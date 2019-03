A Vivir Que Son Dos Días (23/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 todas las dietas como en Canarias

Voz 1061 00:06 las fuerzas de Siria democrática una milicia liderada por kurdos ha confirmado lo que ayer había anunciado a Estados Unidos el fin del territorio controlado por el autoproclamado Estado Islámico en Siria los yihadistas continúan activos también en otros puntos de Asia y África pero ya no controlan ningún punto de los que pertenecían a su llamado califato en Siria Beirut oler Oriol Andrés

Voz 2 00:24 el autoproclamado califato ha sido totalmente eliminar

Voz 1061 00:26 con la victoria militar contra Daesh se ha alcanzado

Voz 2 00:29 con estas palabras la milicia kurdo árabe daba por terminada la guerra contra Estado Islámico en Siria han pasado casi cinco años desde que el líder de la organización extremista Abubakar Al Bagdadi proclamará su califato que llegó a extenderse por un tercio de Irak y Siria un reinado de terror al que empezaron a poner fin estas mismas fuerzas kurdas durante la batalla por la ciudad de Kobane a principios de dos mil quince la derrota de los extremistas allí marcó el inicio de un declive que ha sido largo pero más allá de la alegría por el final de la guerra en el horno

Voz 0798 00:55 donde hay un país devastado dividido con mil Este con

Voz 2 00:57 batiente este Estado Islámico aún en la clandestinidad y la preocupación de cómo tratar aquellos que se han rendido entre ellos un millar de extranjeros y sus familias

Voz 1061 01:05 en Estados Unidos el Departamento de Justicia sigue estudiando este sábado el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible relación entre la candidatura de Donald Trump y Rusia fiscal general va a informar lo más pronto este fin de semana al Congreso y todavía del exterior en Reino Unido la primera ministra Theresa May ha mandado una carta a los diputados de su país en la que sugiere que no se va a votar por tercera vez el acuerdo del Brexit sino hay apoyo suficiente para aprobarlos ir a Valdés

Voz 3 01:28 aunque el acuerdo entre la Unión Europea ha sido rechazado en dos ocasiones Se esperaba que volviera a ser votado una tercera vez sin embargo la primera ministra advierte ahora que esto no sucederá si no hay previsión de contar con apoyos suficientes si el acuerdo fuera tumbado de nuevo Reino Unido podría pedir un nuevo aplazamiento del Brexit hasta el doce de abril pero eso

Voz 0132 01:48 no ha advertido eso implicaría celebrar el ex

Voz 3 01:51 no es al Parlamento Europeo las alternativas a ese escenario serían revocar el artículo cincuenta abandonar la Unión de forma desordenada o lograr que el acuerdo se apruebe la próxima semana según ha explicado

Voz 1271 02:03 vamos ya con los deportes Uxue Caballero buenos días qué tal buenos días España comienza su andadura hacia la Eurocopa dos mil veinte esta noche en Mestalla a las nueve menos cuarto ante la selección de Noruega en los partidos de ayer Francia ganó uno cuatro en Moldavia Inglaterra goleó en casa cinco cero a República Checa hay Portugal empató a cero ante Ucrania Argentina cayó ante Venezuela por una tres en el partido amistoso disputado en el Wanda Metropolitano en el que Messi acabó tocado de la zona

Voz 1061 02:25 de momento es todo se quedan con a vivir más información en Cadena Ser punto com seguimos contando lo que pasa este sábado cuando a las once las diez en Canarias

Voz 4 02:34 cadena SER servicios informativos

Voz 5 02:44 cerrajeros dígame hola buenas me he dejado las llaves dentro de casa tranquila siga Mis instrucciones hacer que sea la cerradura hay sople tres veces acaricia el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco

Voz 6 02:56 oiga si no te la juegas con esto lo harías con tu salud

Voz 7 03:00 la duda con prueba Gobierno de España

Voz 6 03:02 ya

Voz 8 03:05 con lo que me gusta el ERE venidas NAC Bollain Madrid estoy con Alberto Alberto Lillo

Voz 9 03:09 por ahí millón sin mencionar ningún día sí que tenéis ahí que sí que sí dibujado bonito original a ya porque me lo dice sabe que estamos en la sección de libros

Voz 8 03:19 desde los libros de MNAC del veintidós de marzo al treinta de abril por cada treinta euros en compras en librerías te llevas una bolsa por sólo tres con noventa y cinco Isère socio por dos con noventa y cinco una súper bolsas diseñadas por Miguel Bustos con los cuatro santos San Jordi Isanta gramática Santa tipografía el Santo velos Alberto iremos

Voz 9 03:35 cielo yo creo que tú no pero los demás a lo mejor si yo que no soy muy bueno porque esto sí que es un verdadero vía millón todo pasa en el RACC

Voz 1 03:45 Black puente Thor Capitán América todos ellos tenían secretos hasta ahora

Voz 10 03:52 colecciona con el país las mejores películas de Marvel con libros inéditos de entrevistas detalles de los rodajes por sólo nueve noventa y cinco euros primera entrega veinticuatro de marzo vengadores Infinity Ward con el país

Voz 11 04:07 trina tu primavera columna una comprar redonda ahora sólo del veintiuno al veinticinco de marzo Hipercor y supermercado el Corte Inglés de diez por ciento en todas tus compras de alimentación droguería y perfumería todo un diez por ciento para utilizar en próximas compras esta primavera tu compra es redonda con Hipercor

Voz 12 04:25 qui supermercado El Corte Inglés

Voz 13 04:34 sí apagaran EMI al redil hombre claro porque se fue la luz era el puede que no estas historias

Voz 14 04:39 amor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de

Voz 0132 04:44 que con hacia solteros dispuestos a vivir las

Voz 5 04:47 lo más importante lo principal es donde te lleva legal

Voz 1 04:53 no habíamos dicho nada a veces es inevitable

Voz 15 04:55 damos Berlanga noble ya sabes que yo

Voz 4 04:59 hombre mirándole positivos otros veinticinco y veintiséis de marzo Broncano que Ignatius se van de viaje

Voz 1 05:06 habrá que hacer promoción de la vida moderna en Dublín con el apoyo de la buena gente de buena

