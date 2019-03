A Vivir Que Son Dos Días (23/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser de Hadid que está

Voz 2 00:03 los días Javier del Pino

Voz 0874 00:08 tiene mucho por delante así que primero la información José Antonio Piñero buenos días

hola buenos días en las primeras horas el sábado los han dejado ver Exteriores noticias destacadas la última de Siria donde fuerzas kurdas han confirmado esta mañana lo que viene anunciando los unidos desde hace ya semanas el fin del califato del Daesh en Siria después de que haya caído el rayo ovación de los yihadistas la localidad de Al Bagdadi al este del país por cierto Estados Unidos el fiscal general ya tiene su poder el Informe Müller sobre la trama rusa la presunta injerencia del Kremlin en las elecciones que ganó Donald Trump fiscal que no descarta informar ese mismo fin de semana los líderes del Congreso del contenido de este documento proceder así a su publicación total o parcial el Brexit Theresa May ha escrito una carta a los parlamentarios británicos en la que asegura que pretende anular una tercera votación en la Cámara de los Comunes acuerdo con Bruselas si ella tiene claro de antemano que se lo van a volver a tumba es lo más destacado de momento este vendedores de marzo Día Nacional de la conciliación según una encuesta de la firma Adecco dos de cada tres trabajadores en España reconocen tener problemas para combinar los horarios de la vida laboral con la familia hablamos del ochenta y uno por ciento en el caso de las mujeres encuestadas y además según datos el Instituto Nacional de Estadística en dos mil Domínguez

Voz 3 01:22 a ocho el número de mujeres que no tres

Voz 1024 01:24 Jano a jornada completa para poder cuidar a dependientes en la familia subió casi un treinta por ciento con respecto al diecisiete hasta luego buen día

Voz 3 01:33 cadena SER

Voz 2 01:36 los informativos

Voz 12 05:05 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en otoño alguien lo sabe no lo sé

Voz 16 05:13 no saben lo que hacen no sólo ha

Voz 18 05:24 Sor de todo pero si nuestro programa para Paco

Voz 4 05:26 nueve de los CDR

Voz 2 05:35 los sábados a las dos de la tarde la una en Canal

a vivir que son dos días Javier del Pino

vamos con nuestros corresponsales de ida de vuelta con la mesa repleta mucho por delante Íñigo Domínguez corresponsal en Roma durante quince años ahora leemos en las páginas del país como esas Íñigo buenos días buenos días Maté detallaba que informa desde nuestro país para el diario Le Figaro para Radio France para otros meses francesas hola qué tal Ana Fuentes trabajó para la Cadena SER en China en Nueva York caras redactora jefe de la revista económica de córner Solana

Voz 16 08:36 qué tal buenos días hoy que además hay mucho

Voz 0874 08:39 las posibilidades de un Brexit sin acuerdo has invitado a los dos compañeros británicos esta tertulia que son Sarah Morris que trabajar desde nuestro país para Canal France veinticuatro cómo estás Sara buenos días

Voz 16 08:50 es también inglés en

Voz 0874 08:52 ya desde dos mil tres colabora con el Irish Times y la BBC hola gay cómo estás sola Javier os habéis fijado de que están los dos británicos a mi izquierda supongo que en esta configuración yo represento la frontera con Irlanda y aquí a mi derecha sois vosotros la Unión Europea algo así no es verdad que hay en a una concentración hoy en Madrid de británicos contra el Brexit por tocar las narices han escogido una plaza con un nombre muy especial en la plaza Almagro bastante crónico no se tumba revolviendo un poco sí para mostrarse

Voz 25 09:26 solidaridad con el la marcha que va a haber en Londres hoy con el mismo motivo bueno si hoy en Madrid en la plaza de doce países

Voz 0874 09:38 espero ir a cubrirla o ha levantado una pancarta no no como es como persona como ciudadano no como periodista ya que los otros dos tenéis lógicamente pasaporte británico pero también creo que estáis tramitando pasaporte español salida España no

Voz 16 09:57 yo ya lo he hecho si te lo voy a ver ya o no no incluso me habla

Voz 26 10:03 de cuatro años de espera entonces no no

Voz 16 10:05 has proceso fácil pero empecé hice el examen de español hice el examen de ciudadanía contestando a preguntas sobre quién es el jefe del Estado que espera en la cruz

Voz 2 10:22 la cruz la de la selección

Voz 16 10:25 menos mal que alzara dame más no me dan pistas también ha si un cantante es una es una actriz

Voz 0874 10:37 no te dan pistas es Pedro Sánchez Quim Torra

Voz 16 10:40 en total ocho pregunta que me hizo bastante gracia era tienes que respecta las decisiones judiciales Spencer no

Voz 0874 10:55 te te preguntan si hay que respetar la ley en un examen de españolidad en serio

Voz 0798 10:58 el pues algunas preguntas que estaban muy son bastante obvias no sé quién quiénes Penélope Cruz os el toque encontró o qué instrumento top

Voz 25 11:05 la Paco de Lucía por ejemplo hoy y luego hay preguntas como qué papeles necesitas para cambiar de centro médico en España son una causado bastantes problemas con el examen

Voz 0874 11:17 a mí me hay bastantes cuando cambiar de centro médico

Voz 25 11:21 entonces este tipo de pregunta burocrática es es bastante amplio el examen no sabe cosas culturales más más obvias hay cosas culturales eso les cultural culturales culturales

