A Vivir Que Son Dos Días (23/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1061 00:06 al menos doscientas noventa y tres personas han muerto en Mozambique por el paso de un ciclón que ha provocado importantes inundaciones según acaba de informar Naciones Unidas la oficina para Coordinación de Asuntos Humanitarios asegura eso sí que todavía hay que conocer el alcance total de la catástrofe para saber la cifra exacta de víctimas de hecho el Gobierno de Mozambique ya eleva a cuatrocientos diecisiete los muertos Irene Dorta

Voz 0605 00:26 si el paso del ciclón Ida haya dejado a Mozambique Zimbabue Malawi en situación de emergencia más de un millón y medio de personas entre ellas muchos niños se han quedado sin acceso a alimentos agua potable y saneamiento las inundaciones son tan extremas que el océano interno formado puede verse en imágenes satélite B irá a la ciudad de Mozambique más afectada ha quedado destruida el noventa por ciento y miles de personas siguen desaparecidas además Cruz Roja advierte de que se han detectado los primeros casos de cólera en esta ciudad Naciones Unidas acaba de informar que hay al menos doscientos noventa y tres fallecidos el Gobierno del país elevan la cifra más de cuatrocientos las tareas de búsqueda y rescate continúan

Voz 1061 01:03 en nuestro país en Madrid un hombre ha sido condenado a dieciocho años de cárcel por violar y robar a una mujer con una discapacidad física y psíquica psíquica casi total la mujer apenas es capaz de comunicarse pero los jueces explican que aprendieron a interpretar sus gestos y respuestas a través de su hermana Alberto Pozas

Voz 0055 01:19 con un ochenta y siete por ciento de discapacidad y en silla de ruedas la víctima no pudo hacer nada para defenderse fue violada is robada en las cercanías de la residencia del barrio de Vallecas donde vivía abandonada en plena calle en su silla de ruedas la declaración de trabajadores de la residencia de médicos y las pruebas de ADN cimenta una condena de dieciocho años de cárcel para el violador la Audiencia de Madrid explica que su hermana ayudó a los jueces a interpretar los gestos de la víctima para contestar sí o no a sus preguntas y escuchar su relato de los hechos el agresor violó a su víctima a penas dos meses después de que la justicia decidiese que no tenía que entrar en prisión para cumplir una condena de un año por robo

Voz 6 03:41 en silencio

Voz 14 05:12 este sábado a partir de las ocho puntos

Voz 15 05:18 comienza la fase de clasificación

Voz 16 05:20 el Eurocopa dos mil veinte es de Mestalla España Noruega incrédulo cuatro de abril de mil novecientos cuarenta y seis a Noruega morir vivos el debut más extra

Voz 17 05:31 este contrario a decir que yo conozca que con diez situó al Atlético en la banda izquierda Molina cumple así con la ilusión de debutar en la selección aunque sea el puesto

Voz 2 05:40 el Nacional tiene veintitrés años después Luis Enrique la gran revolución

Voz 18 06:06 un tronco

Voz 19 06:15 el Partido Popular sea la alternativa

Voz 1 06:18 pierdo

Voz 0003 06:19 a esos separatistas comunistas y socialistas que están planteando la disolución de la unidad nacional

Voz 13 06:26 precisamente después de de Bilbao vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar

Voz 20 06:34 a vivir que son dos eh

Voz 12 06:36 desde el Pino

Voz 1 07:01 claro entonces el líder del PP

Voz 0874 07:03 estará por Guipúzcoa claro dando por cohecho claro cómo se va a que hecho te dirán pues cruzándose raya donde pone Vizcaya basado eso sí es muy fácil decir que estamos

Voz 1005 07:12 viendo cosas que a lo mejor estaba diciendo voy a ir a Guipúzcoa después voy a ir aquí dicho hoy ya después a gritarle a unas mujeres geografía también te digo que

Voz 1704 07:19 yo puestas donde le de la gana que es todo lo has hecho toda la vida el País Vasco estoy ahí porque quieren Bilbao está donde le da la gana aquí lo pongo hecho igual

Voz 0874 07:30 cuando Pedro Aznar Jorge Ponce David Navarro cómo estáis compañeros todo bien

Voz 1704 07:33 muy bien llega el sábado hoy diferente a la gente normal que cuando llega el sábado trabajamos las otro si tú tienes pero no esta noche tenemos de comedia a Luis Álvaro que tuvo que no

Voz 0874 07:43 es verdad es verdad oye supongo que esto será también una falta de compresión digo los de Pablo Casado no nuestra lo mejor primero va Guipúzcoa luego vuelva que he hecho luego era una hay que entender que tiene una guerra de lazos de carteles que letrado un poco loco ahora en Guecho

Voz 1704 07:57 eh lazos para independizarse de Vizcaya claro si irá Guipúzcoa que es el lugar que les perteneció a que te gusta lo que quiere Pablo histórica van tanto tenemos no la lían aquí

Voz 0874 08:07 le va a salir caro uno de los lazos seguramente a Torra a vosotros que os ha aparecido este truco de tapar un cartel con otro con un lazo blanco

Voz 1704 08:13 bueno a lo mejor el lazo blanco significa otra cosa es por la novena del Madrid de algo o para los intolerantes de la yo lo llevaría Un besito más impondría una foto gigante de de la comunión en el hospital el PSOE da mucho miedo

Voz 1005 08:29 esta tarde hay quieres dar la bienvenida Pablo Iglesias vosotros vais no que viene de la guerra crees que da el permiso pero es lo mismo voy a llevar a la niña

Voz 1704 08:38 esa o algo pero lanza será con el Rocío el frío ambiente

Voz 1 08:44 mira Pablo

Voz 1704 08:46 toca mi hija tu el cumple desde lejos sin hombre claro claro claro