Voz 5 05:13 en pedir sí que lo es también en Cadena Ser punto com nuestra otra vez así mira tu primo que se ha comprado un Opel con cuatro años de garantía de mantenimiento y no ha tardado ni un día en hacerlo a ver si aprendes

Voz 4 05:26 buenas oportunidades reconocen aprovecha ahora las últimas unidades en esto que lleva tienen un Opel con cuatro años de garantía el mantenimiento a un precio increíble y con disponibilidad inmediata sólo hasta fin de mes financiando con pertinencia ser de Sócrates Banco Cetelem SAU consulta condiciones en concesionarios ocu punto com en vicios te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos hasta el veinticuatro de marzo sólo en consulta condiciones

Voz 5 05:54 hola qué tal

Voz 16 05:55 estás muy preocupada mi negocio no está yendo como expiraba Aíto cómodas

Voz 0798 05:59 pues yo no doy a basto desde que puse mi anunció en la red

Voz 17 06:02 en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar inmiscuirse deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 4 06:12 sin tras ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta Viana

Voz 18 06:20 en nuestra segunda cita ya sentí cómo estando con ella todo

Voz 7 06:23 a mi alrededor se paralizaba cariño

Voz 13 06:26 vamos en el museo de Cera normal lo paralizó todo esto

Voz 14 06:31 puede que nuestras historias de amor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirla

Voz 19 06:40 es recogido el eco y el testimonio y los recuerdos con lo que la vida tiene al menos una historia

Voz 4 06:47 algunas las crimen otros las Len para unos y otros los muchos libros esta semana nos visitan los escritores Soledad Puértolas y Ramón Lobo

Voz 12 06:56 dejar una salida para que el diga cómo estás pensando

Voz 19 07:01 en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos

Voz 4 07:03 Canarias con Macarena Berlín aprendemos a escribir entre líneas Cadena SER

Voz 13 07:19 a vivir que son dos

Voz 21 07:21 en las redes sociales en Twitter arroba a vivir en Facebook a vivir

Voz 4 07:28 David Broncano Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Andreu Buenafuente Berto Romero ahora en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este sábado a la una de la tarde flagrante apoteosis

Voz 1 07:50 la ciudad de improvisación

Voz 4 07:53 nadie sabe nada alteró está diciendo con Andreu Buenafuente y Berto Romero nota estará escuchando

Voz 13 08:02 cada día un nuevo programa de humor en Cadena SER

Voz 23 08:12 veinte con la serie

Voz 13 08:14 así lo que pasa

Voz 6 08:23 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 24 08:27 tinto tinto tinto

Voz 25 08:50 tal

Voz 26 08:57 sí

Voz 0874 09:15 estamos en A Vivir con Íñigo Domínguez combatir detalla con Ana Fuentes con Sarah Morris que estábamos hablando antes de al principio de la tertulia sobre lo que se nos viene encima con el Brexit que nadie sabe muy bien lo que es exactamente por lo menos los plazos es decía es que haya cuántos millones de personas que han firmado esta declaración el Parlamento Masters

Voz 27 09:33 tres millones y desde el jueves creo que fue colgado

Voz 0874 09:38 te Andrés tres millones hay hay hay fatiga de Brexit creéis entre vuestros familiares la gente qué habláis de allí

Voz 27 09:44 sí se queja mucho a mis familiares se quejan de de siempre dicen el maldito Brexit se está dominando escuchan la radio a la BBC que no sale otra cosa buena es un poco de lema para esas emisoras de esos medios que saben que es tan importante pero saben que es está agotando en poco a la población

Voz 0874 10:03 tienes que perder cada día es el fin del mundo se padece se hay fatiga pero hay

Voz 13 10:08 son también un club prestaban discos quién no

Voz 28 10:11 de salir de la Unión Europea que intentan pasa el mensaje que Ci este cansancio es un poco la estrategia de Theresa May no si presento una y otra vez a cuento a los diputados al final o o van a que acepta es simplemente para hasta caminaba con este pesaría pero este proceso termina con eso hay que también negocia a que pase después si donde es este es pues que están en Concha pues estén desea

Voz 7 10:49 el cansancio

Voz 28 10:51 a la ira y la rabia que insiste y las televisiones están

Voz 0874 10:56 Iker crees que hay algún un artículo en The Gardian esta semana ante muy interesante sobre lo mucho que respetábamos a Gran Bretaña en el ámbito político no ir a la falta de chuches en en este momento no hay un poco de ridículo

Voz 27 11:10 a mí me da mucha pena porque yo creo que tenemos buena a lo mejor tenemos nuestros problemas nuestra selección de fútbol ha sido la mejor o la comida británica pero siempre hemos tenido una cultura

Voz 0874 11:24 los dientes también es un problema tan bien los dientes

Voz 27 11:26 sí sí sí yo creo que hemos siempre he tenido una cultura política bastante buena bastante fuerte no durante los últimos dos años ha sido bastante erosionada esa credibilidad esa política esa ese nivel político que hemos visto y eso se debe mucho al al nivel de los los políticos que hay no no todos son malos hay algunas figuras que están intentando buscar un consenso o evita la el desastre Pello que el el nivel de esta generación de políticos es no está a la altura hoy hoy hayamos

Voz 0132 12:00 artículo muy interesante en el ex diplomático británico en la UE Robert Cooper ir hacia Reino Unido va a pagar muy caro a esa ignorancia por no sabe cómo funciona la la Unión Europea saber que al final no te permiten soplar y sorber a la vez no que los ciudadanos pues pues Sepang a apagar el el haber seguido pues cosas que les decían que eran mentira sin haberse informado pero al final también hay un punto de injusto no porque si hacemos reflexión en España no habría podido pasar lo mismo en cualquier país no no estamos vinculados a los reglamentos a cómo funciona por dentro la Unión Europea hasta que no te toca de cerca osea que al final no se trata de culpabilizar al británico es no hacer una reflexión

Voz 7 12:41 más profunda por una parte quizás no sea vendido

Voz 0132 12:43 proyecto explicando en qué consiste y por otra parte pues hemos tenido un desinterés profundo y es hora de que nos pongamos las pilas que bien las elecciones no