Voz 0798 11:36 a una tontería porque ningún español sabe claro que hace falta pues bacilo

Voz 16 11:39 pregunta para cambiar centro médico

Voz 0874 11:42 había preguntas que tenían que ver un poco también con con el carácter de este país con con costumbres de este país más osado

Voz 25 11:50 a una pregunta sobre si puedes hacer ruido después

Voz 0874 11:55 me eso es depende buena en teoría no puedes por la estás eso es difícil esa esa pregunta trampa me pregunta para qué

Voz 16 12:10 también en número senadores que representan las Islas Baleares

Voz 0874 12:15 en cuanto senadores en Melilla y Ceuta quedarme acostó si quiere

Voz 25 12:21 ciudad pero sí sí de senadores como es el sistema

Voz 27 12:27 de de del Parlamento

Voz 25 12:30 hay muchas preguntas

Voz 16 12:33 los ríos a los ríos robó también el clima que tu hermana clima mediterráneo o tropicales óptica la en las Islas Canarias

Voz 0874 12:44 sí sí sí o plástico hay tres opciones o es un clima tropical atlántico o te digo una

Voz 16 12:51 pues eso es para pillarle porque entonces el bien a los a los diplomáticos de la embajada inglesa no

Voz 0874 12:55 Washington les pagar un plus de país tropical porque se quejan de que hace mucho

Voz 16 12:58 qué hace esa pregunta tan rápido

Voz 0798 13:01 en cuanto dura ese examen porque es esto ahora

Voz 16 13:04 al escrito ese escrito dura una hora y la mayoría de la gente salen después de cinco minutos que obliga no de espera cinco minutos pero todo el mundo lo contesta aquí

Voz 26 13:16 salía yo esperaba una nota no

Voz 0874 13:21 sí apto o no a en el momento todo lo dicen no no no es pues semanas después hay hay muchísimas

Voz 25 13:28 juntas que tiene el Instituto Cervantes que pone tienen su página web y puedes bajar y no sé cuántas son doscientas preguntas lo hago así que puedes usar para estudiarlo el examen son menos treinta años

Voz 0874 13:40 sí sí sí sí sí entonces claro pues vosotros no sé si habéis hecho este proceso como Woody hacia el éxito como preparación ante el Brexit porque no en tu caso que hay yo sé que tienes dos hijos uno se siente más inglés escucha la BBC el Athletic con lo cual tienen la dicotomía también como tenemos mucho de lo que estamos aquí si es que

Voz 4 13:59 pero bueno cuando nacieron que tiene once años

Voz 25 14:01 muy buena casi nueve años pero cuando nacieron parecía una buena idea sacarles el pasaporte británico porque era más fácil en ese momento parecía una buena idea tener un pasaporte británico hay obviamente han cambiado las cosas si uno no sé por qué el mayor se siente mucho más sesenta ingresos el su madre incluso desde Ecuador no se siente ni de Ecuador de España sino inglés no sé porqué no es que

Voz 16 14:27 le ha lavado el cerebro eso que cosas que pasan el más pequeño se siente

Voz 25 14:34 el completamente español con la selección

Voz 0874 14:39 en tu caso claro tener el pasaporte español te facilitaría mucho las cosas

Voz 25 14:43 sí sí en teoría os estamos estamos haciendo ese trámite en teoría no puedes tener doble nacionalidad española y británica lo España no te permite hacerlo entonces en teoría tienes que pronunciar

Voz 0874 14:57 sí pero nadie exige la renuncia

Voz 25 15:00 al final en la prácticas lo que me han dicho es que no al final España no es que te puede quitar el pasaporte entonces en la práctica puede estén en los dos pasos

Voz 0874 15:07 si esto son pocos moco de patriotismo antiguo no pensar que no puede ser de dos países a la vez cuando hay muchos casos en los que las realidades esa no e incluso fíjate en Estados Unidos que también ellos sí que prohiben la doble nacionalidad aunque la permiten hacen la vista gorda ellos no contemplan o es dificilísimo renunciar a la nacionalidad americana porque consideran que quién va quiere renunciar a ser americano no tienen también ese sentimiento en fin vamos luego del Brexit podéis permanecerá ese lado porque además tenemos un invitado a quién vosotros conocéis como como británicos pero hay había varias cuestiones de las que quería charlar en el terreno personal por cerrar esto he estado en Burdeos del entierro de tu abuelo si antes estábamos hablando fuera de micrófono algo muy interesante sobre la diferencia en los ritos funerarios no en un país y hoy en otro

Voz 3 15:49 sí yo lo pude comprar porque no estuve ahí con con mi pareja con Alicia Hay yo había estado el entierro de sus propios abuelos entonces en Segovia es un poco la la diferencia diferencias cuando te dicen que que ha muerto no sabes cómo lo van a enterar o encías en el caso era entonces España fuese a los sevillanos a los que asistió era muy rápidamente después de la muerte y ahí no porque tienes que encontrar una disponibilidad a en la Iglesia en la empresa funeraria

