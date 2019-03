A Vivir Que Son Dos Días (23/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 Javier del Pino en él

Voz 1024 01:00 Theresa May se quiere anular una tercera votación sobre el Brexit en el Parlamento británico pues Antonio Piñero buenos días hola Javier buenos días la BBC está contando que la primera ministra ha escrito una carta a los parlamentarios en la que asegura que está por no presentar su acuerdo con Bruselas por tercera vez ante la cámara esta semana si constatada ante mano que se lo van a volver a tumbar queda por ver que responde ante esto la Unión Europea si esta opción supone la aplicación de un Brexit duro desde el doce de abril el número de firmantes una petición vía Internet para aquel país permanezca en la Unión se acerca ya a los cuatro millones para hoy está convocada en Londres fue una manifestación más contra el Brexit el fiscal especial Robert Mueller entrega el Departamento de Justicia su informe sobre la trama rusa esperado informe después de dos años de trabajo y que ahora está en manos del fiscal general de Estados Unidos William bar quien no descarta informar a los líderes del Congreso sobre esto momentos durante este fin de semana bar y una persona designada por el presidente tendrán que decidir qué partes de de investigación acaban siendo publicadas sobre la presunta injerencia el Kremlin en las elecciones que Donald Trump ganó que ha repetido por cierto que considera una caza de brujas el trabajo realizado por el fiscal Mueller conocer qué fuerzas kurdas anuncian el fin del califato en Siria sí la comanda anunciar vía Twitter el acuerdo de Siria democrática es una alianza armada el deber liberaba como dices por kurdos este año

Voz 1312 02:14 Cio confirma los datos ya publicados este

Voz 1024 02:17 viernes por la Casa Blanca después de que los aliados Estados Unidos sobre el terreno es hubieran asegurando que sólo un grupo de combatientes el da es resistía en el último bastión de yihadistas la localidad de Alba Gus al este de Siria de pulsos de los lazos y las pancartas va a quedar zanjado en los tribunales ante ese ante el cruce de querellas interpuestas en las últimas horas de la Fiscalía contra el president por desobediencia vive el president contra la Junta Electoral Central porque entiende que ha habido prevaricación Torra anoche en Lleida

Voz 5 02:45 dos yo me siento orgulloso de ser president de la Generalitat

Voz 6 02:48 yo asumiré las consecuencias de ser president como las

Voz 5 02:51 asumido nuestros compañeros cueste lo que cueste

Voz 7 02:55 Bosti es un fragmento de Cataluña anoche en el que

Voz 1024 02:58 Torres ha asegurado que su proyecto político necesita manchar de amarillo Catalunya el Gobierno insiste no se puede hacer un uso partidista de las instituciones públicas Pedro Sánchez

Voz 1722 03:08 si algo refleja toda esta polémica que hemos estado viviendo durante estas últimas jornadas es precisamente que el problema en Cataluña no es la independencia es la convivencia is Si miramos la crisis en Cataluña de esta manera desde esta óptica pues es evidente que las instituciones públicas tienen que salvaguardar su neutralidad

Voz 1024 03:26 de la agenda de precampaña para ese sábado hoy Sánchez estará en Alicante casado en medida e Iglesias volverá a su baja por paternidad con un acto en Madrid

en la Cadena Ser a vivir que son dos días Javier Del Pino

Voz 0825 03:39 Del Pino

Voz 6 04:11 bueno pues pancarta arriba pancarta bajo Lourdes Lancho buenos días qué buen negocio ahora mismo tener una imprenta de pancartas de panfletos de papeletas con la de imprentas que cerraron en la era digital de la Agustín comer aquella frase de Tarradellas

Voz 1312 04:24 política se puede hacer de todo menos el ridículo sería muy el lema

Voz 6 04:27 también para una pancarta no hijo pero complete pero

Voz 1312 04:30 fíjate que mientras estamos entretenidos mirando los balcones con banderas pancartas por detrás no están pasando un montón de cosas

Voz 6 04:36 dos comedias vamos venga

Voz 7 04:50 por ejemplo

Voz 1312 04:51 como alguien decía ayer en Twitter visualizó claramente la diferencia entre preso político y político

Voz 6 04:57 preso aquí sí que el tercer producto eh

Voz 1312 05:00 bueno mirar el tiempo que ha pasado en prisión el hijo de Jordi Pujol Oriol Pujol Ferrusola condenado a dos años y medio de prisión por corrupción en la trama de las ITV

Voz 1024 05:10 dos meses y pocos días va a estar en prisión no porque le han concedido el tercer grado penitenciario si la Fiscalía no recurre la decisión solamente tendrá que ir a dormir a la cárcel de lunes a jueves

Voz 1312 05:20 bueno no está mal aceptó recordemos que el único hijo de Pujol que se metió en política aceptó un acuerdo con la Fiscalía y acepto estás pena para evitar a ir al juicio reconoció haber cobrado más de cuatrocientos mil euros para favorecer a empresas de sus amigos en la concesión de gestión de las inspecciones técnicas de vehículos la cita a V pregunté ayer a algún abogado penalista que conozco oí me dijo que desde luego no era normal que evidentemente hay un trato de favor

Voz 6 05:51 desde luego podemos adelantar sin tener que citar a ninguna fuente es que la Junta

Voz 1024 05:55 electoral central va a tener más trabajo extra pudiera que en otras ocasiones se juntan varias citas electorales importantes una piel política muy fina y muy sensible

Voz 1312 06:02 el sensibles está el tema de de las pancartas de los lazos con ese cruce de querellas que escuchábamos se que nos contaba Piñero titulares ayer también se refería a esta polémica el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a la salida de la cumbre europea en Bruselas

Voz 1024 06:32 tiene que asumir su responsabilidades políticas no escuchaba bien

Voz 1722 06:35 hasta ahora estaban rehuía

Voz 1024 06:38 los para hablar del Brexit hemos dado

Voz 1722 06:40 nueva oportunidad al acuerdo ahora que ratifiquen el acuerdo pues es cuestión de otros vamos a esperar a ver qué decide finalmente el Parlamento británico