Voz 0874 12:51 un diplomático que me decían ayer me deja un tuit de creo que era el embajador británico en Alemania que ha puesto a su gato de nombre Brexit cuentan preguntado porque dice que siempre está hablando para mayando para para salir a la calle cuando acabe la puerta me quieres abierta la amén está estamos hablando es Begoña Arce cómo estás Begoña buenos días

Voz 0273 13:09 ya hay buenos y en qué punto estamos bueno por ejemplo esa petición de la que estabais hablando de revocara el artículo cincuenta y permanecer en la Unión Europea acababa de alcanzar cuatro millones de firmas es decir va rapidísimo en tres días cuatro millones en qué punto estamos en las grandes decisiones y la gran incertidumbre ahora mismo como sabéis Theresa May está dudando en poner a votaciones a Nueva por tercera vez su subo su opción y su acuerdo entonces qué va a pasar ahora a la prensa esta mañana está claramente pidiendo hay un clamor para que May presente su dimisión rápidamente se le ha escapado totalmente el control del Brexit no tiene autoridad no le queda energía ir de hecho lo que hicieron los líderes europeos es mantenerla en coma anulando esa amenaza inminente de una salida sin acuerdo este viernes los periódicos hablan de de esa presión sobre mí para que presente la renuncia de la CUP se habla convoque ha sufrido una humillación terrible de hecho ya sabéis que los unionistas le han retirado el apoyo ir bueno son numerosos euroescépticos los que quieren que ponga una fecha a su marcha de hecho el número dos del Gobierno el viceprimer ministro David y ya está ha entablado conversaciones con otros partidos de la oposición para buscar algún tipo de alternativa a este Brexit que había planeado May

Voz 0874 14:31 en la oferta europea es envenenada porque obligar a Theresa May organizar unas elecciones europeas es Catalunya sería una humillación

Voz 0273 14:40 es algo totalmente inaceptable para los por supuesto para los euroescépticos pero claro se ve como una gran humillación nacional un sin sentido también después de que tres años después de haber aprobado en referendo en salir de la Unión Europea ahora que haya que votar candidatos europeos pero será el Parlamento el que a partir de la semana que viene a ya o no haya esa tercera votación si la pierde May y si no la hay en todo caso los diputados serán los que tengan que tomar a partir de ahora el control de del Parlamento y esto se puede hacer a través de una serie de votaciones orientativas con las distintas propuestas pero por supuesto es un proceso largo es un proceso que puede llevar a nuevas uniones y es difícil que se logre una opción de consenso la verdad es que ahora mismo el Parlamento también está enormemente dividido y como decía hoy también el Financial Times el Brexit ha convertido en sectas lo que eran partidos políticos porque cada uno tira por su lado y nadie tiene autoridad

Voz 0874 15:40 estupenda manera de ponerlo siempre se ha hablado de manera muy soterrado sobre la posibilidad un segundo referéndum es algo que no se está ya más encima de la mesa es algo que se habla ya en voz alta

Voz 0273 15:51 es algo que posiblemente puede ser una de las opciones esas oficiales al iniciativas que van a discutirlo los diputados es decir lo que se va a hacer ahora es de los diputados van a presentar distintas opciones que puede ser permanecen en la Unión Aduanera por ejemplo pero también la opción del Parlamento no esta canción perdón de un referéndum de un nuevo referéndum no está desechada ahora bien son votaciones orientativas sí luego el Gobierno va a adoptar alguna de ellas la va a llevar adelante para presentarla a la Unión Europea está totalmente por ver en todo caso esto sería un proceso largo obligaría a aún a pedir

Voz 7 16:27 una ampliación del artículo cincuenta mucho más larga

Voz 0273 16:30 ya entrar una vez más en las elecciones europeas a todo esto por supuesto eh los euroescépticos Si ve una parte del país está totalmente en contra de de dar marcha atrás con todo esto entonces no hay una solución clara la amenaza de marcharse sin acuerdo sigue estando también ahí

Voz 0874 16:47 bueno por lo menos papel higiénico garantizado no lo he leído en un periódico

Voz 0273 16:50 bueno garantizado ya veremos

Voz 0798 16:53 la aún tiempo para el tiempos están

Voz 0273 16:55 no acopio de de todo tipo de de productos de base por si hubiera una salida sin acuerdo ha dicho de Se ha dicho de todo bueno pues eso latas de tomate papel higiénico para que no

Voz 0874 17:08 para cuando al continente se quede aislado eh vamos a sumar a la mesa a una persona que renunció al Periodismo para pasarse al lado del activismo y de la política después de trabajar para la BBC y para Channel Four como editor de Economía dio el salto a las conferencias a las clases a los ensayos y también a la militancia en el Partido Laborista británico y ahora una de las voces más influyentes en esa argumentación política pero bueno escucha desde Radio Barcelona es Paul Mason buenos días

Voz 7 17:35 a las personas que están compartirlo con este hartazgo a pienso que lo que ha hecho con la población cansancio una se ha ido alargando estas discusiones están ahora millones de personas que quieran que acá pero no se puede acabar con esta agonía sin entera Theresa May en el Parlamento

Voz 0874 18:06 sin vencer a Teresa M no no puede evitar preguntarle sal sabiendo que es un declarado opositor al Brexit ir pensando que es un proyecto fallido no a todas animada Partido Laborista apoyar un segundo referéndum para conseguir que Reino Unido salga de la Unión Europea estamos abocados a una salida sin acuerdo es más fácil una salida sin acuerdo que un segundo referéndum

Voz 7 18:28 la oposición está basada en el partido están algunas que quiere mantenerse en la Unión Europea las personas decidieron unirse se ha mencionado esta petición de cuatro millones de personas son ante la eh ahí un mapa hemos estado donde han firmado estas personas porque ahora hay otro costado postal no muestra que en algunas partes del país desde el y son las mismas que votaron en favor estante viven muy menos a dar clase trabajo pequeñas ciudades industriales cuyo argumento en la que había una mina o habla a nuestros pote dilema el tiro tú hay que mantener a todos son todos nos vamos a abandonar a las clases trabajadoras a amaré Estela extrema el laborismo apoyo a un segundo referéndum yo también pero que intentamos hacer es ver también todas nosotros es que se trata de un día hacía parlamentaria irónico es que ellos esta situación en la que hasta ahora en la cantera nunca veinte llegar a puerto con el sacar adelante

