaste no se podía contar que estaba desarrollando unas plantillas quedan inteligentes con Microsoft creo que presentadas desde ayer o anteayer básicamente plantillas que en el Iphone te van diciendo con qué zona del pie pisas porque pisas mal porque pisas bien que deberías cambiar si buenas

Voz 1860 50:25 que se trata es de nosotros nos dedicamos pues hacer un estudio pues el caso pues como le pasa a Javier una fascitis plantar pues bueno es posible que tenga bastante que ver con su forma de pisar entonces estudia la forma de pisar Se escanea en tres D el pie se diseña una plantilla que está calculada con sistema ingeniería para que que le mejore esa forma de pisar y mejorará su fascitis y ahí acababa no está intervención porque después pues bueno tú te ibas de la consulta al mes o a los tres meses volvía esa revisión Nos cuentas de esta manera lo que hemos hecho es introducir una capa sensores hasta plantilla un sistema que se conecta por bluetooth a tu móvil IT monitorizamos cada uno de los pasos hasta coger quinientos parámetros por segundo esto quiere decir que que está hacemos un estudio pisada diario Isabel II y la evolución es la que queremos o no podemos avisar de determinadas cosas

Voz 0864 51:10 pero es todo a medio plazo es sin trabajo no porque cuanto cuánto porque aparte que cuando sea cuando la plantilla te da los datos dice yo no vuelvo a la yo no vuelvo a la consulta ya me lo miro yo

Voz 1860 51:20 bueno si eso sirve para que la gente me Hole estaremos encantados pero al final al pueblo pues al final no va a ser así sea al final la plantilla en lo que nos va a decir es casi va a ser un poco al revés sea la plantilla llegará un día que te iba a decir te he pedido cita en puedo activa porque ya no estoy donde tendría que estar y la práctica de lo lleva a poder

Voz 0864 51:39 a ver la recesión y ya te variando te va guiando a los padres aparte te te da pinchazo no vas si como queríamos

Voz 0874 51:45 hacer una prueba contigo Javier y Víctor está en Huesca tú vives allí vienes aquí a la central no está asentada está en Huesca el Bernabéu bienes eh yo creo que entre semana pero donde ya saben alemana en el país

Voz 16 51:56 allí no sea

Voz 0874 51:58 hecho llegar unas plantillas con José Vico que es nueve asistentes qué tal José cómo estás hola buenos días las plantillas inteligentes para que tú las pruebas Jané estoy soberbio se me pongo algo inteligente esto va a explotar claro esto es estas plantillas son muy muy inteligentes pero se trata de que que es un poco sí de las pruebas entonces va a quedar ahí grabado esto es lo seguramente lo menos radiofónico que vamos a hacer este fin de semana

Voz 1860 52:24 qué deberíamos haberlo grabado Embid y bueno hemos de decir que esto claro esa plantilla no estaba hecha para el pide Javier porque no lo tenemos planeado lo todavía no

Voz 0874 52:31 de decir es para quién estaba hecha esa plantilla porque Javier no lo sabe para quién José Ramos dime para Almagro

Voz 1860 52:36 la patilla de mago Amore

Voz 0864 52:39 de un vago que es lo que pasa es buscar los cómicos los magos si somos una entente cordial ha presentando el acto el de la presentación y es un grandísimo amigo se pues escucha el el tengo calcetines no pasa nada pero bueno no es necesario mostrar pero sí tiene buen tiro un abajo tiene ahora sí pero bueno esta es impresionante

Voz 0874 53:04 a ver cuándo hace falta que quepa en el zapato también lo que día no

Voz 11 53:07 no con que se suba encima de quiere quieres que la estaba

Voz 1860 53:14 a lo tonto es Ángel metían no puede ser que te vaya bien porque no está hecha para tu pie cada diez tiene una