Voz 8 06:52 esperemos que

Voz 1722 06:53 que de una vez por todas se aclare la la situación en en el Reino Unido

Voz 1312 06:58 con esto del Brexit me perdido ya no sé en qué punto está muy con las pancartas un poco que ya

Voz 1024 07:02 muy es estoy enganchado este bueno pero

Voz 1312 07:05 había otro gran tema en la agenda las relaciones con China el presidente chino visita a Roma en lo que parece la incorporación de Italia en la llamada Nueva Ruta de la Seda y de la que hablamos no hace mucho en él este programa los chinos están interesados en sentar nuevas bases operativas en puertos italianos en Sicilia Génova Trieste y que la relación comercial han dicho que entre los dos países va a hacer en ambas direcciones con lo que ello supone no de beneficios

Voz 1024 07:29 como ya pasó en Grecia cuando se les pidió que se deshiciera en de la gestión de infraestructuras públicas como medida de austeridad para pagar la deuda pareció China quedándose con su puerto más importante y la puerta de entrada al Mediterráneo y Europa no

Voz 1312 07:41 pues de momento Italia se está moviendo por su lado a la espera de que se celebre la cumbre europea la cumbre Europa China el próximo nueve de abril

Voz 1024 07:49 bueno pues lo que decíamos al principio mientras miramos que cuelgan unos y otros en los balcones So que quitan lo que mandan quitar no miramos hacia otras cuestiones que son realmente importantes

Voz 2 08:03 como por ejemplo

Voz 1312 08:04 lo ayer la ministra portavoz Isabel Celaá anunció la aprobación de un plan de gol del Gobierno para facilitar el retorno de algunas de las personas que tuvieron que irse a trabajar a otros países esos aventureros no que decía una ministra de Trabajo de la de otro Gobierno

Voz 6 08:18 hemos campings claro porque somos aventureros

Voz 1312 08:20 Nos vamos bueno pues eso es que esas personas esos españoles que tuvieron que irse a trabajar a otros países por culpa de la crisis y falta de Oporto

Voz 0825 08:27 unidades en nuestro país no estamos hablando sólo de jóvenes sino también familias investigadores cincuenta medidas que

qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este primer sábado de primavera de cielos con intervalos nubosos y subida de las temperaturas las máximas van oscilará hoy entre los veintiuno y los veintitrés grados de momento hasta ahora el termómetro marca diez en el centro de la capital a nueves semanas para las elecciones autonómicas y municipales los partidos tienen claro que no contaran con mayorías suficientes y que tendrán que pactar pero cuatro semanas antes otra cita electoral la de las generales va marcando ya el camino Ciudadanos no deja

Voz 1024 09:09 es un número que está bien pero vamos a dar los nombres no esté plan de retorno un país para volver que así se llama hay unos dos millones y medio de españoles que viven en el extranjero se considera que los que se fueron durante los años de la crisis para buscarse la vida a los aventureros que decías tú eh fueron casi un millón de personas y esto son para veintitrés mil no imagino que para algunos un plan como éste puede ser una excelente noticia pero no para todos

Voz 0825 09:31 no él mismo Gobierno reconoce de entrada que

Voz 1312 09:33 en plan modesto pero que se ha hecho lo que se ha podido Price ha empezado yo esto lo contó ayer la ministra de Educación y portavoz del Gobierno Isabel Cela de de la siguiente manera

Voz 9 09:42 Manresa acuerda usted el proverbio chino no del emperador aquel que le pidió su jardinero eh que plantará un árbol cuanto jardineros dijo pero va a tardar muchísimos cientos de años dijo pues en vez de plantarlo mañana plantee esta tarde es dicen nosotros hemos realmente inicial

Voz 1312 10:00 enviado un camino

Voz 6 10:02 el Gobierno estima que unas diez mil personas estarían interesadas en pues ver ahora mismo de las medidas dijeron algo

Voz 1312 10:08 data de concretar todavía más de saber cuáles son en en detalla ayer en nombraron algunas no como la creación de una ventanilla única para información servicio de mediación laboral formación de empleo becas para investigadores bonificaciones para autónomos y emprendedores de negocios

Voz 11 10:27 a a Pedro

Voz 2 10:35 por Provença hasta ahora

Voz 1312 10:40 esta semana unas declaraciones del secretario de Estado de para la Seguridad Social Octavio Granado han provocado no tan sólo polémica sino también una rectificación por parte de la ministra de Trabajo se hablaba de pensiones de viudedad

Voz 1024 10:51 yo Granada una propuesta que se tendrá que tener en cuenta en algún momento porque la situación laboral y social ha cambiado mucho en este país tocaron ahora mismo con tantas elecciones a la vista un momento de hacer ese tipo de reflexiones

Voz 1312 11:01 no no no bueno la situación ha cambiado pero tengo que decirte que sigue existiendo una brecha salarial del veintidós por ciento entre hombres y mujeres que la precariedad laboral es femenina y que cada tres de cuatro trabajadores asalariados a tiempo parcial son mujeres osea que tiempo habrá para hacer esas reflexiones sobre reordenar los derechos a percibir las pensiones de viudedad en función de ingresos de los beneficiarios P pero pero

Voz 1722 11:25 el la situación está como está no lo que no sé

Voz 1312 11:28 prendió esta semana es que el lo que proponía el Secretario de Estado ya está pasando en las parejas de hecho nos lo contó Mariola lo herido con el caso de Silvia Oñate que se ha quedado viuda con dos hijos a su cargo cuando su manejan su pareja murió ella estaba trabajando y ganaba más que él pero ahora mismo está en paro y sin pensión

Voz 12 11:45 a mí al de negarse la pensión de viudedad no son los está afectando muy presente sino que se está acondicionando también el presente y el futuro de mis hijos que quedan convertidos de alguna manera en huérfanos de segunda por lo tanto están desprotegidos lo calificaría de una situación absolutamente cruel por supuesto discriminatoria incomprensible