Voz 0132 20:00 el dos de su partido bolas

Voz 7 20:02 extrema derecha poner una casa próxima semana veremos Yebra gusta lo diría yo creo que esto es lo que va a suceder

Voz 0874 20:14 claro que también animaba al Partido Laborista por el que has llegado a hacer campaña hay un artículo de finales del año pasado animaba a acabar con el Gobierno de May si no se aprobaba el acuerdo que proponía la primera ministra y ahora parece que te hacen caso porque están pidiendo el segundo referéndum de forma oficial también quieren acabar con Theresa May como tú acabas de decir cómo se sale de esa situación de bloqueo solamente con la salida de Theresa May

Voz 7 20:39 o que ha perdido Theresa May ha perdido el control del Parlamento todavía esto significa cuando constitucional el Gobierno de lo lamento pero después de una un número fue lo olvida a matar a ella que no está en la situación para presentar la propuesta para una tercera opción creo calaveras y lo hace los diputados consideran toda la sala puede adicta la de quedarse dentro de la Unión está pero todo el Parlamento tiene cuando refería porque hay mucha parte del electorado que está cansada es queremos queremos que haya una colaboración fuerte pero hay una gran parte de la sociedad hacia la derecha eramos muy enfadado su pase lo que pase es una situación de gran incertidumbre absurdo algo de lo que estamos seguros es que la fantasía de la extrema derecha irse de Europa si no no no basta

Voz 0874 22:07 es interesante que lo llames extrema derecha pediría por favor los técnicos de Radio Barcelona que separen un poco los micrófonos creo que bajen el el nivel de Paul para poder escuchar mejor a la traductora va a decir

Voz 29 22:17 sí buenos días por el corresponsal del periódico francés entonces voy a hacer un poco de de tradicional rival de Gran Bretaña que quería preguntar porque creo que usted defiende la opción de que Reino Unido se se cree dentro de la Unión Europea que la Unión Europea se reforme ese argumento lo entiendo muy bien en clave interna británica pero pillería que se ponga un poco en en el lugar de los europeos que nos queda a los Veintisiete que nos quedamos eso es como un club de amigos no derepente uno de ellos el Reino Unido

Voz 0798 22:53 nos pide que que no le gusta

Voz 29 22:56 la el color del restaurante la comida en las cortinas del hotel y pide que se reforme la Unión Europea dice que está dispuesta a hablar de eso pero el Reino Unido dice que que que que no basta y que se va muy bien al final Sisi vuelve Erice bueno al final nos queremos quedar pero hay que cambiar las cosas hay que cambiar las cortinas como cree Quirós europeos vamos a recibir esa petición de entrar de reformar la Unión Europea no habría primero que no se pedir disculpas igual porque hay gente que ha sentido un poco casi insultada por esa actitud Reino Unido como lo vea habría que tener otro discurso de cada exterior

Voz 0874 23:39 está en Barcelona para tal cual a la pregunta era una pregunta larga de Matías dándole la traductora

Voz 7 23:54 podrían repetir la pregunta

Voz 29 23:57 en el Reino Unido después de decir que se va Paul Mason dice que debería volver y hacer reformar la Unión Europea como cree que los socios van a aceptar una petición de reformar la Unión Europea por parte de Reino Unido que dijo que se quería ir

Voz 7 24:17 el presidente Macron selecciones europeas que modificar los tratados debería ser una opción para mí lo más importante es el Tratado de Lisboa el tratado de es el que impone la austeridad en la periferia de Europa incluida España e Irlanda Grecia no hemos visto lo que pasó en dos mil once es va austeridad tremenda que se impuso el nadie este objetivo de reformar los Tratados tiene que ser alguien se debate también necesitamos por ejemplo para combatir el cambio climático o la propuestas concretas debemos hacer eso Gobierno tenga una un papel más activo invertir en tecnologías verdes muchas personas siempre salvo así que el Tratado de Lisboa no no sino mucha gente me enteré rápido para evolucionar hacia un nuevo modelo económico hay aumentó a Macron no y aquí el asma España al Partido Popular no puedo estar contento con el tipo de sociedad que hay las divisiones ha creado yo diría durante su mandato tenemos que repensar Europa hemos visto con el Brexit que es muy difícil abandonar Europa pensaba irse sería más fácil pero está claro que Europa es una supervisora del regulador que aunque tenga su mandato democrático de ir es muy difícil escapar de ella por lo tanto tras vemos pensar en formas para mejorar el funcionamiento de la democracia democracia de la soberanía del Estado

Voz 0798 26:09 sí

Voz 7 26:10 también necesitamos darles a los ciudadanos europeos más control sobre sus futuros dándoles más democracia a nivel nacional no es un debate nuevo pero creo que es debate más urgente creo que la gente aquí en España también lo ha en estos Lee ha visto no hay que escuchar a las ideologías de extrema derecha lucen que será fácil dejarse de la localización no no es fácil dos una red sea el Estado en esta camino del ayer la Cultural aquí también en las en las elecciones en Andalucía cuando se abre esta vía es como abrir la caja de Pandora es difícil volver atrás

Voz 0874 27:00 me recordaba estoy hablando estamos hablando con Paul Mason que es autor de post capitalismo y unas de las voces más influyentes en la en el laborismo británico querías preguntar si soy gay

Voz 27 27:11 España para la BBC y estaba en tú crees que él un segundo referéndum podría dividir aún más a un país que ya está muy dividido

Voz 7 27:27 sí creo que lo ahora desgraciadamente pasarán con España tenemos unos unos periódicos de derecha y también tenemos es que están muy enfadadas en la radio lo que queremos es que la derecha en ámbito político va a empezar a con la traición que desea extrae por parte de los liberales a todo el Parlamento habrá también un retroceso de una reacción violenta contra la Corte Suprema el Parlamento es fácil entender si tenemos conocimiento histórico este exactamente lo que el populismo de extrema derecha hacía el nazismo y el fascismo fomentaron este odio hacia él es es

Voz 28 28:24 popular en los que querían

Voz 7 28:27 dónde estás escuchado instituciones tenían que profundizar en la democracia porque si de una ciudad en la que todos los salarios son el salario mínimo donde la calle principal parece una calle pezón hubiese donde no hay nada en las tiendas están cerradas la democracia no te importa tanto porque no te dan las democracias yo haría un llamamiento como socialista de izquierdas del del Partido Laborista adiós llamamiento al centro del país y en el resto de Europa podemos llevar a cabo reformas radicales modelos económicos porque si no vamos