Voz 0874 08:55 es lo que ha pasado la semana en un minuto o así

Voz 0760 08:58 amarilla para que la Junta Electoral obligó a Torra quitar los pero éste no quería porque entonces acababa la partida hizo Paquita amarillo por otra pancarta encima de la que tenía lazo blanco y ahora le toca tira hay saca un seis dobles cuenta veinte estado lazo amarillo hilo chaleco amarillo estos son de Francia e esto sí que les eh que la lían parda luego el presi que no sabe muy bien café y lo están discutiendo todos los político a una sala donde están todo muy cerca y lo que me sorprende que lo terminen hacia pero bueno tiene España para fichaje de futbolista no de políticos el PP que ficha Cayetana Álvarez de Toledo que se deben al padre de Mari Luz oí lo han fichado para no meter la pata hablando a Podemos el ha querido algún fichaje tenían atado ciudadano va por fichaje mediático hay o Florentino Pérez porque San traído de Portugal al el ex vicepresidente de Coca Cola que es un hombre muy español ahora que pagar impactó aquí ante las señas español pero su sueño siempre ha sido vestir la camiseta de España de de chico ya está aquí quince de la canteras Bosch pero no de la suya no sino como ciudadano de la del PP que se han ido a otro partido no por convicción ideológica sino patán soldados puntos y no lo digo yo pero igual es política lo importante entre semana

Voz 1704 09:58 debe saber que Disney ha comprado

Voz 0760 10:00 vox por atención siete veintiún mil trecientos millones de dólares uno Horrillo dinero que venían por ahí pero como decía con la fuerte es para los niños

Voz 1704 10:15 David has dicho el Brexit es ver si es así es como se le llama en Gibraltar diciendo mata la Ana

Voz 13 10:26 que dentro de que Andrea

Voz 0874 10:30 nos tengan que jugar

Voz 0003 10:34 Lina compartidos o en campus distintos quiere decir que el Partido Popular de Cataluña no sólo es el mejor partido de Cataluña sino que además exporta talento

Voz 1704 10:43 y además podemos hacer fichajes entró casado en el PP es de lo más si quería llevar el Vaticano también el Papa le le tiró los tejos

Voz 0874 10:52 sí dijo que no de hecho parece que se han cambiado las tornas parece que ahora en el fútbol son bastante más elegantes y aburridos con los partidos políticos vamos a pasar por el peso Pedro Sánchez ha preferido tirar de cantera simplemente renovar las listas quitando a los que en otros tiempos no le mostraron su apoyo

Voz 1 11:06 es otro en Andalucía hemos tenido la mano tendida en todo el proceso para ser compatible las peticiones del federal con la decisión soberana de los militante eso no ha sido posible bueno tomo nota palabras unas no

Voz 1704 11:22 soy John Gotti también en aquí tampoco es raro que Pedro Sánchez lo haga un poco a su imagen y semejanza de ser Pedro Sánchez obrero espectacular son las siglas del partido que ahora andaluza Pedrosa Sánchez ya no gana pero el resto sí

Voz 0874 11:36 en fin curiosamente las listas que más lo han notado como ella sugiere han sido las andaluzas su día toman nota pero otros son menos diplomáticos con los cambios del Comité federal

Voz 21 11:45 se se dan nombre que yo tuve que ha empezado a buscar Pineda y lo estoy haciendo

Voz 1704 11:52 más no

Voz 0874 11:54 a vosotros Ponce y Navarro sois andaluces sois los andaluces de esta sección suena a sinceridad del secretario de Organización del PSOE andaluz Juan Cruz

Voz 1704 12:03 bueno yo que no los conocía sí me lo creo porque si hay un montón de nombre que seguramente no se conocen entre ellos lo busca por el Twitter por Instagram hombre ahora también tengo que decir que Juan Cornejo tampoco es el rubio es decir que tampoco vallado Juanjo Pérez y veo que estoy Juan Cornejo como siempre has te invita a la gente sabe que he visto de otra persona con el se va a dejar un flequillo va a poner pero si hay un partido que

Voz 0874 12:29 hecho del fichaje de talento es una filosofía de vida es es Ciudadanos ya lo decía hace unos días Rivera no me callo

Voz 22 12:35 el número gente con talento me quedó paralizado de bloqueó de deber ese talento

Voz 1704 12:39 sí pudo saludar a Malú y saludará mal uno se quedó bloqueado Nina

Voz 0874 12:45 bebió pasarle cuando vio a Marcos de Quinto se quedó paralizado como los trabajadores de la planta embotelladora de Coca Cola

Voz 23 12:51 la empresa que decide cerrar ese centro

Voz 0874 12:53 ya porque no es rentable si no era tan raro

Voz 23 12:56 estable yo creo que también alguna responsabilidad tendrían los

Voz 1704 12:59 tras se queja con la empatía con los trabajadores

Voz 1005 13:05 bien lo que ponía la pegatina de Coca Cola light también tendrán algo de culpa de la rentabilidad

Voz 0874 13:11 en torcida hay pasado lo cierto es que es eso lo contaba en Onda Cero el que fuera vicepresidente de Coca Cola conflicto del que hemos informada que durante muchos años pero ahora del número dos por Madrid conozcamos le a través de quién más saber qué es Twitter aún no han aprendido que antes de aceptar un cargo hay que limpiar el el Times aquí como se describe que esto siempre muy divertido católico ver como se describe la gente con ese que dice leyendo leyendo El se pone pirata no sin bandera pero no pretendo convencerle de nada acaso hacerte dudar de lo que crees hombre esto

Voz 1704 13:46 yo a lo mejor habría funcionado si pirata la verdad es que su Barrow a mí me sugiere a la persona que empezar a los cuarenta tiene todo asaltó a descripción es de yo no voy a hacer un Iron Man con cincuenta y cinco años