Voz 1024 12:06 desde luego es discriminatoria e incomprensible las dos cosas y no está de más volver a recordarlo porque seguro que hay muchas parejas de hecho que están escuchando que quizás deban ser conscientes de esto pero además Lourdes hace una reflexión sobre cómo puede ser que estemos hablando tantas horas de lazos de pancartas de del Falcon de tonterías cuando estamos en vísperas de elecciones deberíamos estar poniendo el foco en las grandes reformas pendientes como pueden ser la de las pensiones la de mercado

Voz 6 12:30 pues sí sí lo una de las pensiones

Voz 1312 12:32 ha estado también en la calle no deja de estar en la calle gracias a a los ya yo al usuario flautas no que no paran de protestar pero justo esta semana se concentrarán el jueves ante el Congreso y entre ellos sabían muchos vídeos

Voz 1722 12:43 yo tengo

Voz 13 12:46 luego le da miedo seguiremos luchando no nos vamos a cansar nunca me sentí sentido siento tengo aquí hemos levantan todos acudió las pensiones pues oye que te quiten porque lo demás porque es de lógica

Voz 1312 13:12 hace unas semanas nos nos llamó a la redacción una mujer Ana Domínguez que quería denunciar su situación tras enviudar Ana buenos días

Voz 14 13:20 hola buenos días Ana qué pensión Le quedó atrás

Voz 1312 13:23 la muerte de su marido en qué situación ha quedado

Voz 14 13:26 pues la pensión que me ha quedado de mi marido son ciento fin ahora mismo actualmente cobro ciento cincuenta y tres coma cincuenta algo que me parece bueno no tengo acceso a la pensión mínima incluso que que que tienen estipulada es parece ser porque yo he sido funcionaria en cobro la vía que tampoco lo cual es muy alta pero con el baremo que tienen estipulado en la Seguridad Social pues ha dicho que solamente tengo derecho a ese tipo de pensión que además yo tengo otro problema allí es que mi hijo tiene treinta y tres años ha trabajado muy poco tiempo qué le ha tocado vivir la etapa en la que viven jóvenes en España y por las que tienen que emigrar mucho fuera tienen el valor de hacerlo cosa que mi hijo en este caso no porque ha sufrido un infarto hace muy poquito tiempo si está con puestos ya está adquiriendo en casa hice mi pensión no tiene derecho a paro porque en la en la etapa que viene de cotización no le cubre que para poder cobrar el paro hijo no cobra les pues manteniendo yo a mi hijo mortal trabajo para una ayuda que hacen todas esa familia es que tiene humano sencillamente

Voz 1312 14:58 estas muy indignada los pensionistas lo hemos escuchado están en la en la calle protestas vamos

Voz 14 15:04 no os hagáis culpables de palos mayores apartarnos una pensión eso es lo que necesitamos promover procesos de trabajo se te que eso yo lo poco que teníamos que echó mano a la vuelta de las pensiones para para otro tipo de gastos penosa los gastos de los mayores por favor no lo justo mil estado después de llegar a la edad que tengo seis años en los que tengo hoy tesis también se los puntuales entonces es muy duro vivir esta forma muy duro muy duro fin sentir el apoyo de un país al que le ha dado absolutamente todo una vida atado para el progreso de este país por favor que devuelva lo que se han llevado todos absolutamente todos los acuerdos a los que se ponen sus pensiones al pope lo ha aumentando el porcentaje de su mensualidad a pesar de que nosotros no suponen el cero veinticinco se espera que se espera etcétera indignada que no soy capaz de de empezó todo esto perdona

Voz 1024 16:21 no no yo no lo entendemos además luego escuchar a los políticos hablando de carteles lazos entonces estaban historias en lugar de hablar de Tirana no pero yo te agradezco muchísimo que hayas compartido esta indignación justa con nosotros

Voz 1312 16:34 yo quisiera más pero no

Voz 14 16:36 un segundo los quisiera que estos señores que tienen el poder de la mano de alguna manera pensar lúcida mente ve que los que están en ediciones de ellos sino en la que estoy no piensen en esto lo justo lo que hace lo piensen solamente en un rinconcito de sus fondos que se mal

Voz 6 16:59 hemos Ana Domínguez un abrazo muy fuerte suerte

Voz 14 17:03 mientras se espera mira

Voz 2 17:12 cómo se te queda el cuerpo no

Voz 1312 17:15 iba a decirte que cambiamos de tema pero en realidad en realidad no exista una relación entre esta discriminación que sufrimos las mujeres en el mercado laboral o las pensiones de viudedad en esta especie de consideración como como si fuéramos Ciudadanos de segunda no poco el sistema nos quiere como meras productoras y cuidadoras de de la mano de obra o por lo menos eso parece

Voz 1024 17:36 pues estamos preparando unos diálogos muy interesante sobre este tema con algunas de las mejores expertas del mundo en Historia y bueno ahora

Voz 1312 17:43 gente lo lo va por el por qué no van a entender el vino culo con de esto que estamos hablando pero es que lo lo lo existe y es muy interesante este fin de semana de hecho empezó ayer celebra en Pamplona el primer Encuentro Feminista sobre la historia de la caza de brujas no es un tema muy interesante ni insisto que no lo digo por el morbo esotérico que alguien pueda pensar

Voz 1024 18:04 no desde luego que no además de hecho mira porque hace un par de años hablamos de esto con Jacinto Antón con lo estancias luego inocente un libro de referencia en el análisis de ese ataque en todo Occidente contra esas mujeres de hecho fue una matanza de un tipo de mujeres que desempeñaban una función las comunidades rurales de muchos países de repente empezaron a ser perseguidas y asesinadas así que hay que recomendar un libro que iban y la Bruja de la historiadora investigadora Silvia Federici que es una de las grandes expertas a la que vamos a escuchar en el programa ante unos días

Voz 1312 18:31 California y la bruja un libro publicado en España por la editorial traficantes de sueños y nos está escuchando su editora Beatriz García además historiadora y antropóloga buenos días Beatriz