Voz 0132 29:06 a perder la batalla moral con la derecha contra la derecha

Voz 28 29:09 hola buenas PSOE amores hoy corresponsal de France France veinticuatro o con lo cual británica hecha bajando para franceses pasaron la mayor parte de mi carrera profesional bajando en países europeos quería preguntar a preguntarle si la responsabilidad Miku penemos hablaron mucho telares la responsabilidad la falta delirio da asco May que es cierto pero los diputados que han dejado el Partido Laborista he conservador también hablan del hecho que Yeremi o ven a tardaron mucho tiempo en apoya un segundo referéndum parece que su estrategia es conseguir

Voz 7 30:03 pero una cuento estilo noruego

Voz 28 30:05 a pase por el Parlamento no da como prioridad la posibilidad a que el público en la información sobre lo que está encima de la mesa

Voz 12 30:25 ya es

Voz 7 30:30 pero una puerto al estilo de Noruega no sería una tragedia dejaría libertad de movimiento ciudadano esos españoles y otros ciudadanos que viajan Ivi de Europa tendría las misma usted dichos en el Reino ni son vinos mantendría del mercado único más importante estaríamos muy pocos con Europa en un proyecto común pero el proyecto de la derecha en el Reino Unido es distinto no sería una tragedia insisto este acuerdo tipo Noruega pero para mí sería todavía mejor continuar dentro de la Unión Europea porque se defiende mejor los través de los derechos de los trabajadores esos derechos medio ambientales pueden influir en estos derechos porque creo que tenemos que reformarlo Europa quien tiene una tarea muy difícil para ganar unas elecciones y yo quiero que las gane mucho quieres esta red nacionalizar el lastre en esos ferrocarriles las a Correos servicio postal necesita de sesenta cien escaños

Voz 0874 31:43 a

Voz 7 31:45 unos han votado irse ni siquiera al estilo de Noruega una gran parte de los votantes son muy escépticos respecto a Europa por lo tanto tenía que alargar con del libro es cierto basada en la parte de la izquierda de la que él yo vengo no querían a la Unión Europea pero este es un debate antiguo el problema es el lema de mantener a nuestra base con nosotros y que estos votantes no se pasen a la derecha porque como he dicho antes si serán serán para siempre esta semana que Venizelos como el intento de otro Abel de llegar a una foto de un Brexit suave al estilo de Noruega no sé si a ganar muy bien gana tiene que cumplir el mandato del partido tiene que luchar por un segundo referéndum no se descartan las otras opciones

Voz 0132 32:53 qué tiene que hacer esto que apoyar un segundo referendo yo quería preguntarle si me imagino que ha hecho una reflexión al salir del periodismo hay estudios que muestran cómo la cobertura mediática en Reino Unido pues tuvo un impacto muy muy importante en el auge de la intención de voto al al Yuki nosotros aquí en España nos planteamos mucho como cubrir con el fenómeno Vox me gustaría saber si si ha podido reflexionar hay recomendar algo precioso

Voz 7 33:24 no hombre no he dejado el periodismo os todavía soy periodista pero dejé el periodismo en las cadenas públicas a financiadas publicamente porque si trabajas para una televisión estatal no puedes expresar tus opiniones políticas y por eso lo dejé voluntariamente pero todavía exclusivo para el Muse State Mans para dedicar otros documentales soy periodista pero quiero hacer un tipo de periodismo distinto porque como usted dice que el equipo pero no es que se lleva a cabo ahora democracias liberales es débil vemos confrontados con un auge antidemocrático financiado con los multimillonarios americanos que admita o no esta sociedad hubo un movimiento fascista uno en España en la Historia era un poco distinta pero vemos ahora

Voz 30 34:30 E insiste o

Voz 7 34:33 todos estos o estés movimientos de supremacía mismo blanco que están apareciendo pienso que los medios de comunicación son responsables porque están haciendo eh de todos estos movimientos sin poco con poco espíritu crítico en el Reino Unido a delincuentes que después se les da voz en las televisiones o el productor piense que van a machacar a esta persona pero en lugar de hacer esto es el presentador el que se ve machacado porque estamos hablando de dos lógicas distintas creo que debemos reforzar el periodismo que investigue las fuentes del dinero de estos grupos de seré sincero pecas que fomentan esta cultura antidemocrática a todo el mundo y también debemos reconocer que las cosas materiales que preocupa a las personas son reales

Voz 0874 35:41 pero que no se suena a todos este mensaje que ha trasladado Paul Mason yo decía que se autor de post capitalismo publicado en la editorial Paidós y tiene una conferencia en Barcelona esta tarde en el Centro de Cultura Contemporánea por eso hemos hablado desde Radio Barcelona es una de las voces más influyentes en el Partido Laborista británico si algo hemos aprendido de las gracias por esta conversación muchas gracias por un abrazo muchas gracias hasta luego bueno hemos aprendido de agua que no sabemos dónde estamos hemos sin saber exactamente cuánto queda cuánto y qué va a pasar o cuánto queda para lo que no sabemos qué va a pasar no oye no hemos que marchar haber estado en temas de es la cuenta que además tenemos una desconexión a punto de saltar así que Mathieu detallando Ana Fuentes será Morris Begoña Arce que creo que todavía está por allí venir Íñigo tú quédate un rato que tenemos Prensa Ibérica hasta ahora todo

Voz 20 36:39 no

Voz 13 36:47 a vivir que son dos

Voz 21 36:48 ellas en las redes sociales en Twitter arroba a vivir bien Facebook a Begin

Voz 6 36:59 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 0132 37:05 el gato sonrió al ver a Alicia

Voz 31 37:08 parecía tener buen carácter consideró Alicia pero también tenía unas uñas muy largas y un gran logro

Voz 12 37:15 de forma que que convendría tratarlo con el debido respeto empezó algo tímidamente pues no estaba del todo segura de que le fuera en el

Voz 13 37:26 Muñoz ha tratamiento permite Gatos siguió sonriendo más y más vaya parece que le gustan pensó Alicia y continuo