Voz 27 16:25 porque persona hicimos mucho y viene la

Voz 3 16:28 quizá empaquetada es lo católico sino que los en el caso de mi abuelo noventa y cuatro años pues hablaron sus hijos padre entre ellos hablaron con un discurso hablaron en tres cuatro de sus nietos dos de sus biznietos toros pues bueno no que imagínate inacción en Veinticuatro a los dieciséis tuvo que trabajar porque era la segunda guerra mundial a los dieciocho voluntario en las ejercito francés para para contribuir a la liberación de Francia luego se hizo cargo de sus tres de sus hermanos abandonó la escuela ustedes hermanos y cinco hijos varones que tuvo entre ellos mi padre pues a a ocho personas entre era era subida a una persona física dar a los demás y luego es en España por lo que la gente se reúne con los con los familiares antes pero de la incineración no en en él

Voz 0874 17:40 pero si nosotros nacimos

Voz 3 17:42 yo sino que a los mentirosos que yo en Francia en base a la en tierra lo que sea después alquilaron un restaurante ahí con los deberes cumplidos evocamos otra vez la la la figura de mi abuelo sacamos unas botellas de de su colección personal estamos hablando de Burdeos setenta unas botellas de cincuenta años de cincuenta años de edad y hablamos de él porque necesitas es mucho más o algo más personalizado y no se contempla muy distintos yo lloro de España siempre ha sorprendido de esta necesidad de área cuanto antes

Voz 0798 18:23 es que no hay refrán más español que el muerto al hoyo y el vivo al bollo cuando lo hizo fuera la gente se estremece porque es un poco extraño

Voz 0874 18:29 yo yo de hecho la semana pasada se tuvo que ir al tanatorio por una desgracia de un compañero además de de este programa y aprendió mucho que de repente un sacerdote salió de una de las salas entró en la que estábamos nosotros como con mucha prisa y al diciendo al

Voz 0798 18:45 pienso venga como una cosa rápida sino en el de un amigo hace poco pasó lo mismo que hizo venga que viene el siguiente en tierra lo que amorosas vamos ya

Voz 0874 18:53 no no nos marchamos los pueblos

Voz 0132 18:56 no no ocurre eso en Madrid claro pues basal tanatorio hay unas palabras muy breves las cosas casi que que pasan por delante de de la familia que a lo mejor están más más tocada y ni siquiera tiempo a reaccionar pero en los pueblos

Voz 16 19:09 no sé si realiza un duelo colectivo

Voz 0132 19:12 hoy la gente va a la casa Hay pregunta y durante unos días pues se ve la esquela en en en la plaza del pueblo en un papel y en la iglesia el párroco se va a hablar con la familia echarla y recuerda osea que sí que hay tiempos muy distintos yo me imagino que ocurrirá lo mismo en en en la Francia rural y en París no que no

Voz 3 19:32 yo he visto siempre en bastante tiempo pero a la muerte y la ira entierro incineración y también enteros su no era creyente y se hizo ninguna entierro civil hay una sala dentro del cementerio de París y se hizo pues una celebración pues evocando su figura también con un pues el que hacía de no es sacerdote civil sino de de que de la a celebración pues era un empleado de de la Empresa Funeraria pero lo hacía evidentemente con mi prima quedar ahí Jade dimitió saque en este caso también eran mucho tiempo siete días después

Voz 0874 20:15 ah bueno sí sí sí sí en el mundo anglosajón supongo que también celebra es mucho la vida no igual que me Estados si os

Voz 25 20:21 hace mucho que no no he ido a un funeral en el Reino Unido pero hace dos semanas un amigo mío que trabajaba en la uno estuvo en ese avión que tuvo el accidente en en albergue que murió si murió en el accidente de avión no

Voz 28 20:37 y y bueno

Voz 25 20:39 los amigos se pusieron en contacto conmigo para avisar por correo electrónico y me parece muy triste y era muy raro porque era un amigo de la Universidad de sólo veían la noticia en las bueno en la televisión el horario unos dos o tres días después un amigo me escribió hoy dijo buena noche salimos todos los amigos de él tomamos más caña bueno seguramente no Cannes sino pintas

Voz 0874 21:02 pero él

Voz 25 21:04 estuvo muy bien era como una una fiesta no para lejos dijo una hubo mucho llanto pero también muchas risas Si hemos fotos y a mí me me sorprendió bastante porque me parece que es algo es algo generacional tal vez que mi generación la generación de mis padres no trataría el tema así como de una forma tan informal de una forma tan tan festiva no a mí me me parece bastante bien que es una buena forma de no fue el funeral fue simplemente una forma de debe joder

Voz 0874 21:37 a ese chaval que no sé si en China tuviste ocasión Ana de asistir algún nosotros alguna ceremonia funden

Voz 0132 21:43 el yo no fui a a una ceremonia fúnebre pero si el día de limpieza de las tumbas que ocurre aquí como en la película de Almodóvar devolver no que se limpia las tumbas pues allí también de hecho es es muy interesante y una montaña de las afueras de de Pekín que se llama Ocean que en las laderas es donde entierran porque al final es el y hay mucha mejor energía en la ladera de la montaña cambia muchísimo al final pensar que tienes como Europa entonces pues en los pueblos pequeños quizás también están días se cuelga una tela blanca que es el color un Ebre se visten de distinta manera a los bisnietos los nietos los hijos y los ritos cambia mucho a la hora de de pensar una gran capital de veinte millones de habitantes no