Voz 16 18:40 hola buenos días el encuentro empezó ayer precisa

Voz 1312 18:42 mente con una conferencia de de Silvia Federici que que más actos tenis previstos

Voz 6 18:47 hoy son las sesiones de trabajo

Voz 16 18:49 porque el objetivo del encuentro es también formar una red de investigación y acción sobre la caza de brujas en España para analizar los hechos históricos para analizar qué representación hace su memoria para analizar también la relación que tiene con la violencia actual contra las mujeres así que hoy hablaremos de la historia a la caza de brujas en España de la caza de brujas hoy tendremos opciones de trabajo como digo para configurar los grupos locales de investigación italiano una campaña global

Voz 1024 19:16 para quien no lo sepa para que sitúen poco digamos qué tipos de mujeres serán consideradas brujas y ejecutadas por serlo lo que suponían de repente un riesgo para esas comunidades

Voz 16 19:26 pues según las investigaciones de Federici otros historiadores las mujeres que fueron acusadas ISM torturadas y muchos casos asesinada eran curandero así parte eras es decir mujeres que tenía saberes sobre plantas medicinales sobre el proceso del parto del embarazo pero también sobre la contracepción mujeres que vivían solas llamadas las llamadas madres cristianas no acusadas de prácticas sexuales fuera de matrimonio heterosexual eran también mujeres mayores muchas veces que han acusado de causar desgracias Hannover respondidas sus exigencias en torno a las tradiciones Comunale por ejemplo su derecho de recoger leña o de recoger frutos del bosque que Heron derecho muy asentado en el medievo y que con el inicio del capitalismo fue desapareciendo por eso nos parece que de asesinatos buscaban de alguna manera criminalizar ya hechas desaparecer mujeres que no eran sumisas no que esta la campaña de terror sí que buscaba conseguir la obediencia de estas mujeres como siempre la violencia contra las mujeres persigue buscar su obediencia buscaba disciplinar las para que aceptaran una nueva posición social en una nueva sociedad ir para controlar sus reproducciones su sexualidad

Voz 6 20:38 oye pues mucha suerte en este encuentro es el primero pero ojalá que haya muchos más Beatriz García dorado un abrazo gracias

Voz 16 20:44 muchas gracias a vosotros

Voz 6 20:49 los bancos si vamos a hacer

Voz 1312 20:51 tarde vamos a saber un aspecto de alguien que está construyendo su su identidad cuando alguien cambia de sexo todos pensamos en los aspectos físicos pero hay algo que va mucho más allá en la Comunidad de Madrid Tau hay veinticinco personas cada año en este proceso y les enseñan también a cambiar modular su voz mo eh en vamos a escuchar el caso de Vanesa de Se llama luz Ortega que trabaja con Vanesa Sánchez logopeda de la clínica CRM de Madrid e entre está aprendiendo adaptar su voz la reportera dicharachera es la quinta beatle de la vivir Isabel Salvador

Voz 8 21:22 cara un poquillo por la escucha necesito que me una voz mantenida

Voz 17 21:30 dulce y bonita las vale

Voz 8 21:36 más hablada sin que está cantada los practique es una voz femenina en esa construcción identidad

Voz 18 21:47 yo creo que el cómo te escucha de salón que va quedando asociado de alguna manera a esa construcción identidad era escuchar temas femenina es como salir un poco de esa ese carácter más asociado a ese cuerpo que rechaza

Voz 8 22:01 Time tu nombre y tus apellidos de una forma bonita Mi nombre es luz tratamiento como es la voz que te imaginas Ocón que voz te imaginas en ese proceso cuando llegues al final de ese cambio quiero tener la amiga pero como lo confundan con hombre Natural posible me imagino con mi voz pero quizás más aguda remodelado uno femenina no es una voz aguda que trabajamos en feminización trabajamos la cadencia la melodía posturas corporales entre naciones que ritmo de habla volumen de ese de esa forma de hablar pero el movimiento las voces no sólo la de luz la mía suena totalmente diferente en la tuya suena diferente y eso también hay que trabajarlo andando con tacones en plano girada tumbada tenemos que cambiar las posturas y eso también se trabaja en julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre y puede es decir los días de la semana hasta el viernes enfadar siendo dulce lunes martes miércoles jueves y es una pues la trabajaba a nivel vocal seguramente la cadencia no sea tan ambigua ya sea más hay es una aguda o es no van es una voz grave pero sí es femenina si es una mujer es lo que intentamos conseguir con luz pero también con el resto de pacientes este proceso también se hace a la inversa es decir eh mujeres que buscan el otro cambio la masculinidad no es verdad que los cuando vino después de esa redención de de no es lo que más la faltaba que abra ella sí vamos teniendo es un volumen es el volumen de voz era común volumen muy bajito aunque ella quería tener un volumen alto por lo menos un poco un refugio es como lo pero salir en este yo creo que sólo aprendemos todos sólo dos años insertó pues Herrera cierre bueno une la R con los números hasta cinco vale pero Rull no Room dos prórrogas

Voz 6 24:20 estoy pensando que esto nos vendría muy bien en la radio

Voz 8 24:23 era

Voz 6 24:24 vale bueno vamos a escuchar al escritor Javier Pérez Andújar que como siempre está perdido entre sus tebeos