Voz 0864 53:19 vais a nivel de juanetes lo tengo eh Juan juanetes bastante pronunciado a poco claro pues entonces me voy por favor hay que agradable hay por Dios mira mira

Voz 0874 53:31 mira Javier ese es tu pie Ése es mi pie estas pisando demasiado por una zona que no debería asustar tanto el bueno pues de hecho

Voz 0864 53:37 la fascitis la tengo porque tengo claro que la fascitis comunica a la orilla digamos del pie donde me duele mira el puntito ése que está ahí eso es donde me duele un poquito para ir y claro que tengo mal es el talón por eso cada media hora así cuando camino tengo claro

Voz 0874 53:56 pues esto he visto supongo que te te delata si eres nuestro cuando voy en cuál es vuestro argot supina dos cero Nador no

Voz 1860 54:04 sí bueno eso pero llevado a un nivel de precisión infinitamente más alto del que teníamos hasta ahora porque vamos a poder saber cuáles son los datos en tu vida real nosotros en consulta te hacemos pues como en otra clínica puedo lógica de hacemos un estudio estas cuarenta minutos pero claro cuando una persona una caminata como la que va a hacer Javi en el Pirineo y lleve tres horas andando hay una fatiga muscular influyó muchísimo en la pisada no sabemos en clínica eso cómo te va a cambiar de esta manera lo vamos a saber porque vamos a saber exactamente cuántos está modificando el pie cuánto te afectara fatiga Isabel si la plantilla que te hemos hecho es la correcta o tenemos que hacer otro tipo de cosas en verdad no cambia mucho

Voz 0864 54:40 según esta sobre esta plantilla yo estoy perfecto porque estoy bueno estoy pisando en el en el talón pero está vamos a Antillas del es cómo está la N está en la eh perfecto es perfecto no voy a cambiar un poquito mimados pero bueno regional silbando el pie no

Voz 1860 54:54 mira no lo que puedes hacer para ver la prueba si mueves la plantilla la cójase llaman hoy la mueves hacia un lado hacia otro verás que que es AN pasa a indicar

Voz 0864 55:02 vamos a ver si se mira mira si un poquito hacia la izquierda efectivamente el piso con el lateral del pie si el opina otra cosa así el lo

Voz 0874 55:12 más que correr con con el teléfono y mirando la pantalla Victor también tiene su riesgo

Voz 1860 55:15 no no no no está pensado para eso de hecho una aplicación va al teléfono otra podrá osea otra podrá ir al al reloj pero no está pensado para que tú mires está pensado para que recoja datos después te daremos congregaciones yo vi que en caso de que veamos que estas hacer cuando te a un patrón lesivo podamos mandar un aviso de que pensamos que sería bueno que dejase correr porque está sentando un alto riesgo de lesión

Voz 0864 55:38 yo veo veo aquí un un problema una pega no sé si es muy sustancial pero en la pisada tiene mucho que ver con el inconsciente no como hemos decidáis eso como hacéis que alguien cambie su fin como no

Voz 1860 55:50 sí es una parte de porque muchas veces no tienes que cambiar la forma de pisar a pisar es casi como respirar es un gesto que cuando tú piensas en los de memoria

Voz 0874 55:58 muscular su cómo pisas entonces qué cosas

Voz 1860 56:00 pueden hacer pues cosas que tienen que ver con el trabajo muscular que eso va haciendo que van cambiando patrones y cosas que tienen que ver que es más lo que nos dedicamos nosotros con cambiar tu suelo sea con cambiar tu suelo con acierto en suelo a medida que es esa plantilla que esté estudiada para tupé y que sin que tú pienses haga que que países bien porque el otro es imposible

Voz 0864 56:20 dado que tú piensas así te hago esta plantilla para que piso RAF para que de una manera la pisada pues está bien dentro del de cuántos