Voz 31 37:35 me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 32 37:40 sí eso

Voz 12 37:43 da estos datos Alicia en el país de las maravillas Lewis Carrol mil ochocientos sesenta y cinco cartulinas en el Pla de escucha

Voz 1 37:54 los sábados la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en aquí lo sabe no lo sé

Voz 7 38:03 no

Voz 33 38:05 alguien lo sabe

Voz 1 38:06 qué público días apenada Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que puedes

Voz 0798 38:13 pasar de todo pero si no esto programa para caben

Voz 34 38:16 yo he venido a palo de la CDR claro tienen buena semana volcando contenedores

Voz 4 38:24 dónde pide Iñaki Gabilondo un minuto de silencio por habla Pepa Bueno de abrupto fin

Voz 1 38:29 en la sección de las voces de la patria todas las firmas

Voz 23 38:32 así editoriales de la SER toma

Voz 4 38:35 el control de la hacer lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 23 38:53 buenos días hoy no venimos a convencerse de que compres el cojín con gel porque seguro ya lo conocéis es probable que está lo tengas

Voz 36 39:00 seguro que sí porque es que hemos vendido ciento veinte mil cojines a través de la radio son muchos los oyentes que lo tienen y están encantados con él no te vamos a contar las virtudes que tiene para cuidar de tu espalda mientras estudia su trabajas pero te vamos

Voz 37 39:12 contar que se termina ya que hoy es el último día que

Voz 36 39:15 es comprarlo llamando al nueve cero dos

Voz 37 39:18 veintinueve diez veintinueve o en la web universo Tao punto com

Voz 23 39:21 bueno es que además aunque es fabuloso dura muchísimo tiempo quizás ha llegado el momento de renovar lo porque como es lógico Icon ocurre con todos los Ilya

Voz 36 39:28 las cosas se desgastan con el tiempo hay muchos oyentes que nos llaman precisamente para eso para renovarlo les viene fenomenal para la espalda Hilla se han acostumbrado a tenerlo en casa incluso quieren tener otro en la oficina porque se han dado cuenta de que les ayuda a evitar lesiones y también porque después de probarlo pues quieren regalárselo a sus hijos que ahora mismo ya empiezan a pasar muchas horas delante del ordenador otro

Voz 23 39:48 bien bien yo que los padres que también pasan muchas horas sentados y el confort él puede ayudarles a evitar dolores pones en los glúteos además fíjate al subir un poquito a la altura de los asientos a las personas más mayores les ayuda a incorporarse más fácilmente por ejemplo el sofá con ciento veinte mil ciento veinte mil que se han vendido es que lo tienen personas de todas las edades

Voz 36 40:06 profesiones con aquí en la radio lo tenemos todos eh

Voz 23 40:09 son muchas horas sentados la verdad bueno pues ha llegado el momento de pedir este Ecofin que está pensado para evitar tensiones en la zona lumbar y dorsal nos puede ayudar a adoptar una postura correcta y evitar que nuestras vértebras sufran más de la cuenta pide lo hoy mismo en el teléfono nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 36 40:25 o en la web universo Tao punto com así que ya sabes el cojín con for Health se termina así lo tienes renueva lo insinuó lo tienes aprovecha para pedirlo antes de que no lo puedas encontrar ese precio ni con esta calidad

Voz 23 40:36 os regalárselo a tus padres a tus hijos pide lo para tenerlo en casa y otro en la oficina y aprovecha la oferta final que es buenísima porque Silvia a qué precio sale

Voz 36 40:44 bueno dicen que la salud no tiene precio pero es que este cojín confort gel solamente cuesta treinta y nueve euros más gastos de envío pero atención porque hoy ponemos a la venta dos cogidos por el precio de uno pura ante la próxima hora vais a poder llevarnos dos cojines con Gil ideales para el expanda por el mismo precio pidiendo los en la web universo Tao punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 23 41:06 al final calculando sale cada cojín por menos de veinte euros y los regios en casa con unos pequeños gastos de envío a veinticuatro horas vas a poder disfrutar de la comodidad el cojín con gel o renovar los que comprase hace años y está ofertas determina así que aprovecha este momento llama al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve impide los dos cojines por el precio de uno y los cuarenta primeros pedidos además de conseguir dos cojines fuera el precio de uno es que también se van a llevar completamente gratis le regaló unos comodísimo calcetines de compresión relax varices para favorecer así la circulación de las piernas ya sabes la nueva tu cojín con gel o regalárselo a tus padres o a tus hijos te en uno la oficina tiene otro en casa pero no te olvides que se termina ya no dejes de encargarlos hoy con los calcetines de compresión de regalo en universo Tao punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 5 41:54 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 38 41:59 eh eh que conquista demora

Voz 0874 42:42 bueno empresa llamar llamará esta sección en lugar de Prensa Ibérica lo mejor de la Voz de Galicia pero en fin es la sección de nuestro experto en loros Íñigo Domínguez que sigue por aquí también en curas pues me parece que va a ser experto en curas

Voz 0798 42:54 si vas a va a ser algún cura a través de en

Voz 0874 42:56 delitos perpetrados por curas quizá alguno va a salir bueno esto es una cosa que yo creo que en algunos manuales de estilo está ahí aparece en La Voz de Galicia yo creo no estoy seguro y seguramente me va a corregir a la exigente pero me parece que en el manual de estilo del país figura que no puede es titular con una pregunta

Voz 1 43:15 pues bueno pregunta buena pregunta verdad eh

Voz 0798 43:19 lo lo importante es dar una respuesta al menos porque se titulas una pregunta ni siquiera respondes cuando cruzaba

Voz 0874 43:23 de Galicia titulaba con una pregunta en portada

Voz 0798 43:25 sí que se puede bailar en un pub la pregunta

Voz 0874 43:28 tiene una enjundia suficiente como para figurar

Voz 0798 43:31 porque incluso sino contra el debate fundamental en nuestro tiempo que se abre aquí lo de hablar de paz ya es una cosa bastante gallega tampoco en todas partes de España se habla de paz así ahí sí sí sí