Voz 19 24:48 ya está

Voz 20 25:07 por mucho que lo intento soy incapaz de decir algo y no sacar a colación un te veo el otro día me di cuenta de que los tebeos eran el teatro de los niños y de las niñas que no fuimos al teatro porque donde vivíamos no hubo ni salas teatrales ni costumbre de ir a ellas quizá eso se debía a otra pérdida hija de aquel perderlo todo que fue el fin de la guerra porque aunque en aquella devastación quedó muy claro quién ganó el fascismo Franco una dictadura no resulta tan fácil resumir quién la perdió pues se perdió muchos caminos durante siglos en los pueblos se había hecho teatro de vecinos de casino y cuando no lo había llegaba una compañía itinerante para dar una representación pero esto fue a menos demasiada miseria hay demasiada represión por toda España y cuando la gente tuvo que tirarse pasó en masa de la azada a la fábrica aquel teatro primero se evaporó y ninguna autoridad dice nada para remediarlo a esto me refiero cuando digo que en el barrio no conocíamos el teatro años más tarde los colegios empezaron a llevar a los niños y a las niñas al centro de la ciudad para que viesen por primera vez una obra teatral autobuses renqueantes lleno de algarabía profesores de ACB reuniendo la calderilla para pagar el cobrador que arrancaba refunfuñando los billetes del taco niños dándose de manotazos por un capicúa a ustedes les gustan las comedias de Molière nuestro Molière fueron las historietas de Bruguera sus populares carácter dramáticos el avaro el misántropo altar tufo estaban aquí en personajes como Don pel Mazo Don berrinche Pepe el hincha Doña Urraca no lo sabíamos pero leer el tiovivo era lo más parecido al era de la Bruixa ayer como decían los antiguos todo todo

Voz 10 26:55 todo está en los tebeos

Voz 7 26:57 adiós

Voz 21 27:08 a

Voz 7 30:02 en las redes sociales en Twitter arroba a vivir en Facebook a vivir

Roberto Torija

los sábados a la uno de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero

Berto Romero Andreu Buenafuente

el Carrusel deportivo

Carrusel Deportivo un equipo compenetrado

Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 30 31:10 pero les damos ritmo ritmo ritmo de toma pan pan y moja a está hablando que además canta tal

Voz 22 31:32 Carrusel Deportivo un equipo compenetrado

Voz 7 31:39 bueno Clara pluralidad

Voz 0825 31:45 y la esfera van a esta hora novedades sobre la opereta

Voz 7 31:49 descubre lo bueno de despertar informados cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com y nuestra

Voz 31 32:03 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 22 32:06 no

Voz 3 32:08 vale

Voz 6 33:42 que si corto esta canción Luis Merino me mata sería algo ahora Paul McCartney exacto y uno de grandes canciones en solitario

Voz 32 33:49 no ochenta y ocho ochenta y nueve creo que era uno de sus mejores discos en solitario por cierto canción compuesta a medias con

Voz 6 33:56 on ya saben

Voz 32 34:00 por qué motivo abres con inevitable Espino inevitable porque a ver al memoria hace dos semanas hablábamos con Marino Faria Tegui de de taras el mencionado los peniques correcto tres pistas exacto la semana pasada hablamos con Ignacio Martín de los pequé ni que encadenando

Voz 6 34:16 sí él mencionó a Paul McCartney

Voz 1024 34:19 el acuerdo también aquella anécdota que contó de la noche en la que compartieron escenario en Las Ventas

Voz 32 34:23 exacto pues ahí lo tienes vamos a seguir encadenando

Voz 6 34:26 cómo estás diciendo que vamos a hablar con él

Voz 32 34:28 estoy diciendo exactamente eso está al otro lado al telefonillo de escucha Paul no es normal vale de bueno tú sabrás ya les al hoyo

Voz 33 34:38 Mister McCartney en no hay por Welcome to a vivir tu a hechura Days

Voz 32 34:48 se ha acordado parece no recuerda si no ha colado no me parece que me acordaré vale no le tenemos en directo McCartney pero esta semana si la anterior en directo en Radio futuro emisora de Prisa Radio en chicle dónde está

Voz 33 35:01 ya cuando voy a Beatles e indias

Voz 32 35:04 si Palacios momentos de emociones bueno pensado que está vive en recuperar algunos fragmentos de esa entrevista por ejemplo hablaba McCartney desee documental que estaban preparando sobre las imágenes que tienen de las sesiones de grabación del disco Let It Be de los Beatles

Voz 33 35:18 o alguien que usted eso

Voz 32 35:20 dice que los recuerdos que tiene de aquellos son de tiempos difíciles porque bueno era momento en que la banda estaba a punto de separarse pero dice también que en el documental queda claro que lo que había detrás era un grupo de amigos haciendo música no hay hay mucho amor hay mucha armonía y hay mucho humor

Voz 1024 35:37 en esa más y a mí personalmente el hijo de George Martin que de esas imágenes se podía deducir que la crisis no era tan grave como se presentaban en la película no con el mismo metraje digamos se podían hacer dos versiones distintas de lo que estaba en marcha entre ellos pues habrá que ver cuando salga ese documental dice el director Peter Jackson del diseño de los anillos sí sí son como más de cincuenta horas de grabaciones

Voz 32 35:58 cuarenta y cinco horas de grabación dice que que hay puede haber puede haber de todo hay efectivamente habrá habrá momentos buenos pero habrá momentos también regulares no aquellos grabó en enero de sesenta y nueve hace ahora justo cincuenta años esto terminó la famosa actuación de la azotea con igual cuando lo presenten podríamos hacer el programa desde la azotea del bebé algo pensar hablamos con Luis Ayuso para hacer algo eh bueno al final ya sabes salió cuando el grupo ya estaba disuelto ya no estaban juntos los los Beatles

Voz 33 36:24 tendrá que todo aquello había cosa prime que claro que quién

Voz 32 36:29 no echaría de menos todo aquello no que con una separación Se pasa mal todo el mundo lo sabe es como si pierdes a tu padre a un familiar son momentos difíciles para ellos para los Beatles aquella separación fue algo así no luego lo superas añade se quedan los recuerdos dice que al final se lo pasó muy bien con los Beatles porque necesita Eva eran un grupo fabuloso y sino de suplantar es un poco lo mismo que te va a pasar aquí no cuando

Voz 7 36:51 a vivir con nuevo cuenta

Voz 32 36:54 veremos bueno bueno más cosas de aquella entrevista que no todo va a ser nostalgia habló también de asuntos de actualidad como por ejemplo de El documental sobre Michael Jackson