Voz 0874 13:59 dos mil catorce toma una decisión trascendental en su vida y escribe lo siguiente dejo de tuitear prefiero vivir cuando Esperanza Aguirre

Voz 1704 14:08 pues yo pondría of pero algún día

Voz 0874 14:12 esto fue a dos mil catorce pero en febrero de dos mil dieciocho a todos la tentación alguna vez se le calienta el dedo y escribe lo siguiente estoy por un referéndum pactado siempre que sea a la canadiense

Voz 1704 14:23 el permitiendo que regiones dentro de Cataluña puedan

Voz 0874 14:26 a su vez no independizarse si así democráticamente lo deciden espero que no me salgan ahora de Cataluña es indivisible

Voz 1704 14:33 bueno ese día no había bebido Coca Cola sólo un hecho a lo mejor se había tomado claro

Voz 0874 14:38 sí claro Rivera se paraliza ante tanto talento claro pero leerla para hablar referéndum no sabe cómo reaccionar

Voz 24 14:45 Clemente no voy a ser comentarista de todos los tuits todo lo que he dicho en este señor usted

Voz 0874 14:50 por supuesto además están dentro de la legalidad

Voz 24 14:52 son simplemente opiniones habitaba ha dicho

Voz 1704 14:55 este hecho señores porque no sabía si eres de los suyos con el fichaje tampoco ha participado aunque tenga nada que ver sólo por la gracia que me hace a mí lo puede llamar Le puedo llamar El señor de botellines por por el río de Quintos es simplemente sólo con la gracia él no tiene nada que ver con nada promete

Voz 0874 15:12 por fin su tuit fijado que es este entró en política para ayudar a mi país no a mí quiero contribuir a unir a mis compatriotas no a dividir los trabajaré desde la moderación y el respeto aunque no lo reciba espero poder ayudar a cambiar ciertas cosas de la política y sobre todo espero que ella no

Voz 1704 15:27 me pero este es el Mandela de nuestro año y yo yo que soy de campo Mi recuerda que cuando pisar su tierra y la copita ni sapito sí sí lo hizo lo espero que la política no me cambio como que no me haga peor no

Voz 0874 15:43 eh bueno con todo esto que sabemos sin entrar en si paga sus impuestos en España o en Portugal como decía David antes su en cómo hace para comprar inmuebles con todo esto Albert Rivera esta pregunta escoger si tenemos a Pablo Echenique de ministro o a Marcos esto esto lo decisiones resistencia seguramente esos se querellan contra vosotros

Voz 1005 16:01 sí posiblemente claro que que más que es una decisión difícil pero lo que no he dicho de que el Ministerio no ha dicho que preguntar si queremos a a este señor de de presidentes dijo sabes que el y Ferrari saltamos al PP un Ferrari el otro Ferrari el otro es Echenique

Voz 0874 16:19 sí vamos al PP siempre ciudadano autónomo cosas como por ejemplo a caballo es decir de

Voz 1 16:26 en Ciudadanos fichar a un agricultura tuitera es que el Partido Popular tiene cientos de alcaldes agricultores yo en Ávila tengo agricultores que conmovió a su pueblo que son los alcaldes me recibe con el trato que está haciendo caballitos de verdad

Voz 1704 16:42 yo le tiran espigas con la secadora reciben hasta alcaldes que han sido alcalde Javier Lanza hicieron alcaldes lanzar una cabra Campanario cuando Carlos Pablo Casado

Voz 0874 16:55 él siempre más más que el otro lanzado a renovar listas también a fichar a padres mediáticos a periodistas entre ellos y queríamos todo llegar verdad porque por favor poco la guinda alguien que nos dar

Voz 0933 17:06 mucho juego con todos ustedes nuestra candidata número uno Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 0874 17:14 García Egea que se Pepe Reina el Partido Popular otra cosa es que no sabe no nos abrace pero escupir de speaker también eh

Voz 0933 17:20 junto con Alberto Herreros que sabe lo que es patearse el su municipio Calanda vecino a vecino yo con estas mujeres de García León siria una manifestación con Ada Colau con Carmen Calvo con ninguna de

Voz 1704 17:34 apoyo de gente aplauda eso en serio

Voz 0874 17:38 Nos aplaude eso no no lo puedo entender Yo Cayetana Álvarez

Voz 1704 17:41 Toledo el nombrecito ya ya te hice muchísimas cosas mucho mucho mucho encima

Voz 0874 17:45 condesa esta rodada en calidad de Toledo es

Voz 1704 17:47 la persona que seguro que en casa tiene la chica como Ana Álvarez de Toledo me un poquito al retiro que se quedan la chica a la que hicimos ya la sabrosa

Voz 0874 17:57 en las Navidades de dos mil dieciséis porque ella puso el tuit que decía exactamente mi hija de seis años dos puntos comillas mamá el traje de Gaspar no es de verdad no te lo perdonaría jamás Manuela Carmena esto jamás

Voz 1704 18:09 el doble jamás es lo bueno lo importante jamás jamás por delante y por detrás un éxito Funes

Voz 0874 18:14 en aquel enfado con la cabalgata de Reyes de este año ha durado tanto que ahora Cayetana se va de cabeza de lista por Barcelona

Voz 1704 18:21 dado que en Cataluña no tienen directamente

Voz 0874 18:24 cuidado porque si te parece roja

Voz 1704 18:26 hasta o no si allí quién trae los regalos de verdad ese como es el don Nadal Nadal no está Garnett no hay un tronco que es el que trae los regalos en pleno sí verdad pero en Granadilla entonces lo va a pasar fatal