Voz 0874 22:25 es interesante ver cómo cambiar esto verdad en Italia sería similar más similar a España

Voz 0798 22:30 poco más similar a mí me quedé comenta otra cosa que yo alguna vez en esta situación situaciones como decía gay en nuestra generación que se improvisan cosas que no has probado antes el sentido de ahí tenemos que hacer algo porque nos sentimos mal queremos estar con otras personas que le conocieron entonces no sabes qué hacer porque en pues mucha gente ya no es creyente entonces se improvisa pues quedar tomar algo o se inventan fórmulas entonces eso es muy curioso como más bastantes generaciones ya hay una cierta orfandad de ritos porque ya no te vale lo que estaba previsto tradicionalmente que es bueno pues el funeral la Iglesia al cura lo que sea porque ya no creemos en eso pero ha creado un vacío de ritos día improvisa yo a veces ha visto pues cosas bastante extrañas y otras veces sale muy bien pero es por la falta de práctica o de inspiración obviamente no puedes competir con la capacidad de organizar rituales de la Iglesia católica

Voz 0874 23:23 ah no

Voz 16 23:24 pero eso es muy curioso porque

Voz 0798 23:27 pues eso no es la gente no sabe qué hacer se siente impotente y piensa tengo que hacer algo pero no no sé qué no tampoco hay manuales de cómo organizar un perfecto qué qué haces

Voz 0874 23:36 además asume que ha de ser católico porque todos lo somos de aquí a que se sume toda esa gente ya no es clara exento de esos y no quiere entonces es este juntas

Voz 0798 23:45 dar en un jardín en un parque en un lugar común en la casa de alguien organizó una comida una cena desayuno un cóctel y cuenta chistes no cuentas que cómo se gestiona como se hace no tenemos ni idea entonces lo improvisa si hay veces que sales contento porque ha sido muy humano esto es igual de humano es todo esto que es tan imperfecto pero hay otras veces que salen cosas muy raras y te vas con cuerpo extraño a mi me ha pasado hemos no sé no sé vosotros pero

Voz 0874 24:19 y ahora espero estar

Voz 0798 24:22 cualquier excusa es exalta al oído comentarios de que

Voz 0874 24:24 la noticia no es solamente voy a decir que tú se Sara creo que moderado un encuentro con la sociedad civil catalana no sé si este semana

Voz 26 24:32 es tuvieron claro han tenido un cambio de la Junta tienen el presidente como que fundó y había vuelto hablan de la dificultad de buscar consenso en la sociedad catalana que viven mucho a las televisiones y catalanes intentan a tender puentes como comenta un poco la dificultad de la imagen de lo que pasa con el juicio y como sale eso a las catalán de los catalanes quieren una sociedad que funcionan ojo no un Parlamento que está abierto donde hablan de cosas es que el Essen votan como la salud o la educación a uno o el vicepresidente es un médico también habla son son de Sociedad Civil catalana tiene varios grupos políticos esa político pero hay tanto como ustedes de Podemos

Voz 16 25:49 te te pasando por

Voz 26 25:51 a federalistas socialistas que quieren emboscada otra forma hace a España no os tono a mí es donde claramente tienen sus poderes entonces en médico a me hablaba y eso que fue bastante interesante el hecho que cuanto tienes tu tarjeta sanitaria viaja es escribe una comunidad a otra muchas veces actualmente tienes problemas para buscar tus fama escépticos a comunidad autónoma compra sus medicamentos no entonces no hay como muchas veces ha tienen tener digamos entonces bueno todos tienen su visión y esperan que por lo menos las elecciones se hablará un poco de todo de todos los partidos políticos

Voz 0874 26:47 pero está bien que por lo menos allá foros en los que todavía ese debate sobre la convivencia tu emotivas ha estado una semana en Burdeos así que asumo que ya no estáis enviando en muchas crónicas de prosa es bueno ver

Voz 16 26:57 fue hace diez días

Voz 3 27:00 entierro en algo la vuelta sobre sobreros los lazos amarillos los lazos blancos además cumplir contar sin poner algo de humor porque sino es que no sé yo creo que es la única forma de entenderlo casi eh ente ser respetuoso de todos pero explicar que no se que eso de quitar un lazo amarillo imponer uno blanco pues con alguna citas históricas había un un presidente francés cuando se debatía entre República hay monarquía aquí dijo a la pero dijo el presidente ha cuando cuando Francia ha dicho su voz habrá votado habrá que someterse o dimitir cuando tienes una orden que no te gusta cuando eres responsable político las costumbres

Voz 29 27:49 o a atletas sino quién

Voz 3 27:53 o

Voz 29 27:54 o te somete chaquetas Louis los

Voz 3 27:57 independentistas catalanes han inventado esa astucia no que es ni una cosa ni la otra no es un poco lo que lo que intento explicar no tiene ni ni ni acatan ni se revelan totalmente ni dimiten sino que pues ponen un lazo blanco luego también lo quitan entonces bastante surrealista ahí lo intento explicar también citó a Tarradellas quién lo ha citado así es un poco a poco pues eso lo de lo de que se puede hacer en política hay que igual es un poco complicado

Voz 0874 28:28 pues entonces se de Gay en los medios británicos habéis notado una falta de espacio para noticias internacionales tan ocupados como están cómodo