Voz 6 37:04 hay muy interesante claro porque Macanita trabajó con Aron

Voz 32 37:06 con Michael Jackson a comienzos de los ochenta recuerda

Voz 7 37:41 sí

Voz 6 38:00 verdad que McCartney Jackson colaboraron en aquel disco Piece las piezas de la paz Txus Martín lo producía esta canción Say say say entonces interesantes como la canción Gira de un ritmo a otro en función de quién cante

Voz 32 38:13 pero luego acabaron bien pero el tema de los derechos de autor de las piedras Beat tuvieron hay una historia un poco rara porque bueno Paul invita a Michael Jackson a su casa en en Inglaterra y le contó la idea que tenía que era comprar los derechos de las canciones de los Beatles le pedía mucho dinero de faltaba dinero imagínense lo planteaba Miquel son como formemos una asociación no hagamos un los dos juntos y compramos los derechos que hizo Michael cuando volvió a Estados Unidos hizo la gestión por su cuenta y compró los derechos pero sin avisar solamente oye ahora sí sí sí Se la jugó un poco bueno luego estuvieron hay de querellas varias y creo que al final los derechos ahora los tiene una casa de discos pero bueno no no acabó del todo viene sobre el documental famoso de Michael Jackson que muestran los presuntos abusos y Bono toda la polémica sobre qué se debería hacer con su música ahora también hablaba por sí

Voz 33 38:56 tal y como he dicho cabo

Voz 32 39:00 ya para recordar que bueno que era un gran artista un gran cantante un gran bailarín con mucho talento que durante muchos años a todos nos encantaba porque nadie sabía que también tenía ese otro lado oscuro que parece que muestra el documental pueda entender añade McCartney que para la gente bueno que la gente ya no quiere a volver a escuchar su música dice que para él esto no es un tema Un problema porque ya casi no escucha a Michael Jackson y que simplemente prefiere quedarse con los recuerdos personales

Voz 33 39:25 en este momento es hallar

Voz 6 39:28 lo que dice también un debate interesante no yo creo que es una decisión personal empresarial sí pero es curioso que hacer con esta ley estableciendo las emisoras no de alguna vez ha dicho que ya no ponen más musicalmente Jackson mucho postureo en esto no parece que no te subes a ese carro es un depravado no claro no creo que es

Voz 32 39:43 esto ligado en fin bueno esto sobre Michael Jackson asunto actualidad otro asunto de actualidad el que también ha hablado a que eh Paul McCartney no béticas la semana que viene tenemos a Michael de déjame déjame que algunas gestiones habla también del Brexit todo coloco dice está siendo muy duro para mucha gente es como es y los líderes mundiales no supieran lo que están haciendo en Inglaterra por lo menos está claro que es que no saben lo que están haciendo

Voz 1024 40:10 bueno es un buen resumen del Brexit menos mal que luego las diez tendemos a un experto a uno de los mayores expertos en Brexit desde Londres así que hacer algo diferente haremos eh

Voz 32 40:19 con el Brexit dio noticia otra vez esta semana me temo que no va a ser la última pero bueno de momento guiado por estas palabras de Paul Mccartney pues estabas de la noticia a la que vamos a poner música es en esta sección de esta semana ya sabes prórroga con condiciones para el Brexit que buena parte de muchos disgustos muchos problemas nos está dejando también algunas canciones interesantes empezamos por DOCV dicho con de las chicas agua algo así no te un grupo de jóvenes británicos los jóvenes británicos fueron los que más votaron en contra de los cuatro que votaron que votar muy poco igual ahí estuvo la clave votaron poco eh pero bueno he pensado que lo suyo era empezar con esta banda sonora con un grupo joven estos son cuatro chicas jóvenes de las

Voz 33 41:43 que en su momento año dos mil dieciséis

Voz 32 41:45 Justo después del referéndum cuando sacaron este primer EP con esta canción como decían que iban a revolucionar el índice el el indie británico y en eso están no con una actitud bastante chulesca y con estas letras que escuchamos bastante duras no no está mal esto de que

Voz 6 42:00 cómo puede ser tan judicialmente torpe un país entero muerde tu suyas nacionalistas ten miedo usted escoria no es bienvenida no está mal pero

Voz 32 42:08 vamos con algo más tranquilo que estamos en horario infantil

Voz 6 42:10 Pino no vamos a su cuentas pendientes así ahora mismo de siete

Voz 32 42:14 también jóvenes los siguientes tienen letras bueno no tan tan explícitas como como estas pero con bastante gracia esto sea Mansell

Voz 38 42:22 a la como y eh

Voz 39 42:37 eh

Voz 38 42:46 ah sí no

Voz 1312 43:17 sí

Voz 6 43:19 una canción de amor a Theresa May exacto en realidad ahora

Voz 32 43:22 también cuenta que tiene que haber empezado con esta porque sin duda esta semana lo que

Voz 6 43:25 necesita May es eso no cariño y conversar o un plan B para suplir profesional no estaría mal un el año en el que me ganó las elecciones en dos mil diecisiete exactos ella misma las había convocado para fortalecer el apoyo de la gente

Voz 32 43:38 mira mira mira lo que ha quedado no el caos en el que se han metido bueno era el año dos mil diecisiete grupos en dijo que May estaba llevando al país a la oscuridad y la confusión que que era el Brexit en definitiva pensando sólo en lo mejor para ella y para sus amigos del Partido Conservador por eso querían dedicarle la canción de amor del mundo

Voz 1312 43:56 mira

Voz 6 44:13 te vienes ese estribillo Mail no me dejas quedarme solo día más

Voz 32 44:18 suena a prórroga no sin duda tiene que empezar con esta Miki Oca pero bueno vamos con otras dos dentro

Voz 6 44:22 no tenía conexión en directo comprado no eso os no podíamos dejar

Voz 32 44:25 para pasar eh vamos a terminar con dos más dos más clásicos el primero primeras Billy Bragg