Voz 0874 18:39 bueno cómo se ha recibido este fichaje

Voz 0003 18:41 hablando de me lo futbolístico y lo que tengo que decir es que aquellos que hablan de acentos aquellos que hablan de idiomas yo no sé si a Messi le pidieron hablar catalán pero Messi es un crack y nosotros tenemos nuestra propia Messi

Voz 25 18:53 con mismo Alfredo

Voz 1704 18:55 todo

Voz 25 18:56 con el mismo nivel siendo la

Voz 1704 18:58 mejor siendo la que más va a marcar en esta Liga claro

Voz 0874 19:03 no que se va poniendo cada vez más

Voz 1704 19:06 con el mismo nivel nivel que Messi se refería si echarme una cosa en esta declaración fútbol y política un poquito de música en castellano de fondo y colapsa se pinos casi desde mi verdad sí me he convertido

Voz 1005 19:18 de campesinos de pidieron hablar lo que no lo pidieron su intentado leer escribir pero la

Voz 0874 19:25 el futbolista producto sobre las críticas aire número uno en Barcelona sin hablar catalán a hablar de Toledo sede

Voz 1235 19:32 ya

Voz 26 19:32 cuanto más veces digan Cayetana de fuera no habla catalán más poderoso será el sentido de esta candidatura del Partido Popular Hydro que el Partido Popular se viera

Voz 0874 19:45 no no no yo sí fueron mitin del PP no sabría dónde aplaudieron

Voz 1704 19:48 eso no cuando lo diga la región un regidores exactamente que la verdad

Voz 0760 19:53 no

Voz 0874 20:02 simplemente es esperamos las novedades en las listas de Podemos y no les queda mucho porque el lunes último día para presentar los nombres en las candidaturas pasamos un poco las burradas semanales de voz saber dónde han ido a cazar ficha hombre al ejército

Voz 1704 20:16 está claro que es cosa más rara no eso de sus filas

Voz 0874 20:19 lo conforman militares retirados y personas por personas

Voz 13 20:23 sí sí sí sí

Voz 1704 20:26 el ser humano Hernando Paz iba de número uno por Barça

Voz 0874 20:28 Sete iba porque ya no vale han retirado después de escuchar de su boca cosas como estas ya no

Voz 1804 20:35 no sólo porque les arreglan las mujeres no siempre se les dianas por razones ideológicas porque desprecian al hombre hasta tal punto que consideran que el hombre no sirve ni para la sexualidad entonces ellos no tienen realmente una atracción por es la tienen por los hombres pero no puede permitirse tener relaciones sexuales con los focos

Voz 0874 20:50 perdemos un minuto de silencio por la estupidez

Voz 1704 20:53 bueno yo tengo una ganado muchísimo al tiempo directamente como una pequeña reflexión si es con esta misma lógica con lo machista que es él porque no es homosexual claro con lo que le tienen que gustan los hombres más que nada la mujeres no le gusta la mujer no no no tanto por lo tanto si bien hasta va vamos a en

Voz 0874 21:11 yo sobre el lesbianismo haber ver

Voz 1804 21:14 ya en el lesbianismo militante es que eh es cuidar muy mucho no es lo más normal en la disposición a la hora de tener relaciones sexuales la cama ninguna debe estar encima de de la otra porque ese es un acto de dominación y por tanto las relaciones hay que mantenerlas en paralelo

Voz 13 21:29 ha dado aviso al final no

Voz 1704 21:31 sí pero por otro lado ha dicho que no era una broma pero se rehizo como gilipollez como militante que un chiste para que te rías claro

Voz 13 21:41 antes de reflexionar sobre cómo habrán

Voz 0874 21:44 la gente las piernas podría pensaran como él mismo la mente escucha de esto

Voz 1 21:47 tal usted puede convivir con quien quiera con otro señor con una cabra o con lo que le apetezca usted pero no puede ser no puede aspirar a que eso les sea

Voz 27 21:55 con herido como ningún tipo de un el tipo

Voz 1 21:58 es apellida Paz eh

Voz 1704 22:01 ya queda el vacío me me he dicho con una navaja

Voz 0874 22:03 esto es si el señor o con una cabra sea como como te vas de otro señor a una cabra si bien un cabrón en el peor de los casos un montón de cosas parecidas entrenando paz Historiador pues esto ya que puede gente también soltó que el Holocausto pues no estaba confirmado no que descanse en paz políticamente porque

Voz 1704 22:20 no estaba confirmado dijo eso eso es

Voz 0874 22:23 sé que es que lo que hacen y lo que dicen es solamente para alimentar espacios de humor como este pero parece que lo dicen en serio como una propuesta con la que no sorprendía Abascal esta semana de una entrevista en la web armas punto es él decía lo siguiente hay que tener un cambio radical urgente en la ley para que los españoles puedan disponer de un arma

Voz 0055 22:39 su casa que pueda utilizar en situaciones de amenaza

Voz 0874 22:42 el Real para su autodefensa echaban de menos a Estados Unidos

Voz 1704 22:44 los pues ahí estamos pero por esa regla de tres caro los españoles

Voz 1005 22:48 de que el dice que quieren defender la integridad

Voz 1704 22:50 España y a lo mejor pueden ponerse a pegar tiros aún catalán claro sí

Voz 0874 22:56 y eso explicaría que estén en contra de una ley de violencia de género porque llevamos armas para protegernos me hace falta una ley claro más curiosidades de Vox esta vez en boca de Rocío Monasterio yo también

Voz 13 23:07 sí efectivamente es una se deja igual que la que la droga

Voz 1704 23:10 bueno bueno hola soy Rocío Monasterio votaba al PP como como si se hubiera dejado

Voz 0874 23:17 Gara eso también explica que bajo la influencia de drogas se dedicar a hacer llamadas extrañas