Voz 25 28:35 sí sí bastante mucho menos demanda no solamente de España o de Europa sino el de todo el mundo porque está está dominando tanto bueno ellos yo he visto en Brasil obviamente cubren muchísimo entonces sin embargo es un un tema internacional para ellos entonces las páginas internacionales de ese diario irlandés están dominadas por el tema de del Brexit y además tiene un un posible impacto en Irlanda como como vallas también entonces para ellos es algo muy cercano internacional pero sí yo creo que en el Reino Unido la gente es como es algo tan importante del Brexit es algo tan agotador

Voz 0798 29:23 hay ya aburrido de dieciséis seguir a los a los británicos también a los irlandeses tan interesados les cuesta tanto como a nosotros de fuera ya seguir los pormenores de lo que se ve a todo el mundo no

Voz 25 29:36 sí sí sí el problema es compararlo con el tema catalán que es muy polarizado es muy visible hay dos partes con dos argumentos muy fuertes pero es mucho más en cierto sentido es mucho más de aburrido porque es más técnico habla de acuerdos comerciales

Voz 16 29:55 habla de detalles de Ley de de la

Voz 25 29:57 la Unión Europea no son cosas muy sexy no hay algunas personalidades un poco excéntrica son poco interesantes en la política británica pero tampoco pueden

Voz 16 30:10 cielo muy muy muy interesado

Voz 25 30:13 deberá mucha gente o lo que es lo que hay de hecho de otros

Voz 0874 30:15 esos Brexit y el tú sabes tienen muchas cosas en común la desinformación las leyendas también vamos a hablar de otro británico en relación con todo esto de otro británico ya me gustaría que fuera con otro británico George que publicó mil novecientos ochenta y cuatro una de las novelas más influyentes del siglo XX además tuvo su su versión cinematográfica

Voz 30 30:34 es muy hermoso la destrucción de las palabras tú lo has visto la décima edición del diccionario es ni tiene este profesor la undécima va a tener esta así revolucionaria para completar cuanto sea el secreto es pasar de la traducción al aire a la respuesta automática no hace falta la autodisciplina lenguaje que proceda de aquí y aquí disculpa el que me entrometerse pero lo que estás diciendo es que hemos borrado todo vestigio de Costello mismo cuando el lenguaje así las depurados no puedo estar más de acuerdo contigo misma desde lo alto

Voz 0874 31:05 en mil novecientos ochenta y cuatro no solamente sigue vigente como la ficción This tópica que es con la llegada de Trump a la Casa Blanca los pedidos del libro aumentaron un nueve mil quinientos por ciento siete décadas después hay términos como hechos alternativos noticias falsas privacidad lo que no parecen tan lejanos a la neo lengua a la depuración del lenguaje al Gran Hermano que todo lo ve que planteaba Orwell en su obra junto con nosotros está sentado a la mesa Ángel Gómez de Ágreda que es coronel del Ejército del Aire autor de Mundo Orwell manual de supervivencia para un mundo interconectado qué tal Ángel cómo estás

Voz 4 31:39 muy buenos muy buenos días muchas gracias me has sido

Voz 0874 31:41 también jefe de Cooperación del mando conjunto de ciberdefensa el representante español en el Centro de Excelencia de cooperación en seguridad de la OTAN yo estoy poco asustado lo que lo que tú habrás visto no no quieren saberlo

Voz 4 31:52 ese luego al final es bastante menos es lo que vemos todos lo que pasa es que a lo mejor diez minutos antes

Voz 0874 31:56 que lo vean los demás esos diez minutos son fundamentales para poder hacer algo y evitar no

Voz 31 32:01 el método al ritmo que van las cosas ahora mismo estamos hablando de Weiss un rato ahora hablando de cosas que que estamos viendo todos los días que al final acaban llegando al año

Voz 4 32:10 gente de la importancia de la importancia que tiene la lengua Eide y que tienen los medios de comunicación y el llegar a la gente el como el cómo se polariza a la sociedad a base de que tengan únicamente una visión parcial de la realidad me encanta leer la prensa extranjera me encanta el formato este con corresponsales que han estado informando de de otros países por qué la visión suele ser mucho más de esa apasionada que cuando se informa de la propia realidad se distorsiona esa realidad

Voz 0874 32:37 claro que a tu tu como militar en el libro cuentas que una guerra convencional con armas es relativamente fácil de controlar porque está muy localizada aunque si hubiera una tercera guerra mundial seguramente se se resolvería con unos cuantos botón expulsados en determinadas mesas no fueron cambiando una ciberguerra es incontrolable es un poco pesimista libre en ese sentido porque parece que estamos expuestos algo que nunca vamos a poder controlar

Voz 4 33:00 bueno acaba con un toque de optimismo que es el último capítulo para aliviar un poco la tensión que efectivamente se puede crear al a la hora de leerlo no es que sea no es que sea pesimista ni que sea difícil de controlar es que es una guerra que estamos viviendo todos los días en mil novecientos ochenta y cuatro Orwell describía una guerra permanente entre los distintos países distintas coaliciones que había en aquel momento que se utilizaba digamos como excusa también para controlar de alguna manera la población ahora estamos viviendo una guerra permanente estamos en guerra todos los días lo que pasa es que es una guerra en la que no hay normal veinte acciones éticas acciones en las que haya sangre pero sí en la que estamos viendo acciones de influencia ataques informáticos sanciones económicas en la guerra las amenazas civilidad Se en una zona gris pues son con mucho más de cincuenta matices de de gris en la que pues estamos unas veces más cerca de un