Voz 33 44:39 aquí no fui dura Kai de sí

Voz 8 44:43 sí

Voz 41 44:49 estoy viviendo no son que Vueling

Voz 6 45:21 es verdad que es una referencia a la canción protesta en el Reino Unido exacto más veces

Voz 32 45:24 sesenta años a la espalda sigue ahí en primera línea de compromiso político esto que suena es de un mini elepé que sacó también en ese año dos mil diecisiete con el bueno definitivo título no de puentes no muros será una referencia a la llegada de Trump en Estados Unidos pero en el que iba también esta canción con lo que en la que da un sutil repaso a todas las mentiras que se habían manejado en la campaña del referéndum del Brexit del año anterior como te digo virajes un veterano tiene más de sesenta años pero vamos a cerrar con con otro que ya ya cumplido los setenta y cinco

Voz 42 46:15 eh

Voz 2 46:28 bueno

Voz 6 46:45 muy a Inglaterra perdida se llama esta canción Mick Jagger también

Voz 32 46:49 el cargo la Talavera a él hoteles en campaña no se pronunció se quedó un poco al margen pero al año siguiente otra vez en dos mil diecisiete quizá viendo lo que había pasado y pensando en el futuro de sus ocho hijos sus padres separados él sepa esto que lo que venga te digo pues da pensando en todo el futuro de toda esa gente sacó este England los tiene que bueno el mismo dice que intentaba expresar un sentimiento de inseguridad de no saber dónde están por culpa de del Brexit lo hace con frases como fui a buscar Inglaterra ya no estaba ahí estoy harto hablar de inmigración no puedes entrar y no puedo

Voz 7 47:22 está bien pero da la semana que viene esta complicado hay que el ya sé que es imposible pero Tito Elvis

Voz 6 47:31 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1722 47:35 si Europa que le pediría a la Unión Europea bueno estoy que no sé si ya existe pero yo no no lo conozco a mi me gustaría que la Unión Europea impulso

Voz 43 47:46 hará algún tipo de plan de educación gratuito pues para tener clases de inglés si aprender un nuevo idioma entre todos los países de la Unión Europea que

Voz 1722 47:56 me proteja los montes contra los incendios forestales en Galicia durante todos los veranos a mi me gustaría denunciar las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas

Voz 16 48:06 soy Beatriz Becerra eurodiputada independiente el grupo liberal y también miembro de la comisión de petición de coordinadora para el grupo al de esta comisión soy Marina Albiol diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es lo que yo llamo la ventanilla abierta a todos los ciudadanos porque es lo que permite que quieran denunciar que hay determinados aspectos de de las leyes en sentido amplio europeas que no sé que que no se cumplen adecuadamente

Voz 44 48:38 denuncias por ejemplo ante la inacción de las autoridades españolas a que vulneración de derechos fundamentales o por ejemplo ante abusos empresariales ataques al medio ambiente cualquier ciudadano puede directamente en su propio nombre a través de la web incluso ejercer ese derecho y dice conseguimos por ejemplo que se hiciera una nota Sion al Estado español sobre los niños robados de los bebés robados la contaminación la falta de caudal en los ríos Tajo Segura o la misión a Doñana problema de estas misiones es que después el Parlamento Europeo emite una serías recomendaciones Ike y luego el Estado miembro en muchos casos ni siquiera cumple este espacio que podría ser muy útil muchas veces no da respuesta a las peticiones de los ciudadanos

Voz 16 49:24 caña o no las instituciones no sólo depende de la transparencia dependen de la conciencia de los ciudadanos de que son ellos los que tienen las riendas kilos que además tienen la capacidad la obligación del derecho de pedir que se rindan cuentas en Kagame

Voz 44 49:38 que ante las injusticias ante la vulneración de derechos humanos nunca hay que quedarse callado hay que protestar hay que llevarlo a los ayuntamientos hay que trasladarlo al Congreso de los Diputados y por supuesto también a Europa y también a Europa a través de la Comisión de Peticiones

Voz 1312 49:54 es es de Europa

Voz 1722 49:56 espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 28 50:02 sí

a vivir que son dos días Madrid con Isabel Salvador

Voz 1312 50:39 con Isabel Salvador

Voz 0825 50:42 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este primer sábado de primavera de cielos con intervalos nubosos y subida de las temperaturas las máximas van oscilará hoy entre los veintiuno y los veintitrés grados de momento hasta ahora el termómetro marca diez en el centro de la capital a nueves semanas para las elecciones autonómicas y municipales los partidos tienen claro que no contaran con mayorías suficientes y que tendrán que pactar pero cuatro semanas antes otra cita electoral la de las generales va marcando ya el camino Ciudadanos no deja

Voz 1312 51:15 lugar a la duda en Madrid la formación naranja

Voz 0825 51:17 ah no pactará con el Partido Socialista porque dice Ignacio Aguado su candidato a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo avalan las tesis de Pedro Sánchez con Cataluña no gobernarán dice con

Voz 1722 51:28 estrenos me refiero a todos los extremos me refiero que lucharemos como hemos hecho siempre contra los populistas contra los nacionalistas contra los extremistas contra los que en definitiva no vienen una apolítica a construir sino enfrentar ya polarizar no gobernarán

Voz 0825 51:44 asegura con los extremos pero sin descartar sin cerrar la puerta a un posible pacto con la extrema derecha el secretario general de los socialistas cree que ahora ya no hay duda José Manuel Franco allí en La Ventana de Madrid

Voz 48 51:56 los madrileños ya sabemos que nos espera si Ciudadanos tiene la fuerza suficiente como para condicionar el Gobierno de la Comunidad de Madrid está ya clarísimo a partir de hoy que en vez de a una persona sensata y moderada pero firme en sus convicciones como es el Babylon dos ellos van a preferir pactar con la extrema derecha