Voz 0874 43:45 sí bueno pues

Voz 0798 43:47 es un tema que en la prensa gallega hasta o bastante en boga estos días también el Faro de Vigo ponía la Xunta elimina el coladero de los tablaos cientos de pubs cerrarán antes bueno todo esto porque vienen porque están en la ley con la legislación que hacen no irregular los establecimientos hosteleros etc entonces la Voz de Galicia resume toda la complejidad de este asunto en este párrafo que es la declaración de un de un representante dice el problema es que es que los bares quieren programas conciertos las salas de conciertos quieren poner copas los pubs quieren ser discotecas discotecas quieren blindar su espacio diario muy por encima de todo debería estar el derecho al descanso

Voz 0874 44:24 los les impidió muy bien explicado por parte de este hombre

Voz 0798 44:27 bueno pues en fin total pegando si se puede en paz o no si uno puede poner copas pero buen

Voz 0874 44:32 no hay siguen en la voz también está noticias del día diecinueve de hace unos días es que también la idea no pues no sé si es una buena idea no bueno es un tema muy

Voz 0798 44:42 bonito el artículo la verdad es que te empiezas a leer y no para hastiados hasta el final ya el titular es buenísimo dice el Calvario de llamarte Netflix de Jesús

Voz 0874 44:51 Jesús Jiménez

Voz 0798 44:53 Jesús bueno habla sobre los nombres raros y claro este es una de esas cosas que se le muchísimo hay un poco de trampa porque esto es de Jesús fue un hombre que le a un pobre chaval en Colombia enseguida pero bueno va de eso dice bueno dice que en España este nombre en concreto no sería posible es decir yo sí que creo que sería posible que ocurrirá pero está prohibido bueno y da muchos ejemplos primero estadísticas de lo que hay en España Sierra por ejemplo según el INE Instituto Nacional Estadística hay XXXII Stalin

Voz 0874 45:26 en España hay treinta dos personajes llaman esta linea sí sí sí

Voz 0798 45:29 noventa y siete Kennedy pero como no hemos llamado aún no voy noventa y siete Kennedy que me dices pero espera que llegue luego hay sesenta y nueve más sesenta y seis Caín dos mil ciento ochenta y dos digna no luego treinta y cinco habita ya atención a este quinientos noventa Heidi

Voz 0874 45:45 sí había son luego ocho

Voz 0798 45:48 esta canuto estos tienen la vida marcada si luego a setenta y tres Rihanna cuarenta y cuatro Miles de veinte Justin y doscientos setenta y dos Amélie en fin lo que me llama la atención es que hay un pueblo burgalés que es Huerta del Rey en cita que la bueno la Voz de Galicia que dice Carles estaba algunos de los nombres más raros del país porque es un para parece que es que no sé

Voz 0874 46:10 el mismo pueblo ha dicho le no

Voz 0798 46:12 no se va a ser capaz llega al final si no me relevan Philadelphia

Voz 5 46:16 ninfa adora canuto Vara quicio australiano filo Góngora flautista

Voz 0798 46:22 la One si Foro Elfidio Marcio ni la Abilio eu quería Landelino mal aquí serio y Aranda Burgos dos acres Cienciano discordia es bueno y actos respiras pero bueno es pues parece que en el siglo XIX hay mucha coincidencia de nombres tomos llama igual y hubo una orden municipal que invitó a los vecinos a buscar nombres distintos y la automóvil

Voz 0874 46:43 no les han perdurado entonces pues parece que sí

Voz 0798 46:45 habrá que ir a ese pueblo y bueno y luego ya el artículo da nombres raros o reales que ha habido en España en los registros que esto ya no se son leyendas urbanas o no pero bueno esto

Voz 0874 46:55 había que investigar mucho pero bueno pues no

Voz 0798 46:58 la luz cuesta mogollón semi secos cosas así no Pascual Conejo enamorado no sé

Voz 0874 47:05 buenas piernas y esto esto esto es de goma espuma eso no sé si no puedo seguimos en Galicia ahora con animales eh

Voz 0798 47:13 sí porque hay un apunte final sobre nombres de animales en Galicia que es muy curiosa se sí porque hay Delfina mil cuatrocientas de cuatro mujeres de Paloma con ochocientos setenta y uno pero es que también entre entre hombres hay Delfín Castor son de los más frecuentes con nombre de Galicia en Galicia

Voz 0874 47:30 atención también no sé si ida equipos Podemos

Voz 0798 47:33 pasaría a los animales Redondela esto cuenta el Faro de Vigo

Voz 0874 47:36 te tira más de trescientos nidos de avispa asiática una placa que se multiplicó por diez en tres años

Voz 0798 47:41 si aquí alguien el programa llevamos ya tiempo hablando de la avispa asiática más hacerlo

Voz 0874 47:45 el caso GAL normal

Voz 0798 47:48 hay en los veranos sobre todo siempre además es que muere gente bueno en Galicia hay también Asturias pues es un eso es un problema no hayan empezado a eso a instalar trampas contra esta especie invasora pues en plazas parques playas

Voz 0874 48:00 trece en Canarias7 hay una fotografía en portada de lo que parece ser un robot tortuga

Voz 0798 48:06 sólo es una foto buenísima verdad salen salen cuatro tortugas con una especie de aparatito con una antena en en el caparazón

Voz 0874 48:13 la parte de arriba si dirigiéndose al agua

Voz 0798 48:16 en la noticia es que ha sido de estas tortugas bueno pues Canarias siete eh cuenta donde fueron a estas tortugas con nuestros transmisores que les han salido que les han servido para ver dónde iban y resulta que titular La tortuga Martina llega América eh en un año llegó a Estados Unidos está muy bien luego es curioso qué han hecho las demás que todas se quedaban por ahí pero Martina se examinarán porque

Voz 0874 48:39 varias pero alargó América sí sí una luego

Voz 0798 48:42 tenían nombres igual de una corriente no y si no se la tortuga Oasis Dream por ejemplo llamaron así más bien

Voz 0874 48:48 asistir cuantas tortugas Bassi se llaman o asesino

Voz 0798 48:51 somos como el artículo de antes no pues aquí con nombres de tortugas Oasis Dream bueno se quedó por allí también la tortuga Tomás avanzó hacia la costa africana se quedó por allí la tortuga Tropic estuvo en Canarias etcétera Pero Martina una valiente eso fue hasta médica y buscar un futuro no ha en el diario Hoy