Voz 0874 33:58 la guerra abierta y otras veces apenas nos damos cuenta de que están atacando no soy influyendo hay algún país que tenga medios y posibilidades de ir por delante de ellos y por ellos me refiero a todos los que participan en ese enjambre de acusaciones de mentiras de de verdades alternativas si hubiera algún país que

Voz 4 34:18 tuviera esas características sería Estados Unidos y hemos visto que también le han podido atacar e influir el Reino Unido desde luego es uno de los países que está más avanzado en estos en estos aspectos lo que pasa es que este tipo de guerras tiene muchísimas formas de actuación te pueden hacer un ataque informático puramente técnico un ataque contra tú información contra en la narrativa el reloj esto en que estás teniendo en en tu país con lo cual hay países que dominan mejor unas unas circunstancias y países que me domina mejor Otra Rusia por ejemplo podría ser uno de los países o el entorno de Rusia no necesariamente a Rusia como país pero si el entorno de Rusia domina muy bien la Guerra de la influencia de la información de del control de de del relato o incluso la destrucción del relato pero hay otros países que son más hábiles en cuanto

Voz 16 35:06 cuál hackeo técnico de de los medios Angel buenos días yo quería preguntarte después de leerme el libro de subrayarlo

Voz 0132 35:16 de asustar me vacías por varias cosas que desconocía en tú planteas que que mucho más peligrosos que los números los datos y los hackers son son esas ideas no cargadas en un entorno controlado por pues por intereses comerciales de entornos en los que nos podemos sentir a salvo pero quizás no lo estamos y luego también pone es ese punto de bueno pero hay que distanciarse y poner un poco de corte la como De Grandes la amenaza porque al final literatura abunda no sobre peligros sobre distorsión sobre la guerra hay ciberguerra pero en realidad del uno al diez como de amenazados estamos no

Voz 4 35:53 del uno al diez sería muy difícil de de de establecerlo pero estamos estamos muy amenazados porque lo estamos viendo en los ejemplos que estábamos comentando ahora final el que te roben dinero de la cuenta corriente efectivamente te te hace un poco más pobre el que te hagan sentir la necesidad de de más de tener más te hace absolutamente más pobre me me encanta el cuento del Hombre de la Camisa feliz El Hombre de la Camisa feliz no tenía camisa pero tampoco sabía que la necesitaba es es el control precisamente de tus necesidades el control de de de tus percepciones lo que realmente importa ahora mismo en la mujer del César ahora es más importante que lo parezca antes que eh que que lo sea no no vemos bien lo hemos visto en el tema del Brexit lo vemos en el tema de de del pluses lo que hemos visto en las selecciones que que se han dado últimamente se está controlando mucho más que los números está entonando es agrupaciones de números que acaban formando letras y que y que son las las ideas y los relatos de hecho incluso no es Judd que te convenzan de alguna cosa concreta es simplemente el control del que se habla y lo que lo que estabais comentando ahora sí sino se habla más que de Brexit en en el entorno de Reino Unido no existe más que Brexit y hay otras cosas que resultan transparentes es decir simplemente controlar el de qué se habla el elegir los temas ya condiciona la percepción que tienes del mundo

Voz 3 37:22 Angel buenos días su que preguntarte por un concepto que al principio no parece tan de gran política pero que al final puede resultar lo mereció al príncipe turismo cuando hablas de del filtro burbuja burbuja de filtro en mis palabras es yo como usuario de internet sociales de buscadores y un número de personas en general la gente nos sentimos más cómodos leyendo a gente que opina una cosa parecida a la nuestra los algoritmos de esas aplicaciones esos esa Schweppes burbuja de pensamiento nunca nos van a confrontar con el opinión distinta

Voz 28 38:03 izada a la que dentro de la que estamos

Voz 3 38:07 como este estipulaba para homenajear a mi abuelo él merecía con noventa y cuatro años reconoce menos menos algunos años menos reaccionó con distintos grupos fuera de Internet no tengo un grupo para jugar a las cartas uno de ex alumnos de escuela está mucho porque sociológicamente son distinto si confronta ideas era conservador era entonces hablar con gente con ideas muy distintas no tenía Facebook no tenía Twitter donde hay opiniones muy distintas porque sólo compartes un trayecto no cómo es su manual de supervivencia es así como lo define es libro como podemos hacer para para confrontar los a una a ideas distintas

Voz 4 38:52 tras pues lo que comentábamos antes efectivamente el la burbuja de filtros es fruto Bravo en en inglés a esa burbuja de filtros lo que hace es es es como una construcción que tuviéramos a nuestro alrededor y que filtra las noticias que no son de nuestro interés con un mero interés comercial es simplemente para que estemos más tiempo