Voz 0825 52:14 noche tranquilo en el Pozo del Tío Raimundo los vecinos han suspendido las concentraciones que mantenían desde el lunes frente a la casa del presunto autor del apuñalamiento del hombre fallecido en Puente de Vallecas el domingo la policía asegura que ha conseguido localizar ya al presunto autor del crimen y espera detener las próximas en los próximos días pero los vecinos quieren que su familia que ahora no está en el barrio no vuelva Paco Pérez ex concejal de distrito anoche insistía acompañado por el hijo del fallecido hay que tener calma para evitar males no

Voz 49 52:44 señores hemos perdido dolorosamente trágicamente a un vecino pero lo que no podemos hacer es perder la cabeza Easy tratando de resolver el problema en abrir brechas en el futuro no puedan resultar insalvable

Voz 0825 53:01 en Ciempozuelos el Ayuntamiento ha reforzado la seguridad tras la agresión sexual a una chica de veinticuatro años en esta localidad la Guardia Civil busca a cuatro hombres sospechosos y en juez la Policía Nacional ha detenido también a un hombre de veinticuatro años que supuestamente agredió a cinco menores de edad las que persuadir a través de las redes sociales fingiendo tener dieciocho años ocho y cincuenta y tres minutos de la mañana en la Confederación Hidrográfica del Tajo ha cortado esta misma noche el agua para riego en el Canal de las Aves y en la Acequia Real Se corta el agua y se pone en riesgo los cultivos de los que viven según la Unión de Pequeños Agricultores unas mil familias en Las Vegas desde el Ministerio yo para la Transición Ecológica señalan que ya han consumido el doce coma dos por ciento del total anual en este último mes y que el agua volverá por ese mismo canal a partir del uno de abril pero los agricultores temen que llegue tarde una consecuencia más del cambio climático las temperatura las superan los veinte grados y es ahora cuando necesitan el riego porque la planta nos cuentan se seca en Colmenar de Oreja al lado del canal hablamos con cuatro agricultores con Luis y Carlos García Montesinos con Francisco Sánchez Icon Aparicio en este caso Francisco Aparicio cultivan cereales de invierno colza a juegos patata

Voz 50 54:25 nosotros cuatro plantamos no tenemos que regar nosotros cuando plantamos plantamos en seco con la humedad de la tierra cuando tenemos que regar es ahora ahora es cuando uno baja agua

Voz 51 54:34 claro que la temperatura está aumentando mucho ya te cuenta que el invierno no ha tenido una temporada dura fija el fue mucho calor luego después lleno la temperatura es por encima de la normal hombre yo tengo fuerza hice yo no tengo pensó de de de Granma allí pero no lo que tengo que está que no vale nada más eso es que si quitan todo yo diría yo yo no lo he dicho ya llano ya está muerto para ello

Voz 22 55:09 vamos con tres días que corten lo cual todo sea es tontería

Voz 52 55:13 quién quería saber quién quién sabe lo que es lo que está ocurriendo soy yo como agricultor porque a mí nadie me han dado ninguna explicación de de porque me quitan el agua ya no estamos reclamando el cereal que vamos a perder lo que le tenemos perdió estamos reclamando un derecho

Voz 6 55:27 el derecho que tenemos de agua

Voz 52 55:30 las así la quitan la luz de alcantarilla tienes un montón de ladrillos no tienes una casa porque te quitan los servicio entonces aquí si te quitarle el agua te están quitando quitándose el valor de la Tierra el problema que es que hicieron un trasvase de la cabecera del Tajo hicieron para el sobrante del río Tajo y el sobrante que yo sepa estén Portugal no está en la cabecera del río Tajo porque en la cabecera sobrante somos nosotros esperándolo cabe lo que les sobra los de Muñiz

Voz 51 55:54 nosotros estamos en cabecera que somos por decir una manera los primeros regantes del Tajo ponemos deseaba sigue un agosto necesitó el agua porque no hay que hemos de de de verano porque casi todo el las siembras de invierno Híjar dijo de verano le tengo traspasa la hora por qué no puedo

Voz 0825 56:14 por qué no puedo es la pregunta que se hacían justo al lado del canal por el que a esta hora ya no pasa o temen que en realidad está guardando ese agua en la cabecera del Tajo para poder trasvasar la al Levante

Voz 53 56:39 fin

Voz 0825 56:42 vamos ya con el deporte hoy pendientes de la selección española Héctor González buenos días

Voz 54 56:46 qué tal buenos días efectivamente esta noche juega la selección española en Valencia partido clasificatorio para la Eurocopa dos mil veinte frente a la selección de Noruega allí van a jugar de inicio los jugadores del Real Madrid Sergio Ramos Dani Ceballos son Marcó Asensio podría tener sus primeros minutos con España el delantero del Getafe

Voz 32 57:02 Jaime Mata anoche goles internacionales de

Voz 54 57:05 jugadores de equipos madrileños Raphael Varane ya Antoine Griezmann anotaron en la victoria de Francia uno cuatro en Moldavia para el fútbol en Primera pero no en Segunda esta tarde el Alcorcón visita desde las cuatro el Martínez Valero de Elche está el equipo de Cristóbal Parralo décimo a cinco puntos de la sexta plaza por lo que una victoria la acercaría a los puestos de promoción y mañana el turno es para el Rayo Majadahonda que al mediodía reciben el Cerro del Espino al Numancia en la Euroliga de baloncesto derrota del Real Madrid en Vitoria ochenta y seis setenta y seis ante el Baskonia el equipo de Pablo Laso será tercero en la fase regular pase lo que pase y ayer el técnico dio descanso a Felipe Reyes Tabares y Campazzo pensando en el compromiso liguero de mañana frente al Barça además esta jornada veinticuatro de Liga Endesa va a dejar también en la jornada del domingo los partidos del Montakit Fuenlabrada en la cancha del Cafés Candelas Breogán el del Movistar Estudiantes en el Huici Center ante el UCAM Murcia

Voz 0825 57:55 gracias y recuerden todo el deporte de Madrid en Carrusel Madrid con Borja Cuadrado en ser más de doce a una de la tarde antes de irnos una propuesta para esta tarde de sábado copera la ópera vecinal vallecana un estén abierto en este caso a todo el público Enrique García