Voz 0874 56:27 hemos hablando Víctor de que cuando se converso

Voz 0864 56:29 nada bueno nosotros el planteamiento es que esto no

Voz 1860 56:32 hay mucho la plantilla normal es verdad que en esta primera fase va a ser un poquito más posiblemente puedan encarecen unos sesenta setenta euros la plantilla normal a futuro cada vez será menos pues porque podremos comprar la electrónica a más volumen en verdad en electrónica todo funciona que cuando le pones cuatro ceros a la cifra empieza abaratarse un poco pero hay que hacerlo

Voz 0874 56:52 son seis dos primeros del mundo que hacéis esto no si es la prima

Voz 1860 56:54 la plantilla personalizada inteligente del planeta porque había plantillas con sensores pero genéricas y nosotros lo que nos interesa es que fuera personalizada pero en todo caso

Voz 0864 57:03 yo lo que haría si te parece Joe marketing te voy a Sergio Sergio Ramos regalas regalas la Illa hasta tus sala regalas no les digan nada Sergio mira Ponç Pons pero no digan nada de la regalas podría cuanto esto es un regalo que te va a venir bien de verdad

Voz 1860 57:20 bueno yo yo te tengo que decidir si podrá hacer honor a la verdad que que trabajar con Sergio es una gozada es de las personas más increíbles con las que yo he trabajado de Cesc

Voz 0864 57:28 no lo dudo yo estoy convenientemente para ver cómo salir de ahí ahí ahí alejaría Karim Benzema dale dale dos por Dios Karim Benzema el Madrid jamás quieren tienen claro

Voz 1860 57:41 que vengan no se pueda Víctor

Voz 0874 57:43 no sé si no no creo que te haga falta pero espero que te hagas rico con esto porque

Voz 1860 57:47 eso un buen invento no no no no sabemos rico seguro que no porque al final de los temas de personalizar el problema es que personalizar pues pues bueno la economía de escalas pequeñas no en pero nuestro negocio es pues ver ver muchos clientes solucionar problemas vuelve a las clínicas se llenen y podamos ayudar a mucha gente

Voz 0874 58:04 oye el estado de los pies puede afectar a la salud mental de alguien

Voz 1860 58:08 hombre desde luego cuando alguien tiene un problema agudo en el pie es de los dolores que más les saca del sitios una fascitis plantar cuando está en la fase muy aguda es de las cosas que que alguien le le quitas como un dolor de muelas osea te quita de su de tu sitio y sí que es verdad que que el estado de ánimo lo que os decía al principio repercuten muchísimo en el trípode en el ciclo de la noche

Voz 0874 58:25 ya está pues ya ya hemos es que no es perfecto y has pisado poquito así con poco poder pisando fuerte y siento mucho pero es que esto es una fascitis plantar lo que te provoca la soberbia pues a lo mejor eso fíjate claro

Voz 1860 58:39 si hay que hay que darles solución estás invitado

Voz 0874 58:43 Víctor Alfaro gracias ex director de puedo activa gracias Víctor un abrazo y suerte

Voz 1860 58:47 muchas gracias por ser rico que ha traído esta plantilla del mago

Voz 0874 58:51 te agradezco que haya extraído aunque no sea de la talla de Javier

Voz 0864 58:54 que que que pipas esto ha sido tiene un pie muy estrechito

Voz 1860 58:57 lo more tu crees More que tiene todas las cosas buenas es un fenómeno vaya

Voz 0874 59:02 sabes que les vamos y los cómicos se llevan fatal

Voz 1860 59:04 no tenía ni idea pero bueno yo creo que era el supuesto de los amigos siempre tengo que hablar bien Javier cuando lo conozca en persona pues también me parece un tipo son sancionados que ya os junta ya los dos si os habéis muy amigos recalcó

Voz 0874 59:17 te lo mandan a la clínica vale

Voz 11 59:18 venga habrá una grave hasta luego voy

Voz 0864 59:21 pues sí si cancelado voy Albacete eso sí andando pero él ve nuestro un coche Auto Res por favor un coche modelo