Voz 31 39:11 en en la página de Facebook o de Twitter en la que

Voz 4 39:15 él no está sirviendo esas noticias y por lo tanto la publicidad que vayan a colgar ahí va va tener más valor porque vamos a estar más tiempo visitándolo eso nos lleva efectivamente a la necesidad de que para tener otro tipo de opiniones que no sean las que no sirve automáticamente el algoritmo tenemos que salirnos de de esa burbuja e intentar buscar otras entonces qué hacemos pues nos vamos creamos nuestro propio grupo efectivamente de los que juegan a las cartas Nos pensamos que dentro de ese grupo de los que juegan a las cartas por lo menos nos estamos convirtiendo en más individuales es lo que lo que describo en el libro como la teoría de los puntos y de los planos no tenemos un grupo que constituye un plano no de alguna manera de de todos los que juegan a las cartas otro de todos los le el Atlético de Madrid que mencionábamos antes donde confluyen todos esos grupos de interés al somos nosotros el problema es que probablemente cada uno de esos grupos está también mediatizado por una burbuja de filtros y por lo tanto está desplazado de donde tendría que estar con lo cual el punto en el que conversamos tampoco somos nosotros estamos condicionados en cada uno de esos aspectos hay que intentar salirse de de la uniformidad de la información y buscar pues lo que decía antes eh lo que hacéis vosotros corresponsales que están en el extranjero que tienen una visión distinta medios extranjeros informando sobre la misma realidad sobre la que estás viviendo tú que lo ven de una forma absolutamente o mucho más apasionada que nosotros intentar conformar de tu propia idea eso es tremendamente trabajoso e ir ahora mismo estamos en una época en la que lo que prima es la comodidad mucho más allá búsqueda de la felicidad o incluso de la libertad lo que nos interesa es comodidad lo que no sirven automáticamente por tanto para la mayor parte de la población el filtro burbuja La bruja de filtros y funciona perfectamente y acabamos pues automatizados no como como vemos en muchas películas de estas dos tópicas futuristas todos

Voz 31 41:26 ando en fila vestidos igual si llevando el paso

Voz 4 41:30 hacía el trabajo todos comprando

Voz 0874 41:33 la versión que nos dan quiénes de determinados hechos no que también es muy curioso como cada cada uno de esos planos asume una versión de los mismos hechos por una versión antagónica con la del otro Sara ibas a decir si me parece

Voz 26 41:44 Ángel genial que hablas diu el porque realmente la visión que él tenía hace setenta años era muy adelantado no parece quiere ver sin cuando está escribiendo escenas en mil novecientos ochenta y cuatro no existe vida cotidiano política no sobre todo como a políticos pezones grupos daros nos consola la lengua no oí muchas veces a la inquietud que yo tengo ahora es que cuando estás en Twitter como periodista te contestan personas con sonando incluso a por ejemplo mi inglés diciendo a aquí por un un comentario que recibió cuando yo me siento a nacionalistas catalanas a llaman para un referendo si alguien me contesto enseguida aquí no hay nacionalistas no son demócratas y esto Consol viene de vez en cuando de enseguida automatizar quizás de robots porque de vez en cuando ves el perfil grises es no es un nativo inglés de dónde está claro es persona sí consolas a lengua de las inscripciones de la realidad al final consigues consola

Voz 16 43:11 el mensaje lo que piensa

Voz 26 43:14 gente no es tu edad de de de Owen no te comete un crimen de pensamiento no entonces yo quería saber si sí Ángel tú tienes recomendaciones específicas para quizás bien no ciudadanos como Podemos con nuestra libertad a recomendaciones qué qué o dónde podemos jugar un papel todos estoy pensando quizás en la última temporada de Homeland donde hay una una trabajadora te decía y a los lusos suelta mensajes de vista para sembrar la división y quita un presidente

Voz 4 44:07 es lo que está ocurriendo efectivamente es está más que construyendo conocía ahora más que construyen relatos están destruyendo todos los relatos no se está intentando dejar sin valores y sin referencias a lo mejor la gente yo más que más que Orwell lo que veo es un mundo que se acerca cada vez más a que también es un escritor británico escribe un mundo feliz unos años antes de de que Orwell escriba mil novecientos ochenta y cuatro hace hace ahora setenta años en ese mundo lo que hacen es facilitarnos las cosas son estímulos positivos en lugar de negativos los de hasta qué punto se parece el mundo actual al ellos son o el pues la Cámara esa que ponían en todas las en todas las habitaciones en todas las dependencias del Estado para vigilar en todo momento habrá la hemos comprado estas navidades

Voz 25 44:59 se llama al extra se llama eco

Voz 4 45:01 lo que no solamente nos la ponemos en el en el dormitorio sino que cuando nos vamos al salón la llevamos al salón y además la pagamos de nuestro bolsillo de alguna manera lo que estamos haciendo es contribuir nosotros con nuestro propio dinero a esa vigilancia y esa aportación de datos no solamente a Estados sino también a a grandes empresas ante eso eh yo creo que la mejor solución es pasa pasa sobre todo por la educación educación de la gente y la concienciación la idea del libro es básicamente eso eso que que la gente que lo lea de alguna manera tenga una visión de de en qué mundo estamos viviendo y que pueda tomar las medidas individuales para salirse de esas burbujas define los para para evitar regalar nuestra intimidad regalar nuestra privacidad en nuestros datos que al final lo único que hacen es favorecer a unas elites en un momento dado que pueden desde corporaciones au desde grupos de de interés manipuló para la opinión pública a cada uno de nosotros

Voz 0874 46:06 particular y en conjunto Tutu sea mucho la palabra soluciones individuales las soluciones pasan por un acto individual asumes que no hay nada que se pueda hacer desde el ámbito legislativo o el ámbito gubernamental