Voz 0874 49:10 sólo prima Rocío Romero el día veintiuno

Voz 0798 49:12 si una ley de la Junta obligan circo a donar una pitón atención a esto sí una serpiente pitón de cuarenta kilos de quince años cinco metros y bueno pues han donado entonces el centro que acoge esta serpiente que además se llama mucho bicho

Voz 0874 49:27 es un número que estamos oír su nombre eso gracioso mucho usted dicha muy bien pensado este que

Voz 0798 49:32 te espero que hayan pensado en un plan B que hacen ahora los circos con estos animales se pregunta en los centros pues efectivamente que hacen

Voz 0874 49:39 la otra gran pregunta que dejamos hay que nadie dará respuesta a todo esto no es lo han viajado de oyentes al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve que es un número de teléfono y de whatsapp de este programa es un buzón para noticias de prensa local que sigue abierto la gente nos manda enlaces más manda fotografías pero hay otra fuente de información que es la barra de un bar

Voz 1 50:06 desde esa barra de un bar tú me envía este esta fotografía si eh

Voz 0798 50:10 del norte de Castrillo de Castilla La última página dice el cura ocupa que vació el cepillo una vecina de Palencia denuncia por impago de alquiler al que fuera párroco de Cantabria apartado del cargo por la desaparición de los fondos de la Iglesia

Voz 0874 50:23 ya no

Voz 0798 50:26 lo gracioso es que bueno leyendo esta noticia tal de manera fotos que luego seguí leyendo mi hija pues quizá quizá

Voz 0874 50:32 ha dado con la solución al al al caso exacto después del baile darte otra noticia de ese mismo día de ese mismo periódico diciéndome caso resuelto sin salir del bar el amigo invisible

Voz 0798 50:44 de Villarramiel una quincena de vecinos de este pueblo de Palencia reciben sobres anónimos con billetes de veinte cincuenta euros

Voz 0874 50:51 en teoría es que el cura había robado añada el cepillo para repartir entre pueblo bueno es una teoría pueden estás que no encaja osea es demasiada coincidencia ser al revés también no lo sé pero bueno esto para decirte que de mí

Voz 0798 51:04 digo a veces te encuentras dos cosas muy curiosas Ike unos establece una relación por lo menos en mi caso con la cabeza que tengo es saber pero bueno está muy bien pero esto de Villarramiel no me digas no que rece abres eso es el buzón y te tienes veinte cincuenta euros un misterio esto sale a lo Juan todas las teles sino está muy claro qué ha pasado pero bueno es una historia bonita de impositivas si lo sabe se creo que sin resolver no sé no seguido mirando pero pero bueno quizá quizá sea resuelto lo miraremos aquí me tenemos una portada

Voz 0874 51:34 el diario Levante no sé qué me tengo que fijar de todo lo que hay aquí

Voz 0798 51:37 sí pues no sabemos mantener volador la atención porque porque es una una una portada que más Valenciana imposible no porque es gran fotón de de las fallas que dice mascletà naranja para el centenario del Valencia Club de Fútbol que luego sale abajo el Valencia etcétera que cumple cien años y luego la noticia bajo es los precios de los cítricos se hunden hasta un sesenta por ciento en el campo en último año sea todo naranja está esto y luego estas noticias del campo que siempre nos llama la atención porque seguimos muy de espaldas a él que es curioso ya alguna vez no que las naranjas del precio está por los suelos no

Voz 0874 52:13 eso te digo yo creo que es más importante los cítricos

Voz 0798 52:17 que la mascletà digo yo porque lo que estás diciendo que sólo se informativa

Voz 0874 52:23 yo te digo que es

Voz 0798 52:25 directo en Valencia IS Vi al día de falla no ponerle el fotón hombre es obligatorio poner el fotón hombre yo creo que hay cosas de esas que no se discuten no

Voz 0874 52:33 además perdían fotón interrumpido por un torero cogido por un toro pobre hombre muy

Voz 0798 52:39 es que además es Ponce qué es grave pero

Voz 0874 52:41 la cornada de dos trayectorias desde aquí obviamente les deseamos lo mejor pero la foto también da mucha grima

Voz 0798 52:48 es una foto insertada en media hora

Voz 0874 52:50 en fin hemos hablado algunas veces de de las cosas que regalan los periódicos y como algunos periódicos parece más bien un supermercado

Voz 0798 52:58 en La Nueva España que también sale mucho que les enviamos un abrazo desde aquí esta vez es que me ha llamado la atención y perdón a los asturianos por mi ignorancia porque yo no sabía que existía pero regalan un Scania

Voz 0874 53:09 la eléctrico hecho es hacer patria también no

Voz 0798 53:11 es que es rarísimo yo tú sabes que existían porque he mirado en Internet ya hay algunos bastante sofisticados de sesenta cien euros además que es lo bonito de la sidra de juntarse tales marcharte no poder esa Icon a Escanciano con el chorrito además desastres MK todo el eléctrico

Voz 0874 53:28 poco de de qué bonito tampoco es porque tiene un pedazo de manzana

Voz 0798 53:32 con formas raras porque es un mecanismo que digamos que que absorbe no extrae la ciudad de la echa de entonces para que no sea el motor pues lo hacen en este caso con forma de manzana pero hay algunos rarito

Voz 0874 53:42 vamos con formas de cosas no se suele decir si esto lo hemos contado en alguna ocasión que hay muchos periódicos que sobreviven en parte gracias a estas cosas que decir media regala medio venden no pero con la caída de los ingresos publicitarios tradicionales en papel esta es una manera de subsistir hoy estamos a finales de marzo hay mucho escrito sobre la Semana Santa no sé si has encontrado algo nuevo

Voz 0798 54:03 sí bueno siempre es curioso que que en los diarios locales otro de Andalucía en la costa mediterránea ya desde un mes dos meses antes empiezan con el calentamiento de los preparativos de las cofradías los recorridos polémicas en los lugares de las sillas los precios tal y me llama la atención en el Málaga hoy en el diario Málaga hoy lo firma José Luis Pérez que es un artículo sobre el tío de los capirotes que es un una una tienda acartonaba es álamos que cierra tras más de cien años de actividad que crean los capirotes no el gorro este con con