Voz 28 23:23 un anciano que está maltratado en su casa llame al cero dieciséis Le cuelga el teléfono por el hecho de ser varón eso nos preocupa estamos preocupados vamos con esto esto pasa hoy entonces como lo saben qué pasa bueno porque ya hemos llamado

Voz 1704 23:38 entonces se viste discrimina por el hecho así

Voz 28 23:40 me ha llamado haciendo ver que sí señor mayor sin procesal

Voz 1704 23:44 pero usted esto yo estoy estoy imaginando

Voz 0874 23:48 cabeza Rocío Monasterio como digo señor mayor

Voz 1704 23:50 no así se hicieron eso de verdad te lo digo yo para eso vale el en el especial de José Mota huelga es que te escucha yo estoy deseando porque Ángels Barceló está jugando muy al límite con el tema Vox entrevista con Ortega si ya fue muy Atocha luego ahora guantazos quería Ángels legado quién dio la pistola

Voz 0874 24:15 bueno aparte de las armas el PP y las drogas resulta que también tienen financiación en B Daniel Molina exmiembro de Vox en Toledo contó esta semana las series

Voz 0662 24:23 el tema de los empresarios que para decir que es que no quería que se viera como quieras a la extrema derecha ni que fueran de este tipo así ya que la gente pensaba que los partido así pues exactamente lo cogí éramos los directores provinciales o gente del de lo que es el comité ejecutivo provincial hilo lo diría éramos gente de confianza para hacerlo al

Voz 0874 24:46 bueno todavía no tenían un plan uno escucha esto luego escucha cómo el PP unos dicen que no tienen demasiadas cosas en común pero cada uno se acuerda de algo no

Voz 0662 24:58 me vienen a un señor que es constructor de la zona de aquí de contactos y me trae un sobre con quince mil euros me dices es que eso es una donación pan partido que ya sabré yo como la como usted

Voz 1704 25:13 esto claro está pero ya sabemos pero eso ya lo la diferencia es que en el sobre de Vox va munición también

Voz 13 25:30 tenemos que aprender la lección de lo que ocurrió el pasado dos de diciembre en sí por eso hoy quiero apelar la movilización de todas las fuerzas que nadie ese es el eje de toda la campaña de la derecha desmovilizar a la gastarle cosas como las que escuchamos

Voz 0874 25:47 a votar tampoco aparte del discurso de Pedro Sánchez el PSOE necesita algo más para motivar a su frente no precisamente lo que sugiere river

Voz 30 25:54 por un lado el Falcon impropios los huesos de Franco son los dos éxitos los dos hits del Gobierno de Sánchez

Voz 1704 26:02 a meter ahí los huesos se hecho en el Falcon aunque esto no pensaba que era el Estado por Pedro subiendo arriba a la órbita terrestre lanzando los las bodegas habla porque claro claro mientras suena una qué es lo que sí

Voz 0874 26:17 desata Sánchez es que el veintiocho de abril haga malo la gente no sabía el fin de semana con la gente entonces salga a votar y que escuchemos alguna otra perla de Pablo Casado como una cosa que ha dicho a la revista Telva

Voz 1704 26:28 Telva el patrón existe eso gana la compra Palero está buscando el Cuarto milenio

Voz 0874 26:37 compatible la dureza extrema contra los maltratadores sin caer en eso que dice la izquierda que proteger más a las mujeres que hacemos cortamos por la

Voz 1704 26:45 oye que es como decir ahora que tienen dos manos y pucherazo una pistola delante Abascal que deje

Voz 0874 26:55 también algún que otro escándalo de corrupción como el que la Audiencia Nacional imputa al dirigente del PP que eligió Casado para combatir la corrupción y por supuesto un debate o un cara a cara pero entre quién

Voz 0003 27:06 sólo hay dos posibles alternativas de gobierno y dos posibles presidentes de Gobierno os antes o yo

Voz 0874 27:11 qué alto concepto de sí mismo tiene ciento clarísimo lo que Albert Rivera también claro

Voz 1704 27:16 yo le pido al señor Sánchez a cara claro que sí señor Sánchez vamos a hacer un cara a cara persona un besito muy preocupado de que solamente esa Sánchez o El sí a mi me gustaría mucho imaginarme un cara a cara pero para darle un puntito un poquito más milenios el que fuera cara a cara al literalmente sea mofletes como flete cincuenta minutos con Manuel Campo Vidal Abascal lo que está viviendo es un cara al sol haciendo gala cara de cara a cara al suelo me dice una turba de

Voz 0874 27:43 importadoras que la revista de los patrones no

Voz 1704 27:45 no era tan burda una burda voy pues te están esperando con agujas e hilos del como la del siglo XVIII del país

Voz 0874 27:56 bueno escuchábamos antes que Sánchez en su momento ya dijo que él haría lo que el Comité electoral le dijera en torno a un debate cara a cara o el debate a varias bandas que dice José Luis Ábalos que Secretario de Organización del PSOE

Voz 31 28:06 pues este año Rivera es el candidato a la presidencia o jueces señor casado vamos a participar de los debates pero lo que no vamos a ir es en función de la desesperación de las urgencias que tienen algunos en aparecer como la alternativa

Voz 0874 28:19 sábado si puestos a cargar sobre uno en concreto

Voz 31 28:22 el señor casado necesitan que este visualice como alternativa porque su mayor problema es que no lo es

Voz 1704 28:29 a mí eso me gusta bastante construida en muy buen tono de voz radio de por la noche me lo voy a hacer de Samuel Jackson el las últimas vengadores Avalos pero pero claro

Voz 0874 28:40 tiene un arma secreta bueno hasta secreta de CO

Voz 1704 28:42 el presidente cazado

Voz 1 28:44 vamos a llevarte a la Moncloa

Voz 2 28:47 el CEO no podía tener una voz más acorde con su nombre con Theo van a La Moncloa