Voz 4 46:20 creo que lo primero que hay que hacer antes de legislar es entender el el ámbito en el que estamos que es lo que lo que pretendo en libremente que que haya una visión de conjunto de que mundo tenemos que legislar después antes de necesitaremos un código ético un código moral sobre el cual bajarnos no se puede legislar sobre lo que todavía no existe es una hablo en el libro también de inteligencia artificial todavía no estamos en un mundo en el que la inteligencia artificial esté por todas partes está ya en muchos en muchos sitios pero no está ubicua todavía antes de dar el paso eso es lo que tenemos que construir es una una imagen ética moral de qué es lo que pretendemos y a partir de ahí ya antes de de o en el momento en que se construya elaborar un código de regularlo problema es que estamos regulando facetas parciales de este

Voz 31 47:10 Nuevo Mundo estamos regulando por un lado la privacidad estamos regulado regulando por otro lado

Voz 16 47:14 si los derechos

Voz 4 47:19 a la propiedad intelectual e por otro lado estamos y es decir no tenemos una visión de conjunto no estamos haciendo un cuerpo legislativo que responda a todas las las

Voz 0798 47:31 diferentes yo tengo dos preguntas una por Rusia es tan buena en esto porque aparentemente uno podría pensar bueno quizá los mejores en estos pueden haber sido Estados Unidos porque es tienen Silicon Valley todo estos jovenzuelos buenísimos en informática yo qué sé yo qué sé o los argentinos que son genios la publicidad no lo sé pero porque de repente Rusia es la mejore en esto y la segunda relacionada puede explicar como si fuera tonto cómo funciona es decir todos estos robots robots au estos estos mecanismos cuánta gente en un departamento que se dedica a esto trabajan cien o mil o dos o no lo sé porque a mí me llama mucho la atención cuando vas a hacer cualquier cosa y te piden bueno confirme que no es usted un robot no que a veces pienso bueno voy a tener que pensarlo pero quiero decir que que que damos por sentado que hay robots por hay funcionando no que no suplanta no que hacen como que son humanos no

Voz 0874 48:26 de hecho en alguna de las pruebas a pesar de que de que no eres un robot que te dicen que usted las casillas en las que hay tal cosa alguna vez te habrá tocado a repetir porque no falló mucho pero me provoca mucha ansiedad

Voz 31 48:38 a lo mejor el robot lo va a hacer mejor que yo iba a parecer más humano más humano

Voz 4 48:44 en realidad no es que Rusia sea y además lo primero no es no es Rusia en son grupos que hayan Rusia iba mucho con la idiosincrasia de cada país hay países que lo hace no o grupos que lo hacen de una forma más de abierta lo hacen de una forma más sutil grupos que se a a intentar construir una narrativa otros que quieren simplemente destruirla entonces no es que Rusia o los puso sean particularmente bueno sino que emplean unas técnicas que ahora mismo Son Moix bastante sencillas de de utilizar pero que son muy efectivas y que no afectan a la parte tecnológica no afectan a los algoritmos sino a lo que ya llaman el libro los los egos ritmos es decir la parte humana Él los egos de cada uno de los de los usuarios

Voz 28 49:29 pues me

Voz 4 49:30 el rostro cómo funciona esto son granjas de lo que se trata de gente que está permanentemente en en China había una la de los dos treinta céntimos me parece que era en que le pagaban treinta céntimos por cada por cada cada mensaje

Voz 31 49:47 andaban tuit no en en China por cada mensaje que mandaban eh pues en apoyando al partido o atacando a

Voz 4 49:57 una idea que fuera hostil a los intereses de partido entonces son simplemente personas creativos digamos en creadores de titulares que se dedican a sembrar discordia en un momento dado o a a construir una narrativa en las redes sociales

Voz 0798 50:13 la gente necesitas para hacer eso con eficacia

Voz 4 50:16 bastante menos que para destruirlo del problema que tenemos ahora mismo en esta en esta casa por ejemplo hay alguna una agencia interesante de lo que es facha que no neutral que se dedica a intentar desenmascarar las falsas las falsa las noticias que no noticias falsas en realidad no son noticias sino que son relatos interesados las falsas noticias que se van propagando por ahí para crear una falsa noticia no necesitas tampoco mucha gente a lo mejor hay cien doscientas mil personas u Google tiene quince mil personas intentando desmontar esto evidentemente no está consiguiendo gran

Voz 0874 50:50 claro pero con con mil personas en una granja de estas mañana vamos a hablar con con Simona Levi de esto precisamente de las granjas de clics tú sabías que por tres mil quinientos euros te puedes comprar un millón de seguidores en Twitter sigue ya creerte tú mismo cómo estamos

Voz 4 51:04 se podría llenar un estadio con todas

Voz 0798 51:06 que yo no sé de hecho es muy curioso porque

Voz 4 51:08 hay campañas electorales en El Mundo en la que se ve de repente baja el cincuenta mil seguidores de de uno de los candidatos bien

a vosotros Ángel Gómez de Ágreda que es coronel del Ejército del Aire autor de este mundo Orwell manual de supervivencia para un mundo conectado además ha sido jefe de Cooperación del mando conjunto de ciberdefensa representante español en el Centro de Excelencia de cooperación en ciberseguridad de la OTAN hasta la próxima