Voz 0874 28:54 yo me pregunto cuando llega a casa por la noche que comentara Teo irá ministro hoy ese seguro quemada al día si del presidente llega a casa fenomenal

Voz 1704 29:02 llega a casa gritando cariño

Voz 0874 29:10 bueno le quedará te hoy también le quedan poco Aznar nuestra semana volvimos a escuchar al atar no ha expresidente no sé lo que tengo la sensación de que ultimamente el estamos escuchando

Voz 1704 29:19 a vosotros Piqué

Voz 32 29:22 este sabemos que hay quienes buscan ganar ochenta años después guerras que los españoles no libra que quieren que España se mantenga atrapada en el relato puro sentimiento de división de descrédito que han fabricado

Voz 1704 29:36 me están están muy bien la imitación de Aznar que está últimamente parece más al guiñol Yepes

Voz 0874 29:42 pues seguramente se parece muchísimo cada vez más a Pablo Casado en todo eh hay que tener en fin Ana no les gusta la historia así que para el tenemos una forma de que le entre mejor que es a través de Nimes Guillermo Pérez romeros graduado en Historia y autor del libro Historia me me cómo estás Guillermo

Voz 22 29:59 hola buenos días buenos días has dicho

Voz 0874 30:02 como por decir algo no pocos a lo que sea no

Voz 1704 30:05 hola buenas

Voz 0874 30:07 después de escuchar lo que he escuchado no sé si quiero hacer esta entrevista oye antes de que se antes que libro en Historia en la historia mil fue una página web pero decimos porque Aznar está escuchando

Voz 22 30:18 en Facebook en Facebook que sepa que tiene otro formato dispone

Voz 0874 30:20 no hace falta leer lo lo puede también tenemos no estamos solos parece trata de explicar anécdotas de la historia a través de mes Franco tiene el suyo

Voz 22 30:29 y bueno continuar ni la censura está bastante bien

Voz 1704 30:34 sí sí no va a ser fácil habla MMS entonces bananos mandarnos fotos o algo te ponemos el mensaje

Voz 0874 30:51 tú explica es enorme como como censuraba en películas como Mogán o Tarzán en aras de la moralidad me puedes contestar si hubo explicármelo tú eras

Voz 22 30:59 no no te venga va adelante bueno Franco tenía una una manera de censurar muy curiosa que que imitaba a tutores au al director de la película a verla con él INM decir esto no me gusta ese limitaba a toser cuanto si es que esa parte la teniente insultar no hacía falta ni hablar ya

Voz 1704 31:22 sí bueno estamos a ver si ahora mismo

Voz 0874 31:28 oye hay expresiones que tú también explicas con mes y que vienen de la historia tienes que poner los cuernos de un origen histórico anterior a los tránsfugas

Voz 22 31:37 claro si además un origen histórico falso porque unos dicen siempre que es vikingos pero luego en verdad no es así porque los cascos vikingos no siempre nos dicen que el jefe de los vikingos cuando se querían constan con la mujer de algún vasallos suyo iba imponía su casco con cuernos ha vuelto a casa del vasallos pues mentira porque el calco vikingos no tenían cuernos entonces no no sabe dónde viene la frase los cuernos lo que sí que sabemos es que el vikingo tienen cuernos desde que hizo las óperas Wagner que es responsable de de adiós

Voz 1704 32:12 el sable de mucha cocina si se ponía los cuernos

Voz 0874 32:18 es muy fácil culpar de todo a Wagner oye es un libro que va dedicado a los millennials

Voz 22 32:23 sí yo creo que sí bueno no echó con esa intención bueno no sé si no

Voz 0874 32:27 los dibujos no tiran bien

Voz 1005 32:29 sí porque la gente también mayor ya no ve bien la foto se decía claro tiene que ser más

Voz 0874 32:33 bueno pero en estas páginas en estos meses que ponías en Facebook tú has conseguido monitorizar los como se dice ahora

Voz 22 32:41 no y se venden libros sí claro

Voz 0874 32:43 claro no sólo del hilo por eso no sé si pues nada tío pero pero los vuelos a todos no no no tienes un equipo que lo hace

Voz 22 32:49 sí sí sí sí sí soy yo salgo hago yo todo

Voz 1704 32:52 pero tienes otra profesión no has puesto huevos en este efecto o cómo estás

Voz 22 32:56 no no estoy yo estudiaba Historia a lo tonto empecé a hacerme meses en clase cuando me aburría ahora ha acabado la carrera y lo estoy sigo estudiando aquí decían lo que afinando

Voz 0874 33:10 pero se acaba de Historia pero sí sí sí

Voz 22 33:13 acabó historia ya ahora estoy con las oposiciones día

Voz 1005 33:16 claro muy bien y también algún me mete haces entremedias no

Voz 1704 33:19 la verdad también

Voz 0874 33:22 para este te preguntan en pasa así que estoy en no mucho tiempo

Voz 22 33:25 no no no me pasa en principio me decían que lo mal mes porque tampoco iban a llegar a ningún lado bueno pues saca o libros

Voz 1704 33:32 eso es lo que te toma y orgulloso estos padres por fin

Voz 22 33:38 sí sí bueno por fin teocracia

Voz 1 33:44 me me quieres era gracias por estar en el juego Guillermo Pérez Romero graduado en Historia autor del libro Historia también estudiante de momento de Guillermo un abrazo gracias Memento gracias luego luego está complicada ésta

Voz 1704 33:59 sí además para libro que para podcast

Voz 2 34:02 ahora ya puestos el cambio superamos un momento

Voz 34 35:14 llega una una vigilia en toda la Península con contemporáneos

Voz 13 35:17 las bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas no

Voz 34 35:20 en resumen hoy será un día

Voz 2 35:23 cuando conduces lleva un claro desde diecinueve mil trescientos euros para que cualquier día sea un día bonito oferte pero muchas distanciadas con Fox bueno Hainan hasta el treinta y uno de marzo

Voz 35 35:36 sí

Voz 8 35:55 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar a los hijos del Conde Hollande heredaron la extraordinaria fuerza física los ojos grises pero cabellos rojinegro Illa humillante corteza de pierna de su padre el primogénito tenía más rojo el pelo también eran mayores su fuerza y corpulencia su destreza con la espada y subo Sadín por contra De entre todos

Voz 37 36:23 sitios resultó el peor jinete

Voz 8 36:26 precisamente por culpa de aquellas piernas cortas gruesas y ligeramente tan Basque algunos bien que a su espalda tildaban de patas

Voz 37 36:37 sí hubo algún incauto o malintencionado que se atrevió a insinuar

Voz 8 36:40 no en su presencia no deseo o no pudo repetir jamás desde temprana edad Secrets tío dejó bien sentado que no se trataba de una criatura tímida paciente ni escrupulosa en el trato con sus semejantes su valor y arrojo tanto como su naturaleza no conocían el desánimo la enfermedad la cobardía al la duda el respeto ni la compasión pronunciaba estrictamente las palabras precisas para hacerse entender no solía escuchar a no ser que se refirieron a su persona su caballo lo que decía

Voz 38 37:14 nosotros Olvidado Rey Gudú Ana María Matute mil novecientos noventa y seis

Voz 14 37:22 es el seis de escucha

Voz 39 37:29 cuenta con las vas lo que pasa

Voz 37 37:45 oye surgido tú tienes alarman tu piso

Voz 43 39:43 tú

Voz 0874 40:03 creo que todos Toxo ya lo critica si tras

Voz 1704 40:06 la gente

Voz 0874 40:07 Franco de este mucho más con Pedro Jorge Ponce con David Navarro estuvo hace unos meses de Castro en fin de semana recuerdo alucinado con

Voz 1704 40:14 la verdad que sí yo creo que es la el Reino de España o el Reino de España España ves el Goya en la película sobre

Voz 0874 40:21 supuestos de modo supuestos corruptos

Voz 1704 40:24 en una supuesta Comunidad Valenciana en la que eso

Voz 0874 40:26 justamente yo trabajo y supuestamente vivo presuntamente por tu veías bellas cosas que no se hayan reconocible

Voz 1704 40:32 biopic no voy a decir aquí pero es una maravilla es es una maravilla películas una maravilla

Voz 0874 40:38 a ver las escenas más comentadas de la película y que le ha valido un Goya a uno de sus protagonistas es esta en un balcón

Voz 12 40:46 teme grande necesita más estallido de dos porque sabe quién está yendo Ceballos frías por Paco Mira

Voz 13 40:57 muchos os siempre

Voz 12 41:02 qué es competir conmigo yo así dos veces y no puedo joder que somos qué queremos hacer mil cosas pero aquí o pagas o palos

Voz 13 41:19 me encanta este increíble

Voz 0874 41:22 argumentos no hará Llorenç el vista era cómo estás Luis bienvenido

Voz 27 41:25 bien muy bien me muy agradecido de estar en el programa ahí feliz feliz como una perdiz

Voz 1704 41:30 somos emprendedores yo no de vosotros también tenéis acento

Voz 44 41:38 no no pobre aquí no son valencianos bueno me parecía valenciano y de Jaén no puedo animarle

Voz 0874 41:50 en cualquier parecido con la realidad es imposible que esa coincidencia escuchas en despachos y la rabia de algunas porque no ven recompensado los chanchullos que han hecho pueblos partido eso

Voz 1 41:58 aunque un periódico lo que te quiero en

Voz 27 42:00 era un perdona un periódico más que un no sí sí sí a veces sí sí cierto a veces parecía la la realidad de hecho el añadimos una una frase una vez hubo una una noticia muy muy divertida entre comillas de de que los Pujol llevaban el dinero a Andorra en helicóptero en helicópteros de Tráfico hoy in si esos añadió por ejemplo si vivíamos mucho del periódico pero hombre también lo que dice sólo Goya ni IMI guión que no son todos así esperemos que que que no toda la clase política sea superior que en el en el Reino un reflejo pues espeluznante que parece el periódico pero quiero creer que también el otro aparte no no es ir de buenismo ni de ni de nada

Voz 1704 42:44 por tanto no hay tanto para robar no además echando claro ya no quedan como no imprima más pero siempre que diga esto esto Luis pocas veces lo hacemos en

Voz 0874 42:53 este programa con los medios de comunicación siempre hablamos de lo malo porque lo malos noticia pero hay muchos políticos que trabajan y que trabaja muy bien lo que pasa es que en tu película no sale ninguno

Voz 27 43:02 no no no no la película la película en esa ficción que parece una realidad es es espeluznante verdad y además como se lo creen como no no se me parece me me parece un maestro mago para eso Soro Goya autor y un director que que consigue eso que te pongas de de la parte del pelotón bonistas que te pongas detrás de la parte de ese corrupto es es muy curioso la la reacciones de de de la bueno muy curioso un poquito curioso las reacciones de la gente no de Juba Post cómo me identifico con él que que no se no que

Voz 1704 43:35 que exacto no se porque no quieres que Le Pen no

Voz 27 43:38 sí es es es curioso lo oyen sí

Voz 1704 43:41 la la voz la la tú tienes una voz de peculiar digamos de cada tienes una voz que sólo con exagerarla un pelín ya que es el noventa por ciento de los políticos corruptos

Voz 27 43:52 tener no ya sabes si quieres si austral es verdad sí

Voz 0874 43:58 que contaba billetes que contaba sí

Voz 27 44:00 madre querida sigue aunque yo tengo voz de canalla por teléfono no sé tengo la voz que tengo sin entonces

Voz 1005 44:08 la fama de de miedo personaje de miedo los gallegos entre Tosar tu hijo

Voz 1 44:15 bueno ahí

Voz 1704 44:16 pero la falta que Feijóo vaya al anuncio la cerveza esta también

Voz 27 44:22 oye su uso los creativos impresionantes eh no no sé hombre yo yo me considero un característico género mira cuando cuando éramos pequeños mis sobrinos yo les comentaba no pues voy a hacer una película pues mi sobrino lo primero que me preguntaban era hacer una película juntos Matas

Voz 1704 44:40 sí le respondí

Voz 27 44:42 hola Silvia respondía no no mató a nadie inmediatamente me decían ellos entonces como te mata

Voz 1704 44:48 pero esta dinámica

Voz 27 44:50 el problema creo yo que no es que te encasillen el problema es no trabajar entonces Yemen feliz como una perdiz de haciendo de malo

Voz 0760 44:57 a mí me mató una serie quién Luis si eh en la SER y no sé si te acuerdas La familia Mata crujir ladrón era guardia de seguridad de un tiro

Voz 1704 45:08 dice que viene

Voz 27 45:13 lo que los siempre debate

Voz 1704 45:15 pero por exigencias del guión

Voz 0874 45:18 oye pero aún papel como este como te preparas te vas ahí al lado de la ría no se va a correr escuchando las grabaciones del bigote eso sí

Voz 27 45:25 no pasa una cosa creo yo cuando trabajas con un director que es autor es decir Rodrigo escribe esos textos la verdad es que es muy es un poquito más fácil realmente hombre esas escenas un poco para descomponer y Mir la película la película está tan comprimida Dios mío que ellos en marrones de tal manera se oscurece de tal manera que son poco pues la escena cómica al balcón

Voz 1704 45:52 cómica pero en una tensión pero cuadro de balcón que alucina se pero

Voz 27 45:57 no lo digo os lo agradezco mucho lo digo no él en él desde el punto de vista el director no que claro que haces una escena un poco para

Voz 1005 46:06 es que la película ya empieza tensa es decir de esta primera cena en el restaurante ya ya está en tensión dónde me va a llevar

Voz 27 46:15 la música va calavera Estará musical en Verona

Voz 1704 46:18 es que no me suena de nada

Voz 27 46:22 yo que sé se prepara ha respondido vuestra preguntas estos como la interpretación es como cuando jugabas de niño o eras policía buenas ladrón hombre yo siempre soy ladrón pero tampoco volver a ser un niño hoy y poco más

Voz 0874 46:35 claro es que te escucho el acento andaluz es claro tú te atreves a hacer una prueba a ver si los dos andaluces que están en la mesa son capaces de decirte que parte de Andalucía serías porque tiene alguna entrevista has dicho que que a principios de desconcierto acento gallego y que hacer el andaluz te resultaba fácil

Voz 27 46:53 no no no no que va yo mira yo soy una a pie te tengo un oído como una piedra por eso me cuesta trabajo acudir al neutro como se decía como te decían antes educadamente los los productores los directores llena profesor no podrían sacudir al euro

Voz 1704 47:10 que el nuestro difícil entonces ahí

Voz 1005 47:12 presidiendo no lo lo piden menos no

Voz 27 47:14 no claro sinceramente es un problema mio de que soy como una tapia gracias a Dios como decía mi madre pues ahora yo qué sé esto esto pues pues pues se se admite más es decir posición

Voz 1704 47:25 entonces digamos que era el neutro y andando

Voz 27 47:28 luces los los los acentos admitidos por por Dios que no le parezca a nadie mal simplemente pues esto se se abrió a la baraja ahí irá no pasa nada al público no le molesta en MS más el público lo agradece a mí todo el mundo me dice usted qué maravilla lo del acento que dice estuvo pues muchísimas gracias pero digamos que es abrir un poco la baraja pero el problema es de este señor que soy como una tapia hay que no

Voz 13 47:53 no no no me

Voz 1704 47:57 dieciocho pero algún día lo haré da vergüenza no te da vergüenza

Voz 0874 48:00 que Galicia no siempre no

Voz 1704 48:03 la publicidad lo algo de eso

Voz 0874 48:08 exacto abroncado el tema del Iphone

Voz 1704 48:11 a través de los de la Volta

Voz 27 48:12 bueno yo creo que se puede decir los de la Volta de alguna manera me decían no esto lo hicimos adrede cogimos a dos gallegos para publicitar esto para que las redes ardieran

Voz 1704 48:23 claro claro

Voz 27 48:25 hemos otra vuelta yo yo creo que la jugada está bien estudiada pero pero muy muy diva yo era la primera vez que hacía publicidad m me me encantó el monto de la publicidad porque son llega son plato donde hay setenta personas para dos muñecos Luis Tosar y este servidor y como que dices pero cómo es posible que haya Astete no sé cómo que está sobredimensionada

Voz 1704 48:46 en la publicidad dato ahí metido en

Voz 27 48:48 en los botones no termina ahí

Voz 1704 48:51 los anuncios e está muy bien

Voz 27 48:53 si os lo agradezco a mí me miran me claro a los malos malísimos no nos cogen para publicidad de colonias ni de cosas de esas pero bueno es impresionante tú diciendo

Voz 1704 49:03 pude con lo que te voy a comprarle inmediatamente o compramos tu coche entre los coches al desguace y usted parece

Voz 27 49:23 pero sí un mundo un mundo me me gustó ojalá haya una tercera parte de la ganarle

Voz 0874 49:31 de la Torre que es el actor que están todas las pelis españolas de tu compañero en en la escena del balcón eso te da ego te da un poco de P

Voz 1704 49:37 no

Voz 13 49:38 no no que qué